I 16 migliori giochi roguelite: titoli da non perdere nel 2026

I migliori giochi roguelite uniscono due elementi: un gameplay ad alta tensione e una progressione a lungo termine. Ti fanno tornare a giocare grazie a partite casuali, potenziamenti permanenti e sfide che cambiano ogni volta che giochi.

Per questa lista ho selezionato 16 giochi roguelike che coprono una vasta gamma di stili; alcuni sono titoli d’azione dal ritmo serrato, mentre altri puntano sulla strategia o sull’esplorazione. Ogni gioco è stato scelto in base alla sua rigiocabilità, al sistema di progressione e alla sua capacità di trascinarti in quel circolo vizioso di miglioramento che crea dipendenza.

Le nostre scelte migliori per i giochi roguelite

Dopo aver provato decine di giochi roguelite, questi tre titoli in cima alla lista si distinguono per diversi motivi. Ognuno di essi coglie in pieno l’essenza di ciò che rende il genere così avvincente: un alto valore di rigiocabilità, una progressione gratificante e meccaniche che ti tengono incollato allo schermo partita dopo partita.

1 Hades 2020 Un roguelite d'azione ispirato alla mitologia, con combattimenti frenetici e trame in continua evoluzione. Provalo e scopri perché è il MIGLIOR gioco roguelite in assoluto. Buy now 2 Slay the Spire 2019 Un roguelite con meccaniche di costruzione del mazzo che trasforma ogni partita in un rompicapo strategico. Sperimenterai centinaia di combinazioni di carte, imparando a creare mazzi potenti mentre scopri nuove sinergie e stili di gioco ad ogni scalata. Buy now 3 Dead Cells: Return to Castlevania Bundle 2023 Azione roguelite moderna unita alla nostalgia di Castlevania. Questa versione di Dead Cells aggiunge personaggi, armi e musiche classiche della leggendaria serie, mantenendo al contempo un combattimento scattante e fluido. Buy now

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I 16 migliori giochi roguelite che devi provare

Ecco 16 dei migliori giochi roguelite. Quanti di questi hai già provato e quale sarà il prossimo?

1. Hades [Il miglior gioco roguelite per la trama ispirata alla mitologia e l’azione]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data di uscita 17 settembre 2020 Sviluppatore Supergiant Games Editore Supergiant Games Piattaforme Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows, macOS, iOS

Hades unisce combattimenti intensi e basati sull’abilità a una storia che si evolve davvero di partita in partita. Nei panni di Zagreus, corri, scatti e colpisci attraverso livelli realizzati a mano ispirati agli dei greci. Trasformi strani bonus in build letali. Il bello è come l’evoluzione del personaggio si sblocca nel corso di decine di tentativi, trasformando il fallimento in un passo avanti.

Il gioco sembra un cartone animato disegnato a mano, con animazioni fluide (una vera delizia su un buon portatile da gaming) e una colonna sonora che cambia a seconda dell’azione. Se ti piacciono i roguelite, Hades è un’ottima scelta perché mescola azione e trama come il miglior gioco in stile Metroidvania.

Supergiant ha sviluppato Hades partendo dall’Early Access e ha rifinito ogni aspetto alla perfezione. Il cast degli dei dell’Olimpo reagisce al tuo modo di giocare, quindi i tuoi rapporti cambiano tanto quanto i tuoi percorsi di sviluppo. Il doppiaggio e la colonna sonora di Darren Korb accompagnano le scene con la stessa energia che provi durante i combattimenti.

Il gioco momento per momento è tutto una questione di posizionamento, scatti durante le finestre di invulnerabilità e sinergia tra i bonus. Le catene di attacco si trasformano quando aggiungi un potenziamento Daedalus o abbini i bonus Duo.

Perché l'abbiamo scelto Le partite rigiocabili di Zagreus uniscono combattimenti incisivi a dialoghi e archi narrativi in continua evoluzione, così il progresso sembra allo stesso tempo meccanico e narrativo.

Hades ha vinto il BAFTA come Miglior Gioco (2021), uno dei cinque premi vinti da Hades. Ho fatto fatica a trovare qualche difetto, anche se all’inizio il gioco può sembrare troppo dipendente dai bonus; però, le armi speculari e le opzioni Heat ti permettono di adattare le partite ai tuoi punti di forza.

Perché funziona:

Nessun altro roguelite coniuga una narrazione incentrata sui personaggi e combattimenti frenetici a questo livello.

I bonus degli dei dell’Olimpo si combinano in sinergie imprevedibili ma intuitive.

Il sistema Heat alza la posta in gioco con regolatori di difficoltà molto precisi.

L’hub permanente e gli archi narrativi dei personaggi fanno sì che ogni morte sembri produttiva.

Il mio verdetto: Se cerchi un roguelite che premi in egual misura l’abilità e la curiosità, Hades è il punto di riferimento assoluto del genere.

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2. Slay The Spire [Il miglior gioco roguelite per gli amanti della strategia con le carte]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data di uscita 23 gennaio 2019 Sviluppatore Mega Crit Editore Mega Crit Piattaforme Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now, Windows, macOS, Linux

Slay the Spire trasforma la costruzione del mazzo in una scalata ricca di tensione, in cui ogni partita è sempre diversa. Scegli le carte da un pool limitato e ti fai strada tra punti interrogativi e nemici d’élite. Il combattimento è intuitivo, spietato e meravigliosamente matematico. Ogni turno è un piccolo rompicapo con grandi conseguenze.

MegaCrit ha fuso le idee dei giochi di carte collezionabili con la struttura roguelite, per poi perfezionare il tutto nel corso degli anni. Le quattro classi richiedono approcci mentali completamente diversi, dall’accumulo silenzioso di veleno al riciclo delle sfere. Le scalate quotidiane e le partite personalizzate mantengono vivo il meta, anche molto tempo dopo una serie di vittorie consecutive.

Ottimizzi le carte iniziali, individui i punti di rottura dei danni, gestisci la densità delle pescate e ti affidi a meccaniche chiave che ridefiniscono l’intero mazzo. Gli scontri ti dicono esattamente cosa faranno i nemici, il che fa sì che dai i tuoi errori si possa imparare qualcosa. Questa equità affascina tantissimo chi ama la strategia. Non ci sono animazioni appariscenti che ti distraggono dalle decisioni che stai prendendo, ed è proprio così che dovrebbe essere progettato un gioco per giocatore singolo di alto livello come questo.

Perché l’abbiamo scelto Il punto di riferimento del genere: scelte precise delle carte e scontri intuitivi che trasformano ogni piano in un rompicapo sempre nuovo e rigiocabile.

Slay the Spire ha una valutazione “Overwhelmingly Positive” su Steam, con oltre 160.000 recensioni totali degli utenti in tutte le lingue. Lo stile grafico può dividere, ma la chiarezza nei combattimenti è eccezionale.

Perché funziona:

Quattro classi con meccaniche economiche e scalabilità radicalmente diverse.

Centinaia di carte bilanciate attorno a un sistema di combattimento rigoroso ed elegante.

Un’enorme base di conoscenze della community, supporto alle mod e missioni giornaliere.

Il mio verdetto: Slay the Spire è il punto di riferimento tra i giochi deckbuilder per chi cerca una densità di decisioni PURA e una padronanza a lungo termine.

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3. Dead Cells: Pacchetto “Ritorno a Castlevania” [Il miglior gioco roguelite per chi ama la nostalgia di Castlevania e la velocità moderna]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data di uscita 6 marzo 2023 (uscita del DLC) Sviluppatore Motion Twin, Evil Empire Editore Motion Twin Piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Linux, Windows, Xbox Series X e S, Xbox One, Mac Sistemi operativi

Dead Cells era già un gioco dal ritmo serrato, con combattimenti istantanei, biomi ramificati e potenziamenti significativi. Il pacchetto Ritorno a Castlevania aggiunge armi classiche e livelli intrisi di atmosfera gotica che mescolano la memoria muscolare dello speedrun con riferimenti amati dai fan, il tutto senza rallentare lo slancio del gioco.

C’è anche un tocco di nostalgia che non risulta forzato, ma che si apprezza al meglio su uno splendido monitor da gaming. Sul controller è tutta una questione di tempismo, finestre di parata e controllo aereo. I progetti alimentano la progressione nel meta, mentre le uscite alternative stimolano percorsi vari. L’equipaggiamento di Castlevania, dal Vampire Killer all’Acqua Santa, si inserisce in build che nel profondo sembrano ancora quelle di Dead Cells. Tra le novità uniche ci sono un percorso DLC a due livelli che si dirama in aree segrete, una ricca tracklist di riorchestrazioni e combattimenti contro i boss da ripetere che richiedono un’esecuzione di alto livello.

Perché l’abbiamo scelto Un ciclo di azione veloce e reattivo, arricchito dalle fedeli armi e dalla musica di Castlevania.

Dead Cells ha superato i 10 milioni di copie vendute entro il 2023. L’entusiasmo è ben meritato. All’inizio la ripetitività dei biomi può farsi sentire, ma la varietà dei DLC e le celle dei boss riportano rapidamente freschezza al gioco.

Perché funziona:

Armi e nemici famosi reinterpretati per combattimenti a ritmo serrato.

La varietà dei percorsi rimane elevata grazie alle uscite a più livelli e ai segreti.

Anni di aggiornamenti garantiscono un vasto assortimento di mutazioni e oggetti.

Il mio verdetto: per i fan sfegatati di Castlevania e gli amanti dell’azione che amano la velocità sopra ogni cosa, il bundle “Dead Cells: Ritorno a Castlevania” è proprio quello che ci vuole.

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4. Entra nel Gungeon [Il miglior gioco roguelite per sparatorie sfrenate e schivate]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data di uscita 5 aprile 2016 Sviluppatore Dodge Roll Editore Devolver Digital Piattaforme PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One

Entra nel Gungeon è nella lista come il miglior gioco bullet-hell che non si prende troppo sul serio, ed è proprio per questo che funziona. Le stanze esplodono in una pioggia di proiettili, ti fai strada tra i pericoli con schivate invincibili, poi metti insieme combinazioni che trasformano le pistole giocattolo in armi da urlo. L’umorismo ci sta a pennello e i forzieri ti tentano a scommettere risorse di cui potresti pentirti in seguito.

Il dungeon crawler di Dodge Roll è pieno di giochi di parole sulle armi, segreti, missioni con gli NPC, livelli nascosti, e le tante sorprese dell’Holster premiano la tua curiosità. Il ritmo si impara, quindi con il tempo le raffiche di proiettili diventano più prevedibili. Armi e abilità passive si combinano in configurazioni che vanno dal modesto al mostruoso.

I boss richiedono un approccio calmo e mosse precise. La modalità cooperativa aggiunge un po’ di caos divertente senza trasformare le stanze in un pasticcio. Ciò che lo rende unico è la sua vastità. Centinaia di armi e oggetti si combinano in combo che rendono ogni partita sempre nuova, anche molto tempo dopo aver completato Dragun per la prima volta.

Perché l’abbiamo scelto Schemi bullet-hell, padronanza delle schivate e rotolate, e un arsenale creativo mantengono le stanze tattiche e le partite varie anche durante le sessioni più lunghe.

Entra nel Gungeon ha una valutazione “Overwhelmingly Positive” su Steam con oltre 260.000 recensioni totali. Il RNG può limitare i picchi di potenza, ma conoscere le configurazioni delle stanze e le priorità del negozio aiuta a smussare le serie negative.

Perché funziona:

Il tempismo delle schivate è scattante e appagante.

I segreti e i percorsi alternativi mantengono costante la crescita delle abilità.

La modalità cooperativa amplifica il lato comico senza togliere nulla alla sfida.

Il mio verdetto: Se cerchi un'azione di fuoco coinvolgente in stile arcade che premi comunque la maestria, Entra nel Gungeon è un gioco roguelite imperdibile.

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5. The Binding of Isaac: Rebirth [Il miglior gioco roguelite per la sua complessità contorta e la rigiocabilità]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data di uscita 4 novembre 2014 Sviluppatore Nicalis, Inc., Edmund McMillen Editore Nicalis, Inc. Piattaforme Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation Vita, iOS, Xbox Series X e Series S, Xbox One, Windows, macOS, Linux, New Nintendo 3DS, Wii U

The Binding of Isaac: Rebirth trasforma lo sparatutto con visuale dall’alto in un labirinto di sinergie tra oggetti e panico morale. Le sue stanze sembrano semplici, ma poi si accumulano maledizioni, livelli alternativi e sblocchi che cambiano ogni decisione su cosa raccogliere. È cupo, folle, divertente e rigiocabile all’infinito grazie a un insieme di oggetti che può far crollare o trasformare completamente una partita.

Il remake di Edmund McMillen ha ampliato il successo cult del 2011 con un nuovo motore grafico, per poi aggiungere le espansioni Afterbirth e Repentance. Il risultato è un roguelite con anni di segreti accumulati e una rete di percorsi che sembra una tana di coniglio.

Il punto forte è l’interazione tra gli oggetti. Le lacrime cambiano traiettoria, gli elementi si sovrappongono, i famigli orbitano o si fondono, e i ciondoli influenzano leggermente l’RNG. Le caratteristiche distintive sono il tono e l’ampiezza delle meccaniche. È grottesco e molto incentrato sui numeri, quindi per padroneggiarlo servono sia mani veloci che una conoscenza enciclopedica degli oggetti.

Perché l’abbiamo scelto Un vastissimo assortimento di oggetti e sinergie pazzesche creano varietà da una partita all’altra.

The Binding of Isaac: Rebirth ha superato i 5 milioni di copie vendute in tutte le versioni già all’inizio del suo ciclo di vita. La grafica può scoraggiare alcuni giocatori, ma i proiettili ben visibili e i segnali chiari aiutano a migliorare le tue abilità.

Perché funziona:

Centinaia di oggetti e cianfrusaglie con interazioni pazzesche.

Tanti percorsi alternativi e boss nascosti ampliano gli obiettivi.

Una scena di mod enorme per sfide sempre nuove.

Il mio verdetto: The Binding of Isaac: Rebirth è un gioco per tutta la vita, se ami la roulette delle build e ti piace approfondire la conoscenza del sistema.

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6. Vampire Survivors [Il miglior gioco roguelite per un divertimento puro e spensierato]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data di uscita 20 ottobre 2022 Sviluppatore Poncle Editore Poncle Piattaforme Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e Series S, Xbox One, Windows, macOS, iOS, Android, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now

Vampire Survivors riduce il genere a un caos che richiede pochi comandi. Tu guidi, il fuoco automatico parte da solo, poi lo schermo si riempie di gemme, attacchi ad area e una pioggia di evoluzioni. Le partite iniziano in modo fragile, per poi trasformarsi in fantasie di potenza che schiacciano decine di migliaia di nemici in pochi minuti.

Il gioco supporta anche la modalità cooperativa locale, permettendo a un massimo di quattro giocatori di condividere la follia in questo gioco di sopravvivenza d’élite. È un vero e proprio buffet per sperimentare diverse build, che tu voglia schermi di aglio o evoluzioni con la frusta. Il ciclo di gioco si basa sul controllo del percorso e sulla gestione dell’XP. Ti muovi tra le folle e decidi quando evolverti o quando accumulare danno base.

È facile da capire e veloce, il che lo rende un gioco perfetto per rompere il ghiaccio tra un titolo e l’altro più impegnativi. Il suo punto di forza è la semplicità. In pochi secondi sei già nel vivo del gioco e in quindici minuti hai già una storia da raccontare su una sinergia assurda.

Perché l’abbiamo scelto Minimo impegno, massimo divertimento: il posizionamento e la crescita del tuo esercito alimentano un ciclo di orde sempre più intense, perfetto sia per sessioni brevi che lunghe.

Vampire Survivors ha vinto il BAFTA come Miglior Gioco (2023). La grafica è essenziale, ma la chiarezza delle immagini rende perfettamente l’idea anche con schermate affollate.

Perché funziona:

Decine di armi e combo passive.

Un sacco di modalità, reliquie e segreti.

Ottimo gioco da giocare in compagnia per tutti i livelli di abilità.

Il mio verdetto: per una scarica immediata di dopamina con decisioni significative, Vampire Survivors è un gioco roguelite di prim’ordine senza pari.

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7. Cult of the Lamb [Il miglior gioco roguelite per costruire e combattere nei panni di un simpatico leader di una setta]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data di uscita 11 agosto 2022 Sviluppatore Mostro gigantesco Editore Devolver Digital Piattaforme Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e Series S, Xbox One, Windows, macOS, GeForce Now

Un po’ gioco di costruzione di città e un po’ dungeon crawler, Cult of the Lamb ti fa predicare di giorno e fare pulizia di notte. I sermoni ti danno bonus passivi, i rituali modificano le risorse, poi ti lanci in dungeon di piccole dimensioni alla ricerca di armi, maledizioni e salvataggi di seguaci che alimentano il tuo gregge. L’equilibrio tra il dungeon crawler più oscuro e la costruzione del mondo crea un ciclo di gioco che sembra sia strategico che personale.

Il passaggio di Mostro gigantesco tra gestione e esplorazione mantiene il ciclo di gioco sempre fresco. Le decorazioni, le scelte dottrinali e i tratti dei seguaci trasformano la base in un accogliente labirinto di sfide, mentre i dungeon soddisfano la tua voglia di azione con arene veloci e boss incisivi.

La gestione è fondamentale. Malattie, dissidi e fame possono aggravarsi rapidamente se li ignori, quindi i rituali e la creazione di un ordine diventano un metagioco appagante. Le sessioni nei dungeon sembrano pensate proprio per quel ritmo, abbastanza brevi da potersi infilare tra una faccenda e l’altra. È carino e cupo — proprio come il fascino che trovi in altri giochi come Cult of the Lamb. Con un piano di contenuti post-lancio che ha portato eventi e aggiornamenti per migliorare l’esperienza di gioco.

Perché l’abbiamo scelto Le rapide incursioni nei dungeon alimentano una simulazione di villaggio avvincente. Combattimento, gestione, cura dei seguaci e crescita della base si rafforzano a vicenda tra un’incursione e l’altra.

Cult of the Lamb ha venduto 1 milione di copie nella prima settimana. La microgestione della base può diventare un collo di bottiglia, ma i rituali e i potenziamenti aprono scorciatoie che riducono il lavoro di routine.

Perché funziona:

Le scelte dottrinali e i rituali cambiano in modo significativo le sessioni di gioco.

I seguaci aggiungono storie spontanee e momenti di rischio-ricompensa.

Combattimenti scattanti con armi e maledizioni intuitive.

Il mio verdetto: Cult of the Lamb è una scelta affascinante e un po’ dark, se ti piacciono i giochi di gestione e i combattimenti veloci.

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8. La maledizione degli dei morti [Il miglior gioco roguelite per dominare l’oscurità e l’avidità]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data di uscita 23 febbraio 2021 Sviluppatore Passtech Games Editore Focus Entertainment Piattaforme Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Windows, GeForce Now, Xbox One, Amazon Luna

La maledizione degli dei morti è un roguelite ambientato nei templi, dove la gestione della luce e le maledizioni determinano ogni tua decisione. Devi destreggiarti tra resistenza, parate e modificatori mentre ti fai strada attraverso stanze che ti tentano con poteri da ottenere a caro prezzo.

Ogni tesoro comporta un rischio e, più vai avanti, più il prezzo da pagare diventa alto in questo fantastico gioco di sopravvivenza. Passtech Games ha creato un ciclo di gioco compatto e rigiocabile ambientato in cupi templi di ispirazione mesoamericana. Le partite ruotano attorno alle scelte di percorso su una mappa di stanze, ognuna delle quali offre benefici o incontri con nemici d’élite.

Scegli le tue battaglie, poi scegli i tuoi debiti, perché quasi tutto si può comprare con la salute. Istante dopo istante, tutto diventa chiarissimo. Le armi hanno ritmi ben definiti, le finestre di parata sono ampie ma non illimitate, e la torcia cambia le dinamiche di combattimento. Le maledizioni si accumulano come modificatori semipermanenti che influenzano il tuo build finché non le elimini durante un boss.

Perché l’abbiamo scelto I compromessi serrati tra combattimento corpo a corpo e corruzione rendono ogni scelta sulle reliquie un rischio calcolato e significativo.

Le tessere delle stanze possono ripetersi durante le lunghe sessioni di grinding, ma il pool di maledizioni e la varietà di armi mantengono i percorsi sempre nuovi.

Perché funziona:

La corruzione aggiunge colpi di scena a tema che rimodellano le sessioni di gioco invece di limitarsi a potenziare i numeri.

Il sistema delle maledizioni trasforma il rischio in strategia di build, rendendo l’avidità uno stile di gioco a sé stante.

I kit a tre armi ti permettono di sfruttare soddisfacenti finestre di punizione con parata e combo.

Il mio verdetto: La maledizione degli dei morti è un roguelite ben strutturato e facile da imparare, che premia le scelte audaci con build memorabili e combattimenti intuitivi.

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9. Risk of Rain 2 [Il miglior gioco roguelite per il caos multiplayer e i picchi di potenza]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data di uscita 11 agosto 2020 Sviluppatore Hopoo Games Editore Gearbox Publishing Piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X e S, Microsoft Windows, Google Stadia

Risk of Rain 2 è un caos 3D in terza persona dove il tempo aumenta la difficoltà e le partite in cooperativa passano da fragili a inarrestabili. Ogni livello è una corsa per trovare il teletrasporto, farmare gli élite e accumulare reliquie, con artefatti e oggetti lunari che stravolgono le regole per esperimenti di build pazzeschi.

I sopravvissuti giocano in modi completamente diversi, dalle mosse fondamentali del Commando alla raffica di ganci del Loader o alle finestre di colpi critici di precisione del Railgunner. Ogni personaggio ha abilità uniche in questo gioco di ruolo di tendenza, quindi imparare a concatenare le abilità in modalità cooperativa aggiunge un ulteriore livello di lavoro di squadra al solito ciclo roguelite.

Il punto forte è la crescita esponenziale. Dieci minuti di raccolta meticolosa si trasformano in effetti attivati al colpo che fanno a pezzi intere arene, mentre gli artefatti cambiano il meta, passando da sciami di nemici alla singolarità degli oggetti. Le modalità opzionali "Prismatic Trials" ed "Eclipse" aggiungono obiettivi per i veterani. Dà il meglio di sé con gli amici, dove i ruoli creano composizioni di squadra improvvisate e generano sinergie.

Perché l’abbiamo scelto Arene 3D, modalità cooperativa a quattro giocatori e un accumulo esplosivo di oggetti creano curve di potenza spettacolari e momenti decisivi guidati dal lavoro di squadra.

L’accoglienza degli utenti di Steam da Risk of Rain 2 è “Estremamente positivo”. La grafica nelle fasi avanzate del gioco può diventare un po’ caotica, ma i segnali chiari e gli strumenti di mobilità permettono ai giocatori esperti di mantenere il controllo.

Perché funziona:

Il bilanciamento basato sul tempo costringe a decisioni rapide, non a noiosi compiti di pulizia della mappa.

Le curve di potenza che cambiano di partita in partita trasformano kit fragili in build da urlo, soprattutto in modalità cooperativa.

I manufatti e gli oggetti lunari stravolgono le regole, garantendo un’elevata rigiocabilità.

Il mio verdetto: Risk of Rain 2 è quella fantasia di potenza roguelite in co-op che continua a dare soddisfazioni man mano che il tuo gruppo impara a conoscere le mappe e le combinazioni di oggetti.

10. Inscryption [Il miglior gioco roguelite per chi ama le sorprese e i colpi di scena]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data di uscita 19 ottobre 2021 Sviluppatore Daniel Mullins Games Editore Devolver Digital Piattaforme Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e Series S, Xbox One, Windows, macOS, Linux, GeForce Now, Xbox Cloud Gaming

Inscryption è un gioco horror di prim’ordine davvero unico e un deckbuilder che stravolge i canoni del genere. Inizia come un gioco di carte di sopravvivenza in una baita, per poi trasformarsi in una spirale di enigmi da escape room e narrazioni meta. Meccaniche di sacrificio, totem e scontri volutamente sbilanciati ti insegnano a infrangere le regole, per poi spingerti a mettere in discussione le regole stesse.

Daniel Mullins Games si tuffa nel mistero. Le strutture degli atti reinventano le regole del gioco e la trama, ma il filo conduttore è un calcolo intelligente del rischio: scambiare salute per ritmo e sfruttare i cicli di sacrificio. Gli enigmi nella baita e oltre nascondono potenziamenti permanenti e indizi narrativi.

Il mazzo di carte è volutamente ridotto, il che mette l’accento sulle combo piuttosto che sulla varietà. Anche l’atmosfera fa la sua parte con effetti sonori inquietanti, un’interfaccia diegetica e personaggi che sembrano complici delle tue scelte.

Perché l’abbiamo scelto La costruzione del mazzo incontra i puzzle e il meta-horror, premiando la curiosità e la capacità di adattamento.

Inscryption ha superato il milione di copie vendute a pochi mesi dall’uscita. I cambiamenti a metà gioco possono dividere i puristi, ma i risultati sono originali e mantengono alto il ritmo.

Perché funziona:

Le sinergie tra sacrifici e totem permettono di creare mazzi compatti ma espressivi.

Gli enigmi in stile escape room si intrecciano direttamente con la progressione meccanica.

Il livello meta ridefinisce le vittorie e le sconfitte in modi memorabili.

Il mio verdetto: Inscryption è uno di quei rari giochi roguelite di tipo deckbuilder che ti sorprende sia dal punto di vista meccanico che narrativo.

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11. Returnal [Il miglior gioco roguelite per l’azione fantascientifica intensa e l’atmosfera]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data di uscita 15 febbraio 2023 (versione PC) Sviluppatore Housemarque, Climax Studios Editore PlayStation Publishing LLC Piattaforme PlayStation 5, Windows

Returnal è uno sparatutto in terza persona ad alta velocità con schemi bullet-hell e una trama fantascientifica che si ripete in loop, dove ogni schianto su Atropos ti insegna nuovi percorsi e i ritmi dei nemici. Unisce la precisione da arcade a una narrazione ricca di atmosfera.

Ogni ciclo di questo gioco per PC di punta resetta il mondo, mentre i nemici diventano più veloci, i boss sempre più letali e Selene (il tuo personaggio) cerca di ricostruire il suo passato. Housemarque ha portato la sua esperienza nel mondo arcade su una scala di grande budget. I biomi si rimescolano ad ogni ciclo e le catene di adrenalina premiano le serie di colpi senza errori con sensi più acuti e danni maggiori.

Le funzionalità del DualSense su PS5 enfatizzano il feedback tattile e le modalità ADS. I boss sono prevedibili ma impegnativi e le caratteristiche delle armi si evolvono fino a diventare le tue preferite. Le sfide giornaliere e le sequenze interne aggiungono obiettivi che vanno oltre il semplice completamento del gioco. La trama è ambigua, con indizi ambientali e registrazioni audio che arricchiscono l’arco narrativo di Selene.

Perché l’abbiamo scelto Il combattimento in terza persona ad alta fedeltà, con la struttura “reset alla morte”, spinge a padroneggiare i movimenti, il tempismo e il controllo dell’arena.

Returnal è il vincitore del BAFTA Games – Miglior Gioco (2022). (Fonte: elenco dei premi BAFTA). Le sessioni di gioco possono essere lunghe per una partita veloce, ma gli strumenti permanenti e le scorciatoie riducono drasticamente la ripetitività.

Perché ci piace:

I parassiti e gli artefatti danno vita a scambi di rischio interessanti e sbilanciati.

La coreografia dei boss è impegnativa ma equa, perfetta per riprovarci più volte.

I diversi percorsi di progressione rendono produttivi anche i tentativi falliti.

Il mio verdetto: Returnal è il roguelite per console di punta per chi cerca combattimenti taglienti come lame, avvolti in una ricca atmosfera fantascientifica.

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12. Deep Rock Galactic: Survivor [Il miglior gioco roguelite per far saltare in aria gli insetti sottoterra con gli amici]

Il nostro punteggio 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data di uscita 14 febbraio 2024 Sviluppatore Funday Games Editore Ghost Ship Publishing Piattaforme GeForce Now, Microsoft Windows

Deep Rock Galactic: Survivor è uno sparatutto automatico in stile “survival” per giocatore singolo, ambientato nell’universo minerario di DRG. Ti muovi tra gli sciami nemici e assembli potenziamenti per ottenere un controllo del territorio assurdo, il tutto mentre il caratteristico entusiasmo dei nani rende il gioco avvincente e facile da seguire.

Le armi sparano automaticamente. Puoi concentrarti su schivate, estrazione mineraria e raccolta di potenziamenti mentre il caos si scatena in questo gioco cooperativo imperdibile. Equipaggiamenti specifici per classe e percorsi di sviluppo ti permettono di specializzarti nelle linee di perforazione o nel blocco delle aree d’effetto. I livelli diventano sempre più difficili in fretta, quindi è fondamentale scegliere con cura gli oggetti da raccogliere e pianificare bene il percorso.

È una traduzione soddisfacente dell’identità del gioco originale in un loop conciso. Il lancio della versione 1.0 ha portato aggiustamenti di bilanciamento e nuovi contenuti per completare la struttura dell’accesso anticipato.

Perché l’abbiamo scelto Sciami in stile Survivor, estrazione mineraria e configurazioni di classe si combinano in rapide sessioni in solitaria con una progressione chiara e percorsi di equipaggiamento soddisfacenti. |

Deep Rock Galactic: Survivor ha raggiunto su SteamDB il picco storico di 56.943 giocatori simultanei. Manca il caos cooperativo dell’originale, ma il ciclo di costruzione e esplorazione stimola gli stessi centri di ricompensa.

Perché funziona:

L'estrazione è una fonte di risorse per costruzioni più grandi.

Le classi e i bonus danno vita a stili di gioco nettamente diversi.

La colonna sonora e i dialoghi mantengono l’atmosfera giocosa, senza mai diventare ripetitiva.

Il mio verdetto: Deep Rock Galactic: Survivor è una divertente rivisitazione di DRG che ti fa venire voglia di giocare “ancora una volta” grazie ai picchi di potenza alimentati dall’estrazione mineraria.

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13. Le Pietre Sacre [Miglior gioco roguelite per un’avventura fantasy accessibile]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data di uscita 21 luglio 2018 Sviluppatore CFK Co., Ltd. Editore CFK Co., Ltd. Piattaforme Nintendo Switch, Wii U, Game Boy Advance, Nintendo 3DS

Sacred Stones è un gioco d’azione in stile retrò incentrato sui boss, con riprovazioni veloci e apprendimento degli schemi. Sacred Stones punta su un’atmosfera classica da platform-azione, offrendo al contempo il ritmo delle sessioni brevi che piace ai fan dei roguelite quando vogliono allenarsi nei combattimenti e perfezionare i percorsi.

Sacred Stones si presenta come un gioco d’azione in pixel art incentrato sugli scontri con i boss e su un set di armi semplice. È essenziale per scelta: una lista di mosse mirata, segnali chiari e un ciclo di “riprova” ben definito lo rendono accessibile a chi si avvicina per la prima volta al combattimento basato sugli schemi.

La progressione punta alla padronanza, non alle statistiche. Imparerai a usare una manciata di armi e a perfezionare il posizionamento. Consideralo una boccata d’aria fresca in un genere pieno di livelli meta. È veloce da imparare e soddisfacente da affinare.

Perché l’abbiamo scelto Partite brevi in stile retrò, con un design incentrato sui boss e cambi rapidi di arma, lo rendono facile da imparare e gratificante da padroneggiare.

Si avvicina più all’azione classica che alla progressione roguelite in senso stretto, ma il ritmo dei rapidi tentativi si adatta bene al pubblico dei roguelite.

Perché funziona:

Le corse brevi lo rendono perfetto per le sessioni veloci.

I segnali chiari ti aiutano a imparare il tempismo e la distanza in modo efficace.

Il numero minimo di oggetti da gestire ti permette di concentrarti sul miglioramento delle tue abilità.

Il mio verdetto: Sacred Stones è un gioco semplice e pulito che ti aiuta a migliorare le tue abilità e si abbina bene ai roguelite più impegnativi nella tua rotazione.

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14. Blue Prince [Il miglior gioco roguelite per il mistero e la padronanza stanza per stanza]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data di uscita 10 aprile 2025 Sviluppatore Dogubomb Editore Raw Fury Piattaforme PlayStation 5, GeForce Now, Xbox Series X e S, Windows

Blue Prince è un crawler procedurale ambientato in una villa, dove devi sistemare le stanze e sfruttare al massimo i turni limitati. Ogni partita è un mix di risoluzione di problemi spaziali, in parte puzzle e in parte strategia roguelite, con segreti nascosti dietro deviazioni rischiose e chiavi difficili da trovare.

Uscito nell’aprile 2025, Blue Prince combina una curva di apprendimento graduale con un generatore di livelli ingegnoso. Sei tu a decidere quale stanza esplorare, a gestire le risorse per le serrature e le scorciatoie e a cercare i cimeli che ridefiniscono le tue priorità. La sua presentazione sobria mantiene l’attenzione sulla mappa e sulle scelte che ti offre. Alcune portano a potenziamenti utili, mentre altre svelano segreti enigmatici o pericolosi vicoli ciechi in questo epico gioco di enigmi.

Man mano che la casa svela nuove regole, ti adatti progettando tipi di stanze che si adattano al tuo piano di percorso. Non si tratta tanto di Twitch quanto di elegante efficienza.

Perché l’abbiamo scelto Progettare stanze e avere un numero limitato di mosse trasforma l’esplorazione in strategia, con la ricerca della Stanza 46 che definisce gli obiettivi a lungo termine.

Le recensioni degli utenti su Steam registrano circa l’86% di pareri positivi nel periodo di lancio. All’inizio può sembrare un po’ oscuro, ma una volta capite le regole, ottimizzare la villa diventa davvero coinvolgente.

Perché funziona:

Un'interfaccia utente pulita concentra lo sforzo cognitivo sul percorso, non sui menu.

Gli sblocchi stimolano nuove strategie invece di un semplice aumento delle statistiche.

Gli enigmi si integrano perfettamente con il rischio tipico dei roguelite, mentre le deviazioni ti tentano.

Il mio verdetto: Blue Prince è un gioco roguelite intelligente e ben dosato, perfetto per chi ama sfruttare al massimo ogni singolo turno.

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15. Windblown [Il miglior gioco roguelite per gli appassionati di azione cooperativa ad alta velocità]

Il nostro punteggio 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data di uscita 24 ottobre 2024 Sviluppatore Motion Twin Editore Motion Twin, Kepler Ghost Piattaforme Microsoft Windows, GeForce Now

Dallo studio che ha creato Dead Cells, Windblown offre combattimenti veloci e ricchi di scatti, oltre a un’ottima coordinazione in modalità cooperativa. Punta su sessioni brevi piene di tecniche di mobilità, permettendoti di sfrecciare tra i nemici mentre sincronizzi le aperture con un compagno.

Il sito ufficiale di Motion Twin lo descrive come un roguelite d’azione ad alta energia con un arsenale flessibile e uno stile di movimento elegante. Ti aspettano sessioni in cui l’esecuzione conta tanto quanto la pianificazione del percorso. Le configurazioni si concentrano su mobilità, controllo delle folle e occasioni per infliggere colpi pesanti. Il ritmo del gioco è serrato.

Perché l’abbiamo scelto Progettato per la velocità e la rigiocabilità: combattimenti serrati e una roadmap dei contenuti che aggiunge biomi e sistemi nel tempo.

Se i tuoi roguelite preferiti ti chiedono di superare gli avversari con l’astuzia prima che con la forza, questo gioco fa proprio al caso tuo.

Perché funziona:

La modalità cooperativa aggiunge tempismo e adattamento ai ruoli senza rallentare lo slancio.

Le sessioni brevi incoraggiano a sperimentare nuove armi invece di accumularle.

Dà priorità alla padronanza dei movimenti, così l’espressione delle abilità rimane al centro dell’attenzione.

Il mio verdetto: Windblown è proprio quello che ci vuole per chi cerca velocità e stile, oltre alla sinergia in modalità cooperativa nei roguelite.

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16. Slay the Spire 2 [Miglior roguelite ibrido in arrivo]

Il nostro punteggio Da definire Data di uscita Accesso anticipato (marzo 2026) Sviluppatore MegaCrit Editore Megacrit Piattaforme Da definire

Slay the Spire 2 è il seguito del modello moderno di deckbuilder e amplia il proprio mazzo di carte, le classi e la struttura delle partite, con miglioramenti alla grafica e all’interfaccia pensati per una maggiore leggibilità. Si presenta come un’evoluzione della densità decisionale estremamente pulita dell’originale , piuttosto che come un seguito che cerca di includere tutto e di più.

Il team ha annunciato una nuova tempistica per l’Early Access, per dare allo sviluppo un po’ più di respiro. Questo ritardo suggerisce un’attenzione alla qualità e a una migliore identità delle classi, che è esattamente ciò di cui ha bisogno un sequel di questo calibro. Puoi aspettarti un’esperienza familiare con nuove sfumature meccaniche e tipi di incontri che stravolgono la valutazione delle carte e la scelta del percorso.

È il gioco da tenere d’occhio per chi apprezza alberi decisionali eleganti. L’attesa è alta perché nel genere, la maggior parte dei deckbuilder viene ancora confrontata con il primo gioco.

Perché l'abbiamo scelto L'accesso anticipato è previsto per marzo 2026. Il gioco amplierà la formula di LOVED con nuovi personaggi, carte e varianti di atti ramificati, mantenendo però la chiarezza dell'originale.

Il ritardo allunga l’attesa, ma più tempo dovrebbe tradursi in meccaniche più pulite e un bilanciamento più equilibrato. Nel frattempo, dai un’occhiata a giochi incredibili come Slay the Spire.

Perché ci piace:

Un periodo di sviluppo più lungo di solito significa un bilanciamento migliore fin dal primo giorno.

Il restyling grafico dovrebbe migliorare la chiarezza durante i combattimenti, soprattutto nei turni ad alto APM.

Nuovi nemici ed eventi ridefiniranno le strategie di costruzione del mazzo.

Il mio verdetto: Slay the Spire 2 è il deckbuilder più importante all’orizzonte, e il tempo in più probabilmente si tradurrà in una profondità di gioco duratura.

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Il mio giudizio finale: qual è un buon roguelite con cui iniziare?

Ecco esattamente a cosa giocare per primo, a seconda di come ti piace imparare e migliorare le tue partite:

Fan dei giochi moderni → Hades . Meccaniche intuitive, boss con tempi di attacco prevedibili, build variegate, trama avvincente.

. Meccaniche intuitive, boss con tempi di attacco prevedibili, build variegate, trama avvincente. Principianti → Vampire Survivors . Più leggero, sessioni brevi, picchi di potenza chiari, progressi visibili.

→ . Più leggero, sessioni brevi, picchi di potenza chiari, progressi visibili. Giocatori hardcore → Noita . Sistema profondo, fisica impegnativa, enormi possibilità di sviluppo per le bacchette magiche.

→ . Sistema profondo, fisica impegnativa, enormi possibilità di sviluppo per le bacchette magiche. Giocatori occasionali → Dead Cells. Movimenti scattanti, biomi intuitivi, tanti percorsi possibili.

Cosa ne pensano i giocatori su Reddit e Steam?

Se ti serve un’altra opinione, ecco cosa dicono gli altri giocatori sui giochi roguelite della nostra lista.

Gioco Citazione del giocatore Fonte Hades "C'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire o un progresso da fare. Lo consiglio vivamente!" @HorusZA Comunità di Steam Slay the Spire “Il problema di Slay the Spire è che ha reso obsoleti tutti gli altri roguelite deckbuilder prima ancora che uscissero.” @Mymla Comunità di Steam Dead Cells «… Assolutamente stupendo e geniale, anche in questa fase iniziale. Sì, morirai un sacco di volte, ma non ti sembrerà mai un gran problema. Il bello del gioco sta comunque nei combattimenti momento per momento — e il fatto che tu venga ricompensato per ogni partita con una progressione lenta e permanente fa sì che non ti senta mai fregato. Lo consiglio vivamente.”@Lizardo Comunità di Steam The Binding of Isaac: Rebirth “Ti distruggerà la vita. Questo gioco è una benedizione e una maledizione.” @Practical_Doughnut27 Reddit Vampire Survivors "Gioco davvero divertente, vale sicuramente il prezzo irrisorio… anche solo come passatempo occasionale 'mentre aspetti che la cena sia pronta', ne vale la pena." @LupinThe8th Reddit

Come faccio a scegliere tra i migliori giochi roguelite del 2025?

Sul nostro blog, creato dai giocatori per i giocatori, puoi trovare approfondimenti più dettagliati e appassionati sul mondo dei videogiochi. Ecco alcuni consigli per aiutarti a scegliere quello che fa per te.

Decidi la durata del tuo ciclo di gioco: i percorsi brevi premiano le sessioni veloci, quelli più lunghi favoriscono la pianificazione del percorso e i cambiamenti di rotta a metà strada.

Controlla i progressi nel meta-gioco: se sbloccare contenuti in modo costante ti aiuta ad imparare, scegli titoli con alberi di potenziamento chiari.

Scegli lo schema di controllo: mouse e tastiera sono perfetti per le carte e i menu, mentre il controller è ideale per l’azione e i platform.

Cerca di capire il ritmo dei boss: segnali chiari e schemi prevedibili contano più delle semplici barre di salute.

Dai un’occhiata alla vitalità della community: scene mod attive, discussioni tra utenti, patch e guide accelerano la curva di apprendimento.

Dai un’occhiata alla progressione della difficoltà: un buon bioma iniziale ti insegna le basi, le zone successive ti mettono alla prova, mentre il finale del gioco richiede la padronanza completa.

A proposito, non dimenticare di dare un’occhiata all’affidabile marketplace online di Eneba per trovare prodotti di gioco a prezzi convenienti. Puoi trovare tantissimi giochi fantastici, nuove uscite a prezzi competitivi, abbonamenti e molto altro ancora.

Consiglio dell’esperto Se non riesci a trovare il gioco nel nostro negozio, puoi usare una carta regalo per videogiochi e utilizzare il credito della carta per ricaricare la tua console o il tuo PC. Ci sono Xbox, PS5, Steam e MOLTO ALTRO ANCORA. Abbiamo tantissime offerte, così puoi acquistarle a un prezzo più conveniente. Affrettati!

Domande frequenti

Qual è il miglior gioco roguelite?

Il miglior gioco roguelite è Hades. Viene spesso considerato uno dei migliori roguelite per il suo mix di azione, trama avvincente e giocabilità accessibile. Tra gli altri preferiti ci sono Dead Cells, Slay the Spire e Risk of Rain 2 per gli appassionati di generi diversi.

Qual è il gioco roguelite più difficile?

The Binding of Isaac: Rebirth viene spesso citato come uno dei roguelite più difficili per via delle combinazioni casuali di oggetti, dei boss brutali e della curva di apprendimento ripida. Anche altri giochi come Returnal e La maledizione degli dei morti offrono una difficoltà davvero impegnativa.

Cos’è meglio, un roguelike o un roguelite?

Nessuno dei due è oggettivamente migliore, dipende solo dalle tue preferenze. I roguelike puntano sul permadeath rigoroso e non prevedono progressi tra una partita e l’altra. I roguelite offrono potenziamenti permanenti e tendono ad essere più accessibili. I roguelite piacciono a chi ama la progressione continua.

Cos’è un gioco roguelite?

Un roguelite è un gioco che include la morte permanente e la generazione procedurale, ma presenta anche una meta-progressione, come lo sblocco di nuove abilità o personaggi dopo ogni partita. È una versione più indulgente e accessibile del tradizionale roguelike a turni.

Qual è il roguelike più popolare?

È difficile sceglierne uno solo, ma Hades si colloca costantemente tra i migliori sia per il plauso della critica che per le recensioni dei giocatori; tuttavia, anche titoli come Slay the Spire e Dead Cells vantano un seguito enorme.

Quale roguelite ha la trama migliore?

I roguelite con una trama approfondita sono rari, ma titoli come Hades si distinguono, intrecciando la progressione narrativa con i cicli di gioco.

The best roguelite game is Hades. It is often praised as a top roguelite for its mix of action, story-driven game, and accessible gameplay. Other favorites include Dead Cells, Slay the Spire, and Risk of Rain 2 for fans of different genres.