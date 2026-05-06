I 16 migliori giochi picchiaduro – La classifica dei migliori picchiaduro del 2026

I migliori giochi picchiaduro offrono quel raro mix di combattimenti appaganti, comandi semplici e puro divertimento, soprattutto se giocati con un amico. Nel 2026 , il genere è in piena espansione, con titoli popolari che offrono di tutto, dalle risse in stile retrò all’azione profonda e basata sull’abilità.

Alcuni di questi giochi puntano sulla nostalgia, mentre altri alzano l’asticella con una grafica mozzafiato e meccaniche innovative. Li ho provati tutti quelli in questa lista, e alcuni mi hanno letteralmente incollato allo schermo per ore. Se ti piacciono i combattimenti frenetici e un gameplay incisivo che non stanca mai, questi sono i picchiaduro che vale la pena provare in questo momento.

Le nostre scelte migliori per i giochi picchiaduro

Tra tutti i picchiaduro che abbiamo provato, alcuni si sono distinti chiaramente. Questi tre titoli offrono il mix più raffinato di combattimento, stile e rigiocabilità nel 2026 . Ognuno offre qualcosa di unico – meccaniche sperimentali, atmosfera retrò o grafica d’impatto – e sono tutti fantastici da giocare.

1 Absolum 2025 Questo picchiaduro roguelike unisce combattimenti corpo a corpo intensi a una progressione frenetica. Ogni partita è diversa grazie ai livelli e ai bonus casuali, e i comandi sono precisissimi. Buy now 2 Marvel Cosmic Invasion 2025 Una vera e propria ode ai classici picchiaduro da sala giochi, questo gioco fa rivivere l’energia retrò della Marvel. La grafica degli sprite è accattivante, le mosse sono semplici ma appaganti e la modalità cooperativa locale ti fa sentire proprio come se fossi davanti a uno di quei cabinati degli anni ’90. Buy now 3 Ra Ra Boom 2025 È un gioco di combattimento in 2D davvero ben fatto, con una grafica Cyberpunk, protagoniste femminili di carattere e tantissima personalità. I combattimenti sono intensi, le animazioni sono fluide e l’ambientazione gli conferisce molto più fascino rispetto alla maggior parte dei titoli del genere. Buy now

Continua a scorrere per scoprire l’analisi completa di tutte le nostre scelte, comprese alcune perle nascoste che potresti esserti perso.

I 16 migliori giochi picchiaduro per gli appassionati di combattimento e i giocatori in modalità cooperativa

Questi titoli puntano su ciò che rende grande il genere: combattimenti reattivi, una progressione appagante e un forte senso del ritmo in ogni scontro. Quanti di questi hai già provato? Continua a scorrere per scoprire i migliori giochi picchiaduro a cui puoi giocare in questo momento.

1. Absolum [Il miglior picchiaduro roguelike]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Microsoft Windows, Nintendo Switch, PS4, PS5 Anno di uscita 2025 Sviluppatore/i Guard Crush Games, Supamonks Durata media di gioco 15–30 ore in più partite Cosa mi è piaciuto Ogni partita trasforma il caos in strategia, premiando la rapidità e l’astuzia

Absolum è un caotico gioco roguelike in cui ogni partita ti catapulta in un regno caotico pieno di nemici pericolosi, umorismo bizzarro e una varietà incredibile. Puoi scegliere tra un gruppo eccentrico di combattenti: un nano con le pistole, un mago rana con uno scettro, un ladro con due pugnali.

Più vai avanti, più le configurazioni diventano folli e imprevedibili. Ogni partita ti permette di raccogliere dei “Rituali” che modificano le abilità del tuo personaggio; alcuni aggiungono effetti di bruciatura, altri cambiano il comportamento dei tuoi attacchi base, o addirittura trasformano le schivate in colpi offensivi. Con milioni di possibili combinazioni di Rituali, ti ritrovi a adattarti costantemente a ciò che il gioco ti riserva.

Questa variazione costante rende ogni partita sempre nuova, costringendoti a sperimentare e a ripensare la tua strategia man mano che vai avanti. Il combattimento è serrato, l’umorismo inaspettato e la modalità cooperativa aggiunge puro caos: immagina avventure caotiche su Pandora, ma in versione picchiaduro.

Consiglio dell’esperto Accumula presto le cariche di Arcana alternando attacchi leggeri e pesanti. Conservale per i nemici d’élite o le fasi con i boss, così da mantenere il controllo dello scontro.

Il mio verdetto: Absolum unisce riflessi rapidi a decisioni intelligenti, e se ti piace farti strada a colpi di pugni in un caos imprevedibile, questo gioco fa proprio al caso tuo.

2. Marvel Cosmic Invasion [Il miglior picchiaduro retrò della Marvel]

Il nostro punteggio 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2025 Autore/i Tribute Games Durata media di gioco 10–15 ore per la campagna principale, oltre 25 ore per rigiocare in modalità cooperativa Cosa mi è piaciuto I classici combattimenti Marvel con una grafica perfetta al pixel e un divertimento infinito in modalità cooperativa

Questo straordinario gioco di fantascienza ti catapulta nel caos a scorrimento laterale con un cast completo di grandi nomi dei fumetti. Da New York City alla Zona Negativa, combatterai contro orde di nemici in mondi coloratissimi e pixelati, pieni di energia fantascientifica e con un gameplay frenetico da picchiaduro. Ogni livello presenta una grafica retrò dal tratto marcato che strizza l’occhio all’era dei videogiochi arcade, pur rimanendo abbastanza fluida da sembrare moderna.

Puoi scegliere tra diversi personaggi di una rosa di 15 eroi, ci sono Spider-Man, Rocket Raccoon, She-Hulk e Silver Surfer, e passare da uno all’altro durante il combattimento per concatenare combo a squadre. Ognuno di loro sembra unico grazie alle approfondite opzioni di personalizzazione legate ad attacchi, schivate, parate e mosse speciali specifiche per ogni eroe, che si caricano man mano che metti a segno i colpi.

Oltre alle risse, c’è una ricerca infinita di bottino distribuita tra missioni e sfide da rigiocare. Raccoglierai equipaggiamento, potenziamenti delle statistiche e sbloccherai nuovi modificatori che rendono le ripetute partite delle piccole evoluzioni. Aggiungi la modalità cooperativa a quattro giocatori e avrai epiche risse fantascientifiche con gli amici che non stancano mai.

Consiglio dell’esperto Usa la schivata con annullamento di Spider-Man per azzerare la tua catena di combo. Ti permette di mantenere lo slancio, specialmente nei combattimenti contro i boss con più fasi nemiche.

Il mio verdetto: I fan dei classici giochi Marvel adoreranno il combattimento veloce in tag-team, ma sono la personalizzazione approfondita e la progressione del bottino a rendere questo gioco uno dei migliori picchiaduro di quest’anno.

3. Ra Ra Boom [Il miglior picchiaduro Cyberpunk in 2D]

Il nostro voto 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, Xbox, PlayStation, Steam Anno di uscita 2025 Sviluppatore/i Gylee Games Durata media di gioco 8–12 ore per la storia principale, più la possibilità di rigiocarlo in modalità cooperativa Cosa mi è piaciuto Un caos Cyberpunk sfrenato con un’atmosfera da squadra davvero tosta

Ra Ra Boom è un picchiaduro a scorrimento laterale in 2D che offre caos al neon, umorismo tagliente e l’energia di una squadra tutta al femminile in un mix che è allo stesso tempo elegante e caotico. Vesti i panni di una squadra di cheerleader ninja (sì, proprio così) in missione per salvare il mondo da un’IA malvagia – e, in qualche modo, funziona. Il gioco non si prende troppo sul serio, e questo fa parte del suo fascino.

I combattimenti sono incisivi e veloci, mescolando le classiche combo dei picchiaduro con attacchi a distanza e mosse speciali spettacolari. Ogni personaggio ha il proprio stile di gioco – dai colpi acrobatici a distanza ravvicinata al caos laser a lungo raggio – quindi passare da una all’altra durante il combattimento mantiene l’azione sempre fresca. La grafica 2D spicca con un tocco da fumetto, e i nemici sono abbastanza strani da farti sorridere ad ogni incontro.

Ra Ra Boom forse non reinventa il genere, ma coglie in pieno ciò che rende divertente un gioco di combattimento di alto livello: carattere, energia e una rigiocabilità infinita. Puoi giocare da solo, ma dà il meglio di sé quando ci giochi con gli altri. La modalità cooperativa locale a quattro giocatori fa emergere appieno lo spirito arcade, con quel tanto di strategia di squadra e progressione dei bottini che basta a evitare che il gioco diventi ripetitivo.

Consiglio dell’esperto Spendi subito gli Scrap per potenziare le statistiche, invece di risparmiarli per potenziamenti appariscenti. Una base più solida ti ripagherà in fretta nelle fasi finali del combattimento.

Il mio verdetto: se cerchi qualcosa di informale ma non superficiale, questo gioco è proprio quello che fa per te. Un gioco Cyberpunk grintoso, con stile, umorismo e abbastanza energia da illuminare le tue sessioni di gioco del fine settimana.

4. Like a Dragon: Yakuza pirata alle Hawaii [Il miglior picchiaduro spin-off di Yakuza]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2025 Sviluppatore/i Ryu Ga Gotoku Studio Durata media di gioco 25–40 ore per la trama principale, oltre 60 con i contenuti secondari Cosa mi è piaciuto Una follia esagerata mescolata a risse sulla spiaggia e karaoke

Like a Dragon: Yakuza pirata alle Hawaii ti mette nei panni di Goro Majima mentre naviga in una vivace saga criminale tropicale piena di pirati, gangster e risse di strada. Attraverso quattro isole principali, tra cui un ritorno a Honolulu, questo gioco di combattimento combina selvaggi scontri in stile picchiaduro con battaglie navali, minigiochi e caos guidato dalla trama.

I combattimenti sono spettacolari, ma sempre sotto il tuo controllo. Combo in volo, schivate e potenziamenti dei movimenti conferiscono a Majima una fluidità da parkour, specialmente durante l’esplorazione. Potrai anche guidare la tua ciurma di pirati a bordo della Goromaru, potenziare la tua nave e partecipare a battaglie navali in tempo reale che sembrano vere e proprie scene d’azione.

Questo elegante gioco open-world è un tripudio di colori vivaci, transizioni ispirate ai giochi arcade e minigiochi articolati. Ci sono il karaoke, le gare di kart, le macchine arcade e persino storie secondarie sul reclutamento delle “ragazze di Minato”. Come in ogni spin-off di Yakuza, c’è profondità dove meno te lo aspetti, e questo capitolo non esita a puntare in grande o a diventare ancora più bizzarro. E sì, compaiono anche ninja spaziali e un arsenale in continua espansione di armi futuristiche, perché no?

Consiglio dell’esperto Sali di livello con lo stile Sea Dog fin dall’inizio per sbloccare le combo con la pistola che stordiscono. Ti darà un vantaggio nelle incursioni sulle navi pirata.

Il mio verdetto: chi ama l’energia esagerata di Yakuza si sentirà subito a casa. È un mix pazzesco che non dovrebbe funzionare, ma in qualche modo ci riesce, mantenendo la formula del picchiaduro divertente e imprevedibile.

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5. Mighty Morphin Power Rangers: Il riavvolgimento di Rita [Il miglior picchiaduro nostalgico dei Power Rangers]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2024 Autore/i Eclissi digitale Durata media di gioco 6–10 ore Cosa mi è piaciuto Combattimenti di squadra in stile vecchia scuola avvolti in una grafica pixel art intrisa di nostalgia

“Mighty Morphin Power Rangers: Il ritorno di Rita” è un viaggio all’insegna della nostalgia che ti riporta dritto agli anni ’90. La trama è pura follia da sabato mattina: Rita Repulsa viaggia nel tempo per annullare la propria sconfitta, riportando i Power Rangers in un caos pixelato. Tu, ovviamente, ti fai strada a pugni, calci e trasformazioni con la stessa eroica mancanza di sottigliezza che ha reso grande la serie originale.

Dal punto di vista del gameplay, ha tutti gli ingredienti di un classico picchiaduro da sala giochi: ondate di nemici, mosse di squadra spettacolari e transizioni tra i livelli che sembrano diapositive di PowerPoint progettate da uno Zordon iperattivo. C’è persino una meccanica di “riavvolgimento del tempo” che fa riapparire i nemici nel bel mezzo della battaglia se non distruggi un dispositivo luminoso abbastanza in fretta, il che sembra fastidioso ma in realtà aggiunge un divertente tocco di urgenza.

Non è perfetto: alcuni tipi di nemici ripetitivi e qualche calo di ritmo potrebbero mettere alla prova la tua pazienza se cerchi profondità piuttosto che una scarica di dopamina. Ma la pixel art è stupenda, la musica è piena di energia retrò e la modalità cooperativa è oro colato per chiunque abbia nostalgia delle partite sul divano con gli amici.

Consiglio dell’esperto Usa i cambi di squadra durante le combo per prolungare le juggle e rompere gli scudi dei nemici senza sprecare attacchi speciali.

Il mio verdetto: I fan dell’azione old-school del sabato mattina lo adoreranno. È un omaggio ben fatto al passato che non dimentica di portare con sé anche qualche idea nuova.

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6. Scott Pilgrim contro il mondo [Miglior picchiaduro a scorrimento laterale]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PS4, Windows, Xbox One, Stadia Anno di uscita 2021 (Edizione Completa) Sviluppatore/i Ubisoft Montreal, Ubisoft Chengdu Durata media di gioco 6–12 ore Cosa mi è piaciuto Un mix perfetto di caos pixel-punk, musica da urlo e umorismo incisivo

Scott Pilgrim contro il mondo prende l’energia dei fumetti originali e la trasforma in un’avventura pixelata piena di azione. Vesti i panni di Scott, Ramona, Kim o Stills mentre ti fai strada attraverso sette livelli pieni di ex malvagi, raccogli monete e potenzi le tue statistiche in un mondo che trasuda fascino old-school. La grafica è una vera e propria dichiarazione d’amore ai classici arcade a 16 bit, arricchita da animazioni stravaganti e da una colonna sonora grintosa firmata Anamanaguchi.

Puoi concatenare combo, lanciare oggetti e farti strada a colpi di pugni tra le orde di nemici mentre fai salire di livello il tuo personaggio per sbloccare nuove mosse. Ogni raccolta completa include un mix di caos in modalità cooperativa, miniboss e negozi nascosti dove puoi comprare salute, potenziamenti e persino vite extra. Nelle varie opzioni multigiocatore, i giocatori possono condividere denaro, curarsi a vicenda o provocare i nemici insieme per ottenere divertenti effetti bonus.

Al di là dei combattimenti, il gioco brilla per la sua estetica stilizzata. C’è qualcosa di stranamente bello negli sfondi realizzati a mano, nelle zone bonus del Subspace e nelle stravaganti attività secondarie. A modo suo, la Toronto di Scott Pilgrim sembra un mondo alieno e rigoglioso, dove la tua squadra di combattenti si muove come dei Javelin personalizzabili, lanciandosi nelle battaglie contro i boss con stile e ritmo.

Consiglio dell’esperto Fai scorta di oggetti “da asporto” fin dall’inizio. Il cibo che ti fa rinascere automaticamente è un vero salvavita durante le sequenze di boss nelle fasi avanzate del gioco.

Il mio verdetto: Questo è uno di quei giochi d’azione con personaggi che si godono di più con gli amici. È elegante, divertente e sorprendentemente profondo una volta che inizi a esplorare tutti i suoi sistemi.

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7. Le Tartarughe Ninja: La vendetta di Shredder [Il miglior revival retrò di un picchiaduro cooperativo]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, Linux, Android, iOS Anno di uscita 2022–2023 (a seconda della piattaforma) Sviluppatori Tribute Games, Dotemu Durata media di gioco 6–10 ore nella versione base, di più con i DLC Cosa mi è piaciuto Una modalità cooperativa ben fatta, nostalgia a colori e più "batti cinque" di quanti tu possa contare

La vendetta di Shredder riporta in auge la classica formula arcade delle TMNT, unendo il divertimento old-school del “martellare i pulsanti” a aggiornamenti intelligenti pensati per le console di oggi. Puoi giocare nei panni di Leonardo, Donatello, Michelangelo, Raffaello, April O’Neil, Maestro Splinter o Casey Jones mentre ti fai strada a pugni attraverso una New York City perfetta fino all’ultimo pixel.

Il gameplay di base di questo fantastico gioco cooperativo è fluido e appagante. Esegui catene di combo, schivi gli attacchi, sblocchi le mosse speciali e condividi persino la salute dando il cinque ai tuoi compagni di squadra. Che tu stia giocando da solo o in una squadra completa di sei giocatori, il combattimento rimane incisivo senza diventare troppo caotico. La modalità Arcade offre una sfida da completare in un’unica sessione con vite limitate, mentre la modalità Storia ti permette di potenziare le statistiche dei personaggi nel corso di più sessioni.

Grazie alla sua azione arcade nostalgica con un tocco moderno, il gioco si distingue. Non è solo una rivisitazione dei classici. I movimenti sono più precisi, le animazioni più fluide e il sistema della Modalità Radical aggiunge un nuovo livello di tempismo e strategia. La modalità cooperativa è perfetta, con funzionalità online e opzioni locali che funzionano alla grande anche durante i combattimenti contro i boss più affollati.

Consiglio dell’esperto Usa l'indicatore della Modalità Radicale quando ci sono tante onde per farti spazio velocemente e mantenere viva la tua serie di combo.

Il mio verdetto: i fan delle TMNT o chiunque sia cresciuto con i giochi a scorrimento laterale si sentiranno subito a casa. È divertente, reattivo e realizzato con evidente amore per la serie.

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8. River City Girls [Il miglior picchiaduro 2D moderno con un tocco di umorismo]

Il nostro punteggio 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Android, iOS Anno di uscita 2019–2023 (a seconda della piattaforma) Sviluppatore/i WayForward Durata media di gioco 8–12 ore Cosa mi è piaciuto Battute taglienti, mosse da urlo e un’energia caotica tra amici

River City Girls stravolge la formula tradizionale dei picchiaduro con una coloratissima storia di vendetta raccontata attraverso gli occhi di Kyoko e Misako. Queste due liceali hanno una missione: salvare i loro fidanzati rapiti, e non si fanno certo scrupoli a fare a pezzi chiunque si metta sulla loro strada. Il gioco si svolge in sei aree aperte, ognuna piena di missioni secondarie, combattimenti ricchi di combo e un eccentrico cast di personaggi del posto.

Ogni pugno va a segno con stile. Puoi concatenare attacchi leggeri e pesanti, sbloccare nuove mosse da dojo, raccogliere oggetti a caso da usare come armi e provocare i nemici nel bel mezzo del combattimento. È fantastico da giocare da solo, ma dà il meglio di sé in modalità cooperativa, dove rianimare un compagno di squadra o unire le forze contro i nemici aggiunge ritmo e fluidità a ogni scontro.

Oltre all’azione, River City Girls aggiunge alcune meccaniche RPG leggere – dal guadagnare XP e potenziare le statistiche all’acquisto di nuove abilità nei negozi – conferendogli un senso di progressione che lo avvicina ad alcuni dei migliori RPG, pur mantenendo intatte le sue radici da picchiaduro.

Consiglio dell’esperto Non trascurare i potenziamenti del dojo. Alcune delle mosse migliori sono nascoste nei negozi delle prime fasi del gioco. Sbloccarle presto cambia completamente il ritmo dei combattimenti.

Il mio verdetto: È divertente, veloce e pieno di cuore. River City Girls non si limita a modernizzare il genere, ma gli dà una voce completamente nuova.

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9. Streets of Rage 4 [Il miglior picchiaduro classico moderno]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PS4, Windows, Xbox One, macOS, Linux, Stadia, Android, iOS Anno di uscita 2020–2022 (a seconda della piattaforma) Sviluppatori Dotemu, Lizardcube, Guard Crush Games Durata media di gioco 6–12 ore più le modalità rigiocabili Cosa mi è piaciuto L'energia classica dei giochi arcade potenziata da animazioni fluide e colonne sonore da urlo

Streets of Rage 4 riprende la storia un decennio dopo la trilogia originale e riesce in qualcosa che pochi reboot riescono a fare: sembra un’estensione naturale dei classici, ma si gioca come un gioco d’azione moderno. La storia segue Axel, Blaze, Cherry e una rosa di combattenti sbloccabili a rotazione mentre si fanno strada attraverso Wood Oak City per sconfiggere gli Y Twins, i successori del cattivo della serie , Mr. X.

Ogni livello ti lancia contro decine di nemici in stretti livelli a scorrimento laterale pieni di combo, armi e spettacolari “Star Moves” che infliggono danni ingenti con stile. C’è anche un aspetto tattico: i colpi sferrati al momento giusto possono ricaricare la salute, e la modalità multigiocatore ti permette di eseguire attacchi sincronizzati per ottenere punti bonus. La grafica 2D è animata a mano ed è assolutamente stupenda, con contorni marcati che si fondono con effetti luminosi per dare a ogni colpo un impatto visivo notevole.

Ciò che lo rende così rigiocabile è il sistema di progressione basato sul punteggio e le modalità extra. Boss Rush, Battle Mode e la possibilità di sbloccare personaggi retrò e versioni alternative ti danno tanti motivi per tornarci sopra. Con il suo ritmo serrato e la sua giocabilità incisiva, questo gioco sembra un’espansione storica che ha perfezionato il genere dei picchiaduro proprio come Destiny ha perfezionato la struttura dei raid e il design del bottino.

Consiglio dell’esperto Usa la tua Star Move quando sei circondato, non solo contro i boss. Ti fa spazio e mantiene viva la tua catena di combo.

Il mio verdetto: Se hai amato la trilogia originale o vuoi semplicemente un picchiaduro moderno e profondo, questo gioco vale ogni colpo.

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10. River City Girls 2 [Il miglior picchiaduro con protagoniste femminili]

Il nostro punteggio 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Anno di uscita 2022 (console), 2024 (dispositivi mobili) Sviluppatore/i WayForward Durata media di gioco 10–15 ore Cosa mi è piaciuto Mosse più spettacolari, dialoghi più irriverenti e più caos che mai: un sequel fatto come si deve

River City Girls 2 riprende esattamente da dove si era interrotto il primo capitolo, riunendo Kyoko e Misako che, insieme a Kunio e Riki, si alleano per proteggere la loro città da una nuova minaccia. La campagna ti permette di scegliere tra diversi personaggi giocabili e di farti strada attraverso quartieri familiari, ora rivisitati con missioni secondarie ampliate, nuovi nemici e maggiore flessibilità nell’approccio ai combattimenti.

Ogni personaggio ha il proprio stile di combattimento e c’è ampio spazio per sperimentare con le combo, reclutare aiutanti e acquistare equipaggiamento che potenzia le tue statistiche o sblocca nuove mosse. I combattimenti sono intensi ma veloci, e le meccaniche cooperative sono ancora più raffinate questa volta, soprattutto grazie alla modalità multigiocatore locale e online con ingresso e uscita liberi.

Una caratteristica che spicca è il ciclo dinamico giorno-notte. Con il passare del tempo, cambiano i tipi di nemici, alcuni negozi aprono o chiudono e alcune missioni compaiono solo in orari specifici. Aggiungici un combattimento corpo a corpo creativo e una mappa progettata per un’esplorazione del mondo basata sulle tue scelte, e otterrai un picchiaduro che premia i giocatori che amano andare a fondo.

Consiglio dell’esperto Visita ogni negozio di notte: troverai equipaggiamento raro e cibo che non si trovano durante il giorno.

Il mio verdetto: River City Girls 2 riprende ciò che ha funzionato e aggiunge quel tanto che basta per mantenere il gioco fresco e originale. È brillante, divertente e offre ai giocatori una vera libertà di giocare a modo loro.

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11. Sifu [Miglior gioco di combattimento di arti marziali]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2022–2023 (a seconda della piattaforma) Sviluppatore/i Sloclap Durata media di gioco 8–15 ore Cosa mi è piaciuto Precisione, difficoltà impegnativa e pura maestria nel kung fu intrecciate in ogni scontro brutale

Sifu è un picchiaduro in terza persona dedicato alle arti marziali, in cui ti fai strada combattendo in ambienti crudi e stilizzati alla ricerca di vendetta. Vesti i panni di un giovane allievo di kung fu in cerca di giustizia per il tuo maestro assassinato. Ad ogni sconfitta, ti rialzi, ma più vecchio e leggermente più potente, al costo di una salute ridotta e di minori possibilità di portare a termine la tua missione.

I combattimenti in Sifu sono brutali e tecnici. Puoi concatenare oltre 150 mosse in combo fluide, combinare parate, proiezioni ed evasioni, e usare l’ambiente come un’arma: tavoli, sgabelli o sporgenze diventano tutti parte del flusso del combattimento. I nemici diventano sempre più agguerriti man mano che vai avanti, con miniboss che mettono alla prova i tuoi riflessi e la tua capacità di pianificare fino al limite.

Lo stile visivo è nitido e minimalista, ispirato al cinema di kung fu e ricco di angolazioni cinematografiche e transizioni fluide. E proprio come in un gioco di combattimento verticale dal ritmo serrato, la tensione sale sempre di più; la senti nel tuo tempismo, nella gestione delle distanze e nelle decisioni che prendi.

Consiglio dell’esperto Spendi sempre i primi potenziamenti del santuario per il recupero della struttura. Senza di esso, sopravvivere ai combattimenti contro gruppi di nemici più avanti diventa quasi impossibile.

Il mio verdetto: Sifu è impegnativo ma gratificante. Se ti piace il puro combattimento corpo a corpo con un livello di abilità molto alto, questo gioco fa al caso tuo.

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12. Double Dragon Gaiden: L’ascesa dei draghi [Il miglior picchiaduro roguelike a coppie]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Nintendo Switch, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Autore/i Secret Base Durata media di gioco 8–14 ore, più la rigiocabilità Cosa mi è piaciuto Le meccaniche di gioco a coppie rendono ogni scontro sempre nuovo e imprevedibile

Double Dragon Gaiden: L’ascesa dei draghi rilancia l’iconica serie di picchiaduro con un mix di tattiche a coppie e progressione in stile roguelike. Ambientato in una New York post-apocalittica, vesti i panni di Billy, Jimmy, Marian e zio Matin mentre combattono contro quattro bande violente per riprendere il controllo della città.

Il gameplay ruota attorno a scontri serri e al cambio di personaggio. Scegli due combattenti con statistiche e mosse speciali uniche, poi passi da uno all’altro al volo per concatenare combo e recuperare salute. La grafica 2D in pixel art è audace e d’impatto, che ricorda i giochi arcade della vecchia scuola con un ritmo moderno. I nemici sconfitti lasciano cadere soldi e cibo, e tra un livello e l’altro userai i gettoni del casinò per sbloccare potenziamenti, brani musicali o personaggi completamente nuovi.

Ciò che distingue questo gioco è il modo in cui fonde intelligentemente il cambio dinamico dei personaggi con le ricompense tipiche dei roguelike. Le meccaniche di cambio sembrano ben pensate e il sistema dei gettoni fa sì che ogni decisione su come spendere o risparmiare abbia un peso.

Consiglio dell’esperto Cerca sempre di mettere fuori combattimento più nemici con una sola combo. Recupererai salute e accumulerai soldi più velocemente che affrontando i combattimenti uno alla volta.

Il mio verdetto: Si tratta di una solida evoluzione della formula di Double Dragon. Gli appassionati del genere apprezzeranno il ritmo, la rigiocabilità e la curva di difficoltà ben strutturata.

13. Paprium [Il picchiaduro indie più elegante]

Il nostro punteggio 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Mega Drive Anno di uscita 2020 Autore/i WaterMelon Durata media di gioco 10–15 ore Cosa mi è piaciuto Grafica retrò stupenda, colpi potenti e un’atmosfera anni ’90 senza compromessi in ogni pugno

Paprium è un audace ritorno all’epoca d’oro dei giochi a 16 bit, che riprende l’intensità di Streets of Rage e Final Fight ma con un sorprendente tocco Cyberpunk. Vesti i panni di Tug, Alex o Dice, combattenti che si fanno strada in una città distopica dove ogni pugno è potente e ben calibrato. Sconfiggerai ondate di nemici, raccoglierai armi e ti farai strada attraverso percorsi ramificati che premiano il gioco intelligente.

Ogni colpo, ogni combo e ogni recupero hanno un peso; la vittoria dipende da un realismo tattico spietato, dove ogni attacco, ogni oggetto raccolto e ogni oggetto curativo contano. Pochi progetti indie puntano così tanto sull’autenticità. Visivamente, è da lasciare a bocca aperta. Vicoli illuminati dai neon, fogne tossiche e skyline in rovina pulsano di vita, creando una delle estetiche retrò più impressionanti mai realizzate per l’hardware del Mega Drive.

Consiglio dell’esperto Prova le mosse di ogni personaggio prima di scegliere un percorso. Alcuni percorsi richiedono più raggio d’azione o mobilità piuttosto che pura potenza.

Il mio verdetto: Paprium sembra una leggenda perduta dei giochi arcade riportata in vita. È brutale, elegante e fortemente incentrato sul premiare la precisione e la pazienza.

14. Remake di Streets of Rage [Miglior remake di un classico realizzato dai fan]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Microsoft Windows Anno di uscita 2011 (versione 5.0) Autore/i Bomber Link + community Durata media di gioco 5–10 ore Cosa mi è piaciuto Il sogno di ogni fan che diventa realtà: più livelli, più personaggi, più pura gioia da picchiaduro

Remake di Streets of Rage è un progetto amatoriale realizzato con grande cura che ricostruisce e reinterpreta l’iconica trilogia di picchiaduro della Sega. Combinando personaggi, boss e livelli di tutti e tre i giochi originali, questo remake non ufficiale è ricco di contenuti: 103 livelli, 64 tipi di nemici e oltre 80 colonne sonore remixate. Ti fai strada a pugni e calci tra le strade della città illuminate dai neon, le sale giochi malfamate e i laboratori sotterranei dall’atmosfera cruda, mettendo insieme combo classiche con un tempismo perfetto al pixel.

C’è molto di più della semplice nostalgia in gioco. Questo ottimo gioco aggiunge modalità sopravvivenza, percorsi narrativi ramificati, filmati segreti e un sistema di negozio per potenziare i tuoi power-up e sbloccare set di mosse alternativi. Dal punto di vista visivo, mantiene il fascino retrò dei 16 bit ma aggiunge un tocco di raffinatezza che fa risaltare ogni schermata. È difficile ignorare l’enorme dedizione che c’è dietro questo progetto.

Consiglio dell’esperto Usa i percorsi alternativi per trovare boss nascosti e sbloccare contenuti extra fin dall’inizio. Alcuni percorsi ti permettono di saltare gli scontri più difficili e ti danno accesso a livelli nascosti con bottini migliori e più opzioni nei negozi.

Il mio verdetto: questo è il massimo dell’azione a scorrimento laterale. Sembra una vera e propria capsula del tempo giocabile: ricostruita con cura, piena zeppa di extra e ancora un gioco di combattimento davvero spassoso.

15. The Punisher [Miglior gioco Marvel violento]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 2, Xbox, Windows Anno di uscita 2005 Sviluppatore/i Volition, THQ Durata media di gioco 6–8 ore Cosa mi è piaciuto Azione cruda e senza compromessi che coglie perfettamente lo spirito violento dell’eroe più oscuro della Marvel

The Punisher forse non è il tipico picchiaduro a scorrimento laterale, ma si guadagna senza dubbio un posto tra i migliori beat ’em up per un semplice motivo: pochi giochi riescono a rendere il combattimento corpo a corpo così crudo. Ti calerai nei panni di Frank Castle e farai piazza pulita della malavita con due pistole, brutali attacchi corpo a corpo e esecuzioni sadicamente creative.

Sebbene sia principalmente uno sparatutto in terza persona ricco di azione cruda e di quegli indimenticabili “interrogatori”, lo spirito del genere picchiaduro vive in ogni mascella rotta e in ogni tavolo in frantumi.

Ma non è solo una questione di forza bruta. Il gioco integra elementi di furtività, ambienti interattivi e una trama cupa tratta direttamente dai fumetti. Dal punto di vista visivo, punta sull’estetica noir: pensa a corridoi sporchi, luci tremolanti e spruzzi di rosso. È esagerato e violento, ma è proprio questo il suo fascino. Non sei qui per fare il bravo: sei qui per punire.

Consiglio dell’esperto Usa i punti di interrogatorio non solo per far avanzare la storia: sbloccano Intel, armi e, a volte, scorciatoie per saltare i combattimenti più difficili.

Il mio verdetto: questa è la classica brutalità del Punisher nella sua forma più pura. Si gioca come un romanzo grafico violento, dove ogni uccisione sembra personale e ogni livello ti sfida a diventare sempre più sanguinario.

16. Super Double Dragon [La migliore esperienza di picchiaduro classico per console]

Il nostro punteggio 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Super Nintendo Entertainment System (SNES) Anno di uscita 1992–1993 (uscite regionali) Autore/i Technōs Japan Durata media di gioco 5–8 ore Cosa mi è piaciuto Combattimenti puliti e classici che dimostrano come le meccaniche semplici possano ancora fare la differenza

Super Double Dragon rappresenta l’apice dei picchiaduro a scorrimento laterale degli anni ’90, portando l’ultima battaglia di Billy e Jimmy Lee contro gli Shadow Warriors a nuovi livelli di fluidità e profondità. Questo picchiaduro cattura alla perfezione l’atmosfera da sala giochi con i suoi colpi potenti, le animazioni pulite e una colonna sonora che definisce l’era del SNES.

Puoi parare, afferrare e contrattaccare gli attacchi nemici, creando un flusso di gioco che è al tempo stesso strategico e appagante. I sistemi di parata e “Dragon Power” premiano la pazienza, permettendoti di caricare calci devastanti o di farti strada tra gruppi di nemici con le parate. Man mano che avanzi, nuove armi come nunchaku e coltelli rendono il combattimento più avvincente e danno maggiore spessore agli scontri. L’estetica si colloca perfettamente a metà strada tra il realismo crudo e l’esagerazione dei cartoni animati, con sprite nitidi e sfondi energici.

Consiglio dell’esperto Impara a gestire al meglio il tempismo del pulsante di difesa per sferrare i contrattacchi. Una parata al momento giusto può ribaltare le sorti di uno scontro finale a tuo favore, specialmente durante le imboscate con più nemici.

Il mio verdetto: Super Double Dragon è il meglio della vecchia scuola. È più lento e metodico rispetto ai giochi arcade cooperativi, ma è proprio questo che fa sì che ogni combo, presa e contrattacco sembrino davvero meritati.

Il mio verdetto finale

Questa lista offre qualcosa per ogni tipo di appassionato di picchiaduro, dai giochi arcade ai caotici titoli a scorrimento laterale con un tocco di originalità.

Per i nuovi giocatori → Streets of Rage 4

: un classico rivisitato in chiave moderna, con modalità cooperativa e combo semplici ma appaganti.

un classico rivisitato in chiave moderna, con modalità cooperativa e combo semplici ma appaganti. Per gli appassionati di giochi tratti dai fumetti → Le Tartarughe Ninja: La vendetta di Shredder

Colorato, frenetico e pieno di riferimenti nostalgici.

Colorato, frenetico e pieno di riferimenti nostalgici. Per chi gioca da solo e cerca una sfida → Sifu

Un’esperienza di arti marziali impegnativa, basata su meccaniche precise e padronanza.

Un’esperienza di arti marziali impegnativa, basata su meccaniche precise e padronanza. Per chi ama lo stile → Paprium

: visivamente mozzafiato, con un’atmosfera techno-futuristica sfrenata e una presentazione unica.

visivamente mozzafiato, con un’atmosfera techno-futuristica sfrenata e una presentazione unica. Per i puristi dei giochi arcade → Double Dragon Gaiden: L’ascesa dei draghi

Il caos del tag-team, l’azione pixel-perfect e i colpi di scena in stile roguelite lo rendono sempre fresco.

Domande frequenti