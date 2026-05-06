I 12 giochi per PS5 più venduti: i titoli imperdibili di altissima qualità del 2026

Scoprire quali sono i giochi per PS5 più venduti dovrebbe darti un ottimo punto di riferimento per capire su quali titoli vale davvero la pena spendere i tuoi soldi. Insomma, il numero di nuove uscite è spesso travolgente e rende difficile scegliere il tuo prossimo (o primo) gioco per PS5.

Tuttavia, la soluzione più semplice è affidarsi ai dati di vendita, che dimostrano il successo di un gioco presso il grande pubblico. Ecco perché ho fatto a meno di tutto il clamore mediatico e ti propongo una lista di titoli che hanno costantemente dominato le classifiche di vendita per PS5 , così potrai buttarti subito su giochi di alta qualità e collaudati nel tempo.

Le nostre scelte tra i giochi per PS5 più venduti

Ecco i migliori titoli per PS5 in assoluto in termini di qualità complessiva e popolarità tra le classifiche di vendita della PlayStation 5:

1 Marvel’s Spider-Man 2 2023 Un gioco di supereroi ben rifinito e dal ritmo serrato, con un vasto mondo aperto interattivo, combattimenti acrobatici mozzafiato e una storia classica e coinvolgente in stile Marvel. Buy now 2 God of War: Ragnarök 2022 Un capolavoro cinematografico con una grafica incredibile e combattimenti corpo a corpo eccellenti, sostenuto da una trama ben scritta che collega perfettamente la moderna serie di God of War. Buy now 3 Helldivers 2 2024 Il gioco cooperativo di grande successo che ha conquistato la community PlayStation, in cui puoi combattere una guerra galattica in tempo reale insieme a migliaia di giocatori attivi. Buy now

Se le mie scelte preferite non fanno al caso tuo, scorri pure più in basso e dai un’occhiata agli altri 9 giochi per PS5 più venduti che ho selezionato, tutti titoli di prim’ordine a pieno titolo.

I 12 giochi per PS5 più venduti che sono veri successi a livello mondiale

Di seguito trovi i 12 giochi per PS5 più venduti, amati dalla stragrande maggioranza della community di PlayStation. Sono valutati e classificati in base alla qualità complessiva del gameplay, delle meccaniche, della grafica, della trama e del feedback dei giocatori.

1. Spider-Man della Marvel 2 [Il migliore per l’azione da supereroe in mondo aperto]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Unità vendute Oltre 11 milioni (a maggio 2024) Tipo di gioco Azione-Avventura Piattaforme Microsoft Windows, PlayStation 5 Anno di uscita 2023 Sviluppatore Insomniac Games Editore Sony Interactive Entertainment Durata media di gioco ~ 25 ore

È con Spider-Man 2 della Marvel che la serie di videogiochi dedicata a Spider-Man ha davvero consolidato il suo incredibile dominio. Questo titolo, insieme all'originale del 2018, ha completamente ridefinito gli standard di come dovrebbe essere un gioco d'azione sui supereroi ed è diventato il punto di riferimento con cui vengono ora giudicati tutti gli altri adattamenti dei fumetti.

Perché l’abbiamo scelto Per me, la caratteristica migliore di questo gioco è, senza dubbio, il sistema di spostamento con la ragnatela. Insomniac ha reso l’esplorazione di Manhattan nei panni di Spider-Man un vero spasso; potresti passare ore senza quasi mai annoiarti, semplicemente dondolandoti da un edificio all’altro, eseguendo capriole pazzesche e scattando foto.

Oltre ad avere uno dei sistemi di spostamento più divertenti in assoluto in un open world, anche il combattimento di questo gioco è altrettanto spettacolare. Hai a disposizione tantissimi gadget veloci, abilità con la ragnatela e mosse acrobatiche di arti marziali che si integrano perfettamente, regalandoti quel fantastico ritmo di combattimento in stile Arkham.

Questo titolo e il suo prequel meritano di stare tra i migliori giochi per PS5 perché offrono una storia di Peter Parker davvero commovente, ma anche ricca di colpi di scena, supportata da un gameplay spettacolare e da una grafica di ultima generazione. Cosa si può volere di più?

Il mio verdetto: Spider-Man 2 della Marvel è un gioco da 10/10 assoluto per tutti i fan della Marvel là fuori che vorrebbero giocare a un'avventura da supereroi edificante e curata nei minimi dettagli, con meccaniche di spostamento al top e combattimenti appaganti. È un fantastico primo acquisto per la PS5 che ti farà capire di cosa è davvero capace la console.

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2. God of War: Ragnarök [Il migliore per un'epica storia padre-figlio con combattimenti hack-and-slash]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Unità vendute Oltre 15 milioni (a novembre 2023) Tipo di gioco Azione-Avventura, RPG Piattaforme Microsoft Windows, PlayStation 4/5 Anno di uscita 2022 Sviluppatore Santa Monica Studio Editore Sony Interactive Entertainment Durata media di gioco circa 43 ore

Quando finalmente è uscito *God of War: Ragnarök*, ha portato con sé la pressione di dover portare a termine uno degli archi narrativi più amati nella storia dei videogiochi.

Per fortuna, Santa Monica Studio ha centrato perfettamente l’obiettivo, regalando a Kratos e Atreus una storia potente ed emozionante che rappresenta il brillante finale della saga norrena. È senza dubbio uno dei migliori giochi narrativi disponibili su qualsiasi console, soprattutto se hai giocato ad alcuni dei vecchi titoli di God of War e a God of War (2018) come ho fatto io.

Perché l’abbiamo scelto Non solo God of War: Ragnarök vanta una delle migliori trame tra tutti i giochi per PS5 in modalità giocatore singolo, ma il modo in cui questo gioco gestisce le scene d’azione spettacolari e i momenti più tranquilli incentrati sui personaggi è magistrale, e la vastità dei nove regni è davvero impressionante.

Posso solo dirti che rimarrai incollato a vedere come si evolverà il rapporto tra padre e figlio mentre il mondo degli dei nordici va in pezzi (le classiche peripezie di GOW).

Il combattimento si basa perfettamente sulle fondamenta del 2018, aggiungendo nuove fantastiche abilità con le armi e dando ad Atreus un ruolo molto più importante ed emozionante in ogni scontro. Il combattimento viscerale si mescola perfettamente con un’esplorazione profondamente gratificante, regalandoti decine di ore di gameplay di altissimo livello.

E per coronare il tutto (nel caso in cui tutto quello che ho detto finora non bastasse), la qualità visiva e la direzione artistica di questo gioco sono tra le migliori che troverai su PS5.

Il mio verdetto: God of War: Ragnarök ti piacerà da morire se ti piacciono le avventure epiche e cinematografiche con quell’azione eccezionale e brutale per cui è famosa la serie originale di God of War. Se hai pianto durante il gioco del 2018, prepara i fazzoletti, perché questa storia emozionante te la ricorderai per anni.

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3. Helldivers 2 [Il migliore per una straordinaria modalità cooperativa fantascientifica]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Unità vendute Oltre 12 milioni (a maggio 2024) Tipo di gioco Sparatutto in terza persona Piattaforme Microsoft Windows, PlayStation 5 Anno di uscita 2024 Sviluppatore Arrowhead Game Studios Editore Sony Interactive Entertainment

Helldivers 2 è uno dei più grandi successi in modalità cooperativa su PS5, che offre anche il gioco multipiattaforma con il PC.

Quella sensazione di cercare disperatamente di digitare un codice mentre un insetto corazzato ti sta caricando è semplicemente pazzesca. Il gioco combina un’azione frenetica di sparatutto con una divertente meta-narrazione di ampio respiro, in cui l’intera community lavora insieme per vincere una guerra galattica in tempo reale.

Perché l'abbiamo scelto Il passaggio di Helldivers 2 da sparatutto con visuale dall’alto del primo gioco a sparatutto in terza persona ha trasformato la serie in un’esperienza esilarante e caotica, da vivere al meglio con gli amici. Tu e fino a tre amici vi lanciate su pianeti ostili, combattete contro enormi insetti alieni e robot e portate libertà e democrazia nella galassia, proprio come in Starship Troopers.

Questo è un incredibile sparatutto in terza persona per gli amanti della modalità cooperativa proprio per la sua imprevedibilità. Gli sviluppatori gestiscono l’intero conflitto in tempo reale, il che significa che lo stato della guerra contro i Terminidi cambia ogni giorno. Ogni volta che accedi, c’è una nuova battaglia a cui partecipare e un nuovo pianeta da liberare.

Il mio verdetto: È perfetto per gruppi di amici e giocatori in modalità cooperativa alla ricerca di azione intensa, esilarante e caotica, oltre che di un ottimo cross-play con il PC. Raduna la tua squadra e unisciti alla guerra per la Super Terra; il tuo contributo cambia davvero la trama del gioco a livello galattico. Fai la tua parte!

4. Horizon: Forbidden West [Il migliore per un open world post-apocalittico con una grafica mozzafiato]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Unità vendute Oltre 8,4 milioni (ad aprile 2023) Tipo di gioco RPG d'azione Piattaforme Microsoft Windows, PlayStation 4/5 Anno di uscita 2022 Sviluppatore Guerrilla Games Editore Sony Interactive Entertainment Durata media di gioco ~ 65 ore

Dal punto di vista puramente visivo, Horizon: Forbidden West è una dimostrazione mozzafiato delle potenzialità della PS5, che porta il viaggio di Aloy in un nuovo mondo immenso, ancora più bello del primo.

Lo spettacolo mozzafiato degli Stati Uniti post-apocalittici, invasi dalle macchine, è qualcosa che non troverai da nessun’altra parte. Ricordo di aver fissato le rovine di San Francisco per ben cinque minuti la prima volta che ci sono arrivato; la grafica è davvero sbalorditiva su PS5.

Perché l’abbiamo scelto ​Guerrilla Games e Sony Interactive Entertainment non hanno chiaramente badato a spese per rendere questo gioco un vero e proprio spettacolo di nuova generazione. Anche il gameplay principale, fatto di azioni furtive, trappole e combattimenti con frecce e lance contro giganteschi dinosauri robotici, è assolutamente avvincente.

​Questo titolo si colloca senza dubbio tra i giochi open-world meglio realizzati per PS5, grazie alla sua trama avvincente e ai combattimenti strategici e impegnativi. Se hai adorato il primo gioco, questo sequel prende tutto ciò che ti è piaciuto e lo rende più grande, più pericoloso e molto più gratificante da esplorare.

Il mio verdetto: questa avventura dovrebbe essere la tua prima scelta se sei un giocatore solitario appassionato di mondi vastissimi e di meccaniche di combattimento profondamente gratificanti, per non parlare della grafica di altissimo livello che sfrutta appieno l’impressionante tecnologia visiva di ultima generazione della PS5.

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5. Black Myth: Wukong [Il migliore tra i giochi di ruolo in stile Souls basati sulla mitologia cinese]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Unità vendute Oltre 25 milioni (a gennaio 2025) Tipo di gioco RPG d'azione (Soulslike) Piattaforme Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2024 Sviluppatore Game Science Editore Game Science Durata media di gioco ~ 50 ore

Nonostante la controversa sconfitta contro Astrobot nella corsa al GOTY del 2024, Black Myth: Wukong si erge orgogliosamente come uno dei giochi per giocatore singolo più amati degli ultimi anni.

Al momento in cui scrivo, viene anche pubblicizzato come il gioco più venduto di tutti i tempi, con oltre 10 milioni di copie vendute in soli tre giorni. Il clamore intorno a questo titolo è iniziato con un trailer mozzafiato che prometteva una versione bellissima e impegnativa dell’epopea del “Viaggio in Occidente”.

Perché l’abbiamo scelto Questo RPG d’azione prende il combattimento impegnativo tipico del genere Soulslike e lo avvolge in una grafica mozzafiato ispirata alla mitologia cinese. Vesti i panni del famoso Sun Wukong (sì, proprio quel Re Scimmia a cui si ispira Goku) e puoi padroneggiare diverse posizioni di combattimento e potenti trasformazioni da usare contro colossali boss mitologici.

Penso che questo titolo meriti pienamente di essere citato tra i migliori giochi soulslike, grazie al suo ricco background culturale e al design mozzafiato delle creature. Ogni combattimento sembra un indimenticabile scontro cinematografico, e sono rimasto completamente sbalordito dal livello di fedeltà grafica e dall’intricata struttura dei combattimenti contro i boss.

Ogni nemico sembra uscito direttamente da un dipinto classico o da un antico manoscritto. È un risultato spettacolare che consolida il suo posto nel pantheon dei giochi d’azione impegnativi. Gli sviluppatori di Game Science meritano davvero grandi elogi per aver realizzato un’avventura così curata e visivamente straordinaria.

Il mio verdetto: se ti piace un gioco "soulslike" con una trama più articolata, ma che mantenga comunque quella tipica "scossa" di alta difficoltà tipica del genere, ti divertirai MOLTISSIMO con questo titolo sulla tua PS5.

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6. Final Fantasy XVI [Il migliore per il dark fantasy cinematografico con combattimenti spettacolari e dal ritmo serrato]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Unità vendute Oltre 3,5 milioni (a marzo 2025) Tipo di gioco RPG d'azione Piattaforme Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, GeForce Now Anno di uscita 2023 Sviluppatore Square Enix Editore Square Enix Durata media di gioco ~ 59 ore

Final Fantasy XVI ha completamente stravolto le regole della serie, abbandonando il tradizionale combattimento a turni per passare a un'azione in tempo reale pura e adrenalinica. Vesti i panni di Clive Rosfield, un uomo consumato dalla vendetta in un mondo fantasy oscuro chiamato Valisthea.

Questo gioco non ha paura di essere crudo e maturo, affrontando temi pesanti come la guerra, la politica e il destino con una qualità cinematografica sbalorditiva. Le battaglie frenetiche ricordano più Devil May Cry che una classica avventura di Final Fantasy, un cambiamento che personalmente ho apprezzato molto.

Perché l'abbiamo scelto ​​Quello che mi ha davvero colpito di questo gioco sono le battaglie Eikon: scontri tra mostri giganti che sono vero e proprio cinema. Gli sviluppatori ci hanno praticamente regalato un film anime interattivo in cui divinità colossali si picchiano a sangue, e tu puoi scegliere se stare a guardare o buttarti nella mischia con loro.

A parte le fantastiche battaglie tra mostri, questo gioco ha venduto milioni di copie grazie alla vastità delle sue meccaniche di combattimento. Clive può attingere agli incredibili poteri degli Eikon, come il ghiaccio di Shiva o il vento di Garuda, alternandoli nel bel mezzo della battaglia per creare combo davvero devastanti.

Se riesci a procurartelo dal PlayStation Store, preparati a decine di ore di narrazione emozionante e ad alto rischio. Gli intrighi politici e il doppiaggio fenomenale lo collocano nettamente al di sopra di quasi qualsiasi altro titolo per console. Già solo per la sua ambizione cinematografica e la grafica sbalorditiva, penso che questo sia un RPG per PS5 assolutamente imperdibile che dovresti procurarti subito.

Il mio verdetto: Final Fantasy XVI dimostra ancora una volta che Square Enix è finalmente disposta a sperimentare con la classica formula di Final Fantasy, e io sono d’accordo al 100%. Ti piacerà questa rivisitazione moderna di questa serie iconica se cerchi una narrazione fantasy più matura e cupa, con combattimenti intensi e dal ritmo serrato.

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7. Ratchet & Clank: Rift Apart [Il migliore per la fluidità di movimento e i combattimenti estremamente curati]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Unità vendute Oltre 3,9 milioni (a giugno 2023) Tipo di gioco Piattaforma, Sparatutto Piattaforme Microsoft Windows, PlayStation 5 Anno di uscita 2021 Sviluppatore Insomniac Games Editore Sony Interactive Entertainment Durata media di gioco ~ 15 ore

Ratchet & Clank: Rift Apart è un altro titolo PlayStation di altissimo livello e, probabilmente, il gioco per PS5 di nuova generazione che meglio rappresenta la sua epoca. Insomniac Games ha trasformato l’SSD ultraveloce della console in una meccanica di gioco fondamentale, che ti permette di saltare istantaneamente da una dimensione all’altra.

Questo salto tra le dimensioni è un modo nuovo ed emozionante per attraversare i livelli e sfuggire alle orde di nemici. L’intero gioco sembra quasi di giocare in un film della Pixar, e la grafica è così brillante e nitida che risalta davvero se abbinata a un monitor da gaming di alta qualità, come un ASUS ROG Swift 32” o un LG 45GR65DC-B UltraGear da 45 pollici ultrawide.

Perché l'abbiamo scelto ​​L'enorme varietà di gadget e armi è una delle caratteristiche più straordinarie di questo gioco; puoi congelare i nemici con il Cold Snap o far spuntare piante senzienti con il Topiary Sprinkler. Qui, collezionare e potenziare ogni arma bizzarra che incontri è un'esperienza davvero piacevole di per sé.

​La storia presenta Rivet, una nuova eroina Lombax proveniente da un’altra dimensione, che è diventata subito una delle mie preferite. Questo soprattutto perché il suo rapporto con l’adorabile robot tascabile, Kit, aggiunge un sacco di calore alla narrazione già di per sé affascinante.

​È un’avventura fantastica che ogni possessore di PlayStation dovrebbe provare, soprattutto grazie al feedback tattile del controller DualSense che rende ogni colpo del tuo enorme arsenale davvero unico, che si tratti della leggera vibrazione di una pistola base o del rombo potente di un lanciarazzi.

​Il mio verdetto: Ratchet & Clank: Rift Apart ha tutti i personaggi affascinanti e le armi esagerate e creative che potresti mai desiderare, il che lo rende davvero un gioco facile da consigliare alle famiglie e ai giocatori solitari che cercano un’avventura mozzafiato e visivamente ricca, che metta davvero in mostra l’incredibile velocità di caricamento della PS5.

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8. Astro Bot [Il migliore per le meccaniche innovative di platform]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Unità vendute Oltre 2,3 milioni (a marzo 2025) Tipo di gioco Piattaforma 3D Piattaforme PlayStation 5 Anno di uscita 2024 Sviluppatore Team Asobi Editore Sony Interactive Entertainment Durata media di gioco circa 16 ore

Astrobot è un’esperienza di gioco geniale, vincitrice del premio GOTY, pensata appositamente per la PS5. Se ti ricordi quella sensazione di euforia che si prova quando sei completamente affascinato da una nuova console, è proprio questa l’emozione che il Team Asobi è riuscito a catturare e a riversare sul tuo schermo mentre giochi a questo titolo per la prima volta.

Il piccolo robot protagonista è impegnato in un’imponente missione di salvataggio intergalattica, sfrecciando attraverso 80 livelli unici distribuiti in sei enormi galassie. Onestamente, il design fantasioso di ogni mondo è semplicemente pazzesco. Non sono riuscito a smettere di sorridere per tutto il tempo.

Perché l’abbiamo scelto ​Proprio come in Ratchet & Clank: Rift Apart, le sensazioni tattili in Astrobot sono davvero eccezionali. Ogni vibrazione, ogni pressione adattiva del grilletto e ogni inclinazione ti faranno sentire parte del mondo di Astro. Sentirai la resistenza mentre ti arrampichi su una molla gigante o lo scricchiolio della neve sotto i piedi.

È un parco giochi interattivo e divertente, pieno zeppo di riferimenti per i fan che celebrano due decenni di giochi PlayStation. Trovare i cameo robotici di Kratos o Aloy nascosti nello scenario è sempre una gioia. Per la sua realizzazione impeccabile, il fascino infinito e l’omaggio al genere platform, questo è senza dubbio uno dei migliori giochi platform per PS5.

Il mio verdetto: Astrobot dovrebbe essere tra i primi 10 giochi da non perdere per chiunque possieda una PS5, a prescindere dall’età, dato che è pensato proprio per un divertimento spensierato e un gioco occasionale. Se cerchi un’avventura originale che non sia troppo impegnativa ma che ti sorprenda comunque di continuo con un design dei livelli geniale, questo è il gioco che fa per te.

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9. Stellar Blade [Il migliore per il design straordinario dei personaggi e l’azione intensa]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Unità vendute Oltre 3 milioni (a giugno 2025) Tipo di gioco Azione-Avventura Piattaforme Microsoft Windows, PlayStation 5 Anno di uscita 2024 Sviluppatore Shift Up Editore Sony Interactive Entertainment Durata media di gioco circa 39 ore

Stellar Blade è un’esperienza fantascientifica assolutamente stupenda su PS5, con alcuni dei personaggi più audaci, ma anche ben progettati, che ci siano. L’attesa per questo gioco era altissima perché la demo era incredibile, e lo è stata ancora di più quando è finalmente arrivato su PC.

Vesti i panni di Eve, membro della 7ª Squadra Aerotrasportata inviata dall’orbita per riconquistare una Terra devastata dai terrificanti e mostruosi Naytiba. Il mondo post-apocalittico e semidistrutto di Xion è visivamente fenomenale e ti offre lo sfondo perfetto e malinconico per dei duelli con la spada davvero intensi e fulminei.

Perché l’abbiamo scelto ​Schivare e parare in Stellar Blade è fantastico, ma ciò che è ancora più soddisfacente è concatenare le B-Skills di Eve. Si tratta di potenti mosse finali stilizzate che fanno sembrare ogni scontro una danza brillante, almeno se usate correttamente.

A parte l’uso massiccio di fan service che ha fatto storcere il naso ad alcuni critici, il sistema di combattimento di questo titolo è una delle sue caratteristiche migliori, traendo grande ispirazione dagli emozionanti giochi d’azione provenienti dal Giappone e dalla Corea.

​Shift Up ha creato qualcosa di davvero speciale. Il flusso costante di scontri impegnativi con i nemici, unito all’esplorazione e a una trama misteriosa davvero avvincente, ti tiene incollato allo schermo.

È uno spettacolare ex-esclusivo e, grazie alla sua qualità cinematografica e ai combattimenti con la spada così reattivi, si qualifica facilmente come uno dei migliori giochi hack-and-slash non solo su PS5, ma anche su PC, dove è stato recentemente portato.

Il mio verdetto: dovresti comprarlo se vai matto per personaggi di classe, combattimenti d’azione impegnativi e una grafica mozzafiato che ricorda i giochi d’azione di alto livello.

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10. Final Fantasy VII Rebirth [Il migliore per i personaggi iconici e le meccaniche di combattimento coinvolgenti]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Unità vendute Oltre 2 milioni (ad aprile 2024) Tipo di gioco RPG d'azione Piattaforme Microsoft Windows, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 Anno di uscita 2024 Sviluppatore Square Enix Editore Square Enix Durata media di gioco circa 91 ore

Quando Cloud e la sua squadra sono finalmente sfrecciati fuori da Midgar in Final Fantasy VII: Rebirth, gli sviluppatori ci hanno regalato il mondo intero.

Era il gioco che molti di noi fan di Final Fantasy aspettavano da una vita, e la vastità di questo mondo aperto è davvero mozzafiato. Finalmente possiamo cavalcare i Chocobo attraverso splendide praterie, esplorare minuscole insenature nascoste e percepire davvero la grandezza del secondo atto dell’originale.

Ho perso la cognizione del tempo giocando a Chocobo Racing, ai minigiochi al pianoforte e alle varie sfide di combattimento. Credimi, creano davvero dipendenza.

Perché l’abbiamo scelto Il combattimento in questo gioco è coinvolgente proprio come nei titoli precedenti, ma è il sistema di squadra ampliato a renderlo davvero spettacolare. Le nuove Abilità di Sinergia, che permettono a due personaggi di unirsi per un attacco potente e cinematografico, aggiungono un fantastico livello di strategia e effetti visivi.

Sembra che una grande e spettacolare sequenza di combattimento da anime si svolga sempre proprio davanti ai tuoi occhi. Imparare a sincronizzare perfettamente quelle mosse contro un nemico colossale è davvero appagante.

Proprio come altri iconici titoli di Final Fantasy del passato, questo gioco ha un’ambizione incredibile, missioni secondarie indimenticabili e un nucleo emotivo potente. È un mix perfetto di nostalgia e innovazione, che dimostra perché i giochi di Final Fantasy siano ancora tra i migliori JRPG disponibili oggi.

Il mio verdetto: i giocatori che cercano una storia di ampio respiro, relazioni profonde tra i personaggi e combattimenti complessi in stile action-RPG dovrebbero procurarselo al più presto. Soprattutto se sei un fan di lunga data di Final Fantasy, perché sono sicuro che rimarrai sbalordito da questa splendida e dettagliata rivisitazione di un viaggio classico.

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11. Demon’s Souls [Il migliore per la difficoltà e l’atmosfera tipiche dei giochi “soulslike”]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Unità vendute Oltre 1,8 milioni (a febbraio 2022) Tipo di gioco RPG d'azione in stile Soulslike Piattaforme PlayStation 5 Anno di uscita 2020 Sviluppatore Bluepoint Games Editore Sony Interactive Entertainment Durata media di gioco circa 32 ore

Preparati a goderti la straordinaria grafica 4K di Boletaria, perché questo remake del titolo originale in stile Souls è semplicemente fantastico.

​Fedele al genere , il combattimento richiede un’enorme pazienza e precisione, quindi dimentica il "button-mashing". Devi capire gli schemi dei nemici, gestire alla perfezione la tua resistenza e concentrarti su ogni colpo della tua arma. Se ti affretti, finirai presto per morire, ma è proprio imparando da quei fallimenti spettacolari che nasce il profondo senso di soddisfazione.

Perché l’abbiamo scelto ​Demon’s Souls è stato un successo per la console fin dal lancio, offrendoti un mondo fantasy medievale cupo, minaccioso e costantemente pronto a ucciderti. Insomma, l’esperienza “soulslike” completa. L’atmosfera è densa e fa sì che ogni singolo passo che fai sembri un vero e proprio rischio, ed è proprio questo il punto.

Inutile dire che si tratta di un gioco impegnativo, che premia la pianificazione e la strategia piuttosto che la forza bruta mentre ti avventuri attraverso cinque mondi distinti.

Chiunque abbia il coraggio di provarlo deve assolutamente prepararsi a una curva di apprendimento ripida, ma ti posso assicurare, da appassionato di giochi in stile Souls, che la soddisfazione che provi nel sconfiggere i boss più tosti dopo innumerevoli tentativi vale da sola il prezzo del gioco.

Il mio verdetto: L’originale Demon’s Souls non sarà stato il titolo più venduto del genere, ma questo remake ha portato il suo brillante design a una nuova generazione. Se cerchi una sfida e apprezzi un level design di prim’ordine e una grafica inquietante, devi assolutamente provare questo mondo fantasy oscuro.

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12. Forza Horizon 5 [Il migliore per le corse arcade open-world]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Unità vendute Oltre 9,5 milioni (a luglio 2025) Tipo di gioco Corse, Mondo aperto Piattaforme Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2021 Sviluppatore Giochi da parco giochi Editore Xbox Game Studios Durata media di gioco ~ 42 ore

Forza Horizon 5 ti catapulta direttamente in una delle più belle rappresentazioni del Messico mai realizzate in un videogioco. Puoi sfrecciare tra antiche rovine, attraversare deserti polverosi e sentire gli spruzzi dell’oceano mentre sfreccia su una spiaggia sabbiosa.

È il gioco di corse arcade per eccellenza, dove puoi divertirti al tuo ritmo e gareggiare quanto vuoi. Ci sono anche centinaia di auto da collezionare e personalizzare fino a trasformarle in capolavori di street art al neon o in bolidi da corsa iper-ottimizzati.

Qui non rimarrai mai a corto di cose da fare. Provalo se vuoi stabilire un nuovo record mondiale di velocità o partecipare a folli eventi “Forza Link” con altri giocatori.

Perché l’abbiamo scelto Come avrai già capito, Forza Horizon 5 non è un simulatore di corse apertamente “serio”, come Assetto Corsa o iRacing, ed è proprio questo il suo fascino. È pensato soprattutto per un gioco occasionale, permettendoti di gareggiare contro treni, aerei da combattimento e persino enormi mongolfiere. L’enorme varietà di sfide e ambientazioni ti terrà impegnato per mesi e mesi.

Anche se questo epico gioco di corse non è tecnicamente un’esclusiva per PS5, alza talmente tanto l’asticella per quanto riguarda il design delle mappe e la libertà del mondo aperto che merita un posto nella classifica dei migliori giochi open-world su PS5 per la sua qualità eccezionale.

Il mio verdetto: Forza Horizon 5 è IL gioco perfetto sia per gli appassionati di corse occasionali che per quelli più accaniti, che cercano un vasto mondo aperto in cui guidare, una gamma di auto incredibilmente ampia e corse arcade senza sosta. Giocalo su PS5, Xbox o PC da gaming; non importa, perché questo gioco offre un’esperienza assolutamente fluida e divertente su qualsiasi piattaforma.

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I giochi più venduti di tutti i tempi sulle piattaforme PlayStation

Qui ho raccolto i più grandi successi di vendita, dalla PlayStation 1 originale fino alla PlayStation 5, offrendoti una lista leggendaria di veri e propri capolavori del gaming.

Questi colossi in cima alle classifiche hanno definito intere generazioni di console e hanno dato vita alle enormi e appassionate comunità di gioco online che conosciamo oggi.

Nome del gioco Anno di uscita Editore Grand Theft Auto V 2013 Rockstar Games Minecraft 2011 Mojang Studios / Xbox Game Studios Red Dead Redemption 2 2018 Rockstar Games Call of Duty: Modern Warfare 2019 Activision Spider-Man della Marvel 2018 Sony Interactive Entertainment Call of Duty: Black Ops III 2015 Activision Grand Theft Auto: San Andreas 2004 Rockstar Games Call of Duty: Black Ops: Cold War 2020 Activision Call of Duty: Modern Warfare II 2022 Activision Grand Theft Auto: Vice City 2002 Rockstar Games

Credo che l’elenco qui sopra rifletta il modo in cui l’intero marchio PlayStation abbia plasmato la cultura videoludica moderna. A partire dalla PS1 originale, questa piattaforma ha sempre puntato sulla qualità e sull’innovazione, e da decenni rappresenta il mezzo perfetto per provare una vasta gamma di giochi di altissima qualità, come hai visto sopra.

Il fatto è che PlayStation ha contribuito a rendere il gaming ad alta fedeltà accessibile a tutti, ha favorito l’ascesa del gioco online su larga scala e ha creato l’aspettativa odierna di blockbuster esclusivi per console e incentrati sulla trama, influenzando ogni principale tendenza del mondo dei videogiochi che vediamo negli ultimi anni.

Il mio verdetto finale

Per i giocatori che si avvicinano alla PS5 solo ora, la sfida è capire quale di questi potenti titoli moderni provare per primo tra quelli più venduti del momento.

Tenendo conto delle tue preferenze specifiche, ecco alcuni dei migliori punti di partenza tra i titoli più venduti attualmente disponibili su PS5 che ti consiglio di provare al più presto:

Per gli appassionati di azione cinematografica → God of War Ragnarök . Il gioco ti regala una spettacolare saga norrena con una fedeltà visiva eccezionale e una storia familiare davvero commovente.

Il gioco ti regala una spettacolare saga norrena con una fedeltà visiva eccezionale e una storia familiare davvero commovente. Per i fanatici del multiplayer → Helldivers 2. Uno dei giochi TPS più in voga del momento, che offre un’esperienza cooperativa ad alta tensione e una rigiocabilità infinita con gli amici.

Uno dei giochi TPS più in voga del momento, che offre un’esperienza cooperativa ad alta tensione e una rigiocabilità infinita con gli amici. Per gli appassionati di RPG classici → Final Fantasy VII Rebirth. Questo titolo offre un’esperienza JRPG moderna e di ampio respiro, che si basa su un mondo iconico con combattimenti fluidi e uno sviluppo approfondito dei personaggi.

Questo titolo offre un’esperienza JRPG moderna e di ampio respiro, che si basa su un mondo iconico con combattimenti fluidi e uno sviluppo approfondito dei personaggi. Per gli appassionati del genere supereroi/Marvel → Spider-Man della Marvel . Vivi l’emozione di lanciarti con le ragnatele in una New York City realizzata magnificamente, con combattimenti da supereroi eleganti e frenetici e spostamenti appaganti.

Vivi l’emozione di lanciarti con le ragnatele in una New York City realizzata magnificamente, con combattimenti da supereroi eleganti e frenetici e spostamenti appaganti. Per chi cerca una sfida in stile "soulslike" → Demon’s Souls. Questo titolo rappresenta l’origine del genere "soulslike", con un mondo medievale ricco di atmosfera e una difficoltà impegnativa per i giocatori esperti.

Domande frequenti