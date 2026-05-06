Os melhores jogos parecidos com o Lethal Company em 2026 para jogos de terror cooperativos e caos de sobrevivência

Jogos como o Companhia Letal atingem aquele ponto estranho e maravilhoso em que ficas aterrorizado, mas também a rir-te à grande. Se já tentaste apanhar saques num edifício amaldiçoado enquanto o teu amigo grita no chat de proximidade como se fosse o grande momento de um filme de terror, sabes exatamente de que estou a falar. Há algo de bastante divertido em entrar em pânico em grupo, tomar decisões horríveis e correr a toda a velocidade em direção a uma saída que, há dois segundos, nem sequer existia.

Esta lista aproveita essa mesma energia de «estou com medo, mas a divertir-me imenso», repleta de asneiras da equipa, traumas relacionados com monstros e histórias que vais contar sempre que te encontrares com os teus amigos. Toma este guia como o teu roteiro para mais caos cooperativo, surtos de pânico a altas horas da noite e novas oportunidades para culpar os teus amigos pelas suas escolhas questionáveis. E acredita em mim, eles vão cometer imensas.

As nossas melhores escolhas para jogos semelhantes ao Companhia Letal

Os 20 melhores títulos desta lista têm muitas coisas boas para te oferecer. Antes de os abordar, dei uma vista de olhos aos 3 melhores jogos semelhantes ao Lethal Company que melhor captam a sua atmosfera e jogabilidade únicas. Estes são os meus favoritos:

1 Deep Rock Galactic 2020 O melhor jogo ao estilo de «Lethal Company», que te coloca na pele de anões espaciais, enquanto exploram recursos e lutam contra criaturas terríveis num planeta alienígena hostil com biomas variados. Buy now 2 Left 4 Dead 2 2009 A obra-prima da Valve em jogos de tiro cooperativo contra zombies, com um modo cooperativo icónico para 4 jogadores que destaca a alta rejogabilidade, já que nenhuma sessão de massacre de zombies é igual à outra. Buy now 3 Alien: Isolation 2014 Este jogo de terror vai fazer-te agarrar ao comando como se ele te devesse a renda, enquanto evitas o Alien a bordo da Sevastopol e tentas ser mais esperto do que esta criatura que aprende rápido e que consegue cheirar-te ou ouvir-te a uma milha de distância. Buy now

Já deves estar a perceber por onde isto vai: uma combinação de jogabilidade cooperativa, comunicação por chat de voz, terror, exploração e busca por recursos. Mas isto é só o aquecimento. Desce a página e vou explicar-te porque é que estes 20 jogos são alternativas ideais ao todo-poderoso Lethal Company.

Os 20 melhores jogos semelhantes ao Companhia Letal que todos os fãs deviam experimentar

Chegaste ao teu destino, por isso aqui está a lista tão esperada que te prometi há um minuto. Espera-te a jogos que dão ênfase à sobrevivência em equipa, à procura de recursos arriscada, a monstros aterrorizantes, ao chat de proximidade e ao caos imprevisível dos jogadores – uma receita formidável para jogos como o Companhia Letal.

1. Deep Rock Galactic [O melhor para minerar e explorar cavernas geradas proceduralmente]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo FPS cooperativo Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2020 Criador(es) Ghost Ship Games, Coffee Stain Publishing Ideal para FPS com classes e exploração em equipa O que eu gostei Cavernas exploráveis geradas proceduralmente

O Deep Rock Galactic é um FPS cooperativo baseado em classes com uma jogabilidade incrivelmente diversificada. Podes escolher entre várias classes, incluindo perfurador, batedor, artilheiro e engenheiro, e participar na exploração em equipa de cavernas geradas proceduralmente.

Na minha opinião, isso é uma grande vantagem, pois proporciona uma rejogabilidade e variedade infinitas. O Deep Rock Galactic oferece partidas rápidas e baseadas em objetivos que conseguem ser sempre divertidas, imprevisíveis e uma mistura de engraçado e assustador.

Porque é que o escolhemos Escolhemos o Deep Rock Galactic pela sua combinação perfeita de tiro na primeira pessoa e terror, exploração de cavernas e níveis gerados proceduralmente.

A progressão gratificante e a personalização do equipamento estão entre as suas características mais marcantes. Além disso, tal como o Lethal Company, o Deep Rock Galactic tem uma comunidade ativa e dá prioridade à comunicação entre jogadores na sua dinâmica de jogo principal.

O meu veredicto: Com uma pontuação dos utilizadores no Metacritic de 8,4, o Deep Rock Galactic é um dos jogos mais bem avaliados semelhantes ao Lethal Company. Um jogo de tiros emocionante que combina mineração, exploração e trabalho em equipa e que nunca se torna enfadonho para os fãs.

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2. Left 4 Dead 2 [O melhor para disparar contra hordas de zombies no modo cooperativo]

A nossa pontuação 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo FPS, terror de sobrevivência Plataformas Windows, macOS, Linux, Xbox 360 Ano de lançamento 2009 Criador(es) Valve Ideal para Jogo de tiros cooperativo contra zombies O que gostei Uma comunidade ativa que mantém o jogo sempre atualizado

Tens de fazer uma lobotomia para te esqueceres do Left 4 Dead 2. O primeiro foi excelente, mas este é o auge dos jogos de tiro com zombies. A jogabilidade cooperativa para 4 jogadores, com um ritmo alucinante, nunca desilude, e as hordas de zombies que avançam para te comerem o cérebro continuam tão assustadoras como sempre.

O Left 4 Dead 2 tem uma IA «Director» dinâmica que altera o ritmo e o aparecimento dos zombies, mantendo a jogabilidade variada. A comunidade de modding do jogo continua ativa, proporcionando um fluxo infinito de conteúdo para uma maior rejogabilidade.

Por que é que o escolhemos Joga este jogo se adoras jogos clássicos de tiroteio contra zombies com um toque de terror, momentos engraçados de jogabilidade e conversas de voz memoráveis.

O Left 4 Dead 2 tem tudo a ver com trabalho de equipa, coordenação e estratégia adequada, o que complementa as suas partidas curtas, mas extremamente intensas. Acho que nunca me vou cansar deste jogo, mesmo jogando-o desde os tempos do liceu.

O meu veredicto: O melhor jogo de tiroteio com zombies de sempre da Valve tem uma pontuação dos utilizadores no Metacritic de 8,3, o que significa uma experiência extraordinária. Não hesites se adoras matar zombies em cenas repletas de sangue com até quatro jogadores, para uma carnificina máxima e alguns momentos loucos do tipo «oh , merda!».

3. Alien: Isolation [Ideal para uma experiência aterrorizante de terror espacial]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Horror de sobrevivência, furtividade, ação e aventura Plataformas Windows, OS X, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS Ano de lançamento 2014 Criador(es) Creative Assembly, Sega Ideal para Um terror de gelar o sangue a bordo da estação espacial abandonada O que gostei A atmosfera assustadora no espaço

O Alien: Isolation está, sem dúvida, entre os jogos mais assustadores que já joguei. Tinha uns 19 anos quando saiu, e a sua IA revolucionária de perseguição deixava-me paralisado no sítio. Já sabes como é: aquele Alien grande e feio que te persegue e te engole mais depressa do que um crocodilo.

O jogo centra-se na furtividade e na gestão de recursos, punindo o jogador por tentar fugir a correr pela estação espacial abandonada. O design de som soberbo e atmosférico e o layout labiríntico dos níveis amplificam a sensação de pavor e de desgraça iminente.

Por que é que o escolhemos? Escolhemos este jogo pelo seu horror espacial assustador e pela IA em evolução do Alien que persegue o jogador, resultando em alguns dos momentos mais assustadores que vais viver num videojogo.

O «Alien: Isolation» é um jogo de terror que vai ganhando intensidade aos poucos e que te mantém sempre em suspense. É uma verdadeira obra-prima do terror para um jogador, que transforma cada sessão numa luta contra os teus medos mais profundos. Afinal, é isso que procuras num jogo de terror, certo?

O meu veredicto: Alien: Isolation está entre os melhores jogos semelhantes ao Lethal Company para fãs de terror, com uma pontuação dos utilizadores no Metacritic de 8,3. Se és sensível, não jogues; vais ter pesadelos durante meses. Caso contrário, avança e diverte-te com o Alien.

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4. GTFO [O melhor para tiroteios intensos contra zombies em modo PvE, para até quatro jogadores]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo FPS Plataformas Windows Ano de lançamento 2019 Criador(es) 10 Chambers Ideal para Jogo estratégico de tiro a zombies em modo PvE O que gostei Modo cooperativo para 4 jogadores

O GTFO é um dos jogos cooperativos mais impressionantes e um jogo de tiro PvE hardcore para 4 jogadores, onde a coordenação é obrigatória. Vais abrir caminho a tiros por entre zombies horríveis e participar em missões longas, com várias fases e objetivos significativos.

No entanto, o GTFO não é um jogo de tiroteio com zombies qualquer. Vais ter de te esgueirar e planear o teu ataque, à medida que a tensão vai aumentando e o teu coração começa a bater às mil. A dificuldade exigente do GTFO pode não ser para todos, mas é muito gratificante, especialmente se o jogares como deve ser, com trabalho de equipa e uma estratégia bem pensada.

Porque é que o escolhemos? O GTFO é uma joia dos jogos cooperativos, com ênfase no trabalho de equipa, na coordenação e na comunicação por voz para avançares no jogo.

O GTFO foi concebido para grupos que comunicam por voz e táticas coordenadas, o que o torna um dos melhores jogos do género do Lethal Company para diversão multijogador sem fim. A pontuação dos utilizadores no Metacritic, de 7,4, diz muito sobre a sua qualidade geral.

O meu veredicto: Recomendo o GTFO a jogadores pacientes que nem sempre optam por táticas do tipo «correr e disparar», mas que, em vez disso, valorizam o trabalho de equipa, a paciência e a coordenação perfeita, essenciais para avançar e sobreviver.

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5. Back 4 Blood [Ideal para aniquilar hordas de zombies a um ritmo alucinante]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo FPS Plataformas Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Ano de lançamento 2021 Criador(es) Turtle Rock Studios, Warner Bros. Games Ideal para Ação frenética repleta de zombies O que eu gostei Modificadores de cartas que mudam o jogo

O Back 4 Blood é um jogo de FPS fantástico e, sinceramente, um dos melhores jogos de terror para a PS5. O melhor é que está disponível em todas as outras plataformas e é o sucessor espiritual do Left 4 Dead, com uma novidade que inclui modificadores de cartas.

Estes permitem uma experiência diferente em cada jogada, apimentando o combate cooperativo em ritmo acelerado com encontros variados com inimigos. A variedade é fundamental, já que as sessões do Back 4 Blood nunca parecem iguais, especialmente no divertido modo cooperativo.

Por que é que o escolhemos Um dos melhores jogos FPS semelhantes ao Lethal Company, onde matas hordas de zombies e usas modificadores de cartas para diversificar a jogabilidade.

Podes desfrutar de uma campanha ou escolher um modo do tipo «horda» se quiseres testar os teus limites de sobrevivência. A data de lançamento mais recente de Back 4 Blood (2021) significa que o jogo continua vivo e de boa saúde. Continuam a haver conteúdos sazonais e atualizações regulares, o que faz com que o Back 4 Blood se mantenha fresco e emocionante.

A minha opinião: Se adoraste o Left 4 Dead 2 (ou o primeiro), o Back 4 Blood é uma versão modernizada do lendário jogo de tiros com zombies. A pontuação de 5,3 atribuída pelos utilizadores no Metacritic pode ser enganadora, já que o jogo tem uma enorme base de jogadores e é muito bem avaliado no Steam.

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6. Hunt: Showdown [Ideal para caça às recompensas de alto risco e alta recompensa]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo FPS Plataformas Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Ano de lançamento 2019 Criador(es) Crytek, Koch Media Ideal para Caça a monstros de alto risco e alta recompensa O que gostei Gráficos e design de som impressionantes

O Hunt: Showdown dá um toque autêntico à jogabilidade de extração. É um jogo PvPvE, onde caças monstros enquanto evitas os rivais (outros jogadores). Este jogo de alto risco e alta recompensa está cheio de tensão a cada passo, com consequências de morte permanente e a perda de todo o saque se morreres.

Desenvolvido no famoso Cry Engine, o Hunt: Showdown tem uma fidelidade visual extrema, com efeitos sonoros fantásticos e uma atmosfera que cria suspense na perseguição. O ritmo lento e tático recompensa a discrição e a paciência, e uma estratégia adequada vai levar-te muito longe.

Porque é que o escolhemos? Escolhemos este clássico da Crytek pela sua atmosfera assustadora e pelas intensas batalhas PvPvE, onde este jogo de tiro de extração mostra o que vale.

Adoro o Hunt: Showdown pela sua dificuldade extrema e pelas histórias únicas que surgem dos encontros entre jogadores, combinadas com a caça a monstros, o que resulta em perigo e tensão por todo o lado.

O meu veredicto: a pontuação de 7,1 dos utilizadores Joga o Hunt: Showdown no Metacritic é louvável, mas acho que o jogo está super subestimado. É um dos melhores jogos do género do Lethal Company, que mistura terror, furtividade, tiroteios e jogabilidade de extração num pacote visualmente deslumbrante.

7. Killing Floor 2 [O melhor para uma sobrevivência intensa contra zombies e violência gore de fazer vomitar]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo FPS, terror de sobrevivência Plataformas Windows, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2016 Criador(es) Tripwire Interactive, Hardsuit Labs, Saber Interactive Ideal para Violência exagerada num mundo infestado de zombies O que gostei O sistema de vantagens/classes que define os papéis dos jogadores

O Killing Floor 2 é um dos jogos de terror multijogador mais populares, com uma intensa sobrevivência contra hordas, baseada em ondas, com dificuldade crescente. Pensa no Left 4 Dead 2, mas com um pouco mais de variedade, especialmente no sistema de vantagens/classes que define os papéis da equipa.

O Killing Floor 2 eleva o nível de violência a 101%, já que cada bala disparada que atinge o teu inimigo faz o sangue jorrar e encharcar o chão. A mecânica de tiro do jogo é super satisfatória, com um feedback de armas robusto que faz com que cada arma pareça um canhão.

Por que é que o escolhemos O sangue a jorrar, a jogabilidade de tiro gratificante e os DLCs regulares do Killing Floor 2 tornam o jogo igualmente divertido e dinâmico para os fãs de jogos de tiros contra zombies.

Tal como no Left 4 Dead, as partidas jogar o Killing Floor 2 são curtas, mas altamente rejogáveis e ótimas para sessões cooperativas. Eventos regulares e DLCs fornecem conteúdo novo, tornando o Killing Floor 2 uma aventura à qual vais sempre voltar e onde ainda vais descobrir algo novo.

O meu veredicto: O Killing Floor 2 tem uma pontuação dos utilizadores no Metacritic de 7, e os jogadores adoram as suas armas poderosas, o sangue à vontade e a jogabilidade cooperativa. Como fã da combinação de FPS e terror, concordo que deves jogar o Killing Floor 2 se procuras obras-primas ao estilo do Companhia Letal.

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8. Payday 2 [O melhor simulador de assaltos cooperativo em equipa]

A nossa pontuação 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Furtividade, FPS Plataformas Windows, Linux, Xbox One, Xbox 360, PS3, PS4, Nintendo Switch Ano de lançamento 2013 Criador(es) Overkill Software, 505 Games Ideal para Simulador de assaltos táticos O que gostei Progressão e personalização profundas

O Payday 2 saiu há mais de uma década, caramba. Mas, mesmo hoje em dia, continua a ser um simulador de assaltos com grande rejogabilidade, que se aproveita melhor no modo cooperativo. Em equipa, podes optar por uma missão furtiva ou sacar das armas e matar tudo o que estiver à vista, como uns malucos.

A árvore de progressão detalhada do jogo e a personalização das habilidades fazem com que cada jogada seja diferente, à medida que vais dominando as mecânicas do jogo e melhorando. No entanto, o Payday 2 não é um jogo de tiros típico, porque exige uma coordenação perfeita para completares missões orientadas por objetivos.

Por que é que o escolhemos A melhor simulação de assalto de sempre, com uma abordagem que alterna entre discrição e caos total, equipamentos personalizáveis e momentos hilariante de jogo cooperativo.

O planeamento e a especialização de funções nas equipas são extremamente gratificantes. O Payday 2 apresenta vários mapas concebidos de forma inteligente e um enorme ecossistema de DLCs e mods para maior variedade, o que mantém o jogo vivo mesmo anos depois do lançamento.

O meu veredicto: A pontuação dos utilizadores no Metacritic, de 4,2, não faz justiça ao Payday 2. É, sem dúvida, o simulador de assaltos mais original, com uma jogabilidade polida, uma estratégia que opõe a furtividade ao tiroteio e um ciclo de jogo altamente gratificante para assaltos bem executados.

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9. Warhammer: Vermintide 2 [O melhor jogo cooperativo de Warhammer com combate divertido na primeira pessoa]

A nossa pontuação 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Ação Plataformas Windows, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Ano de lançamento 2018 Criador(es) Fatshark Ideal para Fãs de Warhammer que gostam de combate corpo a corpo O que gostei Jogabilidade fluida com muitas classes de heróis

O Warhammer: Vermintide 2 é o melhor jogo cooperativo baseado em combate corpo a corpo deste universo. Ao verdadeiro estilo Warhammer, vais abrir caminho à força de punhos e espadas por entre hordas avassaladoras de monstros autênticos e completar vários objetivos.

Adoro as suas classes de heróis distintas, com mecânicas de combate profundas que tornam o jogo estranhamente viciante. Entre as minhas funcionalidades favoritas está a progressão baseada em saques. Cada nível está cheio de saques, e és incentivado a explorar e a encontrar equipamento melhor.

Por que é que o escolhemos Escolhemos o Vermintide 2 para os fãs incondicionais de Warhammer que não se importam de sujar as espadas e partir algumas cabeças neste mundo cheio de terror.

Ao mesmo tempo, os níveis foram concebidos de forma mais rigorosa, o que permite combates corpo a corpo tensos e intensos que criam um caos espontâneo. Como alguém que valoriza o trabalho em equipa e adora combates corpo a corpo intensos, o Warhammer: Vermintide 2 preenche todos os requisitos.

O meu veredicto: Com uma classificação elevada no Metacritic, com uma pontuação dos utilizadores de 7,4, o Warhammer: Vermintide 2 é um dos melhores jogos semelhantes ao Lethal Company ambientado no universo Warhammer, com combates brutais, progressão justa e modo cooperativo.

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10. Dead by Daylight [O melhor jogo de terror assimétrico «Assassino vs. Sobrevivente»]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Horror de sobrevivência Plataformas Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch (versões para Android e iOS descontinuadas) Ano de lançamento 2016 Criador(es) Behaviour Interactive, 505 Games, Deep Silver, NetEase Games, Starbreeze Studios Ideal para Jogo de terror assimétrico do tipo «esconde-esconde» O que gostei Vantagens de jogabilidade para assassinos e sobreviventes

A jogabilidade variada do Dead by Daylight coloca-o entre os melhores jogos de sobrevivência multijogador. Este jogo de terror assimétrico 4 contra 1 gira em torno do confronto entre o assassino e os sobreviventes. Quatro jogadores são sobreviventes, enquanto um é o assassino que os persegue.

A dinâmica de gato e rato, com resgates de última hora, resulta numa jogabilidade autêntica e em sustos intensos que te vão fazer cair da cadeira. A apimentar ainda mais as coisas está o vasto leque de vantagens para assassinos e sobreviventes, que oferecem certas vantagens e alterações à jogabilidade.

Por que é que escolhemos isto Uma experiência fantástica de «esconde-esconde» com jogabilidade cooperativa de terror ao mais alto nível, com momentos intensos, mas super divertidos e memoráveis do tipo «corre ou morre».

A premissa simples joga o Dead by Daylight torna-o, na verdade, incrivelmente cativante. Partidas curtas e emocionantes dão espaço para momentos memoráveis, enquanto atualizações constantes e crossovers licenciados resultam numa experiência única que nunca deixa de me surpreender.

O meu veredicto: Os jogos de sobrevivência multijogador podem ser de gelar o sangue, e o Dead by Daylight, com uma pontuação dos utilizadores no Metacritic de 5,5, é um bom exemplo de terror bem feito. Experimenta-o pela sua jogabilidade assimétrica 4 contra 1, tipo gato e rato, com reviravoltas e desfechos inesperados.

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11. The Forest [Um jogo de terror de sobrevivência arrepiante com IA canibal]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Horror de sobrevivência Plataformas Windows, PS4 Ano de lançamento 2018 Criador(es) Endnight Games Ideal para Sobrevivência cooperativa e exploração da floresta O que eu gostei Narração subtil e atmosfera tensa

Um dos melhores jogos de sobrevivência de sempre, The Forest apresenta um mundo aberto imenso com mecânicas de sobrevivência abrangentes e uma IA canibal emergente. The Forest coloca-te na pele de um protagonista abandonado que tem de sobreviver a hordas de canibais que tentam comê-lo vivo.

Consegues isso não só a correr, mas também a construir bases e a montar armadilhas defensivas para afastar os vilões. Os ciclos de dia e noite alteram drasticamente os níveis de ameaça, tornando cada noite uma luta de tirar o fôlego pela sobrevivência.

Porque é que o escolhemos Um jogo de sobrevivência na floresta arrepiante, jogável em modo cooperativo, onde os jogadores têm de mostrar um excelente trabalho de equipa e habilidades de busca por recursos para sobreviver.

Acima de tudo, o The Forest permite o modo cooperativo, onde o trabalho em equipa e a exploração são essenciais para sobreviver. O The Forest é também um jogo com uma história rica, mas a narrativa é principalmente ambiental, permitindo que os jogadores mergulhem no mundo e o explorem ao seu próprio ritmo.

O meu veredicto: A pontuação de 7,5 atribuída pelos utilizadores do Metacritic a The Forest justifica-se, pois trata-se de uma mistura clássica de sobrevivência e terror que me assusta mesmo depois de várias jogadas. Sobrevive sozinho ou em modo cooperativo e afasta canibais horríveis através da construção de bases, combate corpo a corpo e astúcia.

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12. Filhos da Floresta [O melhor para sobrevivência cooperativa em selvas densas e assustadoras]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Horror de sobrevivência Plataformas Windows Ano de lançamento 2024 Criador(es) Endnight Games, Newnight Ideal para Sobrevivência cooperativa numa floresta densa e assustadora O que gostei Canibais aterrorizantes com IA renovada para um desafio ainda maior

Aqui está a sequela: Filhos da Floresta. Se o primeiro já te assustou, esta é uma sequela ainda maior e mais assustadora, com uma IA mais inteligente e mais canibais no teu caminho. Criação de itens mais aprofundada, construção e cenários de terror arrepiante fazem parte desta fórmula premiada.

Tal como antes, podes jogar em modo cooperativo, onde te envolverás em explorações tensas e incursões para conseguir recursos suficientes para sobreviver. Por ser um jogo mais recente, o Filhos da Floresta é ainda mais impressionante visualmente, com um design de áudio melhorado e maior interatividade com o ambiente.

Por que é que escolhemos isto Um jogo ainda mais assustador do que o seu antecessor, com tensão intensificada, IA canibal mais inteligente e encontros tensos que te mantêm na ponta da cadeira.

A jogabilidade de sobrevivência prolongada gera tensão constante, com encontros surpreendentes que nunca são engraçados, mas sempre aterrorizantes e caóticos, mesmo com uma estratégia bem elaborada.

O meu veredicto: O Filhos da Floresta está no topo da lista dos melhores jogos semelhantes ao Lethal Company, com uma pontuação dos utilizadores no Metacritic de 7,3. É uma versão maior e mais assustadora do The Forest, com um mundo aberto mais robusto, mecânicas de sobrevivência mais profundas e um modo cooperativo igualmente satisfatório.

13. Grounded [Ideal para matar insetos gigantes e construir bases em modo cooperativo]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Sobrevivência Plataformas Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch Ano de lançamento 2022 Criador(es) Obsidian Entertainment, Xbox Game Studios Ideal para Combates contra insetos gigantes e construção de bases O que gostei Estilo artístico fantástico e desafio equilibrado

O Grounded é um dos meus jogos cooperativos favoritos na Switch e, felizmente, dá para jogá-lo noutras consolas. A premissa do jogo gira em torno da sobrevivência num mundo minúsculo, onde jogadores pequenos enfrentam grandes ameaças. Essas grandes ameaças são insetos nojentos que vão deixar até os australianos desconfortáveis.

A construção cooperativa de bases e a especialização de papéis do Grounded tornam este jogo incrivelmente dependente do trabalho de equipa, tal como jogos como o Companhia Letal deviam ser. A progressão no início do jogo é satisfatória e linear, levando aos poucos a uma progressão no final do jogo que parece bem merecida.

Por que é que o escolhemos Um jogo como o Companhia Letal que combina sobrevivência, caça a insetos e construção de bases num pacote divertido e emocionante, com um estilo artístico lindíssimo.

O estilo artístico colorido torna este jogo um pouco menos assustador, mas ainda assim bastante desafiante. O ideal é jogá-lo com alguns amigos para aproveitar ao máximo e tirar partido da sua dificuldade escalável.

O meu veredicto: A pontuação dos utilizadores no Metacritic, de 7,8, joga a favor do Grounded. Os jogadores gostam deste jogo pelos seus mundos infestados de insetos, com encontros caóticos, lutas difíceis contra chefes e mecânicas de sobrevivência cooperativa com uma progressão justa e gratificante.

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14. Don’t Starve Together [Sobrevivência brutal com elementos de terror e modo cooperativo]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Sobrevivência Plataformas Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ano de lançamento 2014 Criador(es) Klei Entertainment Ideal para Sobrevivência brutal com o risco de morte permanente O que gostei Construção cooperativa de bases e recolha de recursos

O Don’t Starve Together é um jogo de sobrevivência com um único objetivo: não morrer. O estilo artístico lembra-me o filme «Coraline», e se já o viste, sabes que é assustador pra caramba. Bem, este jogo é um pouco diferente, com uma sobrevivência dura e riscos de morte permanente no sempre emocionante modo cooperativo.

O Don’t Starve Together apresenta mecânicas de jogo profundas, como sanidade, chefes e estações do ano, com construção criativa de bases e recolha de recursos. Os servidores da comunidade ativa do jogo oferecem imensas oportunidades para sessões divertidas, enquanto inúmeros mods transformam positivamente a experiência.

Porque é que o escolhemos Escolhemos este jogo pelos seus gráficos assustadores e pela mecânica de sobrevivência abrangente, que podes desfrutar em modo cooperativo, evitando a morte permanente indesejada.

O Don’t Starve Together é difícil e muitas vezes imprevisível, ideal para sessões memoráveis que vais relembrar com os teus amigos durante longas caminhadas ou sessões de copos.

O meu veredicto: Don’t Starve Together é um simulador de sobrevivência cooperativo com gráficos estilizados e desafios exigentes que premiam a comunicação, a coordenação entre jogadores e a construção criativa de bases. A pontuação dos utilizadores de 7,9 no Metacritic é indicativa de uma excelente experiência geral.

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15. Barotrauma [O melhor para uma simulação submarina assustadora]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo RPG Plataformas Windows, macOS, Linux Ano de lançamento 2023 Criador(es) Undertow Games, FakeFish Games, Daedalic Entertainment Ideal para Simulação submarina e exploração subaquática O que gostei Cenários cooperativos imprevisíveis que podem até ser hilariante

O Barotrauma vai despertar os teus medos mais profundos em relação ao assustador mundo subaquático. Esta simulação cooperativa de submarinos é baseada em papéis, e cada jogador, que pode ser engenheiro, capitão ou médico, tem de cumprir a sua função. A tensão do Barotrauma vem dos seus sistemas de jogabilidade realistas.

Os jogadores têm de garantir pressão suficiente, colmatar brechas e reparar o casco do submarino para evitar o afogamento. Apesar da sua natureza sombria, o Barotrauma é, na verdade, um caos divertido com alguns momentos hilariante de falhanço.

Porque é que o escolhemos? O Barotrauma é o melhor simulador de submarinos, com um cenário subaquático assustador e uma jogabilidade cooperativa complexa baseada em funções, que proporciona altos níveis de imersão e envolvimento.

O Barotrauma é um dos melhores jogos semelhantes ao Lethal Company, onde a comunicação e a coordenação impecáveis são essenciais. Junte a isso mods únicos e elementos de missão aleatórios, e tens um ciclo de jogo imprevisível que te mantém sempre alerta.

O meu veredicto: O Barotrauma tem uma pontuação dos utilizadores no Metacritic de 7,9 e é um dos jogos mais adorados semelhantes ao Lethal Company. A gestão do submarino e a exploração subaquática não deixam ninguém indiferente, enquanto os elementos de missão que variam tornam cada jogada um território inexplorado.

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16. As Provas do Outlast [Jogo de terror cooperativo com foco na furtividade e em ser mais esperto que os inimigos]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Horror de sobrevivência Plataformas Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Ano de lançamento 2024 Criador(es) Red Barrels Ideal para Um jogo de terror com resolução de problemas que podes jogar em modo cooperativo O que gostei A ausência de armas que deixem o jogador indefeso

A minha primeira jogada do Outlast deixou-me boquiaberto; que jogo de terror fantástico. Bem, o As Provas do Outlast, um dos jogos cooperativos mais famosos da Xbox, PS e PC, teve o mesmo efeito, mas desta vez partilhei os meus medos com os amigos. Trata-se de um jogo cooperativo com provas de terror mais curtas, focadas na evasão e na discrição.

Esquece o combate; não podes dar socos nem disparar contra monstros. O jogo vai atormentar-te com sustos de parar o coração e pavor psicológico, onde uma atmosfera densa vai consumir os teus últimos resquícios de sanidade. Mesmo no modo cooperativo, o As Provas do Outlast é incrivelmente difícil.

Por que é que o escolhemos? Uma alternativa cheia de pavor para 4 jogadores ao Lethal Company, onde te esquivas e andas às escondidas dos monstros enquanto navegas por quebra-cabeças e resolves problemas.

Se fores bom a trabalhar em equipa, vais conseguir superar os desafios geradores de stress criados proceduralmente e tirar partido de um sistema de progressão gratificante que te permite ajustar o teu equipamento e as tuas estratégias.

O meu veredicto: O «As Provas do Outlast» tem uma pontuação elevada dos utilizadores no Metacritic, de 7,6. É uma alternativa de terror que se destaca em relação ao «Companhia Mortal», onde fugas de monstros num modo cooperativo, adaptando-te a diferentes posições dos inimigos, variações de quebra-cabeças e outras reviravoltas desagradáveis.

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17. 7 Days to Die [O melhor para sobreviver num mundo pós-apocalíptico cheio de zombies]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Horror de sobrevivência Plataformas Windows, macOS, Linux, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Ano de lançamento 2016 Criador(es) The Fun Pimps, Telltale Publishing Ideal para Ação de zombies à moda antiga, em mundo aberto O que gostei Progressão baseada em habilidades e criação de itens

Tenho a certeza de que o 7 Days to Die tem mais do que 7 maneiras de morrer. Este jogo de sobrevivência sandbox profundo faz lembrar os jogos de tiroteio contra zombies à moda antiga. Vais lutar contra ondas de zombies, defender bases e envolver-te em sistemas extensos de criação e habilidades que constituem o cerne da progressão.

O 7 Days to Die gira em torno de hordas gigantescas de zombies e de uma jogabilidade baseada em objetivos. Isto significa que vais esvaziar carregadores em mortos-vivos sem cérebro, ao mesmo tempo que cumpris objetivos e tratas das tuas feridas depois de batalhas intensas.

Porque é que o escolhemos Os fãs vão adorar o 7 Days to Die pela sua jogabilidade à moda antiga, mas bem trabalhada, centrada em matar zombies, objetivos, criação de itens e sistemas de habilidades.

A enorme seleção de mods e a comunidade do jogo mantêm-no vivo e dinâmico, pronto para que te juntes à ação. As suas longas campanhas de sobrevivência cooperativas são ideais para jogar em equipa, onde a estratégia, a coordenação e o trabalho em equipa são as tuas ferramentas mais importantes.

O meu veredicto: O 7 Days to Die não reinventa a roda, e a sua pontuação de 5,9 no Metacritic, atribuída pelos utilizadores, confirma isso mesmo. Hordas de zombies, criação de itens e progressão baseada em habilidades são os seus pilares fundamentais. Com o modo cooperativo e o amplo suporte a mods, este jogo continua a ser divertido mesmo depois de meses a jogar.

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18. Project Zomboid [Simulador de sobrevivência brutal com morte permanente]

A nossa pontuação 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Sobrevivência, RPG Plataformas Windows, Linux, macOS Ano de lançamento 2013 Criador(es) The Indie Stone Ideal para Simulação de sobrevivência com consequências severas O que gostei Atmosfera deprimente com narrativa ambiental

O Project Zomboid preenche todos os requisitos que outros jogos semelhantes ao Lethal Company também preenchem. É brutalmente difícil, com elementos de sobrevivência realistas e morte permanente. Tem modo cooperativo, que exige um trabalho de equipa impecável, defesa da base e procura de mantimentos.

Gosto da narrativa subtil Joga o Project Zomboid, que reforça a sua atmosfera já de si sombria e deprimente. Apesar da sua idade, o Project Zomboid mantém-se vivo graças a uma comunidade de modding rica e ao desenvolvimento contínuo.

Por que é que o escolhemos Um simulador de sobrevivência brutal onde tens de sobreviver ao apocalipse zombie, gerindo as tuas estatísticas, construindo bases e procurando provisões sozinho ou com amigos.

Vais desfrutar de sessões longas e de alto risco, sistemas de inventário e saúde detalhados e uma exploração gratificante. A dinâmica de risco versus recompensa é uma das suas melhores características, tornando cada sessão bem-sucedida um motivo para comemorar.

O meu veredicto: O Project Zomboid é ótimo para fãs de simuladores de sobrevivência que adoram mecânicas detalhadas e uma exploração cooperativa do mundo que desafiam a paciência e a perspicácia do jogador.

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19. SCUM [Um simulador de sobrevivência completo num vasto mundo aberto]

A nossa pontuação 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Sobrevivência Plataformas Windows Ano de lançamento 2025 Criador(es) Gamepires Ideal para Elementos de jogabilidade de sobrevivência ao estilo de simulação O que gostei Um mundo aberto enorme, feito para jogadores hardcore

SCUM não é um nome muito simpático para um jogo, mas, felizmente, o nome não o descreve. As suas mecânicas de sobrevivência detalhadas, como o metabolismo corporal, as estatísticas, as lesões e a fome, são executadas de forma realista. A sobrevivência é fundamental neste mundo aberto e vasto, com dinâmicas de extração PvP e PvE.

O sistema aprofundado de criação e progressão de personagens do SCUM torna o jogo abrangente. Além disso, os eventos e economias impulsionados pelos jogadores acrescentam variedade, e o SCUM parece mesmo vivo. Este jogo lembra-me o DayZ em termos de brutalidade, mas tem uma jogabilidade de sobrevivência mais complexa.

Porque é que o escolhemos O jogo de sobrevivência mais intenso com jogabilidade PvE e PvP, cujo vasto mundo aberto e brutalidade dos jogadores só vão dar as boas-vindas aos jogadores mais resistentes.

Este jogo não é para toda a gente – foi feito para jogadores hardcore que gostam de sistemas complexos, progressão constante e jogabilidade tática que castiga quem se precipita.

O meu veredicto: a premissa do SCUM não é única, mas a forma como é apresentada é autêntica. A sobrevivência em mundo aberto nunca foi tão boa, especialmente num modo cooperativo com até 4 jogadores, onde o trabalho em equipa é fundamental para superar obstáculos, sejam eles humanos ou ambientais.

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20. S.T.A.L.K.E.R.: Sombra de Chernobyl [O melhor jogo de sobrevivência «Eurojank» com uma atmosfera envolvente]

A nossa pontuação 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo FPS Plataformas Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch Ano de lançamento 2007 Criador(es) GSC Game World, THQ, GSC World Publishing Ideal para Explorar e sobreviver na Zona pós-apocalíptica O que gostei Um mundo envolvente e uma IA que dá a sensação de que é um lugar habitado

O S.T.A.L.K.E.R.: Sombra de Chernobyl é muitas vezes rotulado como um «Eurojank», uma gíria usada para jogos europeus pouco polidos e de baixo orçamento. Tem algumas características em comum, mas o seu mundo aberto pós-apocalíptico, denso e atmosférico, juntamente com a IA inovadora, dá muito que fazer aos jogos AAA.

As missões não lineares deste jogo e as escolhas cruciais de inventário e equipamento fazem de cada viagem à Zona uma aventura única. Há uma tensão constante causada por mutantes, anomalias radioativas e PNJs hostis que procuram sobreviver e prosperar neste mundo sombrio.

Por que é que o escolhemos Um jogo de tiro ucraniano lendário que explora as consequências do acidente de Chernobyl e, provavelmente, o melhor do seu género para fãs de mundos de jogo imersivos e cativantes.

O S.T.A.L.K.E.R.: Sombra de Chernobyl é famoso pela sua comunidade de modding, que melhora os gráficos e a jogabilidade do jogo. Isso realça o ambiente sombrio e o suspense baseado na exploração que só os jogos S.T.A.L.K.E.R. conseguem proporcionar.

O meu veredicto: Se conseguires ignorar a jogabilidade um pouco desajeitada, o S.T.A.L.K.E.R.: Sombra de Chernobyl é uma experiência inesquecível de exploração em mundo aberto que te vai cativar de imediato. Este pode ser o «Eurojank» com melhor classificação no Metacritic, com uma pontuação dos utilizadores de 8,4.

Tudo o que precisas de saber sobre jogos semelhantes ao Companhia Letal

Os 20 jogos que apresentei deixam muito espaço para aventuras emocionantes. Jogos semelhantes ao Lethal Company combinam vários géneros, como terror, FPS, RPG e modo cooperativo, oferecendo uma experiência diversificada a cada jogada.

Nesta secção, quero falar-te mais sobre jogos como o Companhia Letal e ajudar-te a decidir quais os títulos a jogar primeiro para saciar a tua vontade de experiências semelhantes.

Como escolher o jogo certo semelhante ao Companhia Letal

A pergunta mais óbvia: como escolher o jogo certo? Isso depende das tuas preferências, da plataforma que usas para jogar e do teu estilo de jogo. Aqui estão os aspetos mais importantes a ter em conta:

Disponibilidade na plataforma . Escolhe jogos como o Companhia Letal que possas jogar na tua plataforma de jogos preferida. Alguns jogadores vão preferir jogos para dois jogadores na Xbox, enquanto outros vão procurar experiências cooperativas na PS5 ou no PC.

. Escolhe jogos como o Companhia Letal que possas jogar na tua plataforma de jogos preferida. Alguns jogadores vão preferir jogos para dois jogadores na Xbox, enquanto outros vão procurar experiências cooperativas na PS5 ou no PC. Dificuldade e curva de aprendizagem . Se estás à procura de um desafio, opta por Left 4 De ad 2, Alien: Isolation ou até mesmo SCUM, pelos seus sistemas de jogabilidade complexos. Jogos mais acessíveis incluem Grounded, Warhammer: Vermintide 2 e Killing Floor 2.

. Se estás à procura de um desafio, opta por Left 4 De ad 2, Alien: Isolation ou até mesmo SCUM, pelos seus sistemas de jogabilidade complexos. Jogos mais acessíveis incluem Grounded, Warhammer: Vermintide 2 e Killing Floor 2. Tamanho do modo cooperativo e suporte multijogador . Tem em conta o número de jogadores nas sessões cooperativas. A maioria dos jogos semelhantes ao Lethal Co mpany suporta 4 jogadores (como o Deep Rock Galactic e o Left 4 Dead 2, por exemplo) e vários modos multijogador, como PvE, PvP e PvPvE.

. Tem em conta o número de jogadores nas sessões cooperativas. A maioria dos jogos semelhantes ao Lethal Co mpany suporta (como o Deep Rock Galactic e o Left 4 Dead 2, por exemplo) e vários modos multijogador, como PvE, PvP e PvPvE. Jogos pagos ou gratuitos. Os meus 20 jogos semelhantes ao Companhia Letal variam de preço, mas são, na sua maioria, acessíveis mesmo com um orçamento apertado. Também podes considerar alternativas gratuitas, que eu evitei porque, na maioria das vezes, não cumprem os elevados padrões deste jogo.

Por que é que os fãs da Lethal Company vão adorar estes jogos

Se gostaste do Lethal Company, experiências semelhantes vão ter de recriar, pelo menos em parte, essa sensação. É impossível ter um jogo 100% idêntico, mas podes sempre encontrar jogos que ofereçam uma experiência emocional, um caos cooperativo emocionante, uma busca por recursos cheia de tensão, terror de sobrevivência e ações e cenários engraçados impulsionados pelos jogadores.

A minha lista das 20 melhores alternativas inclui tudo isto em diferentes graus. O «Deep Rock Galactic» encaixa na perfeição, mas o «Left 4 Dead 2» adota uma abordagem diferente e mais séria à fórmula. Da mesma forma, o «Alien: Isolation» centra-se no aspeto de terror, enquanto o «The Forest» se centra mais na sobrevivência cooperativa.

Características principais dos jogos ao estilo da Lethal Company

Jogos como o Companhia Letal partilham características distintas que os tornam adequados para os fãs:

Jogo cooperativo, normalmente com até 4 jogadores .

. Elementos de terror, normalmente a característica principal ou subjacente.

Sobrevivência, exemplificada através de sistemas realistas e da recolha de recursos.

Jogabilidade de risco versus recompensa, que valoriza o planeamento cuidadoso, a coordenação e o trabalho em equipa.

Progressão, normalmente através de sistemas de saque e melhorias.

Geração procedural de níveis/missões para garantir a rejogabilidade.

Chat de voz, que muitas vezes é essencial para o sucesso.

Existem exceções a algumas destas características, como os jogos para um jogador, tipo o «Alien: Is olation» ou o «S.T.A.L.K.E.R.: Sombra de Chernobyl», mas continuam a ser jogos dignos de nota, semelhantes ao «Companhia Mortal»».

O meu veredicto geral

Cada jogo do tipo Lethal Company tem o seu próprio estilo de medo, jogabilidade cooperativa e gritos frenéticos, exatamente o que torna o Companhia Letal tão memorável. Aqui estão as minhas principais recomendações para quem não sabe por onde começar:

O melhor para jogos de tiro cooperativo e exploração → Deep Rock Galactic. Um FPS sobre anões com níveis gerados proceduralmente e que podes jogar vezes sem conta.

O melhor para fãs de jogos de zombies → Left 4 Dead 2. Um clássico de culto dos jogos de tiro com zombies, com um modo cooperativo divertido, armas poderosas e inúmeros mods criados pelos fãs.

O melhor para fãs de survival horror → Alien: Isolation. Uma aventura de terror espacial com o Alien e a sua IA em evolução, para sustos de cortar a respiração.

O melhor para caça a monstros com atmosfera → Hunt: Showdown. A melhor mistura de PvP e PvE com muito em jogo e gráficos ao estilo do Crysis.

Cada jogo é um mundo cativante por si só, com uma experiência ao estilo da Lethal Company que vale a pena experimentar. Escolhe aquele que mais se adequa ao teu estilo e revive a combinação viciante de risos e terror.

Perguntas frequentes