20 jogos parecidos com o Slime Rancher 2 que todos os fãs deviam experimentar

Passei imenso tempo a explorar os melhores jogos parecidos com o Slime Rancher 2, à procura de experiências acolhedoras e tranquilas com aquele mesmo brilho. A maioria fica aquém — mas os desta lista não. Eles captam aquela mistura rara de curiosidade, criatividade e calma que transforma uns poucos minutos de jogo em algo de que te lembras mesmo.

Cada título aqui oferece a mesma satisfação tranquila de colecionar, criar e descobrir ao teu próprio ritmo. São a prova de que um bom design não precisa de pressão, apenas de um objetivo. Agora, vamos mergulhar nos jogos que captam verdadeiramente a magia joga o Slime Rancher 2.

As nossas melhores escolhas de jogos parecidos com o Slime Rancher 2

Depois de testar e analisar dezenas de jogos de exploração acolhedores, encontrei três que captam a mesma magia revigorante e sem stress que torna jogos como o Slime Rancher 2 tão especiais. Cada um oferece aquela mistura perfeita de charme, criatividade e descobertas gratificantes que te fazem voltar para jogar só mais um dia.

1 Stardew Valley 2016 Um simulador de vida no campo super acolhedor, onde cada nascer do sol parece um novo começo, transformando rotinas simples num progresso tranquilo que nunca vais querer apressar. Buy now 2 Bugsnax 2020 Uma aventura deliciosamente estranha de captura de criaturas que mistura humor, mistério e emoção de uma forma que torna a curiosidade impossível de resistir. Buy now 3 My Time at Portia 2019 Um simulador de criação alegre e cheio de esperança, onde cada projeto que constróis dá nova vida a um mundo em ruínas. Um projeto de cada vez. Buy now



Estes três títulos definem o que torna estes jogos, como o Slime Rancher 2, tão viciantes: criatividade sem caos e descoberta sem prazos. Continua a descer para explorar a lista completa de vinte jogos que proporcionam essa mesma experiência acolhedora e agradável.

Os 20 melhores jogos como o Slime Rancher 2 que vais adorar explorar

Depois de analisar dezenas de simulações de vida relaxantes e jogos de coleção de criaturas, selecionei os títulos mais gratificantes que captam verdadeiramente a alegria da descoberta, da criatividade e da progressão tranquila. Cada um tem o seu próprio encanto, mas todos partilham aquele mesmo espírito reconfortante de exploração que torna estes mundos tão viciantes. Quantas destas aventuras aconchegantes já jogaste?

1. Stardew Valley [O melhor clássico 2D para uma experiência acolhedora de agricultura e construção de uma comunidade]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação agrícola e de vida em 2D / RPG acolhedor Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS Vita, dispositivos móveis, Nintendo Switch 2 Ano de lançamento 2016 Criador(es) ConcernedApe (Desenvolvedor e Editor) Tempo médio de jogo Mais de 100 horas Ideal para Jogadores que gostam de uma progressão tranquila e a longo prazo, com objetivos abertos Características únicas Sistemas de agricultura detalhados, narrativa centrada nas personagens, modding abrangente O que gostei A forma como cada dia no jogo parece produtivo mas relaxante, e como todas as relações com os NPCs parecem significativas

Quando joguei o Stardew Valley pela primeira vez, percebi logo porque é que é considerado uma obra-prima no mundo acolhedor dos jogos. A premissa é simples: herdas a quinta degradada do teu avô e transformas-a numa propriedade próspera. Mas a execução é rica e infinitamente gratificante.

A agricultura é o coração do jogo, e as colheitas sazonais e os sistemas de criação de gado fazem com que cada ano no jogo pareça novo e estratégico. Descobri que a rotação de culturas, a melhoria das ferramentas e a gestão dos meus animais acrescentavam a quantidade certa de estrutura, sem que isso se tornasse nunca stressante.

Dica de profissional Vai direto aos Aspersores de Qualidade (Agricultura 6) plantando culturas lucrativas (por exemplo, mirtilos), melhora o teu regador nos dias de chuva e foca nos pacotes do Centro Comunitário que desbloqueiam a Estufa mais cedo, para lucros durante todo o ano.

A parte que adoro mesmo é a forma como a narrativa se entrelaça com o dia-a-dia. Cada habitante tem profundidade e charme, e à medida que fui construindo relações através de festivais e eventos, o jogo passou a parecer mais uma comunidade viva do que apenas um simulador de agricultura.

Os sistemas de criação e mineração também trazem aventura para quem gosta de explorar, enquanto o modo multijogador transforma o jogo numa escapadela partilhada com os amigos. E com a sua cena de modding ativa, há sempre algo novo para experimentar, sejam ajustes que melhoram a qualidade de vida ou mudanças visuais completas.

O meu veredicto:



O Stardew Valley capta a alegria tranquila do progresso diário, onde cada estação traz novas amizades, rotinas e recompensas discretas.

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2. Bugsnax [A expedição mais encantadora e peculiar para apanhar criaturas]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Aventura na primeira pessoa / Colecionador de criaturas Plataformas PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S informar Ano de lançamento 2020 Criador(es) Young Horses (Desenvolvedor e Editor) Tempo médio de jogo 10–15 horas Ideal para Jogadores que gostam de mundos excêntricos, quebra-cabeças criativos e colecionar criaturas Características únicas Designs híbridos de criaturas, quebra-cabeças ambientais, ritmo descontraído O que eu gostei O uso inteligente de molhos e ferramentas para atrair e apanhar os Bugsnax de formas engraçadas e criativas

Raramente vi um jogo tão maravilhosamente estranho como o Bugsnax. Exploras a Ilha Snaktooth, onde todas as criaturas são metade lanche, metade inseto. E descobrir como as apanhar transforma-se rapidamente num ciclo viciante de quebra-cabeças.

Adoro a forma como cada Bugsnak reage de maneira diferente aos molhos e às armadilhas, obrigando-te a pensar de forma criativa em vez de recorreres ao combate. O humor é divertido, mas surpreendentemente sincero, especialmente à medida que vais desvendando o mistério da ilha e ajudando os seus residentes excêntricos.

Dica de profissional Começa por analisar, depois usa os molhos para fazer com que os Bugsnax interajam uns com os outros (cobrindo um para atrair outro). Combina as linhas do Trip Shot com o Launchpad para apanhar os Bugsnax no ar e dorme para trocar os comportamentos de dia e de noite quando um alvo não aparecer.

O que mais me chamou a atenção foi a personalidade peculiar do jogo e a narrativa surpreendentemente emotiva. Por baixo da sua estética colorida e ao estilo de desenhos animados, esconde-se uma narrativa genuína sobre amizade, autoaceitação e descoberta.

As personagens, conhecidas como Grumpuses, têm cada uma personalidades únicas que evoluem à medida que interages com elas, dando ao mundo uma sensação de vida e humor que é rara em jogos deste tipo. O ritmo é descontraído. Podes passear, experimentar e completar missões secundárias sem pressão, o que o torna ideal para sessões relaxadas.

O meu veredicto:



O Bugsnax transforma a curiosidade em aventura, combinando humor, mistério e emoção num mundo que é ao mesmo tempo estranho e inesquecível.

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3. O meu tempo em Portia [Melhor jogo de construção de mundos no deserto em 3D e simulação de oficina]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de vida em 3D / Aventura de criação / RPG Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, dispositivos móveis Ano de lançamento 2019 Criador(es) Pathea Games (Desenvolvedora), Team17 (Editora) Tempo médio de jogo 85 horas Ideal para Jogadores que gostam de criação detalhada, construção de cidades e exploração Características únicas Um cenário pós-apocalíptico, mas acolhedor, árvores de criação detalhadas e progressão da personagem O que gostei A sensação gratificante de reconstruir uma cidade através de encomendas de criação e exploração

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«O meu tempo em Portia» cativou-me logo com a sua visão encantadora de um mundo cheio de esperança, reconstruído a partir das ruínas do antigo. Jogas na pele de um construtor de oficinas encarregado de restaurar a cidade de Portia, aceitando encomendas para criar pontes, veículos e outros projetos que ajudam a comunidade a prosperar. Na minha experiência, é um dos poucos jogos de simulação de vida que faz com que a criação pareça genuinamente significativa; cada projeto que completas muda visivelmente o mundo à tua volta.

Dica de profissional Entregue uma encomenda comercial todas as manhãs, entregue os discos de dados no Centro de Investigação o mais rápido possível e opera vários fornos/cortadores em paralelo – isto faz subir rapidamente o nível da tua oficina e desbloqueia projetos-chave depressa.

Gostei imenso da forma como o jogo combina géneros com naturalidade. Os sistemas abrangentes de criação e construção impulsionam o teu progresso diário, enquanto as interações sociais e os eventos na cidade dão vida ao mundo. Podes cultivar, pescar, domesticar animais ou até explorar ruínas antigas cheias de inimigos mecânicos à procura de materiais raros.

É um ritmo gratificante de criação, exploração e aperfeiçoamento que recompensa tanto a paciência como a curiosidade. A estética visual é luminosa e pictórica, conferindo à Portia pós-apocalíptica um tom surpreendentemente otimista, em vez de sombrio.

O meu veredicto:



«O meu tempo em Portia» faz com que cada projeto pareça significativo à medida que reconstruí um mundo cheio de esperança, vida, história e charme.

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4. Garden Paws [O melhor simulador de vida com temática animal e personalização aprofundada]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de vida / Agricultura / Gestão de loja Plataformas PC, Nintendo Switch Ano de lançamento 2018 Criador(es) Bitten Toast Games (Desenvolvedora e Editora) Tempo médio de jogo 60–100+ horas Ideal para Jogadores que adoram jogos de agricultura com animais e uma progressão descontraída Características únicas Personagens animais jogáveis, mais de 700 missões, modo multijogador cooperativo O que gostei A sensação de crescimento à medida que a tua cidade se expande e a tua loja prospera

Quando joguei o Garden Paws, o que me chamou logo a atenção foi o seu charme suave e colorido. Começas como um animal adorável a gerir uma pequena quinta e uma loja, expandindo gradualmente ambas enquanto ajudas a reconstruir uma pacata aldeia numa ilha. O ciclo de gestão da quinta e da loja é gratificante. Plantas, fazes decorações, crias animais e vendes os teus produtos diretamente aos aldeões. É simples, mas infinitamente satisfatório.

Dica de profissional Concentra-te em completar os festivais sazonais o mais cedo possível; eles desbloqueiam melhorias raras para a loja e itens decorativos que tornam o layout da tua cidade muito mais eficiente e visualmente apelativo.

Vou ser sincero, o Garden Paws cativou-me não por ser giro (embora seja, sem dúvida), mas porque te permite assumir o controlo total do teu pequeno mundo. Não te limitas a decorar uma quinta; constróis uma economia, uma cerca feita à mão e uma cenoura cara de cada vez.

A personalização é muito profunda; cada polegada de terreno, cada montra, cada recanto acolhedor pode ser moldado ao teu gosto. E quando pensas que já dominas a arte de lidar com galinhas, o jogo dá-te, sem mais nem menos, um dragão para domares. Junte-se a isso o modo cooperativo para até dez jogadores, e o jogo deixa de ser um simulador de agricultura a solo para se tornar mais uma obsessão alegre e partilhada.

O meu veredicto:



O Garden Paws é puro conforto, permitindo-te cuidar da tua terra, criar animais e construir uma loja ao teu próprio ritmo, sem pressas.

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5. Forager [O ciclo mais viciante de recolha de recursos e automatização]

A nossa pontuação 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Criação e exploração em 2D com vista de cima Plataformas PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, dispositivos móveis Ano de lançamento 2019 Criador(es) HopFrog (desenvolvedora), Humble Games (editora) Tempo médio de jogo 12 a 20 horas Ideal para Jogadores que gostam de progressão rápida e automação simples Características únicas Desbloqueio de ilhas, ferramentas de automação, árvore de habilidades, mini-masmorras O que gostei O ciclo rápido de desbloqueio que se transforma numa automatização em massa super gratificante

O Forager começa em pequena escala. Começas numa única ilha, a partir pedras e árvores, e, antes de te aperceberes, já construíste um império inteiro de máquinas a trabalhar silenciosamente para ti. Gosto da rapidez com que o jogo recompensa as pequenas ações. Cada ferramenta, ilha e melhoria parece merecida, e ver a tua base a expandir-se torna-se estranhamente gratificante. A arte pixelizada e a banda sonora animada mantêm o ritmo descontraído, mesmo quando o teu ecrã se transforma num mar de varas de mineração brilhantes.

Dica de profissional Concentra-te nas vantagens económicas logo no início e, depois, investe em ferramentas de automação. Transformar o rendimento passivo em fábricas e varas de mineração acelera os desbloqueios e mantém o teu inventário a fluir.

O que mais gosto é a forma como o Forager elimina a ansiedade habitual da rotina repetitiva. A árvore de habilidades e os dispositivos de automação dão-te controlo sobre o ritmo a que as coisas avançam. Assim que os drones e as fábricas entram em ação, o jogo quase que se gere sozinho, deixando-te livre para explorar quebra-cabeças ou descobrir novas ilhas. É curto, alegre e cheio de pequenas vitórias que se acumulam mais depressa do que esperas.

O meu veredicto:



o Forager mantém-te viciado com o seu ciclo de criação, exploração e recompensas constantes, que fazem com que as sessões curtas pareçam infinitamente produtivas.

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6. Core Keeper [A melhor aventura subterrânea para mineração e construção de bases]

A nossa pontuação 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de sobrevivência sandbox com perspetiva de cima para baixo, criação de itens e construção de bases Plataformas PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 Ano de lançamento Acesso antecipado em 2022, versão 1.0 em 2025 Criador(es) Pugstorm (Desenvolvedor), Fireshine Games (Editora) Tempo médio de jogo 30 a 80+ horas Ideal para Jogadores que gostam de mineração, construção em modo cooperativo e combates leves contra chefes Características únicas Escava onde quiseres, biomas subterrâneos gerados proceduralmente, modo cooperativo para 8 jogadores, árvores de habilidades O que eu gostei O ciclo gratificante de escavar túneis, melhorar o equipamento e expandir uma base subterrânea acolhedora

Acordas numa caverna misteriosa e começas com uma tocha e uma bancada de trabalho. Pelo que vi, o Core Keeper combina exploração tipo sandbox, criação de itens e construção de bases num vasto submundo gerado proceduralmente. Ao usar este jogo, descobri que explorar novos biomas, montar quintas debaixo de cogumelos brilhantes, preparar buffs culinários e enfrentar chefes para ganhar fragmentos de progressão cria um ritmo constante e gratificante. A arte pixelizada robusta e a iluminação suave fazem com que as sessões longas pareçam tranquilas, mesmo quando te estás a preparar para uma luta.

Dica de profissional Monte uma plantação de bagas-coração + pimenta-bomba perto da base para teres alimentos de cura e velocidade de confiança, segue o túnel do Ghorm para encontrares veios de minério fáceis e coloca trilhos entre os biomas para facilitar as corridas aos chefes e as viagens à procura de recursos.

Há alguns percalços. A gestão do inventário pode dar algum trabalho, e maximizar todas as habilidades pode parecer um pouco repetitivo. Pela minha experiência prática, esses percalços desaparecem assim que tiveres espaço de armazenamento, carris e ferramentas melhores. O modo cooperativo para até oito jogadores é um dos pontos altos se gostas de projetos partilhados. Da mesma forma, se te atrai a liberdade total e a experimentação, os melhores jogos sandbox convidam-te a escavar, construir e explorar inteiramente à tua maneira.

O meu veredicto:



O Core Keeper proporciona aquela sensação acolhedora de progresso que se encontra em jogos como o Slime Rancher 2, combinando trabalho de equipa, descoberta e criatividade nas profundezas do subsolo.

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7. The Sims 4: Estilo de Vida Ecológico [O sandbox mais detalhado sobre ecologia e construção de civilizações]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Pacote de expansão para um jogo sandbox de simulação de vida Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2020 Criador(es) Maxis – Desenvolvedora, Electronic Arts – Editora Tempo médio de jogo Jogo aberto do tipo sandbox; 20 a 60 horas de objetivos baseados nos pacotes de conteúdo Ideal para Jogadores que gostam de narrativas orientadas por sistemas e construções sustentáveis Característica única Sistema de Pegada Ecológica, planos de ação de bairro, fabricação, fazer velas, preparar sumos efervescentes, vasculhar contentores do lixo, serviços públicos fora da rede O que gostei Ver Evergreen Harbor passar de uma cidade poluída para uma cidade verde à medida que as minhas construções e políticas entram em vigor

Na minha experiência, o «Estilo de Vida Ecológico» muda significativamente a forma como jogas o The Sims 4, ao adicionar sistemas ao estilo de jogos de construção de cidades à tua família. A premissa é fácil de perceber. O teu bairro tem uma Pegada Ecológica que oscila entre industrial e verde, dependendo das tuas escolhas.

Instala painéis solares, vota em Planos de Ação do Bairro que incentivem a partilha e a energia limpa, e vais ver o horizonte a ficar limpo e os espaços comunitários a ganharem vida. Se ignorares a sustentabilidade, a poluição persiste.

Dica de profissional Desativa a votação automática nos PNA e escolhe duas ou três políticas que se encaixem na tua história. Combina «Iniciativas Verdes» com «Conservação de Energia» para tornar a Pegada Ecológica mais verde mais depressa, mantendo as contas a um nível razoável.

No dia a dia, divido o meu tempo entre a produção na impressora 3D industrial, a confeção de velas na bancada de trabalho e a preparação de sumos com gás para vender produtos artesanais. Graças aos meus conhecimentos práticos, estas atividades combinam bem com a procura de peças em contentores do lixo e com construções autossuficientes que geram a própria energia e água. O novo mundo, Evergreen Harbor, tem um charme urbano cínico que vai mudando à medida que investes nele.

Há alguns senões. Depois de passar tanto tempo a jogar, acho que posso dizer com segurança que algumas NAPs parecem um pouco intrusivas se as ativares todas, e certas tarefas profissionais podem tornar-se repetitivas. Ajustar aquilo em que votas resolve a maior parte disso. Depois, os fãs de simulação de vida podem mergulhar nos melhores jogos da série The Sims, onde a personalização e a criatividade infinitas fazem com que até as rotinas diárias pareçam gratificantes.

O meu veredicto:



O The Sims 4: Estilo de Vida Ecológico faz com que as pequenas escolhas tenham importância, transformando a vida quotidiana numa simulação criativa e consciente.

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8. Paleo Pines [O melhor simulador de criação de dinossauros para uma exploração tranquila]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de vida aconchegante com coleção de criaturas Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2023 Criador(es) Italic Pig – Desenvolvedor, Modus Games – Editora Tempo médio de jogo 15 a 30 horas Ideal para Fãs de dinossauros, crianças, famílias, aventureiros mais tranquilos Característica única Cuidar de dinossauros fora de combate, criar laços com a flauta, decorar o rancho, montar em dinossauros O que eu gostei O ciclo tranquilo de fazer amizade com dinossauros, personalizar os recintos e passear por uma ilha colorida

No Paleo Pines, chegas a uma ilha colorida e com um estilo de desenho animado para construíres um rancho de dinossauros amigável. O ciclo principal é simples e relaxante. Cultiva, usa os produtos para te tornares amigo dos dinossauros e, depois, aloja-os em recintos onde eles ajudam nas tarefas da quinta e na exploração do terreno. A estética tem um toque de livro infantil, com cores suaves e personagens simpáticas, o que combina bem com a ausência de combate.

Dica de profissional Faz um stock de guloseimas que correspondam ao gosto de cada dinossauro e constrói os recintos antes de os domesticares. Ter um recinto pronto evita que eles se percam e poupa recursos raros, como as pedras dos sonhos.

O que mais me chama a atenção é como cada espécie parece distinta. Vais descobrir as suas guloseimas favoritas, tocar flauta para criar laços e, aos poucos, expandir a tua quinta com cercas, abrigos e decorações. As tarefas na cidade e a exploração desbloqueiam novas ferramentas e regiões num ritmo descontraído.

Não é um jogo de simulação complexo, mas as mecânicas de cuidados e as passeios de dinossauro tornam-no discretamente viciante e infinitamente saudável. Se preferires colecionar criaturas em vez de colheitas, os melhores jogos de dinossauros captam essa mesma maravilha e companheirismo, só que com um toque pré-histórico.

O meu veredicto:



O Paleo Pines permite-te cuidar de dinossauros em vez de slimes, oferecendo um mundo acolhedor construído em torno da bondade e da exploração.

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9. Terraria [O melhor jogo sandbox de sobrevivência em 2D para exploração profunda e criação de itens]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Aventura e criação num mundo aberto em 2D Plataformas PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Nintendo 3DS, Nintendo Switch, Wii U, dispositivos móveis Ano de lançamento 2011 Criador(es) Re-Logic Desenvolvedor e Editor Tempo médio de jogo 40 a mais de 200 horas, dependendo dos objetivos Ideal para Aventureiros de jogos «sandbox» que gostam de exploração, chefes e construção de bases Características únicas Biomas gerados proceduralmente, sistema de itens detalhado, programação e lógica, vários níveis de dificuldade, modo multijogador O que eu gostei A curva de progressão, desde as ferramentas de cobre até às asas do final do jogo, enquanto expandes uma base personalizada por biomas variados

O Terraria é o tipo de jogo que, sem dar por isso, te rouba todo o teu tempo livre. Começas por cavar à procura de cobre, pestanejas duas vezes e, de repente, já construíste uma fortaleza com armadilhas de lava e um elevador para o inferno. O que o torna tão bom é a forma natural como esse ciclo te prende.

Cada expedição traz de volta novo equipamento, novas ideias e perigo na medida certa para manter as coisas emocionantes. A arte pixelizada pode parecer simples, mas o mundo parece vivo, especialmente quando a noite cai e percebes que te esqueceste de construir um telhado.

Dica de profissional Começa no modo «Journey» ou «Classic», dirige-te diretamente para uma base de spawn segura e, depois, dá prioridade a itens de mobilidade, como o gancho e a «nuvem numa garrafa». A mobilidade facilita todas as lutas contra chefes e acelera a exploração.

O que mais me impressiona é a sensação de realização. Cada melhoria parece merecida, desde o teu primeiro gancho de escalada até ao teu primeiro voo pelo mapa. As ferramentas de cablagem permitem-te dar asas à criatividade, transformando a tua base numa obra-prima automatizada de armadilhas, quintas e caos brilhante.

Pode ser um pouco avassalador para jogadores novos, claro, mas assim que apanhares o jeito, o Terraria torna-se um sandbox que recompensa a curiosidade melhor do que quase qualquer outro jogo que já joguei. Para quem gosta de construir e procura algo mais profundo, experimenta outros jogos como o Terraria, onde a exploração, a mineração e a criação se fundem num ciclo criativo sem fim.

O meu veredicto:



o Terraria recompensa a imaginação acima de tudo, convidando-te a escavar, criar e moldar o teu mundo para que se torne algo inteiramente teu.

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10. Colheita de Monstros [O melhor jogo híbrido de criação de criaturas com monstros-nabos]

A nossa pontuação 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de agricultura em 2D e coleção de monstros Plataformas PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One Ano de lançamento 2021 Criador(es) Maple Powered Games – Desenvolvedora, Merge Games – Editora Tempo médio de jogo 8 a 20 horas Ideal para Jogadores curiosos por um simulador de quinta onde se criam os próprios companheiros de batalha Características únicas Mutações de slimes, Planimais, combate simples por turnos, construção de cidades sem grandes complicações O que eu gostei A novidade de semear, mutar e colocar em campo os teus próprios companheiros nascidos das colheitas

O Colheita de Monstros cativou-me mais depressa do que esperava. Plantas sementes, misturas diferentes de slimes e vês as tuas colheitas a sofrerem mutações, transformando-se em Planimals leais, prontos para batalhas por turnos. A arte pixelizada colorida tem aquele charme acolhedor da era GBA, e todo o ciclo parece feito para relaxar depois de um longo dia.

Dica de profissional Usa o lodo vermelho em culturas de crescimento rápido para criar Planimais logo no início, guarda alguns de reserva, já que os Planimais derrotados não voltam, e guarda o lodo azul para ajudantes de celeiro de confiança.

O que me faz continuar a jogar é o sistema de mutações. Experimentar com slimes vermelhos, azuis e verdes leva a resultados diferentes. O vermelho cria Planimais prontos para o combate, o azul cria ajudantes para o gado e o verde acelera o crescimento instantâneo para um progresso rápido. Gosto da forma como a expansão do terreno e as bancadas de criação se encaixam num caminho de evolução claro, mantendo a fase inicial do jogo satisfatória.

Não há grande profundidade e a aventura é curta, mas isso faz parte do encanto. É uma mistura compacta e descontraída de colecionar, lutar e cultivar, que sabe exatamente o que quer ser. Essa mesma satisfação tranquila está presente nos melhores jogos de simulação, onde a descoberta importa mais do que a dificuldade.

O meu veredicto:



O Colheita de Monstros combina a agricultura e a coleção de criaturas numa jornada simples, mas gratificante, de crescimento e experimentação.

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11. Summer in Mara [Melhor simulação de vida numa ilha tropical com navegação e história]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de vida aconchegante com um pouco de agricultura e exploração Plataformas PC, Nintendo Switch, Xbox One, PS4 Ano de lançamento 2020 Criador(es) Chibig Studio – Desenvolvedor e Editor Duração média do jogo 12 a 25 horas Ideal para Jogadores que gostam de missões descontraídas, navegar e de uma atmosfera centrada na história Características únicas Passeios pelas ilhas sem combate, agricultura e artesanato simples, cenas animadas O que eu gostei O ciclo relaxante de cuidar de uma ilhota e depois navegar para conhecer NPCs coloridos

Jogas na pele da Koa, uma miúda corajosa que cuida da sua ilha natal enquanto navega por um arquipélago banhado pelo sol. Pela minha experiência, a dinâmica principal é intencionalmente simples: planta algumas culturas, cria suprimentos e navega até novas ilhotas para fazer trocas, entregar itens e fazer a história avançar. A arte é vibrante e tem um estilo de desenho animado, e as curtas cenas animadas dão a cada personagem personalidade suficiente para fazer com que cada tarefa pareça valer a pena.

O que mais me chama a atenção é o facto de o «Summer in Mara» nunca fingir ser mais complicado do que realmente é. É uma aventura sem pressão, feita para jogadores que gostam de relaxar em vez de otimizar. Sim, algumas missões baseiam-se em mecânicas de «ir buscar», mas o ritmo é calmo, a navegação é satisfatória e a banda sonora alegre une tudo isto. Passadas algumas horas, já não estás a apressar-te para cumprir objetivos, estás simplesmente a viver nesse mundo, e é aí que está o encanto.

O meu veredicto:



«Summer in Mara» é uma ilha de tranquilidade onde a exploração, o artesanato e a história se combinam num ritmo tranquilo de descoberta.

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12. Coral Island [Melhor simulação de vida moderna com foco na recuperação do oceano]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de agricultura e vida em 3D Plataformas PC, Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch Ano de lançamento Acesso antecipado em 2023, lançamento completo previsto para 2024–2025 Criador(es) Stairway Games – Desenvolvedora, Humble Games – Editora Tempo médio de jogo 40 a 120+ horas, dependendo dos objetivos Ideal para Jogadores que procuram um simulador de quinta repleto de funcionalidades com um acabamento moderno Características únicas Mergulho para restauração de recifes, grande ilha tropical, elenco numeroso com histórias de romance, colecionismo em museus O que eu gostei O ciclo de limpeza subaquática e revitalização dos recifes, que torna o teu progresso visível por toda a ilha

O Coral Island pega na fórmula clássica dos simuladores de quinta e dá-lhe um merecido toque moderno. Gerires culturas, crias animais, exploras minas e fazes amizades com um elenco numeroso e encantador. Mas a verdadeira magia acontece debaixo de água. Mergulhar para limpar lixo, restaurar recifes de coral e documentar a vida marinha dá à tua rotina diária um sentido de propósito que a maioria dos jogos de simulação de vida ignora.

Ver o oceano a recuperar-se graças aos teus esforços é mesmo gratificante. A direção artística é exuberante e detalhada, os festivais transbordam de energia e a forma como as relações são retratadas parece mais viva do que na maioria dos jogos do género, o que faz com que seja fácil perder a noção do tempo.

Dica de profissional Começa a mergulhar o mais depressa possível para limpar o lixo e ativar os orbes solares (progresso de restauração + classificação da cidade), e transforma o lixo em composto para obter Fertilizante Básico – as colheitas de qualidade compensam rapidamente e aceleram as melhorias.

É um mundo aberto enorme, por isso conta com alguma desorganização ocasional no inventário e pequenos problemas de desempenho em computadores mais fracos, mas esses pequenos incómodos desaparecem rapidamente quando o próprio mundo é tão generoso. Entre a agricultura, a mineração, o mergulho e a socialização, há sempre algo novo para explorar, e nunca te sentes apressado. Os jogadores que gostam de cuidar de culturas, criar animais e reconstruir comunidades acolhedoras vão adorar mergulhar nos melhores jogos de agricultura, que oferecem aquela mistura perfeita de charme e crescimento.

O meu veredicto:



O Coral Island redefine o que pode ser um jogo acolhedor, com foco no cuidado com o ambiente, na agricultura subaquática e nas ligações sinceras.

13. Hokko Life [O melhor jogo casual para personalizar cidades e simulador de decoração]

A nossa pontuação 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de vida, construção de cidades, sandbox de decoração Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2022 Criador(es) Wonderscope AB – Desenvolvedora, Team17 – Editora Tempo médio de jogo 30 a 80+ horas, dependendo dos objetivos do jogo Ideal para Jogadores que adoram criar, personalizar e uma progressão descontraída Características únicas Ferramentas avançadas de design de mobiliário e roupa, partilha de projetos, disposição flexível da cidade O que gostei A liberdade de design para combinar móveis, pintar padrões e remodelar espaços sem pressão

Começas numa pacata aldeia de animais, mas em pouco tempo estás a comandar o lugar como se fosses o arquiteto local com um pincel. O Hokko Life não tem a ver com grind nem com lutas contra chefes; tem a ver com criar e organizar. Adoro como o ritmo te convida a não ter pressa, a experimentar ideias malucas e a brincar até sentires que a cidade inteira é tua. O estilo artístico é suave e parece saído de um livro de contos, e o ritmo aconchegante faz com que as longas sessões de decoração passem mais depressa do que imaginas.

Dica de profissional Na Ferramenta de Design, usa o alinhamento à grelha + duplicar para criar conjuntos de mobiliário modular; produz em massa bancos/candeeiros para ganhar dinheiro logo no início, enquanto acumulas madeira/pedra das gerações diárias para financiar projetos maiores na cidade.

Pela minha experiência, o Hokko Life brilha mesmo quando te mergulhas nas suas ferramentas de criação. Juntar móveis personalizados a partir de formas simples, pintar padrões nas paredes e ver os aldeões a usarem mesmo o que criaste é surpreendentemente gratificante.

A agricultura leve, a pesca, a captura de insetos e os eventos dão estrutura suficiente para manter as coisas equilibradas, enquanto as florestas e praias próximas alimentam o teu gosto pela criação com novos materiais. O layout editável da cidade e os interiores são uma grande vantagem; permitem-te perseguir a liberdade total de design sem qualquer pressão para «terminar».

O meu veredicto:



o Hokko Life é para jogadores que adoram criatividade e design, transformando uma pequena cidade num reflexo vibrante do teu estilo.

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14. Farm Together [O melhor simulador de quinta cooperativo e relaxante para jogadas sem pressão]

A nossa pontuação 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo simulação agrícola cooperativa, sandbox de decoração Plataformas PC, Xbox One, PS4 Ano de lançamento 2018 Criador(es) Milkstone Studios, criador e editor Tempo médio de jogo 30 a 120 horas ou mais, muito fácil de jogar em sessões curtas Ideal para Jogadores que procuram um modo cooperativo sem stress, quintas lindas e uma progressão constante Características únicas Crescimento das culturas em tempo real, mesmo quando estás offline, permissões para visitantes, eventos sazonais, conjuntos de decoração extensos O que eu gostei A rotina de entrar e sair que deixa a quinta evoluir enquanto estou ausente, além do modo cooperativo em que te podes juntar sem esforço

O Farm Together é um daqueles jogos que, sem dares por isso, passa a fazer parte da tua rotina. Começas com um pedacinho de terra, plantas algumas culturas e, quando dás por isso, já tens pomares imensos, currais e cercas com cores a condizer que deixariam qualquer perfeccionista orgulhoso. Na minha experiência, destaca-se como um jogo social e acolhedor. Sem combate, sem prazos, sem pressão. Apenas progresso constante e colaboração fácil.

Dica de profissional Define as permissões dos visitantes para «apenas colher» e, depois, planta culturas de longo prazo antes de sair do jogo. Quando voltares, vais encontrar um celeiro cheio e um rendimento estável, sem arriscares a tua disposição do terreno.

O que realmente me faz voltar é o sistema de crescimento em tempo real. As tuas culturas, árvores e animais continuam a crescer enquanto estás desconectado, por isso parece sempre que a tua quinta está viva, mesmo quando não estás a jogar. Adoro a forma como as ferramentas de construção te permitem moldar caminhos, cercas e decorações exatamente como queres, e como os eventos sazonais acrescentam a estrutura certa para manter as coisas sempre novas.

O modo cooperativo também funciona na perfeição. O sistema de permissões permite que os amigos ajudem sem estragar a tua configuração, o que é raro e muito apreciado. Os temporizadores previsíveis e a interface simples transformam as tarefas em algo quase meditativo, e é exatamente esse o objetivo. Além disso, para quem prefere construir com amigos, os melhores jogos cooperativos transformam cada colheita, missão e melhoria numa aventura partilhada.

O meu veredicto:



O Farm Together realça a alegria da criatividade partilhada, perfeito para jogadores que gostam de progredir em cooperação e de um relaxamento duradouro.

15. Staxel [O melhor jogo de construção de quintas e aldeias com gráficos em blocos e baseado em voxels]

A nossa pontuação 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de agricultura e construção de aldeias baseado em voxels Plataformas PC, Nintendo Switch Ano de lançamento 2019 Criador(es) Plukit, criador e editor Tempo médio de jogo 25 a 80+ horas, dependendo dos objetivos da construção Ideal para Jogadores que querem construção criativa com um pouco de «farming» e tarefas sociais Características únicas Construção em primeira pessoa, bloco a bloco, sandbox personalizável, lotes de cidade editáveis, missões leves O que gostei Controlo total sobre a arquitetura e os interiores enquanto restauras, de forma descontraída, uma aldeia adormecida

Chegas a uma aldeia em ruínas e reconstruí-la ao teu próprio ritmo. Pela minha experiência, o Staxel combina a agricultura acolhedora jogar o Stardew Valley com a construção em primeira pessoa do Minecraft, de uma forma que se revela criativa e tranquila. O estilo artístico voxel colorido torna a construção divertida e fácil de perceber, e é fácil entrar no ritmo de moldar o mundo à tua volta, bloco a bloco.

Dica de profissional Adquire lotes extra na vila logo no início e, depois, pré-constrói divisões modulares, como cozinhas e celeiros. Encaixar estas divisões nas novas casas acelera as missões e mantém a tua estética consistente.

O ciclo gira em torno de plantar culturas, criar animais, satisfazer os pedidos dos aldeões e reconstruir casas peça a peça. O que mais adoro é a liberdade de derrubar um barracão velho e gasto e substituí-lo por uma estufa de vidro ou um passadiço à beira do lago que pareça totalmente teu.

O modo cooperativo torna tudo ainda melhor, permitindo que os teus amigos se juntem a ti para ajudar a dar forma aos teus projetos. A configuração, que facilita a criação de mods, oferece infinitas formas de personalizar o teu mundo. Não há combate nem sistema de resistência com que te tenhas de preocupar, o que mantém o ritmo descontraído e acolhedor para sessões longas e criativas.

O meu veredicto:



O Staxel transforma a vida em voxels na construção de uma comunidade, onde o charme, a liberdade e a simplicidade combinam na perfeição.

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16. Não há lugar como o lar [O melhor simulador de limpeza e reciclagem para diversão pós-apocalíptica]

A nossa pontuação 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação acolhedora pós-apocalíptica com agricultura e limpeza Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2022 Criador(es) Chicken Launcher – Desenvolvedor, Awaken Realms – Editora Tempo médio de jogo 20 a 40 horas, dependendo das metas de limpeza a 100% Ideal para Aventureiros tranquilos que adoram uma progressão organizada e uma transformação visível Características únicas Ciclo de aspiração de lixo e reciclagem, reconstrução da quinta, fazer amizade com animais, exploração leve O que gostei Ver as terras devastadas a tornarem-se exuberantes à medida que reciclas sucata para construir edifícios, ferramentas e decoração

Jogas na pele da Ellen, que regressa a uma Terra devastada para reconstruir a antiga propriedade da tua família. Pela minha experiência, a dinâmica do jogo é envolvente e surpreendentemente gratificante. Passo horas a aspirar montes de lixo, a separar materiais recicláveis, a construir novas estações e a plantar jardins que devolvem a vida ao terreno baldio. O tom mantém-se calmo e esperançoso, e os gráficos coloridos conferem ao mundo em ruínas uma sensação suave e otimista.

Dica de profissional Constrói recicladores em pares e coloca grandes pilhas na fila durante a noite, instala aspersores para automatizar a rega e melhora o teu aspirador logo no início – isto triplica a velocidade de limpeza e liberta dias para exploração e cuidados com os animais.

O que mais me chama a atenção é o quanto consegues ver e sentir o progresso. A combinação de agricultura, criação de objetos e cuidados com os animais mantém a rotina envolvente sem que te sintas apressado. Construir recicladores em pares e colocar grandes pilhas na fila durante a noite acelera o progresso, enquanto os aspersores e os abrigos para animais ajudam a automatizar as tarefas, deixando as manhãs livres para a exploração.

O resultado é um mundo sem stress que recompensa a consistência e a curiosidade na mesma medida. Ao mesmo tempo, se gostas de um desafio suave a acompanhar o teu artesanato, os melhores jogos de sobrevivência acrescentam a tensão certa para que cada recurso pareça merecido.

O meu veredicto:



«Não há lugar como o lar» dá um sentido à limpeza, transformando resíduos em maravilhas através da agricultura sustentável e de uma jogabilidade bem pensada.

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17. O Espírito da Ilha [Melhor jogo cooperativo de construção tropical com exploração e profundidade de RPG]

A nossa pontuação 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de simulação de vida com construção e aventura leve Plataformas PC, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Android Ano de lançamento Lançamento para PC em 2022, lançamento para consolas em 2023 Criador(es) 1M Bits Horde – Desenvolvedor, PID Games/Plug In Digital – Editora Tempo médio de jogo 30 a mais de 100 horas, dependendo dos objetivos turísticos Ideal para Jogadores que procuram um jogo de construção de quintas descontraído, com modo cooperativo online e uma história guiada Características únicas Modo cooperativo online para dois jogadores, arquipélago de 14 ilhas, economia turística com lojas geridas pelos jogadores, eventos sazonais O que gostei Transformar uma ilha adormecida num destino próspero, combinando uma agricultura acolhedora com uma economia impulsionada pelo turismo

Acabas por dar à costa num arquipélago ensolarado e começas a reconstruir a tua vida do zero. Pela minha experiência, o Espírito da Ilha combina agricultura tranquila, artesanato e construção de vilas com uma história leve sobre redescoberta e comunidade. Os visuais coloridos e o ritmo descontraído fazem com que as rotinas diárias pareçam mais umas mini-férias do que uma rotina exaustiva, que é exatamente o que procuro num simulador acolhedor.

Dica de profissional Investe em vantagens turísticas e abre a tua loja em dias de festival ou aos fins de semana; abastece-te de refeições prontas e decorações (os produtos mais vendidos) para aumentar as avaliações dos visitantes e transforma as vendas em melhorias para a ilha, garantindo um crescimento constante.

O que me mantém viciado é o ciclo do turismo. Planto culturas, preparo refeições, faço decorações e, depois, abro a minha própria loja para atrair visitantes e financiar novas atrações na ilha. Explorar o arquipélago alimenta essa economia com materiais, receitas e momentos da história que se desenrolam naturalmente. O modo cooperativo é o verdadeiro destaque. Gerir uma quinta e uma loja com um amigo torna as tarefas mais leves e transforma grandes construções em projetos divertidos para partilhar.

O combate existe, mas é opcional, o que mantém o tom geral tranquilo e fácil de desfrutar ao teu próprio ritmo. Quando o que te apetece é explorar, os melhores jogos de aventura permitem-te vaguear por mundos exuberantes que recompensam a curiosidade a cada passo.



O meu veredicto:

Ó Espírito da Ilha oferece aquele ciclo gratificante de criação e exploração que jogos como o Slime Rancher 2 também têm, com funcionalidades cooperativas que o tornam ainda mais envolvente.

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18. No Man’s Sky [Melhor sandbox de exploração vasto e gerado proceduralmente]

A nossa pontuação 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo sandbox de exploração de mundo aberto e construção de bases Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch,

Nintendo Switch 2, iPad Ano de lançamento 2016, com atualizações importantes contínuas Criador(es) Hello Games – Desenvolvedor e Editor Tempo médio de jogo 30 a mais de 300 horas, dependendo dos objetivos Ideal para Aventureiros tranquilos e construtores que querem descobertas sem fim com uma progressão sem pressão Características únicas Galáxia gerada proceduralmente, construção de bases planetárias, descoberta e doma de criaturas, modo relaxado, atualizações gratuitas frequentes O que gostei A liberdade de explorar, cultivar e construir em biomas deslumbrantes, definindo o meu próprio ritmo e os meus próprios objetivos

Acordas numa galáxia misteriosa e traças o teu caminho por milhares de milhões de sistemas estelares. Pela minha experiência, o No Man’s Sky funciona melhor quando abrandas e aproveitas o seu ritmo. No modo «Relaxado», o ciclo de explorar, recolher e construir torna-se incrivelmente gratificante. O estilo de ficção científica minimalista e a banda sonora ambiente fazem com que cada sessão pareça mais meditativa do que baseada em missões, e é fácil perder horas só a explorar novos planetas à procura da vista perfeita do nascer do sol.

Dica de profissional Desbloqueia o Refinador Pessoal logo no início e marca os planos do Painel Solar e da Bateria. A energia passiva, juntamente com a refinação portátil, mantém as bases a funcionar e permite-te criar itens em movimento, sem ficares preso a limitações de inventário.

O que me faz voltar sempre é o ciclo de saltar de planeta em planeta. Catalogar novas espécies, extrair materiais raros e montar bases nos mundos que eu escolher nunca se torna aborrecido. A progressão através das melhorias na nave, na multitool e no exosuit dá uma sensação constante de crescimento, enquanto a agricultura e a criação fazem com que cada posto avançado pareça vivo.

Aprecio o facto de o jogo te deixar decidir que tipo de experiência queres. Podes passar horas a construir, a trocar ou simplesmente a caminhar por paisagens alienígenas, e todos os estilos de jogo parecem válidos. E se alguma vez sonhaste para além do horizonte, os melhores jogos espaciais combinam criação, descoberta e estrelas infinitas para explorar, tal como o No Man’s Sky.



O meu veredicto:



O No Man’s Sky capta a exploração sem limites e a sensação de admiração que fazem com que jogos como o Slime Rancher 2 sejam uma fonte de inspiração infinita.

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19. O meu tempo em Sandrock [O melhor jogo de construção no deserto, com mineração e combate]

A nossa pontuação 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG de simulação de vida com criação, mineração e combate leve Plataformas PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento Lançamento completo em 2023 Criador(es) Pathea Games – Desenvolvedora; PM Studios e Focus Entertainment – Editoras Tempo médio de jogo 40 a 120 horas ou mais, dependendo da história e das melhorias na cidade Ideal para Jogadores que procuram um jogo de construção centrado na história, com uma profundidade de criação gratificante Características únicas Economia de reciclagem de sucata, quadro de encomendas robusto, personagens com vozes, ruínas separadas para mineração e caça a relíquias O que gostei O toque de sobrevivência no deserto que te leva a reciclar sucata para criar máquinas de alto nível e melhorar a cidade de forma significativa

Chegas a Sandrock como o novo Construtor da cidade e ajudas uma comunidade fronteiriça empoeirada a recuperar o equilíbrio. Não demoras muito a perceber porque é que o ciclo funciona tão bem: os recursos são escassos e cada sucata que reciclas parece merecida. Em vez de abater árvores sem fim, recuperas e reciclas sucata em peças úteis, depois ligas máquinas em cadeia para criar de tudo, desde filtros de água a grandes melhorias na cidade. O cenário ensolarado, que mistura o Velho Oeste com o steampunk, dá a cada projeto um sentido de propósito bem concreto.

Dica de profissional Coloca vários Recicladores + Coletores de Orvalho logo no primeiro dia e, depois, liga as máquinas em cadeia (Triturador/Processador Civil) para cumprires rapidamente as missões de alto valor; analisa relíquias no museu para encontrares projetos e leva comida que dá energia para longas sessões de mineração.

Durante o tempo que passei a jogar, o ritmo das encomendas, das sessões de mineração e das melhorias na oficina manteve-me viciado, sem nunca parecer exigente. As masmorras oferecem combate leve e acessível, enquanto as missões sociais e os festivais dão vida a Sandrock.

Reparei que muitos jogadores adoram a forma como a economia baseada em sucata e a progressão constante das ferramentas criam objetivos claros a médio prazo, e concordo plenamente. Parece que o Portia evoluiu, com um ritmo mais suave, momentos narrativos mais profundos e um sentido de propósito mais forte.

O meu veredicto:



«O meu tempo em Sandrock» expande tudo o que «Portia» construiu, equilibrando aventura, criação de itens e uma narrativa comovente.

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20. Pokémon Violet [Melhor RPG de coleção de criaturas e batalhas em mundo aberto]

A nossa pontuação 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de coleção de criaturas em mundo aberto e RPG por turnos Plataformas Nintendo Switch Ano de lançamento 2022 Criador(es) Game Freak – Desenvolvedora; Nintendo/The Pokémon Company – Editores Tempo médio de jogo 30 a 70 horas ou mais para a história e os objetivos do Pokédex Ideal para Jogadores que adoram apanhar, treinar e formar equipas com exploração livre Características únicas O mundo totalmente aberto de Paldea, três percursos narrativos paralelos, a mecânica de combate «Terastallization» e modo cooperativo para 4 jogadores O que gostei Percorrer Paldea ao meu próprio ritmo, encontrar Pokémon raros na natureza e formar equipas com os novos tipos Tera

Chegas à Academia Naranja e parte à descoberta de Paldea para traçar a tua própria aventura. Pela minha experiência, o Violet permite finalmente que o Pokémon seja jogado como um verdadeiro RPG em que podes vaguear por qualquer lado. Adorei passear entre cidades, apanhar o que via e decidir se queria ir atrás dos Ginásios, caçar Pokémon Titãs ou enfrentar primeiro a Equipa Star.

Dica de profissional Desbloqueia receitas de sanduíches logo no início para aumentar o poder de encontro. Combinar as sanduíches certas aumenta drasticamente as probabilidades de aparecimento dos tipos que estás a procurar e acelera a conclusão do Dex.

Quanto mais tempo passava, mais percebia que o ciclo é clássico, mas mais flexível. Podes capturar e treinar mais de 400 Pokémon, enfrentar oito Ginásios em qualquer ordem e, depois, concluir os momentos finais da história. A Terastalização acrescenta uma camada inteligente ao combate, alterando o tipo de um Pokémon, o que abre a porta a contra-ataques divertidos e combinações de equipas. O modo cooperativo funciona bem para explorar, caçar Pokémon brilhantes e participar em raids.

Muitos utilizadores apreciam a liberdade e a variedade porque transformam o mundo num safari vivo, e eu concordo. O desempenho na Switch pode ter algumas quebras, mas raramente estraga a emoção de colecionar. Por fim, para quem adora colecionar criaturas únicas, os melhores jogos Pokémon trazem de volta aquela mesma sensação de curiosidade e alegria de que os fãs joga o Slime Rancher não se cansam.

O meu veredicto:



O Pokémon Violet traz esse mesmo espírito de coleção e curiosidade que se encontra em jogos como o Slime Rancher 2, provando que a exploração nunca deixa de ser divertida.

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O meu veredicto geral

Depois de dezenas de horas a percorrer estes mundos, descobri que o teu próximo jogo ideal depende da parte joga o Slime Rancher que mais te cativou. Abaixo estão as minhas principais recomendações, cada uma pensada para um estilo específico de jogador.

Para aventureiros tranquilos → Stardew Valley . Uma vida na quinta e na cidade acessível e ao teu próprio ritmo, onde as rotinas diárias, a música aconchegante e os objetivos abertos criam um ritmo relaxante sem qualquer pressão.



→ . Uma vida na quinta e na cidade acessível e ao teu próprio ritmo, onde as rotinas diárias, a música aconchegante e os objetivos abertos criam um ritmo relaxante sem qualquer pressão. Para colecionadores de criaturas → Pokémon Violet . Um safari em mundo aberto por Paldea que recompensa a curiosidade e a formação de equipas, com objetivos flexíveis e uma progressão gratificante.



→ . Um safari em mundo aberto por Paldea que recompensa a curiosidade e a formação de equipas, com objetivos flexíveis e uma progressão gratificante. Para quem gosta de construir em primeira pessoa → No Man’s Sky . Constrói bases e recolhe recursos em biomas deslumbrantes no modo Relaxado, permitindo-te explorar, analisar e criar ao teu próprio ritmo.



→ . Constrói bases e recolhe recursos em biomas deslumbrantes no modo Relaxado, permitindo-te explorar, analisar e criar ao teu próprio ritmo. Para quem gosta de simulações de vidas alternativas → O meu tempo em Sandrock . Reciclagem de sucata, encomendas e combate leve dão sentido a cada melhoria sem comprometer o ambiente acolhedor.



→ . Reciclagem de sucata, encomendas e combate leve dão sentido a cada melhoria sem comprometer o ambiente acolhedor. Para jardineiros em modo cooperativo → Farm Together . Temporizadores de colheita em tempo real e permissões claras tornam as quintas partilhadas super fáceis, perfeitas para sessões de convívio com amigos.



→ . Temporizadores de colheita em tempo real e permissões claras tornam as quintas partilhadas super fáceis, perfeitas para sessões de convívio com amigos. Para criadores com um design inovador → Hokko Life . Ferramentas avançadas de personalização de mobiliário e da cidade transformam a criatividade em progresso, ideal se a decoração for o teu objetivo final.



→ . Ferramentas avançadas de personalização de mobiliário e da cidade transformam a criatividade em progresso, ideal se a decoração for o teu objetivo final. Para os inventores underground → Core Keeper . Mineração, agricultura e chefes a derrotar combinam-se num ciclo reconfortante, especialmente divertido com um pequeno grupo cooperativo.



→ . Mineração, agricultura e chefes a derrotar combinam-se num ciclo reconfortante, especialmente divertido com um pequeno grupo cooperativo. Para os criadores de voxels → Staxel. A construção bloco a bloco junta-se a tarefas tranquilas de aldeia, num sandbox descontraído e altamente personalizável.

Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo parecido com o Slime Rancher 2?

O melhor jogo parecido com o Slime Rancher 2 é o Stardew Valley. Se quiseres apanhar criaturas excêntricas, escolhe o Bugsnax; para criação e exploração centradas na história, experimenta o O meu tempo em Portia. Todos os três mantêm aquele ciclo acolhedor de curiosidade, coleção e progressão sem pressão.

Que tipo de jogo é o Slime Rancher 2?

O Slime Rancher 2 é uma aventura de primeira pessoa que combina a gestão de uma quinta com a exploração, ambientada na Ilha Rainbow. Vais recolher e cuidar de slimes, criar dispositivos, expandir a tua base e explorar biomas coloridos ao teu próprio ritmo. A sua história leve e a jogabilidade centrada na criatividade fazem dele uma das experiências sandbox mais relaxantes.

O Slime Rancher 2 é tão bom quanto o primeiro?

O Slime Rancher 2 é tão bom quanto o primeiro, se não melhor, para a maioria dos jogadores. Aperfeiçoa a exploração, os gráficos e os dispositivos, ao mesmo tempo que preserva a essência e o ritmo acolhedor do original. Há quem sinta falta da novidade do primeiro jogo, mas a sequela oferece um mundo mais fluido e gratificante para explorar.

Devo terminar o Slime Rancher 1 antes do 2?

Não, na minha opinião, não precisas de terminar o Slime Rancher 1 antes do 2. A sequela é um jogo independente, com uma nova ilha e uma história autónoma. Quem ainda não conhece a série pode começar logo, aprender o básico rapidamente e desfrutar de uma vida tranquila na quinta e de explorações sem precisar de jogar o primeiro jogo.

Quanto tempo dura o Slime Rancher 2?

O Slime Rancher 2 tem uma duração de cerca de 20 a 40 horas para a exploração principal e as melhorias. Quem gosta de completar tudo e colecionar todos os slimes, gadgets e decorações pode facilmente ultrapassar as 60 horas, dependendo do estilo de jogo e dos objetivos na construção da base.