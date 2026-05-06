Les 12 meilleurs jeux Cyberpunk à ne pas manquer en 2026

Les meilleurs jeux Cyberpunk vous plongent dans un futur sombre et saturé de technologie, où tout semble un peu défaillant, et c’est précisément ce qui les rend géniaux.

On parle ici de villes baignées de néons, de méga-entreprises louches, d’IA rebelles et d’une action à gogo. Et peu importe le type de Cyberpunk qui vous intéresse, qu’il s’agisse de combats trépidants ou de choix profonds aux conséquences lourdes : ces jeux sortent vraiment du lot.

Il existe aujourd’hui une multitude de jeux Cyberpunk fantastiques ; alors, pour ceux qui recherchent leur prochaine aventure dystopique, voici une liste des meilleurs titres pour vous aider à trouver votre prochain coup de cœur. Si vous aimez les futurs sombres et les équipements branchés, croyez-moi, vous trouverez ici de quoi vous ravir.

Notre sélection des meilleurs jeux Cyberpunk

L’univers Cyberpunk est sombre, baigné de néons et infiniment cool – et aucun autre genre ne mêle aussi bien technologie et rébellion. Voici nos meilleurs titres qui capturent véritablement l’essence même du genre.

1 The Ascent 2021 Si vous recherchez une expérience Cyberpunk complète, avec des armes géniales, des améliorations sophistiquées et des villes lumineuses, ne cherchez pas plus loin. Ce jeu offre un gameplay fluide, un mode coopératif amusant et juste ce qu’il faut de chaos pour que le jeu reste passionnant. Buy now 2 Deus Ex: Mankind Divided 2016 Le dernier opus de la franchise de jeux Cyberpunk la plus légendaire. Plongez dans une dystopie d'un futur proche, où se mêlent augmentations, complots, action et choix qui façonneront le monde. Buy now 3 Cyberpunk 2077 2020 Night City est une ville déjantée, immense et regorgeant d'activités. Que vous soyez amateur de piratage, de tir ou simplement de balades en cyber-taxi, ce jeu vaut vraiment le détour. Buy now

Ce n’est qu’un début : ces trois premiers sont des poids lourds, mais nous vous réservons bien d’autres perles Cyberpunk ci-dessous. Continuez à faire défiler la page pour découvrir les autres titres sélectionnés et pourquoi ils méritent une place sur votre liste des jeux incontournables !

Les 12 meilleurs jeux Cyberpunk qui incarnent à la perfection l’ambiance néon-noir

Une chose est sûre : j’ai passé bien trop de nuits blanches à explorer des ruelles baignées de néons et des rues glissantes sous la pluie. Après tout cela, voici ma liste des meilleurs jeux Cyberpunk qui capturent véritablement l’essence même du genre grâce à des histoires crues, des éléments de RPG, des technologies géniales et cette ambiance sombre et futuriste que nous aimons tous.

1. The Ascent [Meilleur jeu de rôle Cyberpunk toutes catégories confondues]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 et 5 Année de sortie 2021 Développeur(s) Neon Giant Durée moyenne de jeu 15 à 25 heures Idéal pour Les amateurs de RPG en solo ou en coopération Caractéristiques uniques Personnalisation poussée et combats au rythme effréné

The Ascent est un incontournable si vous aimez les combats au rythme effréné et cette ambiance Cyberpunk crasseuse et baignée de néons. Vous êtes coincé dans une ville dirigée par une méga-entreprise, et lorsque celle-ci s'effondre, tout part en vrille. Il est temps de prendre votre équipement et de survivre.

Vous n’êtes pas un héros élu, mais simplement un simple soldat armé de gros calibres, doté d’améliorations sophistiquées et confronté à une multitude d’ennemis. Les éléments de RPG sont solides, les phases de tir sont très agréables, et vous pouvez jouer en solo ou en coop, ce qui rend l’expérience encore plus intéressante.

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L'univers ? Un véritable régal pour les yeux comparé à d'autres jeux. Des lumières éclatantes, des personnages louches, le chaos partout. C'est le genre Cyberpunk dans ce qu'il a de plus tapageur et de plus sordide. Si vous recherchez un titre vraiment bien ficelé, bourré d'action et qui figure sans conteste parmi les meilleurs jeux de rôle du marché, le choix s'impose de lui-même.

Mon verdict : The Ascent constitue le point d’entrée idéal pour les joueurs en quête d’une action explosive enveloppée dans de superbes graphismes baignés de néons. Son potentiel en mode coopératif et ses mécanismes de combat très bien ficelés en font une expérience incontournable pour tous ceux qui recherchent le chaos Cyberpunk à l’état pur.

2. Deus Ex : Mankind Divided [Meilleur RPG Cyberpunk axé sur les choix du joueur]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4, Xbox One Année de sortie 2016 Développeur(s) Eidos-Montréal Durée moyenne de jeu 20 à 30 heures Idéal pour Les amateurs d’histoires et les fans de simulations immersives Caractéristiques uniques Un gameplay axé sur les choix, des intrigues à embranchements, un univers riche en complots

Compte tenu du statut légendaire de cette franchise parmi les meilleurs jeux Cyberpunk, n’importe quel titre de la série Deus Ex, quel que soit l’ordre, pourrait facilement figurer dans cette liste. Cependant, si vous recherchez l’expérience la plus aboutie, rien ne vaut Deus Ex : Mankind Divided.

Se déroulant dans un futur proche dystopique, ce titre est essentiellement un RPG Cyberpunk doté d’un univers incroyablement riche. Vous incarnez Adam Jensen, un agent antiterroriste évoluant au sein d’une société divisée entre humains augmentés et humains non augmentés, où les complots sombres sont omniprésents.

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Bien qu’il ne s’agisse pas d’un monde entièrement ouvert, le jeu vous offre tout de même une grande liberté. Vous pouvez aborder les missions comme bon vous semble, que ce soit par le combat, la furtivité ou le piratage. L’histoire et les choix que vous faites tout au long du jeu ont également un impact considérable, vous donnant ainsi l’impression de façonner véritablement le monde qui vous entoure.

Croyez-moi, en matière de Cyberpunk, il est difficile de trouver un jeu qui surpasse Deus Ex : Mankind Divided.

Mon verdict : Deus Ex : Mankind Divided représente la référence absolue en matière de récits Cyberpunk axés sur les choix, offrant aux joueurs une liberté sans précédent pour définir leur approche de chaque mission. Les adeptes des théories du complot et les fans de simulations immersives y trouveront leur terrain de jeu idéal.

3. Cyberpunk 2077 [Meilleur jeu cyberpunk en monde ouvert]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2020 (mises à jour majeures en 2023) Développeur(s) CD Projekt Red Durée moyenne de jeu 25 à 50 heures Idéal pour Les amateurs de RPG en monde ouvert et les joueurs qui privilégient l’histoire Caractéristiques uniques Un univers gigantesque, une personnalisation poussée, des combats dynamiques, une narration cinématographique

Cette liste des meilleurs jeux cyberpunk ne serait pas complète sans Cyberpunk 2077. Certes, son lancement a connu quelques difficultés, mais après une série de mises à jour majeures, Night City est devenu l’un des univers cyberpunk les plus détaillés et les plus immersifs jamais créés.

Vous incarnez V, un mercenaire pris dans une bataille mentale contre Johnny Silverhand, une rock star rebelle devenue fantôme numérique. Le jeu mêle une multitude d’éléments à l’action d’un jeu de tir à la première personne, vous offrant la liberté de définir votre propre style de jeu, que ce soit en tant que hacker furtif, de bagarreur armé jusqu’aux dents, ou quelque part entre les deux.

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Entre cette ville tentaculaire, les mods déments du personnage principal et les choix difficiles qui façonnent votre histoire, il s’agit sans conteste de l’un des jeux les plus ambitieux du marché. Vu qu’il a pratiquement à lui seul redonné vie au genre Cyberpunk, il n’est pas étonnant que les joueurs continuent de rechercher des jeux similaires à Cyberpunk 2077 ; si vous n’avez pas encore eu l’occasion d’y jouer, ne passez pas à côté.

Mon verdict : Après de nombreuses mises à jour, Cyberpunk 2077 est devenu la référence absolue en matière d’expérience cyberpunk en monde ouvert, grâce à sa gigantesque Night City, qui semble prendre vie. L’étendue des possibilités de personnalisation et la profondeur narrative en font un jeu incontournable pour les passionnés de jeux de rôle en quête d’envergure et d’ambition.

4. Ghostrunner [Action trépidante et parkour]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Année de sortie 2020 Créateur(s) One More Level Durée moyenne de jeu 8 à 12 heures Idéal pour Les speedrunners et les amateurs d’action Caractéristiques uniques Combats de parkour, réapparition instantanée, design urbain Cyberpunk élégant

Ghostrunner, c’est le chaos à l’état pur, dans le bon sens du terme. Si vous aimez le Cyberpunk rapide, stylé et d’une difficulté redoutable, ce jeu de plateforme plein d’énergie est fait pour vous. Vous incarnez Jack , un cyber-ninja maniant l’épée, capable de courir sur les murs, de faire des sprints et de trancher vos ennemis en deux avant même qu’ils ne vous aient vu arriver.

Le monde est vertical et dangereux : vous ne vous contentez pas de le traverser en courant, vous le défiez. Un seul choc et c’est la mort, mais c’est justement ce qui fait tout le plaisir. Chaque niveau s’apparente à un casse-tête de speedrun, et une fois que vous avez trouvé le bon rythme, c’est vraiment addictif.

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Jack dispose également de quelques améliorations démentielles, qui vous donnent l’impression d’être une véritable bête lorsque vous enchaînez parfaitement vos mouvements. Ce n’est pas facile, mais quand ça marche, ça marche vraiment. Si vous recherchez de l’adrénaline pure et stylée dans un univers Cyberpunk brut, ce jeu est fait pour vous.

Mon verdict : Ghostrunner perfectionne la formule du combat de parkour à grande vitesse grâce à des mécanismes de mort instantanée qui transforment chaque niveau en un défi de speedrun bourré d’adrénaline. Les accros à l’action et les joueurs en quête de précision trouveront une satisfaction sans fin à maîtriser sa courbe de difficulté brutale mais équitable.

5. Citizen Sleeper 2 [Meilleur RPG Cyberpunk narratif]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2022 Créateur(s) Dépassez les limites de l’âge Durée moyenne de jeu 10 à 15 heures Idéal pour Les amateurs d’histoires, les fans de jeux de rôle basés sur les choix Caractéristiques uniques Une narration riche, de l’exploration et des choix qui façonnent l’univers

Si vous recherchez un jeu Cyberpunk qui met moins l’accent sur les fusillades et davantage sur la narration, Citizen Sleeper 2 est fait pour vous. Vous incarnez un « Sleeper », un humain synthétique qui tente de survivre dans un système qui vous considère comme jetable. Le jeu regorge de thèmes Cyberpunk tels que l’identité, le contrôle et la quête d’une nouvelle vie dans un monde conçu pour vous maintenir dans la soumission.

Ce n’est pas un RPG comme les autres. Pas de combats en temps réel ni d’explosions spectaculaires ; à la place, vous passez chaque cycle à faire des choix, à gérer vos ressources et à nouer des relations. Chaque décision a du sens et alimente le cœur émotionnel du jeu. L’univers est conçu avec soin, les personnages sont mémorables, et la musique ainsi que les graphismes créent une ambiance qui vous captive immédiatement.

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Avec son charme indie, son histoire qui invite à la réflexion et son style de roman visuel agrémenté de lancers de dés et de gestion de système, c’est l’un des titres les plus originaux du genre Cyberpunk. Si vous recherchez quelque chose de plus lent, de plus intelligent et d’incroyablement humain, ce jeu restera gravé dans votre mémoire comme l’un des meilleurs jeux indépendants de tous les temps.

Mon verdict : Citizen Sleeper 2 prouve que les histoires Cyberpunk peuvent être profondément humaines et émouvantes sans pour autant reposer sur une action explosive. Les joueurs attachés à l’histoire, en quête d’une réflexion approfondie sur l’identité et la survie, chériront ce chef-d’œuvre narratif intimiste, où les lancers de dés jouent un rôle central.

6. Blade Runner : Édition améliorée [Jeu d'énigmes classique de type « pointer-cliquer »]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2022 (version originale de 1997) Créateur(s) Westwood Studios / Nightdive Studios Durée moyenne de jeu 6 à 10 heures Idéal pour Les amateurs de mystères classiques et de récits cinématographiques Caractéristiques uniques Finales multiples, gameplay d’enquête, univers Cyberpunk emblématique

Blade Runner : Édition améliorée est un véritable retour aux sources et reste l’un des jeux Cyberpunk les plus cool du marché. Vous incarnez Ray McCoy, un « blade runner » traquant des réplicants dans un Los Angeles de 2019 sombre et pluvieux. L’ambiance est donnée par les néons, les ruelles louches et les synthés de Vangelis.

Ce n’est pas un jeu où l’on appuie frénétiquement sur les boutons ; c’est une enquête qui se déroule lentement. Vous collectez des indices, interrogez des suspects et essayez de reconstituer le puzzle tandis que l’histoire évolue en fonction de vos actions. Chaque choix peut mener à une fin différente, et il n’y a pas de « bonne » voie toute tracée.

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Ce qui le rend si particulier, c’est l’ambiance qu’il dégage : une expérience ultra-cinématographique, pleine de suspense, imprégnée d’un style Cyberpunk et ne reposant que sur des souvenirs. Si vous aimez les romans visuels, les enquêtes policières ou simplement vous imprégner de cette atmosphère sombre, ce jeu vaut vraiment le détour.

Mon verdict : Blade Runner : Édition améliorée parvient à capturer la tension atmosphérique propre aux enquêtes policières dans un univers Cyberpunk comme aucun autre jeu avant ou depuis. Les amateurs de mystères qui se dévoilent petit à petit et de narration cinématographique apprécieront la façon dont chaque enquête débouche sur des dénouements véritablement différents.

7. E.Y.E : Cybermancie divine [Une expérience FPS Cyberpunk surréaliste]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2011 Créateur(s) Streum On Studio Durée moyenne de jeu 15 à 30 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment les RPG insolites et méconnus Caractéristiques uniques Pouvoirs psychiques, missions à embranchements, folie absolue

E.Y.E : Cybermancie divine, c’est comme plonger dans le rêve extrêmement complexe de quelqu’un d’autre et se rendre compte à mi-chemin qu’on a oublié de vous donner le mode d’emploi. Il s’agit d’un hybride entre un FPS et un RPG Cyberpunk, proposant des pouvoirs psychiques, des implants cybernétiques, des améliorations bioniques et un scénario si énigmatique qu’il pourrait tout aussi bien être rédigé dans un dialecte extraterrestre. Mais honnêtement ? C’est justement ce qui fait tout le charme du jeu .

Vous incarnez un moine spatial cyborg doté de pouvoirs psychiques (probablement ?) travaillant pour une organisation (peut-être ?) appelée E.Y.E. Il y a des complots, des factions secrètes, des planètes étranges et le sentiment constant d’avoir manqué une préquelle quelque part. Malgré tout, le jeu vous offre une grande liberté : les missions comportent plusieurs solutions et le système de compétences est incroyable une fois que vous l’avez compris.

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Oui, c’est maladroit. L’interface utilisateur vous donne du fil à retordre, mais c’est justement ce qui fait le charme des meilleurs jeux de tir à la première personne. L’histoire vous déverse son univers comme une imprimante défectueuse. Mais sous ce désordre se cache quelque chose d’étrangement brillant, chaotique et ambitieux. Si Deus Ex était un rêve fiévreux griffonné au dos d’une serviette en papier, ce serait exactement cela.

Mon verdict : E.Y.E : Cybermancie divine privilégie l’ambition chaotique au détriment du raffinement, créant ainsi l’une des expériences Cyberpunk les plus déconcertantes et uniques jamais réalisées. Les joueurs qui apprécient les classiques cultes et ne craignent pas de se débattre avec des systèmes obscurs découvriront, sous cette folie, quelque chose de véritablement inoubliable.

8. Gunpoint [Jeu de piratage mêlant furtivité et casse-tête]

Notre note 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Année de sortie 2013 Créateur(s) Évolutions suspectes Durée moyenne de jeu 4 à 6 heures Idéal pour Les amateurs de casse-têtes et les passionnés de furtivité Caractéristiques uniques Mécaniques de piratage, scénario incisif, conception de niveaux en 2D élégante

Tous les jeux Cyberpunk ne doivent pas nécessairement proposer d’immenses mondes ouverts. Gunpoint prouve que des mécanismes astucieux et un sens de l’humour acéré peuvent faire toute la différence. Vous incarnez Richard Conway, un espion indépendant vêtu d’un trench-coat, doué pour le piratage, l’espionnage et pour se mettre (et se sortir) des ennuis.

Le jeu se présente comme un jeu de plateforme en 2D mêlant furtivité et casse-tête, dans lequel vous vous faufilez à travers des bâtiments, modifiez le câblage des systèmes de sécurité et déjouez les gardes. Tantôt vous actionnez des interrupteurs pour distraire vos ennemis, tantôt vous sautez par les fenêtres pour réussir une évasion parfaite. C’est intelligent, gratifiant et plein de surprises, avec en prime des scènes d’action Cyberpunk autour d’un barman.

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Ce qui distingue vraiment Gunpoint, c’est son scénario, empreint d’un humour pince-sans-rire et entièrement transmis par le biais de messages et de choix de dialogues. Vous menez l’enquête sur un meurtre que vous n’avez pas commis, mais pour le résoudre, vous devrez commettre toute une série de nouveaux crimes. C’est parfois ainsi que les choses se passent dans le genre Cyberpunk, pour de nombreux jeux. Et oui, il est clair que parmi les meilleurs jeux d’infiltration, celui-ci mérite une place de choix.

Mon verdict : Gunpoint démontre qu’un scénario intelligent et une conception de casse-têtes bien ficelée peuvent créer une expérience Cyberpunk mémorable sans budgets colossaux ni mondes tentaculaires. Les amateurs de jeux d’infiltration et de casse-têtes apprécieront la façon dont chaque niveau encourage la résolution créative des problèmes grâce à ses mécanismes de recâblage.

9. Signalis [Jeu d'horreur et de survie d'inspiration Cyberpunk]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2022 Créateur(s) Rose-engine Durée moyenne de jeu 8 à 12 heures Idéal pour Les amateurs de survival horror et d’exploration atmosphérique Caractéristiques uniques Graphismes rétro, univers riche, énigmes, ressources limitées

À la fois inquiétant, énigmatique et profondément dérangeant, Signalis mêle le survival horror aux thèmes Cyberpunk classiques d’une manière qui semble tout à fait inédite. Vous incarnez Elster, un technicien humanoïde qui se réveille seul dans un futur froid et inconnu. Sans réponse claire, votre mission consiste à retrouver votre partenaire disparu et à découvrir la sombre vérité qui se cache derrière un monde en décomposition, contrôlé par le gouvernement.

Inspiré de jeux tels que Silent Hill et System Shock, Signalis maintient une tension constante grâce à des munitions limitées, des environnements inquiétants et des énigmes qui vous obligent à réfléchir minutieusement. Chaque pièce donne l’impression de cacher quelque chose, et chaque bruit vous tient en haleine.

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Sur le plan visuel, il allie le pixel art à un style cinématographique pour créer un univers Cyberpunk d’une beauté envoûtante. Avec des éléments tels que le Red Strings Club et les chasseurs de primes, ce jeu mise sur le malaise, les révélations progressives et la résolution de mystères à travers des artefacts, des souvenirs et des découvertes troublantes.

Si vous appréciez les jeux Cyberpunk sombres, introspectifs et davantage axés sur la psychologie que sur l’action, Signalis vous marquera profondément.

Mon verdict : Signalis mêle magistralement l’horreur psychologique aux thèmes Cyberpunk pour créer une atmosphère de terreur et de mystère permanents. Les amateurs d’horreur de survie qui préfèrent la tension à l’action trouveront ce cauchemar au style rétro absolument envoûtant.

10. System Shock 2 [Quand l’horreur de science-fiction rencontre le Cyberpunk]

Notre note 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC



(éditions améliorées sur les Année de sortie 1999 Développeurs Irrational Games, Looking Glass Studios, Nightdive Studios Durée moyenne de jeu 10 à 20 heures Idéal pour Les fans d’horreur, les amateurs de simulations immersives, les joueurs PC de la première heure Caractéristiques uniques Thèmes techno-horreur, antagoniste IA, systèmes RPG approfondis

System Shock 2, c’est ce qui arrive quand on mélange le Cyberpunk avec « Oh non, l’IA est maléfique, et je vais probablement mourir ». Vous vous trouvez sur une station spatiale, tout part en vrille, et votre seul ami est… eh bien non, vous n’avez pas d’amis ici. Juste SHODAN, une IA impertinente et psychotique qui vous prend pour un insecte qu’elle a oublié d’écraser.

Vous incarnez un soldat dopé aux implants, doté d’une puissance de feu juste suffisante pour vous attirer encore plus d’ennuis. Le monde s’effondre, les gens subissent des mutations, et la technologie qui vous entoure s’est officiellement retournée contre l’humanité. Alors oui, c’est sans aucun doute l’un des meilleurs jeux d’action-RPG de ce genre.

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Si vous recherchez une expérience d’horreur Cyberpunk culte, vous ne trouverez rien de mieux que System Shock 2. Préparez-vous, car vous allez vivre une aventure effrayante et intelligente mêlant piratage, survie et une ambiance plus intense qu’une machine à fumée lors d’une rave gothique.

Mon verdict : System Shock 2 reste l’expérience de techno-horreur par excellence, alliant un gameplay de simulation immersive à l’un des antagonistes IA les plus mémorables du monde du jeu vidéo. Les joueurs PC de la première heure et les fans d’horreur apprécieront la façon dont ce titre influent a établi le modèle de la terreur de science-fiction atmosphérique.

11. ShadowRun [Meilleur mélange de Cyberpunk et de fantasy tactique]

Notre note 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, iOS, Android, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Année de sortie 2013 (PC/mobile), 2022 (trilogie sur console) Créateur(s) Projets farfelus Durée moyenne de jeu 12 à 15 heures Idéal pour Les fans de RPG tactiques, les amateurs de jeux de rôle sur table Caractéristiques uniques Univers hybride mêlant Cyberpunk et fantasy, combats tactiques au tour par tour

Shadowrun Returns, c’est ce que l’on obtient en mélangeant le Cyberpunk avec des orques, de la magie et de l’espionnage d’entreprise. Vous incarnez un shadowrunner, un mercenaire dans un monde où les méga-entreprises contrôlent tout et où des dragons siègent à leurs conseils d’administration. Ah, et la magie est de retour : vous avez désormais des hackers qui combattent aux côtés de chamans des rues et de tireurs trolls.

Vous incarnez un agent indépendant qui enchaîne les missions louches à Seattle, au cœur d’une histoire pleine de mystère, de trahison et de rebondissements particulièrement sombres. Les combats sont tactiques et au tour par tour ; vous devrez donc réfléchir avant de tirer. Constituez votre équipe, personnalisez votre personnage et décidez si vous souhaitez incarner un soldat cyber-amélioré, un mage lanceur de sorts ou quelque chose entre les deux.

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Avec sa vue isométrique et ses mécanismes de RPG approfondis, Shadowrun Returns fait revivre l’ambiance des meilleurs jeux de rôle tactiques classiques tout en apportant une touche d’originalité grâce à son univers hybride. Si vous recherchez un univers Cyberpunk teinté de fantasy et des choix qui ont véritablement de l’importance, ce classique culte est exactement ce qu’il vous faut.

Mon verdict : Shadowrun Returns se forge une place unique en mêlant harmonieusement un Cyberpunk brut à des éléments de fantasy épique qui, a priori, ne devraient pas fonctionner ensemble, mais qui s’accordent à merveille. Les amateurs de jeux de rôle tactiques et tous ceux qui recherchent quelque chose de différent des productions cyberpunk habituelles trouveront ce monde inoubliable.

12. Ruiner [Un chaos Cyberpunk brutal vu de haut]

Notre note 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2017 (2020 sur Switch) Développeur(s) Reikon Games Durée moyenne de jeu 6 à 8 heures Idéal pour Les fans de jeux de tir à deux sticks, les amateurs d'action trépidante Caractéristiques uniques Combats brutaux à deux manettes, superbes graphismes néon

Ruiner, c'est de la violence à l'état pur, sans concession, enrobée d'une enveloppe Cyberpunk aux couleurs néon. Vous incarnez un tueur silencieux et masqué dans une ville dystopique du futur appelée Rengkok, et votre frère a été enlevé par une entreprise corrompue. Votre mission ? Tirer, taillader et foncer pour vous frayer un chemin à travers une armée d'ennemis jusqu'à ce que vous le récupériez.

Le gameplay propose une action effrénée de jeu de tir à deux sticks, agrémentée de combats au corps à corps pour pimenter le tout. Vous disposez d’armes à feu, d’un bouclier énergétique et d’une rage débordante. Chaque combat est rapide et gratifiant, surtout lorsque vous enchaînez les éliminations tandis que la musique techno résonne dans vos oreilles et que l’écran explose de couleurs.

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L’esthétique Cyberpunk est ici de premier ordre : des graphismes glitchés, des néons partout et une bande-son qui frappe comme un train de marchandises. Si vous aimez les jeux de tir à deux sticks dotés de cette énergie brute et agressive, Ruiner est fait pour vous. Ce jeu ne fait pas dans la demi-mesure, et vous ne devriez pas non plus.

Mon verdict : Ruiner incarne l’agressivité brute de la culture Cyberpunk grâce à ses combats implacables et à sa conception audiovisuelle saisissante. Les puristes de l’action qui recherchent une intensité à haute teneur en octane et n’ont pas besoin d’une narration complexe trouveront cette montée d’adrénaline absolument enivrante.

Mon verdict global sur le meilleur jeu Cyberpunk

En matière de meilleurs jeux Cyberpunk, il existe un point d’entrée idéal pour chaque type de joueur. Ces titres phares capturent différents aspects du genre Cyberpunk :

Pour les amateurs d’exploration en monde ouvert → Cyberpunk 2077 . Night City s’impose comme la métropole cyberpunk la plus ambitieuse et la plus détaillée jamais créée, alliant l’action à la première personne à une personnalisation approfondie de type RPG et à des récits à embranchements qui façonnent votre parcours à travers une dystopie baignée de néons.

. Night City s’impose comme la métropole cyberpunk la plus ambitieuse et la plus détaillée jamais créée, alliant l’action à la première personne à une personnalisation approfondie de type RPG et à des récits à embranchements qui façonnent votre parcours à travers une dystopie baignée de néons. Pour les fans d’action en coopératif → The Ascent . Ce jeu de tir explosif à deux sticks allie des graphismes somptueux à des combats endiablés, parfaits aussi bien en solo qu’entre amis, ce qui en fait le choix idéal pour les joueurs en quête d’adrénaline pure dans un monde sombre dominé par les méga-entreprises.

. Ce jeu de tir explosif à deux sticks allie des graphismes somptueux à des combats endiablés, parfaits aussi bien en solo qu’entre amis, ce qui en fait le choix idéal pour les joueurs en quête d’adrénaline pure dans un monde sombre dominé par les méga-entreprises. Pour les amateurs de stratégie tactique → ShadowRun. Le mélange unique de technologie Cyberpunk et de magie fantastique crée une expérience tactique au tour par tour sans pareille, parfaite pour les joueurs qui préfèrent les combats méthodiques et la personnalisation approfondie des personnages aux réflexes fulgurants.

Quelles que soient vos préférences en matière de style de jeu, le genre Cyberpunk vous réserve quelque chose d’incroyable en 2026 !

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