Les 16 meilleurs jeux « roguelite » : les titres incontournables de 2026

Les meilleurs jeux « roguelite » allient deux éléments : un gameplay à haut risque et une progression à long terme. Ils fidélisent les joueurs en proposant des parties aléatoires, des améliorations permanentes et des défis qui changent à chaque partie.

Pour cette liste, j’ai sélectionné 16 jeux de type « roguelike » couvrant un large éventail de styles ; certains sont des titres d’action au rythme effréné, tandis que d’autres mettent l’accent sur la stratégie ou l’exploration. Chaque jeu a été choisi en fonction de sa rejouabilité, de son système de progression et de sa capacité à vous plonger dans cette boucle addictive d’amélioration.

Nos meilleurs choix de jeux roguelite

Après avoir testé des dizaines de jeux roguelite, ces trois titres se démarquent pour différentes raisons. Chacun d’entre eux incarne parfaitement ce qui rend le genre si addictif : une grande rejouabilité, une progression gratifiante et des mécanismes qui vous tiennent en haleine partie après partie.

1 Hades 2020 Un roguelite d'action inspiré de la mythologie, proposant des combats au rythme effréné et des intrigues qui évoluent au fil du jeu. Jouez-y et découvrez pourquoi c'est le MEILLEUR jeu roguelite. Buy now 2 Slay the Spire 2019 Un roguelite de construction de deck qui transforme chaque partie en un casse-tête stratégique. Vous expérimenterez des centaines de combinaisons de cartes, apprendrez à constituer des decks puissants tout en découvrant de nouvelles synergies et de nouveaux styles de jeu à chaque ascension. Buy now 3 Dead Cells: Return to Castlevania Bundle 2023 Une action roguelite moderne mêlée à la nostalgie de Castlevania. Cette version de Dead Cells intègre des personnages, des armes et des musiques classiques de la franchise légendaire, tout en conservant des combats fluides et dynamiques. Buy now

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Les 16 meilleurs jeux « roguelite » à découvrir absolument

Voici 16 des meilleurs jeux roguelite. Combien d’entre eux avez-vous déjà joués, et lequel sera votre prochain choix ?

1. Hades [Meilleur jeu roguelite pour son scénario et son action inspirés de la mythologie]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Date de sortie 17 septembre 2020 Développeur Supergiant Games Éditeur Supergiant Games Plateformes Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows, macOS, iOS

Hades allie des combats précis, basés sur l’habileté, à une histoire qui évolue véritablement au fil des parties. Dans la peau de Zagreus, vous sprintez, courez, effectuez des sprints et frappez à travers des salles conçues à la main et liées aux dieux grecs. Vous transformez des avantages insolites en configurations mortelles. Le plus intéressant réside dans la manière dont les arcs narratifs des personnages se débloquent au fil de dizaines de tentatives, transformant ainsi l’échec en progrès.

Le jeu ressemble à un dessin animé réalisé à la main, avec des animations fluides (un vrai régal sur un bon ordinateur portable de jeu) et une bande-son qui évolue au rythme de l’action. Si vous aimez les roguelites, Hades est un excellent choix, car il allie action et histoire pour offrir le meilleur jeu de type Metroidvania.

Supergiant a développé Hades à partir de sa version en accès anticipé et a peaufiné chaque boucle de jeu jusqu’à la perfection. Les personnages de l’Olympe réagissent à votre façon de jouer, de sorte que vos relations évoluent tout autant que vos choix de progression. Le doublage et la bande originale de Darren Korb insufflent aux scènes la même énergie que celle que vous ressentez lors des combats.

À chaque instant du jeu, tout repose sur le positionnement, les sprints pendant les fenêtres d’invulnérabilité et la synergie des avantages. Les enchaînements d’attaques se transforment lorsque vous intégrez une amélioration Daedalus ou que vous associez des avantages Duo.

Pourquoi nous l'avons choisi Les parties rejouables de Zagreus allient des combats dynamiques à des dialogues et des parcours de personnages qui évoluent, de sorte que la progression semble à la fois mécanique et narrative.

Hades a remporté le BAFTA du meilleur jeu (2021), l’une des cinq récompenses décernées à Hades. J’ai eu du mal à lui trouver le moindre défaut, même si les premières heures peuvent sembler trop dépendantes des bonus ; cependant, les aspects liés aux armes en miroir et les options « Heat » vous permettent d’adapter vos parties à vos points forts.

Pourquoi ce jeu fait mouche :

Aucun autre roguelite ne parvient à allier à ce niveau une narration centrée sur les personnages et des combats rapides.

Les bonus olympiques se combinent pour former des synergies imprévisibles mais compréhensibles.

Le système « Heat » fait monter les enjeux grâce à des réglages de difficulté très précis.

Le hub persistant et les arcs narratifs des personnages font que chaque mort semble productive.

Mon verdict : Si vous recherchez un roguelite qui récompense à parts égales l’habileté et la curiosité, Hades est la référence absolue du genre.

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2. Slay The Spire [Le meilleur jeu « roguelite » pour les amateurs de stratégie avec des cartes]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Date de sortie 23 janvier 2019 Développeur Mega Crit Éditeur Mega Crit Plateformes Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now, Windows, macOS, Linux

Slay the Spire transforme la construction de deck en une ascension pleine de suspense qui ne se joue jamais deux fois de la même manière. Vous constituez votre deck à partir de pools de cartes restreints et progressez en affrontant des « points d’interrogation » ou des adversaires d’élite. Les combats sont prévisibles, impitoyables et merveilleusement mathématiques. Chaque tour est un petit casse-tête aux conséquences majeures.

MegaCrit a fusionné les concepts des jeux de cartes à collectionner (CCG) avec une structure de type « roguelite », puis a peaufiné le jeu pendant des années. Les quatre classes imposent des stratégies mentalement très différentes, allant de l’accumulation silencieuse de poison au cycle des orbes. Les ascensions quotidiennes et les parties personnalisées maintiennent la méta dynamique, même longtemps après une série de victoires.

Vous peaufinez vos cartes de départ, repérez les seuils de dégâts, gérez la densité de pioche et vous appuyez sur des moteurs de reliques qui redéfinissent l’ensemble de votre deck. Les combats vous indiquent précisément ce que feront vos adversaires, ce qui vous permet de tirer des leçons de vos erreurs. Cette équité captive profondément les esprits stratégiques. Aucune animation tape-à-l'œil ne vient vous distraire des décisions que vous prenez, ce qui correspond exactement à la manière dont un jeu solo de haut niveau comme celui-ci devrait être conçu.

Pourquoi nous l’avons choisi La référence du genre : des choix de cartes précis et des affrontements lisibles qui transforment chaque niveau en un casse-tête inédit et rejouable.

Slay the Spire bénéficie d’une note « extrêmement positive » sur Steam, avec plus de 160 000 avis d’utilisateurs au total, toutes langues confondues. Le style graphique peut diviser, mais la clarté des combats est exceptionnelle.

Pourquoi ce jeu fait mouche :

Quatre classes aux mécanismes économiques et à la progression radicalement différents.

Des centaines de cartes équilibrées autour d’un système de combat rigoureux et élégant.

Une base de connaissances communautaire très riche, la prise en charge des mods et des quêtes quotidiennes.

Mon verdict : « Slay the Spire » est la référence en matière de jeux de construction de deck pour les joueurs en quête d’une densité de décisions ABSOLUE et d’une maîtrise à long terme.

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3. Dead Cells : Pack « Retour à Castlevania » » [Meilleur jeu roguelite alliant la nostalgie de Castlevania et la rapidité des jeux modernes]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Date de sortie 6 mars 2023 (sortie du DLC) Développeur Motion Twin, Evil Empire Éditeur Motion Twin Plateformes PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Linux, Windows, Xbox Series X et S, Xbox One, Mac Systèmes d'exploitation

Dead Cells fonctionnait déjà sur un cycle ultra-fluide mêlant combats instantanés, biomes ramifiés et améliorations significatives. Le pack « Retour à Castlevania » ajoute des armes classiques et des niveaux imprégnés d’une ambiance gothique qui revisitent la mémoire musculaire des speedruns tout en rendant hommage aux éléments préférés des fans, le tout sans ralentir l’élan du jeu.

Il y a également ici un aspect nostalgique qui n’est pas forcé, mais que l’on apprécie davantage sur un superbe écran de jeu. Sur la manette, tout est question de timing, de fenêtres de parade et de contrôle aérien. Les plans alimentent la progression méta, tandis que des sorties alternatives encouragent la diversité des itinéraires. L'équipement de Castlevania, du Vampire Killer à l'eau bénite, s'intègre dans des configurations qui restent, au fond, fidèles à l'esprit de Dead Cells. Parmi les ajouts uniques, on trouve un parcours DLC à deux niveaux qui débouche sur des zones secrètes, une liste impressionnante de morceaux réorchestrés, ainsi que des combats de boss à rejouer qui exigent une maîtrise de haut niveau.

Pourquoi nous l’avons choisi Une boucle d’action rapide et réactive, enrichie par les armes et la musique fidèles à l’esprit de Castlevania.

Dead Cells a dépassé les 10 millions d’exemplaires vendus en 2023. Cet engouement est amplement mérité. La répétition des biomes au début du jeu peut finir par lasser, mais la variété des DLC et les cellules de boss redonnent rapidement du piquant au jeu.

Pourquoi ce jeu séduit :

Des armes et des ennemis célèbres réinterprétés pour des combats au rythme effréné.

La variété des parcours reste forte grâce à des sorties et des secrets à plusieurs niveaux.

Des années de mises à jour ont permis de constituer un vaste éventail de mutations et d’objets.

Mon avis : Pour les inconditionnels de Castlevania et les amateurs d'action qui privilégient avant tout la vitesse, le pack « Dead Cells : Return to Castlevania » est exactement ce qu'il vous faut.

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4. Enter the Gungeon [Meilleur jeu « roguelite » pour ses fusillades endiablées et ses esquives]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Date de sortie 5 avril 2016 Développeur Dodge Roll Éditeur Devolver Digital Plateformes PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One

Enter the Gungeon figure dans cette liste comme le meilleur jeu de type « bullet hell » qui ne se prend pas trop au sérieux, et c’est précisément pour cela qu’il fonctionne. Les pièces explosent en une pluie de projectiles, vous esquivez les dangers grâce à des roulades d’esquive qui vous rendent invincible, puis vous enchaînez les synergies qui transforment de simples pistolets-jouets en armes capables de faire fondre l’écran. L’humour fait mouche et les coffres vous incitent à parier des ressources que vous pourriez regretter plus tard.

Le dungeon crawler de Dodge Roll regorge de jeux de mots sur les armes à feu, de secrets, de quêtes de PNJ, d’étages cachés, et les nombreuses surprises de l’Holster récompensent la curiosité. Le rythme s’apprend, si bien que les rafales de balles deviennent prévisibles avec le temps. Les armes et les compétences passives se combinent pour former des configurations allant de modestes à monstrueuses.

Les schémas des boss exigent une analyse sereine et des esquives précises. Le mode coopératif ajoute une joie chaotique sans pour autant transformer les salles en bouillie. Ce qui fait de ce jeu une expérience unique, c’est son ampleur. Des centaines d’armes et d’objets s’assemblent en combos qui vous donnent l’impression de vivre de nouvelles aventures bien au-delà de votre premier passage du Dragun.

Pourquoi nous l’avons choisi Des schémas de type « bullet hell », la maîtrise des esquives par roulades et un arsenal inventif garantissent des salles tactiques et des parties variées, même au cours de longues sessions.

Enter the Gungeon bénéficie d’une note « extrêmement positive » sur Steam, avec plus de 260 000 avis au total. Le hasard peut limiter les pics de puissance, mais la connaissance des configurations de salles et des priorités dans la boutique permet de lisser les séries.

Pourquoi ce jeu séduit :

Le timing des esquives est précis et gratifiant.

Les secrets et les itinéraires alternatifs permettent une progression constante des compétences.

Le mode coopératif renforce l’aspect comique sans pour autant réduire le défi.

Mon avis : Si vous recherchez des combats à l'arme à feu intenses, de type arcade, qui récompensent néanmoins la maîtrise, *Enter the Gungeon* est un incontournable du genre roguelite.

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5. The Binding of Isaac : Rebirth [Meilleur jeu roguelite pour sa profondeur déjantée et sa rejouabilité]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Date de sortie 4 novembre 2014 Développeur Nicalis, Inc., Edmund McMillen Éditeur Nicalis, Inc. Plateformes Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation Vita, iOS, Xbox Series X et Series S, Xbox One, Windows, macOS, Linux, New Nintendo 3DS, Wii U

The Binding of Isaac : Rebirth transforme le jeu de tir en vue de dessus en un véritable labyrinthe où s’entremêlent synergies d’objets et panique morale. Ses salles semblent simples au premier abord, mais s’enrichissent progressivement de malédictions, d’étages alternatifs et de déblocages qui redéfinissent chaque choix d’objet à ramasser. C’est un jeu sombre, déjanté, drôle et qui se rejoue à l’infini grâce à des ensembles d’objets capables de faire basculer ou de transformer une partie.

Le remake d’Edmund McMillen a enrichi le jeu culte de 2011 grâce à un nouveau moteur, puis y a ajouté les extensions Afterbirth et Repentance. Le résultat est un roguelite regorgeant de secrets accumulés au fil des années et doté d’un réseau de chemins qui donne l’impression de s’enfoncer dans un terrier de lapin.

Le point fort réside dans l’interaction entre les objets. Les larmes changent de trajectoire, les éléments s’empilent, les familiers gravitent autour les uns des autres ou fusionnent, et les babioles influencent légèrement le hasard. Ses caractéristiques principales sont son ton et la richesse de ses mécanismes. Le jeu est grotesque et très axé sur les chiffres ; sa maîtrise repose donc à la fois sur la rapidité des mains et sur une connaissance encyclopédique des objets.

Pourquoi nous l’avons choisi Une immense sélection d’objets et des synergies déjantées garantissent une grande variété d’une partie à l’autre.

The Binding of Isaac : Rebirth a dépassé les 5 millions d’exemplaires vendus toutes versions confondues dès le début de son cycle de vie. Le graphisme peut rebuter certains joueurs, mais des projectiles faciles à suivre et des signaux clairs favorisent le développement des compétences.

Pourquoi ce jeu séduit :

Des centaines d’objets et de bibelots aux interactions déjantées.

De nombreux itinéraires alternatifs et des boss cachés élargissent les objectifs.

Une scène de mods très active pour des défis sans cesse renouvelés.

Mon verdict : The Binding of Isaac : Rebirth est un jeu pour toute une vie, si vous aimez la « roulette des configurations » et appréciez d’approfondir votre connaissance du système.

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6. Vampire Survivors [Meilleur jeu « roguelite » pour un divertissement pur et sans prise de tête]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Date de sortie 20 octobre 2022 Développeur Poncle Éditeur Poncle Plateformes Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X et Series S, Xbox One, Windows, macOS, iOS, Android, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now

Vampire Survivors réduit le genre à un chaos nécessitant peu d’interventions. Vous dirigez votre personnage, le tir automatique se déclenche, puis l’écran se remplit de gemmes, d’attaques de zone et d’une pluie d’évolutions. Les parties commencent en toute fragilité, puis s’intensifient pour devenir de véritables fantasmes de puissance qui écrasent des dizaines de milliers d’ennemis en quelques minutes.

Le jeu prend également en charge le mode coopératif local, permettant à jusqu’à quatre joueurs de partager la folie de ce jeu de survie d’élite. C’est un véritable festin pour expérimenter différentes configurations, que vous souhaitiez des écrans d’ail ou des évolutions de fouet. Le cœur du gameplay repose sur le contrôle des itinéraires et la gestion de l’XP. Vous manœuvrez les foules et décidez quand évoluer plutôt que d’accumuler des dégâts de base.

Il est accessible et rapide, ce qui en fait un jeu idéal pour rompre la monotonie entre deux titres plus complexes. Son principal atout réside dans sa simplicité. En quelques secondes, vous êtes lancé, et en quinze minutes, vous avez déjà une anecdote à raconter sur une synergie complètement farfelue.

Pourquoi nous l’avons choisi Un minimum d’efforts pour un maximum de satisfaction : le positionnement et la progression de votre équipe alimentent une boucle de hordes de plus en plus redoutables, idéale pour les sessions courtes comme pour les longues.

Vampire Survivors a remporté le prix BAFTA du meilleur jeu (2023). Les graphismes sont épurés, mais leur clarté s'adapte à merveille aux écrans très chargés.

Pourquoi ce jeu fait mouche :

Des dizaines d’armes et de combos passifs.

Une multitude de modes, de reliques et de secrets.

Un excellent jeu à partager entre amis, quel que soit votre niveau.

Mon verdict : Pour une montée de dopamine immédiate associée à des choix qui comptent, Vampire Survivors est un jeu roguelite de premier plan, sans égal.

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7. Cult of the Lamb [Meilleur jeu « roguelite » où vous incarnez un adorable chef de secte et menez des combats]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Date de sortie 11 août 2022 Développeur Monstre gigantesque Éditeur Devolver Digital Plateformes Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X et Series S, Xbox One, Windows, macOS, GeForce Now

À mi-chemin entre le jeu de construction de ville et le jeu de donjon, Cult of the Lamb vous invite à prêcher le jour et à purger la nuit. Les sermons confèrent des bonus passifs, les rituels ajustent les ressources, puis vous vous précipitez dans des donjons de taille modeste à la recherche d’armes, de malédictions et pour secourir des fidèles qui nourrissent votre troupeau. L’équilibre entre le jeu d’exploration de donjons le plus sombre et la construction d’un univers crée une boucle de jeu à la fois stratégique et personnelle.

Le mélange proposé par Monstre gigantesque entre gestion et explorations de donjons renouvelle sans cesse l’intérêt de la boucle de jeu. La décoration, les choix doctrinaux et les traits de caractère des fidèles transforment la base en un ensemble de défis captivants, tandis que les donjons comblent votre soif d’action grâce à des arènes rapides et des boss percutants.

La gestion est essentielle. La maladie, la rébellion et la faim peuvent s’aggraver rapidement si vous les ignorez ; c’est pourquoi les rituels et la mise en place d’un ordre constituent un métajeu gratifiant. Les parties dans les donjons semblent adaptées à ce rythme, suffisamment courtes pour s’insérer entre deux tâches quotidiennes. Le jeu est à la fois mignon et sombre — tout comme le charme que l’on retrouve dans d’autres titres tels que Cult of the Lamb. Avec un plan de contenu post-lancement qui a apporté des événements et des mises à jour améliorant la qualité de vie.

Pourquoi nous l’avons choisi De brèves incursions dans les donjons alimentent une simulation de village captivante. Les combats, la gestion, les soins apportés aux partisans et le développement de la base se renforcent mutuellement d’une exploration à l’autre.

Cult of the Lamb s’est vendu à 1 million d’exemplaires dès sa première semaine. La microgestion de la base peut constituer un frein, mais les rituels et les améliorations ouvrent des raccourcis qui réduisent les tâches fastidieuses.

Pourquoi ce jeu séduit :

Les choix de doctrine et les rituels modifient considérablement le déroulement des parties.

Les fidèles apportent des histoires imprévisibles et des moments où le risque est récompensé.

Des combats dynamiques avec des armes et des malédictions faciles à comprendre.

Mon verdict : Cult of the Lamb est un choix charmant et sombre, si vous aimez les jeux de gestion et les combats rapides.

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8. La malédiction des dieux morts [Meilleur jeu roguelite pour maîtriser les ténèbres et la cupidité]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Date de sortie 23 février 2021 Développeur Passtech Games Éditeur Focus Entertainment Plateformes Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Windows, GeForce Now, Xbox One, Amazon Luna

La malédiction des dieux morts est un roguelite de type « temple-crawling » où la gestion de la lumière et les malédictions déterminent chacune de vos décisions. Vous devez jongler entre endurance, parades et modificateurs tout en progressant à travers des salles qui vous tentent en vous offrant du pouvoir, mais à un certain prix.

Chaque trésor comporte un risque, et plus vous avancez, plus le prix à payer devient élevé dans ce jeu de survie incontournable. Passtech Games a conçu une boucle de jeu compacte et rejouable autour de temples sinistres d’inspiration mésoaméricaine. Les parties s’articulent autour de choix d’itinéraires sur une carte de salles, chacune offrant des avantages ou des rencontres avec des adversaires d’élite.

Vous choisissez vos combats, puis vos dettes, car presque tout s'achète avec de la santé. À chaque instant, cela apparaît avec une clarté éclatante. Les armes ont des rythmes bien distincts, les fenêtres de parade sont généreuses mais pas illimitées, et la torche modifie les mécanismes de combat. Les malédictions s’accumulent sous forme de modificateurs semi-permanents qui altèrent votre configuration jusqu’à ce que vous les purifiiez face à un boss.

Pourquoi nous l’avons choisi Les compromis serrés entre combat au corps à corps et corruption font de chaque choix de relique un risque calculé et significatif.

Les tuiles de salle peuvent se répéter lors de longues sessions de grind, mais le pool de malédictions et la variété des armes permettent de varier les parcours.

Pourquoi ce jeu fait mouche :

La corruption ajoute des rebondissements thématiques qui redéfinissent les parties au lieu de se contenter d’améliorer les statistiques.

Le système de malédictions transforme le risque en stratégie de construction de personnage, faisant ainsi de la « cupidité » un véritable style de jeu.

Les kits à trois armes permettent de créer des enchaînements satisfaisants, passant de la parade à la punition.

Mon verdict : La malédiction des dieux morts est un roguelite bien ficelé et accessible qui récompense les choix audacieux par des configurations mémorables et des combats clairs.

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9. Risk of Rain 2 [Meilleur jeu « roguelite » pour le chaos multijoueur et les pics de puissance]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Date de sortie 11 août 2020 Développeur Hopoo Games Éditeur Gearbox Publishing Plateformes PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X et S, Microsoft Windows, Google Stadia

Risk of Rain 2 est un jeu chaotique en 3D à la troisième personne où le temps rend le jeu de plus en plus difficile et où les parties en coopératif prennent une ampleur fulgurante, passant de fragiles à imparables. Chaque niveau est une course effrénée pour trouver le téléporteur, éliminer les ennemis d’élite et accumuler des reliques, tandis que les artefacts et les objets lunaires bouleversent les règles pour permettre des expérimentations de builds déjantées.

Les survivants se jouent de manière radicalement différente, des fondamentaux du Commando à la rafale de grappin du Loader, en passant par les fenêtres de coups critiques de précision du Railgunner. Chaque personnage dispose de capacités uniques dans ce jeu de rôle très en vogue ; ainsi, apprendre à enchaîner ces capacités en mode coopératif ajoute une dimension de travail d’équipe à la boucle roguelite habituelle.

Le point fort réside dans la croissance exponentielle. Dix minutes de préparation minutieuse se transforment en une avalanche d’effets déclenchés à chaque coup qui ravagent des arènes entières, tandis que les artefacts bouleversent la méta, faisant passer d’une invasion d’ennemis à une singularité d’objets. Les modes optionnels « Épreuves prismatiques » et « Éclipse » proposent des objectifs supplémentaires aux joueurs chevronnés. C’est entre amis que le jeu donne toute sa mesure, les rôles permettant de créer des compositions d’équipe improvisées et de développer des synergies.

Pourquoi nous l’avons choisi Des arènes en 3D, un mode coopératif à quatre joueurs et une accumulation explosive d’objets créent des courbes de puissance spectaculaires et des moments décisifs axés sur le travail d’équipe.

L’accueil réservé à Risk of Rain 2 par les utilisateurs de Steam est « extrêmement positif ». Les graphismes en fin de partie peuvent devenir un peu chargés, mais des signaux prévisibles et des outils de mobilité permettent aux joueurs expérimentés de garder le contrôle.

Pourquoi ce jeu plaît-il ?

La progression en fonction du temps impose des décisions rapides, et non pas des tâches fastidieuses consistant à nettoyer la carte.

Des courbes de puissance qui évoluent d’une partie à l’autre et transforment des kits fragiles en configurations capables de faire fondre l’écran, en particulier en mode coopératif.

Les artefacts et les objets lunaires réinventent les règles pour une rejouabilité élevée.

Mon verdict : Risk of Rain 2 est un roguelite coopératif qui offre un véritable fantasme de puissance et qui ne cesse de vous récompenser à mesure que votre groupe apprend à maîtriser les cartes et à exploiter les enchaînements d’objets défectueux.

10. Inscryption [Le meilleur jeu roguelite pour ceux qui aiment les surprises et les rebondissements]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Date de sortie 19 octobre 2021 Développeur Jeux de Daniel Mullins Éditeur Devolver Digital Plateformes Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X et Series S, Xbox One, Windows, macOS, Linux, GeForce Now, Xbox Cloud Gaming

Inscryption est un jeu d’horreur hors du commun et un jeu de construction de deck qui bouscule les codes du genre. Ce qui commence comme un jeu de cartes de survie dans un chalet se transforme peu à peu en une succession d’énigmes dignes d’une escape room et en une narration méta. Les mécanismes de sacrifice, les totems et les affrontements délibérément déséquilibrés vous apprennent à enfreindre les règles, puis vous invitent à remettre en question les règles elles-mêmes.

Jeux de Daniel Mullins plonge dans le mystère. Les structures par actes réinventent les règles du jeu et l’univers narratif, mais le fil conducteur repose sur un calcul astucieux des risques : échanger de la santé contre du tempo et tirer parti de boucles sacrificielles. Les énigmes présentes dans la cabane et au-delà recèlent des bonus permanents et des indices narratifs.

Le jeu de cartes est volontairement restreint, ce qui met l’accent sur les combos plutôt que sur la diversité. L’ambiance joue également un rôle essentiel grâce à des effets sonores inquiétants, une interface diégétique et des personnages qui semblent complices de vos choix.

Pourquoi nous l’avons choisi La construction de deck rencontre les énigmes et l’horreur métatextuelle, récompensant la curiosité et la capacité d’adaptation.

Inscryption s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires dans les mois qui ont suivi sa sortie. Les changements en cours de partie peuvent diviser les puristes, mais les récompenses sont inventives et maintiennent un rythme soutenu.

Pourquoi ce jeu fait mouche :

Les synergies entre sacrifices et totems permettent de créer des decks compacts mais expressifs.

Les énigmes de type « escape room » s’intègrent directement à la progression mécanique.

La dimension « méta » redéfinit les victoires et les défaites de manière mémorable.

Mon verdict : Inscryption est l’un des rares jeux de type « roguelite » avec construction de deck qui surprend tant sur le plan mécanique que narratif.

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11. Returnal [Meilleur jeu « roguelite » pour son action de science-fiction intense et son ambiance]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Date de sortie 15 février 2023 (version PC) Développeur Housemarque, Climax Studios Éditeur PlayStation Publishing LLC Plateformes PlayStation 5, Microsoft Windows

Returnal est un jeu de tir à la troisième personne au rythme effréné, mêlant des schémas de tir de type « bullet hell » à un récit de science-fiction en boucle, où chaque crash sur Atropos vous apprend de nouveaux itinéraires et les rythmes des ennemis. Il allie la précision des jeux d’arcade à une narration pleine d’ambiance.

À chaque cycle de ce jeu phare sur PC, le monde est réinitialisé tandis que les ennemis gagnent en rapidité, que les boss deviennent plus redoutables et que Selene (votre personnage) tente de reconstituer son passé. Housemarque a su transposer son savoir-faire en matière d’arcade dans un projet à gros budget. Les biomes se remixent à chaque boucle et les chaînes d’adrénaline récompensent les séries sans coup reçu par des sens plus aiguisés et des dégâts accrus.

Les fonctionnalités de la DualSense sur PS5 mettent l’accent sur le retour tactile et les modes ADS. Les boss sont prévisibles mais exigeants, et les caractéristiques des armes évoluent pour devenir des incontournables. Les défis quotidiens et les séquences de maison ajoutent des objectifs qui vont au-delà de la simple progression. L’histoire est ambiguë, les indices environnementaux et les enregistrements audio enrichissant le parcours de Selene.

Pourquoi nous l’avons choisi Des combats à la troisième personne d’une grande fidélité, associés à un système de réinitialisation en cas de mort, qui vous poussent à maîtriser vos déplacements, votre timing et le contrôle de l’arène.

Returnal a remporté le prix BAFTA Games du meilleur jeu (2022). (Source : liste des lauréats des BAFTA). Les parties peuvent s’avérer longues pour une session occasionnelle, mais les outils permanents et les raccourcis réduisent considérablement la répétition.

Pourquoi ce jeu séduit :

Les parasites et les artefacts créent des compromis risque/récompense intéressants et déséquilibrés.

La chorégraphie des boss est exigeante mais équitable, ce qui est parfait pour les tentatives répétées.

Les multiples voies de progression permettent de tirer parti des parties ratées.

Mon verdict : Returnal est le roguelite phare sur console pour les joueurs qui recherchent des combats d’une précision redoutable, le tout dans une ambiance de science-fiction riche et immersive.

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12. Deep Rock Galactic : Survivor [Le meilleur jeu « roguelite » pour éliminer des bestioles entre amis sous terre]

Notre note 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Date de sortie 14 février 2024 Développeur Funday Games Éditeur Éditions Ghost Ship Plateformes GeForce Now, Microsoft Windows

Deep Rock Galactic : Survivor est un jeu de tir automatique en solo de type « survival », inspiré de l’univers minier de DRG. Vous esquivez des essaims d’ennemis et assemblez des améliorations pour prendre le contrôle de zones absurdes, tout en profitant de l’enthousiasme caractéristique des nains qui rend le gameplay dynamique et accessible.

Les armes tirent automatiquement. Vous pouvez vous concentrer sur les esquives, l’exploitation minière et la collecte d’améliorations tandis que le chaos se déchaîne dans ce jeu coopératif incontournable. Des équipements spécifiques à chaque classe et des parcours de progression vous permettent de vous spécialiser dans le forage ou la neutralisation des zones d’effet. La difficulté des niveaux augmente rapidement ; il est donc essentiel de choisir judicieusement vos objets et de planifier vos itinéraires.

C’est une transposition réussie de l’identité du jeu d’origine en une boucle de jeu concise. La version 1.0 a apporté des ajustements d’équilibrage et du contenu pour parachever le cadre de l’accès anticipé.

Pourquoi nous l'avons choisi Des vagues de monstres dignes de Survivor, l’exploitation minière et les spécialisations par classe se combinent pour offrir des parties en solo rapides, avec une progression claire et des parcours d’équipement gratifiants. |

Deep Rock Galactic : Survivor a atteint un pic historique de 56 943 joueurs simultanés sur SteamDB. Il ne propose pas le chaos coopératif de l’original, mais la boucle de construction et d’exploration stimule les mêmes centres de récompense.

Pourquoi ce jeu séduit :

L’exploitation minière constitue une source de ressources permettant de réaliser des constructions de plus grande envergure.

Les classes et les avantages orientent les parties vers des styles nettement différents.

La bande-son et les doublages confèrent à l’expérience une ambiance ludique, loin de la routine.

Mon verdict : Deep Rock Galactic : Survivor est une variante amusante de DRG qui comble cette envie de « encore une partie » grâce à des pics de puissance alimentés par l’exploitation minière.

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13. Les pierres sacrées [Meilleur jeu roguelite pour une aventure fantastique accessible]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Date de sortie 21 juillet 2018 Développeur CFK Co., Ltd. Éditeur CFK Co., Ltd. Plateformes Nintendo Switch, Wii U, Game Boy Advance, Nintendo 3DS

Sacred Stones est un jeu d’action au style rétro, axé sur les combats contre les boss, proposant des réessais rapides et l’apprentissage des schémas d’attaque. Sacred Stones s’inspire des jeux de plate-forme d’action classiques tout en offrant le rythme des sessions courtes que les fans de roguelite apprécient lorsqu’ils souhaitent s’entraîner au combat et optimiser leurs parcours.

Sacred Stones se présente comme un jeu d’action en pixel art articulé autour de combats de boss et d’un ensemble d’armes simple. Sa conception est épurée : une liste de coups ciblée, des indices faciles à décrypter et une boucle de « réessayer » claire le rendent accessible aux novices en matière de combat basé sur l’apprentissage des schémas.

La progression met l’accent sur la maîtrise, et non sur les tableaux de statistiques. Vous vous équiperez d’une poignée d’armes et affinerez votre positionnement. Considérez ce jeu comme une bouffée d’air frais dans un genre saturé de couches métagame. Il est rapide à prendre en main et procure une grande satisfaction à perfectionner.

Pourquoi nous l'avons choisi Des parties courtes au style rétro, avec une conception axée sur les boss et des changements d’armes rapides, rendent ce jeu facile à prendre en main et gratifiant à maîtriser.

Le jeu s'apparente davantage à un jeu d'action classique qu'à une progression de type « roguelite » à part entière, mais son rythme de réessais rapides convient parfaitement au public amateur de « roguelite ».

Pourquoi ce jeu plaît-il tant ?

Les parties courtes en font un jeu idéal pour des sessions rapides.

Des signaux clairs permettent d’apprendre efficacement le timing et le placement.

Le nombre réduit de changements d’équipement permet de se concentrer sur le développement de ses compétences.

Mon verdict : Sacred Stones est un jeu simple et épuré, idéal pour développer vos compétences, qui s’intègre parfaitement à votre rotation de roguelites plus complexes.

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14. Blue Prince [Meilleur jeu roguelite pour le mystère et la maîtrise pièce par pièce]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Date de sortie 10 avril 2025 Développeur Dogubomb Éditeur Raw Fury Plateformes PlayStation 5, GeForce Now, Xbox Series X et S, Windows

Blue Prince est un jeu de type « crawler » procédural se déroulant dans un manoir, où vous devez placer des pièces et tirer le meilleur parti d’un nombre limité de tours. Chaque partie est un véritable casse-tête spatial, à mi-chemin entre le jeu de réflexion et la stratégie de type « roguelite », avec des secrets dissimulés derrière des détours risqués et des clés rares.

Sorti en avril 2025, Blue Prince associe une courbe d’apprentissage en douceur à un générateur de niveaux aléatoire et retors. Vous décidez de la pièce suivante, gérez vos ressources pour déverrouiller des portes et créer des raccourcis, et partez à la recherche de reliques qui redéfinissent vos priorités. Sa présentation épurée concentre votre attention sur votre carte et les choix qu’elle vous offre. Certains mènent à des améliorations utiles, tandis que d’autres dévoilent des secrets énigmatiques ou des impasses dangereuses dans ce jeu de réflexion épique.

À mesure que la maison révèle de nouvelles règles, vous vous adaptez en concevant des types de pièces qui alimentent votre plan de parcours. Il s’agit moins d’une question de réflexes que d’une efficacité raffinée.

Pourquoi nous l'avons choisi Les salles de dessin et le nombre limité de déplacements transforment l’exploration en stratégie, la quête de la salle 46 constituant un objectif à long terme.

Les avis des utilisateurs de Steam affichent un taux de satisfaction d’environ 86 % lors de la période de lancement. Les premières heures peuvent sembler déroutantes, mais une fois que l’on maîtrise les règles, l’optimisation du manoir devient addictive.

Pourquoi cela fonctionne :

Une interface utilisateur épurée permet de concentrer l’effort cognitif sur le parcours, et non sur les menus.

Les déblocages incitent à adopter de nouvelles stratégies plutôt qu’à se contenter d’une simple inflation des statistiques.

Les énigmes s’accordent parfaitement avec le risque propre au roguelite, et les détours sont tentants.

Mon verdict : Blue Prince est un jeu de réflexion roguelite intelligent et mesuré, destiné aux joueurs qui aiment tirer le maximum d’efficacité d’un nombre limité de tours.

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15. Windblown [Meilleur jeu de type « roguelite » pour les amateurs d’action coopérative à un rythme effréné]

Notre note 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Date de sortie 24 octobre 2024 Développeur Motion Twin Éditeur Motion Twin, Kepler Ghost Plateformes Microsoft Windows, GeForce Now

Issu du studio à l’origine de Dead Cells, Windblown propose des combats rapides, axés sur les sprints, et une coordination en mode coopératif. Le jeu mise sur des parties courtes, riches en techniques de mobilité, et vous permet de slalomer à travers les foules tout en synchronisant vos ouvertures avec celles de votre partenaire.

Le site officiel de Motion Twin le présente comme un roguelite d’action survolté, doté d’un arsenal polyvalent et de déplacements stylisés. Attendez-vous à des parties où l’exécution est tout aussi importante que la planification de votre parcours. Les configurations de personnage s’articulent autour de la mobilité, du contrôle des foules et des occasions de porter des coups décisifs. Le rythme du jeu est soutenu.

Pourquoi nous l’avons choisi Conçu pour la vitesse et la rejouabilité : des combats rapides et une feuille de route qui ajoute progressivement de nouveaux biomes et systèmes.

Si vos roguelites préférés vous demandent de faire preuve de plus d’agilité que de calcul, ce jeu est fait pour vous.

Pourquoi il fait mouche :

Le mode coopératif apporte un aspect de timing et une meilleure adéquation des rôles sans freiner l'élan du jeu.

Les sessions courtes vous incitent à tester de nouvelles armes plutôt qu’à les accumuler.

Le jeu privilégie la maîtrise des déplacements, ce qui permet à l’expression des compétences de rester au premier plan.

Mon verdict : Windblown vise le juste milieu pour les joueurs qui recherchent à la fois une vitesse élégante et une synergie en mode coopératif dans leurs roguelites.

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16. Slay the Spire 2 [Meilleur roguelite hybride à venir]

Notre note À déterminer Date de sortie Accès anticipé (mars 2026) Développeur MegaCrit Éditeur Megacrit Plateformes À confirmer

Slay the Spire 2 est la suite du modèle moderne de jeu de construction de deck et élargit son parc de cartes, ses classes et la structure des parties, avec des améliorations graphiques et de l’interface utilisateur visant à faciliter la lisibilité. Il se positionne comme une évolution de la densité de décisions ultra-précise du jeu original plutôt que comme une suite fourre-tout.

L'équipe a annoncé un calendrier révisé pour l'accès anticipé afin de donner plus de marge de manœuvre au développement. Ce report laisse entrevoir une priorité accordée à la qualité et à une meilleure identité des classes, ce dont une suite de cette envergure a précisément besoin. Vous pouvez vous attendre à une progression familière, agrémentée de nouvelles subtilités mécaniques et de nouveaux types de rencontres qui bouleversent l'évaluation des cartes et le choix des stratégies.

C’est un titre à ne pas manquer pour les joueurs qui apprécient les arbres de décision élégants. L’attente est grande, car dans ce genre, la plupart des jeux de construction de deck sont encore comparés au premier opus.

Pourquoi nous l’avons choisi L’accès anticipé est prévu pour mars 2026. Il s’appuiera sur la formule ADORÉE en proposant de nouveaux personnages, de nouvelles cartes et des variantes d’actes à embranchements, tout en conservant la clarté de l’original.

Ce retard prolonge l’attente, mais ce délai supplémentaire devrait se traduire par des systèmes plus épurés et un équilibre plus harmonieux. Découvrez des jeux incroyables comme Slay the Spire en attendant.

Pourquoi ce jeu nous séduit :

Une piste plus longue permet généralement d'obtenir un meilleur équilibre dès le premier jour.

La mise à jour visuelle devrait améliorer la clarté en combat lors des tours à APM élevé.

De nouveaux ennemis et événements redéfiniront les stratégies de composition de deck.

Mon verdict : Slay the Spire 2 est le jeu de construction de deck le plus important à venir, et le temps supplémentaire consacré à son développement devrait se traduire par une profondeur de jeu durable.

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Mon verdict global : par quel roguelite vaut-il mieux commencer ?

Voici exactement par quoi commencer, en fonction de votre façon d’apprendre et de progresser dans vos parties :

Amateurs de jeux modernes → Hades . Des parties rapides, des combats de boss équilibrés, des configurations variées, des rebondissements narratifs marquants.

. Des parties rapides, des combats de boss équilibrés, des configurations variées, des rebondissements narratifs marquants. Débutants → Vampire Survivors . Un jeu plus léger, des sessions courtes, des pics de puissance bien marqués, une progression visible.

→ . Un jeu plus léger, des sessions courtes, des pics de puissance bien marqués, une progression visible. Joueurs chevronnés → Noita . Un système très profond, une physique exigeante, un potentiel énorme pour les techniques de baguette magique.

→ . Un système très profond, une physique exigeante, un potentiel énorme pour les techniques de baguette magique. Joueurs occasionnels → Dead Cells. Déplacements fluides, biomes faciles à appréhender, nombreux itinéraires viables.

Que disent les joueurs sur Reddit et Steam ?

Si vous avez besoin d’un troisième avis, voici ce que les autres joueurs disent des jeux roguelite de notre liste.

Jeu Citation d’un joueur Source Hades « Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir ou des progrès à réaliser. Je vous le recommande vivement ! » @HorusZA Communauté Steam Slay the Spire « Le problème avec Slay the Spire, c’est qu’il a rendu tous les autres jeux de type roguelite et de construction de deck obsolètes avant même leur sortie. » @Mymla Communauté Steam Dead Cells « … Absolument magnifique et génial, même à ce stade précoce. Oui, vous mourrez souvent, mais cela ne semble jamais grave. L’intérêt du jeu réside de toute façon dans les combats instantanés — et le fait que vous soyez récompensé à chaque partie par une progression lente et permanente fait que vous ne vous sentez jamais lésé. Je le recommande vivement. » @Lizardo Communauté Steam The Binding of Isaac : Rebirth « Ce jeu va vous ruiner la vie. C’est à la fois une bénédiction et une malédiction. » @Practical_Doughnut27 Reddit Vampire Survivors « Un jeu très amusant, qui vaut vraiment son prix dérisoire… Même simplement pour y jouer de temps en temps « en attendant que le dîner soit prêt », ça vaut le coup. » @LupinThe8th Reddit

Comment choisir parmi les meilleurs jeux roguelite de 2025 ?

Vous trouverez sur notre blog, rédigé par des joueurs pour des joueurs, des analyses plus approfondies et passionnées sur le monde du jeu vidéo. Voici quelques conseils pour vous aider à faire votre sélection.

Déterminez la durée de votre « boucle » : les parties courtes récompensent les sessions rapides, tandis que les parties plus longues favorisent la planification d’itinéraire et les changements de stratégie en cours de route.

Vérifiez la progression globale : si les déblocages réguliers vous aident à progresser, choisissez des titres proposant des arbres de progression clairs.

Adaptez le système de commandes : la souris et le clavier sont idéaux pour les cartes et les menus, tandis que la manette convient mieux aux jeux d’action et aux jeux de plateforme.

Analysez le rythme des boss : des indices clairs et des schémas prévisibles importent davantage que les simples barres de vie.

Jetez un coup d’œil à la vitalité de la communauté : une scène de mods active, des discussions entre utilisateurs, des correctifs et des guides accélèrent la courbe d’apprentissage.

Évaluez la progression de la difficulté : un bon biome initial permet d’apprendre, les zones suivantes mettent vos compétences à l’épreuve, tandis que la fin du jeu exige la maîtrise totale.

À ce propos, n’oubliez pas de consulter la boutique en ligne fiable d’Eneba pour trouver des produits liés aux jeux à prix avantageux. Vous y trouverez une multitude d’excellents jeux, des nouveautés à des prix compétitifs, des abonnements et bien plus encore.

Conseil de pro Si vous ne trouvez pas le jeu de votre choix dans notre boutique, vous pouvez utiliser une carte cadeau dédiée aux jeux vidéo et utiliser le crédit de cette carte pour recharger votre console ou votre PC. Nous proposons des cartes pour Xbox, PS5, Steam et bien d’autres encore. Nous proposons de nombreuses offres promotionnelles qui vous permettent de les acheter à un prix plus avantageux. N’attendez pas pour en profiter.

FAQ

Quel est le meilleur jeu roguelite ?

Le meilleur jeu roguelite est Hades. Il est souvent considéré comme l’un des meilleurs jeux du genre grâce à son mélange d’action, d’histoire et de gameplay accessible. Parmi les autres favoris, on trouve Dead Cells, Slay the Spire et Risk of Rain 2 pour les amateurs de différents genres.

Quel est le jeu roguelite le plus difficile ?

The Binding of Isaac : Rebirth est souvent cité comme l’un des roguelites les plus difficiles en raison de ses combinaisons d’objets aléatoires, de ses boss redoutables et de sa courbe d’apprentissage abrupte. D’autres jeux, tels que Returnal et La malédiction des dieux morts, offrent également une difficulté redoutable.

Qu'est-ce qui est mieux, le roguelike ou le roguelite ?

Aucun des deux n’est objectivement meilleur, tout dépend en réalité de vos préférences. Les roguelikes mettent l’accent sur une mort permanente stricte et l’absence de progression d’une partie à l’autre. Les roguelites proposent des améliorations persistantes et ont tendance à être plus accessibles. Les roguelites séduisent les joueurs qui apprécient la progression permanente.

Qu'est-ce qu'un jeu « roguelite » ?

Un roguelite est un jeu qui intègre la mort permanente et la génération procédurale, mais qui propose également une méta-progression, comme le déblocage de nouvelles capacités ou de nouveaux personnages après chaque partie. Il s’agit d’une version plus indulgente et plus accessible du roguelike traditionnel au tour par tour.

Quel est le roguelike le plus populaire ?

Il est difficile d’en choisir un seul, mais Hades figure régulièrement parmi les meilleurs selon la critique et les avis des joueurs ; toutefois, des titres comme Slay the Spire et Dead Cells bénéficient également d’une immense popularité.

Quel roguelite possède la meilleure histoire ?

Les roguelites axés sur l’histoire sont rares, mais des titres comme Hades se démarquent en intégrant une progression narrative dans les boucles de parties.

The best roguelite game is Hades. It is often praised as a top roguelite for its mix of action, story-driven game, and accessible gameplay. Other favorites include Dead Cells, Slay the Spire, and Risk of Rain 2 for fans of different genres.