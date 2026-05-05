12 giochi avvincenti simili a RimWorld (sopravvivenza e costruzione)

Se sei un fan di giochi come RimWorld, conosci bene l’emozione di gestire una colonia, affrontare le minacce ambientali e vedere come le tue decisioni danno vita a storie uniche. Questi giochi mettono alla prova il tuo istinto di sopravvivenza, testano la tua capacità di costruire e gestire un insediamento fiorente e offrono ore di gioco in cui ogni scelta conta.

Dalla gestione delle risorse al commercio, fino ad affrontare le sfide del tempo e del clima, in questa lista c’è un gioco per ogni tipo di giocatore. Scopriamo insieme le migliori alternative che offrono maggiore profondità ed esperienze uniche.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a RimWorld

Se hai voglia di un gioco che offra la stessa profondità e la stessa gestione coinvolgente della colonia di RimWorld, ecco le nostre scelte migliori che si distinguono per ambientazioni, meccaniche e narrazione uniche.

1 Kenshi 2018 Un gioco sandbox post-apocalittico a mondo aperto in cui sei tu a scrivere la tua storia. Scegli come vivere la tua vita da combattente, mercenario o commerciante in un mondo immenso popolato da fazioni e biomi. Proprio come in RimWorld, pianifica e gestisci il tuo accampamento base, costruisci una fortificazione e guida un gruppo di coloni attraverso il caos che si sta scatenando. Buy now 2 Going Medieval 2021 Un gioco medievale di costruzione di colonie in cui dovrai raccogliere risorse, fondare insediamenti e difendere fortezze. Trova il giusto equilibrio tra agricoltura, commercio e diplomazia per riportare la civiltà dall’orlo del collasso. Buy now 3 Clanfolk 2022 Un gioco di sopravvivenza medievale in cui dovrai gestire una famiglia attraverso inverni rigidi e il susseguirsi delle generazioni. Trova il giusto equilibrio tra produzione di risorse e agricoltura, un po’ come in RimWorld, mentre guidi la tua colonia attraverso gli alti e bassi della vita. Buy now

Questi giochi simili prevedono tutti la creazione di mondi, la gestione della colonizzazione e la possibilità di vedere come la tua colonia reagirà alle sfide dell’ambiente circostante. Tutti questi giochi sono ottime scelte se ti interessano gli aspetti di simulazione e sopravvivenza presenti in RimWorld. Continua a leggere per scoprire di più su queste 5 scelte top e su altri titoli.

12 giochi simili a RimWorld per esplorare, costruire e sopravvivere

Se sei un fan di RimWorld, questi 12 giochi ti offriranno esperienze simili nella costruzione di colonie, nella gestione delle risorse e nella sopravvivenza. Dalla sopravvivenza post-apocalittica alla costruzione medievale e all’esplorazione spaziale, ogni gioco offre una sfida strategica per i giocatori alla ricerca di una nuova avventura.

1. Kenshi [Il miglior gioco in stile RimWorld per la libertà post-apocalittica e il caos spontaneo]

Il nostro voto 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2018 Sviluppatore Lo-Fi Games Editore Lo-Fi Games Durata media di gioco Oltre 100 ore Punteggio Metacritic 75 / 8,4

Kenshi è un RPG sandbox open-world in cui puoi fare tutto quello che vuoi durante il gioco. Ambientato in un paesaggio post-apocalittico, il gioco inizia con nient’altro che un gruppo di emarginati e punta a costruire un nuovo insediamento prospero o a vagare per la landa desolata. Dai un’occhiata a questa lista per altri giochi sandbox.

Il gioco punta soprattutto sulle tattiche di squadra, sulla sopravvivenza e sulle basi. Le caratteristiche individuali dei personaggi, come la forza e le abilità, determineranno il modo in cui reagiranno all’ambiente e alle altre fazioni.

Il gameplay è molto articolato perché prevede una narrazione emergente, in cui tutte le decisioni, dall’acquisto dai mercanti alla difesa della base dai gruppi ostili, influenzano lo svolgimento del gioco. Proprio come in RimWorld, Kenshi offre un’ottima esperienza sandbox con la raccolta delle risorse, lo sviluppo personalizzato del personaggio e la costruzione di colonie.

Consiglio dell’esperto Non cercare di vincere ogni scontro. All’inizio del gioco, scappare e scegliere battaglie facili è il modo migliore per diventare più forte. Gioca con intelligenza e sopravvivere diventerà molto più facile.

Il mondo aperto è vasto e pieno di pericoli, dove i giocatori costruiscono da soli la propria fortezza, prendono decisioni cruciali per la colonia e affrontano minacce che spuntano dal nulla. Per quanto riguarda la modalità giocatore singolo, Kenshi ti permette di tracciare il tuo percorso, sia che tu stia sopravvivendo nella landa desolata o costruendo un nuovo insediamento.

Per quanto riguarda la grafica, il gioco ricrea un’ambientazione cupa e post-apocalittica con un mix di grafica low-poly dal look consumato, che crea un’atmosfera unica in cui la sopravvivenza sembra davvero conquistata a fatica. I fan del caos emergente e del gameplay sandbox di RimWorld scopriranno che Kenshi offre una bella sfida in cui libertà e sopravvivenza vanno di pari passo.

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2. Going Medieval [Il miglior gioco in stile RimWorld per costruire castelli e sopravvivere al Medioevo]

Il nostro voto 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2021 Sviluppatore Foxy Voxel Editore Mythwright Durata media di gioco 50+ ore Punteggio Metacritic Da definire / Da definire

Going Medieval è un simulatore di colonia medievale in 3D in cui dovrai costruire e mantenere un insediamento in un mondo violento e post-apocalittico. Ambientato nel Medioevo, ti concentrerai sulla costruzione di castelli a più piani, sul completamento di missioni, sulla gestione delle risorse e sulla sopravvivenza dei tuoi abitanti durante stagioni difficili e incursioni frequenti.

Proprio come RimWorld, il gioco si concentra sulla gestione delle risorse e sulla sopravvivenza di una colonia. L’enfasi è sulla gestione dei bisogni, delle abilità e degli stati d’animo di ogni singolo abitante. Per altri titoli a tema medievale, dai un’occhiata alla nostra guida ai migliori giochi medievali.

Il gioco propone una meccanica di costruzione verticale in cui i giocatori possono progettare e costruire fortezze e castelli complessi. Dovrai espandere e difendere la tua colonia, prestando particolare attenzione all’agricoltura, all’artigianato e al morale.

Consiglio dell’esperto Costruisci dei depositi sotterranei per conservare le provviste al sicuro e fresche. Un rifornimento costante di cibo è fondamentale per sopravvivere agli inverni rigidi e alle incursioni nemiche.

Con il cambiare delle stagioni, dovrai costantemente riadattare la colonia in previsione dei mesi invernali in arrivo e delle incursioni da parte di gruppi ostili. Le esigenze individuali come il sonno, il cibo e lo svago contribuiscono alla profondità e alla complessità del gameplay, rendendolo un'ottima scelta per i giocatori che hanno apprezzato la microgestione di RimWorld.

Dal punto di vista visivo, il gioco presenta una grafica 3D stilizzata, con un aspetto affascinante ma crudo che si adatta perfettamente all’ambientazione medievale. La combinazione tra costruzione della base, gestione delle risorse e gli aspetti di sopravvivenza del gioco ti terrà incollato allo schermo per ore.

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3. Clanfolk [Il miglior gioco simile a RimWorld per gestire la vita di generazioni e inverni rigidi]

Il nostro punteggio 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2022 Sviluppatore MinMax Games Ltd. Editore MinMax Games Limited, Hooded Horse Durata media di gioco 50+ ore Punteggio Metacritic Da definire / Da definire

Clanfolk è una simulazione di sopravvivenza ambientata nelle Highlands scozzesi che ti catapulta nella gestione di una dinastia familiare, affrontando le sfide brutali di inverni rigidi e stagioni che cambiano.

In questo gioco guiderai una famiglia di generazione in generazione, cercando di trovare un equilibrio tra la gestione delle risorse, la sopravvivenza e le dinamiche dei rapporti tra i membri della famiglia. Proprio come RimWorld, Clanfolk si concentra sulla gestione generazionale di una colonia, dove le esigenze individuali, le abilità e i legami familiari devono essere coltivati con cura per poter sopravvivere.

Le meccaniche principali del gioco ruotano attorno alla produzione di risorse, all’artigianato e alla sopravvivenza nel clima rigido delle Highlands. Ti occuperai di attività come la caccia, l’agricoltura e il commercio, il tutto mentre costruisci un’eredità per la tua famiglia.

Consiglio dell’esperto Fai scorta di vestiti e cibo prima che arrivi l’inverno. Un clan ben preparato può sopravvivere ai mesi freddi mentre gli altri muoiono di freddo e di fame.

Gestire la costruzione della tua fortezza e proteggerla dalle minacce esterne è fondamentale. Il cambio delle stagioni ti impone di prepararti per l’inverno, fare scorta di risorse e garantire la sicurezza di tutti.

Lo stile visivo di Clanfolk è caratterizzato da un’affascinante estetica 2D stilizzata che dà vita alla bellezza selvaggia delle Highlands scozzesi, con un’attenzione particolare alla semplicità e alla funzionalità. Per goderti appieno l’esperienza immersiva di Clanfolk, investire nel miglior monitor da gaming migliorerà la grafica e l’esperienza di gioco.

I fan di RimWorld apprezzeranno la microgestione approfondita, le storie che si sviluppano spontaneamente e le sfide di sopravvivenza in Clanfolk, che lo rendono il passo successivo ideale per chiunque ami gestire una colonia in tempi difficili.

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4. Factorio [Il miglior gioco simile a RimWorld per costruttori ossessivi e menti efficienti]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Nintendo Switch Anno di uscita 2020 Sviluppatore Wube Software Editore Wube Software Durata media di gioco Oltre 100 ore Punteggio Metacritic 90 / 8,9

Factorio è un gioco di simulazione di automazione industriale e logistica in cui progetti e ottimizzi le linee di produzione per costruire enormi fabbriche. Ti richiede di gestire le risorse, pianificare sistemi efficienti e bilanciare esigenze complesse, proprio come in Rimworld, solo che qui ti concentri sull’automazione dei processi produttivi invece che sulla gestione di una colonia.

La pianificazione urbana è fondamentale per ottimizzare la produzione della fabbrica e il flusso delle risorse. Il gioco ti sfida a creare fabbriche automatizzate, assicurandoti che i tuoi sistemi funzionino senza intoppi sotto pressione costante, mentre affronti minacce occasionali che potrebbero ostacolare i tuoi progressi.

Factorio eccelle anche nella modalità multigiocatore, dove puoi unirti agli amici per costruire fabbriche insieme o dividere i compiti per ottenere la massima efficienza. Coordinare nastri trasportatori e difese con gli altri aggiunge una dimensione completamente nuova di strategia e lavoro di squadra.

Il gameplay consiste nel costruire ed espandere la tua fabbrica, collegare intricati nastri trasportatori e ottimizzare il flusso delle risorse per aumentare l’efficienza produttiva. Man mano che avanzi, dovrai far fronte a una domanda sempre maggiore di materiali, che richiede una pianificazione strategica e continue modifiche al tuo progetto. La minaccia di attacchi nemici alla tua fabbrica aggiunge un ulteriore livello di strategia, poiché dovrai anche difendere la tua base.

Consiglio dell’esperto Quando progetti la tua fabbrica, lascia molto spazio tra le macchine e i nastri trasportatori. Una disposizione pulita e organizzata renderà molto più facili gli aggiornamenti e le espansioni in seguito.

Dal punto di vista visivo, Factorio presenta una prospettiva dall’alto con una grafica in pixel art che privilegia la funzionalità rispetto all’estetica, concentrandosi sulle complessità dei sistemi di automazione e sulla disposizione della fabbrica.

Se sei un fan di RimWorld, apprezzerai la gestione approfondita delle risorse di Factorio e la sfida di progettare un sistema efficiente e autosufficiente, il tutto mentre gestisci lo stress di un’espansione continua. Se sei curioso di esplorare ulteriormente il genere strategico, dai un’occhiata a questa lista dei migliori giochi di strategia.

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5. Judgment: Simulazione di sopravvivenza all’Apocalisse [Il miglior gioco in stile RimWorld per combattere i demoni e costruire la speranza]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2016 Sviluppatore Suncrash Editore Suncrash Durata media di gioco Oltre 40 ore Punteggio Metacritic 72 / 7,6

Giudizio: Apocalypse Survival Simulation è un gioco di sopravvivenza apocalittico in cui i giocatori guidano un piccolo gruppo di sopravvissuti all’indomani di un’invasione demoniaca. In pratica, dovrai decidere come costruire la tua colonia e proteggerla dalle minacce demoniache. In questa esperienza di sopravvivenza, guiderai i sopravvissuti in un mondo post-apocalittico difendendoli dalle minacce soprannaturali.

Questo gioco prevede la costruzione di una base, la gestione delle risorse e la sopravvivenza della tua colonia, proprio come in RimWorld. Tuttavia, questo titolo aggiunge un tocco emozionante con elementi occulti: non solo dovrai difendere la tua base dalle forze soprannaturali, ma anche creare armi e incantesimi per contrattaccare.

Nel gioco raccoglierai risorse, creerai strumenti e costruirai difese, gestendo al contempo i tratti caratteriali e le esigenze di ogni sopravvissuto. L’aspetto della sopravvivenza è influenzato dagli stati psicologici dei tuoi personaggi, mentre affrontano gli orrori dell’apocalisse.

Consiglio dell’esperto Crea una squadra equilibrata con combattenti e artigiani. Difese solide e armi potenti sono l’unico modo per sopravvivere alle ondate di demoni.

Il gioco ti mette alla prova anche con combattimenti dinamici, in cui le decisioni tattiche in difesa e in battaglia sono fondamentali per la sopravvivenza. Se stai pensando di giocare a Judgment mentre sei in giro, assicurati di dare un’occhiata al miglior portatile da gaming per un’esperienza di gioco senza intoppi.

Dal punto di vista visivo, Judgment presenta una prospettiva isometrica dall’alto con una grafica in stile cartone animato, che conferisce al gioco un’atmosfera più leggera, ma comunque inquietante, rispetto ad altre simulazioni apocalittiche. Unisce le sfide della costruzione di una base al brivido delle battaglie soprannaturali.

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6. Banished [Il miglior gioco in stile RimWorld per chi ama costruire villaggi e affrontare difficoltà in modo pacifico]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2014 Sviluppatore Shining Rock Software Editore Shining Rock Software Durata media di gioco Oltre 30 ore Punteggio Metacritic 73 / 8,1

Banished è un gioco di sopravvivenza e costruzione di villaggi in cui gestisci un piccolo gruppo di esiliati che cercano di fondare una comunità fiorente. Non ci sono combattimenti, il che, secondo me, è la differenza più grande rispetto a Rimworld. Il tuo obiettivo principale è gestire le risorse, produrre cibo e garantire il benessere della tua popolazione in crescita.

La costruzione della città è il cuore di Banished, dove gestisci le risorse e la crescita in condizioni difficili. Se ti piace l’aspetto di costruzione della città di questo gioco, ecco una lista dei migliori giochi di costruzione di città. Dovrai destreggiarti tra diverse esigenze, come costruire case, raccogliere cibo e tenere al caldo i tuoi abitanti durante gli inverni rigidi.

Il gioco ti sfida a trovare un equilibrio tra la crescita della popolazione, le risorse e le difficoltà ambientali come malattie, carestie e condizioni meteorologiche avverse. I bambini crescono e diventano membri produttivi della tua colonia, aumentando le sfide per la sopravvivenza a lungo termine.

Consiglio dell’esperto Non far crescere la popolazione troppo in fretta. Espandersi lentamente rende più facile sfamare e prendersi cura di tutti quando arrivano gli inverni rigidi.

L’estetica visiva di Banished è in 3D stilizzato, con incantevoli villaggi medievali che offrono un’atmosfera piacevole e tranquilla nonostante gli elementi di sopravvivenza più duri. L’enfasi è sulla pianificazione strategica, poiché ogni decisione influisce sul successo del tuo insediamento.

In sostanza, il tuo obiettivo è costruire un villaggio fiorente partendo da zero, gestendo le risorse e la sopravvivenza. Anche se non si concentra sui tratti caratteriali individuali come RimWorld, la sfida di sopravvivenza è altrettanto avvincente.

I fan di RimWorld apprezzeranno l’attenzione di Banished alla microgestione e alla sopravvivenza in modo simile, ma con un approccio più pacifico e senza combattimenti. La gioia di espandere e gestire una comunità nei momenti difficili ti sembrerà familiare e gratificante.

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7. Timberborn [Il miglior gioco in stile RimWorld per ingegneri "furry" e progresso post-umano]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2021 Sviluppatore Mechanistry Editore Mechanistry Durata media di gioco 40+ ore Punteggio Metacritic Da definire / 8,0

Timberborn è un gioco di costruzione di colonie in cui controlli una civiltà di castori incaricata di ricostruire il mondo dopo la caduta dell’umanità. In questa simulazione di sopravvivenza unica nel suo genere, gestirai i castori, sfruttando l’acqua per produrre energia e garantire la sopravvivenza.

La natura è fondamentale in Timberborn, che punta molto sulla fisica dell’acqua e sulla gestione delle risorse. Costruirai intricati sistemi idrici, insediamenti a più livelli e ottimizzerai le catene di produzione, con l’obiettivo di far prosperare la tua colonia. Se ti piacciono la gestione delle risorse in stile RTS e la creazione di sistemi complessi, Timberborn fa proprio al caso tuo. Per altri titoli in stile RTS, dai un’occhiata alla nostra guida ai migliori giochi RTS.

Il gioco si basa sul trovare il giusto equilibrio tra la produzione di cibo, la raccolta delle risorse e la protezione della tua comunità di castori dalle sfide ambientali, tra cui siccità e inondazioni.

Consiglio dell’esperto Costruisci subito un serbatoio d’acqua per prepararti alle siccità. Un serbatoio pieno può fare la differenza tra la sopravvivenza e vedere la tua colonia prosciugarsi.

Dal punto di vista visivo, Timberborn ha un’estetica affascinante, con uno stile colorato e cartoonesco che dà vita al mondo dei castori. L’atmosfera eco-sostenibile del gioco è una ventata di freschezza rispetto ai soliti giochi di sopravvivenza, ma offre comunque sfide strategiche profonde che richiedono un’attenta pianificazione e gestione.

I fan di RimWorld apprezzeranno l’attenzione simile alla costruzione della colonia e alla gestione delle risorse, ma con un tocco unico: il controllo sui sistemi idrici e gli eccentrici ingegneri castori aggiungono un livello di divertimento alla strategia. Se ti piace costruire sistemi complessi in un mondo post-apocalittico, questo gioco fa proprio al caso tuo.

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8. Valheim [Il miglior gioco simile a RimWorld per la costruzione di basi in stile norreno e un lavoro di squadra spietato]

Il nostro punteggio 7.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Xbox Series X/S, Xbox One Anno di uscita 2021 Sviluppatore Iron Gate Studio Editore Coffee Stain Publishing Durata media di gioco Oltre 50 ore Punteggio Metacritic Da definire / Da definire

Valheim è un gioco di sopravvivenza vichingo ambientato in un mondo generato proceduralmente di grande bellezza, dove tu e la tua squadra dovrete costruire, sopravvivere ed esplorare. Come RimWorld, prevede la costruzione di basi e la gestione delle risorse, ma con un'attenzione particolare all'esplorazione e al combattimento in un'ambientazione di ispirazione norrena. Se ti piacciono i giochi di ruolo d’azione, Valheim offre un ottimo mix di combattimento, esplorazione e sopravvivenza.

I giocatori raccolgono risorse, creano armi e strumenti e costruiscono rifugi per proteggersi dalle pericolose creature di ogni bioma. Il gioco punta anche sul lavoro di squadra mentre affronti boss sempre più difficili e superi le sfide ambientali.

Consiglio dell’esperto Non buttarti a capofitto nelle battaglie contro i boss. Prima equipaggiati e fai scorta di cibo. Una squadra ben nutrita e preparata può sconfiggere anche i nemici più tosti.

Lo stile grafico di Valheim è stilizzato, con un look low-poly che cattura la bellezza selvaggia del mondo vichingo. Che tu stia esplorando fitte foreste, pianure brulle o montagne ghiacciate, il gioco ti spinge ad adattarti a ogni bioma e a elaborare strategie con la tua squadra per sopravvivere.

Sebbene il gioco sia in prospettiva in prima o terza persona, i fan di RimWorld apprezzeranno comunque le meccaniche di sopravvivenza e gli elementi di costruzione della base, con l’aggiunta di combattimenti intensi ed esplorazioni avvincenti. Se ti piacciono i giochi cooperativi in cui il lavoro di squadra e le abilità di sopravvivenza sono fondamentali, Valheim è un passo successivo davvero emozionante.

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9. First Feudal [Il miglior gioco simile a RimWorld per una gestione minuziosa del Medioevo]

Il nostro punteggio 7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2021 Sviluppatore Harpoon Games Editore Harpoon Games, Gamirror Games Durata media di gioco 30+ ore Punteggio Metacritic Da definire / Da definire

First Feudal è una simulazione medievale di costruzione e gestione di un insediamento che ti mette direttamente al comando di un villaggio feudale. Gestisci ogni aspetto del tuo insediamento, dall’assegnazione dei compiti ai contadini alla supervisione della produzione delle risorse e alla difesa dalle incursioni.

Proprio come RimWorld, il gioco punta sulla microgestione e sulla sopravvivenza in un mondo ostile, dove ogni abitante ha un insieme unico di abilità e compiti che contribuiscono alla crescita del tuo villaggio.

Il gameplay ruota attorno alla gestione dei bisogni della tua colonia, al bilanciamento della produzione di cibo, alla costruzione di difese e all’assicurarti che i tuoi abitanti siano ben equipaggiati per sopravvivere sia alle sfide ambientali che alle incursioni nemiche. Gestire la tua fortezza e difenderla dalle incursioni nemiche è fondamentale per la tua sopravvivenza.

Consiglio dell’esperto Assegna ai contadini i lavori più adatti alle loro abilità. I lavoratori qualificati portano a termine i compiti più velocemente, rendendo il tuo villaggio più forte ed efficiente.

L’estetica grafica presenta una prospettiva dall’alto con una grafica 2D stilizzata, che conferisce al gioco un aspetto affascinante e coinvolgente. Dovrai pensare in modo strategico e usare le tue risorse con saggezza per mantenere in vita la tua gente e far crescere il tuo villaggio.

I fan di RimWorld apprezzeranno il ciclo di progressione e l’attenzione alla microgestione, dove ogni decisione conta per plasmare il destino del tuo villaggio. Il controllo diretto sui compiti dei tuoi abitanti e la soddisfazione di vederli svolgere il proprio lavoro risulteranno familiari a chiunque ami la gestione dettagliata delle colonie di RimWorld.

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10. Space Haven [Il miglior gioco simile a RimWorld per la sopravvivenza nello spazio profondo e i drammi dell’equipaggio]

Il nostro punteggio 6.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS Anno di uscita 2020 Sviluppatore Bugbyte Ltd. Editore Bugbyte Ltd. Durata media di gioco Oltre 50 ore Punteggio Metacritic Da definire / Da definire

Space Haven è un simulatore di colonia spaziale che unisce il brivido della sopravvivenza nello spazio profondo alle complessità della gestione dell’equipaggio e della costruzione modulare di astronavi. Ti occuperai di un equipaggio composto da personaggi con personalità, abilità ed esigenze uniche, mentre costruisci e gestisci un’astronave completamente personalizzabile.

Per chi ama i giochi spaziali, Space Haven unisce il brivido dell’esplorazione dello spazio profondo alla gestione di una colonia. Come bonus, ecco una lista dei migliori giochi spaziali in circolazione.

Il gioco ti sfida a mantenere in vita il tuo equipaggio mentre affronti i pericoli dello spazio: scarsità di risorse, malfunzionamenti delle attrezzature ed eventi imprevisti che richiedono decisioni tattiche. La portata della gestione della tua astronave e dell’equipaggio aumenterà man mano che espanderai le tue operazioni nello spazio profondo.

Consiglio dell’esperto Tieni gli alloggi dell’equipaggio e le postazioni di lavoro vicini tra loro. Una nave compatta fa risparmiare tempo, permette al tuo equipaggio di reagire più velocemente alle emergenze e riduce lo stress durante le crisi.

Il gameplay si concentra sulla gestione delle risorse, sulla manutenzione della nave e sulla gestione dell’equipaggio, il tutto mentre cerchi di sopravvivere nell’ambiente ostile e inospitale dello spazio. Ogni decisione che prendi influisce sul benessere del tuo equipaggio, che si tratti di distribuire le risorse o di assegnare i compiti. Il gioco introduce anche un sistema modulare di costruzione delle navi, grazie al quale puoi personalizzare la tua astronave in base alle tue esigenze mentre esplori e scopri nuovi settori dello spazio.

Dal punto di vista visivo, Space Haven utilizza la pixel art con un design pulito e funzionale che mette in risalto la struttura della nave e le attività quotidiane del tuo equipaggio. I fan di RimWorld apprezzeranno la stessa microgestione, i drammi dell’equipaggio e le sfide di sopravvivenza in un’ambientazione completamente nuova: lo spazio.

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11. Fantastico simulatore di coltivazione [Il miglior gioco simile a RimWorld per la gestione mistica e l’illuminazione marziale]

Il nostro punteggio 6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2021 Sviluppatore GSQ Games Editore Gamera Games Durata media di gioco Oltre 50 ore Punteggio Metacritic 73 / 6,9

Fantastico simulatore di coltivazione è un gioco di simulazione mistico ambientato in un mondo fantasy orientale, dove gestisci una setta di coltivatori nel loro viaggio verso l’illuminazione spirituale. Proprio come in RimWorld, ti concentrerai sulla costruzione di una base, sulla gestione delle risorse e sulla guida dei tuoi personaggi attraverso la crescita spirituale, affrontando al contempo eventi imprevisti.

Il gioco fonde elementi di fantasy, arti marziali e misticismo, permettendoti di far crescere la tua setta, addestrare i tuoi discepoli e dedicarti a una varietà di pratiche mistiche per sbloccare il loro potenziale.

Consiglio dell’esperto Concentrati prima sull’addestramento di pochi discepoli forti, invece di sparpagliare troppo le risorse. I coltivatori potenti possono difendere la tua setta e sbloccare tecniche avanzate più velocemente.

In sostanza, dovrai gestire coltivatori con caratteristiche e abilità uniche, creare pozioni, costruire strutture complesse e lavorare per la prosperità della tua setta. Dovrai anche affrontare le sfide di destreggiarti tra intrighi politici, affrontare forze ostili e gestire disastri naturali che minacciano l’equilibrio della crescita della tua setta.

Dal punto di vista visivo, Fantastico simulatore di coltivazione utilizza una grafica pixel art che rende perfettamente il ricco mondo mitico con splendidi scenari tradizionali di ispirazione asiatica. I fan di RimWorld apprezzeranno la gestione minuziosa, la crescita spirituale e i sistemi complessi, il tutto ambientato in un vivace mondo fantasy.

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12. Surviving Mars [Il miglior gioco in stile RimWorld per gestire un’utopia marziana]

Il nostro punteggio 6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Anno di uscita 2018 Sviluppatore Haemimont Games Editore Paradox Interactive Durata media di gioco 50+ ore Punteggio Metacritic 76 / 7,0

Surviving Mars è un gioco di costruzione di colonie fantascientifico ambientato sul Pianeta Rosso, dove gestisci un gruppo di coloni incaricati di creare una colonia sostenibile e fiorente su Marte. Proprio come RimWorld, si concentra sulla gestione della colonia, sulla raccolta delle risorse e sulla lotta costante per la sopravvivenza dei tuoi coloni in un ambiente ostile.

L’azione si concretizza in sfide di sopravvivenza e nella gestione della tua colonia in un ambiente marziano ostile. Dovrai gestire le necessità essenziali, come cibo, acqua e ossigeno, espandendo al contempo la tua base e destreggiandoti tra le complessità del terraforming e degli alberi tecnologici. Dai un’occhiata a questa lista dei migliori giochi di sopravvivenza per scoprire titoli con la stessa atmosfera di Surviving Mars.

Consiglio dell’esperto Costruisci fin da subito sistemi di riserva per l’ossigeno e l’acqua. Avere delle riserve può salvare i tuoi coloni quando si verificano disastri inaspettati.

Il gameplay ruota attorno alla costruzione di infrastrutture, alla gestione delle risorse e al mantenimento in vita dei tuoi coloni mentre affronti sfide come tempeste di polvere, temperature gelide e guasti tecnici. Gli alberi tecnologici ti permettono di sbloccare sistemi avanzati e migliorare la sostenibilità del tuo insediamento marziano nel tempo. Man mano che la tua colonia cresce, dovrai trovare un equilibrio tra le esigenze dei singoli coloni e la sopravvivenza a lungo termine dell’intero insediamento.

Dal punto di vista visivo, Surviving Mars presenta uno stile grafico pulito e stilizzato, che combina un paesaggio marziano futuristico con intricati progetti di basi. I fan di RimWorld apprezzeranno la sfida di gestire una colonia in un ambiente spietato, usando il loro pensiero strategico per superare gli ostacoli e far crescere la loro utopia marziana.

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Domande frequenti

Qual è il miglior gioco simile a RimWorld?

Kenshi è il miglior gioco simile a RimWorld. Offre una gestione approfondita della colonia, sopravvivenza e raccolta di risorse, con un'esperienza sandbox in un mondo aperto.

Che tipo di gioco è RimWorld?

RimWorld è un gioco di simulazione di gestione coloniale con elementi di sopravvivenza, gestione delle risorse e narrazione emergente, spesso paragonato ai giochi di sopravvivenza sandbox con decisioni strategiche.