I 15 migliori giochi simili a Moonlighter del 2026 per chi ama i looter accoglienti

Giochi come Moonlighter si sono ritagliati una nicchia speciale per i giocatori che amano bilanciare avventura e commercio. Il ciclo di Moonlighter, fatto di battaglie notturne in dungeon generati casualmente e di gestione di un accogliente negozietto di giorno, ha ispirato un intero genere di giochi incentrati su “eroi-commercianti”.

Dopo anni passati a esplorare roguelite e simulatori di gestione, ho scoperto che nessun titolo riesce a eguagliare la magia di Moonlighter, ma alcuni ci si avvicinano molto. In questa lista scoprirai 15 giochi che catturano il divertimento di combattere mostri, rifornire gli scaffali, creare equipaggiamento e stringere relazioni, unendo un fascino accogliente a un’esplorazione emozionante.

Le nostre 3 scelte migliori per giochi simili a Moonlighter

Prima di immergerti nelle recensioni complete, ecco tre titoli che spiccano e che uniscono commercio, avventura e una progressione accogliente meglio di tutti gli altri. Ho trascorso decine di ore con ciascuno di questi giochi e, nel selezionarli, ho tenuto conto della meccanica di gioco, della rifinitura e dei consensi della community. Ognuno di essi cattura lo spirito di Moonlighter, aggiungendo al contempo un tocco unico all’esperienza dell’eroe-commerciante.

Moonlighter 2: The Endless Vault (2025) – Il tanto atteso sequel amplia la formula originale con negozi più grandi, un sistema di creazione più articolato e dungeon più pericolosi, pur mantenendo quel ciclo avvincente in cui di giorno sei un commerciante e di notte un eroe. Recettear: La storia di un negozio di oggetti (2010) – Il gioco che ha dato il via alla moda dei “RPG da negoziante”. Gestisci il tuo negozio, fissa i prezzi e manda gli avventurieri nei dungeon a cercare bottino in questo classico della gestione, affascinante e stravagante. Dave the Diver (2023) – Unisce esplorazione in acque profonde, pesca e gestione di un ristorante in uno splendido mondo in pixel art; ogni immersione è un’avventura e il sushi bar è puro relax.

Non fermare ancora lo scorrimento! Stai per scoprire come se la cavano questi tre rispetto agli altri e trovare altri giochi simili a Moonlighter che ti faranno venire voglia di affilare la spada e rifornire di nuovo i tuoi scaffali.

Tutto quello che devi sapere su Moonlighter

Moonlighter è molto più di un semplice gioco indie di successo: è un titolo che ha contribuito a definire un nuovo genere ibrido che unisce l’esplorazione di dungeon, la gestione aziendale e una progressione graduale e piacevole. Ti mette nei panni di Will, un umile negoziante con sogni ben più grandi del suo negozio in una piccola città. Ogni notte si avventura in pericolosi dungeon generati proceduralmente per raccogliere bottino, per poi vendere di giorno quei tesori guadagnati con fatica e finanziare così la sua prossima avventura. Questo ingegnoso ciclo di gioco tiene i giocatori incollati allo schermo grazie al suo ritmo appagante di rischio e ricompensa.

Nel corso del tempo, Moonlighter è diventato un punto di riferimento per i giochi che fondono azione ed economia in un’unica esperienza senza soluzione di continuità. Che tu sia attratto dai suoi combattimenti fluidi, dallo stile grafico pixel-perfect o dal suo commovente senso di ambizione, Moonlighter rimane un classico moderno che continua a ispirare sia gli sviluppatori che i fan.

La storia di Moonlighter

Uscito nel 2018, Moonlighter è diventato subito un successo a sorpresa, affascinando i giocatori con il suo mix di combattimenti in stile RPG d’azione e simulazione di gestione di un negozio. Sviluppato da Digital Sun, il gioco ha tratto ispirazione dai dungeon crawler retrò, dai titoli di gestione come Recettear: La storia di un negozio di oggetti e dal genere roguelite che all’epoca stava rapidamente guadagnando popolarità. La sua combinazione di generazione procedurale, vivace pixel art e ingegnose meccaniche economiche lo ha distinto sia dai tradizionali giochi di ruolo che dalle tipiche simulazioni di negozio.

Gli sviluppatori hanno continuato a perfezionare e ampliare l’esperienza attraverso numerosi aggiornamenti e DLC, introducendo nuovi dungeon, miglioramenti alla giocabilità e sistemi di equipaggiamento aggiuntivi che hanno tenuto i fan incollati al gioco anche molto tempo dopo l’uscita.

La sua popolarità duratura e il successo di critica hanno infine spianato la strada a Moonlighter 2, che dovrebbe entrare in accesso anticipato il 19 novembre 2025. Il sequel promette una gestione del negozio più ampia, sistemi di crafting più complessi e un’esplorazione roguelike più approfondita – il tutto mantenendo l’amato ciclo giorno-notte che ha reso l’originale così coinvolgente.

Cosa rende Moonlighter così speciale?

Moonlighter è fondamentalmente due giochi che convivono in perfetta armonia. Di giorno sei un abile negoziante: stabilisci i prezzi, conquisti i clienti e fai crescere il tuo piccolo impero commerciale una vendita alla volta. Ma una volta che il sole tramonta, scambi il grembiule con l’armatura e ti tuffi in dungeon pieni di mostri alla ricerca di bottino di cui vantarti

È proprio questa ingegnosa doppia vita a rendere importante ogni incursione nei dungeon. I tesori che riporti a casa finanziano letteralmente i tuoi sogni di grandezza nel mondo del commercio. Ogni notte, valuti le opzioni: spingerti di un piano più in basso per un equipaggiamento più raro o incassare finché sei in vantaggio?

Quel delicato mix di frenesia, eroismo e rischio è ciò che rende Moonlighter così avvincente. Aggiungici una splendida grafica pixel art, una colonna sonora accogliente e una sorprendente profondità emotiva, e avrai un gioco che non si limita a simulare la gestione di un negozio: esalta ogni giocatore con la voglia di fare impresa e la sete di avventura.

In che modo giochi come Moonlighter si differenziano dai tradizionali giochi di ruolo

A differenza dei giochi di ruolo tradizionali che si concentrano esclusivamente sul combattimento, l’esplorazione e il salvare il mondo (ancora una volta), giochi come Moonlighter mescolano gestione aziendale, strategia economica e un tocco di capitalismo accogliente. Non stai solo macinando XP: stai fissando i prezzi, contrattando con i clienti e decidendo se combattere i mostri o controllare l’inventario.

Gameplay a doppia vita: di giorno sei un mercante che riordina gli scaffali; di notte, ti avventuri nei dungeon alla ricerca di nuova merce.

di giorno sei un mercante che riordina gli scaffali; di notte, ti avventuri nei dungeon alla ricerca di nuova merce. Progressione basata sui profitti: invece di essere solo un motivo di vanto, il bottino che raccogli finanzia direttamente la tua prossima grande avventura.

invece di essere solo un motivo di vanto, il bottino che raccogli finanzia direttamente la tua prossima grande avventura. Rilassante ma stimolante: il gameplay alterna combattimenti adrenalinici a tranquilli momenti da negoziante, evitando che ti stanchi.

il gameplay alterna combattimenti adrenalinici a tranquilli momenti da negoziante, evitando che ti stanchi. La posta in gioco è personale: non stai salvando il regno, stai salvando la tua piccola attività dalla bancarotta. E, in qualche modo, è molto più stressante.

Insomma, giochi come Moonlighter stravolgono la formula dei giochi di ruolo, ricordandoci che anche gli eroi devono far quadrare i conti.

I 15 migliori giochi simili a Moonlighter da cui non potrai più staccarti

Ecco la parte divertente: il vero motivo per cui hai cliccato su questo articolo. Ho raccolto 15 giochi simili a Moonlighter che offrono quel mix perfetto di dungeon, affari e caos delizioso.

1. Moonlighter 2: The Endless Vault [Il vero sequel per ogni fan di Moonlighter]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG roguelike con gestore di negozio Piattaforme PC (Accesso anticipato il 19 novembre 2025), PS5, Xbox Series X/S (uscita futura) Anno di uscita 2025 (Accesso anticipato) Autori Digital Sun / 11 bit studios Durata media di gioco Da definire – si prevedono più di 30 ore Cosa mi è piaciuto Negozi più grandi, nuovi sistemi di creazione, dungeon roguelike più articolati

Digital Sun torna nel mondo di Rynoka con Moonlighter 2, un sequel ambizioso che mantiene intatto il ciclo di gioco incentrato sulla gestione del negozio e sull’esplorazione dei dungeon. Le prime anteprime rivelano uno stile grafico 3D in cel-shading, una maggiore personalizzazione del negozio e dungeon a più piani che promettono più varietà rispetto all’originale.

Preparati a passare le giornate a migliorare la tua vetrina e le notti a combattere contro nuovi tipi di nemici. L’introduzione della modalità cooperativa e degli eventi di mercato della community fa presagire un’economia ancora più ricca.

L’uscita in early access prevista per il 19 novembre 2025 significa che i giocatori potranno influenzare lo sviluppo del gioco godendosi nuovi contenuti man mano che vengono rilasciati. Nonostante non sia ancora uscito, questo sequel è in cima alla nostra lista perché sembra destinato a perfezionare tutto ciò che ha reso speciale il primo gioco.

Perché l'abbiamo scelto Ci è piaciuto tantissimo come Moonlighter 2 riprenda il gameplay avvincente del titolo precedente, introducendo al contempo negozi più grandi e dungeon roguelike più intricati. Le prime immagini suggeriscono un'evoluzione ben curata che i fan stavano aspettando da tempo.

Se hai adorato l’originale e vuoi una gestione del negozio più ampia abbinata a avventure nei dungeon impegnative, Moonlighter 2 sembra il passo successivo perfetto. Tieni presente che, durante il periodo di accesso anticipato, le funzionalità verranno perfezionate col tempo.

Verdetto finale: un sequel promettente che amplia la formula del “mercante-eroe” con negozi più grandi, un sistema di creazione più approfondito e la modalità cooperativa. I fan dovrebbero segnarsi il 19 novembre 2025 sul calendario.

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LuminousBeta ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 La prima versione di Moonlighter 2 sembra proprio l'evoluzione perfetta del gioco originale. Il negozio ampliato e i nuovi sistemi dei dungeon mi hanno già conquistato.

2. Recettear: La storia di un negozio di oggetti [Il primo RPG in stile Moonlighter ambientato in un negozio di oggetti]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG in cui gestisci un negozio con dungeon in stile roguelike Piattaforme PC Anno di uscita 2010 Autore/i EasyGameStation / Carpe Fulgur Durata media di gioco circa 20 ore per la storia principale Cosa mi è piaciuto Meccaniche di contrattazione approfondite, clienti stravaganti, dungeon classici

Prima di Moonlighter c’era Recettear, il gioco doujin giapponese di culto che ha gettato le basi per le avventure dei negozianti. Vesti i panni di Recette, una giovane mercante che sta ripagando un debito gestendo un negozio di oggetti. Fissa i prezzi, negozia con i clienti ed esplora dungeon generati casualmente per rifornire i tuoi scaffali.

Il sistema di contrattazione del gioco è sorprendentemente articolato e i personaggi sono deliziosamente eccentrici. Una recensione degli utenti sottolinea come il ciclo di gioco avvincente faccia volare il tempo: spesso i giocatori alzano lo sguardo da una sessione di compravendita e si rendono conto che sono “all’improvviso le 3 del mattino”.

Perché l’abbiamo scelto Come pioniere dei giochi di ruolo commerciali, Recettear ha definito la struttura su cui si basano Moonlighter e i suoi successori. La sua contrattazione dettagliata e il suo umorismo stravagante reggono ancora oggi.

A più di un decennio di distanza, Recettear rimane un’esperienza affascinante, stimolante e gratificante per gli appassionati che amano bilanciare il capitalismo con l’esplorazione dei dungeon.

Verdetto finale: se vuoi scoprire le origini dei giochi di ruolo in cui gestisci un negozio e apprezzi una trama spietata incentrata sul rimborso dei debiti, Recettear è un must.

LateNightTrader ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Il meccanismo di questo gioco, 'compra a poco, vendi a caro', mi ha tenuto sveglio fino a dopo mezzanotte. Negoziare i prezzi ed esplorare i dungeon sembra il mix perfetto tra affari e avventura.

3. Dave the Diver [Una vita sott'acqua in stile Moonlighter]

Il nostro voto 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Esplorazione oceanica e simulatore di ristorante Piattaforme PC, Nintendo Switch, PS5, PS4 Anno di uscita 2023 Sviluppatore/i MINTROCKET / NEXON Durata media di gioco circa 24 ore per la trama principale; fino a 34 ore per il completamento Cosa mi è piaciuto Splendida grafica pixel art, meccaniche di immersione coinvolgenti, gestione del sushi bar davvero divertente

Dave the Diver sostituisce i dungeon al chiaro di luna con scintillanti profondità blu. Di giorno, ti immergi in un oceano pieno di vita, pescando, scoprendo segreti e potenziando la tua attrezzatura. Di notte, gestisci un affascinante ristorante di sushi, creando ricette e coordinando il personale. L’atmosfera del gioco è allo stesso tempo rilassante ed emozionante.

I giocatori adorano l'infinita varietà di attività – pesca, agricoltura, caccia, risoluzione di enigmi e cucina – e ne apprezzano l'atmosfera accogliente e il gameplay coinvolgente.

Perché l’abbiamo scelto Non riuscivamo a smettere di giocare a Dave the Diver. Il suo mix di esplorazione e gestione di un ristorante soddisfa le stesse voglie di Moonlighter, ma con un tocco subacqueo unico.

La trama è spensierata ma ti tiene incollato grazie a personaggi ben caratterizzati e colpi di scena a sorpresa. Ogni volta che torni in mare trovi nuove scoperte e ingredienti per il tuo menu.

Verdetto finale: un’avventura gioiosa che dimostra che pescare e preparare sushi può essere avvincente quanto saccheggiare dungeon e gestire un negozio. Perfetto per chi cerca un’esperienza allegra ma profonda.

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SushiSoul ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 L'atmosfera, la musica e quel piccolo ristorante di sushi sono una vera delizia. Pescare i pesci e poi servirli a clienti sorridenti non stanca mai.

4. Stardew Valley [Un’accogliente alternativa a Moonlighter con agricoltura e artigianato]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulazione di vita e RPG agricolo Piattaforme PC, Nintendo Switch, PS4, PS Vita, Xbox One, dispositivi mobili Anno di uscita 2016 Autore/i ConcernedApe Durata media di gioco 50–100 ore (missioni principali) Cosa mi è piaciuto Contenuti infiniti, personaggi affascinanti, un gameplay rilassante ma ricco di significato

Se ti piace la progressione graduale di Moonlighter ma vuoi sostituire il bottino dei mostri con raccolti e amicizie, Stardew Valley è il gioco perfetto. Eredi una fattoria fatiscente e la trasformi in una tenuta fiorente, mentre stringi amicizia con gli abitanti del paese, esplori le miniere e crei di tutto, dagli irrigatori ai prodotti artigianali.

Il gioco è amato per la sua atmosfera e per l’enorme varietà di contenuti. I giocatori lo descrivono come “un gioco perfetto” in cui gameplay, atmosfera, grafica e trama si fondono alla perfezione.

Perché l’abbiamo scelto Pochi giochi possono competere con il mix di relax e profondità offerto da Stardew. Cattura la gioia di costruirti una vita e un’attività partendo da zero, offrendo al contempo abbastanza esplorazione di dungeon da soddisfare i fan di Moonlighter.

Oltre all’agricoltura, ci sono feste stagionali, relazioni romantiche e un dungeon sorprendentemente impegnativo che soddisfa la tua voglia di roguelike. È facile passare centinaia di ore a Pelican Town senza mai annoiarti.

Verdetto finale: un capolavoro senza tempo che ti invita a rallentare, a stringere legami e a trovare un senso nelle attività quotidiane.

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FarmLifeForever ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Stardew Valley sembra proprio una lettera d’amore alla vita stessa. Ogni piccolo gesto – piantare semi, pescare, fare regali – trasmette un calore sincero. Questo gioco non passa mai di moda.

5. UnderMine [Un’avventura roguelike nello spirito di Moonlighter]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Roguelike d'azione con estrazione mineraria e progressione Piattaforme PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Anno di uscita 2020 Autore/i Thorium Durata media di gioco circa 20 ore per le partite principali Cosa mi è piaciuto Sistema di reliquie e maledizioni davvero appagante, potenziamenti permanenti, rigiocabilità infinita

UnderMine ti catapulta nelle profondità di caverne insidiose dove ogni partita è diversa dalle altre. Scava attraverso stanze piene di trappole, raccogli oro e reliquie e usa il bottino per sbloccare potenziamenti permanenti per il tuo personaggio.

Le recensioni positive sottolineano le meccaniche roguelike ben rifinite del gioco. Ai giocatori piace tantissimo come la progressione ti spinga a giocare un’altra partita e apprezzano il fatto che i fallimenti siano vissuti come opportunità di apprendimento.

Perché l’abbiamo scelto UnderMine cattura perfettamente quella sensazione di “ancora una partita” grazie ai potenziamenti permanenti e alla difficoltà equilibrata, distinguendosi tra i migliori giochi roguelike per i fan di Moonlighter.

Sebbene lo stile grafico sia semplice, il gameplay è avvincente. Ogni partita offre nuove combinazioni di reliquie e maledizioni, rendendo il combattimento sempre nuovo. Se cerchi un dungeon crawler impegnativo che rispetti il tuo tempo, UnderMine fa al caso tuo.

Verdetto finale: un roguelike ben rifinito in cui cercare l’oro e combattere orde di nemici è sempre gratificante.

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GoldenRelic ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 La progressione mi spinge a tornare sempre a giocare. Anche quando la fortuna non è dalla mia parte, ho sempre la sensazione di aver imparato qualcosa e che la mia prossima partita andrà meglio.

6. Potion Permit [Un simulatore di creazione in stile Moonlighter che ti scalda il cuore]

Il nostro voto 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di vita e RPG di creazione Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, dispositivi mobili Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i MassHive Media / PQube Durata media di gioco circa 30–40 ore (stima dello sviluppatore) Cosa mi è piaciuto Enigmi alchemici, cittadina affascinante, attenzione alle relazioni

In Potion Permit sei l’alchimista di un piccolo villaggio e prepari rimedi per curare gli abitanti malati: un titolo fantastico da aggiungere alla tua collezione dei migliori giochi di simulazione. Raccogli erbe, prepari pozioni attraverso minigiochi e stringi amicizie che influenzano la trama.

Il ritmo è più lento rispetto a Moonlighter, ma premia la pazienza. Potenziare il tuo laboratorio e curare gli abitanti del villaggio ti dà un senso di scopo. Le dinamiche relazionali aggiungono un tocco di calore, rendendo ogni cura davvero significativa.

Perché l'abbiamo scelto Potion Permit offre un'alternativa accogliente ai giochi di esplorazione dei dungeon. Le sue meccaniche di creazione e di interazione catturano il fascino di Moonlighter in un'ambientazione più rilassata.

Nonostante qualche piccolo problema tecnico, i giocatori apprezzano l’ambientazione stravagante e la voglia di interagire e fare amicizia con gli abitanti del villaggio.

Verdetto finale: Un simulatore di vita tranquillo in cui preparare pozioni e stringere amicizie è gratificante tanto quanto sconfiggere mostri.

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HerbalHealer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Questo gioco è proprio come mi aspettavo che fosse un RPG accogliente. Fare amicizia con gli abitanti del villaggio e preparare rimedi mi ha tenuto incollato allo schermo, nonostante qualche bug.

7. Cult of the Lamb [Un ibrido cupo tra Moonlighter e un gioco di gestione]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione roguelike con costruzione di basi Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Massive Monster / Devolver Digital Durata media di gioco ~14–21 ore (campagna e contenuti extra) Cosa mi è piaciuto Grafica stupenda, umorismo nero, sistemi di gestione della setta

Cult of the Lamb segue le vicende di un agnello posseduto che deve fondare e guidare una setta mentre affronta dungeon generati proceduralmente. Dividerai il tuo tempo tra le esplorazioni dei dungeon e la gestione della setta: indottrinare i seguaci, costruire edifici e celebrare rituali. Il ciclo di gioco è simile a quello giorno-notte di Moonlighter, ma con un tocco più cupo.

Perché l’abbiamo scelto Combina la costruzione di basi e il combattimento roguelike con uno stile irresistibile, posizionandosi tra i migliori giochi di ruolo d’azione. Gestire una setta è un po’ come gestire un negozio… ma con la posta in gioco molto più alta.

I giocatori ne lodano la trama fantastica, i boss, le armi, il gameplay e la musica, e apprezzano il contrasto tra una grafica adorabile e temi sinistri.

Verdetto finale: una fusione intelligente, inquietante e affascinante tra gestione e azione, tanto avvincente quanto insolita.

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CultHero ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Non so perché mi piaccia così tanto questo gioco. La trama, i boss e la musica sono fenomenali, e creare la mia setta mi dà una strana soddisfazione.

8. Cataclismo [Un gioco di strategia per i giocatori di Moonlighter che amano la profondità gestionale]

Il nostro voto 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Strategia in tempo reale e tower defense Piattaforme PC Anno di uscita 2025 (v1.0 il 20 marzo; EA luglio 2024) Sviluppatore/i Sole digitale / Cavallo con cappuccio Durata media di gioco circa 20 ore Cosa mi è piaciuto Struttura modulare, diverse modalità di gioco, ambientazione suggestiva

Dai creatori di Moonlighter arriva Cataclismo, un RTS per giocatore singolo che si guadagna un posto tra i migliori giochi di strategia per chi ama la gestione delle risorse e la risoluzione creativa dei problemi. Costruisci insediamenti fortificati per respingere orde di creature terrificanti. La campagna include più di una dozzina di missioni e offre modalità sopravvivenza, schermaglia e sandbox.

Dopo averci giocato per circa 20 ore, i recensori ne hanno elogiato la profondità, la sfida e la progressione appagante. La possibilità di mettere in pausa e pianificare permette ai giocatori di sperimentare diversi progetti di fortezze.

Perché l’abbiamo scelto Cataclismo approfondisce la filosofia di gioco di Digital Sun, concentrandosi sulla costruzione strategica e sulla gestione delle risorse. È perfetto per chi ha adorato gestire il negozio in Moonlighter e vuole avere più controllo sulle strutture e sulle difese.

Il sistema di costruzione modulare di Cataclismo piace a chi ama pianificare e potenziare come in Moonlighter, ma cerca una maggiore complessità strategica. L’accesso anticipato del 2024 si è già dimostrato promettente, e il lancio completo porta meccaniche perfezionate e nuovi contenuti.

Verdetto finale: un titolo strategico ben rifinito che soddisfa la tua voglia di gestione con un tocco apocalittico.

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WallBuilder ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Dopo ore passate a costruire e difendere, ne sono rimasto affascinato. La struttura modulare di Cataclismo e la sua campagna impegnativa fanno sì che ogni vittoria sembri davvero meritata.

9. Il Mageseeker: A League of Legends Story [Un RPG d’azione con un’energia di combattimento in stile Moonlighter]

Il nostro punteggio 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG d'azione con meccaniche di furto di incantesimi Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Anno di uscita 2023 Sviluppatore/i Digital Sun / Riot Forge Durata media di gioco ~12 ore Cosa mi è piaciuto Combattimenti veloci e fluidi; spostamenti con catene; trama avvincente

In Il Mageseeker vesti i panni di Sylas, un mago ribelle che si libera dalle catene di Demacia. Il combattimento si basa sul rubare gli incantesimi dei nemici e scagliarli contro di loro con stile. La breve durata e il ciclo di combattimento fluido rendono Mageseeker un ottimo intermezzo tra un gioco lungo e l’altro. Anche se non ci sono elementi di gestione del negozio, la soddisfazione di potenziare le abilità e padroneggiare le combo di incantesimi ricorda la progressione di Moonlighter.

Perché l’abbiamo scelto Mageseeker offre un’azione frenetica e potenziamenti significativi, che richiamano l’energia dei combattimenti di Moonlighter. È un’avventura breve ma emozionante, e sicuramente un titolo di spicco nella categoria dei migliori giochi hack-and-slash.

I recensori hanno sottolineato che è altamente consigliato perché ci vogliono solo circa 12 ore per completarlo. I giocatori apprezzano la grafica, la colonna sonora e le meccaniche fantasiose di copia degli incantesimi.

Verdetto finale: un RPG d’azione elegante che dimostra come Digital Sun sappia fondere l’atmosfera di Moonlighter in un nuovo universo.

SpellSlinger ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 La grafica e la musica sono fantastiche. Rubare gli incantesimi dei nemici e usarli contro di loro non stanca mai: perfetto per un RPG breve e intenso.

10. I figli di Morta [Un roguelike incentrato sulla trama per i fan di Moonlighter]

Il nostro voto 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG roguelike incentrato sulla trama Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivi mobili Anno di uscita 2019 Autore/i Dead Mage / 11 bit studios Durata media di gioco ~14 ore per la storia principale Cosa mi è piaciuto Una narrazione emozionante, la modalità cooperativa locale e una progressione incentrata sulla famiglia

I figli di Morta è un roguelike incentrato sulla famiglia. Controlli diversi membri del clan Bergson mentre combattono la corruzione che minaccia il loro mondo. Ogni personaggio ha abilità uniche e i tuoi potenziamenti si mantengono tra una partita e l’altra.

Le sessioni di gioco da *I figli di Morta* sono brevi – perfette per partite veloci – ma la trama generale rende ogni avventura significativa. Le dinamiche familiari ricordano la gestione di un negozio in *Moonlighter*, ma con combattimenti più intensi.

Perché l’abbiamo scelto Il mix tra azione roguelike e una narrazione sentita rende I figli di Morta uno dei migliori giochi narrativi per chi ama la profondità emotiva di Moonlighter.

I giocatori apprezzano la modalità cooperativa locale e consigliano di dedicare un po’ di tempo al gioco per lasciarlo maturare, sottolineando che diventa un’esperienza davvero gratificante. Un recensore ha notato che la trama e la narrazione lo hanno tenuto incollato allo schermo, elogiando la storia profonda ed emozionante.

Verdetto finale: un roguelike realizzato magnificamente che bilancia i legami familiari con combattimenti appaganti. Ottimo per coppie o amici in cerca di un’avventura cooperativa.

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CoopClan ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Mi è piaciuto molto questo gioco con la mia compagna. La storia e la narrazione erano bellissime, e interpretare diversi membri della famiglia ha reso l'esperienza sempre nuova.

11. Spiritfarer [Un viaggio emozionante per i giocatori di Moonlighter alla ricerca di sentimento]

Il nostro punteggio 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore gestionale e avventura esplorativa Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivi mobili Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Thunder Lotus Games Durata media di gioco ~20–35 ore Cosa mi è piaciuto Una narrazione toccante, una grafica stupenda, meccaniche di gestione delicate

In Spiritfarer, sei il capitano di una nave che trasporta gli spiriti nell’aldilà. Lungo il percorso, gestisci la tua imbarcazione, prepari i pasti, coltivi la terra e costruisci case accoglienti per i tuoi passeggeri.

Non ci sono combattimenti, ma la soddisfazione di potenziare la tua nave e prenderti cura degli spiriti ricorda la gestione e la progressione di Moonlighter.

Perché l’abbiamo scelto Spiritfarer offre un’alternativa meditativa alle avventure nei dungeon. La sua narrazione emozionante e i sistemi di gestione risuonano con i giocatori alla ricerca di un’esperienza più tranquilla.

Un critico ne ha elogiato il gameplay vario e coinvolgente, sottolineando che presenta ai giocatori personaggi ben delineati e affronta temi come la perdita e la gentilezza. I giocatori lo descrivono come un gioco rilassante, che invita alla riflessione e un po’ malinconico, in grado di bilanciare l’umorismo con momenti toccanti. Un altro utente ha detto che il gioco «rimarrà per sempre nel mio cuore», sottolineando l’impatto della sua grafica, della musica e delle storie.

Verdetto finale: un’avventura piena di sentimento che unisce la gestione delle risorse a una narrazione commovente. Tieni i fazzoletti a portata di mano.

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SoulSailor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Questo gioco mi resterà per sempre nel cuore. Le storie, la grafica e la musica hanno reso ogni addio davvero significativo e mi hanno dato un grande conforto.

12. Rogue Legacy 2 [Un roguelike basato sull’eredità, simile alle sessioni nei dungeon di Moonlighter]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Platform roguelike Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Cellar Door Games Durata media di gioco circa 30 ore Cosa mi è piaciuto Evoluzione tra le generazioni, classi variegate, combattimenti fluidi

Rogue Legacy 2 prende spunto dal gioco originale con nuove classi, un sistema di combattimento migliorato e castelli enormi da conquistare. Ogni volta che il tuo personaggio muore, il suo discendente prende il suo posto con caratteristiche e equipaggiamento ereditati, creando un senso di progressione generazionale.

Se ti piacciono i dungeon crawler come Moonlighter ma cerchi una sfida più orientata all’azione, questa è una scelta fantastica. L’enorme varietà di classi e potenziamenti rende ogni partita un’esperienza unica.

Perché l’abbiamo scelto Rogue Legacy 2 offre una rigiocabilità infinita grazie ai potenziamenti generazionali e agli stili di combattimento variegati. È un platform avvincente per chi ama sperimentare.

Le recensioni degli utenti sottolineano che il sistema di combattimento è difficile da padroneggiare ma facile da capire e ne lodano la profondità.

Verdetto finale: un roguelike ben rifinito che premia la sperimentazione e la tenacia. Aspettati una curva di apprendimento ripida e una crescita appagante.

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HeirApparent ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Il sistema di combattimento è articolato e appagante. Ogni nuovo erede porta con sé nuove sfide, e non vedo l’ora di scoprire quali caratteristiche avrò la prossima volta.

13. Slay the Spire [Un roguelike di carte con il ciclo di progressione di Moonlighter]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Roguelike con costruzione del mazzo Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivi mobili Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Mega Crit Games Durata media di gioco ~59 ore Cosa mi è piaciuto Strategia di gioco con le carte molto articolata, combinazioni infinite, quel ciclo avvincente che ti fa dire “ancora un tentativo”

Slay the Spire unisce la costruzione del mazzo alla struttura roguelike. In ogni partita devi scalare una guglia pescando carte, gestendo l’energia e decidendo quali percorsi intraprendere.

Anche se non c’è la gestione di un negozio, la sensazione di costruire e perfezionare il tuo mazzo è simile a quella di curare l’inventario di un negozio. Ogni scelta di carta conta, proprio come selezionare gli oggetti giusti da vendere.

Perché l’abbiamo scelto La profondità strategica e la rigiocabilità di Slay the Spire ricordano il ciclo di progressione di Moonlighter. Le sue meccaniche di costruzione del mazzo offrono una ventata di novità alla formula roguelike.

I giocatori lo descrivono come fantastico e coinvolgente, con centinaia di ore dedicate al gioco. Un altro utente sottolinea che, sebbene lo stile grafico sia modesto, il gameplay dinamico ti fa perdere la cognizione del tempo.

Verdetto finale: Un gioco imperdibile per gli appassionati di strategia a cui piace pianificare, adattarsi e vedere come si sviluppa una costruzione nel corso di diverse partite.

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CardCrafter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 È incredibilmente avvincente. Ho passato centinaia di ore a scalare la Guglia e continuo a scoprire nuove strategie. Aggiungete altri personaggi!

14. Il mercante dei cieli [Un simulatore commerciale che cattura lo spirito mercantile di Moonlighter]

Il nostro punteggio 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore commerciale e gestionale Piattaforme PC, Nintendo Switch, Xbox One Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Coldwild Games / Plug In Digital Durata media di gioco circa 8–10 ore per sbloccare tutti gli obiettivi Cosa mi è piaciuto Il ritmo rilassante del commercio, l’affascinante ambientazione con i dirigibili, la strategia leggera

Il mercante dei cieli ti mette al comando di un dirigibile. Il tuo obiettivo: comprare a poco, vendere a caro e costruire un impero commerciale redditizio tra le isole fluttuanti.

Potrai potenziare la tua nave, acquistare magazzini e scoprire nuove rotte. Il gioco è più casual rispetto a Moonlighter, ma soddisfa la stessa voglia di bilanciare domanda e offerta.

Perché l’abbiamo scelto Il mercante dei cieli si concentra esclusivamente sulla parte commerciale del ciclo di gioco di Moonlighter. Il suo ritmo rilassato e l’ambientazione aerea lo rendono una pausa affascinante tra un gioco e l’altro più intenso.

Non ci sono combattimenti, quindi è l’ideale per chi ama l’aspetto commerciale ma preferisce un’esperienza tranquilla. La campagna è breve, quindi puoi completarla in un fine settimana.

Verdetto finale: un’accogliente simulazione commerciale perfetta se ti piace comprare e vendere merci senza preoccuparti dei nemici.

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SkyTrader ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Costruire il mio impero commerciale tra le nuvole è davvero rilassante. Potenziare la mia nave e cercare le offerte migliori mi ha tenuto impegnato per ore.

15. Littlewood [Un gioco tranquillo e post-avventuroso, simile a un sogno ad occhi aperti di Moonlighter]

Il nostro punteggio 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di vita con costruzione di città Piattaforme PC, Nintendo Switch Anno di uscita 2020 Autore/i Sean Young / SmashGames Durata media di gioco 20–40 ore, a seconda di quanto costruisci Cosa mi è piaciuto Costruzioni senza limiti, ritmo rilassato, abitanti del villaggio affascinanti

Immagina che il viaggio dell’eroe sia finito e che tu debba ricostruire il mondo: questa è la premessa di Littlewood. Il gioco ti permette di progettare la tua città in totale libertà: sposta gli edifici, crea foreste e laghi e modella il paesaggio come preferisci.

Non ci sono combattimenti né pressioni temporali; al contrario, ti divertirai a raccogliere risorse, migliorare le abilità e stringere relazioni al tuo ritmo.

Perché l’abbiamo scelto Littlewood offre un’alternativa tranquilla alle battaglie notturne di Moonlighter. L’enfasi sulla creatività e sul relax lo rende perfetto per chi cerca un’esperienza meditativa. Si distingue tra i migliori giochi “cozy” per chi preferisce la creatività e la calma al combattimento.

Littlewood è accogliente, rilassante e meditativo, apprezzato dai giocatori per il suo gameplay poco stressante e i personaggi carini. Un recensore ha notato che Littlewood offre facilmente 20–40 ore di gioco, a seconda di quanto tempo dedichi a progettare la tua città.

Verdetto finale: Un gioco di costruzione di città rilassante, perfetto per quei momenti in cui preferisci progettare e arredare piuttosto che combattere i mostri. Da provare soprattutto quando hai bisogno di una pausa.

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ZenBuilder ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Il gioco è davvero accogliente e ti fa riflettere. Progettare il mio villaggio e sbloccare nuovi personaggi mi ha fatto perdere la cognizione del tempo nel senso migliore del termine.

Tabella riassuntiva

Posizione Partita Note / Punti di forza 1 Moonlighter 2 – Il vero sequel per tutti i fan di Moonlighter Amplia i sistemi del negozio, introduce dungeon in 3D e la modalità cooperativa. 2 Dave the Diver – Una vita sotto le onde in stile Moonlighter Splendida pixel art, attività variegate e gestione di un ristorante. 3 Stardew Valley – Un'accogliente alternativa a Moonlighter con agricoltura e artigianato Contenuti infiniti, relazioni sincere e un gameplay rilassante ma ricco di significato. 4 Recettear – Il primo RPG in stile Moonlighter ambientato in un negozio Meccaniche di contrattazione approfondite e umorismo eccentrico. 5 Cult of the Lamb – Un ibrido cupo tra Moonlighter e un gioco di gestione Unisce la costruzione di una base all’azione e all’umorismo nero. 6 UnderMine – Un’avventura roguelike nello spirito di Moonlighter Un sistema di reliquie avvincente e potenziamenti permanenti. 7 I figli di Morta – Un roguelike incentrato sulla trama per i fan di Moonlighter Una narrazione emozionante e una progressione incentrata sulla famiglia. 8 Spiritfarer – Un viaggio emozionante per i giocatori di Moonlighter in cerca di sentimento Simulatore gestionale con una storia che ti tocca il cuore. 9 Rogue Legacy 2 – Un roguelike incentrato sull’eredità, simile alle avventure nei dungeon di Moonlighter Progressione generazionale e classi variegate. 10 Potion Permit – Un simulatore di crafting commovente in stile Moonlighter Meccaniche di creazione e relazioni con un'affascinante grafica pixel art. 11 Il Mageseeker – Un RPG d’azione con un’energia di combattimento in stile Moonlighter Combattimenti veloci basati sul furto di incantesimi e sessioni di gioco brevi. 12 Slay the Spire – Un roguelike di battaglie con le carte con il ciclo di progressione di Moonlighter Strategia approfondita di costruzione del mazzo e alta rigiocabilità. 13 Cataclismo – Un gioco di costruzione strategica per i giocatori di Moonlighter che amano la profondità gestionale Costruzione modulare delle basi e modalità di gioco variegate. 14 Il mercante dei cieli – Un simulatore di commercio che cattura lo spirito mercantile di Moonlighter Un ciclo di commercio rilassante e una campagna breve. 15 Littlewood – Un gioco tranquillo e post-avventuroso, simile al sogno ad occhi aperti di Moonlighter Costruzioni senza limiti, atmosfera accogliente, ritmo meditativo.

Il mio giudizio complessivo

Per chi si avvicina per la prima volta a questo genere ibrido, Moonlighter 2 è il punto di partenza ideale: offre il ciclo di gestione del negozio e esplorazione dei dungeon più raffinato e introduce la modalità cooperativa per avventure condivise.

Dave the Diver è perfetto per chi cerca un’esperienza rilassata ma comunque ricca di profondità; immergersi alla ricerca di ingredienti e gestire un sushi bar è un’attività rilassante e gratificante allo stesso tempo.

Se cerchi una simulazione di vita a lungo termine con infinite possibilità, Stardew Valley rimane imbattibile. Ognuna di queste scelte top suscita quel senso di appartenenza e di scoperta che rende il genere così affascinante.

Domande frequenti