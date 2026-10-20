20 najlepszych gier typu gacha: Twój przewodnik po najlepszych grach tego typu w 2026 roku

Najlepsze gry typu gacha to te z niesamowitymi postaciami i fabułą, która nie sprawia wrażenia przykrych obowiązków. Jako OGROMNY miłośnik gier typu gacha cieszę się, że mogę powiedzieć, iż w 2026 roku mamy już mnóstwo gier spełniających te kryteria.

Jednak obecnie ten gatunek jest dość nasycony i może wydawać się nieco przytłaczający. Nie martw się jednak, jestem tu, by ci pomóc.

Poniżej przedstawię listę najlepszych gier typu gacha, w których możesz przeżyć wielkie przygody, poznać unikalną mechanikę rozgrywki, niesamowite historie oraz zbierać ciekawe, urocze, twarde lub wyjątkowo dobrze zaprojektowane postacie, które mogą skłonić cię do spróbowania szczęścia.

Nasze najlepsze propozycje gier typu gacha

Zanim przejdę do pełnej listy, przyjrzyjmy się temu, co nasz zespół nazwałby „złotym standardem” gier typu gacha w tym roku. Te trzy tytuły reprezentują szczyt tego gatunku pod względem wartości produkcji, innowacyjności rozgrywki i opinii społeczności. Jeśli macie czas tylko na wypróbowanie jednej nowej gry, powinna to być jedna z nich:

Genshin Impact (2020) – Ta gra ustanowiła bardzo wysokie standardy dla gier typu gacha z otwartym światem, oferując niekończącą się eksplorację ogromnego świata, w którym świetnie gra się zarówno w pojedynkę, jak i z innymi graczami na urządzeniach mobilnych i komputerach PC. Wichrowe fale (2024) – Niesamowita gra od Kuro Games, która oferuje płynną walkę i mechanikę eksploracji, a także satysfakcjonujący system gacha, który jest prawdopodobnie bardziej wyrozumiały niż większość gacha tego typu dzięki gwarantowanemu banerowi z bronią. Arknights (2020) – Unikalne, wzbogacone o elementy gacha podejście do gatunku strategicznego, które pozwala ci wystawić potężną drużynę kolekcjonerskich jednostek o unikalnych umiejętnościach w wysoce taktycznym systemie walki typu tower defense.

Wciąż tu jesteś? Jeśli nasze najlepsze propozycje nie przypadły Ci do gustu, mam w zanadrzu jeszcze 17 innych tytułów gacha najwyższej klasy, które mogą lepiej odpowiadać Twoim preferencjom tematycznym, gatunkowym lub rozgrywkowym. Po prostu przewiń dalej, aby zobaczyć pełną listę gier gacha, którym warto się jak najszybciej przyjrzeć.

20 najlepszych gier typu gacha, w które warto grać codziennie, nawet jeśli czasem denerwują Cię losowe wyniki

Poniżej znajduje się lista 20 najlepszych gier typu gacha, które odkryłem przez długie lata niemal niezdrowej obsesji na punkcie tego gatunku – ocenionych i uszeregowanych według jakości podstawowej rozgrywki, unikalnej mechaniki, fabuły, postaci, przyjazności dla graczy F2P oraz opinii społeczności.

1. Genshin Impact [Najlepsza gra z rozległym otwartym światem i bogatą fabułą]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji z otwartym światem, walka żywiołami Platformy Microsoft Windows, PS4, PS5, Android, iOS Rok wydania 2020 Twórca/twórcy miHoYo (HoYoverse) Gacha/Model monetyzacji Postacie, broń, skórki

Genshin Impact to prawdziwy hit wśród darmowych gier typu gacha, która jako jedna z pierwszych zaprezentowała nam wspaniałą estetykę anime w ogromnym, otwartym świecie fantasy.

Jest to również jedna z najpopularniejszych gier typu gacha na rynku, dostępna na wielu platformach, więc nie ma znaczenia, czy grasz na telefonie, czy na komputerze – bardzo łatwo będzie Ci przenieść się na kontynent Teyvat.

Dlaczego to wybraliśmy Genshin Impact to ogromny, oszałamiający wizualnie otwarty świat, idealny do długotrwałej rozgrywki, biorąc pod uwagę, jak wiele treści już w nim jest. Niewiele gier z tej listy może się równać z jej dopracowaniem i aktywną społecznością graczy, co czyni ją jedną z najlepszych gier typu gacha dla nowicjuszy w tym gatunku.

To gra dla tych, którzy szukają tytułu typu gacha klasy AAA z niesamowitą eksploracją. Możesz wspinać się praktycznie po każdej powierzchni, szybować na ogromne odległości oraz odkrywać mnóstwo sekretów, zagadek, ciekawych postaci niezależnych i skarbów ukrytych w każdym zakątku świata.

Kolejną rzeczą, która w tej grze wypadła wyjątkowo dobrze, jest system walki. Sterujesz drużyną złożoną z czterech postaci, z których każda jest powiązana z innym żywiołem, a frajda polega na łączeniu i dopasowywaniu ich umiejętności w celu wywołania potężnych reakcji żywiołowych. Ta głębia walki sprawia, że gracze z długim stażem nie mogą się od niej oderwać, ale gra jest na tyle przyjazna dla okazjonalnych graczy, że mogą w nią zagrać również nowicjusze.

Co więcej, dostępna jest funkcja trybu kooperacyjnego, która pozwala połączyć siły z przyjaciółmi, by pokonywać bossów i oczyszczać lochy, dodając do rozgrywki element wspólnej zabawy.

Nasza ocena: „Genshin Impact” zapewni ci setki godzin prawdziwie przyjemnej przygody, niezależnie od twoich preferencji. Jest to przecież zdecydowanie jedna z najbogatszych w zawartość i wydarzenia gier typu gacha na rynku, więc możesz być pewien, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie.

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2. Wichrowe fale [Najlepsza gra z otwartym światem i dynamiczną walką]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji z otwartym światem, dynamiczna walka Platformy Microsoft Windows, Android, iOS Rok wydania 2024 Twórca/twórcy Kuro Games Gacha/Model monetyzacji Postacie, broń, skórki

Właśnie wtedy, gdy nadzieje społeczności graczy na pojawienie się prawdziwego konkurenta dla Genshin Impact zaczęły blaknąć po fenomenalnej premierze tej gry w 2020 roku, firma Kuro Games wkroczyła z impetem w 2024 roku z grą Wichrowe fale. Jest to równie wspaniała gra typu gacha z otwartym światem, oferująca doskonałą grafikę i fizykę dzięki silnikowi Unreal Engine 4.

Dlaczego to wybraliśmy Wichrowe fale wyróżnia się ekscytującym, szybkim systemem walki, który stanowi bardziej energiczną, dynamiczną i opartą na umiejętnościach alternatywę dla innych gier (zwłaszcza Genshin Impact) z gatunku gier typu gacha z otwartym światem.

Chociaż pod względem liczby graczy gra ta może nie być tak popularna jak „Genshin Impact” – głównie dlatego, że ta ostatnia zdążyła już zdobyć dominację na rynku gier typu gacha z otwartym światem – to i tak uważam, że „Wichrowe fale” pod pewnymi względami przewyższa tego giganta.

To dość kontrowersyjna opinia, przez którą mogą mnie nazwać „Kurobotem”, ale uważam , że gra ma po prostu lepszą grafikę, projekty postaci, animacje walk, mechanikę eksploracji oraz bardziej hojny system gacha (brak szans 50/50 na banerach broni) niż jej główny konkurent.

Moim zdaniem gra ma ogromny potencjał, ale musi jeszcze nieco się wykazać, zanim będę mógł śmiało umieścić ją na pierwszym miejscu w moim rankingu, biorąc pod uwagę, że „Genshin” ustanowił naprawdę wysoką poprzeczkę dla całej kategorii gier typu gacha.

Nasza ocena: Po zagraniu w obie gry mogę śmiało stwierdzić, że „Wichrowe fale” jest zdecydowanie najbliższe „Genshin Impact” pod względem ogólnej jakości. Ma praktycznie wszystko to, co ma „Genshin” – zabawne wydarzenia, mnóstwo treści pobocznych, zagadki na całe dni, ogromne, szczegółowe mapy, mnóstwo niesamowitych postaci oraz nadrzędną fabułę główną, która spodoba się bardziej tym, którzy lubią mroczniejsze, bardziej dojrzałe motywy.

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3. Arknights [Najlepsza gra pod względem głębi strategicznej i rozgrywki typu tower defense]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Tower Defense, strategia taktyczna Platformy Android, iOS Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Hypergryph, Yostar Gacha/Model monetyzacji Postacie, skórki

Arknights to bez wątpienia jedna z najfajniejszych taktycznych gier RPG w gatunku gacha, wyróżniająca się zgrabną oprawą graficzną i niezwykle rozbudowaną mechaniką typu tower defense. Gracz wciela się w rolę organizacji farmaceutycznej znanej jako Rhodes Island i dowodzi grupą nadludzkich jednostek zwanych Operatorami, walczącymi z infekcją grożącą zagładą świata.

Rdzeniem rozgrywki jest strategia wymagająca dużego wysiłku umysłowego, w której rozmieszczenie drużyny operatorów decyduje o sukcesie. Każda mapa stanowi tu swego rodzaju zagadkę, w której musisz rozmieścić swoją drużynę operatorów – z których każdy posiada unikalne umiejętności i przynależy do określonej klasy – w odpowiednich miejscach na mapie, aby zablokować przeciwników i przeprowadzić niszczycielskie ataki.

Dlaczego to wybraliśmy Arknights charakteryzuje się niesamowitym stylem i budowaniem świata, które wykraczają poza typowe gry typu gacha. Mroczna, industrialna oprawa science fiction oraz wciągająca fabuła sprawiają, że naprawdę zależy ci na twoich jednostkach i bogatej historii świata gry.

Zaufaj mi – widok idealnego, trzygwiazdkowego ukończenia trudnego etapu po wielu próbach to jedno z najbardziej satysfakcjonujących uczuć, jakie można doświadczyć. Ty i twoi znajomi na pewno będziecie się świetnie bawić, porównując, kto potrafi rozwiązać najtrudniejsze mapy przy użyciu najbardziej zoptymalizowanych (lub nieoczekiwanych) kombinacji drużyn.

Nasza ocena: Jako jedna z najlepszych mobilnych gier typu gacha, Arknights oferuje niezwykle wysoki poziom głębi strategicznej. Jeśli lubisz planować kilka ruchów do przodu, gra ta zapewni ci ogromną satysfakcję, zwłaszcza podczas zmagań z wymagającymi etapami końcowymi.

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4. Umamusume: Pretty Derby [Najlepsza dla miłośników RNG oraz entuzjastów gier typu gacha o tematyce sportowej i idolowej]

Nasza ocena 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja wyścigów z udziałem idoli, menedżerska Platformy Android, iOS, Microsoft Windows Rok wydania 2025 Twórca/twórcy Cygames Gacha/Model monetyzacji Karty wsparcia, postacie

Od momentu premiery w Japonii w odległym 2021 roku i osiągnięcia ogromnego sukcesu na rodzimym rynku, globalna premiera gry „Umamusume: Pretty Derby” była jedną z najbardziej oczekiwanych w historii gier typu gacha. Jako osoba, która gra w tę grę codziennie od pierwszego tygodnia, muszę przyznać, że firma Cygames z pewnością nie zawiodła w kwestii globalnej wersji gry.

Dlaczego to wybraliśmy Umamusume: Pretty Derby wnosi do świata gacha zupełnie inny klimat w porównaniu z innymi tytułami z najwyższej półki dzięki świetnie zaprojektowanym bohaterkom wzorowanym na prawdziwych koniach oraz niesamowitym fabułom opartym na prawdziwych wyścigach.

Większość gier typu gacha z tej listy pozwala ci odkrywać rozległe światy fantasy i walczyć z różnego rodzaju groźnymi potworami. Tak, to ciekawe i w ogóle, ale tutaj? Możesz zbierać, trenować, wchodzić w interakcje i ścigać się z dziewczynami-klaczami.

Można by zapytać: co sprawia, że gra wyścigowa z antropomorficznymi dziewczynami-klaczami/idolkami jest tak wyjątkowa? To naprawdę proste. Ta gra jest zdecydowanie jedną z najbardziej opartych na losowości gacha na rynku. Nie tylko doświadczasz wzlotów i upadków związanych z losowością podczas otwierania banerów, ale także podczas treningów i wyścigów twoich um.

Tutaj statystyki twojej „Umy”, jej umiejętności, aktywacja tych umiejętności oraz ogólne wyniki w wyścigach zależą głównie od twojego szczęścia, a reszta – od twojej wiedzy na temat mechaniki gry jako trenera (w końcu „Umamusume” to też gra wymagająca sprytu).

Nasza ocena: „Umamusume: Pretty Derby” to idealna gra dla fanów gacha, takich jak ja, którzy mają obsesję na punkcie dopaminowego haju związanego z pikselowym hazardem. Mechanika gacha jest tu podkręcona do absurdalnego poziomu jedenastu, co oznacza, że nawet najwięksi „wieloryby” nie zdołają cię po prostu zmiażdżyć w trybach PvP, jeśli tylko zadbasz o to, by nauczyć się optymalizować swoje konto – albo jeśli będziesz miał szczęście.

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5. Guardian Tales [Najlepsza gra pod względem fabuły i estetyki anime 2D w stylu pikselowym]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji i przygody, łamigłówki Platformy Android, iOS, Nintendo Switch Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Kong Studios, Kakao Games Gacha/Model monetyzacji Postacie, broń, skórki

„Guardian Tales” to kolejna gra typu gacha, która osobiście spodobała mi się o wiele bardziej, niż się spodziewałem przed rozpoczęciem rozgrywki – głównie ze względu na to, jak poruszająca i wciągająca jest jej fabuła. Posunąłbym się nawet do stwierdzenia, że gdybym miał stworzyć ranking gier typu gacha oparty wyłącznie na fabule, ta z łatwością znalazłaby się w mojej pierwszej trójce.

Gra ta może i ma ten uroczo słodki styl graficzny z pikselowymi sprite’ami, ale nie dajcie się zwieść – posiada jedną z najlepiej napisanych, najgłębszych i często zaskakująco mrocznych fabuł, jakie kiedykolwiek widziałem w grze typu gacha, a to już coś znaczy, bo grałem w naprawdę wiele tytułów.

Dlaczego to wybraliśmy Oprócz genialnej fabuły z pewnością można odczuć pasję twórców do tej gry, widząc, jak bardzo usprawniono w niej komfort rozgrywki. Zdobywanie wyposażenia, zasobów i wykonywanie codziennych misji zajmuje zaledwie kilka minut dziennie, więc nie musisz martwić się żmudnym grindowaniem, jeśli masz mało czasu.

Oczywiście nie znalazłaby się ta gra na tej liście, gdyby jej jedyną zaletą była doskonała fabuła. Guardian Tales oferuje również jedne z najlepszych łamigłówek, projektów poziomów, budowania świata i walki (potyczki w późniejszych rozdziałach stają się wyjątkowo brutalne), jakie kiedykolwiek spotkasz w grze typu gacha. Pod względem zawartości jest to bardzo wszechstronna gra – wielu graczy łączy ją nawet z jedną z najszybszych sieci VPN do gier, aby zapewnić płynność rozgrywki.

Nasza ocena: „Guardian Tales” to zdecydowanie jedna z najlepszych gier z gatunku gacha, w których dużą rolę odgrywa fabuła, i jest to tytuł nr 1, który polecam, jeśli szukasz gry na najwyższym poziomie, która działa równie dobrze na Switchu, jak i na telefonie.

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6. Nikke: Goddess of Victory [Najlepsza pod względem znakomitego projektu postaci i animacji]

Nasza ocena 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strzelanka z perspektywy trzeciej osoby, RPG typu idle Platformy Microsoft Windows, Android, iOS Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Przesuń w górę, poziom nieskończony Gacha/Model monetyzacji Postacie, skórki

Jeśli szukasz kolejnej gry typu gacha, która całkowicie zmienia schemat tradycyjnych mobilnych RPG, koniecznie sprawdź Goddess of Victory: Nikke. Wydana przez Shift Up (twórców równie naszpikowanego fanserwisem tytułu Stellar Blade), gra ta rezygnuje z tradycyjnej walki turowanej na rzecz dynamicznej strzelanki z perspektywy trzeciej osoby z wykorzystaniem osłon.

Założenia są proste, ale mroczne: dowodzisz oddziałem bojowych androidów zwanych Nikke w desperackiej walce o odzyskanie świata na powierzchni z rąk obcych jednostek mechanicznych.

Dlaczego to wybraliśmy Największym atutem gry Nikke (oprócz znakomitej animacji postaci) są nieoczekiwanie głębokie wątki fabularne, które naprawdę ożywiają każdą postać. Ponadto podstawowa rozgrywka strzelanki jest niezwykle intuicyjna, co sprawia, że jest to idealny tytuł dla osób, które wolą akcję od niekończących się menu.

​Mechanika rozgrywki jest tu niesamowicie satysfakcjonująca. Tworzysz drużynę złożoną z pięciu Nikke, z których każda ma unikalne umiejętności i broń, chowając się za przeszkodami i celując przez celownik, by zniszczyć wrogów.

Ponieważ w tę grę gra się głównie na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS, sterowanie jest zaskakująco płynne jak na strzelankę. Możesz skupić się na strategii i odpowiednim wyczuciu czasu przy używaniu specjalnych serii strzałów, by zniszczyć bossów. Ale szczerze? Myślę, że warto ją pobrać choćby dla samej przyjemności oglądania tych animacji serii strzałów. Nie pytaj dlaczego.

Nasza opinia: Jeśli masz obsesję na punkcie zbierania pięknie zaprojektowanych postaci (to niedopowiedzenie roku) i naprawdę pragniesz zabawnej, dynamicznej akcji strzelanki zamiast skomplikowanej strategii, ta gra jest idealna do grania na telefonie. To naprawdę najlepsza zabawa, jaką miałem przy strzelance na pionowym ekranie od lat.

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7. Zenless Zone Zero [Najlepsza gra pod względem dynamicznej walki i zapadających w pamięć postaci]

Nasza ocena 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji, fantasy miejskie Platformy Microsoft Windows, PS5, Xbox Series X/S, Android, iOS Rok wydania 2024 Twórca/twórcy miHoYo (HoYoverse) Gacha/Model monetyzacji Postacie, broń, skórki

Zenless Zone Zero to kolejna gra miHoYo (uwaga, spoiler: nie będzie to ostatnia), która znalazła się na mojej liście – oferuje jedne z najlepszych filmowych przerywników, dubbing oraz naprawdę stylową oprawę graficzną, jaką kiedykolwiek widziałem w jakiejkolwiek grze, kropka. Tytuł ten opiera się na znanej formule RPG akcji, ale osadza ją w tętniącej życiem, miejskiej scenerii fantasy.

System walki jest szybki i efektowny. Gracz kieruje grupą agentów w intensywnych potyczkach z dziwnymi stworzeniami zwanymi Ethereals. Główny mechanizm rozgrywki polega na opanowaniu uników, parowania ciosów oraz szybkiej zmianie postaci w drużynie, aby przeprowadzać potężne, skoordynowane ataki.

Dlaczego to wybraliśmy „Zenless Zone Zero” to nie tylko niesamowita gra pełna akcji. To, co przyciągnęło mnie do tej gry – i co, jak sądzę, spodoba się również większości z was – to jej funkcje społecznościowe, które pozwalają rozmawiać, wchodzić w interakcje i spędzać czas z grywalnymi postaciami poza fabułą.

Szczerze mówiąc, to właśnie troska, jaką twórcy okazali tej grze poprzez regularne aktualizacje od czasu jej rozczarowującej premiery, przekonała mnie, że MiHoYo będzie nadal dostarczać nam gry, w których konsekwentnie stawia się jakość ponad ilość. Sposób, w jaki podchodzą do obsługi gry na żywo, gwarantuje długoterminową kondycję tytułu i jego społeczności.

Nasza ocena: „Zenless Zone Zero” to świetna propozycja dla każdego, kto szuka wysokiej jakości rozrywki pod każdym względem – tak jak można się tego spodziewać po wszystkich grach studia HoYoverse. To wspaniała gra typu hack-and-slash z mnóstwem zapadających w pamięć postaci, z których każda ma okazję zabłysnąć nie tylko w głównej fabule, ale także w niesamowitej zawartości pobocznej gry.

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8. Kara: Szary Kruk [Najlepsza gra pod względem stylowej i wymagającej walki]

Nasza ocena 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji, hack-and-slash Platformy Android, iOS, Microsoft Windows Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Kuro Games Gacha/Model monetyzacji Postacie, broń, skórki

Jeśli szukasz prawdziwego wyzwania wśród świetnych gier RPG akcji z gatunku gacha, to „Kara: Szary Kruk” jest właśnie tym, czego szukasz.

Uderzanie wrogów powoduje pojawienie się kolorowych kul, a zniszczenie trzech tego samego koloru daje ci potężny atak specjalny, specyficzny dla danej postaci. Ja? Świetnie się bawiłem, wykonując idealny unik, który uruchamia Matrix – krótką, wspaniałą chwilę w zwolnionym tempie, która natychmiast wzmacnia twoje następne uderzenie kulą, zamieniając je w potężny atak z trzema uderzeniami.

Rozgrywka opiera się na niesamowitej synergii między szybkim używaniem umiejętności a zarządzaniem kulami w trakcie walki, co zmusza cię do ciągłego zaangażowania w walkę.

Dlaczego to wybraliśmy Cechą wyróżniającą PGR jest system Signal Orb, który naprawdę na nowo definiuje walkę na urządzeniach mobilnych, zamieniając proste „hack-and-slash” w coś niesamowitego, seksownego i stylowego. To gra, która ponad wszystko ceni umiejętności gracza, co zawsze stanowi ogromną zaletę dla każdego fana gier typu gacha.

Ponadto gra jest całkiem przyjazna dla graczy korzystających z modelu free-to-play dzięki bardzo hojnemu systemowi gacha i gwarantowanym losowaniom „pity”, co oznacza, że możesz bez przeszkód zdobywać swojego ulubionego Konstruktora. Dodatkowo mroczna, ciężka fabuła science fiction o walce z wirusem Punishing, która nie boi się w ogóle przybrać naprawdę ponurego tonu, stanowi bardzo fascynujące tło dla całej akcji.

Nasza ocena: „Kara: Szary Kruk” jest bardzo przystępna dla graczy korzystających z wersji darmowej, a jednocześnie oferuje najbardziej wymagające walki z bossami na urządzeniach mobilnych, w stylu „Devil May Cry”. Jest to bez wątpienia jedna z bardziej wymagających gier typu gacha, z jakimi miałem do czynienia.

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9. Honkai: Star Rail [Najlepsza gra z szybką walką turową i rozbudowaną fabułą]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowa strategiczna gra RPG, międzygwiezdna przygoda Platformy Microsoft Windows, PS5, Android, iOS Rok wydania 2023 Twórca/twórcy miHoYo (HoYoverse) Gacha/Model monetyzacji Postacie, broń, skórki

Jeśli myślałeś, że turowane RPG nie mogą być dynamiczne, Honkai: Star Rail jest tutaj, by cię zaskoczyć i udowodnić, że się mylisz. Ten czołowy tytuł miHoYo zamienia wędrówki po otwartym świecie z Genshin na bogatą w fabułę przygodę z ekscytującą turową walką w całej galaktyce na pokładzie Astral Express.

Podobnie jak w turowej grze typu gacha, którą kiedyś uwielbiałem (a która niestety teraz nosi nazwę EOS) – Exos Heroes – walka opiera się tutaj na systemie „Weakness Break”: musisz ustalić, na jakie żywioły wrażliwi są twoi przeciwnicy, i atakować ich, aż ich wytrzymały biały pasek pęknie.

Przełamanie wroga opóźnia jego turę i nakłada na niego efekt statusowy, co pozwala zadać mu ogromne obrażenia. Każda postać podąża również określoną Ścieżką – na przykład „Ochrona” zapewniającą tarcze lub „Zniszczenie” zapewniające czyste obrażenia – która definiuje jej rolę i sprawia, że budowanie drużyny staje się kluczowym elementem rozgrywki. Optymalizacja tych ról staje się znacznie łatwiejsza, gdy zrozumiesz, jak konkretne jednostki sprawdzają się w praktyce – i właśnie w tym momencie ten najlepszy przewodnik po buildach HSR od Sparxie przydaje się do dopracowania składu drużyny.

Kolejnym logicznym krokiem jest często zdobycie waluty premium niezbędnej do wylosowania tych wyspecjalizowanych jednostek, co skłania wielu graczy do poszukiwania najlepszych stron internetowych , na których można kupić Oneiric Shards online, aby wzmocnić swoje konto.

Dlaczego to wybraliśmy Honkai: Star Rail z powodzeniem połączyło dopracowanie wielkiej produkcji z wygodą swobodnej gry mobilnej i udowodniło, że walka turowa może być ekscytująco dynamiczna. To nie jest typowa turowa gra typu gacha, delikatnie mówiąc. W końcu to gra miHoYo.

Jednak to, co naprawdę podkręca poziom zabawy, to umiejętności Ultimate. W każdej chwili możesz wyzwolić najróżniejsze efektowne i wspaniałe umiejętności Ultimate, nawet podczas animacji ataku wroga, aby natychmiast zmienić cały przebieg bitwy. Postacie takie jak potężna Acheron z frakcji Nihility doskonale to uosabiają, wykorzystując unikalną mechanikę kumulacji efektów. Ponieważ jej obrażenia skalują się tak imponująco przy odpowiednim ekwipunku i członkach drużyny, wielu graczy poszukuje najlepszej konfiguracji Acheron w trybie HSR, aby mieć pewność, że maksymalnie wykorzystują jej potencjał w tych kluczowych momentach.

To nie tylko pięknie animowany i świetnie napisany klasyk gatunku sci-fi/fantasy, ale także gra, która w pełni szanuje twój czas (dzięki niebiosom za niedawno wprowadzoną opcję pomijania dialogów), pozwalając ci szybko dołączyć do rozgrywki, wykonać zadania dzięki trybowi automatycznej walki i wyjść z gry w mgnieniu oka.

Nasza ocena: Honkai: Star Rail oferuje odświeżające urozmaicenie w stosunku do klasycznych turowych gier JRPG – a wszystko to osadzone w oszałamiającym świecie science fiction i długiej, znakomitej fabule.

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10. Fire Emblem Heroes [Najlepsza gra z strategiczną walką na siatce]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Taktyczna gra RPG, zminiaturyzowane mapy Platformy Android, iOS Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Intelligent Systems, Nintendo Gacha/Model monetyzacji Postacie

Fire Emblem Heroes to bez wątpienia jedna z najlepszych gier strategicznych w gatunku gacha. Ta gra przenosi kultową, zabawną walkę taktyczną z serii na konsole prosto na Twój telefon. Głębia rozgrywki wynika z rozbudowanego systemu umiejętności, który pozwala przekształcić nawet jednostki niskiego poziomu w prawdziwe potwory.

​Gdy twoja drużyna będzie gotowa, rzucisz się w wir ryzykownych rozgrywek PvP, gdzie te niesamowite konfiguracje naprawdę się liczą. Co więcej, twórcy wyposażyli grę w świetne funkcje ułatwiające rozgrywkę, takie jak szybkie menu i automatyczne procedury. To skraca czas spędzany przed ekranem, dając ci jednocześnie to cudowne uczucie codziennego postępu.

Dlaczego to wybraliśmy Fire Emblem Heroes udowodniło, że na telefonie można grać w gry strategiczne na poziomie konsolowym. W gruncie rzeczy jest to niekończące się źródło krótkich, satysfakcjonujących bitew taktycznych, które zapewnią ci rozrywkę na długie lata.

Chociaż fabuła w trybie dla jednego gracza dostarcza mnóstwo frajdy, to właśnie tryby PvP o wysokiej stawce, takie jak „Aether Raids”, najprawdopodobniej sprawią, że nie będziesz mógł się od tej gry oderwać.

Nasza ocena: „Fire Emblem Heroes” to idealna gra dla fanów taktycznych gier RPG, którzy lubią dogłębne budowanie drużyny bez intensywnego grindowania, a także dla wszystkich, którzy w wolnym czasie potrzebują szybkiej dawki strategii.

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11. Infinity Nikki [Najlepsza gra z mechaniką przebierania się i rzadkimi elementami mody]

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Ubieranki, przygoda w otwartym świecie, RPG Platformy Microsoft Windows, PS5, Android, iOS Rok wydania 2024 Twórca/twórcy Paper Games Gacha/Model monetyzacji Strój (komplety i pojedyncze elementy)

Zapomnij o tych przestarzałych, linearnych grach flashowych typu „ubieranki”. To właśnie TA wspaniała gra z otwartym światem, na którą prawdopodobnie czekałeś, jeśli jesteś miłośnikiem mody, który lubi ubierać się tak, by robić wrażenie.

Gra „Infinity Nikki” różni się od większości dotychczasowych tytułów tego gatunku, ponieważ pozwala ci swobodnie eksplorować ogromny, zachwycający świat z mnóstwem treści do odkrycia. Możesz nawet unosić się w powietrzu i szybować po mapie w różnych strojach, zabijając przeciwników i jednocześnie prezentując swoją sylwetkę.

Dlaczego to wybraliśmy Pomimo trudnego startu nadal uważam, że Infinity Nikki zasługuje na miejsce na tej liście, ponieważ stanowi odważny i pomysłowy krok naprzód w swoim gatunku. To gra o ubieraniu postaci z rozbudowanymi opcjami personalizacji, łamigłówkami i walką w otwartym świecie. Czego chcieć więcej?

Oprócz popisywania się strojami, w tej grze chodzi przede wszystkim o odkrywanie i opanowywanie mocy żywiołów ukrytych w ubraniach. Będziesz chciał zebrać każdy kawałek materiału i każdy dodatek, jaki zobaczysz – nie tylko ze względu na wygląd, ale także ze względu na możliwości związane z poruszaniem się po platformach i rozwiązywaniem zagadek. Możliwość stylizowania ulubionych postaci w tak rozległym świecie całkowicie zmienia zasady gry.

Nasza ocena: „Infinity Nikki” to świetna propozycja dla graczy, którzy uwielbiają spokojną eksplorację, ale marzą o ogromnej garderobie i szerokich możliwościach personalizacji postaci.

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12. Another Eden [Najlepsza propozycja dla fanów klasycznych gier JRPG]

Nasza ocena 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Klasyczna gra JRPG, przygoda z podróżą w czasie Platformy Android, iOS, Microsoft Windows Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Wright Flyer Studios, WFS Gacha/Model monetyzacji Postacie

Masz dość typowych dla gacha codziennych zadań i liczników energii? Another Eden to pod tym względem powiew świeżości, zapewniający prawdziwe wrażenia z gry JRPG bezpośrednio na telefonie. Nie opiera się na energii ani codziennych zadaniach, by utrzymać Twoje zainteresowanie – nie musi.

W końcu prawdziwym bohaterem tej gry jest znakomicie przedstawiona przygoda z podróżą w czasie, napisana przez Masato Kato – tego samego geniusza narracji, który stoi za grą „Chrono Trigger””.

Dlaczego to wybraliśmy Another Eden wyróżnia się na tle innych gacha z najwyższej półki, będąc w istocie wysokiej klasy konsolową grą JRPG przebraną za darmową grę mobilną. Możesz całkowicie zignorować elementy gacha i po prostu zanurzyć się w epickiej fabule bez żadnych ograniczeń czasowych.

Świat jest ogromny i będziesz chciał zbadać każdy jego zakątek. Spotkasz też ogromną obsadę w pełni rozwiniętych postaci, które nie istnieją tylko po to, by je wyciągać z banerów – wszystkie wydają się niezbędne dla fabuły.

Walka turowa jest bardzo przyjemna i płynna, ale szczerze mówiąc, to właśnie fabuła i podróżowanie po różnych światach sprawią, że będziesz do tej gry wracać. To klasyczne doświadczenie JRPG w każdym calu.

Nasza opinia: Zagrajcie w tę grę. To idealna gra dla graczy, którzy tęsknią za złotą erą japońskich gier RPG z lat 90., a zwłaszcza dla fanów Chrono Trigger poszukujących nowej gry, w której mogliby się zakochać. To prawdziwa perełka w starym stylu, w której fabuła i postacie odgrywają główną rolę, a nie mechanika gacha, która choć często bywa zabawna, czasami może być wyzyskująca.

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13. Fate/Grand Order [Najlepsza gra pod względem głębi fabuły]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowa strategiczna gra RPG, powieść wizualna Platformy Android, iOS Rok wydania 2017 Twórca/twórcy Lasengle (dawniej Delightworks), Aniplex Gacha/Model monetyzacji Postacie

Ta gra nie jest dla osób o słabych nerwach ani dla tych, którzy szukają przycisku szybkiego przewijania. Fate/Grand Order to pełnoprawna powieść wizualna i epicka gra JRPG połączone w jeden ogromny pakiet.

Zaangażowanie w główną fabułę jest, szczerze mówiąc, absurdalne – obejmuje wiele okresów historycznych i alternatywnych linii czasowych – i z łatwością zapewni wam rozrywkę, tak jak zapewniło mi, aż do momentu, gdy zgubiłem poprzedni telefon, a wraz z nim moje konto. Dlatego zawsze róbcie kopie zapasowe wszystkiego, co cyfrowe, ludzie…

Dlaczego to wybraliśmy Żadna inna gra mobilna nie dorównuje „Fate/Grand Order” pod względem zaangażowania w tworzenie dobrze opowiedzianej, pełnej napięcia fabuły. To ogromny, wciągający projekt, który wynagradza gracza niesamowitą mitologią i rozległą obsadą unikalnych Sług, sięgającą nawet adaptacji w postaci mangi, anime i powieści.

Spędzisz wiele godzin na rozwijaniu swoich Sług, czyli legendarnych postaci zaczerpniętych z historii i mitologii. To właśnie sprawia, że grindowanie jest tego warte.

Tak, nie losujesz tu byle jakich postaci z anime – zbierasz króla Artura, Kleopatrę i Gilgamesza, a każda z nich ma niesamowitą historię. Oczywiście, turowa walka jest prosta, ale aspekt budowania drużyny ma w sobie pewną głębię.

Przygotuj się jednak na to, że szanse na zdobycie postaci są notorycznie niskie. Nawet teraz, gdy istnieje system „litości” (tak, kiedyś go w ogóle nie było), rzadkie zdobycze będą wydawały się boskim cudem, biorąc pod uwagę brutalnie niskie szanse na Servantów 5★.

Nasza ocena: „Fate/Grand Order” to OBOWIĄZKOWA pozycja dla fanów gier JRPG, którzy ponad wszystko cenią fabułę i postacie. Jeśli nie przeszkadza ci grindowanie i potrafisz poradzić sobie z brutalnymi szansami w gacha, czeka cię setki godzin wysokiej jakości treści. Powodzenia jednak w losowaniach.

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14. Epic Seven [Najlepsza gra pod względem grafiki w stylu anime i turowych walk na poziomie e-sportowym]

Nasza ocena 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strategiczna gra RPG, anime w stylu filmowym Platformy Android, iOS Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Smilegate Megaport Gacha/Model monetyzacji Postacie, artefakty, skórki

Epic Seven to raj dla graczy lubiących dopracowywać szczegóły, bo nie jest to gra, w której można po prostu bez końca korzystać z trybu automatycznej walki. Wymaga sporej dedykacji, bo pod względem technicznej złożoności to jedna z najlepszych turowych gier RPG w gatunku gacha.

​Optymalizacja wyposażenia bohaterów jest tu równie ważna, jak zapoznanie się z ich zestawami umiejętności i właściwe ich wykorzystanie. Grindowanie wyposażenia jest intensywne i skupia się na poszukiwaniu idealnej broni i zbroi o losowo generowanych parametrach dodatkowych.

Dlaczego to wybraliśmy Epic Seven doskonale łączy swoją brutalną głębię strategiczną z przyciągającą wzrok grafiką w stylu anime i fantastyczną fabułą. Oczywiście, gra wymaga sporo grindowania, ale jest to tego warte, biorąc pod uwagę, że postacie i rozdziały fabularne są tak dobrze zaprojektowane, a zawartość PVE jest równie wciągająca jak tryby rywalizacji.

Zasadniczo każde zwycięstwo w późniejszych etapach gry sprowadza się do precyzyjnego skomponowania drużyny oraz tego, na ile gracz jest gotów poświęcić czas na zdobywanie zasobów, by uzyskać idealną jednostkę.

Osobiście bardzo podobało mi się to, jak dopracowana jest mechanika trybu PvP – do tego stopnia, że wydawca co roku organizuje nawet aktywne zawody e-sportowe, co pokazuje, jak bardzo zależy mu na grze i społeczności, mimo upływu czasu od premiery.

Nasza ocena: „Epic Seven” to bardzo dobra gra dla fanów taktycznych RPG w stylu anime, którzy kochają rozbudowane systemy i nie boją się intensywnego grindowania. Jeśli lubisz teoretyczne planowanie składów drużyn i masz obsesję na punkcie statystyk postaci, gratulacje – właśnie znalazłeś swoją kolejną grę, w którą będziesz spędzać mnóstwo czasu.

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15. Persona 5: Fantom X [Najlepsza symulacja życia szkolnego w stylu Persona i walka turowa]

Nasza ocena 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowe RPG, urban fantasy Platformy Android, iOS, Microsoft Windows Rok wydania 2025 Twórca/twórcy Black Wings Game Studio, Perfect World Games Gacha/Model monetyzacji Postacie, persony, broń

Persona 5: Fantom X to pełnowymiarowa mobilna adaptacja typu gacha jednej z najlepszych gier JRPG, jakie kiedykolwiek powstały. Zagrałem w tę grę zaraz po premierze i już od pierwszej nuty tej zgrabnej, jazzowej ścieżki dźwiękowej wiedziałem, że czeka mnie prawdziwy hit.

Chociaż ten spin-off nie dorównuje oryginałowi w każdym szczególe (szczerze mówiąc, myślę, że niewiele gier JRPG to potrafi), nadal oddaje ten sam styl, klimat i wizualny urok co Persona 5, przenosząc symulację życia i eksplorację Pałaców prosto do twojej kieszeni.

Dlaczego to wybraliśmy P5X zasłużyło na swoje miejsce w rankingu, ponieważ twórcy nie potraktowali tej gry jako łatwego sposobu na zarobek na urządzeniach mobilnych. Naprawdę zadbali o kultową oprawę, dzięki czemu menu, przejścia i animacje postaci nie różnią się niczym od najlepszych tytułów na konsole.

W ciągu dnia będziesz zarządzać swoim życiem szkolnym i statystykami społecznymi, a nocą zanurzasz się w Metaverse, by podbijać serca. Walka to bardzo ciekawy, charakterystyczny dla serii Persona system turowy – jest szybka, efektowna i opiera się na wykorzystywaniu słabości przeciwników w celu przeprowadzania ataków typu „All-Out Attack”.

Jak na grę mobilną, jest ona zaskakująco dopracowana i sprawia wrażenie wysokiej klasy tytułu konsolowego, w który można grać gdziekolwiek. A jeśli podobała ci się oryginalna część, z nową ekipą Złodziei-Widm poczujesz się jak w domu.

Nasza opinia: Jeśli jesteś fanem oryginalnej gry lub symulatorów życia licealnego połączonych z rozbudowaną walką w stylu JRPG, rzuć wszystko, co robisz, i pobierz „Persona 5: Fantom X” już teraz. To najbliższe doświadczenie gry w „Persona 5”, jakie możesz uzyskać bez wydawania pieniędzy – oczywiście pod warunkiem, że pozostaniesz w trybie F2P.

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16. Honkai Impact 3rd [Najlepsza gra z intensywną walką 3D i fabułą na poziomie HoYo]

Nasza ocena 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji, hack and slash Platformy Microsoft Windows, Android, iOS Rok wydania 2018 Twórca/twórcy miHoYo (HoYoverse) Gacha/Model monetyzacji Postacie, broń, stigmata, skórki

Wkrocz na futurystyczne pole bitwy w Honkai Impact 3rd, a od razu zdasz sobie sprawę, że to nie jest zwykła mobilna gra typu gacha (zresztą to po prostu typowa gra od miHoYo).

To dedykowana gra RPG akcji stworzona wyłącznie dla zagorzałych fanów walki w czasie rzeczywistym i symulacji społecznościowych. Główną atrakcją jest tu bez wątpienia walka typu hack-and-slash. Jest szalona, efektowna i niesamowicie satysfakcjonująca.

​Unikasz, parujesz ciosy i łączysz serie kombinacji z Walkiriami, które sprawiają wrażenie naprawdę potężnych. Jakość wykonania, zwłaszcza animacje superumiejętności, jest po prostu niesamowita.

Dlaczego to wybraliśmy Honkai Impact 3rd rezygnuje z ułatwienia w postaci automatycznej walki i wymaga od gracza prawdziwych umiejętności. Szybkość i precyzja mechaniki wymagane na zaawansowanych poziomach nie mają sobie równych. To jedna z pierwszych gier, które udowodniły, że tytuły mobilne mogą zapewnić intensywne, oparte na umiejętnościach wrażenia z akcji w czasie rzeczywistym, których bardzo niewiele innych gier z gatunku gacha nawet próbuje naśladować.

Poza efektowną oprawą wizualną, obejmująca cały świat fabuła jest mroczniejsza i głębsza niż w większości gier klasy AAA, a uzupełniają ją oszałamiające, pełnometrażowe animowane filmy krótkometrażowe. To kompletny pakiet pełnej adrenaliny akcji i emocjonującej opowieści.

Nasza ocena: Moim zdaniem to właśnie „Honkai Impact 3rd” przetarło szlak, dzięki czemu „Zenless Zone Zero” mogło ruszyć pełną parą. Jeśli masz dość gacha o statycznej walce i szukasz czegoś, co naprawdę sprawi, że palce same będą się poruszać, to jest to właśnie ta gra. To pozycja obowiązkowa dla weteranów gier akcji, którzy cenią sobie głęboką fabułę i nie boją się wyzwań.

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17. Final Fantasy VII: Ever Crisis [Najlepsza gra dla fanów serii Final Fantasy]

Nasza ocena 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowe RPG, fabuła epizodyczna Platformy Android, iOS, Microsoft Windows Rok wydania 2023 Twórcy Applibot, Square Enix Gacha/Model monetyzacji Broń, wyposażenie/skórki postaci

Final Fantasy VII: Ever Crisis to prawdziwa podróż w przeszłość. Twórcom udało się skondensować całą sagę Final Fantasy VII, w tym Crisis Core i oryginalną grę, w jeden piękny, epizodyczny pakiet. Grafika jest oszałamiająca, a szczególnie podobało mi się, że klasyczne, kanciaste postacie zostały odtworzone przy użyciu nowoczesnych technik renderowania.

System walki to zmodernizowana wersja systemu Active Time Battle (ATB), która zapewnia idealną równowagę między akcją w czasie rzeczywistym a strategicznymi poleceniami z menu.

Dlaczego to wybraliśmy Final Fantasy VII: Ever Crisis znalazło się na mojej liście, ponieważ jest to jedyne miejsce, gdzie można doświadczyć wszystkich kluczowych wydarzeń z linii czasowej FF7 w jednej, ciągłej grze. To świetnie zrealizowany hołd dla uniwersum serii i obowiązkowa pozycja dla wieloletnich fanów, którzy pragną poznać pełną, ostateczną wersję historii bez konieczności zmiany konsoli.

Sposób rozwoju postaci w tej grze zależy wyłącznie od broni, którą zdobędziesz i wyposażysz (wszystkie postacie można odblokować za darmo). Zdobycie nowej broni to nie tylko wzrost statystyk; często wiąże się to z nową, potężną umiejętnością dla twojego bohatera.

Ten rozległy świat magii i maszyn to jedna z najbardziej uwielbianych scenerii w historii fantastyki, a jej szczegółowe przedstawienie sprawia, że gra ta z łatwością plasuje się wśród najbardziej imponujących gier RPG, jakie można pobrać w tym roku.

Nasza ocena: Jeśli kiedykolwiek podobała ci się choćby jedna chwila z uniwersum „Final Fantasy VII””, po prostu musisz to pobrać. To absolutnie obowiązkowa pozycja na 10/10 zarówno dla weteranów gier JRPG, którzy cenią sobie klasyczną strategię ATB, jak i dla nowicjuszy, którzy szukają idealnego punktu wyjścia do poznania historii wielu głównych bohaterów serii „Final Fantasy”.

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18. Limbus Company [Najlepsza gra pod względem mrocznej tematyki i fabuły]

Nasza ocena 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowe RPG, gra typu „deckbuilder” Platformy Microsoft Windows, Android, iOS Rok wydania 2023 Twórca/twórcy Project Moon Gacha/Model monetyzacji Tożsamość (warianty postaci/skiny), E.G.O (umiejętności)

Jak zapewne zauważyliście na podstawie moich poprzednich wpisów, nie są mi obce tytuły typu gacha o mroczniejszej tematyce lub fabule.

Jednak firma Limbus to klasa sama w sobie. Nie jest to wesoła anime’owa przygoda; to brutalna, głęboko wciągająca wyprawa w świat moralnej dwuznaczności i zabijania potworów.

W tej grze sterujesz grupą 12 „Grzeszników”, którzy dosłownie próbują odzyskać fragmenty swojej rozbitej tożsamości w ponurej, dystopijnej scenerii miejskiej znanej jako The City.

Dlaczego to wybraliśmy „Firma Limbus” to znakomity przykład wysokiej jakości gry skupionej na fabule, która nie wykorzystuje drapieżnych mechanizmów. Pokazuje, że doskonały projekt systemu gacha może być hojny, a jednocześnie niezwykle dochodowy, oferując odświeżającą i unikalną alternatywę w porównaniu z typową dla tego gatunku beztroską atmosferą i motywami, rzadko przypominającymi klimat restauracji Weenie Hut Jr.

Walka opiera się na unikalnym systemie rzutu monetą połączonym z mechaniką drużynową. Strategia jest kluczowa, ale szczęście zawsze może odwrócić losy bitwy. To klimatyczne doświadczenie, w którym mroczna fabuła jest prawdziwą gwiazdą, zmuszając gracza do ciągłego kwestionowania człowieczeństwa bohaterów.

Twórcom udało się sprawić, że gra jest zaskakująco przystępna, biorąc pod uwagę jej głębię. System gacha jest niezwykle sprawiedliwy i pozwala oddanym graczom niezawodnie zdobywać nowe wersje Grzeszników bez konieczności ponoszenia ogromnych nakładów.

Nasza ocena: Jeśli cenisz niszowe gry z bogatą fabułą, dojrzałymi motywami i rozgrywką, która nagradza mądre rozdzielanie zasobów, a nie samą siłę losowania, to „Firma Limbus” jest grą dla Ciebie. Krótko mówiąc, jest to gra dla graczy, którzy wolą czytać obszerne opisy fabularne i zagłębiać się w wymagającą, poważną treść, a nie dla tych, którzy szukają tylko szybkiej, swobodnej rozrywki.

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19. One Piece: Treasure Cruise [Najlepsza gra dla fanów One Piece i oldschoolowych gacha]

Nasza ocena 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Turowe RPG, walka za pomocą dotknięć ekranu Platformy Android, iOS Rok wydania 2015 Twórca/twórcy KLab Games, Bandai Namco Entertainment Gacha/Model monetyzacji Postać (członek załogi)

One Piece: Treasure Cruise zajmuje w moim sercu wyjątkowe miejsce, ponieważ jest to pierwsza gra typu gacha, w jaką kiedykolwiek grałem, i to właśnie ona wzbudziła we mnie wieloletni podziw (a na pewno nie paraliżujące uzależnienie) dla tego gatunku.

To długoletnia, niesamowita gra oparta na anime, która znakomicie adaptuje ogromną obsadę i epicką fabułę serii, oferując wciągające, turowe bitwy oparte na dotknięciach w odpowiednim momencie, w których kluczowe znaczenie mają rytm i precyzja.

Dlaczego to wybraliśmy OPTC zasługuje na miejsce na tej liście, ponieważ ma prawdopodobnie najlepszy stosunek zawartości do długowieczności spośród wszystkich gier tutaj wymienionych. Gra cieszy się popularnością od lat, konsekwentnie wzbogacając się o nowe wątki fabularne i postacie, co czyni ją jednym z najlepszych sposobów na poznanie świata One Piece w formie gry wideo.

Zdobycie potężnych postaci jest tu łatwe (zwłaszcza dzięki wszystkim darmowym bonusom, które zazwyczaj towarzyszą starszym gacha), ale prawdziwa zabawa zaczyna się dopiero wtedy, gdy zoptymalizujesz swoją załogę, by zmierzyć się z najtrudniejszymi rajdami. Będziesz musiał opracować strategię opartą na synergii drużyny i specjalnych umiejętnościach wybranych członków załogi.

​Ponownie, gra jest niezwykle hojna . Wydawanie prawdziwych pieniędzy na płatne pakiety poprzez zakupy w aplikacji nie jest konieczne, jeśli chcesz cieszyć się podstawową zawartością lub zebrać ogromną listę jednostek wysokiego poziomu. Właściwie to niedawno ponownie wypróbowałem tę grę i twórcy tak bardzo ułatwili zdobywanie darmowych bohaterów w porównaniu z czasami, kiedy sam zaczynałem, że wręcz zazdroszczę wszystkim, którzy dopiero teraz zakładają konta.

Nasza ocena: Jeśli jesteś fanem One Piece (a kto w tej chwili nim nie jest?) i uwielbiasz głęboką strategię budowania drużyny, koniecznie sprawdź tę grę. Uważam również, że ta gra to idealny sposób na ponowne przeżycie całej sagi One Piece, jeśli wolisz grać niż oglądać setki odcinków.

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20. Łzy Temidy [Najlepsza gra z mechaniką symulatorów randkowych typu otome]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Otome, gra karciana z fabułą Platformy Android, iOS Rok wydania 2021 Twórca/twórcy miHoYo (HoYoverse) Gacha/Model monetyzacji Wizja (karty/umiejętności), stroje, limitowana zawartość fabularna

Łzy Temidy, kolejna gra od miHoYo, to świetna mieszanka romansu i kryminału prawniczego dla wszystkich miłośniczek gier typu otome.

Podobnie jak „Love & Deepspace”, która o mało nie znalazła się na tej liście, jest to obecnie bez wątpienia jedna z najlepszych gier dla fanek gatunku otome, ponieważ przystojni prawnicy, prezesi i detektywi, których spotykasz, mają prawdziwą głębię charakteru i odgrywają kluczową rolę w zaskakująco złożonych sprawach, które rozwiązujesz.

Dlaczego to wybraliśmy W grze „Łzy Temidy”” znajdziesz unikalny system walki oparty na debatach (w stylu „Ace Attorney”, ale łatwiejszy), który stanowi wyzwanie dla twojej kolekcji kart, oraz oszałamiające fragmenty powieści wizualnej, które pogłębiają twoje relacje. W przeciwieństwie do większości jednowymiarowych gier typu otome, tutaj nigdy nie poczujesz się znudzona rozgrywką.

​Fabuła jest zaskakująco pełna napięcia i mroczna, więc na pewno długo nie zapomnisz tych intensywnych batalii prawnych. Zarządzanie zasobami jest typowe dla gier typu gacha, ale fragmenty w formie powieści wizualnej sprawiają, że łatwiej jest przez to przebrnąć. Części śledcze są naprawdę wymagające i zmuszają cię do skupienia się na dialogach i dowodach.

Nasza ocena: Jeśli bardziej cenisz fabułę i wątki romantyczne niż szaloną akcję, która jest aż zbyt powszechna w gatunku gacha, i nie przeszkadza ci duża ilość tekstu do przeczytania, to na 100% pokochasz „Łzy Temidy””. Krótko mówiąc, ta gra jest dla graczy, którzy cenią sobie głęboką fabułę i fascynujące relacje między postaciami, które ewoluują z biegiem czasu.

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Moja ogólna ocena

Dla graczy, którzy dopiero teraz dołączają do mody na gry typu gacha, stwierdzenie, że będziecie mieli absurdalnie dużo opcji do wyboru, byłoby niedopowiedzeniem, biorąc pod uwagę, jak dochodowy i nasycony jest rynek tych gier.

Jeśli potrzebujesz krótkiego podsumowania moich rekomendacji, oto kilka najlepszych gier typu gacha, które warto wypróbować, w zależności od różnych preferencji:

Jeśli szukasz najlepszej gry typu gacha → Genshin Impact. Ta gra wyznaczyła standardy dla całego gatunku, łącząc ogromny, piękny otwarty świat z rozbudowaną walką opartą na żywiołach oraz niezrównaną jakością wykonania.

Ta gra wyznaczyła standardy dla całego gatunku, łącząc ogromny, piękny otwarty świat z rozbudowaną walką opartą na żywiołach oraz niezrównaną jakością wykonania. Dla początkujących graczy gacha → Zenless Zone Zero. Stylowe, zamknięte poziomy i dynamiczna walka sprawiają, że jest to idealny, mniej przytłaczający punkt wyjścia do wysokiej jakości gacha.

Stylowe, zamknięte poziomy i dynamiczna walka sprawiają, że jest to idealny, mniej przytłaczający punkt wyjścia do wysokiej jakości gacha. Dla miłośników hardkorowej akcji w otwartym świecie → Wichrowe fale. Kuro Games stworzyło w swoim rozległym świecie wymagający system walki o wysokim progu umiejętności oraz mechanikę zbierania Echo, które mogą podbić zarówno uciekinierzy z Genshin, jak i nowicjusze w grach typu gacha.

Kuro Games stworzyło w swoim rozległym świecie wymagający system walki o wysokim progu umiejętności oraz mechanikę zbierania Echo, które mogą podbić zarówno uciekinierzy z Genshin, jak i nowicjusze w grach typu gacha. Dla fanów turowych gier JRPG → Epic Seven. Piękne, kinowe animacje i rozbudowany, strategiczny system walki sprawiają wrażenie, jakby klasyczna gra JRPG przeszła modernizację dzięki współczesnej mechanice gacha.

Piękne, kinowe animacje i rozbudowany, strategiczny system walki sprawiają wrażenie, jakby klasyczna gra JRPG przeszła modernizację dzięki współczesnej mechanice gacha. Dla miłośników fabuły → Fate/Grand Order. Wkroczysz do ogromnej, wieloczęściowej powieści wizualnej, słynącej z niesamowitej głębi i świetnie nakreślonych postaci, dzięki czemu wysiłek włożony w grę jest tego wart.

Wkroczysz do ogromnej, wieloczęściowej powieści wizualnej, słynącej z niesamowitej głębi i świetnie nakreślonych postaci, dzięki czemu wysiłek włożony w grę jest tego wart. Dla entuzjastów gier typu otome → Łzy Temidy. Ta gra łączy romans z kryminałem prawniczym, oferując wciągającą rozgrywkę śledczą oraz dogłębnie nakreślone relacje między postaciami, które z pewnością zechcesz zgłębić.

Ta gra łączy romans z kryminałem prawniczym, oferując wciągającą rozgrywkę śledczą oraz dogłębnie nakreślone relacje między postaciami, które z pewnością zechcesz zgłębić. Dla prawdziwych miłośników hazardu i fanów gatunku idolowego → Umamusume: Pretty Derby. Wciągająca pętla treningów opartych w dużej mierze na losowości, dziedziczenia umiejętności i rywalizacji w wyścigach PvP o wysokie stawki dostarcza ogromnych emocji, zwłaszcza jeśli chcesz dążyć do stworzenia idealnej postaci.

Najczęściej zadawane pytania