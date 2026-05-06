Os 14 melhores jogos parecidos com o Cyberpunk 2077 em 2026
Os melhores jogos parecidos com o Cyberpunk 2077 mergulham-te em cidades iluminadas por néon – futuros distópicos – e sociedades repletas de tecnologia, onde os aprimoramentos cibernéticos e a corrupção corporativa moldam o mundo. Se este título icónico te cativou com a sua narrativa profunda e o seu cenário futurista – vais adorar, porque há imensos outros jogos que exploram temas semelhantes de rebelião, tecnologia e sobrevivência num mundo de alta tecnologia.
A tecnologia continua a evoluir – e o mesmo acontece com a forma como vivemos os mundos digitais. Desde as ruas repletas de crime de Night City, em Cyberpunk 2077, até às paisagens cheias de Androids de NieR: Automata, os jogos cyberpunk oferecem visões únicas do futuro – cada uma repleta de ação emocionante e narrativas envolventes.
Embora «Cyberpunk» seja tanto este jogo como todo um género – representando mais do que apenas um nome –, é uma janela para um mundo onde a humanidade e as máquinas se chocam. Se estás pronto para mergulhar em mais aventuras de alta tecnologia – aqui estão os melhores jogos semelhantes a «Cyberpunk 2077» para te manter ligado!
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As nossas melhores escolhas de jogos semelhantes ao Cyberpunk 2077
A partir de agora, vais encontrar as melhores opções de jogos para jogares nos teus dispositivos. De facto, o tema Cyberpunk, em constante crescimento, traz sempre novas formas de vivenciar o que pode ser o futuro próximo. Por exemplo, vais encontrar elementos como:
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Borderlands 3 2019É um jogo de tiro caótico e repleto de saques, onde abres caminho a tiros por um deserto de ficção científica sem lei e banhado em néon, com um arsenal de armas ridiculamente poderosas.
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Deus Ex: Human Revolution 2013Um RPG repleto de conspirações, onde te esgueiras, hackeias ou dás porrada para abrires caminho num mundo que adora mesmo, mesmo os aprimoramentos cibernéticos.
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Shadowrun: Dragonfall 2014Um RPG tático que mistura Cyberpunk com fantasia, onde hackers, elfos e a ganância corporativa se chocam numa Berlim iluminada por néons que é tudo menos aborrecida.
Como já deves ter percebido, estas opções partilham aquele tema tão adorado que ficamos a desejar depois de experimentares o Cyberpunk 2077. Se quiseres saber mais sobre estes e outros títulos de destaque, continua a ler!
Os 14 melhores jogos semelhantes ao Cyberpunk 2077
Se adoraste o caos futurista e repleto de tecnologia do Cyberpunk 2077 – vais adorar isto! Esta lista reúne os melhores jogos que têm um ambiente parecido – mundos de alta tecnologia, histórias cruas e um pouco de caos à mistura.
Cada um destes jogos traz algo único, quer gostes de hacking, combate ou de navegar por mundos moralmente complexos – tal como fizeste em Night City. E não te preocupes: quer sejas jogador de consola ou de PC, todas estas sugestões estão prontas para o teu dispositivo de jogo preferido.
Então, se estás pronto para voltar a mergulhar nesse futuro distópico banhado em néon, aqui estão 14 títulos que vão manter-te colado ao ecrã, a explorar versões alternativas do amanhã.
1. Borderlands 3
|Plataformas
|Ano de lançamento
|Desenvolvedor
|Nintendo Switch, Consola PlayStation, Consola Xbox Series, PC
|2019
|Gearbox
Ao contrário do realismo cru do Cyberpunk 2077, o Borderlands 3 adota uma estética vibrante de banda desenhada, proporcionando uma aventura exagerada cheia de humor, caos e uma quantidade absurda de armas. Sendo um dos jogos de mundo aberto mais caóticos, destaca-se pelo combate FPS em ritmo acelerado, pelo modo cooperativo e pela progressão de RPG, com Caçadores do Cofre únicos, cada um com as suas próprias habilidades poderosas.
A exploração por vários planetas mantém a ação sempre nova, enquanto a jogabilidade centrada no saque garante que há sempre uma arma nova e ridiculamente poderosa para experimentares. Se o Cyberpunk 2077 se centra numa narrativa profunda e num futuro distópico, o Borderlands 3 tem tudo a ver com fazer tudo voar pelos ares da forma mais divertida possível.
2. Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut
|Plataformas
|Ano de lançamento
|Desenvolvedor
|Consola PlayStation, Consola Xbox Series, PC
|2013
|Eidos Montreal
Como um dos melhores jogos de RPG do mercado, o Deus Ex: Human Revolution explora um futuro distópico moldado pelo controlo corporativo e pela cibernética avançada. No papel de Adam Jensen (um agente de segurança altamente melhorado), és lançado num mundo de ambiguidade moral, obrigado a lidar com conspirações, traições e os dilemas éticos da melhoria humana.
Este jogo aposta nas escolhas do jogador, permitindo-te abordar as missões com furtividade, pirataria informática, diplomacia ou combate total. Enquanto o Cyberpunk 2077 apresenta uma vasta paisagem urbana banhada em néon e ação a mil, o Human Revolution oferece uma experiência mais íntima e instigante, onde cada decisão pode alterar o rumo da história.
3. Shadowrun: Dragonfall
|Plataformas
|Ano de lançamento
|Desenvolvedor
|Consola PlayStation, Consola Xbox Series, Nintendo Switch, PC
|2014
|Ideias malucas
Embora tanto o Shadowrun: Dragonfall como o Cyberpunk 2077 explorem mundos cyberpunk, oferecem experiências muito diferentes. O Shadowrun: Dragonfall é um fantástico jogo de estratégia que se passa numa Berlim distópica, onde a magia e a tecnologia coexistem.
Ao contrário do Cyberpunk 2077, que oferece um mundo aberto imenso, o Shadowrun foca-se no combate tático por turnos, onde lideras uma equipa de personagens diversificadas, cada uma com as suas próprias habilidades e histórias únicas.
A narrativa do jogo é envolvente e fortemente influenciada pelas tuas decisões, com um desenvolvimento profundo das personagens e uma história rica que te mantém preso ao jogo.
Enquanto o Cyberpunk 2077 brilha com os seus visuais deslumbrantes e paisagens urbanas dinâmicas, o Shadowrun: Dragonfall é aclamado pela sua narrativa intricada e profundidade estratégica, tornando-o uma excelente escolha para jogadores que gostam de uma jogabilidade tática e ponderada, combinada com escolhas narrativas significativas.
4. The Outer Worlds
|Plataformas
|Ano de lançamento
|Desenvolvedor
|Consola PlayStation, Consola Xbox Series, Nintendo Switch, PC
|2019
|Obsidian Entertainment
Tanto «The Outer Worlds» como «Cyberpunk 2077» oferecem experiências de RPG cativantes – mas cada jogo tem uma abordagem única em termos de tom e foco na jogabilidade. O The Outer Worlds passa-se num universo vibrante e retrofuturista – onde os jogadores exploram uma galáxia sob o controlo de corporações implacáveis. O jogo dá grande ênfase às escolhas do jogador – permitindo-te moldar a história através de opções de diálogo e decisões que levam a vários finais possíveis.
Esta flexibilidade narrativa – que combina um jogo FPS épico com mecânicas de RPG – garante que não há duas jogadas iguais. O jogo também é conhecido pelo seu humor, personagens excêntricas e construção de mundo envolvente – o que o torna uma escolha de destaque para quem aprecia jogos centrados na narrativa.
Em contrapartida, o Cyberpunk 2077 – desenvolvido pela CD Projekt Red – oferece uma experiência mais sombria e visualmente envolvente, com um cenário futurista e distópico. Embora ambos os jogos partilhem temas como a ganância corporativa e narrativas orientadas pelo jogador, o The Outer Worlds destaca-se pelo seu humor, pela construção vibrante do mundo e por um tom mais descontraído. Por outro lado, o Cyberpunk 2077 destaca-se pelos seus gráficos impressionantes, missões complexas e exploração profunda de um mundo cyberpunk – oferecendo um enredo mais sério e intenso.
5. Fallout 4
|Plataformas
|Ano de lançamento
|Desenvolvedor
|Consola PlayStation, Consola Xbox Series, PC
|2015
|Bethesda
Este jogo passa-se numa Boston pós-apocalíptica – onde os jogadores percorrem um vasto deserto cheio de criaturas mutantes, saqueadores implacáveis e facções com moral complexa. Embora a história principal gire em torno da busca do protagonista pelo seu filho raptado depois de sair do Vault, o verdadeiro atrativo está na exploração, na construção de bases e na criação de itens.
Em comparação com o Cyberpunk 2077, que oferece uma densa área urbana com verticalidade e ruas iluminadas por néon, o Fallout 4 apresenta um mundo mais aberto e desolado, com ênfase na sobrevivência e em povoações criadas pelos jogadores.
Embora não seja geralmente considerado o melhor jogo da série Fallout em termos de narrativa, oferece alguns dos combates mais gratificantes da série. As armas lendárias trazem mecânicas únicas – permitindo aos jogadores aniquilar os inimigos de formas criativas. Acima de tudo, a ênfase na liberdade do jogador e na personalização faz do Fallout 4 um título de destaque no género dos RPG de mundo aberto.
6. Horizon Zero Dawn
|Plataformas
|Ano de lançamento
|Desenvolvedor
|Consola PlayStation, PC
|2020
|Guerrilla Games
Tanto o Horizon Zero Dawn como o Cyberpunk 2077 oferecem experiências de RPG de mundo aberto visualmente deslumbrantes, mas cada um apresenta uma abordagem distinta ao género. Sobre o Horizon Zero Dawn é um jogo com uma história fantástica que transporta os jogadores para um mundo pós-apocalíptico onde a natureza recuperou o território e enormes criaturas robóticas dominam a selva.
Jogas na pele da Aloy – uma caçadora super habilidosa que vai desvendando os mistérios do seu passado enquanto luta contra feras mecânicas e facções humanas hostis. Com combate fluido, um universo narrativo profundo e a Edição Completa a trazer conteúdo extra, o jogo oferece uma viagem cativante pelo seu mundo de tirar o fôlego. Em contraste, o Cyberpunk 2077 troca as paisagens exuberantes pela expansão urbana banhada em néon de Night City – uma metrópole assolada pelo crime, repleta de melhorias cibernéticas, intrigas e guerra de alta tecnologia.
Em vez da precisão da Aloy com o arco e a lança, o Cyberpunk dá aos jogadores controlo total sobre o V, um mercenário personalizável que pode ser um hacker cibernético, um lutador corpo a corpo ou um pistoleiro. Enquanto o Horizon Zero Dawn se centra na sobrevivência e na descoberta de uma civilização perdida, o Cyberpunk 2077 aposta na liberdade do jogador, em narrativas ramificadas e em melhorias corporais futuristas.
7. Final Fantasy VII
|Plataformas
|Ano de lançamento
|Desenvolvedor
|Consola PlayStation, PC
|2013
|Square Enix
Tal como outros jogos notáveis da série Final Fantasy, este título proporciona uma experiência de RPG inesquecível. Passa-se no mundo de Midgar, inspirado no Cyberpunk, onde a ganância corporativa e o ecoterrorismo moldam uma narrativa cativante. Os jogadores controlam personagens icónicas como o Cloud, a Tifa e o Barret, participando em batalhas emocionantes que combinam ação em tempo real com mecânicas estratégicas.
Enquanto o Cyberpunk 2077 oferece uma abordagem aberta ao seu cenário futurista, o Final Fantasy VII apresenta uma aventura mais estruturada e centrada na história, rica em profundidade emocional, desenvolvimento das personagens e momentos cinematográficos.
Ambos os jogos exploram temas de rebelião contra forças opressoras, mas o Final Fantasy VII inclina-se para elementos de fantasia, enquanto o Cyberpunk 2077 assenta numa realidade distópica e de alta tecnologia. Quer te sintas atraído por uma narrativa profunda ou por combates em ritmo acelerado, o Final Fantasy VII continua a ser uma obra-prima intemporal que cativa jogadores de todas as gerações.
8. Metro Exodus
|Plataformas
|Ano de lançamento
|Desenvolvedor
|Consola PlayStation, Consola Xbox Series, PC
|2019
|4A Games
Este jogo é um emocionante shooter na primeira pessoa que se passa numa Rússia pós-apocalíptica – acompanhando o Artyom e o seu grupo enquanto atravessam as terras devastadas em busca de um novo lar. Este envolvente jogo de sobrevivência combina com mestria mecânicas de sobrevivência – gestão de recursos – e uma narrativa atmosférica, criando uma viagem imersiva por paisagens desoladas e cheias de perigo.
Com uma mistura de ambientes lineares e de mundo aberto – cada encontro é tenso e cada bala conta –, especialmente quando ouves «Artyom!» pela centésima vez.
Enquanto o Cyberpunk 2077 se concentra na expansão urbana de alta tecnologia e nas escolhas do jogador – o Metro Exodus aposta numa experiência crua e centrada na sobrevivência, onde crias armas – procuras recursos – e lutas por cada respiração num mundo brutal e implacável. Se preferes uma aventura mais realista e cheia de tensão em vez do caos iluminado por néon, o Metro Exodus é um jogo que não podes perder.
9. Watch Dogs: Legion
|Plataformas
|Ano de lançamento
|Desenvolvedor
|Consola PlayStation, Consola Xbox Series, PC
|2020
|Ubisoft Toronto
Este jogo parece uma ponte entre o nosso presente e o futuro cyberpunk do Cyberpunk 2077 – ambos exploram sociedades impulsionadas pela tecnologia, mas com abordagens diferentes. Ambientado numa Londres distópica num futuro próximo, sob uma vigilância opressiva – o Legion permite aos jogadores recrutar e controlar qualquer NPC da cidade, desde artistas de rua a assassinos profissionais. Esta mecânica única traz variedade e imprevisibilidade – fazendo com que cada jogada pareça nova.
Enquanto o Cyberpunk 2077 apresenta uma história profundamente pessoal através do V, o Watch Dogs: Legion aposta na resistência coletiva, permitindo que os jogadores construam a sua própria rebelião. O jogo aposta fortemente na furtividade, na pirataria informática e na resolução criativa de problemas, enquanto o Cyberpunk 2077 se concentra mais na progressão de RPG e no combate na primeira pessoa. Se gostas de jogos de mundo aberto onde a tecnologia é tanto a tua arma como a tua maior ameaça – o Legion é a escolha perfeita.
10. System Shock
|Plataformas
|Ano de lançamento
|Desenvolvedor
|Consola PlayStation, Consola Xbox Series, PC
|2023
|Nightdive Studios
Este jogo de RPG de ação imersivo leva os jogadores a bordo de uma estação espacial dominada pela IA rebelde SHODAN, um dos vilões mais icónicos dos videojogos. Este clássico Cyberpunk dá ênfase à exploração, à gestão de recursos e à resolução estratégica de problemas, obrigando os jogadores a pensar de forma crítica enquanto navegam pelo seu mundo tenso e atmosférico.
Ao contrário de jogos Cyberpunk mais orientados para a ação, o System Shock aposta fortemente em elementos de survival horror, fazendo com que cada encontro pareça ter muito em jogo.
Enquanto o Cyberpunk 2077 se destaca na narrativa cinematográfica e na progressão de RPG, o System Shock centra-se na jogabilidade emergente e na narrativa ambiental. A sua influência é inegável, tendo lançado as bases para títulos lendários como o Bioshock, o Deus Ex e o Dead Space. Se procuras uma experiência Cyberpunk que desafie tanto os teus reflexos como o teu intelecto, o System Shock é um jogo que não podes perder.
11. Nier: Automata
|Plataformas
|Ano de lançamento
|Desenvolvedor
|Consola PlayStation, Consola Xbox Series, Nintendo Switch, PC
|2017
|Platinum Games
Este incrível jogo de luta acompanha os Androids 2B, 9S e A2 enquanto lutam contra máquinas alienígenas num mundo pós-apocalíptico de uma beleza assombrosa. O que distingue este jogo é o seu combate fluido, os temas filosóficos profundos e os múltiplos finais que desafiam a forma como os jogadores encaram a narrativa e as escolhas.
Cada vez que jogas, descobres novas camadas da sua narrativa complexa – o que faz dele uma das experiências mais emocionantes do mundo dos jogos.
Enquanto o Cyberpunk 2077 se destaca pela imersão visual e pela profundidade do mundo aberto, o NieR: Automata brilha pelo seu combate dinâmico, pelas mecânicas de jogo variáveis e pela banda sonora inesquecível. É um jogo que fica na tua memória muito depois dos créditos terminarem, oferecendo uma viagem profunda e reflexiva, diferente de tudo o que já existiu no género.
12. Robocop: Cidade Rebelde
|Plataformas
|Ano de lançamento
|Desenvolvedor
|Consola PlayStation, Consola Xbox Series, PC
|2023
|Teyon
Este fantástico jogo de aventura traz uma nova perspetiva ao tema Cyberpunk – é um jogo de tiro na primeira pessoa que se passa numa Detroit sombria e infestada de crime. Vais calçar as botas metálicas do RoboCop, o icónico ciborgue da lei, enquanto ele enfrenta gangues de rua, motoqueiros e mercenários com a sua emblemática pistola Auto-9 e o seu sentido de justiça inabalável.
Fiel ao filme, o jogo oferece ação exagerada, elementos de simulação imersiva e aquele movimento lento e imparável que te faz sentir como uma força indestrutível.
Enquanto o Cyberpunk 2077 dá ênfase às escolhas do jogador e à exploração de mundo aberto, o RoboCop: Rogue City oferece uma fantasia de poder mais direta e cheia de adrenalina. É uma experiência nostálgica, mas ao mesmo tempo nova, que te permite limpar as ruas com eficiência brutal – um tiro na cabeça bem dado de cada vez.
13. Starfield
|Plataformas
|Ano de lançamento
|Desenvolvedor
|Consola Xbox Series, PC
|2023
|Bethesda
Este jogo passa-se num universo de ficção científica onde a humanidade se espalhou por um dos maiores mapas de videojogos de sempre. Posso explorar planetas diversos, muitas vezes desertos, participar em combates espaciais (quando tenho sorte) e personalizar as minhas próprias naves.
Acima de tudo, o Starfield destaca-se pela ênfase na exploração, na criação de itens e num universo ricamente detalhado, repleto de várias facções e de uma história profunda. A narrativa acompanha a missão do protagonista para descobrir artefactos antigos enquanto lida com intrigas políticas.
Ao contrário do Cyberpunk 2077, o Starfield oferece uma experiência mais aberta, ao estilo «sandbox». É ideal para jogadores que adoram a liberdade de explorar mundos vastos e meticulosamente criados e mergulhar em aventuras espaciais. Se estás ansioso por deixar a Terra para trás e perder-te entre as estrelas, este é o jogo que te vai levar para além das ruas iluminadas por néon.
14. Atomic Heart
|Plataformas
|Ano de lançamento
|Desenvolvedor
|Consola PlayStation, Consola Xbox Series, PC
|2023
|Mundfish
Esta mistura de jogo de tiro na primeira pessoa com um jogo de quebra-cabeças complexo passa-se numa União Soviética de história alternativa, onde a tecnologia avançada ficou fora de controlo, com uma estética retrofuturista que faz lembrar o BioShock e o System Shock.
Enquanto explorava este mundo distorcido, enfrentei inimigos biomecânicos e ameaçadores, ao mesmo tempo que desvendava os mistérios de uma União Soviética do futuro que deu para o torto. A atmosfera é densa, com a história a revelar segredos sombrios sobre esta realidade alternativa.
O que distingue o Atomic Heart é o seu cenário único, as mecânicas de combate inovadoras e a construção cativante do mundo. Tal como outros RPGs, o AH oferece uma experiência envolvente, especialmente para os fãs de temas retrofuturistas e de jogos de simulação imersiva. Se estás à procura de uma aventura emocionante num universo alternativo e bizarro, o Atomic Heart oferece exatamente isso.
Perguntas frequentes
Claro que sim! Embora o Cyberpunk 2077 ofereça uma experiência incrível de RPG de mundo aberto, há muitos outros jogos com temática cyberpunk que oferecem histórias cativantes, mundos envolventes e uma jogabilidade emocionante.
Títulos como o Deus Ex: Human Revolution, o The Outer Worlds e o Shadowrun: Dragonfall proporcionam experiências ricas e futuristas que vale a pena explorar.
Depende do que procuras. O GTA 5 oferece um vasto mundo aberto de crime com um modo multijogador em grande, enquanto o Cyberpunk 2077 foca-se numa experiência de RPG complexa, ambientada numa distopia iluminada por néon.
Se preferes uma experiência profunda e centrada na história com mecânicas de RPG, opta pelo Cyberpunk 2077. Se queres diversão caótica com multijogador online, o GTA 5 é a melhor escolha.
Ambos os jogos são fantásticos, mas dirigem-se a públicos diferentes. O Elden Ring é um RPG de ação em mundo aberto desafiante, com um universo narrativo profundo e combate brutal, enquanto o Cyberpunk 2077 aposta mais na narrativa, nas escolhas das personagens e em tiroteios futuristas.
Se gostas da dificuldade e da exploração ao estilo «Souls», opta pelo Elden Ring. Se queres uma narrativa envolvente com melhorias cibernéticas, o Cyberpunk 2077 é a escolha certa.
Ambos são obras-primas da CD Projekt Red, mas oferecem experiências diferentes. The Witcher 3 é um RPG de fantasia sombria com uma das melhores narrativas dos videojogos, enquanto o Cyberpunk 2077 apresenta um mundo distópico de alta tecnologia com mais ação na primeira pessoa e liberdade de escolha para o jogador.
Se adoras fantasia medieval e uma narrativa profunda, opta por The Witcher 3. Se um mundo futurista com hacking, melhorias cibernéticas e tiroteios intensos te parece emocionante, o Cyberpunk 2077 é a tua melhor aposta.