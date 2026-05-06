14 najlepszych gier podobnych do „Cyberpunk 2077” w 2026 roku

Najlepsze gry podobne do „Cyberpunk 2077” pozwalają zanurzyć się w oświetlonych neonami miastach – dystopijnych wizjach przyszłości – oraz w społeczeństwach nasyconych technologią, gdzie świat kształtują cybernetyczne ulepszenia i korupcja korporacyjna. Jeśli ta kultowa gra urzekła cię głęboką fabułą i futurystyczną scenerią – czeka cię prawdziwa gratka, ponieważ istnieje mnóstwo innych tytułów poruszających podobną tematykę buntu, technologii i przetrwania w świecie zaawansowanych technologii.

Technologia nieustannie się rozwija – podobnie jak sposoby, w jakie doświadczamy cyfrowych światów. Od pełnych przestępczości ulic Night City w „Cyberpunk 2077” po krajobrazy pełne Androida w „NieR: Automata” – gry cyberpunkowe oferują unikalne wizje przyszłości, a każda z nich jest pełna ekscytującej akcji i wciągającej fabuły.

Chociaż „Cyberpunk” to zarówno ta gra, jak i cały gatunek – to coś więcej niż tylko nazwa – stanowi on okno na świat, w którym zderzają się ludzkość i maszyny. Jeśli jesteś gotowy, by zanurzyć się w kolejnych zaawansowanych technologicznie przygodach – oto najlepsze gry podobne do „Cyberpunk 2077”, które zapewnią ci niekończącą się rozrywkę!

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do Cyberpunk 2077

Od teraz znajdziesz tu najlepsze propozycje gier, w które możesz zagrać na swoim urządzeniu (lub urządzeniach) do gier. Rzeczywiście, stale rozwijający się motyw Cyberpunku zawsze oferuje nowe sposoby doświadczania możliwej niedalekiej przyszłości. Zobaczysz na przykład takie elementy, jak:

1 Borderlands 3 2019 Jest to chaotyczna strzelanka pełna łupów, w której przedzierasz się przez bezprawne, skąpane w świetle neonów pustkowie science fiction, korzystając z arsenału absurdalnie potężnej broni. Buy now 2 Deus Ex: Human Revolution 2013 Gra RPG pełna spiskowych intryg, w której skradasz się, hakujesz lub przedzierasz się siłą przez świat, który naprawdę, naprawdę uwielbia cybernetyczne ulepszenia. Buy now 3 Shadowrun: Dragonfall 2014 Taktyczna gra RPG łącząca Cyberpunk z fantasy, w której hakerzy, elfy i korporacyjna chciwość zderzają się w rozświetlonym neonami Berlinie, który nie jest bynajmniej nudny. Buy now

Jak już zapewne zauważyliście, te tytuły łączy ten uwielbiany motyw, którego tak bardzo pragniemy po zagraniu w „Cyberpunk 2077”. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tych i innych wyróżniających się tytułach, czytajcie dalej!

14 najlepszych gier podobnych do Cyberpunk 2077

Jeśli spodobał Ci się futurystyczny, nasycony technologią chaos w grze „Cyberpunk 2077” – czeka Cię prawdziwa gratka! Na tej liście zebraliśmy najlepsze gry o podobnym klimacie – zaawansowane technologicznie światy, surowe historie i odrobinę chaosu na dodatek.

Każda z tych gier wnosi coś wyjątkowego, niezależnie od tego, czy interesuje Cię hakowanie, walka, czy poruszanie się po światach pełnych moralnych dylematów – tak jak miało to miejsce w Night City. I nie martw się – niezależnie od tego, czy grasz na konsoli, czy na komputerze, wszystkie te tytuły są dostępne na Twoim ulubionym urządzeniu.

Jeśli więc jesteś gotowy, by ponownie zanurzyć się w przesiąkniętej neonami, dystopijnej przyszłości, oto 14 tytułów, które sprawią, że nie będziesz mógł oderwać się od ekranu, odkrywając alternatywne wersje jutra.

Platformy Rok wydania Twórca Nintendo Switch, konsola PlayStation, konsola Xbox Series, PC 2019 Gearbox

W przeciwieństwie do surowego realizmu Cyberpunk 2077, Borderlands 3 stawia na żywą estetykę komiksową, oferując szaloną przygodę pełną humoru, chaosu i absurdalnej ilości broni. Jako jedna z najbardziej chaotycznych gier z otwartym światem kładzie nacisk na dynamiczną walkę w stylu FPS, rozgrywkę kooperacyjną oraz rozwój postaci w stylu RPG, a także na unikalnych Łowców Skarbów, z których każdy dysponuje własnymi potężnymi umiejętnościami.

Eksploracja wielu planet sprawia, że rozgrywka nie traci na świeżości, a mechanika oparta na zdobywaniu łupów gwarantuje, że zawsze można wypróbować nową, absurdalnie potężną broń. Jeśli w „Cyberpunk 2077” chodzi przede wszystkim o głęboką fabułę i dystopijną przyszłość, to w „Borderlands 3” chodzi o wysadzanie wszystkiego w powietrze w jak najzabawniejszy sposób.

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Platformy Rok wydania Producent Konsola PlayStation, konsola Xbox Series, PC 2013 Eidos Montreal

Jako jedna z najlepszych gier RPG na rynku, Deus Ex: Rewolucja ludzka przedstawia dystopijną przyszłość ukształtowaną przez kontrolę korporacji i zaawansowaną cybernetykę. Wcielając się w Adama Jensena (silnie ulepszonego funkcjonariusza ochrony), trafiasz do świata moralnej niejednoznaczności, zmuszony do radzenia sobie ze spiskami, zdradami i dylematami etycznymi związanymi z ulepszaniem człowieka.

Ta gra kładzie nacisk na wybory gracza, pozwalając ci podchodzić do misji z wykorzystaniem skradania się, hakowania, dyplomacji lub otwartej walki. Podczas gdy Cyberpunk 2077 oferuje rozległy, skąpany w neonach krajobraz miejski i pełną adrenaliny akcję, Rewolucja ludzka zapewnia bardziej intymne, skłaniające do refleksji doświadczenie, w którym każda decyzja może zmienić bieg fabuły.

★ BEST THOUGHT-PROVOKING CYBERPUNK RPG Deus Ex: Human Revolution Zrób zakupy w serwisie Eneba

Platformy Rok wydania Producent Konsola PlayStation, konsola Xbox Series, Nintendo Switch, PC 2014 Szalone pomysły

Chociaż zarówno „Shadowrun: Dragonfall”, jak i „Cyberpunk 2077” eksplorują światy cyberpunkowe, oferują one zupełnie odmienne wrażenia. „Shadowrun: Dragonfall” to fantastyczna gra strategiczna osadzona w dystopijnym Berlinie, gdzie magia i technologia współistnieją obok siebie.

W przeciwieństwie do „Cyberpunk 2077”, który oferuje rozległy otwarty świat, „Shadowrun” skupia się na taktycznej, turowanej walce, w której gracz dowodzi zespołem różnorodnych postaci, z których każda posiada unikalne umiejętności i historię.

Fabuła gry jest wciągająca i w dużym stopniu zależy od twoich decyzji, a głęboki rozwój postaci oraz bogata historia sprawiają, że nie możesz się od niej oderwać.

Podczas gdy Cyberpunk 2077 zachwyca oszałamiającą grafiką i dynamicznymi pejzażami miejskimi, Shadowrun: Dragonfall jest ceniony za misterną fabułę i strategiczną głębię, co czyni go doskonałym wyborem dla graczy ceniących przemyślaną, taktyczną rozgrywkę połączoną ze znaczącymi wyborami fabularnymi.

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Platformy Rok wydania Producent Konsola PlayStation, konsola Xbox Series, Nintendo Switch, PC 2019 Obsidian Entertainment

Zarówno The Outer Worlds, jak i Cyberpunk 2077 oferują fascynujące wrażenia z gier RPG – jednak każda z nich ma unikalne podejście pod względem klimatu i nacisku na rozgrywkę. Akcja The Outer Worlds rozgrywa się w tętniącym życiem, retrofuturystycznym wszechświecie, w którym gracze eksplorują galaktykę znajdującą się pod kontrolą bezwzględnych korporacji. Gra kładzie duży nacisk na wybory gracza – pozwalając mu kształtować fabułę poprzez opcje dialogowe i decyzje, które prowadzą do wielu możliwych zakończeń.

Ta elastyczność narracyjna – łącząca epicką strzelankę FPS z mechaniką RPG – gwarantuje, że żadne dwa przejścia gry nie będą takie same. Gra znana jest również z humoru, ekscentrycznych postaci i wciągającego świata – co czyni ją doskonałym wyborem dla tych, którzy cenią sobie gry oparte na fabule.

Z kolei gra „Cyberpunk 2077” – stworzona przez CD Projekt Red – oferuje mroczniejsze, bardziej wciągające wizualnie doświadczenie w futurystycznej, dystopijnej scenerii. Chociaż obie gry poruszają tematykę korporacyjnej chciwości i fabuł kształtowanych przez gracza, to „The Outer Worlds” wyróżnia się dowcipem, barwną kreacją świata i lżejszym tonem. Z drugiej strony „Cyberpunk 2077” wyróżnia się oszałamiającą grafiką, złożonymi zadaniami i dogłębną eksploracją świata cyberpunkowego – oferując bardziej poważną i intensywną fabułę.

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Platformy Rok wydania Twórca Konsola PlayStation, konsola Xbox Series, PC 2015 Bethesda

Akcja tej gry toczy się w postapokaliptycznym Bostonie – gracze przemierzają rozległe pustkowia pełne zmutowanych stworzeń, bezlitosnych rabusiów i frakcji o złożonej moralności. Chociaż główna fabuła skupia się na poszukiwaniach porwanego syna przez głównego bohatera po wyjściu z Krypty, prawdziwą atrakcją są eksploracja, budowanie baz i rzemiosło.

W porównaniu z grą „Cyberpunk 2077”, która oferuje gęsto zabudowaną przestrzeń miejską z wielopoziomową zabudową i oświetlonymi neonami ulicami, „Fallout 4” przedstawia bardziej otwarty i opustoszały świat, kładąc nacisk na przetrwanie oraz osady tworzone przez graczy.

Choć nie jest powszechnie uznawana za najlepszą grę z serii „Fallout” pod względem fabuły, oferuje jedne z najbardziej satysfakcjonujących walk w całej serii. Legendarne bronie wprowadzają unikalną mechanikę – pozwalając graczom niszczyć wrogów w kreatywny sposób. Przede wszystkim jednak nacisk na swobodę gracza i możliwości personalizacji sprawia, że „Fallout 4” jest tytułem wyróżniającym się w gatunku gier RPG z otwartym światem.

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Platformy Rok wydania Producent Konsola PlayStation, PC 2020 Guerrilla Games

Zarówno „Horizon Zero Dawn”, jak i „Cyberpunk 2077” zapewniają oszałamiające wizualnie wrażenia z gier RPG z otwartym światem, ale każda z nich oferuje inne podejście do tego gatunku. „Horizon Zero Dawn” to świetna gra fabularna, która przenosi graczy do postapokaliptycznego świata, w którym natura odzyskała kontrolę nad ziemią, a dziką przyrodę dominują ogromne robotyczne stworzenia.

Wcielasz się w rolę Aloy – niezwykle utalentowanej łowczyni, która odkrywa tajemnice swojej przeszłości, walcząc zarówno z mechanicznymi bestiami, jak i wrogimi frakcjami ludzkimi. Dzięki płynnej walce, bogatej fabule oraz dodatkowej zawartości zawartej w edycji Wydanie kompletne gra oferuje wciągającą podróż przez zapierający dech w piersiach świat. Natomiast Cyberpunk 2077 zamienia bujne krajobrazy na skąpane w świetle neonów rozległe Night City – metropolię pełną przestępczości, cybernetycznych ulepszeń, intryg i zaawansowanej technologicznie wojny.

Zamiast precyzji Aloy w posługiwaniu się łukiem i włócznią, Cyberpunk daje graczom pełną kontrolę nad V – najemnikiem, którego można dostosować do własnych potrzeb i który może być cybernetycznym hakerem, specjalistą od walki wręcz lub rewolwerowcem. Podczas gdy Horizon Zero Dawn skupia się na przetrwaniu i odkrywaniu zaginionej cywilizacji, Cyberpunk 2077 stawia na swobodę gracza, rozgałęzione fabuły i futurystyczne ulepszenia ciała.

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Platformy Rok wydania Producent Konsola PlayStation, PC 2013 Square Enix

Podobnie jak inne znakomite gry z serii „Final Fantasy”, ta pozycja zapewnia niezapomniane wrażenia z gry RPG. Akcja rozgrywa się w inspirowanym Cyberpunkiem świecie Midgaru, gdzie chciwość korporacji i ekoterroryzm kształtują porywającą fabułę. Gracze wcielają się w kultowe postacie, takie jak Cloud, Tifa i Barret, biorąc udział w ekscytujących bitwach łączących akcję w czasie rzeczywistym z mechaniką strategiczną.

Podczas gdy Cyberpunk 2077 oferuje swobodne podejście do swojej futurystycznej scenerii, Final Fantasy VII przedstawia bardziej ustrukturyzowaną, opartą na fabule przygodę, bogatą w emocjonalną głębię, rozwój postaci i kinowe momenty.

Obie gry poruszają tematykę buntu przeciwko opresyjnym siłom, ale „Final Fantasy VII” opiera się na elementach fantasy, podczas gdy „Cyberpunk 2077” osadzony jest w zaawansowanej technologicznie, dystopijnej rzeczywistości. Niezależnie od tego, czy pociąga cię głęboka fabuła, czy dynamiczna walka, „Final Fantasy VII” pozostaje ponadczasowym arcydziełem, które nieustannie fascynuje graczy z różnych pokoleń.

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Platformy Rok wydania Producent Konsola PlayStation, konsola Xbox Series, PC 2019 4A Games

Ta gra to wciągająca strzelanka z perspektywy pierwszej osoby, której akcja toczy się w postapokaliptycznej Rosji – śledzimy losy Artyoma i jego ekipy, przemierzających surowe pustkowia w poszukiwaniu nowego domu. Ta wciągająca gra survivalowa w mistrzowski sposób łączy mechanikę przetrwania – zarządzanie zasobami – z klimatyczną fabułą, tworząc wciągającą podróż przez opustoszałe krajobrazy pełne niebezpieczeństw.

Dzięki połączeniu środowisk liniowych i otwartego świata każde spotkanie jest pełne napięcia, a każda kula ma znaczenie – zwłaszcza gdy po raz setny słyszysz „Artyom!”.

Podczas gdy Cyberpunk 2077 skupia się na zaawansowanych technologicznie aglomeracjach miejskich i wyborach gracza – Metro Exodus stawia na surowe, oparte na przetrwaniu doświadczenie, w którym tworzysz broń, zbierasz zasoby i walczysz o każdy oddech w brutalnym, bezlitosnym świecie. Jeśli wolisz bardziej realistyczną, pełną napięcia przygodę od chaosu w blasku neonów – „Metro Exodus” to pozycja obowiązkowa.

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Platformy Rok wydania Producent Konsola PlayStation, konsola Xbox Series, PC 2020 Ubisoft Toronto

Ta gra wydaje się być pomostem między naszą teraźniejszością a cyberpunkową przyszłością z „Cyberpunk 2077” – obie eksplorują społeczeństwa oparte na technologii, ale z różnych perspektyw. Akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w dystopijnym Londynie poddanym opresyjnemu nadzorowi – w grze Legion gracze mogą rekrutować i kontrolować dowolną postać niezależną w mieście, od ulicznych artystów po profesjonalnych zabójców. Ta wyjątkowa mechanika zapewnia różnorodność i nieprzewidywalność, dzięki czemu każda rozgrywka wydaje się świeża.

Podczas gdy „Cyberpunk 2077” przedstawia głęboko osobistą historię V, „Watch Dogs: Legion” stawia na zbiorowy opór, pozwalając graczom budować własny ruch rebeliantów. Gra kładzie duży nacisk na skradanie się, hakowanie i kreatywne rozwiązywanie problemów, podczas gdy „Cyberpunk 2077” skupia się bardziej na rozwoju postaci w stylu RPG i walce z perspektywy pierwszej osoby. Jeśli lubisz gry z otwartym światem, w których technologia jest zarówno twoją bronią, jak i największym zagrożeniem – Legion to idealny wybór.

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Platformy Rok wydania Twórca Konsola PlayStation, konsola Xbox Series, PC 2023 Nightdive Studios

Ta wciągająca gra RPG akcji przenosi graczy na pokład stacji kosmicznej opanowanej przez zbuntowaną sztuczną inteligencję SHODAN, jednego z najbardziej kultowych złoczyńców w historii gier. Ten klasyk Cyberpunku kładzie nacisk na eksplorację, zarządzanie zasobami oraz strategiczne rozwiązywanie problemów, zmuszając graczy do krytycznego myślenia podczas poruszania się po pełnym napięcia, klimatycznym świecie.

W przeciwieństwie do gier Cyberpunkowych bardziej zorientowanych na akcję – System Shock mocno opiera się na elementach survival horroru – dzięki czemu każde spotkanie wydaje się mieć ogromną stawkę.

Podczas gdy Cyberpunk 2077 wyróżnia się kinową narracją i progresją RPG – w System Shock chodzi przede wszystkim o spontaniczną rozgrywkę i opowiadanie historii poprzez otoczenie. Jego wpływ jest niezaprzeczalny – położył podwaliny pod legendarne tytuły, takie jak Bioshock, Deus Ex i Dead Space. Jeśli szukasz cyberpunkowej przygody, która sprawdzi zarówno twój refleks, jak i intelekt – „System Shock” to pozycja obowiązkowa.

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Platformy Rok wydania Producent Konsola PlayStation, konsola Xbox Series, Nintendo Switch, PC 2017 Platinum Games

Ta niesamowita gra walki opowiada o androidach 2B, 9S i A2, którzy walczą z obcymi maszynami w niesamowicie pięknym, postapokaliptycznym świecie. To, co wyróżnia tę grę, to płynna walka, głębokie motywy filozoficzne oraz liczne zakończenia, które podważają postrzeganie przez graczy narracji i dokonywanych wyborów.

Każde przejście gry odkrywa nowe warstwy jej zawiłej fabuły – co sprawia, że jest to jedno z najbardziej poruszających emocjonalnie doświadczeń w świecie gier.

Podczas gdy „Cyberpunk 2077” wyróżnia się wizualną immersją i głębią otwartego świata, „NieR: Automata” zachwyca dynamiczną walką, zmieniającą się mechaniką rozgrywki oraz niezapomnianą ścieżką dźwiękową. To gra, która pozostaje w pamięci na długo po wyświetleniu napisów końcowych, oferując głęboką i skłaniającą do refleksji podróż, niepodobną do niczego innego w tym gatunku.

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Platformy Rok wydania Twórca Konsola PlayStation, konsola Xbox Series, PC 2023 Teyon

Ta niesamowita gra przygodowa to świeże spojrzenie na motyw Cyberpunku – jest to strzelanka z perspektywy pierwszej osoby, której akcja toczy się w surowym, ogarniętym przestępczością Detroit. Wcielasz się w rolę RoboCopa, kultowego cyborga-stróża prawa, który zmierzy się z gangami ulicznymi, motocyklistami i najemnikami, uzbrojony w swój charakterystyczny pistolet Auto-9 i kierując się niezachwianym poczuciem sprawiedliwości.

Zgodnie z filmem gra oferuje przesadną akcję, wciągające elementy symulacji oraz ten powolny, niepowstrzymany ruch, który sprawia, że czujesz się jak siła niezniszczalna.

Podczas gdy Cyberpunk 2077 kładzie nacisk na wybory gracza i eksplorację otwartego świata – RoboCop: Miasto zbuntowanych oferuje bardziej bezpośrednią, pełną adrenaliny fantazję o potędze. To nostalgiczne, a jednocześnie świeże doświadczenie, które pozwala ci oczyścić ulice z brutalną skutecznością – jednym celnym strzałem w głowę za drugim.

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Platformy Rok wydania Twórca Konsola Xbox Series, PC 2023 Bethesda

Akcja tej gry toczy się w świecie science fiction, w którym ludzkość rozprzestrzeniła się na jednej z największych map w historii gier wideo. Mogę eksplorować różnorodne, często opuszczone planety, brać udział w kosmicznych bitwach (gdy mam szczęście) oraz dostosowywać do własnych potrzeb moje własne statki.

Przede wszystkim Starfield wyróżnia się naciskiem na eksplorację, rzemiosło oraz bogato dopracowany świat pełen różnych frakcji i rozbudowanej fabuły. Fabuła opowiada o wyprawie głównego bohatera, który poszukuje starożytnych artefaktów, jednocześnie zmagając się z intrygami politycznymi.

W przeciwieństwie do Cyberpunk 2077, Starfield oferuje bardziej otwartą rozgrywkę w stylu sandbox. Gra spodoba się graczom, którzy cenią sobie swobodę odkrywania rozległych, skrupulatnie dopracowanych światów i zanurzania się w kosmicznych przygodach. Jeśli nie możesz się doczekać, by zostawić Ziemię za sobą i zagubić się wśród gwiazd, to właśnie ta gra zabierze cię daleko poza oświetlone neonami ulice.

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14. Atomic Heart

Platformy Rok wydania Twórca Konsola PlayStation, konsola Xbox Series, PC 2023 Mundfish

Ta gra, będąca połączeniem strzelanki FPS i skomplikowanej gry logicznej, osadzona jest w alternatywnej rzeczywistości Związku Radzieckiego, gdzie zaawansowana technologia wymknęła się spod kontroli, a jej retrofuturystyczna estetyka przywodzi na myśl takie tytuły jak BioShock i System Shock.

Poruszając się po tym pokręconym świecie, mierzyłem się z biomechanicznymi, groźnymi przeciwnikami, jednocześnie odkrywając tajemnice przyszłego Związku Radzieckiego, który poszedł w złym kierunku. Atmosfera jest gęsta, a fabuła ujawnia mroczne sekrety tej alternatywnej rzeczywistości.

To, co wyróżnia „Atomic Heart”, to wyjątkowa sceneria, nowatorska mechanika walki oraz fascynująco zbudowany świat. Podobnie jak inne gry RPG, „Atomic Heart” zapewnia wciągające doświadczenie, szczególnie dla fanów motywów retrofuturystycznych i gier typu immersive sim. Jeśli szukasz ekscytującej przygody w dziwacznym, alternatywnym wszechświecie, „Atomic Heart” oferuje właśnie to.

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Często zadawane pytania

Czy są jakieś gry równie dobre jak „Cyberpunk”? Oczywiście! Chociaż Cyberpunk 2077 zapewnia niesamowite wrażenia z gry RPG w otwartym świecie, istnieje mnóstwo innych gier o tematyce cyberpunkowej, które oferują wciągające historie, fascynujące światy i ekscytującą rozgrywkę.

Tytuły takie jak Deus Ex: Rewolucja ludzka, The Outer Worlds i Shadowrun: Dragonfall zapewniają bogate, futurystyczne wrażenia, w które warto się zanurzyć. Co jest lepsze: GTA 5 czy Cyberpunk 2077? To zależy od tego, czego szukasz. GTA 5 oferuje rozległy, otwarty świat przestępczy z prężnym trybem wieloosobowym, podczas gdy Cyberpunk 2077 skupia się na rozbudowanej rozgrywce RPG osadzonej w oświetlonej neonami dystopii.

Jeśli wolisz głęboką, fabularną rozgrywkę z mechaniką RPG, wybierz „Cyberpunk 2077”. Jeśli chcesz chaotycznej zabawy w trybie wieloosobowym online, lepszym wyborem będzie „GTA 5”. Co jest lepsze: „Elden Ring” czy „Cyberpunk”? Obie gry są fantastyczne, ale skierowane są do różnych odbiorców. Elden Ring to wymagająca gra RPG akcji z otwartym światem, bogatą fabułą i brutalną walką, podczas gdy Cyberpunk 2077 kładzie większy nacisk na opowiadanie historii, wybory postaci i futurystyczną strzelaninę.

Jeśli lubisz poziom trudności i eksplorację w stylu gier z serii Souls, wybierz Elden Ring. Jeśli wolisz wciągającą fabułę z cybernetycznymi ulepszeniami, postaw na Cyberpunk 2077. Która gra jest lepsza: „Cyberpunk 2077” czy „The Witcher 3”? Obie gry to arcydzieła studia CD Projekt Red, ale oferują różne wrażenia. The Witcher 3 to mroczna gra RPG osadzona w świecie fantasy, z jedną z najlepszych fabuł w historii gier, podczas gdy Cyberpunk 2077 przedstawia zaawansowany technologicznie, dystopijny świat z większą ilością akcji z perspektywy pierwszej osoby i większym wyborem dla gracza.

Jeśli kochasz średniowieczną fantazję i głęboką fabułę, wybierz „The Witcher 3”. Jeśli natomiast ekscytuje Cię futurystyczny świat z hakowaniem, ulepszeniami cybernetycznymi i intensywnymi strzelaninami, „Cyberpunk 2077” to najlepszy wybór.

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