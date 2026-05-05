18 jogos parecidos com o Factorio: cria, constrói e automatiza em 2026

Não há nada como começar a jogar um simulador de fábrica e perder logo a noção do tempo. Se estás à procura de jogos parecidos com o Factorio, esta lista é para ti.

Reuni 18 dos melhores jogos parecidos com o Factorio, desde jogos independentes subvalorizados até verdadeiros monstros de construção de bases. Alguns centram-se totalmente no design de fábricas, outros misturam defesa de torres, viagens espaciais ou sobrevivência. Vais ter a tua dose de caos na automação, satisfação gradual ou simplesmente mais tubos, correias e uma logística maravilhosamente desorganizada.

Se o teu cérebro está programado para a eficiência e vives para ver os números a subir, vais sentir-te em casa. Vamos pôr as engrenagens a funcionar e dar o pontapé inicial na tua próxima dose de fábricas.

As nossas melhores escolhas para jogos semelhantes ao Factorio

Os simuladores de fábricas não são para toda a gente, mas se gostas de ajustes intermináveis, de aperfeiçoar a teia de correias transportadoras e de ver as tuas máquinas a funcionar como um relógio, sabes que a emoção é real. Estes são os jogos aos quais volto sempre que quero aquela mesma sensação gratificante de automação, estratégia e caos organizado. Cada um com o seu próprio toque de génio industrial.

1 Satisfactory 2020 Se queres a complexidade do Factorio, mas num mundo 3D totalmente desenvolvido pelo qual possas realmente andar, o Satisfactory é a escolha certa para ti. A escala é de loucos, as correias parecem reais e a sensação de descoberta à medida que expandes a tua base é extremamente gratificante. Buy now 2 Shapez 2020 Formas simples, camadas viciantes e uma jogabilidade hipnotizante de quebra-cabeças com esteiras transportadoras fazem do Shapez o simulador de fábrica perfeito para relaxar. Não se trata tanto de estratégia intensa, mas sim de te perderes em linhas de produção suaves e hipnóticas. Buy now 3 Mindustry 2019 Mistura a defesa de torre com a construção de fábricas e tens o Mindustry. É rápido, frenético e permite-te lutar contra ondas de inimigos enquanto geres as tuas cadeias de abastecimento – uma ótima maneira de te manteres ocupado e de manter o cérebro ativo. Buy now

Escolhi-os com base na profundidade da jogabilidade, na inteligência da automação e (sejamos sinceros) nas horas que perdi a jogá-los. Cada um traz um toque novo à construção de fábricas, por isso fica por aqui e percorre a lista completa para encontrares o teu próximo jogo que te vai roubar o tempo.

18 Jogos como o Factorio para Construir, Destruir, Enlouquecer e Repetir

Pronto para mergulhar num frenesim fabril? Estes 18 jogos parecidos com o Factorio aceleram as correias transportadoras, empilham os circuitos e saciam a tua fome de automação com tudo, desde construções de ficção científica elegantes até ao caos criativo mais excêntrico. Vamos pôr essas engrenagens a girar e as linhas de montagem a zumbir!

1. Satisfatório [O melhor jogo ao estilo do Factorio para uma loucura imersiva com correias transportadoras em 3D]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de fábrica na primeira pessoa, automação, sandbox Plataformas PC Ano de lançamento 2020 (acesso antecipado) Desenvolvedor Coffee Stain Studios Editora Editora Coffee Stain Tempo médio de jogo 60-200+ horas Ideal para Fãs de planeamento de fábricas, exploração e logística caótica Características únicas Automação em 3D, construção vertical, biomas alienígenas, modo cooperativo

O «Satisfactory» é o que acontece quando alguém pega no ciclo obsessivo de automação do «Factorio», eleva a imersão ao máximo e o transpone para um mundo totalmente em 3D. Aterrás num planeta alienígena, armado com uma broca e uma sede irracional por otimização. A partir daí, é uma descida a toda a velocidade: extrair minérios, alimentar máquinas, estender tapetes rolantes por penhascos e vales e construir megafábricas verticais que parecem catedrais maléficas de ficção científica. É também um jogo épico multiplataforma para jogadores na Epic e na Steam.

Enquanto o Factorio é só lógica e folhas de cálculo, o Satisfactory traz o espetáculo. É em primeira pessoa, totalmente em 3D e com paisagens de tirar o fôlego – mesmo quando estás atolado até aos joelhos numa confusão de correias transportadoras. Mas o que te prende mesmo é a verticalidade: não estás só a construir em largura, estás a construir em altura. Empilhando, instalando tubagens, elevando – até a tua base parecer menos uma fábrica e mais uma arcologia.

Não há pressão de combate (ainda), por isso podes concentrar-te exclusivamente na logística, no layout e na eficiência. Além disso, é um excelente jogo cooperativo, para que possas partilhar a loucura com os amigos.

Dica de profissional Desbloqueia os elevadores de transporte verticais logo no início. Isso vai impedir que a tua fábrica se transforme num verdadeiro pesadelo horizontal.

Veredicto final: Se alguma vez desejaste poder passear pela tua base do Factorio em 3D e perder-te no meio da confusão que criaste, o Satisfactory oferece-te exatamente isso (com estilo).

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2. Shapez [O melhor jogo ao estilo do Factorio para te abstraíres com a felicidade geométrica]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Automação de quebra-cabeças, sandbox Plataformas PC Ano de lançamento 2020 Desenvolvedor Tobias Springer Editora Tobias Springer Duração média do jogo 20-40 horas Ideal para Fãs de jogos repetitivos, tranquilos e muito gratificantes Características únicas Lógica de formas modulares, mapa infinito, sem inimigos, ambiente relaxante

O Shapez pega no loop de automação central do Factorio e transforma-o em algo mais simples, mais calmo e infinitamente gratificante. Aqui não estás a construir um império industrial – estás a cortar, rodar, colorir e juntar formas cada vez mais complexas. Começa de forma simples (fazer círculos) e, depois, vai-se transformando gradualmente em quebra-cabeças logísticos alucinantes que vão fazer o teu cérebro fervilhar.

Este é um jogo sandbox impressionante, mas sem a confusão de recursos nem as ameaças dos inimigos. És só tu, algumas correias transportadoras e uma lista cada vez maior de receitas de formas estranhamente específicas. Visualmente, é minimalista, mas nítido – paletas de cores claras, animações ágeis e uma interface de utilizador que não te atrapalha. A banda sonora? Puro relaxamento.

É um daqueles jogos em que te sentas «só para arrumar uma correia» e, de repente, três horas desaparecem. Sem pressão, sem combate, só pura felicidade de otimização.

Dica de profissional Assim que desbloqueares os projetos, dedica algum tempo a construir módulos reutilizáveis. Vai poupar-te muita dor de cabeça na fase final do jogo, quando as formas ficarem complicadas.

Veredicto final: Se adoras a lógica fabril do Factorio, mas gostavas que fosse menos stressante e mais simétrico, o Shapez é a escolha perfeita.

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3. Mindustry [O melhor jogo ao estilo do Factorio para combinar combate com estratégia de correias transportadoras]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Quebra-cabeças de automação, sandbox Plataformas PC, Telemóvel Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor Anuken Editora Anuken Tempo médio de jogo 15-40 horas Ideal para Fãs de jogos de construção de fábricas em ritmo acelerado, com inimigos para combater Características únicas Jogo de defesa de torre baseado em recursos, modos cooperativo e PvP, altamente personalizável

O Mindustry é um jogo fantástico de defesa de torre com automação que transforma as correias transportadoras em armas de guerra. Vais construir fábricas, produzir munições, alimentar as defesas e repelir ondas de inimigos. Tudo isto enquanto manténs as tuas linhas de abastecimento eficientes e protegidas.

A dinâmica de jogo vai parecer familiar aos fãs do Factorio: extrair recursos, automatizar a produção e otimizar a logística. Mas o Mindustry dá um forte enfoque no combate, obrigando-te a pensar taticamente sobre como a tua fábrica apoia a tua linha da frente. A arte pixelizada é simples e funcional, com uma perspetiva de cima para baixo que torna a gestão de layouts complexos surpreendentemente intuitiva. É um jogo rápido, altamente personalizável e ideal para jogadores que gostam de automação com um toque de caos.

Há uma campanha completa, modos multijogador cooperativo e PvP, e até um editor de mapas personalizados. Os veteranos do Factorio vão sentir-se imediatamente à vontade com a logística das esteiras transportadoras e as cadeias de produção, mas o combate do Mindustry acrescenta uma camada nova e mais dinâmica à fórmula. Por isso, vais ter também um jogo de estratégia muito fixe.

Dica de profissional Prepara desde cedo linhas redundantes de abastecimento de energia e munições. Não queres que um único inimigo quebre toda a tua cadeia de defesa.

Veredicto final: Se alguma vez desejaste que o Factorio tivesse mais explosões, o Mindustry cumpre essa promessa. É automação sob pressão, e funciona.

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4. Autonauts [O melhor jogo ao estilo do Factorio para aprender sobre robôs e automatização descontraída]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Quebra-cabeças de automação, sandbox Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor Denki Editora Curve Games Tempo médio de jogo 20-50 horas Ideal para Jogadores que adoram ensinar lógica à IA e ver tudo a desenrolar-se Características únicas Ensina robôs com programação visual, estilo artístico encantador e ritmo tranquilo

O Autonauts é como o primo mais simpático do Factorio, que trocou o smog e os extraterrestres por fofura e descontração. Em vez do caos das esteiras transportadoras, vais ensinar robôs pequenos a recolher recursos, fabricar ferramentas, cultivar e, por fim, construir uma sociedade completa — tudo através de um sistema de programação do tipo «arrastar e largar». É um dos melhores jogos indie que joguei para este guia.

Começa de forma simples: ensina um robô a cortar árvores ou a cavar buracos. Mas quanto mais avanças, mais complexas se tornam as tuas cadeias de produção e os scripts dos robôs. A meio do jogo, estás a depurar pequenos loops e a otimizar o comportamento dos robôs com a mesma satisfação que terias ao otimizar uma enorme linha de produção no Factorio. Mas sem o stress nem a poluição.

O Autonauts tem mais a ver com a alegria de ensinar e de brincar do que com a corrida pela eficiência. É o ponto de partida perfeito para quem se sente intimidado por jogos de fábricas mais exigentes ou tem curiosidade sobre a lógica básica da programação.

Dica de profissional Não te dediques a microgerir os primeiros bots. Cria scripts simples e modulares e reutiliza-os sempre que puderes. Pensa como um génio preguiçoso: faz menos, automatiza mais.

Veredicto final: Se queres automação sem combate, programação sem pressão e um mundo aberto onde os bots são os teus melhores amigos, o Autonauts é pura terapia digital.

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5. Big Pharma [O melhor jogo ao estilo do Factorio para construir um império da saúde a partir do chão de fábrica]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de magnata, quebra-cabeças de logística Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2015 Desenvolvedor Twice Circled Editora Positech Games Tempo médio de jogo 15-50 horas Ideal para Jogadores que gostam de otimizar cadeias de produção com um toque moral Características únicas Mecânicas de formulação de medicamentos, concorrência no mercado, sistemas de patentes e I&D

No Big Pharma, não estás apenas a construir máquinas – estás a fabricar curas, a navegar por zonas cinzentas éticas e a ultrapassar os teus rivais num mercado farmacêutico implacável. Em vez de armas e engrenagens, as tuas linhas de montagem produzem anti-histamínicos e antidepressivos.

O ciclo principal gira em torno de transformar matérias-primas em medicamentos rentáveis, eficazes (e, por vezes, repletos de efeitos secundários). Vais ajustar os níveis de concentração, adicionar ou remover efeitos secundários e fazer passar os comprimidos por máquinas cada vez mais complexas para acertares na formulação certa. O espaço é limitado, por isso a otimização é fundamental (não só pelo lucro, mas pela sobrevivência).

Visualmente, o Big Pharma opta por um estilo de desenho isométrico simples, com ícones marcantes e uma disposição intuitiva das máquinas. Tem um ar mais clínico do que industrial, o que se adequa ao tema. O jogo não se centra na produção em massa à grande escala, como o Factorio, mas sim na resolução lógica de problemas em espaços limitados. É isso que o torna também um excelente jogo de quebra-cabeças. Há também uma vertente de simulação empresarial: preços, investigação, patentes e como reagir aos concorrentes no mercado global.

Se gostas dos jogos da Factory mais pelos seus quebra-cabeças que exigem raciocínio do que pelo caos ou pela dimensão, o Big Pharma é uma excelente escolha. A campanha traz alguma estrutura, mas os modos «sandbox» e «desafio» dão-te bastante espaço para experimentares.

Dica de profissional Especializa-te logo no início. Escolhe uma doença para dominares e concentra as melhorias nessa área. É mais fácil expandir de forma rentável do que andar a procurar curas por todo o mapa.

Veredicto final: Os fãs de Factorio que adoram ajustar cadeias de produção e otimização lógica vão sentir-se em casa. Só tem de estar preparado para vender algum xarope para a tosse moralmente duvidoso pelo caminho.

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6. Vibrant Venture [O melhor jogo ao estilo do Factorio que combina plataformas de precisão com lógica]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de plataformas 2D com mecânica de troca de personagens Plataformas PC Ano de lançamento 2023 Desenvolvedor Semag Games Editora Semag Games Tempo médio de jogo 5-7 horas (história principal), 10-12 horas para completar tudo a 100% Ideal para Fãs de jogos de plataformas de precisão que procuram movimentos precisos e um design de níveis criativo Características únicas Troca de personagens, saltos precisos, níveis criados à mão

Um jogo de plataformas 2D vibrante (não resisti ao trocadilho) onde alternas entre quatro personagens excêntricas em tempo real, cada uma com a sua habilidade única. É um jogo divertido para um jogador que se inspira nos clássicos do género, mas que também segue o seu próprio caminho com confiança.

Na sua essência, o «Vibrant Venture» gira em torno da plataforma de precisão. Vais dar saltos duplos, fazer corridas aéreas, saltar como num pogo e voar por ambientes elegantes em pixel art. Sugiro que aprendas o ritmo de cada nível antes de tentares encadear combinações malucas. O desafio do jogo vai aumentando gradualmente, com fases criadas à mão que recompensam o domínio da mecânica e a experimentação com o sistema de troca de personagens.

Os gráficos são nítidos e coloridos, sem serem excessivos. Gostei especialmente da banda sonora animada, que combina tão bem com o tema geral. Dá a sensação de que os criadores se preocuparam genuinamente com o acabamento. As animações são fluidas, a física é ágil e as hitboxes parecem justas. O enredo é descontraído e, por vezes, irónico, mas o verdadeiro atrativo é o ciclo principal: aprender, tentar de novo, dominar.

Embora não seja um jogo de simulação épico como o Factorio, satisfaz um desejo semelhante, especialmente se gostas de resolver quebra-cabeças complexos de movimento que exigem uma execução precisa. Há uma abordagem orientada para speedruns incorporada no design dos níveis, que recompensa o planeamento e a precisão.

Dica de profissional Dominar as transições entre personagens é fundamental. Tenta encadear os poderes deles para ganhares impulso no ar. É mais complicado do que parece, mas é super gratificante quando consegues fazê-lo na perfeição.

Veredicto final: Se adoras mexer em sistemas e aperfeiçoar a execução, o Empreendimento Dinâmico dá-te essa satisfação. Só que, em vez de construíres fábricas, vais estar a jogar um jogo de plataformas.

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7. Factory Town [O melhor jogo ao estilo do Factorio para linhas de produção excêntricas e um ambiente descontraído]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Construção de cidades, simulação de fábricas, automação fantástica Plataformas PC Ano de lançamento 2019 Desenvolvedor Eric Asmussen Editora Eric Asmussen Tempo médio de jogo 20-60 horas Ideal para Jogadores que procuram um simulador de fábrica descontraído e encantador Características únicas Ambiente de fantasia, logística com carrinhos e correias transportadoras, automatização da aldeia

O Factory Town não está lá para te esmagar debaixo de uma montanha de prazos ou invasões alienígenas. Em vez disso, é o primo mais descontraído do Factorio, onde constróis a tua fábrica de fantasia ao teu próprio ritmo. Também substitui os temas industriais pesados por aldeões fofinhos e máquinas mágicas.

Continuas a traçar percursos de correias transportadoras, a otimizar fluxos de trabalho e a automatizar cadeias de recursos, mas sem o stress. Pensa em troncos, minérios e poções a circular por carrinhos e correias transportadoras. Tudo isto num mundo colorido e com gráficos low-poly que faz com que construir uma fábrica pareça acolhedor, em vez de esmagador.

O jogo tem a ver com crescimento metódico, não com pânico. Não há pressa, nem inimigos a pressionar-te – apenas logística pura e descontraída com um toque de magia. É perfeito se a intensidade do Factorio te deixou exausto ou se queres a diversão da automatização sem a curva de aprendizagem brutal. Além disso, a vida na aldeia acrescenta um pouco de charme que não vais encontrar nos simuladores de fábricas habituais.

Dica de profissional Automatiza a recolha de recursos logo no início. Pôr os carrinhos e as correias a funcionar liberta os teus aldeões de tarefas rotineiras e permite-te concentrar-te na expansão da tua fábrica sem complicações.

Veredicto final: Se queres a emoção de construir fábricas de forma inteligente, ao estilo do Factorio, mas com um ritmo mais suave e amigável e um toque de fantasia, o Factory Town é o jogo ideal para ti. É logística sem a pressão – fluida, gratificante e surpreendentemente relaxante.

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8. Infinifactory [O melhor jogo ao estilo do Factorio para resolver problemas com automação espacial]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de construção de fábricas em 3D Plataformas PC, PS4 Ano de lançamento 2015 Desenvolvedor Zachtronics Editora Zachtronics Tempo médio de jogo 10-20 horas Ideal para Jogadores que adoram quebra-cabeças espaciais e resolver problemas de forma criativa Características únicas Construção de fábricas totalmente em 3D, níveis centrados em quebra-cabeças, soluções abertas

O Infinifactory leva-te para um mundo de ficção científica tipo «sandbox», onde constróis fábricas num espaço totalmente em 3D (aqui não há vistas de cima para baixo). A tua missão? Pega em blocos em bruto, faz-os passar por um labirinto de transportadores, soldadores e trituradores e produz exatamente o que o quebra-cabeças exige. É como brincar com LEGO industrial, mas com uma reviravolta que te faz pensar.

O estilo visual é limpo e minimalista, concebido para manter o foco nos complexos quebra-cabeças espaciais que vais resolver. O desafio intensifica-se rapidamente, com cadeias de produção que se entrelaçam em todas as direções e exigem um raciocínio espacial sério. Ao contrário do mundo aberto e extenso do Factorio, o Infinifactory desafia-te com níveis discretos, semelhantes a quebra-cabeças, que recompensam a criatividade e a precisão.

Se gostas de otimizar disposições e adoras aquele momento «aha» em que um sistema complicado finalmente faz sentido, o Infinifactory oferece isso em abundância – só que num pacote mais pequeno e altamente focado. A banda sonora é um bónus agradável, criando um ambiente relaxante de ficção científica.

Dica de profissional Pensa em todas as três dimensões. Não te limites a planear o teu layout num plano horizontal. Construir na vertical ou sobrepor transportadores pode poupar imenso espaço e simplificar bastante as coisas.

Veredicto final: O Infinifactory é perfeito se quiseres a resolução de quebra-cabeças do Factorio, mas em 3D e nível a nível. Não permite construir bases enormes e foca-se mais em quebra-cabeças de fábrica que te dão voltas à cabeça.

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9. Opus Magnum [Jogo ao estilo do Factorio, que combina arte mecânica e lógica alucinante]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de quebra-cabeças baseado em alquimia Plataformas PC Ano de lançamento 2017 Desenvolvedor Zachtronics Editora Zachtronics Tempo médio de jogo 20-30 horas Ideal para Jogadores que adoram resolver problemas de forma aberta e criar máquinas engenhosas Características únicas Soluções infinitas para os quebra-cabeças, máquinas animadas, tabelas de classificação de otimização

O Opus Magnum pega no encanto dos jogos de fábrica, com a sua liberdade e lógica, e transforma-o em máquinas de quebra-cabeças animadas e deslumbrantes. És um alquimista que constrói motores de transmutação para criar de tudo, desde elixires curativos a gases mortíferos, usando braços mecânicos, esteiras e reagentes mágicos.

O Factorio gira em torno do caos, enquanto o Opus Magnum valoriza a precisão. Cada quebra-cabeças abre infinitas possibilidades, e podes apostar na velocidade, na eficiência, no estilo visual ou em tudo isso ao mesmo tempo. Ver a tua máquina a funcionar sem falhas é infinitamente gratificante, e trocar definições com os amigos acrescenta uma dimensão totalmente nova.

O estilo visual é limpo e steampunk-chique, e a narrativa (sim, há um universo de história) é discretamente excelente. Se o Factorio é a tua refeição, o Opus Magnum é a sobremesa artesanal.

Dica de profissional Não tentes atingir a perfeição logo na primeira tentativa. Constrói algo que funcione e, depois, vai aperfeiçoando. Vais aprender mais ao refinar do que ao recomeçar.

Veredicto final: O Opus Magnum atinge a mesma parte do cérebro que o Factorio, mas de um ângulo diferente: em pequena escala, elegante e infinitamente ajustável. É o que acontece quando os jogos de fábricas se tornam verdadeiros génios dos quebra-cabeças.

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10. Exapunks [O melhor jogo ao estilo do Factorio para caos e criatividade baseados em código]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de quebra-cabeças baseado em programação Plataformas PC Ano de lançamento 2018 Desenvolvedor Zachtronics Editora Zachtronics Tempo médio de jogo 20-25 horas Ideal para Fãs de desafios de programação, ficção sobre hacking e jogabilidade baseada em sistemas Características únicas Programação personalizada ao estilo da linguagem Assembly, zines como tutoriais, missões de hacking em modo sandbox

A Zachtronics entra a fundo no Cyberpunk aqui, atirando-te para uma distopia onde a única forma de sobreviver é hackear tudo, desde bancos até aos teus próprios membros robóticos. Escreves código pseudo-assembly a sério para levares a cabo os teus assaltos, e o jogo não te dá o braço. Espera-se que tu experimentes, falhes e depures o código até alcançares a perfeição.

Este não é um jogo de quebra-cabeças qualquer. O Exapunks dá-te pequenos EXAs programáveis (pensa em bots tipo vírus) que programas linha a linha para navegar em redes, copiar dados e evitar ser detetado. Cada nível transforma-se numa espécie de sandbox aberta, onde a elegância, a velocidade e o mínimo de instruções contam para a tua pontuação final.

O que realmente o distingue é a atmosfera. Zines desenhadas à mão substituem os tutoriais. As missões desenrolam-se através de interfaces retro e com um toque punk cru. Há até um minijogo onde reprogramas um cartucho de Game Boy dentro do universo do jogo. Sugiro que jogues num monitor de jogos topo de gama para teres a experiência de hacking completa.

Dica de profissional Dedica algum tempo a escrever sub-rotinas claras e reutilizáveis. Vale muito a pena à medida que as missões se tornam mais complexas e permite-te gabar-te quando a tua solução for mais curta do que a de toda a gente.

Veredicto final: Um jogo imperdível se adoras resolver problemas a escrever código e ver o caos a desenrolar-se de forma maravilhosa. É em parte um jogo de quebra-cabeças, em parte um simulador de hacking e, acima de tudo, um grande desafio.

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11. TIS-100 [O melhor jogo ao estilo do Factorio para entusiastas de tecnologia e nerds da programação]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de quebra-cabeças baseado em programação Plataformas PC Ano de lançamento 2015 Desenvolvedor Zachtronics Editora Zachtronics Tempo médio de jogo 15-25 horas Ideal para Programadores experientes e fãs de puzzles que adoram desafios de código de baixo nível Características únicas Codificação ao estilo Assembly, interface minimalista, sem tutoriais, otimização orientada pela tabela de classificação

A Zachtronics chama a isto «o jogo de programação em linguagem de montagem que nunca pediste», e não estão a brincar. O TIS-100 é brutal. Não há tutorial, quase nenhuma ajuda, e tudo parece um manual de programação esquecido dos anos 80. Mas se adoras otimização e não tens medo de depurar cadeias de comandos enigmáticas, este é um dos jogos de quebra-cabeças mais gratificantes que alguma vez vais experimentar.

Cada nível é uma secção de código avariada que tens de consertar usando um conjunto limitado de instruções. Não há nada de supérfluo – só lógica pura e muita tentativa e erro. Não se trata tanto de maquinaria complexa, mas sim de um encaminhamento inteligente, reduzir o número de instruções e cortar ciclos dos teus loops.

Pensa no Factorio reduzido à sua forma mais pura – sem correias, sem fábricas, só problemas e o teu cérebro. Não é para toda a gente, mas se ficares viciado, é o tipo de jogo em que vais pensar até no duche.

Dica de profissional Não te limites a resolver os níveis – joga-os novamente. Competir contra o teu eu do passado para otimizar cada instrução é metade do jogo.

Veredicto final: O TIS-100 é para jogadores que querem mergulhar fundo em quebra-cabeças de programação hardcore, sem distrações. Se adoras otimizar cada linha e adoras esse desafio puro de programação, ele dá-te a mesma satisfação que os fãs do Factorio sentem ao aperfeiçoar as suas fábricas.

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12. O estado do sinal [O melhor jogo ao estilo do Factorio para fãs de tecnologia e amantes da lógica]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de quebra-cabeças de fábricas baseado em lógica Plataformas PC Ano de lançamento 2021 Desenvolvedor Reckoner Industries Editora O Coletivo Iterativo Tempo médio de jogo 15-30 horas Ideal para Jogadores que adoram construir circuitos complexos e resolver quebra-cabeças de automação complicados Características únicas Conceção de circuitos personalizados, otimização detalhada de fábricas, visuais de inspiração retro

O O estado do sinal leva-te para um mundo pós-apocalíptico onde a automação gira em torno de cablagem, portas lógicas e sincronização perfeita. Tens a missão de construir fábricas gigantescas que processam materiais através de correias transportadoras, sensores e componentes lógicos programáveis. O toque especial? És tu mesmo que projetas os sistemas de controlo, transformando a tua fábrica numa máquina viva e que respira.

Visualmente, é simples e funcional, privilegiando a clareza em vez do brilho. Em termos de dificuldade, porém, os detalhes do jogo exigem bastante raciocínio. Em comparação com o caos industrial do Factorio, o O estado do sinal concentra-se na precisão da construção de fábricas, com ênfase em quebra-cabeças lógicos que te obrigam a pensar passo a passo.

Se gostas do desafio de afinar cada circuito e ver um sistema complexo a funcionar na perfeição, este jogo é mesmo a tua onda. É a combinação perfeita entre resolver quebra-cabeças e gerir uma fábrica.

Dica de profissional Constrói circuitos modulares e testa cada secção antes de ligares tudo. Poupa-te dores de cabeça na hora de resolver problemas em sistemas complexos.

Veredicto final: O Signal State acerta em cheio no nicho dos quebra-cabeças lógicos para os fãs de fábricas que querem um controlo rigoroso e uma automatização gratificante, sem distrações. É um jogo que tens de experimentar se gostas de jogos de fábricas com um toque intelectual.

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13. SpaceChem [O melhor jogo ao estilo do Factorio para loucura fabril ao nível molecular]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de quebra-cabeças de fábrica baseado em lógica Plataformas PC, Telemóvel Ano de lançamento 2011 Desenvolvedor Zachtronics Editora Zachtronics Tempo médio de jogo 20-40 horas Ideal para Jogadores que adoram quebra-cabeças lógicos detalhados e desafios de engenharia química Características únicas Conceção de quebra-cabeças ao nível atómico, reações químicas complexas, soluções abertas

Esquece as fábricas gigantescas e as correias transportadoras intermináveis – o SpaceChem reduz a tua fábrica ao nível molecular. Basicamente, és um mago da química, a montar linhas de montagem malucas que transformam átomos e moléculas em compostos complexos. É como se o Factorio tivesse tirado um doutoramento em química e decidido dedicar-se de corpo e alma a este mundo.

Os gráficos são simples e limpos, porque o teu cérebro já tem muito com que se preocupar. A verdadeira diversão está em equilibrar o timing, o espaço e as reações em cadeia até a tua solução encaixar na perfeição. Os veteranos do Reddit elogiam a curva de aprendizagem íngreme, mas os momentos «aha» fazem com que valha a pena cada segundo de desespero.

É também um dos melhores jogos espaciais do género, por isso, se essa for uma exigência estranhamente específica que tens, está na hora de dar uma olhadela em alguns livros de química.

Dica de profissional Não te atires de cabeça a quebra-cabeças difíceis. Começa por algo mais simples, domina o básico e, depois, vê o teu mini-império químico crescer.

Veredicto final: Se adoras a automação do Factorio, mas queres tornar-te num verdadeiro génio da microescala, o SpaceChem vai deixar-te de cabeça à roda da melhor maneira possível. A precisão encontra-se com o caos ao nível atómico.

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14. Shapez 2 [O melhor jogo ao estilo do Factorio para engenheiros de classificação de formas da próxima geração]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Jogo de quebra-cabeças de fábrica baseado em lógica Plataformas PC Ano de lançamento 2024 Desenvolvedor tobspr Games Editora tobspr Games Tempo médio de jogo 15-30 horas Ideal para Fãs de design minimalista, quebra-cabeças espaciais e automação descontraída Características únicas Correias transportadoras em 3D, produção em camadas, ritmo relaxante

O Shapez 2 pega na beleza hipnótica e geométrica do original e leva-a para as três dimensões. Em vez de formas planas e correias simples, agora estás a empilhar, a rodar e a traçar percursos num espaço totalmente 3D. Acrescenta novas camadas de complexidade sem quebrar a atmosfera relaxante. É como perder-te num jardim zen, só que o teu jardim é feito de correias transportadoras e triângulos.

Os gráficos mantêm-se simples e minimalistas, mas acrescentam profundidade e sombras bem definidas. A tua fábrica parece viva, sem as habituais luzes intermitentes nem o caos. Os utilizadores do Reddit adoram a forma como o jogo aumenta a complexidade gradualmente, sem stress. É só uma logística suave e fluida que te permite construir ao teu próprio ritmo.

Em comparação com o Shapez original, este é um jogo mais evoluído, com ferramentas de automação mais inteligentes e quebra-cabeças espaciais que põem mesmo à prova as tuas habilidades de design de fábricas. É uma alternativa descontraída e inteligente à energia frenética do Factorio, perfeita quando queres construir sem te esgotares.

Dica de profissional Aproveita o espaço vertical logo desde o início. Construir para cima poupa imenso espaço e mantém os teus layouts organizados.

Veredicto final: O Shapez 2 é o melhor jogo zen de construção de fábricas para quem adora a lógica do Factorio, mas quer uma experiência mais suave, organizada e criativa em termos de espaço.

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15. RimWorld [O melhor jogo ao estilo do Factorio em termos de narrativa, sobrevivência e mods inteligentes]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Simulação de colónia, sobrevivência, gestão Plataformas PC, PS4, Xbox One Ano de lançamento 2013 Desenvolvedor Ludeon Studios Editora Ludeon Studios Tempo médio de jogo 50-100+ horas Ideal para Jogadores que adoram narrativas emergentes, construção de bases e decisões difíceis de sobrevivência Características únicas Narração procedural, sistema avançado de IA narradora, personalizável, morte permanente

O RimWorld é o melhor jogo de sobrevivência da minha lista, que te deixa num planeta hostil com um grupo heterogéneo de colonos. Cada um de vocês tem as suas peculiaridades, esperanças e um sério problema de sobrevivência. A tua missão: construir, gerir e proteger uma base capaz de resistir a tudo o que o jogo te atirar – desde ataques e condições meteorológicas adversas até colapsos mentais e animais selvagens.

Visualmente, é uma arte pixelizada simples com perspetiva de cima para baixo, mas isso é só a ponta do iceberg. A sua verdadeira força reside nas histórias emergentes criadas pela IA narrativa, que mantém tudo imprevisível. Em comparação com a precisão industrial do Factorio, o RimWorld tem tudo a ver com adaptar-te na hora, fazer malabarismos com os recursos e gerir o caos com um toque humano.

Dica de profissional Cria pontos de estrangulamento defensáveis logo no início e dá prioridade a itens que melhoram o humor. Os colonos felizes sobrevivem mais tempo e trabalham melhor.

Veredicto final: O RimWorld combina a construção de bases e a sobrevivência com uma narrativa tão rica que é como se o Factorio se tivesse cruzado com os Sims numa zona de contaminação nuclear. Perfeito para jogadores que procuram sistemas complexos envoltos num drama caótico e imprevisível.

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16. Terratech [O melhor jogo ao estilo do Factorio para construir máquinas que constroem máquinas]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Construção sandbox e combate com veículos Plataformas PC, Xbox One, PS4, Switch Ano de lançamento 2015 Desenvolvedor Payload Studios Editora Payload Studios Tempo médio de jogo 20-60 horas Ideal para Fãs de veículos criativos, combate e recolha de recursos Características únicas Veículos modulares, exploração de mundo aberto, mistura de criação e combate

O Terratech permite-te projetar veículos malucos e personalizados a partir de blocos e peças, para depois levá-los a dar uma volta por planetas alienígenas repletos de recursos e perigos. Às vezes, parece um excelente jogo de mundo aberto, mas é um modo sandbox inteligente que mistura o Factorio com o Mad Max. O ciclo principal continua o mesmo – constrói, procura recursos, luta, repete.

O jogo é colorido, mas ainda tem alguns pormenores por aperfeiçoar. O estilo low-poly é encantador e encaixa bem na vibe de sandbox. Vais passar horas a mexer em rodas, armas e engenhocas para construir o veículo de exploração definitivo. Os jogadores do Reddit apreciam o equilíbrio do jogo entre a liberdade criativa e os desafios de sobrevivência.

Ao contrário do Factorio, que se centra, bem, na fábrica, o Terratech gira em torno da viagem e do teu veículo. A criação e o combate são tão importantes quanto a gestão de recursos. Se gostas de construir coisas que se movem e disparam, esta é uma escolha certeira.

Dica de profissional Mantém o teu veículo equilibrado. Demasiado peso num dos lados torna a condução descontrolada e imprevisível.

Veredicto final: O Terratech oferece uma nova abordagem à jogabilidade ao estilo «fábrica», permitindo-te construir veículos para explorar e lutar num mundo sandbox. É um espaço criativo para quem quer a sua automação sobre rodas.

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17. Astroneer [O melhor jogo ao estilo Factorio para construções descontraídas em mundos alienígenas]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Exploração em sandbox e construção de bases Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Ano de lançamento 2016 Desenvolvedor System Era Softworks Editora System Era Softworks Duração média do jogo 20-50 horas Ideal para Jogadores que querem uma experiência relaxante de criação e um ambiente espacial tipo sandbox, sem stress Características únicas Deformação do terreno, charme low-poly, criação modular, modo multijogador cooperativo

O Astroneer deixa de lado a loucura dos simuladores de fábrica e oferece-te um mundo aberto tranquilo e descontraído para escavares, construíres e experimentares em mundos alienígenas. Aqui não há aquele caos frenético das esteiras transportadoras – és só tu, a tua ferramenta de terreno e um monte de «Vamos ver o que acontece se eu cavar aqui». É criação e exploração sem a pressão de ter de otimizar ou apressar-te.

O estilo artístico low-poly e vibrante tem um aspeto limpo e convidativo, o que mantém o ambiente descontraído, mas nunca aborrecido. É também um dos melhores jogos multijogador do género. Gostei da opção porque tudo fica melhor com apoio. Se o Factorio é um shot de cafeína, o Astroneer é um latte suave que bebes enquanto observas as estrelas.

Dica de profissional Leva sempre oxigénio e pilhas de energia extra antes de saíres à aventura. Ficar sem no meio do planeta não é nada bom (acredita em mim).

Veredicto final: O Astroneer é como se o Factorio tivesse tirado férias. Deixa de lado os prazos e as avarias nas correias transportadoras e substitui-os por uma experiência relaxante de escavação espacial e construção zen. Se queres criar e explorar sem te transformares num robô estressado, este jogo é o teu remédio cósmico para relaxar.

18. No Man’s Sky [O melhor jogo ao estilo do Factorio para planetas infinitos e postos avançados automatizados]

A nossa pontuação ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Tipo de jogo Exploração espacial em mundo aberto e construção de bases Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2 Ano de lançamento 2016 Desenvolvedor Hello Games Editora Hello Games Tempo médio de jogo 50-100+ horas Ideal para Jogadores que querem mundos infinitos para explorar, construir e automatizar ao seu próprio ritmo Características únicas Universo gerado proceduralmente, construção de bases, modo multijogador, grandes atualizações regulares

O No Man’s Sky é aquele gigante cósmico que passou de um lançamento complicado para uma história de redenção extraordinária. Tens um mapa em expansão infinita (gerado proceduralmente) onde cada planeta é uma ecrã em branco. Escava, cria, automatiza e constrói bases gigantes – ou simplesmente vagueia e aprecia as paisagens selvagens e imprevisíveis.

É uma mistura vibrante e alucinante de flora alienígena, criaturas estranhas e céus psicadélicos que te leva a mergulhar de cabeça no modo de exploração. As atualizações constantes transformaram-no num verdadeiro monstro de sobrevivência espacial e construção, com sistemas suficientes para satisfazer a vontade de qualquer fã de jogos de construção. Já para não falar que ficou fantástico no meu potente portátil de jogos, ligado a uma enorme televisão de jogos.

Ao contrário do caos fabril do Factorio, o No Man’s Sky dá-te a liberdade de criares a tua própria aventura por inúmeros mundos. Quer queiras aperfeiçoar as tuas cadeias de recursos ou simplesmente construir uma base acolhedora num planeta tranquilo, tudo é possível.

Dica de profissional Marca os teus pontos de referência e melhora o teu exosuit logo no início. É tão fácil perderes-te neste jogo, e sobreviver é muito mais fácil com um fato bem equipado.

Veredicto final: O No Man’s Sky é um imenso parque de diversões espacial onde a inteligência fabril do Factorio se junta à liberdade cósmica infinita. Estas são as características que procuras se gostas de jogos de automação com um toque de aventura selvagem e imprevisível.

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Perguntas frequentes

Qual é o melhor jogo parecido com o Factorio?

O Satisfactory é a escolha óbvia entre os inúmeros jogos semelhantes. É o Factorio com um jetpack e uma perspetiva na primeira pessoa, trocando as grelhas 2D por um terreno alienígena deslumbrante. Continuas a automatizar tudo o que há para automatizar, mas agora podes admirar as tuas correias transportadoras em espiral do topo de um penhasco.

A que género pertence o Factorio?

No fundo, é um simulador de automatização, com uma jogabilidade forte centrada na construção de fábricas e na logística. Começas do nada e, aos poucos, constróis um vasto império de máquinas. É parte simulador, parte quebra-cabeças e parte «por que é que acabei de passar seis horas a otimizar fio de cobre?»

Que estilo de jogo é o Factorio?

O Factorio é um simulador de fábricas com perspetiva de cima para baixo e de final aberto, com grande ênfase na experimentação sem fim. Não há ninguém a dar-te a mão – és só tu, algum minério de ferro e uma vontade louca de automatizar. É estratégico, viciante e implacavelmente eficiente assim que te prende.

Porque é que o Factorio está tão na moda agora?

É um daqueles jogos fantásticos que te prende de vez assim que «apreendes o truque». O Factorio recompensa a criatividade, o planeamento e a eficiência, e há sempre margem para otimizar ainda mais. Além disso, é compatível com mods, funciona muito bem em qualquer sistema e é ideal para jogadores que adoram construir máquinas que, por sua vez, constroem mais máquinas.

Que jogos inspiraram o Factorio?

Os jogos da Zachtronics, como o Infinifactory, o Transport Tycoon e o Dungeon Keeper, são frequentemente citados, mas a cena de mods do Minecraft (especialmente o IndustrialCraft e o BuildCraft) teve uma influência enorme. O Factorio pega nesse amor pela automação e tira tudo o que é supérfluo, deixando apenas a lógica pura e gratificante e o caos das correias transportadoras.