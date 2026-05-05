16 giochi simili a Project Zomboid per vivere emozioni da sopravvivenza nel 2026

Non ci sono molti giochi come Project Zomboid, perché diciamocelo: Zomboid offre l’ esperienza definitiva di sopravvivenza agli zombie . Questo non significa che non esistano giochi simili a Zomboid sotto certi aspetti, e se sei alla ricerca di quel tipo di emozioni, sei nel posto giusto.

In questa lista ti presenteremo alcuni dei migliori giochi simili a Project Zomboid, che si tratti di giochi di sopravvivenza, giochi di zombie o titoli che ne catturano l’essenza.

Le nostre scelte migliori tra i giochi simili a Project Zomboid

Ora, anche se ogni gioco di questa lista merita attenzione, alcuni spiccano davvero sugli altri. Questi titoli sono:

1 Rimworld 2018 Non ci sono quasi zombie, ma questa simulazione di colonia spaziale conquista i giocatori grazie alla sua trama emergente incredibilmente ricca. Buy now 2 7 Days to Die 2024 Un gioco sandbox di sopravvivenza agli zombie basato sui voxel, in cui ogni settimana di gioco ti attaccano ondate infinite di zombie. Buy now 3 DayZ 2018 Questo gioco di zombie è vecchio ma sempre valido, e offre un vastissimo mondo aperto dove i giocatori possono essere cattivi proprio come gli zombie. Buy now

16 giochi simili a Project Zomboid per mettere alla prova le tue abilità di sopravvivenza

È difficile replicare il gameplay di Project Zomboid. In quanto esperienza definitiva di sopravvivenza agli zombie, Zomboid ha tutte le carte in regola per essere un gioco perfetto.

Ma anche se nessun gioco è al 100% come Zomboid, alcuni ci si avvicinano parecchio: che sia per la presenza degli zombie, per la narrazione emergente o per le meccaniche di sopravvivenza approfondite.

Senza ulteriori indugi, passiamo alla lista.

1. Rimworld [Miglior narrazione emergente]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Linux, macOS, PS4, Xbox One Anno di uscita 2018 Sviluppatore Ludeon Studios Durata media di gioco Variabile (modificabile)

Ascoltami bene: Zomboid è tanto un gioco che genera storie quanto un sandbox. In Zomboid non c’è un obiettivo prestabilito, ma solo la domanda: quanto resisterai e quanto tempo passerà prima della tua inevitabile fine?

Poiché Rimworld si basa su una narrazione emergente e sulla libertà d’azione del giocatore, è uno dei migliori giochi per giocatore singolo su PC – e molto vicino all’essenza di Zomboid.

In Rimworld, ti ritrovi a capo di una colonia di sopravvissuti che è precipitata su un pianeta lontano. Per mantenere in vita la tua gente, dovrai procurarti cibo, costruire difese, fare ricerca tecnologica e stringere amicizia o inimicarti i tuoi vicini.

Se ti sembra la solita simulazione di sopravvivenza, ti garantisco che non lo è. Rimworld eccelle nell’approfondire i minimi dettagli, dalla psicologia dei personaggi alle relazioni, dalle stagioni al materiale stesso di cui sono fatte le cose. Non è esagerato dire che ogni piccolo dettaglio può avere un effetto enorme sulla tua colonia nel lungo periodo.

Consiglio dell’esperto Anche se il gioco base offre già un'esperienza mozzafiato, sia i DLC che l'enorme libreria di mod porteranno la tua esperienza su Rimworld a un livello superiore.

Rimworld non solo ti offre completa libertà nel modo di giocare, ma contribuisce attivamente alla creazione di una narrazione emergente. Ogni partita è guidata da un narratore controllato dall’IA, che decide quali eventi colpiranno la tua colonia, dalle piaghe che distruggono i raccolti alle invasioni di insetti giganti o magari persino a veri e propri doni dal cielo.

Il mio verdetto: in definitiva, Rimworld offre una libertà illimitata unita a una narrazione emergente – perfetto se il tuo obiettivo principale in Project Zomboid è costruire la tua storia.

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2. 7 Days to Die [Il miglior sandbox basato su voxel]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Linux, macOS, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2024 Sviluppatore The Fun Pimps Durata media di gioco Variabile (modificabile)

7 Days to Die è un simulatore sandbox di sopravvivenza in prima persona ambientato in un mondo devastato dai non morti, che non perderanno tempo a farti a pezzi, ed è, secondo me, uno dei migliori giochi di sopravvivenza a cui puoi giocare, con o senza zombie.

Invece di arrangiarti con gli avanzi e vivere nella paura di ogni singolo incontro, 7 Days incoraggia i giocatori non solo a sopravvivere, ma a prosperare in un mondo infestato dagli zombie. Questo è reso possibile soprattutto da un sistema fisico robusto, completamente distruttibile e basato sui voxel, che permette ai giocatori non solo di costruire basi enormi. Assicurati solo di tenere conto del sostegno strutturale, ok?

E costruire devi proprio, perché ogni settima sera verrai attaccato da un’orda infinita di non morti fino al sorgere del sole. Quindi, dovrai gestire bene il tuo tempo tra la ricerca di provviste, la creazione di nuovi strumenti e armi, il rafforzamento delle tue fortificazioni e la posa di trappole per difendere la tua base.

Consiglio dell’esperto Tieni sempre qualche blocco di legno nella barra di accesso rapido. Sono ottimi non solo come difesa improvvisata, ma anche per aggirare i dungeon una volta che ne avrai imparato la struttura.

7 Days completa l’esperienza di sopravvivenza d’azione con un sistema di gioco di ruolo. Tutto quello che fai, dall’uccidere gli zed alla creazione di strumenti e blocchi, ti fa guadagnare punti esperienza. Ogni livello ti regala un punto che puoi spendere nel vasto albero delle abilità di 7 Days, permettendoti di specializzarti in determinati stili di gioco, che tu voglia diventare un duro armato di fucile a pompa o un ingegnere provetto.

Il mio verdetto: 7 Days to Die non ha rivali nel regalarti un’esperienza da “re della landa desolata” con le sue orde della luna rossa, il solido sistema di costruzione e la progressione del personaggio.

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3. DayZ [Il migliore per il PVP hardcore]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2018 Sviluppatore Bohemia Interactive Durata media di gioco Variabile (modificabile)

Nessuna lista di giochi di zombie può dirsi completa senza menzionare DayZ. E anche se ci sono stati tanti giochi fantastici simili a DayZ, l’originale, almeno per me, sarà sempre il numero uno.

Probabilmente siamo tutti stanchi del cliché “gli umani sono i veri mostri” nei film sugli zombie, ma viverlo in prima persona è tutta un’altra cosa. Incontrare altri giocatori in DayZ è sempre un terno al lotto, dato che le interazioni sociali possono variare dall’aiuto puro e semplice alla pura e semplice violenza – e non lo saprai mai finché non ci sarai.

Consiglio dell’esperto Sebbene DayZ sia noto soprattutto per la modalità multiplayer, puoi giocarci anche da solo o con un piccolo gruppo di amici per un’esperienza cooperativa più intensa.

Oltre alla brutale esperienza guidata dai giocatori, DayZ offre anche una visione realistica dell’esperienza sandbox di sopravvivenza. Dovrai cercare tra i detriti i beni di prima necessità e i materiali da costruzione con cui potrai costruire sia accampamenti temporanei che basi permanenti.

A differenza della maggior parte dei titoli in questa lista, DayZ non prevede una progressione del personaggio. Qui si tratta di pura sopravvivenza, e il successo non dipende da quanti livelli riesci a superare, ma dalla tua abilità pura e semplice.

Il mio verdetto: se quello che cerchi è un’esperienza di sopravvivenza hardcore in cui gli altri giocatori sono pericolosi e impegnativi quanto i morti viventi, allora DayZ è proprio quello che fa per te.

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4. SCUM [Il sistema di salute più realistico]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2025 Sviluppatore Gamepires Durata media di gioco Variabile

E visto che stiamo già parlando di come gli altri giocatori siano la vera minaccia, parliamo un po’ di SCUM.

In SCUM, vesti i panni di un detenuto liberato sull’isola di SCUM, situata da qualche parte in Croazia. Una volta sbarcato, tutto è permesso: costruisci una base, combatti zed e mutanti, esplora edifici abbandonati in cerca di bottino e vai d’accordo con gli altri… oppure piantagli una pallottola in testa prima che siano loro a farlo con te.

Consiglio dell’esperto Praticamente tutto quello che fai in SCUM ti fa guadagnare Fama. Assicurati di spenderla dai commercianti per beni e servizi.

SCUM è famoso per essere uno dei giochi più realistici in assoluto per quanto riguarda la cura del tuo corpo. Se ti piaceva scegliere il perk “Nutrizionista” in Zomboid, SCUM sarà una vera chicca per te. In SCUM viene monitorato praticamente ogni dettaglio del corpo del tuo sopravvissuto, dalla temperatura corporea ai carboidrati fino al numero di denti. Sì, davvero.

Il mio verdetto: se vuoi aggiungere più profondità ai tuoi giochi sandbox di sopravvivenza agli zombie – oltre al PVP – SCUM non ti deluderà

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5. State of Decay 2 [Sandbox di sopravvivenza incentrato sulla community]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Xbox One Anno di uscita 2018 Sviluppatori Undead Labs, Xbox Game Studios Durata media di gioco circa 50 ore

Cosa c’è di meglio che sopravvivere da soli? Sopravvivere come comunità. Entra in State of Decay 2.

A differenza di altri giochi di zombi, State of Decay 2 punta sul collettivo, non sull’individuo. Come capo di un gruppo di sopravvissuti, sei tu a decidere tutto: dove stabilirti, cosa costruire e come si svilupperà la società della tua gente in questo nuovo mondo pieno di morti viventi.

Ciascuno dei tuoi compagni è una risorsa preziosa a sé stante. Non solo puoi portarli con te per aiutarti a ripulire le zone e portare a termine le missioni, ma ognuno di loro ha anche dei tratti che possono potenziare o ostacolare le proprie abilità principali.

Consiglio dell’esperto Anche se State of Decay 2 ha la modalità cooperativa, tieni presente che puoi far progredire il tuo mondo solo se sei l’host.

Queste caratteristiche ti costringono anche a decidere chi sopravvive e chi muore; dopotutto, un peso morto trascinerà tutti verso il basso. Aggiungici il sistema di permadeath del gioco e avrai sia sfide che colpi di scena a non finire in questo fantastico gioco di ruolo.

Il mio verdetto: i giocatori a cui piace concentrarsi sulla costruzione di comunità apprezzeranno sicuramente l’approccio di State of Decay 2 al genere.

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6. The Escapists 2 [Ottimo gioco di pianificazione e crafting]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Android, iOS Anno di uscita 2017 Sviluppatori Mouldy Toof Studios, Team17 Durata media di gioco ~30 ore

E ora passiamo a un altro titolo a scorrimento orizzontale. Proprio come Rimworld, The Escapists 2 non appartiene esattamente allo stesso genere di Project Zomboid, ma ne coglie piuttosto bene l’essenza trasformando il genere survival in un divertente gioco di strategia.

The Escapists 2 ti mette nei panni (e nella tuta arancione) di un detenuto. Come suggerisce il titolo, queste condizioni di vita non sono proprio l’ideale, quindi dovrai pianificare e mettere in atto una fuga per riconquistare la tua libertà.

Ovviamente, non sarà un compito facile. Per evadere, dovrai imparare le regole della prigione, dall’affacciarti all’appello al rispettare la routine imposta, il tutto mentre porti a termine i passaggi necessari per il tuo piano generale.

Consiglio dell’esperto The Escapists 2 offre tantissime opzioni cooperative: online, in locale, a schermo diviso o via LAN. Fuggire è meglio in compagnia!

Per aiutarti nella tua fuga, The Escapists 2 offre un elenco enorme di oggetti realizzabili, oltre alle ricette per ciascuno di essi. Trovare e nascondere questi strumenti è tutta un’altra storia, perché dovrai trovare il tempo di intrufolarti nelle aree riservate e impedire alle guardie di scoprire il tuo piano.

Il mio verdetto: se pianificare operazioni audaci in Project Zomboid e preparare passo dopo passo la strada verso il successo è proprio il tuo genere, allora prova The Escapists 2.

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7. Kenshi [Simulatore hardcore di sopravvivenza in colonia]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2018 Sviluppatore Lo-Fi Games Durata media di gioco Variabile (modificabile)

Mettiamolo subito in chiaro: sì, Kenshi è un disastro. Spesso ci sono bug, gli script non funzionano, le prestazioni sono spesso a singhiozzo, ci sono schermate di caricamento ogni due minuti e i crash ricordano quelli di Fallout 3. Eppure, nonostante tutto questo, io personalmente ho dedicato quasi 500 ore a Kenshi, perché è davvero un gioco fantastico.

Kenshi è un sandbox di sopravvivenza open-world con elementi di strategia in tempo reale e, in generale, è un gioco coinvolgente come Rimworld. Proprio come in quel gioco, sarai a capo di un gruppo di sopravvissuti che cercano di farsi strada in un mondo post-apocalittico enorme e spietato.

Proprio come in Rimworld, Kenshi ti dà carta bianca per quanto riguarda i tuoi obiettivi e il modo in cui raggiungerli. Potresti scegliere di diventare un mercenario vagabondo, accettando taglie per conto dei Cats, oppure un intrepido mercante nelle opulente terre degli schiavisti delle Città Unite. Oppure potresti sempre iniziare qualcosa di nuovo: avventurarti nel deserto, radunare dei compagni e costruire la tua città.

Consiglio dell’esperto L’inizio con il “Wanderer” è perfetto per i nuovi giocatori. Offre una relativa sicurezza e un facile accesso ai giacimenti di rame per procurarti i primi Cats.

Solo i più forti sopravvivono nel mondo di Kenshi. Per restare in vita in questo mondo feudale fantascientifico, dovrai cercare attivamente nemici di pari livello o più forti per massimizzare l’esperienza nelle abilità. Pensala così: farti mozzare le braccia ti dà una scusa per comprare quelle di ricambio di alta qualità.



Il mio verdetto: Kenshi è un RPG di sopravvivenza spietato che piacerà sicuramente a chi cerca qualcosa di ancora più difficile di Project Zomboid. Ricorda solo una cosa: rilassati. Goditi la morte.

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8. HumanitZ [Sopravvivenza isometrica contro gli zombie]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2023 (accesso anticipato) Sviluppatori Yodubbz Studios, indie.io Durata media di gioco Variabile

Ok, in questa lista ci sono un sacco di giochi simili a Project Zomboid, ma HumanitZ, un gioco open-world davvero fantastico, è forse quello che più si avvicina a una versione quasi perfetta di quel colosso che ha definito il genere.

La trama di HumanitZ non è niente di nuovo: un evento apocalittico, zombie e sopravvissuti che conducono un’esistenza precaria tra le rovine della civiltà. Ci sono anche molti elementi classici del genere, dalla fame e dalla sete alla creazione di oggetti e allo sviluppo del personaggio tramite le abilità.

Consiglio dell’esperto Gioca al tutorial. Ti insegnerà molte nozioni di base, compreso dove raccogliere le risorse fondamentali per le prime fasi del gioco.

Ciò che distingue HumanitZ da Zomboid è l’enfasi immediata sul multiplayer. Anche se puoi esplorare il vasto mondo da solo, è molto meglio farlo con altri giocatori. Insieme, potrete affrontare orde di zombie, assicurarvi il bottino e costruire basi con molta più facilità.

Il mio verdetto: HumanitZ è probabilmente il gioco che più si avvicina a Project Zomboid. Anche se è ancora agli inizi, mostra già un enorme potenziale.

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9. The Long Dark [Migliore esperienza di sopravvivenza in modalità giocatore singolo]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Linux, macOS, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Anno di uscita 2017 Sviluppatore Hinterland Studio Durata media di gioco ~40 ore

In The Long Dark non dovrai affrontare zombie, mutanti o altre creature soprannaturali. No, qui ti aspetta solo la ferocia della natura. Non c’è bisogno che dei nemici ti diano la caccia, quando le temperature gelide, gli animali selvatici, la fame e la stanchezza ci pensano benissimo da sole.

Morire in The Long Dark non è una questione di “se”, ma di “quando”. Con quattro bisogni da tenere sotto controllo (fame, sete, calore e stanchezza), basta poco per innescare una reazione a catena di disastri. L’unica cosa che ti farà andare avanti è la volontà di lottare, sopravvivere e resistere ancora un giorno.

Consiglio dell’esperto Anche se nulla ti impedisce di buttarti subito nella modalità sandbox, la modalità Storia ti permetterà di prendere confidenza con i concetti fondamentali del gioco in un ambiente più clemente.

The Long Dark è spietato, ma è anche stupendo. C’è qualcosa di agghiacciante e allo stesso tempo bellissimo nelle rovine della civiltà ricoperte di neve. È anche piuttosto umiliante vedere quanto velocemente la furia della natura possa mandare tutto in pezzi.

Il mio verdetto: The Long Dark è perfetto per i giocatori che vogliono affrontare sfide impossibili con nient’altro che conoscenza, coraggio e un po’ di fortuna.

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10. Valheim [Miglior gioco di sopravvivenza stilizzato]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Linux, macOS, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2021 (accesso anticipato) Sviluppatori Iron Gate Studio, Coffee Stain Publishing Durata media di gioco Variabile (modificabile)

Valheim è stato un gioiellino indie a sorpresa che è spuntato dal nulla nel febbraio 2021, e da allora il genere survival non è più stato lo stesso. Anche se nel corso degli anni sono usciti tanti giochi incredibili simili a Valheim, nessuno di essi regge il confronto con la sua straordinaria rifinitura.

In questo gioco di sopravvivenza a tema vichingo vesti i panni di un guerriero caduto, intercettato mentre si dirigeva verso il Valhalla. Invece di combattere, banchettare e poi combattere ancora, Odino ti affida il compito di sconfiggere i Forsaken, pericolose creature imprigionate nel regno di Valheim.

La sopravvivenza in Valheim è, per fortuna, piuttosto semplice. Ogni bioma offre nuovi materiali con cui costruire e cose gustose da mangiare, e costruire una casa – che sia una semplice capanna di tronchi o un imponente castello di pietra – è di per sé soddisfacente.

Non c’è gioco sui vichinghi senza battaglie, e Valheim adotta un approccio quasi in stile Souls. Ti ritroverai spesso circondato da nemici su tutti i fronti, quindi assicurati di fare pratica con l’arma che preferisci, che sia una spada, un’ascia, una mazza, un arco o una lancia. E ricorda: più combatti con un tipo di arma, più diventerai bravo a maneggiarla.

Consiglio dell’esperto Imparare a gestire la tua resistenza è fondamentale per vincere i combattimenti in Valheim. Esagerare ti porterà a una morte rapida e poco dignitosa, specialmente alle difficoltà più alte.

Il mio verdetto: se sono stati la sopravvivenza e l’esplorazione ad attirarti verso Project Zomboid, allora Valheim ti piacerà di sicuro.

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11. Days Gone [Un'esperienza con gli zombie incentrata sulla trama]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4/5 Anno di uscita 2019 Sviluppatori Bend Studio, Sony Interactive Entertainment Durata media di gioco ~80 ore

Days Gone si distingue dagli altri giochi del genere perché è un’avventura più cinematografica e incentrata sulla trama. Comunque, rimane uno dei migliori giochi di zombie grazie alle orde di zombie davvero enormi che puoi affrontare.

In questo gioco vestirai i panni di Deacon St. John, un ex cacciatore di taglie che viene a sapere che sua moglie, che credeva morta, potrebbe essere ancora viva. Per trovarla, Deacon deve attraversare un Oregon devastato, affrontando o evitando sciami enormi di Freaker, che faranno di tutto per mangiarti vivo.

Consiglio dell’esperto L'SMP9 è una potente arma da fianco iniziale che puoi ottenere eliminando 4 orde. Con un po' di strategia, non dovrebbe essere affatto difficile.

Come ho detto prima, la dimensione delle orde è il punto di forza principale di Days Gone, e dovrai affrontare 40 sciami di Freaker, che vanno da 25 a 500 membri. Non dovrai solo usare l’enorme assortimento di armi a disposizione per respingerli, ma dovrai anche pensare in fretta e adattarti a una situazione tesa e ad alta pressione che cambia continuamente.

Il mio verdetto: Days Gone è il gioco perfetto, proprio come Project Zomboid, per chi cerca un’esperienza con gli zombie più lineare e cinematografica.

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12. Miscreated [Vasto mondo aperto]

Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2018 (accesso anticipato) Sviluppatore Entrada Interactive LLC Durata media di gioco Variabile

Se ti senti intimidito dalla complessità dei sistemi di DayZ, Miscreated è un'ottima scelta.

Come altri giochi del genere, Miscreated è uno sparatutto in prima o terza persona ambientato in un mondo devastato dalla Guerra Finale. Quella guerra ha anche portato alla nascita dei cosiddetti "miscreated", orribili mutanti ostili a tutto ciò che popola il territorio.

Per sopravvivere in questo ambiente ostile, dovrai imparare a muoverti nell’enorme mondo aperto e trovare luoghi sicuri, oltre a posti dove rifornirti di provviste. Con condizioni meteorologiche dinamiche e una vasta gamma di luoghi da esplorare, in Miscreated troverai sicuramente sempre qualcosa di interessante da vedere.

Consiglio dell’esperto Tieni presente che è da un po’ che Miscreated non riceve aggiornamenti, quindi probabilmente è meglio riunire prima un gruppo di amici su un server privato a noleggio prima di decidere di acquistarlo.

Ma l’esplorazione comporta dei rischi, e non sono solo i “miscreated” quelli da cui devi stare alla larga. Come in DayZ, il vero fulcro dell’esperienza di Miscreated sta nelle interazioni con gli altri giocatori e, grazie al sistema di loot persistente, è sempre un terno al lotto: avvicinarti a qualcuno potrebbe portarti a fare nuove amicizie… o a una sparatoria ad alta tensione.

Il mio verdetto: Miscreated è in sostanza una versione più semplice di DayZ, con una grafica aggiornata e un approccio diverso alle cose – ma è abbastanza originale da reggersi in piedi da solo.

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13. Come sopravvivere [ARPG con zombie ben fatto]

Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Wii U, PS3/4, Xbox 360, Xbox One Anno di uscita 2013 Sviluppatori Eko Software, 505 Games Durata media di gioco circa 10 ore



Come sopravvivere è un gioco d’azione isometrico a doppio stick che punta soprattutto sull’azione. Sì, ci sono elementi di sopravvivenza come cibo e munizioni, ma finiscono presto in secondo piano a favore di un’intensa carneficina contro gli zombie. Quindi no, questo non è un gioco di sopravvivenza.

Ciò che caratterizza Come sopravvivere è un gameplay ARPG veloce e scattante. Con i suoi combattimenti frenetici e viscerali che contrastano con l’ambientazione luminosa e colorata dell’isola, questo gioco di zombi promette un divertimento da urlo.

E anche se questo gioco non è un sandbox di sopravvivenza, ha comunque un ampio albero di crafting. Gli oggetti che trovi saccheggiando le mappe potrebbero rivelarsi utili in seguito, anche se dovrai sperimentare un po’ per capire come funziona.

Consiglio dell’esperto Uno dei principali fastidi del gioco è la mancanza di spazio di archiviazione. Cerca le ricette su Internet o prendi appunti per conto tuo: in questo modo saprai cosa è utile e cosa no.

Il mio verdetto: se cerchi un’esperienza con gli zombie breve e compatta da giocare con un amico, Come sopravvivere è una scelta azzeccata.

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14. Darkwood [Gioco horror davvero inquietante]

Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Linux, Mac, Nintendo Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2014 Sviluppatore Acid Wizard Studio Durata media di gioco ~40 ore

Non farti ingannare dalla data di uscita: Darkwood è senza dubbio uno dei migliori giochi horror a cui abbia mai giocato.

A differenza degli altri titoli di questa lista, Darkwood non è principalmente un gioco d’azione. Si tratta piuttosto di un titolo con visuale dall’alto che ti fa venire i brividi grazie alla sua atmosfera incredibilmente inquietante, senza ricorrere a spaventi improvvisi. Per ottenere questo effetto, Darkwood limita il tuo campo visivo a ciò che il tuo personaggio può vedere e usa sottili segnali audio per darti indizi, assicurando che il gameplay sia denso di tensione.

Il gameplay di Darkwood è molto simile a quello della maggior parte dei giochi di questa lista. Di giorno, ti avventurerai fuori dal tuo rifugio per raccogliere provviste e portare a termine le missioni. La notte, però, è tutta un’altra storia, dato che verrai attaccato da creature da incubo che non hai alcuna speranza di sconfiggere in un combattimento leale. Ricorda: devi solo resistere fino all’alba.

Consiglio dell’esperto Porta con te solo ciò che ti serve davvero quando esci dal tuo rifugio. In questo modo, avrai più spazio per riportare indietro gli oggetti di cui hai effettivamente bisogno.



Darkwood è anche un gioco fortemente incentrato sulla trama, e gli sviluppatori hanno preso molti spunti da Dark Souls. Questo significa che dovrai impegnarti a fondo per dare un senso alle cose partendo da descrizioni vaghe degli oggetti, e le scelte che fai oggi potrebbero avere conseguenze di vasta portata in futuro.

Il mio verdetto: Darkwood è un’avventura terrificante e selvaggia che ti cattura grazie a un’eccellente costruzione della tensione e a un’atmosfera straordinaria.

15. Sopravvivi alle notti [Esperienza veloce di difesa dall’Orda]

Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2017 Sviluppatore a2z Interactive Durata media di gioco Variabile (modificabile)

Mentre giochi come DayZ e 7 Days to Die sono in prima linea tra gli sparatutto in prima persona con gli zombie, Sopravvivi alle notti è un gioco davvero ben fatto che non dovresti perderti.

Sopravvivi alle notti ha tutti gli elementi classici dei giochi di zombie: un sistema di fame, la creazione di oggetti e legioni di non morti famelici.

Proprio come in 7 Days, anche Sopravvivi alle notti ha un sistema di raid. La differenza principale sta nel tempo di preparazione: mentre in 7 Days gli sciami arrivano ogni settimana (per impostazione predefinita), Sopravvivi alle notti non aspetta, il che significa che verrai attaccato ogni notte.

Consiglio dell’esperto In Sopravvivi alle notti, le giornate durano circa 45 minuti. Tieni presente che di notte i non morti sono molto più forti.

Questo tempo limitato significa che dovrai gestire saggiamente le ore di luce. Sta a te decidere come affrontare la situazione: setacciare i luoghi vicini alla ricerca di risorse e materiali da costruzione per la tua base, oppure rimanere in movimento e pianificare vie di fuga.

Ciò che secondo me distingue davvero Sopravvivi alle notti è il sistema di personalizzazione dei veicoli. La maggior parte dei giochi di zombi usa i veicoli solo come mezzi di trasporto. Sopravvivi alle notti, invece, fa un passo in più grazie alla personalizzazione e ai potenziamenti dei veicoli. Questo ti permette di trasformare il tuo furgone in una fortezza mobile impenetrabile o nella macchina definitiva per uccidere gli zombi.

Il mio verdetto: Sopravvivi alle notti offre un gioco di zombi più veloce e compatto, pur mantenendo meccaniche simili a quelle di Project Zomboid.

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16. Don’t Starve [Sandbox di sopravvivenza dark fantasy]

Il nostro punteggio 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Linux, macOS, OS X, Wii U, Nintendo Switch, PS Vita, PS3/4, Xbox One, Android, iOS Anno di uscita 2013 Sviluppatore Klei Entertainment Durata media di gioco Variabile (modificabile)

L’ultimo, ma sicuramente non meno importante in questa lista, è Don’t Starve. Questo gioco fantasy dark è un survival sandbox caratterizzato da uno stile artistico decisamente gotico che sembra uscito direttamente da un film di Tim Burton.

Mi piace dire che, a differenza di altri giochi simili del genere survival sandbox, Don’t Starve ha davvero le unghie e i denti. Mentre altri giochi tendono a darti un po’ di margine quando si tratta di fame, Don’t Starve fa sul serio. La fame è sempre in agguato, quindi devi trovare fonti di cibo in fretta.

La strana terra in cui ti ritrovi è anche piena zeppa di creature. Mandrie di Beefalo al pascolo vagano per le savane, i feroci Tallbird si stabiliscono nelle terre rocciose e i simpatici Maiali creano insediamenti ovunque ritengano opportuno. Non lasciarti ingannare da questo falso senso di sicurezza, però, perché ci sono anche un sacco di mostri e l’oscurità ti ucciderà letteralmente.

Consiglio dell’esperto Il combattimento in Don’t Starve ruota attorno al kiting: l’armatura è uno strato difensivo secondario per mitigare eventuali errori che potresti commettere.

Come se non bastasse, in Don’t Starve devi gestire la tua sanità mentale. Più scende la tua sanità mentale, più la tua mente ti gioca brutti scherzi. Quando sei a un livello basso, inizierai a vedere cose che forse non ci sono, ma man mano che si esaurisce, vedrai ombre muoversi, sentirai voci, vedrai il mondo con occhi diversi e, alla fine, dovrai affrontare i tuoi incubi.

Infine, vorrei anche sottolineare che Don’t Starve può essere un fantastico gioco multiplayer grazie a Don’t Starve Together.

Il mio verdetto: questo sandbox di sopravvivenza non solo trasuda personalità grazie al suo stile grafico e ai suoi temi distintivi, ma offre anche un gameplay solido e divertente.

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Domande frequenti

Qual è il miglior gioco simile a Project Zomboid?

Non c’è un unico gioco che sia esattamente come Project Zomboid. Ce ne sono però alcuni che ci si avvicinano: la narrazione emergente di Rimworld è molto simile, mentre chi preferisce l’aspetto zombie potrebbe apprezzare 7 Days to Die, DayZ, SCUM o State of Decay 2.

Che tipo di gioco è Project Zomboid?

Project Zomboid può essere descritto come un gioco sandbox di sopravvivenza, ambientato durante l'epidemia del virus Knox del 1993. I giocatori devono cercare provviste, gestire le risorse e costruire fortificazioni mentre affrontano sia i non morti che l'ambiente ostile, creando un'esperienza di sopravvivenza davvero impegnativa.

Quanto durano 24 ore in Project Zomboid?

Di default, un giorno intero in Project Zomboid dura 1 ora in tempo reale. Puoi aumentare o diminuire questo valore nelle impostazioni del gioco per rendere la tua esperienza in Zomboid più frenetica o più rilassata, permettendoti uno stile di gioco personalizzabile in base alle tue preferenze.

Qual è l’obiettivo di Zomboid?

Project Zomboid non ha un obiettivo prestabilito. Il gioco è una simulazione ambientata in un’apocalisse zombie, e sta a te decidere i tuoi obiettivi – se ne vuoi. Puoi scegliere di sopravvivere il più a lungo possibile, costruire un rifugio sicuro o esplorare il mondo, a seconda di come vuoi vivere l’esperienza di gioco.