12 najlepiej sprzedających się gier na PS5: najwyższej jakości pozycje, które trzeba mieć w 2026 roku

Zapoznanie się z najlepiej sprzedającymi się grami na PS5 powinno dać ci bardzo dobry punkt odniesienia co do tego, na które tytuły faktycznie warto wydać pieniądze. Chodzi mi o to, że sama liczba nowych premier jest często przytłaczająca, co utrudnia wybór kolejnej (lub pierwszej) gry na PS5.

Najprostszym rozwiązaniem jest jednak oparcie się na twardych danych dotyczących sprzedaży, które potwierdzają masową popularność danej gry. Dlatego odrzuciłem cały szum marketingowy i przygotowałem listę tytułów, które niezmiennie dominują na listach sprzedaży na PS5 , abyś mógł od razu zacząć grać w wysokiej jakości, sprawdzone gry.

Nasze propozycje spośród najlepiej sprzedających się gier na PS5

Oto absolutnie najlepsze tytuły na PS5 pod względem ogólnej jakości i popularności spośród najlepiej sprzedających się gier na PlayStation 5:

1 Marvel’s Spider-Man 2 2023 Dobrze dopracowana, dynamiczna gra o superbohaterach z rozległym, interaktywnym światem otwartym, niesamowitymi akrobatycznymi walkami oraz przyjemną, klasyczną historią bohatera z uniwersum Marvela. Buy now 2 God of War: Ragnarök 2022 To kinowa potęga z niesamowitą oprawą wizualną i doskonałą walką wręcz, wzbogacona o świetnie napisaną fabułę, która zgrabnie łączy współczesną serię „God of War”. Buy now 3 Helldivers 2 2024 Ten hit w trybie kooperacyjnym, który podbił społeczność PlayStation, pozwala toczyć galaktyczną wojnę w czasie rzeczywistym wraz z tysiącami aktywnych graczy. Buy now

Jeśli moje najlepsze propozycje nie przypadną Ci do gustu, przewiń dalej i sprawdź 9 innych najlepiej sprzedających się gier na PS5, które przygotowałem – wszystkie są tytułami najwyższej klasy.

12 najlepiej sprzedających się gier na PS5, które okazały się światowymi hitami

Poniżej znajduje się lista 12 najlepiej sprzedających się gier na PS5, które cieszą się ogromną popularnością wśród większości społeczności graczy PlayStation. Zostały one ocenione i uszeregowane według ogólnej jakości rozgrywki, mechaniki, grafiki, fabuły oraz opinii graczy.

1. Marvel: Spider-Man 2 [Najlepsza gra akcji z superbohaterami w otwartym świecie]

Nasz wynik 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Liczba sprzedanych egzemplarzy Ponad 11 milionów (stan na maj 2024 r.) Rodzaj gry Akcja-przygoda Platformy Microsoft Windows, PlayStation 5 Rok wydania 2023 Twórca Insomniac Games Wydawca Sony Interactive Entertainment Średni czas rozgrywki ~ 25 godzin

To właśnie w grze „Spider-Man 2: Marvel” seria gier o Spider-Manie naprawdę ugruntowała swoją niesamowitą dominację. Ta gra, wraz z oryginalną wersją z 2018 roku, całkowicie zmieniła standardy dotyczące tego, jak powinna wyglądać gra akcji o superbohaterach, i stała się punktem odniesienia, według którego ocenia się obecnie wszystkie inne adaptacje komiksowe.

Dlaczego to wybraliśmy Dla mnie największą zaletą tej gry jest bez wątpienia poruszanie się po mieście za pomocą pajęczyny. Studio Insomniac sprawiło, że przemierzanie Manhattanu jako Spider-Man to czysta przyjemność; można spędzić godziny, ledwo się nudząc, po prostu huśtając się między budynkami, wykonując szalone salta i robiąc zdjęcia.

Oprócz jednego z najfajniejszych systemów poruszania się w świecie otwartym, walka w tej grze jest równie spektakularna. Otrzymujesz mnóstwo dynamicznych gadżetów, umiejętności związanych z pajęczyną oraz akrobatycznych sztuk walki, które płynnie się ze sobą łączą, zapewniając wspaniały rytm walki w stylu serii Arkham.

Ta gra i jej poprzednia część zasługują na miejsce wśród najlepszych tytułów na PS5, ponieważ oferują naprawdę wzruszającą, a jednocześnie pełną napięcia historię Petera Parkera, wzbogaconą o spektakularną rozgrywkę i grafikę na miarę obecnej generacji. Czego chcieć więcej?

Nasza ocena: „Marvel: Spider-Man 2”” to absolutnie obowiązkowa pozycja (10/10) dla wszystkich fanów Marvela, którzy chcieliby zagrać w podnoszącą na duchu i dopracowaną grę o superbohaterach, oferującą najwyższej klasy mechanikę poruszania się oraz satysfakcjonującą walkę. To fantastyczny tytuł na pierwszy zakup na PS5, który pokaże wam, na co naprawdę stać tę konsolę.

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2. God of War: Ragnarök [Najlepsza gra z epicką historią relacji ojciec–syn i walką typu hack-and-slash]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Liczba sprzedanych egzemplarzy Ponad 15 milionów (stan na listopad 2023 r.) Rodzaj gry Akcja-przygoda, RPG Platformy Microsoft Windows, PlayStation 4/5 Rok wydania 2022 Twórca Santa Monica Studio Wydawca Sony Interactive Entertainment Średni czas rozgrywki ~ 43 godziny

Kiedy w końcu ukazała się gra „God of War: Ragnarök”, wiązało się to z ogromną presją, by doprowadzić do końca jeden z najbardziej uwielbianych wątków fabularnych w historii gier.

Na szczęście studio Santa Monica Studio doskonale poradziło sobie z tym wyzwaniem, oferując Kratosowi i Atreusowi poruszającą, pełną emocji opowieść, która stanowi wspaniałe zakończenie tej nordyckiej sagi. Jest to bez wątpienia jedna z najlepszych gier fabularnych dostępnych na dowolnej konsoli, zwłaszcza jeśli, tak jak ja, grałeś w niektóre starsze tytuły z serii „God of War” oraz w „God of War” (2018).

Dlaczego to wybraliśmy „God of War: Ragnarök” ma nie tylko jedną z najlepszych fabuł spośród wszystkich gier dla jednego gracza na PS5, ale także sposób, w jaki gra radzi sobie z imponującymi scenami akcji i spokojnymi momentami skupionymi na postaciach, jest mistrzowski, a skala dziewięciu światów jest naprawdę ogromna.

Mogę tylko powiedzieć, że z zapartym tchem będziesz śledzić, jak rozwinie się relacja między ojcem a synem w miarę jak świat nordyckich bogów rozpada się na kawałki (klasyczne perypetie z serii GOW).

System walki doskonale rozwija fundamenty z 2018 roku, dodając fantastyczne nowe umiejętności związane z bronią i przyznając Atreusowi znacznie większą, bardziej ekscytującą rolę w każdej walce. Intensywna walka doskonale łączy się z niezwykle satysfakcjonującą eksploracją, zapewniając graczom dziesiątki godzin rozgrywki na najwyższym poziomie.

A na dodatek (gdyby moje dotychczasowe zachwytne opisy wciąż nie wystarczyły), jakość grafiki i kierownictwo artystyczne tej gry należą do najlepszych, jakie można znaleźć na PS5.

Nasza opinia: Gra „God of War: Ragnarök” z pewnością przypadnie wam do gustu, jeśli lubicie epickie, kinowe przygody z wyjątkową, brutalną akcją, z której słynie oryginalna seria „God of War”. Jeśli płakaliście podczas rozgrywki w grze z 2018 roku, przygotujcie chusteczki, bo ta poruszająca historia na długo pozostanie w waszej pamięci.

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3. Helldivers 2 [Najlepsza gra w kategorii „Wybitna gra kooperacyjna w gatunku science fiction”]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Liczba sprzedanych egzemplarzy Ponad 12 milionów (stan na maj 2024 r.) Rodzaj gry Strzelanka z perspektywy trzeciej osoby Platformy Microsoft Windows, PlayStation 5 Rok wydania 2024 Twórca Arrowhead Game Studios Wydawca Sony Interactive Entertainment

Helldivers 2 to jedna z największych sukcesów gier kooperacyjnych na PS5, oferująca również rozgrywkę międzyplatformową z komputerami PC.

To uczucie, kiedy desperacko próbujesz wprowadzić kod, podczas gdy opancerzony robak szarżuje na ciebie, jest po prostu niesamowite. Gra łączy w sobie szaloną strzelankę z zabawną, nadrzędną fabułą, w której cała społeczność współpracuje, by wygrać galaktyczną wojnę w czasie rzeczywistym.

Dlaczego to wybraliśmy Przejście Helldivers 2 z strzelanki z widokiem z góry, jaką była pierwsza część, na strzelankę z perspektywy trzeciej osoby przekształciło tę serię w przezabawną, chaotyczną przygodę, którą najlepiej przeżywać w gronie przyjaciół. Ty i maksymalnie trzech znajomych lądujecie na wrogich planetach, walczycie z ogromnymi obcymi robakami i robotami oraz wprowadzacie wolność i demokrację do galaktyki, w stylu „Żołnierzy kosmosu”.

To niesamowita strzelanka z perspektywy trzeciej osoby dla miłośników trybu kooperacyjnego właśnie ze względu na swoją nieprzewidywalność. Twórcy zarządzają całym konfliktem w czasie rzeczywistym, co oznacza, że sytuacja na froncie wojny z Terminidami zmienia się z dnia na dzień. Za każdym razem, gdy się logujesz, czeka na ciebie nowa bitwa i nowa planeta do wyzwolenia.

​Nasza opinia: To idealna gra dla grup przyjaciół i graczy lubiących tryb kooperacyjny, poszukujących intensywnej, zabawnej i chaotycznej akcji, a także świetnej możliwości gry międzyplatformowej z komputerem PC. Zbierz swoją drużynę i dołącz do wojny o Super Ziemię; twój wkład faktycznie wpływa na fabułę gry obejmującą całą galaktykę. Wykonaj swoją część zadania!

4. Horizon: Zakazany Zachód [Najlepsza gra z postapokaliptycznym światem otwartym i wspaniałą grafiką]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Liczba sprzedanych egzemplarzy Ponad 8,4 mln (stan na kwiecień 2023 r.) Rodzaj gry RPG akcji Platformy Microsoft Windows, PlayStation 4/5 Rok wydania 2022 Producent Guerrilla Games Wydawca Sony Interactive Entertainment Średni czas gry ~ 65 godzin

Jeśli chodzi o samą oprawę wizualną, Horizon: Zakazany Zachód to oszałamiająca wizytówka PS5, przenosząca Aloy w podróż do ogromnego nowego świata, który jest jeszcze piękniejszy niż ten z pierwszej części.

Sama spektakularność postapokaliptycznych Stanów Zjednoczonych pełnych maszyn to coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej. Pamiętam, jak po raz pierwszy tam dotarłem, po prostu wpatrywałem się w ruiny San Francisco przez dobre pięć minut; grafika na PS5 jest naprawdę oszałamiająca.

Dlaczego to wybraliśmy ​Guerrilla Games i Sony Interactive Entertainment najwyraźniej nie szczędziły środków, aby ta gra była prawdziwym widowiskiem nowej generacji. Podstawowa mechanika rozgrywki – skradanie się, zastawianie pułapek oraz walka Aloy za pomocą strzał i włóczni przeciwko gigantycznym robotycznym dinozaurom – jest również niezwykle wciągająca.

​Ta gra bez trudu plasuje się wśród najlepiej wykonanych tytułów z otwartym światem na PS5 dzięki wciągającej fabule i wymagającej, strategicznej walce. Jeśli podobała ci się pierwsza część, ta kontynuacja wykorzystuje wszystko, co w niej lubiłeś, i sprawia, że świat jest większy, bardziej niebezpieczny oraz znacznie bardziej satysfakcjonujący do odkrywania.

​Nasza ocena: Ta przygoda powinna być Twoim pierwszym wyborem, jeśli jesteś graczem solo, który ceni sobie rozległe światy i niezwykle satysfakcjonującą mechanikę walki, nie wspominając już o grafice najwyższej klasy, która w pełni wykorzystuje imponujące możliwości wizualne PS5 obecnej generacji.

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5. Black Myth: Wukong [Najlepsza gra RPG w stylu Soulslike oparta na chińskiej mitologii]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Liczba sprzedanych egzemplarzy Ponad 25 milionów (stan na styczeń 2025 r.) Rodzaj gry RPG akcji (w stylu Soulslike) Platformy Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Rok wydania 2024 Twórca Game Science Wydawca Game Science Średni czas gry ~ 50 godzin

Pomimo kontrowersyjnej porażki w rywalizacji o tytuł GOTY z grą „Astrobot” w 2024 roku, „Black Myth: Wukong” z dumą plasuje się wśród najbardziej lubianych gier jednoosobowych ostatnich lat.

W chwili pisania tego tekstu gra ta jest również uznawana za najszybciej sprzedającą się grę wszech czasów – w ciągu zaledwie trzech dni sprzedano ponad 10 milionów egzemplarzy. Szum wokół tej gry rozpoczął się od oszałamiającego zwiastuna, który zapowiadał piękną, ale wymagającą adaptację eposu „Podróż na Zachód”.

Dlaczego to wybraliśmy Ta gra RPG akcji łączy znaną z gatunku „soulslike” wymagającą walkę z oszałamiającą oprawą wizualną opartą na chińskiej mitologii. Wcielasz się w słynnego Sun Wukonga (tak, tego Króla Małp, na którym wzorowano postać Goku) i opanowujesz różne pozycje bojowe oraz potężne transformacje, które wykorzystujesz w starciu z kolosalnymi mitologicznymi bossami.

Uważam, że ta gra zasługuje na miano jednej z najlepszych gier typu „soulslike” dzięki bogatej fabule osadzonej w tradycji kulturowej oraz zapierającym dech w piersiach projektom postaci. Każda walka przypomina niezapomnianą kinową rozgrywkę, a poziom wierności graficznej oraz skomplikowane pojedynki z bossami całkowicie mnie zachwyciły.

Każdy przeciwnik wygląda, jakby został wyjęty prosto z klasycznego obrazu lub starożytnego manuskryptu. To spektakularne osiągnięcie, które umacnia pozycję tej gry w panteonie wymagających gier akcji. Twórcy z Game Science naprawdę zasługują na ogromne uznanie za stworzenie tak dopracowanej i oszałamiającej wizualnie przygody.

Nasza ocena: Jeśli lubisz gry typu „soulslike” z bogatą fabułą, które jednocześnie oferują charakterystyczny dla tego gatunku wysoki poziom trudności, to praktycznie na pewno bardzo spodoba ci się ta pozycja na PS5.

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6. Final Fantasy XVI [Najlepsza gra z gatunku mrocznego fantasy o kinowej oprawie i efektowną, dynamiczną walką]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Liczba sprzedanych egzemplarzy Ponad 3,5 mln (stan na marzec 2025 r.) Rodzaj gry RPG akcji Platformy Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, GeForce Now Rok wydania 2023 Producent Square Enix Wydawca Square Enix Średni czas gry ~ 59 godzin

Final Fantasy XVI całkowicie zmieniło zasady serii, rezygnując z tradycyjnej walki turowanej na rzecz czystej, pełnej adrenaliny akcji w czasie rzeczywistym. Wcielasz się w Clive'a Rosfielda, mężczyznę opanowanego przez pragnienie zemsty w mrocznym świecie fantasy zwanym Valisthea.

Ta gra nie boi się surowej i dojrzałej atmosfery, poruszając ciężkie tematy wojny, polityki i przeznaczenia z oszałamiającą kinową jakością. Szybkie bitwy bardziej przypominają Devil May Cry niż klasyczną przygodę z serii Final Fantasy – osobiście z zadowoleniem przyjąłem tę zmianę.

Dlaczego to wybraliśmy ​​To, co naprawdę mnie zachwyciło w tej grze, to bitwy z Eikonami: walki gigantycznych potworów, które są prawdziwym kinem. Twórcy w zasadzie stworzyli dla nas interaktywny film anime, w którym kolosalni bogowie okładają się nawzajem, a my możemy albo to oglądać, albo dołączyć do walki.

Pomijając te niesamowite bitwy potworów, gra sprzedała się w milionach egzemplarzy dzięki ogromnemu zakresowi mechaniki walki. Clive ma dostęp do niesamowitych mocy Eikonów, takich jak lód Shivy czy wiatr Garudy, i może przełączać się między nimi w trakcie walki, tworząc naprawdę niszczycielskie kombinacje.

Jeśli uda ci się zdobyć tę grę w PlayStation Store, przygotuj się na dziesiątki godzin pełnej napięcia, emocjonującej fabuły. Intrygi polityczne i fenomenalne udźwiękowienie sprawiają, że gra zdecydowanie przewyższa niemal wszystkie inne tytuły na tej konsoli. Już same kinowe ambicje i niesamowita oprawa wizualna sprawiają, że moim zdaniem jest to absolutny hit wśród gier RPG na PS5, który powinieneś zdobyć już teraz.

Nasza ocena: „Final Fantasy XVI” po raz kolejny pokazuje, że Square Enix w końcu jest gotowe eksperymentować z klasyczną formułą serii „Final Fantasy”, a ja w 100% to popieram. Ta nowoczesna odsłona kultowej serii przypadnie wam do gustu, jeśli szukacie bardziej dojrzałej, mrocznej opowieści fantasy z intensywną, dynamiczną walką.

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7. Ratchet & Clank: Rift Apart [Najlepsza gra pod względem niezwykle dopracowanego poruszania się i walki]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Liczba sprzedanych egzemplarzy Ponad 3,9 mln (stan na czerwiec 2023 r.) Rodzaj gry Platforma, strzelanka Platformy Microsoft Windows, PlayStation 5 Rok wydania 2021 Twórca Insomniac Games Wydawca Sony Interactive Entertainment Średni czas rozgrywki ~ 15 godzin

Ratchet & Clank: Rift Apart to kolejna gra z najwyższej półki na PlayStation i prawdopodobnie tytuł, który najlepiej definiuje generację PS5. Insomniac Games wykorzystało ultraszybki dysk SSD konsoli jako podstawowy element rozgrywki, co pozwala na natychmiastowe przeskakiwanie między wymiarami.

To przeskakiwanie między wymiarami to ekscytujący, nowy sposób na przemierzanie poziomów i ucieczkę przed hordami wrogów. Cała gra wygląda i sprawia wrażenie, jakbyś oglądał film Pixara, a grafika jest tak jasna i ostra, że naprawdę wyskakuje z ekranu w połączeniu z wysokiej jakości monitorem do gier, takim jak 32-calowy monitor ASUS ROG Swift o wysokiej rozdzielczości 4K lub ultraszerszy LG 45GR65DC-B UltraGear 45”.

Dlaczego to wybraliśmy ​​Ogromna różnorodność gadżetów i broni to jedna z najbardziej charakterystycznych cech tej gry; możesz zamrażać wrogów za pomocą Cold Snap lub wyczarowywać świadome rośliny dzięki Topiary Sprinkler. Zbieranie i ulepszanie każdej dziwacznej broni, na którą natrafisz, jest tu bardzo przyjemnym doświadczeniem samym w sobie.

​Fabuła przedstawia Rivet, nową bohaterkę rasy Lombaxów z innego wymiaru, która szybko stała się moją ulubioną postacią. Wynika to przede wszystkim z tego, że jej relacja z uroczym robotem kieszonkowym o imieniu Kit dodaje mnóstwo serca do i tak już uroczej opowieści.

To fantastyczna przygoda, której powinien doświadczyć każdy posiadacz PlayStation, zwłaszcza dzięki haptycznemu sprzężeniu zwrotnemu kontrolera DualSense, które sprawia, że każdy strzał z twojego ogromnego arsenału jest odczuwalny w wyjątkowy sposób – od delikatnej wibracji zwykłego pistoletu po potężne dudnienie wyrzutni rakiet.

​Nasza ocena: „Ratchet & Clank: Rift Apart” ma wszystkie urocze postacie i przesadzone, pomysłowe bronie, jakich tylko można sobie życzyć, co sprawia, że gra ta jest łatwym wyborem dla rodzin i graczy solo, którzy szukają oszałamiającej, bogatej wizualnie przygody, która naprawdę pokazuje niesamowitą szybkość ładowania PS5.

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8. Astro Bot [Najlepsza gra pod względem innowacyjnej mechaniki platformowej]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Liczba sprzedanych egzemplarzy Ponad 2,3 mln (stan na marzec 2025 r.) Rodzaj gry Platforma 3D Platformy PlayStation 5 Rok wydania 2024 Twórca Team Asobi Wydawca Sony Interactive Entertainment Średni czas rozgrywki ~ 16 godzin

Astrobot to genialna, nagrodzona tytułem GOTY gra na PS5, zapewniająca niesamowite wrażenia dotykowe. Jeśli pamiętasz to ekscytujące uczucie, kiedy nowa konsola całkowicie Cię urzekła, to właśnie tę emocję zespół Asobi zdołał uchwycić i przenieść na ekran, gdy grasz w tę grę po raz pierwszy.

Mały robot-bohater wyrusza na wielką, międzygalaktyczną misję ratunkową, pędząc przez 80 unikalnych poziomów rozrzuconych po sześciu ogromnych galaktykach. Szczerze mówiąc, pomysłowa oprawa graficzna każdego świata jest po prostu szalona. Przez całą rozgrywkę nie mogłem przestać się uśmiechać.

Dlaczego to wybraliśmy ​Podobnie jak w grze „Ratchet & Clank: Rift Apart”, wibracje w grze „Astrobot” są naprawdę wyjątkowe. Każde wibracje, adaptacyjne naciśnięcie spustu i przechylenie sprawią, że poczujesz się jak część świata Astro. Poczujesz opór podczas wspinania się po gigantycznej sprężynie lub chrzęst śniegu pod stopami.

To interaktywny, radosny plac zabaw, pełen nawiązań dla fanów, które są hołdem dla dwóch dekad gier na PlayStation. Odkrywanie ukrytych w scenerii robotycznych postaci Kratosa czy Aloy to nieustanna przyjemność. Dzięki bezbłędnej realizacji, niekończącemu się urokowi i hołdowi dla gatunku platformówek jest to bez wątpienia jedna z najlepszych gier platformowych na PS5.

​Nasza ocena: „Astrobot” powinien znaleźć się wśród 10 gier, które koniecznie trzeba kupić, jeśli ma się PS5 – niezależnie od wieku – ponieważ została stworzona specjalnie z myślą o beztroskiej zabawie i swobodnej rozgrywce. Jeśli szukasz pomysłowej przygody, która nie jest zbyt wymagająca, ale wciąż zaskakuje genialnym projektem poziomów, to jest to gra właśnie dla Ciebie.

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9. Stellar Blade [Najlepsza gra pod względem znakomitego projektu postaci i intensywnej akcji]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Liczba sprzedanych egzemplarzy Ponad 3 miliony (stan na czerwiec 2025 r.) Rodzaj gry Akcja-przygoda Platformy Microsoft Windows, PlayStation 5 Rok wydania 2024 Twórca Shift Up Wydawca Sony Interactive Entertainment Średni czas rozgrywki ~ 39 godzin

Stellar Blade to absolutnie wspaniała gra science fiction na PS5, w której pojawiają się jedne z najbardziej odważnych, a jednocześnie świetnie zaprojektowanych postaci. Szum wokół tej gry był tak ogromny, ponieważ wersja demonstracyjna była niesamowita, a jeszcze bardziej, gdy w końcu trafiła na PC.

Wcielasz się w Eve, członkinię 7. Oddziału Powietrznodesantowego wysłanego z orbity, by odzyskać zniszczoną Ziemię z rąk przerażających, potwornych Naytiba. Na wpół zrujnowany, postapokaliptyczny świat Xion prezentuje się wizualnie fenomenalnie, tworząc idealne, melancholijne tło dla naprawdę intensywnych, błyskawicznych walk na miecze.

Dlaczego to wybraliśmy ​Uniki i parowanie w Stellar Blade są niesamowite, ale jeszcze większą satysfakcję daje łączenie w łańcuchy umiejętności typu B Eve. Są to potężne, stylizowane ciosy kończące, dzięki którym każda potyczka przypomina wspaniały taniec – przynajmniej gdy są prawidłowo wykorzystane.

​Pomijając obfite wykorzystanie elementów fan service’u, które wzbudziło zdziwienie niektórych krytyków gier, system walki w tej grze jest jedną z jej największych zalet, czerpiącą inspirację z ekscytujących tytułów akcji pochodzących z Japonii i Korei.

​Studio Shift Up stworzyło tu coś naprawdę wyjątkowego. Ciągły napływ wymagających starć z przeciwnikami, w połączeniu z eksploracją i naprawdę wciągającą, tajemniczą fabułą, sprawia, że nie można się od tego oderwać.

To spektakularna gra, która pierwotnie była dostępna wyłącznie na PS5, a dzięki swojej kinowej jakości i płynnej walce na miecze z łatwością kwalifikuje się jako jedna z najlepszych gier typu hack-and-slash nie tylko na PS5, ale także na komputerach PC, na które została niedawno przeniesiona.

Nasza opinia: Powinieneś kupić tę grę, jeśli masz słabość do stylowych postaci, wymagających walk akcji i oszałamiającej grafiki przypominającej najlepsze gry akcji z postaciami.

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10. Final Fantasy VII Rebirth [Najlepsza gra pod względem kultowych postaci i wciągającej mechaniki walki]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Liczba sprzedanych egzemplarzy Ponad 2 miliony (stan na kwiecień 2024 r.) Rodzaj gry RPG akcji Platformy Microsoft Windows, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 Rok wydania 2024 Producent Square Enix Wydawca Square Enix Średni czas gry ~ 91 godzin

Kiedy Cloud i ekipa w końcu opuścili Midgar w grze „Final Fantasy VII: Rebirth”, twórcy zaprezentowali nam cały świat.

Była to gra, na którą wielu z nas, fanów serii „Final Fantasy”, czekało przez całe nasze graczowskie życie, a sama skala tego otwartego świata zapiera dech w piersiach. W końcu możemy jeździć na chocobo po pięknych łąkach, odkrywać małe, ukryte zatoczki i naprawdę poczuć rozmach drugiego aktu oryginalnej gry.

Zupełnie straciłem poczucie czasu, grając w „Chocobo Racing”, minigry na fortepianie i różne wyzwania bojowe. Uwierzcie mi, są naprawdę wciągające.

Dlaczego to wybraliśmy Walka w tej grze jest równie wciągająca jak w poprzednich częściach, ale to rozbudowany system drużynowy sprawia, że jest ona naprawdę spektakularna. Nowe umiejętności synergii, które pozwalają dwóm postaciom połączyć siły w potężnym, filmowym ataku, dodają fantastyczny wymiar strategiczny i wizualny.

Ma się wrażenie, jakby tuż przed oczami nieustannie rozgrywała się wielka, spektakularna sekwencja walki rodem z anime. Nauka idealnego wyczucia czasu przy wykonywaniu tych ruchów w starciu z kolosalnym przeciwnikiem daje ogromną satysfakcję.

Podobnie jak inne kultowe tytuły z serii „Final Fantasy” z dawnych lat, ta gra charakteryzuje się niesamowitą ambicją, niezapomnianymi zadaniami pobocznymi i silnym emocjonalnym rdzeniem. To kompletny pakiet nostalgii i innowacji, który udowadnia, dlaczego gry z serii „Final Fantasy” nadal należą do czołówki dostępnych obecnie gier JRPG.

​Nasza ocena: Gracze, którzy pragną rozmachu, głębokich relacji między postaciami i złożonej walki w stylu action-RPG, powinni jak najszybciej sięgnąć po tę grę. Zwłaszcza jeśli jesteś wieloletnim fanem serii „Final Fantasy” – jestem pewien, że ta oszałamiająca, dopracowana w najdrobniejszych szczegółach nowa wersja klasycznej przygody zrobi na tobie ogromne wrażenie.

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11. Demon’s Souls [Najlepsza gra pod względem charakterystycznego dla serii „Soulslike” poziomu trudności i atmosfery]

Nasz wynik 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Liczba sprzedanych egzemplarzy Ponad 1,8 mln (stan na luty 2022 r.) Rodzaj gry RPG akcji w stylu Soulslike Platformy PlayStation 5 Rok wydania 2020 Twórca Bluepoint Games Wydawca Sony Interactive Entertainment Średni czas rozgrywki ~ 32 godziny

Przygotuj się na oszałamiającą grafikę 4K w Boletarii, bo ta nowa wersja oryginalnej gry w stylu Souls jest po prostu zachwycająca.

Zgodnie z konwencją gatunku walka wymaga ogromnej cierpliwości i precyzji, więc zapomnij o chaotycznym wciskaniu przycisków. Musisz odczytywać schematy zachowań przeciwników, doskonale zarządzać swoją wytrzymałością i skupiać się na każdym zamachu bronią. Jeśli będziesz działać pochopnie, szybko spotka cię śmierć, ale to właśnie nauka płynąca z tych spektakularnych porażek daje głębokie poczucie satysfakcji.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Demon’s Souls” od samego początku stała się hitem na konsoli, oferując mroczny, budzący niepokój średniowieczny świat fantasy, w którym wszystko nieustannie próbuje cię zabić. Zasadniczo jest to pełne doświadczenie w stylu „soulslike”. Atmosfera jest gęsta i sprawia, że każdy krok wydaje się prawdziwym ryzykiem – i właśnie o to chodzi.

Nie trzeba dodawać, że jest to wymagająca gra, w której podczas podróży przez pięć odmiennych światów bardziej opłaca się planowanie i strategia niż siła brutalna.

Każdy, kto odważy się zagrać w tę grę, powinien zdecydowanie przygotować się na stromą krzywą nauki, ale jako miłośnik gier typu soulslike mogę was zapewnić, że sama radość z pokonania najtrudniejszych bossów po niezliczonych próbach sprawia, że ta gra jest tego warta.

​Nasza ocena: ​Oryginalna gra „Demon’s Souls” może nie była najlepiej sprzedającym się tytułem w tym gatunku, ale ten remake zaprezentował jej genialną koncepcję zupełnie nowemu pokoleniu graczy. Jeśli szukasz wyzwania i cenisz sobie projekt poziomów na najwyższym poziomie oraz zapadającą w pamięć oprawę wizualną, po prostu musisz doświadczyć tego mrocznego świata fantasy.

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12. Forza Horizon 5 [Najlepsza gra wyścigowa typu arcade z otwartym światem]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Liczba sprzedanych egzemplarzy Ponad 9,5 mln (stan na lipiec 2025 r.) Rodzaj gry Wyścigi, otwarty świat Platformy Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S Rok wydania 2021 Twórca Gry na placu zabaw Wydawca Xbox Game Studios Średni czas rozgrywki ~ 42 godziny

Forza Horizon 5 przenosi cię prosto do jednego z najpiękniejszych odwzorowań Meksyku, jakie kiedykolwiek pojawiły się w grze wideo. Możesz pędzić przez starożytne ruiny, mijać z zawrotną prędkością zakurzone pustynie i poczuć bryzg oceanu, gdy z piskiem opon wjeżdżasz na piaszczystą plażę.

To najlepsza gra wyścigowa w stylu arcade, w której możesz bawić się we własnym tempie i brać udział w dowolnej liczbie wyścigów. Do dyspozycji masz też setki samochodów, które możesz kolekcjonować i dostosowywać, aż będą wyglądać jak neonowe arcydzieła sztuki ulicznej lub hiper-tunowane maszyny wyścigowe.

​Nigdy nie zabraknie ci tu rzeczy do zrobienia. Wypróbuj tę grę, jeśli chcesz ustanowić nowy światowy rekord prędkości lub wziąć udział w szalonych wydarzeniach „Forza Link” z innymi graczami.

Dlaczego to wybraliśmy Jak zapewne już zauważyłeś, „Forza Horizon 5” nie jest typową „poważną” symulacją wyścigową, taką jak „Assetto Corsa” czy „iRacing”, i właśnie w tym tkwi jej urok. Gra jest przeznaczona głównie do swobodnej rozgrywki, pozwalając ścigać się z pociągami, myśliwcami, a nawet ogromnymi balonami na ogrzane powietrze. Ogromna różnorodność wyzwań i środowisk zapewni ci rozrywkę na wiele miesięcy.

Mimo że ta epicka gra wyścigowa nie jest technicznie tytułem dostępnym wyłącznie na PS5, wyznacza tak wysokie standardy w zakresie projektowania map i swobody w otwartym świecie, że ze względu na swoją jakość zasługuje na miejsce w dyskusji o najlepszych grach z otwartym światem na PS5.

Nasza ocena: „Forza Horizon 5” to idealna gra zarówno dla zwykłych graczy, jak i zapalonych miłośników wyścigów, którzy szukają rozległego otwartego świata do jazdy, imponująco bogatej oferty samochodów oraz niekończących się wyścigów w stylu arcade. Zagraj na PS5, Xboxie lub komputerze do gier – to nie ma znaczenia, ponieważ ta gra zapewnia absolutnie płynną i przyjemną rozgrywkę niezależnie od platformy.

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Najlepiej sprzedające się gry wszech czasów na platformach PlayStation

Zebrałem tutaj największe hity sprzedażowe, od oryginalnej PlayStation 1 aż po PlayStation 5, tworząc legendarną listę prawdziwych perełek wśród gier.

Te tytuły, które podbiły listy przebojów, zdefiniowały całe generacje konsol i dały początek ogromnym, pełnym pasji społecznościom graczy online, które znamy dzisiaj.

Nazwa gry Rok wydania Wydawca Grand Theft Auto V 2013 Rockstar Games Minecraft 2011 Mojang Studios / Xbox Game Studios Red Dead Redemption 2 2018 Rockstar Games Call of Duty: Modern Warfare 2019 Activision Spider-Man od Marvela 2018 Sony Interactive Entertainment Call of Duty: Black Ops III 2015 Activision Grand Theft Auto: San Andreas 2004 Rockstar Games Call of Duty: Black Ops: Cold War 2020 Activision Call of Duty: Modern Warfare II 2022 Activision Grand Theft Auto: Vice City 2002 Rockstar Games

Uważam, że powyższa lista odzwierciedla sposób, w jaki cała marka PlayStation ukształtowała współczesną kulturę gier. Począwszy od oryginalnej konsoli PS1, platforma ta konsekwentnie stawiała na jakość i innowacyjność, a od dziesięcioleci stanowi idealne medium do korzystania z szerokiej gamy gier najwyższej jakości, jak widać powyżej.

Faktem jest, że PlayStation przyczyniło się do upowszechnienia gier o wysokiej jakości, sprzyjało rozwojowi rozgrywki online na dużą skalę oraz ukształtowało obecne oczekiwania dotyczące ekskluzywnych na konsole, skupionych na fabule hitów, wpływając na każdy z głównych trendów w branży gier, jakie obserwujemy w ostatnich latach.

Moja ogólna ocena

Dla graczy, którzy dopiero teraz wkraczają na PS5, wyzwaniem jest ustalenie, którą z najnowszych, potężnych gier z aktualnej listy bestsellerów wypróbować jako pierwszą.

Biorąc pod uwagę Twoje konkretne preferencje, oto kilka najlepszych propozycji spośród aktualnych bestsellerów na PS5, które polecam wypróbować jak najszybciej:

Dla fanów kinowej akcji → God of War: Ragnarök . Gra oferuje spektakularną sagę nordycką o niesamowitej jakości grafiki oraz głęboko poruszającą historię rodzinną.

Gra oferuje spektakularną sagę nordycką o niesamowitej jakości grafiki oraz głęboko poruszającą historię rodzinną. Dla miłośników trybu wieloosobowego → Helldivers 2. Jedna z najgorętszych obecnie gier TPS, oferująca emocjonującą rozgrywkę kooperacyjną i nieograniczoną powtarzalność przygód z przyjaciółmi.

Jedna z najgorętszych obecnie gier TPS, oferująca emocjonującą rozgrywkę kooperacyjną i nieograniczoną powtarzalność przygód z przyjaciółmi. Dla miłośników klasycznych gier RPG → Final Fantasy VII Rebirth. Ta gra oferuje rozbudowaną, nowoczesną rozgrywkę w stylu JRPG, opartą na kultowym świecie, z płynną walką i dogłębnym rozwojem postaci.

Ta gra oferuje rozbudowaną, nowoczesną rozgrywkę w stylu JRPG, opartą na kultowym świecie, z płynną walką i dogłębnym rozwojem postaci. Dla fanów gatunku superbohaterów/Marvela → Spider-Man od Marvela . Poczuj dreszczyk emocji związany z rzucaniem pajęczyną w pięknie zrealizowanym Nowym Jorku, oferującym stylowe, dynamiczne walki superbohaterów i satysfakcjonujące przemieszczanie się po mieście.

Poczuj dreszczyk emocji związany z rzucaniem pajęczyną w pięknie zrealizowanym Nowym Jorku, oferującym stylowe, dynamiczne walki superbohaterów i satysfakcjonujące przemieszczanie się po mieście. Dla tych, którzy szukają wyzwań w stylu gier typu „soulslike” → Demon’s Souls. Ta gra to prekursor gatunku „soulslike”, oferujący bogaty w atmosferę średniowieczny świat i wymagający poziom trudności dla doświadczonych graczy.

Często zadawane pytania