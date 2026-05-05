12 wciągających gier podobnych do RimWorld (przetrwanie i budowanie)

Jeśli jesteś fanem gier takich jak RimWorld, znasz dreszczyk emocji związany z zarządzaniem kolonią, walką z zagrożeniami środowiskowymi oraz obserwowaniem, jak Twoje decyzje kształtują niepowtarzalne historie. Gry te wystawiają na próbę Twój instynkt przetrwania, sprawdzają Twoją umiejętność budowania i zarządzania kwitnącą osadą oraz zapewniają wiele godzin rozgrywki, w której liczy się każdy wybór.

Od zarządzania zasobami po handel, a także radzenie sobie z wyzwaniami związanymi z pogodą i klimatem – na tej liście każdy gracz znajdzie coś dla siebie. Przyjrzyjmy się najlepszym alternatywom, które zapewniają większą głębię i wyjątkowe wrażenia.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do RimWorld

Jeśli szukasz gry, która oferuje taką samą głębię i wciągające zarządzanie kolonią jak RimWorld, oto nasze najlepsze propozycje, które wyróżniają się unikalnymi światami, mechaniką i fabułą.

1 Kenshi 2018 To postapokaliptyczna gra typu sandbox z otwartym światem, w której sam tworzysz własną historię. Wybierz swoją ścieżkę życia jako wojownik, najemnik lub handlarz w ogromnym świecie pełnym frakcji i biomów. Podobnie jak w RimWorld, planuj i zarządzaj własną bazą, buduj fortyfikacje oraz poprowadź grupę kolonistów przez narastający chaos. Buy now 2 Going Medieval 2021 Średniowieczna gra polegająca na budowaniu kolonii, zbieraniu surowców, zakładaniu osad i obronie fortec. Znajdź równowagę między rolnictwem, handlem i dyplomacją, aby przywrócić cywilizację z krawędzi upadku. Buy now 3 Clanfolk 2022 Średniowieczna gra survivalowa, w której gracz kieruje losami rodziny, pomagając jej przetrwać surowe zimy i kolejne pokolenia. Podobnie jak w grze RimWorld, musisz zadbać o równowagę między wydobyciem surowców a rolnictwem, prowadząc swoją kolonię przez wzloty i upadki życia. Buy now

Wszystkie te podobne gry obejmują budowanie świata, zarządzanie kolonizacją oraz obserwowanie, jak twoja kolonia zareaguje na wyzwania otoczenia. Wszystkie te gry są doskonałymi propozycjami, jeśli interesuje cię poziom symulacji i survivalu w RimWorld. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tych 5 najlepszych propozycjach i innych tytułach.

12 gier podobnych do RimWorld, w których możesz odkrywać, budować i przetrwać

Jeśli jesteś fanem RimWorld, te 12 gier zapewni Ci podobne wrażenia związane z budowaniem kolonii, zarządzaniem zasobami i przetrwaniem. Od postapokaliptycznego przetrwania, przez średniowieczne budownictwo, aż po eksplorację kosmosu – każda z tych gier stanowi strategiczne wyzwanie dla graczy poszukujących nowych przygód.

1. Kenshi [Najlepsza gra w stylu RimWorld, oferująca postapokaliptyczną swobodę i spontaniczny chaos]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2018 Twórca Lo-Fi Games Wydawca Lo-Fi Games Średni czas gry Ponad 100 godzin Ocena na Metacritic 75 / 8,4

Kenshi to gra RPG typu sandbox z otwartym światem, w której gracz może robić, co tylko zechce. Akcja rozgrywa się w postapokaliptycznym krajobrazie, a gra rozpoczyna się od grupy wyrzutków, których celem jest zbudowanie nowej, prosperującej osady lub przemierzanie pustkowi. Zapoznaj się z tą listą, aby znaleźć więcej gier typu sandbox.

W grze kładzie się większy nacisk na taktykę drużynową, przetrwanie i bazy. Indywidualne cechy postaci, takie jak siła i umiejętności, będą decydować o tym, jak zareagują na otoczenie i inne frakcje.

Rozgrywka jest bardzo rozbudowana, ponieważ obejmuje dynamicznie rozwijającą się fabułę, w ramach której wszystkie decyzje – od zakupów u handlarzy po obronę bazy przed wrogimi grupami – wpływają na przebieg gry. Podobnie jak w RimWorld, Kenshi oferuje świetną rozgrywkę typu sandbox, obejmującą zbieranie surowców, spersonalizowany rozwój postaci oraz budowanie kolonii.

Rada od profesjonalisty Nie próbuj wygrywać każdej walki. Na początku gry ucieczka i wybieranie łatwych starć to najlepszy sposób na wzmocnienie się. Graj mądrze, a przetrwanie stanie się znacznie łatwiejsze.

Otwarty świat jest rozległy i pełen niebezpieczeństw, a gracze samodzielnie budują swoją fortecę, podejmują kluczowe decyzje dotyczące kolonii i stawiają czoła zagrożeniom pojawiającym się znikąd. W trybie dla jednego gracza Kenshi pozwala wytyczać własną ścieżkę, przetrwać na pustkowiach lub budować nową osadę.

Jeśli chodzi o oprawę wizualną, gra oddaje mroczną, postapokaliptyczną atmosferę dzięki połączeniu surowej grafiki low-poly, co tworzy wyjątkowy klimat, w którym przetrwanie wydaje się być ciężko wypracowane. Fani spontanicznego chaosu i rozgrywki typu sandbox znanej z RimWorld przekonają się, że Kenshi oferuje ciekawe wyzwanie, w którym wolność i przetrwanie idą w parze.

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2. Powrót do średniowiecza [Najlepsza gra w stylu RimWorld, w której buduje się zamki i walczy o przetrwanie w ciemnych wiekach]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2021 Twórca Foxy Voxel Wydawca Mythwright Średni czas gry ponad 50 godzin Ocena na Metacritic Do ustalenia / Do ustalenia

Going Medieval to trójwymiarowa symulacja kolonizacji w średniowieczu, w której Twoim zadaniem jest zbudowanie i utrzymanie osady w brutalnym świecie po katastrofie. Akcja rozgrywa się w okresie ciemnych wieków, a gracz skupia się na budowaniu wielopiętrowych zamków, wykonywaniu zadań, zarządzaniu zasobami oraz zapewnianiu przetrwania mieszkańcom osady w obliczu surowych pór roku i częstych najazdów.

Podobnie jak w RimWorld, gra skupia się na zarządzaniu zasobami i przetrwaniu kolonii. Największy nacisk kładzie się na zaspokajanie potrzeb, rozwijanie umiejętności i dbanie o nastrój każdego mieszkańca. Jeśli szukasz innych tytułów o tematyce średniowiecznej, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po najlepszych grach średniowiecznych.

Gra oferuje budowanie w pionie, dzięki czemu gracze mogą projektować i wznosić skomplikowane fortece oraz zamki. Kolonię trzeba będzie rozbudowywać i bronić, zwracając szczególną uwagę na rolnictwo, rzemiosło i morale.

Porada od profesjonalisty Zbuduj podziemne magazyny żywności, aby zapewnić bezpieczeństwo i świeżość zapasów. Stały dostęp do pożywienia jest kluczem do przetrwania surowych zim i najazdów wrogów.

Wraz ze zmianą pór roku będziesz musiał nieustannie dostosowywać kolonię w oczekiwaniu na nadchodzące miesiące zimowe i najazdy wrogich grup. Indywidualne potrzeby, takie jak sen, pożywienie i rozrywka, przyczyniają się do głębi i złożoności rozgrywki, co sprawia, że jest to wspaniała opcja dla graczy, którzy polubili mikrozarządzanie w grze RimWorld.

Pod względem wizualnym gra oferuje stylizowaną grafikę 3D o uroczym, a jednocześnie surowym wyglądzie, który doskonale pasuje do średniowiecznej scenerii. Połączenie budowania bazy, zarządzania zasobami i elementów survivalowych zapewni ci wiele godzin wciągającej rozgrywki.

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3. Clanfolk [Najlepsza gra w stylu RimWorld, w której zarządzasz życiem kolejnych pokoleń i radzisz sobie z surowymi zimami]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2022 Twórca MinMax Games Ltd. Wydawca MinMax Games Limited, „Hooded Horse” Średni czas rozgrywki ponad 50 godzin Ocena na Metacritic Do ustalenia / Do ustalenia

Clanfolk to symulacja przetrwania rodziny z szkockich Highlands, która rzuca cię na głęboką wodę, zmuszając do zarządzania dynastią w obliczu brutalnych wyzwań, takich jak surowe zimy i zmieniające się pory roku.

W tej grze będziesz kierować losami rodziny z pokolenia na pokolenie, dbając o równowagę między zarządzaniem zasobami, przetrwaniem oraz dynamiką relacji między poszczególnymi członkami rodziny. Podobnie jak w RimWorld, Clanfolk skupia się na zarządzaniu kolonią z perspektywy pokoleń, gdzie aby przetrwać, trzeba starannie dbać o indywidualne potrzeby, umiejętności i więzi rodzinne.

Podstawowe mechaniki gry skupiają się na pozyskiwaniu surowców, rzemiośle oraz przetrwaniu w surowym klimacie wyżyn. Będziesz zajmować się takimi zadaniami jak polowanie, uprawa roli i handel, budując jednocześnie dziedzictwo swojej rodziny.

Porada od profesjonalisty Zgromadź zapasy odzieży i żywności przed nadejściem zimy. Dobrze przygotowany klan przetrwa mroźne miesiące, podczas gdy inni będą marzli i głodowali.

Niezbędne jest zarządzanie budową fortecy i zapewnienie jej bezpieczeństwa przed zagrożeniami z zewnątrz. Zmieniające się pory roku wymagają przygotowania się na zimę, zgromadzenia zasobów i zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa.

Styl graficzny Clanfolk charakteryzuje się uroczą, stylizowaną estetyką 2D, która ożywia surowe piękno szkockich wyżyn, kładąc nacisk na prostotę i funkcjonalność. Aby w pełni cieszyć się wciągającą rozgrywką w Clanfolk, warto zainwestować w najlepszy monitor do gier, który poprawi jakość grafiki i wrażeń z gry.

Fani RimWorld docenią w Clanfolk głębokie mikrozarządzanie, spontanicznie rozwijające się historie oraz wyzwania związane z przetrwaniem, co sprawia, że jest to idealny kolejny krok dla każdego, kto lubi zarządzać kolonią w trudnych czasach.

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4. Factorio [Najlepsza gra w stylu RimWorld dla zapalonych budowniczych i osób ceniących wydajność]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch Rok wydania 2020 Twórca Wube Software Wydawca Wube Software Średni czas gry Ponad 100 godzin Ocena na Metacritic 90 / 8,9

Factorio to gra symulacyjna poświęcona automatyzacji fabryk i logistyce, w której projektujesz i optymalizujesz linie produkcyjne, aby budować ogromne fabryki. Wymaga ona zarządzania zasobami, planowania wydajnych systemów i równoważenia złożonych potrzeb, podobnie jak w Rimworld, z tą różnicą, że tutaj skupiasz się na automatyzacji procesów produkcyjnych zamiast na zarządzaniu kolonią.

Kluczowe znaczenie ma planowanie przestrzenne, które pozwala zoptymalizować produkcję fabryczną i przepływ zasobów. Gra stawia przed graczem wyzwanie stworzenia zautomatyzowanych fabryk, które będą działać płynnie nawet pod stałą presją, jednocześnie radząc sobie z sporadycznymi zagrożeniami mogącymi zakłócić postępy w grze.

Factorio wyróżnia się również w trybie wieloosobowym, w którym możesz połączyć siły z przyjaciółmi, aby wspólnie budować fabryki lub dzielić się zadaniami w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności. Koordynowanie pracy przenośników taśmowych i systemów obronnych z innymi graczami nadaje grze zupełnie nowy wymiar strategii i pracy zespołowej.

Rozgrywka polega na budowaniu i rozbudowywaniu fabryki, łączeniu skomplikowanych przenośników oraz optymalizowaniu przepływu zasobów w celu zwiększenia wydajności produkcji. W miarę postępów w grze będziesz musiał sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na materiały, co wymaga strategicznego planowania i ciągłego dostosowywania projektu. Zagrożenie atakiem wrogów na fabrykę dodaje kolejną warstwę strategiczną, ponieważ musisz również bronić swojej bazy.

Porada od profesjonalisty Planując fabrykę, zachowaj dużo przestrzeni między maszynami a przenośnikami. Przejrzysty, uporządkowany układ znacznie ułatwi późniejsze modernizacje i rozbudowę.

Pod względem wizualnym Factorio oferuje widok z góry oraz grafikę w stylu pixel-art, która przedkłada funkcjonalność nad formę, skupiając się na zawiłościach systemów automatyki i układu fabryki.

Fani RimWorld z pewnością docenią w Factorio rozbudowane zarządzanie zasobami oraz wyzwanie związane z projektowaniem wydajnego, samowystarczalnego systemu, a wszystko to przy jednoczesnym radzeniu sobie ze stresem związanym z ciągłą rozbudową. Jeśli chcesz zgłębić gatunek gier strategicznych, zapoznaj się z tą listą najlepszych gier strategicznych.

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5. Ocena: Symulacja przetrwania w czasach apokalipsy [Najlepsza gra w stylu RimWorld, w której walczy się z demonami i buduje nadzieję]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2016 Twórca Suncrash Wydawca Suncrash Średni czas gry ponad 40 godzin Ocena na Metacritic 72 / 7,6

Ocena: Symulacja przetrwania w czasach apokalipsy to apokaliptyczna gra survivalowa, w której gracze prowadzą niewielką grupę ocalałych w świecie po inwazji demonów. Zasadniczo to ty decydujesz, jak zbudować swoją kolonię i chronić ją przed demonicznymi zagrożeniami. W tej grze survivalowej będziesz przewodzić ocalałym w postapokaliptycznym świecie, broniąc ich przed nadprzyrodzonymi zagrożeniami.

Gra ta łączy w sobie budowanie bazy, zarządzanie zasobami oraz walkę o przetrwanie kolonii, podobnie jak w RimWorld. Jednak ta gra wprowadza ekscytujący zwrot akcji w postaci elementów okultystycznych, dzięki czemu gracz nie tylko broni swojej bazy przed siłami nadprzyrodzonymi, ale także wytwarza broń i magię, by się im przeciwstawić.

W grze będziesz zbierać surowce, wytwarzać narzędzia i budować umocnienia, jednocześnie zarządzając cechami i potrzebami każdego z ocalałych. Aspekt przetrwania zależy od stanu psychicznego twoich postaci, które zmagają się z okropnościami apokalipsy.

Porada od profesjonalisty Stwórz zrównoważoną drużynę, w której znajdą się zarówno wojownicy, jak i rzemieślnicy. Silne umocnienia i potężna broń to jedyny sposób na przetrwanie fal demonów.

Gra stanowi również wyzwanie dzięki dynamicznej walce, w której decyzje taktyczne dotyczące obrony i walki mają kluczowe znaczenie dla przetrwania. Jeśli rozważasz granie w Judgement w podróży, koniecznie sprawdź najlepszy laptop do gier, który zapewni płynną rozgrywkę.

Pod względem wizualnym Judgment oferuje izometryczną perspektywę z góry oraz kreskówkową grafikę, co nadaje grze lżejszą, ale wciąż niesamowitą atmosferę w porównaniu z innymi symulacjami apokaliptycznymi. Łączy ona wyzwania związane z budowaniem bazy z emocjami płynącymi z nadprzyrodzonych bitew.

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6. Banished [Najlepsza gra w stylu RimWorld, skupiająca się wyłącznie na budowaniu wioski i spokojnym zmaganiu się z trudnościami]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2014 Twórca Shining Rock Software Wydawca Shining Rock Software Średni czas gry ponad 30 godzin Ocena na Metacritic 73 / 8,1

Banished to gra survivalowa polegająca na budowaniu wioski, w której zarządzasz małą grupą wygnańców próbujących stworzyć kwitnącą społeczność. Nie ma tu walki, co moim zdaniem stanowi największą różnicę w porównaniu z Rimworld. Twoim głównym zadaniem jest zarządzanie zasobami, produkcja żywności oraz dbanie o dobrobyt rosnącej populacji.

Budowanie miasta stanowi sedno gry Banished, w której zarządzasz zasobami i rozwojem w trudnych warunkach. Jeśli podoba ci się element budowania miasta w tej grze, oto lista najlepszych gier tego typu. Będziesz musiał godzić różne potrzeby, takie jak budowa domów, zbieranie pożywienia i zapewnienie mieszkańcom ciepła podczas surowych zim.

Gra stawia przed graczem wyzwanie polegające na znalezieniu równowagi między wzrostem liczby ludności, zasobami a trudnościami środowiskowymi, takimi jak choroby, głód i niekorzystne warunki pogodowe. Dzieci dorastają i stają się produktywnymi członkami kolonii, co dodatkowo utrudnia zapewnienie jej długoterminowego przetrwania.

Rada od profesjonalisty Nie zwiększaj populacji zbyt szybko. Powolny rozwój ułatwia wyżywienie i opiekę nad wszystkimi, gdy nadejdą ciężkie zimy.

Grafika w grze Banished to stylizowana grafika 3D, a urocze średniowieczne wioski zapewniają satysfakcjonującą, spokojną atmosferę pomimo surowych elementów związanych z przetrwaniem. Nacisk kładziony jest na planowanie strategiczne, ponieważ każda decyzja ma wpływ na sukces twojej osady.

Zasadniczo Twoim celem jest zbudowanie od podstaw kwitnącej wioski, zarządzając zasobami i dbając o przetrwanie. Chociaż gra nie skupia się na indywidualnych cechach postaci, jak w RimWorld, wyzwanie związane z przetrwaniem jest równie wciągające.

Fani RimWorld docenią w Banished podobny nacisk na mikrozarządzanie i przetrwanie, ale w bardziej spokojnej, pozbawionej walki oprawie. Radość z rozbudowywania i zarządzania społecznością w trudnych czasach będzie znana i satysfakcjonująca.

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7. Timberborn [Najlepsza gra w stylu RimWorld dla futrzastych inżynierów i postludzkiego postępu]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2021 Twórca Mechanistry Wydawca Mechanistry Średni czas gry ponad 40 godzin Ocena Metacritic Do ustalenia / 8,0

Timberborn to gra polegająca na budowaniu kolonii, w której gracz kieruje cywilizacją bobrów, której zadaniem jest odbudowa świata po upadku ludzkości. W tej wyjątkowej symulacji przetrwania gracz zarządza bobrami, wykorzystując wodę do pozyskiwania energii i zapewnienia przetrwania.

W grze Timberborn kluczową rolę odgrywa natura, a duży nacisk kładziony jest na fizykę wody i zarządzanie zasobami. Budujesz skomplikowane systemy wodne, wznosisz wielopoziomowe osady i optymalizujesz łańcuchy produkcyjne, dążąc do rozkwitu swojej kolonii. Jeśli lubisz zarządzanie zasobami w stylu gier RTS i budowanie skomplikowanych systemów, Timberborn z pewnością spełni Twoje oczekiwania. Aby poznać więcej tytułów w stylu RTS, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po najlepszych grach RTS.

Rozgrywka polega na znalezieniu równowagi między produkcją żywności, zbieraniem zasobów oraz ochroną społeczności bobrów przed wyzwaniami środowiskowymi, takimi jak susze i powodzie.

Porada od profesjonalisty Zbuduj zbiornik na wodę na wczesnym etapie, aby przygotować się na susze. Pełny zbiornik może zadecydować o przetrwaniu lub o tym, czy będziesz musiał patrzeć, jak twoja kolonia wysycha.

Pod względem wizualnym Timberborn ma uroczą estetykę, a kolorowy, kreskówkowy styl ożywia świat bobrów. Ekologiczny klimat gry stanowi odświeżającą odmianę od typowych gier survivalowych, a jednocześnie zapewnia głębokie, strategiczne wyzwania wymagające starannego planowania i zarządzania.

Fani RimWorld docenią podobny nacisk na budowanie kolonii i zarządzanie zasobami, ale z unikalnym akcentem: kontrola nad systemami wodnymi oraz ekscentryczni bobrowi inżynierowie dodają strategii dodatkowego wymiaru zabawy. Jeśli uwielbiasz budować skomplikowane systemy w postapokaliptycznym świecie, ta gra jest dla Ciebie idealna.

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8. Valheim [Najlepsza gra podobna do RimWorld, oferująca budowanie baz w stylu skandynawskim i brutalną pracę zespołową]

Nasz wynik 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Xbox Series X/S, Xbox One Rok wydania 2021 Twórca Iron Gate Studio Wydawca Wydawnictwo Coffee Stain Średni czas rozgrywki ponad 50 godzin Ocena na Metacritic Do ustalenia / Do ustalenia

Valheim to gra o przetrwaniu w stylu wikingów, osadzona w pięknym, generowanym proceduralnie świecie, w którym wraz z drużyną musisz budować, przetrwać i odkrywać. Podobnie jak RimWorld, gra skupia się na budowaniu bazy i zarządzaniu zasobami, ale kładzie większy nacisk na eksplorację i walkę w scenerii inspirowanej mitologią nordycką. Jeśli lubisz RPG akcji, Valheim oferuje świetne połączenie walki, eksploracji i przetrwania.

Gracze zbierają surowce, wytwarzają broń i narzędzia oraz budują schronienia, by chronić się przed niebezpiecznymi stworzeniami występującymi w poszczególnych biomach. Gra kładzie również nacisk na pracę zespołową podczas zmagań z coraz trudniejszymi bossami i pokonywania wyzwań związanych ze środowiskiem.

Rada od profesjonalisty Nie rzucaj się od razu na walki z bossami. Najpierw zaopatrz się w sprzęt i zgromadź zapasy jedzenia. Dobrze odżywiona i przygotowana drużyna może pokonać nawet najtrudniejszych przeciwników.

Estetyka wizualna Valheim jest stylizowana, a grafika w stylu low-poly oddaje surowe piękno świata Wikingów. Niezależnie od tego, czy eksplorujesz gęste lasy, jałowe równiny czy zamarznięte góry, gra zachęca cię do dostosowania się do każdego biomu i opracowania strategii wraz z drużyną, aby przetrwać.

Chociaż gra toczy się z perspektywy pierwszej lub trzeciej osoby, fani RimWorld z pewnością docenią mechanikę przetrwania i elementy budowania bazy, a dodatkową atrakcją są intensywne walki i eksploracja. Jeśli lubisz gry kooperacyjne, w których kluczowe znaczenie mają praca zespołowa i umiejętności przetrwania, Valheim to ekscytujący kolejny krok.

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9. First Feudal [Najlepsza gra podobna do RimWorld, oferująca praktyczne średniowieczne mikrozarządzanie]

Nasz wynik 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2021 Twórca Harpoon Games Wydawca Harpoon Games, Gamirror Games Średni czas rozgrywki ponad 30 godzin Ocena na Metacritic Do ustalenia / Do ustalenia

First Feudal to średniowieczna symulacja budowy i zarządzania osadą, w której gracz przejmuje bezpośrednią kontrolę nad feudalną wioską. Zarządzasz każdym aspektem swojej osady, od przydzielania zadań chłopom, przez nadzorowanie produkcji surowców, aż po obronę przed najazdami.

Podobnie jak w RimWorld, gra kładzie nacisk na mikrozarządzanie i przetrwanie w surowym świecie, w którym każdy mieszkaniec posiada unikalny zestaw umiejętności i zadań, które przyczyniają się do rozwoju twojej wioski.

Rozgrywka skupia się na zaspokajaniu potrzeb kolonii, utrzymywaniu równowagi w produkcji żywności, budowaniu umocnień oraz zapewnianiu mieszkańcom odpowiedniego wyposażenia, które pozwoli im przetrwać zarówno wyzwania środowiskowe, jak i najazdy wrogów. Zarządzanie fortecą i jej obrona przed najazdami wrogów to kluczowy element przetrwania.

Rada od profesjonalisty Przydzielaj chłopom zadania odpowiadające ich umiejętnościom. Wykwalifikowani pracownicy szybciej wykonują zadania, dzięki czemu twoja wioska staje się silniejsza i bardziej wydajna.

Gra charakteryzuje się estetyką wizualną opartą na widoku z góry oraz stylizowaną grafiką 2D, co nadaje jej uroczy, a jednocześnie wciągający wygląd. Będziesz musiał myśleć strategicznie i mądrze wykorzystywać zasoby, aby zapewnić przetrwanie mieszkańcom i rozwój wioski.

Fani RimWorld docenią mechanikę postępów w grze oraz nacisk na mikrozarządzanie, gdzie każda decyzja ma znaczenie dla losów twojej wioski. Bezpośrednia kontrola nad zadaniami mieszkańców oraz satysfakcja z obserwowania, jak wykonują swoją pracę, przypadną do gustu każdemu, kto uwielbia szczegółowe zarządzanie kolonią w RimWorld.

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10. Space Haven [Najlepsza gra podobna do RimWorld, oferująca przetrwanie w głębokim kosmosie i dramaty załogi]

Nasz wynik 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS Rok wydania 2020 Twórca Bugbyte Ltd. Wydawca Bugbyte Ltd. Średni czas gry ponad 50 godzin Ocena na Metacritic Do ustalenia / Do ustalenia

Space Haven to symulator kolonii kosmicznej, który łączy emocje związane z przetrwaniem w przestrzeni kosmicznej z zawiłościami zarządzania załogą i modułowej budowy statków. Gracz kieruje załogą złożoną z osób o unikalnych osobowościach, umiejętnościach i potrzebach, a jednocześnie buduje i zarządza w pełni konfigurowalnym statkiem kosmicznym.

Dla miłośników gier kosmicznych Space Haven łączy emocje związane z eksploracją przestrzeni kosmicznej i zarządzaniem kolonią. Jako bonus, oto lista najlepszych gier kosmicznych dostępnych na rynku.

Gra stawia przed tobą wyzwanie utrzymania załogi przy życiu, pokonując jednocześnie niebezpieczeństwa kosmosu: niedobór zasobów, awarie sprzętu oraz nieprzewidziane zdarzenia wymagające podejmowania taktycznych decyzji. Skala zarządzania statkiem kosmicznym i załogą będzie rosła wraz z rozszerzaniem twojej działalności w przestrzeni kosmicznej.

Porada od profesjonalisty Umieść kwatery załogi i stanowiska robocze blisko siebie. Kompaktowy statek pozwala zaoszczędzić czas, umożliwia załodze szybszą reakcję na sytuacje awaryjne i zmniejsza stres w sytuacjach kryzysowych.

Rozgrywka skupia się na zarządzaniu zasobami, konserwacji statku oraz kierowaniu załogą, a wszystko to w ramach walki o przetrwanie w nieprzyjaznym i surowym środowisku kosmosu. Każda podjęta przez ciebie decyzja wpływa na samopoczucie załogi, niezależnie od tego, czy chodzi o przydzielanie zasobów, czy o zlecanie zadań. Gra wprowadza również modułowy system budowy statków, dzięki któremu możesz dostosować swój statek kosmiczny do własnych potrzeb podczas eksploracji i odkrywania nowych sektorów kosmosu.

Pod względem wizualnym Space Haven wykorzystuje grafikę pikselową o przejrzystym, funkcjonalnym wyglądzie, który podkreśla układ statku i codzienne działania załogi. Fani RimWorld docenią ten sam poziom mikrozarządzania, dramaty załogi i wyzwania związane z przetrwaniem w zupełnie nowej scenerii: w przestrzeni kosmicznej.

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11. Niesamowity symulator uprawy [Najlepsza gra w stylu RimWorld poświęcona mistycznemu zarządzaniu i oświeceniu w sztukach walki]

Nasz wynik 6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2021 Twórca GSQ Games Wydawca Gamera Games Średni czas gry ponad 50 godzin Ocena na Metacritic 73 / 6,9

Niesamowity symulator uprawy to mistyczna gra symulacyjna osadzona w wschodnim świecie fantasy, w której zarządzasz sektą kultywujących na ich drodze do duchowego oświecenia. Podobnie jak w RimWorld, skupiasz się na budowaniu bazy, zarządzaniu zasobami i prowadzeniu postaci przez proces duchowego rozwoju, jednocześnie radząc sobie z pojawiającymi się wydarzeniami.

Gra łączy w sobie elementy fantasy, sztuk walki i mistycyzmu, co pozwala ci rozwijać swoją sektę, szkolić uczniów i angażować się w różnorodne mistyczne praktyki, aby uwolnić ich potencjał.

Porada od profesjonalisty Skup się najpierw na szkoleniu kilku silnych uczniów, zamiast rozpraszać zasoby na zbyt wiele osób. Potężni kultywujący mogą bronić twojej sekty i szybciej odblokowywać zaawansowane techniki.

Zasadniczo będziesz musiał zarządzać kultywującymi o unikalnych cechach i umiejętnościach, tworzyć eliksiry, budować złożone konstrukcje oraz działać na rzecz dobrobytu swojej sekty. Będziesz również musiał zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z intrygami politycznymi, wrogimi siłami oraz klęskami żywiołowymi, które zagrażają równowadze rozwoju twojej sekty.

Pod względem graficznym gra „Niesamowity symulator uprawy” wykorzystuje grafikę pikselową, która oddaje bogaty, mityczny świat poprzez piękne, tradycyjne scenerie inspirowane Azją. Fani gry „RimWorld” z pewnością docenią tu głębokie mikrozarządzanie, rozwój duchowy oraz złożone systemy, a wszystko to osadzone w tętniącym życiem świecie fantasy.

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12. Surviving Mars [Najlepsza gra podobna do RimWorld, w której zarządzasz marsjańską utopią]

Nasza ocena 6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2018 Twórca Haemimont Games Wydawca Paradox Interactive Średni czas gry ponad 50 godzin Ocena na Metacritic 76 / 7,0

Surviving Mars to gra z gatunku science fiction polegająca na budowaniu kolonii na Czerwonej Planecie, w której gracz zarządza grupą kolonistów, których zadaniem jest stworzenie zrównoważonej, kwitnącej kolonii na Marsie. Podobnie jak RimWorld, gra skupia się na zarządzaniu kolonią, zbieraniu zasobów oraz nieustannej walce o przetrwanie osadników w nieprzyjaznym środowisku.

Akcja polega na pokonywaniu wyzwań związanych z przetrwaniem oraz utrzymaniu kolonii w surowym środowisku Marsa. Będziesz zarządzać podstawowymi zasobami, takimi jak żywność, woda i tlen, a jednocześnie rozbudowywać swoją bazę oraz radzić sobie ze złożonymi procesami terraformowania i drzewkami technologicznymi. Zapoznaj się z tą listą najlepszych gier survivalowych, aby znaleźć tytuły o podobnym klimacie jak „Przetrwać na Marsie””.

Porada od profesjonalisty Wcześnie zbuduj zapasowe systemy tlenowe i wodne. Posiadanie rezerw może uratować twoich kolonistów, gdy niespodziewanie nastąpią katastrofy.

Rozgrywka skupia się na budowaniu infrastruktury, zarządzaniu zasobami i utrzymywaniu kolonistów przy życiu w obliczu wyzwań, takich jak burze piaskowe, mroźne temperatury i awarie techniczne. Drzewka technologiczne pozwalają odblokowywać zaawansowane systemy i z czasem zwiększać zrównoważony rozwój osady na Marsie. W miarę rozwoju kolonii będziesz musiał znaleźć równowagę między potrzebami poszczególnych kolonistów a długoterminowym przetrwaniem całej osady.

Pod względem wizualnym gra „Przetrwać na Marsie” charakteryzuje się czystą, stylizowaną grafiką, łączącą futurystyczny marsjański krajobraz ze skomplikowanymi projektami baz. Fani gry „RimWorld” z pewnością docenią wyzwanie związane z zarządzaniem kolonią w bezlitosnym środowisku, wykorzystując swoje umiejętności strategicznego myślenia do pokonywania przeszkód i rozbudowywania swojej marsjańskiej utopii.

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Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra podobna do RimWorld?

Najlepszą grą podobną do RimWorld jest Kenshi. Oferuje ona rozbudowane zarządzanie kolonią, elementy survivalu i zbierania zasobów w otwartym świecie w stylu sandbox.

Jaki styl ma gra RimWorld?

RimWorld to gra symulacyjna polegająca na zarządzaniu kolonią, zawierająca elementy przetrwania, zarządzania zasobami oraz spontanicznie rozwijającej się fabuły. Często porównywana jest do gier typu „sandbox” z element ami przetrwania, w których gracz podejmuje strategiczne decyzje.