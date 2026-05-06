I migliori giochi simili a Lethal Company del 2026 per l’horror in modalità cooperativa e il caos della sopravvivenza

Giochi come Compagnia letale riescono a catturare quella strana e meravigliosa sensazione in cui sei terrorizzato ma allo stesso tempo ridi a crepapelle. Se hai mai provato a raccogliere il bottino in qualche edificio maledetto mentre il tuo amico urla nella chat di prossimità come se fosse il suo grande momento da film horror, sai esattamente di cosa sto parlando. C’è qualcosa di quasi rassicurante nel farsi prendere dal panico tutti insieme, prendere decisioni terribili e correre a perdifiato verso un’uscita che due secondi prima non esisteva proprio.

Questa lista attinge proprio a quella stessa energia del tipo “ho paura ma mi sto divertendo un mondo”, piena zeppa di errori di squadra, traumi legati ai mostri e storie che tirerai fuori ogni volta che vi vedrete. Considera questa guida come la tua mappa per ancora più caos in modalità cooperativa, momenti di panico a tarda notte e nuove occasioni per dare la colpa ai tuoi amici per le loro scelte discutibili. E credimi, ne faranno un sacco.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Compagnia letale

I 20 migliori titoli di questa lista hanno in serbo tante cose interessanti. Prima di affrontarli, ho dato un’occhiata ai 3 giochi simili a Compagnia letale che catturano al meglio la sua atmosfera e il suo gameplay unici. Questi sono i miei preferiti:

1 Deep Rock Galactic 2020 Il miglior gioco in stile Lethal Company che ti mette nei panni di nani spaziali, impegnati a estrarre risorse e a combattere creature terrificanti su un pianeta alieno ostile con biomi variegati. Buy now 2 Left 4 Dead 2 2009 Un capolavoro di Valve nel genere degli sparatutto cooperativi contro gli zombie, con un'iconica modalità cooperativa a 4 giocatori che garantisce un'elevata rigiocabilità, dato che ogni sessione di lotta contro gli zombie è sempre diversa dalle altre. Buy now 3 Alien: Isolation 2014 Questo gioco horror ti farà stringere il controller come se ti dovesse l'affitto, mentre cerchi di sfuggire ad Alien a bordo della Sevastopol e di superare in astuzia quella creatura che impara in fretta e riesce a fiutarti o sentirti da un miglio di distanza. Buy now

Hai già capito dove si va a parare: un mix di gameplay cooperativo, comunicazione tramite chat vocale, horror, esplorazione e raccolta di oggetti. Ma questo è solo un riscaldamento. Scorri verso il basso e ti spiegherò perché questi 20 giochi sono alternative ideali all’onnipotente Compagnia letale.

I 20 migliori giochi simili a Compagnia letale che ogni fan dovrebbe provare

Sei arrivato a destinazione, quindi ecco l’ambita lista che ti avevo promesso un attimo fa. Aspettati giochi che puntano sulla sopravvivenza di squadra, la ricerca di risorse rischiosa, mostri terrificanti, chat di prossimità e il caos imprevedibile dei giocatori: una ricetta formidabile per giochi come Compagnia letale.

1. Deep Rock Galactic [Il migliore per l'estrazione mineraria e l'esplorazione di grotte generate proceduralmente]

Il nostro voto 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco FPS cooperativo Piattaforme Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2020 Sviluppatore/i Ghost Ship Games, Coffee Stain Publishing Ideale per FPS basato sulle classi e esplorazione a squadre Cosa mi è piaciuto Grotte esplorabili generate proceduralmente

Deep Rock Galactic è un FPS cooperativo basato sulle classi con un gameplay incredibilmente vario. Puoi scegliere tra diverse classi, tra cui perforatore, esploratore, artigliere e ingegnere, e lanciarti nell’esplorazione in squadra di caverne generate proceduralmente.

A mio avviso, questo è un enorme vantaggio, poiché garantisce una rigiocabilità e una varietà infinite. Deep Rock Galactic offre sessioni veloci e basate su obiettivi che riescono sempre a essere divertenti, imprevedibili e un mix di comicità e paura.

Perché l'abbiamo scelto Abbiamo scelto Deep Rock Galactic per il suo mix perfetto tra sparatutto in prima persona e horror, esplorazione di caverne e livelli generati proceduralmente.

La progressione appagante e la personalizzazione dell’equipaggiamento sono tra le sue caratteristiche principali. Inoltre, proprio come Lethal Company, Deep Rock Galactic ha una community attiva e mette la comunicazione tra i giocatori al centro del suo gameplay.

Il mio verdetto: con un punteggio degli utenti su Metacritic di 8,4, Deep Rock Galactic è uno dei giochi simili a Compagnia letale più apprezzati. Uno sparatutto emozionante che unisce estrazione mineraria, esplorazione e lavoro di squadra non passa mai di moda per i fan.

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2. Left 4 Dead 2 [Il migliore per sparare a orde di zombie in modalità cooperativa]

Il nostro punteggio 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco FPS, survival horror Piattaforme Windows, macOS, Linux, Xbox 360 Anno di uscita 2009 Sviluppatore/i Valve Ideale per Sparatutto cooperativo contro gli zombie Cosa mi è piaciuto Una community attiva che mantiene il gioco sempre fresco

Dovresti sottoporti a una lobotomia per dimenticarti di Left 4 Dead 2. Il primo era eccellente, ma questo è il massimo in fatto di sparatutto con gli zombie. Il gameplay cooperativo a 4 giocatori, dal ritmo serrato, non delude mai, e le orde di zombie che marciano per divorarti il cervello sono terrificanti come sempre.

Left 4 Dead 2 ha un'IA dinamica chiamata "Director" che cambia il ritmo e la comparsa degli zombie, mantenendo il gameplay sempre vario. La community di modding del gioco è ancora attiva e offre un flusso infinito di contenuti per una rigiocabilità senza fine.

Perché l’abbiamo scelto Gioca a questo titolo se ami i classici sparatutto con gli zombie con un tocco di horror, momenti di gioco divertenti e chat vocali memorabili.

Left 4 Dead 2 punta sul lavoro di squadra, sul coordinamento e su una strategia efficace, che completano le sue partite brevi ma estremamente intense. Non credo che mi stancherò mai di questo gioco, anche se ci gioco fin dai tempi del liceo.

Il mio verdetto: il miglior sparatutto con zombie mai realizzato da Valve ha un punteggio degli utenti su Metacritic di 8,3, il che significa che offre un’esperienza straordinaria. Provalo se ti piace fare a pezzi zombie in un’atmosfera sanguinolenta con un massimo di quattro giocatori, per il massimo della carneficina e qualche momento pazzesco da “oh , cavolo!”.

3. Alien: Isolation [Il migliore per un’esperienza horror spaziale da brivido]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Survival horror, stealth, azione-avventura Piattaforme Windows, OS X, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS Anno di uscita 2014 Sviluppatore/i Creative Assembly, Sega Ideale per Un horror da brividi a bordo di una stazione spaziale abbandonata Cosa mi è piaciuto L'atmosfera inquietante nello spazio

Alien: Isolation è senza dubbio uno dei giochi più spaventosi a cui abbia mai giocato. Avevo circa 19 anni quando è uscito, e la sua rivoluzionaria IA da “inseguitore” mi ha fatto rimanere paralizzato sul posto. Sai bene di cosa si tratta: quel bruttissimo Alien gigante che ti insegue e ti divora più in fretta di un alligatore.

Il gioco punta tutto sulla furtività e sulla gestione delle risorse, punendo chi cerca di sfrecciare a tutta velocità per la stazione spaziale abbandonata. Il sound design è fantastico e suggestivo, e la struttura labirintica dei livelli amplifica il senso di terrore e di catastrofe imminente.

Perché l’abbiamo scelto Abbiamo scelto questo gioco per il suo inquietante horror spaziale e per l’IA in continua evoluzione dell’Alien che dà la caccia al giocatore, regalando alcuni dei momenti più spaventosi che potrai mai vivere in un videogioco.

Alien: Isolation è un horror dal ritmo lento che ti tiene sempre con il fiato sospeso. È un capolavoro dell’horror per giocatore singolo che trasforma ogni sessione in una lotta contro le tue paure più profonde. Dopotutto, è proprio quello che cerchi in un gioco horror, no?

Il mio verdetto: Alien: Isolation è tra i migliori giochi simili a Compagnia letale per gli appassionati di horror, con un punteggio degli utenti su Metacritic di 8,3. Se sei un po’ fifone, non giocarci; avrai incubi per mesi. Altrimenti, buttati e divertiti con l’Alien.

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4. GTFO [Il migliore per il PvE hardcore con zombie, fino a quattro giocatori]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco FPS Piattaforme Windows Anno di uscita 2019 Autore/i 10 Chambers Ideale per Sparatutto strategico PvE con zombie Cosa mi è piaciuto Modalità cooperativa a 4 giocatori

GTFO è uno dei giochi cooperativi più impressionanti e uno sparatutto PvE hardcore a 4 giocatori in cui il coordinamento è fondamentale. Ti farai strada sparando a orribili zombie e affronterai lunghe missioni in più fasi con obiettivi significativi.

Tuttavia, GTFO non è un semplice sparatutto con gli zombie. Dovrai muoverti furtivamente e pianificare i tuoi attacchi, mentre la tensione sale e il tuo cuore inizia a pompare sangue a mille. La difficoltà impegnativa di GTFO potrebbe non essere adatta a tutti, ma è estremamente gratificante, soprattutto se lo giochi come dovrebbe essere giocato, con lavoro di squadra e una strategia ben definita.

Perché l’abbiamo scelto GTFO è un gioiellino cooperativo che punta tutto sul lavoro di squadra, sul coordinamento e sulla comunicazione vocale per andare avanti nel gioco.

GTFO è pensato per gruppi guidati dalla comunicazione vocale e tattiche coordinate, il che lo rende uno dei migliori giochi simili a Compagnia letale per un divertimento multiplayer senza fine. Il punteggio degli utenti su Metacritic, pari a 7,4, la dice lunga sulla sua qualità complessiva.

Il mio verdetto: consiglio GTFO ai giocatori pazienti che non puntano sempre sulle tattiche “corri e spara”, ma apprezzano invece il lavoro di squadra, la pazienza e il coordinamento perfetto, essenziali per andare avanti e sopravvivere.

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5. Back 4 Blood [Il migliore per annientare orde di zombie a ritmo serrato]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco FPS Piattaforme Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Anno di uscita 2021 Sviluppatore/i Turtle Rock Studios, Warner Bros. Games Ideale per Azione frenetica piena di zombie Cosa mi è piaciuto I modificatori delle carte che cambiano le regole del gioco

Back 4 Blood è un fantastico sparatutto in prima persona e, onestamente, uno dei migliori giochi horror su PS5. La cosa bella è che è disponibile su tutte le altre piattaforme ed è il successore spirituale di Left 4 Dead, con una novità che include i modificatori delle carte.

Queste carte ti permettono di vivere un’esperienza diversa a ogni partita, rendendo ancora più avvincente il combattimento cooperativo frenetico con incontri vari con i nemici. La varietà è fondamentale, perché le sessioni di Back 4 Blood non sono mai uguali, specialmente nella divertente modalità cooperativa.

Perché l’abbiamo scelto Uno dei migliori giochi FPS simili a Compagnia letale, in cui uccidi orde di zombie e usi i modificatori a carte per diversificare il gameplay.

I giocatori possono godersi una campagna o scegliere una modalità in stile “orda” se vogliono mettere alla prova i propri limiti di sopravvivenza. La data di uscita più recente di Back 4 Blood (2021) significa che il gioco è ancora vivo e vegeto. Ci sono ancora contenuti stagionali e aggiornamenti regolari, che rendono Back 4 Blood sempre fresco ed emozionante.

Il mio verdetto: se ti è piaciuto Left 4 Dead 2 (o il primo), Back 4 Blood è una versione modernizzata del leggendario sparatutto con gli zombie. Il punteggio degli utenti su Metacritic, pari a 5,3, potrebbe essere fuorviante, dato che il gioco vanta una base di giocatori enorme ed è molto apprezzato su Steam.

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6. Hunt: Showdown [Il migliore per la caccia alle taglie ad alto rischio e alto guadagno]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco FPS Piattaforme Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Anno di uscita 2019 Sviluppatore/i Crytek, Koch Media Ideale per Caccia ai mostri ad alto rischio e grandi ricompense Cosa mi è piaciuto Grafica accattivante e ottimo sound design

Hunt: Showdown aggiunge un tocco di autenticità al gameplay di tipo "extraction". È un gioco PvPvE, in cui dai la caccia ai mostri evitando i rivali (gli altri giocatori). Questo gioco ad alto rischio e alto rendimento è carico di tensione in ogni momento, con conseguenze permanenti in caso di morte e la perdita di tutto il bottino se muori.

Sviluppato con il rinomato Cry Engine, Hunt: Showdown offre una fedeltà visiva estrema, con effetti sonori superbi e un’atmosfera che rende l’inseguimento davvero avvincente. Il ritmo lento e tattico premia la furtività e la pazienza, e una strategia adeguata ti porterà molto lontano.

Perché l'abbiamo scelto Abbiamo scelto il classico di Crytek per la sua atmosfera inquietante e le intense battaglie PvPvE, dove questo sparatutto di estrazione mostra il suo vero valore.

Adoro Hunt: Showdown per la sua difficoltà estrema e le storie uniche che nascono dagli incontri tra i giocatori, mescolate alla caccia ai mostri, il che crea un clima di pericolo e tensione a tutto tondo.

Il mio verdetto: il punteggio degli utenti su Metacritic di Hunt: Showdown, pari a 7,1, è lodevole, ma penso che sia decisamente sottovalutato. È uno dei migliori giochi simili a Compagnia letale che fonde horror, stealth, sparatorie e meccaniche di estrazione in un pacchetto visivamente stupendo.

7. Killing Floor 2 [Il migliore per un’intensa sopravvivenza tra gli zombie e scene gore da far venire la nausea]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco FPS, survival horror Piattaforme Windows, PS4, Xbox One Anno di uscita 2016 Sviluppatori Tripwire Interactive, Hardsuit Labs, Saber Interactive Ideale per Scene di violenza esagerata in un mondo infestato dagli zombie Cosa mi è piaciuto Il sistema di perk e classi che definisce i ruoli dei giocatori

Killing Floor 2 è uno dei giochi horror multiplayer più popolari, con intense modalità di sopravvivenza contro orde di nemici organizzate in ondate e con difficoltà crescente. Pensalo come Left 4 Dead 2, ma con un po’ più di varietà, soprattutto nel sistema di perk e classi che definisce i ruoli all’interno della squadra.

Killing Floor 2 porta il livello di violenza al 101%, dato che ogni proiettile sparato che colpisce il tuo nemico fa sgorgare il sangue a fiotti, inondando il pavimento. Il sistema di tiro del gioco è davvero soddisfacente, con un feedback delle armi molto realistico che fa sembrare ogni pistola un vero e proprio cannone.

Perché l’abbiamo scelto Il sangue a volontà, le sparatorie appaganti e i DLC regolari di Killing Floor 2 rendono il gioco divertente e sempre fresco per gli appassionati di sparatutto con gli zombie.

Come in Left 4 Dead, le partite di Killing Floor 2 sono brevi ma altamente rigiocabili e perfette per le sessioni in cooperativa. Eventi regolari e DLC offrono contenuti sempre nuovi, rendendo Killing Floor 2 un’avventura a cui tornerai sempre e in cui scoprirai sempre qualcosa di nuovo.

Il mio verdetto: Killing Floor 2 ha un punteggio degli utenti su Metacritic pari a 7, e i giocatori adorano le sue armi potenti, il gore esagerato e la modalità cooperativa. Essendo io stesso un fan della combinazione FPS + horror, concordo sul fatto che dovresti giocare a Killing Floor 2 se cerchi capolavori simili a Compagnia letale.

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8. Payday 2 [Il miglior simulatore di rapine in squadra e in modalità cooperativa]

Il nostro punteggio 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Stealth, FPS Piattaforme Windows, Linux, Xbox One, Xbox 360, PS3, PS4, Nintendo Switch Anno di uscita 2013 Sviluppatore/i Overkill Software, 505 Games Ideale per Simulatore di rapine tattiche Cosa mi è piaciuto Progressione e personalizzazione approfondite

Payday 2 è uscito più di dieci anni fa, cavolo. Ma anche oggi è un simulatore di rapine con un'altissima rigiocabilità, che dà il meglio di sé in modalità cooperativa. In squadra, puoi optare per un'azione furtiva oppure tirare fuori le pistole e sparare a tutto ciò che vedi come un pazzo.

Il complesso albero di progressione e la personalizzazione delle abilità rendono ogni partita diversa dalle altre, man mano che impari le meccaniche di gioco e migliori. Tuttavia, Payday 2 non è il tipico sparatutto perché richiede un coordinamento perfetto per portare a termine le missioni basate su obiettivi specifici.

Perché l’abbiamo scelto La migliore simulazione di rapina di sempre, con un approccio che alterna furtività e caos totale, equipaggiamenti personalizzabili e momenti di gioco cooperativo esilaranti.

La pianificazione e la specializzazione dei ruoli all’interno delle squadre sono davvero gratificanti. Payday 2 offre diverse mappe progettate in modo ingegnoso e un enorme ecosistema di DLC e mod che garantisce una varietà tale da mantenere vivo l’entusiasmo per il gioco anche a distanza di anni dall’uscita.

Il mio verdetto: il punteggio degli utenti su Metacritic di 4,2 non rende giustizia a Payday 2. È senza dubbio il simulatore di rapine più originale in assoluto, con un gameplay raffinato, una strategia che contrappone la furtività alle sparatorie sfrenate e un ciclo di gioco estremamente gratificante quando le rapine vengono eseguite alla perfezione.

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9. Warhammer: Vermintide 2 [Il miglior gioco Warhammer in co-op con divertenti combattimenti in prima persona]

Il nostro punteggio 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Azione Piattaforme Windows, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Fatshark Ideale per I fan di Warhammer che amano il combattimento corpo a corpo Cosa mi è piaciuto Gameplay fluido con tante classi di eroi

Warhammer: Vermintide 2 è il miglior gioco cooperativo incentrato sul combattimento corpo a corpo di questo universo. In perfetto stile Warhammer, ti farai strada a pugni e colpi di spada tra orde travolgenti di mostri autentici e porterai a termine vari obiettivi.

Adoro le sue classi di eroi ben distinte con meccaniche di combattimento approfondite che rendono il gioco stranamente avvincente. Tra le mie caratteristiche preferite c’è la progressione basata sul bottino. Ogni livello è pieno di bottino e sei incoraggiato a esplorare per trovare equipaggiamento migliore.

Perché l’abbiamo scelto Abbiamo scelto Vermintide 2 per i fan sfegatati di Warhammer a cui non dispiace sporcarsi le spade e spaccare qualche testa in questo mondo pieno di terrore.

Allo stesso tempo, i livelli sono progettati in modo più accurato, consentendo battaglie serrate e ad alta tensione che generano un caos spontaneo. Da appassionato di lavoro di squadra e amante dei combattimenti corpo a corpo intensi, Warhammer: Vermintide 2 soddisfa tutte le mie aspettative.

Il mio verdetto: molto apprezzato su Metacritic, con un punteggio degli utenti di 7,4, Warhammer: Vermintide 2 è uno dei migliori giochi simili a Compagnia letale ambientati nell’universo di Warhammer, con combattimenti brutali in cui si spaccano le teste, una progressione equilibrata e la modalità cooperativa.

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10. Dead by Daylight [Il miglior horror asimmetrico killer contro sopravvissuti]

Il nostro punteggio 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Survival horror Piattaforme Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch (versioni per Android e iOS non più disponibili) Anno di uscita 2016 Sviluppatori Behaviour Interactive, 505 Games, Deep Silver, NetEase Games, Starbreeze Studios Ideale per Horror asimmetrico in stile "nascondino" Cosa mi è piaciuto I vantaggi di gioco sia per i killer che per i sopravvissuti

Il gameplay variegato di Dead by Daylight lo rende uno dei migliori titoli di sopravvivenza multiplayer. Questo horror asimmetrico 4 contro 1 ruota attorno allo scontro tra killer e sopravvissuti. Quattro giocatori sono i sopravvissuti, mentre uno è il killer che li dà la caccia.

Il gioco al gatto e al topo, con salvataggi all’ultimo respiro, garantisce un’esperienza di gioco autentica e momenti di paura così intensi che ti faranno saltare dalla sedia. A rendere il tutto ancora più avvincente c’è l’ampio ventaglio di abilità per killer e sopravvissuti, che offrono vantaggi specifici e modificatori di gioco.

Perché l’abbiamo scelto Un’esperienza di nascondino da urlo con un gameplay cooperativo horror al massimo livello, con momenti intensi, ma super divertenti e memorabili in cui o corri o muori.

La semplice premessa da Dead by Daylight lo rende in realtà incredibilmente avvincente. Partite brevi ed emozionanti lasciano spazio a momenti memorabili, mentre gli aggiornamenti costanti e i crossover su licenza danno vita a un’esperienza irripetibile che non smette mai di stupirmi.

Il mio verdetto: i giochi di sopravvivenza multiplayer possono essere da brividi, e Dead by Daylight, con un punteggio degli utenti su Metacritic di 5,5, è un ottimo esempio di horror fatto come si deve. Provalo per il suo gameplay asimmetrico 4 contro 1, un gioco al gatto e al topo con colpi di scena e esiti inaspettati.

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11. The Forest [Un survival horror da brividi con un’IA cannibale]

Il nostro voto 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Survival horror Piattaforme Windows, PS4 Anno di uscita 2018 Sviluppatore/i Endnight Games Ideale per Sopravvivenza in modalità cooperativa ed esplorazione della foresta Cosa mi è piaciuto Una narrazione sottile e un'atmosfera tesa

Uno dei migliori giochi di sopravvivenza di sempre, The Forest, offre un vasto mondo aperto con meccaniche di sopravvivenza complete e un'IA cannibale che si evolve dinamicamente. The Forest ti mette nei panni di un protagonista naufragato che deve sopravvivere a orde di cannibali che cercano di mangiarti vivo.

Per farlo non basta scappare, ma devi anche costruire basi e piazzare trappole difensive per respingere i nemici. I cicli diurni e notturni cambiano drasticamente i livelli di minaccia, rendendo ogni notte una lotta mozzafiato per la sopravvivenza.

Perché l'abbiamo scelto Un gioco di sopravvivenza nella foresta da brividi, giocabile in modalità cooperativa, in cui i giocatori devono dare prova di un ottimo lavoro di squadra e di abilità nella ricerca di risorse per sopravvivere.

Soprattutto, The Forest permette di giocare in modalità cooperativa, dove il lavoro di squadra e l’esplorazione sono fondamentali per sopravvivere. The Forest è anche un gioco ricco di storia, ma la narrazione è per lo più ambientale, permettendo ai giocatori di immergersi nel mondo ed esplorarlo al proprio ritmo.

Il mio verdetto: il punteggio degli utenti su Metacritic di 7,5 per The Forest è giustificato, visto che si tratta di un classico mix di sopravvivenza e horror che mi spaventa ancora anche dopo averlo giocato più volte. Sopravvivi da solo o in modalità cooperativa e respingi i brutti cannibali costruendo una base, combattendo corpo a corpo e usando l’astuzia.

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12. I Figli della Foresta [Il migliore per la sopravvivenza in co-op in giungle fitte e spaventose]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Survival horror Piattaforme Windows Anno di uscita 2024 Sviluppatore/i Endnight Games, Newnight Ideale per Sopravvivenza in modalità cooperativa in una foresta fitta e inquietante Cosa mi è piaciuto Cannibali terrificanti con un’IA rinnovata per una sfida ancora più impegnativa

Ecco il sequel: I Figli della Foresta. Se il primo ti è sembrato spaventoso, questo è un seguito ancora più grande e terrificante, con un’IA più intelligente e ancora più cannibali ad attenderti. Crafting e costruzione più approfonditi, insieme a scenari horror da brividi, fanno parte di questa formula pluripremiata.

Come prima, puoi giocarci in modalità cooperativa, dove ti cimenterai in esplorazioni piene di tensione e incursioni per procurarti risorse sufficienti alla sopravvivenza. Essendo un gioco più recente, I Figli della Foresta è ancora più impressionante dal punto di vista visivo, con un design audio migliorato e una maggiore interattività ambientale.

Perché l’abbiamo scelto Un gioco ancora più spaventoso del suo predecessore, con una tensione alle stelle, un’IA dei cannibali più intelligente e incontri adrenalinici che ti terranno con il fiato sospeso.

Il gameplay di sopravvivenza a lungo termine crea una tensione costante, con incontri sorprendenti che non sono mai divertenti ma sempre terrificanti e caotici, anche con una strategia ben studiata.

Il mio verdetto: I Figli della Foresta si colloca tra i migliori giochi simili a Compagnia letale, con un punteggio degli utenti su Metacritic di 7,3. È una versione più grande e più tosta di The Forest, con un mondo aperto più ricco, meccaniche di sopravvivenza più approfondite e una modalità cooperativa altrettanto soddisfacente.

13. Grounded [Il migliore per uccidere insetti giganti e costruire basi in modalità cooperativa]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sopravvivenza Piattaforme Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch Anno di uscita 2022 Sviluppatore/i Obsidian Entertainment, Xbox Game Studios Ideale per Combattere contro grossi insetti e costruire basi Cosa mi è piaciuto Stile grafico stupendo e difficoltà ben bilanciata

Grounded è uno dei miei giochi cooperativi preferiti su Switch e, per fortuna, puoi giocarci anche su altre console. L’idea alla base del gioco è la sopravvivenza in un mondo in miniatura, dove piccoli personaggi devono affrontare grandi minacce. Queste grandi minacce sono insetti davvero fastidiosi che metterebbero a disagio persino gli australiani.

La costruzione cooperativa della base e la specializzazione dei ruoli in Grounded rendono questo gioco incredibilmente incentrato sul lavoro di squadra, proprio come dovrebbero essere giochi come Compagnia letale. L’avanzamento nelle prime fasi del gioco è soddisfacente e lineare, e porta gradualmente a una fase finale che sembra davvero meritata.

Perché l’abbiamo scelto Un gioco come Compagnia letale che combina sopravvivenza, caccia agli insetti e costruzione di basi in un pacchetto divertente ed emozionante con uno splendido stile grafico.

Lo stile grafico colorato rende questo gioco un po’ meno spaventoso, ma comunque abbastanza impegnativo. L’ideale è giocarci con qualche amico per godertelo al massimo e sfruttare la sua difficoltà scalabile.

Il mio verdetto: il punteggio degli utenti su Metacritic di 7,8 gioca a favore di Grounded. I giocatori apprezzano questo gioco per i suoi mondi infestati da insetti con incontri caotici, combattimenti contro boss impegnativi e meccaniche di sopravvivenza in cooperativa con una progressione equa e gratificante.

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14. Don’t Starve Together [Sopravvivenza brutale con elementi horror e modalità cooperativa]

Il nostro voto 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sopravvivenza Piattaforme Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Anno di uscita 2014 Sviluppatore/i Klei Entertainment Ideale per Sopravvivenza brutale con la morte permanente in gioco Cosa mi è piaciuto Costruzione cooperativa della base e raccolta delle risorse

Don’t Starve Together è un gioco di sopravvivenza con un unico obiettivo: non morire. Il suo stile grafico mi ricorda Coraline, e se l’hai visto, sai bene che è inquietante da morire. Beh, questo gioco è leggermente diverso, con una sopravvivenza dura e la minaccia del permadeath nella modalità cooperativa, sempre emozionante.

Don’t Starve Together presenta meccaniche di gioco profonde come la sanità mentale, i boss e le stagioni, con la costruzione creativa di basi e la raccolta di risorse. I server della vivace community del gioco offrono tantissime opportunità per sessioni divertenti, mentre innumerevoli mod trasformano in meglio l’esperienza.

Perché l'abbiamo scelto L’abbiamo scelto per la sua grafica inquietante e le meccaniche di sopravvivenza complete che puoi goderti in modalità cooperativa, evitando al contempo la temuta morte permanente.

Don’t Starve Together è difficile e spesso imprevedibile, l’ideale per partite memorabili di cui parlerai con i tuoi amici durante lunghe passeggiate o serate in compagnia.

Il mio verdetto: Don’t Starve Together è un simulatore di sopravvivenza in cooperativa con una grafica stilizzata e una posta in gioco alta, che premia la comunicazione, il coordinamento tra i giocatori e la costruzione creativa di basi. Il punteggio degli utenti di 7,9 su Metacritic è indicativo di un’ottima esperienza complessiva.

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15. Barotrauma [Il migliore per una simulazione subacquea inquietante]

Il nostro punteggio 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco RPG Piattaforme Windows, macOS, Linux Anno di uscita 2023 Sviluppatori Undertow Games, FakeFish Games, Daedalic Entertainment Ideale per Simulazione sottomarina ed esplorazione subacquea Cosa mi è piaciuto Scenari cooperativi imprevedibili che a volte possono essere davvero esilaranti

Barotrauma risveglierà le tue paure più profonde riguardo al misterioso mondo sottomarino. Questa simulazione cooperativa di sottomarini è basata sui ruoli e ogni giocatore, che può essere un ingegnere, un capitano o un medico, deve svolgere il proprio compito. La tensione di Barotrauma nasce dai suoi sistemi di gioco realistici.

I giocatori devono garantire una pressione adeguata, sigillare le falle e riparare lo scafo del sottomarino per evitare di annegare. Nonostante l’atmosfera cupa, Barotrauma è in realtà un caos divertente con alcuni momenti esilaranti in cui tutto va a rotoli.

Perché l’abbiamo scelto Barotrauma è il miglior simulatore sottomarino con un'ambientazione subacquea inquietante e un gameplay cooperativo complesso basato sui ruoli, che garantisce alti livelli di immersione e coinvolgimento.

Barotrauma è uno dei migliori giochi simili a Compagnia letale, dove una comunicazione e un coordinamento impeccabili sono fondamentali. Aggiungici mod uniche ed elementi di missione casuali, e otterrai un ciclo di gioco imprevedibile che ti terrà sempre all’erta.

Il mio verdetto: Barotrauma ha un punteggio degli utenti su Metacritic di 7,9 ed è uno dei giochi più amati simili a Compagnia letale. La gestione del sottomarino e l’esplorazione subacquea non lasciano nessuno indifferente, mentre gli elementi variabili delle missioni rendono ogni partita un territorio inesplorato.

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16. Le prove di Outlast [Horror cooperativo incentrato sulla furtività e sull’astuzia per superare in intelligenza i nemici]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Horror di sopravvivenza Piattaforme Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Anno di uscita 2024 Sviluppatore/i Red Barrels Ideale per Un horror basato sulla risoluzione di enigmi, giocabile in modalità cooperativa Cosa mi è piaciuto L'assenza di armi che rendono il giocatore impotente

La mia prima partita a Outlast mi ha lasciato a bocca aperta; che horror fantastico. Beh, Le prove di Outlast, uno dei giochi cooperativi più famosi su Xbox, PS e PC, ha avuto lo stesso effetto, ma questa volta ho condiviso le mie paure con gli amici. Si tratta di un gioco cooperativo con prove horror più brevi, incentrate sulla fuga e sulla furtività.

Dimentica il combattimento: non puoi prendere a pugni né sparare ai mostri. Il gioco ti torturerà con spaventi da brivido e terrore psicologico, dove un’atmosfera opprimente consumerà le tue ultime briciole di sanità mentale. Anche in modalità cooperativa, Le prove di Outlast è incredibilmente difficile.

Perché l’abbiamo scelto Un’alternativa da brivido a 4 giocatori a Compagnia letale, dove devi sfuggire ai mostri e muoverti di soppiatto mentre affronti enigmi e risolvi problemi.

Se sei bravo nel lavoro di squadra, riuscirai a superare le situazioni stressanti generate proceduralmente e a sfruttare un sistema di progressione gratificante che ti permette di personalizzare equipaggiamenti e strategie.

Il mio verdetto: Le prove di Outlast ha un punteggio utente Metacritic di 7,6. È un'eccezionale alternativa horror a Compagnia letale, in cui devi sfuggire ai mostri in modalità cooperativa, adattandoti alle diverse posizioni dei nemici, alle variazioni degli enigmi e ad altri colpi di scena spiacevoli.

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17. 7 Days to Die [Il migliore per sopravvivere in un mondo post-apocalittico invaso dagli zombie]

Il nostro punteggio 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Horror di sopravvivenza Piattaforme Windows, macOS, Linux, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Anno di uscita 2016 Autori The Fun Pimps, Telltale Publishing Ideale per Un gioco old-school in stile sandbox dove si fanno a pezzi gli zombie Cosa mi è piaciuto Progressione basata sull’abilità e sul crafting

Sono sicuro che 7 Days to Die offra ben più di 7 modi per morire. Questo gioco di sopravvivenza sandbox molto articolato ricorda gli sparatutto di zombie vecchio stile. Combatterai ondate di zombie, difenderai le basi e ti cimenterai in sistemi di crafting e abilità molto articolati che costituiscono il fulcro della progressione.

7 Days to Die è incentrato su orde gigantesche di zombie e su un gameplay basato sugli obiettivi. Questo significa che svuoterai i caricatori contro zombie senza cervello, mentre contemporaneamente porterai a termine gli obiettivi e curerai le tue ferite dopo intense battaglie.

Perché l'abbiamo scelto I fan adoreranno 7 Days to Die per il suo gameplay vecchio stile, ma ben rifinito, incentrato sull’uccisione di zombie, sugli obiettivi, sul crafting e sui sistemi di abilità.

L’enorme selezione di mod e la vivace community rendono il gioco vivo e pulsante, pronto ad accoglierti. Le sue lunghe campagne di sopravvivenza cooperative sono perfette per giocare in squadra, dove strategia, coordinamento e lavoro di squadra sono i tuoi strumenti più importanti.

Il mio verdetto: 7 Days to Die non reinventa la ruota, e il punteggio di 5,9 assegnato dagli utenti su Metacritic lo conferma. Orde di zombie, crafting e progressione basata sulle abilità sono i suoi pilastri fondamentali. Grazie alla modalità cooperativa e all’ampio supporto alle mod, questo gioco rimane divertente anche dopo mesi di gioco.

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18. Project Zomboid [Simulatore di sopravvivenza brutale con permadeath]

Il nostro punteggio 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sopravvivenza, RPG Piattaforme Windows, Linux, macOS Anno di uscita 2013 Autore/i The Indie Stone Ideale per Simulazione di sopravvivenza con conseguenze davvero dure Cosa mi è piaciuto Atmosfera opprimente con una narrazione ambientata nel mondo di gioco

Project Zomboid ha tutte le caratteristiche che trovi in altri giochi simili a Compagnia letale. È brutalmente difficile, con elementi di sopravvivenza realistici e la morte permanente. C’è anche la modalità cooperativa, che richiede un lavoro di squadra impeccabile, la difesa della base e la ricerca di rifornimenti.

Mi piace la narrazione sottile di Project Zomboid, che contribuisce a rendere ancora più cupa e deprimente l’atmosfera. Nonostante sia uscito da un po’, Project Zomboid rimane vivo grazie a una ricca comunità di modder e a uno sviluppo continuo.

Perché l’abbiamo scelto Un simulatore di sopravvivenza brutale in cui devi sopravvivere all’apocalisse zombie gestendo le tue statistiche, costruendo basi e cercando rifornimenti da solo o con gli amici.

Ti piaceranno le partite lunghe e ad alto rischio, i sistemi di inventario e salute approfonditi e l’esplorazione gratificante. Il gameplay basato sul rapporto rischio-ricompensa è una delle sue caratteristiche migliori, rendendo ogni partita completata con successo un motivo per festeggiare.

Il mio verdetto: Project Zomboid è perfetto per gli appassionati di simulatori di sopravvivenza che amano meccaniche dettagliate e un'esplorazione cooperativa del mondo che mettono alla prova la pazienza e l'ingegno del giocatore.

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19. SCUM [Un simulatore di sopravvivenza completo in un vasto mondo aperto]

Il nostro punteggio 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Sopravvivenza Piattaforme Windows Anno di uscita 2025 Autore/i Gamepires Ideale per Elementi di gioco di sopravvivenza in stile simulazione Cosa mi è piaciuto Un mondo aperto vastissimo pensato per i giocatori più accaniti

SCUM non è proprio un bel nome per un gioco, ma per fortuna non lo descrive affatto. Le sue meccaniche di sopravvivenza dettagliate, come il metabolismo, le statistiche, le ferite e la fame, sono realizzate in modo realistico. La sopravvivenza è fondamentale in questo vasto mondo aperto con dinamiche di estrazione sia PvP che PvE.

Il sistema approfondito di crafting e di progressione del personaggio di SCUM rendono il gioco davvero completo. Inoltre, gli eventi e le economie guidate dai giocatori aggiungono varietà, e SCUM sembra davvero vivo. Questo gioco mi ricorda DayZ in termini di brutalità, ma ha un gameplay di sopravvivenza più complesso.

Perché l'abbiamo scelto Il gioco di sopravvivenza più intenso con modalità PvE e PvP, il cui vasto mondo aperto e la brutalità dei giocatori accoglieranno solo i giocatori più tenaci.

Questo gioco non è per tutti: è pensato per i giocatori hardcore che amano i sistemi complessi, una progressione graduale e un gameplay tattico che punisce chi agisce d’impulso.

Il mio verdetto: l’idea alla base di SCUM non è originale, ma il modo in cui è presentata è autentico. La sopravvivenza in un mondo aperto non è mai stata così bella, specialmente in modalità cooperativa con un massimo di 4 giocatori, dove il lavoro di squadra è fondamentale per superare gli ostacoli, siano essi umani o ambientali.

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20. S.T.A.L.K.E.R.: L’ombra di Chernobyl [Il miglior gioco di sopravvivenza “Eurojank” con un’atmosfera coinvolgente]

Il nostro punteggio 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco FPS Piattaforme Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch Anno di uscita 2007 Sviluppatore/i GSC Game World, THQ, GSC World Publishing Ideale per Esplorare e sopravvivere nella Zona post-apocalittica Cosa mi è piaciuto Un mondo coinvolgente e un'IA che lo rende davvero realistico

S.T.A.L.K.E.R.: L’ombra di Chernobyl viene spesso etichettato come un “Eurojank”, un termine gergale usato per indicare i giochi europei poco rifiniti e a basso budget. Condivide alcune caratteristiche, ma il suo sandbox post-apocalittico, denso e ricco di atmosfera, insieme all’IA innovativa, non ha nulla da invidiare ai giochi AAA.

Le missioni non lineari di questo gioco e le scelte cruciali relative all’inventario e all’equipaggiamento rendono ogni viaggio nella Zona un’avventura unica. C’è una tensione costante causata da mutanti, anomalie radioattive e NPC ostili che cercano di sopravvivere e prosperare in questo mondo cupo.

Perché l’abbiamo scelto Un leggendario sparatutto ucraino che esplora le conseguenze dell’incidente di Chernobyl, e probabilmente il migliore del suo genere per gli appassionati di mondi di gioco coinvolgenti e accattivanti.

S.T.A.L.K.E.R.: L’ombra di Chernobyl è famoso per la sua community di modder che migliora la grafica e il gameplay del gioco. Questo accentua l’atmosfera cupa e la suspense legata all’esplorazione che solo i giochi della serie S.T.A.L.K.E.R. sanno offrire.

Il mio verdetto: se riesci a superare il gameplay un po’ goffo, S.T.A.L.K.E.R.: L’ombra di Chernobyl è un’esperienza di esplorazione sandbox indimenticabile che ti coinvolgerà completamente. Potrebbe essere il gioco "Eurojank" con il punteggio più alto su Metacritic, con un punteggio degli utenti di 8 ,4.

Tutto quello che devi sapere sui giochi simili a Compagnia letale

I 20 giochi che ti ho presentato offrono tantissimo spazio per avventure da brivido. I giochi simili a Compagnia letale combinano vari generi, come horror, sparatutto in prima persona (FPS), giochi di ruolo (RPG) e modalità cooperativa, offrendo un’esperienza sempre diversa a ogni partita.

In questa sezione, voglio parlarti più approfonditamente dei giochi simili a Compagnia letale e aiutarti a decidere quali titoli provare per primi per soddisfare la tua voglia di esperienze simili.

Come scegliere il gioco giusto simile a Compagnia letale

La domanda più ovvia: come scegliere quello giusto? Dipende dalle tue preferenze, dalla piattaforma che usi per giocare e dal tuo stile di gioco. Ecco i fattori più importanti da considerare:

Disponibilità sulla piattaforma . Scegli giochi come Compagnia letale che puoi giocare sulla tua piattaforma preferita. Alcuni giocatori vorranno giochi a due giocatori su Xbox, mentre altri cercheranno esperienze cooperative su PS5 o PC.

. Scegli giochi come Compagnia letale che puoi giocare sulla tua piattaforma preferita. Alcuni giocatori vorranno giochi a due giocatori su Xbox, mentre altri cercheranno esperienze cooperative su PS5 o PC. Difficoltà e curva di apprendimento . Se sei pronto per una sfida, opterai per Left 4 De ad 2, Alien: Isolation o persino SCUM per i loro sistemi di gioco complessi. Tra i giochi più accessibili ci sono Grounded, Warhammer: Vermintide 2 e Killing Floor 2.

. Se sei pronto per una sfida, opterai per Left 4 De ad 2, Alien: Isolation o persino SCUM per i loro sistemi di gioco complessi. Tra i giochi più accessibili ci sono Grounded, Warhammer: Vermintide 2 e Killing Floor 2. Dimensione della modalità cooperativa e supporto multiplayer . Considera il numero di giocatori nelle sessioni cooperative. La maggior parte dei giochi simili a Lethal Co mpany supporta 4 giocatori (come Deep Rock Galactic e Left 4 Dead 2, per esempio) e varie modalità multiplayer come PvE, PvP e PvPvE.

. Considera il numero di giocatori nelle sessioni cooperative. La maggior parte dei giochi simili a Lethal Co mpany supporta (come Deep Rock Galactic e Left 4 Dead 2, per esempio) e varie modalità multiplayer come PvE, PvP e PvPvE. Giochi a pagamento o gratuiti. I miei 20 giochi simili a Compagnia letale hanno prezzi diversi, ma sono per lo più accessibili anche con un budget limitato. Puoi anche considerare alternative gratuite, che ho evitato perché nella maggior parte dei casi non soddisfano gli elevati standard di questo gioco.

Perché i fan di Compagnia letale adoreranno questi giochi

Se ti è piaciuto Compagnia letale, giochi simili dovranno riuscire a ricreare almeno in parte quella sensazione. È impossibile trovare un gioco identico al 100%, ma puoi sempre trovare titoli che offrono un’esperienza emozionante, un caos cooperativo da brivido, ricerche di risorse piene di tensione, survival horror e azioni e scenari divertenti guidati dai giocatori.

La mia top 20 delle alternative include tutte queste caratteristiche in misura diversa. Deep Rock Galactic è perfetto, ma Left 4 Dead 2 adotta un approccio diverso e più serio alla formula. Allo stesso modo, Alien: Isolation punta sull’aspetto horror, mentre The Forest è più incentrato sulla sopravvivenza in modalità cooperativa.

Caratteristiche principali dei giochi in stile Compagnia letale

I giochi come Compagnia letale condividono caratteristiche distintive che li rendono adatti agli appassionati:

Modalità cooperativa, di solito con un massimo di 4 giocatori .

. Elementi horror, di solito come caratteristica principale o di fondo.

Sopravvivenza, rappresentata da meccaniche realistiche e dalla raccolta di risorse.

Gioco basato sul rapporto rischio/ricompensa, che premia la pianificazione attenta, il coordinamento e il lavoro di squadra.

Progressione, in genere attraverso sistemi di bottino e potenziamenti.

Generazione procedurale di livelli/missioni per garantire la rigiocabilità.

Chat vocale, che spesso è fondamentale per avere successo.

Fanno eccezione alcune opzioni per giocatore singolo come Alien: Is olation o S.T.A.L.K.E.R.: L’ombra di Chernobyl, ma sono comunque giochi degni di nota simili a Compagnia letale.

Il mio verdetto finale

Ogni gioco simile a Compagnia letale ha il suo modo di trasmettere paura, il suo gameplay cooperativo e le sue urla frenetiche: proprio ciò che rende Compagnia letale così memorabile. Ecco i miei consigli principali per chi non sa da dove cominciare:

Il migliore per sparatutto cooperativi ed esplorazione → Deep Rock Galactic. Un FPS ambientato nel mondo dei nani con livelli generati proceduralmente e rigiocabili all’infinito.

Il migliore per gli appassionati di giochi di zombie → Left 4 Dead 2. Un classico cult tra gli sparatutto di zombie con una modalità cooperativa divertente, armi potenti e innumerevoli mod create dai fan.

Il migliore per gli appassionati di survival horror → Alien: Isolation. Un’avventura horror ambientata nello spazio con l’Alien e la sua IA in continua evoluzione, per spaventi da brivido.

Il migliore per la caccia ai mostri in un’atmosfera avvincente → Hunt: Showdown. Il mix perfetto tra PvP e PvE con posta in gioco altissima e una grafica in stile Crysis.

Ogni gioco è un mondo affascinante a sé stante, con un’esperienza in stile Compagnia letale che vale la pena provare. Scegline uno che rispecchi il tuo stile e rivivi quella combinazione irresistibile di risate e terrore.

Domande frequenti