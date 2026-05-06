Les 14 meilleurs jeux similaires à Cyberpunk 2077 en 2026

Les meilleurs jeux dans la veine de Cyberpunk 2077 vous plongent dans des villes baignées de néons – des futurs dystopiques – et des sociétés imprégnées de technologie, où les améliorations cybernétiques et la corruption des grandes entreprises façonnent le monde. Si ce titre emblématique vous a séduit par son scénario riche et son univers futuriste, vous allez vous régaler, car il existe de nombreux autres jeux qui explorent des thèmes similaires : la rébellion, la technologie et la survie dans un monde ultra-technologique.

La technologie ne cesse d’évoluer, tout comme la manière dont nous découvrons les mondes numériques. Des rues gangrenées par la criminalité de Night City dans Cyberpunk 2077 aux paysages peuplés d’Androids de NieR: Automata, les jeux Cyberpunk offrent des visions uniques de l’avenir, chacune regorgeant d’action palpitante et de récits immersifs.

Si « Cyberpunk » désigne à la fois ce jeu et tout un genre – c’est bien plus qu’un simple nom –, c’est une fenêtre ouverte sur un monde où l’humanité et les machines s’affrontent. Si vous êtes prêt à vous plonger dans d’autres aventures high-tech, voici les meilleurs jeux similaires à Cyberpunk 2077 pour vous tenir en haleine !

Notre sélection des meilleurs jeux similaires à Cyberpunk 2077

Désormais, vous trouverez les meilleures options de jeux à découvrir sur votre ou vos consoles. En effet, le thème Cyberpunk, en constante évolution, propose sans cesse de nouvelles façons d’explorer ce que pourrait être un futur proche. Vous y découvrirez par exemple des éléments tels que :

1 Borderlands 3 2019 Il s'agit d'un jeu de tir chaotique et regorgeant de butin, dans lequel vous vous frayez un chemin à coups de fusil à travers un désert de science-fiction sans loi et baigné de néons, à l'aide d'un arsenal d'armes ridiculement surpuissantes. Buy now 2 Deus Ex: Human Revolution 2013 Un jeu de rôle teinté de complots dans lequel vous devez vous faufiler, pirater ou vous frayer un chemin à coups de poing dans un monde qui adore, vraiment adore, les améliorations cybernétiques. Buy now 3 Shadowrun: Dragonfall 2014 Un RPG tactique mêlant Cyberpunk et fantasy, où hackers, elfes et cupidité des grandes entreprises s'affrontent dans un Berlin baigné de néons qui est tout sauf ennuyeux. Buy now

Comme vous pouvez déjà le constater, ces jeux partagent ce thème tant apprécié dont on raffole après avoir découvert Cyberpunk 2077. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces titres et d’autres jeux remarquables, poursuivez votre lecture !

Les 14 meilleurs jeux similaires à Cyberpunk 2077

Si vous avez adoré le chaos futuriste et high-tech de Cyberpunk 2077, vous allez vous régaler ! Cette liste rassemble les meilleurs jeux qui partagent la même ambiance : des univers high-tech, des histoires crues et une touche de chaos en prime.

Chacun de ces jeux apporte quelque chose d’unique, que vous soyez amateur de piratage, de combat ou d’exploration de mondes aux dilemmes moraux complexes – tout comme vous l’avez fait à Night City. Et ne vous inquiétez pas : que vous jouiez sur console ou sur PC, tous ces titres sont disponibles sur votre plateforme de jeu préférée.

Alors, si vous êtes prêt à replonger dans ce futur dystopique baigné de néons, voici 14 titres qui vous tiendront en haleine devant votre écran, à la découverte de versions alternatives de demain.

Plateformes Année de sortie Développeur Nintendo Switch, console PlayStation, console Xbox Series, PC 2019 Gearbox

Contrairement au réalisme cru de Cyberpunk 2077, Borderlands 3 adopte une esthétique de bande dessinée pleine de couleurs, proposant une aventure déjantée, pleine d’humour, de chaos et d’une quantité absurde d’armes à feu. Comptant parmi les jeux en monde ouvert les plus chaotiques, il met l’accent sur des combats FPS au rythme effréné, le jeu en coopération et la progression de type RPG, avec des « Vault Hunters » uniques, chacun doté de ses propres capacités puissantes.

L'exploration de plusieurs planètes apporte un souffle de fraîcheur à l'action, tandis que le gameplay axé sur le butin garantit qu'il y a toujours une nouvelle arme incroyablement puissante à tester. Si Cyberpunk 2077 mise tout sur une narration approfondie et un futur dystopique, Borderlands 3 consiste à tout faire exploser de la manière la plus amusante qui soit.

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Plateformes Année de sortie Développeur Console PlayStation, console Xbox Series, PC 2013 Eidos Montréal

Comptant parmi les meilleurs jeux de rôle du marché, Deus Ex : Révolution humaine explore un futur dystopique façonné par le contrôle des grandes entreprises et la cybernétique de pointe. En incarnant Adam Jensen (un agent de sécurité fortement augmenté), vous êtes plongé dans un univers d’ambiguïté morale, contraint de naviguer entre complots, trahisons et dilemmes éthiques liés à l’augmentation humaine.

Ce titre met l’accent sur les choix du joueur, vous permettant d’aborder les missions en mode furtif, par le piratage, la diplomatie ou le combat total. Alors que Cyberpunk 2077 propose un vaste paysage urbain baigné de néons et une action survoltée, Révolution humaine offre une expérience plus intime et qui invite à la réflexion, où chaque décision peut modifier le cours de l’histoire.

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Plateformes Année de sortie Développeur Console PlayStation, console Xbox Series, Nintendo Switch, PC 2014 Projets farfelus

Bien que Shadowrun : Dragonfall et Cyberpunk 2077 explorent tous deux des univers cyberpunk, ils offrent des expériences radicalement différentes. Shadowrun : Dragonfall est un fantastique jeu de stratégie se déroulant dans un Berlin dystopique où magie et technologie coexistent.

Contrairement à Cyberpunk 2077, qui propose un vaste monde ouvert, Shadowrun met l’accent sur des combats tactiques au tour par tour, dans lesquels vous dirigez une équipe de personnages variés, chacun doté de compétences et d’un parcours qui lui sont propres.

Le récit du jeu est immersif et fortement influencé par vos décisions, avec un développement approfondi des personnages et une histoire riche qui vous tient en haleine.

Alors que Cyberpunk 2077 brille par ses graphismes époustouflants et ses paysages urbains dynamiques, Shadowrun : Dragonfall est apprécié pour sa narration complexe et sa profondeur stratégique, ce qui en fait un excellent choix pour les joueurs qui apprécient un gameplay réfléchi et tactique, associé à des choix narratifs significatifs.

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Plateformes Année de sortie Développeur Console PlayStation, console Xbox Series, Nintendo Switch, PC 2019 Obsidian Entertainment

The Outer Worlds et Cyberpunk 2077 offrent tous deux des expériences de jeu de rôle captivantes, mais chaque jeu adopte une approche unique en termes de ton et d’orientation du gameplay. The Outer Worlds se déroule dans un univers rétrofuturiste et dynamique, où les joueurs explorent une galaxie sous le joug de corporations impitoyables. Le jeu met fortement l’accent sur les choix du joueur, vous permettant de façonner l’histoire grâce à des options de dialogue et des décisions qui mènent à de multiples fins possibles.

Cette flexibilité narrative, qui allie un jeu de tir à la première personne épique à des mécanismes de jeu de rôle, garantit que chaque partie est unique. Le jeu est également réputé pour son humour, ses personnages excentriques et son univers captivant, ce qui en fait un choix incontournable pour ceux qui apprécient les jeux axés sur la narration.

À l’inverse, Cyberpunk 2077 – développé par CD Projekt Red – propose une expérience plus sombre et visuellement plus immersive, dans un univers futuriste et dystopique. Si les deux jeux abordent les mêmes thèmes, à savoir la cupidité des grandes entreprises et des récits menés par le joueur, The Outer Worlds se distingue par son humour, la richesse de son univers et son ton plus léger. De son côté, Cyberpunk 2077 se distingue par ses graphismes époustouflants, ses quêtes complexes et son exploration approfondie d’un univers cyberpunk, offrant ainsi un scénario plus sérieux et intense.

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Plateformes Année de sortie Développeur Console PlayStation, console Xbox Series, PC 2015 Bethesda

Ce jeu se déroule dans un Boston post-apocalyptique, où les joueurs parcourent un vaste désert peuplé de créatures mutantes, de pillards impitoyables et de factions aux moralités complexes. Si l’histoire principale s’articule autour de la quête du protagoniste à la recherche de son fils kidnappé après sa sortie du Vault, le véritable attrait réside dans l’exploration, la construction de bases et l’artisanat.

Comparé à Cyberpunk 2077, qui propose une agglomération urbaine dense, caractérisée par une architecture verticale et des rues éclairées par des néons, Fallout 4 présente un monde plus ouvert et désolé, mettant l’accent sur la survie et les colonies créées par les joueurs.

Bien qu’il ne soit généralement pas considéré comme le meilleur jeu de la série Fallout sur le plan narratif, il offre certains des combats les plus gratifiants de la série. Les armes légendaires introduisent des mécanismes uniques, permettant aux joueurs d’anéantir leurs ennemis de manière créative. Mais surtout, l’accent mis sur la liberté du joueur et la personnalisation fait de Fallout 4 un titre phare du genre des jeux de rôle en monde ouvert.

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Plateformes Année de sortie Développeur Console PlayStation, PC 2020 Guerrilla Games

Horizon Zero Dawn et Cyberpunk 2077 offrent tous deux des expériences de RPG en monde ouvert visuellement époustouflantes, mais chacun propose une approche distincte du genre. Horizon Zero Dawn est un jeu au scénario exceptionnel qui transporte les joueurs dans un monde post-apocalyptique où la nature a repris ses droits et où d’énormes créatures robotiques règnent en maîtres sur la nature sauvage.

Vous incarnez Aloy, une chasseuse hors pair qui élucide les mystères de son passé tout en affrontant à la fois des bêtes mécaniques et des factions humaines hostiles. Avec ses combats fluides, son univers riche et l’édition complète proposant du contenu supplémentaire, le jeu vous offre un voyage captivant à travers son monde à couper le souffle. À l’inverse, Cyberpunk 2077 troque les paysages luxuriants contre l’étendue baignée de néons de Night City, une métropole en proie à la criminalité, où abondent les améliorations cybernétiques, les intrigues et la guerre high-tech.

Au lieu de la précision d’Aloy à l’arc et à la lance, Cyberpunk donne aux joueurs le contrôle total de V, un mercenaire personnalisable qui peut être un hacker cybernétique, un combattant au corps à corps ou un tireur d’élite. Alors qu’Horizon Zero Dawn met l’accent sur la survie et la découverte d’une civilisation perdue, Cyberpunk 2077 privilégie la liberté du joueur, les récits à embranchements et les augmentations corporelles futuristes.

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Plateformes Année de sortie Développeur Console PlayStation, PC 2013 Square Enix

À l’instar d’autres jeux Final Fantasy remarquables, ce titre offre une expérience de jeu de rôle inoubliable. L’action se déroule dans l’univers de Midgar, d’inspiration Cyberpunk, où la cupidité des grandes entreprises et l’écoterrorisme façonnent un récit captivant. Les joueurs incarnent des personnages emblématiques tels que Cloud, Tifa et Barret, et se lancent dans des combats palpitants alliant action en temps réel et mécanismes stratégiques.

Alors que Cyberpunk 2077 propose une approche ouverte de son univers futuriste, Final Fantasy VII présente une aventure plus structurée et axée sur l’histoire, riche en profondeur émotionnelle, en évolution des personnages et en moments cinématiques.

Les deux jeux explorent les thèmes de la rébellion contre des forces oppressives, mais Final Fantasy VII s’appuie sur des éléments fantastiques, tandis que Cyberpunk 2077 s’ancre dans une réalité dystopique et high-tech. Que vous soyez attiré par une narration profonde ou par des combats au rythme effréné, Final Fantasy VII reste un chef-d’œuvre intemporel qui continue de captiver les joueurs de toutes les générations.

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Plateformes Année de sortie Développeur Console PlayStation, console Xbox Series, PC 2019 4A Games

Ce titre est un jeu de tir à la première personne captivant qui se déroule dans une Russie post-apocalyptique. Il suit Artyom et son équipe alors qu’ils traversent des terres désolées à la recherche d’un nouveau foyer. Ce jeu de survie captivant mêle avec brio des mécanismes de survie – notamment la gestion des ressources – et une narration pleine d’ambiance, créant ainsi un voyage immersif à travers des paysages désolés et semés d’embûches.

Mêlant environnements linéaires et monde ouvert, chaque rencontre est empreinte de tension et chaque balle compte – surtout lorsque vous entendez « Artyom ! » pour la centième fois.

Alors que Cyberpunk 2077 met l’accent sur une agglomération urbaine high-tech et des choix dictés par le joueur, Metro Exodus propose une expérience brute axée sur la survie, où vous fabriquez des armes, récupérez des ressources et vous battez pour chaque souffle dans un monde brutal et impitoyable. Si vous préférez une aventure plus réaliste et pleine de tension au chaos illuminé par les néons, Metro Exodus est un jeu incontournable.

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Plateformes Année de sortie Développeur Console PlayStation, console Xbox Series, PC 2020 Ubisoft Toronto

Ce jeu fait office de passerelle entre notre présent et l’avenir cyberpunk de *Cyberpunk 2077* : tous deux explorent des sociétés dominées par la technologie, mais avec des approches différentes. Se déroulant dans un Londres dystopique du futur proche, sous une surveillance oppressante, Legion permet aux joueurs de recruter et de contrôler n’importe quel PNJ de la ville, des artistes de rue aux tueurs à gages professionnels. Ce mécanisme unique apporte variété et imprévisibilité, ce qui rend chaque partie unique.

Alors que Cyberpunk 2077 propose une histoire profondément personnelle à travers le personnage de V, Watch Dogs : Legion met l’accent sur la résistance collective, permettant aux joueurs de construire leur propre rébellion. Il s’appuie fortement sur la furtivité, le piratage informatique et la résolution créative de problèmes, tandis que Cyberpunk 2077 se concentre davantage sur la progression de type RPG et les combats à la première personne. Si vous appréciez les jeux en monde ouvert où la technologie est à la fois votre arme et votre plus grande menace, Legion est le choix idéal.

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Plateformes Année de sortie Développeur Console PlayStation, console Xbox Series, PC 2023 Nightdive Studios

Ce jeu d'action-RPG immersif emmène les joueurs à bord d'une station spatiale envahie par l'IA rebelle SHODAN, l'un des méchants les plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo. Ce classique du Cyberpunk met l'accent sur l'exploration, la gestion des ressources et la résolution stratégique de problèmes, obligeant les joueurs à faire preuve d'esprit critique tandis qu'ils évoluent dans cet univers tendu et évocateur.

Contrairement aux jeux Cyberpunk davantage axés sur l’action, System Shock s’appuie fortement sur des éléments de survival horror, ce qui confère à chaque rencontre un enjeu considérable.

Alors que Cyberpunk 2077 excelle dans la narration cinématographique et la progression de type RPG, System Shock mise tout sur un gameplay émergent et une narration par l’environnement. Son influence est indéniable : il a posé les bases de titres légendaires tels que Bioshock, Deus Ex et Dead Space. Si vous recherchez une expérience Cyberpunk qui mettra à l’épreuve à la fois vos réflexes et votre intelligence, System Shock est un jeu incontournable.

★ BEST CLASSIC CYBERPUNK SURVIVAL-HORROR RPG System Shock Faites vos achats sur Eneba

Plateformes Année de sortie Développeur Console PlayStation, console Xbox Series, Nintendo Switch, PC 2017 Platinum Games

Cet incroyable jeu de combat suit les Androids 2B, 9S et A2 alors qu’ils affrontent des machines extraterrestres dans un monde post-apocalyptique d’une beauté envoûtante. Ce jeu se distingue par ses combats fluides, ses thèmes philosophiques profonds et ses multiples fins qui remettent en question la perception qu’ont les joueurs de la narration et du choix.

Chaque partie révèle de nouvelles facettes de son récit complexe, ce qui en fait l’une des expériences les plus émouvantes du monde du jeu vidéo.

Alors que Cyberpunk 2077 excelle par son immersion visuelle et la richesse de son monde ouvert, NieR: Automata se distingue par ses combats dynamiques, ses mécanismes de jeu évolutifs et sa bande originale inoubliable. C’est un jeu qui vous marque longtemps après le générique de fin, vous offrant un voyage profond et propice à la réflexion, sans équivalent dans le genre.

★ BEST PHILOSOPHICAL ACTION RPG WITH EMOTIONAL IMPACT Nier: Automata Faites vos achats sur Eneba

Plateformes Année de sortie Développeur Console PlayStation, console Xbox Series, PC 2023 Teyon

Ce jeu d'aventure exceptionnel propose une approche originale du thème Cyberpunk : il s'agit d'un jeu de tir à la première personne se déroulant dans un Détroit sombre et en proie à la criminalité. Vous enfilez les bottes métalliques de RoboCop, le cyborg emblématique chargé de faire respecter la loi, alors qu’il affronte des gangs de rue, des motards et des mercenaires avec son pistolet Auto-9 caractéristique et son sens inébranlable de la justice.

Fidèle au film, le jeu propose une action débridée, des éléments de simulation immersive et ces mouvements lents et imparables qui vous donnent l’impression d’être une force indestructible.

Alors que Cyberpunk 2077 met l’accent sur le choix du joueur et l’exploration d’un monde ouvert, RoboCop : Rogue City propose une expérience plus directe et survoltée, où l’on se sent tout-puissant. C’est une expérience à la fois nostalgique et novatrice qui vous permet de nettoyer les rues avec une efficacité redoutable, un tir à la tête bien placé à la fois.

★ BEST CYBERPUNK POWER-FANTASY FPS ADVENTURE Robocop: Rogue City Faites vos achats sur Eneba

Plateformes Année de sortie Développeur Console Xbox Series, PC 2023 Bethesda

Ce jeu se déroule dans un univers de science-fiction où l’humanité s’est répandue sur l’une des plus grandes cartes de jeu vidéo jamais créées. J’ai la possibilité d’explorer des planètes variées, souvent désertes, de participer à des combats spatiaux (quand j’ai de la chance) et de personnaliser mes propres vaisseaux.

Mais surtout, Starfield se distingue par l’importance accordée à l’exploration, à l’artisanat et à un univers richement détaillé, peuplé de factions variées et doté d’une histoire complexe. Le récit suit la quête du protagoniste, qui cherche à mettre au jour d’anciens artefacts tout en naviguant au milieu des intrigues politiques.

Contrairement à Cyberpunk 2077, Starfield offre une expérience plus ouverte, de type « bac à sable ». Il séduit les joueurs qui aiment la liberté d’explorer des mondes vastes et méticuleusement conçus, et de se plonger dans des aventures spatiales. Si vous avez hâte de laisser la Terre derrière vous et de vous perdre parmi les étoiles, voici le jeu qui vous emmènera bien au-delà des rues illuminées par les néons.

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14. Atomic Heart

Plateformes Année de sortie Développeur Console PlayStation, console Xbox Series, PC 2023 Mundfish

Ce mélange de jeu de tir à la première personne et de casse-tête complexe se déroule dans une Union soviétique uchronique où la technologie de pointe est devenue incontrôlable, avec une esthétique rétro-futuriste qui rappelle BioShock et System Shock.

En parcourant cet univers torturé, j’ai dû affronter des ennemis biomécaniques et menaçants tout en perçant les mystères d’une Union soviétique du futur qui a déraillé. L’atmosphère y est dense, et l’histoire dévoile de sombres secrets sur cette réalité alternative.

Ce qui distingue Atomic Heart, c’est son cadre unique, ses mécanismes de combat innovants et la construction captivante de son univers. À l’instar d’autres jeux de rôle, AH offre une expérience immersive, en particulier pour les amateurs de thèmes rétro-futuristes et de jeux de simulation immersive. Si vous recherchez une aventure palpitante dans un univers parallèle et étrange, Atomic Heart est fait pour vous.

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Foire aux questions

Existe-t-il des jeux aussi bons que Cyberpunk ? Absolument ! Si Cyberpunk 2077 offre une expérience de jeu de rôle en monde ouvert incroyable, il existe de nombreux autres jeux sur le thème du cyberpunk qui proposent des histoires captivantes, des univers immersifs et un gameplay passionnant.

Des titres tels que Deus Ex : Révolution humaine, The Outer Worlds et Shadowrun : Dragonfall offrent des expériences riches et futuristes qui méritent que l’on s’y plonge. Quel est le meilleur entre GTA 5 et Cyberpunk 2077 ? Tout dépend de ce que vous recherchez. GTA 5 propose un vaste monde ouvert de type « bac à sable » axé sur le crime, avec un mode multijoueur très actif, tandis que Cyberpunk 2077 se concentre sur une expérience de jeu de rôle complexe se déroulant dans une dystopie baignée de néons.

Si vous préférez une expérience profonde, axée sur l'histoire et dotée de mécanismes de RPG, optez pour Cyberpunk 2077. Si vous recherchez un divertissement chaotique avec un mode multijoueur en ligne, GTA 5 est le meilleur choix. Quel est le meilleur, Elden Ring ou Cyberpunk ? Ces deux jeux sont fantastiques, mais ils s’adressent à des publics différents. Elden Ring est un RPG d’action en monde ouvert exigeant, doté d’un univers riche et de combats brutaux, tandis que Cyberpunk 2077 met davantage l’accent sur la narration, les choix de personnages et les échanges de tirs futuristes.

Si vous appréciez la difficulté et l’exploration à la manière des jeux « Souls-like », optez pour Elden Ring. Si vous recherchez un récit immersif avec des améliorations cybernétiques, Cyberpunk 2077 est le jeu qu’il vous faut. Lequel est le meilleur, Cyberpunk 2077 ou The Witcher 3 ? Ces deux titres sont des chefs-d’œuvre signés CD Projekt Red, mais ils offrent des expériences différentes. The Witcher 3 est un RPG de fantasy sombre proposant l’un des meilleurs scénarios du monde du jeu vidéo, tandis que Cyberpunk 2077 vous plonge dans un univers dystopique high-tech, avec davantage d’action à la première personne et de choix laissés au joueur.

Si vous aimez la fantasy médiévale et les récits riches en rebondissements, optez pour The Witcher 3. Si un univers futuriste mêlant piratage informatique, améliorations cybernétiques et fusillades intenses vous semble passionnant, Cyberpunk 2077 est le choix qui s’impose.

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