20 giochi simili a Slime Rancher 2 che ogni fan dovrebbe provare

Ho passato un sacco di tempo a cercare i migliori giochi simili a Slime Rancher 2, alla ricerca di esperienze rilassanti e senza stress che avessero quella stessa scintilla. La maggior parte non è all’altezza, ma quelli in questa lista sì. Riescono a catturare quel raro mix di curiosità, creatività e calma che trasforma pochi minuti di gioco in qualcosa che ti rimane davvero impresso.

Ogni titolo qui presente offre la stessa tranquilla soddisfazione di collezionare, creare e scoprire al tuo ritmo. Sono la prova che un buon design non ha bisogno di pressione, ma solo di uno scopo. Ora, tuffiamoci nei giochi che catturano davvero la magia di Slime Rancher 2.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Slime Rancher 2

Dopo aver testato e analizzato decine di titoli incentrati sull’esplorazione rilassante, ho trovato tre giochi che catturano la stessa magia edificante e senza stress che rende giochi come Slime Rancher 2 così speciali. Ognuno offre quel mix perfetto di fascino, creatività e scoperte gratificanti che ti spinge a tornare per giocare ancora un giorno.

1 Stardew Valley 2016 Un'accogliente simulazione di vita contadina in cui ogni alba sembra un nuovo inizio, trasformando le semplici routine in quel tipo di progresso sereno che non vorrai mai affrettare. Buy now 2 Bugsnax 2020 Un'avventura deliziosamente bizzarra alla ricerca di creature che mescola umorismo, mistero e sentimento in un modo che rende impossibile resistere alla curiosità. Buy now 3 My Time at Portia 2019 Un simulatore di crafting luminoso e pieno di speranza, in cui ogni progetto che realizzi riporta in vita un mondo in rovina. Un progetto alla volta. Buy now



Questi tre titoli definiscono ciò che rende i giochi simili a Slime Rancher 2 così coinvolgenti: creatività senza caos e scoperte senza scadenze. Continua a scorrere per esplorare l’elenco completo dei venti giochi che offrono la stessa esperienza accogliente e piacevole.

I 20 migliori giochi simili a Slime Rancher 2 che adorerai esplorare

Dopo aver recensito decine di rilassanti simulatori di vita e giochi di raccolta di creature, ho selezionato i titoli più appaganti che catturano davvero la gioia della scoperta, della creatività e di una progressione serena. Ognuno ha il suo fascino, ma tutti condividono quello stesso spirito rassicurante di esplorazione che rende questi mondi così avvincenti. Quante di queste avventure accoglienti hai già provato?

1. Stardew Valley [Il miglior classico in 2D per un'esperienza agricola rilassante e la creazione di una comunità]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulazione di vita e agricoltura in 2D / RPG accogliente Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS Vita, dispositivi mobili, Nintendo Switch 2 Anno di uscita 2016 Autore/i ConcernedApe (sviluppatore e editore) Durata media di gioco Oltre 100 ore Ideale per Giocatori che amano una progressione tranquilla e a lungo termine, con obiettivi aperti Caratteristiche uniche Sistemi di coltivazione approfonditi, narrazione incentrata sui personaggi, ampie possibilità di modding Cosa mi è piaciuto Il modo in cui ogni giornata di gioco sembra produttiva ma rilassante, e come ogni relazione con i personaggi non giocanti risulti significativa

Quando ho giocato per la prima volta a Stardew Valley, ho capito subito perché è considerato un capolavoro nel mondo dei giochi indie. La premessa è semplice: erediti la fattoria fatiscente di tuo nonno e la trasformi in una tenuta fiorente. Ma la realizzazione è ricca e infinitamente gratificante.

L’agricoltura è il cuore del gioco, e le colture stagionali e i sistemi di allevamento rendono ogni anno di gioco sempre nuovo e strategico. Ho scoperto che la rotazione delle colture, il potenziamento degli attrezzi e la gestione dei miei animali aggiungevano la giusta dose di struttura senza mai risultare stressanti.

Consiglio dell’esperto Punta dritto agli irrigatori di qualità (Farming 6) coltivando prodotti redditizi (ad es. mirtilli), potenzia il tuo annaffiatoio nei giorni di pioggia e punta ai pacchetti del Centro Comunitario che sbloccano la serra in anticipo, per guadagnare tutto l’anno.

La cosa che adoro di più è come la narrazione si intreccia con la vita quotidiana. Ogni abitante del paese ha profondità e fascino, e man mano che costruivo relazioni attraverso feste ed eventi, il gioco mi è sembrato più una comunità viva che un semplice simulatore agricolo.

I sistemi di crafting e di estrazione mineraria aggiungono inoltre un tocco di avventura per chi ama esplorare, mentre la modalità multigiocatore trasforma il gioco in un’esperienza condivisa con gli amici. E grazie alla sua vivace scena di modding, c’è sempre qualcosa di nuovo da provare, che si tratti di miglioramenti alla giocabilità o di revisioni visive complete.

Il mio verdetto:



Stardew Valley cattura la calma gioia dei piccoli progressi quotidiani, dove ogni stagione porta nuove amicizie, routine e piccole soddisfazioni.

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2. Bugsnax [La spedizione più affascinante e stravagante alla ricerca di creature]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Avventura in prima persona / Raccolta di creature Piattaforme PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2020 Creatore/i Young Horses (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 10–15 ore Ideale per Giocatori che amano mondi stravaganti, enigmi creativi e collezionare creature Caratteristiche uniche Creature dal design ibrido, enigmi ambientali, ritmo rilassato Cosa mi è piaciuto L'uso ingegnoso di salse e strumenti per attirare e intrappolare i Bugsnax in modi divertenti e creativi

Raramente ho visto un gioco così meravigliosamente strano come Bugsnax. Esplori l’Isola di Snaktooth, dove ogni creatura è per metà snack e per metà insetto. E capire come catturarle si trasforma rapidamente in un ciclo di enigmi che crea dipendenza.

Adoro il fatto che ogni Bugsnak reagisca in modo diverso alle salse e alle trappole, costringendoti a pensare in modo creativo invece di affidarti al combattimento. L’umorismo è giocoso ma sorprendentemente sincero, soprattutto mentre sveli il mistero dell’isola e aiuti i suoi stravaganti abitanti.

Consiglio dell’esperto Prima scansiona, poi usa le salse per far interagire i Bugsnax tra loro (ricoprendone uno per attirarne un altro). Combina le linee di Trip Shot con il Launchpad per catture in volo, e dormi per invertire i comportamenti diurni e notturni quando un bersaglio non compare.

Ciò che mi ha colpito di più è stata la personalità eccentrica del gioco e la narrazione sorprendentemente emozionante. Dietro la sua estetica colorata e in stile cartone animato si nasconde una storia autentica sull’amicizia, l’accettazione di sé e la scoperta.

I personaggi, chiamati Grumpuses, hanno ciascuno una personalità unica che si evolve man mano che interagisci con loro, conferendo al mondo un senso di vita e di umorismo raro nei giochi di questo tipo. Il ritmo è rilassato. Puoi girovagare, sperimentare e completare missioni secondarie senza pressioni, il che lo rende ideale per sessioni di gioco tranquille.

Il mio verdetto:



Bugsnax trasforma la curiosità in avventura, fondendo umorismo, mistero e sentimento in un mondo che è al tempo stesso strano e indimenticabile.

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3. La mia esperienza a Portia [Miglior simulatore di costruzione di mondi desertici in 3D e di officina]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di vita in 3D / Avventura con creazione di oggetti / RPG Piattaforme PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, dispositivi mobili Anno di uscita 2019 Creatori Pathea Games (sviluppatore), Team17 (editore) Durata media di gioco 85 ore Ideale per Giocatori che amano il crafting approfondito, la costruzione di città e l’esplorazione Caratteristiche uniche Ambientazione post-apocalittica ma positiva, alberi di crafting dettagliati e progressione del personaggio Cosa mi è piaciuto La soddisfazione di ricostruire una città attraverso le commissioni di creazione e l’esplorazione



La mia esperienza a Portia mi ha conquistato subito con la sua affascinante visione di un mondo pieno di speranza, ricostruito dalle rovine di quello vecchio. Vesti i panni di un costruttore di officine incaricato di riportare in vita la città di Portia, accettando commissioni per costruire ponti, veicoli e altri progetti che aiutano la comunità a prosperare. Secondo la mia esperienza, è uno dei pochi simulatori di vita in cui la creazione di oggetti sembra davvero significativa; ogni progetto che porti a termine cambia visibilmente il mondo che ti circonda.

Consiglio dell’esperto Consegna una commissione commerciale ogni mattina, porta i dischi dati al Centro Ricerche il prima possibile e fai funzionare più forni/taglierine in parallelo: questo fa salire rapidamente il livello del tuo laboratorio e sblocca in fretta i progetti chiave.

Mi è piaciuto tantissimo il modo in cui il gioco fonde i generi senza sforzo. I sistemi di crafting e costruzione, molto articolati, guidano i tuoi progressi quotidiani, mentre le interazioni sociali e gli eventi in città rendono il mondo davvero vivo. Puoi coltivare, pescare, addomesticare animali o persino esplorare antiche rovine piene di nemici meccanici alla ricerca di materiali rari.

È un ritmo appagante di creazione, esplorazione e miglioramento che premia sia la pazienza che la curiosità. L’estetica visiva è luminosa e pittorica, conferendo alla Portia post-apocalittica un tono sorprendentemente ottimista anziché cupo.

Il mio verdetto:



La mia esperienza a Portia fa sì che ogni progetto abbia un senso mentre ricostruisci un mondo pieno di speranza, vita, storia e fascino.

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4. Garden Paws [Il miglior simulatore di vita a tema animale con personalizzazione approfondita]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di vita / Agricoltura / Gestione negozio Piattaforme PC, Nintendo Switch Anno di uscita 2018 Creatore/i Bitten Toast Games (sviluppatore e editore) Durata media di gioco 60–100+ ore Ideale per Giocatori che amano i giochi di fattoria a tema animale e una progressione rilassata Caratteristiche uniche Personaggi animali giocabili, oltre 700 missioni, modalità multigiocatore cooperativa Cosa mi è piaciuto La sensazione di crescita man mano che la tua città si espande e il tuo negozio prospera

Quando ho giocato a Garden Paws, ciò che mi ha colpito subito è stato il suo fascino delicato e colorato. Inizi nei panni di un adorabile animaletto che gestisce una piccola fattoria e un negozio, espandendo gradualmente entrambi mentre aiuti a ricostruire un sonnolento villaggio sull’isola. Il ciclo di gestione della fattoria e del negozio è davvero gratificante. Pianti colture, crei decorazioni, allevi animali e vendi i tuoi prodotti direttamente agli abitanti del villaggio. È semplice ma infinitamente soddisfacente.

Consiglio dell’esperto Concentrati sul completare presto le feste stagionali; sbloccano rari potenziamenti per il negozio e oggetti decorativi che rendono la disposizione del tuo villaggio molto più efficiente e visivamente accattivante.

Sarò sincero, Garden Paws mi ha conquistato non perché è carino (anche se lo è eccome), ma perché ti permette di avere il controllo totale sul tuo piccolo mondo. Non ti limiti a decorare una fattoria; costruisci un’economia, una staccionata fatta a mano e una carota dal prezzo esorbitante alla volta.

La personalizzazione è davvero approfondita: ogni pollice di terreno, ogni vetrina, ogni angolo accogliente può essere modellato a tuo piacimento. E proprio quando pensi di aver imparato l’arte di domare i polli, il gioco ti propone con disinvoltura un drago da addomesticare. Aggiungici la modalità cooperativa per un massimo di dieci giocatori, e il gioco smette di essere una semplice simulazione agricola in solitaria per diventare piuttosto un’allegra ossessione condivisa.

Il mio verdetto:



Garden Paws è puro relax, ti permette di coltivare la tua terra, allevare animali e costruire un negozio al tuo ritmo, senza fretta.

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5. Forager [Il ciclo di raccolta delle risorse e automazione più coinvolgente]

Il nostro punteggio 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Crafting ed esplorazione in 2D con visuale dall'alto Piattaforme PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, dispositivi mobili Anno di uscita 2019 Autori HopFrog (sviluppatore), Humble Games (editore) Durata media di gioco Da 12 a 20 ore Ideale per Giocatori che amano una progressione veloce e un po' di automazione Caratteristiche uniche Sblocco delle isole, strumenti di automazione, albero delle abilità, mini-dungeon Cosa mi è piaciuto Il ciclo di sblocco veloce che porta a un'automazione di produzione sempre più soddisfacente

Forager parte in piccolo. Inizi su una singola isola, colpendo rocce e alberi, e prima che te ne accorga, hai costruito un intero impero di macchine che lavorano silenziosamente per te. Mi piace quanto velocemente il gioco ricompensi le piccole azioni. Ogni strumento, isola e potenziamento sembra davvero meritato, e vedere la tua base espandersi diventa stranamente soddisfacente. La grafica pixel art e la colonna sonora allegra mantengono il ritmo rilassato, anche quando lo schermo si trasforma in un mare di bacchette minerarie luminose.

Consiglio dell’esperto Concentrati subito sui vantaggi economici, poi investi negli strumenti di automazione. Trasformare il reddito passivo in fabbriche e aste da estrazione accelera gli sblocchi e mantiene il tuo inventario sempre rifornito.

Quello che mi piace di più è come Forager elimini la solita ansia da "grind". L’albero delle abilità e i gadget di automazione ti permettono di controllare quanto velocemente o lentamente procedono le cose. Una volta che i droni e le fabbriche entrano in azione, il gioco va avanti quasi da solo, lasciandoti libero di esplorare enigmi o scavare in nuove isole. È breve, allegro e pieno di piccole vittorie che si accumulano più velocemente di quanto ti aspetti.

Il mio verdetto:



Forager ti tiene incollato allo schermo con il suo ciclo di creazione, esplorazione e ricompense costanti che rendono le sessioni brevi infinitamente produttive.

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6. Core Keeper [La migliore avventura sotterranea per l’estrazione mineraria e la costruzione di basi]

Il nostro punteggio 9.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sandbox survival con visuale dall'alto, crafting, costruzione di basi Piattaforme PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 Anno di uscita Accesso anticipato nel 2022, versione 1.0 nel 2025 Creatori Pugstorm (sviluppatore), Fireshine Games (editore) Durata media di gioco Da 30 a oltre 80 ore Ideale per Giocatori a cui piacciono l’estrazione mineraria, la costruzione in cooperativa e i combattimenti leggeri contro i boss Caratteristiche uniche Scava ovunque, biomi sotterranei generati proceduralmente, modalità cooperativa per 8 giocatori, alberi delle abilità Cosa mi è piaciuto Il ciclo appagante di scavare tunnel, potenziare l’equipaggiamento ed espandere un’accogliente base sotterranea

Ti svegli in una caverna misteriosa e parti con una torcia e un banco da lavoro. Da quello che ho visto, Core Keeper riesce a fondere alla perfezione l’esplorazione in stile sandbox, il crafting e la costruzione di basi in un vasto mondo sotterraneo generato proceduralmente. Usando questo gioco ho scoperto che scavare in nuovi biomi, allestire fattorie sotto funghi luminosi, cucinare potenziamenti e affrontare i boss per ottenere frammenti di progressione crea un ritmo costante e gratificante. La pixel art grossolana e l’illuminazione soffusa rendono le lunghe sessioni tranquille, anche quando ti stai preparando per uno scontro.

Consiglio dell’esperto Allestisci una piantagione di bacche di cuore e peperoncini bomba vicino alla base per avere sempre a disposizione cibi curativi e che aumentano la velocità; segui il tunnel di Ghorm per trovare filoni di minerali facili da estrarre e posiziona dei binari tra i biomi per rendere più agevoli le spedizioni contro i boss e la raccolta delle risorse.

Ci sono un po’ di intoppi. Gestire l’inventario può diventare complicato e portare al massimo tutte le abilità può sembrare una faticaccia. Per esperienza personale, questi intoppi svaniscono una volta che hai a disposizione spazio di stoccaggio, binari e strumenti migliori. La modalità cooperativa fino a otto giocatori è un punto forte se ti piacciono i progetti condivisi. Allo stesso modo, se sei attratto dalla libertà totale e dalla sperimentazione, i migliori giochi sandbox ti invitano a scavare, costruire ed esplorare seguendo esclusivamente le tue regole.

Il mio verdetto:



Core Keeper offre quella piacevole sensazione di progresso che si trova in giochi come Slime Rancher 2, mescolando lavoro di squadra, scoperta e creatività nelle profondità del sottosuolo.

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7. The Sims 4: Stile di vita ecologico [Il sandbox più dettagliato dedicato all’ecologia e alla costruzione di civiltà]

Il nostro punteggio 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Espansione per un gioco sandbox di simulazione di vita Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Maxis – Sviluppatore, Electronic Arts – Editore Durata media di gioco Sandbox a durata variabile; da 20 a 60 ore di obiettivi basati sui pacchetti Ideale per Giocatori che amano le narrazioni basate sui sistemi di gioco e le costruzioni sostenibili Caratteristica unica Sistema Eco Footprint, piani d’azione di quartiere, fabbricazione, produzione di candele, preparazione di succhi frizzanti, rovistare nei cassonetti, servizi fuori rete Cosa mi è piaciuto Vedere Evergreen Harbor trasformarsi da città inquinata a città verde man mano che le mie costruzioni e le mie politiche entrano in vigore

Secondo la mia esperienza, lo stile di vita ecologico cambia in modo significativo il modo in cui giochi a The Sims 4, aggiungendo alla tua famiglia sistemi in stile "city-builder". Il concetto è semplice da capire. Il tuo quartiere ha un'impronta ecologica che oscilla tra industriale e verde a seconda delle tue scelte.

Installa pannelli solari, vota i Piani d’azione di quartiere che incoraggiano la condivisione e l’energia pulita, e vedrai lo skyline schiarirsi e gli spazi comuni prendere vita. Se ignori la sostenibilità, lo smog continuerà a persistere.

Consiglio dell’esperto Disattiva il voto automatico sui Piani d’Azione di Quartiere e scegli due o tre politiche che si adattino alla tua storia. Combina le Iniziative Verdi con il Risparmio Energetico per far diventare l’Impronta Ecologica più verde più velocemente, mantenendo le bollette sotto controllo.

Giorno dopo giorno, divido il mio tempo tra la produzione con la stampante 3D industriale, la creazione di candele al banco da lavoro e la preparazione di succhi frizzanti da vendere come prodotti artigianali. Grazie alle mie conoscenze pratiche, queste attività si integrano bene con la ricerca di pezzi nei cassonetti e con le costruzioni off-grid che generano autonomamente energia e acqua. Il nuovo mondo, Evergreen Harbor, ha un affascinante carattere urbano che si trasforma gradualmente man mano che ci investi.

Ci sono però alcuni aspetti da tenere in considerazione. Dopo averci giocato così tanto, penso di poter dire con certezza che alcuni NAP risultano un po’ invadenti se li attivi tutti, e che certi compiti legati alla carriera possono diventare ripetitivi. Regolare le tue preferenze di voto risolve gran parte di questi problemi. A questo punto, gli amanti delle simulazioni di vita possono tuffarsi nei migliori giochi della serie The Sims, dove la personalizzazione e la creatività infinite rendono gratificanti anche le routine quotidiane.

Il mio verdetto:



The Sims 4: Stile di vita ecologico dà importanza alle piccole scelte, trasformando la vita di tutti i giorni in una simulazione creativa e consapevole.

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8. Paleo Pines [Il miglior simulatore di allevamento di dinosauri per un’esplorazione tranquilla]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di vita rilassante con raccolta di creature Piattaforme PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Creatore/i Italic Pig – Sviluppatore, Modus Games – Editore Durata media di gioco Da 15 a 30 ore Ideale per Appassionati di dinosauri, bambini, famiglie, avventurieri alle prime armi Caratteristica unica Prendersi cura dei dinosauri senza combattimenti, creare legami suonando il flauto, decorare il ranch, cavalcare i dinosauri Cosa mi è piaciuto Il ritmo tranquillo di fare amicizia con i dinosauri, personalizzare i recinti e vagare per un’isola colorata

In Paleo Pines arrivi su un’isola luminosa e in stile cartone animato per costruire un ranch di dinosauri amichevoli. Il ciclo di gioco è semplice e rilassante. Coltiva i campi, usa i raccolti per fare amicizia con i dinosauri, poi ospitali nei recinti dove ti aiutano con le faccende della fattoria e gli spostamenti. L’estetica ricorda quella di un libro illustrato, con colori tenui e personaggi dal design accattivante, che ben si adatta all’assenza di combattimenti.

Consiglio dell’esperto Fai scorta di prelibatezze adatte ai gusti di ogni dinosauro e prepara i recinti prima di addomesticarli. Avere un recinto pronto evita che si allontanino e ti fa risparmiare risorse rare come le pietre dei sogni.

Ciò che mi colpisce di più è come ogni specie risulti ben distinta dalle altre. Imparerai quali sono i loro bocconcini preferiti, suonerai il flauto per creare un legame e amplierai pian piano il tuo ranch con recinti, rifugi e decorazioni. Le commissioni in città e l’esplorazione sbloccano nuovi strumenti e regioni a un ritmo rilassato.

Non è una simulazione complessa, ma le meccaniche di cura e le cavalcate sui dinosauri la rendono discretamente avvincente e infinitamente rassicurante. Se preferisci collezionare creature piuttosto che colture, i migliori giochi sui dinosauri trasmettono la stessa meraviglia e lo stesso senso di compagnia, ma con un tocco preistorico.

Il mio verdetto:



Paleo Pines ti permette di prenderti cura dei dinosauri invece che degli slime, offrendoti un mondo accogliente basato sulla gentilezza e sull’esplorazione.

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9. Terraria [Il miglior sandbox di sopravvivenza in 2D per esplorazioni approfondite e crafting]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Avventura sandbox 2D e crafting Piattaforme PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Nintendo 3DS, Nintendo Switch, Wii U, dispositivi mobili Anno di uscita 2011 Creatore/i Re-Logic Sviluppatore e editore Durata media di gioco Da 40 a oltre 200 ore, a seconda degli obiettivi Ideale per Gli avventurieri in modalità sandbox che amano l’esplorazione, i boss e la costruzione di basi Caratteristiche uniche Biomi generati proceduralmente, sistema di oggetti approfondito, cablaggio e logica, diverse difficoltà, modalità multigiocatore Cosa mi è piaciuto La curva di progressione che va dagli attrezzi di rame alle ali di fine gioco, mentre espandi una base personalizzata attraverso biomi diversi

Terraria è quel tipo di gioco che ti ruba il tempo libero senza che te ne accorga. Inizi scavando alla ricerca di rame, sbatti le palpebre due volte e all’improvviso ti ritrovi ad aver costruito una fortezza con trappole di lava e un ascensore per l’inferno. Ciò che lo rende così bello è la naturalezza con cui il ciclo di gioco ti trascina dentro.

Ogni spedizione ti porta nuovi oggetti, nuove idee e quel tanto di pericolo che basta a rendere tutto emozionante. La grafica pixel art può sembrare semplice, ma il mondo sembra davvero vivo, soprattutto quando cala la notte e ti rendi conto di aver dimenticato di costruire un tetto.

Consiglio dell’esperto Inizia con la modalità Journey o Classic, dirigiti subito verso una base di spawn sicura, poi dai la priorità agli oggetti che aumentano la mobilità, come il rampino e la nuvola in bottiglia. La mobilità rende più agevoli tutti i combattimenti contro i boss e accelera l’esplorazione.

Ciò che mi colpisce di più è il senso di soddisfazione. Ogni potenziamento sembra meritato, dal tuo primo rampino al tuo primo volo attraverso la mappa. Gli strumenti di cablaggio ti permettono di dare sfogo alla creatività, trasformando la tua base in un capolavoro automatizzato di trappole, fattorie e caos luminoso.

Certo, all’inizio può sembrare un po’ opprimente per i nuovi giocatori, ma una volta che ci prendi la mano, Terraria diventa un sandbox che premia la curiosità meglio di quasi qualsiasi altro gioco a cui abbia mai giocato. Per i costruttori alla ricerca di qualcosa di più profondo, dai un’occhiata ad altri giochi simili a Terraria, dove esplorazione, estrazione mineraria e creazione si fondono in un unico ciclo creativo senza fine.

Il mio verdetto:



Terraria premia soprattutto l’immaginazione, invitandoti a scavare, creare e plasmare il tuo mondo in qualcosa di completamente tuo.

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10. Monster Harvest [Il miglior gioco ibrido di allevamento di creature con mostri a forma di rapa]

Il nostro punteggio 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di allevamento in 2D e gioco di collezionismo di mostri Piattaforme PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Maple Powered Games – Sviluppatore, Merge Games – Editore Durata media di gioco Da 8 a 20 ore Ideale per Giocatori curiosi di provare un simulatore di fattoria in cui si coltivano i propri compagni di battaglia Caratteristiche uniche Mutazioni degli Slime, Planimals, combattimenti semplici a turni, costruzione di città senza troppe complicazioni Cosa mi è piaciuto La novità di seminare, far mutare e schierare i tuoi compagni nati dai raccolti

Monster Harvest mi ha conquistato più in fretta di quanto mi aspettassi. Pianti i semi, aggiungi diversi slime e guardi i tuoi raccolti mutare in fedeli Planimals pronti per le battaglie a turni. La colorata grafica pixel art ha quel fascino accogliente tipico dell’era GBA, e l’intera esperienza sembra fatta apposta per rilassarsi dopo una lunga giornata.

Consiglio dell’esperto Usa la melma rossa sulle colture a crescita rapida per ottenere Planimals in anticipo, tieni qualche riserva in magazzino dato che i Planimals sconfitti non tornano più, e conserva la melma blu per avere aiutanti affidabili nella stalla.

Ciò che mi spinge a continuare a giocare è il sistema delle mutazioni. Sperimentare con lo slime rosso, blu e verde porta a risultati diversi. Quello rosso crea Planimals pronti per il combattimento, quello blu genera aiutanti per l’allevamento e quello verde potenzia la crescita istantanea per progredire velocemente. Mi piace come l’espansione del territorio e i banchi da lavoro si inseriscano in un percorso di potenziamento chiaro, rendendo soddisfacente la fase iniziale del gioco.

Non c’è una grande profondità e l’avventura è breve, ma questo fa parte del suo fascino. È un mix compatto e rilassante di raccolta, combattimento e agricoltura che sa esattamente cosa vuole essere. Quella stessa calma soddisfazione caratterizza i migliori giochi di simulazione, dove la scoperta conta più della difficoltà.

Il mio verdetto:



Monster Harvest fonde l’agricoltura e la raccolta di creature in un viaggio semplice ma appagante all’insegna della crescita e della sperimentazione.

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11. Summer in Mara [Il miglior simulatore di vita su un’isola tropicale con navigazione e trama]

Il nostro punteggio 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di vita tranquillo con un po' di agricoltura e esplorazione Piattaforme PC, Nintendo Switch, Xbox One, PS4 Anno di uscita 2020 Creatore/i Chibig Studio – Sviluppatore ed editore Durata media di gioco Da 12 a 25 ore Ideale per Chi ama le missioni tranquille, la navigazione e le atmosfere incentrate sulla trama Caratteristiche uniche Esplorazione delle isole senza combattimenti, attività agricole e di creazione semplici, filmati animati Cosa mi è piaciuto Il ciclo rilassante di prendersi cura di una piccola isola, per poi navigare alla scoperta di coloratissimi personaggi non giocanti

Vesti i panni di Koa, una ragazzina coraggiosa che si prende cura della sua isola natale mentre naviga attraverso un arcipelago inondato dal sole. Secondo la mia esperienza, il ciclo di gioco è volutamente semplice: pianta qualche coltura, crea oggetti e naviga verso nuovi isolotti per commerciare, consegnare oggetti e far avanzare la storia. La grafica è vivace e in stile cartone animato, e le brevi scene animate conferiscono a ogni personaggio quel tanto di personalità che basta per far sì che ogni commissione valga la pena.

Ciò che mi colpisce di più è come Summer in Mara non finga mai di essere più complicato di quanto non sia. È un’avventura senza pressioni, pensata per i giocatori che preferiscono rilassarsi piuttosto che ottimizzare. Sì, alcune missioni si basano su meccaniche di “vai a prendere”, ma il ritmo è tranquillo, navigare è soddisfacente e la colonna sonora allegra lega tutto insieme. Dopo un paio d’ore, non ti affretti a raggiungere gli obiettivi, ma ti limiti a vivere in quel mondo, ed è proprio questo il suo fascino.

Il mio verdetto:



Summer in Mara è un’oasi di tranquillità dove esplorazione, attività creative e trama si fondono in un ritmo sereno all’insegna della scoperta.

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12. Coral Island [Miglior simulatore di vita moderna incentrato sul ripristino degli oceani]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di vita e agricoltura in 3D Piattaforme PC, Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch Anno di uscita Accesso anticipato nel 2023, uscita completa prevista tra il 2024 e il 2025 Creatori Stairway Games – Sviluppatore, Humble Games – Editore Durata media di gioco Da 40 a oltre 120 ore, a seconda degli obiettivi Ideale per Giocatori che cercano un simulatore di fattoria ricco di funzionalità e con una grafica moderna Caratteristiche uniche Immersioni per il ripristino della barriera corallina, grande isola tropicale, ampio cast con storie d’amore, collezionismo museale Cosa mi è piaciuto Il ciclo di pulizia subacquea e di rigenerazione della barriera corallina che rende visibili i tuoi progressi in tutta l’isola

Coral Island riprende la classica formula dei simulatori di fattoria e le dona un meritato tocco di modernità. Gestisci le colture, allevi animali, esplori miniere e stringi amicizie con un cast numeroso e affascinante. Ma la vera magia avviene sott’acqua. Immergerti per ripulire dai rifiuti, ripristinare le barriere coralline e documentare la vita marina dà alla tua routine quotidiana un senso di scopo che la maggior parte dei simulatori di vita tralascia.

Vedere l’oceano che si riprende grazie ai tuoi sforzi è davvero gratificante. La grafica è ricca e curata nei minimi dettagli, i festival sono pieni di energia e le relazioni tra i personaggi sembrano più vive rispetto alla maggior parte dei giochi simili, tanto che ti fa perdere la cognizione del tempo.

Consiglio dell’esperto Inizia subito a immergerti per ripulire dai rifiuti e attivare le sfere solari (progresso del ripristino + grado della città), e trasforma i rifiuti in compost per ottenere fertilizzante di base: i raccolti di qualità ti ripagano in fretta e accelerano i potenziamenti.

È un sandbox enorme, quindi aspettati ogni tanto un po’ di disordine nell’inventario e qualche intoppo nelle prestazioni su computer meno potenti, ma questi piccoli fastidi svaniscono in fretta quando il mondo stesso è così generoso. Tra agricoltura, estrazione mineraria, immersioni e socializzazione, c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, e non ti sembra mai di dover correre. I giocatori che amano coltivare, allevare animali e ricostruire comunità accoglienti adoreranno immergersi nei migliori giochi di agricoltura per quel mix perfetto di fascino e crescita.

Il mio verdetto:



Coral Island ridefinisce il concetto di gioco accogliente, concentrandosi sulla cura dell’ambiente, l’agricoltura subacquea e le relazioni sincere.

13. Hokko Life [Il miglior simulatore casual di personalizzazione e decorazione di una cittadina]

Il nostro punteggio 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di vita, costruzione di città, sandbox di decorazione Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Wonderscope AB – Sviluppatore, Team17 – Editore Durata media del gioco Da 30 a oltre 80 ore, a seconda degli obiettivi di gioco Ideale per Giocatori che amano creare, personalizzare e progredire con calma Caratteristiche uniche Strumenti avanzati per la progettazione di mobili e abiti, condivisione dei progetti, layout flessibile della città Cosa mi è piaciuto La libertà di design per modificare i mobili, dipingere motivi e rimodellare gli spazi senza pressioni

Inizi in un tranquillo villaggio di animali, ma in men che non si dica ti ritrovi a gestire il posto come se fossi l’architetto del posto con un pennello in mano. Hokko Life non è fatto di grinding o battaglie contro i boss; è tutto incentrato sulla creazione e la cura dei dettagli. Adoro come il ritmo ti inviti a prenderti il tuo tempo, provare idee stravaganti e sperimentare finché l’intero villaggio non ti sembrerà davvero tuo. Lo stile grafico è delicato e ricorda quello dei libri illustrati, e il ritmo rilassato fa volare via le lunghe sessioni di decorazione più velocemente di quanto ti aspetti.

Consiglio dell’esperto Nello Strumento di Progettazione, usa l’aggancio alla griglia + la funzione “duplica” per creare set di mobili modulari; produci in serie panchine e lampade per guadagnare subito un po’ di soldi, mentre accumuli legno e pietra dai generatori giornalieri per finanziare progetti più grandi per la tua città.

Secondo la mia esperienza, Hokko Life dà il meglio di sé quando ti immergi nei suoi strumenti di creazione. Mettere insieme mobili personalizzati partendo da forme semplici, dipingere motivi sulle pareti e vedere gli abitanti del villaggio usare davvero ciò che hai creato è sorprendentemente soddisfacente.

L’agricoltura leggera, la pesca, la caccia agli insetti e gli eventi aggiungono abbastanza struttura da mantenere il ritmo, mentre le foreste e le spiagge vicine alimentano la tua passione per il crafting con nuovi materiali. La possibilità di modificare la pianta del paese e gli interni è un enorme vantaggio; ti permette di perseguire la pura libertà di design senza alcuna pressione di dover “finire” qualcosa.

Il mio verdetto:



Hokko Life è per i giocatori che amano la creatività e il design, trasformando una piccola cittadina in un vivace riflesso del tuo stile.

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14. Farm Together [Il miglior simulatore agricolo cooperativo rilassante per un’esperienza di gioco senza stress]

Il nostro punteggio 8.0 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco simulazione agricola cooperativa, sandbox di decorazione Piattaforme PC, Xbox One, PS4 Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Milkstone Studios, sviluppatore ed editore Durata media di gioco Da 30 a oltre 120 ore, si gioca facilmente a sessioni brevi Ideale per Giocatori che cercano una modalità cooperativa senza stress, splendide fattorie e una progressione costante Caratteristiche uniche Crescita delle colture in tempo reale, anche quando sei offline, permessi per i visitatori, eventi stagionali, vasti set di decorazioni Cosa mi è piaciuto Il ritmo di "check-in" e "check-out" che permette alla fattoria di evolversi mentre sei via, oltre alla modalità cooperativa a cui puoi unirti senza sforzo

Farm Together è uno di quei giochi che, senza che te ne accorga, diventa parte della tua routine. Inizi con un piccolo appezzamento di terra, pianti qualche coltura e, prima che te ne renda conto, ti ritrovi con frutteti a perdita d’occhio, recinti per gli animali e staccionate dai colori coordinati che renderebbero orgoglioso qualsiasi perfezionista. Secondo la mia esperienza, è un gioco sociale davvero accogliente. Niente combattimenti, niente scadenze, niente pressioni. Solo progressi costanti e collaborazione senza intoppi.

Consiglio dell’esperto Imposta i permessi dei visitatori solo sulla raccolta, poi pianta colture a lungo termine prima di disconnetterti. Al tuo ritorno troverai un fienile ben rifornito e un reddito costante senza aver messo a rischio la tua disposizione del terreno.

Quello che mi fa tornare a giocare è proprio il sistema di crescita in tempo reale. Le tue colture, gli alberi e gli animali continuano a crescere anche quando sei disconnesso, così ti sembra sempre che la tua fattoria sia viva, anche quando non stai giocando. Adoro il fatto che gli strumenti di costruzione ti permettano di modellare sentieri, recinzioni e decorazioni esattamente come vuoi tu, e che gli eventi stagionali aggiungano quel tocco in più per mantenere le cose sempre interessanti.

Anche la modalità cooperativa funziona alla grande. Il sistema di autorizzazioni permette ai tuoi amici di darti una mano senza rovinare la tua configurazione, cosa rara e davvero apprezzata. I timer prevedibili e l’interfaccia pulita trasformano le faccende quotidiane in qualcosa di quasi meditativo, ed è proprio questo il bello. Inoltre, per chi preferisce costruire con gli amici, i migliori giochi in modalità cooperativa trasformano ogni raccolto, missione e potenziamento in un’avventura condivisa.

Il mio verdetto:



Farm Together esalta la gioia della creatività condivisa, perfetto per i giocatori che amano progredire in cooperativa e godersi un relax duraturo.

15. Staxel [Il miglior gioco di costruzione di fattorie e villaggi in stile blocky e basato sui voxel]

Il nostro punteggio 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Gioco di gestione agricola e costruzione di villaggi basato sui voxel Piattaforme PC, Nintendo Switch Anno di uscita 2019 Creatore/i Plukit, sviluppatore ed editore Durata media di gioco Da 25 a oltre 80 ore, a seconda degli obiettivi di costruzione Ideale per Giocatori che vogliono costruire in modo creativo con un po' di farming e attività sociali Caratteristiche uniche Costruzione in prima persona blocco per blocco, sandbox personalizzabile, lotti urbani modificabili, missioni semplici Cosa mi è piaciuto Controllo totale sull’architettura e sugli interni mentre ricostruisci con calma un villaggio assonnato

Arrivi in un villaggio fatiscente e lo ricostruisci al tuo ritmo. Secondo la mia esperienza, Staxel unisce l’accogliente vita contadina di Stardew Valley alla costruzione in prima persona a blocchi di Minecraft, in un modo che risulta allo stesso tempo creativo e rilassante. Lo stile grafico voxel dai colori vivaci rende la costruzione divertente e immediatamente intuitiva, ed è facile lasciarsi trasportare dal ritmo di plasmare il mondo intorno a te un blocco alla volta.

Consiglio dell’esperto Assicurati subito dei lotti extra in paese, poi pre-costruisci stanze modulari come cucine e fienili. Inserirle nelle nuove case accelera le missioni e mantiene coerente il tuo stile estetico.

Il ciclo di gioco ruota attorno alla coltivazione, all’allevamento degli animali, al soddisfacimento delle richieste degli abitanti del villaggio e alla ricostruzione delle case pezzo per pezzo. Quello che mi piace di più è la libertà di abbattere una vecchia baracca malandata e sostituirla con una serra di vetro o una passerella sul lago che ti sembra davvero tutta tua.

La modalità cooperativa rende il gioco ancora più divertente, permettendo ai tuoi amici di unirsi a te per aiutarti a dare forma ai tuoi progetti. La struttura pensata per le mod offre infiniti modi per personalizzare il tuo mondo. Non ci sono combattimenti né sistemi di resistenza di cui preoccuparsi, il che mantiene il ritmo rilassato e accogliente per lunghe sessioni creative.

Il mio verdetto:



Staxel trasforma la vita in un mondo voxel in un’esperienza di costruzione comunitaria, dove fascino, libertà e semplicità si fondono alla perfezione.

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16. Non c’è posto come casa propria [Il miglior simulatore di pulizie e riciclaggio per divertirti in un mondo post-apocalittico]

Il nostro punteggio 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore post-apocalittico accogliente con agricoltura e pulizia Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Chicken Launcher – Sviluppatore, Awaken Realms – Editore Durata media di gioco Da 20 a 40 ore, a seconda degli obiettivi di completamento al 100% Ideale per Avventurieri tranquilli che amano una progressione ordinata e una trasformazione visibile Caratteristiche uniche Ciclo di raccolta dei rifiuti e riciclaggio, ricostruzione della fattoria, amicizia con gli animali, esplorazione leggera Cosa mi è piaciuto Vedere le terre desolate diventare rigogliose mentre ricicli i rifiuti per creare edifici, attrezzi e decorazioni

Vesti i panni di Ellen, che torna su una Terra devastata per ricostruire la vecchia casa di famiglia. Secondo la mia esperienza, il ciclo di gioco è coinvolgente e sorprendentemente appagante. Passo ore a passare l’aspirapolvere su cumuli di spazzatura, a separare i materiali riciclabili, a costruire nuove postazioni e a piantare giardini che riportano la vita nella terra desolata. Il tono rimane sereno e pieno di speranza, e la grafica luminosa conferisce al mondo in rovina un’atmosfera delicata e ottimista.

Consiglio dell’esperto Costruisci i riciclatori a coppie e metti in coda grandi pile durante la notte, installa degli irrigatori per automatizzare l’irrigazione e potenzia presto il tuo aspirapolvere: questo triplica la velocità di pulizia e ti libera giorni da dedicare all’esplorazione e alla cura degli animali.

Ciò che mi colpisce di più è quanto tu possa vedere e percepire i progressi. La combinazione di agricoltura, creazione di oggetti e cura degli animali rende la routine coinvolgente senza mai farti sentire di fretta. Costruire riciclatori a coppie e mettere in coda grandi pile durante la notte accelera i progressi, mentre gli irrigatori e i recinti per gli animali aiutano ad automatizzare le faccende, così le mattinate restano libere per l’esplorazione.

Il risultato è un mondo poco stressante che premia in egual misura la costanza e la curiosità. Allo stesso tempo, se ti piacciono le sfide tranquille mentre ti dedichi all’artigianato, i migliori giochi di sopravvivenza aggiungono quel tanto di tensione che basta per farti sentire che ogni risorsa è stata davvero guadagnata.

Il mio verdetto:



Non c’è posto come casa propria dà uno scopo alla pulizia, trasformando i rifiuti in meraviglia attraverso l’agricoltura sostenibile e un gioco ben congegnato.

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17. Lo spirito dell’isola [Miglior gioco cooperativo tropicale con elementi di esplorazione e profondità RPG]

Il nostro punteggio 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG di simulazione di vita con elementi di costruzione e avventura leggera Piattaforme PC, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Android Anno di uscita 2022 per PC, 2023 per console Sviluppatore/i 1M Bits Horde – Sviluppatore, PID Games/Plug In Digital – Editore Durata media di gioco Da 30 a oltre 100 ore, a seconda degli obiettivi turistici Ideale per Giocatori che cercano un gioco di gestione di una fattoria rilassante con modalità cooperativa online e una trama guidata Caratteristiche uniche Modalità cooperativa online a due giocatori, arcipelago di 14 isole, economia turistica con negozi gestiti dai giocatori, eventi stagionali Cosa mi è piaciuto Trasformare un’isola sonnolenta in una destinazione fiorente, unendo l’agricoltura a un’economia basata sul turismo

Ti ritrovi su un arcipelago luminoso e inizi a ricostruire la tua vita da zero. Secondo la mia esperienza, Lo spirito dell’isola combina agricoltura tranquilla, artigianato e costruzione di città con una storia spensierata sulla riscoperta e la comunità. La grafica colorata e il ritmo tranquillo fanno sì che le routine quotidiane sembrino più una mini vacanza che un lavoro di routine, ed è proprio quello che cerco in un simulatore accogliente.

Consiglio dell’esperto Investi nei vantaggi turistici e apri il tuo negozio nei giorni di festa o nei weekend; rifornisciti di piatti pronti e decorazioni (i prodotti più venduti) per far salire le valutazioni dei visitatori, e reinvesti i guadagni in miglioramenti dell'isola per una crescita costante.

Ciò che mi tiene incollato al gioco è il ciclo del turismo. Coltivo i campi, preparo i pasti, realizzo decorazioni e poi apro il mio negozio per attirare visitatori e finanziare nuove attrazioni sull’isola. Esplorare l’arcipelago alimenta l’economia del gioco con materiali, ricette e sviluppi narrativi che si susseguono in modo naturale. La modalità cooperativa è il vero punto forte. Gestire una fattoria e un negozio con un amico alleggerisce le faccende e trasforma i grandi progetti di costruzione in divertenti attività da condividere.

Il combattimento c’è, ma rimane facoltativo, il che mantiene il tono generale tranquillo e ti permette di goderti il gioco al tuo ritmo. Quando hai voglia di esplorazione, i migliori giochi di avventura ti permettono di vagare per mondi rigogliosi che premiano la curiosità ad ogni angolo.



Il mio verdetto:

Lo spirito dell’isola offre quel ciclo appagante di creazione ed esplorazione che caratterizza giochi come Slime Rancher 2, con funzionalità cooperative che lo rendono ancora più coinvolgente.

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18. No Man’s Sky [Il miglior sandbox di esplorazione vasto e generato proceduralmente]

Il nostro punteggio 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sandbox con esplorazione in mondo aperto e costruzione di basi Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch,

Nintendo Switch 2, iPad Anno di uscita 2016 con aggiornamenti importanti continui Creatore/i Hello Games – Sviluppatore ed editore Durata media di gioco Da 30 a oltre 300 ore, a seconda degli obiettivi Ideale per Avventurieri tranquilli e appassionati di costruzione che cercano scoperte infinite con una progressione senza pressioni Caratteristiche uniche Galassia generata proceduralmente, costruzione di basi planetarie, scoperta e addomesticamento di creature, modalità rilassata, aggiornamenti gratuiti frequenti Cosa mi è piaciuto La libertà di esplorare, raccogliere risorse e costruire in biomi mozzafiato, stabilendo il mio ritmo e i miei obiettivi

Ti svegli in una galassia misteriosa e tracci il tuo percorso attraverso miliardi di sistemi stellari. Secondo la mia esperienza, No Man’s Sky dà il meglio di sé quando rallenti e ti godi il suo ritmo. In modalità Rilassata, il ciclo di esplorazione, raccolta e costruzione diventa incredibilmente appagante. Lo stile fantascientifico pulito e la colonna sonora d’atmosfera rendono ogni sessione più meditativa che incentrata sulle missioni, ed è facile perdere ore semplicemente esplorando nuovi pianeti alla ricerca della vista perfetta dell’alba.

Consiglio dell’esperto Sblocca subito il Raffinatore Personale e aggiungi ai preferiti i progetti per il Pannello Solare e la Batteria. L'energia passiva, unita alla raffinazione portatile, mantiene attive le basi e ti permette di creare oggetti mentre sei in movimento, senza intoppi nell'inventario.

Ciò che mi fa tornare a giocare è il ciclo di esplorazione da un pianeta all’altro. Catalogare nuove specie, estrarre materiali rari e allestire basi sui mondi che scelgo non stanca mai. La progressione attraverso i potenziamenti della nave, del multitool e dell’esosuit dà un costante senso di crescita, mentre l’agricoltura e la creazione di oggetti rendono ogni avamposto vivo e pulsante.

Apprezzo il fatto che il gioco ti lasci decidere che tipo di esperienza vuoi vivere. Puoi passare ore a costruire, fare scambi o semplicemente passeggiare per paesaggi alieni, e ogni stile di gioco è valido. E se hai mai sognato di andare oltre l’orizzonte, i migliori giochi spaziali combinano creazione, scoperta e stelle infinite da esplorare, proprio come No Man’s Sky.



Il mio verdetto:



No Man’s Sky cattura l’esplorazione senza limiti e quel senso di meraviglia che rendono giochi come Slime Rancher 2 una fonte di ispirazione infinita.

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19. La mia esperienza a Sandrock [Il miglior gioco di costruzione nel deserto, con estrazione mineraria e combattimenti]

Il nostro punteggio 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG di simulazione di vita con crafting, estrazione mineraria e combattimenti leggeri Piattaforme PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 (versione completa) Creatori Pathea Games – Sviluppatore; PM Studios e Focus Entertainment – Editori Durata media di gioco Da 40 a oltre 120 ore, a seconda della trama e dei potenziamenti della città Ideale per Giocatori che cercano un gioco di costruzione incentrato sulla trama con una profondità di crafting appagante Caratteristiche uniche Economia basata sul riciclaggio dei rottami, bacheca delle commissioni ben strutturata, personaggi doppiati, rovine separate per l’estrazione mineraria e la caccia ai reperti Cosa mi è piaciuto Il tocco di sopravvivenza nel deserto che ti spinge a riciclare i rottami per costruire macchine di alto livello e potenziare davvero la città

Arrivi a Sandrock come nuovo Costruttore della città e aiuti una polverosa comunità di frontiera a rimettersi in piedi. Non ci vuole molto a capire perché il ciclo di gioco funzioni così bene: le risorse sono scarse e ogni rottame che ricicli ti sembra davvero guadagnato. Invece di abbattere alberi a non finire, recuperi e ricicli i rottami trasformandoli in parti utilizzabili, poi metti in serie le macchine per creare di tutto, dai filtri per l’acqua ai grandi miglioramenti per la città. L’ambientazione arida e soleggiata, a metà strada tra il Far West e lo steampunk, dà a ogni progetto un senso di scopo ben concreto.

Consiglio dell’esperto Il primo giorno, posiziona più Riciclatori + Raccoglitori di rugiada, poi collega le macchine in serie (Trituratore/Processore civile) per portare a termine velocemente le commissioni di alto valore; scansiona i reperti al museo per ottenere i progetti e porta con te cibo per la resistenza durante le lunghe sessioni di estrazione.

Durante il tempo che ho passato con il gioco, il ritmo tra commissioni, sessioni di estrazione e potenziamenti dell’officina mi ha tenuto incollato allo schermo senza mai sembrarmi troppo impegnativo. I dungeon offrono combattimenti leggeri e accessibili, mentre le missioni sociali e i festival danno a Sandrock una vera e propria vita.

Ho notato che molti giocatori adorano il modo in cui l’economia basata sui rottami e la progressione costante degli strumenti creano chiari obiettivi a medio termine, e sono completamente d’accordo. Sembra che Portia si sia evoluta, con un ritmo più fluido, sviluppi narrativi più profondi e un senso di scopo più forte.

Il mio verdetto:



*La mia esperienza a Sandrock* amplia tutto ciò che *Portia* ha costruito, bilanciando avventura, crafting e una narrazione sentita.

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20. Pokémon Violet [Miglior RPG open-world con raccolta di creature e battaglie]

Il nostro punteggio 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Gioco open-world di raccolta creature e RPG a turni Piattaforme Nintendo Switch Anno di uscita 2022 Creatori Game Freak – Sviluppatore; Nintendo/The Pokémon Company – Editori Durata media di gioco Da 30 a oltre 70 ore per completare la storia e raggiungere gli obiettivi del Pokédex Ideale per Giocatori che amano catturare, addestrare e creare squadre, con un'esplorazione libera Caratteristiche uniche Il mondo completamente aperto di Paldea, tre percorsi narrativi paralleli, la meccanica di combattimento "Terastallization" e la modalità cooperativa a 4 giocatori Cosa mi è piaciuto Esplorare Paldea al mio ritmo, scovare Pokémon rari in natura e creare squadre basate sui nuovi tipi Tera

Arrivi all ’Accademia di Naranja e parti alla scoperta di Paldea per tracciare la tua avventura. In base alla mia esperienza, Violet permette finalmente ai Pokémon di giocare come un vero e proprio RPG in cui puoi vagare ovunque. Mi è piaciuto tantissimo vagare tra le città, catturare quello che vedevo e decidere se puntare alle Palestre, dare la caccia ai Pokémon Titani o affrontare prima il Team Star.

Consiglio dell’esperto Sblocca presto le ricette dei panini per aumentare la potenza degli incontri. Combinare i panini giusti aumenta notevolmente le probabilità di spawn dei tipi che stai cercando e accelera il completamento del Pokédex.

Più ci giocavo, più mi rendevo conto che il ciclo di gioco è classico ma più flessibile. Puoi catturare e addestrare oltre 400 Pokémon, affrontare otto Palestre in qualsiasi ordine e poi portare a termine la trama finale. La Terastallizzazione aggiunge un tocco di strategia al combattimento cambiando il tipo di un Pokémon, il che apre la strada a divertenti contromosse e combinazioni di squadra. La modalità cooperativa funziona bene per esplorare, cacciare i Pokémon cromatici e partecipare ai raid.

Molti utenti apprezzano la libertà e la varietà perché trasformano il mondo in un vero e proprio safari vivente, e io sono d’accordo. Le prestazioni su Switch possono calare un po’, ma raramente rovinano il divertimento della collezione. Infine, per chiunque ami collezionare creature uniche, i migliori giochi di Pokémon riportano in vita quella stessa sensazione di curiosità e gioia di cui i fan di Slime Rancher non ne hanno mai abbastanza.

Il mio verdetto:



Pokémon Viola porta con sé lo stesso spirito di collezionismo e curiosità che si trova in giochi come Slime Rancher 2, dimostrando che l’esplorazione non smette mai di essere divertente.

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Il mio verdetto finale

Dopo decine di ore trascorse in questi mondi, ho scoperto che il tuo prossimo gioco ideale dipende da quale aspetto di Slime Rancher ti ha affascinato di più. Di seguito trovi i miei consigli principali, ciascuno pensato per uno stile di gioco specifico.

Per gli avventurieri più tranquilli → Stardew Valley . Una vita in fattoria e in città accessibile e da vivere al proprio ritmo, dove le routine quotidiane, la musica avvolgente e gli obiettivi aperti creano un’atmosfera rilassante senza alcuna pressione.



→ . Una vita in fattoria e in città accessibile e da vivere al proprio ritmo, dove le routine quotidiane, la musica avvolgente e gli obiettivi aperti creano un’atmosfera rilassante senza alcuna pressione. Per chi ama collezionare creature → Pokémon Violet . Un safari in libertà attraverso Paldea che premia la curiosità e la creazione di squadre, con obiettivi flessibili e una progressione appagante.



→ . Un safari in libertà attraverso Paldea che premia la curiosità e la creazione di squadre, con obiettivi flessibili e una progressione appagante. Per chi ama costruire in prima persona → No Man’s Sky . Costruisci basi e raccogli risorse in biomi mozzafiato in modalità Rilassata, che ti permette di esplorare, scansionare e creare al tuo ritmo.



→ . Costruisci basi e raccogli risorse in biomi mozzafiato in modalità Rilassata, che ti permette di esplorare, scansionare e creare al tuo ritmo. Per chi ama i simulatori di vita alternativa → La mia esperienza a Sandrock . Il riciclaggio dei rottami, le commissioni e i combattimenti leggeri danno un senso a ogni potenziamento senza rovinare l’atmosfera accogliente.



→ . Il riciclaggio dei rottami, le commissioni e i combattimenti leggeri danno un senso a ogni potenziamento senza rovinare l’atmosfera accogliente. Per i giardinieri in modalità cooperativa → Farm Together . I timer in tempo reale per i raccolti e le autorizzazioni intuitive rendono la gestione delle fattorie condivise semplicissima, perfetta per le sessioni con gli amici.



→ . I timer in tempo reale per i raccolti e le autorizzazioni intuitive rendono la gestione delle fattorie condivise semplicissima, perfetta per le sessioni con gli amici. Per i creativi all’avanguardia → Hokko Life . Strumenti avanzati per la personalizzazione degli arredi e della città trasformano la creatività in progresso, l’ideale se il tuo obiettivo finale è decorare.



→ . Strumenti avanzati per la personalizzazione degli arredi e della città trasformano la creatività in progresso, l’ideale se il tuo obiettivo finale è decorare. Per gli sperimentatori underground → Core Keeper . Estrazione mineraria, agricoltura e boss da sconfiggere si fondono in un ciclo rassicurante, particolarmente divertente con una piccola squadra in modalità cooperativa.



→ . Estrazione mineraria, agricoltura e boss da sconfiggere si fondono in un ciclo rassicurante, particolarmente divertente con una piccola squadra in modalità cooperativa. Per gli artigiani dei voxel → Staxel. La costruzione blocco per blocco si unisce a tranquille attività di villaggio per un sandbox rilassante e altamente modificabile.

Domande frequenti

Qual è il miglior gioco simile a Slime Rancher 2?

Il miglior gioco simile a Slime Rancher 2 è Stardew Valley. Se cerchi un'esperienza stravagante in cui catturare creature, scegli Bugsnax; se preferisci un'avventura incentrata sulla trama, con crafting ed esplorazione, prova La mia esperienza a Portia. Tutti e tre mantengono quel piacevole ciclo di curiosità, collezionismo e progressione senza stress.

Che tipo di gioco è Slime Rancher 2?

Slime Rancher 2 è un’avventura in prima persona all’insegna dell’allevamento e dell’esplorazione ambientata su Rainbow Island. Raccogli e ti prendi cura degli slime, crei gadget, espandi la tua base ed esplori biomi coloratissimi al tuo ritmo. La sua trama leggera e il gameplay incentrato sulla creatività lo rendono una delle esperienze sandbox più rilassanti.

Slime Rancher 2 è all’altezza del primo?

Per la maggior parte dei giocatori, Slime Rancher 2 è all’altezza del primo, se non addirittura migliore. Affina l’esplorazione, la grafica e i gadget, pur conservando l’essenza e il ritmo rilassato dell’originale. Alcuni sentono la mancanza della novità del primo gioco, ma il sequel offre un mondo più fluido e appagante da esplorare.

Dovrei finire Slime Rancher 1 prima di passare al 2?

No, secondo me non è necessario finire Slime Rancher 1 prima di giocare al 2. Il sequel è un gioco a sé stante, con una nuova isola e una trama autonoma. Chi non conosce la serie può buttarsi a capofitto, imparare subito le basi e godersi la tranquillità dell’allevamento e dell’esplorazione senza aver giocato al primo capitolo.

Quanto dura Slime Rancher 2?

Slime Rancher 2 richiede dalle 20 alle 40 ore per l’esplorazione di base e gli aggiornamenti. Chi vuole completare tutto, raccogliendo ogni slime, gadget e decorazione, può facilmente superare le 60 ore, a seconda dello stile di gioco e degli obiettivi di costruzione della base.