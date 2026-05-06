16 giochi horror per Xbox che ti terranno sveglio per tutto il 2026

Perdersi nei giochi horror su Xbox è ogni volta una vera e propria scarica di adrenalina. C’è qualcosa di speciale nell’immergersi in un mondo terrificante, sapendo che dovrai combattere, nasconderti o scappare per salvarti la vita.

Forse è quel silenzio inquietante prima che tutto vada terribilmente storto. Forse sono le creature da incubo in agguato proprio dietro l’angolo. O forse è il lento dispiegarsi di una trama contorta che ti fa mettere tutto in discussione.

Se ami i film horror, i giochi di sopravvivenza o gli incubi psicologici, abbassa le luci, alza il volume e preparati a sopravvivere.

Se sei un giocatore Xbox che ama i film horror, i survival horror ad alta tensione o gli incubi psicologici contorti, non mancano certo esperienze terrificanti che ti aspettano. Dall’horror in prima persona alle brutali lotte per la sopravvivenza e agli enigmi da brivido, qui c’è qualcosa che ti entrerà sotto pelle.

Quindi, abbassa le luci, alza il volume e preparati a lottare per la tua vita. I giochi più spaventosi non si giocano e basta, bisogna sopravvivere.

La nostra Top 3 dei migliori giochi horror

I giochi horror sono di ogni tipo e dimensione, uno terrificante e fantastico quanto l’altro. Tuttavia, quando si tratta di tenerti sveglio la notte, ci sono alcuni titoli che spiccano di più e meritano una menzione a parte prima di addentrarci nella lista completa con tutti i dettagli piccanti:

1 Alan Wake 2 2023 Cerca di trovare una via d’uscita dalla tua storia incredibilmente terrificante nei panni di uno scrittore che non riesce a scrivere un lieto fine nemmeno quando ne va della sua vita. Buy now 2 The Outlast Trials 2024 Trovati catapultato in una brutale esperienza horror e fai del tuo meglio per sopravvivere a esperimenti terribilmente contorti e sadici. La paura è la tua unica costante. Buy now 3 Resident Evil Village 2021 Affronta creature grottesche e svela gli oscuri segreti di un villaggio misterioso in questa agghiacciante avventura survival horror. Buy now

Ovviamente, questa breve lista è solo un piccolo assaggio di ciò che ti aspetta. Come piatto forte per tutti voi intenditori dell’horror, oggi ti ho portato 16 titoli in totale. Resta con me e ti prometto che non rimarrai deluso.

I 16 migliori giochi horror per Xbox per alimentare i tuoi incubi

Sei qui per vivere quell’esperienza terrificante per eccellenza, quella che ti fa battere forte il cuore e ti tiene con il fiato sospeso anche molto tempo dopo aver smesso di giocare. Sei pronto per un’avventura da incubo che ti farà paura persino di spegnere la luce? Allora non aspettiamo oltre e tuffiamoci nei migliori giochi horror su Xbox!

1. Alan Wake 2 [Il miglior horror psicologico incentrato sulla trama su Xbox]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Sviluppatore Remedy Entertainment Durata media di gioco Circa 25 ore

Alan Wake 2 non è solo una delle migliori esperienze horror mai realizzate, ma anche uno dei giochi con la trama più avvincente in circolazione. Ti entra davvero sotto pelle, nel senso buono del termine, e non posso che consigliarlo vivamente.

Il gioco è cupo, inquietante e, onestamente, uno dei titoli più spaventosi a cui abbia giocato da un po’ di tempo a questa parte. Il primo capitolo era già inquietante, ma questo sequel si spinge molto più in profondità nel genere survival horror.

Ti ritrovi costantemente a mettere in discussione la realtà, vagando nel Luogo Oscuro, mettendo insieme una trama intrigante mentre cerchi di sopravvivere ai mostri che strisciano fuori dai tuoi incubi.

Quello che mi è piaciuto di più è che sembra un film horror e un gioco fantastico allo stesso tempo. La narrazione è intensa, la grafica è mozzafiato e l’atmosfera ti rimane dentro a lungo.

Ah, e tieni presente che fa parte dello stesso Remedy Connected Universe di capolavori come Control, Max Payne e Quantum Break, anche se il legame con questi ultimi due è un po’ più complicato a causa di questioni di copyright. Credo che questo dica già tutto.

Il mio verdetto: un capolavoro dell’horror moderno – giocalo anche solo per l’atmosfera e la storia. È il tipo di gioco che ti rimane dentro a lungo dopo i titoli di coda.

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2. Le prove di Outlast [Il miglior incubo di sopravvivenza in cooperativa]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2024 Sviluppatore Red Barrels Durata media di gioco Circa 24 ore

Se ti sono piaciuti giochi indie originali come Outlast 1 e 2, ma ti piacerebbe vedere qualcosa ambientato nello stesso universo che punta tutto sulla tensione e sul lavoro di squadra, Le prove di Outlast è senza dubbio uno dei migliori giochi horror per te. È un po’ simile ai classici dell’horror come Dead by Daylight e Texas Chainsaw Massacre, ma con un tocco più personale.

Ambientato in una struttura contorta dell’era della Guerra Fredda, tu e fino a tre amici siete costretti a partecipare a inquietanti esperimenti condotti dalla Murkoff Corporation. Si gioca in prima persona, e questo fa sì che ogni momento ti sembri molto vicino e personale. A volte anche troppo personale.

Unisce il gameplay cooperativo al terrore puro in modo praticamente perfetto. Non stai solo scappando dai nemici: stai cercando di mantenere intatta la tua sanità mentale. L’atmosfera è soffocante, ma proprio nel modo giusto.

Si può giocare benissimo anche da soli, ma così, dopo un po’, diventa un po’ ripetitivo. Per fortuna, è proprio a questo che servono gli amici. Quindi chiamali e tuffati in questa avventura da incubo che non dimenticherai facilmente.

Il mio verdetto: il massimo con gli amici; un incubo cooperativo inarrestabile che vive di tensione. Ogni missione sembra una discesa nella follia, dove il lavoro di squadra è la tua unica ancora di salvezza.

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3. Resident Evil Village [Miglior survival horror cinematografico]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, dispositivi mobili Anno di uscita 2021 Sviluppatore Capcom Durata media di gioco Circa 14 ore

Alcuni dei migliori giochi della serie Resident Evil sono la ragione principale della popolarità del genere survival horror che conosciamo oggi. Ma che tu abbia seguito tutta la serie fin dall’inizio o che ti stia avvicinando solo ora, l’ultimo capitolo, Resident Evil Village, è un titolo perfetto per qualsiasi appassionato di horror.

Dal momento in cui metti piede in quel villaggio isolato e innevato, ti colpisce quella sensazione di inquietudine che questa serie sa creare così bene. L’ambientazione è bellissima ma piena di paura, ed è proprio questo che la rende così avvincente.

Il mix di creature terrificanti, combattimenti frenetici e momenti più tranquilli dedicati alla risoluzione di enigmi mantiene l’intensità e l’equilibrio senza mai diventare noioso.

Certo, non è il capitolo più lungo della serie, ma l’esperienza intensa che offre compensa decisamente questa mancanza. E Lady Dimitrescu? Beh, lei da sola rende questo gioco indimenticabile.

Il mio verdetto: raffinato, spaventoso e indimenticabile – un must per gli appassionati di survival horror cinematografico. È un mix perfetto di azione, atmosfera e puro terrore.

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4. Alien: Isolation [Il miglior esempio di horror stealth]

Il nostro voto 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, dispositivi mobili Anno di uscita 2014 Sviluppatore Creative Assembly Durata media di gioco Circa 22 ore

Se cerchi qualcosa di davvero da brivido, con Alien: Isolation vai sul sicuro. È il tipo di survival horror che ti tiene con il fiato sospeso dall’inizio alla fine, ed è assolutamente fantastico. Si è guadagnato un posto tra i migliori giochi survival horror.

La storia si svolge in un periodo a metà strada tra il primo e il secondo film di Alien, nei panni di Amanda Ripley, la figlia dell’iconica Ellen Ripley.

Bloccata da sola su una stazione spaziale in rovina, l’unico modo per sopravvivere è superare in astuzia un unico, inarrestabile alieno. Qui non puoi farti strada a colpi di arma da fuoco. Devi nasconderti, muoverti di soppiatto e sperare che non ti senta nemmeno respirare.

Quello che adoro è come riesca a ricreare alla perfezione la sensazione di essere braccato. È lento e carico di tensione, e l’alieno impara dalle tue mosse. Non ci sono mai due incontri uguali, e l’estetica retro-futuristica di Alien è perfetta, con un sound design che fa venire i brividi proprio come dovrebbe.

Onestamente, direi che è alla pari con i film. È davvero così bello.

Il mio verdetto: puro terrore allo stato puro – il punto di riferimento per l’horror stealth. Ogni incontro con lo Xenomorfo è terrificante e imprevedibile in modo unico.

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5. Little Nightmares I e II [Miglior coppia di fiabe dark]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, dispositivi mobili Anno di uscita 2017 e 2021 Sviluppatore Tarsier Studios Durata media di gioco Circa 11 ore in totale

Little Nightmares I e II sono tra i giochi horror più inquietanti e originali a cui abbia mai giocato, e mi hanno fatto innamorare completamente di loro.

Sia il primo gioco che il sequel ti entrano lentamente sotto pelle, con ambientazioni inquietanti e creature grottesche che sembrano uscite dalle parti più oscure della tua immaginazione. Qui non combatti i nemici. Ti muovi di soppiatto, ti nascondi e scappi.

Nessuno dei due giochi è molto lungo di per sé, ma insieme costituiscono uno dei migliori viaggi horror che io abbia mai vissuto. Hanno questa atmosfera surreale, quasi onirica, e in qualche modo questo li rende ancora più spaventosi.

Ma, ad essere sinceri, qui tutto – dalla grafica e dal sound design alla trama, alla costruzione del mondo e all’atmosfera – è di altissimo livello. Sembra una fiaba contorta andata terribilmente storta, ed è assolutamente perfetta.

Il mio verdetto: brevi, inquietanti e artistici – due gemme spettrali che ti restano impresse. Il loro horror onirico e il design contorto del mondo li rendono impossibili da dimenticare.

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6. Resident Evil 4 Remake [Miglior rivisitazione di un gioco d’azione-horror]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, dispositivi mobili Anno di uscita 2023 Sviluppatore Capcom Durata media di gioco Circa 21 ore

Resident Evil 4 Remake è uno di quei riedizioni di videogiochi che riescono davvero a migliorare un classico senza perdere ciò che lo rendeva speciale. Il classico rivisitato da Capcom unisce sparatorie cinematografiche al ritmo serrato che contraddistingue i migliori giochi TPS.

Nel classico stile di Resident Evil, questo gioco colpisce tutte le corde giuste del survival horror: un ottimo ritmo, combattimenti fantastici e quel senso costante di terrore che non ti dà mai tregua.

C’è proprio un ritmo intenso nel gameplay. Combatti, esplori e gestisci le tue risorse senza mai sentirti completamente al sicuro.

Inoltre, se questo viaggio già piuttosto lungo ti sembra finito troppo presto, puoi sempre prolungarlo di almeno altre 6 ore con il DLC Separate Ways, che è quasi altrettanto bello.

Il mio verdetto: il classico, perfezionato – il ritmo serrato e i combattimenti superbi lo rendono imperdibile. È la prova che anche le leggende possono rinascere più forti.

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7. Killing Floor 3 [Il miglior gioco cooperativo all’insegna del gore]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2025 (in arrivo) Sviluppatore Tripwire Interactive Durata media di gioco da definire

Killing Floor 3 è uno sparatutto horror cooperativo che promette caos puro, sangue e adrenalina. Sulla scia del successo cult dei giochi precedenti, questo nuovo capitolo spinge tutto oltre: più sangue, più tensione e più horror basato sul lavoro di squadra. Con il suo mix di sparatorie veloci e sopravvivenza di squadra, potrebbe facilmente classificarsi tra i migliori giochi horror multiplayer.

Ambientato in un futuro oscuro e distopico in cui gli esperimenti della sinistra Horzine Corporation sono andati terribilmente storti, tu e la tua squadra dovrete affrontare ondate incessanti di Zed usando armi potenziate, trappole e gadget. Il gioco punta a creare un'esperienza più coinvolgente grazie a un'IA più intelligente, ambienti più ricchi ed elementi di sopravvivenza più intensi.

Con il suo mix di azione frenetica e atmosfera da brividi, Killing Floor 3 si preannuncia come uno dei giochi horror più attesi su Xbox nel 2025: un must per i fan che bramano un terrore cooperativo ad alto tasso di adrenalina.

Il mio verdetto: da tenere d’occhio – promette carneficina cooperativa e horror di altissimo livello. Aspettati caos frenetico, grafica di nuova generazione e nuovi Zed terrificanti.

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8. Remake di Dead Space [Il miglior revival dell’horror spaziale]

Il nostro punteggio 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Sviluppatore Motive Studio Durata media di gioco Circa 16 ore

L'edizione 2023 di Dead Space è l'ennesimo remake che non fa altro che migliorare un classico intramontabile del genere horror. In qualche modo ti fa sentire ancora più isolato e paranoico rispetto all'originale.

La tensione sale in fretta e non ti lascia più. La nave scricchiola, tremola e respira come se fosse viva, e quando i nemici escono dai condotti di ventilazione, è puro panico.

Incarna alla perfezione ciò che dovrebbe essere un survival horror, e se hai mai voluto giocare a qualcosa di simile a Resident Evil ma ambientato nello spazio, non c’è niente di meglio di questo.

Per gli appassionati del genere horror, è un gioco imperdibile. E se ami anche i giochi spaziali di alto livello, è pura perfezione.

Il mio verdetto: terrificante, curato nei minimi dettagli e fedele all’originale – l’horror spaziale al suo meglio. È tutto ciò che era l’originale, solo più cupo, più incisivo e ancora più inquietante.

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9. Dying Light [Il miglior horror con zombie basato sul parkour]

Il nostro voto 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2015 Sviluppatore Techland Durata media di gioco Circa 36 ore

Dying Light è come se Mirror’s Edge fosse precipitato dritto nell’inferno degli zombie, e lo dico nel senso migliore possibile. Questo gioco è semplicemente eccezionale.

Di giorno, salti sui tetti e scaraventi i nemici giù dai cornicioni con un calcio volante. Ma quando cala la notte, passi dall’essere un eroe d’azione alla modalità panico totale, scappando da mostri più veloci e molto più forti di te.

Tuttavia, è proprio la modalità cooperativa a far passare questo gioco da "buono" a "fantastico". Non c’è niente di meglio che sopravvivere a questo caos post-apocalittico con gli amici al tuo fianco.

Dying Light è senza dubbio uno dei giochi cooperativi più intensi per Xbox a cui abbia mai giocato. Quindi, se tu e i tuoi amici cercate un’esperienza horror dal ritmo serrato, dovete assolutamente provarlo.

Il mio verdetto: parkour da brivido di giorno, vero terrore di notte – la modalità cooperativa lo rende ancora più avvincente. Il passaggio dalla libertà alla paura quando cala il sole è geniale.

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10. The Evil Within [Miglior survival horror surreale]

Il nostro punteggio 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Anno di uscita 2014 Sviluppatore Tango Gameworks Durata media di gioco Circa 20 ore

Un altro incubo magistrale ispirato ai grandi classici di tutti i tempi come Silent Hill e Resident Evil, The Evil Within è una versione terrificante e unica del nostro amato genere survival horror.

Qui, tra tutto quel terrore e quell’azione frenetica, devi preoccuparti non solo di gestire risorse e munizioni, ma anche la resistenza. All’improvviso, muoversi di soppiatto diventa molto più allettante.

Alcuni livelli sono davvero imprevedibili e surreali, mentre il ritmo a volte può sembrare strano, ma in realtà questo rende il gioco ancora migliore. Un attimo prima ti muovi furtivamente tra creature terrificanti, e quello dopo ti fai strada sparando all’impazzata come se fossi in un film d’azione.

È un mix pazzesco di survival horror e horror psicologico, che lo rende uno dei miei preferiti tra i giochi horror dell’ultimo decennio. Se sei un appassionato di horror e per qualche motivo te lo sei perso, non dovresti davvero rimandare oltre.

Il mio verdetto: un po’ altalenante ma geniale – un viaggio brutale e surreale che vale la pena fare. È caotico, inquietante e impossibile da prevedere, nel senso buono del termine.

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11. Outlast 1 & 2 [La migliore esperienza di panico senza armi]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2013 e 2017 Sviluppatore Red Barrels Durata media di gioco Circa 16 ore in totale

Se cerchi giochi horror che ti trasmettano quella sensazione di puro terrore e ti facciano sentire davvero impotente, non c’è scelta migliore di Outlast e Outlast 2. Credimi, ti distruggeranno completamente.

In questi giochi non ti danno armi. Solo una videocamera, il tuo ingegno e le ombre in cui riesci a nasconderti. Già solo questo li rende tra le esperienze più spaventose a cui sia mai sopravvissuto.

Il primo gioco ti catapulta in un manicomio pieno di terrificanti imprevisti, mentre il sequel alza il livello con una setta inquietante, temi religiosi contorti e un villaggio sperduto dove hai sempre la sensazione che qualcosa di orribile ti stia osservando.

Quindi spegni le luci e preparati a un horror come non hai mai visto prima. Sarà una delle esperienze più spaventose che tu abbia mai vissuto.

Il mio verdetto: il panico più puro nei videogiochi – niente armi, solo paura e fuga. Ridefiniscono il concetto di vulnerabilità e spingono l’horror psicologico al limite.

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12. Amnesia: Il Bunker [Migliore tensione di sopravvivenza basata sul suono]

Il nostro punteggio 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Anno di uscita 2023 Sviluppatore Frictional Games Durata media di gioco Circa 8 ore

Amnesia: Il Bunker ti catapulta in un bunker della Prima Guerra Mondiale semidistrutto, con pochissima luce, pochissime munizioni e una minaccia ben reale che ti insegue lungo i corridoi. Ti intrappola in un labirinto di oscurità ed echi devastato dalla guerra: un gioco imperdibile per gli appassionati dei migliori giochi di sopravvivenza per Xbox.

Questo gioco è davvero imprevedibile. Ogni rumore conta e ogni secondo di luce è prezioso. È un survival horror realizzato in modo crudo e reattivo, non scriptato.

Ciò che colpisce di più è quanto sia impressionante l’IA. Il mostro può letteralmente entrare ovunque, quindi, non importa dove vai, non sei mai veramente al sicuro.

Rispetto ai precedenti giochi della serie Amnesia, in particolare all’amatissimo La discesa nelle tenebre, questo titolo è più aperto e basato sulla fisica. Anche se non presenta la buona vecchia meccanica della sanità mentale, compensa questo aspetto essendo molto più rifinito e di gran lunga più spaventoso.

Amnesia: Il Bunker è un’esperienza assolutamente brutale, inquietante e indimenticabile che mantiene davvero le promesse. Se ti è piaciuto Alien: Isolation e non solo per l’ambientazione spaziale, devi assolutamente provarlo.

Il mio verdetto: dinamico, opprimente e ingegnoso – ogni rumore conta. La tensione non cala mai perché non sei mai veramente al sicuro da nessuna parte.

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13. Phasmophobia [La migliore caccia ai fantasmi reattiva alla voce]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2020 Sviluppatore Kinetic Games Durata media di gioco Circa 33 ore

Se non hai mai urlato nel microfono durante una caccia ai fantasmi con i tuoi amici, non hai giocato a Phasmophobia come si deve. E se non ci hai mai giocato, ti stai perdendo qualcosa di incredibile.

Questo gioco horror cooperativo ribalta il solito copione, costringendoti a indagare sui mostri invece di cercare di ucciderli. Tu e i tuoi amici dovrete cercare di capire che tipo di fantasma infesta il luogo prima che vi raggiunga, ed è assolutamente intenso dall’inizio alla fine.

Ciò che rende Phasmophobia uno dei migliori giochi horror su Xbox è il modo in cui crea lentamente un senso di terrore. È l’attesa, il respiro e il silenzio prima che le cose vadano terribilmente male. Include persino il riconoscimento vocale.

Il gioco è ancora in accesso anticipato, quindi non aspettarti la perfezione. Tuttavia, vale assolutamente la pena provarlo.

Il mio verdetto: la caccia ai fantasmi definitiva con gli amici; gli spaventi improvvisi non stancano mai. Ogni indagine sembra sempre nuova e imprevedibile grazie al suo brillante sound design.

14. Dead Rising Deluxe Remaster [Il miglior sandbox caotico con gli zombie]

Il nostro voto 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2024 Sviluppatore Capcom Durata media di gioco Circa 13 ore

Se cerchi un'esperienza horror un po' diversa dal solito, Dead Rising Deluxe Remaster è uno dei giochi horror più strani, divertenti e caotici in circolazione, ed è proprio questo che lo rende così fantastico.

Ti ritrovi bloccato in un centro commerciale durante un'epidemia di zombie con 72 ore per sopravvivere, salvare le persone e ottenere lo scoop nei panni del fotoreporter Frank West. Ma ecco la parte migliore: tutto è un'arma. Sì, proprio tutto.

Questa versione rimasterizzata è fantastica, con prestazioni più fluide e una grafica più nitida, pur mantenendo quel fascino bizzarro del gioco originale. È più una farsa che un survival horror, ma non mancano di certo momenti di vera paura.

Se per una volta vuoi un'esperienza horror un po' meno seria, questo è uno dei migliori giochi di zombie in assoluto. Provalo e non rimarrai deluso.

Il mio verdetto: una carneficina di zombie caotica e creativa – meno horror, più divertimento. È la scelta perfetta quando vuoi un po’ di paura condita con una spruzzata di umorismo.

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15. Alan Wake Remastered [Miglior thriller psicologico classico]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2021 Sviluppatore Remedy Entertainment Durata media di gioco Circa 14 ore

Non c'è nessun altro gioco proprio come il primo Alan Wake. È come entrare in un film horror psicologico, solo che sei tu lo scrittore e la tua storia sta prendendo vita nel peggiore dei modi.

Per me, è proprio la trama a rendere questo gioco davvero unico. È strana, meta, piena di mistero e, onestamente, una delle migliori nel mondo dei videogiochi.

Proprio come nel secondo gioco, la luce è la tua migliore alleata, e nei combattimenti si usa prima la torcia e poi la pistola. È semplice ma appagante.

La versione rimasterizzata migliora la grafica, rendendola più nitida che mai. L’unico motivo per cui questo gioco non è più in alto nella classifica è la sua meccanica un po’ goffa.

Ciononostante, per gli appassionati di horror che amano una bella storia e l’atmosfera del survival horror con un tocco di originalità, questo è un vero gioiello.

Il mio verdetto: una trama brillante con un tocco retrò. Giocalo per la storia, resta per l’atmosfera. È un ricordo inquietante di come dovrebbe essere fatto l’horror psicologico

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16. The Walking Dead: The Telltale Definitive Series [La migliore storia horror basata sulle scelte]

Il nostro punteggio 7.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2019 Sviluppatori Telltale Games, Skybound Games Durata media di gioco Circa 46 ore in totale (5 giochi + DLC)

I giochi di Telltale basati su The Walking Dead hanno spopolato quando è uscita la prima stagione, nel lontano 2012. Ma se non li hai ancora provati, questa è l’occasione perfetta.

È come una serie TV interattiva, nel senso migliore del termine. Ti aspetta una delle storie più strazianti e ben realizzate del genere horror.

Questa versione include tutti gli episodi, completamente rimasterizzati con grafica migliorata, menu ottimizzati e contenuti extra dietro le quinte. Avrai tutte e quattro le stagioni, il DLC "400 Days" e la storia autonoma di Michonne in un unico pacchetto.

Non è un gioco dal ritmo frenetico, e alcune decisioni sembrano più un’illusione di scelta, ma la paura e tutto il resto che provi sono assolutamente reali. Uno dei migliori giochi horror su Xbox, senza dubbio.

Il mio verdetto: emotivamente devastante e senza tempo – l’horror basato sulla trama al suo apice. Ogni scelta colpisce nel profondo, lasciando una cicatrice emotiva indelebile.

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Prossimi giochi horror su Xbox nel 2026

Gli appassionati di horror hanno molto da aspettarsi nel prossimo anno: questi giochi horror in arrivo su Xbox promettono di farti battere forte il cuore anche molto tempo dopo i titoli di coda. Dal terrore psicologico al caos totale della sopravvivenza, ecco gli incubi più attesi in arrivo nel 2026:

Directive 8020 (2026) – Da Supermassive Games, questo survival horror fantascientifico segue l’equipaggio di una nave coloniale condannata che lotta per sopravvivere dopo un atterraggio di emergenza su Tau Ceti f. Aspettati una narrazione cinematografica, scelte morali e quella tensione tipica della serie Dark Pictures.

– Da Supermassive Games, questo survival horror fantascientifico segue l’equipaggio di una nave coloniale condannata che lotta per sopravvivere dopo un atterraggio di emergenza su Tau Ceti f. Aspettati una narrazione cinematografica, scelte morali e quella tensione tipica della serie Dark Pictures. Resident Evil: Requiem (2026) – Il prossimo grande capitolo della leggendaria serie di Capcom torna tra le rovine di Raccoon City. Vesti i panni dell’analista dell’FBI Grace Ashcroft, alla scoperta di un nuovo mistero legato al bioterrorismo che unisce la nostalgia a un horror fresco e mozzafiato.

– Il prossimo grande capitolo della leggendaria serie di Capcom torna tra le rovine di Raccoon City. Vesti i panni dell’analista dell’FBI Grace Ashcroft, alla scoperta di un nuovo mistero legato al bioterrorismo che unisce la nostalgia a un horror fresco e mozzafiato. Reanimal (2026) – In questa inquietante avventura horror cooperativa di THQ Nordic, tu e un duo di fratelli dovrete sopravvivere su un’isola da incubo invasa da creature grottesche e mutate. Aspettati tensione cinematografica, enigmi da risolvere e una narrazione ricca di emozioni.

Questi titoli in arrivo dimostrano che il 2026 sarà un anno indimenticabile per gli appassionati di horror: che tu ami i brividi psicologici, la sopravvivenza ricca di azione o il terrore che cresce lentamente, Xbox ha in serbo qualcosa di terrificante.

Il mio verdetto generale sui giochi horror su Xbox

Quando si parla di giochi horror su Xbox, non c’è mai stato momento migliore per tuffarti in questo mondo. La piattaforma offre di tutto: dagli incubi guidati dalla trama al caos in modalità cooperativa che ti farà battere forte il cuore. Se vuoi superare in astuzia i mostri, svelare misteri psicologici o semplicemente urlare con gli amici, c’è un gioco che non vede l’ora di terrorizzarti proprio come ci vuole.

Qualunque siano i tuoi gusti, una cosa è certa: Xbox ospita alcune delle migliori esperienze horror mai realizzate. Abbassa le luci, prendi il controller e affronta l’oscurità a testa alta.

Domande frequenti