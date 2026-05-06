15 najlepszych gier podobnych do „Moonlighter” w 2026 roku dla miłośników przytulnych gier typu looter

Gry takie jak „Moonlighter” wytyczyły wyjątkową niszę dla graczy, którzy uwielbiają łączyć przygodę z handlem. Cykl rozgrywki w „Moonlighter” – polegający na nocnych walkach w losowo generowanych lochach oraz prowadzeniu przytulnego sklepiku w ciągu dnia – zainspirował cały gatunek gier typu „bohater-kupiec”.

Po latach zgłębiania gier typu roguelite i symulacji zarządzania doszedłem do wniosku, że żadna z nich nie odtwarza magii „Moonlighter” – ale kilka z nich jest bardzo blisko. Na tej liście znajdziesz 15 gier, które oddają radość z walki z potworami, uzupełniania półek, tworzenia ekwipunku i nawiązywania relacji, łącząc przytulny urok z ekscytującą eksploracją.

Nasze 3 najlepsze propozycje gier podobnych do „Moonlighter”

Zanim przejdziemy do pełnych recenzji, oto trzy wyróżniające się tytuły, które lepiej niż pozostałe łączą handel, przygodę i przyjemny postęp w grze. Spędziłem dziesiątki godzin przy każdej z tych gier i przy ich wyborze brałem pod uwagę mechanikę rozgrywki, dopracowanie oraz opinie społeczności. Każda z nich oddaje ducha „Moonlighter”, dodając jednocześnie własny, unikalny akcent do przygody bohatera-kupca.

Moonlighter 2: Niekończąca się skarbnica (2025) – Długo oczekiwana kontynuacja rozszerza oryginalną formułę o większe sklepy, bardziej rozbudowany system rzemiosła i niebezpieczniejsze lochy, zachowując jednocześnie wciągającą pętlę „kupiec za dnia, bohater nocą”. Recettear: Opowieść o sklepie z przedmiotami (2010) – Gra, która zapoczątkowała trend „RPG o prowadzeniu sklepu”. Zarządzaj swoim sklepem, ustalaj ceny i wysyłaj poszukiwaczy przygód do lochów po łupy w tej uroczej i fantazyjnej klasycznej grze menedżerskiej. Dave the Diver (2023) – Łączy eksplorację głębin morskich, wędkarstwo i zarządzanie restauracją w przepięknym pikselowym świecie; każde nurkowanie to przygoda, a bar sushi to czysta przyjemność.

Nie zatrzymuj jeszcze przewijania! Zaraz zobaczysz, jak te trzy tytuły wypadają na tle pozostałych, i odkryjesz więcej gier podobnych do „Moonlighter”, które sprawią, że znów zechcesz naostrzyć miecz i uzupełnić zapasy na półkach.

Wszystko, co musisz wiedzieć o Moonlighter

„Moonlighter” to coś więcej niż tylko ulubieniec sceny indie – to gra, która pomogła zdefiniować nowy, hybrydowy gatunek łączący eksplorację lochów, zarządzanie biznesem i przyjemny postęp w grze. Gracze wcielają się w postać Willa, skromnego sklepikarza, którego marzenia znacznie wykraczają poza jego mały sklepik w prowincjonalnym miasteczku. Każdej nocy wyrusza on do niebezpiecznych, generowanych proceduralnie lochów, by zebrać łupy, a za dnia sprzedaje te ciężko zarobione skarby, by sfinansować kolejną przygodę. Ta sprytna pętla rozgrywki wciąga graczy satysfakcjonującym rytmem ryzyka i nagrody.

Z biegiem czasu „Moonlighter” stał się punktem odniesienia dla gier łączących akcję i ekonomię w jedną spójną całość. Niezależnie od tego, czy pociąga cię płynna walka, perfekcyjna grafika pikselowa, czy też wzruszające poczucie ambicji, „Moonlighter” pozostaje współczesnym klasykiem, który wciąż inspiruje zarówno twórców, jak i fanów.

Historia Moonlighter

Wydana w 2018 roku gra Moonlighter szybko stała się niespodziewanym hitem, urzekając graczy połączeniem walki w stylu RPG akcji z symulacją prowadzenia sklepu. Gra, opracowana przez Digital Sun, czerpała inspirację z retro gier typu dungeon crawler, tytułów menedżerskich, takich jak „Recettear: Opowieść o sklepie z przedmiotami”, oraz z gatunku roguelite, który w tamtym czasie szybko zyskiwał na popularności. Połączenie generowania proceduralnego, żywej grafiki pikselowej i sprytnej mechaniki ekonomicznej wyróżniało ją zarówno na tle tradycyjnych gier RPG, jak i typowych symulacji prowadzenia sklepu.

Twórcy nieustannie udoskonalali i rozbudowywali grę poprzez liczne aktualizacje i dodatki DLC, wprowadzając nowe lochy, ulepszenia ułatwiające rozgrywkę oraz dodatkowe systemy wyposażenia, które sprawiały, że fani pozostawali zaangażowani w grę jeszcze długo po premierze.

Jego niezmienna popularność i uznanie krytyków ostatecznie utorowały drogę dla gry „Moonlighter 2”, która ma trafić do wczesnego dostępu 19 listopada 2025 roku. Kontynuacja zapowiada rozbudowane zarządzanie sklepem, bardziej skomplikowane systemy rzemiosła oraz głębszą eksplorację w stylu roguelike – a wszystko to przy zachowaniu uwielbianego cyklu dnia i nocy, który sprawił, że oryginalna gra była tak wciągająca.

Co sprawia, że Moonlighter jest tak wyjątkowy?

„Moonlighter” to w zasadzie dwie gry współistniejące w idealnej harmonii. W ciągu dnia jesteś sprytnym sklepikarzem – ustalasz ceny towarów, oczarowujesz klientów i rozbudowujesz swoje małe imperium biznesowe, jedna transakcja po drugiej. Ale gdy tylko zachodzi słońce, zamieniasz fartuch na zbroję i zanurzasz się w pełnych potworów lochach w poszukiwaniu łupów, którymi warto się pochwalić

To właśnie to sprytne podwójne życie sprawia, że każda wyprawa do lochu ma znaczenie. Skarby, które przynosisz do domu, dosłownie finansują twoje marzenia o wielkości w handlu detalicznym. Każdej nocy rozważasz swoje opcje: zejść o jedno piętro niżej w poszukiwaniu rzadszego ekwipunku, czy spieniężyć zyski, póki masz przewagę?

To delikatne połączenie zgiełku, heroizmu i ryzyka sprawia, że Moonlighter jest tak wciągający. Dodaj do tego wspaniałą grafikę pikselową, przytulną ścieżkę dźwiękową i zaskakującą głębię emocjonalną, a otrzymasz grę, która nie tylko symuluje prowadzenie sklepu – ona gloryfikuje każdego gracza z przedsiębiorczym zacięciem i pragnieniem przygody.

Czym gry takie jak „Moonlighter” różnią się od tradycyjnych gier RPG

W przeciwieństwie do tradycyjnych gier RPG, które skupiają się wyłącznie na walce, eksploracji i (kolejnym) ratowaniu świata, gry takie jak „Moonlighter” łączą zarządzanie biznesem, strategię ekonomiczną i odrobinę przyjaznego kapitalizmu. Nie zajmujesz się tylko zdobywaniem punktów doświadczenia – ustalasz ceny, targujesz się z klientami i decydujesz, czy walczyć z potworami, czy sprawdzić zawartość ekwipunku.

Rozgrywka oparta na podwójnym życiu: w dzień jesteś kupcem układającym towary na półkach, a nocą zagłębiasz się w lochy w poszukiwaniu nowych zapasów.

w dzień jesteś kupcem układającym towary na półkach, a nocą zagłębiasz się w lochy w poszukiwaniu nowych zapasów. Postęp oparty na zyskach: zamiast być tylko powodem do przechwałek, zdobyte łupy bezpośrednio finansują twoją kolejną wielką przygodę.

zamiast być tylko powodem do przechwałek, zdobyte łupy bezpośrednio finansują twoją kolejną wielką przygodę. Relaksująca, ale wymagająca rozgrywka : rozgrywka przeplata się między pełnymi adrenaliny walkami a spokojnym prowadzeniem sklepu, co pozwala uniknąć wypalenia.

rozgrywka rozgrywka przeplata się między pełnymi adrenaliny walkami a spokojnym prowadzeniem sklepu, co pozwala uniknąć wypalenia. Stawka wydaje się osobista: nie ratujesz królestwa; ratujesz swoją małą firmę przed bankructwem. I z jakiegoś powodu jest to o wiele bardziej stresujące.

Krótko mówiąc, gry takie jak „Moonlighter” wywracają formułę RPG do góry nogami, przypominając nam, że nawet bohaterowie muszą zbilansować księgi.

15 najlepszych gier podobnych do Moonlighter, od których się uzależnisz

A teraz część, która sprawia najwięcej radości – prawdziwy powód, dla którego tu trafiłeś. Zebrałem 15 gier podobnych do „Moonlighter”, które oferują idealne połączenie lochów, transakcji i uroczego chaosu.

1. Moonlighter 2: Niekończąca się skarbnica [Prawdziwa kontynuacja dla każdego fana Moonlightera]

Nasz wynik 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG typu roguelike z motywem sklepikarza Platformy PC (wczesny dostęp od 19 listopada 2025 r.), PS5, Xbox Series X/S (premiera w przyszłości) Rok premiery 2025 (wczesny dostęp) Twórca/twórcy Digital Sun / 11 bit studios Średni czas rozgrywki Do ustalenia – przewidywane ponad 30 godzin Mocne strony Większe sklepy, nowe systemy rzemiosła, bardziej rozbudowane lochy w stylu roguelike

Digital Sun powraca do świata Rynoki z grą Moonlighter 2 – ambitną kontynuacją, która zachowuje podstawową mechanikę prowadzenia sklepu i eksploracji lochów. Wczesne zapowiedzi ujawniają trójwymiarową grafikę w stylu cel-shading, rozbudowane możliwości dostosowywania sklepu oraz wielopoziomowe lochy, które zapowiadają większą różnorodność niż w oryginalnej części.

Spodziewaj się, że dni spędzisz na ulepszaniu swojego sklepu, a noce na walce z nowymi typami przeciwników. Wprowadzenie trybu kooperacji oraz wydarzeń na rynku społecznościowym zapowiada jeszcze bogatszą ekonomię.

Premiera w ramach wczesnego dostępu 19 listopada 2025 r. oznacza, że gracze będą mogli wpływać na rozwój gry, jednocześnie ciesząc się nową zawartością na bieżąco. Mimo że gra nie została jeszcze wydana, ta kontynuacja zajmuje pierwsze miejsce na naszej liście, ponieważ zapowiada udoskonalenie wszystkiego, co sprawiło, że pierwsza część była wyjątkowa.

Dlaczego to wybraliśmy Bardzo spodobało nam się, jak Moonlighter 2 rozwija wciągającą rozgrywkę poprzedniej części, wprowadzając jednocześnie większe sklepy i bardziej skomplikowane lochy w stylu roguelike. Wczesne materiały sugerują dopracowaną ewolucję, na którą fani tak długo czekali.

Jeśli uwielbialiście pierwowzór i pragniecie bardziej rozbudowanego prowadzenia sklepu w połączeniu z wymagającymi wyprawami do lochów, „Moonlighter 2” wydaje się idealnym kolejnym krokiem. Pamiętajcie jednak, że w trakcie okresu wczesnego dostępu funkcje gry będą z czasem udoskonalane.

Ocena końcowa: Obiecująca kontynuacja, która rozszerza formułę „bohatera-kupca” o większe sklepy, bardziej rozbudowany system rzemiosła oraz tryb współpracy. Fani powinni zaznaczyć w kalendarzach datę 19 listopada 2025 roku.

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LuminousBeta ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Wczesna wersja gry „Moonlighter 2” wydaje się idealnym rozwinięciem oryginału. Rozbudowane systemy sklepu i lochów już mnie wciągnęły.

2. Recettear: An Item Shop’s Tale [Oryginalna gra RPG w stylu Moonlighter, osadzona w świecie sklepu z przedmiotami]

Nasz wynik 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG o prowadzeniu sklepu z lochami w stylu roguelike Platformy PC Rok wydania 2010 Twórca/twórcy EasyGameStation / Carpe Fulgur Średni czas gry ~20 godzin fabuły głównej Mocne strony Rozbudowana mechanika targowania się, ekscentryczni klienci, klasyczne lochy

Przed Moonlighterem była Recettear, kultowa japońska gra doujin, która wyznaczyła kierunek dla przygód sklepikarzy. Wcielasz się w Recette, młodą kupcową spłacającą dług poprzez prowadzenie sklepu z przedmiotami. Ustalaj ceny, negocjuj z klientami i eksploruj losowo generowane lochy, aby uzupełnić zapasy na półkach.

System targowania się w grze jest zaskakująco rozbudowany, a postacie są uroczo ekscentryczne. Jedna z recenzji użytkownika podkreśla, jak wciągająca rozgrywka sprawia, że czas mija niepostrzeżenie: gracze często podnoszą wzrok znad ekranu w trakcie handlu i zdają sobie sprawę, że „nagle jest już 3 nad ranem”.

Dlaczego to wybraliśmy Jako pionier gier RPG o handlarzach, Recettear zdefiniował strukturę, na której opierają się Moonlighter i jego następcy. Jego szczegółowy system targowania się i ekscentryczny humor nadal nie tracą na aktualności.

Ponad dekadę później Recettear pozostaje uroczym, wymagającym i satysfakcjonującym doświadczeniem dla fanów, którzy lubią łączyć kapitalizm z eksploracją lochów.

Ocena końcowa: Jeśli chcesz poznać początki gier RPG o prowadzeniu sklepu i docenisz bezlitosną fabułę związaną ze spłatą długów, Recettear jest pozycją obowiązkową.

LateNightTrader ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Mechanika tej gry polegająca na „kupowaniu tanio i sprzedawaniu drogo” sprawiła, że nie mogłem zasnąć aż do północy. Negocjowanie cen i eksplorowanie lochów to idealne połączenie biznesu i przygody.

3. Dave the Diver [Życie pod wodą w stylu Moonlighter]

Nasza ocena 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Eksploracja oceanów i symulacja restauracji Platformy PC, Nintendo Switch, PS5, PS4 Rok wydania 2023 Twórca/twórcy MINTROCKET / NEXON Średni czas gry ~24 godziny na fabułę główną; do 34 godzin na ukończenie gry Mocne strony Wspaniała grafika pikselowa, wciągająca mechanika nurkowania, urocze zarządzanie barem sushi

W grze „Dave, nurek”” zamiast oświetlonych blaskiem księżyca lochów czekają na gracza lśniące błękitne głębiny. W ciągu dnia gracz nurkuje w tętniącym życiem oceanie, łowi ryby, odkrywa tajemnice i ulepsza swój sprzęt. Nocą prowadzi uroczą restaurację sushi, opracowując przepisy i zarządzając personelem. Atmosfera gry jest jednocześnie relaksująca i ekscytująca.

Gracze uwielbiają niekończącą się różnorodność zajęć – wędkowanie, uprawę roli, polowanie, rozwiązywanie zagadek i gotowanie – oraz chwalą domową atmosferę i wciągającą rozgrywkę.

Dlaczego to wybraliśmy Nie mogliśmy się oderwać od gry „Dave, nurek””. Połączenie eksploracji i zarządzania restauracją zaspokaja tę samą potrzebę co w „Moonlighter”, oferując jednocześnie wyjątkowy podwodny akcent.

Fabuła jest lekka, ale dzięki sprytnym postaciom i zaskakującym zwrotom akcji gracz pozostaje w nią zaangażowany. Każdy powrót do oceanu przynosi nowe odkrycia i składniki do menu.

Ocena końcowa: Radosna przygoda, która udowadnia, że wędkowanie i przygotowywanie sushi mogą być równie wciągające jak plądrowanie lochów i prowadzenie sklepu. Idealna pozycja dla graczy poszukujących radosnej, a jednocześnie głębokiej rozgrywki.

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SushiSoul ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Atmosfera, muzyka i ta mała restauracja sushi to czysta rozkosz. Łowienie ryb, a potem serwowanie ich uśmiechniętym klientom nigdy mi się nie nudzi.

4. Stardew Valley [Przyjemna alternatywa dla Moonlighter z uprawą roli i rzemiosłem]

Nasz wynik 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja życia i RPG o tematyce rolniczej Platformy PC, Nintendo Switch, PS4, PS Vita, Xbox One, urządzenia mobilne Rok wydania 2016 Twórca/twórcy ConcernedApe Średni czas gry 50–100 godzin (główne zadania) Mocne strony Niekończąca się zawartość, urocze postacie, relaksująca, ale dająca poczucie celu rozgrywka

Jeśli marzysz o powolnym postępie w grze Moonlighter, ale chcesz zamienić łupy z potworów na plony i przyjaźnie, Stardew Valley to złoty standard. Odziedziczasz zaniedbaną farmę i przekształcasz ją w kwitnące gospodarstwo, jednocześnie zaprzyjaźniając się z mieszkańcami miasteczka, eksplorując kopalnie i tworząc wszystko, od zraszaczy po rękodzieło.

Gra jest uwielbiana za swoją atmosferę i ogromną różnorodność treści. Gracze opisują ją jako „grę idealną”, w której rozgrywka, atmosfera, grafika i fabuła płynnie się ze sobą łączą.

Dlaczego to wybraliśmy Niewiele gier może się równać z połączeniem komfortu i głębi, jakie oferuje Stardew. Gra oddaje radość z budowania życia i biznesu od podstaw, oferując jednocześnie wystarczająco dużo eksploracji lochów, by zadowolić fanów Moonlighter.

Oprócz uprawiania roli w grze czekają na gracza sezonowe festiwale, romantyczne związki oraz zaskakująco wymagająca lochowa przygoda, która zaspokoi miłośników gier typu roguelike. W Pelican Town można z łatwością spędzić setki godzin, nie nudząc się ani przez chwilę.

Ocena końcowa: Ponadczasowe arcydzieło, które zachęca do zwolnienia tempa, nawiązywania relacji i odnajdywania sensu w codziennych czynnościach.

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FarmLifeForever ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 „Stardew Valley” wydaje się być listem miłosnym do samego życia. Każdy najmniejszy gest – sadzenie nasion, łowienie ryb, wręczanie prezentów – daje poczucie prawdziwego ciepła. Ta gra nigdy się nie nudzi.

5. UnderMine [Przygoda w stylu roguelike w duchu Moonlighter]

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Roguelike akcji z wydobywaniem surowców i rozwojem postaci Platformy PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Thorium Średni czas rozgrywki ~20 godzin w przypadku przejścia głównej fabuły Mocne strony Satysfakcjonujący system reliktów i klątw, trwałe ulepszenia, nieograniczona powtarzalność rozgrywki

UnderMine przenosi cię w głąb zdradliwych jaskiń, gdzie każda rozgrywka jest inna. Przedzieraj się przez pomieszczenia pełne pułapek, zbieraj złoto i relikwie, a następnie wykorzystaj zdobyte środki, by odblokować trwałe ulepszenia dla swojej postaci.

Pochwały krytyków podkreślają dopracowaną mechanikę roguelike tej gry. Gracze uwielbiają to, jak postępy w grze zachęcają do rozegrania kolejnej rundy, i doceniają fakt, że porażki traktują jako okazję do nauki.

Dlaczego to wybraliśmy UnderMine doskonale oddaje uczucie „jeszcze jednego przejścia” dzięki trwałym ulepszeniom i wyważonemu poziomowi trudności, plasując się wśród najlepszych gier typu roguelike dla fanów Moonlighter.

Chociaż styl graficzny jest prosty, rozgrywka wciąga. Każda rozgrywka oferuje nowe kombinacje relikwii i klątw, dzięki czemu walka nie traci na świeżości. Jeśli szukasz wymagającej gry typu dungeon crawler, która szanuje Twój czas, UnderMine spełni Twoje oczekiwania.

Ocena końcowa: dopracowana gra typu roguelike, w której wydobywanie złota i walka z hordami wrogów daje niekończącą się satysfakcję.

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GoldenRelic ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Rozwój gry sprawia, że wciąż do niej wracam. Nawet gdy los nie jest dla mnie łaskawy, zawsze mam poczucie, że czegoś się nauczyłem i że następna rozgrywka będzie lepsza.

6. Potion Permit [Wzruszająca gra symulacyjna o rzemiośle w stylu „Moonlighter”]

Nasza ocena 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja życia i RPG z elementami rzemiosła Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, urządzenia mobilne Rok premiery 2022 Twórca/twórcy MassHive Media / PQube Średni czas gry ~30–40 godzin (szacunki twórców) Mocne strony Zagadki alchemiczne, urocze miasteczko, nacisk na relacje międzyludzkie

W grze „Potion Permit” wcielasz się w rolę chemika z małej wioski, który przygotowuje lekarstwa dla chorych mieszkańców – to wspaniała pozycja w kolekcji najlepszych gier symulacyjnych. Zbierasz zioła, warzysz eliksiry w minigrach i nawiązujesz przyjaźnie, które mają wpływ na fabułę.

Tempo gry jest wolniejsze niż w „Moonlighter”, ale nagradza cierpliwość. Ulepszanie laboratorium i leczenie mieszkańców daje poczucie celu. Mechanika relacji dodaje grze serca, sprawiając, że każde wyleczenie wydaje się znaczące.

Dlaczego to wybraliśmy Potion Permit to przytulna alternatywa dla gier typu dungeon crawler. Mechanika tworzenia przedmiotów i budowania relacji oddaje urok Moonlightera w bardziej swobodnej atmosferze.

Pomimo drobnych problemów technicznych gracze doceniają fantazyjną oprawę oraz motywację do interakcji i nawiązywania przyjaźni z mieszkańcami wioski.

Ocena końcowa: Łagodna symulacja życia, w której warzenie mikstur i nawiązywanie przyjaźni są równie satysfakcjonujące jak pokonywanie potworów.

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HerbalHealer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ta gra jest dokładnie taka, jakiej oczekiwałem od przytulnej gry RPG. Nawiązywanie przyjaźni z mieszkańcami wioski i przygotowywanie lekarstw sprawiło, że gra mnie wciągnęła, mimo kilku błędów.

7. Kult Baranka [Mroczna hybryda „Moonlighter” i gry menedżerskiej]

Nasz wynik 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Gra akcji typu roguelike z elementami budowania bazy Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Rok premiery 2022 Twórca/twórcy Massive Monster / Devolver Digital Średni czas rozgrywki ~14–21 godzin (kampania i dodatki) Mocne strony Piękna grafika, czarny humor, systemy zarządzania sektą

W grze „Kult Baranka” wcielasz się w opętaną owieczkę, która musi założyć i przewodzić kultowi, jednocześnie pokonując generowane proceduralnie lochy. Czas dzielisz między eksplorację lochów a zarządzanie kultem – indoktrynację wyznawców, budowę obiektów i odprawianie rytuałów. Ta pętla przypomina cykl dnia i nocy z gry „Moonlighter”, ale ma mroczniejszy charakter.

Dlaczego to wybraliśmy Gra łączy budowanie bazy i walkę w stylu roguelike z nieodpartym stylem, co plasuje ją wśród najlepszych gier RPG akcji. Prowadzenie sekty przypomina zarządzanie sklepem – tylko że stawka jest wyższa.

Gracze chwalą świetną fabułę, bossów, broń, rozgrywkę i muzykę, a także doceniają kontrast między uroczą grafiką a mrocznymi motywami.

Ocena końcowa: sprytne, przerażające i urocze połączenie zarządzania i akcji, które jest równie wciągające, co niezwykłe.

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CultHero ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Nie wiem, dlaczego tak bardzo kocham tę grę. Fabuła, bossowie i muzyka są fenomenalne, a tworzenie własnej sekty daje dziwnie satysfakcjonujące uczucie.

8. Cataclismo [Strategiczna gra budowlana dla graczy Moonlighter, którzy cenią sobie głębię zarządzania]

Nasza ocena 8.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Strategia czasu rzeczywistego i obrona wieży Platformy PC Rok wydania 2025 (wersja 1.0 – 20 marca; wczesny dostęp – lipiec 2024 r.) Twórca/twórcy Cyfrowe Słońce / Koń w kapturze Średni czas rozgrywki ~20 godzin Mocne strony Modułowa konstrukcja bazy, wiele trybów rozgrywki, klimatyczna fabuła

Twórcy gry Moonlighter przedstawiają Cataclismo – jednoosobową grę RTS, która zasługuje na miejsce wśród najlepszych gier strategicznych dla graczy lubujących się w zarządzaniu zasobami i kreatywnym rozwiązywaniu problemów. Budujesz ufortyfikowane osady, by odeprzeć hordy potworów. Kampania obejmuje kilkanaście misji i oferuje tryby przetrwania, potyczek oraz tryb swobodnej rozgrywki.

Po spędzeniu około 20 godzin przy grze recenzenci chwalili jej głębię, poziom trudności oraz satysfakcjonujący postęp w rozgrywce. Możliwość wstrzymania gry i zaplanowania kolejnych ruchów pozwala graczom eksperymentować z różnymi projektami fortów.

Dlaczego to wybraliśmy Cataclismo pogłębia filozofię projektową studia Digital Sun, kładąc nacisk na strategiczne budowanie i zarządzanie zasobami. Jest to idealna propozycja dla graczy, którzy pokochali zarządzanie sklepem w Moonlighter i pragną większej kontroli nad budowlami oraz systemami obronnymi.

Modułowy system budowy w Cataclismo przemawia do graczy, którzy lubią planowanie i ulepszanie w Moonlighter, ale pragną większej złożoności strategicznej. Wersja w ramach wczesnego dostępu z 2024 roku już zapowiadała się obiecująco, a pełna premiera przynosi dopracowaną mechanikę i nową zawartość.

Ocena końcowa: dopracowana gra strategiczna, która zaspokaja pragnienie zarządzania, dodając do tego apokaliptyczny akcent.

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WallBuilder ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Po wielu godzinach budowania i obrony całkowicie mnie to wciągnęło. Modułowa konstrukcja gry „Cataclismo” oraz wymagająca kampania sprawiają, że każde zwycięstwo wydaje się zasłużone.

9. Mageseeker: A League of Legends Story [RPG akcji z energią walki przypominającą Moonlighter]

Nasz wynik 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG akcji z mechaniką kradzieży zaklęć Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Rok premiery 2023 Twórca/twórcy Digital Sun / Riot Forge Średni czas rozgrywki ~12 godzin Mocne strony Szybka, płynna walka; poruszanie się za pomocą łańcuchów; wciągająca fabuła

W grze „Poszukiwacz magii” wcielasz się w postać Sylasa, buntowniczego maga, który uwalnia się z okowów Demacii. Walka skupia się na kradzieży zaklęć przeciwników i stylowym wykorzystywaniu ich przeciwko nim. Krótki czas rozgrywki i płynna mechanika walki sprawiają, że „Mageseeker” to świetna odskocznia między dłuższymi grami. Chociaż nie ma tu elementu prowadzenia sklepu, satysfakcja z ulepszania umiejętności i opanowywania kombinacji zaklęć przypomina system rozwoju postaci w grze „Moonlighter”.

Dlaczego to wybraliśmy „Mageseeker” oferuje dynamiczną akcję i znaczące ulepszenia, nawiązujące do energii walki znanej z „Moonlighter”. To krótka, ale ekscytująca przygoda, która zdecydowanie wyróżnia się w kategorii najlepszych gier typu hack-and-slash.

Recenzenci zauważyli, że gra jest bardzo godna polecenia, ponieważ jej ukończenie zajmuje zaledwie około 12 godzin. Gracze doceniają jej oprawę graficzną, ścieżkę dźwiękową oraz pomysłową mechanikę kopiowania zaklęć.

Ocena końcowa: Stylowa gra RPG akcji, która udowadnia, że Digital Sun potrafi wpleść klimat „Moonlighter” w nowy świat.

SpellSlinger ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Grafika i muzyka są oszałamiające. Kradzież zaklęć przeciwników i wykorzystywanie ich przeciwko nim nigdy się nie nudzi – idealne rozwiązanie dla krótkiej, intensywnej gry RPG.

10. Dzieci Morty [Roguelike z fabułą dla fanów Moonlighter]

Nasza ocena 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Roguelike RPG z fabułą Platformy PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, urządzenia mobilne Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Dead Mage / 11 bit studios Średni czas rozgrywki ~14 godzin fabuły głównej Mocne strony Wzruszająca fabuła, lokalny tryb kooperacji, postępy oparte na rodzinie

Dzieci Morty to gra typu roguelike poświęcona tematyce rodziny. Gracz wciela się w różnych członków klanu Bergsonów, którzy walczą z zepsuciem zagrażającym ich światu. Każda postać posiada unikalne umiejętności, a ulepszenia są przenoszone między kolejnymi rozgrywkami.

Rozgrywki w grze „Dzieci Morty”” są krótkie – idealne na szybkie sesje – a jednocześnie nadrzędna fabuła sprawia, że każda wyprawa ma znaczenie. Dynamika relacji rodzinnych przypomina prowadzenie sklepu w grze „Moonlighter”, ale z bardziej intensywną walką.

Dlaczego to wybraliśmy Połączenie akcji w stylu roguelike i poruszającej opowieści sprawia, że Dzieci Morty jest jedną z najlepszych gier fabularnych dla fanów emocjonalnej głębi Moonlighter.

Gracze doceniają lokalny tryb kooperacji i zalecają poświęcenie grze czasu, aby mogła się rozwinąć, zauważając, że staje się to satysfakcjonującym doświadczeniem. Jeden z recenzentów zauważył, że fabuła i narracja całkowicie go wciągnęły, chwaląc głęboką i emocjonalną historię.

Ocena końcowa: Pięknie wykonana gra typu roguelike, która łączy więzi rodzinne z satysfakcjonującą walką. Świetna propozycja dla par lub przyjaciół poszukujących wspólnej przygody.

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CoopClan ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Ta gra bardzo mi się podobała – grałam w nią razem z moim partnerem. Fabuła i narracja były wspaniałe, a możliwość wcielenia się w różne postacie z rodziny sprawiała, że gra nie traciła na atrakcyjności.

11. Spiritfarer [Emocjonująca podróż dla graczy „Moonlighter” poszukujących głębi]

Nasz wynik 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja zarządzania i przygodowa gra eksploracyjna Platformy PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, urządzenia mobilne Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Thunder Lotus Games Średni czas rozgrywki ~20–35 godzin Mocne strony Wzruszająca fabuła, piękna grafika, łagodna mechanika zarządzania

W grze Spiritfarer wcielasz się w kapitana statku, który przewozi dusze do zaświatów. Po drodze zarządzasz statkiem, gotujesz posiłki, uprawiasz ziemię i budujesz przytulne domy dla swoich pasażerów.

Nie ma tu walki, ale satysfakcja z ulepszania statku i dbania o dusze przypomina mechanikę zarządzania i rozwoju znaną z gry „Moonlighter”.

Dlaczego to wybraliśmy „Spiritfarer” stanowi medytacyjną alternatywę dla eksploracji lochów. Jego emocjonalna narracja i systemy zarządzania przemawiają do graczy poszukujących łagodniejszych wrażeń.

Jeden z krytyków pochwalił jej różnorodną i wciągającą rozgrywkę, zwracając uwagę, że gra przedstawia graczom dopracowane postacie oraz porusza tematy związane ze stratą i życzliwością. Gracze określają ją jako relaksującą, skłaniającą do refleksji i melancholijną grę, w której humor równoważy wzruszające momenty. Inny użytkownik stwierdził, że gra „na zawsze pozostanie w moim sercu”, podkreślając wpływ jej grafiki, muzyki i opowieści.

Ocena końcowa: Pełna duszy przygoda, łącząca zarządzanie zasobami z poruszającą fabułą. Trzymajcie chusteczki pod ręką.

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SoulSailor ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Ta gra na zawsze pozostanie w moim sercu. Fabuła, grafika i muzyka sprawiły, że każde pożegnanie nabrało znaczenia i przyniosło mi pocieszenie.

12. Rogue Legacy 2 [Roguelike oparty na dziedzictwie, przypominający wyprawy do lochów w Moonlighter]

Nasza ocena 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma typu roguelike Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Cellar Door Games Średni czas rozgrywki ~30 godzin Mocne strony Rozwój postaci w kolejnych generacjach, zróżnicowane klasy, płynna walka

Rogue Legacy 2 stanowi rozwinięcie oryginalnej gry, oferując nowe klasy postaci, ulepszoną walkę oraz ogromne zamki do podbicia. Za każdym razem, gdy twoja postać ginie, jej potomek przejmuje kontrolę, dziedzicząc cechy i wyposażenie, co tworzy poczucie postępu międzypokoleniowego.

Jeśli podoba ci się eksploracja lochów w grze „Moonlighter”, ale szukasz wyzwania bardziej zorientowanego na akcję, to jest to fantastyczny wybór. Ogromna różnorodność klas i ulepszeń sprawia, że każda rozgrywka jest wyjątkowa.

Dlaczego to wybraliśmy Rogue Legacy 2 zapewnia nieograniczoną powtarzalność rozgrywki dzięki ulepszeniom międzypokoleniowym i różnorodnym stylom walki. To wciągająca platformówka dla fanów, którzy uwielbiają eksperymentować.

W recenzjach użytkowników zwraca się uwagę, że system walki jest trudny do opanowania, ale łatwy do zrozumienia, a gracze chwalą jego głębię.

Ocena końcowa: dopracowana gra typu roguelike, która nagradza eksperymentowanie i wytrwałość. Spodziewaj się stromej krzywej nauki i satysfakcjonującego rozwoju.

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HeirApparent ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 System walki jest rozbudowany i satysfakcjonujący. Każdy nowy spadkobierca wiąże się z nowymi wyzwaniami, co sprawia, że z niecierpliwością czekam na to, jakie cechy otrzymam następnym razem.

13. Slay the Spire [Roguelike z walką kartową i pętlą progresji znaną z Moonlighter]

Nasz wynik 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Roguelike z budowaniem talii Platformy PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, urządzenia mobilne Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Mega Crit Games Średni czas gry ~59 godzin Mocne strony Głęboka strategia karciana, nieskończone kombinacje, wciągająca pętla „jeszcze jedna rozgrywka”

Slay the Spire łączy budowanie talii z mechaniką roguelike. Każda rozgrywka polega na wspinaniu się na wieżę poprzez dobieranie kart, zarządzanie energią i podejmowanie decyzji dotyczących wyboru ścieżek.

Chociaż nie ma tu zarządzania sklepem, uczucie budowania i udoskonalania talii przypomina kompletowanie asortymentu sklepowego. Każdy wybór karty ma znaczenie, podobnie jak dobieranie odpowiednich przedmiotów do sprzedaży.

Dlaczego to wybraliśmy Głębia strategiczna i powtarzalność rozgrywki w Slay the Spire przypominają pętlę progresji z Moonlighter. Mechanika budowania talii wnosi świeże spojrzenie na formułę gier typu roguelike.

Gracze opisują tę grę jako fantastyczną i wciągającą, w którą poświęcają setki godzin. Inny użytkownik zauważa, że choć styl graficzny jest skromny, dynamiczna rozgrywka sprawia, że traci się poczucie czasu.

Ocena końcowa: Pozycja obowiązkowa dla fanów gier strategicznych, którzy lubią planować, dostosowywać się do sytuacji i obserwować, jak ich dzieło nabiera kształtu w trakcie kolejnych rozgrywek.

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CardCrafter ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Niezwykle wciągająca gra. Spędziłem setki godzin na wspinaniu się na Spire i wciąż odkrywam nowe strategie. Dodajcie tylko więcej postaci!

14. Kupiec z nieba [Symulacja handlowa oddająca ducha handlu znanego z gry „Moonlighter”]

Nasza ocena 7.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja handlu i zarządzania Platformy PC, Nintendo Switch, Xbox One Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Coldwild Games / Plug In Digital Średni czas rozgrywki ~8–10 godzin na zdobycie wszystkich osiągnięć Mocne strony Relaksująca rozgrywka handlowa, urocza sceneria statków powietrznych, lekka strategia

W grze „Kupiec z nieba” wcielasz się w rolę kapitana statku powietrznego. Twój cel: kupuj tanio, sprzedawaj drogo i zbuduj dochodowe imperium handlowe wśród latających wysp.

Będziesz ulepszać swój statek, kupować magazyny i odkrywać nowe trasy. Gra jest mniej wymagająca niż „Moonlighter”, ale zaspokaja tę samą potrzebę równoważenia podaży i popytu.

Dlaczego to wybraliśmy Kupiec z nieba skupia się wyłącznie na aspekcie handlowym rozgrywki znanej z Moonlighter. Spokojne tempo i niebiańska sceneria sprawiają, że jest to urocza odskocznia od bardziej intensywnych gier.

Nie ma tu walki, więc gra jest idealna dla graczy, którzy uwielbiają aspekt handlowy, ale wolą spokojną rozgrywkę. Krótka kampania oznacza, że można ją ukończyć w jeden weekend.

Ocena końcowa: Przytulna symulacja handlu, idealna dla tych, którzy lubią kupować i sprzedawać towary bez martwienia się o wrogów.

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SkyTrader ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Budowanie własnego imperium handlowego w chmurach to prawdziwa przyjemność. Ulepszanie statku i poszukiwanie najlepszych okazji zapewniło mi rozrywkę na wiele godzin.

15. Littlewood [Spokojna gra po zakończeniu przygody, przypominająca sen na jawie z Moonlighter]

Nasz wynik 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja życia polegająca na budowaniu miasta Platformy PC, Nintendo Switch Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Sean Young / SmashGames Średni czas gry 20–40 godzin, w zależności od tego, ile zbudujesz Mocne strony Swobodne budowanie, spokojne tempo, uroczy mieszkańcy

Wyobraź sobie, że podróż bohatera dobiegła końca, a ty musisz odbudować świat – na tym opiera się fabuła gry Littlewood. Gra pozwala ci całkowicie swobodnie projektować swoje miasto: przenosić budynki, tworzyć lasy i jeziora oraz kształtować krajobraz według własnego uznania.

Nie ma tu walki ani presji czasu; zamiast tego cieszysz się zbieraniem zasobów, podnoszeniem umiejętności i budowaniem relacji we własnym tempie.

Dlaczego to wybraliśmy Littlewood stanowi spokojną alternatywę dla nocnych bitew w Moonlighter. Nacisk na kreatywność i relaks sprawia, że gra jest idealna dla graczy poszukujących medytacyjnego doświadczenia. Wyróżnia się wśród najlepszych gier typu „cozy” dla graczy, którzy przedkładają kreatywność i spokój nad walkę.

Littlewood to przytulna, relaksująca i medytacyjna gra, chwalona przez graczy za bezstresową rozgrywkę i urocze postacie. Jeden z recenzentów zauważył, że Littlewood z łatwością zapewnia 20–40 godzin rozgrywki, w zależności od tego, ile czasu poświęcisz na projektowanie swojego miasteczka.

Ostateczna ocena: Spokojna gra typu „budowanie miasta” dla tych, którzy wolą projektować i dekorować niż walczyć z potworami. Najlepiej sprawdza się, gdy potrzebujesz chwili odpoczynku.

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ZenBuilder ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Ta gra jest cudownie przytulna i sprzyja kontemplacji. Projektowanie mojej wioski i odblokowywanie nowych postaci sprawiło, że w najlepszy możliwy sposób straciłem poczucie czasu.

Tabela podsumowująca

Pozycja Gra Uwagi / Mocne strony 1 Moonlighter 2 – prawdziwa kontynuacja dla każdego fana Moonlightera Rozszerza systemy sklepowe, wprowadza trójwymiarowe lochy oraz tryb współpracy. 2 Dave the Diver – życie pod falami w stylu Moonlighter Wspaniała grafika pikselowa, różnorodne zajęcia i zarządzanie restauracją. 3 Stardew Valley – przytulna alternatywa dla „Moonlighter” z uprawą roli i rzemiosłem Niekończąca się zawartość, szczere relacje oraz relaksująca, a jednocześnie dająca poczucie celu rozgrywka. 4 Recettear – oryginalna gra RPG typu „Moonlighter” z motywem sklepu Rozbudowana mechanika targowania się i niecodzienny humor. 5 Kult Baranka – mroczna hybryda „Moonlighter” i gry menedżerskiej Łączy budowanie bazy z akcją i mrocznym humorem. 6 UnderMine – przygoda w stylu roguelike w duchu Moonlighter Wciągający system reliktów i trwałe ulepszenia. 7 Dzieci Morty – oparta na fabule gra typu roguelike dla fanów Moonlighter Wzruszająca fabuła i rozwój postaci oparty na relacjach rodzinnych. 8 Spiritfarer – emocjonująca podróż dla graczy „Moonlighter” poszukujących głębi Symulator zarządzania z poruszającą opowieścią. 9 Rogue Legacy 2 – gra typu roguelike oparta na dziedzictwie, przypominająca wyprawy do lochów w Moonlighter Rozwój międzypokoleniowy i różnorodne klasy postaci. 10 Potion Permit – wzruszająca symulacja rzemiosła w stylu Moonlighter Mechanika rzemiosła i relacji w połączeniu z uroczą grafiką pikselową. 11 Mageseeker – RPG akcji z energiczną walką w stylu „Moonlighter” Szybka walka polegająca na kradzieży zaklęć i krótki czas rozgrywki. 12 Slay the Spire – roguelike z walką kartową i pętlą progresji znaną z Moonlighter Głęboka strategia budowania talii i wysoka powtarzalność rozgrywki. 13 Cataclismo – strategiczna gra typu „builder” dla graczy „Moonlighter”, którzy cenią sobie głębię zarządzania Modułowa budowa bazy i zróżnicowane tryby gry. 14 Kupiec z nieba – symulacja handlu oddająca ducha kupieckiego z Moonlighter Relaksująca rozgrywka handlowa i krótka kampania. 15 Littlewood – spokojna gra po zakończeniu przygody, przypominająca sen na jawie z „Moonlighter” Swobodna rozbudowa, przytulna atmosfera, medytacyjne tempo.

Moja ogólna ocena

Dla graczy, którzy dopiero zaczynają przygodę z tym hybrydowym gatunkiem, Moonlighter 2 jest idealnym punktem wyjścia – oferuje najbardziej dopracowaną pętlę rozgrywki łączącej prowadzenie sklepu z eksploracją lochów oraz wprowadza tryb kooperacji, umożliwiający wspólne przygody.

Dave the Diver to idealna propozycja dla tych, którzy szukają spokojnej rozgrywki, a jednocześnie bogatej w treść; nurkowanie w poszukiwaniu składników i prowadzenie baru sushi to zajęcia zarówno relaksujące, jak i satysfakcjonujące.

Jeśli szukasz długoterminowej symulacji życia z nieograniczonymi możliwościami, Stardew Valley pozostaje bezkonkurencyjne. Każda z tych najlepszych gier budzi poczucie własności i odkrywania, które sprawiają, że ten gatunek jest tak atrakcyjny.

Często zadawane pytania