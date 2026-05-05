16 jogos parecidos com o Project Zomboid para viveres emoções de sobrevivência em 2026

Não há muitos jogos como o Project Zomboid, porque, sejamos sinceros: o Zomboid oferece a melhor experiência de sobrevivência a zombies . Isso não quer dizer que não existam jogos semelhantes a alguns aspetos do Zomboid e, se estás à procura desse tipo de emoções, vieste ao sítio certo.

Nesta lista, vamos apresentar-te alguns dos melhores jogos parecidos com o Project Zomboid, seja por serem jogos de sobrevivência, jogos de zombies ou por se aproximarem da essência do Zomboid.

As nossas melhores escolhas de jogos semelhantes ao Project Zomboid

Agora, embora todos os jogos desta lista mereçam atenção, alguns deles destacam-se mesmo dos restantes. Estes títulos são:

1 Rimworld 2018 Quase não há zombies, mas este simulador de colónia espacial conquista os jogadores com a sua narrativa emergente incrivelmente rica. Buy now 2 7 Days to Die 2024 Um jogo sandbox de sobrevivência a zombies baseado em voxels, que envia hordas intermináveis de zombies para atacar a cada semana do jogo. Buy now 3 DayZ 2018 Este jogo de zombies é antigo, mas é um clássico, e apresenta um enorme mundo aberto onde os jogadores podem ser tão maus quanto os zombies. Buy now

16 jogos parecidos com o Project Zomboid para testares as tuas habilidades de sobrevivência

É difícil replicar a jogabilidade Joga o Project Zomboid. Como a experiência definitiva de sobrevivência a zombies, o Zomboid acerta em cheio em todos os aspetos para criar um jogo perfeito.

Mas, embora nada seja 100% igual ao Zomboid, alguns jogos chegam bem perto: seja por terem zombies, por se basearem numa narrativa emergente ou por terem mecânicas de sobrevivência aprofundadas.

Sem mais delongas, vamos direto à lista.

1. Rimworld [Melhor Narrativa Emergente]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Linux, macOS, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2018 Criador Ludeon Studios Tempo médio de jogo Variável (personalizável)

Ouve lá: o Zomboid é tanto um jogo que gera histórias como um sandbox. Não há um objetivo definido no Zomboid, apenas a questão de quanto tempo vais aguentar e quanto tempo falta até à tua inevitável morte.

Como o Rimworld aposta na narrativa emergente e na autonomia do jogador, torna-se um dos melhores jogos para um jogador no PC – e muito próximo da essência do Zomboid.

No Rimworld, ficas responsável por uma colónia de sobreviventes que sofreu uma aterragem de emergência num planeta distante. Para manter o teu povo vivo, vais precisar de arranjar comida, construir defesas, investigar tecnologia e fazer amigos ou inimigos com os teus vizinhos.

Se isto te parece igual a qualquer outro simulador de sobrevivência, garanto-te que não é. O Rimworld destaca-se por mergulhar em detalhes minuciosos, desde a psicologia dos personagens, as relações, as estações do ano e até o próprio material de que as coisas são feitas. Não é exagero dizer que cada pequeno detalhe pode ter um efeito enorme na tua colónia a longo prazo.

Dica de profissional Embora o jogo base já ofereça uma aventura alucinante, tanto os DLCs como a enorme biblioteca de mods vão levar a tua experiência no Rimworld a um novo nível.

O Rimworld não só oferece total liberdade na forma como jogas, como também contribui ativamente para a criação de histórias emergentes. Cada jogo é conduzido por um narrador de IA, que determina quais os eventos que vão afetar a tua colónia, desde pragas nas colheitas a invasões de insetos gigantes ou talvez até presentes literais vindos do céu.

O meu veredicto: Em última análise, o Rimworld oferece liberdade ilimitada aliada a uma narrativa emergente – perfeito se o teu principal interesse for construir a tua própria história no Project Zomboid.

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2. 7 Days to Die [Melhor jogo sandbox baseado em voxels]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Linux, macOS, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S não Ano de lançamento 2024 Criador The Fun Pimps Tempo médio de jogo Variável (personalizável)

O 7 Days to Die é um simulador de sobrevivência em primeira pessoa, do tipo sandbox, que se passa num mundo devastado pelos mortos-vivos, que não vão perder tempo a despedaçar-te, e é, na minha opinião, um dos melhores jogos de sobrevivência que podes jogar, com ou sem zombies.

Em vez de te contentares com restos e viveres com medo de cada encontro, o 7 Days incentiva os jogadores não só a sobreviver, mas a prosperar num mundo infestado de zombies. Isto é possível principalmente graças a um sistema de física robusto, totalmente destrutível e baseado em voxels, que permite aos jogadores não só construir bases enormes. Mas certifica-te de que tens em conta o reforço das estruturas, está bem?

E tens mesmo de construir, porque a cada sétima noite serás atacado por uma horda interminável de mortos-vivos até o sol nascer. Por isso, vais precisar de distribuir o teu tempo entre procurar mantimentos, criar novas ferramentas e armas, reforçar as tuas fortificações e montar armadilhas para ajudar a defender a tua base.

Dica de profissional Leva sempre alguns blocos de madeira na tua barra de acesso rápido. São ótimos não só como defesa improvisada, mas também para contornar masmorras assim que dominares os seus traçados.

O 7 Days completa a experiência de ação e sobrevivência com um sistema de RPG. Tudo o que fazes, desde matar zeds até criares ferramentas e blocos, dá-te pontos de experiência. Cada nível dá-te um ponto que podes gastar na extensa árvore de habilidades do 7 Days, permitindo-te especializar-te em certas definições — seja como um durão com uma espingarda ou como um engenheiro de excelência.

O meu veredicto: o 7 Days to Die é inigualável a proporcionar-te uma experiência de «rei do deserto» com as suas hordas da lua de sangue, o sistema de construção robusto e a progressão da personagem.

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3. DayZ [Ideal para PVP hardcore]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2018 Criador Bohemia Interactive Tempo médio de jogo Variável (personalizável)

Nenhuma lista de jogos de zombies pode estar completa sem mencionar o DayZ. E embora tenha havido muitos jogos excelentes como o DayZ, o original, pelo menos para mim, vai ficar sempre em primeiro lugar.

Provavelmente já estamos todos fartos do cliché de que «os humanos são os verdadeiros monstros» nos filmes de zombies, mas é completamente diferente viver isso em primeira mão. Encontrar outros jogadores no DayZ é sempre uma incógnita, já que as interações sociais podem variar entre ser prestativas e ser simplesmente assassinas – e nunca sabes como vai ser até lá chegares.

Dica de profissional Embora o DayZ seja conhecido principalmente pelo seu modo multijogador, também pode ser jogado sozinho ou com um pequeno grupo de amigos para uma experiência cooperativa mais intensa.

Para além da experiência brutal impulsionada pelos jogadores, o DayZ também oferece uma abordagem realista à experiência de sobrevivência em mundo aberto. Vais ter de procurar por bens de primeira necessidade e materiais de construção com os quais possas construir tanto acampamentos temporários como bases permanentes.

Ao contrário da maioria dos jogos desta lista, o DayZ não tem progressão de personagem. Aqui, o que importa é a sobrevivência pura, e o sucesso não depende de quantos níveis consigues subir, mas sim da tua habilidade.

O meu veredicto: Se o que procuras é uma experiência de sobrevivência hardcore, em que os outros jogadores são tão perigosos e desafiantes quanto os mortos-vivos, então o DayZ é o que procuras.

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4. SCUM [Sistema de Saúde Mais Realista]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2025 Criador Gamepires Tempo médio de jogo Variável

E já que estamos a falar de outros jogadores como a verdadeira ameaça, vamos falar do SCUM.

No SCUM, jogas na pele de um condenado libertado na Ilha SCUM, algures na Croácia. Assim que aterras, vale tudo – constrói uma base, luta contra zeds e mutantes, explora edifícios abandonados à procura de saques e sê simpático com os outros… ou dá-lhes um tiro na cabeça antes que eles te façam o mesmo.

Dica de profissional Praticamente tudo o que fazes no SCUM dá-te Fama. Não te esqueças de gastar essa Fama com os vendedores para obter bens e serviços.

O SCUM é famoso por ser um dos jogos mais realistas até à data no que diz respeito a cuidar do teu corpo. Se gostaste de escolher a vantagem «Nutricionista» no Zomboid, o SCUM vai ser um verdadeiro deleite para ti. Praticamente todos os detalhes do corpo do teu sobrevivente são monitorizados no SCUM, desde a temperatura corporal até aos hidratos de carbono e ao número de dentes. Sim, a sério.

O meu veredicto: Se queres dar mais profundidade aos teus jogos de sobrevivência com zombies – e também ao PVP –, o SCUM não te vai desiludir

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5. State of Decay 2 [Jogo de sobrevivência aberto centrado na comunidade]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Xbox One Ano de lançamento 2018 Criadores Undead Labs, Xbox Game Studios Tempo médio de jogo ~50 horas

O que é melhor do que sobreviver sozinho? Sobreviver em comunidade. Entra no State of Decay 2.

Ao contrário de outros jogos de zombies, o State of Decay 2 dá ênfase ao coletivo, e não ao indivíduo. Como líder de um grupo de sobreviventes, és tu quem toma as decisões – onde se instalar, o que construir e como a sociedade do teu grupo se vai desenvolver neste novo mundo cheio de mortos-vivos.

Cada um dos teus companheiros é um recurso valioso por si só. Não só podes levá-los contigo para ajudar a limpar locais e cumprir missões, como cada um deles também tem características que podem ajudar ou prejudicar as suas competências principais.

Dica de profissional Embora o State of Decay 2 tenha modo cooperativo, lembra-te de que só podes avançar no teu próprio mundo se fores o anfitrião.

Essas características também obrigam-te a tomar decisões difíceis sobre quem vive e quem morre; afinal, um peso morto vai arrastar toda a gente para baixo. Junta isso ao sistema de morte permanente do jogo e tens desafios e drama de sobra neste fantástico RPG.

O meu veredicto: quem gosta de se concentrar na construção de comunidades vai, sem dúvida, apreciar a abordagem do State of Decay 2 a este género.

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6. The Escapists 2 [Excelente jogo de planeamento e criação]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PS4, Xbox One não sei, Android, iOS Ano de lançamento 2017 Criadores Mouldy Toof Studios, Team17 Tempo médio de jogo ~30 horas

Agora, vamos a outra perspetiva diferente. Tal como o Rimworld, o The Escapists 2 não é exatamente do mesmo género que o Project Zomboid, mas capta muito bem a sua essência, transformando o género de sobrevivência num divertido jogo de estratégia.

O The Escapists 2 coloca-te na pele (e no macacão laranja) de um prisioneiro. Como o título sugere, estas condições de vida não são propriamente ideais, por isso vais ter de planear e executar uma fuga para recuperar a tua liberdade.

Naturalmente, isto não vai ser tarefa fácil. Para fugires, vais ter de aprender as regras da prisão, desde comparecer às chamadas até cumprir a tua rotina obrigatória – tudo isto enquanto dás os passos necessários para o teu plano mestre.

Dica de profissional O The Escapists 2 tem imensas opções de modo cooperativo: online, no sofá, ecrã dividido ou LAN. É melhor fugir em equipa!

Para te ajudar na tua fuga, The Escapists 2 apresenta uma lista enorme de itens que podes criar, bem como as receitas para cada um. Encontrar e esconder estas ferramentas é outra história, pois vais ter de arranjar tempo para te esgueirares para áreas restritas e impedir que os guardas descubram o teu plano.

O meu veredicto: Se planear operações ousadas no Project Zomboid e ir dando passos largos rumo ao sucesso é o que te dá prazer, então experimenta o The Escapists 2.

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7. Kenshi [Simulador de sobrevivência em colónia hardcore]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2018 Criador Lo-Fi Games Duração média do jogo Variável (personalizável)

Vamos deixar isto claro logo de início: sim, o Kenshi é uma confusão. Há frequentemente erros, os scripts não funcionam, o desempenho fica muitas vezes lento, há ecrãs de carregamento a cada dois minutos e as falhas fazem lembrar o Fallout 3. E, no entanto, apesar de tudo isso, eu, pessoalmente, já passei quase 500 horas a jogar o Kenshi, porque é um jogo mesmo bom.

O Kenshi é um jogo de sobrevivência em mundo aberto do tipo «sandbox», com elementos de estratégia em tempo real, e, no geral, é um jogo envolvente, tal como o Rimworld. Tal como nesse jogo, vais estar à frente de um grupo de sobreviventes que tentam sobreviver num mundo pós-apocalíptico enorme e implacável.

Tal como no Rimworld, o Kenshi dá-te carta branca no que diz respeito aos teus objetivos e à forma de os alcançares. Podes optar por te tornares um mercenário errante, aceitando recompensas pelos Cats, ou um comerciante intrépido nas opulentas terras escravistas das Cidades Unidas. Ou, se preferires, podes sempre começar algo novo – aventurar-te no deserto, reunir companheiros e construir a tua própria cidade.

Dica de profissional O início como «Wanderer» é ótimo para jogadores novos. Oferece relativa segurança, bem como acesso fácil a jazidas de cobre para ganhares os teus primeiros Cats.

Só os fortes sobrevivem no mundo do Kenshi. Para te manteres vivo neste mundo feudal de ficção científica, vais precisar de procurar ativamente adversários iguais ou mais fortes para maximizar o ganho de experiência nas habilidades. Pensa nisto desta forma: ficar sem os braços dá-te uma desculpa para comprares aquelas próteses de alta qualidade.



O meu veredicto: o Kenshi é um RPG de sobrevivência implacável que vai certamente agradar a quem procura algo ainda mais difícil do que o Project Zomboid. Lembra-te só: relaxa. Aproveita a morte.

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8. HumanitZ [Sobrevivência isométrica contra zombies]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2023 (acesso antecipado) Criadores Yodubbz Studios, indie.io Tempo médio de jogo Variável

Bem, há muitos jogos parecidos com o Project Zomboid nesta lista, mas o HumanitZ, um jogo de mundo aberto bastante bom, é talvez o que mais se aproxima de ser uma versão quase perfeita do titã que definiu o género.

A premissa do HumanitZ não é nada que já não tenhas visto antes: um evento apocalíptico, zombies e sobreviventes a lutar por uma existência precária nas ruínas da civilização. Muitos elementos clássicos do género também estão presentes, desde a fome e a sede até à criação de itens e ao desenvolvimento da personagem através de habilidades.

Dica de profissional Joga o tutorial. Vai ensinar-te muitos dos conceitos básicos – incluindo onde recolher recursos essenciais para o início do jogo.

Onde o HumanitZ se diferencia do Zomboid é na ênfase imediata no modo multijogador. Embora possas explorar o vasto mundo sozinho, é muito melhor com outros jogadores. Juntos, vão conseguir enfrentar hordas, garantir saques e construir bases com muito mais facilidade.

O meu veredicto: O HumanitZ é provavelmente o que mais se aproxima do Project Zomboid. Apesar de ainda ser recente, já se mostra extremamente promissor.

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9. The Long Dark [Melhor experiência de sobrevivência para um jogador]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PS4, Xbox One não sei Ano de lançamento 2017 Criador Hinterland Studio Tempo médio de jogo ~40 horas

Em «The Long Dark» não te deparas com zombies, mutantes ou outros elementos sobrenaturais. Não, o que temos aqui é a ferocidade pura da natureza. Não há necessidade de inimigos te perseguirem quando as temperaturas gélidas, os animais selvagens, a fome e a exaustão dão perfeitamente conta do recado.

Morrer em The Long Dark é uma questão de «quando», não de «se». Com quatro necessidades a ter em conta (fome, sede, calor e cansaço), não é preciso muito para que a cadeia de desastres comece. Tudo o que te vai manter vivo é a vontade de lutar, sobreviver e aguentar só mais um dia.

Dica de profissional Embora nada te impeça de entrares logo no modo sandbox, o Modo História vai permitir-te familiarizar-te com os conceitos fundamentais do jogo num ambiente mais tolerante.

Por mais implacável que seja, The Long Dark é também deslumbrante. Há algo de uma beleza arrepiante nas ruínas da civilização cobertas de neve. É também bastante humilhante ver com que rapidez a fúria da natureza pode fazer com que tudo desmorone.

O meu veredicto: The Long Dark é perfeito para jogadores que querem enfrentar desafios impossíveis com nada mais do que conhecimento, coragem e um pouco de sorte.

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10. Valheim [Melhor Jogo de Sobrevivência Estilizado]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Linux, macOS, Xbox One, Xbox Series X/S não Ano de lançamento 2021 (acesso antecipado) Criadores Iron Gate Studio, Coffee Stain Publishing eu Duração média do jogo Variável (personalizável)

O Valheim foi uma joia indie surpresa que apareceu do nada em fevereiro de 2021, e o género de sobrevivência nunca mais foi o mesmo desde então. Embora tenham surgido muitos jogos incríveis como o Valheim ao longo dos anos, nenhum deles se compara ao acabamento impecável do Valheim.

Neste jogo de sobrevivência com temática viking, jogas na pele de um guerreiro caído, interceptado a caminho de Valhalla. Em vez de lutar, festejar e depois lutar mais um pouco, Odin encarrega-te de derrotar os Forsaken, criaturas perigosas aprisionadas no reino de Valheim.

A sobrevivência em Valheim é, felizmente, bastante simples. Cada bioma oferece novos materiais para construir e coisas saborosas para comer, e construir uma casa — seja uma simples cabana de troncos ou um enorme castelo de pedra — é, por si só, gratificante.

Nenhum jogo de vikings fica sem batalha, e o Valheim adota uma abordagem quase ao estilo de «Souls». Vais dar por ti frequentemente cercado por inimigos por todos os lados, por isso não te esqueças de praticar com a tua arma preferida, seja ela uma espada, um machado, uma maça, um arco ou uma lança. E lembra-te: quanto mais lutares com um tipo de arma, melhor te tornarás a manejá-la.

Dica de profissional Aprender a gerir a tua resistência é fundamental para vencer combates no Valheim. Exagerar leva a uma morte rápida e indigna, especialmente nos níveis de dificuldade mais elevados.

O meu veredicto: se a sobrevivência e a exploração foram o que te atraiu ao Project Zomboid, então o Valheim vai certamente agradar-te.

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11. Days Gone [Experiência com zombies centrada na história]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4/5 Ano de lançamento 2019 Criadores Bend Studio, Sony Interactive Entertainment Tempo médio de jogo ~80 horas

O Days Gone destaca-se dos outros jogos do género por ser uma aventura mais cinematográfica e centrada na história. No entanto, continua a ser um dos melhores jogos de zombies devido ao tamanho impressionante das suas hordas.

Neste jogo, vais jogar na pele de Deacon St. John, um antigo caçador de recompensas que recebe a notícia de que a sua mulher, que ele pensava estar morta, pode ainda estar viva. Para a encontrar, o Deacon tem de atravessar um Oregon devastado, enquanto enfrenta ou evita enxames gigantescos de Freakers, que farão tudo o que estiver ao seu alcance para te devorar vivo.

Dica de profissional A SMP9 é uma arma secundária potente que podes conseguir ao derrotar 4 hordas. Com um pouco de estratégia, isto não deve ser nada difícil.

Como já disse, o tamanho das hordas é o grande trunfo do Days Gone, e vais ter de enfrentar 40 enxames de Freakers, com tamanhos que variam entre 25 e 500 membros. Não vais precisar só de usar a enorme variedade de armas disponíveis para os afastar, mas também de pensar rápido e adaptar-te a uma situação tensa e de alta pressão que está constantemente a mudar.

O meu veredicto: o Days Gone é o jogo perfeito, tal como o Project Zomboid, para jogadores que procuram um jogo de zombies mais direcionado e cinematográfico.

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12. Miscreated [Mundo Aberto Vasto]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2018 (acesso antecipado) Criador Entrada Interactive LLC Tempo médio de jogo Variável

Se te sentes intimidado pela complexidade dos sistemas do DayZ, o Miscreated é uma escolha segura.

Tal como os seus congéneres, o Miscreated é um jogo de tiros na primeira ou terceira pessoa, ambientado num mundo devastado pela Guerra Final. Essa guerra também levou ao surgimento dos «miscreated» do título, mutantes horríveis e hostis a tudo o que vagueia por estas terras.

Para sobreviver neste ambiente hostil, vais ter de aprender a orientar-te neste enorme mundo aberto e a encontrar locais seguros, bem como sítios para reabastecer os teus mantimentos. Com um clima dinâmico e uma vasta gama de locais para explorar, vais certamente encontrar sempre algo interessante para ver no Miscreated.

Dica de profissional Tem em conta que já faz algum tempo que o Miscreated não recebe atualizações, por isso talvez seja melhor reunires primeiro um grupo de amigos para um servidor privado alugado antes de te comprometeres a comprar o jogo.

Mas a exploração traz riscos, e não são só os «miscreated» que tens de ter em conta. Tal como no DayZ, o cerne da experiência do Miscreated reside nas interações com outros jogadores e, devido ao sistema de saque persistente, é sempre uma incógnita se abordar alguém vai levar a novos amigos… ou a um tiroteio tenso.

O meu veredicto: O Miscreated é, no fundo, um DayZ mais fácil, com gráficos atualizados e uma abordagem diferente – mas é suficientemente distinto para se afirmar por si próprio.

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13. Como sobreviver [ARPG de zombies bem feito]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Wii U, PS3/4, Xbox 360, Xbox One Ano de lançamento 2013 Criadores Eko Software, 505 Games Tempo médio de jogo ~10 horas

O

Como sobreviver é um jogo de ação isométrico com dois joysticks que se concentra mais na parte da ação. Sim, há elementos de sobrevivência, como comida e munições, mas esses ficam rapidamente para trás em favor de mais ação contra os zombies. Portanto, não, este não é um jogo de sobrevivência.

O que o Como sobreviver oferece é uma jogabilidade ARPG rápida e dinâmica. Com o seu combate frenético e visceral, que contrasta com o cenário luminoso e colorido da ilha, este jogo de zombies promete diversão a sério.

E embora este jogo não seja um sandbox de sobrevivência, tem uma árvore de criação bem extensa. Os itens que encontrares ao saquear os mapas podem vir a ser úteis mais à frente, mas vais ter de experimentar um pouco para perceberes como as coisas funcionam.

Dica de profissional Uma das principais chatices do jogo é a falta de espaço de armazenamento. Procura receitas na Internet ou toma as tuas próprias notas – assim, vais saber o que vale a pena e o que não vale.

O meu veredicto: Se estás à procura de uma experiência curta e compacta com zombies para jogares com um amigo, o «Como Sobreviver» é uma escolha segura.

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14. Darkwood [Jogo de terror extremamente assustador]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Linux, Mac, Nintendo Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2014 Criador Acid Wizard Studio Tempo médio de jogo ~40 horas

Não te deixes enganar pela data de lançamento: o Darkwood é, sem dúvida, um dos melhores jogos de terror que já joguei.

Ao contrário de outros jogos desta lista, o Darkwood não é, acima de tudo, um jogo de ação. É, antes, um jogo com perspetiva de cima para baixo que te dá arrepios graças à sua atmosfera incrivelmente assustadora, sem recorrer a sustos repentinos. Para conseguir isso, o Darkwood limita a tua visão ao que a tua personagem consegue ver e usa pistas sonoras subtis para te dar indicações, garantindo que a jogabilidade fica repleta de tensão.

A jogabilidade em Darkwood é muito semelhante à da maioria dos jogos desta lista. Durante o dia, vais aventurar-te fora do teu abrigo para recolher provisões e cumprir missões. A noite, no entanto, é uma história completamente diferente, pois serás atacado por criaturas de pesadelo que não tens qualquer hipótese de derrotar numa luta justa. Lembra-te: só precisas de aguentar até ao nascer do sol.

Dica de profissional Leva só o que precisas mesmo quando saíres do teu abrigo. Assim, vais ter mais espaço para trazer de volta os itens de que realmente precisas.

O

Darkwood é também um jogo muito centrado na história, e os criadores inspiraram-se bastante no Dark Souls. Isto significa que vais ter de te esforçar para perceber o que se passa a partir de descrições vagas de itens, e as escolhas que fizeres hoje podem ter consequências de longo alcance no futuro.

O meu veredicto: Darkwood é uma aventura assustadoramente louca que cativa através de um excelente aumento da tensão e de um ambiente fantástico.

15. Sobreviver às Noites [Experiência rápida de defesa contra a horda]

A nossa pontuação 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2017 Criador a2z Interactive Duração média do jogo Variável (personalizável)

Enquanto jogos como o DayZ e o 7 Days to Die estão na vanguarda dos jogos FPS de zombies, o Sobreviver às noites é um jogo FPS bacano que não deves perder.

O «Sobreviver às Noites» tem todos os elementos clássicos dos jogos de zombies – um sistema de fome, criação de itens e legiões de mortos-vivos famintos.

Tal como no 7 Days, o Sobreviver às noites também tem um sistema de ataques. A principal diferença aqui é o tempo de preparação: enquanto o 7 Days tem enxames que chegam todas as semanas (por predefinição), o Sobreviver às noites não espera, o que significa que vais ser atacado todas as noites.

Dica de profissional Os dias duram cerca de 45 minutos no «Sobreviver às Noites»». Lembra-te de que os mortos-vivos são muito mais fortes à noite.

Este tempo limitado significa que vais ter de gerir bem a luz do dia. A escolha é tua: vasculhar locais próximos em busca de recursos e materiais de construção para a tua base, ou manter-te em movimento e planear rotas de fuga.

O que realmente distingue o «Sobreviver às Noites» para mim é o sistema de personalização de veículos. A maioria dos jogos de zombies usa os veículos apenas como meios de transporte. O «Sobreviver às Noites», no entanto, vai um passo além com a personalização e as melhorias dos veículos. Isto permite-te transformar a tua carrinha numa fortaleza móvel impenetrável ou na máquina definitiva para matar zombies.

O meu veredicto: o «Sobreviver às Noites» oferece um jogo de zombies mais rápido e compacto, sem deixar de apresentar mecânicas semelhantes às do «Project Zomboid».

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16. Don’t Starve [Sandbox de sobrevivência de fantasia sombria]

A nossa pontuação 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Linux, macOS, OS X, Wii U, Nintendo Switch, PS Vita, PS3/4, Xbox One, Android, iOS Ano de lançamento 2013 Criador Klei Entertainment Tempo médio de jogo Variável (personalizável)

Por último, mas definitivamente não menos importante nesta lista, está o Don’t Starve. Este jogo de fantasia sombria é um sandbox de sobrevivência com um estilo artístico distintamente gótico que parece saído diretamente de um filme do Tim Burton.

Gosto de dizer que, ao contrário de jogos semelhantes do género sandbox de sobrevivência, o Don’t Starve tem garra. Enquanto outros jogos tendem a dar-te alguma margem de manobra no que diz respeito à fome, o Don’t Starve leva isso a sério. A fome está sempre à espreita, por isso tens de encontrar fontes de alimento rapidamente.

A terra estranha onde te encontras também está repleta de criaturas. Manadas de Beefalo pastam nas savanas, os ferozes Tallbirds fazem das terras rochosas o seu lar e os simpáticos Pigs criam povoações onde lhes apetece. Mas não deixes que isso te leve a uma falsa sensação de segurança, pois também há monstros em abundância e a escuridão vai, literalmente, matar-te.

Dica de profissional O combate no «Don’t Starve» gira em torno do «kiting» – a armadura é uma camada de defesa secundária para mitigar quaisquer erros que possas cometer.

Como se isso já não bastasse, o Don’t Starve obriga-te a gerir a tua sanidade. Quanto mais baixa estiver a tua sanidade, mais a tua mente vai trabalhar contra ti. Com a sanidade baixa, vais começar a ver coisas que talvez nem existam, mas à medida que ela vai esgotando-se, vais começar a ver sombras a moverem-se, a ouvir vozes, a ver o mundo com outros olhos e, por fim, a enfrentar os teus pesadelos.

Por último, devo também referir que o Don’t Starve pode ser um jogo multijogador incrível através do Don’t Starve Together.

O meu veredicto: este jogo de sobrevivência tipo sandbox não só transborda personalidade com o seu estilo artístico e temas distintos, como tem uma jogabilidade sólida e divertida.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo parecido com o Project Zomboid?

Não existe um único jogo que seja exatamente como o Project Zomboid. No entanto, há alguns que se aproximam — a narrativa emergente do Rimworld é muito semelhante, enquanto quem prefere o aspeto dos zombies pode gostar do 7 Days to Die, do DayZ, do SCUM ou do State of Decay 2.

Que tipo de jogo é o Project Zomboid?

O Project Zomboid pode ser descrito como um jogo de sobrevivência do tipo «sandbox», cuja ação se passa durante o surto do vírus Knox, em 1993. Os jogadores têm de procurar mantimentos, gerir recursos e construir fortificações, enquanto enfrentam tanto os mortos-vivos como o ambiente hostil, o que cria uma experiência de sobrevivência desafiante.

Quanto tempo duram 24 horas no Project Zomboid?

Por predefinição, um dia completo no Project Zomboid dura 1 hora em tempo real. Podes aumentar ou diminuir este valor nas definições do jogo para tornar a tua experiência no Zomboid mais acelerada ou mais descontraída, permitindo um estilo de jogo personalizável que se adapte às tuas preferências.

Qual é o objetivo do Zomboid?

O Project Zomboid não tem um objetivo definido. O jogo é uma simulação ambientada num apocalipse zombie, e cabe-te a ti decidir os teus objetivos – se é que tens algum. Podes optar por sobreviver o máximo de tempo possível, construir um refúgio seguro ou explorar o mundo, dependendo de como queres viver a experiência do jogo.