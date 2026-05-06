20 najlepszych gier podobnych do „Tormented Souls 2” na rok 2026: lista horrorów, w które koniecznie trzeba zagrać

W grach takich jak „Udręczone dusze 2” jest coś cudownie anachronicznego. Znajdują się one w tej wąskiej szczelinie między nostalgią a współczesnym horrorem – gdzie stałe ujęcia kamery mogą wydawać się zagrożeniem, a zamknięte drzwi stanowiące zagadkę mogą budzić większy niepokój niż potwór warczący ci prosto w twarz.

Kiedy gra udaje się połączyć atmosferyczne napięcie, tajemnicze łamigłówki i precyzyjnie racjonowane zasoby, wrażenia pozostają w pamięci jeszcze długo po napisach końcowych.

Jeśli już przemierzałeś mroczne korytarze Puerto Miller i poczułeś tę charakterystyczną mieszankę strachu i zachwytu – och, świetnie, kolejne koło zagadki – prawdopodobnie szukasz czegoś, co zaspokoi tę samą potrzebę. Nie chodzi tu o horror dla samego horroru, ale o tę specyficzną mieszankę powolnej eksploracji, presji związanej z ograniczonym ekwipunkiem i uczucia „czy naprawdę to usłyszałem?”.

W tym przewodniku przyjrzymy się najlepszym grom, które oferują te znajome wrażenia, rzucając ci wyzwanie przetrwania przerażających spotkań i odkrycia mrocznych tajemnic.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do „Udręczone dusze 2”

Niektóre gry nie tylko wydają się podobne do „Udręczone dusze 2” – są z nią duchowo powiązane, jakby zbudowane z tego samego pokrytego pajęczynami drewna. Te trzy najlepsze propozycje oferują tę samą gęstą mieszankę napięcia, zagadek, wskazówek fabularnych i presji, która sprawia, że sprawdzasz każdy zakątek dwa razy.

1 Resident Evil 4 2023 W tej nowej wersji twórcy doskonale rozumieją, że napięcie nie polega na nieustannym karaniu gracza, ale na budowaniu oczekiwań. Tempo gry w „Resident Evil 4” jest niezwykłe – nieustannie wciąga cię coraz głębiej dzięki połączeniu przerażenia w walce wręcz, precyzyjnego zarządzania zasobami oraz sprytnych zagadek, które nawiązują do złotej ery tego gatunku. Buy now 2 Dead Space (Remake) 2023 Dead Space zachowuje ducha powolnej, metodycznej walki o przetrwanie. Połączenie zagadek środowiskowych, przytłaczającej oprawy dźwiękowej i walki wymagającej precyzji tworzy rytm, który z pewnością docenią fani Tormented Souls 2. Buy now 3 The Evil Within 2 2017 Ta kontynuacja łączy swobodną eksplorację z napiętymi, przerażającymi momentami fabularnymi. Ograniczone zasoby i środowiska przypominające łamigłówki sprawiają, że każdy zboczenie z trasy ma znaczenie, dając ci ten sam dreszczyk emocji związany z niepewnością, że kolejna wskazówka może kryć się za czymś głodnym. Buy now

Jeśli ciekawi cię, jak wypadają pozostałe tytuły, przewiń dalej – czeka na ciebie cały katalog horrorów, które tylko czekają, by je odkryć.

Najlepsze gry podobne do „Udręczone dusze 2” na straszny wieczór w domu

Ta lista zawiera bardziej szczegółowe omówienie najlepszych gier podobnych do „Udręczone dusze 2””. Niektóre z nich kładą duży nacisk na łamigłówki, inne na psychologiczny dwuznaczność, ale wszystkie czerpią z tej niepowtarzalnej alchemii serii „Udręczone dusze””: przytłaczającej atmosfery, pomysłowych wyzwań związanych z otoczeniem oraz napięcia, które powoli cię ogarnia.

1. Resident Evil 4 [Najlepsza współczesna reinterpretacja horroru survivalowego]

Nasza ocena 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Survival horror / Akcja Platformy PC, PS5, Xbox Series X/S Rok premiery 2023 Twórca Capcom (twórca i wydawca) Średni czas rozgrywki 15–20 godzin Najlepsze dla Fanów gier survivalowych o wysokiej stawce i rozwiązywania zagadek

Remake gry Resident Evil 4 z 2023 roku, nawiązujący do ducha oryginalnych gier z serii Resident Evil, to prawdziwa lekcja survival horroru. Gracze wcielają się w postać Leona Kennedy'ego i przemierzają wrogą europejską wioskę, gdzie niebezpieczeństwo czai się w każdym cieniu.

Podobnie jak w „Udręczone dusze 2”, gra oferuje cały stres związany z zarządzaniem zasobami, charakterystyczny dla najlepszych gier strategicznych. Zarządzanie zasobami ma kluczowe znaczenie – amunicja, apteczki i ulepszenia są rzadkością, co sprawia, że każda potyczka ma znaczenie.

Walka wymaga precyzyjnego celowania i wyczucia czasu, natomiast zagadki związane z otoczeniem zachęcają do spostrzegawczości i przemyślanego rozwiązywania problemów.

Porada od profesjonalisty Zawsze starannie zarządzaj ekwipunkiem. Zarezerwuj miejsca na przedmioty potrzebne do rozwiązywania zagadek i dokładnie sprawdzaj zakamarki, aby uniknąć zasadzek.

Pod względem wizualnym gra łączy nowoczesną grafikę z niepokojącą atmosferą. Ukryte we mgle ulice, niszczejące wnętrza i subtelna narracja środowiskowa pozwalają graczom w pełni zanurzyć się w świecie gry.

Eksploracja wydaje się przemyślana; ukryte przedmioty i boczne ścieżki nagradzają gracza za dokładne badanie otoczenia. Tempo gry przeplata spokojne, pełne napięcia momenty z scenami naszpikowanymi adrenaliną. Nawet drobne starcia pozostają pełne napięcia, ponieważ nawet mali przeciwnicy mogą stanowić poważne zagrożenie, jeśli nie poradzi się sobie z nimi właściwie.

Fabuła rozwija się poprzez dokumenty, postacie niezależne i wskazówki w otoczeniu, ściśle łącząc historię z rozgrywką. Nie chodzi tu tylko o strzelanie; chodzi o strategię, obserwację i przetrwanie pod presją.

Podczas gdy gracze konsolowi dostają mnóstwo emocji, ja zmagam się z „Los Iluminados” na PC i szczerze mówiąc, to właśnie ta wersja sprawia, że remake staje się jedną z najlepszych gier horrorowych na PC. Lepsza grafika, płynniejsza rozgrywka i nigdy nieśpiąca społeczność modderów sprawiają, że całość wydaje się być na zupełnie innym poziomie.

Nasza ocena: Genialnie dopracowana maszyna grozy, która sprawia, że pocisz się, przeklinasz i grzebiesz w ekwipunku, jakby to była twoja jedyna deska ratunku.

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2. Dead Space [Najlepsza gra z gatunku horroru science fiction wywołująca klaustrofobię]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Horror przetrwania / Science fiction Platformy PC, PS5, Xbox Series X/S Rok premiery 2023 Twórcy Motive Studio / EA Średni czas rozgrywki 15–20 godzin Dla fanów horrorów, którzy lubią klaustrofobiczne, przemyślane starcia

Dead Space (remake z 2023 r.) ożywia klasyczną grę z gatunku horroru science fiction, przenosząc graczy na pokład opuszczonego statku USG Ishimura. Klaustrofobiczne korytarze pełne groteskowych nekromorfów, a także konieczność balansowania między walką, naprawami i ograniczonymi zasobami bardzo przypominają Udręczone dusze 2.

Każde starcie jest pełne napięcia, ponieważ amunicja i zdrowie są ograniczone, a nieostrożna agresja często prowadzi do śmierci.

Kluczowe znaczenie ma opowiadanie historii poprzez otoczenie: dzienniki, wiadomości i wizualne wskazówki ujawniają ponurą historię statku. Korytarze tętnią atmosferą grozy, którą potęguje wciągająca oprawa dźwiękowa i przejmująca grafika.

Gracze muszą rozwiązywać skomplikowane zagadki inżynieryjne, jednocześnie odpierając ataki potworów, co nadaje napięciu stały, intelektualny charakter. Zagadki mają charakter inżynieryjny i środowiskowy (np. naprawa obwodów), w przeciwieństwie do tajemniczych testów logicznych opartych na przedmiotach i ezoterycznych kół zagadek w grze „Udręczone dusze 2””.

Zostajesz nagrodzony za uważną obserwację i przemyślane ruchy, a walka zmusza cię do myślenia w kategoriach rozczłonkowania przeciwników, a nie strzelania na oślep.

Porada od profesjonalisty Stawiaj rozczłonkowanie wyżej niż czyste obrażenia. Oszczędzaj amunicję na trudniejszych przeciwników i kreatywnie wykorzystuj zagrożenia środowiskowe, by skutecznie zmniejszać liczbę wrogów.

Remake unowocześnia grafikę i dźwięk, zachowując jednocześnie psychologiczny terror oryginału. Jego tempo zapewnia powolne narastanie strachu, przerywane scenami pełnymi adrenaliny. Każda przestrzeń, otwór wentylacyjny i zaciemniony korytarz trzymają graczy w napięciu.



Nasza ocena: klaustrofobiczny, mrożący krew w żyłach horror zrealizowany z taką pewnością siebie, że zaczniesz podejrzliwie spoglądać na otwory wentylacyjne w prawdziwym świecie.

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3. The Evil Within 2 [Najlepszy psychologiczny survival horror]

Nasz wynik 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Survival horror / Thriller psychologiczny Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2017 Twórcy Tango Gameworks / Bethesda Średni czas rozgrywki 20–25 godzin Dla kogo Fanów horrorów opartych na fabule, oferujących różne strategie przetrwania

The Evil Within 2 łączy swobodną eksplorację z horrorem survivalowym, w którym gracze wcielają się w detektywa Sebastiana Castellanos w koszmarnym świecie zwanym Union. Gra zapewnia równowagę między pełnymi napięcia walkami, skradaniem się i eksploracją, kładąc nacisk na zarządzanie zasobami i staranne planowanie.

Każde spotkanie zmusza graczy do wyboru między konfrontacją, uniknięciem zagrożenia a strategicznym wykorzystaniem narzędzi i broni.

Porada od profesjonalisty Skradanie się pozwala oszczędzać cenne zasoby. Uważnie obserwuj patrole wrogów, zaplanuj swoje działania i wykorzystaj elementy otoczenia, aby skutecznie ominąć trudne starcia.

Środowiska są wielowarstwowe i surrealistyczne, pełne zniekształconych korytarzy, zmieniających się krajobrazów rodem ze snów oraz misternie zaprojektowanych scenografii. Zagadki środowiskowe naturalnie przeplatają się z wątkami fabularnymi, nagradzając graczy zwracających uwagę na szczegóły.

Niedobór zasobów sprawia, że każda decyzja ma większe znaczenie: amunicja jest ograniczona, apteczki są cenne, a każda potyczka wiąże się z ryzykiem.

Fabuła potęguje grozę, łącząc napięcie psychologiczne znane z gry „Udręczone dusze 2” z emocjonalnym ciężarem. Interakcje z postaciami niezależnymi, dokumenty i wskazówki zawarte w otoczeniu pozwalają graczom zanurzyć się w rozdartej rzeczywistości Unionu.

Tempo gry przeplata się między powolnym narastaniem napięcia a nagłymi sekwencjami pełnymi adrenaliny, utrzymując nieustanne poczucie grozy. To horror, który stanowi wyzwanie zarówno dla umysłu, jak i refleksu.

Nasza ocena: Rozległy, gorączkowy sen, który sprawia, że czujesz się sprytny, przerażony i nieco wyczerpany.

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4. Silent Hill 2 [Najlepsza fabuła horroru psychologicznego]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Survival horror / thriller psychologiczny Platformy PC, PS5, Xbox Series X/S Rok premiery 2024 Twórcy Bloober Team / Konami Średni czas rozgrywki 12–15 godzin Dla Fanów klimatycznego horroru o powolnej akcji i głębokiej fabule

Remake gry „Silent Hill 2” przybliża współczesnej publiczności ten kultowy horror psychologiczny, zachowując jego charakterystyczną, przytłaczającą atmosferę. Podobnie jak w grze „Udręczone dusze 2”, gracze wcielają się w samotnego bohatera – Jamesa Sunderlanda, którego tajemniczy list przyciąga do spowitego mgłą miasteczka Silent Hill.

W remake'u zmodernizowano grafikę i dźwięk, wzmacniając poczucie grozy bez utraty nawiedzonego klimatu oryginału. Każdy korytarz, opuszczony pokój i zacieniony zakątek jest nasycony narracją i opowieścią płynącą z otoczenia.

Silny nacisk na eksplorację i rozwiązywanie zagadek sprawia, że jest to jedna z najlepszych gier logicznych w tym gatunku. Zagadki są wplecione w fabułę w naturalny sposób, często wymagając interpretacji wskazówek ukrytych w dokumentach, architekturze i subtelnych elementach wizualnych. Walka jest również bardzo napięta, ale ma charakter drugorzędny w stosunku do eksploracji i obserwacji, co pozwala zachować poczucie bezbronności.

Porada od profesjonalisty Nie spiesz się z eksploracją. Silent Hill nagradza cierpliwość, a dokładne zbadanie każdego pomieszczenia może ujawnić zagadki, fabularne detale i ukryte przerażające elementy.

Silent Hill 2 wyróżnia się doskonałą równowagą między horrorem psychologicznym a klimatyczną narracją. Tempo gry zachęca do uważnej eksploracji, nagradzając graczy za dbałość o szczegóły i cierpliwość. Symbolika, udźwiękowienie i scenografia łączą się, tworząc doświadczenie, które pozostaje w pamięci na długo po zakończeniu rozgrywki. To nie tylko gra z gatunku survival horroru; to powolne pogrążanie się w niepokojącym, niezapomnianym przerażeniu.

Nasza ocena: Powolna, miażdżąca psychicznie opowieść, przedstawiona z niepokojącą precyzją i bez cienia litości dla nerwów widza.

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5. Remothered: Stłuczona porcelana [Najlepszy psychologiczny horror oparty na skradaniu się]

Nasza ocena 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Survival horror / Thriller psychologiczny Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2020 Twórca Stormind Games / Modus Games Średni czas rozgrywki 12–15 godzin Najlepsze dla Fanów metodycznego horroru opartego na fabule

Remothered: Stłuczona porcelana rozszerza świat stworzony w oryginalnej grze Remothered, przenosząc graczy do niesamowitej, labiryntowej rezydencji pełnej zagadek i tajemnic. Wcielasz się w rolę Jennifer, zdeterminowanej bohaterki przemierzającej korytarze, w których kluczowe znaczenie mają unikanie wrogów i planowanie.

Gra kładzie nacisk na skradanie się: przeciwnicy są śmiertelnie niebezpieczni, a możliwości walki są ograniczone, więc każde spotkanie wymaga cierpliwości i przewidywania.

Porada od profesjonalisty Wykorzystaj cienie i linię wzroku, aby uniknąć wrogów. Obserwuj schematy zachowań i łącz skradanie się z elementami otoczenia, które odwracają uwagę, aby całkowicie uniknąć konfrontacji.

Opowieść oparta na otoczeniu buduje napięcie, a gotycki styl posiadłości w stylu gry „Tormented Souls”, dokumenty i sygnały dźwiękowe potęgują emocje. Wątki fabularne przeplatają się, pogłębiając intrygę i zachęcając do eksploracji.

Zagadki są sprytnie wplecione w otoczenie, łącząc się z elementami środowiska, które wymagają zarówno spostrzegawczości, jak i dedukcji. Fabuła nagradza uważność, a eksploracja wydaje się mieć sens, a nie jest tylko wypełniaczem.

Atmosfera jest napięta, podtrzymywana przez starannie dobrane tempo i niepokojące efekty wizualne. Momenty przerażenia są wzmocnione przez udźwiękowienie i oświetlenie, tworząc powolne, psychologiczne doświadczenie.

„Rozbita porcelana” nie opiera się wyłącznie na efektach zaskoczenia; chodzi tu o utrzymujący się strach i odkrywanie napędzane ciekawością, co przemawia do graczy preferujących horror intelektualny i taktykę skradania się.

Nasza ocena: Napięty horror oparty na skradaniu się, w którym „wstrzymujesz oddech i liczysz na szczęście”, nagradzający bardziej cierpliwość niż odwagę.

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6. Visage [Najlepszy czysty horror psychologiczny z perspektywy pierwszej osoby]

Nasz wynik 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Horror psychologiczny / Eksploracja Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2020 Twórcy SadSquare Studio / Modus Games Średni czas rozgrywki 10–15 godzin Najlepsze dla Fanów powolnego, opartego na obserwacji horroru

Visage to klimatyczna, budująca napięcie gra horrorowa, której akcja rozgrywa się w całości w tajemniczym domu. Gracze poruszają się po nieliniowych pomieszczeniach, rozwiązując zagadki środowiskowe i napotykając niewyjaśnione zjawiska.

Z każdym przedmiotem można wejść w interakcję, co tworzy poczucie obecności i bezbronności. Projekt dźwiękowy, oświetlenie i nawiedzająca grafika łączą się, budując atmosferę grozy bez uciekania się do walki.

Gra kładzie nacisk na obserwację: wydarzenia mogą przebiegać inaczej przy każdej rozgrywce, co utrzymuje wysokie napięcie. Wykorzystanie kamery z perspektywy pierwszej osoby zapewnia głębokie zanurzenie się w świecie gry, choć brakuje tu klasycznej, ograniczonej perspektywy i celowego napięcia tworzonego przez system stałej kamery z gry TS2.

Postęp w rozwiązywaniu zagadek jest subtelny, ale satysfakcjonujący, zachęcając do uważnej eksploracji i zwracania uwagi na szczegóły. Fabuła jest fragmentaryczna, ujawniana poprzez listy, nagrania i wskazówki w otoczeniu, które składają się na narracyjną część doświadczenia.

Rada od profesjonalisty Zachowaj spokój i badaj otoczenie z rozwagą. Dokładnie sprawdzaj każde pomieszczenie; drobne interakcje często pozwalają odkryć wskazówki lub uniknąć przerażających niespodzianek.

Visage to czysta psychologiczna gra horrorowa: strach budują izolacja i atmosfera, a nie wrogowie czy krwawe sceny. Gracze odczuwają ciężar każdej decyzji – od przesuwania przedmiotów po wybór trasy przez dom – dzięki czemu napięcie jest namacalne i nieustanne.

Nasza ocena: Arcydzieło cichego, pełzającego strachu, które sprawia, że za każdym razem odwrócenie się wydaje się fatalnym pomysłem.

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7. Amnesia: The Dark Descent [Najlepsza gra z gatunku psychologicznego horroru skradankowego i wyzwania dla zdrowia psychicznego]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Survival horror / Łamigłówki Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2010 Twórcy Frictional Games / Frictional Games Średni czas rozgrywki 12–15 godzin Najlepsze dla Fanów eksploracji opartej na poczuciu bezbronności

W gra „Amnesia: The Dark Descent” gracze trafiają do rozległego, niszczejącego zamku, gdzie przetrwanie zależy od ukrywania się, skradania się i dbania o zdrowie psychiczne. W grze nie ma walki, więc zagrożenia są nieuniknione, co potęguje poczucie bezbronności.

Główną rolę odgrywają eksploracja i zagadki środowiskowe, a wskazówki są ukryte w dokumentach, architekturze i subtelnych sygnałach dźwiękowych.

Podstawowy mechanizm gry – zdrowie psychiczne – wpływa na postrzeganie rzeczywistości, wywołując halucynacje wzrokowe i słuchowe, gdy gracz zostaje wystawiony na działanie ciemności lub traumatycznych przeżyć. Taki projekt w naturalny sposób potęguje napięcie, sprawiając, że każdy korytarz i każdy cień budzą niepokój.

Gracze muszą oszczędzać zasoby, takie jak olej do lamp, i unikać konfrontacji z przerażającymi stworzeniami, co dodaje strategiczny wymiar do walki o przetrwanie.

Porada od profesjonalisty W miarę możliwości trzymaj się oświetlonych obszarów. Wykorzystuj sygnały dźwiękowe, aby przewidywać zagrożenia i uniknąć utraty zdrowia psychicznego podczas rozwiązywania zagadek.

Klimatyczna oprawa graficzna w połączeniu z subtelną fabułą tworzy psychologiczny horror, który nagradza uważną obserwację i metodyczne myślenie. W grze „Amnesia” nie chodzi tyle o nagłe przerażające sceny, co o zanurzenie się w świecie gry, uczucie grozy i dreszczyk emocji związany z nieznanym.

Nasza ocena: Kamień milowy w gatunku horroru bezradności, w którym najodważniejszą rzeczą, jaką zrobisz, będzie zapalenie świeczki i ucieczka, by ratować życie.

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8. Soma [Najlepszy egzystencjalny horror fabularny]

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Horror science fiction / Łamigłówki Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2015 Twórcy Frictional Games / Frictional Games Średni czas rozgrywki 12–16 godzin Najlepsze dla Fanów horrorów opartych na fabule i wymagających myślenia

Soma łączy egzystencjalny horror science fiction z eksploracją i rozwiązywaniem zagadek, zanurzając graczy w zatopionym ośrodku badawczym po katastrofalnym wydarzeniu. Walka odgrywa minimalną rolę, a nacisk kładziony jest na skradanie się, obserwację i rozwiązywanie problemów. Gra zgłębia kwestie tożsamości, świadomości i człowieczeństwa, tworząc napięcie psychologiczne wykraczające poza tradycyjne elementy strachu.

Zagadki są pomysłowe i wkomponowane w otoczenie – od uruchamiania maszyn po rozwiązywanie sekwencji logicznych. Projekt obiektu potęguje atmosferę grozy: przytłaczające korytarze, zalane pomieszczenia i słabe oświetlenie tworzą nieustanne poczucie izolacji.

Dźwięk i grafika potęgują napięcie, a fragmenty narracji oraz opowieść przekazywana przez otoczenie ujawniają przejmujący los zarówno ludzi, jak i sztucznej inteligencji.

Porada od profesjonalisty Zwróć uwagę na każdy przedmiot i nagranie. Wiele zagadek i wskazówek dotyczących fabuły jest ukrytych w pomijanych obszarach obiektu.

Soma nagradza cierpliwość, dbałość o szczegóły i dokładną eksplorację. Strach ma charakter intelektualny, a napięcie rośnie, gdy gracze zmagają się z moralnie niejednoznacznymi sytuacjami i stają w obliczu nieznanego. Połączenie filozofii, fabuły i zagadek środowiskowych sprawia, że jest to niezapomniane doświadczenie dla fanów horrorów poszukujących głębi i immersji – tej gry szybko nie zapomnisz.

Nasza ocena: Przemyślany, egzystencjalny cios w brzuch, opakowany w niesamowite korytarze i dylematy moralne, nad którymi będziesz się zastanawiać przez tygodnie.

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9. Layers of Fear [Najlepszy surrealistyczny horror oparty na eksploracji]

Nasz wynik 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Horror psychologiczny / Eksploracja Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2016 Twórca Bloober Team / Bloober Team Średni czas gry 6–8 godzin Najlepsze dla Fanów surrealistycznego, klimatycznego horroru

Podobnie jak w Udręczone dusze 2, Layers of Fear będzie manipulować twoją percepcją, gdy odkrywasz historię malarza w nieustannie zmieniającej się rezydencji. Otoczenie w grze przekształca się i zmienia w miarę postępów w fabule, co powoduje dezorientację i napięcie u graczy. Zagadki, które dają do myślenia, są wplecione w eksplorację, zachęcając do uważnej obserwacji

Horror ma charakter surrealistyczny i intelektualny, kładąc nacisk na nastrój, strach przed nieznanym i napięcie psychiczne, a nie na walkę. Wskazówki zawarte w otoczeniu ujawniają historię bohatera, a elementy interaktywne pozwalają graczom na własnej skórze doświadczyć niestabilności umysłu głównego bohatera. Oprawa dźwiękowa, oświetlenie i zniekształcenia wizualne potęgują strach i nieprzewidywalność.

Porada od profesjonalisty Zwracaj uwagę na elementy graficzne i zmiany w pomieszczeniach. Subtelne wskazówki odblokowują zagadki i pogłębiają fabułę, jednocześnie wzmacniając poczucie strachu.

To krótkie, intensywne doświadczenie, które wynagradza ciekawość i dbałość o szczegóły. Jest idealne dla graczy, którzy lubią horrory oparte na fabule, surrealistyczną oprawę wizualną oraz zawiłe środowiska, które rzucają wyzwanie postrzeganiu rzeczywistości i sposobowi opowiadania historii. Każde pomieszczenie i każdy przedmiot stanowią część psychologicznej układanki.

Nasza ocena: Bogata w elementy teatralne podróż w głąb artystycznego szaleństwa, w której dom nienawidzi cię niemal tak samo, jak ty nienawidzisz tego, co kryje się za każdymi drzwiami.

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10. Observer: Powrót do systemu [Najlepszy Cyberpunkowy horror psychologiczny]

Nasza ocena 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Horror Cyberpunkowy / Śledztwo Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2020 Twórca Bloober Team Średni czas rozgrywki 8–12 godzin Najlepsze dla Fanów Cyberpunku i napięcia psychologicznego

Observer: Powrót do systemu to cyberpunkowy horror łączący elementy śledztwa z niepokojącą immersją. Gracze wcielają się w detektywa Daniela Lazarskiego, przemierzającego dystopijne miasto w poszukiwaniu rozwiązań zagadek, jednocześnie włamując się do umysłów poszukiwanych osób w poszukiwaniu wskazówek. Horror psychologiczny łączy się tu z futurystycznym noir, a halucynacje i zniekształcona rzeczywistość budują napięcie na każdym kroku.

Eksploracja kładzie nacisk na obserwację, rozwiązywanie zagadek i podejmowanie decyzji. Sekwencje hakerskie pełnią rolę interaktywnych „zagadek” rozgrywających się w umysłach, zapewniając wyjątkową różnorodność rozgrywki.

Gęsta atmosfera, oświetlone neonami pejzaże miejskie oraz wciągająca oprawa dźwiękowa potęgują niepokój, wywołując silne poczucie grozy i bezbronności. Fabuła rozwija się poprzez wskazówki zawarte w otoczeniu, dialogi oraz subtelne fragmenty narracji.

Porada od profesjonalisty Hackuj z rozwagą. Każda sekwencja umysłowa może ujawnić ukryte wskazówki lub zwroty akcji, więc dokładnie zbadaj dostępne opcje, zanim przejdziesz do kolejnego celu.

Ta gra oferuje odmienny rodzaj horroru, łącząc estetykę Cyberpunku z zawiłymi elementami psychologicznymi. Nagradza eksplorację, cierpliwość i bystrą obserwację, przemawiając do graczy, którzy cenią sobie intelektualne napięcie oparte na śledztwie, a nie przerażenie skupione na walce.

Nasza ocena: Pełna glitchów, skąpana w neonowym świetle gra, która miesza w głowie i sprawia, że paranoja wydaje się zarówno stylowa, jak i dziwnie intymna.

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11. The Sinking City [Najlepszy horror detektywistyczny w stylu Lovecrafta]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Śledztwo / horror w stylu Lovecrafta Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2019 Twórcy Frogwares / Nacon Średni czas rozgrywki 20–25 godzin Dla kogo Fanów horrorów śledczych z klimatyczną atmosferą

The Sinking City przenosi graczy do świata w stylu Lovecrafta, gdzie poruszają się po zalanym mieście pełnym szaleństwa, tajemnic i zjawisk nadprzyrodzonych. Wcielasz się w prywatnego detektywa Charlesa Reeda, którego zadaniem jest rozwiązywanie różnych spraw, dbając jednocześnie o swoje zdrowie psychiczne i mierząc się z przerażającymi prawdami.

Eksploracja jest tu równie ważna, jak w grze „Udręczone dusze 2””: wskazówki w otoczeniu, dokumenty i subtelne anomalie prowadzą graczy przez przytłaczające, zalane ulice miasta. Mechanika śledztwa łączy w sobie łamigłówki, sporządzanie notatek i obserwację, tworząc horror detektywistyczny, w którym doceniana jest dbałość o szczegóły.

Mechanika związana z poziomem zdrowia psychicznego potęguje napięcie, wpływając na postrzeganie otoczenia i interakcje. Fabuła łączy w sobie tajemnicę, horror i wszechobecne poczucie kosmicznego przerażenia, czyniąc samo miasto postacią pełną sekretów.

Porada od profesjonalisty Rób notatki i porównuj wskazówki. Tajemnice miasta często opierają się na subtelnych szczegółach ukrytych w dokumentach lub otoczeniu.

To idealna propozycja dla graczy, którzy lubią horrory z bogatą fabułą, zawierające łamigłówki środowiskowe, wymagające starannej eksploracji i wywołujące ogólne poczucie niepokoju. Świat o dość otwartej strukturze pozwala graczom wybierać własne tempo rozgrywki, jednocześnie utrzymując wysokie napięcie i głębokie poczucie zanurzenia się w świecie gry.

Nasza ocena: Mroczna, zawiła zagadka w stylu noir, w której każda wskazówka ocieka grozą, a miasto sprawia wrażenie, jakby wystarczyła jedna zła decyzja, by cię całkowicie pochłonąć.

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12. House of Ashes [Najlepszy kinowy horror z rozgałęzionymi wyborami]

Nasz wynik 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Interaktywny horror / przygoda w stylu filmowym Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2021 Twórcy Supermassive Games / Bandai Namco Średni czas rozgrywki 8–10 godzin Najlepsze dla Fanów horrorów z fabułą i kinową oprawą

House of Ashes łączy kinową narrację z gatunkiem survival horroru, przenosząc graczy głęboko pod ziemię, do klaustrofobicznych podziemnych ruin w Mezopotamii. Kilku grywalnych bohaterów przeżywa wydarzenia z różnych perspektyw, a dokonywane przez nich wybory mają wpływ na przetrwanie i przebieg fabuły.

Horror w tej grze wynika raczej z atmosfery, decyzji gracza i niepewności niż z dosadnej przemocy. Projekt otoczenia i oświetlenie potęgują napięcie, a walka o przetrwanie i zarządzanie zasobami wymagają starannego planowania.

Rozgałęziona fabuła zachęca do ponownego grania, nagradzając odkrywanie alternatywnych zakończeń. Gracze doświadczają strachu na wielu poziomach: od bezpośrednich zagrożeń po oczekiwanie na to, co może się wydarzyć dalej, co sprawia, że gra jest silnym kandydatem do miana jednej z najlepszych gier przygodowych.

Porada od profesjonalisty Każdą decyzję rozważ dokładnie. Przeżycie bohaterów często zależy od drobnych wyborów podczas sekwencji QTE, więc nie spiesz się i myśl strategicznie.

Ta gra spodoba się fanom horrorów opartych na wyborach, pełnych napięcia scen i kinowej oprawy. Połączenie eksploracji, rozwiązywania zagadek i rozgałęzionych wątków fabularnych zapewnia bardziej interaktywne i trzymające w napięciu wrażenia niż tradycyjne, linearne horrory.

Nasza ocena: Pełna napięcia, kinowa gra wywołująca panikę, w której twoje wybory są równie groźną bronią, co potwory.

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13. Alan Wake 2 [Najlepsza fabularna gra z gatunku horroru i kryminału]

Nasza ocena 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Thriller psychologiczny / Survival horror Platformy PC, PS5, Xbox Series X/S Rok premiery 2023 Twórcy Remedy Entertainment / Epic Games Publishing Średni czas rozgrywki 15–20 godzin Najlepsze dla Fanów opartych na fabule gier z elementami suspensu i śledztwa

Alan Wake 2 opiera się na formule thrillera i horroru znanej z poprzedniej części , łącząc eksplorację opartą na fabule z pełnym napięcia rozwiązywaniem zagadek. Gracze przemierzają mroczne, klimatyczne lokacje, badając tajemnicze wydarzenia i odkrywając wielowarstwową historię, w której granice między rzeczywistością a fikcją zacierają się.

Pojedynki wymagające niewielkich zasobów kładą nacisk raczej na grę strategiczną i ostrożne poruszanie się niż na walkę, co zwiększa podatność na ataki.

Porada od profesjonalisty Dokładnie eksploruj i wracaj do już odwiedzonych obszarów. Ukryte dokumenty i rozwiązania zagadek często pojawiają się po wywołaniu wydarzeń fabularnych, co zwiększa głębię narracji.

Fabuła gry rozwija się poprzez dokumenty, opowiadanie poprzez otoczenie oraz sekwencje filmowe. Mechanika śledztwa i eksploracji nagradza dbałość o szczegóły, a subtelne wskazówki i zagadki są płynnie wplecione w otoczenie.

Napięcie atmosferyczne, oświetlenie i udźwiękowienie tworzą powolny horror, który angażuje graczy i wprawia ich w niepokój.

Alan Wake 2 to idealna propozycja dla tych, którzy lubią wciągające fabuły, tajemnicze światy i psychologiczny suspens. Połączenie rozgrywki opartej na śledztwie, zagadek środowiskowych i narastającego strachu zapewnia wyrafinowane doświadczenie horroru, które angażuje zarówno umysł, jak i emocje.

Nasza ocena: Pięknie dziwny, łączący różne gatunki koszmar, który nieustannie podsuwa ci wskazówki i pyta, czy na pewno chcesz poznać prawdę.

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14. Song of Horror [Najlepsza klasyczna alternatywa dla survival horrorów z stałą kamerą]

Nasz wynik 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Survival horror z stałą kamerą Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2019 Twórcy Protocol Games / Raiser Games Średni czas rozgrywki 8–12 godzin Najlepsze dla Fanów klasycznego horroru z wysoką stawką i napięciem

Song of Horror kładzie nacisk na napięcie i nieprzewidywalność, wykorzystując proceduralnego antagonistę, który dostosowuje się do zachowania gracza. Stałe ujęcia kamery, zagadki środowiskowe i konsekwencje w stylu „permadeath” sprawiają, że każde spotkanie wiąże się z wysoką stawką. Wiele grywalnych postaci zapewnia różnorodność narracji, a eksploracja jest kluczem do przetrwania.

Zagadki są zintegrowane z opowiadaniem historii poprzez otoczenie i często wymagają uważnej obserwacji oraz logicznego wnioskowania. Przerażenie w grze wynika raczej z oczekiwania na niebezpieczeństwo niż z częstych efektów zaskoczenia.

Projekt dźwiękowy i oświetlenie potęgują atmosferę grozy, sprawiając, że każda chwila niepewności jest wyczerpująca nerwowo. Głębia narracji wynika z łączenia elementów fabuły rozrzuconych po otoczeniu, co stanowi nagrodę za dokładną eksplorację.

Rada od profesjonalisty Śledź postępy każdej postaci. Twoje wybory mają wpływ na przetrwanie i przebieg fabuły, więc starannie planuj działania w każdej sytuacji.

Ta gra spodoba się fanom intelektualnego, metodycznego horroru, którzy cenią sobie nieprzewidywalne zagrożenia i wielowarstwową fabułę. Połączenie zagadek środowiskowych, wielu perspektyw i proceduralnych momentów strachu sprawia, że każda rozgrywka jest wyjątkowa, zmuszając graczy do zachowania czujności przez cały czas.

Nasza ocena: Cudownie okrutna gra w stylu retro z nieruchomą kamerą, w której ciekawość jest nie tylko niebezpieczna – czasami bywa śmiertelna.

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15. Outlast 2 [Najlepszy horror oparty na pościgach o wysokim poziomie intensywności]

Nasz wynik 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Horror survivalowy z perspektywy pierwszej osoby Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2017 Twórcy Red Barrels / Red Barrels

Średni czas rozgrywki 15–20 godzin Dla Fanów horroru psychologicznego i wiejskiego

Outlast 2 przenosi graczy do wiejskiej scenerii kultowej, gdzie przetrwanie zależy od skradania się, obserwacji i ostrożnego korzystania z kamery. Gra porzuca ograniczoną przestrzeń szpitala psychiatrycznego na rzecz rozległych, przytłaczających terenów na świeżym powietrzu, tworząc wyjątkowe napięcie. Przerażenie wywołane otoczeniem, terror oparty na fabule oraz ograniczone zasoby potęgują poczucie bezbronności.

Gracze muszą radzić sobie z nieprzewidywalnymi zagrożeniami, unikając jednocześnie wykrycia, co kładzie nacisk na strategiczne poruszanie się i obserwację, a nie na walkę. Dla fanów metodycznego napięcia jest to jedna z najlepszych gier z gatunku survival horroru, której tempo zostało starannie zaprojektowane tak, by zmaksymalizować uczucie strachu. Wiejska sceneria zapewnia różnorodność spotkań i potęguje poczucie izolacji, tworząc nieustanne napięcie.

Porada od profesjonalisty Mądrze korzystaj z kamery. Widzenie w nocy jest ograniczone; oszczędzaj baterie i starannie planuj trasy ucieczki, aby przetrwać spotkania z zagrożeniami.

Ta gra jest idealna dla fanów intensywnego, klimatycznego horroru, którzy czerpią przyjemność z poczucia bezbronności i fabularnego napięcia. Połączenie otwartych, przytłaczających lokacji, psychologicznych momentów strachu oraz mechaniki opartej na kamerze zapewnia intensywne, wciągające doświadczenie horroru.

Nasza ocena: Szalony, zapierający dech w piersiach pościg przez wiejskie piekło, który ani na chwilę nie pozwala poczuć się bezpiecznie.

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16. The Forest [Najlepsza gra typu survival horror z otwartym światem]

Nasza ocena 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Survival horror z otwartym światem Platformy PC, PS4 Rok wydania 2014 Twórcy Endnight Games / Endnight Games Średni czas rozgrywki 30–40 godzin Najlepsze dla Fanów horroru opartego na spontanicznych wydarzeniach i rozgrywki typu survival

Gra „The Forest” łączy mechanikę survivalową z elementami horroru, przenosząc graczy na tajemniczą wyspę po katastrofie lotniczej. Gracz zbiera zasoby, buduje schronienia i zmaga się z koszmarnymi, kanibalistycznymi mutantami, co sprawia, że przetrwanie staje się pełnym napięcia, długotrwałym wyzwaniem.

To otwarte podejście tworzy dynamiczną grę typu survival sandbox, w której to ty decydujesz o swojej obronie, eksploracji i długoterminowych celach.

Zbierasz zasoby, budujesz schronienia i zmagasz się z koszmarnymi, kanibalistycznymi mutantami, co sprawia, że przetrwanie staje się pełnym napięcia, długotrwałym wyzwaniem. Podczas eksploracji odkrywasz jaskinie, opuszczone budowle oraz elementy fabuły osadzone w otoczeniu, co pobudza ciekawość, jednocześnie utrzymując nieustanne napięcie.

Porada od profesjonalisty Wcześnie buduj wysokie konstrukcje i zabezpiecz obrzeża. Kanibale potrafią pokonywać niskie umocnienia, więc zawsze bądź o krok przed nimi.

Budowa bazy i zarządzanie zasobami są integralną częścią gry, dzięki czemu każda noc staje się strategicznym ćwiczeniem z obrony i przygotowań. Tryb kooperacji potęguje wspólny strach, ponieważ decyzje każdego gracza dotyczące przetrwania mają wpływ na całą grupę. Jeśli chcesz dzielić ten strach z przyjaciółmi, ta gra jest jedną z najlepszych horrorów wieloosobowych, łączącą strategię przetrwania z kooperacyjnymi przerażeniami.

Nasza ocena: Brutalna przygoda o przetrwaniu, w której miejscowi chcą cię zabić, a drzewa też nie są do tego całkowicie obojętne.

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Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Survival horror / Psychologiczny Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2019 Twórca Bloober Team / Lionsgate Games Średni czas rozgrywki 6–8 godzin Najlepsze dla Fanów horrorów psychologicznych, opartych na napięciu

Gra Blair Witch przenosi graczy do nawiedzonego lasu w Black Hills, łącząc napięcie związane z filmami typu found footage z horrorem śledczym. Gracz wciela się w bohatera o imieniu Ellis i wraz ze swoim wiernym psem Bulletem eksploruje lasy oraz opuszczone budynki. Sam las staje się antagonistą, a halucynacje, zagadki środowiskowe i narastający strach towarzyszą graczowi na każdym kroku.

Kluczową rolę odgrywa śledztwo – dokumenty, wskazówki dźwiękowe i ukryte ścieżki odsłaniają kolejne warstwy fabuły. Halucynacje wpływają na postrzeganie rzeczywistości, subtelnie dezorientując graczy, a ograniczone narzędzia i zasoby podtrzymują napięcie.

Krótkie, skoncentrowane segmenty kampanii sprawiają, że horror pozostaje intensywny, nie przedłużając się jednak niepotrzebnie. Klimatyczna oprawa dźwiękowa i oświetlenie potęgują napięcie, sprawiając, że każde spotkanie jest niepokojące.

Porada od profesjonalisty Pozwól Bulletowi zbadać teren przed tobą. Jego zachowanie często wskazuje na ukryte ścieżki lub zagrożenia, dając ci przewagę taktyczną.

To idealna propozycja dla graczy, którzy lubią psychologiczny horror osadzony w lesie, zagadki śledcze oraz mocną fabułę z trzymającym w napięciu tempem. Grafika nowej generacji i wciągająca oprawa dźwiękowa sprawiają, że każdy moment strachu wywiera jeszcze większe wrażenie.

Nasza ocena: Dezorientująca leśna spirala, która powoli przekonuje cię, że las wie, że tam jesteś – i nie jest tym zachwycony.

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18. Martha Is Dead [Najlepszy niepokojący horror z naciskiem na fabułę]

Nasza ocena 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Psychologiczny horror z perspektywy pierwszej osoby Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One Rok premiery 2022 Twórcy LKA / Wired Productions Średni czas rozgrywki 8–10 godzin Najlepsze dla Fanów horrorów

psychologicznych z naciskiem na fabułę

Martha Is Dead łączy historyczne napięcie z horrorem psychologicznym, przenosząc graczy do ogarniętych wojną Włoch, gdzie odkrywają oni mroczną historię. Dzięki immersji w perspektywie pierwszej osoby oraz naciskowi na śledztwo i łamigłówki gra z łatwością plasuje się wśród najlepszych horrorów na PS5 dla wszystkich, którzy wolą powolny, klimatyczny horror od pełnych akcji przerażających scen.

Zagadki związane z otoczeniem i mechanika śledcza nagradzają dbałość o szczegóły, a historyczny realizm potęguje efekt horroru. Niepokojąca oprawa wizualna, subtelne elementy nadprzyrodzone oraz wciągająca oprawa dźwiękowa utrzymują napięcie przez cały czas.

Gracze odczuwają emocjonalny dyskomfort w połączeniu z tajemnicą, co tworzy bogate pod względem psychologicznym doświadczenie horroru.

Porada od profesjonalisty Dokładnie sprawdzaj każdy przedmiot. Ukryte dokumenty i wskazówki często ujawniają głębsze warstwy fabuły, zwiększając immersję i ułatwiając rozwiązywanie zagadek.

Dla fanów horrorów, w których fabuła odgrywa pierwszoplanową rolę, gra „Martha Is Dead” zapewnia pełną napięcia, wciągającą podróż, w której przerażenie ma zarówno charakter historyczny, jak i nadprzyrodzony. Połączenie zagadek środowiskowych, śledztwa prowadzonego z perspektywy pierwszej osoby oraz tematów przeznaczonych dla dorosłych zapewnia wyjątkowo niepokojące wrażenia.

Nasza ocena: ponura, niepokojąca psychiczna plątanina, która wbija się pod skórę i cicho tam pozostaje, nie chcąc odejść.

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19. A Plague Tale: Innocence [Najlepsza przygodowa gra horrorowa typu stealth z bogatą fabułą]

Nasz wynik 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Horror

przetrwania / skradanki z naciskiem na fabułę Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2019 Twórcy Asobo Studio / Focus Home Interactive Średni czas rozgrywki 15–20 godzin Dla Fanów emocjonujących opowieści i pełnej napięcia gry typu survival

A Plague Tale: Innocence to pełna emocji gra z gatunku survival horroru, której akcja rozgrywa się w średniowiecznej Francji. Gracze wcielają się w Amicię i prowadzą jej młodszego brata Hugo przez miasta dotknięte zarazą, mijając wrogich żołnierzy i nadprzyrodzone roje szczurów. Kluczową rolę odgrywają mechaniki skradania się i wykorzystania światła, które wymagają starannego planowania, by przetrwać spotkania z przeciwnikami, nadając grze metodyczny charakter i napięcie związane z wysoką stawką, które fani gier takich jak „Dark Souls” natychmiast rozpoznają.

Porada od profesjonalisty Kreatywnie wykorzystuj światło i ciemność. Cienie chronią Hugo i Amicię, a strategiczne rozmieszczenie pochodni pozwala skutecznie manipulować zachowaniem szczurów.

Zagadki związane ze środowiskiem i strategiczne wykorzystanie światła budują napięcie, podczas gdy fabuła pozostaje głęboko osobista. Gra łączy momenty skupione na narracji z walką o przetrwanie o wysoką stawkę, wywołując zarówno strach, jak i empatię. Klimatyczna oprawa graficzna, wciągająca oprawa dźwiękowa i szczegółowe otoczenie potęgują poczucie niebezpieczeństwa i izolacji.

A dzięki alchemicznym mocom, siłom nadprzyrodzonym i mrocznemu, średniowiecznemu światu, „Opowieść o zarazie” wyróżnia się również jako jedna z ulubionych przez fanów gier fantasy – w rzeczywistości jest to jedyna gra fantasy na całej naszej liście, co czyni ją rzadką mieszanką horroru, skradanki i mrocznego klimatu fantasy.

Nasza ocena: Delikatna, przerażająca opowieść o ucieczce, w której miłość, światło i tysiące krzyczących szczurów na zmianę próbują cię złamać.

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20. Resident Evil Village [Najlepsze połączenie gotyckiej przygody i survival horroru]

Nasz wynik 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Horror survivalowy z perspektywy pierwszej osoby Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2021 Twórca Capcom / Capcom Średni czas rozgrywki 12–15 godzin Najlepsze dla Fanów klimatycznych gier z gatunku survival horroru z elementami akcji

Resident Evil Village łączy survival horror z perspektywy pierwszej osoby z eksploracją opartą na łamigłówkach oraz taktyczną walką. Gracze przemierzają gotycką wioskę, nawiedzoną posiadłość i różnorodne lokacje, zarządzając przy tym ograniczonymi zasobami i mierząc się z wyjątkowymi przeciwnikami.

Klimatyczna oprawa graficzna i oświetlenie budują nieustanne poczucie grozy i napięcia. Zagadki, eksploracja i opowiadanie historii poprzez otoczenie odgrywają kluczową rolę, zachęcając do obserwacji i rozwiązywania problemów.

Spotkania z przeciwnikami są zaprojektowane strategicznie, co wymaga starannego zarządzania zasobami i myślenia taktycznego. Fabuła i budowanie świata są płynnie wplecione w otoczenie, nagradzając graczy, którzy dokładnie je eksplorują.

Porada od eksperta Zbadaj każdy zakątek. Ukryte pomieszczenia często zawierają kluczowe zasoby, informacje fabularne i ulepszenia, które ułatwiają przetrwanie i rozwiązywanie zagadek.

Idealna dla fanów survival horrorów poszukujących połączenia eksploracji, walki i napięcia, gra „Resident Evil Village” równoważy kinowy horror z możliwością samodzielnego działania gracza. Gra oferuje różnorodne przerażające momenty, niezapomniane lokacje oraz pełne napięcia sytuacje związane z zarządzaniem zasobami.

Nasza ocena: gotycki park rozrywki pełen horrorowych atrakcji, w którym każda nowa strefa sprawia wrażenie osobnego, nieco szalonego małego arcydzieła.

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Wszystko, co musisz wiedzieć o grach podobnych do „Udręczone dusze 2”

Klaustrofobiczne rezydencje, psychologiczne zawirowania, tajemnicze łamigłówki i sporadyczne korytarze, które sprawiają, że chcesz uciec – gry takie jak „Udręczone dusze 2” dostarczają bardzo specyficznej mieszanki niepokoju. Ten krótki przewodnik wyjaśnia, co dokładnie sprawia, że ten rodzaj horroru tak działa, dzięki czemu z łatwością rozpoznasz składniki, których szukasz w swojej kolejnej nocnej obsesji.

Lubisz powolną, metodyczną eksplorację?

A może wolisz pełne napięcia korytarze z licznymi momentami zaskoczenia?

A może pięknie irytujące łamigłówki, które sprawiają, że zaczynasz wątpić w swój wzrok?

Dobra wiadomość: poniższe propozycje obejmują to wszystko. Wiele z nich to cyfrowe klasyki gotowe na długą noc pełną strachu napędzanego adrenaliną.

Co sprawia, że „Udręczone dusze 2” jest tak wyjątkowe?

„Udręczone dusze 2” to nie tylko kolejna gra horrorowa, w którą gra się z jedną ręką zawieszoną nad przyciskiem pauzy – ta gra naprawdę potrafi działać na nerwy w sprytny i przemyślany sposób. Łączy w sobie oldschoolowe napięcie wynikające z nieruchomej kamery z nowoczesną oprawą wizualną i dopracowaniem, tworząc ciasne, klaustrofobiczne przestrzenie, które nagradzają każdego, kto zechce zwolnić tempo i naprawdę się rozejrzeć.

Atmosfera, która dokładnie wie, co robi

Każda skrzypiąca deska, migocząca żarówka i podejrzanie długi korytarz sprawiają wrażenie, jakby zostały stworzone ręcznie po to, by wywołać w tobie niepokój. Nic nie jest przypadkowe. Cały świat sprawia wrażenie, jakby czekał, aż popełnisz błąd, co sprawia, że nawet prosta eksploracja wydaje się dziwnie ekscytująca.

Zagadki, które wydają się naturalne, a nie wymuszone

Zagadki nie sprawiają wrażenia, jakby gra narzucała ci zadania domowe – są one organicznie wplecione w otoczenie. Rozwiązujesz je, ponieważ zwracasz uwagę, a nie dlatego, że każe ci to świecąca strzałka. A zarządzanie zasobami? Jest subtelne, ale niezwykle skuteczne. Każda apteczka i każdy nabój mają znaczenie, więc zanim coś wykorzystasz, zastanowisz się dwa razy.

Głębia psychologiczna, która pozostaje w pamięci

Gra naprawdę błyszczy dzięki swojej psychologicznej warstwie. Postacie niezależne, dziwne wizje, niepokojące notatki i te niepokojące drobne szczegóły otoczenia sprawiają, że świat wydaje się żywy w sposób, który nasuwa pytanie: „Czy powinienem się martwić?”. Nie chodzi tylko o przetrwanie; układasz w całość historię, która pozostaje w twojej głowie na długo po tym, jak odłożysz grę.

Stonowana paleta kolorów, nagłe wizualne szokujące efekty i idealnie zgrane sygnały dźwiękowe – wszystko to współdziała, utrzymując cię w napięciu. Nawet wejście do nowego pomieszczenia przypomina rzut monetą między postępem a paniką.

Powolny horror, którym warto się delektować

Jeśli lubisz klimatyczne horrory, „Udręczone dusze 2” oferuje znacznie więcej niż tylko tanie strachy. Chodzi tu o powoli narastające napięcie, sprytnie zbudowany świat i cichy dreszczyk emocji związany z odkrywaniem niepokojących rzeczy na własną rękę. To gra, która udowadnia, że najstraszniejsze momenty to te, na które nie byłeś przygotowany – i właśnie dlatego wywierają tak silne wrażenie.

Dlaczego gry takie jak „Udręczone dusze 2” wykraczają poza ramy zwykłego horroru

Tytuły te wyróżniają się na tle standardowych horrorów, kładąc nacisk na skrupulatne tempo akcji i atmosferę. Głównym antagonistą jest sam świat, stworzony tak, by gracz nieustannie czuł się nieswojo.

Atmosferyczny ucisk: Staranna gra dźwiękowa, oświetlenie i opowiadanie historii poprzez otoczenie tworzą trwałe poczucie grozy, zamiast polegać na nagłych przerażeniach. Tytuły takie jak „Silent Hill 2” i „Visage” są w tym mistrzami, tworząc światy, w których izolacja i niepokojąca cisza są bardziej przerażające niż jakikolwiek potwór.

Staranna gra dźwiękowa, oświetlenie i opowiadanie historii poprzez otoczenie tworzą trwałe poczucie grozy, zamiast polegać na nagłych przerażeniach. Tytuły takie jak „Silent Hill 2” i „Visage” są w tym mistrzami, tworząc światy, w których izolacja i niepokojąca cisza są bardziej przerażające niż jakikolwiek potwór. Przemyślane spotkania: Każde wyzwanie to przemyślane połączenie napięcia i ciekawości. Dzięki temu gracze zawsze oczekują zagrożenia, a nie tylko na nie reagują.

Każde wyzwanie to przemyślane połączenie napięcia i ciekawości. Dzięki temu gracze zawsze oczekują zagrożenia, a nie tylko na nie reagują. Zaangażowanie intelektualne poprzez łamigłówki i fabułę: Te gry angażują graczy, wymagając krytycznego myślenia i wnikliwej obserwacji, dzięki czemu proces odkrywania staje się głęboko satysfakcjonujący.

Satysfakcjonująca obserwacja: Eksploracja nie jest tylko wypełniaczem – ma kluczowe znaczenie. Ukryte notatki, tajemnicze wiadomości i subtelne wskazówki w otoczeniu ujawniają szerszy kontekst fabularny, zmuszając graczy do krytycznego myślenia. Gry takie jak „Alan Wake 2” i „The Sinking City” płynnie łączą pracę detektywistyczną i rozwiązywanie zagadek z fabułą, nagradzając tych, którzy zwracają uwagę na szczegóły.

Eksploracja nie jest tylko wypełniaczem – ma kluczowe znaczenie. Ukryte notatki, tajemnicze wiadomości i subtelne wskazówki w otoczeniu ujawniają szerszy kontekst fabularny, zmuszając graczy do krytycznego myślenia. Gry takie jak „Alan Wake 2” i „The Sinking City” płynnie łączą pracę detektywistyczną i rozwiązywanie zagadek z fabułą, nagradzając tych, którzy zwracają uwagę na szczegóły. Zintegrowane łamigłówki: Łamigłówki są wplecione w otoczenie i fabułę, a nie sprawiają wrażenia oddzielnych minigier. „Poczucie spełnienia wynikające z rozwiązywania skomplikowanych łamigłówek” nadaje horrorowi wagę i znaczenie.

Łamigłówki są wplecione w otoczenie i fabułę, a nie sprawiają wrażenia oddzielnych minigier. „Poczucie spełnienia wynikające z rozwiązywania skomplikowanych łamigłówek” nadaje horrorowi wagę i znaczenie. Strategia zasobowa o wysokiej stawce: Bezbronność gracza jest nieustannie potęgowana przez brak zasobów, co sprawia, że proste decyzje stają się momentami prawdziwego napięcia.

Niedobór zasobów: Amunicja, zdrowie i punkty zapisu są celowo ograniczone. Dodaje to kluczowy wymiar strategii zarządzania zasobami, tworząc momenty grozy, których często brakuje w horrorach akcji. To napięcie o wysoką stawkę jest doskonale wykorzystane w zarządzaniu zasobami w grach „Resident Evil 4” (2023) i „Dead Space” (remake), zamieniając decyzję o tym, czy oszczędzać amunicję, czy zdrowie, w moment decydujący o przetrwaniu.

Amunicja, zdrowie i punkty zapisu są celowo ograniczone. Dodaje to kluczowy wymiar strategii zarządzania zasobami, tworząc momenty grozy, których często brakuje w horrorach akcji. To napięcie o wysoką stawkę jest doskonale wykorzystane w zarządzaniu zasobami w grach „Resident Evil 4” (2023) i „Dead Space” (remake), zamieniając decyzję o tym, czy oszczędzać amunicję, czy zdrowie, w moment decydujący o przetrwaniu. Głębia narracji: Gracze wykraczają poza zwykłą ucieczkę. Nacisk na wyrafinowaną narrację i „moralnie niejednoznaczne wybory” sprawia, że gracze angażują się zarówno w fabułę, jak i w walkę o przetrwanie.

Moja ogólna ocena

Pełna lista jest pełna fantastycznych propozycji i, szczerze mówiąc, żadna z nich nie zawiedzie. Jeśli jednak „Udręczone dusze 2” sprawiło, że masz ochotę na więcej niesamowitych rezydencji, niepokojących zagadek i klasycznych dreszczyków survival horroru, prawdopodobnie chcesz od razu znaleźć punkt wyjścia. Te szybkie propozycje poprowadzą cię prosto do gier, które najlepiej oddają ten klimat.

Dla purystów survival horroru → Resident Evil 4. Idealne połączenie napięcia, akcji i atmosfery. Idealna pozycja dla graczy, którzy pragną precyzyjnego zarządzania zasobami, sprytnego projektowania przeciwników oraz mistrzowskiej lekcji nowoczesnego tempa horroru.

Dla poszukiwaczy grozy w klimacie science fiction → Dead Space. Przerażająca, skrupulatnie dopracowana nowa wersja, w której każdy korytarz wydaje się żywy. Idealna dla graczy, którzy uwielbiają strategiczne rozczłonkowywanie przeciwników, klaustrofobiczną napiętą atmosferę i horror w oprawie na miarę gier AAA.

Dla fanów horroru psychologicznego → Silent Hill 2. Przejmująca, emocjonalna podróż w głąb strachu i poczucia winy. Stworzona dla graczy, którzy pragną horroru, który raczej wywołuje niepokój niż zaskakuje, z symboliką i fabułą, które zapadają głęboko w pamięć.

Dla miłośników thrillerów fabularnych → Alan Wake 2. Odważny, łamiący konwencje koszmar oparty na atmosferze, tajemnicy i kinowej narracji. Idealny wybór dla graczy, którzy preferują horror z powolnym napięciem, stylową oprawą wizualną i zawiłymi wątkami fabularnymi.

Dla poszukiwaczy przygód w stylu gotyckiego horroru → Resident Evil Village. Przerażająca, fantastyczna podróż przez świat pełen potworów i tajemnic. Idealna propozycja dla graczy, którzy lubią dramatyczne sceny, eksplorację oraz połączenie akcji z niesamowitym klimatem bajki.

To już wszystko, jeśli chodzi o najlepsze sposoby na podtrzymanie horrorowej passy. Wybierz swoją ulubioną grę, przygasnij światła i niech koszmary się rozpoczną.

Często zadawane pytania