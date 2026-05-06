Os 12 melhores jogos Cyberpunk que não podes perder em 2026

Os melhores jogos Cyberpunk levam-te a um futuro sombrio e repleto de tecnologia, onde tudo parece um pouco avariado, e é exatamente isso que os torna fantásticos.

Estamos a falar de cidades de néon, megacorporações obscuras, IAs rebeldes e muita ação. E não importa em que subgénero Cyberpunk te encontres, seja ação frenética ou escolhas profundas com consequências graves – estes jogos são únicos.

Há imensos jogos Cyberpunk fantásticos por aí neste momento, por isso, para quem está à procura da sua próxima aventura distópica, aqui está uma lista dos melhores para te ajudar a encontrar o teu próximo favorito. Se curtes futuros sombrios e equipamento fixe, acredita em mim, há aqui algo que vais adorar.

As nossas melhores escolhas de jogos Cyberpunk

O mundo do Cyberpunk é sombrio, iluminado por néons e infinitamente fixe – e nenhum outro género mistura tecnologia e rebelião como este. Aqui estão os nossos títulos de destaque que captam verdadeiramente a essência do género.

1 The Ascent 2021 Se queres a experiência Cyberpunk completa, armas fixes, melhorias incríveis e cidades brilhantes, é isto mesmo. Tem uma jogabilidade fluida, um modo cooperativo divertido e o caos na medida certa para manter as coisas emocionantes. Buy now 2 Deus Ex: Mankind Divided 2016 O título mais recente da franquia de jogos Cyberpunk mais lendária de sempre. Mergulha numa distopia num futuro próximo, repleta de implantes, conspirações, ação e escolhas que vão moldar o mundo. Buy now 3 Cyberpunk 2077 2020 Night City é louca, enorme e está cheia de coisas para fazer. Quer gostes de hacking, de tiroteios ou simplesmente de dar uma volta num ciber-táxi, este jogo vale bem a pena. Buy now

Isso é só o começo – estes três primeiros são pesos pesados, mas temos muitos mais destaques Cyberpunk à tua espera mais abaixo. Continua a descer para veres o que mais entrou na seleção e porque é que merecem um lugar na tua lista de jogos imperdíveis!

Os 12 melhores jogos Cyberpunk que captam na perfeição a vibração neon-noir

Uma coisa é certa: passei demasiadas noites a explorar becos iluminados por néon e ruas escorregadias pela chuva. Depois de tudo isso, aqui está a minha lista dos melhores jogos Cyberpunk que captam verdadeiramente a essência do género com histórias cruas, elementos de RPG, tecnologia fixe e aquela atmosfera sombria e futurista que todos adoramos.

1. The Ascent [Melhor RPG Cyberpunk em geral]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e 5 Ano de lançamento 2021 Criador(es) Neon Giant Duração média do jogo 15–25 horas Ideal para Fãs de RPG a solo ou em modo cooperativo Características únicas Personalização profunda e combate acelerado

O The Ascent é imperdível se gostas de combate acelerado e daquela atmosfera Cyberpunk suja e cheia de néon. Estás preso numa cidade controlada por uma megacorporação gigante e, quando ela entra em colapso, tudo vai por água abaixo. Está na hora de pegares no teu equipamento e sobreviveres.

Não és nenhum herói escolhido, és só um soldado raso com armas poderosas, melhorias fantásticas e imensos inimigos para enfrentar. Os elementos de RPG são sólidos, a jogabilidade de tiro é fantástica e podes jogar sozinho ou em modo cooperativo, o que torna tudo ainda melhor.

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O mundo? Um verdadeiro deleite para os olhos, comparado com outros jogos. Luzes brilhantes, gente suspeita, caos por todo o lado. É o género Cyberpunk no seu melhor, ao mesmo tempo que é o mais barulhento e sombrio. Se queres um jogo super bem feito e cheio de ação, que está facilmente entre os melhores RPGs que há por aí, esta escolha é óbvia.

O meu veredicto: «The Ascent» é o ponto de entrada perfeito para jogadores que anseiam por ação explosiva envolta em visuais deslumbrantes banhados em néon. O potencial cooperativo e as mecânicas de combate bem trabalhadas tornam esta experiência essencial para quem procura o caos Cyberpunk na sua forma mais pura.

2. Deus Ex: Mankind Divided [Melhor RPG Cyberpunk orientado pelas escolhas do jogador]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Ano de lançamento 2016 Criador(es) Eidos-Montréal Duração média do jogo 20–30 horas Ideal para Amantes de histórias e fãs de simulações imersivas Características únicas Jogabilidade baseada em escolhas, enredos ramificados, um mundo repleto de conspirações

Tendo em conta o quão lendária esta série é no que diz respeito aos melhores jogos Cyberpunk, qualquer um dos jogos da série Deus Ex, por ordem, poderia facilmente fazer parte desta lista. No entanto, se procuras a experiência mais completa, não há nada melhor do que o Deus Ex: Mankind Divided.

Ambientado num futuro próximo distópico, o jogo é essencialmente um RPG Cyberpunk com uma construção de mundo alucinante. Jogas na pele de Adam Jensen, um agente antiterrorista que navega por uma sociedade dividida entre humanos melhorados e humanos não melhorados, com conspirações sombrias a cada passo.

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Embora não seja totalmente de mundo aberto, o jogo ainda te dá imensa liberdade. Podes enfrentar as missões como quiseres, seja através de combate, furtividade ou hacking. A história e as escolhas que fazes ao longo do jogo também têm um impacto enorme, fazendo-te sentir que estás mesmo a moldar o mundo à tua volta.

Acredita em mim, quando se trata do género Cyberpunk, é difícil encontrar um jogo que o faça melhor do que o Deus Ex: Mankind Divided.

O meu veredicto: O Deus Ex: Mankind Divided representa o padrão de excelência das narrativas Cyberpunk baseadas em escolhas, o que dá aos jogadores uma liberdade sem precedentes para moldarem a sua abordagem a cada missão. Os adeptos das teorias da conspiração e os fãs de simulações imersivas vão encontrar aqui o seu paraíso definitivo.

3. Cyberpunk 2077 [O melhor jogo cyberpunk de mundo aberto]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2020 (grandes atualizações em 2023) Criador(es) CD Projekt Red Tempo médio de jogo 25–50 horas Ideal para Fãs de RPG de mundo aberto e jogadores que gostam de histórias Características únicas Mundo imenso, personalização profunda, combate dinâmico, narrativa cinematográfica

Não seria uma lista dos melhores jogos cyberpunk sem o Cyberpunk 2077. Claro, teve um lançamento complicado, mas depois de uma série de atualizações importantes, Night City tornou-se um dos mundos cyberpunk mais detalhados e imersivos de sempre.

Jogas na pele de V, um mercenário envolvido numa batalha mental com Johnny Silverhand, uma estrela de rock rebelde que se tornou um fantasma digital. O jogo combina imensos elementos com a ação de um shooter na primeira pessoa, dando-te a liberdade de criares o teu próprio estilo de jogo, desde um hacker furtivo a um lutador armado, ou algo entre os dois.

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Entre a cidade em expansão, as modificações alucinantes da personagem principal e as escolhas difíceis que moldam a tua história, este é facilmente um dos jogos mais ambiciosos que existem. Tendo em conta que revitalizou praticamente sozinho o género Cyberpunk, não é de admirar que as pessoas continuem à procura de jogos como o Cyberpunk 2077; por isso, se ainda não tiveste oportunidade de o jogar, não percas esta oportunidade.

O meu veredicto: Depois de atualizações extensas, o Cyberpunk 2077 tornou-se a experiência cyberpunk de mundo aberto definitiva, com a sua imensa e vibrante Night City. A enorme variedade de personalização e a profundidade narrativa fazem deste jogo um título imperdível para os fãs de RPG que procuram grandeza e ambição.

4. Ghostrunner [Ação acelerada e parkour]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2020 Criador(es) One More Level Tempo médio de jogo 8–12 horas Ideal para Speedrunners e fãs de ação Características únicas Combate de parkour, reaparecimento instantâneo, design elegante de uma cidade Cyberpunk

O Ghostrunner é o caos puro, no melhor sentido. Se gostas de Cyberpunk rápido, cheio de estilo e brutalmente difícil, este jogo de plataformas cheio de energia é mesmo a tua onda. Jogas na pele do Jack , um cyber-ninja empunhador de espada que consegue correr pelas paredes, dar arrancadas e cortar os inimigos ao meio antes mesmo de eles te verem a chegar.

O mundo é vertical e perigoso; não estás só a correr por ele, estás a competir contra ele. Basta um golpe e estás morto, mas é isso que dá graça. Cada nível parece um quebra-cabeças de speedrun e , assim que apanhares o ritmo, fica mesmo viciante.

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O Jack também tem algumas melhorias alucinantes, coisas que te fazem sentir uma verdadeira fera quando encadeias os movimentos na perfeição. Não é fácil, mas quando acerta, acerta mesmo. Se queres adrenalina pura e cheia de estilo num cenário Cyberpunk sombrio, este jogo é mesmo o que procuras.

O meu veredicto: O Ghostrunner aperfeiçoa a fórmula do combate de parkour a alta velocidade com mecânicas de morte instantânea que transformam cada nível num desafio de speedrun cheio de adrenalina. Os viciados em ação e os jogadores que gostam de precisão vão encontrar satisfação infinita ao dominarem a sua curva de dificuldade brutal, mas justa.

5. Citizen Sleeper 2 [Melhor RPG Cyberpunk narrativo]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2022 Criador(es) Ultrapassar a idade Duração média do jogo 10–15 horas Ideal para Amantes de histórias, fãs de RPG baseados em decisões Características únicas Narrativa profunda, exploração e escolhas que moldam o mundo

Se queres um jogo Cyberpunk que reduza os tiroteios e dê mais destaque à narrativa, o Citizen Sleeper 2 é a escolha certa. Jogas na pele de um Sleeper, um humano sintético que tenta sobreviver num sistema que te vê como descartável. O jogo está repleto de temas Cyberpunk, como identidade, controlo e a busca por uma nova vida num mundo construído para te manter oprimido.

Não é o típico RPG. Não há combate em tempo real nem explosões espetaculares; em vez disso, passas cada ciclo a tomar decisões, a gerir os teus recursos e a construir relações. Cada decisão parece significativa e alimenta o cerne emocional do jogo. O mundo foi criado com cuidado, as personagens são memoráveis e a música e os visuais criam um ambiente que te prende completamente.

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Com o seu charme indie, uma história que te faz pensar e um estilo de romance visual combinado com lançamentos de dados e gestão de sistemas, é uma das obras mais originais do género Cyberpunk. Se procuras algo mais calmo, mais inteligente e incrivelmente humano, este jogo vai ficar na tua memória como um dos melhores jogos indie de sempre.

O meu veredicto: O Citizen Sleeper 2 prova que as histórias Cyberpunk podem ser profundamente humanas e com grande impacto emocional sem depender de ação explosiva. Os jogadores que dão prioridade à história e procuram uma exploração profunda da identidade e da sobrevivência vão adorar esta obra-prima narrativa íntima, baseada em lançamentos de dados.

6. Blade Runner: Edição Melhorada [Jogo clássico de mistério do tipo «apontar e clicar»]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2022 (original de 1997) Criador(es) Westwood Studios / Nightdive Studios Duração média do jogo 6–10 horas Ideal para Fãs de mistérios clássicos e narrativas cinematográficas Características únicas Vários finais, jogabilidade de detetive, cenário Cyberpunk icónico

O «Blade Runner: Edição Melhorada» é uma verdadeira viagem ao passado e continua a ser um dos jogos Cyberpunk mais fixes que há. Jogas na pele de Ray McCoy, um blade runner que persegue replicantes numa Los Angeles sombria e encharcada de chuva, no ano de 2019. É tudo luzes de néon, becos obscuros e a música sintética de Vangelis a criar o ambiente.

Este não é um jogo em que basta carregar freneticamente nos botões; é um jogo que se desenvolve lentamente. Vais recolher pistas, falar com suspeitos e tentar juntar as peças enquanto a história muda consoante o que fazes. Cada escolha pode levar a um final diferente, e não há um caminho «certo» definido.

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O que o torna especial é a sensação que transmite: super cinematográfico, cheio de tensão e repleto de estilo Cyberpunk e apenas de memórias. Se curtes romances visuais, investigações policiais ou simplesmente mergulhar nessa atmosfera sombria, vale mesmo a pena experimentares este jogo.

O meu veredicto: «Blade Runner: Edição Melhorada» capta a tensão atmosférica do trabalho de detetive num mundo Cyberpunk como nenhum outro jogo antes ou depois. Os fãs de mistérios que se desenrolam lentamente e de narrativas cinematográficas vão apreciar a forma como cada investigação se ramifica em desfechos genuinamente diferentes.

7. E.Y.E: Cibermancia Divina [Experiência surreal de FPS Cyberpunk]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2011 Criador(es) Streum On Studio Duração média do jogo 15–30 horas Ideal para Jogadores que adoram RPGs estranhos e pouco conhecidos Características únicas Poderes psíquicos, missões com ramificações, loucura total

O E.Y.E: Cibermancia Divina é como entrar num sonho extremamente complicado de outra pessoa e perceber a meio que se esqueceram de te dar o manual. É um híbrido de FPS/RPG Cyberpunk com poderes psíquicos, implantes cibernéticos, melhorias biônicas e um enredo tão enigmático que mais valia estar escrito num dialeto alienígena. Mas, sinceramente? Isso faz parte da diversão .

És um monge espacial ciborgue com poderes psíquicos (provavelmente?) que trabalha para uma organização (talvez?) chamada E.Y.E. Há conspirações, facções secretas, planetas estranhos e aquela sensação constante de que te escapou uma prequela algures. Ainda assim, dá-te liberdade, as missões têm várias soluções e o sistema de habilidades é incrível assim que o percebes.

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Sim, é um pouco desajeitado. A interface dá-te trabalho, mas é isso que caracteriza os melhores jogos de FPS. A história atira-te com informação como se fosse uma impressora avariada. Mas por baixo desta confusão há algo estranhamente brilhante, caótico e ambicioso. Se o Deus Ex fosse um sonho febril rabiscado no verso de um guardanapo, seria isto mesmo.

O meu veredicto: E.Y.E: Cibermancia Divina privilegia a ambição caótica em detrimento do acabamento, criando uma das experiências Cyberpunk mais desconcertantemente únicas de sempre. Os jogadores que apreciam clássicos de culto e não se importam de lutar com sistemas complicados vão descobrir algo genuinamente inesquecível por baixo da loucura.

8. Gunpoint [Jogo de furtividade, quebra-cabeças e hacking]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Ano de lançamento 2013 Criador(es) Desenvolvimentos suspeitos Duração média 4–6 horas Ideal para Fãs de quebra-cabeças e amantes de jogos furtivos Características únicas Mecânicas de hacking, enredo perspicaz, design de níveis 2D elegante

Nem todos os jogos Cyberpunk têm de ser mundos abertos enormes. O Gunpoint prova que mecânicas inteligentes e um sentido de humor afiado podem fazer toda a diferença. Encaras o papel de Richard Conway, um espião freelancer de sobretudo com jeito para hackear, espiar e meter-se (e sair) em sarilhos.

O jogo funciona como um jogo de plataformas 2D de furtividade e quebra-cabeças, onde te esgueiras por edifícios, reajustas sistemas de segurança e enganas os guardas. Num momento estás a ligar e desligar interruptores de luz para distrair os inimigos, no momento seguinte estás a saltar por janelas para conseguires uma fuga perfeita. É inteligente, gratificante e cheio de surpresas, com ação ao estilo de um barman Cyberpunk.

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O que realmente faz o Gunpoint destacar-se é o seu enredo, cheio de humor seco e contado inteiramente através de mensagens e escolhas de diálogo. Estás a investigar um homicídio que não cometeste, mas, para o resolver, vais ter de cometer imensos crimes novos. Às vezes, é assim que as coisas funcionam no género Cyberpunk, em muitos jogos. E sim, é claro que, entre os melhores jogos de furtividade, este merece um lugar de destaque.

O meu veredicto: O Gunpoint mostra que um enredo inteligente e um design de quebra-cabeças bem trabalhado podem criar uma experiência Cyberpunk memorável sem orçamentos gigantescos nem mundos enormes. Os fãs de jogos de furtividade e quebra-cabeças vão adorar a forma como cada nível incentiva a resolução criativa de problemas através da sua mecânica de reconfiguração de circuitos.

9. Signalis [Horror de sobrevivência inspirado no Cyberpunk]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2022 Criador(es) Rose-engine Tempo médio de jogo 8–12 horas Ideal para Fãs de survival horror e exploração atmosférica Características únicas Gráficos retro, história rica, quebra-cabeças, recursos limitados

Assustador, enigmático e profundamente inquietante, o Signalis combina o survival horror com temas clássicos do Cyberpunk de uma forma que parece completamente nova. Jogas na pele de Elster, um técnico humanóide que acorda sozinho num futuro frio e desconhecido. Sem respostas claras, a tua missão é encontrar o teu parceiro desaparecido e desvendar a verdade sombria por trás de um mundo em decadência, controlado pelo governo.

Inspirado em jogos como Silent Hill e System Shock, o Signalis mantém a tensão alta com munições limitadas, ambientes sinistros e quebra-cabeças que te obrigam a pensar com cuidado. Parece que cada divisão esconde algo, e cada som mantém-te em suspense.

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Visualmente, mistura pixel art com um estilo cinematográfico para criar um mundo Cyberpunk de uma beleza assombrosa. Com coisas como o Red Strings Club e caçadores de recompensas, este jogo gira em torno da inquietação, de revelações graduais e de desvendar mistérios através de artefactos, memórias e descobertas perturbadoras.

Se gostas dos teus jogos Cyberpunk sombrios, introspectivos e mais psicológicos do que cheios de ação, o Signalis vai certamente tocar-te profundamente.

O meu veredicto: O Signalis combina magistralmente o terror psicológico com temas Cyberpunk para criar uma atmosfera de pavor e mistério constantes. Os fãs de survival horror que preferem a tensão à ação vão achar este pesadelo de estilo retro absolutamente assombroso.

10. System Shock 2 [O terror de ficção científica encontra o Cyberpunk]

A nossa pontuação 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC



(Edições melhoradas para Ano de lançamento 1999 Criador(es) Irrational Games, Looking Glass Studios, Nightdive Studios Duração média do jogo 10–20 horas Ideal para Fãs de terror, amantes de simulações imersivas, jogadores clássicos de PC Características únicas Temas de terror tecnológico, antagonista controlado por IA, sistemas de RPG complexos

O System Shock 2 é o que acontece quando misturas Cyberpunk com «Oh não, a IA é maléfica e provavelmente vou morrer.» Estás numa estação espacial, tudo correu de lado, e o teu único amigo é… sim, não, não tens amigos aqui. Só a SHODAN, uma IA atrevida e psicótica que acha que és um inseto que ela se esqueceu de esmagar.

Jogas na pele de um soldado superpotente com implantes e poder de fogo suficiente para te meteres em mais sarilhos. O mundo está a desmoronar-se, as pessoas estão a sofrer mutações e a tecnologia à tua volta virou-se oficialmente contra a humanidade. Por isso, sim, este é um dos melhores jogos de RPG de ação deste género, sem dúvida.

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Se estás à procura de uma experiência de terror Cyberpunk que já é um clássico de culto, não vais encontrar nada melhor do que o System Shock 2. Prepara-te, porque vais embarcar numa aventura assustadora e inteligente, com hacking, sobrevivência e mais atmosfera do que uma máquina de fumo numa rave gótica.

O meu veredicto: O System Shock 2 continua a ser a experiência definitiva de terror tecnológico, combinando uma jogabilidade de simulação imersiva com um dos antagonistas de IA mais memoráveis dos jogos. Os jogadores clássicos de PC e os fãs de terror vão apreciar a forma como este título influente definiu o modelo para o terror de ficção científica atmosférico.

11. ShadowRun [O melhor híbrido tático de Cyberpunk e fantasia]

A nossa pontuação 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, iOS, Android, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ano de lançamento 2013 (PC/Telemóvel), 2022 (Trilogia para Consolas) Criador(es) Ideias malucas Duração média do jogo 12-15 horas Ideal para Fãs de RPG tático, amantes de RPG de mesa Características únicas Ambiente híbrido de Cyberpunk e fantasia, combate tático por turnos

O Shadowrun Returns é o que dá quando se mistura Cyberpunk com orcs, magia e espionagem corporativa. És um shadowrunner, um mercenário num mundo onde as megacorporações mandam em tudo e os dragões fazem parte dos seus conselhos de administração. Ah, e a magia voltou, por isso agora tens hackers a lutar ao lado de xamãs de rua e pistoleiros trolls.

Jogas na pele de um agente independente que aceita trabalhos duvidosos em Seattle, percorrendo uma história cheia de mistério, traição e algumas reviravoltas bem sombrias. O combate é tático e por turnos, por isso vais ter de pensar bem antes de disparar. Monta a tua equipa, personaliza a tua personagem e decide se queres ser um soldado ciberneticamente melhorado, um mago que lança feitiços ou algo entre os dois.

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Com a sua perspetiva isométrica e mecânicas de RPG profundas, o Shadowrun Returns traz de volta aquela sensação clássica dos melhores jogos de RPG tático, ao mesmo tempo que mantém a novidade com o seu cenário híbrido. Se queres Cyberpunk com um toque de fantasia e escolhas que realmente fazem a diferença, este clássico de culto acerta em cheio.

O meu veredicto: O Shadowrun Returns cria um nicho único ao combinar na perfeição o Cyberpunk cru com elementos de alta fantasia que, em teoria, não deviam funcionar juntos, mas que, na prática, funcionam na perfeição. Os fãs de RPG tático e quem estiver à procura de algo diferente do Cyberpunk habitual vão achar este mundo impossível de esquecer.

12. Ruiner [Caos cyberpunk brutal com perspetiva de cima]

A nossa pontuação 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2017 (2020 para a Switch) Criador(es) Reikon Games Duração média do jogo 6-8 horas Ideal para Fãs de jogos de tiro com dois joysticks, amantes de ação a um ritmo acelerado Características únicas Combate brutal com dois joysticks, efeitos visuais neon deslumbrantes

O Ruiner é violência pura e sem filtros, envolta numa atmosfera Cyberpunk de néon. És um assassino silencioso e mascarado numa cidade distópica do futuro chamada Rengkok, e o teu irmão foi raptado por uma empresa corrupta. A tua missão? Atirar, cortar e abrir caminho a toda a velocidade por um exército de inimigos até o resgatares.

A jogabilidade é uma ação frenética de tiro com dois joysticks, com combate corpo a corpo a dar aquele toque especial. Tens armas, tens um escudo de energia e tens muita raiva. Cada luta é rápida e gratificante, especialmente quando encadeias mortes enquanto a música techno ressoa nos teus ouvidos e o ecrã explode de cor.

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A estética Cyberpunk aqui é de primeira: visuais glitch, néon por todo o lado e uma banda sonora que te atinge como um comboio de mercadorias. Se curtes jogos de tiro com dois joysticks com aquela energia crua e agressiva, o Ruiner é o que precisas. Este jogo não brinca em serviço, e tu também não deves.

O meu veredicto: O Ruiner capta a agressividade crua da cultura Cyberpunk com o seu combate implacável e um design audiovisual impressionante. Os puristas da ação que anseiam por intensidade a mil e não precisam de enredos complexos vão achar esta descarga de adrenalina absolutamente inebriante.

O meu veredicto geral sobre o melhor jogo Cyberpunk

Quando se trata dos melhores jogos Cyberpunk, há uma opção perfeita para cada tipo de jogador. Estes títulos de destaque captam diferentes aspetos do género Cyberpunk:

Para quem adora explorar mundos abertos → Cyberpunk 2077 . Night City é a metrópole cyberpunk mais ambiciosa e detalhada de sempre, combinando ação na primeira pessoa com personalização profunda ao estilo RPG e narrativas ramificadas que moldam a tua jornada por uma distopia banhada em néon.

. Night City é a metrópole cyberpunk mais ambiciosa e detalhada de sempre, combinando ação na primeira pessoa com personalização profunda ao estilo RPG e narrativas ramificadas que moldam a tua jornada por uma distopia banhada em néon. Para os fãs de ação cooperativa → The Ascent . Este jogo de tiro explosivo com dois joysticks combina gráficos deslumbrantes com combate acelerado que funciona na perfeição sozinho ou com amigos, tornando-o ideal para jogadores que procuram adrenalina pura num mundo sombrio controlado por megacorporações.

. Este jogo de tiro explosivo com dois joysticks combina gráficos deslumbrantes com combate acelerado que funciona na perfeição sozinho ou com amigos, tornando-o ideal para jogadores que procuram adrenalina pura num mundo sombrio controlado por megacorporações. Para os amantes de estratégia tática → ShadowRun. A mistura única de tecnologia Cyberpunk e magia fantástica cria uma experiência tática por turnos sem igual, perfeita para jogadores que preferem combate metódico e personalização profunda das personagens em vez de reflexos rápidos.

Seja qual for o teu estilo de jogo preferido, o género Cyberpunk tem algo incrível à tua espera em 2026!

Perguntas frequentes