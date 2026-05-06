10 najlepszych gier horrorowych na PC, które naprawdę przerażają w 2026 roku

Najlepsze horrory na PC to coś znacznie więcej niż tylko zbiór tanich efektów zaskoczenia – one naprawdę wbijają się pod skórę. Tworzą atmosferę, grają z oczekiwaniami gracza i sprawiają, że przez cały czas tętno pozostaje nieco zbyt wysokie.

Horror na PC to dziedzina, w której ten gatunek naprawdę błyszczy. Dzięki głębszej mechanice i odważniejszej narracji gry te kierują strach w przemyślane strony – niezależnie od tego, czy chodzi o powolny, psychologiczny niepokój , czy o pełną panikę .

Gotowi na nieprzyjemne wrażenia w tym najlepszym tego słowa znaczeniu? Moja lista zawiera najlepsze horrory na PC, które namieszają wam w głowie, ale i tak je ukończycie.

Nasze najlepsze propozycje gier horrorowych na PC

Niektóre horrory są po prostu inne. Te trzy zawsze polecam jako pierwsze – są sprytnie zaprojektowane, nieustannie przerażające i nie tracą na atrakcyjności nawet po dziesiątkach godzin gry.

1 Hell is Us 2025 To nowość na scenie gier horrorowych, łącząca brutalną walkę wręcz z surrealistyczną eksploracją. Jest to przygoda, która rzuca ci wyzwanie, byś jednocześnie walczył z potworami i własnymi lękami. Buy now 2 Look Outside 2025 Czysty koszmar. Ta gra uwięzi cię w przerażającym domu, w którym rzeczywistość nieustannie się wypacza, a każde pomieszczenie sprawia wrażenie, jakby chciało cię zabić. Jeśli szukasz najstraszniejszej gry ostatnich lat, to może być właśnie ta. Buy now 3 Deathbound 2024 Jest to kooperacyjna gra w stylu Souls, w której śmierć nie oznacza końca, lecz stanowi mechanikę, z którą faktycznie się bawisz. Zmusza cię i twoich znajomych do zgrania się, przełączania się między postaciami i przetrwania w starciu z groteskowymi bossami. Buy now

Te trzy to prawdziwa klasa. Żadnych sztuczek, tylko świetna konstrukcja, sprytne momenty strachu i taki rodzaj horroru, o którym będziesz myśleć jeszcze długo po zakończeniu gry.

10 najlepszych horrorów na PC: lista, która naprawdę przeraża

Większość gier horrorowych pojawia się i znika, ale te tytuły na długo pozostaną w Twojej pamięci jako jedne z najlepszych gier horrorowych, w jakie kiedykolwiek grałeś. Od bezlitosnych slasherów po pełen napięcia psychologiczny strach – na PC znajdziesz jedne z najlepszych horrorów na rynku.

Oto najlepsze tytuły, które naprawdę dostarczają dreszczyku emocji i zasługują na miejsce na twojej liście.

1. Hell is Us [Najlepsza gra horrorowa oferująca surrealistyczną eksplorację i walkę]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Rok wydania 2025 Twórca Rogue Factor Średni czas rozgrywki ~25–30 godzin Unikalne cechy Półotwarty świat, brak punktów orientacyjnych i map; eksploracja bogata w fabułę, konfigurowalna walka wręcz dzięki modyfikatorom emocjonalnym, mnóstwo łamigłówek, towarzysz w postaci drona oraz opcje ułatwień

„Hell is Us” to naprawdę coś zupełnie innego. Twórcy poszli na całość – postanowili wrzucić nas w przerażające pustkowie, pozwolić nam wędrować i sprawić, by fabuła dotarła do nas w naturalny sposób. Już samo to sprawia, że gra wyróżnia się spośród morza powielanych survival horrorów.

To, co naprawdę mnie przekonało, to walka. Żadnego nudnego strzelania z pistoletu – tu wszystko opiera się na walce wręcz i potężnych ciosach mieczem. Już teraz wyobrażam sobie napięcie związane ze starciem z tymi pokręconymi stworzeniami w całkowicie ciemnych ruinach, wiedząc, że jeden błąd może cię poważnie skrzywdzić. Dla fanów kultowych złoczyńców z gier wideo przeciwnicy w tej grze to wyjątkowe ujęcie horroru psychologicznego, które sprawi, że zaczniesz kwestionować wszystko. Wygląda na to, że twórcy dążą do idealnej równowagi między eksploracją, przetrwaniem i brutalnymi starciami.

A pod względem wizualnym? Klimat jest niesamowity. Opuszczone miasta na wpół pochłonięte przez naturę, migoczące w oddali neony i potwory, które wyglądają bardziej jak żywe koszmary. Ta atmosfera szczerze przypomina mi „Control” czy „Death Stranding” – tę mieszankę piękna i niepokoju, która na długo pozostaje w pamięci. Nawet oprawa dźwiękowa w zapowiedziach przyprawiała mnie o dreszcze – pełna echa i dziwnie zniekształcona.

Rada od profesjonalisty Zdecyduj się na tę grę, jeśli masz dość przewidywalnych fabryk „jump scare’ów” i pragniesz horroru, który naprawdę pozwala ci na swobodną eksplorację.

Nasza ocena: Ta gra to powiew świeżego powietrza w gatunku horrorów, którego tak bardzo potrzebujesz. To prawdziwe arcydzieło i zdecydowanie zasługuje na twoją uwagę.

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Co sądzą gracze?

iroh ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ta gra czerpie inspirację z wielu znanych tytułów z gatunku horrorów i gier RPG, ale mimo to w jakiś sposób wytycza własną ścieżkę i wnosi świeże, oryginalne pomysły.

2. „Look Outside” [Najlepszy film z gatunku horroru psychologicznego]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2025 Twórca Francis Coulombe; Wydawca: Devolver Digital Średni czas rozgrywki ~4–6 godzin Unikalne cechy Turowa gra RPG z gatunku horroru, rozgrywająca się z widokiem z góry w budynku mieszkalnym; zarządzaj potrzebami niezbędnymi do przetrwania (głód, higiena), rekrutuj sojuszników, wiele zakończeń, zarządzanie zasobami i relacjami społecznymi

Look Outside od razu rzuca cię w sam środek napięcia. Utknąłeś w domu, w którym nic nie pozostaje takie samo, a każdy korytarz wydaje się ożywiony. Gra czerpie z klasycznego klimatu Silent Hill, ale przekształca go w coś jeszcze bardziej klaustrofobicznego. Jeśli lubisz ten styl horroru, to jest to jedna z najlepszych gier na PC, jakie można znaleźć.

Powiem szczerze, ta gra trzymała mnie w napięciu przez całą noc. Wchodzenie do pokoju, słyszenie szeptów, a potem uświadamianie sobie, że układ pomieszczenia się zmienił – to wszystko zaburzało moje poczucie rzeczywistości. Tempo jest wolniejsze niż np. w serii „Outlast”, ale napięcie narasta tak bardzo, że każde skrzypnięcie wydaje się potworem czekającym na atak. Czasami chciałem po prostu zrezygnować i uciec, ale właśnie dlatego ta gra działa.

Pod względem wizualnym gra doskonale oddaje atmosferę gorączkowego snu. Cienie pochłaniają meble, światła migoczą, jakby miały własną wolę, a sposób, w jaki kamera subtelnie się przechyla, sprawiał, że dosłownie traciłem równowagę. A dźwięk? Czysty terror, z wybuchami szumu, które przypominały mi oryginalne radia z „Silent Hill”.

Rada od profesjonalisty Najlepiej grać samemu, w nocy, w słuchawkach. Nie graj w to z przyjaciółmi, chyba że chcesz, żeby ktoś się śmiał, podczas gdy ty wpadniesz w panikę.

Nasza ocena: „Look Outside” przeraża w sposób, jaki udaje się osiągnąć nielicznym grom. Ta gra udowadnia, że nie potrzeba wyszukanej mechaniki, gdy opanuje się sztukę budowania napięcia.

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Co sądzą gracze?

Jordan Biordi ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 „Look Outside” to naprawdę jedna z najstraszniejszych gier, w jakie grałem od czasów „P.T.”, a to niezwykle wysoka poprzeczka do pokonania.

3. Deathbound [Najlepsza gra horrorowa typu „soulslike” z trybem kooperacji]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Rok wydania 2024 Producent Trialforge Studio; Wydawca: Tate Multimedia Średni czas rozgrywki ~4–5 godz. Unikalne cechy Mechanika typu „soulslike” oparta na drużynie, możliwość przełączania się między poległymi wojownikami w trakcie walki, z których każdy posiada unikalne umiejętności; wpływy kultury brazylijskiej w grafice i rytmie; system kombinacji ciosów Morphstrike

Deathbound urzekł mnie swoim nowatorskim podejściem do formuły gier typu „soulslike”: śmierć nie jest końcem, lecz częścią cyklu. To jedna z tych najlepszych gier kooperacyjnych, która zmusza ciebie i twoją drużynę do łączenia umiejętności, zamiany tożsamości w trakcie walki oraz dostosowywania się do intensywnego systemu walki, który nie wybacza wahania.

Gra w trybie solo jest brutalna, ale z przyjaciółmi staje się absolutnie zabawnym koszmarem. Dopasowywanie momentu zmiany postaci do ataku wroga lub łączenie umiejętności w łańcuchy daje niesamowite wrażenia, choć poziom trudności może odstraszyć graczy okazjonalnych. Uważam jednak, że warto podjąć ten wysiłek, ponieważ każde zwycięstwo daje poczucie, jakbyś wyciągał swoją drużynę z paszczy śmierci.

Oprawa graficzna jest po prostu niesamowita. Kierownictwo artystyczne stawia na groteskowe projekty, kapiącą krew i pokręcone zbroje, które wyglądają, jakby pochodziły z miejsca gorszego niż piekło. Ścieżka dźwiękowa potęguje emocje podczas każdej walki z bossem dzięki dudniącym bębnom, które sprawiają, że serce mi wali.

Rada od profesjonalisty Nie lekceważ parowania. Idealne blokady nie tylko chronią twoje zdrowie, ale też otwierają okazje do brutalnych kombinacji Morphstrike, które mogą natychmiast odwrócić losy walki.

Nasza ocena: „Deathbound” nie jest grą dla każdego, ale jeśli szukasz przerażającego, zespołowego wyzwania, które zamienia tryb kooperacji w czysty terror, to jest to jedna z najlepszych gier horrorowych, w jakie grałem od lat.

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Co sądzą gracze?

alexaDarkk ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Skończyłem czytać „Deathbound” i bardzo mi się podobało 😀

4. Killing Floor 3 [Najlepsza krwawa rozrywka dla wielu graczy]

Nasz wynik 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Rok premiery 2025 Producent Tripwire Interactive Średni czas rozgrywki ~16 godzin Unikalne cechy Krwawa strzelanka kooperacyjna typu „horda” z intensywnymi scenami przemocy, rozbudowanym systemem progresji z modyfikacjami broni, przepustkami bojowymi oraz trybem crossplay dla maksymalnie 6 graczy

Killing Floor 3 to moja osobista ulubiona gra. Łączy w sobie charakterystyczne dla serii sceny gore, fale mutantów i nieustanne tempo, a następnie podkręca wszystko do maksimum. Jako kontynuacja doskonale zna swoją publiczność: graczy , którzy pragną nieustannych dreszczyków emocji i pracy zespołowej, która albo was uratuje, albo zabije.

A co najlepsze? To czysta zabawa z przyjaciółmi. Rozgrywki przypominają krwawą przejażdżkę na wesołym miasteczku; wskakuję do akcji, koszę potwory i modlę się, żeby moja drużyna nie nawaliła. Nie stara się być subtelna jak gry Frictional Games, ale szanuję ją za to, że stawia na czystą adrenalinę. Jeśli lubisz najlepsze strzelanki na PC pełne chaosu, ta gra zasługuje na swoje miejsce w tej liście.

To powiedziawszy, po długich sesjach może wydawać się monotonna, ponieważ kolejne fale potworów mogą się ze sobą zlewać. Jest to jednak gra wymagająca, więc jeśli mówimy o komputerach, będziesz potrzebować solidnego komputera stacjonarnego lub wydajnego laptopa do gier.

Grafika jest niesamowita. Każdy strzał w głowę rozpryskuje na ścianach kawałki ciała, a oświetlenie sprawia, że hordy mutantów wyglądają wyjątkowo przerażająco. Ścieżka dźwiękowa to heavy metalowa doskonałość, która dodaje energii moim koszmarnym rozgrywkom. To naprawdę jedna z najlepszych gier wieloosobowych, w jakie kiedykolwiek grałem.

Rada od profesjonalisty Nie strzelaj na oślep – komunikuj się. Oddział, który z wyprzedzeniem informuje o przeładowaniach, zrzutach amunicji i pojawieniu się potężnych zombie, przetrwa dwa razy dłużej niż grupa samotnych wilków.

Nasza ocena: „Killing Floor 3” to chaotyczna, krwawa i przerażająca przygoda. Nie jest to gra głęboka, ale nie musi taka być – liczy się tylko liczba zabitych.

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Co sądzą gracze?

Noah Kupetsky ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Killing Floor 3 to krwawa, przepiękna gra, w którą gra się naprawdę świetnie. Strzelaniny są dynamiczne i precyzyjne, a wybór broni, z której chcesz korzystać, jest znacznie mniej ograniczony.

5. Silent Hill 2: Remake [Najlepszy remake horroru psychologicznego]

Nasz wynik 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 5 Rok wydania 2024 Twórca Bloober Team; Wydawca: Konami Średni czas rozgrywki ~16–20 godzin Unikalne cechy Klimatyczny remake z kamerą umieszczoną za ramieniem, ulepszoną oprawą dźwiękową i graficzną, nowymi zagadkami i lokacjami, dodatkowymi zakończeniami oraz przedmiotami do zebrania, zachowujący jednocześnie klimat i fabułę oryginału

Zespół Bloober Team wziął jedną z najlepszych gier horrorowych w historii i przerobił ją z myślą o współczesnych graczach. Remake „Silent Hill 2” to nie tylko nostalgia, to terror w nowej odsłonie. Zachowuje przytłaczającą historię o mężczyźnie ścigającym cień swojej zmarłej żony, jednocześnie ulepszając system walki i eksploracji dla nowego pokolenia graczy. Dla mnie zarówno oryginalna gra, jak i remake należą do najlepszych gier dla jednego gracza w historii.

Gra wywarła na mnie większe wrażenie, niż się spodziewałem. Spacerowanie po ulicach spowitych mgłą w nowoczesnej oprawie graficznej przypominało koszmar, który ożył. Tempo rozgrywki jest celowo powolne, czasem zbyt wolne jak na współczesne gusta, ale właśnie to sprawia, że przerażenie jest tak skuteczne. Projekt zagadek nadal zachwyca, choć niektóre wydawały się nieco niezgrabne w porównaniu z bardziej dopracowanymi grami.

Pod względem wizualnym jest to prawdopodobnie najpiękniejszy jak dotąd remake klasycznego horroru. Mgła się przemieszcza i pochłania gracza, sprawiając, że każda uliczka wydaje się niebezpieczna. Ścieżka dźwiękowa wciąż porusza do głębi; łączy melancholijne dźwięki fortepianu z krzykami, które dosłownie utkwiły mi w głowie.

Rada od profesjonalisty Zgaś światła i załóż słuchawki. Mgła, oprawa dźwiękowa, cała atmosfera – wszystko to wywiera o wiele większe wrażenie, gdy pozwolisz grze zawładnąć swoimi zmysłami.

Nasza ocena: To arcydzieło pozostaje jedną z najlepszych gier horrorowych w historii. Remake udowadnia, dlaczego „Silent Hill 2” nadal jest królem horroru psychologicznego.

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Co sądzą gracze?

WondersomeWalrus ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ta gra doskonale oddawała atmosferę, wyglądała oszałamiająco, momentami naprawdę budziła strach, a pod koniec miała naprawdę świetną fabułę.

6. Alan Wake 2 [Najlepsza gra horrorowa oparta na fabule]

Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S Rok wydania 2023 Producent Remedy Entertainment Średni czas rozgrywki ~16 godzin na fabułę główną Unikalne cechy Fabuła z dwoma bohaterami, bogate nawiązania do uniwersum Remedy, ulepszona grafika z wykorzystaniem ray tracingu

Alan Wake 2 to bez wątpienia jedna z najbardziej wciągających gier horrorowych opartych na fabule, w jakie grałem. Tym razem Remedy Entertainment postawiło w pełni na survival horror; gra zawiera mniej akcji niż pierwsza część, a więcej atmosfery, napięcia i kontroli nad fabułą. Jeśli kochasz niesamowite gry typu stealth, to jest to tytuł dla Ciebie.

Granie zarówno jako Alan, jak i Saga zapewnia mi niesamowitą różnorodność. W jednej chwili układam wskazówki na tablicy detektywistycznej, a w następnej gubię się w koszmarnym świecie Alana, gdzie rzeczywistość zmienia się na każdym kroku. Tempo jest wprawdzie wolniejsze, ale dzięki temu każda walka jest o wiele bardziej intensywna. Czasami chciałem odrobinę więcej akcji, ale szczerze mówiąc, to powolne tempo pasuje do klimatu.

Pod względem wizualnym ta gra to prawdziwa bestia. Twórcy popisali się oświetleniem; każdy promień latarki i każdy cień wydają się być ręcznie dopracowane, by działać mi na nerwy. Dodaj do tego nawiedzoną ścieżkę dźwiękową i jedne z najbardziej przerażających efektów dźwiękowych w grach, a otrzymasz horror, który na zawsze pozostanie w pamięci.

Rada od profesjonalisty Zagraj w tę grę w ciemności ze słuchawkami; w przeciwnym razie przegapisz połowę atmosfery.

Nasza ocena: „Alan Wake 2” to wzór do naśladowania wśród horrorów opartych na fabule. Nie jest to najstraszniejsza gra na rynku, ale z pewnością jedna z najmądrzejszych i najbardziej stylowych.

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Co sądzą o tym gracze?

JinxIsPerfect ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Dla mnie to jedna z najlepszych gier grozy ostatnich lat

7. Amnesia: Bunkier [Najlepszy survival horror z nieustannym napięciem]

Nasza ocena 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch (data premiery nieznana) Rok premiery 2023 Twórca Frictional Games Średni czas rozgrywki 4–6 godzin Unikalne cechy Półotwarty bunkier z czasów II wojny światowej, potwór sterowany przez sztuczną inteligencję, zarządzanie światłem i zasobami w warunkach presji

W grze „Amnesia: Bunkier” wszystko sprowadza się do czystej walki o przetrwanie. Jesteś tylko ty, bunkier z czasów I wojny światowej i potwór, który nieustannie na ciebie poluje. Żadnych zaprogramowanych momentów strachu, żadnych zabezpieczeń. Każdy wydany przeze mnie dźwięk wydawał się wyrokiem śmierci, a właśnie ten nieustanny strach sprawia, że gra tak dobrze działa.

Dynamiczna sztuczna inteligencja potwora sprawia, że każda rozgrywka jest inna. Czasami ryzykowałem przeszukanie pomieszczenia w poszukiwaniu zapasów, by po chwili usłyszeć bestię pełzającą po ścianach, co natychmiast wywoływało panikę. Zarządzanie paliwem do generatora to osobna, stresująca gra; zgaszone światła oznaczają, że w zasadzie masz już po wszystkim. To nie jest gra dla każdego (niektórzy mogą uznać ją za zbyt wymagającą), ale jeśli kochasz dobre gry survivalowe na PC, które wystawiają twoje nerwy na próbę, to jest to szczytowe osiągnięcie.

Surowa grafika bunkra, migoczące światła i dźwięk pełen echa sprawiają, że wszystko wydaje się duszne, zwłaszcza jeśli masz świetny telewizor do gier. Nie jest to efektowna gra, ale realizm buduje atmosferę strachu. Każdy skrzyp w ciemności wydawał się prawdziwym zagrożeniem.

Rada od profesjonalisty Nie gromadź zapasów, wykorzystuj je mądrze. Skąpstwo doprowadzi cię do śmierci.

Nasza ocena: „Amnesia: Bunkier” to jedna z najbardziej trzymających w napięciu gier horrorowych, w jakie grałem. Jest brutalna, ale jeśli szukasz autentycznego horroru survivalowego, nic innego nie może się z nią równać.

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Co sądzą o tym gracze?

internetExtranjero ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Świetnie. Przerażająca i wciągająca gra, która jest naprawdę przemyślana i dobrze zaprojektowana, z sugestywnym i wciągającym scenariuszem.

8. Protokół Callisto [Najlepsza krwawa gra science fiction dla fanów Dead Space]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok premiery 2022 Twórca Striking Distance Studios, pod kierownictwem Glena Schofielda Średni czas rozgrywki ~10 godzin Unikalne cechy Mroczny survival horror science fiction osadzony na Kallisto, duchowy następca serii „Dead Space”

Gra „Protokół Callisto”” wzbudziła we mnie ogromne oczekiwania jako „następca Dead Space” i pod wieloma względami spełniła je: mroczna, science-fictionowa sceneria więzienna, groteskowe potwory i mnóstwo krwi. Nie jest idealna, ale, człowieku, kiedy atmosfera się zgra, robi ogromne wrażenie.

Walka opiera się głównie na starciach wręcz i unikach, co na początku wydawało mi się całkiem odświeżające. Rozbijanie potworów pałką i wykonywanie ciosów kończących dawało niezły kop, dopóki… nie wkradła się monotonia. Pod koniec zacząłem tęsknić za odrobiną większej różnorodności. Tempo gry czasami się wlecze, a nagłe skoki trudności mogą wydawać się nieuczciwe. Mimo to, jeśli wolisz pełne napięcia starcia w zwarciu zamiast strzelania na oślep, ta gra na pewno ci się spodoba.

Grafika jest niesamowita: modele postaci i poziom szczegółowości krwawych scen należą do najlepszych, jakie kiedykolwiek widziałem, zwłaszcza na monitorze gamingowym najwyższej jakości. Oświetlenie w korytarzach więzienia sprawia, że każdy z nich wydaje się niebezpieczny, a oprawa dźwiękowa to prawdziwy koszmar.

Rada od profesjonalisty Jeśli zdecydujesz się zagrać, nieco obniż swoje oczekiwania; to nie jest „Dead Space”, ale i tak dostarcza solidnych dreszczyków.

Nasza ocena: „Callisto” nie jest bezbłędne, ale to mroczna, piękna przygoda z gatunku horroru, w którą warto zagrać, jeśli jesteś fanem horrorów science fiction.

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Co sądzą gracze?

Rose_Nasty ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Dynamiczna, pełna akcji walka, świetne kreacje aktorskie, doskonałe animacje – gra jest piękna i ma świetną oprawę graficzną

9. Pacific Drive [Najlepsza oryginalna interpretacja gatunku survival horroru]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Windows, PlayStation 5 Rok wydania 2024 Twórca Ironwood Studios; Wydawca: Kepler Interactive Średni czas rozgrywki ~13,8 godziny Unikalne cechy Jazda w trybie przetrwania w surrealistycznej strefie pełnej zagrożeń; Twój samochód jest zarówno towarzyszem, jak i kołem ratunkowym, z możliwością tworzenia przedmiotów i personalizacji

Pacific Drive to gra naprawdę wyjątkowa. Nie chodzi tu o ucieczkę przed potworami ze strzelbą w ręku, ale o przetrwanie apokalipsy w swoim zdezelowanym kombi. Tak, twój samochód to linia ratunkowa, broń i bezpieczna strefa. Nie wierzyłem, że „horror survivalowy z jazdą” może się sprawdzić, dopóki nie wypróbowałem tej gry.

Każda wyprawa do Strefy Wykluczenia Olympic przypomina rzut kostką. Szukam części, omijam anomalie i pędzę z powrotem do garażu, zanim mój samochód dosłownie się rozpadnie. Napięcie polega na tym, by utrzymać auto na kołach. Bardzo podobało mi się, że każda przejażdżka była jak mała przygoda, nawet jeśli czasami los rzucał mi pod koła jakieś śmieci.

Pod względem wizualnym gra jest nieco przerażająca, ale zachwycająca: burzowe niebo, zniekształcone krajobrazy i neonowe anomalie, które wypaczają otaczającą cię rzeczywistość. Ścieżka dźwiękowa ma raczej klimatyczny charakter niż przerażający, ale doskonale oddaje atmosferę „samotnej podróży przez piekło”.

Rada od profesjonalisty Traktuj swój samochód jak swoją postać. Mądrze go ulepszaj, bo inaczej daleko nie zajdziesz.

Nasza ocena: Pacific Drive to jedna z najbardziej oryginalnych gier survivalowych z gatunku horroru, w jakie grałem. Jest dziwna, stresująca i niezapomniana.

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Co sądzą gracze?

legomann97 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Szczerze mówiąc, to jedna z najlepszych gier, w jakie grałem. Sama fabuła jest dobra – nie rewelacyjna, ale zdecydowanie zasługuje na moją pochwałę.

10. Visage [Najlepsza gra z gatunku horroru psychologicznego od czasów P.T.]

Nasz wynik 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, Xbox One; PlayStation 5 i Xbox Series X/S (wersja ulepszona, 2021) Rok wydania 2020 (wersja podstawowa), 2021 (wersja ulepszona) Twórca SadSquare Studio Średni czas rozgrywki ~9 godz. (fabuła główna), ~5–13 godz. w zależności od stylu gry Unikalne cechy Inspirowany grą P.T. horror psychologiczny rozgrywający się w nawiedzonym domu, z mechaniką zdrowia psychicznego, ograniczonym ekwipunkiem, losowymi zjawiskami paranormalnymi i wieloma zakończeniami

Visage to czysty horror psychologiczny w stylu P.T. Przerażający dom, niepokojące duchy i system zdrowia psychicznego, który karze cię za samo zbyt długie przebywanie w ciemności. Jeśli chcesz, żeby horror był mocny i absolutnie wyczerpujący nerwowo, to jest to.

Granie w tę grę momentami naprawdę mnie wykańczało. Chodzenie po tym domu, słyszenie cichych szeptów lub skrzypienia drzwi, świadomość, że nie mogę się bronić – sprawiało, że każdy krok wydawał się torturą. Tempo jest brutalne, ale o to właśnie chodzi. Niektóre fragmenty się dłużą, a logika zagadek bywa nieco niezgrabna, ale atmosfera to rekompensuje.

Grafika jest fotorealistyczna w sposób, który sprawia, że dom wydaje się zbyt prawdziwy. Oświetlenie ma tu kluczowe znaczenie; jedna migocząca żarówka natychmiast tworzy odpowiedni nastrój. Dodaj do tego minimalistyczną, ale wyrazistą oprawę dźwiękową, a otrzymasz grę horrorową, która nie potrzebuje nagłych przerażeń, by wbić się ci pod skórę.

Rada od profesjonalisty Graj w krótkich sesjach. Długie sesje wypalą ci mózg.

Nasza opinia: „Visage” to jedno z najbardziej przerażających doświadczeń, jakie kiedykolwiek miałem w grach. Jeśli chcesz poczuć prawdziwy strach, to jest gra dla ciebie.

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Co sądzą gracze?

filthycasualguy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Grałem w wiele gier z gatunku horroru i ta zdecydowanie plasuje się w mojej pierwszej trójce. Rozgrywka ma dobre tempo i jest wymagająca, ale nie aż tak zagmatwana. Atmosfera zasługuje na 10/10.

Nadchodzące horrory na PC

Scena horrorów wkrótce oszaleje dzięki szalonym nowym tytułom, które pojawią się w 2026 roku. Od klasycznych serii, które stają się coraz bardziej przerażające, po zupełnie nowe koszmary, których nawet nie potrafimy sobie wyobrazić – oto, co nie pozwoli nam zasnąć w przyszłym roku:

Resident Evil: Requiem (2026) – Seria „Resident Evil” powraca, a tym razem zamierza podkręcić poziom grozy jeszcze bardziej. Spodziewaj się nowych mutantów, intensywnej rozgrywki o przetrwanie oraz fabuły, która sprawi, że będziesz się pocić ze strachu. To będzie najlepsza gra z serii RE dla fanów, którzy chcą zmierzyć się ze swoimi najgorszymi koszmarami.

– Seria „Resident Evil” powraca, a tym razem zamierza podkręcić poziom grozy jeszcze bardziej. Spodziewaj się nowych mutantów, intensywnej rozgrywki o przetrwanie oraz fabuły, która sprawi, że będziesz się pocić ze strachu. To będzie najlepsza gra z serii RE dla fanów, którzy chcą zmierzyć się ze swoimi najgorszymi koszmarami. Halloween (2026) – Wciel się w Michaela Myersa i spróbuj przetrwać koszmar w grze Halloween. Ta gra obiecuje mrożący krew w żyłach horror, w którym będziesz skradać się, próbując przechytrzyć nieustępliwego zabójcę. Ma szansę stać się jedną z najciekawszych gier, w których to ty wcielasz się w rolę złoczyńcy.

– Wciel się w Michaela Myersa i spróbuj przetrwać koszmar w grze Halloween. Ta gra obiecuje mrożący krew w żyłach horror, w którym będziesz skradać się, próbując przechytrzyć nieustępliwego zabójcę. Ma szansę stać się jedną z najciekawszych gier, w których to ty wcielasz się w rolę złoczyńcy. Reanimal (2026) – Reanimal przenosi horror ze zwierzętami na zupełnie nowy poziom. Przygotuj się na przerażający, zawiły świat, w którym zmierzysz się z pokręconymi stworzeniami i rozwikłasz szaloną tajemnicę. Bestie to nie jedyne przerażające elementy tej gry.

Rok 2026 zapowiada się jako pełen oszałamiającego horroru, który będzie podsycał koszmary. Nie mrugaj, bo będziesz chciał przeżyć każdą mrożącą krew w żyłach sekundę!

Moja ogólna ocena najlepszych horrorów na PC

Jeśli chcesz zanurzyć się w najlepszych horrorach, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Te propozycje na pewno przyspieszą bicie twojego serca:

Dla fanów horrorów psychologicznych → Alan Wake 2 . Zaskakujący, klimatyczny thriller, który wciąga cię w pokręconą fabułę, w której rzeczywistość jest nieustannie poddawana w wątpliwość.

. Zaskakujący, klimatyczny thriller, który wciąga cię w pokręconą fabułę, w której rzeczywistość jest nieustannie poddawana w wątpliwość. Dla miłośników horrorów akcji → Killing Floor 3 . Chaotyczna strzelanka kooperacyjna, w której przedzierasz się przez niekończące się fale przerażających wrogów.

. Chaotyczna strzelanka kooperacyjna, w której przedzierasz się przez niekończące się fale przerażających wrogów. Dla entuzjastów survivalu → Hell Is Us. Postapokaliptyczny koszmar z mroczną, wciągającą rozgrywką i mnóstwem tajemnic do odkrycia.

Hell Is Us. Postapokaliptyczny koszmar z mroczną, wciągającą rozgrywką i mnóstwem tajemnic do odkrycia. Dla miłośników czystego chaosu psychologicznego → Deathbound. Pokręcone doświadczenie, które miesza ci w głowie i wciąga cię głęboko w swój mroczny świat.

Te gry namieszają ci w głowie i sprawią, że będziesz wracać po więcej. Przygotuj się na horror jak żaden inny!

Najczęściej zadawane pytania