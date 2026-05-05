I 10 migliori giochi fantasy per creare la tua leggenda epica

I migliori giochi fantasy sono come portali verso ogni tipo di mondo magico in cui vorresti avventurarti. Qui le regole sono diverse e tutto sembra possibile.

Vivrai avventure epiche piene di magia e meraviglie, incontrando amici fedeli e mostri temibili. Ogni missione è un tassello per costruire la tua leggenda, e tutto è semplicemente fantastico.

C’è qualcosa in questi giochi che ti cattura, facendoti sentire parte di qualcosa di molto più grande di te. Dall’emozione di esplorare terre inesplorate all’adrenalina di affrontare i nemici più temibili, ogni momento è un’occasione per vivere la tua storia epica.

Quindi, se hai voglia di evadere dalla realtà per un po’, ecco una lista di giochi che ti porteranno in un viaggio selvaggio e indimenticabile.

Le nostre scelte migliori per i giochi fantasy

Il genere fantasy è molto amato da molti. Grazie a questo, ora abbiamo tantissimi incredibili mondi fantasy tra cui scegliere, uno più bello dell’altro.

Molti di questi viaggi meritano davvero il tuo tempo e la tua attenzione. Tuttavia, se vuoi sapere quali sono i migliori in assoluto, ecco le nostre scelte migliori:

1 Dragon Age: Origins 2009 Un'avventura oscura e avvincente in un mondo fantasy brutale e indimenticabile. Parti per una missione epica in cui combatterai grandi battaglie, prenderai decisioni importanti e diventerai la chiave per salvare o condannare il mondo. Buy now 2 The Elder Scrolls V: Skyrim 2011 Esplora terre sconfinate, combatti battaglie epiche e scrivi le tue leggende in un regno dalle infinite possibilità. Ogni percorso porta a una nuova storia da raccontare, e ogni scelta plasma il mondo che ti circonda. Buy now 3 Final Fantasy VI 1994 Una storia di speranza, perdita e ribellione in un mondo lacerato e sull’orlo della distruzione. Parti per un’avventura indimenticabile, caotica e magica che ha ridefinito il genere dei giochi fantasy per intere generazioni. Buy now

Con tutti i fantastici titoli che questo genere offre, stilare una classifica dei migliori giochi fantasy in assoluto non è affatto facile.

Ma che tu sia d’accordo o meno con le nostre scelte, ti invito a dare un’occhiata alla lista completa qui sotto, dove condividerò molti altri dettagli e dove troverai sicuramente la tua prossima avventura preferita.

I 10 migliori giochi fantasy in cui perdersi

Sei pronto a tuffarti in mondi pieni di magia, mostri e avventure senza fine? Che tu sia qui per sconfiggere draghi o per forgiare il tuo destino, questi fantastici giochi fantasy ti trasporteranno in regni dove tutto è possibile.

Quindi, preparati a missioni epiche, personaggi indimenticabili ed esperienze da cui non vorrai più staccarti. Il tuo viaggio inizia ora!

1. Dragon Age: Origins

Piattaforme Windows, Mac OS X, PS3, Xbox 360 Anno di uscita 2009 Sviluppatore BioWare Durata media di gioco 58 ore

La fine degli anni 2000 è stata un’epoca d’oro per BioWare, che dominava il mondo dei giochi di ruolo. Dopo aver stupito tutti con il capolavoro fantascientifico Mass Effect solo un paio d’anni prima, è tornata per conquistare anche il mondo fantasy.

Il risultato, Dragon Age: Origins, è entrato subito nelle classifiche dei migliori giochi fantasy. Ti trascinava in un mondo dark fantasy unico nel suo genere, pieno di magia, intrighi politici, battaglie epiche e una trama senza pari.

Tutta la prima parte del gioco dipende dalla razza e dalla classe del tuo personaggio, rendendo ogni avventura diversa dalle altre. Tuttavia, il vero divertimento inizia quando finalmente vesti i panni di un Guardiano Grigio e, insieme ai tuoi fidati compagni, ti lanci in una grande missione per fermare il male che potrebbe benissimo distruggere il mondo intero.

Oltre alla trama, anche il combattimento è davvero eccezionale. È tattico, impegnativo e appagante. Ci sono abilità e incantesimi di ogni tipo per renderlo divertente, ma l’aspetto strategico non ti permetterà mai di rilassarti troppo.

Insomma, Dragon Age: Origins è uno dei migliori giochi di ruolo di sempre, che ti invita a perderti in un mondo di meraviglie e orrori, dove le tue decisioni continuano a risuonare a lungo dopo che le hai prese. È un classico intramontabile, e a ragione.

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2. The Elder Scrolls V: Skyrim

Piattaforme Windows, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Anno di uscita 2011 Sviluppatore Bethesda Game Studios Durata media di gioco 110 ore

The Elder Scrolls V: Skyrim è senza dubbio uno dei migliori giochi fantasy mai realizzati e, dal momento in cui ti svegli prigioniero su un carro in queste vaste terre innevate, capisci subito che ti aspetta un'avventura. Qui, le possibilità sono praticamente infinite.

In Skyrim, sei tu a forgiare il tuo destino. Diventa un guerriero formidabile, un ladro furtivo, un mago potente o qualsiasi altra cosa nel mezzo! Le missioni sono infinite e ogni angolo del mondo nasconde qualcosa di nuovo da scoprire, che si tratti di un dungeon segreto, di un gruppo di nemici o di una nuova città piena di personaggi interessanti.

Il combattimento è davvero divertente, la trama è fantastica, le opzioni di dialogo sono ricche e puoi fare scelte che influenzano il tuo mondo in modi sorprendenti. Tuttavia, probabilmente la cosa più bella di questo titolo è proprio la libertà che lo rende non solo un ottimo gioco di ruolo e un titolo high fantasy, ma anche uno dei migliori giochi sandbox mai realizzati.

Quindi, qualunque cosa tu stia cercando, Skyrim ce l’ha. E se ti sembra che non sia così, tieni presente che questo è anche il gioco più modificato di sempre, il che significa che praticamente ogni tuo desiderio è a portata di pochi clic.

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3. Final Fantasy VI

Piattaforme Windows, PS, PS4, Xbox Series X/S, Switch, Android, iOS Anno di uscita 1994 Sviluppatore Square Durata media di gioco 41 ore

Se cerchi l’esperienza fantasy old-school per eccellenza, ti sarà difficile trovare un titolo migliore di Final Fantasy VI. Questo gioco è uno dei migliori Final Fantasy mai realizzati e, quando si parla di titoli fantasy, è difficile trovare di meglio.

Dal momento in cui entri in questo mondo lacerato e sull’orlo della distruzione, verrai trascinato in un’epica avventura fantasy senza pari. Terra e ciascuno dei suoi compagni apportano i propri punti di forza e le proprie storie uniche, creando un ricco intreccio di personalità che guidano il gioco.

La profondità emotiva di questo gioco è semplicemente sbalorditiva. Stringerai un legame con ogni compagno, vivendo in prima persona le loro lotte, le vittorie e le sconfitte man mano che la storia si svolge. Ogni missione sembra importante e ti porta sempre più nel cuore del conflitto, mentre le opzioni di dialogo ti permettono di esplorare l’evoluzione di ogni personaggio.

Allo stesso tempo, il combattimento è strategicamente appagante ma anche super divertente, e le battaglie epiche non sono certo qualcosa che dimenticherai in fretta.

Il mondo stesso è pieno di dungeon, tesori nascosti e vaste città da esplorare, che, insieme a una sceneggiatura magistrale e a una colonna sonora perfetta, regalano quel senso di avventura che pochi altri giochi fantasy riescono a trasmettere.

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4. World of Warcraft

Piattaforme Windows, Mac OS X Anno di uscita 2004 Sviluppatore Blizzard Entertainment Durata media di gioco 20 ore a settimana

Per chi è alla ricerca della migliore avventura fantasy online in assoluto, ho solo tre parole da dirti: World of Warcraft. Certo, è in circolazione dal 2004, ma ancora oggi è uno dei migliori MMORPG in circolazione, e se lo merita davvero.

La ricchezza e la vastità di questo mondo fantasy sono semplicemente incredibili. Che tu stia esplorando le vaste terre di Azeroth, combattendo contro mostri o unendo le forze con i tuoi amici per sconfiggere creature potenti, il gioco ti trascina in un’avventura epica ogni volta che accedi.

Le missioni sono infinite, ognuna con una propria storia che ti fa sentire parte di qualcosa di molto più grande. Tuttavia, è proprio l’aspetto online a renderlo davvero speciale.

Dai compagni di gilda ai giocatori casuali e persino ai PNG, ogni personaggio aggiunge qualcosa di speciale al tuo viaggio. Che si tratti di contenuti PvE, dungeon o imponenti battaglie PvP, sei libero di plasmare il tuo personaggio e il tuo percorso come meglio credi.

È vero che per un nuovo giocatore c’è molto da assimilare, e il gioco può diventare piuttosto ripetitivo nei livelli più avanzati. Ma nel complesso, se cerchi un’esperienza fantasy di alto livello da condividere con gli altri, World of Warcraft è uno dei migliori giochi fantasy che tu possa trovare.

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5. Elden Ring

Piattaforme Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2022 Sviluppatore FromSoftware Durata media di gioco 101 ore

Sei alla ricerca dei migliori giochi fantasy che mettano davvero alla prova le tue abilità? Beh, allora, se non hai paura di una piccola sfida, Elden Ring dovrebbe essere in cima alla tua lista.

Entra in un inquietante mondo fantasy oscuro e post-apocalittico, diverso da qualsiasi altro, scritto in collaborazione con lo stesso George R.R. Martin. Il vasto e suggestivo mondo aperto di The Lands Between è pieno di pericoli e misteri, e offre missioni infinite che ti spingono ad avventurarti fuori dai sentieri battuti e a scoprire segreti al tuo ritmo.

Il combattimento è un mix appagante di duelli con la spada e magia, che ti ricompensa per aver imparato le sottigliezze di ogni arma e abilità. Le battaglie contro i boss sono tra le più emozionanti e intense della storia recente dei videogiochi, e questo da solo è un motivo sufficiente per cui è uno dei migliori giochi di ruolo d’azione in circolazione.

Anche se a volte il gioco può essere impegnativo, soprattutto con boss difficili e poche indicazioni per i principianti, questo non fa che aumentare il brivido e rende il superamento di queste sfide ancora più gratificante. Credimi, una volta che inizi, non ti fermerai più.

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6. The Witcher 3: Wild Hunt

Piattaforme Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Anno di uscita 2015 Sviluppatore CD Projekt Red Durata media di gioco 103 ore

Considerato da molti uno dei migliori giochi di ruolo mai realizzati, con alcuni dei DLC più apprezzati nella storia dei videogiochi, The Witcher 3: Wild Hunt è un'avventura fantasy dark che ogni appassionato del genere deve provare almeno una volta.

Vesti i panni di Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri, alla ricerca della figlia adottiva in un pericoloso mondo fantasy pieno di magia, intrighi e personaggi indimenticabili. La bellezza del gioco sta nella sua profondità: ogni serie di missioni è unica e significativa, e la storia ti coinvolge dall’inizio alla fine.

Il combattimento è divertente, soprattutto quando impari a padroneggiare le spade, la magia e l’alchimia di Geralt. Le opzioni di dialogo ti permettono di plasmare le tue relazioni e la trama, e il mondo stesso sembra davvero vivo. C’è anche una buona dose di lavoro investigativo di qualità mentre dai la caccia ai mostri e indaghi su vari misteri, che portano a rivelazioni ancora più strane.

Non ci sono molti titoli con mondi così dettagliati e ricchi di atmosfera come questo. Se vuoi davvero goderti al massimo ciò che i migliori giochi fantasy hanno da offrire, non puoi assolutamente perdertelo.

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7. Baldur's Gate 3

Piattaforme Windows, macOS, PS5, Xbox Series X/S Anno di uscita 2023 Sviluppatore Larian Studios Durata media di gioco 114 ore

Baldur's Gate 3 è un vero gioiello nel mondo dei giochi fantasy, e a dimostrarlo ci sono non uno, non due, ma ben cinque importanti premi come "Gioco dell'anno" che è riuscito a vincere nel 2023.

Ambientato in uno splendido mondo fantasy epico, offre tutto ciò che un appassionato di giochi di ruolo potrebbe desiderare: missioni epiche, uno sviluppo approfondito dei personaggi e una magia coinvolgente. La trama è ricca, con opzioni di dialogo avvincenti che ti permettono di plasmare il tuo personaggio e il suo percorso. Con possibilità quasi illimitate, non esistono due partite uguali.

Ciò che ti cattura davvero è il combattimento tattico del gioco. Grazie alle sue meccaniche in stile D&D, che Larian Studios ha perfezionato con la serie Divinity: Original Sin, il gioco fonde la strategia a turni con la libertà del gioco di ruolo. Questo ti dà la possibilità di affrontare le battaglie come meglio credi.

I compagni sono indimenticabili, ognuno con la propria personalità e il proprio passato, che rendono ogni conversazione davvero unica. L’esplorazione è altrettanto emozionante, mentre ti muovi in un mondo pieno di segreti nascosti, terre misteriose e mostri impegnativi.

Tra i migliori giochi fantasy ce ne sono molti che eccellono nel raccontare storie. Eppure, nessuno lo fa in modo così coinvolgente come Baldur's Gate 3. Non perdertelo.

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8. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Piattaforme Switch, Switch 2 Anno di uscita 2017 Sviluppatore Nintendo EPD Durata media di gioco 99 ore

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è un titolo che non può assolutamente mancare in nessuna classifica dei migliori giochi fantasy. Il mondo fantasy che offre è unico nel suo genere ed è semplicemente magnifico.

In questo gioco, l’esplorazione e l’avventura sono al centro di tutto. Ambientato nella splendida terra di Hyrule, è un mondo pieno di mistero, magia e mostri, e la libertà di esplorarlo tutto è davvero esaltante.

Nei panni di Link, puoi andare dove vuoi, combattere draghi, scalare montagne e scoprire segreti nascosti al tuo ritmo. Sei libero di scegliere il tuo percorso e decidere come affrontare le sfide che ti aspettano. Non c’è nessuno che ti tenga per mano, e questo rende ogni viaggio incredibilmente memorabile.

Il combattimento è divertente, appagante e pieno di sorprese. Puoi usare archi, spade o magia, rendendo ogni battaglia dinamica. Questo, unito agli affascinanti enigmi che incontrerai in tutto il mondo, rende il gameplay un’esperienza davvero piacevole.

Se ami i giochi di ruolo e i mondi coinvolgenti, Breath of the Wild è uno dei migliori giochi per Switch 2 mai realizzati ed è un titolo assolutamente imperdibile per ogni appassionato di fantasy.

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9. Final Fantasy VII Remake Intergrade

Piattaforme Windows, PS5 Anno di uscita 2021 Sviluppatore Divisione 1 di Square Enix Durata media di gioco 48 ore

Un vero e proprio capolavoro su come si dovrebbe rifare un gioco, Final Fantasy VII Remake Intergrade è un RPG moderno di altissimo livello e senza dubbio uno dei migliori giochi fantasy degli ultimi anni.

Dal momento in cui metti piede nelle strade rinnovate di Midgar, ti ritrovi immerso in un mondo fantasy epico, pieno di magia, personaggi indimenticabili e colpi di scena mozzafiato. Nei panni di Cloud Strife, ti ritrovi catapultato in un viaggio tanto emozionante quanto avvincente, combattendo al fianco di un gruppo di ribelli che cercano di abbattere una corporazione corrotta.

Mentre il gioco originale era più di tipo a turni, questa volta il combattimento è un fantastico mix di azione frenetica e strategia. Ogni personaggio apporta qualcosa di unico, e trovare la combinazione perfetta per la battaglia è incredibilmente soddisfacente.

Inoltre, la grafica mozzafiato e l’attenzione ai dettagli del mondo di gioco rendono l’esplorazione un vero piacere. E per quanto riguarda la trama, è semplicemente impeccabile.

Chi è fan dell’originale potrebbe comprensibilmente sentirsi un po’ titubante nel provarlo. Ma fidati, è un’esperienza molto simile e, allo stesso tempo, profondamente diversa, e merita assolutamente la tua attenzione. Tutti gli elogi che riceve non sono affatto immotivati.

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10. Mortal Kombat 11

Piattaforme Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Anno di uscita 2019 Sviluppatore NetherRealm Studios Durata media di gioco 20 ore

Se stai cercando un titolo fantasy che possa tranquillamente rientrare tra i migliori giochi di combattimento in circolazione, non cercare oltre: Mortal Kombat 11 è quello che fa per te. È un’esperienza di combattimento fantasy oscura e assolutamente brutale che ti terrà con il cuore in gola in ogni momento in cui ci giochi.

Ricco di magia oscura ed esseri mitici, ti cattura subito. L’azione è veloce, feroce e piena di fatality mozzafiato che rendono ogni vittoria davvero meritata. Ogni personaggio, sia iconico che nuovo, ha una storia ricca e mosse uniche, rendendo il sistema di combattimento dinamico e super divertente.

La grafica è sbalorditiva, con modelli dei personaggi dettagliati e animazioni di altissimo livello. Le meccaniche di combattimento sono ben calibrate e gratificanti, permettendo sia ai principianti che ai veterani di trovare il proprio ritmo.

Anche la trama è sorprendentemente coinvolgente, soprattutto per un gioco di combattimento. La narrazione che gioca con il tempo mantiene l’atmosfera fresca ed emozionante, facendo sembrare ogni capitolo un nuovo colpo di scena in una storia fantasy dark.

Insomma, per gli appassionati di fantasy e giochi di combattimento, non c’è gioco che combini questi generi meglio di Mortal Kombat 11. È un’avventura ricca, sanguinosa ed emozionante da cui è difficile staccarsi.

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Domande frequenti

Qual è il miglior gioco fantasy?

Dragon Age: Origins è considerato da molti il miglior gioco fantasy grazie alla sua trama profonda, ai personaggi complessi e alle scelte decisive che influenzano profondamente il mondo di gioco. Offre un mondo ricco e coinvolgente, pieno di magia, intrighi politici e missioni epiche.

Cosa rende un gioco un gioco fantasy?

Un gioco fantasy presenta un mondo immaginario con elementi magici, creature mitiche e spesso ambientazioni medievali o ultraterrene. Questi giochi in genere includono grandi avventure, missioni e personaggi con abilità soprannaturali o poteri magici.

Perché i giochi fantasy sono così popolari?

I giochi fantasy sono popolari perché offrono mondi coinvolgenti pieni di magia, avventura e evasione dalla realtà. Permettono ai giocatori di vivere missioni epiche, incontrare creature mitiche e provare l’emozione di plasmare la propria storia in ambientazioni fantasiose.