18 gier podobnych do „Factorio”: twórz, buduj i automatyzuj w 2026 roku

Nie ma nic lepszego niż uruchomienie symulatora fabryki i natychmiastowe zatracenie się w grze. Jeśli szukasz gier podobnych do „Factorio”, ta lista jest właśnie dla Ciebie.

Zebrałem 18 najlepszych gier podobnych do Factorio – od niedocenianych tytułów niezależnych po potężne hity z gatunku budowania baz. Niektóre skupiają się wyłącznie na projektowaniu fabryk, inne łączą to z elementami tower defense, podróży kosmicznych czy survivalu. Czeka cię spora dawka chaosu związanego z automatyzacją, powolna satysfakcja z postępów lub po prostu więcej rur, taśm i pięknie zepsutej logistyki.

Jeśli twój umysł jest nastawiony na wydajność, a żyjesz po to, by patrzeć, jak rosną liczby, poczujesz się tu jak w domu. Uruchommy więc mechanizmy i sprawmy, by twoja kolejna fabryka zaczęła działać.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do Factorio

Symulatory fabryk nie są dla każdego, ale jeśli lubisz niekończące się dopracowywanie, udoskonalanie plątaniny przenośników i obserwowanie, jak twoje maszyny działają jak w zegarku, wiesz, że to prawdziwy dreszczyk emocji. Oto gry, do których wciąż wracam, gdy pragnę tej samej satysfakcji płynącej z automatyzacji, strategii i zorganizowanego chaosu. Każda z nich ma swój własny, charakterystyczny styl przemysłowego geniuszu.

1 Satisfactory 2020 Jeśli szukasz złożoności znanej z gry „Factorio”, ale w pełni zrealizowanym świecie 3D, po którym można się faktycznie poruszać, „Satisfactory” jest idealnym wyborem. Skala jest oszałamiająca, przenośniki wydają się namacalne, a poczucie odkrywania podczas rozbudowywania bazy zapewnia satysfakcję na zupełnie nowym poziomie. Buy now 2 Shapez 2020 Proste kształty, wciągające nakładanie warstw i hipnotyzująca rozgrywka polegająca na układaniu elementów na przenośniku sprawiają, że Shapez to idealna gra symulacyjna o produkcji, idealna na relaks. Nie chodzi tu o hardkorową strategię, ale raczej o zatopienie się w płynnych, hipnotyzujących liniach produkcyjnych. Buy now 3 Mindustry 2019 Połącz elementy gry typu tower defense z budowaniem fabryk, a otrzymasz Mindustry. Jest to szybka, dynamiczna gra, w której musisz odpierać fale wrogów, jednocześnie zarządzając łańcuchami dostaw – to świetny sposób, by mieć pełne ręce roboty i zmusić mózg do pracy. Buy now

Wybrałem je na podstawie tego, jak głęboka jest rozgrywka, jak sprytna jest automatyzacja i (bądźmy szczerzy) ile godzin na nie straciłem. Każda z nich wnosi świeży powiew do budowania fabryk, więc zostań z nami i przewiń pełną listę, aby znaleźć swoją kolejną grę, w której spędzisz mnóstwo czasu.

18 gier podobnych do Factorio, w których budujesz, niszczysz, wściekasz się i zaczynasz od nowa

Gotowi na fabryczne szaleństwo? Te 18 gier podobnych do Factorio rozkręca przenośniki taśmowe, układa obwody i zaspokaja wasz głód automatyzacji – od zgrabnych konstrukcji w stylu sci-fi po ekscentryczny chaos rzemieślniczy. Niech koła zębate się kręcą, a linie montażowe buczą!

1. Zadowalająca [Najlepsza gra w stylu Factorio, oferująca wciągającą rozgrywkę z taśmami przenośnikowymi w 3D]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulator fabryki z perspektywy pierwszej osoby, automatyzacja, gra typu sandbox Platformy PC Rok wydania 2020 (wczesny dostęp) Twórca Coffee Stain Studios Wydawca Wydawnictwo Coffee Stain Średni czas gry 60–200+ godzin Najlepsze dla Fanów planowania fabryk, eksploracji i chaotycznej logistyki Unikalne cechy Automatyzacja 3D, budowanie w pionie, obce biomy, tryb kooperacji

Satisfactory to efekt połączenia obsesyjnej pętli automatyzacji znanej z Factorio, podkręcenia immersji do maksimum i umieszczenia tego wszystkiego w pełni trójwymiarowym świecie. Lądujesz na obcej planecie, uzbrojony w wiertło i niepohamowaną żądzę optymalizacji. Od tego momentu wszystko toczy się lawinowo: wydobywasz rudy, zasilasz maszyny, rozciągasz przenośniki taśmowe przez klify i doliny oraz budujesz pionowe megafabryki, które wyglądają jak złowrogie katedry rodem z filmów science fiction. To także epicka gra wieloplatformowa dla graczy korzystających z Epic i Steam.

Podczas gdy w „Factorio” chodzi wyłącznie o logikę i arkusze kalkulacyjne, „Satisfactory” dodaje do tego widowiskowość. Jest to gra z perspektywy pierwszej osoby, w pełni trójwymiarowa i zapierająca dech w piersiach pod względem scenerii – nawet gdy po kolana brodzisz w gąszczu przenośników taśmowych. Prawdziwym atutem jest jednak pionowość: nie budujesz tylko na szerokość, ale także w górę. Układanie w stosy, układanie rur, podnoszenie – aż twoja baza przestaje przypominać fabrykę, a staje się raczej arcologią.

Nie ma (jeszcze) presji związanej z walką, więc możesz skupić się wyłącznie na logistyce, rozplanowaniu i wydajności. Poza tym to świetna gra kooperacyjna, więc możesz dzielić to szaleństwo z przyjaciółmi.

Rada od profesjonalisty Odblokuj pionowe podnośniki przenośnikowe jak najwcześniej. To uratuje twoją fabrykę przed zamianą w poziomy horror.

Ocena końcowa: Jeśli kiedykolwiek marzyłeś o tym, by spacerować po swojej bazie z Factorio w 3D i zgubić się w stworzonym przez siebie chaosie, Satisfactory zapewnia właśnie to (i to w wielkim stylu).

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2. Shapez [Najlepsza gra w stylu Factorio, pozwalająca się wyłączyć dzięki geometrycznej rozkoszy]

Nasz wynik ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Automatyzacja łamigłówek, gra typu sandbox Platformy PC Rok wydania 2020 Twórca Tobias Springer Wydawca Tobias Springer Średni czas rozgrywki 20–40 godzin Najlepsze dla Fanów spokojnych, dających dużą satysfakcję pętli fabrycznych Unikalne cechy Modułowa logika kształtów, nieskończona mapa, brak przeciwników, kojąca atmosfera

Shapez czerpie z podstawowej pętli automatyzacji znanej z Factorio i przekształca ją w coś bardziej przejrzystego, spokojniejszego i dającego niekończącą się satysfakcję. Nie budujesz tu przemysłowego imperium – tniesz , obracasz, kolorujesz i łączysz coraz bardziej złożone kształty. Zaczyna się od prostych zadań (tworzenie okręgów), a potem stopniowo przeradza się w szalone logistyczne łamigłówki , które sprawią, że twój mózg zacznie pracować na pełnych obrotach.

To imponująca gra typu sandbox, ale bez bałaganu związanego z zasobami i zagrożeń ze strony wrogów. Jesteś tylko ty, kilka przenośników taśmowych i stale rosnąca lista dziwnie specyficznych przepisów na kształty. Pod względem wizualnym gra jest minimalistyczna, ale wyrazista – ma przejrzystą paletę kolorów, płynne animacje i interfejs użytkownika, który nie przeszkadza w grze. A ścieżka dźwiękowa? Czysty relaks.

To jedna z tych gier, w które siadasz „tylko po to, żeby posprzątać jeden przenośnik”, a nagle mijają trzy godziny. Żadnej presji, żadnej walki, tylko czysta rozkosz optymalizacji.

Rada od profesjonalisty Gdy już odblokujesz plany, poświęć trochę czasu na zbudowanie modułów wielokrotnego użytku. Pozwoli ci to zachować zdrowie psychiczne w późniejszej fazie gry, gdy kształty staną się chaotyczne.

Ocena końcowa: Jeśli uwielbiasz logikę fabryczną z gry Factorio, ale wolałbyś, żeby wiązała się z mniejszym stresem i większą symetrią, Shapez jest idealnym wyborem.

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3. Mindustry [Najlepsza gra podobna do Factorio, łącząca walkę ze strategią opartą na przenośnikach]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Automatyzacja łamigłówek, sandbox Platformy PC, urządzenia mobilne Rok wydania 2019 Twórca Anuken Wydawca Anuken Średni czas rozgrywki 15–40 godzin Najlepsze dla Fanów dynamicznej gry polegającej na budowaniu fabryki i walce z przeciwnikami Unikalne cechy Gra typu tower defense oparta na zasobach, tryby kooperacji i PvP, szerokie możliwości modyfikacji

Mindustry to niesamowita gra typu tower defense z elementami automatyzacji, w której przenośniki taśmowe stają się narzędziami wojny. Budujesz fabryki, produkujesz amunicję, zasilasz systemy obronne i odpierasz fale wrogów. A wszystko to przy jednoczesnym zapewnieniu wydajności i ochrony linii zaopatrzeniowych.

Mechanika rozgrywki będzie znana fanom Factorio: wydobywanie surowców, automatyzacja produkcji i optymalizacja logistyki. Jednak Mindustry kładzie silny nacisk na walkę, zmuszając cię do taktycznego myślenia o tym, jak twoja fabryka wspiera linię frontu. Grafika w stylu pixel art jest przejrzysta i funkcjonalna, a widok z góry sprawia, że zarządzanie skomplikowanymi układami jest zaskakująco intuicyjne. Gra jest dynamiczna, oferuje szerokie możliwości modyfikacji i jest idealna dla graczy, którzy lubią automatyzację z domieszką chaosu.

Dostępna jest pełna kampania, tryb kooperacji i PvP, a nawet edytor map. Weterani Factorio od razu poczują się jak ryba w wodzie dzięki logistyce przenośników i łańcuchom produkcyjnym, ale walka w Mindustry dodaje do tej formuły świeżą, bardziej dynamiczną warstwę. Otrzymujesz więc również świetną grę strategiczną.

Porada od profesjonalisty Wcześnie skonfiguruj redundantne linie zasilania i zaopatrzenia w amunicję. Nie chcesz, żeby pojedynczy wróg przełamał cały twój łańcuch obronny.

Ocena końcowa: Jeśli kiedykolwiek marzyłeś, by w Factorio było więcej eksplozji, Mindustry spełni te oczekiwania. To automatyzacja pod presją – i to działa.

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4. Autonauts [Najlepsza gra w stylu Factorio do nauki o robotach i relaksującej automatyzacji]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Logiczna automatyzacja, gra typu sandbox Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Rok wydania 2019 Twórca Denki Wydawca Curve Games Średni czas rozgrywki 20–50 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy uwielbiają uczyć sztuczną inteligencję logiki i obserwować, jak wszystko się rozwija Unikalne cechy Ucz roboty za pomocą programowania wizualnego, uroczy styl graficzny, spokojne tempo

Autonauts to jakby pozytywny kuzyn Factorio, który zamienił smog i kosmitów na urocze postacie i relaksującą atmosferę. Zamiast chaosu na przenośnikach będziesz uczyć małe roboty, jak pozyskiwać surowce, wytwarzać narzędzia, uprawiać rośliny, a w końcu budować pełnoprawne społeczeństwo – a wszystko to za pomocą systemu programowania typu „przeciągnij i upuść”. To jedna z najlepszych gier niezależnych, w które grałem podczas tworzenia tego przewodnika.

Zaczyna się od prostych zadań: naucz bota ścinać drzewa lub kopać doły. Jednak im dalej się posuwasz, tym bardziej skomplikowane stają się twoje łańcuchy produkcyjne i skrypty botów. W połowie gry zajmujesz się debugowaniem małych pętli i optymalizowaniem zachowania robotów, czerpiąc z tego taką samą satysfakcję, jaką dałoby ci usprawnianie ogromnej linii produkcyjnej w grze „Factorio”. Ale bez stresu i zanieczyszczeń.

W grze „Autonauts” chodzi bardziej o radość z nauczania i majsterkowania niż o pęd do wydajności. To idealny punkt wyjścia dla każdego, kto czuje się onieśmielony bardziej zaawansowanymi grami fabrycznymi lub jest ciekawy podstaw logiki programowania.

Rada od profesjonalisty Nie zajmuj się mikrozarządzaniem wczesnymi botami. Twórz proste, modułowe skrypty i wykorzystuj je ponownie, gdzie tylko się da. Myśl jak leniwy geniusz: rób mniej, automatyzuj więcej.

Ocena końcowa: Jeśli chcesz automatyzacji bez walki, programowania bez presji i piaskownicy, w której boty są twoimi najlepszymi przyjaciółmi, Autonauts to czysta cyfrowa terapia.

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5. Big Pharma [Najlepsza gra w stylu Factorio, w której budujesz imperium medyczne od podstaw, zaczynając od hali produkcyjnej]

Nasz wynik ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja zarządzania, logiczna gra typu puzzle Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2015 Twórca Twice Circled Wydawca Positech Games Średni czas rozgrywki 15–50 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy lubią optymalizować łańcuchy produkcyjne z elementem moralnym Unikalne cechy Mechanika tworzenia leków, konkurencja rynkowa, systemy patentowe i badawczo-rozwojowe

W grze „Big Pharma” nie tylko budujesz maszyny – produkujesz leki, poruszasz się po etycznych szarych strefach i wyprzedzasz rywali na bezwzględnym rynku farmaceutycznym. Zamiast broni i trybów, twoje linie produkcyjne wytwarzają leki przeciwhistaminowe i przeciwdepresyjne.

Głównym elementem rozgrywki jest przetwarzanie surowców w dochodowe, skuteczne (a czasem obarczone skutkami ubocznymi) leki. Będziesz dostosowywać stężenia, dodawać lub usuwać skutki uboczne oraz kierować tabletki przez coraz bardziej złożone maszyny, aby uzyskać właściwy skład. Przestrzeń jest ograniczona, więc optymalizacja ma kluczowe znaczenie (nie tylko dla zysku, ale i dla przetrwania).

Pod względem wizualnym „Big Pharma” stawia na czysty, izometryczny wygląd przypominający plan budowlany, z wyrazistymi ikonami i intuicyjnym rozmieszczeniem maszyn. Gra sprawia wrażenie bardziej klinicznej niż przemysłowej, co pasuje do tematyki. Nie chodzi tu o masową produkcję na wielką skalę, jak w „Factorio”, ale o logiczne rozwiązywanie problemów w ograniczonej przestrzeni. To właśnie sprawia, że jest to również świetna gra logiczna. W grze obecny jest również element symulacji biznesowej: ustalanie cen, badania, patenty oraz reagowanie na działania konkurencji na rynku globalnym.

Jeśli w grach typu „factory” ceni sobie raczej łamigłówki wymagające myślenia niż chaos czy rozmach, to „Big Pharma” to świetny wybór. Kampania nadaje grze strukturę, ale tryby „sandbox” i „challenge” dają mnóstwo swobody na eksperymenty.

Rada od profesjonalisty Wcześnie się wyspecjalizuj. Wybierz jedną dolegliwość, w której chcesz się wyróżnić, i skup się na ulepszeniach w tym obszarze. Łatwiej jest osiągnąć zysk na dużą skalę, niż gonić za lekarstwami po całej mapie.

Ocena końcowa: Fani „Factorio”, którzy uwielbiają precyzyjne dostrajanie łańcuchów produkcyjnych i logiczną optymalizację, poczują się tu jak w domu. Po prostu przygotuj się na to, że po drodze będziesz musiał sprzedawać syrop na kaszel o wątpliwej moralności.

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6. Pełne energii przedsięwzięcie [Najlepsza gra podobna do Factorio, łącząca precyzyjną platformówkę z logiką]

Nasz wynik ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Platforma 2D z mechaniką zmiany postaci Platformy PC Rok wydania 2023 Twórca Semag Games Wydawca Semag Games Średni czas rozgrywki 5–7 godzin (fabuła główna), 10–12 godzin, by ukończyć grę w 100% Najlepsze dla Fanów precyzyjnej platformówki, którzy cenią sobie płynność ruchów i kreatywny projekt poziomów Unikalne cechy Zmiana postaci, precyzyjne skoki, ręcznie tworzone poziomy

Pełna życia (nie mogłem się powstrzymać od tego kalamburu) platformówka 2D, w której na bieżąco zmieniasz cztery ekscentryczne postacie, z których każda ma swoją unikalną umiejętność. To zabawna gra dla jednego gracza, która czerpie z klasyków gatunku, ale jednocześnie z pewnością siebie idzie własną drogą.

W gruncie rzeczy „Pełne energii przedsięwzięcie”” opiera się na precyzyjnej rozgrywce platformowej. Będziesz wykonywać podwójne skoki, powietrzne sprinty, podskoki na pogo i przemierzać stylowe środowiska w grafice pikselowej. Sugeruję najpierw opanować rytm każdego poziomu, zanim spróbujesz łączyć szalone kombinacje. Poziom trudności gry stopniowo rośnie, a ręcznie tworzone etapy nagradzają opanowanie mechaniki i eksperymentowanie z systemem zmiany postaci.

Grafika jest wyraźna i kolorowa, ale nie przytłaczająca. Szczególnie podobała mi się skoczna ścieżka dźwiękowa, która świetnie współgra z ogólnym klimatem gry. Widać, że twórcy naprawdę zadbali o dopracowanie szczegółów. Animacje są płynne, fizyka działa błyskawicznie, a strefy trafień wydają się sprawiedliwe. Scenariusz jest lekki i momentami ironiczny, ale prawdziwą atrakcją jest główna pętla rozgrywki: nauka, ponowna próba, opanowanie.

Chociaż nie jest to epicka gra symulacyjna, taka jak „Factorio”, zaspokaja podobną potrzebę, zwłaszcza jeśli lubisz rozwiązywać skomplikowane łamigłówki ruchowe wymagające precyzyjnego wykonania. W projekcie poziomów wbudowano podejście sprzyjające speedrunom, które nagradza planowanie i precyzję.

Porada od profesjonalisty Kluczem do sukcesu jest opanowanie przejść między postaciami. Spróbuj łączyć ich moce, aby uzyskać dodatkowy pęd w powietrzu. Jest to trudniejsze niż się wydaje, ale daje ogromną satysfakcję, gdy uda ci się to wykonać bezbłędnie.

Ocena końcowa: Jeśli uwielbiasz majsterkować przy systemach i dopracowywać wykonanie, „Pełne energii przedsięwzięcie” zapewni ci tę satysfakcję. Zamiast budować fabryki, będziesz po prostu skakać po platformach.

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7. Factory Town [Najlepsza gra w stylu Factorio z fantazyjnymi liniami produkcyjnymi i relaksującą atmosferą]

Nasz wynik ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Budowanie miasta, symulacja fabryki, automatyka fantasy Platformy PC Rok wydania 2019 Twórca Eric Asmussen Wydawca Eric Asmussen Średni czas rozgrywki 20–60 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy szukają relaksującej, uroczej symulacji fabryki Unikalne cechy Świat fantasy, transport wózkami i przenośnikami taśmowymi, automatyzacja wioski

Factory Town nie próbuje przytłoczyć cię górą terminów ani inwazjami obcych. Jest to raczej spokojniejsza wersja Factorio, w której budujesz swoją fantastyczną fabrykę we własnym tempie. Zamiast motywów ciężkiego przemysłu znajdziesz tu urocze postacie wieśniaków i magiczne maszyny.

Nadal zajmujesz się układaniem przenośników taśmowych, optymalizacją przepływu pracy i automatyzacją łańcuchów zasobów, ale bez stresu. Wyobraź sobie kłody, rudy i eliksiry przepływające przez wózki i przenośniki. Wszystko to osadzone jest w jasnym świecie o niskiej rozdzielczości, dzięki czemu budowanie fabryki wydaje się przytulne, a nie przytłaczające.

W tej grze chodzi o metodyczny rozwój, a nie o panikę. Nie ma pośpiechu, nie ma wrogów depczących ci po piętach – tylko czysta, spokojna logistyka z odrobiną magii. Jest idealna, jeśli intensywność „Factorio” cię wyczerpała lub jeśli chcesz czerpać radość z automatyzacji bez brutalnej krzywej uczenia się. Dodatkowo życie na wsi dodaje odrobinę uroku, którego nie znajdziesz w typowych symulacjach fabrycznych.

Rada od profesjonalisty Zautomatyzuj zbieranie surowców już na samym początku. Uruchomienie wózków i przenośników uwolni twoich mieszkańców od żmudnej pracy i pozwoli ci skupić się na płynnej rozbudowie fabryki.

Ocena końcowa: Jeśli chcesz poczuć emocje związane z budowaniem fabryk w stylu Factorio, ale w łagodniejszym, bardziej przyjaznym tempie i z odrobiną fantastyki, Factory Town jest grą dla Ciebie. To logistyka bez presji – płynna, satysfakcjonująca i zaskakująco relaksująca.

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8. Infinifactory [Najlepsza gra podobna do Factorio, w której rozwiązuje się problemy za pomocą automatyzacji przestrzennej]

Nasz wynik ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry 3D gra logiczna typu „buduj fabrykę” Platformy PC, PS4 Rok wydania 2015 Twórca Zachtronics Wydawca Zachtronics Średni czas rozgrywki 10–20 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy uwielbiają łamigłówki przestrzenne i kreatywne rozwiązywanie problemów Unikalne cechy Budowanie fabryk w pełnym 3D, poziomy skupione na łamigłówkach, rozwiązania o otwartym zakończeniu

Infinifactory przenosi cię do science-fictionowej gry typu sandbox, w której budujesz fabryki w przestrzeni w pełni trójwymiarowej (nie ma tu widoku z góry). Twoje zadanie? Weź surowe bloki, przepuść je przez labirynt przenośników, spawarek i kruszarek, a następnie wyprodukuj dokładnie to, czego wymaga łamigłówka. To jak zabawa przemysłowymi klockami LEGO z zaskakującym, łamiącym głowę zwrotem akcji.

Styl graficzny jest czysty i minimalistyczny, zaprojektowany tak, by skupić uwagę na skomplikowanych łamigłówkach przestrzennych, które będziesz rozwiązywać. Poziom trudności szybko rośnie, a łańcuchy produkcyjne wiją się we wszystkich kierunkach i wymagają poważnego myślenia przestrzennego. W przeciwieństwie do rozległego otwartego świata w Factorio, Infinifactory rzuca ci wyzwanie w postaci odrębnych poziomów przypominających łamigłówki, które nagradzają kreatywność i precyzję.

Jeśli lubisz optymalizować układy i uwielbiasz ten moment olśnienia, kiedy skomplikowany system w końcu zaczyna działać, Infinifactory dostarcza tego w nadmiarze – tylko w mniejszym, mocno skoncentrowanym pakiecie. Ścieżka dźwiękowa to miły dodatek, tworzący relaksujący klimat science fiction.

Rada od profesjonalisty Myśl w trzech wymiarach. Nie planuj układu wyłącznie na płaskiej powierzchni. Budowanie w pionie lub układanie przenośników warstwowo pozwala zaoszczędzić mnóstwo miejsca i zmniejszyć złożoność projektu.

Ocena końcowa: „Infinifactory” jest idealną grą dla tych, którzy lubią rozwiązywanie zagadek znanych z „Factorio”, ale w 3D i na poszczególnych poziomach. Nie oferuje ogromnych baz, a skupia się bardziej na łamigłówkach fabrycznych, które dają do myślenia.

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9. Opus Magnum [gra w stylu Factorio, łącząca kunszt mechaniczny z łamigłówkami logicznymi]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Gra logiczna oparta na alchemii Platformy PC Rok wydania 2017 Twórca Zachtronics Wydawca Zachtronics Średni czas gry 20–30 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy uwielbiają swobodne rozwiązywanie problemów i pomysłowe projektowanie maszyn Unikalne cechy Nieskończona liczba rozwiązań łamigłówek, animowane maszyny, rankingi optymalizacji

Opus Magnum czerpie z otwartej, opartej na logice atrakcyjności gier typu „factory” i przekształca ją w przepiękne, animowane maszyny logiczne. Wcielasz się w rolę alchemika budującego silniki transmutacyjne, aby tworzyć wszystko – od eliksirów leczniczych po śmiercionośne gazy – przy użyciu mechanicznych ramion, torów i magicznych odczynników.

W „Factorio” chodzi o chaos, a „Opus Magnum” stawia na precyzję. Każda łamigłówka otwiera nieskończone możliwości, a gracz może dążyć do szybkości, wydajności, efektownego wyglądu lub wszystkich tych cech naraz. Obserwowanie, jak maszyna działa bez zarzutu, daje niekończącą się satysfakcję, a wymiana projektów z przyjaciółmi dodaje grze zupełnie nowy wymiar.

Styl graficzny jest przejrzysty i utrzymany w steampunkowym szyku, a fabuła (tak, jest tu fabuła) jest po cichu znakomita. Jeśli Factorio to twoje danie główne, to Opus Magnum jest rzemieślniczym deserem.

Rada od profesjonalisty Nie dąż do perfekcji przy pierwszej próbie. Zbuduj coś, co działa, a potem udoskonalaj. Więcej nauczysz się, dopracowując projekt, niż zaczynając od nowa.

Ocena końcowa: Opus Magnum oddziałuje na umysł tak samo jak Factorio, ale z innej perspektywy: na małą skalę, elegancko i z możliwością niekończących się modyfikacji. Tak właśnie wygląda, gdy gry fabryczne osiągają geniusz łamigłówek.

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10. Exapunks [Najlepsza gra w stylu Factorio, oferująca chaos i kreatywność oparte na kodowaniu]

Nasz wynik ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Gra logiczna oparta na kodowaniu Platformy PC Rok wydania 2018 Twórca Zachtronics Wydawca Zachtronics Średni czas rozgrywki 20–25 godzin Najlepsze dla Fanów wyzwań programistycznych, opowieści o hakerach oraz rozgrywki opartej na systemach Unikalne cechy Programowanie w stylu asemblera, zinowe poradniki oraz misje hakerskie w trybie sandbox

Zachtronics stawia tu w pełni na Cyberpunk, przenosząc cię do dystopii, w której jedynym sposobem na przetrwanie jest hakowanie wszystkiego – od banków po własne robotyczne kończyny. Aby przeprowadzić swoje napady, piszesz prawdziwy kod w pseudo-języku asemblera, a gra nie prowadzi cię za rękę. Oczekuje się, że będziesz eksperymentować, ponosić porażki i debugować, aż osiągniesz mistrzostwo.

To nie jest zwykła gra logiczna. W „Exapunks” otrzymujesz programowalne małe EXA (boty przypominające wirusy), które krok po kroku kierujesz, by poruszały się po sieciach, kopiowały dane i unikały wykrycia. Każdy poziom staje się swego rodzaju otwartą piaskownicą, w której elegancja, szybkość i minimalna liczba instrukcji wpływają na twój końcowy wynik.

To, co naprawdę wyróżnia tę grę, to atmosfera. Ręcznie rysowane zin’y zastępują samouczki. Misje rozgrywają się w retro interfejsach i mają surowy, punkowy klimat. Jest nawet minigra, w której przeprogramowujesz kartridż do Game Boya z tego świata. Aby w pełni doświadczyć wrażeń związanych z hakowaniem, polecam grę na monitorze gamingowym najwyższej klasy.

Rada od profesjonalisty Poświęć czas na pisanie przejrzystych, wielokrotnego użytku podprogramów. To się bardzo opłaca, gdy zadania stają się coraz bardziej złożone, a ponadto pozwala się pochwalić, gdy twoje rozwiązanie jest krótsze niż u wszystkich innych.

Ocena końcowa: Pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy uwielbiają rozwiązywać problemy poprzez pisanie kodu i obserwowanie, jak chaos pięknie się rozwija. To po części gra logiczna, po części symulator hakowania, a w całości – prawdziwe wyzwanie.

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11. TIS-100 [Najlepsza gra w stylu Factorio dla zapalonych majsterkowiczów i programistycznych nerdów]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Gra logiczna oparta na kodowaniu Platformy PC Rok wydania 2015 Twórca Zachtronics Wydawca Zachtronics Średni czas rozgrywki 15–25 godzin Najlepsze dla Zapaleni programiści i miłośnicy łamigłówek, którzy uwielbiają wyzwania związane z kodowaniem na niskim poziomie Unikalne cechy Programowanie w stylu asemblera, minimalistyczny interfejs użytkownika, brak samouczków, optymalizacja oparta na rankingach

Zachtronics nazywa tę grę „grą o programowaniu w języku asemblera, o którą nikt nie prosił” – i nie żartują. TIS-100 jest brutalna. Nie ma tu samouczka, prawie żadnej pomocy, a całość wygląda jak zapomniany podręcznik programowania z lat 80. Jeśli jednak kochasz optymalizację i nie boisz się debugowania tajemniczych łańcuchów poleceń, to jest to jedna z najbardziej satysfakcjonujących gier logicznych, z jakimi kiedykolwiek miałeś do czynienia.

Każdy poziom to uszkodzony fragment kodu, który musisz naprawić, korzystając z ograniczonego zestawu instrukcji. Nie ma tu żadnych zbędnych dodatków – tylko surowa logika i mnóstwo prób i błędów. Nie chodzi tu o skomplikowane mechanizmy, ale o sprytne kierowanie przepływu, zmniejszanie liczby instrukcji i skracanie cykli pętli.

Pomyśl o Factorio w najczystszej postaci – bez taśm, bez fabryk, tylko problemy i twój umysł. To nie jest gra dla każdego, ale jeśli cię wciągnie, to będzie to gra, o której będziesz myśleć nawet pod prysznicem.

Rada od profesjonalisty Nie ograniczaj się do rozwiązywania poziomów – graj w nie ponownie. Rywalizacja z samym sobą w dążeniu do optymalizacji każdej instrukcji to połowa zabawy.

Ocena końcowa: TIS-100 jest dla graczy, którzy chcą zagłębić się w hardkorowe łamigłówki programistyczne bez żadnych rozpraszaczy. Jeśli czerpiesz radość z optymalizacji każdego wiersza kodu i kochasz czyste wyzwania programistyczne, ta gra zapewni Ci taką samą satysfakcję, jaką fani Factorio czerpią z doskonalenia swoich fabryk.

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12. Stan sygnału [Najlepsza gra w stylu Factorio dla pasjonatów technologii i miłośników logiki]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Logiczna gra typu puzzle o budowie fabryki Platformy PC Rok wydania 2021 Twórca Reckoner Industries Wydawca Kolektyw Iterative Średni czas rozgrywki 15–30 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy uwielbiają budować złożone obwody i rozwiązywać skomplikowane łamigłówki związane z automatyzacją Unikalne cechy Indywidualne projektowanie obwodów, szczegółowa optymalizacja fabryk, grafika inspirowana stylem retro

Gra „Stan sygnału” przenosi cię do postapokaliptycznego świata , w którym automatyzacja opiera się na okablowaniu, bramkach logicznych i bezbłędnym zgraniu w czasie. Twoim zadaniem jest budowa ogromnych fabryk, które przetwarzają surowce za pomocą przenośników taśmowych, czujników i programowalnych elementów logicznych. A co jest w tym najciekawsze? Sam projektujesz systemy sterowania, zamieniając swoją fabrykę w żywą, oddychającą maszynę.

Pod względem wizualnym gra jest prosta i funkcjonalna, stawiając na przejrzystość zamiast na efektowność. Jeśli chodzi o poziom trudności, szczegóły gry wymagają jednak sporej mocy umysłowej. W porównaniu z przemysłowym chaosem w „Factorio”, „Stan sygnału” skupia się na precyzji w budowaniu fabryk, kładąc nacisk na łamigłówki logiczne, które zmuszają cię do myślenia krok po kroku.

Jeśli lubisz wyzwania związane z precyzyjnym dostrajaniem każdego obwodu i obserwowaniem, jak złożony system działa bez zarzutu, ta gra jest właśnie dla Ciebie. To idealne połączenie rozwiązywania zagadek i zarządzania fabryką.

Porada od profesjonalisty Buduj obwody modułowe i testuj każdą sekcję przed połączeniem całości. Pozwoli to uniknąć kłopotów podczas rozwiązywania problemów w złożonych systemach.

Ocena końcowa: „Stan sygnału” doskonale wpisuje się w niszę gier logicznych dla fanów fabryk, którzy pragną ścisłej kontroli i satysfakcjonującej automatyzacji bez zbędnych rozpraszaczy. To pozycja obowiązkowa, jeśli lubisz gry fabryczne z odrobiną intelektualnego wyzwania.

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13. SpaceChem [Najlepsza gra w stylu Factorio dla miłośników fabrycznego szaleństwa na poziomie molekularnym]

Nasz wynik ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Logiczna gra logiczna o fabryce Platformy PC, urządzenia mobilne Rok wydania 2011 Twórca Zachtronics Wydawca Zachtronics Średni czas rozgrywki 20–40 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy uwielbiają szczegółowe łamigłówki logiczne i wyzwania związane z inżynierią chemiczną Unikalne cechy Zagadki na poziomie atomowym, złożone reakcje chemiczne, rozwiązania o nieograniczonych możliwościach

Zapomnij o rozległych fabrykach i niekończących się taśmach przenośnikowych – SpaceChem zmniejsza twoją fabrykę do poziomu molekularnego. Jesteś w zasadzie czarodziejem chemii, łączącym szalone linie montażowe, które przekształcają atomy i cząsteczki w złożone związki. To tak, jakby Factorio zdobyło doktorat z chemii i postanowiło naprawdę zagłębić się w tę dziedzinę.

Grafika jest przejrzysta i prosta, bo twój mózg i tak ma już wystarczająco dużo na głowie. Prawdziwa zabawa polega na żonglowaniu czasem, przestrzenią i reakcjami łańcuchowymi, aż twoje rozwiązanie idealnie zaskoczy. Weterani Reddita zachwycają się stromą krzywą nauki, ale momenty olśnienia sprawiają, że każda sekunda, podczas której chcesz wyrywać sobie włosy z głowy, jest tego warta.

To również jedna z najlepszych gier kosmicznych w tym gatunku, więc jeśli masz takie dziwnie konkretne wymagania, czas sięgnąć po podręczniki chemii.

Rada od profesjonalisty Nie rzucaj się na wielkie łamigłówki na ślepo. Zacznij od drobnych zadań, opanuj podstawy, a potem obserwuj, jak rośnie twoje małe chemiczne imperium.

Ocena końcowa: Jeśli uwielbiasz automatyzację w grze „Factorio”, ale chcesz w pełni wykazać się geniuszem w mikroskali, „SpaceChem” sprawi, że twój mózg po prostu się roztopi – w najlepszym tego słowa znaczeniu. Precyzja spotyka się z chaosem na poziomie atomowym.

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14. Shapez 2 [Najlepsza gra w stylu Factorio dla inżynierów sortowania kształtów nowej generacji]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Logiczna gra logiczna typu „fabryka” Platformy PC Rok wydania 2024 Twórca tobspr Games Wydawca tobspr Games Średni czas rozgrywki 15–30 godzin Najlepsze dla fanów minimalistycznego stylu, łamigłówek przestrzennych i relaksującej automatyzacji Unikalne cechy Trójwymiarowe przenośniki taśmowe, produkcja warstwowa, relaksujące tempo

Shapez 2 przenosi hipnotyzującą, geometryczną doskonałość oryginału do trójwymiarowej przestrzeni. Zamiast płaskich kształtów i prostych taśm, teraz układasz, obracasz i wyznaczasz trasy w pełnej przestrzeni 3D. Gra zyskuje nowe poziomy złożoności , nie tracąc przy tym swojego uspokajającego klimatu. To jak odpoczynek przy ogrodzie zen, z tą różnicą, że twój ogród składa się z przenośników i trójkątów.

Grafika pozostaje przejrzysta i minimalistyczna, ale wzbogacona o wyrazistą głębię i cienie. Twoja fabryka sprawia wrażenie ożywionej, choć bez typowych migających świateł i chaosu. Użytkownicy Reddita uwielbiają to, jak gra stopniowo zwiększa poziom złożoności bez wywoływania stresu. Po prostu płynna, sprawna logistyka, która pozwala budować we własnym tempie.

W porównaniu z oryginalnym Shapez jest to bardziej dopracowana gra, z inteligentniejszymi narzędziami automatyzacji i łamigłówkami przestrzennymi, które naprawdę sprawdzają twoje umiejętności projektowania fabryk. To spokojna, przemyślana alternatywa dla szaleńczej energii Factorio, idealna, gdy chcesz budować bez wypalenia.

Porada od profesjonalisty Wykorzystaj przestrzeń pionową już na początku. Budowanie w górę pozwala zaoszczędzić mnóstwo miejsca i zapewnia porządek w układzie.

Ocena końcowa: Shapez 2 to najlepsza gra typu „zen” o budowaniu fabryk dla każdego, kto uwielbia logikę Factorio, ale pragnie płynniejszej, bardziej przejrzystej i kreatywnej zabawy w zakresie wykorzystania przestrzeni.

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15. RimWorld [Najlepsza gra podobna do Factorio pod względem fabuły, survivalu i sprytnych modów]

Nasz wynik ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Symulacja kolonizacji, przetrwanie, zarządzanie Platformy PC, PS4, Xbox One Rok wydania 2013 Twórca Ludeon Studios Wydawca Ludeon Studios Średni czas gry 50–100+ godzin Najlepsze dla Graczy, którzy uwielbiają spontaniczną fabułę, budowanie baz i trudne decyzje związane z przetrwaniem Unikalne cechy Proceduralna fabuła, rozbudowany system opowiadania historii oparty na sztucznej inteligencji, możliwość modyfikacji, permadeath

RimWorld to najlepsza gra survivalowa na mojej liście, w której trafiasz na wrogą planetę wraz z zbieraniną kolonistów. Każdy z was ma swoje dziwactwa, nadzieje i poważny problem z przetrwaniem. Twoje zadanie: zbudować, zarządzać i chronić bazę, która przetrwa wszystko, co rzuca na ciebie gra – od najazdów i surowej pogody po załamania psychiczne i dzikie zwierzęta.

Pod względem wizualnym to prosta grafika pikselowa z widokiem z góry, ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Prawdziwa siła tej gry tkwi w spontanicznie powstających historiach tworzonych przez system opowiadający historie oparty na sztucznej inteligencji, który sprawia, że nic nie jest przewidywalne. W porównaniu z przemysłową precyzją Factorio, w RimWorld chodzi przede wszystkim o dostosowywanie się w locie, żonglowanie zasobami i radzenie sobie z chaosem z ludzkim podejściem.

Porada od profesjonalisty Wcześnie stwórz łatwe do obrony wąskie gardła i stawiaj na przedmioty poprawiające nastrój. Zadowoleni koloniści przeżywają dłużej i pracują wydajniej.

Ocena końcowa: RimWorld łączy budowanie bazy i przetrwanie z tak bogatą fabułą, że przypomina połączenie Factorio i The Sims w strefie skażonej po wybuchu nuklearnym. Idealna gra dla graczy, którzy szukają złożonych systemów osadzonych w chaotycznym, nieprzewidywalnym dramacie.

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16. Terratech [Najlepsza gra w stylu Factorio, w której buduje się maszyny, które budują maszyny]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Budowanie w trybie sandbox i walka pojazdami Platformy PC, Xbox One, PS4, Switch Rok wydania 2015 Twórca Payload Studios Wydawca Payload Studios Średni czas rozgrywki 20–60 godzin Najlepsze dla Fanów kreatywnych pojazdów, walki i zbierania zasobów Unikalne cechy Modułowe pojazdy, eksploracja otwartego świata, połączenie rzemiosła i walki

Terratech pozwala projektować szalone, niestandardowe pojazdy z bloków i części, a następnie wyruszać nimi na przejażdżkę po obcych planetach pełnych zasobów i niebezpieczeństw. Czasami gra sprawia wrażenie świetnej gry z otwartym światem, ale w rzeczywistości jest to sprytny tryb sandboxowy będący połączeniem Factorio i Mad Maxa. Główna pętla pozostaje ta sama – buduj, zbieraj, walcz, powtarzaj.

Gra jest kolorowa, ale miejscami nieco niedopracowana. Styl low-poly ma swój urok i świetnie pasuje do klimatu gry typu sandbox. Spędzisz wiele godzin na majsterkowaniu przy kołach, broni i gadżetach, by stworzyć idealny pojazd do wędrówek. Gracze z Reddita doceniają równowagę między swobodą twórczą a wyzwaniami związanymi z przetrwaniem.

W przeciwieństwie do „Factorio”, które skupia się, cóż, na fabrykach, w „Terratech” chodzi o samą podróż i twój pojazd. Tworzenie przedmiotów i walka są równie ważne jak zarządzanie zasobami. Jeśli lubisz budować rzeczy, które się poruszają i strzelają, ta gra to świetny wybór.

Porada od profesjonalisty Zadbaj o wyważenie pojazdu. Zbyt duży ciężar po jednej stronie sprawia, że jazda staje się szalona i niekontrolowana.

Ocena końcowa: Terratech oferuje świeże spojrzenie na rozgrywkę w stylu „Factorio”, pozwalając ci budować pojazdy, którymi możesz eksplorować świat typu sandbox i toczyć w nim bitwy. To kreatywny plac zabaw dla tych, którzy pragną automatyzacji na kołach.

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17. Astroneer [Najlepsza gra w stylu Factorio do swobodnego budowania w obcych światach]

Nasz wynik ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Eksploracja w trybie sandbox i budowa bazy Platformy PC, PS4, Xbox One, Switch Rok wydania 2016 Twórca System Era Softworks Wydawca System Era Softworks Średni czas rozgrywki 20–50 godzin Najlepsze dla Graczy, którzy chcą się zrelaksować przy tworzeniu przedmiotów i cieszyć się atmosferą kosmicznej gry typu sandbox bez stresu Unikalne cechy Deformacja terenu, urok grafiki low-poly, modułowe rzemiosło, tryb kooperacji dla wielu graczy

Astroneer rezygnuje z szaleństwa symulatorów fabrycznych i oferuje płynną, relaksującą grę typu sandbox , w której możesz kopać, budować i majsterkować na obcych światach. Nie ma tu szaleńczego chaosu na przenośnikach – tylko ty, twoje narzędzie do kształtowania terenu i mnóstwo okazji do zastanowienia się: „Zobaczmy, co się stanie, jeśli tu wykopię”. To tworzenie i eksploracja bez presji optymalizacji czy pośpiechu.

Styl graficzny low-poly, pełen żywych kolorów, wygląda schludnie i zachęcająco, co sprawia, że atmosfera jest spokojna, ale nigdy nudna. To także jedna z najlepszych gier wieloosobowych w tym gatunku. Podobała mi się ta opcja, bo z pomocą innych wszystko idzie lepiej. Jeśli Factorio to zastrzyk kofeiny, to Astroneer to łagodna latte, którą popijasz, obserwując gwiazdy.

Rada od profesjonalisty Zawsze pakuj dodatkowy tlen i ogniwa zasilające, zanim wyruszysz na wędrówkę. Wyczerpanie zapasów w połowie drogi przez planetę to nieprzyjemne uczucie (zaufaj mi).

Ocena końcowa: „Astroneer” to jakby „Factorio” wyjechało na wakacje. Gra rezygnuje z terminów i awarii przenośników, zastępując je relaksującym kopaniem w kosmosie i budowaniem w stylu zen. Jeśli chcesz tworzyć i odkrywać, nie zamieniając się przy tym w zestresowanego robota, ta gra będzie dla ciebie kosmiczną tabletką uspokajającą.

18. No Man’s Sky [Najlepsza gra w stylu Factorio z nieskończoną liczbą planet i zautomatyzowanymi placówkami]

Nasza ocena ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Rodzaj gry Eksploracja kosmosu w otwartym świecie i budowa baz Platformy PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 Rok wydania 2016 Twórca Hello Games Wydawca Hello Games Średni czas rozgrywki 50–100+ godzin Najlepsze dla Graczy, którzy chcą odkrywać niekończące się światy, budować i automatyzować je we własnym tempie Unikalne cechy Generowany proceduralnie wszechświat, budowanie baz, tryb wieloosobowy, regularne duże aktualizacje

No Man’s Sky to kosmiczny gigant, który po burzliwej premierze stał się niezwykłą historią odrodzenia. Otrzymujesz nieskończenie rozległą mapę (generowaną proceduralnie), na której każda planeta jest czystym płótnem. Kop, twórz przedmioty, automatyzuj procesy i buduj gigantyczne bazy – albo po prostu wędruj i rozkoszuj się dzikimi, nieprzewidywalnymi krajobrazami.

To tętniąca życiem, odjechana mieszanka obcej flory, dziwacznych stworzeń i psychodelicznych niebios, która wciąga cię głęboko w tryb eksploracji. Ciągłe aktualizacje przekształciły tę grę w prawdziwą potęgę w dziedzinie kosmicznego survivalu i budowania, z wystarczającą liczbą systemów, by zaspokoić pragnienia każdego zagorzałego fana. Nie wspominając już o tym, że gra wyglądała świetnie na moim potężnym laptopie do gier podłączonym do ogromnego telewizora gamingowego.

W przeciwieństwie do skupionego na fabrycznym chaosie Factorio, No Man’s Sky daje ci swobodę twor zenia własnej przygody w niezliczonych światach. Niezależnie od tego, czy chcesz dopracować łańcuchy zasobów, czy po prostu zbudować przytulną bazę na spokojnej planecie – wszystko jest możliwe.

Porada od profesjonalisty Zaznaczaj punkty orientacyjne i wcześnie ulepszaj swój egzoskafander. W tej grze bardzo łatwo się zgubić, a przetrwanie jest o wiele łatwiejsze w dobrze wyposażonym skafandrze.

Ocena końcowa: No Man’s Sky to rozległy kosmiczny plac zabaw, na którym fabryczna inteligencja z Factorio łączy się z nieograniczoną kosmiczną swobodą. To cechy gry, których szukasz, jeśli lubisz gry o automatyzacji z domieszką szalonej, nieprzewidywalnej przygody.

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Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest najlepsza gra podobna do Factorio?

Wśród niezliczonych podobnych gier oczywistym wyborem jest „Satisfactory”. To „Factorio” z plecakiem odrzutowym i widokiem z perspektywy pierwszej osoby, w którym siatki 2D zastąpiono przepięknym obcym terenem. Nadal automatyzujesz wszystko, co tylko się da, ale teraz możesz podziwiać swoje „spaghetti” z przenośników z szczytu klifu.

Do jakiego gatunku należy Factorio?

W gruncie rzeczy jest to symulacja automatyzacji, z silnym naciskiem na budowę fabryk i logistykę. Zaczynasz od zera, a potem powoli budujesz rozległe imperium maszyn. To po części symulacja, po części łamigłówka, a po części pytanie: „dlaczego właśnie spędziłem sześć godzin na optymalizacji drutu miedzianego?”.

Jaki styl ma gra Factorio?

Factorio to symulacja fabryki z widokiem z góry i otwartym zakończeniem, kładąca duży nacisk na niekończące się majsterkowanie. Nie ma tu żadnych wskazówek – tylko ty, trochę rudy żelaza i chęć do automatyzacji. Gra jest strategiczna, wciągająca i bezlitośnie wydajna, gdy już cię wciągnie.

Dlaczego Factorio jest teraz tak popularne?

To jedna z tych świetnych gier, które naprawdę wciągają, gdy już „zrozumiesz, o co w tym chodzi”. Factorio nagradza spryt, planowanie i wydajność, a zawsze jest miejsce na dalszą optymalizację. Gra jest też przyjazna dla modów, działa świetnie na każdym sprzęcie i jest stworzona dla graczy, którzy uwielbiają budować maszyny, które z kolei budują kolejne maszyny.

Jakie gry zainspirowały Factorio?

Często wymienia się gry studia Zachtronics, takie jak „Infinifactory”, „Transport Tycoon” i „Dungeon Keeper”, ale ogromny wpływ miała również scena modów do „Minecrafta” (zwłaszcza IndustrialCraft i BuildCraft). „Factorio” czerpie z tej miłości do automatyzacji, odrzucając zbędne elementy i pozostawiając czystą, satysfakcjonującą logikę oraz chaos na taśmach przenośnikowych.