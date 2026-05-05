18 jeux similaires à Factorio : créez, construisez et automatisez en 2026

Il n’y a rien de tel que de lancer une simulation d’usine et de perdre immédiatement la notion du temps. Si vous recherchez des jeux dans le style de Factorio, cette liste est faite pour vous.

J’ai sélectionné 18 des meilleurs jeux dans le style de Factorio, allant des jeux indépendants méconnus aux véritables mastodontes de la construction de bases. Certains sont entièrement axés sur la conception d’usines, d’autres y intègrent des éléments de tower defense, de voyage spatial ou de survie. Vous y trouverez votre compte en matière de chaos lié à l’automatisation, de satisfaction progressive, ou tout simplement davantage de tuyaux, de courroies et de logistique magnifiquement désorganisée.

Si votre esprit est tourné vers l’efficacité et que vous adorez voir les chiffres grimper, vous vous sentirez comme chez vous. Mettons les engrenages en marche et lançons votre prochaine aventure industrielle.

Nos meilleurs choix de jeux similaires à Factorio

Les simulations d’usine ne sont pas pour tout le monde, mais si vous aimez peaufiner sans fin, perfectionner vos réseaux de convoyeurs enchevêtrés et regarder vos machines fonctionner comme sur des roulettes, vous savez que le frisson est bien réel. Voici les jeux vers lesquels je reviens sans cesse lorsque je recherche cette même sensation satisfaisante mêlant automatisation, stratégie et chaos organisé. Chacun avec sa propre touche de génie industriel.

1 Satisfactory 2020 Si vous recherchez la complexité de Factorio, mais dans un univers en 3D pleinement abouti dans lequel vous pouvez réellement vous déplacer, Satisfactory est le jeu qu’il vous faut. L’échelle est vertigineuse, les tapis roulants semblent réels, et le sentiment de découverte que vous éprouvez à mesure que vous développez votre base procure une satisfaction hors du commun. Buy now 2 Shapez 2020 Des formes simples, un système de superposition addictif et un gameplay de casse-tête sur tapis roulant envoûtant font de Shapez la simulation d'usine idéale pour se détendre. Il s'agit moins d'une stratégie complexe que de se laisser emporter par des chaînes de production fluides et hypnotiques. Buy now 3 Mindustry 2019 Mélangez le genre « tower defense » à la construction d’usines, et vous obtenez Mindustry. Ce jeu est rapide, effréné et vous permet de repousser des vagues d’ennemis tout en gérant vos chaînes d’approvisionnement – un excellent moyen de vous tenir occupé et de faire travailler vos méninges. Buy now

Je les ai sélectionnés en fonction de la profondeur du gameplay, de l’ingéniosité de l’automatisation et (soyons honnêtes) du nombre d’heures que j’y ai perdues. Chacun apporte une touche originale à la construction d’usines, alors restez dans les parages et parcourez la liste complète pour trouver votre prochain passe-temps chronophage.

18 jeux comme Factorio pour construire, détruire, s’énerver et recommencer

Prêts à plonger dans la frénésie des usines ? Ces 18 jeux dans l’esprit de Factorio font tourner les tapis roulants à plein régime, empilent les circuits et assouvissent votre soif d’automatisation, qu’il s’agisse de constructions de science-fiction épurées ou d’un chaos créatif décalé. Que les engrenages se mettent en marche et que les chaînes de montage vrombissent !

1. Satisfaisant [Le meilleur jeu dans l'esprit de Factorio pour un chaos immersif en 3D autour des tapis roulants]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation d'usine à la première personne, automatisation, bac à sable Plateformes PC Année de sortie 2020 (accès anticipé) Développeur Coffee Stain Studios Éditeur Éditions Coffee Stain Durée moyenne de jeu 60 à 200 heures et plus Idéal pour Les amateurs de gestion d'usine, d'exploration et de logistique chaotique Caractéristiques uniques Automatisation en 3D, construction verticale, biomes extraterrestres, mode coopératif

Satisfactory, c’est ce qui arrive quand on prend la boucle d’automatisation obsessionnelle de Factorio, qu’on pousse l’immersion à fond et qu’on la transpose dans un monde entièrement en 3D. Vous atterrissez sur une planète extraterrestre, armé d’une foreuse et d’une soif démesurée d’optimisation. À partir de là, c’est une pente glissante : extraire des minerais, alimenter des machines, faire passer des tapis roulants par-delà les falaises et les vallées, et construire des méga-usines verticales qui ressemblent à de sinistres cathédrales de science-fiction. C’est également un jeu multiplateforme épique destiné aux joueurs sur Epic et Steam.

Alors que Factorio repose entièrement sur la logique et les tableurs, Satisfactory apporte une touche de spectacle. C’est un jeu à la première personne, entièrement en 3D, aux paysages à couper le souffle – même lorsque vous avez de la matière à tracer jusqu’aux genoux. Mais ce qui fait vraiment l’attrait du jeu, c’est la verticalité : vous ne vous contentez pas de construire en largeur, vous construisez aussi en hauteur. Empiler, raccorder, surélever… jusqu’à ce que votre base ressemble moins à une usine qu’à une arcologie.

Il n’y a pas (pour l’instant) de pression liée au combat, ce qui vous permet de vous concentrer uniquement sur la logistique, l’agencement et l’efficacité. De plus, c’est un excellent jeu en coopératif, vous pouvez donc partager cette folie avec vos amis.

Conseil de pro Débloquez rapidement les ascenseurs à convoyeur verticaux. Cela évitera à votre usine de se transformer en véritable cauchemar horizontal.

Verdict définitif : si vous avez déjà rêvé de pouvoir vous promener en 3D dans votre base Factorio et de vous perdre au milieu du désordre que vous avez créé, Satisfactory vous offre exactement cela (avec style).

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2. Shapez [Le meilleur jeu dans l’esprit de Factorio pour se laisser emporter par le bonheur géométrique]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de réflexion automatisé, bac à sable Plateformes PC Année de sortie 2020 Développeur Tobias Springer Éditeur Tobias Springer Durée moyenne de jeu 20 à 40 heures Idéal pour Les amateurs de jeux de gestion d'usine peu stressants et très gratifiants Caractéristiques uniques Logique de conception modulaire, carte infinie, absence d’ennemis, ambiance apaisante

Shapez reprend le principe de boucle d’automatisation de Factorio et le distille en une expérience plus épurée, plus sereine et infiniment satisfaisante. Ici, vous ne construisez pas un empire industriel : vous découpez, faites pivoter, colorez et fusionnez des formes de plus en plus complexes. Cela commence simplement (créer des cercles), puis prend progressivement de l’ampleur pour aboutir à des casse-têtes logistiques endiablés qui feront travailler vos méninges.

Il s’agit d’un jeu en mode bac à sable impressionnant, mais sans l’encombrement des ressources ni les menaces ennemies. Il n’y a que vous, quelques tapis roulants et une liste sans cesse croissante de recettes de formes étrangement spécifiques. Visuellement, le jeu est minimaliste mais soigné : des palettes de couleurs claires, des animations fluides et une interface utilisateur qui ne vous gêne pas. La bande-son ? Une pure détente.

C’est l’un de ces jeux où l’on s’assoit « juste pour nettoyer un tapis roulant » et où, soudain, trois heures s’envolent. Pas de pression, pas de combat, juste le pur bonheur de l’optimisation.

Conseil de pro Une fois que vous aurez débloqué des plans, prenez le temps de construire des modules réutilisables. Cela vous évitera bien des maux de tête en fin de partie, lorsque les formes deviendront de plus en plus complexes.

Verdict définitif : si vous adorez la logique industrielle de Factorio mais que vous aimeriez qu’elle soit moins stressante et plus symétrique, Shapez est fait pour vous.

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3. Mindustry [Meilleur jeu dans l’esprit de Factorio alliant combat et stratégie de convoyeurs]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Puzzle d'automatisation, bac à sable Plateformes PC, mobile Année de sortie 2019 Développeur Anuken Éditeur Anuken Durée moyenne de jeu 15 à 40 heures Idéal pour Les amateurs de jeux de construction d'usine au rythme effréné, avec des ennemis à combattre Caractéristiques uniques Jeu de tower defense basé sur les ressources, modes coopératif et JcJ, hautement personnalisable

Mindustry est un jeu de tower defense génial qui intègre des mécanismes d’automatisation transformant les tapis roulants en outils de guerre. Vous construisez des usines, produisez des munitions, alimentez vos défenses et repoussez des vagues d’ennemis, tout en veillant à ce que vos chaînes d’approvisionnement restent efficaces et protégées.

Les mécanismes de jeu rappelleront aux fans de Factorio les principes familiers : extraire des ressources, automatiser la production et optimiser la logistique. Mais Mindustry met fortement l’accent sur le combat, vous obligeant à réfléchir de manière tactique à la façon dont votre usine soutient votre ligne de front. Le graphisme en pixel art est épuré et fonctionnel, avec une vue de dessus qui rend la gestion des agencements complexes étonnamment claire. Le jeu est rythmé, hautement modifiable et idéal pour les joueurs qui apprécient l’automatisation agrémentée d’une touche de chaos.

Vous y trouverez une campagne complète, un mode multijoueur coopératif et JcJ, ainsi qu’un éditeur de cartes personnalisées. Les vétérans de Factorio se familiariseront immédiatement avec la logistique des convoyeurs et les chaînes de production, mais le combat de Mindustry ajoute une dimension nouvelle et plus dynamique à la formule. Vous bénéficiez donc également d’un jeu de stratégie très sympa.

Conseil de pro Mettez en place dès le début des lignes d’approvisionnement redondantes en énergie et en munitions. Vous ne voulez pas qu’un seul ennemi vienne briser toute votre chaîne de défense.

Verdict définitif : si vous avez déjà souhaité que Factorio comporte davantage d’explosions, Mindustry répond à vos attentes. C’est de l’automatisation sous pression, et ça fonctionne.

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4. Autonauts [Le meilleur jeu dans le style de Factorio pour apprendre à programmer des robots et profiter d'une automatisation en toute sérénité]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Puzzle d'automatisation, bac à sable Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Année de sortie 2019 Développeur Denki Éditeur Curve Games Durée moyenne de jeu 20 à 50 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment enseigner la logique à l'IA et observer le déroulement des événements Caractéristiques uniques Apprenez aux robots à programmer de manière visuelle, style graphique charmant, rythme serein

Autonauts est en quelque sorte le cousin « bien sous tous rapports » de Factorio, qui a troqué le smog et les extraterrestres contre la mignonnerie et la décontraction. Au lieu du chaos des tapis roulants, vous apprendrez à de petits robots à récolter des ressources, à fabriquer des outils, à cultiver des plantes et, à terme, à bâtir une véritable société – le tout grâce à un système de programmation par glisser-déposer. C’est l’un des meilleurs jeux indépendants auxquels j’ai joué pour ce guide.

Tout commence simplement : apprendre à un robot à abattre des arbres ou à creuser des trous. Mais plus vous avancez, plus vos chaînes de production et vos scripts de robots gagnent en complexité. À mi-parcours, vous déboguez de petites boucles et optimisez le comportement des robots avec la même satisfaction que celle que vous procurerait la rationalisation d’une immense chaîne de production dans Factorio. Mais sans le stress ni la pollution.

Autonauts met davantage l’accent sur le plaisir d’apprendre et de bricoler que sur la course à l’efficacité. C’est un point d’entrée idéal pour tous ceux qui se sentent intimidés par les jeux d’usine plus complexes ou qui sont curieux de découvrir les bases de la logique de programmation.

Conseil de pro Ne microgérez pas les premiers robots. Créez des scripts simples et modulaires, et réutilisez-les dès que possible. Pensez comme un génie paresseux : faites moins, automatisez davantage.

Verdict définitif : si vous recherchez l’automatisation sans combat, le codage sans pression et un bac à sable où les robots sont vos meilleurs amis, Autonauts est une véritable thérapie numérique.

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5. Big Pharma [Meilleur jeu dans le style de Factorio pour bâtir un empire de la santé à partir de l’usine]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de gestion, casse-tête logistique Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch Année de sortie 2015 Développeur Twice Circled Éditeur Positech Games Durée moyenne de jeu 15 à 50 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment optimiser les chaînes de production avec une touche morale Caractéristiques uniques Mécaniques de formulation de médicaments, concurrence sur le marché, systèmes de brevets et de R&D

Dans Big Pharma, vous ne vous contentez pas de construire des machines : vous fabriquez des remèdes, vous naviguez dans des zones d’ombre éthiques et vous devancez vos rivaux sur un marché pharmaceutique impitoyable. Au lieu d’armes et d’engrenages, vos chaînes de montage produisent à la chaîne des antihistaminiques et des antidépresseurs.

Le principe de base consiste à transformer des matières premières en médicaments rentables, efficaces (et parfois chargés d’effets secondaires). Vous ajusterez les niveaux de concentration, ajouterez ou supprimerez des effets secondaires, et ferez passer les comprimés par des machines de plus en plus complexes pour obtenir la bonne formulation. L’espace disponible est limité, l’optimisation est donc essentielle (non seulement pour le profit, mais aussi pour la survie).

Sur le plan visuel, Big Pharma opte pour un style épuré, inspiré des plans isométriques, avec des icônes bien visibles et un placement intuitif des machines. L’ambiance est plus clinique qu’industrielle, ce qui correspond bien au thème. Le jeu ne porte pas sur la production de masse à grande échelle comme Factorio, mais sur la résolution logique de problèmes dans des espaces restreints. C’est ce qui en fait également un excellent jeu de réflexion. Il comporte également une dimension de simulation économique : tarification, recherche, brevets et réaction face à la concurrence sur le marché mondial.

Si vous appréciez les jeux « Factory » pour leurs casse-têtes qui font appel à la réflexion plutôt que pour leur côté chaotique ou leur ampleur, « Big Pharma » est un excellent choix. La campagne apporte une certaine structure, mais les modes « bac à sable » et « défi » vous offrent une grande liberté d’expérimentation.

Conseil de pro Spécialisez-vous dès le début. Choisissez une affection à maîtriser et concentrez-y vos améliorations. Il est plus facile de se développer de manière rentable que de courir après des remèdes aux quatre coins de la carte.

Verdict définitif : les fans de Factorio qui aiment peaufiner les chaînes de production et optimiser de manière logique se sentiront comme chez eux. Préparez-vous simplement à vendre, en cours de route, du sirop contre la toux moralement douteux.

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6. Une aventure dynamique [Meilleur jeu dans l’esprit de Factorio alliant plate-forme de précision et logique]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de plateforme en 2D avec un système de changement de personnage Plateformes PC Année de sortie 2023 Développeur Semag Games Éditeur Semag Games Durée moyenne de jeu 5 à 7 heures (histoire principale), 10 à 12 heures pour tout terminer à 100 % Idéal pour Les amateurs de jeux de plateforme exigeant de la précision, qui recherchent des mouvements précis et une conception créative des niveaux Caractéristiques uniques Changement de personnage, sauts de précision, niveaux conçus à la main

Un jeu de plateforme en 2D plein de dynamisme (je n’ai pas pu résister au jeu de mots) dans lequel vous passez à la volée d’un personnage à l’autre parmi quatre personnages excentriques, chacun doté d’une capacité unique. C’est un jeu solo divertissant qui s’inspire des classiques du genre, tout en affirmant avec assurance sa propre identité.

Au fond, Une aventure dynamique repose sur le jeu de plateforme de précision. Vous effectuerez des doubles sauts, des sprints aériens, des rebonds à la perche et filerez à toute allure à travers des environnements stylisés en pixel art. Je vous conseille d’apprendre le rythme de chaque niveau avant d’essayer d’enchaîner des combos déjantés. La difficulté du jeu augmente progressivement, avec des niveaux conçus à la main qui récompensent la maîtrise des mécanismes et l’expérimentation du système de changement de personnage.

Les graphismes sont nets et colorés sans être envahissants. J’ai particulièrement apprécié la bande-son entraînante qui s’accorde à merveille avec le thème général. On sent que les développeurs ont véritablement soigné les finitions. Les animations sont fluides, la physique est réactive et les zones de collision semblent équitables. Le scénario est léger et parfois teinté d’ironie, mais le véritable attrait réside dans le cycle principal : apprendre, réessayer, maîtriser.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un jeu de simulation épique comme Factorio, il comble un besoin similaire, surtout si vous aimez résoudre des énigmes de déplacement complexes nécessitant une exécution sans faille. La conception des niveaux intègre une approche propice aux speedruns, qui récompense la planification et la précision.

Conseil de pro Maîtriser les transitions entre les personnages est essentiel. Essayez d’enchaîner leurs pouvoirs pour obtenir des accélérations en plein vol. C’est plus délicat qu’il n’y paraît, mais extrêmement gratifiant lorsque vous y parvenez sans faute.

Verdict définitif : si vous adorez bricoler des systèmes et peaufiner votre exécution, Une aventure dynamique vous procurera cette satisfaction. Vous ferez simplement du jeu de plateforme au lieu de construire des usines.

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7. Factory Town [Meilleur jeu dans l’esprit de Factorio pour ses chaînes de production fantaisistes et son ambiance décontractée]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de construction de ville, simulation d'usine, automatisation fantastique Plateformes PC Année de sortie 2019 Développeur Eric Asmussen Éditeur Eric Asmussen Durée moyenne de jeu 20 à 60 heures Idéal pour Les joueurs à la recherche d'une simulation d'usine décontractée et pleine de charme Caractéristiques uniques Univers fantastique, logistique par chariots et tapis roulants, automatisation du village

Factory Town ne cherche pas à vous écraser sous une montagne de délais à respecter ou d’invasions extraterrestres. Il s’agit plutôt de la version décontractée de Factorio, où vous construisez votre usine fantastique à votre rythme. Le jeu remplace également les thèmes industriels lourds par d’adorables petits villageois et des machines magiques.

Vous continuez à acheminer des courroies, à optimiser les flux de travail et à automatiser les chaînes d’approvisionnement, mais sans le stress. Imaginez des rondins, des minerais et des potions circulant dans des charrettes et sur des convoyeurs. Le tout est plongé dans un univers lumineux en low-poly qui rend la construction d’usine agréable plutôt qu’oppressante.

Ce jeu mise sur une croissance méthodique, et non sur la panique. Pas de précipitation, pas d’ennemis qui vous talonnent : juste de la logistique pure et décontractée, saupoudrée d’une touche de magie. C’est parfait si l’intensité de Factorio vous a épuisé ou si vous souhaitez profiter du plaisir de l’automatisation sans la courbe d’apprentissage brutale. De plus, la vie villageoise ajoute un charme que vous ne retrouverez pas dans les simulations d’usine habituelles.

Conseil de pro Automatisez la collecte des ressources dès le début. La mise en place de chariots et de tapis roulants libère vos villageois des tâches fastidieuses et vous permet de vous concentrer sur l’extension de votre usine en toute sérénité.

Verdict définitif : si vous recherchez les sensations fortes de la construction d’usines intelligentes de Factorio, mais avec un rythme plus doux et plus convivial, agrémenté d’une touche de fantaisie, Factory Town est fait pour vous. C’est de la logistique sans la pression : fluide, satisfaisant et étonnamment relaxant.

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8. Infinifactory [Meilleur jeu dans l’esprit de Factorio pour résoudre des problèmes grâce à l’automatisation spatiale]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de construction et de casse-tête en 3D Plateformes PC, PS4 Année de sortie 2015 Développeur Zachtronics Éditeur Zachtronics Durée moyenne de jeu 10 à 20 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment les casse-têtes spatiaux et la résolution créative de problèmes Caractéristiques uniques Construction d'usines entièrement en 3D, niveaux axés sur les casse-têtes, solutions ouvertes

Infinifactory vous plonge dans un univers de type « bac à sable » de science-fiction où vous construisez des usines dans un espace entièrement en 3D (pas de vue de dessus ici). Votre mission ? Prendre des blocs bruts, les faire passer par un labyrinthe de convoyeurs, de soudeuses et de concasseurs, puis produire exactement ce que l’énigme exige. C’est comme jouer aux LEGO industriels avec une touche qui vous fera réfléchir.

Le style visuel est épuré et minimaliste, conçu pour que vous restiez concentré sur les casse-têtes spatiaux complexes que vous devrez résoudre. La difficulté monte rapidement en puissance, avec des chaînes de production qui s’entremêlent dans toutes les directions et exigent un véritable raisonnement spatial. Contrairement au monde ouvert tentaculaire de Factorio, Infinifactory vous met au défi avec des niveaux distincts, de type casse-tête, qui récompensent la créativité et la précision.

Si vous aimez optimiser les agencements et appréciez ce moment de révélation où un système alambiqué finit par s’assembler, Infinifactory vous en offre à profusion – mais dans un format plus compact et très ciblé. La bande-son est un agréable bonus, créant une ambiance de science-fiction apaisante.

Conseil de pro Pensez en trois dimensions. Ne vous contentez pas de planifier votre agencement sur un plan plat. Construire à la verticale ou superposer des convoyeurs peut vous faire gagner énormément d’espace et réduire considérablement la complexité.

Verdict définitif : Infinifactory est parfait si vous recherchez les casse-têtes de Factorio, mais en 3D et sous forme de niveaux successifs. Le jeu ne propose pas de bases gigantesques et se concentre davantage sur des casse-têtes d'usine qui vous feront réfléchir.

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9. Opus Magnum [Jeu dans l’esprit de Factorio alliant art mécanique et logique alambiquée]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de réflexion basé sur l’alchimie Plateformes PC Année de sortie 2017 Développeur Zachtronics Éditeur Zachtronics Durée moyenne de jeu 20 à 30 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment la résolution de problèmes ouverte et la conception ingénieuse de machines Caractéristiques uniques Des solutions infinies aux énigmes, des machines animées, des classements d'optimisation

Opus Magnum reprend l’attrait des jeux de construction, caractérisés par une liberté totale et une logique rigoureuse, pour les condenser en de superbes machines à casse-tête animées. Vous incarnez un alchimiste qui construit des moteurs de transmutation afin de fabriquer toutes sortes de produits, des élixirs curatifs aux gaz mortels, à l’aide de bras mécaniques, de rails et de réactifs magiques.

Si Factorio est synonyme de chaos, Opus Magnum prône la précision. Chaque casse-tête ouvre des possibilités infinies, et vous pouvez privilégier la vitesse, l’efficacité, l’esthétique, ou tout cela à la fois. Voir votre machine fonctionner en boucle sans le moindre accroc procure une satisfaction sans fin, et l’échange de configurations avec vos amis ajoute une dimension supplémentaire.

Le style visuel est épuré et steampunk-chic, et l’univers narratif (oui, il y en a un) est discrètement excellent. Si Factorio est votre plat principal, Opus Magnum est le dessert artisanal qui vient le couronner.

Conseil de pro Ne visez pas la perfection dès votre première partie. Construisez quelque chose qui fonctionne, puis affinez votre conception. Vous apprendrez davantage en peaufinant votre configuration qu’en recommençant à zéro.

Verdict définitif : Opus Magnum fait appel aux mêmes capacités intellectuelles que Factorio, mais sous un angle différent : à petite échelle, élégant et modifiable à l’infini. C’est ce qui arrive lorsque les jeux de gestion d’usine se transforment en véritables casse-têtes de génie.

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10. Exapunks [Meilleur jeu dans l’esprit de Factorio pour un chaos et une créativité pilotés par le code]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de réflexion basé sur la programmation Plateformes PC Année de sortie 2018 Développeur Zachtronics Éditeur Zachtronics Durée moyenne de jeu 20 à 25 heures Idéal pour Les amateurs de défis de programmation, de fiction sur le piratage informatique et de gameplay axé sur les systèmes Caractéristiques uniques Programmation personnalisée de type « assembly », des fanzines servant de tutoriels, des missions de piratage en mode bac à sable

Zachtronics se lance à fond dans le Cyberpunk avec ce titre, qui vous plonge dans une dystopie où le seul moyen de survivre est de tout pirater, des banques à vos propres membres robotiques. Vous écrivez du véritable code pseudo-assembleur pour mener à bien vos braquages, et le jeu ne vous tient pas la main. On attend de vous que vous bricoliez, échouiez et déboguiez jusqu’à atteindre l’excellence.

Ce n’est pas un jeu de réflexion comme les autres. Exapunks met à votre disposition de petits EXA programmables (imaginez des bots semblables à des virus) que vous programmez ligne par ligne pour naviguer dans les réseaux, copier des données et éviter d’être détecté. Chaque niveau devient une sorte de bac à sable ouvert où l’élégance, la rapidité et le nombre minimal d’instructions comptent pour votre score final.

Ce qui le distingue vraiment, c’est son ambiance. Des fanzines dessinés à la main remplacent les tutoriels. Les missions se déroulent à travers des interfaces rétro et une ambiance punk brutale. Il y a même un mini-jeu où vous reprogrammez une cartouche Game Boy issue de l’univers du jeu. Je vous conseille de jouer sur un écran de jeu haut de gamme pour profiter pleinement de l’expérience de piratage.

Conseil de pro Consacrez du temps à l'écriture de sous-programmes clairs et réutilisables. Cela s'avère très payant à mesure que les missions gagnent en complexité, et vous permet de vous vanter lorsque votre solution est plus concise que celle de tous les autres.

Verdict définitif : Un jeu incontournable si vous aimez résoudre des problèmes en écrivant du code et en regardant le chaos se dérouler de manière spectaculaire. C’est à la fois un jeu de réflexion, un simulateur de piratage informatique et un véritable défi.

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11. TIS-100 [Le meilleur jeu dans l’esprit de Factorio pour les bricoleurs invétérés et les passionnés de programmation]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de réflexion basé sur la programmation Plateformes PC Année de sortie 2015 Développeur Zachtronics Éditeur Zachtronics Durée moyenne de jeu 15 à 25 heures Idéal pour Les programmeurs chevronnés et les amateurs de casse-têtes qui adorent les défis de programmation de bas niveau Caractéristiques uniques Codage de type assembleur, interface utilisateur minimaliste, absence de tutoriels, optimisation axée sur les classements

Zachtronics qualifie ce jeu de « jeu de programmation en langage assembleur dont vous n’avez jamais rêvé », et ce n’est pas une blague. TIS-100 est impitoyable. Il n’y a pas de tutoriel, pratiquement aucune aide, et l’ensemble ressemble à un manuel de programmation des années 80 tombé dans l’oubli. Mais si vous aimez l’optimisation et que vous n’avez pas peur de déboguer des chaînes de commandes énigmatiques, c’est l’un des jeux de réflexion les plus gratifiants auxquels vous aurez jamais joué.

Chaque niveau est un fragment de code défectueux que vous devez réparer à l’aide d’un jeu d’instructions limité. Pas de fioritures : juste de la logique à l’état brut et beaucoup d’essais et d’erreurs. Il s’agit moins de mécanismes complexes que d’un acheminement astucieux, de la réduction du nombre d’instructions et du gain de cycles sur vos boucles.

Imaginez Factorio réduit à sa forme la plus pure : pas de convoyeurs, pas d’usines, juste des problèmes et votre cerveau. Ce n’est pas pour tout le monde, mais si vous devenez accro, c’est le genre de jeu auquel vous penserez sous la douche.

Conseil de pro Ne vous contentez pas de résoudre les niveaux : rejouez-les. Se mesurer à votre ancien « moi » pour optimiser chaque instruction, c’est la moitié du jeu.

Verdict définitif : TIS-100 s’adresse aux joueurs qui souhaitent se plonger dans des casse-têtes de programmation hardcore, sans aucune distraction. Si vous adorez optimiser chaque ligne de code et que vous aimez ce défi de programmation à l’état pur, ce jeu vous procurera la même satisfaction que celle que ressentent les fans de Factorio lorsqu’ils perfectionnent leurs usines.

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12. L’État du signal [Le meilleur jeu dans le style de Factorio pour les passionnés de technologie et les amateurs de logique]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de réflexion et de construction d'usine basé sur la logique Plateformes PC Année de sortie 2021 Développeur Reckoner Industries Éditeur Le Collectif itératif Durée moyenne de jeu 15 à 30 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment construire des circuits complexes et résoudre des énigmes d'automatisation subtiles Caractéristiques uniques Conception de circuits personnalisés, optimisation détaillée des usines, graphismes d’inspiration rétro

L’État du signal vous plonge dans un monde post-apocalyptique où l’automatisation repose entièrement sur le câblage, les portes logiques et une synchronisation sans faille. Vous devez construire d’immenses usines qui traitent des matériaux à l’aide de tapis roulants, de capteurs et de composants logiques programmables. La particularité ? Vous concevez vous-même les systèmes de contrôle, transformant ainsi votre usine en une machine vivante et dynamique.

Visuellement, le jeu est sobre et fonctionnel, privilégiant la clarté à l’effarouchement. En termes de difficulté, cependant, les mécanismes du jeu exigent une véritable réflexion. Comparé au chaos industriel de Factorio, L’État du signal met l’accent sur la précision dans la construction d’usines, en privilégiant les casse-têtes logiques qui vous obligent à réfléchir étape par étape.

Si vous aimez le défi que représente le réglage minutieux de chaque circuit et que vous appréciez de voir un système complexe fonctionner sans accroc, ce jeu est fait pour vous. C'est le mélange parfait entre résolution d'énigmes et gestion d'usine.

Conseil de pro Construisez des circuits modulaires et testez chaque section avant de tout relier. Cela vous évitera bien des maux de tête lors du dépannage de systèmes complexes.

Verdict définitif : L’État du signal s’impose comme une référence dans le domaine des casse-têtes logiques pour les amateurs d’usines qui recherchent un contrôle précis et une automatisation satisfaisante, sans distractions. C’est un jeu incontournable si vous appréciez les jeux d’usine avec une touche de réflexion en plus.

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13. SpaceChem [Le meilleur jeu dans le style de Factorio pour une folie industrielle au niveau moléculaire]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de réflexion basés sur la logique se déroulant dans une usine Plateformes PC, mobile Année de sortie 2011 Développeur Zachtronics Éditeur Zachtronics Durée moyenne de jeu 20 à 40 heures Idéal pour Les joueurs qui aiment les casse-têtes logiques détaillés et les défis liés au génie chimique Caractéristiques uniques Conception de casse-têtes au niveau atomique, réactions chimiques complexes, solutions ouvertes

Oubliez les usines tentaculaires et les tapis roulants sans fin : SpaceChem réduit votre usine à l’échelle moléculaire. Vous incarnez en quelque sorte un génie de la chimie, mettant au point des chaînes de montage farfelues qui transforment atomes et molécules en composés complexes. C’est comme si Factorio avait obtenu un doctorat en chimie et avait décidé de se lancer à fond dans la science.

Les graphismes restent épurés et simples, car votre cerveau a déjà fort à faire. Le véritable plaisir réside dans la maîtrise du timing, de l’espace et des réactions en chaîne jusqu’à ce que votre solution s’imbrique parfaitement. Les habitués de Reddit s’extasient devant la courbe d’apprentissage abrupte, mais les moments de révélation valent bien chaque seconde passée à s’arracher les cheveux.

C’est également l’un des meilleurs jeux spatiaux du genre ; si c’est là une exigence étrangement spécifique que vous avez, il est temps de vous plonger dans quelques manuels de chimie.

Conseil de pro Ne vous lancez pas à l’aveuglette dans les grandes énigmes. Commencez par de petites, maîtrisez les bases, puis regardez votre mini-empire chimique se développer.

Verdict définitif : Si vous adorez l’automatisation de Factorio mais que vous souhaitez vous transformer en véritable génie de la micro-échelle, SpaceChem va vous faire fondre le cerveau de la meilleure façon qui soit. La précision côtoie le chaos au niveau atomique.

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14. Shapez 2 [Le meilleur jeu dans l’esprit de Factorio pour les ingénieurs de tri de formes de la nouvelle génération]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Jeu de réflexion et de construction d'usine basé sur la logique Plateformes PC Année de sortie 2024 Développeur tobspr Games Éditeur tobspr Games Durée moyenne de jeu 15 à 30 heures Idéal pour Les amateurs de design minimaliste, d'énigmes spatiales et d'automatismes relaxants Caractéristiques uniques Tapis roulants en 3D, production par couches, rythme apaisant

Shapez 2 reprend les qualités géométriques et hypnotiques du jeu original et les transpose en trois dimensions. Au lieu de formes plates et de tapis roulants simples, vous empilez, faites pivoter et acheminez désormais vos éléments dans un espace entièrement en 3D. Le jeu ajoute de nouvelles couches de complexité sans pour autant rompre avec son ambiance apaisante. C’est comme se laisser emporter par un jardin zen, sauf que votre jardin est composé de tapis roulants et de triangles.

Les graphismes restent épurés et minimalistes, tout en apportant une profondeur et des ombres très nettes. Votre usine semble prendre vie sans les lumières clignotantes ni le chaos habituels. Les utilisateurs de Reddit apprécient particulièrement la façon dont le jeu augmente progressivement la complexité, sans stress. Une logistique fluide et harmonieuse qui vous permet de construire à votre rythme.

Comparé au Shapez original, il s’agit d’un jeu bien plus abouti, doté d’outils d’automatisation plus intelligents et d’énigmes spatiales qui mettent véritablement à l’épreuve vos compétences en conception d’usine. C’est une alternative détendue et intelligente à l’énergie frénétique de Factorio, parfaite lorsque vous souhaitez construire sans vous épuiser.

Conseil de pro Tirez parti de l’espace vertical dès le début. Construire en hauteur permet de gagner énormément de place et de garder vos agencements bien ordonnés.

Verdict définitif : Shapez 2 est le jeu de construction d’usine « zen » par excellence pour tous ceux qui aiment la logique de Factorio, mais qui recherchent une expérience plus fluide, plus épurée et plus créative sur le plan spatial.

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15. RimWorld [Meilleur jeu dans l’esprit de Factorio pour la narration, la survie et les mods ingénieux]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Simulation de colonie, survie, gestion Plateformes PC, PS4, Xbox One Année de sortie 2013 Développeur Ludeon Studios Éditeur Ludeon Studios Durée moyenne de jeu 50 à 100 heures et plus Idéal pour Les joueurs qui aiment les récits émergents, la construction de bases et les choix difficiles en matière de survie Caractéristiques uniques Récit procédural, système d’IA narratif sophistiqué, personnalisable, mort définitive

RimWorld est le meilleur jeu de survie de ma liste : il vous propulse sur une planète hostile avec un groupe hétéroclite de colons. Chacun d’entre vous a ses particularités, ses espoirs et un sérieux problème de survie. Votre mission : construire, gérer et protéger une base capable de résister à tout ce que le jeu vous réserve – des raids aux conditions météorologiques extrêmes , en passant par les crises nerveuses et les animaux sauvages.

Visuellement, il s’agit d’un simple graphisme en pixel art vu de haut, mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. Sa véritable force réside dans les histoires émergentes créées par le narrateur IA, qui garantissent une expérience imprévisible. Contrairement à la précision industrielle de Factorio, RimWorld repose entièrement sur la capacité à s’adapter à la volée, à jongler avec les ressources et à gérer le chaos avec une touche d’humanité.

Conseil de pro Mettez en place dès le début des points de passage stratégiques faciles à défendre et privilégiez les objets qui améliorent le moral. Les colons heureux survivent plus longtemps et travaillent mieux.

Verdict définitif : RimWorld allie la construction de bases et la survie à une narration si riche qu’on dirait un croisement entre Factorio et Les Sims dans une zone de retombées nucléaires. Parfait pour les joueurs qui recherchent des systèmes complexes enveloppés dans un drame chaotique et imprévisible.

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16. Terratech [Meilleur jeu dans le style de Factorio pour construire des machines qui construisent d’autres machines]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Construction en mode bac à sable et combats de véhicules Plateformes PC, Xbox One, PS4, Switch Année de sortie 2015 Développeur Payload Studios Éditeur Payload Studios Durée moyenne de jeu 20 à 60 heures Idéal pour Les amateurs de véhicules créatifs, de combats et de recherche de ressources Caractéristiques uniques Véhicules modulaires, exploration en monde ouvert, mélange de fabrication et de combat

Terratech vous permet de concevoir des véhicules farfelus et personnalisés à partir de blocs et de pièces, puis de les tester sur des planètes extraterrestres regorgeant de ressources et de dangers. On a parfois l’impression de jouer à un excellent jeu en monde ouvert, mais il s’agit en réalité d’un mode « bac à sable » astucieux, à mi-chemin entre Factorio et Mad Max. Le principe de base reste le même : construire, piller, combattre, et recommencer.

Le jeu est coloré, mais présente encore quelques imperfections. Le style low-poly est charmant et s’accorde parfaitement avec l’ambiance « bac à sable ». Vous passerez des heures à bricoler des roues, des armes et des gadgets pour créer le véhicule d’exploration ultime. Les joueurs de Reddit apprécient l’équilibre du jeu entre liberté créative et défis de survie.

Contrairement à Factorio, qui met l’accent sur l’usine, Terratech met l’accent sur le voyage et votre véhicule. La fabrication et le combat sont tout aussi importants que la gestion des ressources. Si vous aimez construire des engins qui se déplacent et tirent, ce jeu est un excellent choix.

Conseil de pro Veillez à ce que votre véhicule soit bien équilibré. Un poids trop important d’un côté rendra la conduite imprévisible et incontrôlable.

Verdict définitif : Terratech apporte un vent de fraîcheur au gameplay de type « usine » en vous permettant de construire des véhicules qui explorent et combattent dans un monde de type « bac à sable ». C’est un terrain de jeu créatif pour ceux qui souhaitent mettre leur automatisation sur roues.

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17. Astroneer [Le meilleur jeu dans le style de Factorio pour construire en toute décontraction sur des mondes extraterrestres]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Exploration en mode bac à sable et construction de bases Plateformes PC, PS4, Xbox One, Switch Année de sortie 2016 Développeur System Era Softworks Éditeur System Era Softworks Durée moyenne de jeu 20 à 50 heures Idéal pour Les joueurs qui recherchent une expérience de création décontractée et une ambiance « bac à sable » spatiale sans stress Caractéristiques uniques Déformation du terrain, charme « low-poly », artisanat modulaire, mode multijoueur coopératif

Astroneer met de côté la frénésie des simulations d’usine pour vous offrir un bac à sable fluide et décontracté où creuser, construire et bricoler sur des mondes extraterrestres. Ici, pas de chaos frénétique autour des convoyeurs : juste vous, votre outil de terrassement et une bonne dose de « Voyons voir ce qui se passe si je creuse ici ». C’est de la création et de l’exploration sans la pression de l’optimisation ni la précipitation.

Le style graphique low-poly, aux couleurs vives, est épuré et accueillant, ce qui maintient une ambiance douce sans jamais être ennuyeuse. C’est également l’un des meilleurs jeux multijoueurs du genre. J’ai apprécié cette option, car tout est mieux quand on a du renfort. Si Factorio est un shot de caféine, Astroneer est un latte onctueux que l’on sirote en observant les étoiles.

Conseil de pro Emportez toujours de l’oxygène et des piles de rechange avant de partir en exploration. Se retrouver à court de ressources au milieu d’une planète n’est pas une partie de plaisir (croyez-moi).

Verdict définitif : Astroneer, c’est comme si Factorio était parti en vacances. Il abandonne les délais serrés et les pannes de chaînes de production pour les remplacer par une exploration spatiale décontractée et une construction zen. Si vous souhaitez fabriquer et explorer sans vous transformer en robot stressé, ce jeu est votre remède cosmique pour vous détendre.

18. No Man’s Sky [Le meilleur jeu dans le style de Factorio pour ses planètes infinies et ses avant-postes automatisés]

Notre note ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Type de jeu Exploration spatiale en monde ouvert et construction de bases Plateformes PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 Année de sortie 2016 Développeur Hello Games Éditeur Hello Games Durée moyenne de jeu 50 à 100 heures et plus Idéal pour Les joueurs qui souhaitent explorer, construire et automatiser des mondes infinis à leur propre rythme Caractéristiques uniques Univers généré de manière procédurale, construction de bases, mode multijoueur, mises à jour majeures régulières

No Man’s Sky est ce géant cosmique qui, après un lancement difficile, a connu une extraordinaire histoire de rédemption. Vous disposez d’une carte en expansion infinie (générée de manière procédurale) où chaque planète est une toile vierge. Creusez, fabriquez, automatisez et construisez des bases gigantesques – ou contentez-vous de vagabonder et de vous imprégner de ces paysages sauvages et imprévisibles.

C’est un mélange vibrant et hallucinant de flore extraterrestre, de créatures étranges et de ciels psychédéliques qui vous plonge au cœur de l’exploration. Des mises à jour constantes en ont fait un véritable monstre de la survie spatiale et de la construction, doté de suffisamment de systèmes pour satisfaire les envies de tout fan de construction. Sans oublier que le jeu rendait superbement bien sur mon puissant ordinateur portable de jeu, associé à un immense téléviseur gaming.

Contrairement au chaos industriel ciblé de Factorio, No Man’s Sky vous offre la liberté de créer votre propre aventure à travers d’innombrables mondes. Que vous souhaitiez perfectionner vos chaînes de production ou simplement construire une base confortable sur une planète tranquille, tout est possible.

Conseil de pro Marquez vos points de repère et améliorez votre exosquelette dès le début. On se perd très facilement dans ce jeu, et la survie est bien plus aisée avec un exosquelette bien équipé.

Verdict définitif : No Man’s Sky est un immense terrain de jeu spatial où l’ingéniosité industrielle de Factorio rencontre une liberté cosmique sans limites. Ce sont là les caractéristiques qu’il vous faut si vous aimez les jeux d’automatisation agrémentés d’une touche d’aventure sauvage et imprévisible.

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FAQ

Quel est le meilleur jeu similaire à Factorio ?

Satisfactory s’impose comme le choix évident parmi d’innombrables jeux similaires. C’est Factorio avec un jetpack et une vue à la première personne, qui troque les grilles en 2D contre de magnifiques paysages extraterrestres. Vous continuez à tout automatiser, mais vous pouvez désormais admirer vos convoyeurs en spaghettis depuis le sommet d’une falaise.

À quel genre appartient Factorio ?

Il s’agit avant tout d’une simulation d’automatisation, avec un gameplay axé sur la construction d’usines et la logistique. Vous partez de rien, puis vous construisez petit à petit un vaste empire industriel. C’est à la fois une simulation, un casse-tête et une expérience où l’on se demande : « Pourquoi ai-je passé six heures à optimiser du fil de cuivre ? »

À quel genre de jeu appartient Factorio ?

Factorio est une simulation d’usine en vue de dessus, à la structure ouverte, qui met fortement l’accent sur le bricolage sans fin. On ne vous tient pas la main : il n’y a que vous, un peu de minerai de fer et une envie irrépressible d’automatiser. C’est un jeu stratégique, addictif et d’une efficacité redoutable une fois qu’il vous a pris aux tripes.

Pourquoi Factorio est-il si populaire en ce moment ?

C’est l’un de ces jeux géniaux qui vous accroche fermement dès que vous en « saisissez le principe ». Factorio récompense l’ingéniosité, la planification et l’efficacité, et il y a toujours matière à optimisation. Il est également compatible avec les mods, fonctionne à merveille sur n’importe quelle plateforme et s’adresse aux joueurs qui adorent construire des machines qui construisent d’autres machines.

Quels jeux ont inspiré Factorio ?

Les jeux de Zachtronics comme Infinifactory, Magnat des transports et Dungeon Keeper sont souvent cités, mais la scène des mods de Minecraft (en particulier IndustrialCraft et BuildCraft) a eu une influence considérable. Factorio reprend cet engouement pour l’automatisation et en élimine tout le superflu, ne laissant que la logique pure et satisfaisante ainsi que le chaos des tapis roulants.