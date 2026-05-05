16 najlepszych gier typu roguelite: tytuły, w które koniecznie trzeba zagrać w 2026 roku

Najlepsze gry typu roguelite łączą w sobie dwie cechy: rozgrywkę o wysoką stawkę oraz długoterminowy postęp. Zachęcają graczy do powrotu, oferując losowe przebiegi, trwałe ulepszenia oraz wyzwania, które zmieniają się przy każdej rozgrywce.

Na tę listę wybrałem 16 gier typu roguelike reprezentujących różnorodne style; niektóre to dynamiczne tytuły akcji, podczas gdy inne skupiają się na strategii lub eksploracji. Każda gra została wybrana ze względu na swoją wartość powtórkową, system postępów oraz to, jak skutecznie wciąga gracza w ten uzależniający cykl doskonalenia się.

Nasze najlepsze propozycje gier typu roguelite

Po przetestowaniu dziesiątek gier typu roguelite te trzy tytuły wyróżniają się z różnych powodów. Każda z nich doskonale oddaje istotę tego, co sprawia, że ten gatunek jest tak wciągający: wysoka wartość powtórnego grania, satysfakcjonujący postęp oraz mechanika, która angażuje gracza w każdym kolejnym przebiegu.

1 Hades 2020 Inspirowana mitologią gra akcji typu roguelite, charakteryzująca się dynamiczną walką i rozwijającą się fabułą. Zagraj w nią i przekonaj się, dlaczego jest to NAJLEPSZA gra typu roguelite. Buy now 2 Slay the Spire 2019 Roguelite z budowaniem talii, w którym każda rozgrywka zamienia się w strategiczną łamigłówkę. Będziesz eksperymentować z setkami kombinacji kart, ucząc się tworzyć potężne talie i odkrywając nowe synergie oraz style gry podczas każdej wyprawy. Buy now 3 Dead Cells: Return to Castlevania Bundle 2023 Nowoczesna gra akcji typu roguelite połączona z nostalgią za serią Castlevania. Ta wersja Dead Cells zawiera klasyczne postacie, broń i muzykę z legendarnej serii, zachowując jednocześnie płynną i dynamiczna rozgrywkę. Buy now

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16 najlepszych gier typu roguelite, które musisz wypróbować

Oto 16 najlepszych gier typu roguelite. W ile z nich grałeś i która z nich będzie następna?

1. Hades [Najlepsza gra typu roguelite pod względem fabuły opartej na mitologii i akcji]

Nasz wynik 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data premiery 17 września 2020 r. Twórca Supergiant Games Wydawca Supergiant Games Platformy Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows, macOS, iOS

Hades łączy dynamiczne, oparte na umiejętnościach walki z fabułą, która faktycznie ewoluuje z każdym kolejnym przejściem. Wcielając się w Zagreusa, biegasz, pędzisz, wykonujesz szarże i zadajesz ciosy w ręcznie zaprojektowanych lokacjach związanych z greckimi bogami. Tworzysz nietypowe kombinacje bonusów, budując zabójcze konfiguracje postaci. Najciekawsze jest to, jak historie postaci odblokowują się po dziesiątkach prób, a porażki zamieniają się w krok naprzód.

Gra wygląda jak ręcznie rysowana kreskówka, z płynnymi animacjami (prawdziwa gratka na dobrym laptopie do gier) oraz ścieżką dźwiękową, która zmienia się wraz z akcją. Jeśli lubisz gry typu roguelite, Hades to dobry wybór, ponieważ łączy akcję z fabułą, będąc najlepszą grą z gatunku Metroidvania.

Supergiant stworzyło Hadesa w ramach wczesnego dostępu i dopracowało każdy element do perfekcji. Olimpijska obsada reaguje na to, jak grasz, więc twoje relacje zmieniają się tak samo, jak ścieżki rozwoju postaci. Głosy postaci i muzyka Darrena Korba nadają scenom taką samą energię, jaką odczuwasz podczas walk.

Rozgrywka w każdej chwili opiera się na pozycjonowaniu, sprintach w oknach niezniszczalności i synergii błogosławieństw. Łańcuchy ataków zmieniają się, gdy dodasz ulepszenie Daedalusa lub połączysz błogosławieństwa Duo.

Dlaczego to wybraliśmy Powtarzalne rozgrywki w grze Zagreus łączą dynamiczne walki z ewoluującymi dialogami i wątkami fabularnymi, dzięki czemu postęp w grze wydaje się jednocześnie mechaniczny i narracyjny.

Gra „Hades” zdobyła nagrodę BAFTA w kategorii Najlepsza gra (2021 r.), jedną z pięciu nagród przyznanych tej produkcji. Trudno mi było znaleźć w niej jakiekolwiek wady, choć na początku rozgrywki można odnieść wrażenie, że sukces zależy od szczęścia, jednak zróżnicowane rodzaje broni i opcje Heat pozwalają dostosować rozgrywkę do własnych mocnych stron.

Dlaczego ta gra tak bardzo wciąga:

Żadna inna gra typu roguelite nie łączy opartej na postaciach narracji i szybkiej walki na tym poziomie.

Błogosławieństwa olimpijskie łączą się w niesamowite, łatwe do przewidzenia synergie.

System „Heat” podnosi stawkę dzięki precyzyjnym opcjom regulacji trudności.

Stała lokacja główna i historie postaci sprawiają, że każda śmierć wydaje się produktywna.

Nasza ocena: Jeśli szukasz gry typu roguelite, która w równym stopniu nagradza umiejętności i ciekawość, Hades jest złotym standardem w swoim gatunku.

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2. Slay The Spire [Najlepsza gra typu roguelite dla miłośników strategii karcianych]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data premiery 23 stycznia 2019 r. Twórca Mega Crit Wydawca Mega Crit Platformy Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now, Windows, macOS, Linux

Slay the Spire zamienia budowanie talii w pełną napięcia wspinaczkę, która nigdy nie przebiega dwa razy tak samo. Wybierasz karty z ograniczonych pul i przedzierasz się przez znaki zapytania lub elity. Walka jest przejrzysta, bezlitosna i wspaniale matematyczna. Każda tura to mała łamigłówka o wielkich konsekwencjach.

MegaCrit połączyło elementy gier karcianych (CCG) ze strukturą roguelite, a następnie przez lata dopracowywało grę. Cztery klasy wymagają zupełnie odmiennych sposobów myślenia – od cichych kombinacji trucizn po cykliczne wykorzystywanie kul. Codzienne wspinaczki i niestandardowe rozgrywki sprawiają, że meta pozostaje żywa, nawet długo po serii zwycięstw.

Dostosowujesz karty startowe, analizujesz progi zadanych obrażeń, zarządzasz gęstością dobierania kart i opierasz się na mechanizmach reliktów, które nadają całości nową perspektywę. Walki dokładnie pokazują, jak zachowają się przeciwnicy, dzięki czemu z popełnionych błędów można wyciągnąć wnioski. Ta uczciwość mocno przyciąga miłośników strategii. Nie ma tu żadnych krzykliwych animacji, które odwracałyby uwagę od podejmowanych decyzji – a właśnie tak powinna być zaprojektowana najlepsza gra dla jednego gracza tego typu.

Dlaczego to wybraliśmy Klasyk gatunku: precyzyjny dobór kart i przejrzyste starcia, które sprawiają, że każde piętro staje się nową, wartą powtórzenia zagadką.

Slay the Spire ma ocenę „Przeważnie pozytywne” na Steamie, z ponad 160 tysiącami recenzji użytkowników we wszystkich językach. Styl graficzny może budzić kontrowersje, ale przejrzystość walki jest znakomita.

Dlaczego ta gra się sprawdza:

Cztery klasy o radykalnie odmiennych mechanizmach ekonomicznych i skalowaniu.

Setki kart zrównoważonych dzięki precyzyjnej i eleganckiej mechanice walki.

Ogromna baza wiedzy społeczności, wsparcie dla modów i codzienne zadania.

Nasza ocena: Slay the Spire to punkt odniesienia wśród gier typu deckbuilder dla graczy, którzy pragną CZYSTEJ gęstości decyzji i długotrwałego doskonalenia umiejętności.

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3. Pakiet „Dead Cells: Return to Castlevania” [Najlepsza gra typu roguelite dla miłośników nostalgii za serią Castlevania i nowoczesnej dynamiki]

Nasza ocena 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data premiery 6 marca 2023 r. (premiera DLC) Twórca Motion Twin, Imperium Zła Wydawca Motion Twin Platformy PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Linux, Windows, Xbox Series X i S, Xbox One, Mac Systemy operacyjne

Gra „Dead Cells” już wcześniej opierała się na niezwykle dynamicznej pętli błyskawicznej walki, rozgałęzionych biomach i znaczących ulepszeniach. Pakiet „Powrót do Castlevanii” dodaje klasyczne bronie i przesiąknięte gotyckim klimatem poziomy, które łączą pamięć mięśniową potrzebną do szybkiego przechodzenia gry z nawiązaniami do ulubionych elementów fanów, a wszystko to bez spowalniania tempa rozgrywki.

W grze obecny jest również element nostalgii, który nie jest narzucony, ale najlepiej docenić go na oszałamiającym monitorze gamingowym. Na padzie liczy się przede wszystkim wyczucie czasu, okna na parowanie i kontrola w powietrzu. Plany napędzają meta-postęp, a alternatywne wyjścia zachęcają do wybierania zróżnicowanych tras. Wyposażenie z serii Castlevania, od „Vampire Killer” po „Holy Water”, idealnie wpisuje się w konfiguracje postaci, które w głębi serca wciąż przypominają Dead Cells. Wśród unikalnych dodatków znajdziemy dwupoziomową ścieżkę DLC, która rozgałęzia się na sekretne obszary, bogatą listę utworów w nowych aranżacjach oraz ponowne walki z bossami, które wymagają perfekcyjnego wykonania na najwyższym poziomie.

Dlaczego to wybraliśmy Szybka, responsywna pętla akcji wzbogacona o wierne odzwierciedlenie broni i muzyki z serii „Castlevania”.

Do 2023 roku sprzedano ponad 10 milionów egzemplarzy Dead Cells. Ten szum jest w pełni zasłużony. Na początku mogą pojawić się powtarzające się biomy, ale różnorodność DLC i komórki bossów szybko przywracają świeżość rozgrywki.

Dlaczego to działa:

Słynne bronie i przeciwnicy na nowo zinterpretowani z myślą o szybkiej walce.

Różnorodność tras pozostaje wysoka dzięki wielopoziomowym wyjściom i sekretom.

Lata aktualizacji zapewniają bogaty wybór mutacji i przedmiotów.

Nasza opinia: Dla zagorzałych fanów serii „Castlevania” oraz miłośników gier akcji, którzy cenią sobie przede wszystkim tempo, pakiet „Dead Cells: Return to Castlevania” jest idealnym wyborem.

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4. Wejdź do Gungeon [Najlepsza gra typu roguelite z szalonymi strzelaninami i unikami]

Nasza ocena 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data premiery 5 kwietnia 2016 r. Twórca Dodge Roll Wydawca Devolver Digital Platformy PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One

Wejdź do Gungeon znalazło się na liście jako najlepsza gra typu bullet-hell, która nie traktuje siebie zbyt poważnie – i właśnie dlatego się sprawdza. Pomieszczenia eksplodują, zamieniając się w pociski, gracz omija niebezpieczeństwa dzięki niepokonanym unikom, a następnie łączy synergie, które zamieniają zwykłe pistolety w broń niszczącą ekran. Humor trafia w sedno, a skrzynie kuszą do ryzykowania zasobów, czego później można żałować.

Ta gra typu dungeon crawler od Dodge Roll zawiera mnóstwo kalamburów związanych z bronią, sekretów, zadań od postaci niezależnych, ukrytych poziomów, a liczne niespodzianki w Holsterze nagradzają ciekawość. Rytm rozgrywki da się opanować, więc z czasem kurtyny pocisków stają się przewidywalne. Broń i umiejętności pasywne łączą się w konfiguracje, których moc waha się od skromnej do potwornej.

Współpracę z bossami charakteryzuje się spokojną rozgrywką i precyzyjnymi rzutami. Tryb kooperacji dodaje chaotycznej radości, nie zamieniając jednak poziomów w bezładną papkę. To, co wyróżnia tę grę, to jej rozmach. Setki rodzajów broni i przedmiotów łączą się w kombinacje, dzięki którym rozgrywka wydaje się wciąż nowa, nawet długo po pierwszym ukończeniu poziomu z Dragunem.

Dlaczego to wybraliśmy Schematy typu „bullet hell” w połączeniu z mistrzowskim wykonywaniem uników i kreatywnym arsenałem sprawiają, że pokoje wymagają taktycznego podejścia, a rozgrywki są urozmaicone nawet podczas długich sesji.

Gra „Wejdź do Gungeon” ma ocenę „Przeważnie pozytywne” na platformie Steam, z ponad 260 tysiącami recenzji. Losowość może ograniczać skoki mocy, ale znajomość układów pomieszczeń i priorytetów w sklepie pozwala wyrównać passy.

Dlaczego ta gra się sprawdza:

Czas wykonania uniku z przewrotem jest dynamiczny i daje satysfakcję.

Sekrety i alternatywne trasy zapewniają stały rozwój umiejętności.

Tryb kooperacji potęguje komizm, nie umniejszając przy tym poziomu trudności.

Nasza ocena: Jeśli szukasz wciągającej, zręcznościowej rozgrywki strzeleckiej, która nadal nagradza mistrzostwo, Wejdź do Gungeon to klasyk wśród gier typu roguelite.

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5. The Binding of Isaac: Rebirth [Najlepsza gra typu roguelite pod względem pokręconej głębi i możliwości wielokrotnego grania]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data premiery 4 listopada 2014 r. Twórca Nicalis, Inc., Edmund McMillen Wydawca Nicalis, Inc. Platformy Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation Vita, iOS, Xbox Series X i Series S, Xbox One, Windows, macOS, Linux, New Nintendo 3DS, Wii U

Gra „The Binding of Isaac: Rebirth” zamienia strzelankę z widokiem z góry w labirynt synergii przedmiotów i moralnej paniki. Jej pomieszczenia wydają się proste, ale w rzeczywistości zawierają mnóstwo klątw, alternatywnych poziomów i odblokowań, które zmieniają znaczenie każdej decyzji dotyczącej zebrania przedmiotów. Gra jest ponura, szalona, zabawna i można w nią grać w nieskończoność dzięki puli przedmiotów, które mogą zniweczyć lub całkowicie zmienić przebieg rozgrywki.

Remake autorstwa Edmunda McMillena rozszerzył kultowy hit z 2011 roku o nowy silnik, a następnie wzbogacił go o dodatki „Afterbirth” i „Repentance”. Efektem jest gra typu roguelite z wieloletnim dorobkiem tajemnic i siecią tras przypominającą króliczą norę.

Największym atutem jest interakcja z przedmiotami. Łzy zmieniają trajektorię lotu, elementy się kumulują, chowańce krążą wokół lub łączą się, a drobiazgi nieznacznie wpływają na losowość. Cechy charakterystyczne to klimat gry i bogactwo mechaniki. Gra jest groteskowa i w dużym stopniu oparta na liczbach, więc opanowanie jej wymaga zarówno szybkich rąk, jak i encyklopedycznej wiedzy o przedmiotach.

Dlaczego to wybraliśmy Ogromna pula przedmiotów i szalone synergie zapewniają różnorodność w każdym przebiegu.

Gra „The Binding of Isaac: Rebirth” już na początku swojej kariery przekroczyła 5 milionów sprzedanych egzemplarzy we wszystkich wersjach. Grafika może odstraszać niektórych graczy, ale dobrze widoczne pociski i wyraźne sygnały ostrzegawcze sprzyjają rozwojowi umiejętności.

Dlaczego ta gra się sprawdza:

Setki przedmiotów i drobiazgów o niesamowitych interakcjach.

Liczne alternatywne ścieżki i ukryci bossowie poszerzają zakres celów.

Ogromna społeczność modderów zapewnia nowe wyzwania.

Nasza ocena: „The Binding of Isaac: Rebirth” to gra na całe życie, jeśli kochasz ruletkę z zestawami i lubisz zgłębiać tajniki systemu.

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6. Vampire Survivors [Najlepsza gra typu roguelite zapewniająca czystą, bezmyślną zabawę]

Nasza ocena 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data premiery 20 października 2022 r. Twórca Poncle Wydawca Poncle Platformy Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X i Series S, Xbox One, Windows, macOS, iOS, Android, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now

Vampire Survivors sprowadza ten gatunek do chaotycznej rozgrywki wymagającej niewielkiej ilości interakcji. Sterujesz postacią, uruchamia się automatyczny ostrzał, a następnie ekran wypełnia się klejnotami, efektami obszarowymi i deszczem ewolucji. Rozgrywki zaczynają się delikatnie, by następnie przerodzić się w potężne fantazje, w których w ciągu kilku minut miażdżysz dziesiątki tysięcy wrogów.

Gra obsługuje również lokalny tryb kooperacji, pozwalając nawet czterem graczom dzielić to szaleństwo w tej elitarnej grze o przetrwaniu. To prawdziwa uczta dla eksperymentów z budowaniem postaci, niezależnie od tego, czy chcesz ekranów czosnku, czy ewolucji biczów. Podstawową pętlą rozgrywki jest kontrola trasy i tempo zdobywania XP. Manewrujesz wśród tłumów i decydujesz, kiedy ewoluować, a kiedy skupić się na zwiększaniu podstawowych obrażeń.

Gra jest przystępna i dynamiczna, co sprawia, że idealnie nadaje się na „grę na wszelki wypadek” pomiędzy cięższymi tytułami. Jej największym atutem jest brak komplikacji. W ciągu kilku sekund zaczynasz grać, a już po piętnastu minutach masz co opowiadać o absurdalnej synergii.

Dlaczego to wybraliśmy Minimalne nakłady, maksymalne korzyści: pozycjonowanie i rozbudowa postaci napędzają eskalującą pętlę walki z hordami, idealną zarówno na krótkie, jak i długie sesje.

Gra „Vampire Survivors” zdobyła nagrodę BAFTA w kategorii Najlepsza gra (2023). Grafika jest surowa, ale jej przejrzystość doskonale sprawdza się na zatłoczonych ekranach.

Dlaczego ta gra się sprawdza:

Dziesiątki rodzajów broni i kombinacji pasywnych umiejętności.

Mnóstwo trybów, reliktów i sekretów.

Świetna gra na kanapę dla graczy na każdym poziomie zaawansowania.

Nasza ocena: Jeśli szukasz natychmiastowego zastrzyku dopaminy połączonego z podejmowaniem znaczących decyzji, „Vampire Survivors” to niezrównana gra z gatunku roguelite.

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7. Kult Baranka [Najlepsza gra typu roguelite, w której wcielasz się w uroczego przywódcę sekty i budujesz swoją społeczność oraz toczysz bitwy]

Nasza ocena 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data premiery 11 sierpnia 2022 r. Twórca Ogromny potwór Wydawca Devolver Digital Platformy Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X i Series S, Xbox One, Windows, macOS, GeForce Now

Po części gra o budowaniu miasta, po części eksploracja lochów – w „Kult Baranka”” w dzień głosisz kazania, a w nocy przeprowadzasz czystki. Kazania zapewniają pasywne bonusy, rytuały regulują zasoby, a potem pędzisz do niewielkich lochów po broń, klątwy i ratowanie wyznawców, którzy zasilają twoją owczarnię. Równowaga między mroczną rozgrywką typu dungeon crawler a budowaniem świata tworzy pętlę rozgrywki, która wydaje się zarówno strategiczna, jak i osobista.

Zmiana kierunku przez Ogromny potwór między zarządzaniem a ekspedycjami sprawia, że pętla rozgrywki pozostaje świeża. Dekorowanie, wybory doktrynalne i cechy wyznawców zamieniają bazę w przytulny zestaw wyzwań, podczas gdy lochy zaspokajają pragnienie akcji dzięki szybkim arenom i wymagającym bossom.

Zarządzanie ma znaczenie. Choroby, niezadowolenie i głód mogą narastać, jeśli się je zignoruje, więc rytuały i budowanie porządku stają się satysfakcjonującą częścią metagry. Ekspedycje do lochów wydają się dostosowane do tego rytmu – są na tyle krótkie, że można je wcisnąć między obowiązki domowe. Gra jest urocza i mroczna – podobnie jak w innych tytułach, takich jak „Kult Baranka””. Po premierze pojawił się plan aktualizacji, który wprowadził wydarzenia i ulepszenia ułatwiające rozgrywkę.

Dlaczego to wybraliśmy Szybkie wyprawy do lochów napędzają wciągającą symulację życia w wiosce. Walka, zarządzanie, opieka nad podwładnymi i rozwój bazy wzajemnie się wzmacniają pomiędzy kolejnymi wyprawami.

Gra „Kult Baranka”” sprzedała się w nakładzie 1 miliona egzemplarzy w pierwszym tygodniu. Mikrozarządzanie bazą może stanowić wąskie gardło, ale rytuały i ulepszenia otwierają skróty, które ograniczają rutynowe zadania.

Dlaczego ta gra się sprawdza:

Wybory doktryn i rytuały znacząco wpływają na przebieg rozgrywki.

Wyznawcy wprowadzają nieprzewidywalne wątki fabularne i sytuacje, w których ryzyko idzie w parze z nagrodą.

Dynamiczna walka z łatwymi do zrozumienia broniami i klątwami.

Nasza ocena: „Kult Baranka”” to uroczo mroczna propozycja, jeśli lubisz gry o zarządzaniu i szybkie walki.

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8. Klątwa martwych bogów [Najlepsza gra typu roguelite, w której opanujesz ciemność i chciwość]

Nasza ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data premiery 23 lutego 2021 r. Twórca Passtech Games Wydawca Focus Entertainment Platformy Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Windows, GeForce Now, Xbox One, Amazon Luna

Klątwa martwych bogów to gra typu roguelite, w której eksplorujesz świątynie, a każda decyzja zależy od zarządzania światłem i klątwami. Musisz balansować między wytrzymałością, parowaniem ciosów i modyfikatorami, przemierzając komnaty, które kuszą cię mocą za pewną cenę.

Każdy skarb wiąże się z ryzykiem, a im dalej się posuwasz, tym wyższa staje się cena w tej najlepszej grze survivalowej. Passtech Games stworzyło zwartą, zachęcającą do wielokrotnego grania pętlę rozgrywki osadzoną w ponurych świątyniach inspirowanych kulturą Mezoameryki. Przebiegi gry opierają się na wyborach tras na mapie komnat, z których każda oferuje korzyści lub elitarne spotkania.

Najpierw wybierasz, w jakie walki się angażujesz, a potem – jakie długi zaciągasz, bo za zdrowie można kupić niemal wszystko. Z chwili na chwilę staje się to coraz bardziej oczywiste. Broń ma charakterystyczne rytmy, okna na parowanie są szerokie, ale nie nieograniczone, a pochodnia zmienia mechanikę walki. Klątwy kumulują się jako półtrwałe modyfikatory, które wpływają na twoją konfigurację postaci, dopóki nie usuniesz ich podczas walki z bossem.

Dlaczego to wybraliśmy Wymagająca walka wręcz i kompromisy związane z korupcją sprawiają, że każda decyzja dotycząca reliktów jest znaczącym, przemyślanym ryzykiem.

Podczas długich sesji grindowania kafelki pomieszczeń mogą się powtarzać, ale pula klątw i różnorodność broni sprawiają, że trasy pozostają urozmaicone.

Dlaczego to działa:

Zepsucie wprowadza tematyczne zwroty akcji, które zmieniają przebieg rozgrywki, a nie tylko wzmacniają statystyki.

System klątw zamienia ryzyko w sztukę tworzenia buildów, dzięki czemu chciwość staje się stylem gry.

Zestawy trzech broni umożliwiają satysfakcjonujące okazje do karania przeciwników poprzez parowanie i przechodzenie do kombinacji ciosów.

Nasza ocena: „Klątwa martwych bogów” to dopracowana, łatwa do opanowania gra typu roguelite, która nagradza chciwe wybory niezapomnianymi konfiguracjami postaci i przejrzystą walką.

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9. Risk of Rain 2 [Najlepsza gra typu roguelite zapewniająca szaleństwo w trybie wieloosobowym i gwałtowne wzrosty mocy]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data premiery 11 sierpnia 2020 r. Twórca Hopoo Games Wydawca Gearbox Publishing Platformy PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X i S, Windows, Google Stadia

Risk of Rain 2 to chaotyczna gra 3D z perspektywy trzeciej osoby, w której upływ czasu zwiększa poziom trudności, a rozgrywka w trybie kooperacyjnym nabiera tempa, przechodząc od kruchości do niepowstrzymanej siły. Każdy etap to sprint w poszukiwaniu teleportu, farmienie elitarnych przeciwników i gromadzenie reliktów, a artefakty i przedmioty księżycowe zmieniają zasady, umożliwiając szalone eksperymenty z budowaniem postaci.

Postacie grają zupełnie inaczej – od podstawowych umiejętności Commando, przez wybuchowy rzut hakiem Loadera, po precyzyjne okna krytyczne Railgunnera. Każda postać ma unikalne umiejętności w tej popularnej grze RPG, więc nauka łączenia umiejętności w trybie kooperacyjnym dodaje element pracy zespołowej do typowej pętli roguelite.

Największym atutem jest wykładniczy wzrost. Dziesięć minut starannego gromadzenia zasobów przeradza się w lawinę efektów aktywowanych przy trafieniu, które niszczą całe areny, a artefakty zmieniają metagrę – od rojów wrogów po dominację przedmiotów. Opcjonalne tryby „Prismatic Trials” i „Eclipse” oferują dodatkowe wyzwania dla weteranów. Najlepiej gra się w gronie przyjaciół, gdzie role tworzą spontaniczne składy drużynowe i budują synergię.

Dlaczego to wybraliśmy Areny 3D, tryb kooperacji dla czterech graczy oraz dynamiczne łączenie przedmiotów tworzą spektakularne krzywe mocy i decydujące momenty oparte na pracy zespołowej.

Ocena graczy na Steamie dla Risk of Rain 2 to „Przeważnie pozytywna”. Grafika w późniejszych etapach gry może być nieco przeładowana, ale czytelne sygnały i narzędzia mobilności pozwalają doświadczonym graczom zachować kontrolę.

Dlaczego to działa:

Skalowanie oparte na czasie wymusza szybkie decyzje, a nie żmudne oczyszczanie mapy.

Krzywe mocy zmieniające się z rundy na rundę, które przekształcają kruche zestawy w potężne konfiguracje niszczące ekran, zwłaszcza w trybie kooperacji.

Artefakty i przedmioty księżycowe zmieniają zasady gry, zapewniając wysoką powtarzalność.

Nasza ocena: Risk of Rain 2 to kooperacyjna gra typu roguelite, która zapewnia satysfakcję w miarę jak twoja grupa poznaje mapy i odkrywa niesamowite kombinacje przedmiotów.

10. Inscryption [Najlepsza gra typu roguelite dla miłośników niespodzianek i zwrotów akcji]

Nasza ocena 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data premiery 19 października 2021 r. Twórca Gry Daniela Mullinsa Wydawca Devolver Digital Platformy Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X i Series S, Xbox One, Windows, macOS, Linux, GeForce Now, Xbox Cloud Gaming

Inscryption to wyjątkowa gra z gatunku horrorów i przełamująca schematy gatunku gra typu deckbuilder. Zaczyna się jako gra karciana o przetrwaniu w chatce, by następnie przerodzić się w zagadki rodem z escape roomów i meta-opowiadanie. Mechanika ofiar, totemy i celowo nierówne starcia uczą cię łamania zasad, a następnie skłaniają do kwestionowania samych zasad.

Gra „Gry Daniela Mullinsa” zanurza się w atmosferę tajemnicy. Struktura aktów na nowo definiuje zasady gry planszowej i fabułę, ale motywem przewodnim jest sprytna matematyka ryzyka: wymiana zdrowia na tempo oraz wykorzystywanie pętli poświęceń. Zagadki w chatce i poza nią skrywają trwałe wzmocnienia oraz wskazówki fabularne.

Zestaw kart jest celowo niewielki, co kładzie nacisk na kombinacje, a nie na różnorodność. Dużą rolę odgrywa również atmosfera, tworzona przez niepokojące efekty dźwiękowe, diegetyczny interfejs użytkownika oraz postacie, które wydają się współuczestniczyć w twoich wyborach.

Dlaczego to wybraliśmy Połączenie budowania talii z łamigłówkami i meta-horrorem, które nagradza ciekawość i umiejętność dostosowania się.

W ciągu kilku miesięcy od premiery sprzedano ponad 1 000 000 egzemplarzy gry Inscryption. Zmiany w połowie rozgrywki mogą dzielić purystów, ale korzyści są pomysłowe i utrzymują wysokie tempo.

Dlaczego to działa:

Synergia między ofiarami a totemami pozwala tworzyć zwarte, ale wyraziste talie.

Zagadki typu „escape room” są bezpośrednio powiązane z postępem w grze.

Warstwa meta nadaje zwycięstwom i porażkom niezapomniany charakter.

Nasza ocena: „Inscryption” to jedna z nielicznych gier typu roguelite z budowaniem talii, która zaskakuje zarówno pod względem mechaniki, jak i fabuły.

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11. Returnal [Najlepsza gra typu roguelite oferująca intensywną akcję science fiction i niesamowitą atmosferę]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data premiery 15 lutego 2023 r. (wersja na PC) Twórca Housemarque, Climax Studios Wydawca PlayStation Publishing LLC Platformy PlayStation 5, Windows

Returnal to dynamiczna strzelanka z perspektywy trzeciej osoby, charakteryzująca się intensywnymi sekwencjami strzeleckimi typu „bullet hell” oraz powtarzającą się fabułą science fiction, w której każda katastrofa na Atroposie uczy gracza nowych tras i rytmów działania przeciwników. Gra łączy precyzję gier zręcznościowych z nastrojową narracją.

Każdy cykl tej czołowej gry na PC resetuje świat, a wrogowie stają się coraz szybsi, bossowie coraz groźniejsi, a Selene (twoja postać) próbuje poskładać fragmenty swojej przeszłości. Studio Housemarque przeniosło swoje doświadczenie z gier zręcznościowych na wielko-budżetową produkcję. Biomy zmieniają się w każdej pętli, a łańcuchy adrenaliny nagradzają serie bez trafień, zapewniając wyostrzone zmysły i większe obrażenia.

Funkcje kontrolera DualSense na PS5 kładą nacisk na sprzężenie zwrotne i tryby ADS. Bossowie są przewidywalni, ale wymagający, a cechy broni ewoluują w kierunku wyjątkowo popularnych opcji. Codzienne wyzwania i sekwencje w domach dodają cele wykraczające poza samo ukończenie gry. Fabuła jest wieloznaczna, a wskazówki w otoczeniu oraz nagrania audio wzbogacają wątek Selene.

Dlaczego to wybraliśmy Wysokiej jakości walka z perspektywy trzeciej osoby z mechaniką resetowania po śmierci wymaga opanowania ruchu, wyczucia czasu i kontroli nad areną.

Gra „Returnal” jest laureatem nagrody BAFTA Games w kategorii Najlepsza gra (2022). (Źródło: lista nagród BAFTA). Poszczególne rozgrywki mogą być długie jak na sesję od czasu do czasu, ale stałe narzędzia i skróty znacznie ograniczają powtarzalność.

Dlaczego ta gra się sprawdza:

Pasożyty i artefakty tworzą interesujące, nierównoważne kompromisy między ryzykiem a korzyściami.

Choreografia walk z bossami jest wymagająca, ale sprawiedliwa, co idealnie nadaje się do wielokrotnych prób.

Wiele ścieżek rozwoju sprawia, że nawet nieudane rozgrywki są produktywne.

Nasza ocena: Returnal to flagowa konsolowa gra typu roguelite dla graczy, którzy pragną niezwykle dynamicznej walki osadzonej w bogatym klimacie science fiction.

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12. Deep Rock Galactic: Ocalony [Najlepsza gra typu roguelite do wspólnego niszczenia robali pod ziemią z przyjaciółmi]

Nasza ocena 8.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data premiery 14 lutego 2024 r. Twórca Funday Games Wydawca Wydawnictwo Ghost Ship Platformy GeForce Now, Microsoft Windows

Deep Rock Galactic: Ocalony to jednoosobowa strzelanka typu „survivor”, osadzona w górniczym uniwersum DRG. Musisz unikać rojów przeciwników i łączyć ulepszenia, by przejąć kontrolę nad absurdalnie rozległym obszarem, a charakterystyczny dla krasnoludów zapał sprawia, że rozgrywka jest dynamiczna i wciągająca.

Broń strzela automatycznie. Możesz skupić się na unikach, wydobywaniu surowców i zbieraniu ulepszeń, podczas gdy w tej obowiązkowej grze kooperacyjnej rozgrywa się prawdziwy chaos. Wyposażenie dostosowane do poszczególnych klas oraz ścieżki rozwoju sprzętu pozwalają ci zanurzyć się w ścieżkach wiertniczych lub blokowaniu obszarów działania. Poziomy szybko stają się coraz trudniejsze, więc mądre wybieranie przedmiotów i planowanie trasy mają ogromne znaczenie.

To satysfakcjonujące przełożenie tożsamości gry macierzystej na zwięzłą pętlę rozgrywki. Premiera wersji 1.0 przyniosła poprawki balansu i nową zawartość, które dopełniły strukturę wczesnego dostępu.

Dlaczego to wybraliśmy Rój przeciwników w stylu Survivor, wydobywanie surowców i konfiguracje klas łączą się w szybkie rozgrywki solo z wyraźną progresją i satysfakcjonującymi ścieżkami rozwoju wyposażenia. |

Deep Rock Galactic: Ocalony osiągnął na SteamDB rekordową liczbę 56 943 graczy jednocześnie. Brakuje tu chaosu trybu kooperacyjnego z oryginalnej gry, ale pętla budowania i wydobywania surowców pobudza te same ośrodki nagrody w mózgu.

Dlaczego ta gra się sprawdza:

Wydobycie stanowi źródło zasobów niezbędnych do tworzenia większych konstrukcji.

Klasy i atuty nadają rozgrywce wyraźnie różne style.

Ścieżka dźwiękowa i udźwiękowienie sprawiają, że atmosfera jest zabawna, a nie monotonna.

Nasza ocena: Deep Rock Galactic: Ocalony to zabawna wariacja na temat DRG, która zaspokaja pragnienie „jeszcze jednej rozgrywki” dzięki gwałtownym wzrostom mocy napędzanym wydobyciem.

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13. Święte Kamienie [Najlepsza gra typu roguelite oferująca przystępną przygodę fantasy]

Nasz wynik 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data premiery 21 lipca 2018 r. Producent CFK Co., Ltd. Wydawca CFK Co., Ltd. Platformy Nintendo Switch, Wii U, Game Boy Advance, Nintendo 3DS

Sacred Stones to gra akcji w stylu retro, skupiająca się na walkach z bossami, z możliwością szybkiego ponownego podejścia i nauki schematów. Sacred Stones nawiązuje do klasycznych gier platformowo-akcyjnych, oferując jednocześnie rytm krótkich sesji, który fani gier typu roguelite cenią sobie, gdy chcą poćwiczyć walki i dopracować trasy.

„Sacred Stones” to gra akcji w stylu pixel-art, oparta na starciach z bossami i prostym zestawie broni. Jest prosta z założenia: skoncentrowana lista ruchów, czytelne sygnały i jasna pętla „spróbuj ponownie” sprawiają, że jest przystępna dla nowicjuszy w walce opartej na schematach.

Postęp w grze kładzie nacisk na opanowanie umiejętności, a nie na statystyki. Zdobędziesz kilka rodzajów broni i dopracujesz swoje pozycjonowanie. Potraktuj tę grę jako odświeżenie w gatunku pełnym skomplikowanych mechanizmów. Szybko się jej nauczysz, a doskonalenie umiejętności daje ogromną satysfakcję.

Dlaczego to wybraliśmy Krótkie rundy w stylu retro, z naciskiem na walkę z bossami i szybką zmianą broni, sprawiają, że gra jest łatwa do opanowania, a jej mistrzostwo daje satysfakcję.

Gra nawiązuje bardziej do klasycznej akcji niż do pełnej progresji w stylu roguelite, ale rytm szybkich ponownych prób dobrze pasuje do odbiorców tego gatunku.

Dlaczego ta gra się sprawdza:

Krótkie rundy sprawiają, że gra idealnie nadaje się na szybkie sesje.

Wyraźne sygnały pozwalają skutecznie opanować wyczucie czasu i zachowanie odległości.

Minimalna rotacja wyposażenia pozwala skupić się na rozwoju umiejętności.

Nasza ocena: Sacred Stones to prosta, przejrzysta gra rozwijająca umiejętności, która świetnie uzupełnia cięższe tytuły typu roguelite w twoim repertuarze.

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14. Blue Prince [Najlepsza gra typu roguelite pod względem tajemniczości i opanowywania kolejnych pomieszczeń]

Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data premiery 10 kwietnia 2025 r. Twórca Dogubomb Wydawca Raw Fury Platformy PlayStation 5, GeForce Now, Xbox Series X i S, Windows

Blue Prince to proceduralna gra typu „crawler” osadzona w rezydencji, w której gracz rozmieszcza pomieszczenia i stara się jak najlepiej wykorzystać ograniczoną liczbę ruchów. Każda rozgrywka to wyzwanie związane z rozwiązywaniem problemów przestrzennych, będące połączeniem łamigłówek i planowania w stylu roguelite, z sekretami ukrytymi za ryzykownymi objazdami i rzadkimi kluczami.

Wydana w kwietniu 2025 roku gra Blue Prince łączy łagodną krzywą nauki z podstępnym generatorem układów. To gracz decyduje o kolejnym pomieszczeniu, zarządza zasobami potrzebnymi do otwarcia zamków i stworzenia skrótów oraz poszukuje reliktów, które na nowo definiują priorytety. Powściągliwa oprawa graficzna pozwala skupić uwagę na mapie i oferowanych przez nią wyborach. Niektóre z nich prowadzą do przydatnych ulepszeń, podczas gdy inne odblokowują tajemnicze sekrety lub niebezpieczne ślepe zaułki w tej epickiej grze logicznej.

W miarę jak dom ujawnia nowe zasady, dostosowujesz się, wybierając typy pomieszczeń, które wpisują się w twój plan trasy. Nie chodzi tu tyle o błyskawiczną zręczność, co o elegancką efektywność.

Dlaczego to wybraliśmy Pomieszczenia do projektowania i ograniczona liczba ruchów sprawiają, że eksploracja staje się strategią, a dążenie do pokoju nr 46 stanowi podstawę długoterminowych celów.

W okresie premiery około 86% recenzji użytkowników serwisu Steam było pozytywnych. Początkowe etapy mogą wydawać się niejasne, ale gdy już zrozumie się zasady, optymalizacja rezydencji staje się wciągająca.

Dlaczego to działa:

Przejrzysty interfejs użytkownika sprawia, że wysiłek umysłowy skupia się na trasie, a nie na menu.

Odblokowania zachęcają do stosowania nowych strategii zamiast zwykłego podnoszenia statystyk.

Łamigłówki idealnie współgrają z ryzykiem typowym dla gier typu roguelite, a objazdy kuszą do wyboru alternatywnych dróg.

Nasza ocena: „Blue Prince” to przemyślana, wyważona gra typu roguelite z elementami łamigłówek, przeznaczona dla graczy, którzy uwielbiają wyciskać maksimum wydajności z ograniczonej liczby ruchów.

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15. Windblown [Najlepsza gra typu roguelite dla fanów szybkiej akcji w trybie kooperacyjnym]

Nasz wynik 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Data premiery 24 października 2024 r. Twórca Motion Twin Wydawca Motion Twin, Kepler Ghost Platformy Microsoft Windows, GeForce Now

Windblown, stworzony przez studio odpowiedzialne za Dead Cells, oferuje szybką walkę opartą na sprintach oraz koordynację w trybie kooperacji. Gra stawia na krótkie rundy pełne technicznych manewrów i pozwala graczom przemykać się przez tłumy przeciwników, synchronizując ataki z partnerem.

Oficjalna strona Motion Twin opisuje tę grę jako pełną energii akcję typu roguelite z elastycznym arsenałem i stylowym poruszaniem się. Możesz spodziewać się rozgrywek, w których równie ważna jest precyzja wykonania, co planowanie trasy. Konfiguracje postaci skupiają się na mobilności, kontroli tłumu i okazjach do zadawania potężnych ciosów. Tempo gry jest szybkie.

Dlaczego to wybraliśmy Stworzona z myślą o szybkości i powtórnej rozgrywce: dynamiczna walka oraz plan rozwoju zawartości, który z czasem dodaje nowe biomy i systemy.

Jeśli w twoich ulubionych grach typu roguelite musisz najpierw przechytrzyć przeciwnika, zanim pokonasz go matematycznie, ta gra jest właśnie dla ciebie.

Dlaczego ta gra trafia w sedno:

Tryb kooperacji wzbogaca rozgrywkę o elementy związane z wyczuciem czasu i dopasowaniem ról, nie spowalniając przy tym tempa akcji.

Krótkie sesje zachęcają do testowania nowych broni zamiast ich gromadzenia.

Gra kładzie nacisk na opanowanie poruszania się, dzięki czemu umiejętności gracza pozostają w centrum uwagi.

Nasza ocena: „Windblown” trafia w sedno dla graczy, którzy w grach typu roguelite cenią sobie stylową szybkość i synergię w trybie kooperacyjnym.

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16. Slay the Spire 2 [Najlepsza nadchodząca gra typu roguelite hybrydowa]

Nasza ocena Do ustalenia Data premiery Wczesny dostęp (marzec 2026 r.) Twórca MegaCrit Wydawca Megacrit Platformy Do ustalenia

Slay the Spire 2 to kontynuacja nowoczesnej gry typu deckbuilder, która rozszerza pulę kart, klasy postaci oraz strukturę rozgrywki, a także oferuje ulepszenia graficzne i interfejsu użytkownika mające na celu poprawę czytelności. Gra jest pozycjonowana jako ewolucja charakterystycznej dla oryginału precyzyjnej gęstości decyzji , a nie jako sequel zawierający wszystko, co tylko możliwe.

Zespół ogłosił zmieniony harmonogram wczesnego dostępu, aby dać zespołowi deweloperskiemu więcej swobody. To opóźnienie sugeruje, że skupiono się na jakości i lepszym wyodrębnieniu klas, a właśnie tego potrzebuje kontynuacja tej rangi. Możecie spodziewać się znanej rozgrywki z nowymi mechanicznymi niuansami i rodzajami spotkań, które wstrząsną sposobem oceny kart i wyborem ścieżek.

To pozycja, na którą powinni zwrócić uwagę gracze ceniący eleganckie drzewa decyzyjne. Oczekiwania są wysokie, ponieważ w tym gatunku większość gier typu deckbuilder wciąż porównuje się z pierwszą częścią serii.

Dlaczego to wybraliśmy Wczesny dostęp zaplanowano na marzec 2026 roku. Gra rozbuduje sprawdzoną formułę LOVED o nowe postacie, karty i rozgałęzione warianty aktów, zachowując jednocześnie przejrzystość oryginału.

Opóźnienie wydłuża czas oczekiwania, ale więcej czasu powinno przełożyć się na bardziej dopracowane systemy i lepszą równowagę. W międzyczasie sprawdź niesamowite gry, takie jak „Slay the Spire””.

Dlaczego ta gra się sprawdza:

Dłuższy pas startowy zazwyczaj oznacza lepszą równowagę już od pierwszego dnia.

Odświeżenie grafiki powinno poprawić przejrzystość podczas walki w turach o wysokim APM.

Nowi przeciwnicy i wydarzenia zmienią zasady tworzenia talii.

Nasza ocena: „Slay the Spire 2” to najważniejsza gra typu deckbuilder, jaka wkrótce się pojawi, a dodatkowy czas poświęcony na jej tworzenie prawdopodobnie zaowocuje trwałą głębią rozgrywki.

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Moja ogólna ocena: Od jakiej gry typu roguelite warto zacząć?

Oto dokładnie to, w co warto zagrać na początku, w zależności od tego, jak lubisz się uczyć i jak podchodzisz do rozgrywek:

Współcześni fani → Hades . Szybka rozgrywka, sprawiedliwe etapy z bossami, bogate możliwości tworzenia postaci, mocne zwroty akcji w fabule.

. Szybka rozgrywka, sprawiedliwe etapy z bossami, bogate możliwości tworzenia postaci, mocne zwroty akcji w fabule. Początkujący → Vampire Survivors . Lżejsza rozgrywka, krótkie sesje, wyraźne skoki mocy, widoczny postęp.

→ . Lżejsza rozgrywka, krótkie sesje, wyraźne skoki mocy, widoczny postęp. Hardkorowi gracze → Noita . Głębia mechaniki, wymagająca fizyka, ogromne możliwości rozwoju magii różdżkowej.

→ . Głębia mechaniki, wymagająca fizyka, ogromne możliwości rozwoju magii różdżkowej. Gracze rekreacyjni → Dead Cells. Szybkie poruszanie się, przejrzyste biomy, wiele realnych tras.

Co mówią gracze na Reddicie i Steamie?

Jeśli potrzebujesz trzeciej opinii, oto co inni gracze mówią o grach typu roguelite z naszej listy.

Gra Wypowiedź gracza Źródło Hades „Zawsze jest coś nowego do odkrycia lub kolejny etap do pokonania. Gorąco polecam!” @HorusZA Społeczność Steam Slay the Spire „Problem ze Slay the Spire polega na tym, że sprawiło, że wszystkie inne gry typu roguelite z budowaniem talii stały się przestarzałe, zanim jeszcze się pojawiły.” @Mymla Społeczność Steam Dead Cells „…Absolutnie wspaniała i genialna gra, nawet w tej wczesnej fazie. Tak, będziesz często ginąć, ale nigdy nie wydaje się to niczym strasznym. Sens tej gry polega przecież na walce z chwili na chwilę – a fakt, że za każdą rozgrywkę otrzymujesz nagrodę w postaci powolnego, stałego postępu, sprawia, że nigdy nie czujesz się oszukany. Gorąco polecam.”@Lizardo Społeczność Steam The Binding of Isaac: Rebirth „To zrujnuje ci życie. Ta gra to błogosławieństwo i przekleństwo”. @Practical_Doughnut27 Reddit Vampire Survivors „Bardzo fajna gra, zdecydowanie warta tej śmiesznie niskiej ceny… nawet jako okazjonalna rozrywka typu »pogram, czekając, aż ugotuje się obiad«, jest tego warta.” @LupinThe8th Reddit

Jak wybrać najlepszą grę z gatunku roguelite w 2025 roku?

Na naszym blogu, tworzonym przez graczy dla graczy, znajdziesz bardziej szczegółowe i pełne pasji spostrzeżenia graczy. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci wybrać to, co najlepsze.

Zdecyduj o długości pętli: krótkie przebiegi nagradzają szybkie sesje, dłuższe sprzyjają planowaniu trasy i zmianom kursu w trakcie gry.

Sprawdź postępy w grze: jeśli stopniowe odblokowywanie elementów pomaga Ci się uczyć, wybieraj tytuły z przejrzystymi drzewkami ulepszeń.

Dopasuj schemat sterowania: mysz i klawiatura sprawdzają się najlepiej w grach karcianych i menu, a kontroler nadaje się do gier akcji i platformówek.

Zwróć uwagę na rytm walk z bossami: jasne wskazówki i czytelne schematy mają większe znaczenie niż same paski zdrowia.

Zwróć uwagę na aktywność społeczności: aktywna scena modów, dyskusje użytkowników, aktualizacje i poradniki przyspieszają naukę.

Sprawdź krzywą trudności: dobry początkowy biom uczy, późniejsze strefy sprawdzają umiejętności, a końcowa faza gry wymaga mistrzostwa.

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Często zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra typu roguelite?

Najlepszą grą typu roguelite jest „Hades”. Jest ona często uznawana za jedną z najlepszych gier tego gatunku ze względu na połączenie akcji, fabuły i przystępnej rozgrywki. Inne popularne tytuły to „Dead Cells”, „Slay the Spire”” oraz „Risk of Rain 2” dla fanów różnych gatunków.

Jaka jest najtrudniejsza gra typu roguelite?

Gra „The Binding of Isaac: Rebirth” jest często wymieniana jako jedna z najtrudniejszych gier typu roguelite ze względu na losowe kombinacje przedmiotów, brutalnych bossów i stromą krzywą nauki. Inne gry, takie jak „Returnal” i „Klątwa martwych bogów”, również oferują wymagający poziom trudności.

Co jest lepsze: roguelike czy roguelite?

Obiektywnie żadna z tych opcji nie jest lepsza – wszystko zależy od osobistych preferencji. Gry typu roguelike skupiają się na surowej zasadzie „permadeath” i braku postępów między kolejnymi rozgrywkami. Gry typu roguelite oferują trwałe ulepszenia i są zazwyczaj bardziej przystępne. Gry typu roguelite przemawiają do graczy, którzy cenią sobie stały postęp.

Czym jest gra typu roguelite?

Roguelite to gra, która zawiera mechanizm „permadeath” i generowanie proceduralne, ale oferuje również meta-postęp, taki jak odblokowywanie nowych umiejętności lub postaci po każdej rozgrywce. Jest to bardziej wyrozumiała i przystępna wersja tradycyjnego turowego roguelike’a.

Jaka jest najpopularniejsza gra typu roguelike?

Trudno wybrać jedną, ale „Hades” niezmiennie plasuje się wśród najlepszych pod względem uznania krytyków i opinii graczy, choć tytuły takie jak „Slay the Spire”” i „Dead Cells” również cieszą się ogromną popularnością.

Która gra typu roguelite ma najlepszą fabułę?

Roguelite z rozbudowaną fabułą są rzadkością, ale wyróżniają się takie tytuły jak „Hades”, które wplatają rozwój fabularny w cykle rozgrywki.

The best roguelite game is Hades. It is often praised as a top roguelite for its mix of action, story-driven game, and accessible gameplay. Other favorites include Dead Cells, Slay the Spire, and Risk of Rain 2 for fans of different genres.