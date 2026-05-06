12 najlepszych gier w stylu Cyberpunk, których nie możesz przegapić w 2026 roku

Najlepsze gry Cyberpunk przenoszą cię do mrocznej, naszpikowanej technologią przyszłości, w której wszystko wydaje się nieco zepsute – i właśnie to sprawia, że są tak niesamowite.

Mowa tu o neonowych miastach, podejrzanych megakorporacjach, zbuntowanych sztucznych inteligencjach i mnóstwie akcji. I nie ma znaczenia, jaki podgatunek Cyberpunku preferujesz – szybką akcję z walką na miecze czy głębokie wybory o poważnych konsekwencjach – te gry są po prostu wyjątkowe.

Obecnie na rynku jest mnóstwo fantastycznych gier Cyberpunkowych, więc dla tych, którzy szukają kolejnej dystopijnej przygody, przygotowaliśmy listę najlepszych tytułów, która pomoże wam znaleźć kolejną ulubioną grę. Jeśli lubicie surowe wizje przyszłości i fajny sprzęt, uwierzcie mi – na pewno znajdziecie tu coś dla siebie.

Nasze najlepsze propozycje gier Cyberpunkowych

Świat Cyberpunku jest surowy, rozświetlony neonami i niesamowicie fajny – i żaden inny gatunek nie łączy technologii i buntu tak jak ten. Oto nasze najlepsze tytuły, które naprawdę oddają istotę tego gatunku.

1 The Ascent 2021 Jeśli chcesz w pełni doświadczyć klimatu Cyberpunka – fajnych broni, efektownych ulepszeń i rozświetlonych miast – to właśnie ta gra. Oferuje płynną rozgrywkę, zabawny tryb kooperacji i wystarczająco dużo chaosu, by gra była ekscytująca. Buy now 2 Deus Ex: Mankind Divided 2016 Najnowsza odsłona legendarnej serii gier Cyberpunkowych. Zanurz się w dystopijnej przyszłości pełnej implantów, spisków, akcji i wyborów, które będą miały wpływ na losy świata. Buy now 3 Cyberpunk 2077 2020 Night City to dzikie, ogromne miasto, w którym jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. Niezależnie od tego, czy lubisz hakować, strzelać, czy po prostu jeździć cyber-taksówką, ta gra jest tego warta. Buy now

To dopiero początek – te pierwsze trzy to prawdziwe hity, ale poniżej czeka na was o wiele więcej wybitnych tytułów Cyberpunkowych. Przewińcie dalej, aby zobaczyć, co jeszcze znalazło się w zestawieniu i dlaczego zasługują one na miejsce na waszej liście gier, w które koniecznie musicie zagrać!

12 najlepszych gier Cyberpunkowych, które doskonale oddają klimat neonowego noir

Jedno jest pewne: spędziłem o wiele za wiele późnych nocy na eksplorowaniu oświetlonych neonami zaułków i śliskich od deszczu ulic. Po tym wszystkim oto moja lista najlepszych gier Cyberpunkowych, które naprawdę oddają istotę tego gatunku dzięki surowym fabułom, elementom RPG, fajnej technologii oraz tej mrocznej, futurystycznej atmosferze, którą wszyscy kochamy.

1. The Ascent [Najlepsza gra RPG w stylu Cyberpunk]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 i 5 Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Neon Giant Średni czas rozgrywki 15–25 godzin Najlepsze dla Fanów gier RPG w trybie solo lub kooperacyjnym Unikalne cechy Szerokie możliwości personalizacji i dynamiczna walka

The Ascent to pozycja obowiązkowa, jeśli lubisz dynamiczną walkę i mroczny, nasycony neonami klimat Cyberpunku. Utknąłeś w mieście rządzonym przez gigantyczną megakorporację, a kiedy ta upada, wszystko idzie na dno. Czas chwycić za ekwipunek i walczyć o przetrwanie.

Nie jesteś jakimś wybrańcem, tylko zwykłym żołnierzem z potężną bronią, sprytnymi ulepszeniami i całą rzeszą wrogów do pokonania. Elementy RPG są solidne, strzelanie daje ogromną frajdę, a możliwość gry solo lub w trybie kooperacyjnym sprawia, że gra jest jeszcze lepsza.

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Świat gry? Prawdziwa uczta dla oczu w porównaniu z innymi tytułami. Jaskrawe światła, podejrzane typki, chaos na każdym kroku. To Cyberpunk w swojej najgłośniejszej i najbardziej mrocznej odsłonie. Jeśli szukasz naprawdę dopracowanej, pełnej akcji gry, która bez trudu plasuje się wśród najlepszych gier RPG na rynku, wybór jest oczywisty.

Nasza ocena: „The Ascent” to idealny punkt wyjścia dla graczy spragnionych wybuchowej akcji opakowanej w oszałamiającą, nasyconą neonami oprawę wizualną. Możliwości trybu kooperacyjnego i dopracowana mechanika walki sprawiają, że jest to niezbędne doświadczenie dla każdego, kto szuka czystego Cyberpunkowego chaosu.

2. Deus Ex: Mankind Divided [Najlepsza gra RPG w stylu Cyberpunk, w której gracz ma największy wpływ na przebieg akcji]

Nasza ocena 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, Xbox One Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Eidos-Montréal Średni czas rozgrywki 20–30 godzin Najlepsze dla Miłośników fabuły i fanów symulacji immersyjnych Unikalne cechy Rozgrywka oparta na wyborach, rozgałęzione wątki fabularne, świat pełen spisków

Biorąc pod uwagę, jak legendarna jest ta seria wśród najlepszych gier Cyberpunkowych, każda z gier z serii „Deus Ex” – niezależnie od kolejności – z łatwością znalazłaby się na tej liście. Jeśli jednak zależy ci na najbardziej wszechstronnym doświadczeniu, nie ma nic lepszego niż „Deus Ex: Mankind Divided””.

Akcja gry toczy się w dystopijnej, niedalekiej przyszłości, a sam tytuł to w zasadzie Cyberpunkowa gra RPG z niesamowicie dopracowanym światem. Wcielasz się w Adama Jensena, agenta antyterrorystycznego poruszającego się po społeczeństwie podzielonym na ludzi z implantami i bez, gdzie na każdym kroku czają się mroczne spiski.

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Chociaż nie jest to w pełni otwarty świat, gra nadal zapewnia ogromną swobodę. Misje możesz realizować tak, jak chcesz – czy to poprzez walkę, skradanie się, czy hakowanie. Ogromny wpływ mają również fabuła i wybory, których dokonujesz w trakcie rozgrywki, dzięki czemu czujesz, że naprawdę kształtujesz otaczający cię świat.

Zaufaj mi, jeśli chodzi o gatunek Cyberpunk, trudno znaleźć grę, która radzi sobie z tym lepiej niż „Deus Ex: Mankind Divided””.

Nasza ocena: Deus Ex: Mankind Divided stanowi złoty standard narracji Cyberpunkowych opartych na wyborach, dając graczom bezprecedensową swobodę w kształtowaniu podejścia do każdej misji. Miłośnicy teorii spiskowych i symulacji immersyjnych znajdą tu swoje idealne miejsce do zabawy.

3. Cyberpunk 2077 [Najlepsza gra cyberpunkowa z otwartym światem]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4 i 5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2020 (duże aktualizacje w 2023 r.) Twórca/twórcy CD Projekt Red Średni czas gry 25–50 godzin Najlepsze dla Miłośników gier RPG z otwartym światem oraz graczy ceniących fabułę Unikalne cechy Ogromny świat, rozbudowane możliwości personalizacji, dynamiczna walka, kinowa narracja

Nie mogłoby zabraknąć Cyberpunk 2077 na liście najlepszych gier cyberpunkowych. Oczywiście, premiera nie przebiegła bez problemów, ale po serii znaczących aktualizacji Night City stało się jednym z najbardziej szczegółowych i wciągających światów cyberpunkowych, jakie kiedykolwiek stworzono.

Wcielasz się w postać V, najemnika uwikłanego w walkę umysłów z Johnnym Silverhandem, zbuntowaną gwiazdą rocka, która stała się cyfrowym duchem. Gra łączy mnóstwo elementów z akcją strzelanki pierwszoosobowej, dając ci swobodę kształtowania własnego stylu gry – od skradającego się hakera po uzbrojonego w broń palną awanturnika, albo coś pomiędzy.

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Biorąc pod uwagę rozległe miasto, niesamowite modyfikacje głównego bohatera oraz trudne wybory, które kształtują twoją historię, jest to bez wątpienia jedna z najbardziej ambitnych gier na rynku. Biorąc pod uwagę, jak niemal w pojedynkę ożywiła gatunek Cyberpunka, nic dziwnego, że ludzie wciąż szukają gier podobnych do Cyberpunk 2077, więc jeśli jeszcze nie miałeś okazji w nią zagrać, nie przegap tej okazji.

Nasza ocena: Po licznych aktualizacjach gra „Cyberpunk 2077” stała się niekwestionowanym wzorem cyberpunkowej gry z otwartym światem, oferującym ogromne, tętniące życiem Night City. Ogromne możliwości personalizacji i głębia fabuły sprawiają, że jest to pozycja obowiązkowa dla miłośników gier RPG, którzy cenią sobie rozmach i ambicję.

4. Ghostrunner [Szybka akcja i parkour]

Nasza ocena 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4 i 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Rok wydania 2020 Twórca/twórcy One More Level Średni czas rozgrywki 8–12 godzin Najlepsze dla graczy speedrunowych i fanów gier akcji Unikalne cechy Walka w stylu parkour, natychmiastowe odrodzenie, stylowa grafika miasta w klimacie Cyberpunku

Ghostrunner to czysty chaos w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jeśli lubisz Cyberpunk szybki, stylowy i brutalnie trudny, ta energetyczna platformówka jest właśnie dla ciebie. Wcielasz się w Jacka , cyber-ninja dzierżącego miecz, który potrafi biegać po ścianach, wykonywać sprinty i przecinać wrogów na pół, zanim zdążą cię dostrzec.

Świat jest pionowy i niebezpieczny – nie tylko przez niego biegasz, ale wręcz ścigasz się z nim. Jedno uderzenie i po tobie, ale na tym polega cała zabawa. Każdy poziom przypomina łamigłówkę typu speedrun, a kiedy już złapiesz rytm, gra staje się naprawdę wciągająca.

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Jack ma też kilka niesamowitych ulepszeń, dzięki którym czujesz się jak prawdziwa bestia, gdy idealnie łączysz kolejne ruchy. Nie jest to łatwe, ale kiedy wszystko się zgra, to naprawdę daje kopa. Jeśli szukasz czystej, stylowej adrenaliny w surowej Cyberpunkowej scenerii, ta gra na pewno ci to zapewni.

Nasza ocena: Ghostrunner doprowadza do perfekcji formułę szybkiej walki parkourowej z mechaniką natychmiastowej śmierci, która zamienia każdy poziom w pełne adrenaliny wyzwanie typu speedrun. Miłośnicy akcji i gracze ceniący precyzję znajdą niekończącą się satysfakcję w opanowaniu tej brutalnej, ale sprawiedliwej krzywej trudności.

5. Citizen Sleeper 2 [Najlepsza fabularna gra RPG w stylu Cyberpunk]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Przekrocz granicę wieku Średni czas gry 10–15 godzin Najlepsze dla Miłośników fabuły, fanów gier RPG opartych na podejmowaniu decyzji Unikalne cechy Głębka fabuła, eksploracja i wybory, które kształtują świat

Jeśli szukasz gry Cyberpunkowej, w której mniej jest strzelanin, a więcej fabuły, to „Citizen Sleeper 2” jest właśnie dla Ciebie. Wcielasz się w postać Sleepera, syntetycznego człowieka próbującego przetrwać w systemie, który traktuje cię jak zbędny element. Gra jest pełna Cyberpunkowych motywów, takich jak tożsamość, kontrola i poszukiwanie nowego życia w świecie stworzonym po to, by cię poniżać.

To nie jest typowa gra RPG. Nie ma tu walk w czasie rzeczywistym ani efektownych eksplozji; zamiast tego każdy cykl spędzasz na dokonywaniu wyborów, zarządzaniu zasobami i nawiązywaniu relacji. Każda decyzja wydaje się znacząca i wzbogaca emocjonalny rdzeń gry. Świat został starannie dopracowany, postacie zapadają w pamięć, a muzyka i grafika tworzą atmosferę, która po prostu cię wciąga.

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Dzięki indie'owemu urokowi, skłaniającej do refleksji fabule oraz stylowi powieści wizualnej połączonemu z rzutami kostką i zarządzaniem systemem, jest to jedna z najbardziej wyjątkowych pozycji w gatunku Cyberpunkowym. Jeśli szukasz czegoś spokojniejszego, bardziej przemyślanego i niezwykle ludzkiego, ta gra na długo pozostanie w Twojej pamięci jako jedna z najlepszych gier indie wszech czasów.

Nasza ocena: „Citizen Sleeper 2” udowadnia, że opowieści Cyberpunkowe mogą być głęboko ludzkie i wywoływać silne emocje bez uciekania się do wybuchowej akcji. Gracze skupieni na fabule, poszukujący przemyślanej eksploracji tożsamości i kwestii przetrwania, z pewnością docenią to intymne, oparte na rzutach kostką arcydzieło narracyjne.

6. Blade Runner: Edycja rozszerzona [Klasyczna gra przygodowa typu „wskaż i kliknij”]

Nasza ocena 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2022 (oryginał z 1997 r.) Twórca/twórcy Westwood Studios / Nightdive Studios Średni czas rozgrywki 6–10 godzin Najlepsze dla Fanów klasycznych kryminałów i kinowej narracji Unikalne cechy Wiele zakończeń, rozgrywka detektywistyczna, kultowa sceneria Cyberpunkowa

Blade Runner: Edycja rozszerzona to prawdziwa podróż w przeszłość i wciąż jedna z najfajniejszych gier Cyberpunkowych na rynku. Wcielasz się w Raya McCoya, blade runnera ścigającego replikantów w ponurym, zalanym deszczem Los Angeles roku 2019. Wszędzie widać neony, podejrzane zaułki, a nastrój budują syntezatory Vangelisa.

To nie jest gra polegająca na bezmyślnym wciskaniu przycisków; akcja rozwija się powoli. Zbierasz wskazówki, rozmawiasz z podejrzanymi i próbujesz poskładać wszystko w całość, podczas gdy fabuła zmienia się w zależności od twoich działań. Każdy wybór może prowadzić do innego zakończenia i nie ma jednej „właściwej” ścieżki.

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To, co czyni tę grę wyjątkową, to jej klimat – niezwykle filmowy, pełen napięcia, przesiąknięty stylem Cyberpunk i oparty wyłącznie na wspomnieniach. Jeśli lubisz powieści wizualne, śledztwa detektywistyczne lub po prostu chcesz zanurzyć się w tej nastrojowej atmosferze, ta gra jest zdecydowanie warta uwagi.

Nasza ocena: „Blade Runner: Edycja rozszerzona” oddaje atmosferę napięcia związaną z pracą detektywistyczną w świecie Cyberpunku jak żadna inna gra przed nią ani po niej. Fani powolnych, rozbudowanych zagadek i kinowej narracji docenią to, jak każde śledztwo rozgałęzia się, prowadząc do naprawdę różnych zakończeń.

7. E.Y.E: Boska cybermancja [Surrealistyczna gra FPS w klimacie Cyberpunku]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2011 Twórca/twórcy Streum On Studio Średni czas gry 15–30 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy uwielbiają dziwne, niszowe gry RPG Unikalne cechy Moce parapsychiczne, rozgałęzione misje, absolutne szaleństwo

E.Y.E: Boska cybermancja to jak wejście do niezwykle skomplikowanego snu kogoś innego i uświadomienie sobie w połowie, że zapomniano dać ci instrukcję obsługi. To hybryda cyberpunkowej strzelanki FPS i gry RPG z mocami parapsychicznymi, implantami cybernetycznymi, ulepszeniami bionicznymi oraz fabułą tak tajemniczą, że równie dobrze mogłaby być napisana w obcym dialekcie. Ale szczerze? To właśnie część zabawy .

Jesteś (prawdopodobnie?) psychicznym cyborgiem-mnichiem kosmicznym, pracującym dla organizacji (być może?) o nazwie E.Y.E. Są tu spiski, tajne frakcje, dziwne planety i nieustanne wrażenie, że gdzieś przegapiłeś prequel. Mimo to gra daje ci swobodę, misje mają wiele rozwiązań, a system umiejętności jest niesamowity, gdy już go rozgryziesz.

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Tak, jest nieco niezgrabna. Interfejs użytkownika sprawia kłopoty, ale na tym właśnie polegają najlepsze strzelanki FPS. Fabuła zasypuje cię informacjami o świecie gry niczym zepsuta drukarka. Jednak pod tą chaotyczną powierzchnią kryje się coś dziwnie genialnego, chaotycznego i ambitnego. Gdyby Deus Ex był gorączkowym snem nabazgranym na serwetce, wyglądałby właśnie tak.

Nasza ocena: E.Y.E: Boska cybermancja stawia chaotyczną ambicję ponad dopracowanie, tworząc jedno z najbardziej oszałamiająco wyjątkowych Cyberpunkowych doświadczeń, jakie kiedykolwiek powstały. Gracze, którzy cenią sobie kultowe klasyki i nie mają nic przeciwko zmaganiu się z nieintuicyjnymi systemami, odkryją pod tą szaleńczą powłoką coś naprawdę niezapomnianego.

8. Gunpoint [gra typu stealth-puzzle z elementami hakowania]

Nasz wynik 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Rok wydania 2013 Twórca/twórcy Podejrzane wydarzenia Średni czas gry 4–6 godzin Najlepsze dla Miłośników łamigłówek i gry typu stealth Unikalne cechy Mechanika hakowania, błyskotliwy scenariusz, stylowa grafika 2D

Nie wszystkie gry Cyberpunkowe muszą oferować ogromne otwarte światy. Gunpoint udowadnia, że sprytna mechanika i wyczucie humoru mogą zdziałać cuda. Wcielasz się w Richarda Conwaya, niezależnego szpiega w trenczu, który ma talent do hakowania, szpiegowania oraz pakowania się (i wyplątania) z kłopotów.

Gra przypomina platformówkę 2D łączącą elementy skradanki i łamigłówek, w której przemykasz się po budynkach, przerabiasz okablowanie systemów bezpieczeństwa i przechytrzysz strażników. W jednej chwili przełączasz włączniki światła, by odwrócić uwagę wrogów, a w następnej skaczesz przez okna, by przeprowadzić idealną ucieczkę. Gra jest sprytna, satysfakcjonująca i pełna niespodzianek, a do tego zawiera akcję w stylu Cyberpunkowego barmana.

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To, co naprawdę wyróżnia „Gunpoint”, to scenariusz, pełen suchego humoru i przekazywany wyłącznie poprzez wiadomości oraz wybory dialogowe. Prowadzisz śledztwo w sprawie morderstwa, którego nie popełniłeś, ale aby je rozwiązać, będziesz musiał popełnić mnóstwo nowych przestępstw. Tak właśnie bywa czasem w grach z gatunku Cyberpunk. I tak, nie ma wątpliwości, że wśród najlepszych gier skradankowych ta zasługuje na wysokie miejsce.

Nasza ocena: Gunpoint pokazuje, że sprytny scenariusz i dopracowane łamigłówki mogą stworzyć niezapomniane doświadczenie w klimacie Cyberpunku bez ogromnych budżetów czy rozległych światów. Fani gier skradankowo-logicznych pokochają to, jak każdy poziom zachęca do kreatywnego rozwiązywania problemów dzięki mechanice przeprogramowywania obwodów.

9. Signalis [horror survivalowy inspirowany Cyberpunkiem]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Rose-engine Średni czas rozgrywki 8–12 godzin Najlepsze dla Fanów survival horrorów i klimatycznej eksploracji Unikalne cechy Retro grafika, bogata fabuła, łamigłówki, ograniczone zasoby

Przerażająca, tajemnicza i głęboko niepokojąca gra Signalis łączy survival horror z klasycznymi motywami Cyberpunku w sposób, który wydaje się całkowicie świeży. Wcielasz się w rolę Elstera, humanoidalnego technika, który budzi się samotnie w zimnej, nieznanej przyszłości. Nie mając jasnych odpowiedzi, twoim zadaniem jest odnalezienie zaginionego partnera i odkrycie mrocznej prawdy kryjącej się za rozpadającym się, kontrolowanym przez rząd światem.

Zainspirowana grami takimi jak „Silent Hill” i „System Shock”, gra „Signalis” utrzymuje wysokie napięcie dzięki ograniczonej amunicji, niesamowitym lokacjom i zagadkom, które zmuszają cię do dokładnego przemyślenia każdego ruchu. Każde pomieszczenie sprawia wrażenie, jakby coś w nim kryło, a każdy dźwięk trzyma cię w napięciu.

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Pod względem wizualnym gra łączy grafikę pikselową ze stylem kinowym, tworząc niesamowicie piękny świat Cyberpunku. Dzięki takim elementom jak klub „Red Strings” i łowcy nagród gra ta skupia się na poczuciu niepokoju, powolnym ujawnianiu faktów oraz rozwikływaniu tajemnic poprzez artefakty, wspomnienia i niepokojące odkrycia.

Jeśli lubisz gry Cyberpunk mroczne, introspektywne i bardziej psychologiczne niż pełne akcji, „Signalis” z pewnością wciągnie cię bez reszty.

Nasza ocena: „Signalis” po mistrzowsku łączy horror psychologiczny z motywami Cyberpunkowymi, tworząc atmosferę nieustannego strachu i tajemnicy. Miłośnicy survival horrorów, którzy przedkładają napięcie nad akcję, uznają ten koszmar w stylu retro za absolutnie hipnotyzujący.

10. System Shock 2 [horror science fiction spotyka się z Cyberpunkiem]

Nasz wynik 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC



(wersje ulepszone na nowoczesne Rok wydania 1999 Twórca/twórcy Irrational Games, Looking Glass Studios, Nightdive Studios Średni czas rozgrywki 10–20 godzin Najlepsze dla fanów horrorów, miłośników symulacji immersyjnych, graczy ceniących klasyczne gry na PC Unikalne cechy Motywy techno-horroru, przeciwnik sterowany przez sztuczną inteligencję, rozbudowane systemy RPG

„System Shock 2” to efekt połączenia Cyberpunku z motywem „O nie, sztuczna inteligencja jest zła i pewnie zginę”. Jesteś na stacji kosmicznej, wszystko poszło nie tak, a twoim jedynym przyjacielem jest… no cóż, nie, nie masz tu żadnych przyjaciół. Tylko SHODAN, bezczelna, psychotyczna sztuczna inteligencja, która uważa cię za robaka, którego zapomniała rozgnieść.

Wcielasz się w rolę napakowanego żołnierza z implantami i siłą ognia wystarczającą tylko po to, by wpakować się w jeszcze większe kłopoty. Świat się rozpada, ludzie mutują, a otaczająca cię technologia oficjalnie zwróciła się przeciwko ludzkości. Tak więc, bez wątpienia jest to jedna z najlepszych gier RPG akcji w tym gatunku.

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Jeśli szukasz kultowego, klasycznego horroru w klimacie Cyberpunku, nie znajdziesz nic lepszego niż „System Shock 2”. Przygotuj się, bo czeka cię przerażająca, wymagająca intelektualnie przygoda z hakowaniem, walką o przetrwanie i atmosferą gęstszą niż mgła z maszyny na gotyckiej imprezie rave.

Nasza ocena: „System Shock 2” pozostaje kwintesencją techno-horroru, łącząc rozgrywkę typu immersive sim z jednym z najbardziej zapadających w pamięć antagonistów sterowanych przez sztuczną inteligencję w historii gier. Klasyczni gracze komputerowi i fani horrorów docenią to, jak ten wpływowy tytuł wyznaczył standardy dla klimatycznego horroru science fiction.

11. ShadowRun [Najlepsza hybryda Cyberpunku i fantasy z elementami taktycznymi]

Nasza ocena 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, iOS, Android, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Rok wydania 2013 (PC/urządzenia mobilne), 2022 (trylogia na konsole) Twórca/twórcy Szalone pomysły Średni czas rozgrywki 12–15 godzin Najlepsze dla fanów taktycznych gier RPG, miłośników gier RPG na stole Unikalne cechy Świat będący połączeniem Cyberpunku i fantasy, turowa walka taktyczna

„Shadowrun Returns” to efekt połączenia Cyberpunku z orkami, magią i szpiegostwem korporacyjnym. Wcielasz się w shadowrunnera, najemnika w świecie, w którym wszystko rządzą megakorporacje, a w ich zarządach zasiadają smoki. Aha, i magia powróciła, więc teraz hakerzy walczą ramię w ramię z ulicznymi szamanami i trollimi rewolwerowcami.

Wcielasz się w rolę niezależnego agenta, który podejmuje podejrzane zlecenia w Seattle, poruszając się po fabule pełnej tajemnic, zdrady i naprawdę mrocznych zwrotów akcji. Walka jest taktyczna i turowa, więc zanim strzelisz, musisz się dobrze zastanowić. Zbierz swoją ekipę, dostosuj swoją postać i zdecyduj, czy chcesz być żołnierzem wzbogaconym o cyber-ulepszenia, magiem rzucającym zaklęcia, czy czymś pomiędzy.

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Dzięki izometrycznej perspektywie i rozbudowanej mechanice RPG gra „Shadowrun Returns” przywraca klasyczny klimat najlepszych taktycznych gier RPG, a jednocześnie zapewnia świeżość dzięki hybrydowej scenerii. Jeśli szukasz Cyberpunku z elementami fantasy i wyborów, które naprawdę mają znaczenie, ten kultowy klasyk jest strzałem w dziesiątkę.

Nasza ocena: Shadowrun Returns wytycza sobie wyjątkową niszę, płynnie łącząc surowy Cyberpunk z elementami high fantasy, które wydawałyby się nie do pogodzenia, a jednak doskonale się uzupełniają. Fani taktycznych gier RPG oraz wszyscy, którzy pragną czegoś innego niż standardowe produkcje cyberpunkowe, nie będą w stanie zapomnieć tego świata.

12. Ruiner [Brutalna cyberpunkowa rzeź z widokiem z góry]

Nasza ocena 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2017 (2020 na Switch) Twórca/twórcy Reikon Games Średni czas rozgrywki 6–8 godzin Najlepsze dla Fanów strzelanek typu twin-stick, miłośników dynamicznej akcji Unikalne cechy Brutalna walka z wykorzystaniem dwóch drążków, oszałamiająca neonowa grafika

Ruiner to czysta, nieprzefiltrowana przemoc ubrana w neonową Cyberpunkową oprawę. Wcielasz się w rolę milczącego, zamaskowanego zabójcy w dystopijnym mieście przyszłości o nazwie Rengkok, a twój brat został porwany przez skorumpowaną korporację. Twoja misja? Strzelaj, tnij i przedzieraj się przez armię wrogów, aż go odzyskasz.

Rozgrywka to szalona strzelanka typu twin-stick z dodatkiem walki wręcz dla urozmaicenia. Masz broń, masz tarczę energetyczną i masz w sobie mnóstwo gniewu. Każda walka jest szybka i satysfakcjonująca, zwłaszcza gdy łączysz zabójstwa w serie, podczas gdy techno dudni ci w uszach, a ekran eksploduje feerią barw.

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Estetyka Cyberpunkowa jest tu na najwyższym poziomie: glitchowa grafika, neony wszędzie i ścieżka dźwiękowa, która uderza jak pociąg towarowy. Jeśli lubisz strzelanki typu twin-stick z tą surową, agresywną energią, „Ruiner” jest właśnie dla ciebie. Ta gra nie ma czasu na wygłupy, więc ty też nie powinieneś.

Nasza ocena: Ruiner oddaje surową agresję kultury Cyberpunk dzięki nieustępliwej walce i efektownej oprawie audiowizualnej. Puryści akcji, którzy pragną intensywnych wrażeń i nie potrzebują skomplikowanej fabuły, uznają ten zastrzyk adrenaliny za absolutnie odurzający.

Mój ogólna ocena dotyczący najlepszej gry Cyberpunkowej

Jeśli chodzi o najlepsze gry Cyberpunkowe, każdy gracz znajdzie tu coś dla siebie. Te wyróżniające się tytuły oddają różne aspekty gatunku Cyberpunkowego:

Dla miłośników eksploracji otwartych światów → Cyberpunk 2077 . Night City to najbardziej ambitna i dopracowana metropolia cyberpunkowa, jaką kiedykolwiek stworzono, łącząca akcję z perspektywy pierwszej osoby z rozbudowanymi opcjami personalizacji typowymi dla gier RPG oraz rozgałęzionymi wątkami fabularnymi, które kształtują twoją podróż przez przesiąkniętą neonami dystopię.

. Night City to najbardziej ambitna i dopracowana metropolia cyberpunkowa, jaką kiedykolwiek stworzono, łącząca akcję z perspektywy pierwszej osoby z rozbudowanymi opcjami personalizacji typowymi dla gier RPG oraz rozgałęzionymi wątkami fabularnymi, które kształtują twoją podróż przez przesiąkniętą neonami dystopię. Dla fanów akcji w trybie kooperacyjnym → The Ascent . Ta dynamiczna strzelanka typu twin-stick łączy wspaniałą grafikę z szybką walką, która sprawdza się doskonale zarówno w trybie solo, jak i z przyjaciółmi, co czyni ją idealną dla graczy pragnących czystej adrenaliny w surowym świecie kontrolowanym przez megakorporacje.

. Ta dynamiczna strzelanka typu twin-stick łączy wspaniałą grafikę z szybką walką, która sprawdza się doskonale zarówno w trybie solo, jak i z przyjaciółmi, co czyni ją idealną dla graczy pragnących czystej adrenaliny w surowym świecie kontrolowanym przez megakorporacje. Dla miłośników strategii taktycznych → ShadowRun. Unikalne połączenie technologii Cyberpunk i magii fantasy tworzy niezrównaną turową rozgrywkę taktyczną, idealną dla graczy, którzy przedkładają metodyczną walkę i rozbudowaną personalizację postaci nad błyskawiczny refleks.

Niezależnie od preferowanego stylu gry, gatunek Cyberpunk ma dla Ciebie coś niesamowitego w 2026 roku!

Często zadawane pytania