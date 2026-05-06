I 10 migliori giochi horror per PC che ti faranno davvero venire i brividi nel 2026

I migliori giochi horror per PC sono molto più di una serie di spaventi a buon mercato: ti entrano sotto pelle. Creano un’atmosfera, giocano con le tue aspettative e ti tengono il battito un po’ troppo alto per tutta la durata del gioco.

È proprio nell’horror per PC che il genere dà il meglio di sé. Con meccaniche più profonde e una narrazione più audace, questi giochi indirizzano la paura in modi intelligenti, che si tratti di un lento terrore psicologico o di panico allo stato puro .

Pronto a provare un disagio che ti piacerà? La mia lista raccoglie i migliori giochi horror per PC che ti daranno alla testa, ma che finirai comunque di giocare.

Le nostre scelte migliori per i giochi horror per PC

Alcuni giochi horror sono semplicemente fatti in modo diverso. Questi tre sono quelli che consiglio sempre per primi: progettati in modo intelligente, inesorabilmente inquietanti e che reggono ancora dopo decine di ore.

1 Hell is Us 2025 Una novità nel panorama dei giochi horror che unisce combattimenti corpo a corpo brutali a un'esplorazione surreale. È il tipo di avventura che ti sfida a combattere contemporaneamente i mostri e le tue stesse paure. Buy now 2 Look Outside 2025 Un vero e proprio incubo. Questo gioco ti intrappola in una casa inquietante dove la realtà continua a stravolgersi, e ogni stanza sembra volerti uccidere. Se cerchi il titolo più spaventoso degli ultimi tempi, potrebbe essere proprio questo. Buy now 3 Deathbound 2024 Un gioco cooperativo in stile Souls in cui la morte non è la fine, ma una meccanica con cui puoi davvero giocare. Ti costringe, insieme ai tuoi amici, a coordinarvi, a passare da un personaggio all’altro e a sopravvivere contro boss grotteschi. Buy now

Questi tre sono il massimo. Niente espedienti, solo un ottimo design, spaventi ben congegnati e quel tipo di horror che ti farà riflettere a lungo anche dopo aver smesso di giocare.

I 10 migliori giochi horror per PC: la lista definitiva dei brividi

La maggior parte dei giochi horror va e viene, ma questi titoli ti rimarranno impressi come alcuni dei migliori giochi horror a cui tu abbia mai giocato. Dagli slasher inarrestabili al terrore psicologico strisciante, il PC ospita alcune delle migliori esperienze horror in circolazione.

Ecco i titoli migliori che ti faranno davvero rabbrividire e meritano un posto nella tua lista.

1. Hell is Us [Miglior gioco horror per esplorazione e combattimenti surreali]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2025 Sviluppatore Rogue Factor Durata media di gioco ~25–30 ore Caratteristiche uniche Mondo semi-aperto, senza waypoint né mappe; esplorazione ricca di storia, combattimenti corpo a corpo personalizzabili tramite modificatori emotivi, pieno di enigmi, con un drone come compagno e opzioni di accessibilità

Hell is Us è davvero qualcosa di unico. Gli sviluppatori hanno osato alla grande con questo titolo: hanno deciso di catapultarci in una landa desolata e inquietante, lasciarci vagare liberamente e far sì che la storia ci colpisse in modo naturale. Già solo questo lo distingue dalla marea di survival horror tutti uguali.

Ciò che mi ha davvero conquistato è il combattimento. Niente noiosi spari di pistola qui; è tutto corpo a corpo e potenti fendenti di spada. Riesco già a immaginare la tensione di trovarmi faccia a faccia con quelle creature contorte in una rovina buia come la pece, sapendo che un solo errore può farti finire male. Per gli appassionati dei cattivi iconici dei videogiochi, i nemici di questo gioco rappresentano una rivisitazione unica dell’horror psicologico che ti farà mettere tutto in discussione. Sembra che stiano cercando di trovare quel perfetto equilibrio tra esplorazione, sopravvivenza e scontri brutali.

E dal punto di vista visivo? L’atmosfera è surreale. Città abbandonate e in parte divorate dalla natura, insegne al neon che ronzano in lontananza e mostri che sembrano più incubi viventi. L’atmosfera, onestamente, mi ricorda Control o Death Stranding, quel mix di bellezza e inquietudine che ti rimane dentro. Persino il sound design nei trailer mi ha fatto venire i brividi, con tutti quei suoni echeggianti e distorti.

Consiglio dell’esperto Provalo se sei stufo dei soliti giochi che puntano solo a spaventarti all’improvviso e vuoi un gioco horror che ti dia davvero fiducia nell’esplorazione.

Il mio verdetto: Questo gioco è la boccata d’aria fresca nel genere horror di cui hai proprio bisogno. È a tutti gli effetti un capolavoro e merita assolutamente la tua attenzione.

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Cosa ne pensano i giocatori?

iroh ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Questo gioco prende spunto da tanti titoli famosi dei generi horror e RPG, ma in qualche modo riesce comunque a ritagliarsi una propria strada e a proporre idee fresche e originali.

2. Look Outside [Miglior film di horror psicologico]

Il nostro voto 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2025 Sviluppatore Francis Coulombe; Editore: Devolver Digital Durata media del gioco ~4–6 ore Caratteristiche uniche RPG horror a turni con visuale dall’alto ambientato in un condominio; gestisci le necessità di sopravvivenza (fame, igiene), recluta alleati, finali multipli, gestione delle risorse e delle relazioni sociali

Look Outside ti catapulta direttamente nel cuore della suspense. Sei bloccato in una casa dove nulla rimane uguale e ogni corridoio sembra prendere vita. Il gioco riprende la classica atmosfera di Silent Hill, ma la trasforma in qualcosa di ancora più claustrofobico. Se ti piace questo genere horror, questo è uno dei migliori giochi per PC in circolazione.

Ti dirò la verità, questo gioco mi ha tenuto sulle spine per tutta la notte. Entrare in una stanza, sentire dei sussurri e poi renderti conto che la disposizione era cambiata mi ha scombussolato il senso della realtà. Il ritmo è più lento rispetto a giochi come quelli della serie Outlast, ma la tensione cresce fino a quando ogni scricchiolio sembra un mostro pronto a colpire. A volte avrei voluto smettere e scappare, ma è proprio per questo che funziona.

Dal punto di vista visivo, ricrea alla perfezione l’atmosfera di un sogno febbrile. Le ombre inghiottono i mobili, le luci tremolano come se avessero una volontà propria e il modo in cui la telecamera si inclina leggermente mi ha fatto sentire letteralmente sbilanciato. L’audio? Puro terrore, con raffiche di statica che mi hanno ricordato le radio originali di Silent Hill.

Consiglio dell’esperto Da giocare da solo, di notte, con le cuffie. Non giocarci con gli amici, a meno che tu non voglia che qualcuno rida mentre tu vai nel panico.

Il mio verdetto: Look Outside è terrificante come pochi giochi riescono a esserlo. Questo gioco dimostra che non servono meccaniche sofisticate quando si padroneggia la suspense.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Jordan Biordi ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 'Look Outside' è davvero uno dei giochi più spaventosi a cui abbia mai giocato dopo 'P.T.', e si tratta di un traguardo davvero difficile da superare.

3. Deathbound [Miglior gioco horror in stile Soulslike in modalità cooperativa]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2024 Sviluppatore Trialforge Studio; Editore: Tate Multimedia Durata media di gioco ~4–5 ore Caratteristiche uniche Meccanica in stile Soulslike basata sul gruppo, possibilità di passare da un guerriero all’altro durante il combattimento, ognuno con abilità uniche; influenze culturali brasiliane nell’arte e nel ritmo; sistema di combo Morphstrike

Deathbound mi ha conquistato con la sua rivisitazione della formula soulslike: la morte non è la fine, ma parte del ciclo. È uno di quei giochi cooperativi di punta che costringe te e la tua squadra a unire le abilità, scambiarsi le identità durante il combattimento e adattarsi a un sistema di combattimento intenso che punisce ogni esitazione.

Giocarlo da solo è brutale, ma con gli amici diventa un incubo assolutamente divertente. Sincronizzare i miei cambi per contrastare l’attacco di un nemico o concatenare le abilità è una sensazione incredibile, anche se la difficoltà potrebbe spaventare i giocatori occasionali. Direi che ne vale la pena, dato che ogni vittoria sembra come strappare la tua squadra dalle fauci della morte.

La grafica è davvero fantastica. La direzione artistica punta su design grotteschi, sangue che cola e armature contorte che sembrano uscite da un destino peggiore dell’inferno. La colonna sonora accompagna ogni scontro con i boss con tamburi martellanti che mi fanno battere forte il cuore.

Consiglio dell’esperto Non sottovalutare le parate. Le parate perfette non solo ti salvano la vita, ma aprono anche finestre brutali per le combo Morphstrike che possono ribaltare un combattimento in un attimo.

Il mio verdetto: Deathbound non è per tutti, ma se cerchi una sfida spaventosa a squadre che trasforma la modalità cooperativa in puro terrore, questo è uno dei migliori giochi horror a cui abbia giocato negli ultimi anni.

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Cosa ne pensano i giocatori?

alexaDarkk ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ho finito 'Deathbound' e mi è piaciuto tantissimo 😀

4. Killing Floor 3 [Il miglior festival del gore multigiocatore]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2025 Sviluppatore Tripwire Interactive Durata media di gioco circa 16 ore Caratteristiche uniche Sparatutto cooperativo in modalità "orda", intriso di sangue e scene cruente, con progressione in modalità live-service, mod per le armi, battle pass e crossplay per un massimo di 6 giocatori

Killing Floor 3 è il mio preferito in assoluto. Prende il gore tipico della serie, le ondate di mutanti e il ritmo incalzante, e poi spinge tutto oltre il limite. Da sequel che è, conosce bene il suo pubblico: giocatori che vogliono spaventi a non finire e un lavoro di squadra che ti salverà o ti ucciderà.

La parte migliore? È puro divertimento con gli amici. Le partite sembrano una giostra sanguinosa; mi butto nella mischia, falcio i mostri e prego che la mia squadra non faccia casini. Non cerca di essere sottile come Frictional Games, ma lo apprezzo perché punta tutto sull’adrenalina pura. Se ti piacciono gli sparatutto per PC pieni di caos, questo si guadagna il suo posto.

Detto questo, può sembrare ripetitivo dopo lunghe sessioni, dato che le ondate di sopravvivenza possono confondersi tra loro. È un gioco impegnativo, però, quindi avrai bisogno di un desktop potente o di un portatile da gaming di fascia alta se parliamo di computer.

La grafica è pazzesca. Ogni colpo alla testa schizza le pareti di pezzi di carne, e l’illuminazione rende quelle orde di mutanti ancora più inquietanti. La colonna sonora è la perfezione dell’heavy metal e mi dà una carica pazzesca durante le mie sessioni da incubo. Davvero uno dei migliori giochi multiplayer a cui abbia mai giocato.

Consiglio dell’esperto Non limitarti a sparare a raffica: comunica. Una squadra che segnala per tempo le ricariche, i rifornimenti di munizioni e gli zed più grossi durerà il doppio rispetto a un gruppo di lupi solitari.

Il mio verdetto: Killing Floor 3 è un’avventura caotica, sanguinosa e terrificante. Non è un gioco profondo, ma non serve che lo sia; l’unica cosa che conta è il numero di uccisioni.

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Cosa ne pensano i giocatori?

Noah Kupetsky ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Killing Floor 3 è sanguinario, stupendo e davvero divertente da giocare. Le sparatorie sono intense e precise, con meno limitazioni sulle armi che vuoi usare.

5. Silent Hill 2 Remake [Miglior remake di horror psicologico]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 5 Anno di uscita 2024 Sviluppatore Bloober Team; Editore: Konami Durata media di gioco ~16–20 ore Caratteristiche uniche Un remake d’atmosfera con telecamera in spalla, audio e grafica aggiornati, nuovi enigmi e aree, finali aggiuntivi e oggetti da collezionare, il tutto mantenendo il tono e la narrazione dell’originale

Il Bloober Team ha preso uno dei migliori giochi horror mai realizzati e l’ha ricostruito per il pubblico di oggi. Il remake di Silent Hill 2 non è solo nostalgia, è il terrore rivisitato. Mantiene la storia straziante di un uomo che insegue l’ombra della moglie defunta, migliorando al contempo i combattimenti e l’esplorazione per una nuova generazione. Per me, sia il gioco originale che il remake sono tra i migliori giochi per giocatore singolo in assoluto, punto.

Giocarci mi ha colpito più di quanto mi aspettassi. Camminare per strade avvolte dalla nebbia con una grafica moderna è stato come vivere un incubo. Il ritmo è misurato, a volte troppo lento per i gusti di oggi, ma è proprio questo che rende le scene spaventose davvero efficaci. Il design degli enigmi è ancora eccezionale, anche se alcuni sembrano un po’ goffi rispetto a giochi più snelli.

Dal punto di vista visivo, questo è forse il remake più bello mai realizzato di un classico dell’horror. La nebbia si muove e ti avvolge, rendendo ogni vicolo un luogo insicuro. La colonna sonora ti colpisce ancora nel profondo; mescola il pianoforte malinconico a urla stridule che mi sono letteralmente rimaste impresse nella testa.

Consiglio dell’esperto Spegni le luci e mettiti le cuffie. La nebbia, il sound design, l’atmosfera in generale: l’effetto è molto più forte quando lasci che il gioco prenda il sopravvento sui tuoi sensi.

Il mio verdetto: questo capolavoro si conferma uno dei migliori giochi horror in assoluto. Il remake dimostra perché Silent Hill 2 rimane il re del terrore psicologico.

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Cosa ne pensano i giocatori?

WondersomeWalrus ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Questo gioco ha saputo ricreare alla perfezione l'atmosfera, era visivamente stupendo, a tratti faceva davvero paura e alla fine aveva una trama davvero fantastica.

6. Alan Wake 2 [La migliore esperienza horror incentrata sulla trama]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Sviluppatore Remedy Entertainment Durata media del gioco circa 16 ore per la trama principale Caratteristiche uniche Narrazione con due protagonisti, ricchi riferimenti all’universo di Remedy, grafica migliorata grazie al ray tracing

Alan Wake 2 è senza dubbio uno dei giochi horror più avvincenti che abbia mai provato. Questa volta Remedy Entertainment ha puntato tutto sul survival horror: meno azione rispetto al primo gioco, ma più atmosfera, tensione e controllo narrativo. Se ami i giochi stealth di alto livello, questo fa proprio al caso tuo.

Giocare sia nei panni di Alan che di Saga mi offre una varietà pazzesca. Un attimo prima sto mettendo insieme indizi su una bacheca da detective, quello dopo mi ritrovo perso nel mondo da incubo di Alan, dove la realtà si distorce a ogni angolo. Il ritmo è più lento, certo, ma questo rende ogni scontro molto più intenso. A volte avrei voluto solo un po’ più di azione, ma onestamente il ritmo più lento si adatta perfettamente all’atmosfera.

Dal punto di vista visivo, questo gioco è una vera forza. Gli sviluppatori hanno dato il meglio di sé con l’illuminazione; ogni fascio di luce della torcia e ogni ombra sembrano creati a mano apposta per mettermi i nervi a dura prova. Aggiungici la colonna sonora inquietante e uno dei sound design più raccapriccianti mai visti in un videogioco, e avrai un’esperienza horror che ti rimarrà impressa per sempre.

Consiglio dell’esperto Giocaci al buio con le cuffie; altrimenti ti perderai metà dell’atmosfera.

Il mio verdetto: Alan Wake 2 è il punto di riferimento per l’horror incentrato sulla trama. Non è il gioco più spaventoso in circolazione, ma è uno dei più intelligenti e di gran classe.

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JinxIsPerfect ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Per me è uno dei migliori giochi horror degli ultimi anni

7. Amnesia: Il Bunker [Miglior survival horror con tensione inarrestabile]

Il nostro punteggio 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch (da confermare) Anno di uscita 2023 Sviluppatore Frictional Games Durata media di gioco 4–6 ore Caratteristiche uniche Bunker semi-aperto ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, mostro controllato dall’IA, gestione della luce e delle risorse sotto pressione

Amnesia: Il Bunker riduce tutto alla pura sopravvivenza. Ci sei tu, un bunker della Prima Guerra Mondiale e un mostro che non smette mai di darti la caccia. Niente spaventi programmati, niente reti di sicurezza. Ogni rumore che facevo mi sembrava una condanna a morte, ed è proprio quel terrore costante il motivo per cui funziona.

L’IA dinamica del mostro rende ogni partita diversa. A volte mi azzardavo a cercare provviste in una stanza, solo per sentire la bestia strisciare attraverso le pareti, e il panico mi assaliva all’istante. Gestire il carburante per il generatore è di per sé una vera e propria fonte di stress; se le luci si spengono, sei praticamente spacciato. Non è per tutti (alcuni potrebbero trovarlo troppo impegnativo), ma se ami un bel gioco di sopravvivenza per PC che mette alla prova i tuoi nervi, questo è il massimo.

La grafica cruda del bunker, le luci tremolanti e l’audio ricco di eco rendono l’atmosfera soffocante, soprattutto se hai una TV da gaming fantastica. Non è appariscente, ma è proprio il realismo a rendere la paura così credibile. Ogni scricchiolio nel buio sembrava una vera minaccia.

Consiglio dell’esperto Non accumulare provviste, usale con intelligenza. Se giochi da tirchio, finisci per morire.

Il mio verdetto: Amnesia: Il Bunker è uno dei giochi horror più tesi a cui abbia mai giocato. È brutale, ma se cerchi un’autentica esperienza di terrore e sopravvivenza, non c’è niente che gli si avvicini.

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Cosa ne pensano i giocatori?

internetExtranjero ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Fantastico. Un gioco terrificante e avvincente, davvero ben concepito e ben progettato, con una trama suggestiva e coinvolgente.

8. The Callisto Protocol [Il miglior gioco sci-fi splatter per i fan di Dead Space]

Il nostro voto 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2022 Sviluppatore Striking Distance Studios, sotto la direzione di Glen Schofield Durata media di gioco circa 10 ore Caratteristiche uniche Un cupo survival horror fantascientifico ambientato su Callisto, successore spirituale di Dead Space

The Callisto Protocol mi aveva entusiasmato come “successore di Dead Space” e, sotto molti aspetti, ci è riuscito: un’ambientazione carceraria fantascientifica e cupa, mostri grotteschi e un sacco di sangue. Non è perfetto, ma cavolo, quando l’atmosfera funziona, ti colpisce alla grande.

Il combattimento punta molto sul corpo a corpo e sulle schivate, cosa che all’inizio ho trovato davvero piacevole. Colpire le creature con un manganello e mettere a segno le mosse finali era fantastico, finché… non è subentrata la ripetitività. Verso la fine, avrei voluto un po’ più di varietà. Il ritmo a volte è un po’ lento e i picchi di difficoltà possono sembrare un po’ scontati. Comunque, se ti piacciono gli scontri ravvicinati e pieni di tensione invece del "spara a casaccio", questo gioco ti piacerà.

La grafica è pazzesca: i modelli dei personaggi e i dettagli sanguinolenti sono tra i migliori che abbia mai visto, specialmente su un monitor da gaming di alta qualità. L’illuminazione nei corridoi della prigione rende ogni passaggio pericoloso, e il design audio è da incubo.

Consiglio dell’esperto Se ci giochi, abbassa un po’ le tue aspettative; non è Dead Space, ma regala comunque qualche brivido di tutto rispetto.

Il mio verdetto: Callisto non è perfetto, ma è un’esperienza horror cupa e bellissima che vale la pena provare per gli appassionati di horror fantascientifico.

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Rose_Nasty ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Combattimenti intensi e d’effetto, ottime interpretazioni degli attori, animazioni eccellenti: è bellissimo e ha una direzione artistica fantastica

9. Pacific Drive [Miglior interpretazione originale del survival horror]

Il nostro voto 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Windows, PlayStation 5 Anno di uscita 2024 Sviluppatore Ironwood Studios; Editore: Kepler Interactive Durata media di gioco ~13,8 ore Caratteristiche uniche Guida di sopravvivenza in una zona surreale e piena di pericoli; la tua auto è sia compagna di viaggio che ancora di salvezza, con possibilità di creazione e personalizzazione

Pacific Drive è davvero unico nel suo genere. Non si tratta di scappare dai mostri con un fucile a pompa, ma di sopravvivere all’apocalisse a bordo della tua station wagon malandata. Sì, la tua auto è l’ancora di salvezza, l’arma e la zona sicura. Non pensavo che un “survival horror al volante” potesse funzionare finché non l’ho provato.

Ogni viaggio nella Zona di Esclusione delle Olympic è come lanciare i dadi. Vado in cerca di pezzi di ricambio, schivo le anomalie e corro a tornare al garage prima che la mia auto si sfaldi letteralmente. La tensione sta proprio nel riuscire a tenere le ruote in movimento. Mi è piaciuto tantissimo come ogni giro sembrasse una mini avventura, anche se a volte il caso mi ha riservato delle brutte sorprese.

Visivamente, è inquietante ma mozzafiato: cieli tempestosi, paesaggi distorti e anomalie al neon che stravolgono la realtà intorno a te. La colonna sonora è più d’atmosfera che spaventosa, ma crea l’atmosfera perfetta per un “viaggio solitario all’inferno”.

Consiglio dell’esperto Tratta la tua auto come se fosse il tuo personaggio. Potenzia con intelligenza, altrimenti non andrai lontano.

Il mio verdetto: Pacific Drive è uno dei giochi horror di sopravvivenza più originali a cui abbia mai giocato. È strano, stressante e indimenticabile.

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legomann97 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Sinceramente, è uno dei migliori giochi a cui abbia mai giocato. La trama in sé è buona, non eccezionale, ma da parte mia ha sicuramente il mio pieno plauso.

10. Visage [Il miglior gioco horror psicologico dai tempi di P.T.]

Il nostro punteggio 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One; PlayStation 5 e Xbox Series X/S (Edizione migliorata, 2021) Anno di uscita 2020 (versione base), 2021 (Edizione Migliorata) Sviluppatore SadSquare Studio Durata media di gioco ~9 ore (trama principale), ~5–13 ore a seconda dello stile di gioco Caratteristiche uniche Horror psicologico ispirato a P.T., ambientato in una casa infestata con meccaniche di sanità mentale, inventario limitato, eventi paranormali casuali e finali multipli

Visage è un horror psicologico puro sulla scia di P.T.. Una casa inquietante, fantasmi inquietanti e un sistema di sanità mentale che ti punisce solo per essere rimasto al buio troppo a lungo. Se vuoi un horror intenso e assolutamente snervante, questo fa al caso tuo.

Giocarci mi ha davvero distrutto a tratti. Camminare in quella casa, sentire sussurri flebili o porte che scricchiolano, sapendo di non poter reagire, ha reso ogni passo una vera tortura. Il ritmo è brutale, ma è proprio questo il punto. Alcune sezioni sono un po’ lente e la logica degli enigmi può risultare un po’ macchinosa, ma l’atmosfera compensa tutto.

La grafica è fotorealistica al punto da far sembrare la casa fin troppo reale. L’illuminazione è fondamentale qui; una lampadina tremolante crea subito l’atmosfera giusta. Aggiungici un sound design minimale ma incisivo, e avrai un gioco horror che non ha bisogno di spaventi improvvisi per metterti i brividi.

Consiglio dell’esperto Giocaci a brevi intervalli. Le sessioni lunghe ti friggeranno il cervello.

Il mio verdetto: Visage è una delle esperienze più spaventose che abbia mai vissuto nei videogiochi. Se vuoi provare un vero senso di terrore, questo è il gioco che fa per te.

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filthycasualguy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ho giocato a un sacco di giochi horror e questo è sicuramente tra i miei primi tre. Il gameplay ha un buon ritmo ed è impegnativo, ma non troppo complicato. L'atmosfera è da 10/10.

Prossimi giochi horror per PC

Il panorama dell’horror sta per diventare pazzesco con alcuni nuovi titoli da urlo in arrivo nel 2026. Dalle serie classiche che diventano sempre più spaventose a nuovi incubi che non riusciamo nemmeno a immaginare, ecco cosa ci terrà svegli la notte l’anno prossimo:

Resident Evil Requiem (2026) – Resident Evil è tornato, e questa volta il terrore sarà ancora più intenso. Aspettati nuovi mutanti, un gameplay incentrato sulla sopravvivenza e una trama che ti farà sudare freddo. Sarà l’esperienza RE definitiva per i fan che vogliono affrontare i propri incubi peggiori.

– Resident Evil è tornato, e questa volta il terrore sarà ancora più intenso. Aspettati nuovi mutanti, un gameplay incentrato sulla sopravvivenza e una trama che ti farà sudare freddo. Sarà l’esperienza RE definitiva per i fan che vogliono affrontare i propri incubi peggiori. Halloween (2026) – Mettiti nei panni di Michael Myers e cerca di sopravvivere all’incubo in Halloween. Questo gioco promette un horror da brivido mentre ti muovi furtivamente, cercando di superare in astuzia un killer implacabile. Ha tutte le carte in regola per diventare uno dei giochi più interessanti in cui sei tu il cattivo.

– Mettiti nei panni di Michael Myers e cerca di sopravvivere all’incubo in Halloween. Questo gioco promette un horror da brivido mentre ti muovi furtivamente, cercando di superare in astuzia un killer implacabile. Ha tutte le carte in regola per diventare uno dei giochi più interessanti in cui sei tu il cattivo. Reanimal (2026) – Reanimal porta l’horror animale a un livello completamente nuovo. Preparati a un mondo inquietante e sconvolgente, dove dovrai affrontare creature contorte e svelare un mistero folle. Le bestie non sono l’unica cosa terrificante in questo gioco.

Il 2026 si preannuncia come un anno pieno di orrore da brivido, da incubo. Non sbattere le palpebre, perché vorrai vivere ogni singolo secondo da brivido!

Il mio verdetto finale sui migliori giochi horror per PC

Se non vedi l’ora di tuffarti nelle migliori esperienze horror, qui ce n’è per tutti i gusti. Queste scelte ti faranno sicuramente battere forte il cuore:

Per gli appassionati di horror psicologico → Alan Wake 2 . Un thriller avvincente e ricco di atmosfera che ti trascina in una trama contorta dove la realtà è sempre messa in discussione.

. Un thriller avvincente e ricco di atmosfera che ti trascina in una trama contorta dove la realtà è sempre messa in discussione. Per i fanatici dell’horror d’azione → Killing Floor 3 . Uno sparatutto cooperativo caotico in cui ti fai strada a colpi di arma da fuoco attraverso ondate infinite di nemici terrificanti.

. Uno sparatutto cooperativo caotico in cui ti fai strada a colpi di arma da fuoco attraverso ondate infinite di nemici terrificanti. Per gli appassionati di sopravvivenza → Hell Is Us. Un incubo post-apocalittico con un gameplay cupo e coinvolgente e tantissimi segreti da scoprire.

Hell Is Us. Un incubo post-apocalittico con un gameplay cupo e coinvolgente e tantissimi segreti da scoprire. Per il puro caos psicologico → Deathbound. Un’esperienza contorta che ti sconvolge la mente, trascinandoti nelle profondità del suo mondo oscuro.

Questi giochi ti daranno alla testa e ti faranno tornare a giocarci ancora e ancora. Preparati a un’esperienza horror senza pari!

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