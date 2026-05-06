Os 14 melhores jogos parecidos com o Cyberpunk 2077 em 2026

Os melhores jogos parecidos com o Cyberpunk 2077 mergulham-te em cidades iluminadas por néon – futuros distópicos – e sociedades repletas de tecnologia, onde os aprimoramentos cibernéticos e a corrupção corporativa moldam o mundo. Se este título icónico te cativou com a sua narrativa profunda e o seu cenário futurista – vais adorar, porque há imensos outros jogos que exploram temas semelhantes de rebelião, tecnologia e sobrevivência num mundo de alta tecnologia.

A tecnologia continua a evoluir – e o mesmo acontece com a forma como vivemos os mundos digitais. Desde as ruas repletas de crime de Night City, em Cyberpunk 2077, até às paisagens cheias de Androids de NieR: Automata, os jogos cyberpunk oferecem visões únicas do futuro – cada uma repleta de ação emocionante e narrativas envolventes.

Embora «Cyberpunk» seja tanto este jogo como todo um género – representando mais do que apenas um nome –, é uma janela para um mundo onde a humanidade e as máquinas se chocam. Se estás pronto para mergulhar em mais aventuras de alta tecnologia – aqui estão os melhores jogos semelhantes a «Cyberpunk 2077» para te manter ligado!

As nossas melhores escolhas de jogos semelhantes ao Cyberpunk 2077

A partir de agora, vais encontrar as melhores opções de jogos para jogares nos teus dispositivos. De facto, o tema Cyberpunk, em constante crescimento, traz sempre novas formas de vivenciar o que pode ser o futuro próximo. Por exemplo, vais encontrar elementos como:

1 Borderlands 3 2019 É um jogo de tiro caótico e repleto de saques, onde abres caminho a tiros por um deserto de ficção científica sem lei e banhado em néon, com um arsenal de armas ridiculamente poderosas. Buy now 2 Deus Ex: Human Revolution 2013 Um RPG repleto de conspirações, onde te esgueiras, hackeias ou dás porrada para abrires caminho num mundo que adora mesmo, mesmo os aprimoramentos cibernéticos. Buy now 3 Shadowrun: Dragonfall 2014 Um RPG tático que mistura Cyberpunk com fantasia, onde hackers, elfos e a ganância corporativa se chocam numa Berlim iluminada por néons que é tudo menos aborrecida. Buy now

Como já deves ter percebido, estas opções partilham aquele tema tão adorado que ficamos a desejar depois de experimentares o Cyberpunk 2077. Se quiseres saber mais sobre estes e outros títulos de destaque, continua a ler!

Os 14 melhores jogos semelhantes ao Cyberpunk 2077

Se adoraste o caos futurista e repleto de tecnologia do Cyberpunk 2077 – vais adorar isto! Esta lista reúne os melhores jogos que têm um ambiente parecido – mundos de alta tecnologia, histórias cruas e um pouco de caos à mistura.

Cada um destes jogos traz algo único, quer gostes de hacking, combate ou de navegar por mundos moralmente complexos – tal como fizeste em Night City. E não te preocupes: quer sejas jogador de consola ou de PC, todas estas sugestões estão prontas para o teu dispositivo de jogo preferido.

Então, se estás pronto para voltar a mergulhar nesse futuro distópico banhado em néon, aqui estão 14 títulos que vão manter-te colado ao ecrã, a explorar versões alternativas do amanhã.

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Nintendo Switch, Consola PlayStation, Consola Xbox Series, PC 2019 Gearbox

Ao contrário do realismo cru do Cyberpunk 2077, o Borderlands 3 adota uma estética vibrante de banda desenhada, proporcionando uma aventura exagerada cheia de humor, caos e uma quantidade absurda de armas. Sendo um dos jogos de mundo aberto mais caóticos, destaca-se pelo combate FPS em ritmo acelerado, pelo modo cooperativo e pela progressão de RPG, com Caçadores do Cofre únicos, cada um com as suas próprias habilidades poderosas.

A exploração por vários planetas mantém a ação sempre nova, enquanto a jogabilidade centrada no saque garante que há sempre uma arma nova e ridiculamente poderosa para experimentares. Se o Cyberpunk 2077 se centra numa narrativa profunda e num futuro distópico, o Borderlands 3 tem tudo a ver com fazer tudo voar pelos ares da forma mais divertida possível.

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Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Consola PlayStation, Consola Xbox Series, PC 2013 Eidos Montreal

Como um dos melhores jogos de RPG do mercado, o Deus Ex: Human Revolution explora um futuro distópico moldado pelo controlo corporativo e pela cibernética avançada. No papel de Adam Jensen (um agente de segurança altamente melhorado), és lançado num mundo de ambiguidade moral, obrigado a lidar com conspirações, traições e os dilemas éticos da melhoria humana.

Este jogo aposta nas escolhas do jogador, permitindo-te abordar as missões com furtividade, pirataria informática, diplomacia ou combate total. Enquanto o Cyberpunk 2077 apresenta uma vasta paisagem urbana banhada em néon e ação a mil, o Human Revolution oferece uma experiência mais íntima e instigante, onde cada decisão pode alterar o rumo da história.

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Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Consola PlayStation, Consola Xbox Series, Nintendo Switch, PC 2014 Ideias malucas

Embora tanto o Shadowrun: Dragonfall como o Cyberpunk 2077 explorem mundos cyberpunk, oferecem experiências muito diferentes. O Shadowrun: Dragonfall é um fantástico jogo de estratégia que se passa numa Berlim distópica, onde a magia e a tecnologia coexistem.

Ao contrário do Cyberpunk 2077, que oferece um mundo aberto imenso, o Shadowrun foca-se no combate tático por turnos, onde lideras uma equipa de personagens diversificadas, cada uma com as suas próprias habilidades e histórias únicas.

A narrativa do jogo é envolvente e fortemente influenciada pelas tuas decisões, com um desenvolvimento profundo das personagens e uma história rica que te mantém preso ao jogo.

Enquanto o Cyberpunk 2077 brilha com os seus visuais deslumbrantes e paisagens urbanas dinâmicas, o Shadowrun: Dragonfall é aclamado pela sua narrativa intricada e profundidade estratégica, tornando-o uma excelente escolha para jogadores que gostam de uma jogabilidade tática e ponderada, combinada com escolhas narrativas significativas.

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Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Consola PlayStation, Consola Xbox Series, Nintendo Switch, PC 2019 Obsidian Entertainment

Tanto «The Outer Worlds» como «Cyberpunk 2077» oferecem experiências de RPG cativantes – mas cada jogo tem uma abordagem única em termos de tom e foco na jogabilidade. O The Outer Worlds passa-se num universo vibrante e retrofuturista – onde os jogadores exploram uma galáxia sob o controlo de corporações implacáveis. O jogo dá grande ênfase às escolhas do jogador – permitindo-te moldar a história através de opções de diálogo e decisões que levam a vários finais possíveis.

Esta flexibilidade narrativa – que combina um jogo FPS épico com mecânicas de RPG – garante que não há duas jogadas iguais. O jogo também é conhecido pelo seu humor, personagens excêntricas e construção de mundo envolvente – o que o torna uma escolha de destaque para quem aprecia jogos centrados na narrativa.

Em contrapartida, o Cyberpunk 2077 – desenvolvido pela CD Projekt Red – oferece uma experiência mais sombria e visualmente envolvente, com um cenário futurista e distópico. Embora ambos os jogos partilhem temas como a ganância corporativa e narrativas orientadas pelo jogador, o The Outer Worlds destaca-se pelo seu humor, pela construção vibrante do mundo e por um tom mais descontraído. Por outro lado, o Cyberpunk 2077 destaca-se pelos seus gráficos impressionantes, missões complexas e exploração profunda de um mundo cyberpunk – oferecendo um enredo mais sério e intenso.

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Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Consola PlayStation, Consola Xbox Series, PC 2015 Bethesda

Este jogo passa-se numa Boston pós-apocalíptica – onde os jogadores percorrem um vasto deserto cheio de criaturas mutantes, saqueadores implacáveis e facções com moral complexa. Embora a história principal gire em torno da busca do protagonista pelo seu filho raptado depois de sair do Vault, o verdadeiro atrativo está na exploração, na construção de bases e na criação de itens.

Em comparação com o Cyberpunk 2077, que oferece uma densa área urbana com verticalidade e ruas iluminadas por néon, o Fallout 4 apresenta um mundo mais aberto e desolado, com ênfase na sobrevivência e em povoações criadas pelos jogadores.

Embora não seja geralmente considerado o melhor jogo da série Fallout em termos de narrativa, oferece alguns dos combates mais gratificantes da série. As armas lendárias trazem mecânicas únicas – permitindo aos jogadores aniquilar os inimigos de formas criativas. Acima de tudo, a ênfase na liberdade do jogador e na personalização faz do Fallout 4 um título de destaque no género dos RPG de mundo aberto.

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Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Consola PlayStation, PC 2020 Guerrilla Games

Tanto o Horizon Zero Dawn como o Cyberpunk 2077 oferecem experiências de RPG de mundo aberto visualmente deslumbrantes, mas cada um apresenta uma abordagem distinta ao género. Sobre o Horizon Zero Dawn é um jogo com uma história fantástica que transporta os jogadores para um mundo pós-apocalíptico onde a natureza recuperou o território e enormes criaturas robóticas dominam a selva.

Jogas na pele da Aloy – uma caçadora super habilidosa que vai desvendando os mistérios do seu passado enquanto luta contra feras mecânicas e facções humanas hostis. Com combate fluido, um universo narrativo profundo e a Edição Completa a trazer conteúdo extra, o jogo oferece uma viagem cativante pelo seu mundo de tirar o fôlego. Em contraste, o Cyberpunk 2077 troca as paisagens exuberantes pela expansão urbana banhada em néon de Night City – uma metrópole assolada pelo crime, repleta de melhorias cibernéticas, intrigas e guerra de alta tecnologia.

Em vez da precisão da Aloy com o arco e a lança, o Cyberpunk dá aos jogadores controlo total sobre o V, um mercenário personalizável que pode ser um hacker cibernético, um lutador corpo a corpo ou um pistoleiro. Enquanto o Horizon Zero Dawn se centra na sobrevivência e na descoberta de uma civilização perdida, o Cyberpunk 2077 aposta na liberdade do jogador, em narrativas ramificadas e em melhorias corporais futuristas.

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Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Consola PlayStation, PC 2013 Square Enix

Tal como outros jogos notáveis da série Final Fantasy, este título proporciona uma experiência de RPG inesquecível. Passa-se no mundo de Midgar, inspirado no Cyberpunk, onde a ganância corporativa e o ecoterrorismo moldam uma narrativa cativante. Os jogadores controlam personagens icónicas como o Cloud, a Tifa e o Barret, participando em batalhas emocionantes que combinam ação em tempo real com mecânicas estratégicas.

Enquanto o Cyberpunk 2077 oferece uma abordagem aberta ao seu cenário futurista, o Final Fantasy VII apresenta uma aventura mais estruturada e centrada na história, rica em profundidade emocional, desenvolvimento das personagens e momentos cinematográficos.

Ambos os jogos exploram temas de rebelião contra forças opressoras, mas o Final Fantasy VII inclina-se para elementos de fantasia, enquanto o Cyberpunk 2077 assenta numa realidade distópica e de alta tecnologia. Quer te sintas atraído por uma narrativa profunda ou por combates em ritmo acelerado, o Final Fantasy VII continua a ser uma obra-prima intemporal que cativa jogadores de todas as gerações.

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Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Consola PlayStation, Consola Xbox Series, PC 2019 4A Games

Este jogo é um emocionante shooter na primeira pessoa que se passa numa Rússia pós-apocalíptica – acompanhando o Artyom e o seu grupo enquanto atravessam as terras devastadas em busca de um novo lar. Este envolvente jogo de sobrevivência combina com mestria mecânicas de sobrevivência – gestão de recursos – e uma narrativa atmosférica, criando uma viagem imersiva por paisagens desoladas e cheias de perigo.

Com uma mistura de ambientes lineares e de mundo aberto – cada encontro é tenso e cada bala conta –, especialmente quando ouves «Artyom!» pela centésima vez.

Enquanto o Cyberpunk 2077 se concentra na expansão urbana de alta tecnologia e nas escolhas do jogador – o Metro Exodus aposta numa experiência crua e centrada na sobrevivência, onde crias armas – procuras recursos – e lutas por cada respiração num mundo brutal e implacável. Se preferes uma aventura mais realista e cheia de tensão em vez do caos iluminado por néon, o Metro Exodus é um jogo que não podes perder.

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Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Consola PlayStation, Consola Xbox Series, PC 2020 Ubisoft Toronto

Este jogo parece uma ponte entre o nosso presente e o futuro cyberpunk do Cyberpunk 2077 – ambos exploram sociedades impulsionadas pela tecnologia, mas com abordagens diferentes. Ambientado numa Londres distópica num futuro próximo, sob uma vigilância opressiva – o Legion permite aos jogadores recrutar e controlar qualquer NPC da cidade, desde artistas de rua a assassinos profissionais. Esta mecânica única traz variedade e imprevisibilidade – fazendo com que cada jogada pareça nova.

Enquanto o Cyberpunk 2077 apresenta uma história profundamente pessoal através do V, o Watch Dogs: Legion aposta na resistência coletiva, permitindo que os jogadores construam a sua própria rebelião. O jogo aposta fortemente na furtividade, na pirataria informática e na resolução criativa de problemas, enquanto o Cyberpunk 2077 se concentra mais na progressão de RPG e no combate na primeira pessoa. Se gostas de jogos de mundo aberto onde a tecnologia é tanto a tua arma como a tua maior ameaça – o Legion é a escolha perfeita.

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Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Consola PlayStation, Consola Xbox Series, PC 2023 Nightdive Studios

Este jogo de RPG de ação imersivo leva os jogadores a bordo de uma estação espacial dominada pela IA rebelde SHODAN, um dos vilões mais icónicos dos videojogos. Este clássico Cyberpunk dá ênfase à exploração, à gestão de recursos e à resolução estratégica de problemas, obrigando os jogadores a pensar de forma crítica enquanto navegam pelo seu mundo tenso e atmosférico.

Ao contrário de jogos Cyberpunk mais orientados para a ação, o System Shock aposta fortemente em elementos de survival horror, fazendo com que cada encontro pareça ter muito em jogo.

Enquanto o Cyberpunk 2077 se destaca na narrativa cinematográfica e na progressão de RPG, o System Shock centra-se na jogabilidade emergente e na narrativa ambiental. A sua influência é inegável, tendo lançado as bases para títulos lendários como o Bioshock, o Deus Ex e o Dead Space. Se procuras uma experiência Cyberpunk que desafie tanto os teus reflexos como o teu intelecto, o System Shock é um jogo que não podes perder.

★ BEST CLASSIC CYBERPUNK SURVIVAL-HORROR RPG System Shock Faz compras na Eneba

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Consola PlayStation, Consola Xbox Series, Nintendo Switch, PC 2017 Platinum Games

Este incrível jogo de luta acompanha os Androids 2B, 9S e A2 enquanto lutam contra máquinas alienígenas num mundo pós-apocalíptico de uma beleza assombrosa. O que distingue este jogo é o seu combate fluido, os temas filosóficos profundos e os múltiplos finais que desafiam a forma como os jogadores encaram a narrativa e as escolhas.

Cada vez que jogas, descobres novas camadas da sua narrativa complexa – o que faz dele uma das experiências mais emocionantes do mundo dos jogos.

Enquanto o Cyberpunk 2077 se destaca pela imersão visual e pela profundidade do mundo aberto, o NieR: Automata brilha pelo seu combate dinâmico, pelas mecânicas de jogo variáveis e pela banda sonora inesquecível. É um jogo que fica na tua memória muito depois dos créditos terminarem, oferecendo uma viagem profunda e reflexiva, diferente de tudo o que já existiu no género.

★ BEST PHILOSOPHICAL ACTION RPG WITH EMOTIONAL IMPACT Nier: Automata Faz compras na Eneba

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Consola PlayStation, Consola Xbox Series, PC 2023 Teyon

Este fantástico jogo de aventura traz uma nova perspetiva ao tema Cyberpunk – é um jogo de tiro na primeira pessoa que se passa numa Detroit sombria e infestada de crime. Vais calçar as botas metálicas do RoboCop, o icónico ciborgue da lei, enquanto ele enfrenta gangues de rua, motoqueiros e mercenários com a sua emblemática pistola Auto-9 e o seu sentido de justiça inabalável.

Fiel ao filme, o jogo oferece ação exagerada, elementos de simulação imersiva e aquele movimento lento e imparável que te faz sentir como uma força indestrutível.

Enquanto o Cyberpunk 2077 dá ênfase às escolhas do jogador e à exploração de mundo aberto, o RoboCop: Rogue City oferece uma fantasia de poder mais direta e cheia de adrenalina. É uma experiência nostálgica, mas ao mesmo tempo nova, que te permite limpar as ruas com eficiência brutal – um tiro na cabeça bem dado de cada vez.

★ BEST CYBERPUNK POWER-FANTASY FPS ADVENTURE Robocop: Rogue City Faz compras na Eneba

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Consola Xbox Series, PC 2023 Bethesda

Este jogo passa-se num universo de ficção científica onde a humanidade se espalhou por um dos maiores mapas de videojogos de sempre. Posso explorar planetas diversos, muitas vezes desertos, participar em combates espaciais (quando tenho sorte) e personalizar as minhas próprias naves.

Acima de tudo, o Starfield destaca-se pela ênfase na exploração, na criação de itens e num universo ricamente detalhado, repleto de várias facções e de uma história profunda. A narrativa acompanha a missão do protagonista para descobrir artefactos antigos enquanto lida com intrigas políticas.

Ao contrário do Cyberpunk 2077, o Starfield oferece uma experiência mais aberta, ao estilo «sandbox». É ideal para jogadores que adoram a liberdade de explorar mundos vastos e meticulosamente criados e mergulhar em aventuras espaciais. Se estás ansioso por deixar a Terra para trás e perder-te entre as estrelas, este é o jogo que te vai levar para além das ruas iluminadas por néon.

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14. Atomic Heart

Plataformas Ano de lançamento Desenvolvedor Consola PlayStation, Consola Xbox Series, PC 2023 Mundfish

Esta mistura de jogo de tiro na primeira pessoa com um jogo de quebra-cabeças complexo passa-se numa União Soviética de história alternativa, onde a tecnologia avançada ficou fora de controlo, com uma estética retrofuturista que faz lembrar o BioShock e o System Shock.

Enquanto explorava este mundo distorcido, enfrentei inimigos biomecânicos e ameaçadores, ao mesmo tempo que desvendava os mistérios de uma União Soviética do futuro que deu para o torto. A atmosfera é densa, com a história a revelar segredos sombrios sobre esta realidade alternativa.

O que distingue o Atomic Heart é o seu cenário único, as mecânicas de combate inovadoras e a construção cativante do mundo. Tal como outros RPGs, o AH oferece uma experiência envolvente, especialmente para os fãs de temas retrofuturistas e de jogos de simulação imersiva. Se estás à procura de uma aventura emocionante num universo alternativo e bizarro, o Atomic Heart oferece exatamente isso.

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Perguntas frequentes

Há algum jogo tão bom como o Cyberpunk? Claro que sim! Embora o Cyberpunk 2077 ofereça uma experiência incrível de RPG de mundo aberto, há muitos outros jogos com temática cyberpunk que oferecem histórias cativantes, mundos envolventes e uma jogabilidade emocionante.

Títulos como o Deus Ex: Human Revolution, o The Outer Worlds e o Shadowrun: Dragonfall proporcionam experiências ricas e futuristas que vale a pena explorar. O que é melhor, o GTA 5 ou o Cyberpunk 2077? Depende do que procuras. O GTA 5 oferece um vasto mundo aberto de crime com um modo multijogador em grande, enquanto o Cyberpunk 2077 foca-se numa experiência de RPG complexa, ambientada numa distopia iluminada por néon.

Se preferes uma experiência profunda e centrada na história com mecânicas de RPG, opta pelo Cyberpunk 2077. Se queres diversão caótica com multijogador online, o GTA 5 é a melhor escolha. O que é melhor, o Elden Ring ou o Cyberpunk? Ambos os jogos são fantásticos, mas dirigem-se a públicos diferentes. O Elden Ring é um RPG de ação em mundo aberto desafiante, com um universo narrativo profundo e combate brutal, enquanto o Cyberpunk 2077 aposta mais na narrativa, nas escolhas das personagens e em tiroteios futuristas.

Se gostas da dificuldade e da exploração ao estilo «Souls», opta pelo Elden Ring. Se queres uma narrativa envolvente com melhorias cibernéticas, o Cyberpunk 2077 é a escolha certa. Qual é melhor, o Cyberpunk 2077 ou o The Witcher 3? Ambos são obras-primas da CD Projekt Red, mas oferecem experiências diferentes. The Witcher 3 é um RPG de fantasia sombria com uma das melhores narrativas dos videojogos, enquanto o Cyberpunk 2077 apresenta um mundo distópico de alta tecnologia com mais ação na primeira pessoa e liberdade de escolha para o jogador.

Se adoras fantasia medieval e uma narrativa profunda, opta por The Witcher 3. Se um mundo futurista com hacking, melhorias cibernéticas e tiroteios intensos te parece emocionante, o Cyberpunk 2077 é a tua melhor aposta.

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