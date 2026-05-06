20 gier podobnych do „Slime Rancher 2”, w które powinien zagrać każdy fan

Poświęciłem sporo czasu na poszukiwanie najlepszych gier podobnych zagraj w „Slime Rancher 2”, szukając przytulnych, relaksujących wrażeń, które miałyby w sobie tę samą iskrę. Większość z nich nie spełnia oczekiwań – ale te z tej listy tak. Udało im się uchwycić tę rzadką mieszankę ciekawości, kreatywności i spokoju, która sprawia, że kilka minut gry staje się czymś, co naprawdę zapada w pamięć.

Każdy z tych tytułów zapewnia tę samą cichą satysfakcję z kolekcjonowania, tworzenia i odkrywania we własnym tempie. Są dowodem na to, że dobry projekt nie wymaga presji, a jedynie celu. A teraz przejdźmy do gier, które naprawdę oddają magię „Slime Rancher 2”.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych zagraj w „Slime Rancher 2”

Po przetestowaniu i przeanalizowaniu dziesiątek przyjemnych gier eksploracyjnych znalazłem trzy tytuły, które oddają tę samą podnoszącą na duchu, bezstresową magię, która sprawia, że gry takie jak „Slime Rancher 2” są tak wyjątkowe. Każda z nich oferuje idealne połączenie uroku, kreatywności i satysfakcjonujących odkryć, które sprawiają, że chcesz wracać do gry, by spędzić jeszcze jeden dzień w jej świecie.

1 Stardew Valley 2016 Przytulna symulacja życia na farmie, w której każdy wschód słońca wydaje się nowym początkiem, zamieniając proste codzienne czynności w spokojny postęp, którego nigdy nie będziesz chciał przyspieszać. Buy now 2 Bugsnax 2020 Urocza i dziwaczna przygoda polegająca na łapaniu stworzeń, łącząca humor, tajemnicę i wzruszenia w sposób, który sprawia, że nie sposób oprzeć się ciekawości. Buy now 3 My Time at Portia 2019 Jasna, pełna nadziei symulacja rzemiosła, w której każdy wykonany projekt przywraca do życia rozpadający się świat. Krok po kroku. Buy now



Te trzy tytuły definiują to, co sprawia, że gry takie jak „Slime Rancher 2” są tak wciągające: kreatywność bez chaosu i odkrywanie bez terminów. Przewiń dalej, aby zapoznać się z pełną listą dwudziestu gier, które zapewniają to samo przytulne, poprawiające nastrój doświadczenie.

20 najlepszych gier podobnych zagraj w „Slime Rancher 2”, które z przyjemnością odkryjesz

Po przejrzeniu dziesiątek relaksujących symulacji życia i gier polegających na zbieraniu stworzeń wybrałem najbardziej satysfakcjonujące tytuły, które naprawdę oddają radość z odkrywania, kreatywności i spokojnego postępu w grze. Każda z nich ma swój własny urok, ale wszystkie łączy ten sam kojący duch eksploracji, który sprawia, że te światy są tak wciągające. W ile z tych przytulnych przygód już grałeś?

1. Stardew Valley [Najlepsza klasyczna gra 2D o przytulnym życiu na farmie i budowaniu społeczności]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja życia i gospodarstwa w 2D / przytulna gra RPG Platformy PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS Vita, urządzenia mobilne, Nintendo Switch 2 Rok wydania 2016 Twórca/twórcy ConcernedApe (twórca i wydawca) Średni czas gry Ponad 100 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy cenią sobie spokojną, długoterminową rozgrywkę i cele o otwartym zakończeniu Unikalne cechy Rozbudowane systemy uprawiania roli, fabuła skupiona na postaciach, szerokie możliwości modyfikacji Mocne strony To, że każdy dzień w grze wydaje się produktywny, a jednocześnie relaksujący, oraz to, że relacje z każdą postacią niezależną mają znaczenie

Kiedy po raz pierwszy zagrałem w Stardew Valley, od razu zrozumiałem, dlaczego gra ta jest uważana za arcydzieło w świecie gier o przytulnej atmosferze. Założenie jest proste: dziedziczysz zaniedbaną farmę swojego dziadka i zamieniasz ją w kwitnące gospodarstwo. Jednak realizacja tego pomysłu jest bogata i nieskończenie satysfakcjonująca.

Rolnictwo stanowi serce gry, a sezonowe uprawy i systemy hodowli zwierząt sprawiają, że każdy rok w grze wydaje się świeży i wymaga strategicznego podejścia. Odkryłem, że płodozmian, ulepszanie narzędzi i zarządzanie zwierzętami dodają grze odpowiednią dawkę struktury, nie powodując przy tym stresu.

Porada od profesjonalisty Skup się na uzyskaniu wysokiej jakości zraszaczy (Farming 6) poprzez uprawę roślin przynoszących zyski (np. borówek), ulepszaj swoją konewkę w deszczowe dni i wybieraj pakiety z Centrum Społecznościowego, które pozwalają wcześniej odblokować szklarnię, aby czerpać zyski przez cały rok.

To, co naprawdę uwielbiam, to sposób, w jaki fabuła przeplata się z codziennym życiem. Każdy mieszkaniec miasteczka ma swoją głębię i urok, a gdy budowałem relacje poprzez festiwale i wydarzenia, gra wydawała mi się bardziej żywą społecznością niż tylko symulatorem rolniczym.

Systemy rzemiosła i wydobywania surowców dodają również element przygody dla tych, którzy lubią eksplorację, a tryb wieloosobowy zamienia grę w wspólną ucieczkę z przyjaciółmi. A dzięki aktywnej scenie moderskiej zawsze jest coś nowego do wypróbowania, czy to poprawki ułatwiające rozgrywkę, czy też całkowite zmiany wizualne.

Nasza ocena:



„Stardew Valley” oddaje spokojną radość płynącą z codziennych postępów, gdzie każda pora roku przynosi nowe przyjaźnie, rutyny i ciche nagrody.

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2. Bugsnax [Najbardziej urocza i ekscentryczna wyprawa w poszukiwaniu stworzeń]

Nasza ocena 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przygoda z perspektywy pierwszej osoby / Zbieranie stworzeń Platformy PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Young Horses (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 10–15 godzin Dla kogo Graczy, którzy lubią niecodzienne światy, kreatywne łamigłówki i zbieranie stworzeń Unikalne cechy Hybrydowe projekty stworzeń, łamigłówki związane z otoczeniem, spokojne tempo rozgrywki Mocne strony Sprytne wykorzystanie sosów i narzędzi do wabienia i łapania Bugsnaxów w zabawny i kreatywny sposób

Rzadko widziałem grę tak cudownie dziwaczną jak Bugsnax. Eksplorujesz wyspę Snaktooth, gdzie każde stworzenie jest w połowie przekąską, a w połowie robakiem. A wymyślanie, jak je złapać, szybko zamienia się w wciągającą pętlę łamigłówek.

Podoba mi się, że każdy Bugsnak inaczej reaguje na sosy i pułapki, co zmusza cię do kreatywnego myślenia zamiast polegania na walce. Humor jest zabawny, ale zaskakująco szczery, zwłaszcza gdy odkrywasz tajemnicę wyspy i pomagasz jej ekscentrycznym mieszkańcom.

Porada od profesjonalisty Najpierw zeskanuj, a potem użyj sosów, aby Bugsnaxy wchodziły ze sobą w interakcję (pokrywając jednego, by zwabić drugiego). Połącz linie Trip Shot z Launchpadem, aby łapać przeciwników w powietrzu, a także śpij, aby zmienić zachowania w trybie dziennym i nocnym, gdy cel się nie pojawia.

Najbardziej uderzyła mnie w tej grze jej ekscentryczna osobowość i zaskakująco emocjonalna fabuła. Pod kolorową, kreskówkową oprawą kryje się autentyczna opowieść o przyjaźni, akceptacji siebie i odkrywaniu świata.

Postacie, znane jako Grumpuses, mają unikalne osobowości, które ewoluują w miarę interakcji z graczem, nadając światu poczucie życia i humoru, co jest rzadkością w grach tego typu. Tempo rozgrywki jest spokojne. Można wędrować, eksperymentować i wykonywać zadania poboczne bez presji, co sprawia, że gra idealnie nadaje się na relaksujące sesje.

Nasza ocena:



Bugsnax zamienia ciekawość w przygodę, łącząc humor, tajemnicę i serdeczność w świecie, który jest zarówno dziwny, jak i niezapomniany.

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3. Mój czas w Portii [Najlepsza gra 3D o budowaniu świata na pustyni i symulacji warsztatu]

Nasz wynik 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja życia w 3D / Przygoda z elementami rzemiosła / RPG Platformy PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, urządzenia mobilne Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Pathea Games (twórca), Team17 (wydawca) Średni czas gry 85 godz. Najlepsze dla Graczy, którzy lubią rozbudowane systemy rzemiosła, budowanie miast i eksplorację Unikalne cechy Postapokaliptyczna, ale pełna nadziei sceneria, szczegółowe drzewka rzemiosła oraz system rozwoju postaci Mocne strony Satysfakcjonujące uczucie odbudowywania miasta poprzez realizację zleceń rzemieślniczych i eksplorację

Gra

„Mój czas w Portii” od razu mnie wciągnęła swoją uroczą wizją pełnego nadziei świata odbudowanego z ruin starego. Wcielasz się w rolę budowniczego warsztatu, którego zadaniem jest odbudowa miasta Portia. Podejmujesz zlecenia na budowę mostów, pojazdów i innych projektów, które pomagają społeczności się rozwijać. Z mojego doświadczenia wynika, że jest to jedna z niewielu gier symulacyjnych, w których rzemiosło wydaje się naprawdę znaczące; każdy ukończony projekt w widoczny sposób zmienia otaczający cię świat.

Porada od profesjonalisty Codziennie rano realizuj zlecenie handlowe, jak najszybciej oddawaj dyski z danymi do Centrum Badawczego i uruchamiaj równolegle wiele pieców/wycinarek – to pozwoli szybko podnieść rangę warsztatu i odblokować kluczowe plany.

Bardzo podobało mi się to, jak gra płynnie łączy różne gatunki. Rozbudowane systemy rzemiosła i budowania napędzają codzienne postępy, a interakcje społeczne i wydarzenia w miasteczku sprawiają, że świat wydaje się żywy. Można uprawiać ziemię, łowić ryby, oswajać zwierzęta, a nawet eksplorować starożytne ruiny pełne mechanicznych przeciwników w poszukiwaniu rzadkich surowców.

To satysfakcjonujący rytm tworzenia, eksploracji i ulepszania, który nagradza zarówno cierpliwość, jak i ciekawość. Estetyka wizualna jest jasna i malarska, nadając postapokaliptycznej Portii zaskakująco optymistyczny ton zamiast ponurego.

Nasza ocena:



W grze „Mój czas w Portii” każdy projekt nabiera znaczenia, gdy odbudowujesz pełen nadziei świat, tętniący życiem, fabułą i urokiem.

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4. Garden Paws [Najlepsza symulacja życia o tematyce zwierzęcej z rozbudowanymi opcjami personalizacji]

Nasz wynik 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja życia / Rolnictwo / Zarządzanie sklepem Platformy PC, Nintendo Switch Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Bitten Toast Games (twórca i wydawca) Średni czas gry 60–100+ godzin Najlepsze dla Graczy, którzy lubią gry o tematyce zwierzęcej i spokojną rozgrywkę Unikalne cechy Postacie zwierząt, które można sterować, ponad 700 zadań, tryb współpracy dla wielu graczy Mocne strony Poczucie rozwoju, gdy miasto się rozrasta, a sklep kwitnie

Kiedy grałem w „Garden Paws”, od razu rzucił mi się w oczy jego łagodny, kolorowy urok. Zaczynasz jako urocze zwierzę prowadzące małe gospodarstwo i sklep, stopniowo rozbudowując jedno i drugie, pomagając jednocześnie w odbudowie sennej wioski na wyspie. Cykl zarządzania gospodarstwem i sklepem daje poczucie satysfakcji. Sadzisz rośliny, tworzysz dekoracje, hodujesz zwierzęta i sprzedajesz swoje towary bezpośrednio mieszkańcom wioski. To proste, ale daje niekończącą się satysfakcję.

Porada od profesjonalisty Skup się na jak najwcześniejszym ukończeniu sezonowych festiwali; odblokowują one rzadkie ulepszenia sklepu i elementy dekoracyjne, które sprawiają, że układ twojego miasteczka staje się znacznie bardziej efektywny i atrakcyjny wizualnie.

Będę szczery – „Garden Paws” wciągnęło mnie nie dlatego, że jest urocze (choć bez wątpienia takie jest), ale dlatego, że pozwala przejąć całkowitą kontrolę nad swoim małym światem. Nie tylko dekorujesz farmę; budujesz gospodarkę, krok po kroku, ręcznie wykonując płoty i sprzedając drogie marchewki.

Możliwości personalizacji są ogromne; każdy cal terenu, każdy lokal, każdy przytulny zakątek można dostosować do własnych upodobań. A kiedy już wydaje ci się, że opanowałeś sztukę hodowli kurczaków, gra niepozornie wręcza ci smoka do oswojenia. Dodaj do tego tryb kooperacji dla maksymalnie dziesięciu graczy, a gra przestaje być symulacją rolniczą dla jednego gracza, a staje się radosną, wspólną obsesją.

Nasza ocena:



„Garden Paws” to czysta przyjemność, pozwalająca uprawiać ziemię, hodować zwierzęta i budować sklep we własnym, spokojnym tempie.

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5. Forager [Najbardziej wciągająca pętla zbierania surowców i automatyzacji]

Nasza ocena 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry 2D z widokiem z góry – rzemiosło i eksploracja Platformy PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, urządzenia mobilne Rok wydania 2019 Twórca/twórcy HopFrog (twórca), Humble Games (wydawca) Średni czas gry od 12 do 20 godzin Dla kogo Graczy, którzy cenią sobie szybki postęp w grze i niewielką automatyzację Unikalne cechy Odblokowywanie wysp, narzędzia do automatyzacji, drzewko umiejętności, mini-lochy Mocne strony Szybki cykl odblokowywania, który przeradza się w satysfakcjonującą automatyzację produkcji

W grze „Forager” zaczynasz skromnie. Rozpoczynasz na jednej wyspie, rozbijając skały i drzewa, a zanim się zorientujesz, zbudowałeś już całe imperium maszyn, które po cichu pracują dla ciebie. Podoba mi się, jak szybko gra nagradza nawet najmniejsze działania. Każde narzędzie, wyspa i ulepszenie wydają się zasłużone, a obserwowanie, jak rozrasta się twoja baza, daje dziwną satysfakcję. Grafika pikselowa i energiczna ścieżka dźwiękowa sprawiają, że tempo gry pozostaje swobodne, nawet gdy ekran zamienia się w morze świecących prętów wydobywczych.

Porada od profesjonalisty Na początku skup się na korzyściach ekonomicznych, a potem zainwestuj w narzędzia do automatyzacji. Przekształcanie pasywnego dochodu w fabryki i pręty wydobywcze przyspiesza odblokowywanie nowych elementów i zapewnia stały dopływ zasobów do ekwipunku.

Najbardziej podoba mi się to, jak Forager eliminuje typowy niepokój związany z żmudną grą. Drzewko umiejętności i gadżety automatyzujące dają ci kontrolę nad tym, jak szybko lub wolno wszystko się dzieje. Gdy drony i fabryki zaczną działać, gra praktycznie prowadzi się sama, pozwalając ci skupić się na rozwiązywaniu zagadek lub odkrywaniu nowych wysp. Gra jest krótka, wesoła i pełna małych sukcesów, które kumulują się szybciej, niż się spodziewasz.

Nasza ocena:



Forager wciąga gracza dzięki pętli rzemiosła, eksploracji i stałych nagród, które sprawiają, że nawet krótkie sesje wydają się nieskończenie produktywne.

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6. Core Keeper [Najlepsza podziemna przygoda z wydobywaniem surowców i budową bazy]

Nasz wynik 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Gra typu sandbox z widokiem z góry, survival, rzemiosło, budowanie bazy Platformy PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 Rok premiery 2022 – wczesny dostęp, 2025 – wersja 1.0 Twórca/twórcy Pugstorm (twórca), Fireshine Games (wydawca) Średni czas gry Od 30 do 80+ godzin Najlepsze dla Graczy, którzy lubią wydobywanie surowców, wspólną budowę oraz proste walki z bossami Unikalne cechy Możliwość kopania w dowolnym miejscu, generowane proceduralnie podziemne biomy, tryb kooperacji dla 8 graczy, drzewka umiejętności Mocne strony Satysfakcjonująca pętla polegająca na drążeniu tuneli, ulepszaniu sprzętu i rozbudowywaniu przytulnej podziemnej bazy

Budzisz się w tajemniczej jaskini, mając do dyspozycji jedynie pochodnię i stół warsztatowy. Z moich obserwacji wynika, że Core Keeper doskonale łączy eksplorację w stylu sandbox, rzemiosło i budowanie bazy w rozległym , generowanym proceduralnie podziemnym świecie. Korzystając z tej gry, odkryłem, że wydobywanie surowców w nowych biomach, zakładanie farm pod świecącymi grzybami, gotowanie potraw wzmacniających oraz walka z bossami w celu zdobycia odłamków postępu tworzy stały, satysfakcjonujący rytm rozgrywki. Gruba grafika pikselowa i delikatne oświetlenie sprawiają, że długie sesje są spokojne, nawet gdy przygotowujesz się do walki.

Rada od profesjonalisty Załóż farmę jagód serca i papryczek bombowych w pobliżu bazy, aby mieć pod ręką niezawodne pożywienie leczące i przyspieszające, podążaj tunelem Ghorma, aby znaleźć łatwe do wydobycia żyły rudy, a także rozstaw szyny między biomami, aby ułatwić sobie wyprawy do bossów i zbieranie surowców.

Pojawiają się pewne utrudnienia. Zarządzanie ekwipunkiem może być czasochłonne, a maksymalizowanie wszystkich umiejętności może wydawać się żmudne. Z mojego praktycznego doświadczenia wynika, że te drobne problemy znikają, gdy tylko zapewnisz sobie miejsce do przechowywania, tory i lepsze narzędzia. Tryb kooperacji dla maksymalnie ośmiu graczy to prawdziwa atrakcja, jeśli lubisz wspólne projekty. Podobnie, jeśli pociąga cię całkowita swoboda i eksperymentowanie, najlepsze gry typu sandbox zapraszają do kopania, budowania i eksploracji całkowicie na własnych warunkach.

Nasza ocena:



„Core Keeper” zapewnia to przyjemne poczucie postępu, które można znaleźć w grach takich jak „Slime Rancher 2”, łącząc pracę zespołową, odkrywanie i kreatywność głęboko pod ziemią.

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7. The Sims 4: Ekologiczny styl życia [Najbardziej szczegółowa gra typu sandbox poświęcona ekologii i budowaniu cywilizacji]

Nasz wynik 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Dodatek do gry typu sandbox z symulacją życia Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Maxis – deweloper, Electronic Arts – wydawca Średni czas gry Gra typu sandbox o otwartej fabule; od 20 do 60 godzin zadań związanych z dodatkami Najlepsze dla Graczy, którzy cenią sobie fabułę opartą na mechanikach gry oraz zrównoważone budowle Unikalna cecha System śladu ekologicznego, plany działania dla dzielnicy, wytwarzanie przedmiotów, produkcja świec, przygotowywanie napojów gazowanych, przeszukiwanie śmietników, niezależne od sieci media Mocne strony Obserwowanie, jak Evergreen Harbor zmienia się ze smogowego miasta w zielone, w miarę jak moje projekty i polityki zaczynają przynosić efekty

Z mojego doświadczenia wynika, że tryb „Ekologiczny styl życia” znacząco zmienia sposób rozgrywki w The Sims 4, nakładając na życie domowników mechanizmy znane z gier typu city-builder. Zasada działania jest prosta do zrozumienia. Twoja dzielnica ma wskaźnik śladu ekologicznego, który w zależności od twoich wyborów oscyluje między poziomem przemysłowym a ekologicznym.

Zainstaluj panele słoneczne, głosuj na plany działania dla dzielnicy, które promują dzielenie się i czystą energię, a zobaczysz, jak horyzont staje się czysty, a przestrzenie wspólne ożywają. Zignoruj zrównoważony rozwój, a smog będzie się utrzymywał.

Porada od profesjonalisty Wyłącz automatyczne głosowanie nad planami działania dzielnicy (NAP) i wybierz dwie lub trzy polityki, które pasują do twojej historii. Połącz „Zielone inicjatywy” z „Oszczędzaniem energii”, aby szybciej przesuwać ślad ekologiczny w stronę zielony, jednocześnie utrzymując rachunki na rozsądnym poziomie.

Na co dzień dzielę swój czas między produkcję na przemysłowej drukarce 3D, wytwarzanie świec przy stole warsztatowym oraz przygotowywanie napojów gazowanych, aby sprzedawać wyroby rzemieślnicze. Dzięki mojej praktycznej wiedzy te działania świetnie łączą się z przeszukiwaniem śmietników w poszukiwaniu części oraz budowaniem obiektów niezależnych od sieci, które same wytwarzają energię i wodę. Nowy świat, Evergreen Harbor, ma w sobie atrakcyjny miejski charakter, który stopniowo się zmienia w miarę twoich inwestycji.

Są jednak pewne zastrzeżenia. Po spędzeniu tak dużej ilości czasu na graniu mogę śmiało stwierdzić, że niektóre NAP-y wydają się nieco nachalne, jeśli włączy się je wszystkie, a niektóre zadania związane z karierą mogą stać się monotonne. Dostosowanie opcji, na które się głosuje, rozwiązuje większość tych problemów. Miłośnicy symulacji życia mogą więc zanurzyć się w najlepszych grach z serii The Sims, gdzie nieograniczone możliwości personalizacji i kreatywność sprawiają, że nawet codzienne czynności stają się satysfakcjonujące.

Nasza ocena:



The Sims 4: Ekologiczny styl życia sprawia, że nawet drobne wybory mają znaczenie, zamieniając codzienne życie w kreatywną i przemyślaną symulację.

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8. Paleo Pines [Najlepsza symulacja hodowli dinozaurów do spokojnej eksploracji]

Nasz wynik 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przyjemna symulacja życia z elementami kolekcjonowania stworzeń Platformy PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2023 Twórca/twórcy Italic Pig – deweloper, Modus Games – wydawca Średni czas rozgrywki od 15 do 30 godzin Dla kogo fanów dinozaurów, dzieci, rodziny, łagodnych poszukiwaczy przygód Unikalna cecha Opieka nad dinozaurami poza walką, budowanie więzi przy pomocy fletu, dekorowanie rancza, jazda na dinozaurach Mocne strony Spokojna pętla polegająca na zaprzyjaźnianiu się z dinozaurami, dostosowywaniu wybiegów i wędrówkach po kolorowej wyspie

W grze „Paleo Pines” trafiasz na jasną, kreskówkową wyspę, aby zbudować przyjazne ranczo dinozaurów. Główna rozgrywka jest prosta i relaksująca. Uprawiaj rośliny, wykorzystuj je do nawiązywania przyjaźni z dinozaurami, a następnie umieszczaj je w zagrodach, gdzie pomagają w pracach na farmie i przemieszczaniu się po wyspie. Estetyka nawiązuje do uroczych książeczek z bajkami dzięki delikatnej kolorystyce i przystępnym projektom postaci, co doskonale pasuje do braku walki w grze.

Porada od profesjonalisty Zaopatrz się w smakołyki odpowiadające gustom poszczególnych dinozaurów i przygotuj wybiegi przed oswojeniem. Gotowy wybieg zapobiega błąkaniu się zwierząt i pozwala oszczędzać rzadkie zasoby, takie jak kamienie snów.

Najbardziej uderzające jest dla mnie to, jak wyraźnie odróżniają się poszczególne gatunki . Poznasz ich ulubione smakołyki, będziesz grać na flecie, by nawiązać więź, i powoli rozbudowywać swoje ranczo o ogrodzenia, schronienia i dekoracje. Zlecenia w miasteczku i eksploracja odblokowują nowe narzędzia i regiony w spokojnym tempie.

Nie jest to skomplikowana symulacja, ale mechanika opieki nad dinozaurami i jazda na nich sprawiają, że gra po cichu wciąga i jest nieskończenie pozytywna. Jeśli wolisz zbierać stworzenia zamiast plonów, najlepsze gry o dinozaurach oddają ten sam zachwyt i poczucie wspólnoty, tylko z prehistorycznym akcentem.

Nasza ocena:



„Paleo Pines” pozwala opiekować się dinozaurami zamiast śluzakami, oferując ciepły świat oparty na życzliwości i eksploracji.

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9. Terraria [Najlepsza gra typu survival sandbox 2D do dogłębnej eksploracji i rzemiosła]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przygodowa gra typu sandbox 2D z elementami rzemiosła Platformy PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Nintendo 3DS, Nintendo Switch, Wii U, urządzenia mobilne Rok wydania 2011 Twórca/twórcy Re-Logic Deweloper i wydawca Średni czas gry Od 40 do ponad 200 godzin, w zależności od celów Najlepsze dla Miłośników gier typu sandbox, którzy lubią eksplorację, walkę z bossami i budowanie baz Unikalne cechy Generowane proceduralnie biomy, rozbudowany system przedmiotów, okablowanie i logika, wiele poziomów trudności, tryb wieloosobowy Mocne strony Krzywa postępów od narzędzi miedzianych aż po skrzydła z końcowej fazy gry, przy jednoczesnym rozbudowywaniu własnej bazy w zróżnicowanych biomach

„Terraria” to gra, która po cichu pochłania cały twój wolny czas. Zaczynasz od wydobywania miedzi, mrugasz dwa razy – i nagle budujesz fortecę z pułapkami lawowymi i windą do piekła. To, co sprawia, że gra jest tak dobra, to naturalność, z jaką wciąga cię ta pętla rozgrywki.

Każda wyprawa przynosi nowy ekwipunek, nowe pomysły i odrobinę niebezpieczeństwa, by wszystko pozostało ekscytujące. Grafika pikselowa może wydawać się prosta, ale świat wydaje się żywy, zwłaszcza gdy zapada noc i zdajesz sobie sprawę, że zapomniałeś zbudować dach.

Porada od profesjonalisty Zacznij od trybu „Journey” lub „Classic”, od razu wybierz bezpieczną bazę startową, a następnie skup się na przedmiotach zwiększających mobilność, takich jak hak i chmura w butelce. Mobilność ułatwia każdą walkę z bossem i przyspiesza eksplorację.

To, co najbardziej mi się podoba, to poczucie spełnienia. Każde ulepszenie wydaje się zasłużone – od pierwszego haka po pierwszy lot nad mapą. Narzędzia do okablowania pozwalają na kreatywność, zamieniając bazę w zautomatyzowane arcydzieło pełne pułapek, farm i świecącego chaosu.

Dla nowych graczy może to być oczywiście nieco przytłaczające, ale gdy już złapiesz o co chodzi, Terraria staje się grą typu sandbox, która nagradza ciekawość lepiej niż niemal każda inna gra, w którą grałem. Dla budowniczych poszukujących czegoś głębszego warto sprawdzić inne gry podobne do Terrarii, w których eksploracja, wydobywanie surowców i rzemiosło łączą się w jedną niekończącą się kreatywną pętlę.

Nasza ocena:



Gra „Terraria” przede wszystkim nagradza wyobraźnię, zachęcając gracza do kopania, tworzenia przedmiotów i kształtowania świata tak, by stał się całkowicie jego własnym.

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10. Zbiory potworów [Najlepsza gra hybrydowa łącząca hodowlę stworzeń z potworami-rzepami]

Nasza ocena 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry 2D symulacja hodowli i kolekcjonowania potworów Platformy PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Maple Powered Games – deweloper, Merge Games – wydawca Średni czas rozgrywki od 8 do 20 godzin Najlepsze dla Graczy zainteresowanych symulacją farmy, w której można hodować własnych towarzyszy do walki Unikalne cechy Mutacje śluzowców, Planimale, prosta walka turowa, lekka budowa miasteczka Mocne strony Nowatorski pomysł siania, mutowania i wystawiania do walki własnych towarzyszy wyhodowanych z upraw

Zbiory potworów wciągnęło mnie szybciej, niż się spodziewałem. Sadzisz nasiona, dodajesz różne śluzaki i obserwujesz, jak twoje uprawy mutują w lojalne Planimale gotowe do turowych bitew. Kolorowa grafika pikselowa ma w sobie ten przytulny urok z czasów GBA, a cała rozgrywka wydaje się stworzona po to, by się zrelaksować po długim dniu.

Rada od profesjonalisty Używaj czerwonego szlamu na szybko rosnących uprawach, aby wcześnie wyhodować Planimale, trzymaj kilka zapasowych w magazynie, ponieważ pokonane Planimale nie powracają, a niebieski szlam zachowaj na niezawodnych pomocników w stodole.

To, co sprawia, że gram dalej, to system mutacji. Eksperymentowanie z czerwonymi, niebieskimi i zielonymi śluzami prowadzi do różnych rezultatów. Czerwony tworzy Planimale gotowe do walki, niebieski – pomocników do hodowli, a zielony przyspiesza natychmiastowy wzrost, co pozwala na szybki postęp. Podoba mi się, jak rozbudowa terenu i stoły rzemieślnicze tworzą jasną ścieżkę ulepszeń, dzięki czemu wczesna faza gry jest satysfakcjonująca.

Gra nie jest zbyt głęboka, a przygoda jest krótka, ale to właśnie stanowi część jej uroku. To zwarta, bezstresowa mieszanka zbieractwa, walki i uprawiania roli, która doskonale wie, czym chce być. Ta sama spokojna satysfakcja charakteryzuje najlepsze gry symulacyjne, w których odkrywanie ma większe znaczenie niż trudność.

Nasza ocena:



Zbiory potworów łączy uprawę roli i zbieranie stworzeń w prostą, ale satysfakcjonującą podróż pełną rozwoju i eksperymentów.

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11. Summer in Mara [Najlepsza symulacja życia na tropikalnej wyspie z żeglarstwem i fabułą]

Nasz wynik 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przyjemna symulacja życia z elementami uprawy roli i eksploracji Platformy PC, Nintendo Switch, Xbox One, PS4 Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Chibig Studio – twórca i wydawca Średni czas rozgrywki od 12 do 25 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy lubią spokojne wykonywanie zadań, żeglowanie i atmosferę opartą na fabule Unikalne cechy Podróżowanie po wyspach bez walki, proste zbieractwo i rzemiosło, animowane przerywniki filmowe Mocne strony Kojąca pętla polegająca na dbaniu o małą wyspę, a następnie żeglowaniu w celu spotkania barwnych postaci niezależnych

Wcielasz się w rolę Koa, dzielnej dziewczynki, która dba o swoją wyspę, jednocześnie żeglując po skąpanym w słońcu archipelagu. Z mojego doświadczenia wynika, że podstawowa rozgrywka jest celowo prosta: sadzisz kilka roślin, wytwarzasz zapasy, a następnie żeglujesz na nowe wysepki, by handlować, dostarczać przedmioty i posuwać fabułę do przodu. Grafika jest żywa i przypomina kreskówkę, a krótkie animowane przerywniki nadają każdej postaci wystarczająco dużo osobowości, by każde zadanie wydawało się warte wysiłku.

To, co najbardziej mi się podoba, to fakt, że „Lato w Mara” nigdy nie udaje, że jest bardziej skomplikowana, niż jest w rzeczywistości. To przygoda bez presji, stworzona dla graczy, którzy wolą się zrelaksować niż dążyć do optymalizacji. Tak, niektóre zadania opierają się na mechanice „przynieś to, przynieś tamto”, ale rytm jest spokojny, żeglowanie daje satysfakcję, a wesoła ścieżka dźwiękowa spaja to wszystko w całość. Po kilku godzinach nie pędzisz już, by osiągnąć cele, po prostu żyjesz w tym świecie – i na tym polega jego urok.

Nasza opinia:



„Lato w Mara” to oaza spokoju, w której eksploracja, rzemiosło i fabuła łączą się w harmonijny rytm odkrywania.

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12. Coral Island [Najlepsza współczesna symulacja życia skupiająca się na odbudowie oceanów]

Nasza ocena 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja życia i gospodarstwa w 3D Platformy PC, Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch Rok premiery 2023 r. – wczesny dostęp, 2024–2025 r. – planowana data premiery pełnej wersji Twórca/twórcy Stairway Games – deweloper, Humble Games – wydawca Średni czas gry Od 40 do ponad 120 godzin, w zależności od celów Najlepsze dla Graczy, którzy szukają bogatej w funkcje symulacji gospodarstwa rolnego o nowoczesnym wyglądzie Unikalne cechy Nurkowanie w celu odbudowy raf koralowych, duża tropikalna wyspa, liczna obsada z wątkiem romantycznym, kolekcjonowanie eksponatów muzealnych Mocne strony Cykl oczyszczania podwodnego środowiska i odbudowy raf, dzięki któremu postępy są widoczne na całej wyspie

Coral Island opiera się na klasycznej formule symulatora farmy, nadając jej zasłużony, nowoczesny blask. Zarządzasz uprawami, hodujesz zwierzęta, eksplorujesz kopalnie i nawiązujesz przyjaźnie z liczną, uroczą obsadą postaci. Jednak prawdziwa magia dzieje się pod wodą. Nurkowanie w celu usuwania śmieci, odbudowy raf koralowych i dokumentowania życia morskiego nadaje codziennej rutynie poczucie celu, którego brakuje w większości symulacji życia.

Obserwowanie, jak ocean odradza się dzięki twoim wysiłkom, daje prawdziwą satysfakcję. Oprawa graficzna jest bogata i dopracowana w najdrobniejszych szczegółach, festiwale tętnią energią, a relacje między postaciami wydają się bardziej żywe niż w większości podobnych gier, przez co łatwo stracić poczucie czasu.

Porada od profesjonalisty Zacznij nurkować jak najszybciej, aby usuwać śmieci i aktywować kule słoneczne (postęp odbudowy + ranga miasta), a także przetwarzać śmieci na kompost, z którego powstaje podstawowy nawóz – wysokiej jakości plony szybko się zwracają i przyspieszają ulepszenia.

To ogromna gra typu sandbox, więc spodziewaj się sporadycznego zagracenia ekwipunku i sporadycznych spadków wydajności na słabszych komputerach, ale te drobne irytacje szybko bledną, gdy sam świat jest tak hojny. Pomiędzy uprawą roli, wydobyciem, nurkowaniem i spotkaniami towarzyskim zawsze jest coś nowego do odkrycia, a gra nigdy nie wydaje się pośpieszna. Gracze, którzy lubią pielęgnować uprawy, hodować zwierzęta i odbudowywać przytulne społeczności, z radością zanurzą się w najlepszych grach rolniczych, oferujących idealne połączenie uroku i rozwoju.

Nasza ocena:



„Coral Island” na nowo definiuje, czym może być przytulna rozgrywka, skupiając się na trosce o środowisko, podwodnym rolnictwie i szczerych więziach międzyludzkich.

13. Hokko Life [Najlepsza gra typu casual do personalizacji miast i symulator dekoracji]

Nasza ocena 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulator życia, budowanie miasta, swobodna zabawa w dekorowanie Platformy PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Wonderscope AB – deweloper, Team17 – wydawca Średni czas gry Od 30 do ponad 80 godzin, w zależności od celów projektowych Najlepsze dla Graczy, którzy uwielbiają tworzyć, dostosowywać i cieszyć się spokojnym postępem w grze Unikalne cechy Zaawansowane narzędzia do projektowania mebli i ubrań, udostępnianie planów, elastyczny układ miasta Mocne strony Swoboda projektowania pozwalająca na łączenie elementów mebli, malowanie wzorów i przekształcanie przestrzeni bez presji

Zaczynasz w sennej wiosce zwierząt, ale wkrótce zaczynasz nią zarządzać niczym lokalny architekt z pędzlem w ręku. W „Hokko Life” nie chodzi o grindowanie ani walki z bossami; chodzi o tworzenie i aranżowanie. Uwielbiam to, jak tempo gry zachęca do nieśpiesznego działania, wypróbowywania dziwnych pomysłów i eksperymentowania, aż całe miasteczko zacznie wydawać się twoim własnym. Styl graficzny jest delikatny i przypomina ilustracje z bajek, a przytulny rytm sprawia, że długie sesje dekorowania mijają szybciej, niż można by się spodziewać.

Porada od profesjonalisty W narzędziu do projektowania użyj przyciągania do siatki i funkcji powielania, aby tworzyć zestawy mebli modułowych; masowo produkuj ławki i lampy, aby szybko zarobić, jednocześnie gromadząc drewno i kamień z codziennych zasobów, które posłużą do realizacji większych projektów w miasteczku.

Z mojego doświadczenia wynika, że gra „Hokko Life” naprawdę błyszczy, gdy zagłębisz się w jej narzędzia do tworzenia. Łączenie niestandardowych mebli z prostych kształtów, malowanie wzorów na ścianach i obserwowanie, jak mieszkańcy faktycznie korzystają z tego, co stworzyłeś, daje zaskakującą satysfakcję.

Lekkie uprawianie roli, wędkowanie, łapanie owadów i wydarzenia zapewniają wystarczającą strukturę, by gra przebiegała płynnie, a pobliskie lasy i plaże zaspokajają Twoją pasję rzemieślniczą, dostarczając nowych materiałów. Możliwość edycji układu miasta i wnętrz to ogromny plus; pozwala ci to cieszyć się pełną swobodą projektowania bez presji, by coś „skończyć”.

Nasza ocena:



Hokko Life jest przeznaczone dla graczy, którzy kochają kreatywność i projektowanie, przekształcając małe miasteczko w tętniące życiem odzwierciedlenie własnego stylu.

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14. Farm Together [Najlepsza relaksująca gra kooperacyjna o tematyce rolniczej, zapewniająca rozgrywkę bez presji]

Nasz wynik 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry współpraca, symulacja gospodarstwa rolnego, sandbox z elementami dekoracji Platformy PC, Xbox One, PS4 Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Milkstone Studios, deweloper i wydawca Średni czas gry Od 30 do ponad 120 godzin, gra, w którą można grać w krótkich sesjach Najlepsze dla Graczy, którzy szukają bezstresowej rozgrywki kooperacyjnej, pięknych gospodarstw i płynnego postępu w grze Unikalne cechy Wzrost upraw w czasie rzeczywistym, nawet w trybie offline, uprawnienia dla gości, wydarzenia sezonowe, bogate zestawy dekoracji Mocne strony Rytm wchodzenia i wychodzenia z gry, który pozwala farmie rozwijać się, gdy mnie nie ma, oraz łatwa kooperacja, do której można dołączyć w dowolnym momencie

Farm Together to jedna z tych gier, które po cichu stają się częścią twojej codzienności. Zaczynasz od maleńkiego skrawka ziemi, sadzisz kilka roślin, a zanim się zorientujesz, masz rozległe sady, zagrody dla zwierząt i dopasowane kolorystycznie ogrodzenia, z których byłby dumny każdy perfekcjonista. Z mojego doświadczenia wynika, że gra ta wyróżnia się jako przytulna gra społecznościowa. Żadnej walki, żadnych terminów, żadnej presji. Po prostu stały postęp i łatwa współpraca.

Porada od profesjonalisty Ustaw uprawnienia gości na „tylko zbiór”, a następnie posadź uprawy długoterminowe przed wylogowaniem. Po powrocie znajdziesz pełną stodołę i stały dochód bez ryzyka utraty swojego układu.

To, co naprawdę sprawia, że wracam do tej gry, to system rozwoju w czasie rzeczywistym. Twoje uprawy, drzewa i zwierzęta rozwijają się nawet wtedy, gdy jesteś wylogowany, dzięki czemu zawsze masz wrażenie, że twoja farma tętni życiem, nawet gdy nie grasz. Podoba mi się, jak narzędzia do budowania pozwalają kształtować ścieżki, ogrodzenia i dekoracje dokładnie tak, jak chcesz, oraz to, jak wydarzenia sezonowe dodają wystarczająco dużo urozmaicenia, by gra nie straciła na świeżości.

Tryb kooperacji również działa bez zarzutu. System uprawnień sprawia, że znajomi mogą pomagać bez niszczenia twojej konfiguracji, co jest rzadkością i bardzo się ceni. Przewidywalne liczniki czasu i przejrzysty interfejs sprawiają, że wykonywanie codziennych obowiązków staje się niemal medytacją – i właśnie o to chodzi. Ponadto dla wszystkich, którzy wolą budować razem z przyjaciółmi, najlepsze gry kooperacyjne zamieniają każde zbiory, zadanie i ulepszenie w wspólną przygodę.

Nasza ocena:



„Rolnictwo wspólne” wydobywa radość ze wspólnej kreatywności i jest idealna dla graczy, którzy cenią sobie wspólny postęp i długotrwały relaks.

15. Staxel [Najlepsza gra typu „blocky” oparta na woksłach, polegająca na budowaniu farmy i wioski]

Nasz wynik 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Gra polegająca na uprawie roli i budowaniu wioski w technologii wokselowej Platformy PC, Nintendo Switch Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Plukit, twórca i wydawca Średni czas gry Od 25 do ponad 80 godzin, w zależności od celów związanych z budową Najlepsze dla Graczy, którzy chcą kreatywnie budować, łagodnie zbierać surowce i wykonywać zadania społeczne Unikalne cechy Budowanie z perspektywy pierwszej osoby, blok po bloku, modyfikowalny świat typu sandbox, edytowalne działki miejskie, proste zadania Mocne strony Pełna kontrola nad architekturą i wnętrzami podczas swobodnej odbudowy sennej wioski

Przybywasz do zaniedbanej wioski i odbudowujesz ją we własnym tempie. Z mojego doświadczenia wynika, że Staxel łączy przytulne rolnictwo ze Stardew Valley z budowaniem z bloków w pierwszej osobie znanym z Minecrafta w sposób, który wydaje się zarówno kreatywny, jak i spokojny. Jasna grafika w stylu voxelowym sprawia, że budowanie jest zabawne i od razu zrozumiałe, a łatwo jest wpaść w rytm kształtowania otaczającego świata, jeden blok po drugim.

Porada od profesjonalisty Wcześnie zajmij dodatkowe działki w miasteczku, a następnie zbuduj z wyprzedzeniem modułowe pomieszczenia, takie jak kuchnie i stodoły. Wpasowanie ich w nowe domy przyspiesza realizację zadań i pozwala zachować spójną estetykę.

Cykl rozgrywki opiera się na uprawianiu roślin, hodowli zwierząt, spełnianiu próśb mieszkańców wsi oraz odbudowywaniu domów kawałek po kawałku. Najbardziej podoba mi się swoboda wyburzania starej, zniszczonej szopy i zastępowania jej szklaną szklarnią lub nadjeziorną promenadą, które wydają się być całkowicie twoje.

Tryb kooperacji sprawia, że gra jest jeszcze lepsza, pozwalając znajomym dołączyć i pomóc w kształtowaniu twoich projektów. Konfiguracja sprzyjająca modom daje nieograniczone możliwości personalizacji twojego świata. Nie ma tu walki ani systemu wytrzymałości, o które trzeba by się martwić, co sprawia, że tempo gry jest spokojne i zachęca do długich, twórczych sesji.

Nasza ocena:



Staxel zamienia życie w świecie wokseli w budowanie społeczności, w której urok, swoboda i prostota pięknie się łączą.

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16. Nie ma jak w domu [Najlepsza symulacja sprzątania i recyklingu zapewniająca postapokaliptyczną zabawę]

Nasza ocena 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Postapokaliptyczna, przytulna symulacja z elementami rolnictwa i sprzątania Platformy PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Rok premiery 2022 Twórca/twórcy Chicken Launcher – deweloper, Awaken Realms – wydawca Średni czas rozgrywki Od 20 do 40 godzin, w zależności od celów związanych z 100-procentowym oczyszczeniem Najlepsze dla łagodnych poszukiwaczy przygód, którzy cenią sobie uporządkowany postęp w grze i widoczną przemianę Unikalne cechy Odkurzanie śmieci i cykl recyklingu, odbudowa farmy, nawiązywanie przyjaźni ze zwierzętami, lekka eksploracja Mocne strony Obserwowanie, jak pustkowia zamieniają się w bujną roślinność, gdy przetwarzasz śmieci na budynki, narzędzia i elementy wystroju

Wcielasz się w rolę Ellen, która powraca na zniszczoną Ziemię, by odbudować dawne gospodarstwo swojej rodziny. Z mojego doświadczenia wynika, że ta pętla rozgrywki jest bardzo namacalna i zaskakująco satysfakcjonująca. Spędzam godziny na odkurzaniu stosów śmieci, sortowaniu surowców wtórnych, tworzeniu nowych stanowisk i zakładaniu ogrodów, które przywracają życie na pustkowiu. Ton gry pozostaje spokojny i pełen nadziei, a jasna oprawa graficzna nadaje zrujnowanemu światu łagodny, optymistyczny charakter.

Porada od profesjonalisty Buduj recyklery parami i ustawaj w kolejce duże stosy na noc, zainstaluj zraszacze, aby zautomatyzować nawadnianie, i wcześnie ulepsz odkurzacz – to potroi prędkość sprzątania i pozwoli ci poświęcić kilka dni na eksplorację i opiekę nad zwierzętami.

Najbardziej uderzające jest dla mnie to, jak bardzo widać i czuć postępy. Połączenie uprawy, rzemiosła i opieki nad zwierzętami sprawia, że codzienna rutyna jest wciągająca, a jednocześnie nie ma poczucia pośpiechu. Budowanie recyklerów w parach i ustawianie dużych stosów na noc przyspiesza postępy, a zraszacze i budki dla zwierząt pomagają zautomatyzować obowiązki, dzięki czemu poranki pozostają wolne na eksplorację.

W rezultacie powstaje świat o niskim poziomie stresu, który w równym stopniu nagradza konsekwencję, co ciekawość. Jednocześnie, jeśli lubisz łagodne wyzwania towarzyszące rzemiosłu, najlepsze gry survivalowe dodają wystarczająco dużo napięcia, by każde zdobyte zasoby wydawały się zasłużone.

Nasza ocena:



„Nie ma jak w domu” nadaje sprzątaniu sens, przekształcając odpady w cuda dzięki zrównoważonemu rolnictwu i przemyślanej rozgrywce.

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17. Duch wyspy [Najlepsza tropikalna gra typu „co-op builder” łącząca eksplorację z głębią RPG]

Nasza ocena 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG symulujące życie z elementami budowania i lekkiej przygody Platformy PC, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Android Rok premiery Premiera na PC w 2022 r., premiera na konsolach w 2023 r. Twórca/twórcy 1M Bits Horde – deweloper, PID Games/Plug In Digital – wydawca Średni czas gry Od 30 do ponad 100 godzin, w zależności od celów turystycznych Najlepsze dla Graczy, którzy szukają spokojnej gry typu „budowanie farmy” z trybem współpracy online i fabułą z przewodnikiem Unikalne cechy Tryb współpracy online dla dwóch graczy, archipelag składający się z 14 wysp, gospodarka turystyczna z sklepami prowadzonymi przez graczy, wydarzenia sezonowe Mocne strony Przekształcanie sennej wyspy w tętniącą życiem destynację poprzez połączenie przytulnego rolnictwa z gospodarką opartą na turystyce

Wylądujesz na słonecznym archipelagu i zaczniesz odbudowywać swoje życie od podstaw. Z mojego doświadczenia wynika, że Duch wyspy łączy spokojne rolnictwo, rzemiosło i budowanie miasteczka z lekką fabułą o ponownym odkrywaniu siebie i społeczności. Kolorowa grafika i spokojne tempo sprawiają, że codzienne czynności przypominają raczej mini-wakacje niż żmudną harówkę – a właśnie tego szukam w przytulnej grze symulacyjnej.

Porada eksperta Zainwestuj w bonusy turystyczne i otwórz swój sklep w dni festiwali lub w weekendy; zaopatrz się w gotowe posiłki i dekoracje (najlepiej sprzedające się produkty), aby podnieść oceny odwiedzających, a następnie przeznacz zyski na ulepszenia wyspy, co zapewni stały wzrost.

To, co mnie wciąga, to cykl turystyczny. Uprawiam rośliny, gotuję posiłki, tworzę dekoracje, a następnie otwieram własny sklep, aby przyciągnąć odwiedzających i sfinansować nowe atrakcje na wyspie. Odkrywanie archipelagu zasila tę gospodarkę surowcami, przepisami i wątkami fabularnymi, które rozwijają się w naturalny sposób. Tryb kooperacji to prawdziwa atrakcja. Prowadzenie farmy i sklepu z przyjacielem sprawia, że obowiązki stają się lżejsze, a duże projekty budowlane zamieniają się w zabawę we dwoje.

Walka istnieje, ale pozostaje opcjonalna, co sprawia, że ogólny klimat gry jest spokojny i pozwala cieszyć się nią we własnym tempie. Jeśli pragniesz eksploracji, najlepsze gry przygodowe pozwalają wędrować po bujnych światach, które nagradzają ciekawość na każdym kroku.



Nasza ocena:

„Duch wyspy” oferuje ten sam satysfakcjonujący cykl tworzenia i eksploracji, co gry takie jak „Slime Rancher 2”, a dzięki trybowi kooperacyjnemu jest jeszcze bardziej wciągająca.

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18. No Man’s Sky [Najlepsza rozległa, generowana proceduralnie gra typu sandbox z eksploracją]

Nasz wynik 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Gra typu sandbox z eksploracją otwartego świata i budowaniem bazy Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch,

Nintendo Switch 2, iPad Rok wydania 2016 r. z ciągłymi dużymi aktualizacjami Twórca/twórcy Hello Games – twórca i wydawca Średni czas gry Od 30 do ponad 300 godzin, w zależności od celów Najlepsze dla Spokojnych poszukiwaczy przygód i budowniczych, którzy pragną niekończących się odkryć bez presji związanej z postępami w grze Unikalne cechy Generowana proceduralnie galaktyka, budowanie baz na planetach, odkrywanie i oswajanie stworzeń, tryb relaksacyjny, częste bezpłatne aktualizacje Mocne strony Swoboda skanowania, zbieractwa i budowania w przepięknych biomach, przy czym sam ustalam tempo i cele

Budzisz się w tajemniczej galaktyce i wytyczasz swoją ścieżkę przez miliardy układów gwiezdnych. Z mojego doświadczenia wynika, że No Man’s Sky działa najlepiej, gdy zwolnisz tempo i rozkoszujesz się jego rytmem. W trybie „Relaks” cykl skanowania, zbierania i budowania staje się niezwykle satysfakcjonujący. Czysty styl science fiction i nastrojowa ścieżka dźwiękowa sprawiają, że każda sesja ma charakter bardziej medytacyjny niż oparty na misjach, a łatwo jest stracić wiele godzin na samo odkrywanie nowych planet w poszukiwaniu idealnego widoku wschodu słońca.

Porada od profesjonalisty Odblokuj jak najwcześniej osobisty rafinator i przypiąć schematy paneli słonecznych oraz baterii. Pasywne źródło energii w połączeniu z przenośnym rafinatorem zapewnia ciągłe funkcjonowanie baz i pozwala na wytwarzanie przedmiotów w trakcie podróży bez ograniczeń związanych z ekwipunkiem.

To, co sprawia, że wciąż do tej gry wracam, to pętla skakania po planetach. Katalogowanie nowych gatunków, wydobywanie rzadkich materiałów i zakładanie baz na wybranych przeze mnie światach nigdy mi się nie nudzi. Postępy w ulepszaniu statku, narzędzia wielofunkcyjnego i egzoskafandra dają stałe poczucie rozwoju, a uprawa i rzemiosło sprawiają, że każda placówka wydaje się żywa.

Doceniam to, że gra pozwala ci samemu zdecydować, jakiego rodzaju doświadczenia szukasz. Możesz spędzać godziny na budowaniu, handlu lub po prostu spacerowaniu po obcych krajobrazach, a każdy styl gry wydaje się równie wartościowy. A jeśli kiedykolwiek marzyłeś o tym, co kryje się za horyzontem, najlepsze gry kosmiczne łączą w sobie rzemiosło, odkrywanie i niekończące się gwiazdy do eksploracji – tak jak „No Man’s Sky”.



Nasza ocena:



No Man’s Sky oddaje nieograniczoną eksplorację i poczucie zachwytu, które sprawiają, że gry takie jak Slime Rancher 2 są nieustannym źródłem inspiracji.

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19. Mój czas w Sandrocku [Najlepsza dopracowana gra o budowaniu na pustyni z wydobyciem i walką]

Nasz wynik 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG typu symulacja życia z elementami rzemiosła, wydobywania surowców i lekkiej walki Platformy PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok premiery 2023 – pełna wersja Twórca/twórcy Pathea Games – deweloper; PM Studios i Focus Entertainment – wydawcy Średni czas gry Od 40 do 120 i więcej godzin, w zależności od fabuły i ulepszeń miasta Najlepsze dla Graczy, którzy szukają gry typu „budowanie” z fabułą i satysfakcjonującą głębią rzemiosła Unikalne cechy System recyklingu złomu, rozbudowana tablica zleceń, postacie z głosami, oddzielne ruiny do wydobywania surowców i poszukiwania reliktów Mocne strony Element przetrwania na pustyni, który motywuje do przetwarzania złomu na zaawansowane maszyny i znaczącego ulepszania miasta

Przybywasz do Sandrock jako nowy Budowniczy miasta i pomagasz zakurzonej społeczności na pograniczu ponownie stanąć na nogi. Szybko widać, dlaczego ta pętla rozgrywki działa tak dobrze: zasoby są ograniczone, a każdy złom, który przetworzysz, wydaje się zasłużony. Zamiast wycinać niekończące się lasy, zbierasz i przetwarzasz złom na użyteczne części, a następnie łączysz maszyny w łańcuchy, by tworzyć wszystko – od filtrów do wody po poważne ulepszenia infrastruktury miejskiej. Wypalona słońcem sceneria, będąca połączeniem Dzikiego Zachodu i steampunku, nadaje każdemu projektowi poczucie realnego celu.

Porada od profesjonalisty Pierwszego dnia umieść kilka Recyclerów i Dew Collectorów, a następnie połącz maszyny (Grinder/Civil Processor), aby szybko realizować zlecenia o wysokiej wartości; skanuj relikwie w muzeum w poszukiwaniu planów i zabieraj ze sobą pożywienie zwiększające wytrzymałość na długie wyprawy wydobywcze.

Podczas mojej przygody z grą rytm zleceń, wypraw wydobywczych i ulepszeń warsztatu sprawiał, że nie mogłem się od niej oderwać, a jednocześnie nie czułem, że jest zbyt wymagająca. Lochy oferują lekką, przystępną walkę, a zadania społeczne i festiwale nadają Sandrockowi prawdziwego życia.

Zauważyłem, że wielu graczy uwielbia to, jak gospodarka oparta na złomie i stopniowy postęp w rozwoju narzędzi tworzą jasne cele średnioterminowe – i całkowicie się z tym zgadzam. Wydaje się, że Portia ewoluowała, zyskując płynniejsze tempo, głębsze wątki fabularne i silniejsze poczucie celu.

Nasza ocena:



„Mój czas w Sandrocku” rozwija wszystko, co zbudowała „Portia”, zachowując równowagę między przygodą, rzemiosłem i poruszającą opowieścią.

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20. Pokémon Violet [Najlepsza gra RPG z otwartym światem, polegająca na zbieraniu stworzeń i walkach]

Nasz wynik 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Gra z otwartym światem polegająca na zbieraniu stworzeń oraz turowa gra RPG Platformy Nintendo Switch Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Game Freak – twórca; Nintendo/The Pokémon Company – wydawcy Średni czas gry Od 30 do 70 i więcej godzin na ukończenie fabuły i zebranie wszystkich pokemonów Najlepsze dla Graczy, którzy uwielbiają łapać pokemony, trenować je i tworzyć drużyny, a także swobodnie eksplorować świat Unikalne cechy W pełni otwarty świat Paldea, trzy równoległe ścieżki fabularne, mechanika walki oparta na terastalizacji, tryb kooperacji dla 4 graczy Mocne strony Wędrowanie po Paldeii we własnym tempie, wypatrywanie rzadkich pokemonów w dziczy oraz tworzenie drużyn w oparciu o nowe typy Tera

Przybywasz do Akademii Naranja i wyruszasz w podróż po Paldeie, by wytyczyć własną ścieżkę przygody. Z mojego doświadczenia wynika, że Violet w końcu pozwala grać w Pokémon tak, jak w prawdziwą grę RPG z swobodną eksploracją. Uwielbiałem przemieszczać się między miastami, łapać to, co zobaczyłem, i decydować, czy najpierw zmierzyć się z salami gimnastycznymi, polować na pokemony-tytanów, czy też najpierw zmierzyć się z Team Star.

Porada od profesjonalisty Odblokuj przepisy na kanapki jak najwcześniej, aby zwiększyć siłę spotkań. Kombinowanie odpowiednich kanapek znacznie zwiększa szanse na pojawienie się pokemonów typów, na których ci zależy, i przyspiesza uzupełnianie encyklopedii.

Im więcej czasu spędzałem, tym bardziej zdawałem sobie sprawę, że ta pętla jest klasyczna, ale jednocześnie bardziej elastyczna. Możesz złapać i wyszkolić ponad 400 pokemonów, zmierzyć się z ośmioma salami gimnastycznymi w dowolnej kolejności, a następnie zakończyć fabułę w końcowej fazie gry. Terastalizacja dodaje do walki sprytny element, zmieniając typ pokemona, co otwiera możliwości na zabawne kontrataki i składy drużynowe. Tryb kooperacji sprawdza się dobrze podczas eksploracji, polowania na pokemony typu shiny oraz rajdów.

Wielu graczy docenia tę swobodę i różnorodność, bo dzięki temu świat staje się żywym safari – i zgadzam się z nimi. Wydajność na Switchu może czasami spadać, ale rzadko psuje to radość z kolekcjonowania. Wreszcie, dla każdego, kto uwielbia zbierać unikalne stworzenia, najlepsze gry z serii Pokémon przywracają to samo poczucie ciekawości i zachwytu, którego fani Slime Rancher nie mają dość.

Nasza ocena:



„Pokémon Violet” niesie ze sobą tego samego ducha kolekcjonerstwa i ciekawości, co gry takie jak „Slime Rancher 2”, udowadniając, że eksploracja nigdy nie przestaje być zabawą.

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Mój ogólna ocena

Po spędzeniu dziesiątek godzin w tych światach doszedłem do wniosku, że wybór idealnej kolejnej gry zależy od tego, która część Slime Rancher najbardziej cię wciągnęła. Poniżej przedstawiam moje najlepsze rekomendacje, z których każda jest dostosowana do konkretnego stylu gry.

Dla łagodnych poszukiwaczy przygód → Stardew Valley . Przyjazna gra, w której sam decydujesz o tempie życia na farmie i w miasteczku, a codzienne czynności, przytulna muzyka i otwarte cele tworzą relaksujący rytm bez żadnej presji.



→ . Przyjazna gra, w której sam decydujesz o tempie życia na farmie i w miasteczku, a codzienne czynności, przytulna muzyka i otwarte cele tworzą relaksujący rytm bez żadnej presji. Dla kolekcjonerów stworzeń → Pokémon Violet . Safari z swobodną eksploracją Paldei, które nagradza ciekawość i budowanie drużyny, oferując elastyczne cele i satysfakcjonujący postęp w grze.



→ . Safari z swobodną eksploracją Paldei, które nagradza ciekawość i budowanie drużyny, oferując elastyczne cele i satysfakcjonujący postęp w grze. Dla twórców w widoku z perspektywy pierwszej osoby → No Man’s Sky . Budowanie baz i pozyskiwanie surowców w oszałamiających biomach w trybie „Relaxed”, pozwalającym na eksplorację, skanowanie i tworzenie we własnym tempie.



→ . Budowanie baz i pozyskiwanie surowców w oszałamiających biomach w trybie „Relaxed”, pozwalającym na eksplorację, skanowanie i tworzenie we własnym tempie. Dla graczy lubiących symulatory alternatywnego życia → Mój czas w Sandrocku . Recykling złomu, zlecenia i lekka walka nadają sens każdemu ulepszeniu, nie zakłócając przy tym przytulnej atmosfery.



→ . Recykling złomu, zlecenia i lekka walka nadają sens każdemu ulepszeniu, nie zakłócając przy tym przytulnej atmosfery. Dla ogrodników grających w trybie kooperacyjnym → Farm Together . Liczniki upraw w czasie rzeczywistym i przejrzyste uprawnienia sprawiają, że wspólne gospodarstwa są łatwe w prowadzeniu, co idealnie nadaje się na sesje z przyjaciółmi.



→ . Liczniki upraw w czasie rzeczywistym i przejrzyste uprawnienia sprawiają, że wspólne gospodarstwa są łatwe w prowadzeniu, co idealnie nadaje się na sesje z przyjaciółmi. Dla twórców z wyczuciem stylu → Hokko Life . Zaawansowane narzędzia do personalizacji mebli i miast przekształcają kreatywność w postęp w grze – idealne rozwiązanie, jeśli Twoim ostatecznym celem jest dekorowanie.



→ . Zaawansowane narzędzia do personalizacji mebli i miast przekształcają kreatywność w postęp w grze – idealne rozwiązanie, jeśli Twoim ostatecznym celem jest dekorowanie. Dla podziemnych majsterkowiczów → Core Keeper . Wydobycie, uprawa roli i walki z bossami łączą się w przyjemną pętlę rozgrywki, która sprawia szczególną frajdę w małej ekipie kooperacyjnej.



→ . Wydobycie, uprawa roli i walki z bossami łączą się w przyjemną pętlę rozgrywki, która sprawia szczególną frajdę w małej ekipie kooperacyjnej. Dla twórców w świecie voxelowym → Staxel. Budowanie blok po bloku łączy się z łagodnymi zadaniami wiejskimi, tworząc relaksującą, wysoce modyfikowalną grę typu sandbox.

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra podobna do Slime Rancher 2?

Najlepszą grą podobną do Slime Rancher 2 jest Stardew Valley. Jeśli szukasz nietypowej gry polegającej na łapaniu stworzeń, wybierz Bugsnax; jeśli wolisz rzemiosło i eksplorację oparte na fabule, wypróbuj Mój czas w Portii. Wszystkie trzy gry zachowują przyjemną pętlę ciekawości, kolekcjonowania i swobodnego postępu w grze.

Jakiego rodzaju grą jest „Slime Rancher 2”?

„Slime Rancher 2” to przygodowa gra z perspektywy pierwszej osoby, połączona z prowadzeniem ranczo i eksploracją, której akcja toczy się na Rainbow Island. Zbierasz i opiekujesz się slime'ami, tworzysz gadżety, rozbudowujesz swoją bazę i odkrywasz kolorowe biomy we własnym tempie. Lekka fabuła i rozgrywka oparta na kreatywności sprawiają, że jest to jedna z najbardziej relaksujących gier typu sandbox.

Czy „Slime Rancher 2” jest tak samo dobra jak pierwsza część?

Dla większości graczy „Slime Rancher 2” jest równie dobra jak pierwsza część, a może nawet lepsza. Udoskonala eksplorację, grafikę i gadżety, zachowując jednocześnie ducha oryginału i jego przytulny rytm. Niektórzy tęsknią za nowością pierwszej części, ale sequel oferuje płynniejszy i bardziej satysfakcjonujący świat do odkrycia.

Czy przed rozpoczęciem Slime Rancher 2 warto ukończyć pierwszą część?

Nie, moim zdaniem nie trzeba ukończyć „Slime Rancher 1”, żeby zagrać w „2”. Kontynuacja stanowi samodzielną grę z nową wyspą i niezależną fabułą. Nowi gracze mogą od razu zacząć, szybko opanować podstawy i cieszyć się spokojnym prowadzeniem ranczo oraz eksploracją, nawet jeśli nie grali w pierwszą część.

Jak długo trwa rozgrywka w Slime Rancher 2?

Rozgrywka w Slime Rancher 2, obejmująca podstawową eksplorację i ulepszenia, zajmuje około 20–40 godzin. Gracze, którzy chcą zebrać wszystkie slimy, gadżety i dekoracje, mogą z łatwością przekroczyć 60 godzin, w zależności od stylu gry i celów związanych z budową bazy.