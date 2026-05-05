16 jeux similaires à Project Zomboid pour vivre des sensations fortes en mode survie en 2026

Il n’y a pas beaucoup de jeux comme Project Zomboid, car avouons-le : Zomboid offre l’ expérience ultime de survie face aux zombies . Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’existe aucun jeu présentant des similitudes avec certains aspects de Zomboid, et si vous êtes à la recherche de ce genre de sensations fortes, vous êtes au bon endroit.

Dans cette liste, nous allons passer en revue certains des meilleurs jeux similaires à Project Zomboid, qu’il s’agisse de jeux de survie, de jeux de zombies ou de titres proches de l’esprit de Zomboid.

Notre sélection des meilleurs jeux similaires à Project Zomboid

Bien que tous les jeux de cette liste méritent votre attention, certains d’entre eux se démarquent vraiment des autres. Voici ces titres :

1 Rimworld 2018 Il n'y a pratiquement pas de zombies, mais cette simulation de colonie spatiale séduit les joueurs grâce à sa narration émergente incroyablement riche. Buy now 2 7 Days to Die 2024 Un jeu de survie contre les zombies de type « sandbox » basé sur des voxels, dans lequel des hordes infinies de zombies vous attaquent chaque semaine du jeu. Buy now 3 DayZ 2018 Ce jeu de zombies est un grand classique qui propose un immense monde ouvert où les joueurs peuvent se montrer tout aussi cruels que les zombies. Buy now

16 jeux similaires à Project Zomboid pour tester vos compétences en matière de survie

Il est difficile de reproduire le gameplay de Project Zomboid. En tant qu’expérience de survie face aux zombies par excellence, Zomboid coche toutes les cases pour créer un jeu parfait.

Mais si aucun jeu ne ressemble à 100 % à Zomboid, certains s’en rapprochent beaucoup : que ce soit parce qu’ils mettent en scène des zombies, qu’ils s’appuient sur une narration émergente ou qu’ils proposent des mécanismes de survie très poussés.

Sans plus attendre, passons à la liste.

1. Rimworld [Meilleure narration émergente]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Linux, macOS, PS4, Xbox One Année de sortie 2018 Développeur Ludeon Studios Durée moyenne de jeu Variable (modifiable)

Écoutez-moi bien : Zomboid est autant un jeu générateur d’histoires qu’un jeu de type « bac à sable ». Il n’y a pas d’objectif précis dans Zomboid, seulement la question de savoir combien de temps vous tiendrez et combien de temps il vous restera avant votre inévitable disparition.

Comme Rimworld repose sur une narration émergente et la liberté d’action du joueur, il s’impose comme l’un des meilleurs jeux solo sur PC – et se rapproche beaucoup de l’essence même de Zomboid.

Dans Rimworld, vous êtes à la tête d’une colonie de survivants qui s’est écrasée sur une planète lointaine. Pour assurer la survie de votre peuple, vous devrez trouver de la nourriture, construire des défenses, mener des recherches technologiques et nouer des liens d’amitié ou de rivalité avec vos voisins.

Si cela vous fait penser à n’importe quelle autre simulation de survie, je vous garantis que ce n’est pas le cas. Rimworld excelle dans l’exploration des moindres détails, qu’il s’agisse de la psychologie des personnages, des relations entre eux, des saisons ou encore des matériaux mêmes qui composent les objets. Il n’est pas exagéré de dire que chaque petit détail peut avoir un impact considérable sur votre colonie à long terme.

Conseil de pro Si le jeu de base offre déjà une aventure palpitante, les deux DLC et l’immense bibliothèque de mods vous permettront de faire passer votre expérience Rimworld au niveau supérieur.

Rimworld offre non seulement une liberté totale dans votre façon de jouer, mais il favorise également activement la création de récits émergents. Chaque partie est dirigée par un narrateur IA, qui détermine les événements qui toucheront votre colonie, qu’il s’agisse de ravageurs détruisant vos récoltes, d’invasions d’insectes géants ou peut-être même de véritables cadeaux tombés du ciel.

Mon verdict : En fin de compte, Rimworld offre une liberté illimitée associée à une narration émergente – parfait si le fait de construire votre propre histoire dans Project Zomboid est votre principal attrait.

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2. 7 Days to Die [Meilleur jeu de type « bac à sable » basé sur des voxels]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Linux, macOS, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2024 Développeur The Fun Pimps Durée moyenne de jeu Variable (modifiable)

7 Days to Die est un simulateur de survie en vue subjective de type « sandbox » se déroulant dans un monde ravagé par les morts-vivants, qui ne manqueront pas de vous mettre en pièces sans hésiter. Il s’agit, à mon avis, de l’un des meilleurs jeux de survie auxquels vous puissiez jouer, qu’il y ait des zombies ou non.

Au lieu de se contenter de restes et de vivre dans la crainte de chaque rencontre, 7 Days encourage les joueurs non seulement à survivre, mais aussi à prospérer dans un monde infesté de zombies. Cela est principalement rendu possible grâce à un système physique robuste, entièrement destructible et basé sur des voxels, qui permet aux joueurs de faire bien plus que simplement construire d’immenses bases. Veillez simplement à bien tenir compte des renforts de construction, d’accord ?

Et vous devrez construire, car tous les sept soirs, vous serez attaqué par une horde infinie de morts-vivants jusqu’au lever du soleil. Vous devrez donc répartir votre temps entre la recherche de provisions, la fabrication de nouveaux outils et d’armes, le renforcement de vos fortifications et la pose de pièges pour défendre votre base.

Conseil de pro Ayez toujours quelques blocs de bois dans votre barre d’accès rapide. Ils sont très utiles non seulement comme défense improvisée, mais aussi pour contourner les donjons une fois que vous en maîtrisez la configuration.

7 Days complète cette expérience d’action et de survie grâce à un système de jeu de rôle. Tout ce que vous faites, qu’il s’agisse de tuer des zeds ou de fabriquer des outils et des blocs, vous rapporte des points d’expérience. Chaque niveau vous octroie un point que vous pouvez dépenser dans le vaste arbre de compétences de 7 Days, ce qui vous permet de vous spécialiser dans certaines configurations – que ce soit en tant que dur à cuire armé d’un fusil à pompe ou en tant qu’ingénieur hors pair.

Mon verdict : 7 Days to Die est sans égal pour vous offrir une expérience de « roi du désert » grâce à ses hordes de la lune de sang, son système de construction robuste et la progression de votre personnage.

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3. DayZ [Idéal pour le PVP hardcore]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2018 Développeur Bohemia Interactive Durée moyenne de jeu Variable (modifiable)

Aucune liste de jeux de zombies ne saurait être complète sans mentionner DayZ. Et bien qu’il y ait eu de nombreux jeux excellents comme DayZ, l’original, du moins à mes yeux, restera toujours le meilleur.

Nous en avons sans doute tous assez du cliché selon lequel « les humains sont les vrais monstres » dans les films de zombies, mais c’est tout autre chose de le vivre de vos propres yeux. Rencontrer d’autres joueurs dans DayZ est toujours un pari risqué, car les interactions sociales peuvent aller de l’entraide à la violence pure et simple – et vous ne le saurez jamais avant d’y être.

Conseil de pro Bien que DayZ soit principalement connu pour son mode multijoueur, il peut également se jouer en solo ou avec un petit groupe d’amis pour une expérience coopérative plus intense.

Outre cette expérience brutale dictée par les joueurs, DayZ propose également une approche réaliste du genre « survival sandbox ». Vous devrez fouiller pour trouver des produits de première nécessité et des matériaux de construction qui vous permettront d’ériger aussi bien des camps temporaires que des bases permanentes.

Contrairement à la plupart des titres de cette liste, DayZ ne propose pas de progression de personnage. Ici, tout repose sur la survie à l’état pur, et votre réussite ne dépend pas du nombre de niveaux que vous parvenez à gravir, mais uniquement de vos compétences.

Mon verdict : si vous recherchez une expérience de survie hardcore où les autres joueurs sont tout aussi dangereux et redoutables que les morts-vivants, alors DayZ est fait pour vous.

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4. SCUM [Système de santé le plus réaliste]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2025 Développeur Gamepires Durée moyenne de jeu Variable

Et puisque nous parlons déjà du fait que les autres joueurs constituent la véritable menace, parlons de SCUM.

Dans SCUM, vous incarnez un détenu libéré sur l’île de SCUM, située quelque part en Croatie. Une fois que vous avez atterri, tout est permis : construisez une base, combattez des zombies et des mutants, fouillez des bâtiments abandonnés à la recherche de butin, et jouez le jeu avec les autres… ou plantez-leur une balle dans la tête avant qu’ils ne vous fassent la même chose.

Conseil de pro Pratiquement tout ce que vous faites dans SCUM vous rapporte de la renommée. Veillez à la dépenser chez les marchands pour obtenir des biens et des services.

SCUM est réputé pour être l’un des jeux les plus réalistes à ce jour en matière de gestion de votre condition physique. Si vous aimiez choisir le bonus « Nutritionniste » dans Zomboid, SCUM sera un véritable régal pour vous. Pratiquement chaque détail du corps de votre survivant est pris en compte dans SCUM, de la température corporelle à l’apport en glucides, en passant par le nombre de dents. Oui, vraiment.

Mon avis : Si vous cherchez à apporter davantage de profondeur à vos jeux de survie contre les zombies de type « sandbox » – ainsi qu’au mode JcJ –, SCUM ne vous décevra pas

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5. State of Decay 2 [Jeu de survie en monde ouvert axé sur la communauté]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Xbox One Année de sortie 2018 Développeurs Undead Labs, Xbox Game Studios Durée moyenne de jeu ~50 heures

Quoi de mieux que de survivre seul ? Survivre en communauté. Découvrez State of Decay 2.

Contrairement à d’autres jeux de zombies, State of Decay 2 met l’accent sur la collectivité, et non sur l’individu. En tant que chef d’un groupe de survivants, c’est vous qui prenez les décisions : où s’installer, quoi construire et comment la société de vos gens va évoluer dans ce nouveau monde peuplé de morts-vivants.

Chacun de vos compagnons est un atout précieux en soi. Non seulement vous pouvez les emmener avec vous pour vous aider à nettoyer des lieux et à accomplir des missions, mais chacun d’entre eux possède également des traits de caractère qui peuvent renforcer ou entraver ses compétences principales.

Conseil de pro Bien que State of Decay 2 propose un mode coopératif, gardez à l’esprit que vous ne pouvez faire progresser votre propre monde qu’en jouant le rôle d’hôte.

Ces traits de caractère vous obligent également à prendre des décisions cruciales quant à qui vivra et qui mourra ; après tout, un poids mort ne fera que freiner tout le monde. Ajoutez à cela le système de « permadeath » du jeu, et vous obtenez à la fois des défis et une bonne dose de suspense dans ce fantastique jeu de rôle.

Mon verdict : les joueurs qui aiment se concentrer sur la construction de communautés apprécieront sans aucun doute l’approche de State of Decay 2 dans ce genre.

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6. The Escapists 2 [Un excellent jeu de planification et d’artisanat]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Android, iOS Année de sortie 2017 Développeurs Mouldy Toof Studios, Team17 Durée moyenne de jeu ~30 heures

Passons maintenant à une autre approche. Tout comme Rimworld, The Escapists 2 n’appartient pas exactement au même genre que Project Zomboid, mais il en capture très bien l’essence en transformant le genre de la survie en un jeu de stratégie divertissant.

The Escapists 2 vous met dans la peau (et la combinaison orange) d’un prisonnier. Comme le titre l’indique, ces conditions de vie ne sont pas vraiment idéales ; vous devrez donc planifier et mener à bien une évasion pour retrouver votre liberté.

Bien entendu, ce ne sera pas une mince affaire. Pour vous évader, vous devrez apprendre les règles de votre prison, qu’il s’agisse d’assister aux appels ou de respecter la routine qui vous est imposée – tout en accomplissant les étapes nécessaires à la réalisation de votre plan d’ensemble.

Conseil de pro The Escapists 2 propose de nombreuses options de jeu en coopératif : en ligne, en local, en écran partagé ou via un réseau local. C'est mieux de s'évader à plusieurs !

Pour vous aider dans votre évasion, The Escapists 2 propose une liste impressionnante d’objets à fabriquer, ainsi que les recettes correspondantes. Trouver et cacher ces outils est une tout autre affaire, car vous devrez trouver le temps de vous faufiler dans des zones interdites et empêcher les gardes de découvrir votre plan.

Mon avis : Si vous adorez planifier des opérations audacieuses dans Project Zomboid et préparer petit à petit les étapes menant à la réussite, alors n’hésitez pas à essayer The Escapists 2.

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7. Kenshi [Simulation de survie hardcore en colonie]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2018 Développeur Lo-Fi Games Durée moyenne de jeu Variable (modifiable)

Autant le dire d’emblée : oui, Kenshi est un véritable désastre. Les bugs sont fréquents, les scripts ne s’exécutent pas, les performances sont souvent saccadées, des écrans de chargement apparaissent toutes les deux minutes et les plantages rappellent ceux de Fallout 3. Et pourtant, malgré tout cela, j’ai personnellement passé près de 500 heures sur Kenshi, car c’est un jeu de grande qualité.

Kenshi est un jeu de survie en monde ouvert de type « sandbox » mêlé à des éléments de stratégie en temps réel, et, dans l’ensemble, c’est un jeu captivant à l’image de Rimworld. Comme dans ce dernier, vous serez à la tête d’un groupe de survivants tentant de se frayer un chemin dans un monde post-apocalyptique immense et impitoyable.

Tout comme dans Rimworld, Kenshi vous laisse carte blanche quant à vos objectifs et à la manière de les atteindre. Vous pouvez choisir de devenir un mercenaire errant, acceptant des primes pour traquer les Cats, ou un marchand intrépide dans les riches terres esclavagistes des Villes-Unies. Ou bien, vous pouvez toujours vous lancer dans une nouvelle aventure : partir dans le désert, rassembler des compagnons et bâtir votre propre ville.

Conseil de pro Le mode de départ « Wanderer » est idéal pour les nouveaux joueurs. Il offre une relative sécurité ainsi qu’un accès facile aux gisements de cuivre pour gagner vos premiers Cats.

Seuls les plus forts survivent dans l’univers de Kenshi. Pour rester en vie dans ce monde féodal de science-fiction, vous devrez rechercher activement des adversaires de force égale ou supérieure à la vôtre afin de maximiser votre gain d’expérience en compétences. Voyez les choses ainsi : vous faire couper les bras vous donne une excuse pour acheter ces prothèses de haute qualité.



Mon verdict : Kenshi est un RPG de survie impitoyable qui plaira à coup sûr à ceux qui recherchent un jeu encore plus difficile que Project Zomboid. N’oubliez pas : détendez-vous. Profitez de la mort.

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8. HumanitZ [Survie face aux zombies en vue isométrique]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2023 (accès anticipé) Développeurs Yodubbz Studios, indie.io Durée moyenne de jeu Variable

Il y a certes beaucoup de jeux similaires à Project Zomboid dans cette liste, mais HumanitZ, un excellent jeu en monde ouvert, est peut-être celui qui se rapproche le plus d’une version quasi parfaite de ce titan qui a défini le genre.

Le principe de HumanitZ n’a rien de nouveau : un événement apocalyptique, des zombies et des survivants menant une existence précaire dans les ruines de la civilisation. De nombreux éléments incontournables du genre sont également présents, de la faim et de la soif à la fabrication d’objets, en passant par le développement du personnage via ses compétences.

Conseil de pro Suivez le didacticiel. Il vous apprendra bon nombre de notions de base, notamment où trouver les ressources indispensables en début de partie.

Ce qui distingue HumanitZ de Zomboid, c’est l’accent mis d’emblée sur le multijoueur. Bien que vous puissiez explorer ce vaste monde en solo, l’expérience est bien plus enrichissante en compagnie d’autres joueurs. Ensemble, vous pourrez affronter des hordes de zombies, récupérer du butin et construire des bases beaucoup plus facilement.

Mon verdict : HumanitZ est sans doute ce qui se rapproche le plus de Project Zomboid. Bien qu’il en soit encore à ses débuts, il s’avère déjà extrêmement prometteur.

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9. The Long Dark [Meilleure expérience de survie en solo]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Année de sortie 2017 Développeur Hinterland Studio Durée moyenne de jeu ~40 heures

Dans *The Long Dark*, vous n’affrontez ni zombies, ni mutants, ni autres éléments surnaturels. Non, ce à quoi vous êtes confronté ici, c’est la férocité pure et simple de la nature. Nul besoin que des ennemis vous traquent : les températures glaciales, les animaux sauvages, la faim et l’épuisement s’en chargent très bien.

Dans The Long Dark, la question n’est pas de savoir si vous allez mourir, mais quand. Avec quatre besoins à satisfaire (faim, soif, chaleur et fatigue), il suffit de peu pour que la catastrophe s’enchaîne comme un effet domino. Seule votre volonté de lutter, de survivre et de tenir encore un jour de plus vous permettra de continuer.

Conseil de pro Même si rien ne vous empêche de vous lancer directement dans le mode « bac à sable », le mode Histoire vous permettra de vous familiariser avec les concepts fondamentaux du jeu dans un environnement plus indulgent.

Si The Long Dark est impitoyable, il n’en reste pas moins magnifique. Il y a quelque chose d’une beauté saisissante dans ces ruines de la civilisation ensevelies sous la neige. Cela donne également une leçon d’humilité de voir à quelle vitesse la fureur de la nature peut tout réduire à néant.

Mon verdict : The Long Dark est parfait pour les joueurs qui souhaitent affronter des défis impossibles avec pour seules armes leurs connaissances, leur courage et un peu de chance.

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10. Valheim [Meilleur jeu de survie stylisé]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Linux, macOS, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2021 (accès anticipé) Développeurs Iron Gate Studio, Coffee Stain Publishing Durée moyenne de jeu Variable (modifiable)

Valheim a été une perle indie inattendue sortie de nulle part en février 2021, et le genre de la survie n’a plus jamais été le même depuis. Bien que de nombreux jeux incroyables, à l’image de Valheim, aient vu le jour au fil des ans, aucun d’entre eux n’égale le niveau de finition exceptionnel de Valheim.

Dans ce jeu de survie sur le thème des Vikings, vous incarnez un guerrier déchu intercepté alors qu’il se rendait au Valhalla. Plutôt que de vous battre, de festoyer, puis de vous battre encore, Odin vous confie la mission de vaincre les « Forsaken », de dangereuses créatures emprisonnées dans le royaume de Valheim.

La survie dans Valheim est, heureusement, assez simple. Chaque biome offre de nouveaux matériaux pour construire et des mets savoureux à déguster, et la construction d’un foyer – qu’il s’agisse d’une simple cabane en rondins ou d’un immense château en pierre – procure une satisfaction en soi.

Aucun jeu sur les Vikings ne se passe de combats, et Valheim adopte une approche presque « à la Souls ». Vous vous retrouverez souvent assailli par des ennemis de tous côtés ; veillez donc à vous entraîner avec l’arme de votre choix, qu’il s’agisse d’une épée, d’une hache, d’une masse, d’un arc ou d’une lance. Et n’oubliez pas : plus vous combattrez avec un type d’arme, plus vous deviendrez habile à le manier.

Conseil de pro Apprendre à gérer votre endurance est essentiel pour remporter des combats dans Valheim. Vous engager à outrance mène à une mort rapide et peu glorieuse, surtout sur les niveaux de difficulté supérieurs.

Mon verdict : si ce sont la survie et l’exploration qui vous ont attiré vers Project Zomboid, alors Valheim saura à coup sûr vous plaire.

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11. Days Gone [Une aventure zombie axée sur l'histoire]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4/5 Année de sortie 2019 Développeurs Bend Studio, Sony Interactive Entertainment Durée moyenne de jeu ~80 heures

Days Gone se distingue de ses concurrents en proposant une aventure plus cinématographique et axée sur l’histoire. Il n’en reste pas moins l’un des meilleurs jeux de zombies en raison de l’ampleur impressionnante de ses hordes.

Dans ce jeu, vous incarnez Deacon St. John, un ancien chasseur de primes qui apprend que sa femme, qu’il croyait morte, pourrait bien être encore en vie. Pour la retrouver, Deacon doit traverser un Oregon dévasté tout en affrontant ou en évitant des nuées gigantesques de Freakers, qui feront tout ce qui est en leur pouvoir pour vous dévorer tout cru.

Conseil de pro Le SMP9 est une arme de poing puissante que vous pouvez obtenir en éliminant 4 hordes. Avec un peu de réflexion tactique, cela ne devrait pas vous poser le moindre problème.

Comme je l’ai mentionné précédemment, la taille des hordes est l’atout majeur de Days Gone, et vous devrez affronter 40 essaims de Freakers, comptant entre 25 et 500 individus. Vous devrez non seulement utiliser la vaste gamme d’armes disponibles pour les repousser, mais aussi réfléchir rapidement et vous adapter à une situation tendue et sous haute pression qui évolue sans cesse.

Mon verdict : Days Gone est le jeu idéal, à l’instar de Project Zomboid, pour les joueurs à la recherche d’un jeu de zombies plus scénarisé et cinématographique.

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12. Miscreated [Grand monde ouvert]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2018 (accès anticipé) Développeur Entrada Interactive LLC Durée moyenne de jeu Variable

Si la complexité des mécanismes de DayZ vous intimide, Miscreated est un choix judicieux.

À l’instar de ses homologues, Miscreated est un jeu de tir à la première ou à la troisième personne se déroulant dans un monde dévasté par la Guerre finale. Cette guerre a également entraîné l’émergence des « miscreated » (littéralement « mal créés »), d’horribles mutants hostiles à tout ce qui arpente le territoire.

Pour survivre dans cet environnement hostile, vous devrez apprendre à vous repérer dans cet immense monde ouvert et à trouver des lieux sûrs ainsi que des endroits où vous réapprovisionner. Avec une météo dynamique et une multitude de lieux à explorer, vous trouverez forcément toujours quelque chose d’intéressant à découvrir dans Miscreated.

Conseil de pro Notez bien que cela fait un certain temps que Miscreated n’a pas reçu de mises à jour ; il est donc probablement préférable de commencer par réunir un groupe d’amis sur un serveur privé loué avant de vous engager à l’acheter.

Mais l’exploration comporte des risques, et les « miscreated » ne sont pas les seuls dont vous devez vous méfier. Comme dans DayZ, l’essentiel de l’expérience Miscreated réside dans les interactions avec les autres joueurs, et en raison du système de butin persistant, on ne sait jamais si le fait d’approcher quelqu’un vous permettra de vous faire de nouveaux amis… ou si cela débouchera sur une fusillade tendue.

Mon avis : « Miscreated » est, en substance, une version simplifiée de « DayZ », dotée de graphismes améliorés et d’une approche différente, mais suffisamment originale pour voler de ses propres ailes.

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13. Comment survivre [ARPG de zombies très soigné]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Wii U, PS3/4, Xbox 360, Xbox One Année de sortie 2013 Développeurs Eko Software, 505 Games Durée moyenne de jeu ~10 heures



Comment survivre est un jeu d’action isométrique à deux sticks qui met davantage l’accent sur l’action. Certes, il comporte des éléments de survie tels que la nourriture et les munitions, mais ceux-ci passent rapidement au second plan au profit de combats acharnés contre les zombies. Ce n’est donc pas un jeu de survie.

Ce que propose « Comment survivre », c’est un gameplay ARPG rapide et dynamique. Avec ses combats effrénés et viscéraux qui contrastent avec le décor lumineux et coloré de l’île, ce jeu de zombies vous promet un moment sanglant et passionnant.

Et bien que ce jeu ne soit pas un bac à sable de survie, il dispose d’un vaste arbre d’artisanat. Les composants trouvés en pillant les cartes pourraient s’avérer utiles par la suite, même si vous devrez faire des essais pour prendre le coup de main.

Conseil de pro L’un des principaux inconvénients du jeu est le manque d’espace de stockage. Recherchez des recettes sur Internet ou prenez vos propres notes : vous saurez ainsi ce qui a de la valeur et ce qui n’en a pas.

Mon verdict : si vous recherchez une expérience zombie courte et concise à vivre entre amis, Comment survivre est un choix sûr.

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14. Darkwood [Jeu d’horreur extrêmement effrayant]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Linux, Mac, Nintendo Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2014 Développeur Acid Wizard Studio Durée moyenne de jeu ~40 heures

Ne vous fiez pas à la date de sortie : Darkwood est sans conteste l’un des meilleurs jeux d’horreur auxquels j’ai joué.

Contrairement aux autres titres de cette liste, Darkwood n’est pas avant tout un jeu d’action. Il s’agit plutôt d’un jeu à vue de dessus qui vous donne des frissons grâce à son ambiance incroyablement inquiétante, sans pour autant recourir à des sursauts de peur. Pour y parvenir, Darkwood limite votre champ de vision à ce que votre personnage peut voir et utilise des indices sonores subtils pour vous mettre sur la piste, garantissant ainsi un gameplay empreint d’une tension palpable.

Le gameplay de Darkwood est très similaire à celui de la plupart des jeux de cette liste. Le jour, vous vous aventurez hors de votre abri pour rassembler des provisions et accomplir des quêtes. La nuit, en revanche, c’est une tout autre histoire : vous serez attaqué par des créatures cauchemardesques que vous n’avez aucune chance de vaincre dans un combat à armes égales. N’oubliez pas : il vous suffit de tenir jusqu’au lever du soleil.

Conseil de pro N’emportez que le strict nécessaire lorsque vous vous aventurez hors de votre abri. Ainsi, vous disposerez de plus d’espace pour ramener les objets dont vous avez réellement besoin.



Darkwood est également un jeu très axé sur l’histoire, et les développeurs se sont largement inspirés de Dark Souls. Cela signifie que vous devrez vous creuser la tête pour donner un sens à des descriptions d’objets vagues, et que les choix que vous ferez aujourd’hui pourraient avoir des conséquences considérables à l’avenir.

Mon verdict : Darkwood est une aventure terrifiante et déjantée qui séduit par une montée en tension magistrale et une ambiance exceptionnelle.

15. Survivre aux nuits [Expérience de défense rapide contre la horde]

Notre note 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2017 Développeur a2z Interactive Durée moyenne de jeu Variable (modifiable)

Alors que des jeux comme DayZ et 7 Days to Die occupent le devant de la scène des FPS de zombies, Survivez aux nuits est un FPS soigné à ne pas manquer.

Survivez aux nuits possède tous les éléments incontournables des jeux de zombies : un système de faim, la fabrication d’objets et des légions de morts-vivants voraces.

Tout comme 7 Days, Survivez aux nuits propose également un système de raids. La principale différence réside dans le temps de préparation : alors que dans 7 Days, des hordes arrivent chaque semaine (par défaut), Survivez aux nuits n’attend pas, ce qui signifie que vous serez attaqué chaque nuit.

Conseil de pro Dans Survivez aux nuits, les journées durent environ 45 minutes. N’oubliez pas que les morts-vivants sont bien plus puissants la nuit.

Ce temps limité signifie que vous devrez gérer judicieusement vos heures de lumière du jour. C’est à vous de choisir comment aborder ce problème : fouiller les sites à proximité à la recherche de ressources et de matériaux de construction pour bâtir votre base, ou rester mobile et planifier des itinéraires de fuite.

Ce qui distingue vraiment Survivez aux nuits à mes yeux, c’est le système de personnalisation des véhicules. La plupart des jeux de zombies se contentent d’utiliser les véhicules comme moyens de transport. Survivez aux nuits, en revanche, va plus loin en proposant de personnaliser et d’améliorer vos véhicules. Cela vous permet de transformer votre fourgon en une forteresse mobile imprenable ou en la machine ultime pour éliminer les zombies.

Mon verdict : « « Survivre aux nuits » propose un jeu de zombies plus rapide et plus compact, tout en conservant des mécanismes similaires à ceux de « Project Zomboid ».

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16. Don’t Starve [Jeu de survie sandbox dans un univers de dark fantasy]

Notre note 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Linux, macOS, OS X, Wii U, Nintendo Switch, PS Vita, PS3/4, Xbox One, Android, iOS Année de sortie 2013 Développeur Klei Entertainment Durée moyenne de jeu Variable (modifiable)

Le dernier de cette liste, mais certainement pas le moindre, est Don’t Starve. Ce jeu de fantasy sombre est un jeu de survie de type « bac à sable » qui se distingue par un style artistique résolument gothique, digne d’un film de Tim Burton.

J’aime dire que, contrairement à d’autres jeux du genre « survival sandbox », Don’t Starve a du mordant. Là où d’autres jeux ont tendance à vous laisser une certaine marge de manœuvre en matière de faim, Don’t Starve ne plaisante pas. La famine vous guette en permanence ; vous devez donc trouver rapidement des sources de nourriture.

Le monde étrange dans lequel vous vous retrouvez regorge également de créatures. Des troupeaux de Beefalos paissent dans les savanes, de féroces Tallbirds ont élu domicile dans les terres rocailleuses, et des cochons amicaux fondent des colonies là où bon leur semble. Ne vous laissez toutefois pas bercer par un faux sentiment de sécurité, car les monstres ne manquent pas non plus, et l’obscurité vous tuera littéralement.

Conseil de pro Le combat dans Don’t Starve repose sur le « kiting » : l’armure constitue une deuxième ligne de défense destinée à atténuer les éventuelles erreurs que vous pourriez commettre.

Comme si cela ne suffisait pas, Don’t Starve vous oblige à gérer votre santé mentale. Plus votre santé mentale est faible, plus votre esprit se retourne contre vous. Lorsque votre santé mentale est faible, vous commencez à voir des choses qui n’existent peut-être pas, mais à mesure qu’elle s’épuise, vous commencez à voir des ombres bouger, à entendre des voix, à percevoir le monde différemment et, enfin, à affronter vos cauchemars.

Enfin, je tiens également à souligner que Don’t Starve peut également être un jeu multijoueur exceptionnel grâce à Don’t Starve Together.

Mon verdict : ce jeu de survie de type « sandbox » déborde non seulement de personnalité grâce à son style graphique et à ses thèmes distinctifs, mais offre également une mécanique de jeu solide et divertissante.

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FAQ

Quel est le meilleur jeu similaire à Project Zomboid ?

Il n’existe pas de jeu qui soit exactement comme Project Zomboid. Il en existe toutefois qui s’en rapprochent : la narration émergente de Rimworld est très similaire, tandis que ceux qui s’intéressent davantage à l’aspect « zombies » apprécieront peut-être 7 Days to Die, DayZ, SCUM ou State of Decay 2.

À quel genre de jeu appartient Project Zomboid ?

Project Zomboid peut être décrit comme un jeu de survie de type « sandbox », dont l’action se déroule dans le contexte de l’épidémie du virus Knox en 1993. Les joueurs doivent partir à la recherche de provisions, gérer leurs ressources et construire des fortifications tout en affrontant à la fois les morts-vivants et un environnement hostile, ce qui donne lieu à une expérience de survie exigeante.

Combien de temps durent 24 heures dans Project Zomboid ?

Par défaut, une journée complète dans Project Zomboid dure 1 heure en temps réel. Vous pouvez augmenter ou réduire cette durée dans les paramètres du jeu afin de rendre votre expérience Zomboid plus trépidante ou plus détendue, ce qui vous permet d’adopter un style de jeu personnalisable adapté à vos préférences.

Quel est l’objectif de Zomboid ?

Project Zomboid n’a pas d’objectif défini. Le jeu est une simulation se déroulant dans un contexte d’apocalypse zombie, et c’est à vous de décider de vos objectifs – si vous en avez. Vous pouvez choisir de survivre le plus longtemps possible, de construire un refuge sûr ou d’explorer le monde, selon la manière dont vous souhaitez vivre l’expérience de jeu.