I 10 migliori giochi simili a Pokémon Pokopia del 2026 che devi assolutamente provare

Giochi come Pokémon Pokopia vanno a ruba in questo momento, e ti capisco. Il grande successo per Switch 2 unisce la raccolta di creature, la costruzione in modalità sandbox e la simulazione di vita in un ciclo così coinvolgente che 2,2 milioni di giocatori l’hanno provato in quattro giorni.

Ho passato settimane a innaffiare ogni pezzetto di terra finché Slowpoke non mi ha rovinato la festa (letteralmente).

Una volta finito il gioco, mi sono messo alla ricerca di quella stessa sensazione di intimità: creature adorabili, libertà creativa e la gioia di costruire qualcosa di bello dal nulla.

Ecco quindi la mia lista dei migliori giochi simili a Pokémon Pokopia che sono riuscito a trovare.

Le nostre scelte migliori per i giochi simili a Pokémon Pokopia

Pokopia attinge da molti generi contemporaneamente, quindi i giochi che più gli si avvicinano dipendono da quale aspetto dell’esperienza ti ha colpito di più. Simulatore sociale, sandbox, collezionismo di creature: alcuni eccellono nel primo, altri si concentrano sul secondo.

Qui sotto ho messo in evidenza tre giochi simili a Pokémon Pokopia perché ognuno di essi rispecchia un diverso pilastro di ciò che rende Pokopia così difficile da smettere di giocare.

1 Animal Crossing: New Horizons 2020 È il gioco che più si avvicina alla creazione in tempo reale del mondo e all’atmosfera di comunità di Pokopia. Trasformi un’isola deserta in un villaggio fiorente insieme ad affascinanti abitanti animali, con la stessa libertà di modellare il terreno e decorare che offre Pokopia. Buy now 2 Stardew Valley 2016 È il punto di riferimento per i giochi di fattoria accoglienti come Pokopia, che uniscono relazioni profonde con i personaggi non giocanti a una progressione appagante tra coltivazione e artigianato. Ha conquistato tantissimi giocatori, che ci hanno dedicato centinaia di ore in diverse partite uniche. Buy now 3 Viva Piñata 2006 Il gioco originale del giardino delle creature. Progetti habitat per attirare coloratissimi animaletti piñata in base alle loro esigenze specifiche: proprio la formula che Pokopia ha preso in prestito e sviluppato 20 anni dopo. Buy now

Questi tre spiccano, ma la lista completa riserva alcune sorprese. Continua a scorrere per vedere tutti i giochi simili a Pokémon Pokopia in dettaglio.

I 10 migliori giochi simili a Pokémon Pokopia – Dalle simulazioni accoglienti ai giochi di collezionismo di creature

Pokopia ha dimostrato che i Pokémon possono dare il meglio di sé anche al di fuori delle battaglie a turni. I giochi come Pokémon Pokopia presenti in questa lista riescono a ricreare la stessa magia attraverso la collezione di creature, la costruzione di habitat, l’agricoltura e la libertà tipica dei giochi sandbox.

Ho classificato e valutato tutti questi fantastici titoli in base a quanto riescono a rispecchiare il fascino principale di Pokopia.

1. Animal Crossing: Nuovi Orizzonti [Il miglior simulatore di vita tranquilla simile a Pokopia]

Il nostro punteggio Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Simulatore di vita, Sandbox Piattaforme Nintendo Switch, Switch 2 Anno di uscita 2020 / 2026 Autore/i Nintendo EPD / Nintendo Durata media di gioco Oltre 200 ore Ideale per Chi ha amato la creazione e la decorazione del mondo in tempo reale di Pokopia

Animal Crossing: Nuovi Orizzonti è uno dei migliori giochi simili a Pokémon Pokopia che puoi giocare su Nintendo Switch e Switch 2. Entrambi i giochi ti catapultano su una tela bianca e ti sfidano a trasformarla in un paradiso. In Pokopia, ricostruisci la regione di Kanto post-apocalittica nei panni di un Ditto sotto mentite spoglie. In New Horizons, trasformi un’isola deserta in un villaggio fiorente pieno di animaletti dal carattere spiccato.

Il confronto tra Pokémon Pokopia e Animal Crossing continua a spuntare online, ed è facile capire perché. Entrambi ruotano attorno alla creazione di mondi, alla decorazione e alla costruzione di legami con adorabili abitanti.

Raccogli risorse, crei mobili, pianti alberi e fiori e sistemi tutto per migliorare la valutazione della tua isola. Un orologio in tempo reale determina gli eventi stagionali, le feste e i cambiamenti del tempo.

Perché l’abbiamo scelto Animal Crossing: Nuovi Orizzonti coglie l’essenza della costruzione dell’isola in tempo reale di Pokémon Pokopia. Nessun altro gioco della serie Animal Crossing offre questo livello di libertà nel modellare il terreno, decorare e instaurare legami con la tua comunità al tuo ritmo.

Mentre in Pokopia devi costruire habitat per attirare Pokémon specifici, New Horizons ti permette di progettare quartieri a tema che rendano felici i tuoi abitanti. Una volta sbloccata la terraformazione, la creatività non ha più limiti: scavare fiumi, erigere scogliere e pavimentare sentieri diventa tutto possibile.

Il mio verdetto: mi aspettavo una versione più leggera di Pokopia e invece ci ho giocato per oltre 300 ore. Animal Crossing: Nuovi Orizzonti è la cosa più simile a una seconda casa in questa lista.

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2. Stardew Valley [Il miglior gioco di fattoria simile a Pokopia]

Il nostro punteggio Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Simulazione agricola, RPG Piattaforme PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X Anno di uscita 2016 Autore/i ConcernedApe (Eric Barone) Durata media di gioco Oltre 120 ore Ideale per Giocatori che cercano sistemi sociali più approfonditi oltre all’agricoltura e all’artigianato

Stardew Valley è il campione indiscusso dei giochi di agricoltura rilassanti come Pokopia, e l’enorme aggiornamento 1.6 l’ha reso ancora migliore. Erediti una fattoria fatiscente in una piccola cittadina e passi le tue giornate a coltivare, allevare animali, estrarre minerali e conoscere i tuoi vicini.

Ogni personaggio non giocante (NPC) ha una storia personale, una routine quotidiana e missioni personali che sblocchi grazie all’amicizia (o a una storia d’amore). Se la rilassante costruzione del mondo di Pokopia ti ha conquistato, Stardew Valley offre un’esperienza simile con una dimensione sociale molto più profonda.

Puoi progettare la tua fattoria come preferisci. File di mirtilli perfetti, una giungla caotica di colture casuali o un impero vinicolo pianificato meticolosamente: tutto è possibile.

Perché l'abbiamo scelto Stardew Valley unisce l’accogliente ciclo di costruzione di Pokopia al sistema sociale più articolato di questa lista. L’agricoltura, l’artigianato e la crescita della comunità possono tenerti incollato allo schermo per centinaia di ore.

I cicli stagionali mantengono il ritmo sempre fresco, mentre le miniere aggiungono un tocco di pericolo con combattimenti, bottini e scontri con i boss. È proprio questo mix che rende Stardew Valley uno dei giochi più completi simili a Pokémon Pokopia su qualsiasi piattaforma.

Ciò che distingue Stardew Valley dalla maggior parte dei giochi simili a Pokémon Pokopia è il peso emotivo. I personaggi lottano contro la depressione, l’insoddisfazione lavorativa e le pressioni familiari. Aiutarli aggiunge un livello di coinvolgimento che manca ai giochi sandbox puri. Oltre 300.000 recensioni “Overwhelmingly Positive” su Steam lo confermano.

Il mio verdetto: anche dopo due partite complete continuerai a scoprire segreti. Stardew Valley è un gioco di fattoria simile a Pokopia che non smette mai di regalare emozioni.

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3. Viva Piñata [Un classico gioco con creature simile a Pokopia]

Il nostro punteggio Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Simulazione di vita, Collezionismo di creature Piattaforme Xbox 360, Xbox One (retrocompatibile), PC Anno di uscita 2006 Sviluppatore/i Rare / Microsoft Game Studios Durata media di gioco 40–60 ore Ideale per Giocatori che amano le meccaniche di costruzione degli habitat e di attrazione delle creature di Pokopia

Viva Piñata è il gioco a cui Pokopia deve di più, e se non l’hai mai provato, questo è il tuo segnale. Il concetto è quasi identico: cura un giardino, modella l’ambiente e osserva le creature colorate che compaiono in base alle condizioni che crei.

Pianta i fiori giusti, costruisci gli stagni giusti e un Quackberry arriverà dondolando. Soddisfa i suoi bisogni e diventerà un residente permanente. Questo è il gioco originale con le creature del tipo “costruiscilo e loro arriveranno”, proprio come Pokopia.

Ogni specie di piñata ha requisiti specifici per la visita, la permanenza e il corteggiamento. Inoltre, i rapporti predatore-preda aggiungono vera tensione. Ad esempio, un Syrupent (serpente) mangerà i tuoi Mousemallows (topi) se non li separi con una recinzione.

Perché l’abbiamo scelto Viva Piñata ha aperto la strada alla formula “costruisci un habitat per attirare le creature” su cui si basa Pokémon Pokopia. La profondità del suo ecosistema e il suo fascino rimangono imbattibili.

Quel delicato equilibrio nel gestire decine di creature con esigenze contrastanti conferisce al gioco una dimensione strategica che nessun altro titolo simile a Pokémon Pokopia è riuscito a eguagliare, nemmeno a distanza di quasi 20 anni.

Ogni piñata ha animazioni buffe, suoni unici e un interno pieno di caramelle. Il seguito, Viva Piñata: Guai in paradiso, ha ampliato l’universo con nuovi biomi e oltre 100 specie. L’unico svantaggio è che è disponibile solo su Xbox e PC. Comunque, giochi come Pokémon Pokopia devono a questa serie una standing ovation.

Il mio verdetto: se personalizzare gli habitat per attirare nuovi Pokémon era la tua parte preferita di Pokopia, Viva Piñata ha inventato quella gioia e continua a farlo in modo brillante.

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4. Ooblets [Collezionista di creature carine come in Pokopia]

Il nostro punteggio Enebameter 8.0/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Simulatore agricolo, gioco di raccolta di creature Piattaforme PC, Xbox One/Series X Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Glumberland Durata media di gioco 40–55 ore Ideale per Giocatori che vogliono collezionare creature senza lo stress dei combattimenti

Ooblets unisce la collezione di creature alla vita in fattoria e in città in un mix così incredibilmente spensierato che potrebbe farti passare il malumore.

Se hai letto la nostra recensione di Pokopia e ti sei innamorato della sua atmosfera rilassata senza combattimenti, Ooblets porta questa filosofia ancora più in là. Ottieni nuove creature attraverso gare di ballo basate sulle carte. Sfida gli Ooblet selvatici, gioca le carte abilità e vinci un seme per far crescere un Ooblet nuovo di zecca nella tua fattoria.

Oltre 50 specie con varianti Gleamy comuni, non comuni e ultra-rare rendono la raccolta davvero avvincente. La vita in fattoria funziona come in Stardew Valley, ma anche i tuoi Ooblets danno una mano, gestendo gli Oobcoop per automatizzare le attività.

Perché l’abbiamo scelto Ooblets combina la raccolta di creature, l’agricoltura e le sfide di ballo in uno dei giochi più eccentrici simili a Pokopia su qualsiasi piattaforma.

Il 91% di recensioni positive su Steam (oltre 1.300 recensioni) parla da sé. La progressione può sembrare un po’ lenta a metà gioco e le sfide di ballo potrebbero mancare di un po’ di difficoltà. Ma per giochi come Pokémon Pokopia che danno più importanza all’atmosfera che alla sfida, Ooblets è la scelta perfetta.

Il mio verdetto: solo per le sfide di ballo vale la pena provare Ooblets. È personalità allo stato puro dall’inizio alla fine.

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5. Dragon Quest Builders 2 [Gioco di costruzione sandbox simile a Pokopia]

Il nostro voto Enebameter 9.0/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere RPG d'azione, gioco di costruzione sandbox Piattaforme PC, Nintendo Switch, PS4 Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Omega Force / Square Enix Durata media di gioco 60–100 ore Ideale per Ai giocatori che amano il gameplay sandbox guidato dalla trama di Pokopia

Ecco una curiosità: il team di Omega Force che ha co-sviluppato Pokopia ha realizzato anche Dragon Quest Builders 2. Se vuoi capire da dove viene il DNA sandbox di Pokopia, questo acclamato gioco di Dragon Quest ne è il modello di riferimento.

Vesti i panni di un giovane costruttore in un mondo in cui una setta ha messo al bando l’edilizia, e ricostruisci la civiltà un blocco alla volta con un affascinante cast di NPC che si trasferiscono nelle città che crei.

Costruisci una cucina e gli abitanti iniziano a cucinare. Costruisci una camera da letto e ci dormono dentro. Questo ciclo di interazione rispecchia da vicino il sistema degli habitat di Pokopia e rende Dragon Quest Builders 2 uno dei giochi più appaganti dal punto di vista narrativo, proprio come Pokémon Pokopia.

Perché l'abbiamo scelto Dragon Quest Builders 2 è il diretto antenato delle meccaniche di costruzione di Pokémon Pokopia, realizzato dallo stesso team. La costruzione a blocchi si fonde alla perfezione con la narrazione dei giochi di ruolo.

La storia, che dura oltre 50 ore, include un arco narrativo davvero commovente con Malroth, oltre a un’isola sandbox post-gioco senza restrizioni.

Il mio verdetto: per chiunque sia alla ricerca di giochi simili a Pokémon Pokopia ma con un'attenzione maggiore alla trama, Dragon Quest Builders 2 è il punto di riferimento.

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6. Slime Rancher 2 [Gioco di allevamento di creature simile a Pokopia]

Il nostro punteggio Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Simulazione di vita, Avventura Piattaforme PC, Xbox Series X Anno di uscita 2022 (Accesso anticipato), 2024 (1.0) Autore/i Monomi Park Durata media di gioco 25–40 ore Ideale per I giocatori che hanno adorato la cura delle creature e l’esplorazione di Pokopia

Slime Rancher 2 ti catapulta su Rainbow Island con uno zaino aspiratore e un unico obiettivo: raccogliere adorabili slime, ospitarli nei recinti e vendere i loro plort per guadagnare. Sia questo gioco che Pokopia ruotano attorno alla cura di creature carinissime in un ambiente che sei tu a plasmare e ampliare.

Mentre in Pokopia costruisci habitat per i Pokémon, in Slime Rancher 2 devi gestire specie con diete, stati d’animo e comportamenti unici in un ranch personalizzato che si espande a dismisura.

Dai un tipo di plort a uno slime diverso e creerai un Largo ibrido con caratteristiche combinate. Se esageri, genererai un Tarr: uno slime ostile che divora tutto. Questa tensione tra rischio e ricompensa mantiene avvincente il gameplay di questo gioco di allevamento di punta e conferisce a Slime Rancher 2 un vantaggio competitivo rispetto ad altri giochi come Pokémon Pokopia, che preferiscono andare sul sicuro.

Perché l’abbiamo scelto Slime Rancher 2 combina alla perfezione la cura delle creature con la gestione di un ranch, proprio come Pokémon Pokopia. Il suo mondo colorato e le combinazioni di slime basate su rischio e ricompensa trasmettono allegria.

È più breve di Pokopia (circa 30 ore), ma ogni ora è piena di colori e fascino. Giochi come Pokémon Pokopia raramente raggiungono questo livello di pura gioia.

Il mio verdetto: se l’idea di vedere creature adorabili che saltellano nel tuo ranch personalizzato ti alletta, Slime Rancher 2 è pura felicità sotto forma di gioco.

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7. La mia esperienza a Sandrock [Simulatore di vita e creazione simile a Pokopia]

Il nostro punteggio Enebameter 8.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Simulatore di vita, RPG, Creazione Piattaforme PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X Anno di uscita 2023 Sviluppatore/i Pathea Games / PM Studios Durata media di gioco 80–120 ore Ideale per Giocatori che cercano l’atmosfera di ricostruzione della città di Pokopia con un sistema di crafting più approfondito

In La mia esperienza a Sandrock vesti i panni di un Costruttore che arriva in una cittadina del deserto in difficoltà. Recupera rottami, fondi le risorse e costruisci opere pubbliche per riportare la comunità dall’orlo del baratro.

Se ti sembra la trama di Pokopia, ma con attrezzi elettrici al posto dei Pokémon, sei sulla strada giusta. Questo gioco ti ricompensa con progressi tangibili man mano che le strutture prendono forma e gli abitanti tornano a casa.

Anche il sistema di creazione in questo gioco è più articolato rispetto a quasi tutti gli altri titoli di questa lista. Estrai minerali, raffina i materiali attraverso diverse stazioni e assembla macchine complesse. Puoi stringere amicizia, avere una storia d’amore e sposare oltre 30 NPC, ognuno con i propri impegni e trame personali articolate in più parti: una profondità sociale che lo distingue dalla maggior parte dei giochi simili a Pokémon Pokopia presenti sul mercato.

Perché l’abbiamo scelto La mia esperienza a Sandrock riprende il ciclo di ricostruzione della città di Pokopia, aggiungendo un tocco di crafting industriale e relazioni profonde con gli NPC.

Personalmente ho totalizzato oltre 90 ore al mio primo playthrough e avevo ancora delle commissioni da portare a termine. Tra i giochi simili a Pokémon Pokopia, questo titolo eccezionale punta tutto sulla fantasia della costruzione di un insediamento.

Il mio verdetto: se la ricostruzione dell’insediamento in Pokopia ti ha tenuto sveglio fino a mezzanotte, La mia esperienza a Sandrock estende quella sensazione in un RPG di crafting di oltre 80 ore.

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8. Disney Dreamlight Valley [Un accogliente gioco di costruzione di villaggi simile a Pokopia]

Il nostro punteggio Enebameter 7.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Simulazione di vita, Avventura Piattaforme PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X Anno di uscita 2022 (Accesso anticipato), 2024 (Free-to-Play) Sviluppatore/i Gameloft Montreal / Gameloft Durata media di gioco 50–80 ore Ideale per Giocatori che vogliono un'esperienza di costruzione del mondo simile a Pokopia con personaggi familiari

Disney Dreamlight Valley ti cattura con una nostalgia che fa da arma, e lo dico come complimento. Se Pokopia ti ha conquistato permettendoti di interagire con i tuoi amati Pokémon in un modo nuovo, questo gioco accogliente fa lo stesso con le icone Disney e Pixar.

Arrivi in un villaggio afflitto da spine oscure e il tuo compito è ripristinare i biomi, fare amicizia con i personaggi Disney e ridare alla valle il suo antico splendore. Il parallelo con la premessa di Pokopia, “ricostruire una Kanto in rovina”, è qui piuttosto evidente.

Ogni personaggio (Moana, WALL-E, Scar) ha un indicatore di amicizia, missioni e ruoli da ricoprire. La personalizzazione è davvero approfondita, dalla modellazione del terreno e lo spostamento degli edifici a centinaia di set di mobili a tema. È proprio quel fascino alimentato dal marchio che lo fa risaltare tra giochi come Pokémon Pokopia, anche se alla base ci sono meccaniche più semplici.

Perché l'abbiamo scelto Disney Dreamlight Valley avvolge la formula di costruzione del villaggio di Pokémon Pokopia nella magia Disney. Fare amicizia con personaggi iconici mentre si riporta in vita una valle regala le stesse emozioni.

I sistemi di coltivazione e creazione sono piuttosto superficiali rispetto ad altri giochi come Pokémon Pokopia, ma in termini di fascino e nostalgia, Disney Dreamlight Valley riempie una nicchia ben precisa.

Il mio verdetto: a parte la creazione di oggetti un po’ superficiale, il fascino puro di ricostruire un villaggio insieme a Moana e WALL-E ti farà tornare a giocarci. Disney Dreamlight Valley scambia la profondità con la nostalgia, e lo scambio funziona.

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9. Minecraft [Gioco di costruzione sandbox simile a Pokopia]

Il nostro punteggio Enebameter 9.1/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Sandbox, Sopravvivenza, Avventura Piattaforme PC, Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One/Series X Anno di uscita 2011 Sviluppatore/i Mojang Studios / Microsoft Durata media di gioco Oltre 100 ore (senza un vero limite massimo) Ideale per Giocatori che vogliono libertà creativa illimitata e possibilità di costruzione senza limiti

Minecraft potrebbe sembrare una scelta strana per una lista di giochi simili a Pokémon Pokopia, ma il legame è profondo. Gli sviluppatori di Pokopia alla Omega Force hanno specificatamente citato Minecraft come influenza fondamentale, e i critici hanno definito Pokopia una fusione tra Animal Crossing e Minecraft con una veste in stile Pokémon.

Il popolare gioco sandbox condivide quel ritmo di “raccogli-costruisci-migliora” che anima Pokopia, e qui l’unico limite è la tua immaginazione. La Modalità Creativa ti offre blocchi infiniti e totale libertà di costruire qualsiasi cosa tu riesca a immaginare, dai castelli alle fattorie fino a un’intera città.

Perché l'abbiamo scelto Minecraft è la base sandbox su cui è stato costruito Pokémon Pokopia. La libertà creativa illimitata e la mod Pixelmon lo rendono una scelta imprescindibile.

La modalità Sopravvivenza aggiunge la raccolta di risorse e mob ostili per chi vuole un po’ di adrenalina. E la mod Pixelmon aggiunge letteralmente i Pokémon a Minecraft: cattura, battaglie, riproduzione, tutto quanto. Con oltre 300 milioni di copie vendute, giochi come Pokémon Pokopia devono molto a Minecraft.

Il mio verdetto: se la parte dedicata alla costruzione di Pokopia ti ha conquistato, Minecraft ti offre quella stessa libertà, moltiplicata all’infinito.

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10. Palworld [Gioco di sopravvivenza con creature simile a Pokopia]

Il nostro punteggio Enebameter 7.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Genere Sopravvivenza in mondo aperto, collezionismo di creature Piattaforme PC, Xbox One/Series X Anno di uscita 2024 (Accesso anticipato) Sviluppatore/i Pocketpair Durata media di gioco 50–100 ore Ideale per Giocatori che vogliono la compagnia delle creature di Pokopia unita al combattimento di sopravvivenza

Palworld prende la compagnia delle creature che Pokopia gestisce con delicatezza e la butta in un sandbox di sopravvivenza con armi da fuoco, costruzione di basi e automazione industriale. È il cugino ribelle alla riunione di famiglia: chiassoso, controverso e impossibile da ignorare.

Nel primo mese si sono buttati nella mischia oltre 25 milioni di giocatori, e quando si parla di giochi come Palworld, la conversazione torna sempre su Pokopia. Catturi i Pals, li assegni alle postazioni di lavoro, li allevi per migliorare le loro statistiche e combatti contro i boss.

L’atmosfera è l’esatto opposto di quella di Pokémon Pokopia. È caotica, ripetitiva e a volte assurda. La costruzione della base è sorprendentemente articolata, con strutture a più livelli e linee di produzione automatizzate che spingono la formula della raccolta di creature ben oltre quanto la maggior parte dei giochi simili a Pokémon Pokopia oserebbe fare.

Perché l’abbiamo scelto Palworld trasforma la delicata cura delle creature di Pokémon Pokopia in un selvaggio sandbox di sopravvivenza. Il suo enorme numero di giocatori dimostra che questa formula funziona con un tono completamente diverso.

È ancora in Early Access, quindi ci sono qualche bug. Ma per chi ama giochi come Pokémon Pokopia e cerca un’esperienza di raccolta delle creature con un tocco più crudo, Palworld colma una lacuna che nessun altro gioco di questa lista riesce a colmare.

Il mio verdetto: se vuoi il lato (un po’) più cupo e selvaggio del collezionismo di creature, Palworld trasforma il concetto accogliente di Pokémon Pokopia in una vera e propria avventura di sopravvivenza.

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Il mio verdetto generale sui migliori giochi simili a Pokémon Pokopia

Che tu stia valutando se scegliere tra Pokémon Pokopia e Animal Crossing o che tu stia semplicemente cercando qualcosa di nuovo, sappi che ogni gioco in questa lista racchiude un po’ di ciò che rende speciali titoli come Pokémon Pokopia.

La scelta giusta dipende da quale aspetto dell’esperienza ti ha colpito di più.

Qual è oggi il miglior punto di partenza per giochi simili a Pokémon Pokopia?

Per la creazione e la personalizzazione del mondo in tempo reale → Animal Crossing: Nuovi Orizzonti . È il gioco della serie Animal Crossing con il punteggio più alto, che rispecchia lo spirito di costruzione di una comunità di Pokémon Pokopia meglio di qualsiasi altro titolo disponibile.

→ . È il gioco della serie Animal Crossing con il punteggio più alto, che rispecchia lo spirito di costruzione di una comunità di Pokémon Pokopia meglio di qualsiasi altro titolo disponibile. Per l’agricoltura e i legami sociali profondi → Stardew Valley . Le trame articolate dei personaggi non giocanti e i cicli di coltivazione appaganti ti terranno impegnato per i prossimi mesi. La modalità cooperativa per un massimo di quattro giocatori aggiunge una nuova dimensione e, con il porting su Switch 2 già confermato, il momento non potrebbe essere migliore.

→ . Le trame articolate dei personaggi non giocanti e i cicli di coltivazione appaganti ti terranno impegnato per i prossimi mesi. La modalità cooperativa per un massimo di quattro giocatori aggiunge una nuova dimensione e, con il porting su Switch 2 già confermato, il momento non potrebbe essere migliore. Per il ciclo “creatura-habitat” → Viva Piñata . Questo gioco ha inventato quella formula e continua a farlo in modo brillante, a quasi 20 anni di distanza.

→ . Questo gioco ha inventato quella formula e continua a farlo in modo brillante, a quasi 20 anni di distanza. Per la libertà in stile sandbox → Dragon Quest Builders 2 . Condivide letteralmente lo stesso DNA di Pokémon Pokopia grazie al team di Omega Force.

→ . Condivide letteralmente lo stesso DNA di Pokémon Pokopia grazie al team di Omega Force. Per qualcosa di più selvaggio → Palworld. Porta la raccolta delle creature in un caotico territorio di sopravvivenza.

Da quando ho finito Pokopia, ho passato in totale più di 100 ore con questi giochi, e ognuno di loro mi ha dato quella sensazione familiare che mi fa dire “ancora un’ultima missione”. È proprio questo il segno distintivo dei migliori giochi come Pokémon Pokopia, e non credo che smetterò presto.

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