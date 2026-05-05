10 najlepszych gier o dinozaurach dla fanów prehistorycznego świata w 2026 roku

Najlepsze gry o dinozaurach to naprawdę coś wyjątkowego. Oczywiście, ten gatunek bywa często niedoceniany i mało eksplorowany, ale kiedy twórcom uda się trafić w sedno, efekt jest po prostu wspaniały.

W tych stworzeniach jest po prostu coś, co sprawia, że idealnie nadają się do gier wideo. Dinozaury są ogromne, tajemnicze, przerażające i nieskończenie fascynujące. Połącz to z możliwościami świata gier, a otrzymasz przepis na jedne z najbardziej ekscytujących wrażeń , jakie można sobie wyobrazić.

Niezależnie od tego, czy jesteś młody, czy starszy, chcesz przetrwać w śmiertelnie niebezpiecznym świecie wraz z przyjaciółmi, samodzielnie zbudować swój własny park dinozaurów, czy też tupać jako T. rex w świecie inspirowanym klockami LEGO – na pewno znajdziesz grę dla siebie. Oczywiście samodzielne znalezienie najlepszego tytułu w tym ogromnym morzu gier może okazać się trudne. Ale nie martw się, bo mam dla ciebie rozwiązanie.

Poświęciłem swój czas na zgłębianie tych światów, aby móc zaprezentować wam najlepsze z najlepszych. Zostańcie ze mną, a obiecuję, że już za chwilę znajdziecie dokładnie to, czego szukacie.

Nasze najlepsze propozycje gier o dinozaurach

Jeśli chodzi o gry o dinozaurach, większość ludzi zazwyczaj najpierw myśli o grach typu „budowanie świata dinozaurów”. I choć niektóre z tych tytułów bez wątpienia zasługują na miejsce na liście, różnorodność jest o wiele większa, niż mogłoby się wydawać. Oto na przykład najlepsze tytuły z naszej listy:

1 Jurassic World Evolution 2 2021 Zbuduj i zadbaj o swój wymarzony park dinozaurów w niezmiennie fascynującym świecie Jurassic World. Buy now 2 ARK: Survival Evolved 2017 Walcz o przetrwanie w symulowanym świecie pełnym dinozaurów, mitycznych bestii i śmiertelnego zagrożenia. Buy now 3 Carnivores: Dinosaur Hunt 2021 Podkradaj się, poluj i przetrwaj, balansując między rolą łowcy a ofiary w świecie pełnym realistycznie odwzorowanych dinozaurów. Buy now

Pamiętajcie, że to tylko mała zapowiedź pełnej listy, którą dla was przygotowałem. Mam w sumie 10 tytułów i mnóstwo dodatkowych szczegółów, którymi chcę się z wami podzielić. Przewińcie w dół, bo jest duża szansa, że wasza idealna gra o dinozaurach czeka tuż za rogiem.

10 najlepszych gier o dinozaurach – odkryj świat dinozaurów

Mógłbym pewnie długo opowiadać o tych grach i o tym, co sprawia, że są tak niesamowite, nie przechodząc w ogóle do ich omówienia. Ale nie po to tu jesteśmy, prawda? A więc bez dalszych wstępów przejdźmy do pełnej listy i zobaczmy, o co w tych grach chodzi!

1. Jurassic World: Evolution 2

Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2021 Producent Frontier Developments

Czy oglądałeś kiedyś filmy z serii „Jurassic World” i zastanawiałeś się, jak wyglądałoby zarządzanie własnym parkiem dinozaurów? Jeśli tak, to koniecznie sprawdź grę „Jurassic World: Evolution 2”, ponieważ oferuje ona wszystko, czego można oczekiwać od symulatora zarządzania parkiem dinozaurów.

To po prostu niesamowite. Dinozaury wydają się żywe – ponad 75 gatunków wędruje, poluje, a nawet poluje w stadach. A dzięki nowo wprowadzonemu trybowi „Chaos Theory” możesz teraz przepisać historię, naprawiając (lub popełniając) te same błędy, co w filmach.

Kampania trwa około 6 godzin, co jest nieco krótkim czasem, a czasami sztuczna inteligencja bywa nieco niezgrabna, ale sama radość z prowadzenia własnego prehistorycznego zoo rekompensuje to i dziesięciokrotnie wydłuża całe doświadczenie. Gra może pochwalić się 89% pozytywnych recenzji na Steamie, co jest wyraźnym sygnałem, że jeśli kochasz dinozaury i epickie gry strategiczne, ta pozycja jest dla Ciebie obowiązkowa.

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2. ARK: Survival Evolved

Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch, urządzenia mobilne Rok wydania 2017 Twórca Studio Wildcard

Jeśli szukasz chaotycznej gry o przetrwaniu, nie ma nic lepszego niż ARK: Survival Evolved. Budzisz się zagubiony i bezradny na ogromnej wyspie pełnej dinozaurów. Gra jest brutalna, ale właśnie to sprawia, że tak bardzo wciąga.

Prawdziwą atrakcją jest oswajanie dinozaurów. W grze jest ponad 100 stworzeń do oswojenia, a każde z nich ma unikalne umiejętności. Świat jest ogromny, system rzemiosła rozbudowany, a tryb wieloosobowy to czyste szaleństwo.

Trzeba jednak przyznać, że ARK nie jest dla osób o słabych nerwach. Gra bywa pełna błędów, zdecydowanie wymaga żmudnej grindowania, a mechanika przetrwania często bywa bezlitosna. Jednak biorąc pod uwagę 84% pozytywnych recenzji od ponad 540 000 graczy na Steamie, jasne jest, że zawsze jest tu coś, co sprawia, że chce się do niej wracać.

Jako osoba, która sama spędziła w tej grze znacznie ponad sto godzin, całkowicie się z tym zgadzam. Sprawdźcie to!

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3. Drapieżniki: Polowanie na dinozaury

Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2021 Twórcy Digital Dreams Entertainment, Tatem Games

Mięsożercy: Polowanie na dinozaury to gra, która doskonale wie, czym jest – czysta, bez zbędnych dodatków symulacja polowania na dinozaury. Żadnej przesadnej akcji, żadnego rzemiosła, tylko ty, twój karabin i prehistoryczny świat, w którym nie zawsze jesteś największym drapieżnikiem.

Może wyglądać jak zwykła gra, ale nie daj się zwieść – w tej niesamowitej strzelance FPS chodzi przede wszystkim o tropienie, polowanie i przetrwanie. Dinozaury naprawdę zachowują się jak dzikie zwierzęta. Reagują na dźwięk, ruch, a nawet kierunek wiatru. Nie możesz po prostu wbiec z bronią w ręku – kluczem do sukcesu jest skradanie się.

Śledzenie triceratopsa w gęstej dżungli z pewnością przyspieszy bicie serca i daje absolutnie niesamowite wrażenia.

Oczywiście gra nie jest idealna. Jest sporo rzeczy, które mogłyby być lepsze, na przykład grafika, sztuczna inteligencja i różnorodność. Jeśli jednak zależy ci na dreszczyku emocji związanym z polowaniem na dinozaury, ta gra zapewni ci dobre 10–15 godzin świetnej zabawy. Spróbuj – może cię zaskoczyć.

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4. Królestwo prehistoryczne

Platformy PC Rok wydania 2022 Twórca Blue Meridian

Miłośnikom dinozaurów, którzy lubią gry typu „park builder”, ale uważają, że seria Jurassic World: Evolution nie oferuje wystarczającej swobody, przedstawiam Królestwo prehistoryczne.

Dinozaury i inne prehistoryczne stworzenia w tej niezwykłej grze niezależnej są absolutnie oszałamiające. Poziom szczegółowości ich piór i łusek jest na najwyższym poziomie. Jednak tym, co naprawdę wyróżnia tę grę, jest kontrola, jaką otrzymujesz. Możesz dostosować wszystko, od układu ścieżek po rozmieszczenie najmniejszych kamieni. Jest to w zasadzie gra typu „budowanie parków” dla perfekcjonistów.

Należy jednak pamiętać, że gra wciąż znajduje się w fazie wczesnego dostępu, więc zawartość jest nieco skromna, a niektóre mechaniki wydają się niedopracowane. Niemniej jednak na Steamie ma 86% pozytywnych ocen, co świetnie wskazuje, w jakim kierunku zmierza.

Jeśli gra typu sandbox polegająca na budowaniu parku dinozaurów brzmi dla Ciebie interesująco, zdecydowanie warto ją wypróbować. Pamiętaj tylko, że jest to wciąż projekt w trakcie tworzenia.

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5. Wyspa

Platformy PC Rok wydania 2015 Twórcy Afterthought LLC, zespół deweloperski The Isle

Kolejna perełka z wczesnego dostępu na tej liście, The Isle, to gra survivalowa z symulacją dinozaurów, która pod każdym względem wyróżnia się na tle innych. Naprawdę nie ma nic podobnego.

Świat jest rozległy, wciągający i sprawia wrażenie żywego, a obecność innych graczy tworzy prawdziwe poczucie zagrożenia i emocji. Zaczynasz jako mały dinozaur na prehistorycznej Ziemi i musisz zrobić wszystko, co konieczne, aby przetrwać.

W zależności od wybranego gatunku istnieje wiele różnych sposobów, w jakie będziesz musiał spróbować osiągnąć ten cel, co sprawia, że każda rozgrywka jest inna.

Mimo że gra jest wciąż w fazie rozwoju, już teraz cieszy się 81% pozytywnych ocen na podstawie ponad 80 000 recenzji na Steamie. Dbałość o szczegóły i brutalna mechanika przetrwania sprawiają, że czujesz się, jakbyś naprawdę był częścią prehistorycznego łańcucha pokarmowego. To gra hardkorowa, to prawda, ale jeśli to coś w twoim stylu, koniecznie musisz ją wypróbować.

6. Primal Carnage: Extinction

Platformy PC, PS4 Rok wydania 2015 Twórcy Circle 5 Studios, Pub Games, Panic Button

Primal Carnage: Extinction to wyjątkowa i interesująca odmiana współczesnej, dynamicznej strzelanki wieloosobowej. Zamiast standardowych drużyn złożonych z żołnierzy lub operatorów, ludzie zmierzą się tutaj z dinozaurami.

Szczerze mówiąc, dreszczyk emocji związany z polowaniem na ocalałych jako tyranozaur lub raptor jest nie do porównania z niczym innym. Sterowanie dinozaurami jest przerażająco zabawne. Każdy z nich ma swój własny styl gry, od zwinności raptora po brutalną siłę spinozaura.

Z drugiej strony gra jako człowiek to nie tylko strzelanie – chodzi tu o pracę zespołową i strategię. Musicie się nawzajem osłaniać, próbując uciec lub pokonać groźne dinozaury.

Liczba graczy może być nieco niewielka, więc znalezienie meczu może zająć trochę czasu, ale gra ma 84% pozytywnych recenzji na Steamie i oferuje niesamowite mapy oraz doskonałą atmosferę. Jeśli lubisz chaotyczne bitwy z dinozaurami, to będzie dla ciebie świetna zabawa. Zdecydowanie warto spróbować.

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7. Lego: Świat dinozaurów

Platformy PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Switch, 3DS, Wii U, urządzenia mobilne Rok wydania 2015 Twórca TT Fusion

Jeśli szukasz czystej zabawy w klimacie dinozaurów, nie ma lepszego tytułu niż „Lego Jurassic World”. Gra jest pełna chaosu, humoru i niezbyt skomplikowanych łamigłówek, więc niezależnie od wieku zapewni Ci mnóstwo frajdy, a szczególnie dobrze bawisz się w trybie kooperacyjnym.

Gra pozwala przeżyć całą trylogię „Parku Jurajskiego” oraz film „Jurassic World”, przedstawione na nowo z charakterystycznym urokiem klocków LEGO. Najfajniejsze jest to, że gracz wciela się w dinozaury, a nie tylko w ludzi. Można niszczyć otoczenie jako tyranozaur lub przechytrzyć systemy bezpieczeństwa parku jako sprytny welociraptor.

Gra cieszy się ogromną popularnością wśród graczy, a na Steamie ma 91% pozytywnych recenzji. Być może nie jest to najbardziej poważna ani pełna akcji gra na rynku, ale przecież nie tego należy oczekiwać od gry LEGO. Jeśli szukasz zabawnej, beztroskiej przygody z dinozaurami, pełnej uroku, to „LEGO Jurassic World” jest właśnie tym, czego szukasz.

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8. Turok

Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Nintendo 64 Rok wydania 1997 Twórca Iguana Entertainment

Klasyk z 1997 roku, Turok, to jedna z tych wyjątkowych perełek, które łączą dinozaury z intensywną akcją. Wcielasz się w rolę podróżującego w czasie wojownika w świecie pełnym dinozaurów, zmutowanych stworzeń i, oczywiście, mnóstwa broni. Czy może być coś bardziej ekscytującego?

Gra łączy strzelankę z perspektywy pierwszej osoby z eksploracją prehistorycznej dżungli pełnej niespodzianek i jest cudownie nieprzewidywalna. Dynamika między poczuciem bycia łowcą a ofiarą może się zmienić w ciągu zaledwie kilku chwil i właśnie to sprawia, że gra jest tak zabawna.

Pomimo przestarzałej grafiki i nieco sztywnego sterowania gra nadal świetnie się broni, o czym świadczy 94% pozytywnych opinii na Steamie. Trwająca około 8–10 godzin nie jest to najdłuższa gra, ale nieustanna akcja i brutalne starcia z dinozaurami z łatwością to rekompensują. Jeśli szukasz czystego, niczym nieograniczonego szaleństwa z dinozaurami, „Turok” spełni Twoje oczekiwania.

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9. Super Mario World 2: Wyspa Yoshi’ego

Platformy Super NES, Game Boy Advance Rok wydania 1995 Producent Nintendo

Kolejna świetna gra dla graczy w każdym wieku – „Super Mario World 2: Wyspa Yoshi’ego””. To nie tylko jedna z najlepszych gier o dinozaurach, ale także jedna z najlepszych platformówek, jakie kiedykolwiek powstały, i właśnie dlatego warto ją wypróbować.

Wcielasz się w rolę wiernego dinozaurzego przyjaciela Mario, Yoshi, którego zadaniem jest połączenie Baby Mario z jego porwanym bratem, Baby Luigim. Każdy poziom jest pełen pomysłowych zagadek, ekscytujących sekwencji platformowych i ukrytych sekretów, co zapewnia mnóstwo rozrywki.

Ręcznie rysowana grafika gry nadal wygląda oszałamiająco, a ścieżka dźwiękowa to prawdziwe arcydzieło. Wynik 91/100 w serwisie Metacritic jest dowodem na to, że przez 10–12 godzin potrzebnych do ukończenia Yoshi’s Island będziesz się świetnie bawić przez cały czas.

Pierwotnie gra była dostępna wyłącznie na konsole Super NES i Game Boy Advance, co znacznie ograniczało dostęp do niej. Na szczęście obecnie jest ona również częścią subskrypcji Nintendo Switch Online, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem konsoli Switch. Jeśli więc masz taką możliwość, zdecydowanie powinieneś spróbować swoich sił [Dźga go.]

10. Peter Jackson’s King Kong: Oficjalna gra oparta na filmie

Platformy PC, PS2, PSP, Xbox, Xbox 360, Nintendo DS, Game Boy Advance, GameCube Rok wydania 2005 Producent Ubisoft

„King Kong Petera Jacksona: Oficjalna gra oparta na filmie” to kolejna ukryta perełka, którą wiele osób przeoczyło. A jednak zdecydowanie zasługuje na uwagę.

W grę można grać na dwa sposoby: jako Jack Driscoll, człowiek walczący o przetrwanie w starciu z raptorami, venatozaurami i przerażającymi tyranozaurami, oraz jako King Kong, niszczący wszystko na swojej drodze. Atmosfera jest intensywna, a brak interfejsu gracza (HUD) nie zakłóca immersji, dzięki czemu każda potyczka przypomina scenę z filmu.

Walka z perspektywy pierwszej osoby jest surowa i desperacka, często opiera się na włóczniach i broni palnej z ograniczoną amunicją. Jednak gdy wcielasz się w Konga, zamienia się to w czystą eksplozję mocy – wspinanie się, walka, a nawet zmierzenie się z wieloma dinozaurami naraz.

Gra trwa około 6–8 godzin, więc nie należy do najdłuższych, ale doświadczenie to jest absolutnie tego warte. Główną wadą jest to, że nigdy nie doczekała się ona porządnego cyfrowego wznowienia, więc znalezienie sposobu na zagranie w nią może stanowić pewne wyzwanie. Niemniej jednak jest to legendarna gra i jeśli tylko nadarzy się okazja, koniecznie trzeba ją wypróbować.

Często zadawane pytania

Jaka jest ta gra, w której wcielasz się w dinozaura?

Jeśli chcesz poszaleć jako dinozaur, sprawdź gry „The Isle”, „Primal Carnage: Extinction”” lub „Lego Jurassic World”. Każda z nich pozwala ci uwolnić drzemiącego w tobie dinozaura na różne sposoby – od rozgrywki typu survival po chaotyczne bitwy.

Jakie są najpopularniejsze gry o dinozaurach dla dzieci?

„Lego Jurassic World” i „Super Mario World 2: Wyspa Yoshi’ego” to przyjazne dla dzieci przygody z dinozaurami, pełne zabawy, łamigłówek i niezapomnianych postaci. Idealny wybór dla młodszych graczy!

Czy „Jurassic World” jest dostępny na urządzenia mobilne?

Tak, fani dinozaurów korzystający z urządzeń mobilnych mogą zanurzyć się w grach „Lego Jurassic World”, „Jurassic World Alive”” oraz „Jurassic World: The Game””. Każda z nich oferuje unikalne podejście do serii, od zarządzania parkiem po spotkania z dinozaurami oparte na rzeczywistości rozszerzonej (AR).