Les meilleurs jeux similaires à Lethal Company en 2026 pour des expériences coopératives mêlant horreur et chaos de survie

Des jeux comme Compagnie mortelle parviennent à créer cette atmosphère à la fois étrange et merveilleuse où l’on est terrifié tout en riant aux larmes. Si vous avez déjà essayé de récupérer du butin dans un bâtiment maudit tandis que votre ami hurle dans le chat de proximité comme s’il vivait son grand moment de film d’horreur, vous connaissez parfaitement cette ambiance. Il y a quelque chose de plutôt réconfortant à paniquer tous ensemble, à prendre des décisions catastrophiques et à sprinter vers une sortie qui n’existait absolument pas il y a encore deux secondes.

Cette liste puise dans cette même énergie « j’ai peur mais je m’éclate », regorgeant de gaffes d’équipe, de traumatismes liés aux monstres et d’anecdotes que vous ressortirez à chaque fois que vous vous retrouverez entre amis. Considérez ce guide comme votre feuille de route vers davantage de chaos en mode coop, de crises de panique tard dans la nuit et de nouvelles occasions de reprocher à vos amis leurs choix discutables. Et croyez-moi, ils en feront beaucoup.

Nos meilleurs choix de jeux similaires à Compagnie mortelle

Les 20 meilleurs titres de cette liste vous réservent de nombreuses surprises. Avant de les aborder, j’ai passé en revue les 3 meilleurs jeux similaires à Compagnie mortelle qui capturent le mieux son atmosphère et son gameplay uniques. Voici mes préférés :

1 Deep Rock Galactic 2020 Le meilleur jeu dans la veine de « Lethal Company », qui vous met dans la peau de nains de l'espace, chargés d'extraire des ressources et de repousser d'effroyables créatures sur une planète extraterrestre hostile aux biomes variés. Buy now 2 Left 4 Dead 2 2009 Un véritable chef-d'œuvre de Valve en matière de jeu de tir coopératif contre des zombies, doté d'un mode coopératif emblématique à 4 joueurs qui met l'accent sur une grande rejouabilité, car aucune partie où l'on massacre des zombies ne se ressemble. Buy now 3 Alien: Isolation 2014 Ce jeu d'horreur vous fera agripper votre manette comme si elle vous devait un loyer, tandis que vous éviterez l'Alien à bord du Sébastopol et tenterez de déjouer cette créature à l'apprentissage rapide, capable de vous flairer ou de vous entendre à un mile de distance. Buy now

Vous voyez déjà où cela mène : un mélange de gameplay coopératif, de communication par chat vocal, d’horreur, d’exploration et de récupération d’objets. Mais ce n’est qu’un avant-goût. Faites défiler la page vers le bas, et je vous expliquerai pourquoi ces 20 jeux constituent des alternatives idéales au tout-puissant Compagnie mortelle.

Les 20 meilleurs jeux similaires à Compagnie mortelle que tout fan devrait essayer

Vous êtes arrivés à destination, voici donc la liste tant attendue que je vous avais promise il y a un instant. Attendez-vous à des jeux qui mettent l’accent sur la survie en équipe, la récupération de ressources risquée, des monstres terrifiants, le chat de proximité et le chaos imprévisible entre joueurs – une recette redoutable pour des jeux comme Compagnie mortelle.

1. Deep Rock Galactic [Idéal pour l'exploitation minière et l'exploration de grottes générées de manière procédurale]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu FPS coopératif Plateformes Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2020 Développeur(s) Ghost Ship Games, Coffee Stain Publishing Idéal pour FPS par classes et exploration en équipe Ce que j’ai apprécié Des grottes explorables générées de manière procédurale

Deep Rock Galactic est un FPS coopératif basé sur des classes, offrant un gameplay incroyablement varié. Vous pouvez choisir parmi plusieurs classes, notamment foreur, éclaireur, artilleur et ingénieur, et vous lancer dans l’exploration en équipe de grottes générées de manière procédurale.

À mes yeux, c’est un énorme atout, car cela offre une rejouabilité et une variété infinies. Deep Rock Galactic propose des parties rapides, axées sur des objectifs , qui parviennent toujours à être divertissantes, imprévisibles et à mêler humour et frayeur.

Pourquoi nous l'avons choisi Nous avons choisi Deep Rock Galactic pour son mélange parfait entre jeu de tir à la première personne et jeu d’horreur, l’exploration de grottes et des niveaux générés de manière procédurale.

Une progression satisfaisante et la personnalisation de l’équipement comptent parmi ses atouts majeurs. Par ailleurs, à l’instar de Lethal Company, Deep Rock Galactic bénéficie d’une communauté active et accorde une place centrale à la communication entre joueurs au cœur de son gameplay.

Mon verdict : Avec une note des utilisateurs de Metacritic de 8,4, Deep Rock Galactic est l’un des jeux les mieux notés parmi ceux qui s’apparentent à Compagnie mortelle. Ce jeu de tir passionnant, qui allie exploitation minière, exploration et travail d’équipe, ne lasse jamais ses fans.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE DEEP ROCK GALACTIC GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

2. Left 4 Dead 2 [Idéal pour tirer sur des hordes de zombies en mode coopératif]

Notre note 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu FPS, jeu d’horreur et de survie Plateformes Windows, macOS, Linux, Xbox 360 Année de sortie 2009 Développeur(s) Valve Idéal pour Jeu de tir coopératif contre des zombies Ce que j’ai apprécié Une communauté active qui renouvelle sans cesse l’intérêt du jeu

Il faudrait subir une lobotomie pour oublier Left 4 Dead 2. Le premier opus était excellent, mais celui-ci représente le summum du jeu de tir contre des zombies. Le gameplay coopératif à 4 joueurs, au rythme effréné, ne déçoit jamais, et les hordes de zombies qui avancent pour dévorer votre cerveau sont toujours aussi terrifiantes.

Left 4 Dead 2 dispose d’une IA « Director » dynamique qui modifie le rythme et la génération des zombies, ce qui assure une grande variété dans le gameplay. La communauté de moddeurs du jeu est toujours active, offrant un flux inépuisable de contenu pour une rejouabilité accrue.

Pourquoi nous l’avons choisi Jouez à ce jeu si vous aimez les jeux de tir sur zombies classiques avec une touche d’horreur, des moments de gameplay drôles et des discussions vocales mémorables.

Left 4 Dead 2 repose sur le travail d’équipe, la coordination et une stratégie bien pensée, ce qui vient compléter ses parties courtes mais extrêmement intenses. Je ne pense pas que je me lasserai jamais de ce jeu, même si j’y joue depuis le lycée.

Mon avis : Le meilleur jeu de tir sur les zombies jamais créé par Valve affiche une note des utilisateurs de 8,3 sur Metacritic, ce qui laisse présager une expérience extraordinaire. N'hésitez pas si vous adorez massacrer des zombies dans un univers gores avec jusqu'à quatre joueurs, pour un carnage maximal et des moments de folie où l'on s'exclame « oh, merde ! ».

3. Alien : Isolation [Idéal pour une expérience d’horreur spatiale terrifiante]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Survival horror, furtivité, action-aventure Plateformes Windows, OS X, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS Année de sortie 2014 Développeur(s) Creative Assembly, Sega Idéal pour Une horreur à glacer le sang à bord d’une station spatiale abandonnée Ce que j’ai apprécié L’atmosphère inquiétante dans l’espace

Alien : Isolation figure sans conteste parmi les jeux les plus effrayants auxquels j’ai joué. J’avais environ 19 ans à sa sortie, et son IA révolutionnaire, qui vous traque sans relâche, m’a littéralement cloué sur place. Vous savez de quoi il s’agit : cet énorme et hideux Alien qui vous traque partout et vous avale plus vite qu’un alligator.

Le jeu met l’accent sur la furtivité et la gestion des ressources, et sanctionne le joueur s’il tente de se frayer un chemin à toute vitesse à travers la station spatiale abandonnée. Une conception sonore superbe et immersive, ainsi qu’une disposition des niveaux en forme de labyrinthe, amplifient le sentiment de terreur et de catastrophe imminente.

Pourquoi nous l’avons choisi Nous avons choisi ce jeu pour son horreur spatiale effrayante et l’IA évolutive de l’Alien qui traque le joueur, ce qui donne lieu à certains des moments les plus terrifiants que vous vivrez dans un jeu vidéo.

Alien : Isolation est un jeu d’horreur à l’intensité progressive qui vous tient constamment en haleine. C’est un véritable chef-d’œuvre du jeu d’horreur solo qui transforme chaque session en un combat contre vos peurs les plus profondes. Après tout, n’est-ce pas ce que vous attendez d’un jeu d’horreur ?

Mon verdict : Alien : Isolation figure parmi les meilleurs jeux du genre Compagnie mortelle pour les fans d’horreur, avec une note des utilisateurs sur Metacritic de 8,3. Si vous avez le cœur fragile, n’y jouez pas ; vous ferez des cauchemars pendant des mois. Sinon, lancez-vous et faites la fête avec l’Alien.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE ALIEN: ISOLATION GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

4. GTFO [Idéal pour les parties de tir sur zombies en PvE hardcore pouvant accueillir jusqu'à quatre joueurs]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu FPS Plateformes Windows Année de sortie 2019 Créateur(s) 10 Chambers Idéal pour Jeu de tir stratégique en PvE contre des zombies Ce que j’ai apprécié Mode coopératif à 4 joueurs

GTFO est l’un des jeux coopératifs les plus impressionnants et un jeu de tir PvE hardcore à 4 joueurs où la coordination est indispensable. Vous devrez vous frayer un chemin à coups de fusil à travers des zombies répugnants et vous lancer dans de longues missions en plusieurs étapes avec des objectifs significatifs.

Cependant, GTFO n’est pas un jeu de tir sur zombies comme les autres. Vous devrez vous faufiler et planifier vos attaques, tandis que la tension monte et que votre cœur se met à battre à tout rompre. La difficulté redoutable de GTFO ne conviendra peut-être pas à tout le monde, mais elle est extrêmement gratifiante, surtout si vous y jouez comme il se doit, en misant sur le travail d’équipe et une stratégie bien rodée.

Pourquoi nous l'avons choisi GTFO est un petit bijou de jeu coopératif qui met l’accent sur le travail d’équipe, la coordination et la communication vocale pour progresser.

GTFO est conçu pour les groupes guidés par la communication vocale et les tactiques coordonnées, ce qui en fait l’un des meilleurs jeux dans la veine de Compagnie mortelle pour un plaisir multijoueur sans fin. La note des utilisateurs sur Metacritic, qui s’élève à 7,4, en dit long sur sa qualité globale.

Mon verdict : je recommande GTFO aux joueurs patients qui ne se contentent pas toujours de tactiques de type « courir et tirer », mais qui apprécient plutôt le travail d’équipe, la patience et la coordination parfaite, indispensables à la progression et à la survie.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

5. Back 4 Blood [Idéal pour l’extermination effrénée de hordes de zombies]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu FPS Plateformes Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Année de sortie 2021 Développeur(s) Turtle Rock Studios, Warner Bros. Games Idéal pour Une action trépidante peuplée de zombies Ce que j’ai apprécié Des modificateurs de cartes qui changent la donne

Back 4 Blood est un fantastique jeu de tir à la première personne et, honnêtement, l’un des meilleurs jeux d’horreur sur PS5. L’avantage, c’est qu’il est disponible sur toutes les autres plateformes et qu’il s’agit d’un successeur spirituel de Left 4 Dead, avec une touche originale apportée par les modificateurs de cartes.

Celles-ci permettent de vivre une expérience différente à chaque partie, en pimentant les combats coopératifs au rythme effréné grâce à des rencontres variées avec les ennemis. La variété est essentielle, car les sessions de Back 4 Blood ne se ressemblent jamais, en particulier dans le mode coopératif très divertissant.

Pourquoi nous l’avons choisi L’un des meilleurs jeux de tir à la première personne (FPS) similaires à Compagnie mortelle, dans lequel vous éliminez des hordes de zombies et utilisez des modificateurs sous forme de cartes pour diversifier le gameplay.

Les joueurs peuvent profiter d’une campagne ou opter pour un mode « horde » s’ils souhaitent tester leurs limites en matière de survie. La date de sortie récente de Back 4 Blood (2021) signifie que le jeu est toujours bien vivant. Des contenus saisonniers et des mises à jour régulières sont toujours proposés, ce qui confère à Back 4 Blood un aspect toujours aussi frais et passionnant.

Mon avis : Si vous avez adoré Left 4 Dead 2 (ou le premier opus), Back 4 Blood est une version modernisée de ce jeu de tir sur zombies légendaire. Sa note de 5,3 attribuée par les utilisateurs sur Metacritic peut être trompeuse, car le jeu bénéficie d’une immense communauté de joueurs et est très bien noté sur Steam.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE BACK 4 BLOOD GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

6. Hunt: Showdown [Idéal pour la chasse aux primes à haut risque et à forte récompense]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu FPS Plateformes Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Année de sortie 2019 Développeur(s) Crytek, Koch Media Idéal pour La chasse aux monstres à haut risque et aux gains exceptionnels Ce que j’ai apprécié Des graphismes et une conception sonore saisissants

Hunt: Showdown apporte une touche d’authenticité au gameplay de type « extraction ». Il s’agit d’un jeu PvPvE, dans lequel vous chassez des monstres tout en évitant vos rivaux (les autres joueurs). Ce jeu à haut risque et à fort rendement est empreint de tension à chaque instant, avec des conséquences en cas de mort définitive et la perte de tout votre butin si vous mourez.

Développé avec le célèbre moteur Cry Engine, Hunt: Showdown offre une fidélité visuelle exceptionnelle, accompagnée d’effets sonores superbes et d’une ambiance propice à une traque pleine de suspense. Le rythme lent et tactique récompense la discrétion et la patience, et une stratégie bien pensée vous mènera très loin.

Pourquoi nous l'avons choisi Nous avons sélectionné ce classique de Crytek pour son atmosphère inquiétante et ses combats PvPvE intenses, où ce jeu de tir d’extraction révèle toute sa saveur.

J’adore Hunt: Showdown pour sa difficulté extrême et ses scénarios émergents uniques, issus des rencontres entre joueurs, mêlés à la chasse aux monstres, ce qui crée un climat de danger et de tension omniprésents.

Mon verdict : la note utilisateur de 7,1 attribuée à Hunt: Showdown sur Metacritic est honorable, mais je pense que ce jeu est largement sous-estimé. C’est l’un des meilleurs jeux dans la veine de Compagnie mortelle, qui mêle horreur, furtivité, tir et gameplay d’extraction dans un ensemble visuellement magnifique.

7. Killing Floor 2 [Idéal pour une survie intense face aux zombies et des scènes gores à vous donner la nausée]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu FPS, jeu d’horreur et de survie Plateformes Windows, PS4, Xbox One Année de sortie 2016 Développeurs Tripwire Interactive, Hardsuit Labs, Saber Interactive Idéal pour Des scènes gores extrêmes dans un monde infesté de zombies Ce que j’ai apprécié Un système de bonus et de classes qui définit les rôles des joueurs

Killing Floor 2 est l’un des jeux d’horreur multijoueurs les plus populaires, proposant un mode de survie intense face à des vagues successives de hordes, avec une difficulté croissante. Imaginez Left 4 Dead 2, mais avec un peu plus de variété, notamment au niveau du système de compétences et de classes qui définit les rôles au sein de l’équipe.

Killing Floor 2 pousse le gore à 101 %, car chaque balle tirée qui touche votre ennemi fait jaillir le sang et inonde le sol. Le système de tir du jeu est extrêmement satisfaisant, avec un retour en main très concret qui donne l’impression que chaque arme est un canon.

Pourquoi nous l’avons choisi Le gore, les combats à l’arme à feu très satisfaisants et les DLC réguliers de Killing Floor 2 rendent le jeu tout aussi amusant et vivant pour les fans de jeux où l’on tire sur des zombies.

À l’instar de Left 4 Dead, les parties de Killing Floor 2 sont courtes mais offrent une grande rejouabilité et se prêtent parfaitement aux sessions en coopération. Des événements réguliers et des DLC apportent du contenu inédit, faisant de Killing Floor 2 une aventure à laquelle vous reviendrez sans cesse tout en continuant à découvrir de nouvelles choses.

Mon verdict : Killing Floor 2 affiche une note des utilisateurs de 7 sur Metacritic, et les joueurs adorent ses armes surpuissantes, son gore exagéré et son gameplay en coopération. En tant que fan de la combinaison FPS + horreur, je suis d’accord pour dire que vous devriez jouer à Killing Floor 2 si vous recherchez des chefs-d’œuvre dans la veine de Compagnie mortelle.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE KILLING FLOOR GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

8. Payday 2 [Le meilleur simulateur de braquage en coopération et en équipe]

Notre note 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Furtivité, FPS Plateformes Windows, Linux, Xbox One, Xbox 360, PS3, PS4, Nintendo Switch Année de sortie 2013 Développeur(s) Overkill Software, 505 Games Idéal pour Simulateur de braquage tactique Ce que j’ai apprécié Une progression et une personnalisation approfondies

Payday 2 est sorti il y a plus de dix ans, bon sang. Mais même aujourd’hui, c’est un simulateur de braquage offrant une grande rejouabilité, à découvrir de préférence en mode coopératif. En équipe, vous pouvez opter pour une approche furtive ou sortir vos armes et tuer tout ce qui bouge comme des fous furieux.

L'arbre de progression très complet et la personnalisation des compétences du jeu rendent chaque partie différente, à mesure que vous maîtrisez les mécanismes du jeu et que vous vous améliorez. Cependant, Payday 2 n'est pas un jeu de tir comme les autres, car il exige une coordination parfaite pour mener à bien des missions axées sur des objectifs.

Pourquoi nous l’avons choisi La meilleure simulation de braquage jamais créée, alliant une approche furtive à une approche chaotique, des équipements personnalisables et des moments de jeu en coop hilarants.

La planification et la spécialisation des rôles au sein des équipes sont extrêmement gratifiantes. Payday 2 propose de nombreuses cartes intelligemment conçues ainsi qu’un vaste écosystème de DLC et de mods pour encore plus de variété, ce qui permet au jeu de rester d’actualité même plusieurs années après sa sortie.

Mon verdict : la note des utilisateurs sur Metacritic, de 4,2, ne rend pas justice à Payday 2. C’est de loin le simulateur de braquage le plus original, avec un gameplay soigné, une stratégie alliant furtivité et fusillades, ainsi qu’une boucle de jeu très gratifiante lorsque les braquages sont menés à bien.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

9. Warhammer : Vermintide 2 [Le meilleur jeu Warhammer en coopératif avec des combats à la première personne divertissants]

Notre note 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Action Plateformes Windows, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Année de sortie 2018 Développeur(s) Fatshark Idéal pour Les fans de Warhammer qui apprécient les combats au corps à corps Ce que j’ai apprécié Un gameplay fluide proposant de nombreuses classes de héros

Warhammer : Vermintide 2 est le meilleur jeu coopératif axé sur le combat au corps à corps de cet univers. Dans la plus pure tradition Warhammer, vous devrez vous frayer un chemin à coups de poing et d’épée à travers des hordes écrasantes de monstres authentiques et accomplir divers objectifs.

J'adore ses classes de héros distinctes, dotées de mécanismes de combat complexes qui rendent le jeu étrangement addictif. Parmi mes fonctionnalités préférées, je citerais la progression basée sur le butin. Chaque niveau regorge de butin, et vous êtes encouragé à explorer pour trouver un meilleur équipement.

Pourquoi nous l’avons choisi Nous avons choisi Vermintide 2 pour les fans inconditionnels de Warhammer qui n’hésitent pas à salir leurs épées et à fracasser quelques crânes dans ce monde rempli de terreur.

Parallèlement, les niveaux sont conçus de manière plus rigoureuse, ce qui permet des combats au corps à corps intenses et tendus, générant un chaos spontané. En tant que joueur qui apprécie le travail d’équipe et adore les combats au corps à corps intenses, Warhammer : Vermintide 2 répond à toutes mes attentes.

Mon verdict : Très bien noté sur Metacritic, avec une note des utilisateurs de 7,4, Warhammer: Vermintide 2 est l’un des meilleurs jeux du genre Compagnie mortelle se déroulant dans l’univers de Warhammer, avec des combats brutaux où l’on se fracasse le crâne, une progression équilibrée et un mode coopératif.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

10. Dead by Daylight [Le meilleur jeu d’horreur asymétrique « tueur contre survivants »]

Notre note 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Horreur de survie Plateformes Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch (versions Android et iOS n'étant plus disponibles) Année de sortie 2016 Développeur(s) Behaviour Interactive, 505 Games, Deep Silver, NetEase Games, Starbreeze Studios Idéal pour Jeu d'horreur asymétrique de type « cache-cache » Ce que j’ai apprécié Les avantages de gameplay pour les tueurs et les survivants

La mécanique de jeu variée de Dead by Daylight en fait l’un des meilleurs titres de survie multijoueur. Ce jeu d’horreur asymétrique en 4 contre 1 s’articule autour d’un affrontement entre le tueur et les survivants. Quatre joueurs incarnent les survivants, tandis qu’un seul incarne le tueur qui les traque.

Ce jeu du chat et de la souris, ponctué de sauvetages in extremis, offre une expérience de jeu authentique et des moments de frayeur intenses qui vous feront bondir de votre chaise. Pour pimenter le tout, le jeu propose une vaste gamme d’avantages destinés aux tueurs et aux survivants, qui confèrent des atouts spécifiques et modifient les mécanismes de jeu.

Pourquoi nous l’avons choisi Une expérience de cache-cache exceptionnelle, avec un gameplay coopératif d’horreur à son apogée, ponctuée de moments intenses, mais extrêmement amusants et mémorables, où il s’agit de courir ou d’être tué.

Le principe simple de Dead by Daylight le rend en réalité incroyablement captivant. Des parties courtes et riches en émotions laissent place à des moments mémorables, tandis que les mises à jour constantes et les crossovers sous licence offrent une expérience unique qui ne cesse de m’étonner.

Mon verdict : Les jeux de survie multijoueurs peuvent être à glacer le sang, et Dead by Daylight, avec une note des utilisateurs de Metacritic de 5,5, est un excellent exemple d’horreur bien menée. Essayez-le pour son gameplay asymétrique à 4 contre 1, un véritable jeu du chat et de la souris aux rebondissements et dénouements inattendus.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE DEAD BY DAYLIGHT GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

11. The Forest [Un jeu d'horreur et de survie à glacer le sang avec une IA cannibale]

Notre note 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Horreur de survie Plateformes Windows, PS4 Année de sortie 2018 Développeur(s) Endnight Games Idéal pour Survie en coopération et exploration de la forêt Ce que j’ai apprécié Une narration subtile et une atmosphère tendue

L’un des meilleurs jeux de survie de tous les temps, The Forest, propose un vaste monde ouvert doté de mécanismes de survie complets et d’une IA cannibale émergente. The Forest vous met dans la peau d’un protagoniste échoué qui doit survivre face à des hordes de cannibales cherchant à le dévorer vivant.

Pour y parvenir, vous ne vous contentez pas de courir, mais vous construisez également des bases et installez des pièges défensifs afin de repousser ces créatures malveillantes. Les cycles jour/nuit modifient radicalement les niveaux de menace, faisant de chaque nuit un combat haletant pour la survie.

Pourquoi nous l'avons choisi Un jeu de survie en forêt à vous glacer le sang, jouable en mode coopératif, où les joueurs doivent faire preuve d’un excellent esprit d’équipe et de talents de chasseurs-cueilleurs pour survivre.

Avant tout, The Forest propose un mode coopératif, où le travail d’équipe et l’exploration sont essentiels pour survivre. The Forest est également un jeu riche en histoire, mais la narration s’appuie principalement sur l’environnement, permettant aux joueurs de s’immerger dans l’univers et de l’explorer à leur propre rythme.

Mon verdict : la note de 7,5 attribuée par les utilisateurs de Metacritic à The Forest est justifiée, car il s’agit d’un mélange original de survie et d’horreur qui continue de me faire peur même après plusieurs parties. Survivez seul ou en mode coopératif et repoussez d’horribles cannibales grâce à la construction de bases, au combat au corps à corps et à votre ingéniosité.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE THE FOREST GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

12. Les Fils de la Forêt [Idéal pour la survie en mode coopératif dans des jungles denses et effrayantes]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Horreur de survie Plateformes Windows Année de sortie 2024 Développeur(s) Endnight Games, Newnight Idéal pour La survie en coopération dans une forêt dense et effrayante Ce que j’ai apprécié Des cannibales terrifiants dotés d’une IA repensée pour un défi accru

Voici la suite : Les Fils de la Forêt. Si le premier opus vous avait déjà fait peur, cette suite est encore plus ambitieuse et effrayante, avec une IA plus intelligente et davantage de cannibales sur votre chemin. Un système de fabrication et de construction plus approfondi, ainsi que des scénarios d’horreur glaçants, font partie de cette formule primée.

Comme auparavant, vous pouvez y jouer en mode coopératif, où vous vous lancerez dans des explorations et des raids pleins de suspense afin de récolter suffisamment de ressources pour survivre. Étant un jeu plus récent, Les Fils de la Forêt est encore plus impressionnant visuellement, avec une conception sonore améliorée et une interactivité environnementale renforcée.

Pourquoi nous l’avons choisi Un jeu encore plus effrayant que son prédécesseur, avec une tension exacerbée, une IA cannibale plus intelligente et des rencontres palpitantes qui vous tiendront en haleine.

Le gameplay de survie de longue durée engendre une tension constante, avec des rencontres surprenantes qui ne sont jamais drôles, mais toujours terrifiantes et chaotiques, même avec une stratégie savamment élaborée.

Mon avis : « Les Fils de la Forêt » » figure parmi les meilleurs jeux du genre de « Compagnie mortelle », avec une note des utilisateurs de Metacritic de 7,3. Il s’agit d’une version plus ambitieuse et plus intense de « The Forest », dotée d’un monde ouvert plus riche, de mécanismes de survie plus approfondis et d’un mode coopératif tout aussi satisfaisant.

13. Grounded [Idéal pour éliminer des insectes géants et construire une base en mode coopératif]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Survie Plateformes Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch Année de sortie 2022 Développeur(s) Obsidian Entertainment, Xbox Game Studios Idéal pour Combattre de gros insectes et construire des bases Ce que j’ai apprécié Un style graphique magnifique et un niveau de difficulté équilibré

Grounded est l’un de mes jeux coopératifs préférés sur Switch, et heureusement, vous pouvez y jouer sur d’autres consoles. Le principe du jeu repose sur la survie dans un monde miniature, où de petits personnages doivent faire face à de grandes menaces. Ces grandes menaces sont des insectes répugnants qui mettraient même les Australiens mal à l’aise.

La construction coopérative d’une base et la spécialisation des rôles dans Grounded font de ce jeu un titre qui repose énormément sur le travail d’équipe, ce qui devrait être le cas de jeux comme Compagnie mortelle. La progression en début de partie est satisfaisante et linéaire, menant progressivement à une fin de partie qui donne le sentiment d’avoir été bien méritée.

Pourquoi nous l’avons choisi Un jeu comme Compagnie mortelle qui combine survie, chasse aux insectes et construction de base dans un ensemble amusant et passionnant, le tout avec un superbe style graphique.

Le style graphique coloré rend ce jeu un peu moins effrayant, mais il reste tout de même assez difficile. L’idéal est d’y jouer avec quelques amis pour en profiter pleinement et tirer parti de sa difficulté évolutive.

Mon verdict : la note des utilisateurs sur Metacritic, qui s’élève à 7,8, joue en faveur de Grounded. Les joueurs apprécient ce jeu pour ses mondes infestés d’insectes, ses rencontres chaotiques, ses combats de boss difficiles et ses mécanismes de survie en coopération, le tout accompagné d’une progression équitable et gratifiante.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE GROUNDED GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

14. Don’t Starve Together [Survie extrême mêlant éléments d’horreur et mode coopératif]

Notre note 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Survie Plateformes Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Année de sortie 2014 Développeur(s) Klei Entertainment Idéal pour Une expérience de survie brutale avec un système de « permadeath » Ce que j’ai apprécié Construction de base et collecte de ressources en mode coopératif

Don’t Starve Together est un jeu de survie dont le seul objectif est de ne pas mourir. Son style graphique me rappelle Coraline, et si vous avez vu ce film, vous savez qu’il est vraiment effrayant. Eh bien, ce jeu est légèrement différent, avec une survie difficile et des enjeux proches de la mort définitive dans un mode coopératif toujours passionnant.

Don’t Starve Together propose des mécanismes de jeu complexes tels que la santé mentale, les boss et les saisons, associés à une construction de base et une collecte de ressources créatives. Les serveurs de la communauté active du jeu offrent de nombreuses occasions de sessions divertissantes, tandis que d’innombrables mods transforment positivement l’expérience.

Pourquoi nous l'avons choisi Nous avons choisi ce jeu pour ses graphismes effrayants et ses mécanismes de survie complets, dont vous pouvez profiter en mode coopératif, tout en évitant la mort définitive indésirable.

Don’t Starve Together est un jeu difficile et souvent imprévisible, idéal pour des parties mémorables dont vous parlerez sans cesse avec vos amis lors de longues promenades ou de soirées arrosées.

Mon verdict : Don’t Starve Together est un simulateur de survie en mode coopératif aux graphismes stylisés et aux enjeux élevés, qui récompense la communication, la coordination entre les joueurs et la construction créative de bases. La note des utilisateurs de 7,9 sur Metacritic témoigne d’une excellente expérience globale.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE DON’T STARVE TOGETHER GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

15. Barotrauma [Idéal pour une simulation sous-marine inquiétante]

Notre note 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu RPG Plateformes Windows, macOS, Linux Année de sortie 2023 Développeurs Undertow Games, FakeFish Games, Daedalic Entertainment Idéal pour La simulation sous-marine et l’exploration sous-marine Ce que j’ai apprécié Des scénarios coopératifs imprévisibles qui peuvent même être hilarants

Barotrauma fera resurgir vos peurs les plus profondes face à ce monde sous-marin inquiétant. Cette simulation coopérative de sous-marin repose sur des rôles, et chaque joueur, qui peut incarner un ingénieur, un capitaine ou un médecin, doit remplir sa mission. La tension de Barotrauma provient de ses mécanismes de jeu réalistes.

Les joueurs doivent assurer une pression suffisante, colmater les brèches et réparer la coque du sous-marin pour éviter la noyade. Malgré son caractère sinistre, Barotrauma est en réalité un chaos amusant ponctué de moments d’échec hilarants.

Pourquoi nous l’avons choisi Barotrauma est le meilleur simulateur de sous-marin, avec un décor sous-marin inquiétant et un gameplay coopératif complexe basé sur les rôles, pour un niveau élevé d’immersion et d’engagement.

Barotrauma est l’un des meilleurs jeux dans la veine de Compagnie mortelle, où une communication et une coordination irréprochables sont indispensables. Ajoutez à cela des mods uniques et des éléments de mission aléatoires, et vous obtenez une boucle de jeu imprévisible qui vous tient en haleine.

Mon verdict : « Barotrauma » affiche une note des utilisateurs de 7,9 sur Metacritic et figure parmi les jeux les plus appréciés du genre, à l’instar de « Compagnie mortelle ». Sa gestion de sous-marin et son exploration sous-marine ne laissent personne indifférent, tandis que les éléments de mission variables font de chaque partie une aventure inédite.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE BAROTRAUMA GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

16. Les épreuves d’Outlast [Jeu d’horreur en coopératif axé sur la furtivité et la ruse face aux ennemis]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Horreur de survie Plateformes Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Année de sortie 2024 Développeur(s) Red Barrels Idéal pour Un jeu d'horreur axé sur la résolution d'énigmes, jouable en mode coopératif Ce que j’ai apprécié L’absence d’armes qui rendraient le joueur impuissant

Ma première partie d’Outlast m’a laissé bouche bée ; quel jeu d’horreur formidable ! Eh bien, Les épreuves d’Outlast, l’un des jeux en coop les plus célèbres sur Xbox, PS et PC, m’a fait le même effet, mais cette fois-ci, j’ai partagé mes peurs avec des amis. Il s’agit d’un jeu en coop proposant des épreuves d’horreur plus courtes, axées sur l’esquive et la discrétion.

Oubliez les combats : vous ne pouvez ni frapper ni tirer sur les monstres. Le jeu vous torturera avec des sursauts à couper le souffle et une angoisse psychologique, où une atmosphère oppressante viendra ronger ce qui vous reste de raison. Même en mode coopératif, Les épreuves d’Outlast reste incroyablement difficile.

Pourquoi nous l’avons choisi Une alternative à Compagnie mortelle, à quatre joueurs, empreinte d’angoisse, où vous devez esquiver et vous faufiler parmi les monstres tout en résolvant des énigmes et en surmontant des obstacles.

Si vous êtes doués pour le travail d’équipe, vous parviendrez à surmonter des situations stressantes générées de manière procédurale et à tirer parti d’un système de progression gratifiant qui vous permet d’ajuster vos équipements et vos stratégies.

Mon verdict : Les épreuves d’Outlast affiche une note utilisateur Metacritic élevée de 7,6. C’est une alternative d’horreur remarquable à Compagnie mortelle, où vous devez échapper aux monstres en mode coopératif, en vous adaptant à différents emplacements d’ennemis, à des variations d’énigmes et à d’autres rebondissements désagréables.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE THE OUTLAST TRIALS GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

17. 7 Days to Die [Le meilleur jeu de survie dans un monde post-apocalyptique envahi par les zombies]

Notre note 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Horreur de survie Plateformes Windows, macOS, Linux, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Année de sortie 2016 Créateur(s) The Fun Pimps, Telltale Publishing Idéal pour Un jeu de zombies à l'ancienne, en mode « bac à sable » Ce que j’ai apprécié Une progression basée sur les compétences et l’artisanat

Je suis sûr que 7 Days to Die propose bien plus de 7 façons de mourir. Ce jeu de survie en monde ouvert très riche rappelle les jeux de tir sur zombies à l’ancienne. Vous combattrez des vagues de zombies, défendrez des bases et vous vous plongerez dans des systèmes de fabrication et de compétences très complets qui constituent le cœur de la progression.

7 Days to Die, ce sont des hordes gigantesques de zombies et un gameplay axé sur des objectifs. Cela signifie que vous viderez vos chargeurs sur des morts-vivants sans cervelle, tout en accomplissant des objectifs et en soignant vos blessures après des combats intenses.

Pourquoi nous l'avons choisi Les fans adoreront 7 Days to Die pour son gameplay à l’ancienne, mais soigné, axé sur l’élimination de zombies, les objectifs, l’artisanat et les systèmes de compétences.

L’immense sélection de mods et la communauté dynamique du jeu lui donnent vie et le rendent vivant, prêt à vous accueillir. Ses longues campagnes de survie coopératives sont idéales pour le mode coop, où la stratégie, la coordination et le travail d’équipe constituent vos outils les plus essentiels.

Mon verdict : 7 Days to Die ne réinvente pas la roue, et sa note de 5,9 attribuée par les utilisateurs sur Metacritic en témoigne. Les hordes de zombies, l’artisanat et la progression basée sur les compétences constituent ses piliers fondamentaux. Grâce au mode coopératif et à la prise en charge étendue des mods, ce jeu peut rester divertissant même après des mois de jeu.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE 7 DAYS TO DIE GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

18. Project Zomboid [Simulation de survie brutale avec « permadeath »]

Notre note 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Survie, RPG Plateformes Windows, Linux, macOS Année de sortie 2013 Créateur(s) The Indie Stone Idéal pour Une simulation de survie aux conséquences impitoyables Ce que j’ai aimé Une atmosphère oppressante avec une narration intégrée à l’environnement

Project Zomboid coche toutes les cases que l’on retrouve dans d’autres jeux similaires à Compagnie mortelle. Il est d’une difficulté brutale, avec des éléments de survie réalistes et la mort permanente. Le mode coopératif est présent et exige un travail d’équipe irréprochable, la défense de la base et la recherche de ravitaillement.

J'apprécie la narration subtile de Project Zomboid, qui renforce son atmosphère déjà sombre et oppressante. Malgré son ancienneté, Project Zomboid reste d'actualité grâce à une communauté de moddeurs très active et à un développement continu.

Pourquoi nous l’avons choisi Une simulation de survie brutale où vous devez survivre à l’apocalypse zombie en gérant vos statistiques, en construisant des bases et en récupérant des provisions, seul ou entre amis.

Vous apprécierez les parties longues et à haut risque, les systèmes d’inventaire et de santé très poussés, ainsi que l’exploration enrichissante. Le rapport risque/récompense est l’un de ses principaux atouts, faisant de chaque partie réussie une véritable fête.

Mon verdict : Project Zomboid est idéal pour les fans de simulations de survie qui apprécient les mécanismes de survie détaillés et l’exploration coopérative du monde, qui mettent à l’épreuve la patience et l’ingéniosité du joueur.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE PROJECT ZOMBOID GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

19. SCUM [Un simulateur de survie complet dans un vaste monde ouvert]

Notre note 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Survie Plateformes Windows Année de sortie 2025 Développeur(s) Gamepires Idéal pour Éléments de gameplay de survie de type simulation Ce que j’ai apprécié Un vaste monde ouvert conçu pour les joueurs chevronnés

SCUM n’est pas vraiment un nom très sympathique pour un jeu, mais heureusement, il ne reflète pas sa réalité. Ses mécanismes de survie très détaillés, tels que le métabolisme, les statistiques, les blessures et la faim, sont rendus de manière réaliste. La survie est essentielle dans ce vaste monde ouvert, où s’entremêlent des dynamiques d’extraction en PvP et en PvE.

Le système approfondi d’artisanat et de progression des personnages de SCUM rend le jeu très complet. De plus, les événements et les économies générés par les joueurs apportent de la variété, et SCUM donne vraiment l’impression d’être vivant. Ce jeu me rappelle DayZ en termes de brutalité, mais il propose un gameplay de survie plus complexe.

Pourquoi nous l'avons choisi Le jeu de survie le plus complexe, proposant à la fois des modes PvE et PvP, dont le vaste monde ouvert et la brutalité des joueurs ne sauront accueillir que les joueurs les plus tenaces.

Ce jeu n’est pas destiné à tout le monde : il s’adresse aux joueurs chevronnés qui apprécient les systèmes complexes, une progression régulière et un gameplay tactique qui sanctionne toute précipitation.

Mon verdict : le concept de SCUM n’est pas unique, mais la manière dont il est présenté est authentique. La survie en monde ouvert n’a jamais été aussi réussie, en particulier en mode coopératif pouvant accueillir jusqu’à 4 joueurs, où le travail d’équipe est essentiel pour surmonter les obstacles, qu’ils soient humains ou environnementaux.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE SCUM GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

20. S.T.A.L.K.E.R. : L’Ombre de Tchernobyl [Le meilleur jeu de survie « Eurojank » à l’atmosphère immersive]

Notre note 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu FPS Plateformes Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch Année de sortie 2007 Développeur(s) GSC Game World, THQ, GSC World Publishing Idéal pour Explorer et survivre dans la Zone post-apocalyptique Ce que j’ai apprécié Un univers immersif et une IA qui donne l’impression que ce monde est habité

S.T.A.L.K.E.R. : L’Ombre de Tchernobyl est souvent qualifié d’« Eurojank », un terme argotique désignant les jeux européens peu soignés et à petit budget. Il en partage certes certains traits, mais son univers ouvert post-apocalyptique, dense et atmosphérique, ainsi que son IA innovante, n’ont rien à envier aux jeux AAA.

Les missions non linéaires de ce jeu, ainsi que les choix cruciaux en matière d’inventaire et d’équipement, font de chaque incursion dans la Zone une aventure unique. Une tension constante règne, due aux mutants, aux anomalies radioactives et aux PNJ hostiles qui cherchent à survivre et à prospérer dans ce monde sinistre.

Pourquoi nous l’avons choisi Un jeu de tir ukrainien légendaire qui explore les conséquences de l’accident de Tchernobyl, et sans doute le meilleur de son genre pour les amateurs d’univers de jeu immersifs et captivants.

S.T.A.L.K.E.R. : L’Ombre de Tchernobyl est célèbre pour sa communauté de moddeurs qui améliore les graphismes et le gameplay du jeu. Cela accentue l’atmosphère sombre et le suspense axé sur l’exploration que seuls les jeux S.T.A.L.K.E.R. savent offrir.

Mon verdict : Si vous parvenez à passer outre son gameplay un peu maladroit, S.T.A.L.K.E.R. : L’Ombre de Tchernobyl est une expérience d’exploration en monde ouvert inoubliable qui vous captivera d’emblée. Il s'agit peut-être du jeu « Eurojank » le mieux noté sur Metacritic, avec une note des utilisateurs de 8,4.

Tout ce que vous devez savoir sur les jeux similaires à Compagnie mortelle

Les 20 jeux que je vous ai présentés vous réservent de nombreuses aventures palpitantes. Les jeux similaires à Compagnie mortelle combinent divers genres, tels que l’horreur, le FPS, le RPG et le mode coopératif, offrant une expérience variée à chaque partie.

Dans cette section, je souhaite vous en dire plus sur les jeux similaires à Compagnie mortelle et vous aider à choisir les titres à découvrir en priorité pour assouvir votre soif d’expériences similaires.

Comment choisir le bon jeu similaire à Compagnie mortelle

La question qui se pose tout naturellement : comment choisir le bon jeu ? Cela dépend de vos préférences, de la plateforme sur laquelle vous jouez et de votre style de jeu. Voici les critères les plus importants à prendre en compte :

Disponibilité sur les différentes plateformes . Choisissez des jeux comme Compagnie mortelle auxquels vous pouvez jouer sur votre plateforme de jeu préférée. Certains joueurs préféreront les jeux à deux joueurs sur Xbox, tandis que d’autres rechercheront des expériences en coopération sur PS5 ou PC.

. Choisissez des jeux comme Compagnie mortelle auxquels vous pouvez jouer sur votre plateforme de jeu préférée. Certains joueurs préféreront les jeux à deux joueurs sur Xbox, tandis que d’autres rechercheront des expériences en coopération sur PS5 ou PC. Difficulté et courbe d’apprentissage . Si vous êtes prêt à relever un défi, vous opterez pour Left 4 De ad 2, Alien : Isolation ou même SCUM, en raison de leurs systèmes de jeu très complexes. Parmi les jeux plus accessibles, on trouve Grounded, Warhammer: Vermintide 2 et Killing Floor 2.

. Si vous êtes prêt à relever un défi, vous opterez pour Left 4 De ad 2, Alien : Isolation ou même SCUM, en raison de leurs systèmes de jeu très complexes. Parmi les jeux plus accessibles, on trouve Grounded, Warhammer: Vermintide 2 et Killing Floor 2. Taille des parties en coopératif et modes multijoueur . Tenez compte du nombre de joueurs participant aux sessions en coopératif. La plupart des jeux similaires à Lethal Co mpany prennent en charge 4 joueurs (Deep Rock Galactic et Left 4 Dead 2, par exemple) et proposent divers modes multijoueurs tels que le PvE, le PvP et le PvPvE.

. Tenez compte du nombre de joueurs participant aux sessions en coopératif. La plupart des jeux similaires à Lethal Co mpany prennent en charge (Deep Rock Galactic et Left 4 Dead 2, par exemple) et proposent divers modes multijoueurs tels que le PvE, le PvP et le PvPvE. Jeux payants ou gratuits. Mes 20 jeux similaires à Compagnie mortelle varient en termes de prix, mais ils sont pour la plupart abordables, même avec un budget limité. Vous pouvez également envisager des alternatives gratuites, que j’ai toutefois évitées car elles ne répondent généralement pas aux normes élevées de ce jeu.

Pourquoi les fans de Compagnie mortelle vont adorer ces jeux

Si vous avez apprécié Compagnie mortelle, des expériences similaires pourront vous faire revivre en partie ces sensations. Il est impossible de trouver un jeu identique à 100 %, mais vous pouvez toujours dénicher des titres proposant une expérience émotionnelle, un chaos coopératif palpitant, une chasse aux ressources pleine de suspense, du survival horror, ainsi que des actions et des scénarios amusants dictés par les joueurs.

Mon top 20 des alternatives présente toutes ces caractéristiques à des degrés divers. Deep Rock Galactic correspond parfaitement à ce profil, mais Left 4 Dead 2 adopte une approche différente, plus sérieuse, de cette formule. De même, Alien : Isolation met l’accent sur l’aspect horreur, tandis que The Forest est davantage axé sur la survie en mode coopératif.

Caractéristiques principales des jeux de type Compagnie mortelle

Les jeux comme Compagnie mortelle partagent des caractéristiques distinctes qui les rendent attrayants pour les fans :

Mode coopératif, généralement pouvant accueillir jusqu'à 4 joueurs .

. Des éléments d'horreur, qui constituent généralement la caractéristique principale ou sous-jacente du jeu.

La survie, illustrée par des mécanismes réalistes et la collecte de ressources.

Un gameplay basé sur le rapport risque/récompense, qui récompense une planification minutieuse, la coordination et le travail d'équipe.

Progression, généralement via des systèmes de butin et d’amélioration.

Génération procédurale des niveaux/missions pour une rejouabilité accrue.

Le chat vocal, souvent indispensable à la réussite.

Il existe des exceptions à certaines de ces caractéristiques, notamment les options solo comme Alien: Is olation ou S.T.A.L.K.E.R. : L’Ombre de Tchernobyl, mais il s’agit tout de même de jeux dignes d’intérêt, dans la veine de Compagnie mortelle.

Mon verdict final

Chaque jeu du genre de Compagnie mortelle possède sa propre saveur de peur, son gameplay coopératif et ses cris frénétiques, ce qui fait précisément de Compagnie mortelle un titre si mémorable. Voici mes principales recommandations pour ceux qui ne savent pas par où commencer :

Le meilleur pour le tir en coop et l’exploration → Deep Rock Galactic. Un FPS nain proposant des niveaux générés de manière procédurale et offrant une rejouabilité infinie.

Le meilleur pour les fans de jeux de zombies → Left 4 Dead 2. Un jeu de tir de zombies culte proposant un mode coop amusant, des armes percutantes et d’innombrables mods créés par les fans.

Le meilleur pour les fans d’horreur de survie → Alien : Isolation. Une aventure d’horreur spatiale mettant en scène l’Alien et son IA évolutive, pour des frayeurs à vous glacer le sang.

Idéal pour la chasse aux monstres dans une ambiance immersive → Hunt: Showdown. Le meilleur mélange de JcJ et de JcE, avec des enjeux élevés et des graphismes dignes de Crysis.

Chaque jeu est un univers captivant à part entière, offrant une expérience à la « Compagnie mortelle » qui mérite que vous vous y investissiez. Choisissez celui qui correspond à votre style et revivez ce mélange addictif de rires et de terreur.

FAQ