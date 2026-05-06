Les 16 meilleurs jeux de combat – Classement des meilleurs jeux de combat de 2026

Les meilleurs jeux de combat offrent ce mélange rare de combats satisfaisants, de commandes simples et de pur plaisir, surtout lorsqu’on y joue entre amis. En 2026 , le genre est en plein essor, avec des titres populaires proposant aussi bien des bagarres de style rétro qu’une action complexe reposant sur la maîtrise du jeu.

Certains de ces jeux misent sur la nostalgie, tandis que d’autres placent la barre encore plus haut grâce à des graphismes époustouflants et des mécanismes innovants. J’ai testé chacun des titres de cette liste, et certains m’ont complètement captivé pendant des heures. Si vous aimez les combats au rythme effréné et un gameplay percutant qui ne lasse jamais, voici les jeux de combat à ne pas manquer en ce moment.

Nos coups de cœur parmi les jeux de combat

Parmi tous les jeux de combat que nous avons testés, certains se sont clairement démarqués. Ces trois meilleurs titres offrent le mélange le plus abouti de combat, de style et de rejouabilité en 2026 . Chacun propose quelque chose d’unique – des mécanismes expérimentaux, une ambiance rétro ou des graphismes audacieux – et ils sont tous très agréables à jouer.

1 Absolum 2025 Ce beat 'em up de type roguelike allie des combats au corps à corps intenses à une progression au rythme effréné. Chaque partie est unique grâce à des niveaux et des bonus générés aléatoirement, et les commandes sont d'une précision redoutable. Buy now 2 Marvel Cosmic Invasion 2025 Véritable hommage aux jeux d'arcade classiques, ce titre fait revivre l'énergie rétro de l'univers Marvel. Les graphismes en sprites sont éclatants, les enchaînements de coups sont simples mais gratifiants, et le mode coopératif local vous plonge dans l'ambiance des bornes d'arcade des années 90. Buy now 3 Ra Ra Boom 2025 Il s'agit d'un jeu de combat en 2D très soigné, avec un univers Cyberpunk, des héroïnes charismatiques et une personnalité bien affirmée. Les combats sont intenses, les animations sont fluides et l'univers créé apporte bien plus de saveur que la plupart des titres du genre. Buy now

Continuez à faire défiler pour découvrir le récapitulatif complet de toutes nos sélections, y compris quelques perles rares que vous auriez pu manquer.

Les 16 meilleurs jeux de combat pour les amateurs de combats et les joueurs en coop

Ces titres mettent l’accent sur ce qui fait la force du genre : des combats réactifs, une progression satisfaisante et un sens du rythme marqué dans chaque affrontement. Combien d’entre eux avez-vous déjà joués ? Continuez à faire défiler pour découvrir les meilleurs jeux de combat auxquels vous pouvez jouer dès maintenant.

1. Absolum [Meilleur beat ’em up de type roguelike]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Microsoft Windows, Nintendo Switch, PS4, PS5 Année de sortie 2025 Développeur(s) Guard Crush Games, Supamonks Durée moyenne de jeu 15 à 30 heures sur plusieurs parties Ce que j’ai apprécié Chaque partie transforme le chaos en stratégie, récompensant la rapidité d’exécution et la réflexion

Absolum est un jeu roguelike chaotique où chaque partie vous plonge dans un univers chaotique peuplé d’ennemis dangereux, d’humour décalé et d’une immense variété. Vous choisissez parmi une galerie de combattants excentriques : un nain armé de pistolets, un sorcier-grenouille muni d’un sceptre, un voleur maniant deux dagues.

Plus vous avancez, plus les configurations de personnage deviennent extravagantes et imprévisibles. Chaque partie vous permet de collecter des « rituels » qui modifient les capacités de votre personnage ; certains ajoutent des effets de brûlure, d’autres changent le comportement de vos attaques de base, voire transforment vos esquives en coups offensifs. Avec des millions de combinaisons de rituels possibles, vous devez constamment vous adapter à ce que le jeu de combat vous réserve.

Cette variation constante donne à chaque partie un aspect inédit, vous obligeant à expérimenter et à repenser votre stratégie au fur et à mesure. Les combats sont intenses, l’humour inattendu, et le mode coopératif ajoute un véritable chaos : imaginez des aventures chaotiques sur Pandora, mais sous la forme d’un beat ’em up.

Conseil de pro Accumulez rapidement des charges d’Arcana en alternant attaques légères et attaques puissantes. Gardez-les pour les monstres d’élite ou les phases de boss afin de garder le contrôle du combat.

Mon verdict : Absolum allie réflexes rapides et prises de décision judicieuses. Si vous aimez vous frayer un chemin à coups de poing au cœur d’une folie imprévisible, ce jeu est fait pour vous.

2. Marvel Cosmic Invasion [Meilleur jeu de combat rétro Marvel]

Notre note 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2025 Créateur(s) Tribute Games Durée moyenne de jeu 10 à 15 heures pour la campagne principale, plus de 25 heures pour une nouvelle partie en mode coopératif Ce que j’ai apprécié Des combats Marvel classiques avec un rendu pixelisé impeccable et un plaisir infini en mode coopératif

Ce jeu de science-fiction hors du commun vous plonge dans un chaos à défilement horizontal avec une pléiade de grands noms de la bande dessinée. De New York à la Zone Négative, vous affronterez des hordes d’ennemis dans des mondes colorés et pixélisés, débordant d’énergie science-fictionnelle et proposant un gameplay de combat rapide. Chaque niveau offre des graphismes rétro épais qui rappellent l’ère des jeux d’arcade, tout en restant suffisamment fluides pour paraître modernes.

Vous choisissez plusieurs personnages parmi une sélection de 15 héros, tels que Spider-Man, Rocket Raccoon, She-Hulk et Silver Surfer, et passez de l’un à l’autre en plein combat pour enchaîner des combos en équipe. Chacun d’entre eux offre une expérience unique grâce à des options de personnalisation approfondies liées à des attaques, des esquives, des parades et des coups spéciaux propres à chaque héros, qui se rechargent à mesure que vous portez des coups.

Derrière ces combats effrénés se cache une quête de butin sans fin, répartie entre les missions et les défis à rejouer. Vous récupérerez de l’équipement, améliorerez vos statistiques et débloquerez de nouveaux modificateurs qui donneront à chaque nouvelle partie l’impression d’une petite évolution. Ajoutez à cela un mode coopératif à quatre joueurs, et vous obtenez des combats de science-fiction épiques entre amis qui ne vous lasseront jamais.

Conseil de pro Utilisez l’annulation d’esquive de Spider-Man pour réinitialiser votre enchaînement de combos. Cela vous permet de conserver votre élan, en particulier lors des combats de boss comportant plusieurs phases ennemies.

Mon verdict : Les fans des jeux Marvel classiques adoreront les combats rapides en équipe, mais ce sont la personnalisation approfondie et la progression du butin qui font de ce titre l’un des meilleurs beat’em up de cette année.

3. Ra Ra Boom [Meilleur jeu de combat 2D Cyberpunk]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Windows, Xbox, PlayStation, Steam Année de sortie 2025 Développeur(s) Gylee Games Durée moyenne de jeu 8 à 12 heures pour l'histoire principale, plus une rejouabilité en mode coopératif Ce que j’ai aimé Un chaos Cyberpunk flamboyant avec une équipe au caractère bien trempé

Ra Ra Boom est un jeu de combat en 2D à défilement horizontal qui offre un chaos néon, un humour incisif et l’énergie d’une équipe entièrement féminine, le tout dans un style à la fois élégant et chaotique. Vous incarnez une équipe de pom-pom girls ninjas (oui, vraiment) dont la mission est de sauver le monde d’une IA maléfique – et, d’une manière ou d’une autre, ça fonctionne. Le jeu ne se prend pas trop au sérieux, et c’est ce qui fait partie de son charme.

Les combats sont percutants et rapides, mêlant des enchaînements classiques de jeux de combat à des attaques à distance et des coups spéciaux spectaculaires. Chaque personnage possède son propre style de jeu – allant des frappes acrobatiques à courte portée au chaos laser à longue portée – ce qui permet de varier les plaisirs en passant de l’une à l’autre en plein combat. Les graphismes en 2D ressortent avec un style inspiré de la bande dessinée, et les ennemis sont juste assez bizarres pour vous faire sourire à chaque affrontement.

« Ra Ra Boom » ne réinvente peut-être pas le genre, mais il incarne parfaitement ce qui fait le plaisir d’un excellent jeu de combat : l’attitude, l’énergie et une rejouabilité infinie. Vous jouez en solo, mais c’est en multijoueur que le jeu révèle tout son potentiel. Le mode coopératif local à quatre joueurs fait ressortir pleinement l’esprit arcade, avec juste ce qu’il faut de stratégie d’équipe et de progression par butin pour éviter toute monotonie.

Conseil de pro Dépensez vos Scrap dès le début pour améliorer vos statistiques plutôt que de les économiser pour des améliorations spectaculaires. Une configuration de base plus solide porte rapidement ses fruits lors des phases de combat finales.

Mon verdict : Si vous recherchez un jeu décontracté mais pas superficiel, celui-ci est parfait. Un jeu Cyberpunk percutant, alliant style, humour et suffisamment d’énergie pour animer vos sessions de jeu du week-end.

4. Like a Dragon : Pirate Yakuza à Hawaï [Meilleur jeu de combat dérivé de la série Yakuza]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2025 Développeur(s) Ryu Ga Gotoku Studio Durée moyenne de jeu 25 à 40 heures pour le contenu principal, plus de 60 heures avec le contenu secondaire Ce que j’ai apprécié Une folie débridée mêlée à des bagarres sur la plage et au karaoké

Like a Dragon : Les yakuza pirates à Hawaï vous met dans la peau de Goro Majima, qui se lance dans une saga criminelle tropicale trépidante, peuplée de pirates, de gangsters et de bagarres de rue. À travers quatre îles principales, dont un retour à Honolulu, ce jeu de combat allie des combats de type « beat ’em up » endiablés à des batailles navales, des mini-jeux et un chaos dicté par l’intrigue.

Les combats sont spectaculaires, mais vous gardez toujours le contrôle. Les enchaînements en plein vol, les esquives et les améliorations de mouvement confèrent à Majima une fluidité digne du parkour, notamment lors de l’exploration. Vous dirigerez également votre propre équipage de pirates à bord du Goromaru, améliorerez votre navire et participerez à des batailles navales en temps réel qui s’apparentent à de véritables séquences d’action.

Ce jeu en monde ouvert élégant regorge de couleurs vives, de transitions inspirées des jeux d’arcade et de mini-jeux variés. Au programme : karaoké, courses de karting, bornes d’arcade et même des intrigues secondaires autour du recrutement des « filles de Minato ». Comme dans tous les spin-offs de Yakuza, on trouve de la profondeur là où on s’y attend le moins, et cet opus n’hésite pas à voir les choses en grand ni à frôler l’absurde. Et oui, des ninjas de l’espace et un arsenal toujours plus vaste d’armes futuristes font également leur apparition, parce que pourquoi pas ?

Conseil de pro Améliorez rapidement le style « Sea Dog » pour débloquer des combos de pistolet basés sur l’étourdissement. Cela vous donnera l’avantage lors des raids sur les navires pirates.

Mon verdict : Les fans de l’énergie débridée de Yakuza se sentiront comme chez eux. C’est un mélange déjanté qui ne devrait pas fonctionner, mais qui, d’une manière ou d’une autre, fonctionne, rendant la formule du beat ’em up à la fois amusante et imprévisible.

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5. Mighty Morphin Power Rangers : Le retour de Rita [Meilleur jeu de combat nostalgique des Power Rangers]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2024 Créateur(s) Éclipse numérique Durée moyenne de jeu 6 à 10 heures Ce que j’ai apprécié Des combats en équipe à l'ancienne, le tout dans un univers pixel art empreint de nostalgie

« Mighty Morphin Power Rangers : Le retour de Rita » est un voyage empreint de nostalgie qui vous ramène tout droit dans les années 90. Le scénario est une pure folie digne des samedis matins : Rita Repulsa voyage dans le temps pour annuler sa propre défaite, replongeant les Power Rangers dans un chaos pixélisé. Vous, bien sûr, vous frayez un chemin à coups de poings, de coups de pied et de transformations, avec ce même manque héroïque de subtilité qui a fait le succès de la série originale.

Côté gameplay, le jeu possède tous les ingrédients d’un jeu de combat d’arcade classique : des vagues d’ennemis, des combinaisons d’équipe spectaculaires et des transitions entre les niveaux qui ressemblent à des diapositives PowerPoint conçues par un Zordon hyperactif. Le jeu intègre même un mécanisme de « retour en arrière » qui permet aux ennemis de réapparaître en plein combat si vous ne détruisez pas assez vite un appareil lumineux, ce qui peut sembler agaçant mais ajoute en réalité une dimension amusante d’urgence.

Ce n’est pas parfait : quelques types d’ennemis répétitifs et des baisses de rythme pourraient mettre votre patience à rude épreuve si vous recherchez la profondeur plutôt que la dopamine. Mais le pixel art est magnifique, la musique déborde d’énergie rétro, et le mode coopératif est une véritable mine d’or pour tous ceux qui regrettent les parties entre amis sur le canapé.

Conseil de pro Utilisez les changements d’équipe en plein combo pour prolonger les enchaînements et briser les boucliers ennemis sans gaspiller d’attaques spéciales.

Mon verdict : Les fans d’action à l’ancienne du samedi matin vont adorer ce jeu. C’est un clin d’œil bien ficelé au passé qui n’oublie pas d’apporter quelques idées nouvelles en prime.

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6. Scott Pilgrim contre le monde [Meilleur jeu de combat à défilement horizontal]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PS4, Windows, Xbox One, Stadia Année de sortie 2021 (édition complète) Développeur(s) Ubisoft Montréal, Ubisoft Chengdu Durée moyenne de jeu 6 à 12 heures Ce que j’ai aimé Un mélange parfait entre chaos pixel-punk, musique détonante et humour percutant

Scott Pilgrim contre le monde reprend l’énergie des romans graphiques originaux pour la transformer en une véritable virée de combat en pixels. Vous incarnez Scott, Ramona, Kim ou Stills alors qu’ils se frayent un chemin à coups de poing à travers sept niveaux remplis d’anciens petits amis malfaisants, collectent des pièces et améliorent leurs statistiques dans un univers débordant de charme rétro. Les graphismes sont une véritable déclaration d’amour aux classiques des jeux d’arcade 16 bits, agrémentés d’animations décalées et d’une bande-son percutante signée Anamanaguchi.

Vous enchaînez les combos, lancez des objets et vous frayez un chemin à coups de poing à travers des hordes d’ennemis tout en faisant progresser votre personnage pour débloquer de nouveaux coups. Chaque collection complète comprend un mélange de chaos en mode coopératif, de mini-boss et de boutiques cachées où vous pouvez acheter de la santé, des bonus et même des vies supplémentaires. Au cours des différentes options multijoueurs, les joueurs peuvent partager de l’argent, se soigner mutuellement ou narguer les ennemis ensemble pour obtenir des effets bonus amusants.

Au-delà des combats, le jeu se distingue par son esthétique stylisée. Il y a quelque chose d’étrangement beau dans les décors créés à la main, les zones bonus du Subspace et les activités secondaires décalées. À sa manière, le Toronto de Scott Pilgrim donne l’impression d’un monde extraterrestre luxuriant, où votre équipe de combattants évolue comme des Javelins personnalisables, se lançant dans des combats de boss avec style et rythme.

Conseil de pro Faites le plein d’objets « à emporter » dès le début. La nourriture permettant une résurrection automatique est une véritable bouée de sauvetage lors des séries de combats de boss en fin de niveau.

Mon verdict : C’est l’un de ces jeux d’action mettant en scène des personnages qui se savoure davantage entre amis. Il est élégant, loufoque et étonnamment profond une fois que vous commencez à explorer tous ses mécanismes.

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7. Les Tortues Ninja : La vengeance de Shredder [Meilleure réédition rétro d’un beat ’em up en coop]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, Linux, Android, iOS Année de sortie 2022–2023 (selon la plateforme) Développeur(s) Tribute Games, Dotemu Durée moyenne de jeu 6 à 10 heures pour la version de base, davantage avec le DLC Ce que j’ai apprécié Un mode coop fluide, une nostalgie haute en couleur et plus de « high-fives » que vous ne pouvez en compter

La vengeance de Shredder fait revivre en force la formule arcade classique des TMNT, en alliant le plaisir old school consistant à marteler les boutons à des améliorations intelligentes adaptées aux consoles d’aujourd’hui. Vous pouvez incarner Léonardo, Donatello, Michel-Ange, Raphaël, April O’Neil, Maître Splinter ou Casey Jones tout en vous frayant un chemin à coups de poing à travers un New York reproduit au pixel près.

La mécanique de base de cet incroyable jeu en coop est fluide et satisfaisante. Vous enchaînez les combos, esquivez les attaques, déclenchez des super-pouvoirs et partagez même vos points de vie en tapant dans la main de vos coéquipiers. Que vous jouiez en solo ou au sein d’une équipe complète de six joueurs, les combats restent intenses sans devenir trop chaotiques. Le mode Arcade propose un défi à terminer en une seule session avec un nombre de vies limité, tandis que le mode Histoire vous permet d’améliorer les statistiques de vos personnages au fil de plusieurs sessions.

Grâce à son action d’arcade nostalgique rehaussée d’une touche de modernité, le jeu se démarque. Il ne s’agit pas simplement d’une nouvelle version des classiques. Les déplacements sont plus précis, les animations plus fluides, et le système « Mode Radical » ajoute une nouvelle dimension de timing et de stratégie. Le mode coopératif est fluide, avec des fonctionnalités en ligne et des options locales qui fonctionnent à merveille, même lors de combats de boss très animés.

Conseil de pro Utilisez la jauge du mode Radical lorsque les vagues sont encombrées pour vous frayer rapidement un chemin et maintenir votre série de combos.

Mon avis : Les fans des Tortues Ninja ou tous ceux qui ont grandi avec les jeux à défilement horizontal se sentiront comme chez eux. C’est amusant, réactif et réalisé avec un amour évident pour la franchise.

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8. River City Girls [Meilleur beat 'em up 2D moderne et humoristique]

Notre note 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Android, iOS Année de sortie 2019–2023 (selon la plateforme) Développeur(s) WayForward Durée moyenne de jeu 8 à 12 heures Ce que j’ai apprécié Des blagues percutantes, des coups d’école de la mort et une énergie d’amitié déchaînée

River City Girls bouleverse les codes traditionnels du jeu de combat en proposant une histoire de vengeance haute en couleur racontée à travers le regard de Kyoko et Misako. Ces deux lycéennes se sont donné pour mission de sauver leurs petits amis kidnappés, et elles n’hésitent pas à mettre hors d’état de nuire quiconque se met en travers de leur chemin. Le jeu s’étend sur six zones ouvertes, chacune regorgeant de quêtes secondaires, de combats riches en combos et d’une galerie de personnages locaux excentriques.

Chaque coup de poing est porté avec style. Vous pouvez enchaîner des attaques légères et puissantes, débloquer de nouveaux coups de dojo, ramasser des objets au hasard pour vous en servir d’armes et narguer vos ennemis en plein combat. Le jeu est très agréable en solo, mais c’est en mode coopératif qu’il brille le plus : ressusciter une coéquipière ou s’allier contre les ennemis ajoute du rythme et de la fluidité à chaque affrontement.

Au-delà de l’action, River City Girls intègre des mécanismes de RPG légers – qu’il s’agisse de gagner de l’XP, d’améliorer ses statistiques ou d’acheter de nouvelles capacités dans les boutiques –, ce qui lui confère un sentiment de progression le rapprochant de certains des meilleurs RPG tout en conservant intactes ses racines de jeu de combat.

Conseil de pro Ne négligez pas les améliorations du dojo. Certaines des meilleures techniques se cachent dans les boutiques disponibles dès le début du jeu. Les débloquer rapidement change complètement le déroulement des combats.

Mon verdict : C’est loufoque, rapide et plein d’âme. River City Girls ne se contente pas de moderniser le genre, il lui donne une toute nouvelle dimension.

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9. Streets of Rage 4 [Meilleur jeu de combat classique moderne]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PS4, Windows, Xbox One, macOS, Linux, Stadia, Android, iOS Année de sortie 2020–2022 (selon la plateforme) Développeur(s) Dotemu, Lizardcube, Guard Crush Games Durée moyenne de jeu 6 à 12 heures, plus des modes rejouables Ce que j’ai apprécié L’énergie arcade classique, rehaussée par des animations fluides et des bandes-son époustouflantes

Streets of Rage 4 reprend l’histoire une décennie après la trilogie originale et réussit ce que peu de remakes parviennent à faire : il s’inscrit dans la continuité naturelle des classiques, tout en offrant une expérience de jeu digne d’un jeu d’action moderne. L’histoire suit Axel, Blaze, Cherry et une sélection tournante de combattants à débloquer alors qu’ils se frayent un chemin à travers Wood Oak City pour venir à bout des Y Twins, les successeurs du méchant de la série, M. X.

Chaque niveau vous confronte à des dizaines d’ennemis dans des niveaux à défilement horizontal serrés, regorgeant de combos, d’armes et de « Star Moves » spectaculaires qui infligent d’énormes dégâts avec style. Il y a également une dimension tactique : des coups parfaitement synchronisés permettent de regagner de la santé, et le mode multijoueur vous permet d’effectuer des attaques synchronisées pour gagner des points bonus. Les graphismes en 2D sont animés à la main et absolument magnifiques, alliant des contours épais à des effets lumineux pour donner à chaque coup un impact visuel saisissant.

Ce qui rend ce jeu si rejouable, c’est son système de progression basé sur le score et ses modes supplémentaires. Le « Boss Rush », le « Battle Mode » et la possibilité de débloquer des combattants rétro ainsi que des versions alternatives vous donnent toutes les raisons de vous y replonger. Avec son rythme soutenu et ses sensations percutantes, ce jeu s’impose comme une extension phare qui a perfectionné le genre des jeux de combat, à l’instar de « Destiny » qui a perfectionné la structure des raids et la conception du butin.

Conseil de pro Utilisez votre « Star Move » lorsque vous êtes encerclé, et pas seulement contre les boss. Cela vous permet de vous dégager et de maintenir votre enchaînement de combos.

Mon verdict : Si vous avez adoré la trilogie originale ou si vous recherchez simplement un jeu de combat moderne et profond, celui-ci vaut chaque coup porté.

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10. River City Girls 2 [Meilleur beat’em up mettant en scène des héroïnes]

Notre note 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Année de sortie 2022 (console), 2024 (mobile) Développeur(s) WayForward Durée moyenne de jeu 10 à 15 heures Ce que j’ai aimé Des actions plus spectaculaires, des répliques plus impertinentes et encore plus de chaos que jamais : une suite parfaitement réussie

River City Girls 2 reprend exactement là où le premier opus s’était arrêté, réunissant à nouveau Kyoko et Misako qui font équipe avec Kunio et Riki pour protéger leur ville d’une nouvelle menace. La campagne vous permet de choisir parmi plusieurs personnages jouables et de progresser dans des quartiers familiers, désormais réinventés avec des quêtes secondaires élargies, de nouveaux ennemis et davantage de flexibilité dans votre approche des combats.

Chaque personnage possède son propre style de combat, et vous disposez d’une grande marge de manœuvre pour expérimenter des combos, recruter des renforts et acheter de l’équipement qui améliore vos statistiques ou débloque de nouveaux coups. Les combats sont à la fois intenses et rapides, et les mécanismes de coopération sont cette fois-ci plus aboutis, notamment grâce au mode multijoueur local et en ligne permettant de rejoindre ou de quitter la partie à tout moment.

L’une des fonctionnalités phares est son cycle jour-nuit dynamique. Au fil du temps, les types d’ennemis changent, certaines boutiques ouvrent ou ferment, et certaines missions n’apparaissent qu’à des moments précis. Ajoutez à cela des combats au corps à corps créatifs et une carte conçue pour une exploration du monde axée sur vos choix, et vous obtenez un beat ’em up qui récompense les joueurs qui aiment aller plus loin.

Conseil de pro Rendez-vous dans chaque magasin la nuit ; vous y trouverez des équipements et des aliments rares qui n’apparaissent pas pendant la journée.

Mon avis : River City Girls 2 reprend ce qui a fait son succès et y ajoute juste ce qu’il faut pour que le jeu reste original. C’est un jeu plein d’esprit, décalé, qui offre aux joueurs une véritable liberté de jouer à leur manière.

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11. Sifu [Meilleur jeu de combat d’arts martiaux]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2022–2023 (selon la plateforme) Développeur(s) Sloclap Durée moyenne de jeu 8 à 15 heures Ce que j’ai apprécié Précision, rigueur et pure maîtrise du kung-fu, le tout intégré à chaque affrontement brutal

Sifu est un jeu de combat d’arts martiaux à la troisième personne dans lequel vous vous frayez un chemin à travers des environnements sombres et stylisés, animé par une quête de vengeance. Vous incarnez un jeune élève de kung-fu cherchant à rendre justice à son maître assassiné. À chaque défaite, vous vous relevez, mais plus âgé et légèrement plus puissant, au prix d’une santé réduite et de chances moindres de mener votre mission à bien.

Les combats dans Sifu sont brutaux et techniques. Vous enchaînez plus de 150 mouvements en combos fluides, vous combinez parades, projections et esquives, et vous utilisez l’environnement comme une arme ; tables, tabourets ou rebords s’intègrent tous dans le rythme du combat. Les ennemis deviennent de plus en plus redoutables à mesure que vous progressez, avec des mini-boss qui poussent vos réflexes et votre capacité à anticiper à leurs limites.

Le style visuel est net et minimaliste, inspiré du cinéma de kung-fu et regorgeant d’angles de prise de vue cinématographiques et de transitions fluides. Et tout comme dans un jeu de combat vertical au rythme effréné, la pression ne cesse de monter ; vous la ressentez dans votre timing, votre gestion de l’espace et votre prise de décision.

Conseil de pro Consacrez toujours vos premières améliorations de sanctuaire à la régénération de structure. Sans cela, survivre aux combats de groupe plus tard dans le jeu devient presque impossible.

Mon verdict : Sifu est exigeant mais gratifiant. Si vous appréciez le combat au corps à corps pur avec un niveau de maîtrise très élevé, ce jeu est fait pour vous.

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12. Double Dragon Gaiden : L’avènement des dragons [Meilleur jeu de combat roguelike en équipe]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Nintendo Switch, PS4, PS5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2023 Créateur(s) Secret Base Durée moyenne de jeu 8 à 14 heures, avec une bonne rejouabilité Ce que j’ai apprécié Les mécanismes de combat en équipe apportent de la fraîcheur et rendent chaque affrontement imprévisible

Double Dragon Gaiden : L’avènement des dragons revisite la célèbre série de jeux de combat en mêlant des tactiques de combat en équipe et une progression de type roguelike. Dans un New York post-apocalyptique, vous incarnez Billy, Jimmy, Marian et Oncle Matin alors qu’ils affrontent quatre gangs violents pour reprendre le contrôle de la ville.

Le gameplay s’articule autour de combats acharnés et de changements de personnage. Vous sélectionnez deux combattants dotés de statistiques et de coups spéciaux uniques, puis vous passez de l’un à l’autre à la volée pour enchaîner des combos et récupérer de la santé. Le graphisme 2D en pixel art est audacieux et percutant, évoquant les jeux d’arcade à l’ancienne avec une fluidité moderne. Les ennemis vaincus laissent tomber de l’argent et de la nourriture, et entre les niveaux, vous utiliserez des jetons de casino pour débloquer des améliorations, des morceaux de musique ou des personnages entièrement nouveaux.

Ce qui distingue ce jeu, c’est la façon dont il associe intelligemment l’alternance dynamique des personnages à des récompenses de type roguelike. Les mécanismes d’alternance semblent bien pensés, et le système de jetons confère de l’importance à chaque décision concernant les dépenses ou l’épargne.

Conseil de pro Veillez à éliminer plusieurs ennemis d’un seul coup. Vous récupérerez ainsi de la santé et accumulerez plus d’argent plus rapidement qu’en enchaînant les combats un par un.

Mon verdict : Il s’agit d’une évolution réussie de la formule de Double Dragon. Les amateurs du genre apprécieront son rythme, sa rejouabilité et sa courbe de difficulté progressive.

13. Paprium [Le meilleur jeu de combat indépendant stylé]

Notre note 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Mega Drive Année de sortie 2020 Créateur(s) WaterMelon Durée moyenne de jeu 10 à 15 heures Ce que j’ai aimé De superbes graphismes rétro, des coups puissants et une ambiance typiquement années 90 qui ne s'en cache pas à chaque coup de poing

Paprium est un retour audacieux à l’âge d’or du 16 bits, qui reprend l’intensité de Streets of Rage et Final Fight tout en y ajoutant une touche Cyberpunk saisissante. Vous incarnez Tug, Alex ou Dice, des combattants qui se frayent un chemin à travers une ville dystopique où chaque coup de poing est puissant et précis. Vous écraserez des vagues d’ennemis, récupérerez des armes et vous frayerez un chemin à travers des parcours à embranchements qui récompensent le jeu intelligent.

Chaque coup, chaque enchaînement et chaque récupération ont leur importance ; la victoire repose sur un réalisme tactique impitoyable où chaque frappe, chaque objet ramassé et chaque objet de santé compte. Rares sont les projets indépendants qui s’engagent aussi fermement en faveur de l’authenticité. Visuellement, c’est à couper le souffle. Les ruelles baignées de néons, les égouts toxiques et les horizons en ruines débordent de vie, créant l’une des esthétiques rétro les plus impressionnantes jamais programmées pour la console Mega Drive.

Conseil de pro Testez les enchaînements de chaque personnage avant de vous engager sur un parcours. Certains chemins exigent davantage de portée ou de mobilité que de puissance brute.

Mon verdict : Paprium donne l’impression d’être une légende perdue de l’arcade ressuscitée d’entre les morts. C’est un jeu brutal, élégant et farouchement déterminé à récompenser la précision et la patience.

14. Remake de Streets of Rage [Meilleur remake d’un classique réalisé par des fans]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Microsoft Windows Année de sortie 2011 (version 5.0) Créateur(s) Communauté Bomber Link + Durée moyenne de jeu 5 à 10 heures Ce que j’ai apprécié Le rêve de tout fan devenu réalité : plus de niveaux, plus de personnages, plus de pur bonheur de jeu de combat

Remake de Streets of Rage est un projet de fans réalisé avec passion qui revisite et réinvente la trilogie emblématique de jeux de combat de Sega. Combinant des personnages, des boss et des niveaux issus des trois jeux originaux, ce remake non officiel regorge de contenu : 103 niveaux, 64 types d’ennemis et plus de 80 bandes sonores remixées. Vous vous frayez un chemin à coups de poing et de pied à travers les rues urbaines baignées de néons, les salles d’arcade miteuses et les laboratoires clandestins sordides, en enchaînant des combos classiques avec un timing au pixel près.

Il ne s’agit pas seulement de nostalgie. Ce jeu de qualité propose des modes de survie, des scénarios à embranchements, des cinématiques secrètes et un système de boutique permettant d’améliorer vos bonus et de débloquer des enchaînements alternatifs. Visuellement, il reste fidèle au charme rétro du 16 bits tout en y ajoutant une touche de raffinement qui met chaque écran en valeur. Il est difficile d’ignorer l’énorme dévouement qui se cache derrière ce projet.

Conseil de pro Utilisez les embranchements pour découvrir rapidement des boss alternatifs et des éléments à débloquer. Certains chemins vous permettent d’éviter les combats les plus difficiles et vous donnent accès à des niveaux cachés proposant un meilleur butin et davantage d’options dans les boutiques.

Mon verdict : C'est le summum du jeu d'action à défilement horizontal. On a l'impression de jouer à une véritable capsule temporelle : reconstruite avec soin, regorgeant de bonus, et toujours aussi explosive.

15. The Punisher [Meilleur jeu Marvel violent]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 2, Xbox, Microsoft Windows Année de sortie 2005 Développeur(s) Volition, THQ Durée moyenne de jeu 6 à 8 heures Ce que j’ai apprécié Une action brute et sans concession qui incarne à la perfection l’esprit violent du héros le plus sombre de Marvel

The Punisher n'est peut-être pas un jeu de combat à défilement horizontal comme les autres, mais il mérite sans conteste sa place parmi les meilleurs « beat 'em up » pour une raison bien simple : rares sont les jeux qui parviennent à rendre le combat au corps à corps aussi brut. Vous incarnez Frank Castle et vous faites un carnage dans le milieu criminel à coups de pistolets, de prises au corps à corps brutales et d’exécutions sadiques et inventives.

Bien qu’il s’agisse avant tout d’un jeu de tir à la troisième personne regorgeant d’action crue et de ces « interrogatoires » inoubliables, l’esprit du genre « beat ’em up » se retrouve dans chaque mâchoire cassée et chaque table brisée.

Mais tout ne repose pas uniquement sur la force brute. Le jeu intègre des éléments de furtivité, des environnements interactifs et un scénario sombre tiré directement des bandes dessinées. Visuellement, il s'inscrit dans l'esthétique du film noir : imaginez des couloirs crasseux, des lumières vacillantes et des éclaboussures de rouge. C’est exagéré et violent, mais c’est là tout son attrait. Vous n’êtes pas là pour jouer les gentils : vous êtes là pour punir.

Conseil de pro Utilisez les points d’interrogatoire pour bien plus que simplement faire avancer l’histoire : ils vous permettent de débloquer de l’Intel, des armes et parfois des raccourcis pour éviter les combats les plus difficiles.

Mon verdict : C’est la brutalité classique du Punisher dans sa forme la plus pure. Le jeu se déroule comme un roman graphique violent, où chaque victime est une affaire personnelle et où chaque niveau vous met au défi d’aller encore plus loin dans le sang.

16. Super Double Dragon [La meilleure expérience de jeu de combat sur console classique]

Notre note 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Super Nintendo Entertainment System (SNES) Année de sortie 1992–1993 (sorties régionales) Créateur(s) Technōs Japan Durée moyenne de jeu 5 à 8 heures Ce que j’ai apprécié Des combats épurés et classiques qui prouvent que les mécanismes simples peuvent encore faire forte impression

Super Double Dragon représente l’apogée des jeux de combat à défilement horizontal des années 90, portant le combat final de Billy et Jimmy Lee contre les Shadow Warriors vers de nouveaux sommets de fluidité et de profondeur. Ce jeu de combat reproduit à la perfection l’ambiance des salles d’arcade grâce à ses coups percutants, ses animations épurées et une bande-son emblématique de l’ère de la SNES.

Vous pouvez parer, saisir et contrer les attaques ennemies, créant ainsi un enchaînement à la fois stratégique et gratifiant. Les systèmes de garde et de « Dragon Power » récompensent la patience, vous permettant de charger des coups de pied dévastateurs ou de vous frayer un chemin à coups de parades à travers des groupes d’ennemis. Au fur et à mesure de votre progression, de nouvelles armes telles que le nunchaku et les couteaux pimentent les combats et leur apportent davantage de relief. L’esthétique se situe parfaitement à mi-chemin entre un réalisme brut et l’exagération propre aux dessins animés, avec des sprites nets et des arrière-plans dynamiques.

Conseil de pro Maîtrisez le timing du bouton de défense pour déclencher des contre-attaques. Une parade au bon moment peut faire basculer un combat final en votre faveur, en particulier lors d’embuscades face à plusieurs ennemis.

Mon verdict : Super Double Dragon incarne à la perfection le savoir-faire à l'ancienne. Le jeu est plus lent et plus méthodique que ses homologues d'arcade en mode coopératif, mais c'est précisément ce qui donne à chaque enchaînement, chaque saisie et chaque contre le sentiment d'avoir été mérité.

Mon verdict global

Cette liste a de quoi satisfaire tous les amateurs de jeux de combat, des jeux d’arcade aux jeux à défilement horizontal chaotiques avec une touche d’originalité.

Pour les débutants → Streets of Rage 4

: un grand classique revisité, à la fois élégant et moderne, proposant un mode coopératif et des combos simples mais très gratifiants.

un grand classique revisité, à la fois élégant et moderne, proposant un mode coopératif et des combos simples mais très gratifiants. Pour les fans de jeux inspirés de bandes dessinées → Les Tortues Ninja : La vengeance de Shredder

Un jeu haut en couleur, au rythme effréné et regorgeant de clins d’œil nostalgiques.

haut en couleur, au rythme effréné et regorgeant de clins d’œil nostalgiques. Pour les joueurs en solo en quête de défi → Sifu

: une expérience d’arts martiaux exigeante, fondée sur des mécanismes précis et la maîtrise.

une expérience d’arts martiaux exigeante, fondée sur des mécanismes précis et la maîtrise. Pour les amateurs de style → Paprium

: visuellement saisissant, avec une ambiance techno-futuriste déjantée et une présentation unique.

visuellement saisissant, avec une ambiance techno-futuriste déjantée et une présentation unique. Pour les puristes de l’arcade → Double Dragon Gaiden : L’avènement des dragons

. Le chaos des combats en équipe, une action au pixel près et des rebondissements de type roguelite lui confèrent une fraîcheur constante.

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