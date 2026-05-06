Les 10 meilleurs jeux d’horreur sur PC pour des frissons garantis en 2026

Les meilleurs jeux d’horreur sur PC sont bien plus qu’une succession de sursauts bon marché : ils vous prennent aux tripes. Ils créent une atmosphère, bousculent vos attentes et maintiennent votre pouls à un niveau un peu trop élevé tout au long de l’aventure.

C’est sur PC que le genre de l’horreur révèle tout son potentiel. Grâce à des mécanismes plus complexes et à une narration plus audacieuse, ces jeux orientent la peur de manière intelligente, qu’il s’agisse d’ une angoisse psychologique progressive ou d’une panique totale .

Prêt à vivre un malaise des plus savoureux ? Ma liste rassemble les meilleurs jeux d’horreur sur PC qui vous mettront la tête à l’envers, mais que vous terminerez malgré tout.

Nos coups de cœur parmi les jeux d’horreur sur PC

Certains jeux d’horreur sont tout simplement d’un autre calibre. Voici les trois que je recommande toujours en premier : intelligemment conçus, implacablement effrayants, et qui tiennent toujours la route après des dizaines d’heures de jeu.

1 Hell is Us 2025 Une nouvelle venue sur la scène des jeux d'horreur qui mêle combats au corps à corps brutaux et exploration surréaliste. C'est le genre d'aventure qui vous met au défi d'affronter à la fois des monstres et vos propres peurs. Buy now 2 Look Outside 2025 Un véritable cauchemar. Ce jeu vous piège dans une maison effrayante où la réalité ne cesse de se déformer, et où chaque pièce semble vouloir votre mort. Si vous recherchez le jeu le plus effrayant de ces derniers temps, c'est peut-être celui-ci. Buy now 3 Deathbound 2024 Un jeu coopératif de type « soulslike » où la mort n’est pas une fin en soi, mais un mécanisme avec lequel vous jouez. Il vous oblige, vous et vos amis, à vous coordonner, à alterner entre les personnages et à survivre face à des boss grotesques. Buy now

Ces trois-là sont des valeurs sûres. Pas de gadgets, juste une conception exceptionnelle, des frayeurs bien pensées et le genre d’horreur qui vous hantera longtemps après avoir arrêté de jouer.

Les 10 meilleurs jeux d’horreur sur PC : la liste ultime des frayeurs

La plupart des jeux d’horreur vont et viennent, mais ces titres resteront gravés dans votre mémoire comme faisant partie des meilleurs jeux d’horreur auxquels vous ayez jamais joué. Des slashers implacables à l’angoisse psychologique rampante, le PC abrite certaines des meilleures expériences d’horreur qui soient.

Voici les meilleurs titres qui vous feront vraiment frissonner et qui méritent une place dans votre liste.

1. Hell is Us [Meilleur jeu d'horreur pour son exploration surréaliste et ses combats]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Année de sortie 2025 Développeur Rogue Factor Durée moyenne de jeu ~25 à 30 heures Caractéristiques uniques Monde semi-ouvert, sans points de passage ni cartes ; exploration riche en histoire, combat au corps à corps personnalisable grâce à des modificateurs émotionnels, nombreux casse-têtes, avec un drone comme compagnon et des options d’accessibilité

Hell is Us est vraiment un jeu à part. Les développeurs ont fait preuve d’audace avec ce titre ; ils ont décidé de vous plonger dans un désert sinistre, de vous laisser errer et de vous faire découvrir l’histoire de manière naturelle. Rien que cela suffit déjà à le distinguer de la multitude de jeux d’horreur de survie qui se ressemblent tous.

Ce qui m’a vraiment convaincu, c’est le combat. Ici, pas de tir au pistolet ennuyeux : tout se joue au corps à corps, à coups d’épée puissants. Je peux déjà imaginer la tension que l’on ressent en affrontant ces créatures difformes dans des ruines plongées dans l’obscurité totale, sachant qu’une seule erreur peut vous coûter très cher. Pour les fans de méchants emblématiques des jeux vidéo, les ennemis de ce jeu apportent une touche unique d’horreur psychologique qui vous fera tout remettre en question. On a l’impression qu’ils visent le juste milieu parfait entre exploration, survie et affrontements brutaux.

Et visuellement ? L’ambiance est surréaliste. Des villes abandonnées à moitié rongeées par la nature, des enseignes au néon qui bourdonnent au loin, et des monstres qui ressemblent davantage à des cauchemars vivants. Honnêtement, l’atmosphère me rappelle Control ou Death Stranding, ce mélange de beauté et de malaise qui vous hante. Même la conception sonore des bandes-annonces m’a donné des frissons, avec ces effets d’écho et ces sons décalés.

Conseil de pro N’hésitez pas si vous en avez assez des jeux d’horreur prévisibles qui ne font que vous faire sursauter et que vous recherchez un jeu d’horreur qui vous fasse réellement confiance pour explorer.

Mon verdict : Ce jeu est la bouffée d’air frais dont vous avez besoin dans le genre de l’horreur. C’est tout simplement un chef-d’œuvre, et il mérite absolument votre attention.

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Qu’en pensent les joueurs ?

iroh ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ce jeu s'inspire de nombreux titres célèbres des genres horreur et RPG, mais parvient néanmoins à tracer sa propre voie et à proposer des idées nouvelles et originales.

2. Look Outside [Meilleur film d'horreur psychologique]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2025 Développeur Francis Coulombe ; Éditeur : Devolver Digital Durée moyenne de jeu environ 4 à 6 heures Caractéristiques uniques Jeu de rôle d’horreur en vue de dessus et au tour par tour se déroulant dans un immeuble ; gérez vos besoins de survie (faim, hygiène), recrutez des alliés, plusieurs fins possibles, gestion des ressources et des relations sociales

Look Outside vous plonge d’emblée dans le suspense. Vous êtes coincé dans une maison où rien ne reste jamais pareil, et où chaque couloir semble prendre vie. Le jeu s’inspire de l’ambiance classique de Silent Hill, mais la transforme en une expérience encore plus oppressante. Si vous aimez ce genre d’horreur, c’est l’un des meilleurs jeux PC du moment.

Je vais être franc : ce jeu m’a tenu en haleine toute la nuit. Entrer dans une pièce, entendre des murmures, puis se rendre compte que l’agencement avait changé… cela a bouleversé mon sens de la réalité. Le rythme est plus lent que dans la série Outlast, par exemple, mais la tension monte jusqu’à ce que chaque craquement donne l’impression qu’un monstre s’apprête à frapper. Par moments, j’avais envie d’arrêter et de m’enfuir, mais c’est précisément pour cela que le jeu fonctionne.

Visuellement, le jeu rend parfaitement l’atmosphère d’un cauchemar fiévreux. Les ombres engloutissent les meubles, les lumières clignotent comme si elles avaient une volonté propre, et la façon dont la caméra s’incline subtilement m’a littéralement fait perdre l’équilibre. Le son ? De la terreur à l’état pur, avec des rafales de parasites qui m’ont rappelé les radios originales de Silent Hill.

Conseil de pro À jouer de préférence seul, la nuit, avec un casque. Ne jouez pas avec des amis, à moins que vous ne souhaitiez que quelqu’un se moque de vous pendant que vous paniquez.

Mon verdict : Look Outside est terrifiant comme peu de jeux parviennent à l’être. Ce jeu prouve qu’il n’est pas nécessaire de recourir à des mécanismes sophistiqués quand on maîtrise parfaitement le suspense.

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Qu’en pensent les joueurs ?

Jordan Biordi ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 « Look Outside » est véritablement l'un des jeux les plus effrayants auxquels j'ai joué depuis « P.T. », et la barre est pourtant placée très haut.

3. Deathbound [Meilleur jeu d’horreur de type « Soulslike » en coopératif]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Année de sortie 2024 Développeur Trialforge Studio ; Éditeur : Tate Multimedia Durée moyenne de jeu environ 4 à 5 heures Caractéristiques uniques Mécanique de type « soulslike » en équipe, permettant de passer d’un guerrier tombé au combat à un autre en cours de combat, chacun doté de compétences uniques ; influences culturelles brésiliennes dans le graphisme et le rythme ; système de combos « Morphstrike »

Deathbound m’a captivé par sa réinterprétation de la formule « soulslike » : la mort n’est pas une fin, elle fait partie du cycle. C’est l’un de ces jeux coopératifs de premier plan qui vous oblige, vous et votre équipe, à combiner vos capacités, à changer d’identité en plein combat et à vous adapter à un système de combat intense qui sanctionne la moindre hésitation.

Y jouer en solo est brutal, mais entre amis, cela devient un cauchemar absolument hilarant. Synchroniser mes changements d’identité pour contrer l’attaque d’un ennemi ou enchaîner les capacités procure des sensations incroyables, même si la difficulté risque de rebuter les joueurs occasionnels. Je dirais que cela vaut la peine de se battre, car chaque victoire donne l’impression d’arracher votre équipe des griffes de la mort.

La présentation est tout simplement magnifique. La direction artistique privilégie des designs grotesques, du sang qui coule à flots et des armures tordues qui semblent tout droit sorties d’un destin pire que l’enfer. La bande-son accompagne chaque combat de boss avec des percussions retentissantes qui font battre mon cœur à tout rompre.

Conseil de pro Ne négligez pas les parades. Les parades parfaites vous permettent non seulement de préserver votre santé, mais elles ouvrent également des occasions en or pour enchaîner des combos « Morphstrike » capables de renverser le cours d’un combat en un instant.

Mon verdict : Deathbound n’est pas un jeu pour tout le monde, mais si vous recherchez un défi effrayant en équipe qui transforme le mode coopératif en véritable cauchemar, c’est l’un des meilleurs jeux d’horreur auxquels j’ai joué depuis des années.

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Qu’en pensent les joueurs ?

alexaDarkk ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 J'ai fini *Deathbound* et j'ai adoré 😀

4. Killing Floor 3 [Meilleur festival gore multijoueur]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Année de sortie 2025 Développeur Tripwire Interactive Durée moyenne de jeu environ 16 heures Caractéristiques uniques Jeu de tir coopératif sanglant contre des hordes d’ennemis, avec des scènes gores intenses, une progression en ligne comprenant des mods d’armes, des Battle Pass et un mode multijoueur croisé pouvant accueillir jusqu’à 6 joueurs

Killing Floor 3 est mon préféré. Il reprend les éléments emblématiques de la série – le gore, les vagues de mutants et le rythme effréné – puis pousse le tout à l’extrême. En tant que suite, il connaît parfaitement son public : des joueurs en quête de frayeurs incessantes et d’un travail d’équipe qui pourra soit vous sauver, soit vous tuer.

Le meilleur dans tout ça ? C’est un pur plaisir à partager entre amis. Les parties ressemblent à un manège de fête foraine sanglant : je me lance dans la mêlée, je fauche les monstres et je prie pour que mon escouade ne fasse pas n’importe quoi. Il ne cherche pas à être subtil comme Frictional Games, mais je le respecte pour son engagement total dans l’adrénaline brute. Si vous aimez les meilleurs jeux de tir sur PC débordants de chaos, celui-ci mérite largement sa place.

Cela dit, il peut sembler répétitif après de longues sessions, car les vagues de survie finissent par se confondre. C’est toutefois un jeu exigeant ; vous aurez donc besoin d’un PC de bureau performant ou d’un ordinateur portable de jeu haut de gamme si vous jouez sur ordinateur.

Les graphismes sont déjantés. Chaque tir à la tête éclabousse les murs de morceaux de chair, et l’éclairage rend ces hordes de mutants encore plus effrayantes. La bande-son, un chef-d’œuvre de heavy metal, insuffle une énergie débordante à mes parties cauchemardesques. Vraiment l’un des meilleurs jeux multijoueurs auxquels j’ai jamais joué.

Conseil de pro Ne vous contentez pas de tirer : communiquez. Une équipe qui signale à l’avance les recharges, les largages de munitions et les gros zombies tiendra deux fois plus longtemps qu’une bande de loups solitaires.

Mon verdict : Killing Floor 3 est une aventure chaotique, sanglante et terrifiante. Le jeu n’est pas très profond, mais ce n’est pas nécessaire : tout repose sur le nombre de victimes.

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Qu’en pensent les joueurs ?

Noah Kupetsky ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Killing Floor 3 est sanglant, magnifique et extrêmement divertissant. Les combats à l'arme à feu sont percutants et précis, et les restrictions concernant les armes que vous souhaitez utiliser sont moins nombreuses.

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 5 Année de sortie 2024 Développeur Bloober Team ; Éditeur : Konami Durée moyenne de jeu environ 16 à 20 heures Caractéristiques uniques Un remake immersif avec une caméra à l'épaule, des graphismes et une bande-son améliorés, de nouvelles énigmes et zones à explorer, des fins supplémentaires et des objets à collectionner, tout en conservant l'ambiance et la narration de l'original

Bloober Team a repris l’un des meilleurs jeux d’horreur jamais créés et l’a repensé pour le public d’aujourd’hui. Le remake de Silent Hill 2 n’est pas seulement un voyage dans la nostalgie, c’est une réinvention de la terreur. Il conserve cette histoire déchirante d’un homme poursuivant l’ombre de sa femme décédée, tout en améliorant les combats et l’exploration pour une nouvelle génération. Pour moi, le jeu original et le remake comptent parmi les meilleurs jeux solo, point barre.

Y jouer m’a bouleversé plus que je ne m’y attendais. Arpenter des rues noyées dans le brouillard avec des graphismes modernes donnait l’impression de vivre un cauchemar devenu réalité. Le rythme est délibérément lent, parfois trop à la mesure des goûts actuels, mais c’est justement ce qui rend les frayeurs si percutantes. La conception des énigmes reste brillante, même si certaines semblaient un peu maladroites par rapport à des jeux plus épurés.

Visuellement, il s’agit sans doute du plus magnifique remake d’un classique de l’horreur à ce jour. Le brouillard se déplace et vous engloutit, rendant chaque ruelle inquiétante. La bande originale vous touche toujours au plus profond ; elle mêle un piano mélancolique à des cris perçants qui résonnent encore littéralement dans ma tête.

Conseil de pro Éteignez les lumières et mettez vos écouteurs. Le brouillard, la conception sonore, l’ambiance générale… tout cela vous touche bien plus profondément lorsque vous laissez le jeu s’emparer de vos sens.

Mon verdict : Ce chef-d’œuvre s’impose comme l’un des meilleurs jeux d’horreur qui soient. Ce remake prouve pourquoi Silent Hill 2 reste le roi de la terreur psychologique.

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Qu'en pensent les joueurs ?

WondersomeWalrus ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Ce jeu a parfaitement su créer une ambiance saisissante, il était visuellement époustouflant, il était parfois vraiment effrayant et son histoire était tout simplement formidable à la fin.

6. Alan Wake 2 [Meilleure expérience d'horreur axée sur le récit]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S Année de sortie 2023 Développeur Remedy Entertainment Durée moyenne de jeu Environ 16 heures pour l'histoire principale Caractéristiques uniques Un récit à deux protagonistes, de nombreux liens avec l’univers de Remedy, des graphismes améliorés grâce au ray tracing

Alan Wake 2 est sans conteste l’un des jeux d’horreur les plus captivants que j’aie jamais joués. Remedy Entertainment s’est cette fois-ci pleinement consacré au survival horror ; moins axé sur l’action que le premier opus, ce titre met davantage l’accent sur l’ambiance, la tension et la maîtrise narrative. Si vous adorez les jeux d’infiltration exceptionnels, celui-ci est fait pour vous.

Incarner à la fois Alan et Saga m’offre une variété incroyable. Une seconde, je rassemble des indices sur un tableau de détective, la suivante, je suis perdu dans le monde cauchemardesque d’Alan où la réalité se déforme à chaque coin de rue. Le rythme est certes plus lent, mais cela rend chaque combat bien plus intense. Parfois, j’aurais aimé un peu plus d’action, mais honnêtement, ce rythme plus lent correspond parfaitement à l’ambiance.

Visuellement, ce jeu est une véritable merveille. Les développeurs se sont surpassés en matière d’éclairage ; chaque faisceau de lampe torche et chaque ombre semblent avoir été conçus à la main pour vous mettre les nerfs à vif. Ajoutez à cela une bande-son envoûtante et l’une des conceptions sonores les plus effrayantes du monde du jeu vidéo, et vous obtenez une expérience d’horreur qui vous marquera à jamais.

Conseil de pro Jouez-y dans le noir avec un casque ; sinon, vous passerez à côté de la moitié de l’ambiance.

Mon avis : Alan Wake 2 est la référence absolue en matière de jeux d'horreur axés sur l'histoire. Ce n'est pas le plus effrayant qui soit, mais c'est l'un des plus intelligents et des plus élégants.

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Qu'en pensent les joueurs ?

JinxIsPerfect ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Pour moi, c'est l'un des meilleurs jeux d'horreur de ces dernières années.

7. Amnesia : Le Bunker [Meilleur jeu d’horreur de survie à la tension implacable]

Notre note 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch (à confirmer) Année de sortie 2023 Développeur Frictional Games Durée moyenne de jeu 4 à 6 heures Caractéristiques uniques Bunker semi-ouvert de la Seconde Guerre mondiale, monstre contrôlé par l’IA, gestion de la lumière et des ressources sous pression

Amnesia : Le Bunker réduit tout à la survie à l’état pur. Il n’y a que vous, un bunker de la Première Guerre mondiale et un monstre qui ne cesse jamais de vous traquer. Pas de sursauts scénarisés, pas de filet de sécurité. Chaque bruit que je faisais me semblait être une condamnation à mort, et c’est précisément cette angoisse constante qui fait tout le charme du jeu.

L’IA dynamique du monstre rend chaque partie différente. Il m’arrivait parfois de prendre le risque de fouiller une pièce à la recherche de provisions, pour entendre aussitôt la bête ramper à travers les murs, ce qui me plongeait instantanément dans la panique. Gérer le carburant du générateur est un véritable casse-tête en soi ; si les lumières s’éteignent, c’est pratiquement fini pour vous. Ce n’est pas pour tout le monde (certains pourraient trouver le jeu trop exigeant), mais si vous aimez les bons jeux de survie sur PC qui mettent vos nerfs à rude épreuve, c’est le summum.

Les graphismes sombres du bunker, les lumières vacillantes et le son riche en échos créent une atmosphère étouffante, surtout si vous disposez d’un superbe téléviseur de jeu. Ce n’est pas tape-à-l’œil, mais le réalisme rend la peur encore plus palpable. Chaque craquement dans l’obscurité semblait être une véritable menace.

Conseil de pro Ne thésaurisez pas les provisions, utilisez-les à bon escient. Si vous jouez la carte de la radinerie, vous finirez par mourir.

Mon verdict : Amnesia : Le Bunker est l’un des jeux d’horreur les plus tendus auxquels j’ai joué. C’est brutal, mais si vous recherchez une expérience de survie et d’horreur authentique, aucun autre titre ne lui arrive à la cheville.

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Qu'en pensent les joueurs ?

internetExtranjero ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Excellent. Un jeu terrifiant et captivant, très bien pensé et bien conçu, avec un scénario évocateur et captivant.

8. Le Protocole Callisto [Le meilleur jeu de science-fiction gore pour les fans de Dead Space]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2022 Développeur Striking Distance Studios, sous la direction de Glen Schofield Durée moyenne de jeu environ 10 heures Caractéristiques uniques Un jeu d’horreur et de survie de science-fiction sombre se déroulant sur Callisto, successeur spirituel de Dead Space

Le Protocole Callisto m’avait enthousiasmé en tant que « successeur de Dead Space », et à bien des égards, il a tenu ses promesses : un décor carcéral de science-fiction sombre, des monstres grotesques et beaucoup de sang. Ce n’est pas parfait, mais bon sang, quand l’ambiance prend toute son ampleur, ça fait vraiment fort.

Le combat repose largement sur le corps à corps et les esquives, ce que j’ai d’ailleurs trouvé rafraîchissant au début. Écraser des créatures à coups de matraque et enchaîner les coups de grâce était génial, jusqu’à ce que… la répétition s’installe. À la fin, j’aurais aimé un peu plus de variété. Le rythme traîne parfois en longueur, et les pics de difficulté peuvent sembler un peu faciles. Cela dit, si vous préférez les affrontements tendus et rapprochés au « tir à l’aveuglette », vous allez adorer ce jeu.

Les graphismes sont époustouflants : les modèles de personnages et les détails gores comptent parmi les meilleurs que j’aie jamais vus, en particulier sur un écran de jeu haut de gamme. L’éclairage dans les couloirs de la prison rend chaque passage dangereux, et la conception sonore est tout droit sortie d’un cauchemar.

Conseil de pro Si vous y jouez, modérez un peu vos attentes ; ce n’est pas Dead Space, mais le jeu réserve tout de même quelques frayeurs bien réelles.

Mon verdict : Callisto n’est pas parfait, mais c’est une aventure d’horreur sombre et magnifique qui vaut le détour pour les fans d’horreur de science-fiction.

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Qu’en pensent les joueurs ?

Rose_Nasty ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Des combats dynamiques et percutants, de belles prestations des acteurs, d'excellentes animations : c'est magnifique et la direction artistique est géniale

9. Pacific Drive [Meilleure approche originale du genre « survival horror »]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plates-formes Windows, PlayStation 5 Année de sortie 2024 Développeur Ironwood Studios ; Éditeur : Kepler Interactive Durée moyenne de jeu ~13,8 heures Caractéristiques uniques Conduite de survie dans une zone surréaliste et semée d’embûches ; votre voiture est à la fois votre compagne et votre bouée de sauvetage, avec des possibilités de fabrication et de personnalisation

Pacific Drive est tout simplement unique en son genre. Il ne s’agit pas de fuir des monstres à coups de fusil à pompe, mais de survivre à l’apocalypse au volant de votre break cabossé. Oui, votre voiture est à la fois votre bouée de sauvetage, votre arme et votre zone de sécurité. Je ne pensais pas qu’un « jeu d’horreur de survie au volant » puisse fonctionner avant d’essayer celui-ci.

Chaque sortie dans la zone d’exclusion des Olympic ressemble à un coup de dés. Je récupère des pièces, j’esquive les anomalies et je file à toute allure vers le garage avant que ma voiture ne tombe littéralement en morceaux. Toute la tension réside dans le fait de maintenir ma voiture en état de marche. J’ai adoré le fait que chaque sortie soit une mini-aventure, même si parfois le hasard m’a joué des tours.

Visuellement, c’est à la fois inquiétant et époustouflant : un ciel orageux, des paysages déformés et des anomalies néon qui déforment la réalité autour de vous. La bande originale est davantage atmosphérique qu’effrayante, mais elle crée à la perfection l’ambiance d’un « road trip solitaire en enfer ».

Conseil de pro Considérez votre voiture comme votre personnage. Améliorez-la judicieusement, sinon vous n’irez pas loin.

Mon verdict : Pacific Drive est l’un des jeux d’horreur et de survie les plus originaux auxquels j’ai joué. C’est étrange, stressant et inoubliable.

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legomann97 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Honnêtement, c'est l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué. L'histoire en elle-même est bonne, sans être exceptionnelle, mais je lui donne sans hésiter un grand « oui ».

10. Visage [Meilleur jeu d’horreur psychologique depuis P.T.]

Notre note 7.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4, Xbox One ; PlayStation 5 et Xbox Series X/S (édition améliorée, 2021) Année de sortie 2020 (version de base), 2021 (édition améliorée) Développeur SadSquare Studio Durée moyenne de jeu environ 9 heures (campagne principale), environ 5 à 13 heures selon le style de jeu Caractéristiques uniques Un jeu d’horreur psychologique inspiré de P.T., se déroulant dans une maison hantée, avec un système de santé mentale, un inventaire limité, des événements paranormaux aléatoires et plusieurs fins possibles

Visage est un jeu d’horreur psychologique pur dans la veine de P.T. Une maison effrayante, des fantômes inquiétants et un système de santé mentale qui vous pénalise simplement pour être resté trop longtemps dans l’obscurité. Si vous recherchez une expérience d’horreur intense et absolument angoissante, ne cherchez pas plus loin.

Y jouer m’a parfois véritablement anéanti. Parcourir cette maison, entendre de faibles murmures ou des portes grincer, sachant que je ne pouvais pas riposter, transformait chaque pas en véritable torture. Le rythme est impitoyable, mais c’est justement le but recherché. Certaines sections traînent en longueur et la logique des énigmes peut parfois manquer de fluidité, mais l’atmosphère compense largement ces défau t s.

Les graphismes sont photoréalistes, à tel point que la maison semble trop réelle. L’éclairage est ici primordial : une simple ampoule qui clignote suffit à créer l’ambiance. Ajoutez à cela une conception sonore minimaliste mais précise, et vous obtenez un jeu d’horreur qui n’a pas besoin de sursauts pour vous glacer le sang.

Conseil de pro Jouez-y par petites sessions. Les longues sessions vous mettront le cerveau à rude épreuve.

Mon avis : Visage est l'une des expériences les plus effrayantes que j'aie jamais vécues dans le monde du jeu vidéo. Si vous souhaitez ressentir une véritable terreur, ce jeu est fait pour vous.

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Qu'en pensent les joueurs ?

filthycasualguy ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 J'ai joué à beaucoup de jeux d'horreur et celui-ci figure sans aucun doute dans mon top 3. Le gameplay est bien rythmé et exigeant, sans pour autant être trop déroutant. L'ambiance mérite un 10/10.

Prochains jeux d'horreur sur PC

Le monde de l'horreur s'apprête à connaître une véritable explosion avec l'arrivée de nouveaux titres complètement fous en 2026. Des franchises classiques qui deviennent encore plus effrayantes aux nouveaux cauchemars que nous ne pouvons même pas imaginer, voici ce qui va nous empêcher de dormir l'année prochaine :

Resident Evil Requiem (2026) – Resident Evil est de retour, et cette fois-ci, la série s'apprête à faire monter la terreur d'un cran. Attendez-vous à de nouveaux mutants, à un gameplay de survie intense et à une histoire qui vous fera transpirer à grosses gouttes. Ce sera l’expérience RE ultime pour les fans qui souhaitent affronter leurs pires cauchemars.

– Resident Evil est de retour, et cette fois-ci, la série s'apprête à faire monter la terreur d'un cran. Attendez-vous à de nouveaux mutants, à un gameplay de survie intense et à une histoire qui vous fera transpirer à grosses gouttes. Ce sera l’expérience RE ultime pour les fans qui souhaitent affronter leurs pires cauchemars. Halloween (2026) – Glissez-vous dans la peau de Michael Myers et tentez de survivre au cauchemar dans Halloween. Ce jeu promet des moments d’horreur à couper le souffle tandis que vous vous faufilez dans l’ombre, en essayant de déjouer un tueur implacable. Il a tout pour devenir l’un des jeux les plus intéressants où vous incarnez le méchant.

– Glissez-vous dans la peau de Michael Myers et tentez de survivre au cauchemar dans Halloween. Ce jeu promet des moments d’horreur à couper le souffle tandis que vous vous faufilez dans l’ombre, en essayant de déjouer un tueur implacable. Il a tout pour devenir l’un des jeux les plus intéressants où vous incarnez le méchant. Reanimal (2026) – Reanimal propulse l’horreur animale à un tout autre niveau. Préparez-vous à découvrir un univers effrayant et déroutant où vous affronterez des créatures perverses et éluciderez un mystère insensé. Les bêtes ne sont pas la seule chose terrifiante dans ce jeu.

2026 s’annonce comme une année riche en horreur à couper le souffle, digne d’un véritable cauchemar. Ne clignez pas des yeux, car vous ne voudrez pas manquer une seule de ces secondes glaciales !

Mon verdict global sur les meilleurs jeux d’horreur sur PC

Si vous souhaitez vous plonger dans les meilleures expériences d’horreur, il y en a pour tous les goûts. Ces sélections ne manqueront pas de faire battre votre cœur à tout rompre :

Pour les amateurs d'horreur psychologique → Alan Wake 2 . Un thriller atmosphérique qui vous prend la tête et vous plonge dans un récit tortueux où la réalité est constamment remise en question.

. Un thriller atmosphérique qui vous prend la tête et vous plonge dans un récit tortueux où la réalité est constamment remise en question. Pour les accros à l’horreur d’action → Killing Floor 3 . Un jeu de tir coopératif chaotique où vous devez repousser des vagues infinies d’ennemis terrifiants.

. Un jeu de tir coopératif chaotique où vous devez repousser des vagues infinies d’ennemis terrifiants. Pour les passionnés de survie → Hell Is Us. Un cauchemar post-apocalyptique au gameplay sombre et immersif, regorgeant de secrets à découvrir.

Hell Is Us. Un cauchemar post-apocalyptique au gameplay sombre et immersif, regorgeant de secrets à découvrir. Pour un pur chaos psychologique → Deathbound. Une expérience tordue qui vous prend la tête et vous entraîne au plus profond de son univers sombre.

Ces jeux vous mettront la tête à l’envers et vous donneront envie d’y revenir sans cesse. Préparez-vous à vivre une aventure d’horreur sans pareille !

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