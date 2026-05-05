10 najlepszych gier fantasy, w których stworzysz własną epicką legendę

Najlepsze gry fantasy są jak portale do najróżniejszych magicznych światów, do których chcesz się dostać. Tutaj obowiązują inne zasady i wydaje się, że wszystko jest możliwe.

Czekają na Ciebie najwspanialsze przygody pełne magii i cudów, podczas których spotkasz lojalnych przyjaciół i przerażające potwory. Każda misja to kolejny kamień w budowaniu Twojej legendy, a wszystko jest po prostu fantastyczne.

W tych grach jest coś, co cię wciąga, sprawiając, że czujesz się częścią czegoś znacznie większego niż ty sam. Od dreszczyku emocji związanego z odkrywaniem nieznanych krain po adrenalinę podczas walki z najpotężniejszymi przeciwnikami – każda chwila to szansa na przeżycie własnej epickiej opowieści.

Jeśli więc masz ochotę na chwilę ucieczki od rzeczywistości, oto lista gier, które zabiorą cię w szaloną, niezapomnianą podróż.

Nasze najlepsze propozycje gier fantasy

Gatunek fantasy cieszy się ogromną popularnością. Dzięki temu mamy teraz do wyboru wiele niesamowitych światów fantasy, z których każdy jest lepszy od poprzedniego.

Wiele z tych przygód jest wartych Twojego czasu i uwagi. Jeśli jednak chcesz wiedzieć, które z nich są najlepsze z najlepszych, oto nasze najlepsze propozycje:

1 Dragon Age: Origins 2009 Mroczna i pełna emocji przygoda w brutalnym i niezapomnianym świecie fantasy. Wyrusz w epicką wyprawę, podczas której stoczysz wielkie bitwy, podejmiesz ważne decyzje i staniesz się kluczem do ocalenia lub zagłady świata. Buy now 2 The Elder Scrolls V: Skyrim 2011 Eksploruj rozległe tereny, tocz epickie bitwy i twórz własne legendy w krainie nieograniczonych możliwości. Każda ścieżka prowadzi do nowej historii, a każdy wybór kształtuje otaczający cię świat. Buy now 3 Final Fantasy VI 1994 Opowieść o nadziei, stracie i buncie w rozdartym świecie stojącym na krawędzi zagłady. Wyrusz w niezapomnianą, chaotyczną i magiczną przygodę, która na całe pokolenia na nowo zdefiniowała gatunek gier fantasy. Buy now

Biorąc pod uwagę, jak wiele świetnych tytułów oferuje ten gatunek, stworzenie rankingu najlepszych gier fantasy nie jest łatwym zadaniem.

Niezależnie od tego, czy zgadzasz się z naszymi propozycjami, czy nie, zapraszam Cię do zapoznania się z pełną listą poniżej, gdzie podzielę się wieloma dodatkowymi szczegółami, a Ty z pewnością znajdziesz swoją kolejną ulubioną przygodę.

10 najlepszych gier fantasy, w których można się zatracić

Czy jesteś gotowy, by zanurzyć się w światach pełnych magii, potworów i niekończących się przygód? Niezależnie od tego, czy chcesz pokonywać smoki, czy kształtować swoje przeznaczenie, te najlepsze gry fantasy przeniosą cię do krain, w których wszystko jest możliwe.

Przygotuj się więc na epickie misje, niezapomniane postacie i przeżycia, od których nie będziesz chciał się oderwać. Twoja przygoda zaczyna się teraz!

1. Dragon Age: Początek

Platformy Windows, Mac OS X, PS3, Xbox 360 Rok wydania 2009 Producent BioWare Średni czas gry 58 godzin

Koniec pierwszej dekady XXI wieku był złotą erą dla firmy BioWare, która dominowała w świecie gier RPG. Po tym, jak zaledwie kilka lat wcześniej zaskoczyła wszystkich arcydziełem science fiction „Mass Effect”, powróciła, by podbić również świat fantasy.

Wynikiem tych starań była gra „Dragon Age: Początek”, która szybko znalazła się na listach najlepszych gier fantasy. Wciągała gracza w mroczny świat fantasy jak żadna inna, pełen magii, intryg politycznych, najbardziej epickich bitew i niezrównanej fabuły.

Cała pierwsza część gry zależy od rasy i klasy twojej postaci, dzięki czemu każda przygoda jest inna. Jednak prawdziwa zabawa zaczyna się dopiero wtedy, gdy w końcu wcielisz się w rolę Szarego Strażnika i wraz ze swoimi wiernymi towarzyszami wyruszysz na wielką wyprawę, by powstrzymać zło, które z łatwością może pochłonąć cały świat.

Oprócz fabuły na uwagę zasługuje również system walki. Jest taktyczny, wymagający i dający ogromną satysfakcję. Do dyspozycji masz różnorodne umiejętności i zaklęcia, które sprawiają, że gra jest przyjemna, ale aspekt strategiczny nie pozwoli ci zbytnio się rozluźnić.

Krótko mówiąc, „Dragon Age: Początek” to jedna z najlepszych gier RPG wszech czasów, która zaprasza cię do zanurzenia się w świecie cudów i okropności, gdzie twoje decyzje mają długotrwałe konsekwencje. To niepokonany klasyk i nie bez powodu.

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2. The Elder Scrolls V: Skyrim

Platformy Windows, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Rok wydania 2011 Producent Bethesda Game Studios Średni czas gry 110 godzin

The Elder Scrolls V: Skyrim to bez wątpienia jedna z najlepszych gier fantasy, jakie kiedykolwiek powstały, a od momentu, gdy budzisz się jako więzień w wozie na tych rozległych, pokrytych śniegiem terenach, wiesz, że czeka cię przygoda. Tutaj możliwości są praktycznie nieograniczone.

W Skyrimie sam kształtujesz swoje przeznaczenie. Zostań potężnym wojownikiem, skradającym się złodziejem, potężnym magiem lub kimkolwiek pomiędzy! Zadania są nieograniczone, a w każdym zakątku świata kryje się coś nowego do odkrycia – czy to ukryte lochy, grupa wrogów, czy nowe miasto pełne interesujących postaci.

Walka jest bardzo przyjemna, fabuła świetna, a opcje dialogowe bogate – możesz dokonywać wyborów, które w zaskakujący sposób wpływają na otaczający cię świat. Jednak prawdopodobnie największą zaletą tej gry jest właśnie ta swoboda, która sprawia, że jest to nie tylko świetna gra RPG i gra z gatunku high fantasy, ale także jedna z najlepszych gier typu sandbox, jakie kiedykolwiek powstały.

Niezależnie od tego, czego szukasz, w Skyrim to znajdziesz. A jeśli wydaje ci się, że tak nie jest, pamiętaj, że jest to również gra z największą liczbą modów w historii, co oznacza, że praktycznie każde twoje życzenie jest w zasięgu kilku kliknięć.

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3. Final Fantasy VI

Platformy Windows, PS, PS4, Xbox Series X/S, Switch, Android, iOS Rok wydania 1994 Producent Square Średni czas rozgrywki 41 godzin

Jeśli szukasz niezapomnianych wrażeń z fantasy w starym stylu, trudno będzie Ci znaleźć lepszą grę niż „Final Fantasy VI””. Ta gra jest jedną z najlepszych gier z serii „Final Fantasy”, jakie kiedykolwiek powstały, a jeśli chodzi o tytuły fantasy, trudno o coś lepszego.

Od momentu, gdy wkroczysz do tego rozdartego świata na skraju zagłady, zostaniesz wciągnięty w epicką opowieść fantasy, jakiej nie ma nigdzie indziej. Terra i każdy z jej towarzyszy wnoszą swoje unikalne atuty i historie, tworząc bogatą mozaikę osobowości, które napędzają fabułę gry.

Głębia emocjonalna tej gry jest po prostu oszałamiająca. Nawiążesz więź z każdym towarzyszem, odczuwając ich zmagania, zwycięstwa i porażki w miarę rozwoju fabuły. Każde zadanie wydaje się ważne, prowadząc cię coraz głębiej w samo serce konfliktu, a opcje dialogowe pozwalają ci zgłębiać rozwój każdej postaci.

Jednocześnie walka jest niezwykle satysfakcjonująca pod względem strategicznym, a jednocześnie daje mnóstwo frajdy, a epickie bitwy na pewno na długo pozostaną w pamięci.

Sam świat jest pełen lochów, ukrytych skarbów i rozległych miast do odkrycia, co w połączeniu z mistrzowskim scenariuszem i dopracowaną ścieżką dźwiękową zapewnia poczucie przygody, jakiego nie oferuje wiele innych najlepszych gier fantasy.

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4. World of Warcraft

Platformy Windows, Mac OS X Rok wydania 2004 Twórca Blizzard Entertainment Średni czas gry 20 godzin tygodniowo

Dla tych, którzy szukają najlepszej internetowej przygody fantasy, mam trzy słowa – World of Warcraft. Jasne, gra istnieje już od 2004 roku, ale do dziś pozostaje jedną z najlepszych gier MMORPG na rynku i absolutnie na to zasługuje.

Bogactwo i rozległość tego fantastycznego świata są po prostu niesamowite. Niezależnie od tego, czy eksplorujesz rozległe tereny Azeroth, walczysz z potworami, czy łączysz siły z przyjaciółmi, by pokonać potężne bestie, gra za każdym razem, gdy się zalogujesz, wciąga cię w epicką przygodę.

Zadania są niekończące się, a każde z nich ma własną historię, która sprawia, że czujesz się częścią czegoś znacznie większego. Jednak to właśnie aspekt online sprawia, że gra naprawdę się wyróżnia.

Od członków gildii po przypadkowych graczy, a nawet postacie niezależne – każda z nich wnosi coś wyjątkowego do twojej podróży. Niezależnie od tego, czy chodzi o zawartość PvE, lochy, czy ogromne bitwy PvP, masz pełną swobodę kształtowania swojej postaci i przebiegu przygody tak, jak tylko uznasz to za stosowne.

To prawda, że dla nowego gracza jest tu wiele do przyswojenia, a gra może stać się dość monotonna na późniejszych poziomach. Jednak ogólnie rzecz biorąc, jeśli szukasz wrażeń z gatunku high fantasy, którymi możesz dzielić się z innymi, World of Warcraft jest jedną z najlepszych gier fantasy, jakie możesz znaleźć.

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5. Elden Ring

Platformy Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok premiery 2022 Twórca FromSoftware Średni czas gry 101 godzin

Szukasz najlepszych gier fantasy, które naprawdę wystawią Twoje umiejętności na próbę? Jeśli nie boisz się odrobiny wyzwania, Elden Ring powinien znaleźć się na szczycie Twojej listy.

Wkrocz do niesamowitego, postapokaliptycznego świata mrocznej fantastyki, jakiego nie znajdziesz nigdzie indziej, współtworzonego przez samego George'a R.R. Martina. Klimatyczny, rozległy otwarty świat The Lands Between jest pełen niebezpieczeństw i tajemnic, oferując niekończące się zadania, które zachęcają do zbaczania z utartych szlaków i odkrywania sekretów we własnym tempie.

Walka to satysfakcjonujące połączenie szermierki i magii, nagradzające cię za opanowanie subtelności każdej broni i umiejętności. Walki z bossami należą do najbardziej ekscytujących i intensywnych w najnowszej historii gier, a już to samo wystarcza, by uznać tę grę za jedną z najlepszych gier RPG akcji na rynku.

Chociaż gra bywa czasami wymagająca, zwłaszcza ze względu na trudnych bossów i minimalną pomoc dla początkujących, to tylko potęguje emocje i sprawia, że pokonywanie tych wyzwań jest o wiele bardziej satysfakcjonujące. Zaufaj mi, gdy już się wciągniesz, nic cię nie powstrzyma.

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6. The Witcher 3: Dziki Gon

Platformy Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Rok wydania 2015 Twórca CD Projekt Red Średni czas gry 103 godziny

Powszechnie uznawana za jedną z najlepszych gier RPG w historii, zawierająca jedne z najwyżej ocenianych dodatków DLC w historii gier, „The Witcher 3: Dziki Gon” to mroczna przygoda fantasy, w którą każdy fan tego gatunku musi zagrać przynajmniej raz.

Wcielasz się w Geralta z Rivii, łowcę potworów, który próbuje odnaleźć swoją adoptowaną córkę w niebezpiecznym świecie fantasy pełnym magii, intryg i niezapomnianych postaci. Piękno tej gry tkwi w jej głębi – każda linia fabularna jest wyjątkowa i ma znaczenie, a historia wciąga cię od samego początku aż do samego końca.

Walka jest przyjemna, zwłaszcza gdy nauczysz się posługiwać mieczami, magią i alchemią Geralta. Opcje dialogowe pozwalają kształtować relacje z postaciami i przebieg fabuły, a sam świat wydaje się żywy. Znajdziesz tu nawet sporo elementów wysokiej jakości pracy detektywistycznej – tropisz potwory i badasz różne tajemnice, co prowadzi do coraz dziwniejszych odkryć.

Niewiele jest gier, których światy są tak dopracowane i pełne klimatu jak ten. Jeśli naprawdę chcesz w pełni wykorzystać to, co mają do zaoferowania najlepsze gry fantasy, nie możesz tego przegapić.

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7. Baldur's Gate 3

Platformy Windows, macOS, PS5, Xbox Series X/S Rok wydania 2023 Producent Larian Studios Średni czas rozgrywki 114 godzin

Baldur's Gate 3 to prawdziwa perełka w świecie gier fantasy, czego niepodważalnym dowodem jest nie jedna, nie dwie, ale aż pięć głównych nagród dla Gry Roku, które udało jej się zdobyć w 2023 roku.

Akcja rozgrywa się w oszałamiającym, epickim świecie fantasy i oferuje wszystko, czego może pragnąć miłośnik gier RPG – epickie zadania, dogłębny rozwój postaci oraz wciągającą magię. Fabuła jest bogata, a fascynujące opcje dialogowe pozwalają kształtować postać i jej losy. Dzięki niemal nieograniczonym możliwościom żadne dwa przejścia gry nie są takie same.

To, co naprawdę wciąga, to taktyczna walka w grze. Dzięki mechanice w stylu D&D, którą Larian Studios dopracowało do perfekcji w serii „Divinity: Original Sin””, gra łączy strategię turową ze swobodą gry fabularnej. Daje to graczowi możliwość podejścia do bitew w dowolny sposób.

Towarzysze są niezapomniani – każdy z nich ma własną osobowość i historię, dzięki czemu każda rozmowa jest wyjątkowa. Eksploracja jest równie ekscytująca, ponieważ przemierzasz świat pełen ukrytych tajemnic, tajemniczych krain i wymagających potworów.

Wśród najlepszych gier fantasy jest wiele tytułów, które świetnie opowiadają historie. Jednak żadna z nich nie robi tego w tak wciągający sposób jak „Baldur's Gate 3”. Nie przegap tej gry.

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8. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Platformy Switch, Switch 2 Rok wydania 2017 Producent Nintendo EPD Średni czas rozgrywki 99 godzin

„The Legend of Zelda: Breath of the Wild” to tytuł, bez którego żadna lista najlepszych gier fantasy nie byłaby kompletna. Świat high fantasy, który oferuje, jest jedyny w swoim rodzaju i po prostu wspaniały.

W tej grze eksploracja i przygoda stanowią sedno wszystkiego. Akcja rozgrywa się w oszałamiającej krainie Hyrule – świecie pełnym tajemnic, magii i potworów, a swoboda odkrywania go wszystkiego jest niesamowicie ekscytująca.

Wcielając się w postać Linka, możesz udać się, gdzie tylko zechcesz, walczyć ze smokami, wspinać się na góry i odkrywać ukryte sekrety we własnym tempie. Masz swobodę wyboru drogi i decydowania, jak chcesz stawić czoła czekającym cię wyzwaniom. Gra nie prowadzi cię za rękę, co sprawia, że każda podróż jest niezwykle niezapomniana.

Walka jest przyjemna, satysfakcjonująca i pełna niespodzianek. Możesz posługiwać się łukami, mieczami lub magią, dzięki czemu każda bitwa jest dynamiczna. To, w połączeniu z fascynującymi zagadkami, które napotkasz w całym świecie, sprawia, że rozgrywka jest prawdziwą przyjemnością.

Jeśli kochasz gry RPG i wciągające światy, „Breath of the Wild” to jedna z najlepszych gier na Switch 2, jakie kiedykolwiek powstały, i absolutna pozycja obowiązkowa dla każdego fana fantastyki.

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9. Final Fantasy VII Remake Intergrade

Platformy Windows, PS5 Rok wydania 2021 Producent Dział Biznesowy nr 1 firmy Square Enix Średni czas gry 48 godzin

Final Fantasy VII Remake Intergrade to mistrzowska lekcja tego, jak należy tworzyć remake'i gier. Jest to nowoczesna gra RPG najwyższej klasy i bez wątpienia jedna z najlepszych gier fantasy ostatnich lat.

Od chwili, gdy wkroczysz na odrodzone ulice Midgaru, zanurzysz się w epickim świecie fantasy, pełnym magii, niezapomnianych postaci i dramatycznych wydarzeń o wysoką stawkę. Wcielając się w postać Clouda Strife’a, wyruszysz w podróż równie emocjonującą, co ekscytującą, walcząc u boku grupy buntowników próbujących pokonać skorumpowaną korporację.

Podczas gdy oryginalna gra była raczej turowa, tym razem walka stanowi fantastyczne połączenie dynamicznej akcji i strategii. Każda postać wnosi do gry coś wyjątkowego, a znalezienie idealnej kombinacji na bitwę daje niesamowitą satysfakcję.

Co więcej, oszałamiająca grafika i dbałość o szczegóły w świecie gry sprawiają, że jego eksploracja to czysta przyjemność. A jeśli chodzi o scenariusz, to jest on po prostu bez zarzutu.

Fani oryginału mogą, co zrozumiałe, wahać się przed wypróbowaniem tej gry. Ale uwierzcie mi, jest to doświadczenie bardzo podobne, a jednocześnie zupełnie inne i zdecydowanie warte uwagi. Wszystkie te pochwały, jakie zbiera, naprawdę nie są bezpodstawne.

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10. Mortal Kombat 11

Platformy Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Rok wydania 2019 Twórca NetherRealm Studios Średni czas rozgrywki 20 godzin

Jeśli szukasz gry fantasy, która z łatwością mogłaby znaleźć się wśród najlepszych gier walki na rynku, nie szukaj dalej niż „Mortal Kombat 11”. To absolutnie brutalna, mroczna gra fantasy, która sprawi, że twoje tętno będzie podskakiwać w każdej chwili rozgrywki.

Pełna mrocznej magii i mitycznych istot gra wciąga od pierwszej chwili. Akcja jest szybka, zacięta i pełna oszałamiających fatality, dzięki którym każde zwycięstwo jest zasłużone. Każda kultowa i nowa postać ma bogatą historię oraz unikalne ruchy, co sprawia, że system walki jest dynamiczny i niezwykle zabawny.

Grafika jest oszałamiająca, z dopracowanymi modelami postaci i animacjami na najwyższym poziomie. Mechanika walki jest dopracowana i satysfakcjonująca, pozwalając zarówno nowicjuszom, jak i weteranom znaleźć swój rytm.

Fabuła jest również zaskakująco wciągająca, zwłaszcza jak na grę walki. Narracja z wykorzystaniem podróży w czasie sprawia, że gra pozostaje świeża i ekscytująca, a każdy rozdział wydaje się nowym zwrotem akcji w mrocznej opowieści fantasy.

Krótko mówiąc, dla fanów fantastyki i gier walki nie ma tytułu, który łączyłby te gatunki lepiej niż „Mortal Kombat 11”. To bogata, krwawa i pełna emocji przygoda, od której trudno się oderwać.

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Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra fantasy?

Gra „Dragon Age: Początek” jest powszechnie uznawana za najlepszą grę fantasy ze względu na głęboką fabułę, złożone postacie oraz znaczące wybory, które w znacznym stopniu kształtują świat gry. Oferuje bogaty, wciągający świat pełen magii, intryg politycznych i epickich zadań.

Co sprawia, że gra jest grą fantasy?

Gra fantasy przedstawia fikcyjny świat z elementami magii, mitycznymi stworzeniami oraz często średniowieczną lub nieziemską scenerią. Gry te zazwyczaj zawierają wielkie przygody, zadania oraz postacie obdarzone nadprzyrodzonymi zdolnościami lub magiczną mocą.

Dlaczego gry fantasy są tak popularne?

Gry fantasy są popularne, ponieważ oferują wciągające światy pełne magii, przygód i ucieczki od rzeczywistości. Pozwalają graczom doświadczać epickich misji, spotykać mityczne stworzenia oraz czerpać emocje z kształtowania własnej historii w pełnych wyobraźni sceneriach.