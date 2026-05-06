16 jeux d’horreur sur Xbox qui vous tiendront éveillés tout au long de l’année 2026

Se plonger dans les jeux d’horreur sur Xbox procure à chaque fois une véritable montée d’adrénaline. Il y a quelque chose de particulier à s’immerger dans un univers terrifiant, en sachant que vous devez vous battre, vous cacher ou courir pour sauver votre vie.

C’est peut-être ce silence inquiétant qui précède le moment où tout bascule dans l’horreur. C’est peut-être ces créatures cauchemardesques qui rôdent juste au coin de la rue. OU peut-être est-ce le déroulement progressif d’une histoire déroutante qui vous amène à tout remettre en question.

Si vous aimez les films d’horreur, les jeux de survie angoissants ou les cauchemars psychologiques, tamisez les lumières, montez le volume et préparez-vous à survivre.

Si vous êtes un joueur Xbox passionné de films d’horreur, de jeux de survie angoissants ou de cauchemars psychologiques tordus, les expériences terrifiantes ne manquent pas. De l’horreur à la première personne aux combats brutaux pour la survie en passant par des énigmes qui vous glacent le sang, vous trouverez ici de quoi vous glacer le sang.

Alors, tamisez les lumières, montez le volume et préparez-vous à vous battre pour votre vie. Les jeux les plus effrayants ne se jouent pas simplement, on y survit.

Notre top 3 des meilleurs jeux d’horreur

Les jeux d’horreur se déclinent sous toutes sortes de formes, tous aussi terrifiants et géniaux les uns que les autres. Cela dit, lorsqu’il s’agit de vous empêcher de dormir, certains titres se démarquent particulièrement et méritent d’être mentionnés avant que nous ne nous plongeons dans la liste complète avec tous ses détails croustillants :

1 Alan Wake 2 2023 Essayez de trouver une issue à votre propre histoire, terrifiante et déroutante, en incarnant un romancier incapable d’écrire une fin heureuse, même si sa vie en dépend. Buy now 2 The Outlast Trials 2024 Plongez au cœur d'une expérience d'horreur brutale et faites de votre mieux pour survivre à des expériences terrifiantes, tordues et sadiques. La peur est votre seule constante. Buy now 3 Resident Evil Village 2021 Affrontez des créatures grotesques et percerz les sombres secrets d'un village mystérieux dans cette aventure de survival horror qui vous glacera le sang. Buy now

Bien sûr, cette courte liste n’est qu’un petit avant-goût de ce qui vous attend. En guise de plat principal pour tous les connaisseurs d’horreur, je vous propose aujourd’hui 16 titres au total. Restez avec moi, et je vous promets que vous ne serez pas déçus.

Les 16 meilleurs jeux d'horreur sur Xbox pour alimenter vos cauchemars

Vous êtes ici pour vivre l’expérience terrifiante par excellence, celle qui fait battre votre cœur à tout rompre et vous tient en haleine bien après avoir arrêté de jouer. Êtes-vous prêt pour une aventure cauchemardesque qui vous fera craindre d’éteindre la lumière ? Alors, n’attendons plus et plongeons-nous dans les meilleurs jeux d’horreur sur Xbox !

1. Alan Wake 2 [Le meilleur jeu d’horreur psychologique axé sur l’histoire sur Xbox]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS5, Xbox Series X/S Année de sortie 2023 Développeur Remedy Entertainment Durée moyenne de jeu Environ 25 heures

Alan Wake 2 figure non seulement parmi les meilleures expériences d’horreur jamais créées, mais aussi parmi les jeux narratifs les plus captivants du marché. Il vous prend vraiment aux tripes, dans le bon sens du terme, et je ne saurais trop vous le recommander.

Le jeu est sombre, étrange et, honnêtement, l’un des titres les plus effrayants auxquels j’ai joué depuis longtemps. Le premier opus était inquiétant, mais cette suite s’aventure bien plus loin dans le genre du survival horror.

Vous remettez sans cesse la réalité en question, vous errez dans le « Dark Place », vous reconstituez peu à peu un récit intrigant tout en essayant de survivre aux monstres qui surgissent de vos cauchemars.

Ce que j’ai le plus apprécié, c’est que ce jeu donne à la fois l’impression d’être un film d’horreur et un jeu exceptionnel. La narration est intense, les graphismes sont époustouflants et l’atmosphère vous hante longtemps.

Oh, et n’oubliez pas qu’il s’inscrit dans le même « « Remedy Connected Universe » que des chefs-d’œuvre tels que Control, Max Payne et Quantum Break, même si le lien avec ces deux derniers est un peu plus complexe en raison de problèmes de droits d’auteur. Je pense que cela résume bien la situation.

Mon verdict : un chef-d’œuvre d’horreur moderne – jouez-y ne serait-ce que pour l’ambiance et l’histoire. C’est le genre de jeu qui vous marque longtemps après le générique de fin.

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2. Les épreuves d’Outlast [Meilleur cauchemar de survie en coop]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2024 Développeur Red Barrels Durée moyenne de jeu Environ 24 heures

Si vous avez aimé des jeux indépendants originaux tels que Outlast 1 et 2, mais que vous aimeriez découvrir un titre se déroulant dans le même univers et misant sur la tension et le travail d'équipe, Les épreuves d’Outlast est sans conteste l'un des meilleurs jeux d'horreur pour vous. Il s’apparente un peu à des classiques de l’horreur comme Dead by Daylight et Massacre à la tronçonneuse, mais avec une touche plus personnelle.

Dans un complexe sinistre datant de la Guerre froide, vous et jusqu’à trois amis êtes contraints de participer à des expériences inquiétantes menées par la Murkoff Corporation. Le jeu se déroule en vue à la première personne, ce qui rend chaque instant particulièrement intense et personnel. Parfois même trop personnel.

Le jeu allie à la perfection un gameplay coopératif à une terreur pure. Vous ne vous contentez pas de fuir vos ennemis : vous essayez de préserver votre santé mentale. L’atmosphère est étouffante, mais de la meilleure façon qui soit.

On peut tout aussi bien y jouer en solo, mais dans ce cas, au bout d’un certain temps, cela devient un peu répétitif. Heureusement, c’est à cela que servent les amis. Alors, rassemblez-les et plongez dans cette aventure cauchemardesque que vous n’oublierez pas de sitôt.

Mon verdict : à jouer de préférence entre amis ; un cauchemar coopératif implacable qui se nourrit de tension. Chaque mission ressemble à une descente dans la folie où le travail d’équipe est votre seule bouée de sauvetage.

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3. Resident Evil Village [Meilleur jeu d’horreur de survie cinématographique]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, mobile Année de sortie 2021 Développeur Capcom Durée moyenne de jeu Environ 14 heures

Certains des meilleurs jeux Resident Evil sont la principale raison de la popularité actuelle du genre « survival horror ». Mais que vous ayez suivi toute la série depuis le début ou que vous ne la découvriez que maintenant, le dernier opus, Resident Evil Village, est un titre parfait pour tout amateur d’horreur.

Dès que vous pénétrez dans ce village isolé et enneigé, vous êtes submergé par cette angoisse inquiétante que la série sait si bien créer. Le décor est magnifique mais empreint de terreur, et c’est précisément ce qui fait toute la force de ce jeu.

Le mélange de créatures terrifiantes, de combats au rythme effréné et de moments plus calmes consacrés à la résolution d’énigmes maintient une intensité et un équilibre parfaits, sans jamais lasser.

Certes, ce n’est pas l’épisode le plus long de la série, mais l’expérience intense qu’il offre compense largement ce petit bémol. Et Lady Dimitrescu ? Eh bien, à elle seule, elle rend ce jeu inoubliable.

Mon verdict : raffiné, effrayant et inoubliable – un incontournable pour les fans de survival horror cinématographique. C’est un mélange parfait d’action, d’ambiance et de terreur à l’état pur.

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4. Alien : Isolation [La référence absolue en matière de jeu d'horreur et d'infiltration]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch, mobile Année de sortie 2014 Développeur Creative Assembly Durée moyenne de jeu Environ 22 heures

Si vous recherchez une expérience véritablement angoissante, vous ne pouvez pas vous tromper avec Alien : Isolation. C’est le genre de jeu d’horreur et de survie qui vous tient en haleine du début à la fin, et il est tout simplement génial. Il a largement mérité sa place parmi les meilleurs jeux d’horreur et de survie.

L’histoire se déroule quelque part entre le premier et le deuxième film Alien, et vous incarnez Amanda Ripley, la fille de l’emblématique Ellen Ripley.

Coincée seule dans une station spatiale en ruine, votre seul moyen de survivre est de déjouer un seul extraterrestre imparable. Ici, impossible de vous frayer un chemin à coups de fusil. Vous devez vous cacher, vous faufiler et espérer qu’il n’entende pas votre respiration.

Ce que j’adore, c’est la façon dont le jeu rend parfaitement l’impression d’être pourchassé. Le rythme est lent et tendu, et l’extraterrestre tire les leçons de vos actions. Aucune rencontre ne se ressemble, et l’esthétique rétro-futuriste d’Alien est parfaitement maîtrisée, avec une conception sonore qui fait froid dans le dos exactement comme il faut.

Honnêtement, je dirais qu’il n’a rien à envier aux films. C’est dire à quel point il est excellent.

Mon verdict : la terreur à l’état pur – la référence absolue en matière d’horreur furtive. Chaque rencontre avec le Xenomorph est d’une terreur unique et imprévisible.

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5. Little Nightmares I et II [Meilleur duo de contes de fées sombres]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, mobile Année de sortie 2017 et 2021 Développeur Tarsier Studios Durée moyenne de jeu Environ 11 heures au total

Little Nightmares I et II comptent parmi les jeux d’horreur les plus singuliers et les plus envoûtants auxquels j’aie jamais joué, et ils m’ont complètement conquis.

Le premier opus comme sa suite vous prennent peu à peu aux tripes, avec des environnements inquiétants et des créatures grotesques qui semblent tout droit sorties des recoins les plus sombres de votre imagination. Ici, vous ne combattez pas d’ennemis. Vous vous faufilez, vous vous cachez et vous fuyez.

Aucun des deux jeux n’est très long en soi, mais ensemble, ils constituent l’une des meilleures aventures d’horreur que j’aie jamais vécues. Ils possèdent ce caractère surréaliste et onirique qui, d’une certaine manière, les rend encore plus effrayants.

Mais pour être honnête, tout ici – des graphismes et de la conception sonore à l’histoire, en passant par la construction de l’univers et l’ambiance – est d’une qualité exceptionnelle. On a l’impression d’être plongé dans un conte de fées tordu qui a terriblement mal tourné, et c’est tout simplement parfait.

Mon verdict : courts, envoûtants et artistiques – deux joyaux inquiétants qui vous marquent durablement. Leur horreur onirique et leur univers tordu les rendent impossibles à oublier.

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6. Resident Evil 4 Remake [Meilleure réinterprétation d’un jeu d’action-horreur]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, mobile Année de sortie 2023 Développeur Capcom Durée moyenne de jeu Environ 21 heures

Resident Evil 4 Remake fait partie de ces rares remakes qui parviennent réellement à améliorer un grand classique sans lui faire perdre ce qui le rendait si spécial. Ce classique revisité par Capcom allie des séquences de tir cinématiques au rythme soutenu qui caractérise les meilleurs jeux TPS.

Dans la pure tradition de Resident Evil, ce jeu réunit tous les ingrédients essentiels du survival horror : un bon rythme, des combats exceptionnels et ce sentiment constant d’angoisse qui ne vous lâche jamais.

Le gameplay est tout simplement rythmé. Vous combattez, explorez et gérez vos ressources sans jamais vous sentir totalement en sécurité.

De plus, si ce périple déjà assez long vous semble se terminer trop tôt, vous pouvez toujours le prolonger d’au moins 6 heures supplémentaires grâce au DLC « Des chemins séparés » », qui est presque tout aussi bon.

Mon verdict : un classique perfectionné – un rythme soutenu et des combats superbes en font un incontournable. C’est la preuve que même les légendes peuvent renaître plus fortes.

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7. Killing Floor 3 [Meilleur jeu coopératif gore]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS5, Xbox Series X/S Année de sortie 2025 (à venir) Développeur Tripwire Interactive Durée moyenne de jeu à confirmer

Killing Floor 3 est un jeu de tir coopératif d’horreur qui promet de vous offrir du chaos à l’état pur, du sang et de l’adrénaline. S’appuyant sur le succès culte des opus précédents, ce nouvel opus repousse encore plus loin les limites : plus de gore, plus de tension et davantage d’horreur axée sur le travail d’équipe. Grâce à son mélange de tir rapide et de survie en équipe, il pourrait facilement figurer parmi les meilleurs jeux d’horreur multijoueurs.

Dans un futur sombre et dystopique où les expériences de la sinistre société Horzine ont terriblement mal tourné, vous et votre escouade devrez affronter des vagues incessantes de Zeds à l’aide d’armes améliorées, de pièges et de gadgets. Le jeu vise à créer une expérience plus immersive grâce à une IA plus intelligente, des environnements plus riches et des éléments de survie plus marqués.

Avec son mélange d’action trépidante et d’atmosphère glaçante, Killing Floor 3 s’annonce comme l’un des jeux d’horreur les plus attendus sur Xbox en 2025 – un incontournable pour les fans avides de terreur coopérative à haute intensité.

Mon verdict : À suivre de près – promet un carnage et une horreur en mode coopératif de premier ordre. Attendez-vous à un chaos effréné, à des graphismes de nouvelle génération et à de nouveaux Zeds terrifiants.

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8. Remake de Dead Space [Meilleure réédition d’un jeu d’horreur spatial]

Notre note 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS5, Xbox Series X/S Année de sortie 2023 Développeur Motive Studio Durée moyenne de jeu Environ 16 heures

La version 2023 de Dead Space est un énième remake qui ne fait que perfectionner un grand classique du jeu d’horreur. D’une certaine manière, elle vous plonge dans un sentiment d’isolement et de paranoïa encore plus intense que ne le faisait l’original.

La tension monte rapidement et ne retombe pas. Le vaisseau grince, vacille et respire comme s’il était vivant, et lorsque les ennemis surgissent des conduits d’aération, c’est la panique à l’état pur.

Il incarne parfaitement ce que devrait être un jeu d’horreur et de survie, et si vous avez toujours rêvé de jouer à quelque chose comme Resident Evil, mais dans l’espace, vous ne trouverez pas mieux.

Pour les fans du genre horreur, c’est un jeu incontournable. Et si vous aimez également les jeux spatiaux de haut vol, c’est la perfection à l’état pur.

Mon verdict : terrifiant, abouti et fidèle à l’esprit de l’original – l’horreur spatiale à son apogée. Il offre tout ce que l’original avait de meilleur, mais en plus sombre, plus incisif et encore plus angoissant.

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9. Dying Light [Le meilleur jeu d'horreur avec des zombies mettant en avant le parkour]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch Année de sortie 2015 Développeur Techland Durée moyenne de jeu Environ 36 heures

Dying Light, c’est un peu comme si Mirror’s Edge avait plongé tête la première dans l’enfer des zombies, et je le dis dans le sens le plus positif qui soit. Ce jeu est tout simplement exceptionnel.

Le jour, vous bondissez d’un toit à l’autre et vous expulsez vos ennemis des rebords d’un coup de pied. Mais dès que la nuit tombe, vous passez du statut de héros d’action à celui de personnage en proie à une panique totale, fuyant des monstres bien plus rapides et bien plus puissants que vous.

Cependant, c’est véritablement le mode coopératif qui élève ce jeu du statut de « bon » à celui d’« excellent ». Rien ne vaut le fait de survivre à ce chaos post-apocalyptique avec des amis à vos côtés.

Dying Light est sans conteste l’un des jeux en mode coopératif les plus intenses sur Xbox auxquels j’ai joué. Alors, si vous et vos amis recherchez une expérience d’horreur au rythme effréné, vous devez absolument l’essayer.

Mon verdict : Du parkour grisant le jour, une véritable terreur la nuit – le mode coopératif rehausse encore le jeu. Le passage de la liberté à la peur dès le coucher du soleil est tout simplement génial.

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10. The Evil Within [Meilleur jeu de survie surréaliste à vous glacer le sang]

Notre note 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Année de sortie 2014 Développeur Tango Gameworks Durée moyenne de jeu Environ 20 heures

Nouveau cauchemar magistral inspiré des grands classiques tels que Silent Hill et Resident Evil, The Evil Within propose une version terrifiante et unique de notre genre préféré, le survival horror.

Ici, au milieu de toute cette angoisse et de cette action effrénée, vous devez veiller non seulement à gérer vos ressources et vos munitions, mais aussi votre endurance. Du coup, la furtivité devient bien plus intéressante.

Certains niveaux sont très imprévisibles et surréalistes, tandis que le rythme peut parfois paraître étrange, mais cela ne fait que renforcer l’intérêt du jeu. Une minute, vous vous faufilez entre des créatures terrifiantes, et la suivante, vous vous frayez un chemin à coups de fusil comme si vous étiez dans un film d’action.

C'est un mélange déjanté d'horreur de survie et d'horreur psychologique, ce qui en fait l'un de mes jeux d'horreur préférés de la dernière décennie. Si vous êtes un fan d'horreur et que, pour une raison ou une autre, vous l'avez manqué, vous ne devriez vraiment pas attendre plus longtemps.

Mon verdict : inégal mais inspiré – un voyage brutal et surréaliste qui vaut le détour. C’est chaotique, effrayant et imprévisible, dans le bon sens du terme.

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11. Outlast 1 & 2 [Meilleure expérience de panique sans arme]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch Année de sortie 2013 et 2017 Développeur Red Barrels Durée moyenne de jeu Environ 16 heures au total

Si vous recherchez des jeux d’horreur qui vous procurent ce sentiment de terreur à l’état pur et vous laissent un sentiment de véritable impuissance, il n’y a pas de meilleur choix qu’Outlast et Outlast 2. Croyez-moi, ils vont littéralement vous anéantir.

Ces jeux ne vous fournissent aucune arme. Juste une caméra, votre intelligence et les ombres dans lesquelles vous pourrez vous cacher. Rien que cela en fait certaines des expériences les plus effrayantes auxquelles j’ai jamais survécu.

Le premier opus vous plonge dans un asile où règne une imprévisibilité terrifiante, tandis que la suite va encore plus loin avec une secte inquiétante, des thèmes religieux tordus et un village isolé où l'on a l'impression qu'une force horrible vous observe en permanence.

Éteignez donc les lumières et préparez-vous à vivre une horreur comme vous n’en avez jamais vue. Ce sera l’une des expériences les plus effrayantes que vous ayez jamais vécues.

Mon verdict : la panique à l’état pur dans le monde du jeu vidéo – pas d’armes, juste la peur et la fuite. Ces jeux redéfinissent la vulnérabilité et repoussent l’horreur psychologique à ses limites.

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12. Amnesia : Le Bunker [Meilleure tension de survie axée sur le son]

Notre note 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Année de sortie 2023 Développeur Frictional Games Durée moyenne de jeu Environ 8 heures

Amnesia : Le Bunker vous plonge dans un bunker de la Première Guerre mondiale à moitié détruit, où la lumière est quasi inexistante, les munitions quasi épuisées, et où une menace bien réelle rôde dans les couloirs. Il vous emprisonne dans un labyrinthe ravagé par la guerre, fait d’obscurité et d’échos : un incontournable pour les amateurs des meilleurs jeux de survie sur Xbox.

Ce jeu est véritablement imprévisible. Chaque bruit compte, et chaque seconde de lumière est précieuse. C’est un survival horror conçu de manière brute et réactive, sans scénario prédéfini.

Ce qui ressort le plus, c’est l’impressionnante intelligence artificielle. Le monstre peut littéralement s’introduire partout ; ainsi, où que vous alliez, vous n’êtes jamais vraiment en sécurité.

Comparé aux précédents opus de la série Amnesia, en particulier au très apprécié La descente dans les ténèbres, ce nouvel opus offre un gameplay plus ouvert et davantage axé sur la physique. Bien qu’il ne reprenne pas la bonne vieille mécanique de la santé mentale, il compense largement par un gameplay bien plus abouti et bien plus effrayant.

Amnesia : Le Bunker est une expérience absolument brutale, inquiétante et inoubliable qui tient toutes ses promesses. Si vous avez adoré Alien : Isolation et que ce n’était pas uniquement pour son cadre spatial, vous devez absolument l’essayer.

Mon verdict : dynamique, oppressant et astucieux – chaque bruit compte. La tension ne retombe jamais, car vous n’êtes jamais vraiment en sécurité, où que vous soyez.

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13. Phasmophobia [Meilleure chasse aux fantômes réactive à la voix]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS5, Xbox Series X/S Année de sortie 2020 Développeur Kinetic Games Durée moyenne de jeu Environ 33 heures

Si vous n’avez jamais hurlé dans votre micro lors d’une chasse aux fantômes avec vos amis, c’est que vous n’avez pas joué correctement à Phasmophobia. Et si vous n’y avez jamais joué, vous passez à côté de quelque chose.

Ce jeu d’horreur coopératif renverse les codes habituels : vous devez enquêter sur des monstres au lieu d’essayer de les tuer. Avec vos amis, vous tentez de déterminer quel type de fantôme hante les lieux avant qu’il ne s’en prenne à vous, et le suspense est absolument intense du début à la fin.

Ce qui fait de Phasmophobia l’un des meilleurs jeux d’horreur sur Xbox, c’est la façon dont il instaure progressivement la terreur. C’est l’attente, la respiration et le silence avant que les choses ne tournent terriblement mal. Il intègre même une fonction de reconnaissance vocale.

Le jeu est encore en accès anticipé, alors ne vous attendez pas à la perfection. Cependant, il vaut vraiment le détour.

Mon verdict : la chasse aux fantômes ultime entre amis ; les frayeurs imprévisibles ne lassent jamais. Chaque enquête semble nouvelle et imprévisible grâce à sa conception sonore brillante.

14. Dead Rising Deluxe Remaster [Le meilleur jeu de monde ouvert chaotique avec des zombies]

Notre note 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS5, Xbox Series X/S Année de sortie 2024 Développeur Capcom Durée moyenne de jeu Environ 13 heures

Pour une expérience d’horreur un peu différente, Dead Rising Deluxe Remaster est l’un des jeux d’horreur les plus étranges, les plus drôles et les plus chaotiques qui soient, et c’est précisément ce qui fait tout son charme.

Vous êtes coincé dans un centre commercial lors d’une invasion de zombies et disposez de 72 heures pour survivre, sauver des gens et obtenir le scoop en incarnant le photojournaliste Frank West. Mais voici le plus génial : tout peut servir d’arme. Oui, absolument tout.

Cette version remasterisée est superbe, avec des performances plus fluides et des graphismes plus nets, tout en conservant ce charme décalé du jeu original. C’est plus loufoque qu’un jeu d’horreur de survie, mais cela comporte bel et bien de véritables moments de terreur.

Si vous avez envie d'une expérience d'horreur un peu moins sérieuse, pour changer, voici l'un des meilleurs jeux de zombies à part entière. Essayez-le, vous ne serez pas déçu.

Mon verdict : un carnage zombie chaotique et créatif – moins axé sur l’horreur, mais très axé sur le plaisir. C’est le choix idéal lorsque vous souhaitez des frayeurs agrémentées d’humour.

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15. Alan Wake Remastered [Meilleur thriller psychologique classique]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2021 Développeur Remedy Entertainment Durée moyenne de jeu Environ 14 heures

Il n’existe aucun autre jeu comparable au premier Alan Wake. C’est comme si vous plongiez dans un film d’horreur psychologique, sauf que vous êtes l’auteur et que votre histoire prend vie de la pire des façons.

À mes yeux, c’est l’histoire qui fait véritablement la particularité de ce jeu. Elle est étrange, métatextuelle, pleine de mystère et, honnêtement, l’une des meilleures du monde du jeu vidéo.

Tout comme dans le deuxième opus, la lumière est votre meilleure alliée, et dans les combats, on utilise d’abord la lampe torche, puis l’arme à feu. C’est simple, mais très gratifiant.

La version remastérisée améliore les graphismes pour leur donner un rendu plus net que jamais. La seule raison pour laquelle ce jeu ne figure pas plus haut dans le classement réside dans ses mécanismes un peu maladroits.

Néanmoins, pour les fans d’horreur qui aiment les belles histoires et l’ambiance « survival horror » avec une touche d’originalité, celui-ci est une perle rare.

Mon verdict : un récit brillant, mais qui date un peu. Jouez pour l’histoire, restez pour l’ambiance. C’est un rappel obsédant de ce que devrait être l’horreur psychologique.

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16. The Walking Dead : La série définitive de Telltale [Meilleure histoire d’horreur axée sur les choix]

Notre note 7.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2019 Développeurs Telltale Games, Skybound Games Durée moyenne de jeu Environ 46 heures au total (5 jeux + DLC)

Les jeux « The Walking Dead » de Telltale ont fait fureur lors de la sortie de la première saison, en 2012. Cependant, si vous n’y avez pas encore joué, c’est l’occasion rêvée.

C’est comme une série télévisée interactive, dans le meilleur sens du terme. Vous découvrirez l’une des histoires les plus poignantes et les mieux construites du genre horreur.

Cette version comprend tous les épisodes, entièrement remasterisés avec des graphismes améliorés, des menus optimisés et des bonus sur les coulisses. Vous bénéficiez des quatre saisons, du DLC « 400 Days » et de l’histoire indépendante de Michonne dans un seul et même pack.

Ce n’est pas un jeu au rythme effréné, et certaines décisions donnent parfois l’impression d’être un simple faux choix, mais la peur et toutes les autres émotions que vous ressentez sont absolument réelles. L’un des meilleurs jeux d’horreur sur Xbox, sans aucun doute.

Mon verdict : Émotionnellement bouleversant et intemporel – l’horreur narrative à son apogée. Chaque choix vous touche de plein fouet, laissant une cicatrice émotionnelle durable.

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Jeux d’horreur à venir sur Xbox en 2026

Les fans d’horreur ont de quoi se réjouir pour l’année à venir : ces jeux d’horreur à venir sur Xbox promettent de vous tenir en haleine bien après le générique de fin. De la terreur psychologique au chaos total de la survie, voici les cauchemars les plus attendus qui devraient sortir en 2026 :

Directive 8020 (2026) – Signé Supermassive Games, ce jeu d’horreur et de survie de science-fiction suit l’équipage d’un vaisseau colonial condamné qui se bat pour survivre après s’être écrasé sur Tau Ceti f. Attendez-vous à une narration cinématographique, à des choix moraux et à cette tension caractéristique de la série Dark Pictures.

– Signé Supermassive Games, ce jeu d’horreur et de survie de science-fiction suit l’équipage d’un vaisseau colonial condamné qui se bat pour survivre après s’être écrasé sur Tau Ceti f. Attendez-vous à une narration cinématographique, à des choix moraux et à cette tension caractéristique de la série Dark Pictures. Resident Evil : Requiem (2026) – Le prochain grand opus de Capcom dans cette série légendaire vous ramène dans les ruines de Raccoon City. Vous incarnez Grace Ashcroft, analyste du FBI, et vous devez élucider un nouveau mystère lié au bioterrorisme qui mêle nostalgie et horreur inédite et palpitante.

– Le prochain grand opus de Capcom dans cette série légendaire vous ramène dans les ruines de Raccoon City. Vous incarnez Grace Ashcroft, analyste du FBI, et vous devez élucider un nouveau mystère lié au bioterrorisme qui mêle nostalgie et horreur inédite et palpitante. Reanimal (2026) – Dans cette aventure d’horreur coopérative inquiétante signée THQ Nordic, vous et un duo de frères et sœurs devrez survivre sur une île cauchemardesque envahie par des créatures grotesques et mutantes. Attendez-vous à une tension cinématographique, à des énigmes à résoudre et à une narration émouvante.

Ces titres à venir prouvent que 2026 sera une année inoubliable pour les fans d’horreur : que vous aimiez les frissons psychologiques, la survie bourrée d’action ou la terreur qui s’installe lentement, Xbox vous réserve quelque chose de terrifiant.

Mon verdict global sur les jeux d’horreur sur Xbox

En matière de jeux d’horreur sur Xbox, le moment n’a jamais été aussi propice pour vous lancer. La plateforme offre tout ce qu’il faut : des cauchemars axés sur l’histoire au chaos en mode coopératif qui vous fera battre le cœur à tout rompre. Que vous souhaitiez déjouer des monstres, élucider des mystères psychologiques ou simplement hurler avec vos amis, il y a un jeu qui n’attend que de vous terrifier comme il se doit.

Quels que soient vos goûts, une chose est sûre : la Xbox abrite certaines des meilleures expériences d’horreur jamais créées. Baissez les lumières, prenez votre manette et affrontez les ténèbres sans détour.

Foire aux questions