18 giochi simili a Factorio: crea, costruisci e automatizza nel 2026

Non c’è niente di meglio che avviare un simulatore di fabbrica e perdere subito la cognizione del tempo. Se cerchi giochi simili a Factorio, questa lista fa proprio al caso tuo.

Ho raccolto 18 dei migliori giochi simili a Factorio, dai titoli indie sottovalutati ai veri e propri colossi della costruzione di basi. Alcuni puntano tutto sulla progettazione di fabbriche, altri aggiungono elementi di tower defense, viaggi spaziali o sopravvivenza. Troverai la tua dose di caos automatizzato, soddisfazione a lungo termine o semplicemente più tubi, nastri trasportatori e una logistica meravigliosamente sballata.

Se la tua mente è programmata per l’efficienza e vivi per vedere i numeri salire, ti sentirai proprio a tuo agio. Mettiamo in moto gli ingranaggi e diamo il via alla tua prossima dose di fabbrica.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Factorio

I simulatori di fabbrica non sono per tutti, ma se ti piacciono le regolazioni infinite, perfezionare grovigli di nastri trasportatori e guardare le tue macchine funzionare come un orologio, sai bene che l’emozione è vera. Questi sono i giochi a cui torno sempre quando voglio quella stessa dose soddisfacente di automazione, strategia e caos organizzato. Ognuno con il proprio tocco di genio industriale.

1 Satisfactory 2020 Se cerchi la complessità di Factorio ma in un mondo 3D completamente realizzato in cui puoi davvero muoverti, Satisfactory è proprio quello che fa per te. Le dimensioni sono pazzesche, i nastri trasportatori sembrano quasi reali e la sensazione di scoperta mentre espandi la tua base è davvero soddisfacente. Buy now 2 Shapez 2020 Forme semplici, combinazioni avvincenti e un'affascinante meccanica di gioco basata su nastri trasportatori rendono Shapez il simulatore di fabbrica perfetto per rilassarsi. Non si tratta tanto di strategia hardcore, quanto piuttosto di perdersi in linee di produzione fluide e ipnotiche. Buy now 3 Mindustry 2019 Mescola il genere tower defense con la costruzione di fabbriche e otterrai Mindustry. È veloce, frenetico e ti permette di respingere ondate di nemici mentre gestisci le tue catene di approvvigionamento: un ottimo modo per tenerti le mani occupate e la mente impegnata. Buy now

Li ho scelti in base alla profondità del gameplay, a quanto diventa ingegnosa l’automazione e (diciamoci la verità) a quante ore ci ho perso. Ognuno offre una nuova svolta alla costruzione di fabbriche, quindi resta con noi e scorri l’elenco completo per trovare il tuo prossimo passatempo che ti farà perdere un sacco di tempo.

18 giochi simili a Factorio per costruire, distruggere, arrabbiarti e ricominciare da capo

Pronto a tuffarti nella frenesia delle fabbriche? Questi 18 giochi simili a Factorio fanno girare a tutto gas i nastri trasportatori, impilano i circuiti e soddisfano la tua voglia di automazione con di tutto, dalle eleganti costruzioni fantascientifiche al caos creativo più stravagante. Facciamo girare quegli ingranaggi e ronzare le catene di montaggio!

1. Soddisfacente [Il miglior gioco in stile Factorio per un'esperienza immersiva e caotica con nastri trasportatori in 3D]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di fabbrica in prima persona, automazione, sandbox Piattaforme PC Anno di uscita 2020 (accesso anticipato) Sviluppatore Coffee Stain Studios Editore Coffee Stain Publishing Durata media di gioco 60-200+ ore Ideale per Gli appassionati di pianificazione industriale, esplorazione e logistica caotica Caratteristiche uniche Automazione 3D, costruzione verticale, biomi alieni, modalità cooperativa

Satisfactory è quello che succede quando qualcuno prende il ciclo ossessivo di automazione di Factorio, porta l’immersione al massimo e lo cala in un mondo completamente in 3D. Ti ritrovi su un pianeta alieno, armato di un trapano e di una voglia irrefrenabile di ottimizzazione. Da lì, è una discesa senza freni: estrarre minerali, alimentare le macchine, estendere nastri trasportatori oltre scogliere e valli e costruire megafabbriche verticali che sembrano cattedrali fantascientifiche malvagie. È anche un gioco multipiattaforma epico per chi gioca su Epic e Steam.

Mentre Factorio è tutto logica e fogli di calcolo, Satisfactory aggiunge un tocco di spettacolarità. È in prima persona, completamente in 3D e con panorami mozzafiato – anche quando sei immerso fino alle ginocchia in un groviglio di nastri trasportatori. Il vero punto forte, però, è la verticalità: non ti limiti a costruire in larghezza, ma anche in altezza. Impilare, collegare con tubi, elevare – finché la tua base non assomiglia più a una fabbrica e più a un’arcologia.

Non c’è (ancora) la pressione del combattimento, quindi puoi concentrarti esclusivamente sulla logistica, sulla disposizione degli spazi e sull’efficienza. Inoltre, è un ottimo gioco in cooperativa, così puoi condividere questa follia con gli amici.

Consiglio dell’esperto Sblocca subito gli elevatori a nastro verticali. Eviterai che la tua fabbrica si trasformi in un incubo orizzontale.

Verdetto finale: se hai mai desiderato poter camminare nella tua base di Factorio in 3D e perderti nel caos che hai creato, Satisfactory ti offre esattamente questo (con stile).

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2. Shapez [Il miglior gioco simile a Factorio per rilassarti con la gioia delle forme geometriche]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Puzzle automatizzato, sandbox Piattaforme PC Anno di uscita 2020 Sviluppatore Tobias Springer Editore Tobias Springer Durata media di gioco 20-40 ore Ideale per Gli appassionati di giochi a ciclo continuo in stile fabbrica, poco stressanti ma molto appaganti Caratteristiche uniche Logica modulare delle forme, mappa infinita, nessun nemico, atmosfera rilassante

Shapez prende il ciclo di automazione base di Factorio e lo trasforma in qualcosa di più pulito, tranquillo e infinitamente appagante. Qui non stai costruendo un impero industriale: stai tagliando, ruotando, colorando e unendo forme sempre più complesse. Si parte in modo semplice (creare cerchi), poi il gioco si evolve gradualmente in intricati rompicapi logistici che ti faranno lavorare le meningi.

È un gioco sandbox davvero impressionante, ma senza il caos delle risorse o le minacce dei nemici. Ci sei solo tu, alcuni nastri trasportatori e una lista sempre più lunga di ricette di forme stranamente specifiche. Visivamente è minimalista, ma nitido: palette di colori chiare, animazioni scattanti e un’interfaccia utente che non ti dà fastidio. La colonna sonora? Pura relax.

È uno di quei giochi in cui ti siedi “solo per ripulire un nastro trasportatore” e all’improvviso ti accorgi che sono volate via tre ore. Nessuna pressione, nessun combattimento, solo pura felicità nell’ottimizzazione.

Consiglio dell’esperto Una volta sbloccati i progetti, prenditi il tempo per costruire moduli riutilizzabili. Ti salverà la vita nelle fasi finali del gioco, quando le forme diventano un vero caos.

Verdetto finale: se ami la logica di fabbrica di Factorio ma vorresti che fosse meno stressante e più simmetrica, Shapez è proprio quello che fa per te.

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3. Mindustry [Il miglior gioco simile a Factorio che combina combattimento e strategia dei nastri trasportatori]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Puzzle di automazione, sandbox Piattaforme PC, dispositivi mobili Anno di uscita 2019 Sviluppatore Anuken Editore Anuken Durata media di gioco 15-40 ore Ideale per Gli appassionati di giochi frenetici in cui si costruiscono fabbriche e si combattono i nemici Caratteristiche uniche Tower defense basato sulle risorse, modalità cooperativa e PvP, altamente personalizzabile

Mindustry è un fantastico gioco di difesa della torre con elementi di automazione che trasforma i nastri trasportatori in strumenti di guerra. Costruisci fabbriche, produci munizioni, alimenti le difese e respingi ondate di nemici. Il tutto mantenendo le tue linee di rifornimento efficienti e protette.

Le meccaniche di gioco risulteranno familiari ai fan di Factorio: estrai risorse, automatizza la produzione e ottimizza la logistica. Ma Mindustry aggiunge una forte componente di combattimento, costringendoti a pensare in modo tattico a come la tua fabbrica supporti la linea del fronte. La grafica pixel art è pulita e funzionale, con una visuale dall’alto che rende la gestione di layout complessi sorprendentemente intuitiva. È un gioco dal ritmo serrato, altamente personalizzabile e ideale per i giocatori che amano l’automazione con un pizzico di caos.

C’è una campagna completa, modalità multigiocatore in cooperativa e PvP, e persino un editor di mappe personalizzate. I veterani di Factorio si troveranno subito a loro agio con la logistica dei nastri trasportatori e le catene di produzione, ma il combattimento di Mindustry aggiunge un livello nuovo e più frenetico alla formula. Quindi, avrai anche un bel gioco di strategia.

Consiglio dell’esperto Prepara fin da subito linee di rifornimento ridondanti per energia e munizioni. Non vorrai mica che un solo nemico metta a repentaglio tutta la tua catena difensiva.

Verdetto finale: se hai mai desiderato che Factorio avesse più esplosioni, Mindustry fa al caso tuo. È automazione sotto pressione, e funziona.

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4. Autonauts [Il miglior gioco in stile Factorio per imparare a programmare i robot e automatizzare le attività in tutta tranquillità]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Puzzle di automazione, sandbox Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Anno di uscita 2019 Sviluppatore Denki Editore Curve Games Durata media di gioco 20-50 ore Ideale per Giocatori che adorano insegnare la logica all’IA e vedere come si svolge il tutto Caratteristiche uniche Insegna ai robot con la programmazione visiva, uno stile grafico accattivante e un ritmo tranquillo

Autonauts è come il cugino più innocente di Factorio, che ha sostituito lo smog e gli alieni con tenerezza e tranquillità. Invece del caos dei nastri trasportatori, insegnerai a piccoli robot come raccogliere risorse, creare strumenti, coltivare e, alla fine, costruire una vera e propria società – il tutto attraverso un sistema di programmazione "drag-and-drop". È uno dei migliori giochi indie a cui ho giocato per questa guida.

Si parte in modo semplice: insegni a un robot a tagliare alberi o a scavare buche. Ma più vai avanti, più le tue catene di produzione e gli script dei robot diventano complessi. A metà gioco, ti ritrovi a correggere piccoli bug nei loop e a ottimizzare il comportamento dei robot con la stessa soddisfazione che proveresti nel rendere più efficiente un’enorme linea di produzione in Factorio. Ma senza lo stress né l’inquinamento.

Autonauts punta più sul piacere di insegnare e armeggiare che sulla corsa all’efficienza. È un punto di partenza perfetto per chiunque si senta intimidito dai giochi di fabbrica più impegnativi o sia curioso di scoprire le basi della logica di programmazione.

Consiglio dell’esperto Non gestire minuziosamente i primi bot. Crea script semplici e modulari e riutilizzali ovunque puoi. Pensa come un genio pigro: fai meno, automatizza di più.

Verdetto finale: se vuoi l’automazione senza combattimenti, la programmazione senza pressioni e un sandbox dove i bot sono i tuoi migliori amici, Autonauts è pura terapia digitale.

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5. Big Pharma [Il miglior gioco in stile Factorio per costruire un impero sanitario partendo da zero]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulazione tycoon, puzzle logistico Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2015 Sviluppatore Twice Circled Editore Positech Games Durata media di gioco 15-50 ore Ideale per Giocatori a cui piace ottimizzare le catene di produzione con un tocco morale Caratteristiche uniche Meccaniche di formulazione dei farmaci, concorrenza di mercato, sistemi di brevetti e ricerca e sviluppo

In Big Pharma non ti limiti a costruire macchine: produci cure, ti muovi in zone grigie dal punto di vista etico e superi i tuoi rivali in un mercato farmaceutico spietato. Invece di armi e ingranaggi, le tue catene di montaggio sfornano antistaminici e antidepressivi.

Il ciclo di gioco ruota tutto intorno alla trasformazione delle materie prime in medicinali redditizi, efficaci (e a volte pieni di effetti collaterali). Regolerai i livelli di concentrazione, aggiungerai o eliminerai effetti collaterali e farai passare le pillole attraverso macchinari sempre più complessi per ottenere la formulazione giusta. Lo spazio a disposizione è limitato, quindi l’ottimizzazione è fondamentale (non solo per il profitto, ma per la sopravvivenza).

Dal punto di vista visivo, Big Pharma opta per uno stile pulito e isometrico, con icone ben definite e un posizionamento intuitivo delle macchine. L’atmosfera è più clinica che industriale, il che si adatta perfettamente al tema. Il gioco non verte sulla produzione di massa su larga scala come in Factorio, ma sulla risoluzione logica di problemi in spazi ristretti. È proprio questo che lo rende anche un ottimo gioco di puzzle. C’è anche una componente di simulazione aziendale: prezzi, ricerca, brevetti e come reagire alla concorrenza sul mercato globale.

Se ti piacciono i giochi “factory” per i loro rompicapi che stimolano la mente piuttosto che per il caos o la portata, Big Pharma è un’ottima scelta. La campagna aggiunge struttura, ma le modalità sandbox e sfida ti offrono ampio spazio per sperimentare.

Consiglio dell’esperto Specializzati fin dall’inizio. Scegli una patologia su cui concentrarti e punta gli aggiornamenti su quella. È più facile aumentare i profitti in modo redditizio piuttosto che rincorrere cure in giro per la mappa.

Verdetto finale: i fan di Factorio che amano mettere a punto le catene di produzione e l’ottimizzazione logica si sentiranno proprio a casa. Preparati solo a vendere, lungo il percorso, qualche sciroppo per la tosse moralmente discutibile.

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6. Un’impresa piena di energia [Il miglior gioco in stile Factorio che unisce platform di precisione e logica]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Piattaforma 2D con meccanica di cambio personaggio Piattaforme PC Anno di uscita 2023 Sviluppatore Semag Games Editore Semag Games Durata media di gioco 5-7 ore (trama principale), 10-12 ore per completare tutto al 100% Ideale per Gli appassionati di platform di precisione che cercano movimenti fluidi e un design creativo dei livelli Caratteristiche uniche Cambio di personaggio, salti di precisione, livelli realizzati a mano

Un vivace (non ho resistito al gioco di parole) platform 2D in cui passi al volo da un personaggio all’altro tra quattro personaggi eccentrici, ognuno con la propria abilità unica. È un gioco single-player divertente che prende spunto dai classici del genere, ma sa anche fare di testa sua con sicurezza.

In sostanza, Un’impresa piena di energia è incentrato sul platform di precisione. Farai doppi salti, scatti aerei, rimbalzi con il pogo e sfreccerai attraverso eleganti ambientazioni in pixel art. Ti consiglio di imparare il ritmo di ogni livello prima di provare a mettere insieme delle combo pazzesche. La difficoltà del gioco aumenta costantemente, con livelli realizzati a mano che premiano la padronanza delle meccaniche e la sperimentazione con il sistema di cambio personaggio.

La grafica è nitida e colorata senza essere eccessiva. Mi è piaciuta soprattutto la colonna sonora vivace, che si sposa perfettamente con il tema generale. Si percepisce che gli sviluppatori hanno davvero curato ogni dettaglio. Le animazioni sono fluide, la fisica è reattiva e le hitbox sembrano equilibrate. La sceneggiatura è spensierata e a tratti ironica, ma la vera attrazione è il ciclo principale: impara, riprova, padroneggia.

Anche se non è un gioco di simulazione epico come Factorio, soddisfa un bisogno simile, soprattutto se ti piace risolvere enigmi di movimento complessi che richiedono un’esecuzione impeccabile. Il design dei livelli è pensato per favorire gli speedrun e premia la pianificazione e la precisione.

Consiglio dell’esperto Padroneggiare le transizioni tra i personaggi è fondamentale. Prova a concatenare i loro poteri per ottenere spinte di slancio a mezz'aria. È più complicato di quanto sembri, ma dà un'enorme soddisfazione quando ci riesci alla perfezione.

Verdetto finale: se ti piace armeggiare con i sistemi e perfezionare l’esecuzione, Un’impresa piena di energia ti darà proprio quella soddisfazione. Solo che ti ritroverai a giocare a un platform invece che a costruire fabbriche.

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7. Factory Town [Il miglior gioco in stile Factorio per linee di produzione stravaganti e un’atmosfera rilassata]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Costruttore di città, simulatore di fabbrica, automazione fantasy Piattaforme PC Anno di uscita 2019 Sviluppatore Eric Asmussen Editore Eric Asmussen Durata media di gioco 20-60 ore Ideale per Giocatori che cercano una simulazione di fabbrica rilassante e affascinante Caratteristiche uniche Ambientazione fantasy, logistica con carrelli e nastri trasportatori, automazione del villaggio

Factory Town non cerca di schiacciarti sotto una montagna di scadenze o invasioni aliene. Anzi, è la versione più rilassata di Factorio, dove costruisci la tua fabbrica fantasy al tuo ritmo. Inoltre, sostituisce i temi dell’industria pesante con simpatici abitanti del villaggio e macchine magiche.

Continui a tracciare percorsi per i nastri trasportatori, a ottimizzare i flussi di lavoro e ad automatizzare le catene di risorse, ma senza lo stress. Pensa a tronchi, minerali e pozioni che scorrono su carri e nastri trasportatori. Il tutto è immerso in un mondo luminoso e low-poly che rende la costruzione della fabbrica un’esperienza accogliente invece che opprimente.

Il gioco punta sulla crescita metodica, non sul panico. Non c’è fretta, nessun nemico che ti sta col fiato sul collo: solo pura logistica rilassata con un pizzico di magia. È perfetto se l’intensità di Factorio ti ha sfinito o se vuoi il divertimento dell’automazione senza la curva di apprendimento brutale. Inoltre, la vita di paese aggiunge un tocco di fascino che non troverai nei soliti simulatori di fabbrica.

Consiglio dell’esperto Automatizza la raccolta delle risorse fin dall’inizio. Mettere in moto carrelli e nastri trasportatori libera i tuoi abitanti dal lavoro di routine e ti permette di concentrarti sull’espansione della tua fabbrica senza intoppi.

Verdetto finale: se cerchi le emozioni di Factorio nella costruzione di fabbriche ingegnose, ma con un ritmo più tranquillo e amichevole e un pizzico di fantasia, Factory Town fa proprio al caso tuo. È logistica senza stress: fluida, appagante e sorprendentemente rilassante.

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8. Infinifactory [Il miglior gioco in stile Factorio per risolvere problemi con l’automazione spaziale]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Puzzle 3D in cui costruisci una fabbrica Piattaforme PC, PS4 Anno di uscita 2015 Sviluppatore Zachtronics Editore Zachtronics Durata media di gioco 10-20 ore Ideale per Giocatori che amano i puzzle spaziali e la risoluzione creativa dei problemi Caratteristiche uniche Costruzione di fabbriche interamente in 3D, livelli incentrati sui puzzle, soluzioni aperte

Infinifactory ti catapulta in un mondo sandbox fantascientifico dove costruisci fabbriche in uno spazio completamente in 3D (qui niente viste dall’alto). Il tuo compito? Prendi i blocchi grezzi, falli passare attraverso un labirinto di nastri trasportatori, saldatrici e frantoi, e ottieni esattamente ciò che il rompicapo richiede. È come giocare con i LEGO industriali, ma con un tocco che ti fa scervellare.

Lo stile visivo è pulito e minimalista, pensato per mantenere l’attenzione sui complessi puzzle spaziali che dovrai risolvere. La difficoltà aumenta rapidamente, con catene di produzione che si snodano in ogni direzione e richiedono un serio ragionamento spaziale. A differenza del vasto mondo aperto di Factorio, Infinifactory ti sfida con livelli distinti, simili a puzzle, che premiano la creatività e la precisione.

Se ti piace ottimizzare i layout e adori quel momento di illuminazione in cui un sistema intricato finalmente va a posto, Infinifactory te lo offre in abbondanza – solo in un pacchetto più piccolo e molto mirato. La colonna sonora è un bel bonus, che crea un’atmosfera rilassata in stile fantascientifico.

Consiglio dell’esperto Pensa in tutte e tre le dimensioni. Non limitarti a progettare il tuo layout su un piano piatto. Costruire in verticale o sovrapporre i nastri trasportatori può farti risparmiare un sacco di spazio e semplificare le cose.

Verdetto finale: Infinifactory è perfetto se cerchi l’esperienza di risoluzione di enigmi di Factorio, ma in 3D e livello per livello. Non prevede basi enormi e si concentra maggiormente su rompicapi industriali da far scervellare.

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9. Opus Magnum [Gioco in stile Factorio per la maestria meccanica e la logica da capogiro]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Gioco di puzzle basato sull’alchimia Piattaforme PC Anno di uscita 2017 Sviluppatore Zachtronics Editore Zachtronics Durata media di gioco 20-30 ore Ideale per Giocatori che amano risolvere problemi in modo libero e progettare macchine ingegnose Caratteristiche uniche Soluzioni infinite per i puzzle, macchine animate, classifiche di ottimizzazione

Opus Magnum prende il fascino aperto e basato sulla logica dei giochi “factory” e lo condensa in splendide macchine rompicapo animate. Sei un alchimista che costruisce motori di trasmutazione per assemblare di tutto, dagli elisir curativi ai gas letali, usando bracci meccanici, binari e reagenti magici.

Factorio è tutto un caos, mentre Opus Magnum punta sulla precisione. Ogni rompicapo offre infinite possibilità e puoi puntare sulla velocità, sull’efficienza, sull’estetica o su tutto quanto. Vedere la tua macchina funzionare senza intoppi è una soddisfazione infinita, e scambiare le tue configurazioni con gli amici aggiunge un ulteriore livello di divertimento.

Lo stile visivo è pulito e steampunk-chic, e la trama (sì, c’è una storia) è silenziosamente eccellente. Se Factorio è il tuo piatto principale, Opus Magnum è il dessert artigianale.

Consiglio dell’esperto Non puntare alla perfezione al primo tentativo. Costruisci qualcosa che funzioni, poi perfezionalo. Imparerai di più perfezionando piuttosto che ricominciando da capo.

Verdetto finale: Opus Magnum stimola la mente proprio come Factorio, ma da una prospettiva diversa: su piccola scala, elegante e infinitamente personalizzabile. È quello che succede quando i giochi di fabbrica diventano dei veri e propri capolavori di puzzle.

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10. Exapunks [Il miglior gioco in stile Factorio per caos e creatività guidati dal codice]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Gioco di puzzle basato sulla programmazione Piattaforme PC Anno di uscita 2018 Sviluppatore Zachtronics Editore Zachtronics Durata media di gioco 20-25 ore Ideale per Gli appassionati di sfide di programmazione, narrativa sull'hacking e gameplay basato sui sistemi Caratteristiche uniche Programmazione personalizzata in stile assembly, fanzine come tutorial, missioni di hacking in modalità sandbox

Zachtronics punta tutto sul Cyberpunk, catapultandoti in una distopia dove l’unico modo per sopravvivere è hackerare qualsiasi cosa, dalle banche ai tuoi stessi arti robotici. Scrivi vero e proprio codice pseudo-assembly per portare a termine le tue rapine, e il gioco non ti tiene per mano. Ci si aspetta che tu armeggi, fallisca e corregga gli errori fino a raggiungere l’eccellenza.

Questo non è il solito gioco di enigmi. Exapunks ti offre dei piccoli EXA programmabili (immagina dei bot simili a virus) che devi programmare riga per riga per navigare nelle reti, copiare dati ed evitare di farti scoprire. Ogni livello diventa una sorta di sandbox a finale aperto dove eleganza, velocità e istruzioni minime contano per il tuo punteggio finale.

Ciò che lo distingue davvero è l’atmosfera. Le zine disegnate a mano sostituiscono i tutorial. Le missioni si svolgono attraverso interfacce retrò e un’atmosfera punk grintosa. C’è persino un minigioco in cui riprogrammi una cartuccia per Game Boy presente nell’universo di gioco. Ti consiglio di giocare su un monitor da gaming di fascia alta per goderti appieno l’esperienza di hacking.

Consiglio dell’esperto Dedica un po’ di tempo a scrivere subroutine pulite e riutilizzabili. Ne varrà davvero la pena man mano che le missioni diventano più complesse, e ti permetterà di vantarti quando la tua soluzione sarà più breve di quella di tutti gli altri.

Verdetto finale: un gioco imperdibile se ti piace risolvere problemi scrivendo codice e guardando il caos dispiegarsi in tutta la sua bellezza. È in parte un puzzle game, in parte un simulatore di hacking e, soprattutto, una sfida.

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11. TIS-100 [Il miglior gioco in stile Factorio per smanettoni incalliti e nerd della programmazione]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Puzzle game basato sulla programmazione Piattaforme PC Anno di uscita 2015 Sviluppatore Zachtronics Editore Zachtronics Durata media di gioco 15-25 ore Ideale per Programmatori esperti e appassionati di rompicapi che amano le sfide di programmazione a basso livello Caratteristiche uniche Codifica in stile Assembly, interfaccia minimalista, nessun tutorial, ottimizzazione basata sulle classifiche

Zachtronics lo definisce “il gioco di programmazione in linguaggio assembly che non hai mai chiesto”, e non stanno scherzando. TIS-100 è brutale. Non c’è nessun tutorial, quasi nessun aiuto, e il tutto sembra un manuale di programmazione degli anni ’80 caduto nell’oblio. Ma se ami l’ottimizzazione e non hai paura di debuggare catene di comandi criptiche, è uno dei giochi rompicapo più gratificanti che tu abbia mai provato.

Ogni livello è una sezione di codice difettosa che devi sistemare usando un set limitato di istruzioni. Niente fronzoli: solo logica pura e un sacco di tentativi ed errori. Non si tratta tanto di macchinari complessi, quanto piuttosto di percorsi intelligenti, riduzione del numero di istruzioni e ottimizzazione dei cicli.

Immagina Factorio ridotto alla sua forma più pura: niente nastri trasportatori, niente fabbriche, solo problemi e il tuo cervello. Non è per tutti, ma se ti appassiona, è il tipo di gioco a cui penserai anche sotto la doccia.

Consiglio dell’esperto Non limitarti a superare i livelli: rigiocali. Competere con te stesso del passato per ottimizzare ogni istruzione è metà del gioco.

Verdetto finale: TIS-100 è per i giocatori che vogliono immergersi in rompicapi di programmazione hardcore senza alcuna distrazione. Se ti piace ottimizzare ogni riga e ami quella sfida di programmazione pura, ti darà la stessa soddisfazione che i fan di Factorio provano nel perfezionare le loro fabbriche.

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12. Lo stato del segnale [Il miglior gioco in stile Factorio per appassionati di tecnologia e amanti della logica]

Il nostro voto ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Puzzle game di fabbrica basato sulla logica Piattaforme PC Anno di uscita 2021 Sviluppatore Reckoner Industries Editore Il Collettivo Iterativo Durata media di gioco 15-30 ore Ideale per Giocatori che amano costruire circuiti complessi e risolvere intricati puzzle di automazione Caratteristiche uniche Progettazione personalizzata dei circuiti, ottimizzazione dettagliata delle fabbriche, grafica in stile retrò

Lo stato del segnale ti catapulta in un mondo post-apocalittico dove l’automazione ruota tutta attorno a cablaggi, porte logiche e tempistiche impeccabili. Il tuo compito è costruire enormi fabbriche che lavorano i materiali tramite nastri trasportatori, sensori e componenti logici programmabili. La particolarità? Sei tu a progettare i sistemi di controllo, trasformando la tua fabbrica in una macchina viva e pulsante.

Visivamente, lo stile è minimalista e funzionale, con un’attenzione alla chiarezza piuttosto che all’appariscenza. In termini di difficoltà, però, i dettagli del gioco richiedono una notevole capacità di ragionamento. Rispetto al caos industriale di Factorio, Lo stato del segnale si concentra sul lato della precisione nella costruzione delle fabbriche, con un’enfasi sui puzzle logici che ti costringono a pensare passo dopo passo.

Se ti piace la sfida di mettere a punto ogni circuito e vedere un sistema complesso funzionare alla perfezione, questo gioco fa proprio al caso tuo. È il mix perfetto tra risoluzione di enigmi e gestione di una fabbrica.

Consiglio dell’esperto Costruisci circuiti modulari e prova ogni sezione prima di collegare il tutto. Ti risparmierà un bel mal di testa quando dovrai risolvere i problemi di sistemi complessi.

Verdetto finale: Lo stato del segnale è il gioco perfetto per gli appassionati di giochi di fabbrica che cercano un controllo preciso e un’automazione appagante senza distrazioni. Da provare assolutamente se ti piacciono i giochi di fabbrica con un tocco di sfida intellettuale in più.

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13. SpaceChem [Il miglior gioco in stile Factorio per la follia delle fabbriche a livello molecolare]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Puzzle game ambientato in una fabbrica basato sulla logica Piattaforme PC, dispositivi mobili Anno di uscita 2011 Sviluppatore Zachtronics Editore Zachtronics Durata media di gioco 20-40 ore Ideale per Giocatori che amano i rompicapi logici dettagliati e le sfide di ingegneria chimica Caratteristiche uniche Puzzle progettati a livello atomico, reazioni chimiche complesse, soluzioni aperte

Dimentica le fabbriche tentacolari e i nastri trasportatori infiniti: SpaceChem riduce la tua fabbrica al livello molecolare. In pratica sei un mago della chimica, che mette insieme linee di assemblaggio pazzesche che trasformano atomi e molecole in composti complessi. È come se Factorio avesse preso un dottorato in chimica e avesse deciso di dare sfogo alla sua vena da nerd.

La grafica è pulita e semplice, perché il tuo cervello ha già abbastanza a cui pensare. Il vero divertimento sta nel destreggiarti tra tempistiche, spazio e reazioni a catena finché la tua soluzione non scatta alla perfezione. I veterani di Reddit vanno pazzi per la ripida curva di apprendimento, ma i momenti “aha” ripagano ogni secondo passato a strapparti i capelli.

È anche uno dei migliori giochi spaziali del genere, quindi se hai questa strana esigenza specifica, è ora di mettere mano ai libri di chimica.

Consiglio dell’esperto Non buttarti alla cieca nei puzzle più complicati. Inizia con quelli più semplici, impara le basi, poi guarda crescere il tuo mini impero chimico.

Verdetto finale: se adori l’automazione di Factorio ma vuoi diventare un vero genio della micro-scala, SpaceChem ti farà impazzire nel senso buono del termine. La precisione incontra il caos a livello atomico.

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14. Shapez 2 [Il miglior gioco in stile Factorio per gli ingegneri di nuova generazione specializzati nella classificazione delle forme]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Puzzle game di fabbrica basato sulla logica Piattaforme PC Anno di uscita 2024 Sviluppatore tobspr Games Editore tobspr Games Durata media di gioco 15-30 ore Ideale per Gli appassionati di design minimalista, enigmi spaziali e automazioni rilassanti Caratteristiche uniche Nastro trasportatore 3D, produzione a livelli, ritmo rilassante

Shapez 2 prende tutta la bellezza ipnotica e geometrica del gioco originale e la porta in tre dimensioni. Invece di forme piatte e semplici nastri trasportatori, ora puoi impilare, ruotare e tracciare percorsi in uno spazio completamente 3D. Aggiunge nuovi livelli di complessità senza rovinare l’atmosfera rilassante. È come perdersi nei pensieri davanti a un giardino zen, solo che il tuo giardino è fatto di nastri trasportatori e triangoli.

La grafica è pulita e minimalista, ma aggiunge profondità e ombre ben definite. La tua fabbrica sembra viva senza le solite luci lampeggianti o il caos. Gli utenti di Reddit adorano il modo in cui il gioco aumenta gradualmente la complessità senza stress. Solo una logistica fluida e senza intoppi che ti permette di costruire al tuo ritmo.

Rispetto all’originale Shapez, questo è un gioco molto più evoluto, con strumenti di automazione più intelligenti e puzzle spaziali che mettono davvero alla prova le tue abilità di progettazione della fabbrica. È un’alternativa rilassata e intelligente all’energia frenetica di Factorio, perfetta quando vuoi costruire senza esaurirti.

Consiglio dell’esperto Sfrutta lo spazio verticale fin dall’inizio. Costruire in altezza ti fa risparmiare un sacco di spazio e mantiene i tuoi schemi ben ordinati.

Verdetto finale: Shapez 2 è il gioco di costruzione di fabbriche zen per eccellenza per chiunque ami la logica di Factorio ma desideri un’esperienza più fluida, pulita e creativa dal punto di vista spaziale.

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15. RimWorld [Il miglior gioco simile a Factorio per la narrazione, la sopravvivenza e le mod intelligenti]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Simulatore di colonia, sopravvivenza, gestione Piattaforme PC, PS4, Xbox One Anno di uscita 2013 Sviluppatore Ludeon Studios Editore Ludeon Studios Durata media di gioco 50-100+ ore Ideale per Giocatori che amano le trame che si sviluppano spontaneamente, la costruzione di basi e le difficili decisioni di sopravvivenza Caratteristiche uniche Narrazione procedurale, sistema narrativo basato su un'IA avanzata, modificabile, morte permanente

RimWorld è il miglior gioco di sopravvivenza della mia lista: ti catapulta su un pianeta ostile insieme a un gruppo eterogeneo di coloni. Ognuno di voi ha le proprie stranezze, le proprie speranze e un serio problema di sopravvivenza. Il tuo compito: costruire, gestire e proteggere una base in grado di resistere a tutto ciò che il gioco ti riserva – dalle incursioni alle condizioni meteorologiche estreme, dai crolli nervosi agli animali selvatici.

Visivamente, è una semplice pixel art con visuale dall’alto, ma questa è solo la punta dell’iceberg. La sua vera forza sta nelle storie emergenti create dall’IA narratrice, che rendono tutto imprevedibile. Rispetto alla precisione industriale di Factorio, RimWorld punta tutto sull ’adattarsi al volo, destreggiarsi tra le risorse e gestire il caos con un tocco umano.

Consiglio dell’esperto Crea fin da subito dei punti di controllo difendibili e dai la priorità agli oggetti che migliorano l’umore. I coloni felici sopravvivono più a lungo e lavorano meglio.

Verdetto finale: RimWorld unisce la costruzione di basi e la sopravvivenza a una trama così ricca che sembra quasi un incrocio tra Factorio e The Sims in una zona contaminata da una catastrofe nucleare. Perfetto per chi cerca sistemi complessi avvolti in un dramma caotico e imprevedibile.

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16. Terratech [Il miglior gioco in stile Factorio per costruire macchine che costruiscono altre macchine]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Costruzione sandbox e combattimenti con veicoli Piattaforme PC, Xbox One, PS4, Switch Anno di uscita 2015 Sviluppatore Payload Studios Editore Payload Studios Durata media di gioco 20-60 ore Ideale per Gli appassionati di veicoli creativi, combattimenti e raccolta di risorse Caratteristiche uniche Veicoli modulari, esplorazione in mondo aperto, mix di creazione e combattimento

Terratech ti permette di progettare veicoli pazzeschi e personalizzati usando blocchi e parti, per poi portarli a fare un giro su pianeti alieni pieni di risorse e pericoli. A volte sembra un fantastico gioco open-world, ma in realtà è un ingegnoso mix tra Factorio e Mad Max in modalità sandbox. Il ciclo di gioco rimane lo stesso: costruisci, raccogli, combatti, ripeti.

Il gioco è colorato ma un po’ grezzo nei dettagli. Lo stile low-poly è affascinante e si adatta perfettamente all’atmosfera sandbox. Passerai ore a armeggiare con ruote, armi e gadget per costruire il veicolo da esplorazione definitivo. I giocatori su Reddit apprezzano l’equilibrio del gioco tra libertà creativa e sfide di sopravvivenza.

A differenza di Factorio, che è, beh, incentrato sulle fabbriche, Terratech punta sul viaggio e sul tuo mezzo di trasporto. La creazione di oggetti e il combattimento sono importanti quanto la gestione delle risorse. Se ti piace costruire cose che si muovono e sparano, questo è un ottimo gioco da provare.

Consiglio dell’esperto Mantieni il tuo veicolo ben bilanciato. Troppo peso su un lato rende la guida selvaggia e incontrollabile.

Verdetto finale: Terratech offre una ventata di freschezza al gameplay in stile "fabbrica", permettendoti di costruire veicoli con cui esplorare e combattere in un mondo sandbox. È un parco giochi creativo per chi vuole la propria automazione su ruote.

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17. Astroneer [Il miglior gioco in stile Factorio per costruire in tutta tranquillità in mondi alieni]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Esplorazione in modalità sandbox e costruzione di basi Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Switch Anno di uscita 2016 Sviluppatore System Era Softworks Editore System Era Softworks Durata media di gioco 20-50 ore Ideale per Giocatori che cercano un'esperienza rilassante all'insegna del crafting e di un'atmosfera sandbox spaziale senza stress Caratteristiche uniche Deformazione del terreno, fascino low-poly, crafting modulare, multiplayer cooperativo

Astroneer elimina tutta la frenesia dei simulatori di fabbrica e ti offre un sandbox fluido e rilassante dove scavare, costruire e armeggiare su mondi alieni. Qui non c’è il caos frenetico dei nastri trasportatori: ci sei solo tu, il tuo attrezzo da terreno e un sacco di “Vediamo cosa succede se scavo qui”. È crafting ed esplorazione senza la pressione di dover ottimizzare o affrettarti.

Lo stile grafico low-poly e vivace è pulito e accattivante, il che mantiene l’atmosfera rilassata ma mai noiosa. È anche uno dei migliori giochi multiplayer del genere. Mi è piaciuta questa opzione perché tutto è meglio con un po’ di aiuto. Se Factorio è una dose di caffeina, Astroneer è un latte macchiato che sorseggi mentre guardi le stelle.

Consiglio dell’esperto Portati sempre con te ossigeno e batterie di riserva prima di avventurarti. Rimanere a corto a metà strada su un pianeta non è una bella sensazione (credimi).

Verdetto finale: Astroneer è come se Factorio si fosse preso una vacanza. Si lascia alle spalle scadenze e guasti ai nastri trasportatori, sostituendoli con rilassanti sessioni di scavo spaziale e costruzioni zen. Se vuoi creare ed esplorare senza trasformarti in un robot stressato, questo è proprio quello che fa per te: la tua pillola di relax cosmica.

18. No Man’s Sky [Il miglior gioco in stile Factorio per pianeti infiniti e avamposti automatizzati]

Il nostro punteggio ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo di gioco Esplorazione spaziale open-world e costruzione di basi Piattaforme PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 Anno di uscita 2016 Sviluppatore Hello Games Editore Hello Games Durata media di gioco 50-100+ ore Ideale per Giocatori che vogliono mondi infiniti da esplorare, costruire e automatizzare al proprio ritmo Caratteristiche uniche Universo generato proceduralmente, costruzione di basi, modalità multigiocatore, aggiornamenti importanti regolari

No Man’s Sky è quel colosso cosmico che, dopo un lancio un po’ travagliato, ha vissuto una straordinaria storia di riscatto. Ti ritrovi con una mappa in continua espansione (generata proceduralmente) dove ogni pianeta è una tela bianca. Scava, crea oggetti, automatizza e costruisci basi gigantesche – oppure vagabondate semplicemente e immergetevi nei paesaggi selvaggi e imprevedibili.

È un mix vivace e stravagante di flora aliena, creature bizzarre e cieli psichedelici che ti trascina in una modalità di esplorazione senza fine. Gli aggiornamenti costanti l’hanno trasformato in un vero e proprio colosso della sopravvivenza spaziale e della costruzione, con sistemi a sufficienza per soddisfare la voglia di ogni appassionato di giochi di costruzione. Per non parlare del fatto che era fantastico sul mio potente portatile da gaming abbinato a un’enorme TV da gaming.

A differenza del caos industriale di Factorio, No Man’s Sky ti offre la libertà di creare la tua avventura attraverso innumerevoli mondi. Che tu voglia perfezionare le tue catene di risorse o semplicemente costruire una base accogliente su un pianeta tranquillo, tutto è possibile.

Consiglio dell’esperto Segna i tuoi waypoint e potenzia subito la tua tuta esotermica. È facilissimo perdersi in questo gioco, e sopravvivere è molto più semplice con una tuta ben equipaggiata.

Verdetto finale: No Man’s Sky è un vastissimo parco giochi spaziale dove l’intelligenza industriale di Factorio incontra la libertà cosmica senza limiti. Queste sono le caratteristiche che cerchi se ti piacciono i giochi di automazione con un tocco di avventura selvaggia e imprevedibile.

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Domande frequenti

Qual è il miglior gioco simile a Factorio?

Satisfactory è la scelta più ovvia tra gli innumerevoli giochi simili. È Factorio con un jetpack e una visuale in prima persona, che sostituisce le griglie 2D con splendidi paesaggi alieni. Continui ad automatizzare tutto ciò che ti capita a tiro, ma ora puoi ammirare i tuoi nastri trasportatori a spaghetto dall’alto di una scogliera.

A quale genere appartiene Factorio?

È fondamentalmente una simulazione di automazione, con una forte componente di costruzione di fabbriche e logistica. Parti dal nulla, poi costruisci lentamente un vasto impero di macchine. È in parte simulazione, in parte rompicapo e in parte “perché ho appena passato sei ore a ottimizzare un filo di rame?”.

Che tipo di gioco è Factorio?

Factorio è un simulatore di fabbrica con visuale dall’alto e a finale aperto, che punta molto sulla sperimentazione senza fine. Non c’è nessuno che ti tiene per mano: ci sei solo tu, un po’ di minerale di ferro e la voglia matta di automatizzare. È strategico, coinvolgente e spietatamente efficiente una volta che ti ha preso.

Perché Factorio è così popolare adesso?

È uno di quei giochi fantastici che ti prendono alla grande una volta che “ci prendi la mano”. Factorio premia l’ingegno, la pianificazione e l’efficienza, e c’è sempre spazio per ottimizzare ancora di più. È anche perfetto per le mod, funziona alla grande su qualsiasi sistema e è l’ideale per i giocatori che adorano costruire macchine che a loro volta costruiscono altre macchine.

Quali giochi hanno ispirato Factorio?

Spesso vengono citati giochi di Zachtronics come Infinifactory, Magnate dei trasporti e Dungeon Keeper, ma la scena delle mod di Minecraft (soprattutto IndustrialCraft e BuildCraft) ha avuto un’influenza enorme. Factorio prende quell’amore per l’automazione e lo spoglia di ogni fronzolo, lasciando solo la logica pura e appagante e il caos dei nastri trasportatori.