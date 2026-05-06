16 gier grozy na Xbox, które nie pozwolą ci zasnąć przez cały rok 2026

Zanurzenie się w horrorach na Xboxie to za każdym razem idealny zastrzyk adrenaliny. Jest coś wyjątkowego w wkraczaniu do przerażającego świata, wiedząc, że trzeba walczyć, chować się lub uciekać, by ocalić życie.

Może to ta niesamowita cisza, zanim wszystko pójdzie strasznie źle. Może to te koszmarne stworzenia czające się tuż za rogiem. A może to powolne odkrywanie zawiłej fabuły, która sprawia, że zaczynasz wątpić we wszystko.

Jeśli kochasz horrory, horror przetrwaniay lub psychologiczne koszmary, przyciemnij światła, podkręć głośność i przygotuj się na walkę o przetrwanie.

Jeśli jesteś graczem na Xboxie, który uwielbia horrory, pełne napięcia horror przetrwaniay lub pokręcone psychologiczne koszmary, czeka na ciebie mnóstwo przerażających wrażeń. Od horrorów z perspektywy pierwszej osoby po brutalne walki o przetrwanie i mrożące krew w żyłach łamigłówki – znajdziesz tu coś, co wbije ci się pod skórę.

Zatem przyciemnij światła, podkręć głośność i przygotuj się do walki o życie. W najstraszniejszych grach nie tylko się gra – w nich się przetrwa.

Nasze 3 najlepsze propozycje gier grozy

Gry horrorowe są w różnych kształtach i rozmiarach, a każda z nich jest równie przerażająca i świetna jak pozostałe. Jednak jeśli chodzi o te, które nie pozwolą wam zasnąć w nocy, jest kilka tytułów, które wyróżniają się najbardziej i zasługują na osobne wspomnienie, zanim zagłębimy się w pełną listę ze wszystkimi pikantnymi szczegółami:

1 Alan Wake 2 2023 Spróbuj znaleźć wyjście z tej oszałamiająco przerażającej historii, wcielając się w rolę pisarza, który nie potrafi napisać szczęśliwego zakończenia, nawet gdy zależy od tego jego życie. Buy now 2 The Outlast Trials 2024 Zanurz się w brutalnym horrorze i postaraj się przetrwać przerażające, pokręcone i sadystyczne eksperymenty. Strach jest jedyną stałą w tej grze. Buy now 3 Resident Evil Village 2021 W tej mrożącej krew w żyłach przygodzie z gatunku survival horror zmierzysz się z groteskowymi stworzeniami i odkryjesz mroczne sekrety tajemniczej wioski. Buy now

Oczywiście ta krótka lista to tylko mała zapowiedź tego, co nas czeka. Jako danie główne dla wszystkich koneserów horrorów przygotowałem dziś dla was łącznie 16 tytułów. Zostańcie ze mną, a obiecuję, że nie będziecie zawiedzeni.

16 najlepszych gier horrorowych na Xbox, które podsycą Twoje koszmary

Jesteś tu po to, by przeżyć najbardziej przerażającą przygodę – taką, która przyspieszy bicie serca i sprawi, że długo po zakończeniu gry będziesz czuć napięcie. Czy jesteś gotowy na koszmarne przeżycie, po którym będziesz bał się zgasić światło? Nie czekajmy więc dłużej i zanurzmy się w najlepszych horrorach na Xbox!

1. Alan Wake 2 [Najlepszy horror psychologiczny z fabułą na konsoli Xbox]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS5, Xbox Series X/S Rok premiery 2023 Twórca Remedy Entertainment Średni czas rozgrywki Około 25 godzin

Alan Wake 2 to nie tylko jedna z najlepszych gier horrorowych w historii, ale także jedna z najbardziej wciągających gier fabularnych na rynku. Ta gra naprawdę wchodzi pod skórę – w najlepszym tego słowa znaczeniu – i nie mogę jej wystarczająco polecić.

Gra jest mroczna, dziwna i, szczerze mówiąc, to jedna z najstraszniejszych gier, w jakie grałem od dłuższego czasu. Pierwsza część była niesamowita, ale ta kontynuacja jeszcze bardziej zagłębia się w gatunek horror przetrwaniau.

Nieustannie poddajesz rzeczywistość w wątpliwość, błąkając się po Mrocznym Miejscu, układając w całość intrygującą opowieść i próbując przetrwać potwory wyłaniające się z twoich koszmarów.

Najbardziej podobało mi się to, że gra sprawia wrażenie jednocześnie horroru i świetnej gry. Fabuła jest intensywna, grafika oszałamiająca, a atmosfera po prostu pozostaje z tobą na długo.

Aha, i pamiętaj, że gra osadzona jest w tym samym uniwersum Świat Remedy Connected Universe, co takie arcydzieła jak „Control”, „Max Payne” i „Quantum Break”, nawet jeśli powiązania z tymi dwoma ostatnimi są nieco bardziej skomplikowane ze względu na kwestie praw autorskich. Myślę, że to mówi wszystko.

Nasza ocena: współczesne arcydzieło horroru – warto w nią zagrać choćby ze względu na samą atmosferę i fabułę. To gra, która pozostaje w pamięci na długo po wyświetleniu napisów końcowych.

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2. Próby Outlast [Najlepszy kooperacyjny koszmar survivalowy]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2024 Producent Red Barrels Średni czas rozgrywki Około 24 godzin

Jeśli podobały Ci się wyjątkowe gry niezależne, takie jak „Outlast 1” i „Outlast 2”, ale chciałbyś zagrać w coś osadzonego w tym samym uniwersum, co stawia na napięcie i pracę zespołową, to „Próby Outlast” z pewnością będzie dla Ciebie jedną z najlepszych gier horrorowych. Przypomina nieco klasyki gatunku, takie jak „Dead by Daylight” i „Teksańska masakra piłą łańcuchową”, tyle że ma bardziej osobisty charakter.

Akcja rozgrywa się w pokręconym ośrodku z czasów zimnej wojny, gdzie ty i maksymalnie trzech znajomych zostajecie zmuszeni do udziału w niepokojących eksperymentach prowadzonych przez korporację Murkoff. Gra toczy się z perspektywy pierwszej osoby, co sprawia, że każda chwila wydaje się bardzo bliska i osobista. Czasami aż za bardzo.

Gra niemal idealnie łączy rozgrywkę kooperacyjną z czystym przerażeniem. Nie tylko uciekasz przed wrogami – próbujesz zachować zdrowie psychiczne. Atmosfera jest dusząca w najlepszym tego słowa znaczeniu.

Można w nią grać równie dobrze w pojedynkę, ale w ten sposób po pewnym czasie robi się to nieco monotonne. Na szczęście po to właśnie są przyjaciele. Zaproś ich więc i zanurz się w tej koszmarnej przygodzie, której szybko nie zapomnisz.

Nasza ocena: Najlepiej z przyjaciółmi; nieustanny koszmar w trybie kooperacyjnym, który czerpie siłę z napięcia. Każda misja wydaje się zejściem w obłęd, gdzie praca zespołowa jest jedyną deską ratunku.

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3. Resident Evil Village [Najlepszy filmowy horror przetrwania]

Nasz wynik 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, urządzenia mobilne Rok wydania 2021 Producent Capcom Średni czas rozgrywki Około 14 godzin

Niektóre z najlepszych gier z serii Resident Evil są głównym powodem popularności gatunku horror przetrwania, jaki znamy dzisiaj. Niezależnie od tego, czy śledzisz tę serię od początku, czy dopiero do niej dołączasz, najnowsza odsłona, Resident Evil Village, to idealna pozycja dla każdego fana horrorów.

Od momentu, gdy wkraczasz do tej zaśnieżonej, odizolowanej wioski, ogarnia cię ten niesamowity strach, który ta seria tak dobrze potrafi wywołać. Sceneria jest piękna, ale pełna grozy, i właśnie to sprawia, że gra jest tak dobra.

Połączenie przerażających stworzeń, dynamicznych walk oraz spokojniejszych momentów rozwiązywania zagadek sprawia, że gra jest intensywna i zrównoważona, a przy tym nigdy się nie nudzi.

Jasne, nie jest to najdłuższa część serii, ale intensywne wrażenia, jakie oferuje, zdecydowanie to rekompensują. A Lady Dimitrescu? Tak, ona sama sprawia, że ta gra jest niezapomniana.

Nasza ocena: dopracowana, przerażająca i niezapomniana – pozycja obowiązkowa dla fanów kinowego horror przetrwaniau. To idealne połączenie akcji, atmosfery i czystego strachu.

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4. Obcy: Izolacja [Najlepszy przykład horroru opartego na skradaniu się]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, urządzenia mobilne Rok wydania 2014 Twórca Creative Assembly Średni czas rozgrywki Około 22 godzin

Jeśli szukasz czegoś naprawdę mrożącego krew w żyłach, Obcy: Izolacja to strzał w dziesiątkę. To horror przetrwania, który trzyma cię w napięciu od początku do końca i jest absolutnie genialny. Zasłużył sobie na miejsce wśród najlepszych gier z gatunku horror przetrwania.

Akcja rozgrywa się gdzieś pomiędzy pierwszym a drugim filmem z serii „Obcy”, a gracz wciela się w rolę Amandy Ripley, córki kultowej Ellen Ripley.

Uwięziona samotnie na niszczejącej stacji kosmicznej, jedyną drogą do przetrwania jest przechytrzenie pojedynczego, niepowstrzymanego obcego. Nie ma tu mowy o przedarciu się na siłę. Musisz się chować, skradać i mieć nadzieję, że nie usłyszy twojego oddechu.

Najbardziej podoba mi się to, jak świetnie oddaje uczucie bycia ściganym. Akcja toczy się powoli i jest pełna napięcia, a obcy uczy się na podstawie twoich działań. Żadne dwa spotkania nie są takie same, a retrofuturystyczna estetyka rodem z serii „Obcy” jest idealnie dopracowana, a oprawa dźwiękowa budzi przerażenie dokładnie tam, gdzie trzeba.

Szczerze mówiąc, uważam, że gra dorównuje filmom. Tak dobra jest.

Nasza ocena: czysty strach w najczystszej postaci – złoty standard horroru typu stealth. Każde spotkanie z Xenomorfem jest wyjątkowo przerażające i nieprzewidywalne.

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5. Little Nightmares I i II [Najlepszy duet mrocznych bajek]

Nasza ocena 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, urządzenia mobilne Rok wydania 2017 i 2021 Twórca Tarsier Studios Średni czas rozgrywki Łącznie około 11 godzin

„Little Nightmares I” i „II” to jedne z najbardziej wyjątkowych i zapadających w pamięć gier horrorowych, w jakie kiedykolwiek grałem, i całkowicie mnie urzekły.

Zarówno pierwsza część, jak i jej kontynuacja powoli wbijają się pod skórę dzięki niesamowitym lokacjom i groteskowym stworzeniom, które wydają się wyjęte z najciemniejszych zakamarków wyobraźni. Tutaj nie walczysz z przeciwnikami. Skradasz się, chowasz i uciekasz.

Żadna z tych gier nie jest zbyt długa, ale razem tworzą jedną z najlepszych horrorowych przygód, jakich kiedykolwiek doświadczyłem. Mają w sobie coś surrealistycznego, onirycznego, co w jakiś sposób sprawia, że są jeszcze bardziej przerażające.

Ale szczerze mówiąc, wszystko – od grafiki i udźwiękowienia po fabułę, budowanie świata i atmosferę – jest tu na najwyższym poziomie. Całość przypomina pokręconą bajkę, która potoczyła się strasznie źle, i jest absolutnie doskonała.

Nasza ocena: Krótkie, przejmujące i kunsztowne – dwie niesamowite perełki, które na długo pozostają w pamięci. Ich oniryczny horror i pokręcony świat sprawiają, że nie da się o nich zapomnieć.

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6. Resident Evil 4: Remake [Najlepsza nowa wersja horroru akcji]

Nasza ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, urządzenia mobilne Rok wydania 2023 Producent Capcom Średni czas rozgrywki Około 21 godzin

„Resident Evil 4: Remake” to jedna z tych rzadkich przeróbek gier, które faktycznie ulepszają klasykę, nie tracąc przy tym tego, co czyniło ją wyjątkową. Ta nowa wersja klasyka autorstwa Capcomu łączy kinową strzelaninę z dynamicznym tempem, które charakteryzuje najlepsze gry z gatunku TPS.

Zgodnie z klasyczną tradycją serii Resident Evil gra ta spełnia wszystkie kryteria horror przetrwaniau – ma dobre tempo, świetną walkę i nieustanne poczucie grozy, które nigdy nie ustępuje.

Rozgrywka ma po prostu mocny rytm. Walczysz, eksplorujesz i zarządzasz zasobami, nie czując się przy tym nigdy całkowicie bezpiecznie.

Co więcej, jeśli ta i tak już dość długa przygoda skończy się dla ciebie zbyt szybko, zawsze możesz ją przedłużyć o co najmniej 6 godzin dzięki dodatkowi Separate Ways, który jest niemal równie dobry.

Nasza ocena: Klasyka doprowadzona do perfekcji – zgrane tempo i znakomita walka sprawiają, że jest to pozycja obowiązkowa. To dowód na to, że nawet legendy mogą odrodzić się silniejsze.

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7. Killing Floor 3 [Najlepsza krwawa rozrywka w trybie kooperacji]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS5, Xbox Series X/S Rok premiery 2025 (wkrótce) Producent Tripwire Interactive Średni czas rozgrywki do potwierdzenia

Killing Floor 3 to kooperacyjna strzelanka horrorowa, która obiecuje dostarczyć graczom czystego chaosu, krwi i adrenaliny. Opierając się na kultowym sukcesie poprzednich części, najnowsza odsłona idzie o krok dalej – oferuje więcej krwi, więcej napięcia i więcej horroru opartego na pracy zespołowej. Dzięki połączeniu szybkiej strzelaniny i zespołowej walki o przetrwanie gra z łatwością może znaleźć się w gronie najlepszych horrorów wieloosobowych.

Akcja rozgrywa się w mrocznej, dystopijnej przyszłości, w której eksperymenty złowrogiej korporacji Horzine zakończyły się straszliwą katastrofą. Ty i twoja drużyna będziecie walczyć z nieustannymi falami Zedów, korzystając z ulepszonej broni, pułapek i gadżetów. Celem gry jest stworzenie bardziej wciągających wrażeń dzięki inteligentniejszej sztucznej inteligencji, bogatszym środowiskom i silniejszym elementom survivalowym.

Dzięki połączeniu dynamicznej akcji i mrożącej krew w żyłach atmosfery Killing Floor 3 zapowiada się jako jedna z najbardziej oczekiwanych gier horrorowych na Xbox w 2025 roku – pozycja obowiązkowa dla fanów spragnionych pełnej adrenaliny kooperacyjnej rozgrywki grozy.

Nasza ocena: Gra, na którą warto zwrócić uwagę – zapowiada rzeź i horror w trybie kooperacyjnym na najwyższym poziomie. Spodziewajcie się szybkiego chaosu, grafiki nowej generacji i przerażających nowych Zedów.

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Nasz wynik 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS5, Xbox Series X/S Rok premiery 2023 Twórca Motive Studio Średni czas rozgrywki Około 16 godzin

Wersja „Dead Space” z 2023 roku to kolejny remake, który nie tylko ulepsza ten klasyczny horror wszech czasów, ale wręcz sprawia, że gracz czuje się jeszcze bardziej odizolowany i ogarnięty paranoją niż w oryginale.

Napięcie narasta szybko i nie opuszcza gracza. Statek skrzypi, migocze i oddycha jak żywa istota, a kiedy wrogowie wyłaniają się z kanałów wentylacyjnych, ogarnia gracza czysta panika.

Gra doskonale oddaje istotę horror przetrwaniau, a jeśli kiedykolwiek chciałeś zagrać w coś w stylu „Resident Evil”, ale w kosmosie, to nie znajdziesz nic lepszego.

Dla fanów gatunku horroru to pozycja obowiązkowa. A jeśli dodatkowo uwielbiasz najlepsze gry osadzone w kosmosie, to jest to czysta doskonałość.

Nasza ocena: Przerażająca, dopracowana i wierna oryginałowi – kosmiczny horror w najlepszym wydaniu. Ma wszystko to, co miała oryginalna gra, tylko że jest mroczniejsza, ostrzejsza i jeszcze bardziej niepokojąca.

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9. Dying Light [Najlepszy horror o zombie z elementami parkour]

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2015 Producent Techland Średni czas rozgrywki Około 36 godzin

Dying Light to tak, jakby Mirror’s Edge zanurkowało prosto do piekła zombie – i mówię to w jak najlepszym tego słowa znaczeniu. Ta gra jest po prostu wyjątkowa.

W ciągu dnia skaczesz po dachach i zrzucasz wrogów z krawędzi budynków kopnięciami z wyskoku. Jednak gdy zapada noc, z bohatera akcji przechodzisz w tryb czystej paniki, uciekając przed potworami, które są szybsze i znacznie silniejsze od ciebie.

Jednak to właśnie rozgrywka w trybie kooperacyjnym sprawia, że ta gra przechodzi z kategorii „dobra” do „wspaniała”. Nie ma nic lepszego niż przetrwanie tego postapokaliptycznego chaosu z przyjaciółmi u boku.

„Dying Light” to bez wątpienia jedna z najbardziej intensywnych gier kooperacyjnych na Xbox, w jakie grałem. Jeśli więc szukasz wraz z przyjaciółmi dynamicznej rozrywki z gatunku horroru, koniecznie musisz ją wypróbować.

Nasza ocena: Ekscytujący parkour za dnia, prawdziwy horror w nocy – tryb kooperacji podnosi poprzeczkę. Przejście od swobody do strachu po zachodzie słońca to czysty geniusz.

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10. The Evil Within [Najlepsza surrealistyczna gra horror przetrwania]

Nasza ocena 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Rok wydania 2014 Producent Tango Gameworks Średni czas rozgrywki Około 20 godzin

Kolejny mistrzowski koszmar inspirowany takimi klasykami jak „Silent Hill” i „Resident Evil” – „The Evil Within” to przerażająco oryginalna odsłona naszego ukochanego gatunku horror przetrwaniau.

W tej grze, pełnej grozy i gorączkowej akcji, musisz martwić się nie tylko o zarządzanie zasobami i amunicją, ale także o wytrzymałość. Nagle skradanie się staje się o wiele bardziej atrakcyjne.

Niektóre poziomy są bardzo nieprzewidywalne i surrealistyczne, a tempo rozgrywki bywa czasem dziwne, ale to właśnie sprawia, że gra jest lepsza. W jednej chwili skradasz się obok przerażających stworzeń, a w następnej torujesz sobie drogę ogniem, jakbyś był w jakimś filmie akcji.

To szalona mieszanka horror przetrwaniau i horroru psychologicznego, co sprawia, że jest to jedna z moich ulubionych gier grozy ostatniej dekady. Jeśli jesteś fanem horrorów i jakoś ją przegapiłeś, naprawdę nie powinieneś już dłużej zwlekać.

Nasza ocena: Nierówna, ale inspirująca – brutalna, surrealistyczna podróż, w którą warto się wybrać. Jest chaotyczna, przerażająca i w najlepszym tego słowa znaczeniu nieprzewidywalna.

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11. Outlast 1 i 2 [Najlepsze doświadczenie paniki bez broni]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2013 i 2017 Twórca Red Barrels Średni czas rozgrywki Łącznie około 16 godzin

Jeśli szukasz gier horrorowych, które wywołują czysty strach i sprawiają, że czujesz się naprawdę bezradny, nie ma lepszego wyboru niż Outlast i Outlast 2. Zaufaj mi, te gry całkowicie cię zniszczą.

W tych grach nie dostajesz broni. Masz tylko kamerę, swój spryt i cienie, w których możesz się schować. Już samo to sprawia, że są to jedne z najstraszniejszych przeżyć, jakie kiedykolwiek przeżyłem.

Pierwsza część przenosi cię do szpitala psychiatrycznego pełnego przerażającej nieprzewidywalności, podczas gdy kontynuacja podkręca napięcie dzięki niepokojącej sekcie, pokręconym motywom religijnym oraz odległej wiosce, w której czujesz, że coś strasznego nieustannie cię obserwuje.

Więc wyłącz światła i przygotuj się na horror, jakiego jeszcze nie widziałeś. To będzie jedno z najstraszniejszych doświadczeń, jakie kiedykolwiek przeżyłeś.

Nasza ocena: Najczystsza panika w świecie gier – bez broni, tylko strach i ucieczka. Te gry na nowo definiują bezbronność i doprowadzają horror psychologiczny do granic możliwości.

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12. Amnesia: Bunkier [Najlepsze napięcie survivalowe oparte na dźwięku]

Nasza ocena 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Rok wydania 2023 Twórca Frictional Games Średni czas rozgrywki Około 8 godzin

Gra „Amnesia: Bunkier” przenosi cię do na wpół zniszczonego bunkra z czasów I wojny światowej, gdzie panuje niemal całkowita ciemność, masz zaledwie odrobinę amunicji, a po korytarzach czai się jedno bardzo realne zagrożenie. Gra uwięzia cię w zniszczonym przez wojnę labiryncie ciemności i echa – to pozycja obowiązkowa dla fanów najlepszych gier survivalowych na Xbox.

Ta gra wydaje się naprawdę nieprzewidywalna. Każdy dźwięk ma znaczenie, a każda sekunda światła jest na wagę złota. To horror przetrwania zrealizowany w sposób surowy i reaktywny, a nie według scenariusza.

Najbardziej rzuca się w oczy imponująca sztuczna inteligencja. Potwór może dosłownie dostać się wszędzie, więc bez względu na to, dokąd się udasz, nigdy nie jesteś naprawdę bezpieczny.

W porównaniu z wcześniejszymi grami z serii Amnesia, zwłaszcza z uwielbianą przez wszystkich Mroczne zejście, ta odsłona jest bardziej otwarta i oparta na fizyce. Chociaż nie zawiera starej, dobrej mechaniki szaleństwa, rekompensuje to znacznie większym dopracowaniem i o wiele większym poziomem przerażenia.

„Amnesia: Bunkier” to absolutnie brutalne, niesamowite i niezapomniane doświadczenie, które naprawdę spełnia oczekiwania. Jeśli podobała ci się gra „Obcy: Izolacja” i nie chodziło tylko o kosmiczną scenerię, koniecznie musisz ją wypróbować.

Nasza ocena: Dynamiczna, przytłaczająca i pomysłowa – każdy dźwięk ma znaczenie. Napięcie nigdy nie słabnie, ponieważ nigdzie nie jesteś naprawdę bezpieczny.

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13. Phasmophobia [Najlepsza gra o polowaniu na duchy z reakcją na głos]

Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS5, Xbox Series X/S Rok wydania 2020 Twórca Kinetic Games Średni czas rozgrywki Około 33 godzin

Jeśli podczas polowania na duchy z przyjaciółmi nie krzyczałeś do mikrofonu, to znaczy, że nie grałeś w Phasmophobia tak, jak trzeba. A jeśli w ogóle w nią nie grałeś, to naprawdę wiele tracisz.

Ta kooperacyjna gra horrorowa odwraca typowy schemat, zmuszając cię do badania potworów zamiast prób ich zabijania. Ty i twoi przyjaciele próbujecie ustalić, jaki rodzaj ducha nawiedza dane miejsce, zanim ten was dopadnie, a gra jest absolutnie intensywna od początku do końca.

To, co sprawia, że Phasmophobia jest jedną z najlepszych gier horrorowych na Xbox, to sposób, w jaki powoli buduje atmosferę grozy. To oczekiwanie, oddechy i cisza, zanim sprawy przybiorą straszny obrót. Gra oferuje nawet funkcję rozpoznawania głosu.

Gra jest wciąż w fazie wczesnego dostępu, więc nie oczekuj perfekcji. Jednak i tak zdecydowanie warto poświęcić jej swój czas.

Nasza ocena: Najlepsze polowanie na duchy z przyjaciółmi; spontaniczne momenty strachu nigdy się nie nudzą. Każde śledztwo wydaje się świeże i nieprzewidywalne dzięki genialnej oprawie dźwiękowej.

14. Dead Rising Deluxe – wersja zremasterowana [Najlepsza chaotyczna gra typu sandbox z zombie]

Nasza ocena 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS5, Xbox Series X/S Rok wydania 2024 Producent Capcom Średni czas rozgrywki Około 13 godzin

Jeśli szukasz nieco innego rodzaju wrażeń z gatunku horroru, Dead Rising Deluxe – wersja zremasterowana to jedna z najdziwniejszych, najzabawniejszych i najbardziej chaotycznych gier tego typu na rynku – i właśnie dlatego jest tak świetna.

Jako fotoreporter Frank West utknąłeś w centrum handlowym podczas epidemii zombie i masz 72 godziny, by przetrwać, ratować ludzi i zdobyć sensacyjny materiał. Ale oto najlepsza część: wszystko może służyć jako broń. Tak, wszystko.

Ta zremasterowana wersja wygląda świetnie, oferuje płynniejszą rozgrywkę i ostrzejszy obraz, zachowując jednocześnie ten dziwny urok oryginalnej gry. Jest to raczej komedia niż horror przetrwania, ale na pewno nie brakuje w niej prawdziwych momentów prawdziwego strachu.

Jeśli dla odmiany masz ochotę na nieco mniej poważną grę z gatunku horroru, to jest to jedna z najlepszych gier o zombie w swoim rodzaju. Wypróbuj ją, a na pewno nie będziesz rozczarowany.

Nasza ocena: chaotyczna, kreatywna rzeź zombie – mniej horroru, więcej zabawy. To idealny wybór, gdy masz ochotę na dreszczyk emocji podany z przymrużeniem oka.

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15. Alan Wake: Remastered [Najlepszy klasyczny thriller psychologiczny]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2021 Producent Remedy Entertainment Średni czas rozgrywki Około 14 godzin

Nie ma drugiej takiej gry jak pierwsza część „Alan Wake”. To jak wejście do psychologicznego horroru, z tą różnicą, że to ty jesteś scenarzystą, a twoja historia ożywa w najgorszy z możliwych sposobów.

Moim zdaniem to właśnie fabuła sprawia, że ta gra naprawdę się wyróżnia. Jest dziwna, meta, pełna tajemnic i, szczerze mówiąc, jedna z najlepszych w historii gier.

Podobnie jak w drugiej części, światło jest twoim najlepszym sprzymierzeńcem, a w walce najpierw używasz latarki, a dopiero potem broni. To proste, ale daje satysfakcję.

W zremasterowanej wersji grafika została ulepszona, dzięki czemu wygląda ostrzej niż kiedykolwiek. Jedynym powodem, dla którego ta gra nie znalazła się wyżej na liście, jest jej niezgrabna mechanika.

Niemniej jednak dla fanów horrorów, którzy cenią sobie świetną fabułę i klimat horror przetrwaniau z niespodziewanym zwrotem akcji, ta gra to prawdziwa perełka.

Nasza ocena: Genialna narracja z nutką retro. Zagraj dla fabuły, zostań dla klimatu. To przejmujące przypomnienie, jak powinien wyglądać horror psychologiczny

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16. The Walking Dead: Kompletna seria Telltale [Najlepsza historia horroru oparta na wyborach gracza]

Nasza ocena 7.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2019 Twórcy Telltale Games, Skybound Games Średni czas gry Łącznie około 46 godzin (5 gier + DLC)

Gry „The Walking Dead” firmy Telltale cieszyły się ogromną popularnością, gdy w 2012 roku ukazał się pierwszy sezon. Jeśli jednak jeszcze w nie nie grałeś, teraz masz doskonałą okazję.

To jak interaktywny serial telewizyjny w najlepszym wydaniu. Otrzymujesz jedną z najbardziej poruszających i pięknie zrealizowanych historii w gatunku horroru.

Ta wersja zawiera wszystkie odcinki, w pełni zremasterowane z ulepszoną grafiką, menu i dodatkami zza kulis. W jednym pakiecie otrzymujesz wszystkie cztery sezony, dodatek DLC „400 Days” oraz samodzielną historię Michonne.

Nie jest to gra o szybkim tempie, a niektóre decyzje wydają się raczej iluzją wyboru, ale strach i wszystkie inne odczucia są absolutnie prawdziwe. Bez wątpienia jedna z najlepszych gier horrorowych na Xbox.

Nasza ocena: Emocjonalnie druzgocąca i ponadczasowa – horror oparty na fabule w najlepszym wydaniu. Każdy wybór uderza mocno, pozostawiając trwałą emocjonalną bliznę.

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Nadchodzące horrory na Xbox w 2026 roku

Fani horrorów mają się na co cieszyć w nadchodzącym roku – te nadchodzące horrory na Xboxie z pewnością sprawią, że serce będzie wam biło szybciej jeszcze długo po wyświetleniu napisów końcowych. Od terroru psychologicznego po totalną walkę o przetrwanie – oto najbardziej oczekiwane koszmary, które pojawią się w 2026 roku:

Directive 8020 (2026) – Ta gra z gatunku horror przetrwaniau osadzona w realiach science fiction, autorstwa Supermassive Games, opowiada o skazanej na zagładę załodze statku kolonialnego, walczącej o przetrwanie po awaryjnym lądowaniu na Tau Ceti f. Spodziewaj się kinowej narracji, wyborów moralnych i charakterystycznego dla serii „Dark Pictures” napięcia.

– Ta gra z gatunku horror przetrwaniau osadzona w realiach science fiction, autorstwa Supermassive Games, opowiada o skazanej na zagładę załodze statku kolonialnego, walczącej o przetrwanie po awaryjnym lądowaniu na Tau Ceti f. Spodziewaj się kinowej narracji, wyborów moralnych i charakterystycznego dla serii „Dark Pictures” napięcia. Resident Evil: Requiem (2026) – Kolejna wielka odsłona legendarnej serii od Capcomu powraca do ruin Raccoon City. Wcielasz się w rolę analityczki FBI, Grace Ashcroft, i odkrywasz nową tajemnicę związaną z bioterroryzmem, łączącą nostalgię ze świeżym, przyprawiającym o dreszcze horrorem.

– Kolejna wielka odsłona legendarnej serii od Capcomu powraca do ruin Raccoon City. Wcielasz się w rolę analityczki FBI, Grace Ashcroft, i odkrywasz nową tajemnicę związaną z bioterroryzmem, łączącą nostalgię ze świeżym, przyprawiającym o dreszcze horrorem. Reanimal (2026) – Ta niesamowita, kooperacyjna przygoda horrorowa od THQ Nordic stawia przed tobą i twoim rodzeństwem zadanie przetrwania na koszmarnej wyspie opanowanej przez groteskowe, zmutowane stworzenia. Spodziewaj się kinowego napięcia, rozwiązywania zagadek i emocjonującej fabuły.

Te nadchodzące tytuły dowodzą, że rok 2026 będzie niezapomniany dla fanów horrorów – niezależnie od tego, czy lubisz psychologiczne dreszcze, pełną akcji walkę o przetrwanie, czy narastający powoli strach, Xbox ma w zanadrzu coś przerażającego.

Moja ogólna ocena gier horrorowych na Xbox

Jeśli chodzi o horrory na Xboxie, nigdy nie było lepszego momentu, by się w nie zanurzyć. Platforma oferuje wszystko – od koszmarów opartych na fabule po chaos w trybie kooperacyjnym, który przyspieszy bicie serca. Niezależnie od tego, czy chcesz przechytrzyć potwory, rozwikłać psychologiczne tajemnice, czy po prostu krzyczeć z przyjaciółmi, znajdziesz grę, która przeraża cię w sam raz.

Niezależnie od twoich upodobań jedno jest pewne – Xbox oferuje jedne z najlepszych horrorów, jakie kiedykolwiek powstały. Przygasnij światła, chwyć za kontroler i zmierz się z ciemnością twarzą w twarz.

Często zadawane pytania