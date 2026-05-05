16 gier podobnych do „Project Zomboid”, które zapewnią emocje związane z walką o przetrwanie w 2026 roku

Nie ma zbyt wielu gier podobnych do „Project Zomboid”, bo powiedzmy sobie szczerze: „Zomboid” zapewnia najlepsze wrażenia z przetrwania w świecie zombie . Nie oznacza to jednak, że nie ma gier podobnych do „Zomboid” pod pewnymi względami, a jeśli szukasz właśnie takich wrażeń, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Na tej liście przedstawimy kilka najlepszych gier podobnych do Project Zomboid – niezależnie od tego, czy są to gry o przetrwaniu, gry o zombie, czy też po prostu zbliżają się do istoty Zomboid.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do Project Zomboid

Chociaż każda gra z tej listy zasługuje na uwagę, niektóre z nich naprawdę wyróżniają się na tle pozostałych. Oto te tytuły:

1 Rimworld 2018 W tej symulacji kolonii kosmicznej prawie nie ma zombie, ale podbija serca graczy dzięki niezwykle bogatej, wyłaniającej się z rozgrywki fabule. Buy now 2 7 Days to Die 2024 Jest to oparta na voxelach gra typu sandbox z motywem przetrwania w świecie zombie, w której co tydzień w grze pojawiają się niekończące się fale zombie. Buy now 3 DayZ 2018 Ta gra o zombie jest stara, ale świetna i oferuje ogromny otwarty świat, w którym gracze mogą być równie okrutni jak zombie. Buy now

16 gier podobnych do Project Zomboid, które sprawdzą Twoje umiejętności przetrwania

Trudno jest odtworzyć rozgrywkę Project Zomboid. Jako definitywne doświadczenie survivalowe z zombie, Zomboid spełnia wszystkie kryteria, by stworzyć grę idealną.

Chociaż żadna gra nie jest w 100% podobna do Zomboid, niektóre z nich są dość bliskie oryginału: czy to ze względu na obecność zombie, opartą na spontanicznej fabule rozgrywkę, czy też rozbudowaną mechanikę przetrwania.

Bez dalszych wstępów przejdźmy do listy.

1. Rimworld [Najlepsza fabuła oparta na spontanicznym rozwoju wydarzeń]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Linux, macOS, PS4, Xbox One Rok wydania 2018 Twórca Ludeon Studios Średni czas gry Zmienny (możliwość modyfikacji)

Wysłuchajcie mnie: Zomboid to w równym stopniu gra generująca fabułę, co gra typu sandbox. W Zomboidzie nie ma ustalonego celu, pozostaje jedynie pytanie, jak długo uda ci się przetrwać i ile czasu minie, zanim nadejdzie twoja nieuchronna śmierć.

Ponieważ Rimworld opiera się na spontanicznej narracji i swobodzie działania gracza, jest to jedna z najlepszych gier jednoosobowych na PC – i naprawdę bliska istocie Zomboida.

W Rimworld stajesz na czele kolonii ocalałych, którzy rozbili się na odległej planecie. Aby utrzymać swoich ludzi przy życiu, musisz zdobywać pożywienie, budować umocnienia, prowadzić badania technologiczne oraz nawiązywać przyjaźnie lub wrogości z sąsiadami.

Jeśli brzmi to jak każda inna symulacja przetrwania, gwarantuję ci, że tak nie jest. Rimworld wyróżnia się dbałością o najdrobniejsze szczegóły – od psychologii postaci, przez relacje między nimi, po pory roku i same materiały, z których wykonane są przedmioty. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że każdy najmniejszy szczegół może w dłuższej perspektywie mieć ogromny wpływ na twoją kolonię.

Rada od profesjonalisty Chociaż sama gra podstawowa zapewnia już niesamowite wrażenia, zarówno dodatki DLC, jak i ogromna biblioteka modów przeniosą Twoje doświadczenie z Rimworld na zupełnie nowy poziom.

Rimworld nie tylko zapewnia całkowitą swobodę w sposobie rozgrywki, ale także aktywnie wspiera tworzenie spontanicznych historii. Każda rozgrywka jest prowadzona przez opowiadającego historię AI, który decyduje, jakie wydarzenia dotkną twoją kolonię – od plonów zniszczonych przez szkodniki, przez inwazje gigantycznych owadów, aż po dosłowne dary z nieba.

Nasza ocena: Ostatecznie Rimworld oferuje nieograniczoną swobodę w połączeniu z spontanicznym tworzeniem fabuły – idealne rozwiązanie, jeśli główną atrakcją jest dla Ciebie budowanie własnej historii w Project Zomboid.

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2. 7 Days to Die [Najlepsza gra typu sandbox oparta na voxelach]

Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Linux, macOS, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok premiery 2024 Twórca The Fun Pimps Średni czas gry Zmienny (możliwość modyfikacji)

7 Days to Die to symulator przetrwania z perspektywy pierwszej osoby, osadzony w świecie spustoszonym przez nieumarłych, którzy nie zawahają się przed rozerwaniem cię na strzępy. Moim zdaniem jest to jedna z najlepszych gier survivalowych, w jakie można zagrać, niezależnie od tego, czy pojawiają się w niej zombie, czy nie.

Zamiast zadowalać się resztkami i żyć w strachu przed każdym spotkaniem, 7 Days zachęca graczy nie tylko do przetrwania, ale do rozkwitu w świecie opanowanym przez zombie. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki solidnemu, w pełni zniszczalnemu systemowi fizyki opartemu na woksach, który pozwala graczom nie tylko budować ogromne bazy. Tylko pamiętaj, żeby uwzględnić podpory konstrukcyjne, okej?

A budować musicie, bo co siódmy wieczór będziecie atakowani przez niekończącą się hordę nieumarłych aż do wschodu słońca. Dlatego musicie rozplanować swój czas między zbieraniem zapasów, wytwarzaniem nowych narzędzi i broni, wzmacnianiem fortyfikacji oraz zastawianiem pułapek, które pomogą w obronie waszej bazy.

Rada od profesjonalisty Zawsze miej przy sobie kilka drewnianych klocków na pasku szybkiego dostępu. Świetnie sprawdzają się nie tylko jako prowizoryczna obrona, ale także do omijania lochów, gdy już opanujesz ich układ.

Gra „7 Days” uzupełnia rozgrywkę z gatunku survival-akcji o system RPG. Za wszystko, co robisz – od zabijania zombie po wytwarzanie narzędzi i bloków – otrzymujesz punkty doświadczenia. Każdy poziom zapewnia ci punkt, który możesz wydać na rozbudowane drzewko umiejętności w 7 Days, pozwalając ci skupić się na konkretnych konfiguracjach postaci – niezależnie od tego, czy chcesz być twardzielem z strzelbą, czy mistrzem inżynierii.

Nasza ocena: 7 Days to Die nie ma sobie równych, jeśli chodzi o zapewnienie wrażeń „króla pustkowi” dzięki hordom pojawiającym się podczas krwawego księżyca, rozbudowanemu systemowi budowania oraz rozwojowi postaci.

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3. DayZ [Najlepsza gra dla miłośników hardkorowego PVP]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2018 Twórca Bohemia Interactive Średni czas gry Zmienny (możliwość modyfikacji)

Żadna lista gier o zombie nie może być kompletna bez wspomnienia o DayZ. I choć pojawiło się wiele świetnych gier podobnych do DayZ, to oryginał – przynajmniej dla mnie – zawsze będzie numerem jeden.

Prawdopodobnie wszyscy mamy już dość motywu „ludzie to prawdziwe potwory” w filmach o zombie, ale zupełnie inaczej jest doświadczyć tego na własnej skórze. Spotkanie innych graczy w DayZ to zawsze loteria, ponieważ interakcje społeczne mogą wahać się od pomocnych po wręcz mordercze – i nigdy nie wiadomo, jak to będzie, dopóki się tam nie znajdziesz.

Rada od profesjonalisty Chociaż DayZ znane jest przede wszystkim z trybu wieloosobowego, można w nie grać również solo lub w małej grupie przyjaciół, co zapewnia bardziej intensywne wrażenia z trybu kooperacyjnego.

Oprócz brutalnych wrażeń wynikających z zachowań innych graczy, DayZ oferuje również realistyczne podejście do survivalowej gry typu sandbox. Będziesz musiał zbierać niezbędne przedmioty i materiały budowlane, dzięki którym możesz budować zarówno tymczasowe obozy, jak i stałe bazy.

W przeciwieństwie do większości pozycji z tej listy, DayZ nie posiada systemu rozwoju postaci. Tutaj chodzi wyłącznie o przetrwanie, a sukces zależy nie od tego, ile poziomów uda ci się osiągnąć, ale od twoich czystych umiejętności.

Nasza ocena: Jeśli szukasz hardkorowej gry survivalowej, w której inni gracze są równie niebezpieczni i wymagający jak żywe trupy, to DayZ jest właśnie tym, czego szukasz.

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4. SCUM [Najbardziej realistyczny system zdrowia]

Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2025 Twórca Gamepires Średni czas gry Zmienny

A skoro już poruszamy temat innych graczy jako prawdziwego zagrożenia, porozmawiajmy o SCUM.

W SCUM wcielasz się w skazańca uwolnionego na wyspie SCUM, położonej gdzieś w Chorwacji. Po wylądowaniu wszystko jest dozwolone – zbuduj bazę, walcz z zombie i mutantami, zaglądaj do opuszczonych budynków w poszukiwaniu łupów i graj fair z innymi graczami… albo wpakuj im kulkę w głowę, zanim oni zrobią to samo z tobą.

Rada od profesjonalisty Praktycznie wszystko, co robisz w SCUM, przynosi ci sławę. Pamiętaj, by wydawać ją u handlarzy na towary i usługi.

SCUM słynie z tego, że jest jedną z najbardziej realistycznych gier pod względem dbania o swoje ciało. Jeśli podobała ci się umiejętność „Dietetyk” w Zomboid, SCUM będzie dla ciebie prawdziwą gratką. W SCUM śledzony jest praktycznie każdy szczegół ciała twojego ocalałego, od temperatury ciała, przez węglowodany, aż po liczbę zębów. Tak, naprawdę.

Nasza opinia: Jeśli chcesz wzbogacić swoje gry typu sandbox o przetrwanie w świecie zombie – a także o tryb PVP – SCUM na pewno Cię nie zawiedzie

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5. State of Decay 2 [gra typu survival sandbox z naciskiem na społeczność]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Xbox One Rok wydania 2018 Twórcy Undead Labs, Xbox Game Studios Średni czas gry ~50 godzin

Co może być lepszego niż przetrwanie w pojedynkę? Przetrwanie jako społeczność. Zapraszamy do świata State of Decay 2.

W przeciwieństwie do innych gier o zombie, w State of Decay 2 nacisk kładziony jest na wspólnotę, a nie na jednostkę. Jako przywódca grupy ocalałych podejmujesz decyzje – gdzie się osiedlić, co zbudować i jak społeczeństwo twoich ludzi będzie się rozwijać w tym nowym świecie pełnym żywych trupów.

Każdy z twoich ludzi jest cennym atutem sam w sobie. Nie tylko możesz zabrać ich ze sobą, by pomagali ci oczyszczać lokacje i wykonywać misje, ale każdy z nich posiada również cechy, które mogą wspomagać lub utrudniać wykorzystanie ich podstawowych umiejętności.

Rada od profesjonalisty Chociaż w grze State of Decay 2 dostępny jest tryb kooperacji, pamiętaj, że tylko jako gospodarz możesz rozwijać swój własny świat.

Wymienione cechy zmuszają cię również do podejmowania trudnych decyzji dotyczących tego, kto przeżyje, a kto zginie; w końcu zbędny balast będzie hamował postęp całej grupy. W połączeniu z systemem permadeathu gra oferuje mnóstwo wyzwań i dramatycznych zwrotów akcji w tej fantastycznej grze RPG.

Nasza ocena: Gracze, którzy lubią skupiać się na budowaniu społeczności, z pewnością docenią podejście State of Decay 2 do tego gatunku.

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6. The Escapists 2 [Świetna gra o planowaniu i rzemiośle]

Nasz wynik 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Android, iOS Rok wydania 2017 Twórcy Mouldy Toof Studios, Team17 Średni czas rozgrywki ~30 godzin

A teraz kolejna gra z perspektywą poziomą. Podobnie jak Rimworld, The Escapists 2 nie należy do tego samego gatunku co Project Zomboid, ale całkiem dobrze oddaje jego istotę, przekształcając gatunek survivalowy w zabawną grę strategiczną.

W The Escapists 2 wcielasz się w rolę więźnia (w pomarańczowym kombinezonie). Jak sugeruje tytuł, warunki życia nie są tu zbyt idealne, więc musisz zaplanować i przeprowadzić ucieczkę, aby odzyskać wolność.

Oczywiście nie będzie to łatwe zadanie. Aby uciec, musisz poznać zasady panujące w więzieniu – od uczestnictwa w apelach po przestrzeganie narzuconego harmonogramu dnia – a wszystko to przy jednoczesnym realizowaniu kolejnych etapów swojego wielkiego planu.

Porada od profesjonalisty Gra „The Escapists 2” oferuje wiele opcji trybu kooperacyjnego: online, na jednej kanapie, na podzielonym ekranie lub w sieci LAN. Ucieczka jest lepsza we dwoje!

Aby pomóc ci w ucieczce, gra „The Escapists 2” oferuje ogromną listę przedmiotów, które można wytworzyć, a także przepisy na każdy z nich. Znalezienie i ukrycie tych narzędzi to zupełnie inna sprawa, ponieważ będziesz musiał znaleźć czas, by wkraść się do obszarów o ograniczonym dostępie i nie pozwolić strażnikom odkryć twojego planu.

Nasza opinia: Jeśli planowanie brawurowych operacji w grze „Project Zomboid” i stopniowe wytyczanie drogi do sukcesu to coś w twoim stylu, to wypróbuj grę „The Escapists 2””.

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7. Kenshi [Hardcore’owa symulacja przetrwania w kolonii]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2018 Twórca Lo-Fi Games Średni czas gry Zmienny (możliwość modyfikacji)

Powiedzmy to od razu: tak, Kenshi to kompletna katastrofa. Często pojawiają się błędy, skrypty nie działają, gra często się zawiesza, co kilka minut pojawiają się ekrany ładowania, a awarie przypominają te z Fallout 3. A jednak, pomimo tego wszystkiego, osobiście spędziłem w Kenshi prawie 500 godzin, bo to naprawdę dobra gra.

Kenshi to gra typu survival sandbox z otwartym światem, przeplatana elementami strategii czasu rzeczywistego, i ogólnie rzecz biorąc, jest to wciągająca gra podobna do Rimworld. Podobnie jak w tej grze, będziesz kierować grupą ocalałych, próbujących przetrwać w ogromnym, bezlitosnym, postapokaliptycznym świecie.

Podobnie jak w przypadku Rimworld, Kenshi daje ci pełną swobodę w wyborze celów i sposobów ich realizacji. Możesz zostać wędrownym najemnikiem, przyjmującym zlecenia od Cats, albo nieustraszonym kupcem w bogatych krainach handlarzy niewolników należących do Zjednoczonych Miast. Możesz też zawsze zacząć coś od nowa – wyruszyć na pustynię, zebrać towarzyszy i zbudować własne miasto.

Porada od profesjonalisty Rozpoczęcie gry jako Wędrowiec jest świetnym wyborem dla nowych graczy. Zapewnia względne bezpieczeństwo, a także łatwy dostęp do złóż miedzi, dzięki czemu szybko zdobędziesz pierwsze Cats.

W świecie Kenshi przetrwają tylko najsilniejsi. Aby pozostać przy życiu w tym feudalnym świecie science fiction, musisz aktywnie szukać przeciwników o równym lub wyższym poziomie, aby zmaksymalizować zdobywanie doświadczenia w umiejętnościach. Pomyśl o tym w ten sposób: utrata rąk daje ci pretekst do zakupu wysokiej jakości protez.



Nasza ocena: Kenshi to bezlitosna gra RPG typu survival, która z pewnością ucieszy tych, którzy szukają czegoś jeszcze trudniejszego niż Project Zomboid. Pamiętaj tylko: zrelaksuj się. Ciesz się śmiercią.

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8. HumanitZ [Izometryczna gra o przetrwaniu wśród zombie]

Nasz wynik 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2023 (wczesny dostęp) Twórcy Yodubbz Studios, indie.io Średni czas gry Zmienny

Na tej liście znajduje się wiele gier podobnych do Project Zomboid, ale HumanitZ, całkiem niezła gra z otwartym światem, jest prawdopodobnie najbliższa niemal idealnej interpretacji tego tytana, który zdefiniował gatunek.

Założenia fabularne HumanitZ nie są niczym nowym: apokalipsa, zombie i ocalali, ledwo wiążący koniec z końcem w ruinach cywilizacji. Znajdziemy tu również wiele klasycznych elementów gatunku, od głodu i pragnienia po wytwarzanie przedmiotów i rozwój postaci poprzez umiejętności.

Porada od profesjonalisty Przejdź samouczek. Nauczy cię on wielu podstaw – w tym gdzie zbierać zasoby niezbędne na początku gry.

To, co odróżnia HumanitZ od Zomboid, to natychmiastowy nacisk na tryb wieloosobowy. Chociaż możesz samodzielnie eksplorować rozległy świat, o wiele lepiej jest robić to w towarzystwie innych graczy. Razem będziecie w stanie znacznie łatwiej radzić sobie z hordami, zdobywać łupy i budować bazy.

Nasza ocena: HumanitZ to prawdopodobnie gra, która najbardziej zbliża się do Project Zomboid. Chociaż jest to wciąż młoda produkcja, już teraz zapowiada się niezwykle obiecująco.

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9. The Long Dark [Najlepsza gra survivalowa dla jednego gracza]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Rok wydania 2017 Twórca Hinterland Studio Średni czas gry ~40 godzin

W grze The Long Dark nie walczysz z zombie, mutantami ani innymi nadprzyrodzonymi stworzeniami. Nie, tutaj zmierzysz się z czystą, brutalną siłą natury. Nie ma potrzeby, by ścigali cię wrogowie, skoro wystarczą do tego mroźne temperatury, dzikie zwierzęta, głód i wyczerpanie.

W gr ze The Long Dark śmierć to kwestia tego, kiedy nastąpi, a nie czy w ogóle nastąpi. Musisz pilnować czterech potrzeb (głodu, pragnienia, ciepła i zmęczenia), więc niewiele trzeba, by uruchomić efekt domina prowadzący do katastrofy. Jedyne, co pozwoli ci przetrwać, to wola walki, przetrwania i wytrwania jeszcze przez jeden dzień.

Rada od profesjonalisty Chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, by od razu rzucić się w wir trybu sandbox, tryb fabularny pozwoli ci zapoznać się z podstawowymi mechanikami gry w bardziej wyrozumiałym środowisku.

Gra „The Long Dark” jest bezlitosna, ale jednocześnie przepiękna. W pokrytych śniegiem ruinach cywilizacji jest coś mrożąco pięknego. Widok tego, jak szybko gniew natury może doprowadzić do całkowitej zagłady, budzi też poczucie pokory.

Nasza ocena: The Long Dark to idealna gra dla graczy, którzy chcą zmierzyć się z niemożliwymi do pokonania przeciwnościami, mając do dyspozycji jedynie wiedzę, odwagę i odrobinę szczęścia.

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10. Valheim [Najlepsza stylizowana gra survivalowa]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Linux, macOS, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2021 (wczesny dostęp) Twórcy Iron Gate Studio, Coffee Stain Publishing Średni czas gry Zmienny (możliwość modyfikacji)

Valheim to niespodziewana perełka wśród gier niezależnych, która pojawiła się znikąd w lutym 2021 roku i od tego czasu gatunek gier survivalowych już nigdy nie był taki sam. Chociaż na przestrzeni lat pojawiło się wiele niesamowitych gier podobnych do Valheim, żadna z nich nie dorównuje jego dopracowaniu.

W tej grze survivalowej o tematyce wikingowskiej wcielasz się w rolę poległego wojownika, którego zatrzymano w drodze do Walhalli. Zamiast walczyć, ucztować, a potem znów walczyć, Odyn zleca ci pokonanie Forsakenów – niebezpiecznych stworzeń uwięzionych w krainie Valheim.

Przetrwanie w Valheimie jest, na szczęście, dość proste. Każdy biom oferuje nowe materiały do budowania i smaczne potrawy, a budowanie domu – czy to prostej chatki z bali, czy potężnego kamiennego zamku – samo w sobie daje ogromną satysfakcję.

Żadna gra o wikingach nie obejdzie się bez walki, a Valheim przyjmuje podejście niemal w stylu serii Souls. Często będziesz otoczony wrogami ze wszystkich stron, więc koniecznie poćwicz posługiwanie się wybraną bronią, niezależnie od tego, czy jest to miecz, topór, maczuga, łuk czy włócznia. I pamiętaj – im częściej walczysz danym rodzajem broni, tym lepiej nauczysz się nią władać.

Porada od profesjonalisty Nauka zarządzania wytrzymałością jest kluczem do wygrywania walk w Valheim. Przesadna aktywność prowadzi do szybkiej i niegodnej śmierci, zwłaszcza na wyższych poziomach trudności.

Nasza opinia: Jeśli to właśnie przetrwanie i eksploracja przyciągnęły cię do Project Zomboid, to Valheim z pewnością ci się spodoba.

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11. Days Gone [Gra o zombie z fabułą w centrum uwagi]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4/5 Rok wydania 2019 Twórcy Bend Studio, Sony Interactive Entertainment Średni czas rozgrywki ~80 godzin

Days Gone wyróżnia się na tle innych gier tego typu, oferując bardziej kinową i fabularną przygodę. Niemniej jednak pozostaje jedną z najlepszych gier o zombie ze względu na ogromne rozmiary hord.

W tej grze wcielisz się w Deacona St. Johna, byłego łowcę nagród, który dowiaduje się, że jego żona, którą uważał za zmarłą, może wciąż żyć. Aby ją odnaleźć, Deacon musi przemierzyć zniszczony stan Oregon, stawiając czoła lub unikając ogromnych rojów Freakerów, którzy zrobią wszystko, co w ich mocy, by zjeść cię żywcem.

Rada od profesjonalisty SMP9 to potężna broń ręczna z wczesnej fazy gry, którą można zdobyć, pokonując 4 hordy. Przy odrobinie taktycznego myślenia nie powinno to stanowić żadnego problemu.

Jak wspomniałem wcześniej, wielkość hord jest największym atutem gry Days Gone, a gracz będzie musiał zmierzyć się z 40 rojami Freakerów, liczącymi od 25 do 500 osobników. Aby je odeprzeć, musisz nie tylko korzystać z ogromnego arsenału dostępnej broni, ale także szybko myśleć i dostosowywać się do napiętej, pełnej presji sytuacji, która nieustannie się zmienia.

Nasza ocena: „Days Gone” to idealna gra, podobna do „Project Zomboid”, dla graczy poszukujących bardziej ukierunkowanej, kinowej gry o zombie.

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12. Miscreated [Duży otwarty świat]

Nasz wynik 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2018 (wczesny dostęp) Twórca Entrada Interactive LLC Średni czas gry Zmienny

Jeśli onieśmiela cię złożoność systemów w DayZ, Miscreated to świetny wybór.

Podobnie jak inne gry tego typu, Miscreated to strzelanka z perspektywy pierwszej lub trzeciej osoby, której akcja toczy się w świecie zniszczonym przez Wojnę Ostateczną. Wojna ta doprowadziła również do pojawienia się tytułowych „miscreated” – przerażających mutantów wrogich wszystkim, którzy przemierzają ten świat.

Aby przetrwać w tym surowym środowisku, musisz nauczyć się poruszać po ogromnym otwartym świecie i znajdować bezpieczne miejsca, a także punkty, w których możesz uzupełnić zapasy. Dzięki dynamicznej pogodzie i ogromnej liczbie miejsc do odkrycia w Miscreated zawsze znajdziesz coś ciekawego do zobaczenia.

Rada od profesjonalisty Pamiętaj, że minęło już trochę czasu, odkąd gra „Miscreated” otrzymała jakiekolwiek aktualizacje, więc prawdopodobnie najlepiej będzie najpierw zebrać grupę znajomych na prywatnym, wynajętym serwerze, zanim zdecydujesz się na zakup.

Jednak eksploracja wiąże się z ryzykiem i nie tylko na „miscreated” musisz uważać. Podobnie jak w DayZ, sedno rozgrywki w Miscreated stanowi interakcja z innymi graczami, a ze względu na system trwałego łupu nigdy nie wiadomo, czy zbliżenie się do kogoś zaowocuje nowymi przyjaciółmi… czy też napiętą strzelaniną.

Nasza ocena: „Miscreated” to w gruncie rzeczy łatwiejsza wersja „DayZ”, charakteryzująca się ulepszoną grafiką i nieco odmiennym podejściem do rozgrywki – ale na tyle oryginalna, że może funkcjonować jako samodzielna gra.

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13. How to Survive [Elegancka gra ARPG o zombie]

Nasza ocena 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Wii U, PS3/4, Xbox 360, Xbox One Rok wydania 2013 Twórcy Eko Software, 505 Games Średni czas rozgrywki ~10 godzin



„Jak przetrwać” to izometryczna gra akcji typu twin-stick, która kładzie większy nacisk na samą akcję. Owszem, są tu elementy survivalowe, takie jak jedzenie i amunicja, ale szybko schodzą one na dalszy plan na rzecz intensywnej walki z zombie. Nie, to nie jest gra survivalowa.

To, co wyróżnia How to Survive, to szybka i dynamiczna rozgrywka w stylu ARPG. Dzięki szybkiej, brutalnej walce, która kontrastuje z jasną, kolorową scenerią wyspy, ta gra o zombie obiecuje naprawdę krwawą zabawę.

I choć ta gra nie jest sandboxem typu survival, posiada rozbudowane drzewko rzemiosła. Elementy znalezione podczas plądrowania map mogą okazać się przydatne w przyszłości, choć trzeba będzie trochę poeksperymentować, aby opanować mechanikę.

Rada od profesjonalisty Jedną z największych niedogodności w tej grze jest brak miejsca na przechowywanie przedmiotów. Poszukaj przepisów w sieci lub rób własne notatki – dzięki temu będziesz wiedzieć, co jest wartościowe, a co nie.

Nasza ocena: Jeśli szukasz krótkiej, zwięzłej gry o zombie, w którą możesz zagrać z przyjacielem, „Jak przetrwać” to solidny wybór.

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14. Darkwood [Niezwykle przerażająca gra horrorowa]

Nasza ocena 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Linux, Mac, Nintendo Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2014 Twórca Acid Wizard Studio Średni czas rozgrywki ~40 godzin

Nie dajcie się zwieść dacie premiery: „Darkwood” to bez wątpienia jedna z najlepszych gier horrorowych, w jakie grałem.

W odróżnieniu od innych tytułów z tej listy, „Darkwood” nie jest przede wszystkim grą akcji. Jest to raczej gra z widokiem z góry, która wywołuje dreszcze dzięki niesamowicie przerażającej atmosferze, która nie opiera się na nagłych efektach zaskoczenia. Aby to osiągnąć, Darkwood ogranicza pole widzenia gracza wyłącznie do tego, co widzi postać, i wykorzystuje subtelne sygnały dźwiękowe, aby dać graczowi wskazówki, zapewniając w ten sposób rozgrywkę pełną napięcia.

Rozgrywka w Darkwood jest bardzo podobna do większości gier z tej listy. W ciągu dnia wychodzisz ze swojego schronienia, aby zebrać zapasy i wykonywać zadania. Noc to jednak zupełnie inna historia, ponieważ atakują cię koszmarne stworzenia, z którymi nie masz szans w uczciwej walce. Pamiętaj: musisz tylko przetrwać do wschodu słońca.

Porada od profesjonalisty Wychodząc ze schronienia, zabieraj ze sobą tylko to, co naprawdę potrzebujesz. Dzięki temu będziesz mieć więcej miejsca na przyniesienie przedmiotów, które faktycznie przydadzą się w powrocie.



„Darkwood” to również gra silnie oparta na fabule, a twórcy czerpali wiele inspiracji z serii „Dark Souls”. Oznacza to, że będziesz musiał włożyć sporo wysiłku, by rozszyfrować znaczenie rzeczy na podstawie niejasnych opisów przedmiotów, a decyzje podjęte dzisiaj mogą mieć daleko idące konsekwencje w przyszłości.

Nasza ocena: „Darkwood” to przerażająco szalona przygoda, która zachwyca znakomitym budowaniem napięcia i doskonałą atmosferą.

15. Przetrwaj noce [Szybka rozgrywka w trybie obrony przed hordą]

Nasza ocena 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2017 Twórca a2z Interactive Średni czas gry Zmienny (możliwość modyfikacji)

Chociaż gry takie jak DayZ i 7 Days to Die zajmują czołowe miejsce wśród strzelanek FPS z motywem zombie, Przetrwaj noce to świetna strzelanka FPS, której nie można przegapić.

Przetrwaj noce zawiera wszystkie podstawowe elementy gier o zombie – system głodu, tworzenie przedmiotów oraz legiony żarłocznych nieumarłych.

Podobnie jak w 7 Days, w Przetrwaj noce również występuje system najazdów. Główna różnica polega na czasie przygotowań: podczas gdy w 7 Days hordy pojawiają się co tydzień (domyślnie), Przetrwaj noce nie czeka – co oznacza, że będziesz atakowany każdej nocy.

Porada od profesjonalisty W grze „Przetrwaj noce” dzień trwa około 45 minut. Pamiętaj, że w nocy nieumarli są znacznie silniejsi.

Ten ograniczony czas oznacza, że musisz mądrze gospodarować światłem dziennym. To od ciebie zależy, jak podejdziesz do tego problemu: przeszukaj pobliskie tereny w poszukiwaniu zasobów i materiałów budowlanych do budowy bazy lub pozostań mobilny i zaplanuj trasy ucieczki.

To, co naprawdę wyróżnia dla mnie grę „Przetrwaj noce”, to system personalizacji pojazdów. Większość gier o zombie wykorzystuje pojazdy wyłącznie jako środki transportu. „Przetrwaj noce”” idzie jednak o krok dalej, oferując personalizację i ulepszenia pojazdów. Dzięki temu możesz przekształcić swoją furgonetkę w nie do zdobycia mobilną fortecę lub najpotężniejszą maszynę do zabijania zombie.

Nasza ocena: „Przetrwaj noce” to szybsza i bardziej zwięzła gra o zombie, która jednocześnie oferuje mechanikę podobną do tej z „Project Zomboid”.

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16. Don’t Starve [Sandbox survivalowy w klimacie mrocznej fantastyki]

Nasz wynik 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Linux, macOS, OS X, Wii U, Nintendo Switch, PS Vita, PS3/4, Xbox One, Android, iOS Rok wydania 2013 Twórca Klei Entertainment Średni czas gry Zmienny (możliwość modyfikacji)

Ostatnią, ale zdecydowanie nie mniej ważną pozycją na tej liście jest Don’t Starve. Ta mroczna gra fantasy to survivalowa gra typu sandbox, charakteryzująca się wyraźnie gotyckim stylem graficznym, który wygląda jakby pochodził prosto z filmu Tima Burtona.

Lubię mawiać, że w przeciwieństwie do podobnych gier z gatunku survivalowych gier typu sandbox, „Don’t Starve” ma charakter. Podczas gdy inne gry zazwyczaj dają graczowi pewną swobodę, jeśli chodzi o głód, w grze „Don’t Starve” jest to traktowane bardzo poważnie. Zagrożenie głodem czai się tuż za rogiem, więc musisz szybko znaleźć źródła pożywienia.

Dziwna kraina, w której się znalazłeś, jest również pełna stworzeń. Po sawannach wędrują pasące się stada Beefalo, na kamienistym terenie gniazdują groźne Tallbirds, a przyjazne Świnie zakładają osady, gdzie tylko im się podoba. Nie daj się jednak zwieść fałszywemu poczuciu bezpieczeństwa, ponieważ jest tu również mnóstwo potworów, a ciemność dosłownie cię zabije.

Porada od profesjonalisty Walka w grze „Don’t Starve” opiera się na kitingu – zbroja stanowi dodatkową warstwę obrony, która łagodzi skutki ewentualnych błędów.

Jakby tego było mało, gra „Don’t Starve” wymaga od gracza dbania o swoje zdrowie psychiczne. Im niższy poziom zdrowia psychicznego, tym bardziej umysł działa przeciwko graczowi. Przy niskim poziomie zdrowia psychicznego gracz zacznie dostrzegać rzeczy, których może nie ma, ale w miarę jego spadku zacznie widzieć poruszające się cienie, słyszeć głosy, postrzegać świat innymi oczami, a w końcu zmierzy się ze swoimi koszmarami.

Na koniec warto również zaznaczyć, że „Don’t Starve” może być również niesamowitą grą wieloosobową dzięki trybowi „Don’t Starve Together””.

Nasza ocena: Ta gra typu survival sandbox nie tylko emanuje osobowością dzięki charakterystycznemu stylowi graficznemu i motywom, ale oferuje również solidną i zabawną rozgrywkę.

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Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra podobna do Project Zomboid?

Nie ma jednej gry, która byłaby dokładnie taka jak Project Zomboid. Są jednak takie, które są do niej zbliżone – generowana dynamicznie fabuła w Rimworld jest bardzo podobna, natomiast gracze bardziej zainteresowani aspektem zombie mogą polubić 7 Days to Die, DayZ, SCUM lub State of Decay 2.

Jaki styl ma gra Project Zomboid?

Grę „Project Zomboid” najlepiej opisać jako grę typu survival sandbox, której akcja rozgrywa się w kontekście epidemii wirusa Knox z 1993 roku. Gracze muszą zbierać zapasy, zarządzać zasobami i budować umocnienia, zmagając się jednocześnie z nieumarłymi oraz surowym środowiskiem, co tworzy wymagającą rozgrywkę survivalową.

Jak długo trwa 24 godziny w Project Zomboid?

Domyślnie pełny dzień w Project Zomboid trwa 1 godzinę w czasie rzeczywistym. Możesz zwiększyć lub zmniejszyć ten czas w ustawieniach gry, aby rozgrywka w Zomboid była bardziej dynamiczna lub spokojniejsza, co pozwala na dostosowanie stylu gry do własnych preferencji.

Jaki jest cel gry Zomboid?

W grze Project Zomboid nie ma ustalonego celu. Jest to symulacja osadzona w realiach apokalipsy zombie, a to od Ciebie zależy, jakie cele sobie wyznaczysz – o ile w ogóle. Możesz postanowić przetrwać jak najdłużej, zbudować bezpieczną kryjówkę lub eksplorować świat, w zależności od tego, jak chcesz doświadczać tej gry.