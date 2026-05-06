Najlepsze gry podobne do „Lethal Company” w 2026 roku – horror w trybie kooperacyjnym i chaos w trybie survivalowym

Gry takie jak „Śmiertelna kompania” trafiają w tę dziwną, cudowną strefę, w której jednocześnie czujesz przerażenie, a jednocześnie śmiejesz się do łez. Jeśli kiedykolwiek próbowałeś zgarnąć łupy w jakimś przeklętym budynku, podczas gdy twój znajomy wrzeszczał na czacie lokalnym, jakby to była jego wielka scena z horroru, to doskonale znasz ten klimat. Jest coś niemalże kojącego w panikowaniu w grupie, podejmowaniu fatalnych decyzji i pędzeniu w kierunku wyjścia, którego jeszcze dwie sekundy temu w ogóle nie było.

Ta lista czerpie z tej samej energii typu „boję się, ale świetnie się bawię”, pełnej zespołowych wpadek, traum związanych z potworami i historii, które będziesz przywoływać za każdym razem, gdy spotkacie się ze znajomymi. Potraktuj ten przewodnik jako mapę drogową do jeszcze większego chaosu w trybie kooperacyjnym, nocnych ataków paniki i nowych okazji do obwiniania znajomych za ich wątpliwe wybory. I uwierz mi, będą ich mnóstwo.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do Śmiertelna kompania

20 najlepszych tytułów z tej listy ma w zanadrzu wiele atrakcji. Zanim się nimi zajmiemy, przejrzałem trzy najlepsze gry podobne do „Śmiertelna kompania””, które najlepiej oddają jej wyjątkową atmosferę i rozgrywkę. Oto moje ulubione:

1 Deep Rock Galactic 2020 Najlepsza gra w stylu „Lethal Company”, w której wcielasz się w rolę kosmicznych krasnoludów, wydobywających surowce i walczących z przerażającymi stworzeniami na wrogiej obcej planecie o zróżnicowanych biomach. Buy now 2 Left 4 Dead 2 2009 To mistrzowska produkcja firmy Valve w gatunku kooperacyjnych strzelanek z zombie, oferująca kultowy tryb kooperacji dla 4 graczy, który zapewnia wysoką powtarzalność rozgrywki, ponieważ żadna sesja walki z zombie nie jest taka sama. Buy now 3 Alien: Isolation 2014 Ta gra z gatunku horroru sprawi, że będziesz ściskać kontroler tak, jakby był ci winien czynsz, unikając Obcego na pokładzie statku „Sevastopol” i próbując przechytrzyć tę szybko uczącą się istotę, która potrafi wyczuć cię węchem lub usłyszeć z odległości mili. Buy now

Już wiesz, do czego to zmierza: połączenie rozgrywki kooperacyjnej, komunikacji przez czat głosowy, horroru, eksploracji i zbieractwa. Ale to dopiero rozgrzewka. Przewiń w dół, a wyjaśnię, dlaczego te 20 gier stanowi idealną alternatywę dla wszechmocnej Śmiertelna kompania.

20 najlepszych gier podobnych do „Śmiertelna kompania””, które każdy fan powinien wypróbować

Dotarłeś do celu, więc oto upragniona lista, którą obiecałem przed chwilą. Spodziewaj się gier, które kładą nacisk na zespołowe przetrwanie, ryzykowne zbieractwo, przerażające potwory, czat zbliżeniowy i nieprzewidywalny chaos wśród graczy – to potężna mieszanka składników gier takich jak „Śmiertelna kompania””.

1. Deep Rock Galactic [Najlepsza gra do wydobywania surowców i eksploracji generowanych proceduralnie jaskiń]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry FPS z trybem kooperacji Platformy Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2020 Twórcy Ghost Ship Games, Coffee Stain Publishing Najlepsze dla FPS oparty na klasach postaci i zespołowa eksploracja Mocne strony Generowane proceduralnie jaskinie do eksploracji

Deep Rock Galactic to kooperacyjna strzelanka FPS oparta na klasach postaci, oferująca niezwykle różnorodną rozgrywkę. Możesz wybierać spośród wielu klas, w tym wiertacza, zwiadowcy, strzelca i inżyniera, i brać udział w zespołowej eksploracji generowanych proceduralnie jaskiń.

Moim zdaniem to ogromny plus, ponieważ zapewnia nieograniczoną powtarzalność rozgrywki i różnorodność. Deep Rock Galactic oferuje szybkie, oparte na celach rozgrywki , które zawsze są zabawne, nieprzewidywalne oraz stanowią mieszankę humoru i strachu.

Dlaczego to wybraliśmy Wybraliśmy Deep Rock Galactic ze względu na doskonałe połączenie strzelanki FPS z elementami horroru, eksploracji jaskiń oraz proceduralnie generowanych poziomów.

Do jej wyróżniających się cech należą satysfakcjonujący system rozwoju postaci oraz personalizacja ekwipunku. Jednocześnie, jako gra podobna do Śmiertelna kompania, Deep Rock Galactic ma aktywną społeczność i kładzie nacisk na komunikację między graczami w ramach swojej podstawowej rozgrywki.

Nasza ocena: Dzięki ocenie użytkowników na Metacritic wynoszącej 8,4, Deep Rock Galactic jest jedną z najwyżej ocenianych gier podobnych do Śmiertelna kompania. Ta ekscytująca strzelanka, łącząca wydobycie, eksplorację i pracę zespołową, nigdy się nie nudzi fanom.

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2. Left 4 Dead 2 [Najlepsza gra do strzelania do hord zombie w trybie kooperacyjnym]

Nasz wynik 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry FPS, survival horror Platformy Windows, macOS, Linux, Xbox 360 Rok wydania 2009 Twórca/twórcy Valve Najlepsze dla Strzelanki z zombie w trybie kooperacyjnym Mocne strony Aktywna społeczność, która sprawia, że gra nie traci na atrakcyjności

Trzeba przejść lobotomię, żeby zapomnieć o Left 4 Dead 2. Pierwsza część była świetna, ale to właśnie ta gra to szczytowe osiągnięcie w gatunku strzelanek z zombie. Szybka rozgrywka w trybie kooperacyjnym dla 4 graczy nigdy nie zawodzi, a hordy zombie maszerujące, by zjeść twój mózg, są tak samo przerażające jak zawsze.

Left 4 Dead 2 posiada dynamiczny system sztucznej inteligencji „Director”, który zmienia tempo rozgrywki i rozmieszczenie przeciwników, dzięki czemu rozgrywka pozostaje urozmaicona. Społeczność modderów nadal jest aktywna, zapewniając niekończący się strumień treści, które zwiększają powtórną grywalność.

Dlaczego to wybraliśmy Zagraj w tę grę, jeśli kochasz klasyczne strzelanki z zombie z nutką horroru, zabawnymi momentami rozgrywki i niezapomnianymi rozmowami głosowymi.

W grze Left 4 Dead 2 chodzi o pracę zespołową, koordynację i odpowiednią strategię, co doskonale uzupełnia krótkie, ale niezwykle intensywne rozgrywki. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek znudził się tą grą, mimo że gram w nią od czasów liceum.

Nasza opinia: Najlepsza strzelanka z zombie, jaką kiedykolwiek stworzyła firma Valve, ma ocenę użytkowników na Metacritic wynoszącą 8,3, co świadczy o niezwykłych wrażeniach z gry. Sięgnij po nią, jeśli lubisz krwawą rzeź zombie w grze dla maksymalnie czterech graczy, zapewniającą maksymalną rzeź i kilka szalonych momentów typu „o cholera!”.

3. Obcy: Izolacja [Najlepsza gra zapewniająca przerażające wrażenia z kosmicznego horroru]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Horror przetrwania, gra skradankowa, przygodowa akcja Platformy Windows, OS X, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS Rok wydania 2014 Twórca/twórcy Creative Assembly, Sega Najlepsze dla Mrożący krew w żyłach horror na pokładzie opuszczonej stacji kosmicznej Mocne strony Przerażająca atmosfera w kosmosie

„Obcy: Izolacja” to bez wątpienia jedna z najstraszniejszych gier, w jakie grałem. Miałem około 19 lat, kiedy ukazała się na rynku, a jej rewolucyjna sztuczna inteligencja śledząca gracza sprawiała, że zamierałem w miejscu. Wiecie, o co chodzi: wielki, ohydny Obcy, który śledzi cię po całej stacji i pożera cię szybciej niż aligator.

Gra skupia się na skradaniu się i zarządzaniu zasobami, karząc gracza za próby przemierzania opuszczonej stacji kosmicznej w biegu. Znakomita, klimatyczna oprawa dźwiękowa oraz labiryntowy układ poziomów potęgują poczucie grozy i zbliżającej się zagłady.

Dlaczego to wybraliśmy Wybraliśmy tę grę ze względu na jej przerażający kosmiczny horror oraz ewoluującą sztuczną inteligencję Obcego, który poluje na gracza, co skutkuje jednymi z najstraszniejszych momentów, jakie kiedykolwiek przeżyjesz w grze wideo.

Obcy: Izolacja to powoli narastający horror, który nieustannie trzyma cię w napięciu. To mistrzowska lekcja horroru dla jednego gracza, która sprawia, że każda sesja staje się walką z twoimi najgłębszymi lękami. W końcu właśnie tego oczekujesz od horroru, prawda?

Nasza ocena: „Obcy: Izolacja” to jedna z najlepszych gier podobnych do „Śmiertelna kompania” dla fanów horrorów, z oceną użytkowników serwisu Metacritic wynoszącą 8,3. Jeśli masz słabe nerwy, nie graj w nią – przez miesiące będziesz miał koszmary. W przeciwnym razie nie wahaj się i zabaw się z Obcym.

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4. GTFO [Najlepsza gra dla maksymalnie czterech graczy, oferująca hardkorową rozgrywkę PvE z zombie]

Nasza ocena 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry FPS Platformy Windows Rok wydania 2019 Twórca/twórcy 10 Chambers Najlepsze do strategiczną strzelankę PvE z zombie Mocne strony Tryb kooperacji dla 4 graczy

GTFO to jedna z najbardziej imponujących gier kooperacyjnych i hardkorowa strzelanka PvE dla 4 graczy, w której koordynacja jest niezbędna. Będziesz przedzierać się przez hordy ohydnych zombie i brać udział w długich, wieloetapowych misjach z konkretnymi celami.

GTFO nie jest jednak typową strzelanką z zombie. Będziesz musiał poruszać się ukradkiem i planować ataki, a napięcie będzie rosło, a serce zacznie bić jak szalone. Wymagający poziom trudności GTFO może nie odpowiadać każdemu, ale gra jest niezwykle satysfakcjonująca, zwłaszcza jeśli grasz zgodnie z zamysłem twórców – opierając się na pracy zespołowej i przemyślanej strategii.

Dlaczego to wybraliśmy GTFO to perełka wśród gier kooperacyjnych, w której nacisk kładziony jest na pracę zespołową, koordynację i komunikację głosową niezbędną do osiągnięcia postępów.

GTFO zostało zaprojektowane z myślą o grupach kierowanych komunikacją głosową i skoordynowanych taktykach, co czyni ją jedną z najlepszych gier podobnych do Śmiertelna kompania, zapewniających niekończącą się zabawę w trybie wieloosobowym. Ocena użytkowników serwisu Metacritic wynosząca 7,4 mówi sama za siebie o jej ogólnej jakości.

Nasza opinia: Polecam GTFO cierpliwym graczom, którzy nie zawsze stawiają na taktykę typu „biegnij i strzelaj”, a zamiast tego cenią sobie pracę zespołową, cierpliwość i perfekcyjną koordynację, niezbędne do postępów w grze i przetrwania.

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5. Back 4 Blood [Najlepsza gra do szybkiego likwidowania hord zombie]

Nasz wynik 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry FPS Platformy Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Turtle Rock Studios, Warner Bros. Games Najlepsze dla Szybką akcję pełną zombie Mocne strony Rewolucyjne modyfikatory kart

Back 4 Blood to fantastyczna strzelanka FPS i, szczerze mówiąc, jedna z najlepszych gier horrorowych na PS5. Dobrą wiadomością jest to, że gra jest dostępna na wszystkich innych platformach i stanowi duchowego następcę Left 4 Dead, z pewnym nowym elementem w postaci modyfikatorów kart.

Dzięki nim każda rozgrywka jest inna, a dynamiczna walka w trybie kooperacyjnym zyskuje na urozmaiceniu dzięki różnorodnym spotkaniom z przeciwnikami. Różnorodność jest kluczowa, ponieważ sesje w Back 4 Blood nigdy nie są takie same, zwłaszcza w zabawnym trybie kooperacyjnym.

Dlaczego to wybraliśmy Jedna z najlepszych gier FPS podobnych do Śmiertelna kompania, w której zabijasz hordy zombie i wykorzystujesz modyfikatory kart, by urozmaicić rozgrywkę.

Gracze mogą cieszyć się kampanią lub wybrać tryb typu „horda”, jeśli chcą sprawdzić granice swoich możliwości przetrwania. Nowsza data premiery Back 4 Blood (2021 r.) oznacza, że gra wciąż ma się dobrze. Regularne sezonowe dodatki i aktualizacje są nadal dostępne, dzięki czemu Back 4 Blood wydaje się świeża i ekscytująca.

Nasza opinia: Jeśli podobała ci się gra „Left 4 Dead 2” (lub jej pierwsza część), „Back 4 Blood” to zmodernizowana wersja tej legendarnej strzelanki z zombie. Ocena użytkowników na Metacritic wynosząca 5,3 może być myląca, ponieważ gra cieszy się ogromną popularnością wśród graczy i jest wysoko oceniana na platformie Steam.

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6. Hunt: Showdown [Najlepsza gra dla miłośników polowań na nagrody o wysokim ryzyku i wysokich zyskach]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry FPS Platformy Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Rok wydania 2019 Twórca/twórcy Crytek, Koch Media Najlepsze dla Polowanie na potwory – wysokie ryzyko, wysokie zyski Mocne strony Przyciągająca wzrok grafika i oprawa dźwiękowa

Hunt: Showdown wnosi autentyczny klimat do rozgrywki typu „extraction”. Jest to gra typu PvPvE, w której polujesz na potwory, unikając jednocześnie rywali (innych graczy). Ta gra o wysokim ryzyku i wysokich zyskach buduje napięcie na każdym kroku, a śmierć oznacza utratę wszystkich zdobytych przedmiotów.

Opracowana na słynnym silniku Cry Engine gra Hunt: Showdown charakteryzuje się niezwykłą wiernością wizualną oraz znakomitymi efektami dźwiękowymi i atmosferą sprzyjającą trzymającym w napięciu pościgom. Powolne, taktyczne tempo gry nagradza skradanie się i cierpliwość, a odpowiednia strategia pozwoli ci zajść bardzo daleko.

Dlaczego to wybraliśmy Wybraliśmy klasykę firmy Crytek ze względu na jej niesamowitą atmosferę i intensywne bitwy w trybie PvPvE, w których ta strzelanka typu extraction pokazuje swoje prawdziwe oblicze.

Uwielbiam Hunt: Showdown za jego ekstremalny poziom trudności i unikalne, wyłaniające się z interakcji między graczami historie, połączone z polowaniem na potwory, co skutkuje wszechobecnym niebezpieczeństwem i napięciem.

Nasza ocena: Ocena użytkowników Hunt: Showdown na Metacritic wynosząca 7,1 jest godna pochwały, ale uważam, że gra jest znacznie niedoceniana. To jedna z najlepszych gier podobnych do Śmiertelna kompania, która łączy w sobie elementy horroru, skradanki, strzelanki i rozgrywki typu „extraction” w przepięknej oprawie graficznej.

7. Killing Floor 2 [Najlepsza gra zapewniająca intensywną walkę o przetrwanie wśród zombie i wywołujące mdłości sceny gore]

Nasz wynik 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry FPS, survival horror Platformy Windows, PS4, Xbox One Rok wydania 2016 Twórca/twórcy Tripwire Interactive, Hardsuit Labs, Saber Interactive Najlepsze dla Przesadną brutalnością w świecie opanowanym przez zombie Mocne strony System umiejętności i klas, który określa role graczy

Killing Floor 2 to jedna z najpopularniejszych horrorów wieloosobowych, oferująca intensywną rozgrywkę polegającą na przetrwaniu w obliczu fal hord, których poziom trudności stopniowo rośnie. Przypomina to Left 4 Dead 2, ale z nieco większą różnorodnością, szczególnie w systemie umiejętności i klas, który określa role w drużynie.

W grze „Killing Floor 2”” poziom krwi i przemocy wzrasta do 101%, ponieważ każda wystrzelona kula, która trafi wroga, powoduje trysk krwi, zalewając podłogę. Strzelanie w tej grze daje ogromną satysfakcję, a realistyczne odczucia z broni sprawiają, że każda z nich wydaje się być armatą.

Dlaczego to wybraliśmy Krwawe sceny, satysfakcjonująca rozgrywka strzelecka oraz regularne dodatki DLC sprawiają, że Killing Floor 2 jest równie zabawna, co pełna życia dla fanów strzelania do zombie.

Podobnie jak w Left 4 Dead, rozgrywki w grze „Killing Floor 2”” są krótkie, ale zapewniają wysoką powtarzalność i świetnie nadają się do sesji kooperacyjnych. Regularne wydarzenia i dodatki DLC dostarczają świeżej zawartości, dzięki czemu Killing Floor 2 to przygoda, do której zawsze będziesz wracać i wciąż odkrywać coś nowego.

Nasza opinia: Gra „Killing Floor 2” ma ocenę użytkowników na Metacritic wynoszącą 7, a gracze uwielbiają jej potężną broń, przesadną brutalność i tryb kooperacji. Jako fan połączenia strzelanek FPS i horrorów zgadzam się, że warto zagrać w „Killing Floor 2””, jeśli szukasz arcydzieł w stylu „Śmiertelna kompania””.

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8. Payday 2 [Najlepszy zespołowy, kooperacyjny symulator napadów]

Nasza ocena 9.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Skradanka, FPS Platformy Windows, Linux, Xbox One, Xbox 360, PS3, PS4, Nintendo Switch Rok wydania 2013 Twórca/twórcy Overkill Software, 505 Games Najlepsze dla Symulator taktycznego napadu Mocne strony Rozbudowany system rozwoju i personalizacji

Payday 2 wyszło ponad dekadę temu, o rany. Ale nawet dzisiaj jest to symulator napadów, w który można grać wielokrotnie, a najlepiej w trybie kooperacji. Jako drużyna możecie spróbować skoku w trybie skradania się albo wyciągnąć broń i zabijać wszystko w zasięgu wzroku jak szaleńcy.

Rozbudowane drzewko rozwoju postaci i możliwość dostosowywania umiejętności sprawiają, że każda kolejna rozgrywka jest inna, w miarę jak opanowujesz mechanikę gry i stajesz się coraz lepszy. Jednak „Payday 2” nie jest typową strzelanką, ponieważ wymaga doskonałej koordynacji, by wykonać misje oparte na celach.

Dlaczego to wybraliśmy Najlepsza w historii symulacja napadu, łącząca podejście oparte na skradaniu się z chaotyczną rozgrywką, z możliwością dostosowywania wyposażenia i zabawnymi momentami w trybie kooperacji.

Planowanie i specjalizacja ról w zespołach są niezwykle satysfakcjonujące. Payday 2 oferuje wiele sprytnie zaprojektowanych map oraz ogromny ekosystem DLC i modów, zapewniający większą różnorodność, która podtrzymuje zainteresowanie grą nawet wiele lat po premierze.

Nasza ocena: Ocena użytkowników na Metacritic wynosząca 4,2 nie oddaje w pełni wartości Payday 2. Jest to bez wątpienia najbardziej wyjątkowa symulacja napadu, oferująca dopracowaną rozgrywkę, strategię opartą na skradaniu się kontra strzelaninie oraz niezwykle satysfakcjonującą pętlę rozgrywki za prawidłowo przeprowadzone napady.

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9. Warhammer: Vermintide 2 [Najlepsza gra kooperacyjna z uniwersum Warhammera z zabawną walką z perspektywy pierwszej osoby]

Nasz wynik 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Akcja Platformy Windows, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Fatshark Najlepsze dla fanów Warhammera, którzy cenią sobie walkę wręcz Mocne strony Płynna rozgrywka z wieloma klasami bohaterów

Warhammer: Vermintide 2 to najlepsza gra kooperacyjna oparta na walce wręcz w tym uniwersum. W prawdziwym stylu Warhammera będziesz przedzierać się ciosami i cięciami przez przytłaczające hordy autentycznych potworów oraz realizować różne cele.

Uwielbiam charakterystyczne klasy bohaterów z rozbudowaną mechaniką walki, która sprawia, że gra jest dziwnie wciągająca. Jedną z moich ulubionych cech jest system rozwoju oparty na łupach. Każdy poziom jest pełen łupów, a gracz jest zachęcany do eksploracji i poszukiwania lepszego ekwipunku.

Dlaczego to wybraliśmy Wybraliśmy Vermintide 2 dla zagorzałych fanów Warhammera, którzy nie mają nic przeciwko zabrudzeniu swoich mieczy i rozbiciu kilku głów w tym pełnym grozy świecie.

Jednocześnie poziomy są zaprojektowane w sposób bardziej przemyślany, co pozwala na pełne napięcia walki wręcz, w których rodzi się spontaniczny chaos. Jako osoba ceniąca pracę zespołową i uwielbiająca intensywne walki wręcz, uważam, że „Warhammer: Vermintide 2” spełnia wszystkie moje oczekiwania.

Nasza ocena: Wysoko oceniana na Metacritic, z oceną użytkowników wynoszącą 7,4, gra „Warhammer: Vermintide 2” jest jedną z najlepszych gier podobnych do „Śmiertelna kompania”, osadzoną w uniwersum Warhammera, oferującą brutalną walkę z rozbijaniem głów, sprawiedliwy system postępów oraz tryb kooperacji.

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10. Dead by Daylight [Najlepszy asymetryczny horror typu „zabójca kontra ocaleni”]

Nasza ocena 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Horror przetrwania Platformy Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch (wersje na Androida i iOS wycofane) Rok wydania 2016 Twórcy Behaviour Interactive, 505 Games, Deep Silver, NetEase Games, Starbreeze Studios Najlepsze dla Asymetryczny horror typu „chowanego” Mocne strony Dodatkowe atuty w rozgrywce zarówno dla zabójców, jak i ocalałych

Różnorodna mechanika rozgrywki w grze „Dead by Daylight”” sprawia, że należy ona do czołówki tytułów survivalowych dla wielu graczy. Ta asymetryczna gra horrorowa w formacie 4 na 1 opiera się na starciu zabójcy z ocalałymi. Czterech graczy wciela się w rolę ocalałych, a jeden – w rolę zabójcy, który na nich poluje.

Rozgrywka w stylu „kot i mysz”, pełna dramatycznych akcji ratunkowych, zapewnia autentyczne wrażenia i intensywne momenty strachu, które sprawią, że spadniesz z krzesła. Dodatkowego smaku dodaje szeroki wybór atutów dla zabójców i ocalałych, zapewniających określone korzyści i modyfikujące rozgrywkę.

Dlaczego to wybraliśmy Wspaniała zabawa w chowanego z najlepszą kooperacyjną rozgrywką horrorową, pełna intensywnych, ale niezwykle zabawnych i zapadających w pamięć momentów typu „uciekaj albo zginiesz”.

Prosta zasada działania „Dead by Daylight”” sprawia, że gra jest naprawdę niezwykle wciągająca. Krótkie, pełne emocji rozgrywki pozostawiają miejsce na niezapomniane chwile, a ciągłe aktualizacje i licencjonowane kolaboracje zapewniają niepowtarzalne doświadczenie, które nigdy nie przestaje mnie zadziwiać.

Nasza ocena: Wieloosobowe gry typu survival mogą mrozić krew w żyłach, a „Dead by Daylight”, z oceną użytkowników serwisu Metacritic wynoszącą 5,5, jest dobrym przykładem dobrze zrealizowanego horroru. Wypróbuj tę grę ze względu na asymetryczną rozgrywkę typu „kot i mysz” w formacie 4 na 1, pełną nieoczekiwanych zwrotów akcji i wyników.

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11. The Forest [Mrożący krew w żyłach survival horror z kanibalistyczną sztuczną inteligencją]

Nasza ocena 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Horror przetrwania Platformy Windows, PS4 Rok wydania 2018 Twórca/twórcy Endnight Games Najlepsze dla Wspólne przetrwanie i eksplorację lasu Mocne strony Subtelna fabuła i pełna napięcia atmosfera

Jedna z najlepszych gier survivalowych wszech czasów, The Forest, oferuje rozległy otwarty świat z rozbudowaną mechaniką przetrwania oraz generowaną dynamicznie sztuczną inteligencją kanibali. W The Forest wcielasz się w rolę zagubionego bohatera, który musi przetrwać ataki hord kanibali próbujących zjeść go żywcem.

Osiągasz to nie tylko poprzez ucieczkę, ale także budując bazy i rozstawiając pułapki obronne, by odeprzeć potwory. Cykle dnia i nocy radykalnie zmieniają poziom zagrożenia, sprawiając, że każda noc staje się pełną napięcia walką o przetrwanie.

Dlaczego to wybraliśmy Mrożąca krew w żyłach gra o przetrwaniu w lesie, w którą można grać w trybie kooperacji, gdzie gracze muszą wykazać się doskonałą pracą zespołową i umiejętnościami zbieractwa, aby przetrwać.

Przede wszystkim The Forest umożliwia grę w trybie kooperacyjnym, w którym praca zespołowa i eksploracja są niezbędne do przetrwania. The Forest to również gra bogata w fabułę, jednak opowiadanie historii odbywa się głównie poprzez otoczenie, co pozwala graczom zanurzyć się w świecie i odkrywać go we własnym tempie.

Nasza ocena: Ocena użytkowników serwisu Metacritic dla gry The Forest wynosząca 7,5 jest uzasadniona, ponieważ jest to klasyczne połączenie gatunków survivalu i horroru, które przeraża mnie nawet po wielokrotnym przejściu gry. Przetrwaj samodzielnie lub w trybie kooperacji i odpieraj ataki ohydnych kanibali, budując bazę, walcząc wręcz i wykorzystując spryt.

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12. Synowie Lasu [Najlepsza gra do survivalu w trybie kooperacyjnym w gęstych, przerażających dżunglach]

Nasz wynik 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Horror przetrwania Platformy Windows Rok wydania 2024 Twórca/twórcy Endnight Games, Newnight Najlepsze dla Wspólne przetrwanie w gęstym, przerażającym lesie Mocne strony Przerażający kanibale z ulepszoną sztuczną inteligencją, która stanowi większe wyzwanie

Oto kontynuacja: Synowie Lasu. Jeśli pierwsza część wydawała się przerażająca, to ta jest jeszcze większa i jeszcze bardziej przerażająca, z inteligentniejszą sztuczną inteligencją i większą liczbą kanibali na twojej drodze. Bardziej rozbudowane rzemiosło, budowanie oraz przerażające scenariusze horroru to część tej wielokrotnie nagradzanej formuły.

Tak jak poprzednio, możesz grać w trybie kooperacyjnym, gdzie będziesz brać udział w pełnych napięcia wyprawach eksploracyjnych i najazdach, aby zdobyć wystarczającą ilość zasobów niezbędnych do przetrwania. Jako nowsza gra, „Synowie Lasu” robi jeszcze większe wrażenie wizualne, oferując ulepszoną oprawę dźwiękową i interaktywność z otoczeniem.

Dlaczego to wybraliśmy Gra jeszcze bardziej przerażająca niż jej poprzedniczka, z podkręconym napięciem, inteligentniejszą sztuczną inteligencją kanibali oraz pełnymi napięcia spotkaniami, które trzymają cię w ciągłym napięciu.

Długotrwała rozgrywka survivalowa buduje ciągłe napięcie, a zaskakujące spotkania nigdy nie są zabawne, lecz zawsze przerażające i chaotyczne – nawet przy sprytnie opracowanej strategii.

Nasza ocena: „Synowie Lasu” plasuje się wysoko wśród najlepszych gier podobnych do „Śmiertelna kompania””, z oceną użytkowników na Metacritic wynoszącą 7,3. To rozbudowana i bardziej mroczna wersja gry „The Forest”, oferująca bogatszy otwarty świat, bardziej rozbudowaną mechanikę przetrwania oraz równie satysfakcjonujący tryb kooperacji.

13. Grounded [Najlepsza gra do zabijania gigantycznych owadów i wspólnego budowania bazy]

Nasza ocena 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Survival Platformy Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch Rok premiery 2022 Twórca/twórcy Obsidian Entertainment, Xbox Game Studios Najlepsze dla walkę z wielkimi owadami i budowanie baz Mocne strony Wspaniała oprawa graficzna i odpowiedni poziom trudności

„Grounded” to jedna z moich ulubionych gier kooperacyjnych na Switchu, a na szczęście można w nią grać również na innych konsolach. Fabuła gry opiera się na przetrwaniu w miniaturowym świecie, w którym mali gracze muszą stawić czoła wielkim zagrożeniom. Te wielkie zagrożenia to paskudne owady, które sprawią, że nawet Australijczycy poczują się nieswojo.

Współpraca przy budowaniu bazy oraz specjalizacja ról w „Grounded” sprawiają, że gra ta w ogromnym stopniu opiera się na pracy zespołowej – tak jak powinno być w przypadku gier takich jak „Śmiertelna kompania””. Początkowa faza rozgrywki jest satysfakcjonująca i przebiega liniowo, stopniowo prowadząc do końcowej fazy, w której osiągnięcia wydają się w pełni zasłużone.

Dlaczego to wybraliśmy Gra taka jak „Śmiertelna kompania”, która łączy w sobie elementy przetrwania, zabijania owadów i budowania bazy w zabawnym i ekscytującym pakiecie o pięknej oprawie graficznej.

Kolorowa oprawa graficzna sprawia, że gra jest nieco mniej przerażająca, ale nadal stanowi spore wyzwanie. Najlepiej grać w nią z kilkoma przyjaciółmi, aby w pełni wykorzystać jej potencjał i skalowalny poziom trudności.

Nasza ocena: Ocena użytkowników serwisu Metacritic wynosząca 7,8 przemawia na korzyść „Grounded”. Gracze cenią tę grę za światy pełne owadów z chaotycznymi spotkaniami, trudnymi walkami z bossami oraz mechaniką przetrwania w trybie kooperacyjnym, oferującą sprawiedliwy i satysfakcjonujący postęp.

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14. Don’t Starve Together [Brutalna gra survivalowa z elementami horroru i trybem współpracy]

Nasza ocena 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przetrwanie Platformy Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Rok wydania 2014 Twórca/twórcy Klei Entertainment Najlepsze dla Brutalną grę o przetrwanie z mechaniką permadeath Mocne strony Wspólne budowanie bazy i zbieranie zasobów

Don’t Starve Together to gra survivalowa, w której cel jest jeden: nie zginąć. Jej styl graficzny przypomina mi film „Koralina”, a jeśli go widzieliście, to wiecie, że jest niesamowicie przerażający. Cóż, ta gra jest nieco inna – oferuje surową walkę o przetrwanie i ryzyko „permadeath” w zawsze ekscytującym trybie kooperacyjnym.

Don’t Starve Together oferuje rozbudowaną mechanikę rozgrywki, taką jak wskaźnik zdrowia psychicznego, bossowie i pory roku, a także kreatywne budowanie bazy i zbieranie zasobów. Aktywne serwery społecznościowe gry zapewniają mnóstwo okazji do zabawnych sesji, a niezliczone modyfikacje pozytywnie wzbogacają doświadczenie.

Dlaczego to wybraliśmy Wybraliśmy tę grę ze względu na jej upiorną oprawę graficzną i rozbudowaną mechanikę przetrwania, z której można korzystać w trybie kooperacji, unikając przy tym niepożądanej „permadeath”.

Don’t Starve Together to trudna i często nieprzewidywalna gra, idealna do niezapomnianych rozgrywek, o których będziesz opowiadać znajomym podczas długich spacerów lub spotkań przy drinku.

Nasza ocena: Don’t Starve Together to kooperacyjna symulacja przetrwania ze stylizowaną grafiką i wysoką stawką, która nagradza komunikację, koordynację graczy oraz kreatywne budowanie bazy. Ocena użytkowników wynosząca 7,9 na Metacritic świadczy o doskonałych wrażeniach z gry.

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15. Barotrauma [Najlepsza gra oferująca niesamowitą symulację podwodnej wyprawy łodzią podwodną]

Nasz wynik 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry RPG Platformy Windows, macOS, Linux Rok wydania 2023 Twórcy Undertow Games, FakeFish Games, Daedalic Entertainment Najlepsze do Symulację życia na łodzi podwodnej i eksplorację podwodnego świata Mocne strony Nieprzewidywalne scenariusze kooperacyjne, które potrafią być wręcz przezabawne

Barotrauma rozbudzi twoje najgłębsze lęki związane z przerażającym podwodnym światem. Ta kooperacyjna symulacja łodzi podwodnej opiera się na podziale ról, a każdy gracz – inżynier, kapitan lub medyk – musi wypełniać swoją rolę. Napięcie w Barotrauma wynika z realistycznych mechanizmów rozgrywki.

Gracze muszą zapewnić odpowiednie ciśnienie, usunąć nieszczelności i naprawić kadłub łodzi podwodnej, aby zapobiec utonięciu. Pomimo ponurego charakteru Barotrauma to w rzeczywistości zabawny chaos z kilkoma przezabawnymi momentami porażki.

Dlaczego to wybraliśmy Barotrauma to najlepszy symulator łodzi podwodnej z upiorną podwodną scenerią i złożoną rozgrywką kooperacyjną opartą na rolach, zapewniającą wysoki poziom immersji i zaangażowania.

Barotrauma to jedna z najlepszych gier podobnych do Śmiertelna kompania, w której nienaganna komunikacja i koordynacja są koniecznością. Dodaj do tego unikalne modyfikacje i losowe elementy misji, a otrzymasz nieprzewidywalną rozgrywkę, która trzyma cię w napięciu.

Nasza ocena: Gra „Barotrauma” ma ocenę użytkowników na Metacritic wynoszącą 7,9 i jest jedną z najbardziej lubianych gier podobnych do „Śmiertelna kompania””. Zarządzanie łodzią podwodną i eksploracja podwodnego świata nie pozostawiają nikogo obojętnym, a zmieniające się elementy misji sprawiają, że każda rozgrywka staje się nieznanym terytorium.

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16. Próby Outlast [horror kooperacyjny z naciskiem na skradanie się i przechytrzanie wrogów]

Nasza ocena 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Horror przetrwania Platformy Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Rok wydania 2024 Twórca/twórcy Red Barrels Najlepsze dla Horror oparty na rozwiązywaniu zagadek, w który można grać w trybie kooperacji Mocne strony Brak broni, która pozbawia gracza możliwości działania

Moja pierwsza rozgrywka w „Outlast” wywołała u mnie ogromny zachwyt – co za niesamowity horror. Cóż, „Próby Outlast””, jedna z najsłynniejszych gier kooperacyjnych na Xbox, PS i PC, wywarła na mnie podobne wrażenie, ale tym razem dzieliłem swoje lęki z przyjaciółmi. Jest to gra kooperacyjna z krótszymi próbami przerażenia, skupiająca się na unikanie zagrożeń i skradaniu się.

Zapomnij o walce – nie możesz bić ani strzelać do potworów. Gra będzie cię dręczyć przyprawiającymi o zawrót serca przerażeniami i psychicznym strachem, a gęsta atmosfera pochłonie ostatnie resztki twojego zdrowego rozsądku. Nawet w trybie kooperacyjnym „Próby Outlast”” jest niesamowicie trudna.

Dlaczego to wybraliśmy Pełna grozy, przeznaczona dla 4 graczy alternatywa dla Śmiertelna kompania, w której unikasz potworów i skradasz się, rozwiązując zagadki i pokonując przeszkody.

Jeśli jesteś dobry w pracy zespołowej, poradzisz sobie z generowanymi proceduralnie czynnikami stresogennymi i skorzystasz z satysfakcjonującego systemu postępów, który pozwala dostosowywać wyposażenie i strategie.

Nasza ocena: Gra „Próby Outlast”” ma wysoką ocenę użytkowników na Metacritic wynoszącą 7,6. To wyjątkowa, horrorowa alternatywa dla „Śmiertelna kompania””, w której w trybie kooperacyjnym unikasz potworów, dostosowując się do różnych rozmieszczeń wrogów, wariantów zagadek i innych nieprzyjemnych zwrotów akcji.

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17. 7 Days to Die [Najlepsza gra o przetrwaniu w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez zombie]

Nasza ocena 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Horror przetrwania Platformy Windows, macOS, Linux, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 Rok wydania 2016 Twórca/twórcy The Fun Pimps, Telltale Publishing Najlepsze dla oldschoolową rozgrywkę typu sandbox z walką z zombie Mocne strony Rozwój postaci oparty na umiejętnościach i rzemiośle

Jestem pewien, że w grze „7 Days to Die” można zginąć na więcej niż 7 sposobów. Ta rozbudowana gra survivalowa typu sandbox przypomina oldschoolowe strzelanki z zombie. Będziesz walczyć z falami zombie, bronić baz oraz korzystać z rozbudowanych systemów rzemiosła i umiejętności, które stanowią podstawę rozwoju postaci.

W 7 Days to Die chodzi o gigantyczne hordy zombie i rozgrywkę opartą na zadaniach. Oznacza to, że będziesz opróżniać magazynki w bezmózgich trupach, jednocześnie realizując cele i opatrując rany po intensywnych bitwach.

Dlaczego to wybraliśmy Fani pokochają grę „7 Days to Die” za jej oldschoolową, ale dopracowaną rozgrywkę polegającą na zabijaniu zombie, skupioną na celach, rzemiośle i systemach umiejętności.

Ogromny wybór modów i aktywna społeczność sprawiają, że gra tętni życiem i czeka na Ciebie. Długotrwałe kampanie survivalowe w trybie kooperacyjnym idealnie nadają się do wspólnej rozgrywki, w której strategia, koordynacja i praca zespołowa są najważniejszymi narzędziami.

Nasza ocena: 7 Days to Die nie odkrywa Ameryki, o czym świadczy ocena użytkowników na Metacritic wynosząca 5,9. Hordy zombie, rzemiosło i rozwój oparty na umiejętnościach to jej filary. Dzięki trybowi kooperacyjnemu i rozbudowanej obsłudze modów gra ta może dostarczać frajdy nawet po wielu miesiącach grania.

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18. Project Zomboid [Brutalna symulacja przetrwania z permadeath]

Nasz wynik 7.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Survival, RPG Platformy Windows, Linux, macOS Rok wydania 2013 Twórca/twórcy The Indie Stone Najlepsze dla Symulację przetrwania z surowymi konsekwencjami Mocne strony Przygnębiająca atmosfera i opowiadanie historii poprzez otoczenie

Project Zomboid spełnia wszystkie kryteria, które charakteryzują inne gry podobne do Śmiertelna kompania. Jest brutalnie trudna, z realistycznymi elementami przetrwania i permadeath. Dostępna jest rozgrywka kooperacyjna, wymagająca nienagannej pracy zespołowej, obrony bazy i zbierania zapasów.

Podoba mi się subtelna narracja w Project Zomboid, która potęguje i tak już ponurą i przygnębiającą atmosferę. Pomimo upływu czasu Project Zomboid pozostaje żywy dzięki bogatej społeczności modderów i ciągłemu rozwojowi.

Dlaczego to wybraliśmy Brutalna symulacja przetrwania, w której musisz przetrwać apokalipsę zombie, zarządzając statystykami postaci, budując bazy i zbierając zapasy samodzielnie lub z przyjaciółmi.

Czekają na ciebie długie rozgrywki o wysoką stawkę, rozbudowany system ekwipunku i zdrowia oraz satysfakcjonująca eksploracja. Rozgrywka oparta na relacji ryzyko–nagroda to jedna z jej największych zalet, dzięki czemu każda udana rozgrywka jest powodem do świętowania.

Nasza ocena: Project Zomboid to świetna propozycja dla fanów symulatorów przetrwania, którzy cenią sobie szczegółową mechanikę przetrwania oraz kooperacyjną eksplorację świata, stanowiące wyzwanie dla cierpliwości i sprytu gracza.

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19. SCUM [Kompleksowy symulator przetrwania w rozległym otwartym świecie]

Nasza ocena 7.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Przetrwanie Platformy Windows Rok wydania 2025 Twórca/twórcy Gamepires Najlepsze dla Elementy rozgrywki typu survival przypominające symulatory Mocne strony Rozległy otwarty świat stworzony z myślą o zapalonych graczach

SCUM to niezbyt przyjemna nazwa dla gry, ale na szczęście nie oddaje ona jej istoty. Szczegółowa mechanika przetrwania, obejmująca metabolizm organizmu, statystyki, obrażenia i głód, została zrealizowana w sposób realistyczny. Przetrwanie jest kluczowe w tym rozległym, otwartym świecie z dynamiką ekstrakcji w trybach PvP i PvE.

Rozbudowany system rzemiosła i rozwoju postaci w SCUM sprawia, że gra jest bardzo wszechstronna. Co więcej, wydarzenia i gospodarka kształtowane przez graczy dodają różnorodności, dzięki czemu SCUM wydaje się żywe. Pod względem brutalności gra ta przypomina mi DayZ, ale oferuje bardziej złożoną rozgrywkę survivalową.

Dlaczego to wybraliśmy Najbardziej rozbudowana gra survivalowa z trybami PvE i PvP, której rozległy otwarty świat i brutalność graczy przyciągną wyłącznie najbardziej wytrwałych graczy.

Ta gra nie jest dla każdego – stworzona została z myślą o hardkorowych graczach, którzy cenią sobie rozbudowane systemy, stopniowy postęp oraz taktyczną rozgrywkę, w której pochopne działania są surowo karane.

Nasza ocena: Założenia SCUM nie są wyjątkowe, ale sposób ich przedstawienia jest autentyczny. Survival w otwartym świecie nigdy nie był tak dobry, zwłaszcza w trybie kooperacji dla maksymalnie 4 graczy, gdzie praca zespołowa jest kluczem do pokonywania przeszkód, czy to ludzkich, czy środowiskowych.

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20. S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla [Najlepsza europejska gra survivalowa z wciągającą atmosferą]

Nasz wynik 7.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry FPS Platformy Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch Rok wydania 2007 Twórca/twórcy GSC Game World, THQ, GSC World Publishing Najlepsze dla Eksplorację i przetrwanie w postapokaliptycznej Strefie Mocne strony Wciągający świat i sztuczna inteligencja, dzięki której gra wydaje się prawdziwa

S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla jest często określany mianem „Eurojanka” – to slangowe określenie stosowane w odniesieniu do niedopracowanych, niskobudżetowych gier europejskich. Ma co prawda pewne cechy wspólne z tymi tytułami, ale jej gęsty, klimatyczny, postapokaliptyczny świat typu sandbox oraz innowacyjna sztuczna inteligencja stanowią poważną konkurencję nawet dla gier klasy AAA.

Nieliniowe misje oraz kluczowe wybory dotyczące ekwipunku i wyposażenia sprawiają, że każda wyprawa do Strefy jest wyjątkową przygodą. Ciągłe napięcie budują mutanci, anomalie radioaktywne oraz wrogo nastawieni NPC, którzy starają się przetrwać i prosperować w tym ponurym świecie.

Dlaczego to wybraliśmy Legendarna ukraińska strzelanka, która eksploruje następstwa katastrofy w Czarnobylu i prawdopodobnie najlepsza w swoim gatunku dla fanów wciągających i fascynujących światów gier.

S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla słynie ze swojej społeczności modderów, która ulepsza grafikę i rozgrywkę. Podkreśla to mroczny klimat gry i napięcie związane z eksploracją, które mogą zapewnić tylko gry z serii S.T.A.L.K.E.R.

Nasza ocena: Jeśli potrafisz pogodzić się z nieco niezgrabną rozgrywką, gra „S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla” to niezapomniana przygoda z eksploracją świata typu sandbox, która całkowicie cię wciągnie. Być może jest to najwyżej oceniana gra typu „Eurojank” na Metacritic, z oceną użytkowników wynoszącą 8,4.

Wszystko, co musisz wiedzieć o grach podobnych do Śmiertelna kompania

20 gier, które przedstawiłem, zapewnia mnóstwo okazji do ekscytujących przygód. Gry podobne do Śmiertelna kompania łączą różne gatunki, takie jak horror, FPS, RPG i tryb kooperacyjny, oferując różnorodne wrażenia przy każdej rozgrywce.

W tej sekcji chcę opowiedzieć Ci więcej o grach podobnych do Śmiertelna kompania i pomóc Ci zdecydować, w które tytuły zagrać najpierw, aby zaspokoić Twoją potrzebę podobnych wrażeń.

Jak wybrać odpowiednią grę podobną do Śmiertelna kompania

Najbardziej oczywiste pytanie: jak wybrać odpowiednią grę? Zależy to od twoich preferencji, platformy, na której grasz, oraz stylu gry. Oto najważniejsze kwestie, które należy wziąć pod uwagę:

Dostępność na platformach . Wybieraj gry, takie jak „Śmiertelna kompania”, w które możesz grać na swojej ulubionej platformie. Niektórzy gracze będą szukać gier dla dwóch graczy na Xbox, podczas gdy inni będą preferować tryb kooperacji na PS5 lub komputerze.

. Wybieraj gry, takie jak „Śmiertelna kompania”, w które możesz grać na swojej ulubionej platformie. Niektórzy gracze będą szukać gier dla dwóch graczy na Xbox, podczas gdy inni będą preferować tryb kooperacji na PS5 lub komputerze. Poziom trudności i krzywa nauki . Jeśli masz ochotę na wyzwanie, wybierz „Left 4 De ad 2”, „Obcy: Izolacja”, a nawet „SCUM” ze względu na ich rozbudowane systemy rozgrywki. Bardziej przystępne gry to między innymi „Grounded”, „Warhammer: Vermintide 2” i „Killing Floor 2””.

. Jeśli masz ochotę na wyzwanie, wybierz „Left 4 De ad 2”, „Obcy: Izolacja”, a nawet „SCUM” ze względu na ich rozbudowane systemy rozgrywki. Bardziej przystępne gry to między innymi „Grounded”, „Warhammer: Vermintide 2” i „Killing Floor 2””. Liczba graczy w trybie kooperacyjnym i obsługa trybu wieloosobowego . Weź pod uwagę liczbę graczy w sesjach kooperacyjnych. Większość gier podobnych do Lethal Co mpany obsługuje 4 graczy (na przykład Deep Rock Galactic i Left 4 Dead 2) oraz różne tryby wieloosobowe, takie jak PvE, PvP i PvPvE.

. Weź pod uwagę liczbę graczy w sesjach kooperacyjnych. Większość gier podobnych do Lethal Co mpany obsługuje 4 (na przykład Deep Rock Galactic i Left 4 Dead 2) oraz różne tryby wieloosobowe, takie jak PvE, PvP i PvPvE. Gry płatne czy darmowe. Moje 20 gier podobnych do Śmiertelna kompania różni się ceną, ale większość z nich jest przystępna cenowo nawet przy ograniczonym budżecie. Można również rozważyć darmowe alternatywy, których jednak unikałem, ponieważ w większości nie spełniają one wysokich standardów tej gry.

Dlaczego fani Śmiertelna kompania pokochają te gry

Jeśli podobała Ci się gra „Śmiertelna kompania”, podobne tytuły będą w stanie przynajmniej częściowo odtworzyć to uczucie. Znalezienie gry w 100% identycznej jest niemożliwe, ale zawsze można znaleźć tytuły oferujące emocjonujące przeżycia, ekscytujący chaos w trybie kooperacyjnym, pełne napięcia poszukiwanie zasobów, survival horror oraz zabawne akcje i scenariusze tworzone przez graczy.

Moja lista 20 najlepszych alternatyw zawiera wszystkie te elementy w różnym stopniu. „Deep Rock Galactic” idealnie pasuje do tej kategorii, ale „Left 4 Dead 2” prezentuje inne, bardziej poważne podejście do tej formuły. Podobnie „Obcy: Izolacja” skupia się na aspekcie horroru, podczas gdy w „The Forest” chodzi bardziej o przetrwanie w trybie kooperacyjnym.

Kluczowe cechy gier w stylu Śmiertelna kompania

Gry takie jak Śmiertelna kompania mają wspólne cechy, które sprawiają, że są odpowiednie dla fanów:

Rozgrywka kooperacyjna, zazwyczaj dla maksymalnie 4 graczy .

. Elementy horroru, zazwyczaj stanowiące główną lub drugoplanową cechę gry.

Przetrwanie, odzwierciedlone poprzez realistyczne systemy i zbieranie zasobów.

Rozgrywka oparta na zasadzie „ryzyko kontra nagroda”, która nagradza staranne planowanie, koordynację i pracę zespołową.

Postęp w grze, zazwyczaj poprzez systemy łupów i ulepszeń.

Proceduralne generowanie poziomów/misji zapewniające możliwość wielokrotnego grania.

Czat głosowy, który często jest niezbędny do osiągnięcia sukcesu.

Wyjątkami od niektórych cech są opcje dla jednego gracza, takie jak „Alien: Is olation” czy „S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla”, ale nadal są to godne uwagi gry podobne do „Śmiertelna kompania””.

Moja ogólna ocena

Każda gra podobna do Śmiertelna kompania ma swój własny klimat strachu, rozgrywkę kooperacyjną i gorączkowe okrzyki – właśnie to sprawia, że Śmiertelna kompania jest tak niezapomniana. Oto moje najlepsze rekomendacje dla tych, którzy nie wiedzą, od czego zacząć:

Najlepsza gra do strzelania w trybie kooperacyjnym i eksploracji → Deep Rock Galactic. FPS osadzony w świecie krasnoludów, oferujący generowane proceduralnie poziomy, które można przechodzić w nieskończoność.

Najlepsza gra dla fanów gier o zombie → Left 4 Dead 2. Kultowa strzelanka o zombie z zabawnym trybem kooperacyjnym, potężną bronią i niezliczoną ilością modów stworzonych przez fanów.

Najlepsza gra dla fanów survival horrorów → Obcy: Izolacja. Kosmiczna przygoda z gatunku horroru z Obcym i jego ewoluującą sztuczną inteligencją, zapewniająca przerażające momenty.

Najlepsza gra do klimatycznego polowania na potwory → Hunt: Showdown. Najlepsze połączenie trybów PvP i PvE z wysoką stawką i grafiką przypominającą Crysis.

Każda z tych gier to osobny, fascynujący świat, oferujący wrażenia w stylu „Śmiertelna kompania””, w które warto się zagłębić. Wybierz tę, która pasuje do Twojego stylu i ponownie przeżyj to wciągające połączenie śmiechu i przerażenia.

Często zadawane pytania