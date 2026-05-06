I 12 migliori giochi Cyberpunk da non perdere nel 2026

I migliori giochi Cyberpunk ti catapultano in un futuro cupo e pieno di tecnologia, dove tutto sembra un po’ a pezzi, ed è proprio questo che li rende fantastici.

Stiamo parlando di città illuminate dai neon, megacorporazioni losche, IA ribelli e tantissima azione. E non importa quale sottogenere Cyberpunk ti piaccia, che si tratti di combattimenti frenetici o di scelte profonde con conseguenze serie: questi giochi sono davvero unici.

Al momento ci sono tantissimi fantastici giochi Cyberpunk in circolazione, quindi per chi è alla ricerca della sua prossima avventura distopica, ecco una lista dei migliori per aiutarti a trovare il tuo prossimo preferito. Se ti piacciono i futuri crudi e l’attrezzatura da urlo, fidati, qui troverai sicuramente qualcosa che ti piacerà.

Le nostre scelte migliori per i giochi Cyberpunk

Il mondo del Cyberpunk è crudo, illuminato dai neon e incredibilmente figo – e nessun altro genere mescola tecnologia e ribellione proprio come questo. Ecco i nostri titoli migliori che catturano davvero l’essenza del genere.

1 The Ascent 2021 Se vuoi vivere un'esperienza Cyberpunk completa, con armi fantastiche, potenziamenti all'avanguardia e città luminose, questo è il gioco che fa per te. Ha un gameplay fluido, una modalità cooperativa divertente e quel tanto di caos che basta a rendere il tutto emozionante. Buy now 2 Deus Ex: Mankind Divided 2016 L'ultimo capitolo della serie Cyberpunk più leggendaria di sempre. Tuffati in una distopia del prossimo futuro piena di potenziamenti, complotti, azione e scelte che daranno forma al mondo. Buy now 3 Cyberpunk 2077 2020 Night City è una città frenetica, enorme e piena zeppa di cose da fare. Che ti piaccia hackerare, sparare o semplicemente girarti per la città in cyber-taxi, questo gioco fa proprio al caso tuo. Buy now

Questo è solo l’inizio: questi primi tre sono dei veri e propri capolavori, ma più in basso ti aspettano molti altri titoli Cyberpunk da non perdere. Continua a scorrere per scoprire quali altri giochi sono stati selezionati e perché meritano un posto nella tua lista dei giochi da non perdere!

I 12 migliori giochi Cyberpunk che catturano alla perfezione l’atmosfera neon-noir

Una cosa è chiara: ho passato fin troppe notti in bianco a esplorare vicoli illuminati dai neon e strade bagnate dalla pioggia. Dopo tutto questo, ecco la mia lista dei migliori giochi Cyberpunk che catturano davvero l’anima del genere con storie crude, elementi RPG, tecnologia all’avanguardia e quell’atmosfera cupa e futuristica che tutti amiamo.

1. The Ascent [Miglior gioco di ruolo Cyberpunk in assoluto]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e 5 Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Neon Giant Durata media di gioco 15–25 ore Ideale per Appassionati di giochi di ruolo in solitaria o in cooperativa Caratteristiche uniche Personalizzazione approfondita e combattimenti frenetici

The Ascent è un gioco imperdibile se ti piacciono i combattimenti frenetici e quell’atmosfera Cyberpunk sporca e inondata di luci al neon. Ti ritrovi intrappolato in una città governata da una gigantesca megacorporazione e, quando questa crolla, tutto va a rotoli. È ora di prendere la tua attrezzatura e sopravvivere.

Non sei un eroe prescelto, sei solo un soldato semplice con armi potenti, potenziamenti da urlo e un sacco di nemici da affrontare. Gli elementi RPG sono solidi, sparare è una vera soddisfazione e puoi giocare in solitaria o in cooperativa, il che rende il tutto ancora più divertente.

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Il mondo di gioco? Una vera delizia per gli occhi rispetto ad altri giochi. Luci abbaglianti, personaggi loschi, caos ovunque. È il genere Cyberpunk nella sua versione più chiassosa e squallida. Se cerchi un titolo davvero ben fatto e pieno di azione, che si colloca senza dubbio tra i migliori giochi di ruolo in circolazione, questa è una scelta ovvia.

Il mio verdetto: The Ascent è il punto di partenza perfetto per chi cerca un’azione esplosiva avvolta in una grafica mozzafiato inondata di luci al neon. Le possibilità di gioco in cooperativa e le meccaniche di combattimento ben calibrate lo rendono un’esperienza imperdibile per chiunque sia alla ricerca del puro caos Cyberpunk.

2. Deus Ex: Mankind Divided [Miglior gioco di ruolo Cyberpunk basato sulle scelte del giocatore]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One Anno di uscita 2016 Sviluppatore/i Eidos-Montréal Durata media di gioco 20–30 ore Ideale per Gli amanti della trama e i fan delle simulazioni immersive Caratteristiche uniche Gameplay basato sulle scelte, trame ramificate, un mondo ricco di complotti

Considerando quanto sia leggendaria questa serie tra i migliori giochi Cyberpunk, qualsiasi titolo della serie Deus Ex, in ordine cronologico, potrebbe tranquillamente rientrare in questa lista. Tuttavia, se cerchi l’esperienza più completa, non c’è niente di meglio di Deus Ex: Mankind Divided.

Ambientato in un futuro prossimo distopico, il titolo è essenzialmente un RPG Cyberpunk con una costruzione del mondo pazzesca. Vesti i panni di Adam Jensen, un agente antiterrorismo che si muove in una società divisa tra umani potenziati e non potenziati, con oscure cospirazioni ad ogni angolo.

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Pur non essendo un mondo completamente aperto, il gioco ti offre comunque tantissima libertà. Puoi affrontare le missioni come preferisci, che sia attraverso il combattimento, la furtività o l’hacking. Anche la trama e le scelte che fai lungo il percorso hanno un impatto enorme, facendoti sentire come se stessi davvero plasmando il mondo che ti circonda.

Credimi, quando si parla di Cyberpunk, è difficile trovare un gioco che lo faccia meglio di Deus Ex: Mankind Divided.

Il mio verdetto: Deus Ex: Mankind Divided rappresenta il punto di riferimento per le narrazioni Cyberpunk basate sulle scelte, che offrono ai giocatori una libertà senza precedenti nel definire il proprio approccio a ogni missione. Gli appassionati di teorie del complotto e i fan delle simulazioni immersive troveranno qui il loro parco giochi definitivo.

3. Cyberpunk 2077 [Il miglior gioco cyberpunk open-world]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2020 (aggiornamenti importanti nel 2023) Sviluppatore/i CD Projekt Red Durata media di gioco 25–50 ore Ideale per Gli amanti dei giochi di ruolo open world e i giocatori che amano le trame avvincenti Caratteristiche uniche Mondo enorme, personalizzazione approfondita, combattimenti dinamici, narrazione cinematografica

Non sarebbe una lista dei migliori giochi cyberpunk senza Cyberpunk 2077. Certo, il lancio è stato un po’ travagliato, ma dopo una serie di aggiornamenti importanti, Night City è diventato uno dei mondi cyberpunk più dettagliati e coinvolgenti mai realizzati.

Vesti i panni di V, un mercenario coinvolto in una battaglia mentale con Johnny Silverhand, una rock star ribelle trasformata in fantasma digitale. Il gioco fonde tantissimi elementi con l’azione degli sparatutto in prima persona, dandoti la libertà di creare il tuo stile di gioco, da hacker furtivo a picchiatore armato di pistola, o una via di mezzo.

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Tra la città tentacolare, le mod pazzesche per il personaggio principale e le scelte difficili che plasmano la tua storia, questo è senza dubbio uno dei giochi più ambiziosi in circolazione. Visto che ha praticamente rivitalizzato da solo il genere Cyberpunk, non c’è da stupirsi che la gente continui a cercare giochi simili a Cyberpunk 2077, quindi se non hai ancora avuto modo di giocarci, non perdertelo.

Il mio verdetto: dopo una serie di aggiornamenti approfonditi, Cyberpunk 2077 è diventato l’esperienza cyberpunk open-world per eccellenza, con la sua immensa e vivace Night City. L’enorme possibilità di personalizzazione e la profondità narrativa lo rendono un gioco imperdibile per gli appassionati di RPG che cercano grandezza e ambizione.

4. Ghostrunner [Azione frenetica e parkour]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Anno di uscita 2020 Autore/i One More Level Durata media di gioco 8–12 ore Ideale per Gli speedrunner e gli appassionati di giochi d’azione Caratteristiche uniche Combattimenti in stile parkour, respawn istantaneo, elegante design Cyberpunk della città

Ghostrunner è il caos allo stato puro, nel senso migliore del termine. Se ti piace il Cyberpunk veloce, elegante e brutalmente difficile, questo energico platform fa proprio al caso tuo. Vesti i panni di Jack , un cyber-ninja armato di spada che può correre sui muri, scattare e tagliare a metà i nemici prima ancora che si accorgano del tuo arrivo.

Il mondo è verticale e pericoloso: non ti limiti a attraversarlo di corsa, ma ci fai una vera e propria gara. Un colpo solo e sei fuori, ma è proprio questo il bello. Ogni livello sembra un rompicapo da speedrun e , una volta che prendi il ritmo, crea davvero dipendenza.

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Jack ha anche dei potenziamenti pazzeschi, che ti fanno sentire una vera bestia quando concateni le mosse alla perfezione. Non è facile, ma quando scatta, scatta davvero. Se cerchi adrenalina pura ed elegante in un’ambientazione Cyberpunk cruda e realistica, questo gioco fa proprio al caso tuo.

Il mio verdetto: Ghostrunner perfeziona la formula del combattimento parkour ad alta velocità con meccaniche di morte istantanea che trasformano ogni livello in una sfida speedrun adrenalinica. Gli amanti dell’azione e i giocatori che puntano alla precisione troveranno soddisfazione infinita nel padroneggiare la sua curva di difficoltà brutale ma equa.

5. Citizen Sleeper 2 [Miglior RPG Cyberpunk narrativo]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2022 Autore/i Supera i limiti dell’età Durata media di gioco 10–15 ore Ideale per Gli amanti delle storie e i fan dei giochi di ruolo basati sulle decisioni Caratteristiche uniche Una trama profonda, esplorazione e scelte che plasmano il mondo

Se cerchi un gioco Cyberpunk che metta meno enfasi sulle sparatorie e più sulla narrazione, Citizen Sleeper 2 fa proprio al caso tuo. Vesti i panni di uno Sleeper, un essere umano sintetico che cerca di sopravvivere in un sistema che ti considera sacrificabile. Il gioco è ricco di temi Cyberpunk come l’identità, il controllo e la ricerca di una nuova vita in un mondo costruito per tenerti a terra.

Non è il tipico gioco di ruolo. Non ci sono combattimenti in tempo reale né esplosioni spettacolari; al contrario, trascorri ogni ciclo facendo scelte, gestendo le tue risorse e stringendo relazioni. Ogni decisione sembra significativa e alimenta il cuore emotivo del gioco. Il mondo è descritto con cura, i personaggi sono memorabili e la musica e la grafica creano un’atmosfera che ti coinvolge completamente.

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Con il suo fascino indie, la trama che fa riflettere e lo stile da visual novel arricchito da tiri di dadi e gestione del sistema, è uno dei titoli più originali del genere Cyberpunk. Se cerchi qualcosa di più lento, più intelligente e incredibilmente umano, questo gioco ti rimarrà impresso come uno dei migliori giochi indie di sempre.

Il mio verdetto: Citizen Sleeper 2 dimostra che le storie Cyberpunk possono essere profondamente umane ed emozionanti senza ricorrere all’azione esplosiva. I giocatori che danno priorità alla trama e cercano un’esplorazione profonda dell’identità e della sopravvivenza apprezzeranno questo capolavoro narrativo intimo, basato sui tiri di dadi.

6. Blade Runner: Edizione migliorata [Classico gioco di mistero punta e clicca]

Il nostro voto 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2022 (originale del 1997) Sviluppatori Westwood Studios / Nightdive Studios Durata media di gioco 6–10 ore Ideale per Gli appassionati di gialli classici e di narrazioni cinematografiche Caratteristiche uniche Finali multipli, gameplay da investigatore, ambientazione Cyberpunk iconica

Blade Runner: Edizione migliorata è un vero e proprio tuffo nel passato e rimane ancora oggi uno dei giochi Cyberpunk più fighi in circolazione. Vesti i panni di Ray McCoy, un blade runner a caccia di replicanti in una Los Angeles del 2019 cupa e bagnata dalla pioggia. È tutto un tripudio di luci al neon, vicoli loschi e synth di Vangelis a creare l’atmosfera.

Questo non è un gioco in cui basta premere freneticamente i pulsanti; è un'esperienza che si sviluppa lentamente. Raccogli indizi, parli con i sospettati e cerchi di mettere insieme i pezzi mentre la storia cambia in base a quello che fai. Ogni scelta può portare a un finale diverso e non c'è un percorso "giusto" ben definito.

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Ciò che lo rende speciale è l’atmosfera che trasmette: super cinematografica, piena di tensione e intrisa di stile Cyberpunk e solo di ricordi. Se ti piacciono le visual novel, le indagini poliziesche o semplicemente immergerti in quell’atmosfera malinconica, vale assolutamente la pena provare questo gioco.

Il mio verdetto: Blade Runner: Edizione migliorata cattura la tensione atmosferica delle indagini poliziesche in un mondo Cyberpunk come nessun altro gioco prima o dopo di esso. Gli appassionati di misteri che si svelano lentamente e di narrazioni cinematografiche apprezzeranno il modo in cui ogni indagine si dirama in esiti davvero diversi.

7. E.Y.E: Cybermancia Divina [Esperienza FPS Cyberpunk surreale]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2011 Autore/i Streum On Studio Durata media di gioco 15–30 ore Ideale per Giocatori che amano i giochi di ruolo strani e di nicchia Caratteristiche uniche Poteri psichici, missioni ramificate, follia assoluta

E.Y.E: Cybermancia Divina è come entrare nel sogno estremamente complicato di qualcun altro e renderti conto a metà strada che si sono dimenticati di darti il manuale. È un ibrido tra FPS e RPG Cyberpunk con poteri psichici, impianti cibernetici, potenziamenti bionici e una trama così criptica che potrebbe anche essere scritta in un dialetto alieno. Ma, onestamente? È proprio questo il bello .

Sei un monaco spaziale cyborg con poteri psichici (probabilmente?) che lavora per un’organizzazione (forse?) chiamata E.Y.E. Ci sono complotti, fazioni segrete, pianeti strani e la sensazione costante di esserti perso un prequel da qualche parte. Eppure ti offre libertà, le missioni hanno diverse soluzioni e il sistema delle abilità è pazzesco una volta che ci prendi la mano.

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Sì, è un po’ goffo. L’interfaccia ti dà del filo da torcere, ma è proprio questo il bello dei migliori giochi sparatutto in prima persona. La storia ti scarica addosso la trama come una stampante difettosa. Ma sotto quel caos c’è qualcosa di stranamente geniale, caotico e ambizioso. Se Deus Ex fosse un sogno febbrile scarabocchiato sul retro di un tovagliolo, sarebbe proprio questo.

Il mio verdetto: E.Y.E: Cybermancia Divina privilegia l’ambizione caotica rispetto alla rifinitura, creando una delle esperienze Cyberpunk più sconcertanti e uniche mai realizzate. I giocatori che apprezzano i classici di culto e non si scoraggiano di fronte a sistemi ostici scopriranno qualcosa di davvero indimenticabile sotto tutta questa follia.

8. Gunpoint [Gioco di hacking, puzzle e azione furtiva]

Il nostro punteggio 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2013 Autore/i Sviluppi sospetti Durata media di gioco 4–6 ore Ideale per Appassionati di puzzle e amanti dello stealth Caratteristiche uniche Meccaniche di hacking, dialoghi brillanti, elegante design dei livelli in 2D

Non tutti i giochi Cyberpunk devono per forza avere mondi aperti enormi. Gunpoint dimostra che meccaniche intelligenti e un senso dell’umorismo tagliente possono fare davvero la differenza. Vesti i panni di Richard Conway, una spia freelance in trench con un talento speciale per l’hacking, lo spionaggio e per cacciarsi (e tirarsi fuori) dai guai.

Il gioco è un platform 2D che unisce puzzle e azione stealth, in cui ti muovi furtivamente tra gli edifici, manipoli i sistemi di sicurezza e superi in astuzia le guardie. Un attimo prima accendi e spegni le luci per distrarre i nemici, quello dopo ti lanci dalle finestre per mettere a segno una fuga perfetta. È intelligente, appagante e pieno di sorprese, con tanto di azione da barista Cyberpunk.

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Ciò che distingue davvero Gunpoint è la sua sceneggiatura, ricca di umorismo sarcastico e raccontata interamente attraverso messaggi e scelte di dialogo. Stai indagando su un omicidio che non hai commesso, ma per risolverlo dovrai commettere un sacco di nuovi crimini. A volte è proprio così che vanno le cose nel genere Cyberpunk, almeno in molti giochi. E sì, è chiaro che tra i migliori giochi stealth, questo merita un posto d’onore.

Il mio verdetto: Gunpoint dimostra che una sceneggiatura intelligente e un design accurato degli enigmi possono creare un’esperienza Cyberpunk memorabile senza budget enormi o mondi tentacolari. Gli appassionati di giochi stealth-puzzle adoreranno il modo in cui ogni livello incoraggia la risoluzione creativa dei problemi attraverso le sue meccaniche di ricablaggio.

9. Signalis [Survival horror ispirato al Cyberpunk]

Il nostro voto 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2022 Autore/i Rose-engine Durata media di gioco 8–12 ore Ideale per Gli appassionati di survival horror e di esplorazioni suggestive Caratteristiche uniche Grafica retrò, trama articolata, enigmi, risorse limitate

Inquietante, enigmatico e profondamente inquietante, Signalis fonde il survival horror con i classici temi Cyberpunk in un modo che sembra completamente nuovo. Vesti i panni di Elster, un tecnico umanoide che si risveglia da solo in un futuro freddo e sconosciuto. Senza risposte chiare, la tua missione è trovare il tuo compagno scomparso e scoprire l’oscura verità che si cela dietro un mondo in rovina e controllato dal governo.

Ispirato a giochi come Silent Hill e System Shock, Signalis mantiene alta la tensione con munizioni limitate, ambienti inquietanti ed enigmi che ti costringono a riflettere attentamente. Ogni stanza sembra nascondere qualcosa e ogni rumore ti tiene con il fiato sospeso.

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Dal punto di vista visivo, mescola la pixel art con uno stile cinematografico per creare un mondo Cyberpunk di una bellezza inquietante. Con elementi come il Red Strings Club e i cacciatori di taglie, questo gioco è incentrato sul senso di disagio, sulle rivelazioni graduali e sullo svelamento dei misteri attraverso reperti, ricordi e scoperte inquietanti.

Se ti piacciono i giochi Cyberpunk cupi, introspettivi e più incentrati sulla psicologia che sull’azione, Signalis ti entrerà decisamente sotto pelle.

Il mio verdetto: Signalis fonde magistralmente l’horror psicologico con i temi Cyberpunk per creare un’atmosfera di terrore e mistero costanti. Gli appassionati di survival horror che preferiscono la tensione all’azione troveranno questo incubo in stile retrò assolutamente inquietante.

10. System Shock 2 [L’horror fantascientifico incontra il Cyberpunk]

Il nostro punteggio 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC



(edizioni migliorate su sistemi moderni Anno di uscita 1999 Sviluppatori Irrational Games, Looking Glass Studios, Nightdive Studios Durata media di gioco 10–20 ore Ideale per Appassionati di horror, amanti delle simulazioni immersive, giocatori PC di vecchia data Caratteristiche uniche Temi techno-horror, antagonista controllato dall’IA, sistemi RPG approfonditi

System Shock 2 è quello che succede quando mescoli il Cyberpunk con “Oh no, l’IA è malvagia e probabilmente morirò”. Ti trovi su una stazione spaziale, tutto è andato a rotoli e il tuo unico amico è… beh, no, qui non hai amici. C’è solo SHODAN, un’IA sfacciata e psicotica che ti considera un insetto che si è dimenticata di schiacciare.

Vesti i panni di un soldato potenziato con impianti e una potenza di fuoco appena sufficiente per cacciarti in guai ancora più grossi. Il mondo sta andando a pezzi, le persone stanno mutando e la tecnologia che ti circonda si è ufficialmente rivoltata contro l’umanità. Quindi sì, questo è sicuramente uno dei migliori giochi di ruolo d’azione del genere.

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Se cerchi un’esperienza horror Cyberpunk da cult, non troverai niente di meglio di System Shock 2. Preparati, perché ti aspetta un’avventura inquietante e stimolante, tra hacking, sopravvivenza e un’atmosfera più densa di quella di una macchina del fumo a un rave gotico.

Il mio verdetto: System Shock 2 rimane l’esperienza definitiva di techno-horror, che combina un gameplay immersivo in stile simulazione con uno degli antagonisti controllati dall’IA più memorabili della storia dei videogiochi. I giocatori di PC di vecchia data e gli appassionati di horror apprezzeranno il modo in cui questo titolo influente ha definito lo standard per il terrore fantascientifico d’atmosfera.

11. ShadowRun [Il miglior ibrido tattico tra Cyberpunk e fantasy]

Il nostro voto 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, iOS, Android, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Anno di uscita 2013 (PC/Mobile), 2022 (Trilogia per console) Autori Piani strampalati Durata media di gioco 12-15 ore Ideale per Appassionati di RPG tattici, amanti dei giochi di ruolo da tavolo Caratteristiche uniche Ambientazione ibrida tra Cyberpunk e fantasy, combattimenti tattici a turni

Shadowrun Returns è quello che ottieni quando metti il Cyberpunk in un frullatore insieme a orchi, magia e spionaggio aziendale. Sei uno shadowrunner, un mercenario in un mondo dove le megacorporazioni controllano tutto e i draghi siedono nei loro consigli di amministrazione. Ah, e la magia è tornata, quindi ora hai hacker che combattono al fianco di sciamani di strada e pistoleri troll.

Vesti i panni di un agente freelance che accetta incarichi loschi a Seattle, destreggiandoti in una storia piena di mistero, tradimenti e colpi di scena davvero oscuri. Il combattimento è tattico e a turni, quindi dovrai pensare bene prima di sparare. Crea la tua squadra, personalizza il tuo personaggio e decidi se vuoi essere un soldato potenziato ciberneticamente, un mago che lancia incantesimi o qualcosa a metà strada tra i due.

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Con la sua visuale isometrica e le meccaniche RPG approfondite, Shadowrun Returns ti riporta alle sensazioni dei classici giochi di ruolo tattici, mantenendo però un tocco di freschezza grazie alla sua ambientazione ibrida. Se cerchi un Cyberpunk con un tocco fantasy e scelte che contano davvero, questo classico di culto fa proprio al caso tuo.

Il mio verdetto: Shadowrun Returns si ritaglia una nicchia unica fondendo alla perfezione un Cyberpunk crudo con elementi di high fantasy che non dovrebbero funzionare insieme, ma che invece funzionano alla grande. Gli appassionati di giochi di ruolo tattici e chiunque desideri qualcosa di diverso dal solito Cyberpunk troveranno questo mondo impossibile da dimenticare.

12. Ruiner [Brutale caos Cyberpunk con visuale dall’alto]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2017 (2020 per Switch) Sviluppatore/i Reikon Games Durata media di gioco 6-8 ore Ideale per Appassionati di sparatutto twin-stick, amanti dell’azione frenetica Caratteristiche uniche Combattimenti brutali con doppio stick, una grafica al neon mozzafiato

Ruiner è violenza pura e senza filtri, avvolta in un guscio Cyberpunk dai colori al neon. Sei un killer silenzioso e mascherato in una città distopica del futuro chiamata Rengkok, e tuo fratello è stato rapito da una corporazione corrotta. La tua missione? Sparare, tagliare a fette e farti strada a colpi di scatto attraverso un esercito di nemici finché non lo riavrai con te.

Il gameplay è un frenetico sparatutto a doppio stick con combattimenti corpo a corpo aggiunti per rendere il tutto ancora più avvincente. Hai le pistole, hai uno scudo energetico e hai una rabbia da vendere. Ogni scontro è veloce e appagante, specialmente quando metti a segno una serie di uccisioni mentre la musica techno ti martella nelle orecchie e lo schermo esplode di colori.

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L’estetica Cyberpunk qui è di prim’ordine: grafica glitch, neon ovunque e una colonna sonora che ti travolge come un treno merci. Se ti piacciono gli sparatutto a doppio stick con quell’energia grezza e aggressiva, Ruiner fa proprio al caso tuo. Questo gioco non scherza, e nemmeno tu dovresti.

Il mio verdetto: Ruiner cattura l’aggressività grezza della cultura Cyberpunk con i suoi combattimenti inarrestabili e un design audiovisivo mozzafiato. I puristi dell’azione che bramano un’intensità ad alto numero di ottani e non hanno bisogno di trame complesse troveranno questa scarica di adrenalina assolutamente inebriante.

Il mio verdetto finale sul miglior gioco Cyberpunk

Quando si parla dei migliori giochi Cyberpunk, c’è un punto di partenza perfetto per ogni tipo di giocatore. Questi titoli eccezionali catturano diversi aspetti del genere Cyberpunk:

Per chi ama esplorare i mondi aperti → Cyberpunk 2077 . Night City è la metropoli cyberpunk più ambiziosa e dettagliata mai creata, che unisce l’azione in prima persona a una personalizzazione RPG approfondita e a trame ramificate che plasmano il tuo viaggio attraverso una distopia inondata di luci al neon.

. Night City è la metropoli cyberpunk più ambiziosa e dettagliata mai creata, che unisce l’azione in prima persona a una personalizzazione RPG approfondita e a trame ramificate che plasmano il tuo viaggio attraverso una distopia inondata di luci al neon. Per gli appassionati di azione cooperativa → The Ascent . Questo esplosivo sparatutto a doppio stick unisce una grafica mozzafiato a combattimenti frenetici, perfetti sia da giocare da solo che con gli amici, rendendolo ideale per chi cerca adrenalina pura in un mondo crudo e controllato dalle megacorporazioni.

. Questo esplosivo sparatutto a doppio stick unisce una grafica mozzafiato a combattimenti frenetici, perfetti sia da giocare da solo che con gli amici, rendendolo ideale per chi cerca adrenalina pura in un mondo crudo e controllato dalle megacorporazioni. Per gli amanti della strategia tattica → ShadowRun. L’esclusivo mix di tecnologia Cyberpunk e magia fantasy crea un’esperienza tattica a turni senza pari, perfetta per i giocatori che preferiscono combattimenti metodici e una personalizzazione approfondita dei personaggi piuttosto che riflessi fulminei.

Qualunque sia il tuo stile di gioco preferito, il genere Cyberpunk ha in serbo qualcosa di incredibile per te nel 2026!

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