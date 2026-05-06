17 giochi simili a Catan da provare nel 2026

Se stai cercando giochi simili a Catan, questo è il posto giusto. Ricordo ancora la prima volta che ho scambiato due pecore per un solo mattone. Mi è sembrata quasi una rapina, ma era l’unico modo per costruire il mio insediamento.

Proprio quella tensione particolare – trovare l’equilibrio tra i tuoi piani e l’imprevedibilità dei dadi e degli avversari – è ciò che rende Catan un capolavoro.

Ma dopo averci giocato un centinaio di volte, potresti iniziare a cercare qualcosa di nuovo.

Vuoi provare lo stesso brivido della gestione delle risorse e della strategia, ma con meccaniche nuove.

Ho messo insieme una lista enorme di titoli che catturano lo spirito della colonizzazione dell’isola. Alcuni puntano sullo scambio, altri sul controllo del territorio, e altri ancora portano il concetto nello spazio o nella storia.

Le nostre scelte migliori per giochi simili a Catan

Con così tanti titoli unici in questa lista, trovare il sostituto perfetto per Catan dipende dai tuoi gusti specifici. Ho selezionato le tre migliori scelte che offrono costantemente la migliore esperienza per diversi tipi di giocatori.

Ticket to Ride (2025) – Questo è il gioco per famiglie per eccellenza: mantiene il divertimento di bloccare i percorsi, semplificando però le regole per i principianti. Carcassonne (2014) – Se ti piace vedere il tabellone che si espande, questo gioco di posizionamento tessere offre un rompicapo strategico che elimina la frustrazione causata dai tiri di dadi sfortunati. Wingspan (2019) – Gli amanti della strategia apprezzeranno come questo gioco di costruzione di meccaniche, molto profondo, riprenda i concetti di Catan e li potenzi per una sfida più complessa.

Continua a scorrere per vedere l’elenco completo di tutti i 17 giochi. Ti prometto che troverai qualcosa da mettere sul tavolo (o sullo schermo) durante la tua prossima serata di giochi.

17 giochi simili a Catan che ogni appassionato di giochi da tavolo dovrebbe provare

Quanti di questi hai già provato? Alcuni sono classici moderni, mentre altri sono perle nascoste che i giocatori digitali adorano. Li ho classificati in base a quanto riescono a soddisfare la tua voglia di strategia.

Se ti piace scambiare risorse, ostacolare gli amici e costruire imperi, questi giochi simili a Catan ti piaceranno da morire.

1. Ticket to Ride [Un gioco di costruzione di percorsi simile a Catan per chi ama viaggiare]

Il nostro voto 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, dispositivi mobili, PS4, PS5, Xbox One, Xbox 360 Formato Gioco da tavolo / Videogioco Anno di uscita del gioco da tavolo 2025 Ideatore/i Progettista: Alan R. Moon; Editore: Days of Wonder Caratteristiche uniche Blocco dei percorsi, raccolta di set

Non a caso, Ticket to Ride viene spesso citato insieme a Catan. È un gioco in cui devi costruire percorsi ferroviari su una mappa, collegando città iconiche come New York e Los Angeles. Raccogli carte treno colorate, un po’ come se fossero risorse, e le usi per aggiudicarti i binari.

Si adatta perfettamente al tema “alla Catan” proprio per la competizione per lo spazio sul tabellone. In Catan, odi quando qualcuno costruisce una strada che ti taglia fuori. In Ticket to Ride, quella sensazione è il cuore del gioco.

Devi tenere d’occhio gli avversari per capire dove stanno costruendo. Se aspetti troppo a lungo prima di rivendicare una rotta, potresti perderla per sempre.

Consiglio dell’esperto Tieni sempre d’occhio il bonus del “percorso più lungo”. Proprio come la carta “Strada più lunga” in Catan, quei punti extra spesso decidono il vincitore proprio alla fine della partita.

Il ritmo di gioco è veloce. Nel tuo turno, puoi pescare carte, rivendicare un percorso o pescare nuovi biglietti di destinazione. Il meccanismo di costruzione dei percorsi , facile da imparare e con elementi di blocco strategico , lo rende accessibile a tutti.

L’ho fatto provare a persone che non avevano mai giocato a un gioco da tavolo e l’hanno capito in cinque minuti. Supporta da 2 a 5 giocatori e le versioni digitali sono fantastiche per partite veloci in solitaria.

Il mio verdetto: se ti piace l’aspetto del controllo del territorio di Catan ma odi tirare i dadi, Ticket to Ride è il gioco che fa per te. È uno dei migliori giochi da tavolo per famiglie mai realizzati.

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2. Carcassonne [Un gioco di posizionamento tessere simile alla meccanica territoriale di Catan]

Il nostro punteggio 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, dispositivi mobili, Switch, Xbox 360 Formato Gioco da tavolo / Videogioco Anno di uscita del gioco da tavolo 2014 Ideatore/i Ideatore: Klaus-Jürgen Wrede; Editore: Hans im Glück Caratteristiche uniche Costruzione della mappa, posizionamento dei meeples

Carcassonne ti permette di costruire il tabellone man mano che giochi. Invece di una mappa fissa come in Catan, i giocatori pescano tessere raffiguranti parti di città francesi, strade e campi.

Unisci queste tessere per creare un paesaggio in continua espansione, piazzando i tuoi "meeples" (piccoli omini di legno) per rivendicare territori e guadagnare punti.

Questo gioco condivide lo spirito di conquista territoriale di Catan. Cerchi costantemente di espandere la tua influenza limitando al contempo quella dei tuoi avversari.

Se metti una tessera con astuzia, puoi rubare una città su cui qualcun altro stava lavorando. Questa competizione diretta e passivo-aggressiva suona molto familiare ai veterani di Catan.

Perché l'abbiamo scelto Carcassonne perché elimina la frustrazione dei tiri di dadi sfortunati. Offre la stessa soddisfazione di costruire una mappa e controllare il territorio, ma il tuo successo dipende interamente da dove piazzi le tue tessere.

Il ciclo di gioco principale consiste nel pescare una tessera, posizionarla in modo logico e decidere se assegnarci un meeple. Regole semplici per il posizionamento delle tessere, ma scelte strategiche profonde, garantiscono che il gioco non diventi mai noioso.

È incredibilmente adatto a gruppi con livelli di abilità misti, il che significa che puoi giocare insieme a principianti ed esperti. Le partite sono veloci e di solito finiscono in 30-45 minuti.

Il mio verdetto: Carcassonne è l’ideale per chi ama vedere il proprio impero crescere visivamente sul tavolo.

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3. Wingspan [Un gioco rilassante di costruzione di meccaniche, simile a Catan, per gli amanti della natura]

Il nostro punteggio 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, Switch, Xbox One, dispositivi mobili, PS4, PS5 Formato Gioco da tavolo / Videogioco Anno di uscita del gioco da tavolo 2019 Ideatore/i Ideatrice: Elizabeth Hargrave; Editore: Stonemaier Games Caratteristiche uniche Costruzione di meccaniche di gioco, Curiosità sugli uccelli

Wingspan ha conquistato il mondo con la sua splendida grafica e il tema unico. Vesti i panni di un appassionato di uccelli che cerca di attirare gli esemplari migliori nella tua riserva naturale. Anche se sembra tranquillo, le meccaniche di costruzione del motore di gioco sono incisive e competitive.

Si avvicina a Catan per quanto riguarda la gestione delle risorse. Invece di legno e mattoni, gestisci gettoni cibo e uova. Devi raccogliere risorse specifiche per giocare le carte uccello, che a loro volta generano altre risorse.

Crea un circolo virtuoso di produzione, un po’ come avere una città su un esagono di minerale ad alta probabilità a Catan.

Consiglio dell’esperto Non trascurare la strategia di deposizione delle uova nell’ultimo round. Proprio come passare alle città in Catan ti dà una spinta in termini di punti, deporre uova in massa nella fase finale del gioco è spesso il modo più efficiente per accumulare punti vittoria.

Il gameplay si concentra su tre diversi habitat presenti sulla tua plancia giocatore. Il gioco delle carte, incentrato sulla costruzione di meccaniche con combinazioni di grande profondità, ti permette di realizzare turni spettacolari nella fase finale della partita.

È una competizione tranquilla e senza scontri, perfetta per le famiglie che finiscono per litigare troppo durante gli scambi a Catan. Anche la versione digitale è stupenda, con i versi degli uccelli registrati per ogni carta.

Il mio verdetto: se vuoi la soddisfazione di raccogliere risorse senza lo stress che qualcuno te le rubi, Wingspan è un capolavoro.

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4. Takenoko [Un affascinante gioco di strategia a esagoni, simile a Catan, per tutta la famiglia]

Il nostro punteggio 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Formato Gioco da tavolo Anno di uscita del gioco da tavolo 2024 Ideatore/i Ideatore: Antoine Bauza; Editori: Bombyx, Matagot Caratteristiche uniche Grafica carina, elemento di giardinaggio

Takenoko è senza dubbio il gioco più carino di questa lista, ma non farti ingannare dall’adorabile panda: si tratta di un rompicapo spietato incentrato sull’ottimizzazione. Vesti i panni dei giardinieri di corte che coltivano bambù per l’orso affamato dell’Imperatore.

Il richiamo visivo a Catan è immediato. Costruisci la mappa tessera dopo tessera usando i familiari pezzi esagonali. Devi anche irrigare questi appezzamenti per far crescere le risorse (il bambù), il che ricorda molto il collegare le strade agli insediamenti per espandere il tuo territorio.

Il gameplay si basa su un dado del tempo che aggiunge un elemento di casualità a ogni turno. Coltiva gli appezzamenti, fai crescere il bambù e gestisci l’appetito del panda per completare gli obiettivi segreti.

Consiglio dell’esperto Non sprecare azioni posizionando canali di irrigazione troppo presto, a meno che tu non ne abbia bisogno immediatamente. Cerca invece di posizionare nuove tessere vicino allo stagno centrale. Vengono irrigate automaticamente, facendoti risparmiare preziose azioni.

È molto più tranquillo di Catan, dato che non distruggi il lavoro degli altri, ma sei in competizione per lo spazio limitato sulla mappa del giardino.

Il mio verdetto: se alla tua famiglia piace lo stile a griglia esagonale di Catan ma preferisce un tema più fantasioso e meno industriale, Takenoko è la scelta perfetta.

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5. Terraformare Marte [Un gioco di strategia complessa simile a Catan, ambientato nello spazio]

Il nostro voto 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, dispositivi mobili, macOS Formato Gioco da tavolo / Videogioco Anno di uscita del gioco da tavolo 2016 Ideatore/i Ideatore: Jacob Fryxelius; Editore: FryxGames Caratteristiche uniche Terraformazione planetaria, selezione delle carte

Terraformare Marte è quello che succede quando prendi l’economia di Catan e ci aggiungi un po’ di carburante per razzi. I giocatori vestono i panni di aziende che lavorano per rendere Marte abitabile aumentando la temperatura, l’ossigeno e la copertura oceanica. È uno dei migliori giochi di strategia per chi ama la complessità.

Il legame con Catan sta proprio nel sistema economico. Produci risorse (mega-crediti, acciaio, titanio, piante) in base ai tuoi livelli di produzione, che usi per comprare carte e rivendicare territori sulla superficie del pianeta.

La mappa a griglia esagonale su Marte sembra addirittura un po’ un tabellone di Catan in versione fantascientifica, dove i bonus di posizionamento contano tantissimo.

Perché l'abbiamo scelto Terraformare Marte è per i veri appassionati di strategia. Porta il concetto di “produrre risorse per costruire cose” al suo massimo livello, offrendo un’esperienza ricca e tematica che ti fa sentire come se gestissi una vera e propria società spaziale.

Ad ogni turno dovrai pescare carte e gestire un bilancio complesso. La gestione approfondita delle risorse e la costruzione del motore di gioco basato sulle carte richiedono un notevole sforzo mentale.

È un po’ come il ciclo di scambio e produzione di Catan, ma ampliato in un’epopea che dura diverse ore. La rigiocabilità è infinita grazie all’enorme numero di carte progetto uniche.

Il mio verdetto: Terraformare Marte è il passo logico successivo per i fan di Catan che trovano il gioco base troppo semplice e vogliono una sfida più impegnativa.

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6. Kingdom Builder [Un gioco di colonizzazione simile a Catan con una rigiocabilità infinita]

Il nostro punteggio 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Formato Gioco da tavolo Anno di uscita del gioco da tavolo 2025 Ideatore/i Ideatore: Donald X. Vaccarino; Editore: Queen Games Caratteristiche uniche Carte punteggio variabili, tabellone modulare

Kingdom Builder è stato ideato dal creatore di Dominion e spesso sostituisce Catan per i gruppi stanchi delle solite vecchie strategie. Si posizionano gli insediamenti su un tabellone modulare per assicurarsi oro e abilità speciali legate alla posizione.

Questo risolve il problema della "strategia statica" di Catan. In Catan, il minerale e il grano sono sempre una buona scelta. In Kingdom Builder, le regole di punteggio cambiano ad ogni partita.

In una partita potresti ottenere punti costruendo vicino all’acqua; nella partita successiva, potresti perdere punti facendo la stessa cosa. Devi adattare la tua strategia fin dal primo turno.

Perché l'abbiamo scelto Kingdom Builder offre una varietà incredibile. Grazie al tabellone modulare e alle carte punteggio casuali, non giocherai mai due volte la stessa partita, rendendo l’esperienza sempre nuova per anni.

La regola della “adiacenza obbligatoria” ti costringe a costruire vicino ai tuoi insediamenti esistenti, se possibile. Il blocco strategico e le condizioni di punteggio variabili creano ogni volta un rompicapo nuovo. Questa semplice regola rende il blocco degli avversari una mossa estremamente potente. Puoi costringerli in un angolo della mappa dove non vorrebbero trovarsi.

Il mio verdetto: Questo gioco è ampiamente considerato il “Catan Killer” dai giocatori più esigenti, perché premia l’abilità e la capacità di adattamento piuttosto che i tiri di dadi fortunati.

7. Pandemic [Un gioco cooperativo simile a Catan incentrato sul lavoro di squadra]

Il nostro punteggio 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Browser Formato Gioco da tavolo / Videogioco Anno di uscita del gioco da tavolo 2017 Ideatore/i Progettista: Matt Leacock; Editore: Z-Man Games Caratteristiche uniche Gioco cooperativo, mappa globale

Pandemic ribalta le carte in tavola. Invece di combattervi l’uno contro l’altro, collaborate per salvare l’umanità da quattro malattie mortali. Viaggiate per il mondo, curate le infezioni e cercate le cure prima che scada il tempo. È considerato da molti uno dei migliori giochi cooperativi in circolazione.

Anche se non è competitivo come Catan, condivide le meccaniche di gestione della mano e di raccolta di set. Devi scambiare carte con gli altri giocatori per trovare le cure, proprio come quando scambi risorse per costruire strade.

L’interazione sociale è alta, dato che tutti discutono della strategia migliore per sopravvivere al turno successivo.

Perché l’abbiamo scelto Pandemic trasforma l’aspetto sociale dei giochi da tavolo. Prende la negoziazione e la pianificazione di Catan e le trasforma in un rompicapo condiviso in cui si vince o si perde come squadra.

Il gioco è pieno di tensione. Ad ogni turno, le malattie si diffondono e le epidemie possono scatenare una reazione a catena di disastri. Il lavoro di squadra cooperativo, invece della rivalità, lo rende un ottimo “spazzacervello” dopo una partita accesa a Catan.

I ruoli, come il Medico o lo Scienziato, danno a tutti un potere speciale su cui si basa la sinergia.

Il mio verdetto: se nel tuo gruppo si litiga troppo per il Ladro a Catan, passa a Pandemic. Ti costringe a collaborare per vincere.

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8. 7 Wonders [Un gioco di civiltà con draft di carte simile a Catan]

Il nostro punteggio 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Cellulare, PC Formato Gioco da tavolo / Videogioco Anno di uscita del gioco da tavolo 2020 Ideatore/i Ideatore: Antoine Bauza; Editore: Repos Production Caratteristiche uniche Turni simultanei, Meraviglie dell’antichità

7 Wonders ti permette di costruire un’antica civiltà in circa 30 minuti. Vesti i panni di una delle grandi città del mondo antico, raccogliendo risorse, rafforzando il potere militare e realizzando meraviglie scientifiche.

Questo gioco è simile a Catan perché ruota tutto intorno alle risorse necessarie. Per costruire una biblioteca, potrebbero servirti due pietre e un vetro. Se non li hai, puoi comprarli dai tuoi vicini.

Questa meccanica di “scambio tra vicini” ti tiene costantemente aggiornato su ciò che stanno facendo i giocatori seduti accanto a te.

Consiglio dell’esperto Non trascurare il tuo esercito. Anche se ti stai concentrando sulla scienza o sulle carte civiche blu, avere un esercito appena sufficiente per battere i tuoi vicini ti fa guadagnare punti facili e impedisce loro di ottenere i gettoni vittoria.

Il gioco utilizza un sistema di pesca delle carte. Scegli una carta da giocare e passi il resto della tua mano al giocatore successivo. La pesca delle carte e la raccolta di set con gioco simultaneo garantiscono tempi di attesa pari a zero.

Non devi mai aspettare che tocchi a qualcun altro, perché si gioca tutti insieme. Si adatta perfettamente a gruppi fino a 7 giocatori.

Il mio verdetto: perfetto per gruppi numerosi che vogliono provare l’esperienza di costruire una civiltà senza doverci dedicare tre ore.

9. Splendor [Un gioco di strategia economica veloce simile a Catan]

Il nostro punteggio 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC Formato Gioco da tavolo / Videogioco Anno di uscita del gioco da tavolo 2019 Ideatore/i Ideatore: Marc André; Editore: Space Cowboys Caratteristiche uniche Componenti tipo fiches da poker, Economia pura

Splendor offre un’esperienza ricca con componenti molto semplici. Vesti i panni di un mercante rinascimentale che raccoglie miniere di gemme, mezzi di trasporto e botteghe. L’obiettivo è guadagnare abbastanza punti prestigio per fare colpo sulla nobiltà.

Il gioco riduce la formula di Catan ai suoi elementi economici più puri. Prendi dei gettoni (gemme) per comprare carte. Quelle carte fungono da gemme permanenti per acquisti futuri. È un gioco di sviluppo in cui il tuo potere d’acquisto cresce ad ogni turno.

Se ti piace la sensazione di passare dagli insediamenti alle città per ottenere più risorse, Splendor è proprio quella sensazione distillata.

Perché l’abbiamo scelto Splendor dimostra che non servono regole complesse per avere un gioco di strategia profondo. Si basa esclusivamente sull’efficienza e sul tempismo, rendendolo un must per qualsiasi serata di giochi.

I turni sono velocissimi. Puoi prendere gettoni, comprare una carta o riservarne una. Il gameplay pulito e tattile, incentrato sulla gestione delle risorse, rende incredibilmente soddisfacente maneggiare i pesanti gettoni in stile poker inclusi nella scatola.

È un gioco economico facile da imparare ma difficile da padroneggiare.

Il mio verdetto: Splendor è un fantastico gioco di riscaldamento. Offre la soddisfazione economica di Catan in una partita serrata di 30 minuti, il che lo colloca nelle liste dei migliori giochi per le serate di gioco.

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10. Armello [Un gioco digitale fantasy simile a Catan con intrighi politici]

Il nostro punteggio 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One, iOS, Nintendo Switch, Android Formato Videogioco Anno di uscita del videogioco 2015 Autore/i Sviluppatore/Editore: League of Geeks Caratteristiche uniche Tabellone animato, elementi RPG

Armello è un gioco da tavolo digitale che prende vita. È ambientato in un regno fantastico popolato da animali, dove il re è stato corrotto dal "Marciume". I giocatori scelgono eroi appartenenti a diversi clan (Lupo, Coniglio, Ratto, Orso) per conquistare il trono attraverso la guerra, la diplomazia o la raccolta di pietre spirituali.

Sembra un incrocio tra Catan e un gioco di ruolo. Ti muovi su una mappa a esagoni, conquistando insediamenti ed esplorando dungeon. C’è un ciclo giorno/notte che influenza il gameplay, e gestisci oro e magia come risorse.

Unendo le tattiche dei giochi da tavolo alla crescita dei personaggi, offre un'esperienza che non ha nulla da invidiare ai migliori giochi di ruolo disponibili in versione digitale.

Perché l’abbiamo scelto Armello è uno dei pochi giochi progettati specificatamente come gioco da tavolo digitale fin dall’inizio. Sfrutta al meglio questo formato con animazioni e meccaniche basate su informazioni nascoste che sarebbero difficili da gestire in versione fisica.

La qualità della produzione è incredibile. Le meccaniche ibride tra gioco da tavolo e RPG combinano la strategia a turni con il combattimento con le carte.

I personaggi hanno statistiche e condizioni di vittoria uniche, offrendo una ricca varietà. Puoi giocare online contro amici o sconosciuti in una partita che sembra un libro di fiabe che prende vita.

Il mio verdetto: Armello è perfetto per i giocatori digitali che vogliono l’atmosfera di un gioco da tavolo con quel tocco visivo che solo un videogioco può offrire.

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11. Monopoly [Un gioco di scambi simile a Catan per giocatori occasionali]

Il nostro voto 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 Formato Videogioco / Gioco da tavolo Anno di uscita del gioco da tavolo 2022 Ideatore/i Sviluppatore: Asobo Studio; Editore: Ubisoft Caratteristiche uniche Tavola di gioco 3D animata, regole personalizzabili

Tutti conoscono Monopoly, ma Monopoly Plus dà vita al classico tabellone in versione digitale. Al centro del tabellone c’è una città in 3D che si evolve man mano che giochi. È il gioco per eccellenza sul commercio e gli immobili che ha ispirato intere generazioni.

È il capostipite delle meccaniche di scambio di Catan. Il cuore del gioco è la negoziazione: scambiare proprietà per ottenere il monopolio e poter così costruire case.

Se ti piacciono le conversazioni del tipo “Ti do questo in cambio di quello” in Catan, Monopoly è incentrato proprio su quell’interazione.

Perché l'abbiamo scelto Monopoly Plus rimane il gioco di compravendita più accessibile al mondo. La versione digitale velocizza notevolmente il gioco, eliminando il noioso conteggio dei contanti e rendendolo un'ottima scelta per una serata di gioco veloce.

La versione digitale risolve molte delle critiche mosse al gioco fisico, occupandosi dei calcoli e applicando le regole all’istante. L’adattamento digitale fedele all’originale, unito a una presentazione vivace, lo rende divertente da guardare. Supporta le regole personalizzate, quindi se giochi con la “moneta del Parcheggio Gratuito”, il gioco se ne occupa.

Il mio verdetto: anche se Catan è più strategico, Monopoly Plus è perfetto per una serata informale e nostalgica con amici che non sono pronti per regole complesse.

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12. La battaglia di Polytopia [Un gioco in stile Civilization simile a Catan per partite veloci]

Il nostro punteggio 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme Mobile, PC, macOS, Linux, Nintendo Switch Formato Videogioco Anno di uscita del videogioco 2020 Autore/i Sviluppatore/Editore: Midjiwan AB Caratteristiche uniche Grafica low poly, 4X veloce

La battaglia di Polytopia è uno dei migliori giochi di strategia 4X (Esplora, Espandi, Sfrutta, Stermini) ridotto all’essenziale. Scegli una tribù, esplori una mappa a griglia quadrata, raccogli risorse e conquisti villaggi.

Sembra una versione frenetica e ricca di combattimenti di Catan. Devi gestire costantemente le risorse (stelle) per ricercare tecnologie o costruire unità.

L’esplorazione della mappa e la raccolta delle risorse su diversi tipi di terreno (foreste, montagne, acqua) risulteranno immediatamente familiari a chi gioca a Catan.

Consiglio dell’esperto All’inizio del gioco, dai priorità all’economia rispetto all’aspetto militare. Acquistare la tecnologia “Custom Houses” e posizionarle vicino ai porti genera un’enorme quantità di stelle per turno, alimentando il tuo esercito nella fase avanzata del gioco.

Il bello di Polytopia è la sua velocità. Il gameplay 4X in pillole ti permette di portare a termine un’intera guerra tra civiltà in 30 minuti. Ha comandi intuitivi e tribù ben distinte con un’estetica unica.

Puoi giocare contro l’IA o in multiplayer, il che lo rende perfetto per gli spostamenti quotidiani o le pause veloci. Questo titolo dimostra che i migliori giochi indie possono competere con i titoli ad alto budget in termini di profondità strategica.

Il mio verdetto: se vuoi provare l’emozione di costruire un impero ma hai solo 20 minuti a disposizione, La battaglia di Polytopia è il miglior gioco sul mercato.

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13. Small World [Un gioco di controllo del territorio simile a Catan con razze fantasy]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, dispositivi mobili Formato Gioco da tavolo / Videogioco Anno di uscita del gioco da tavolo 2020 Ideatore/i Ideatore: Philippe Keyaerts; Editore: Days of Wonder Caratteristiche uniche Meccanica di declino, Combinazioni di gara

In Small World, il tabellone è semplicemente troppo piccolo per tutti. Scegli razze fantastiche come gli Orchi Volanti o gli Uomini-Ratto dei Mari e cerchi di conquistare regioni per guadagnare monete. Il problema è che alla fine la tua civiltà si estingue e devi sceglierne una nuova per continuare la battaglia.

Questo aspetto richiama il lato più aggressivo di Catan. Si tratta esclusivamente di controllo del territorio. Guardi la mappa, trovi il punto più debole e te lo prendi. Il continuo mutare degli equilibri di potere tiene tutti coinvolti, proprio come quando a Catan il titolo della “strada più lunga” passa di mano in mano.

Questo mix caotico di poteri lo distingue dai migliori giochi fantasy più seri, puntando sulla strategia pura e sull’aggressività.

Perché l’abbiamo scelto Small World ha una meccanica unica chiamata “Declino”. Insegna ai giocatori che a volte, per vincere, è necessario lasciar andare ciò che hai costruito: una preziosa lezione strategica che lo distingue dai classici giochi di costruzione di imperi.

Il ciclo di gioco prevede di espandere la tua razza attiva fino a quando non è troppo estesa, per poi farla entrare in “declino” e guadagnare punti passivi mentre inizi una nuova invasione.

Un controllo dell’area da leggero a medio, con divertenti combo asimmetriche, garantisce un’elevata rigiocabilità. È colorato, brutale e divertente.

Il mio verdetto: Small World è un gioco fantastico per chi ama il conflitto diretto e adattarsi a una situazione di gioco in continuo cambiamento.

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14. Attraverso i secoli [Un gioco di costruzione di civiltà simile alla strategia a lungo termine di Catan]

Il nostro punteggio 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, dispositivi mobili Formato Gioco da tavolo / Videogioco Anno di uscita del gioco da tavolo 2017 Ideatore/i Progettista: Vlaada Chvátil; Editore: Czech Games Edition Caratteristiche uniche Nessuna mappa, gioco di civiltà basato sulle carte

Attraverso i secoli è considerato da molti uno dei migliori giochi da tavolo di civiltà mai realizzati. Guiderai una civiltà dall’antichità fino all’era moderna, gestendo scienza, cultura, esercito e risorse alimentari.

Approfondisce l’aspetto “sviluppo” di Catan. Anche se non c’è una mappa su cui costruire, la gestione delle risorse è incredibilmente articolata. Devi trovare un equilibrio tra la felicità della tua popolazione e il tuo fabbisogno di risorse, il tutto mentre scegli leader come Giulio Cesare o Bill Gates.

Consiglio dell’esperto Non trascurare la tua forza militare. Non devi per forza essere il più forte, ma se sei il più debole, gli altri giocatori ti prenderanno di mira con aggressioni e guerre che potrebbero mandare in rovina la tua economia.

Il gioco è molto incentrato sulla strategia. Costruire una civiltà con risorse complesse e decisioni da prendere al momento giusto crea un'esperienza di gioco davvero appagante.

La versione digitale è eccezionale perché si occupa al posto tuo di tutte le complicate operazioni di contabilità. È un gioco lungo, ma ogni decisione ha un impatto significativo.

Il mio verdetto: per i giocatori che vogliono un’esperienza epica in cui costruire una nazione da zero, Attraverso i secoli è la prova definitiva di abilità.

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15. Stone Age [Un gioco di gestione delle risorse simile a Catan ambientato nell’era preistorica]

Il nostro punteggio 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Piattaforme PC, dispositivi mobili, Switch Formato Gioco da tavolo / Videogioco Anno di uscita del gioco da tavolo 2018 Ideatore/i Ideatore: Michael Tummelhofer; Editore: Hans im Glück Caratteristiche uniche Posizionamento dei lavoratori, raccolta dei dadi

Stone Age è un gioco di piazzamento lavoratori che sembra quasi un cugino diretto di Catan. Guidi una tribù di uomini preistorici, mandandoli nella foresta a cercare legna, in cava a cercare pietra o al fiume a cercare oro.

Come in Catan, si usano i dadi per determinare le risorse. Però puoi ridurre l’influenza della fortuna: se mandi 3 lavoratori nella foresta, tiri 3 dadi. Questo sistema di gestione del rischio ti sembrerà molto familiare. Poi usi quelle risorse per costruire capanne (punti) o comprare carte civiltà.

Perché l'abbiamo scelto Stone Age è il perfetto compromesso tra fortuna e strategia. Ti permette di lanciare un sacco di dadi (il che è divertente), ma ti offre anche gli strumenti per controllare il risultato, risolvendo così una delle critiche più comuni rivolte a Catan.

Il gameplay è intuitivo. Il classico sistema di piazzamento dei lavoratori, abbinato alla raccolta di risorse tramite i dadi, lo rende facile da spiegare.

Devi sfamare la tua tribù ogni round, il che aggiunge una pressione di sopravvivenza che ti tiene sempre concentrato. È un gioco economico ben bilanciato in cui ogni turno offre scelte significative.

Il mio verdetto: Stone Age viene spesso definito il “Catan Killer” perché offre una raccolta di risorse simile, ma con una gestione più strategica della sfortuna.

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16. Azul [Un bellissimo gioco di posizionamento tessere simile a Catan, per gli amanti della strategia]

Il nostro punteggio 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Formato Gioco da tavolo Anno di uscita del gioco da tavolo 2021 Ideatore/i Ideatore: Michael Kiesling; Editore: Plan B Games Caratteristiche uniche Strategia astratta, componenti di alta qualità

Azul è un gioco di strategia astratta in cui vesti i panni di un artigiano che riveste le pareti di un palazzo portoghese. Scegli le tessere colorate dalle fabbriche comuni e le disponi sul tuo tabellone per guadagnare punti.

Coglie magnificamente l’aspetto “bloccante” di Catan. Devi stare attento alle tessere di cui hanno bisogno i tuoi avversari. Se prendi le tessere rosse che vogliono loro, li costringi a subire penalità. È un gioco di “drafting ostile” mascherato da bellissimo rompicapo.

Consiglio dell’esperto Fai attenzione alla penalità della "linea di fondo". A volte è meglio prendere meno punti nel tuo turno se questo costringe il tuo avversario a prendere una montagna di tessere che non può usare, facendogli perdere punti.

I componenti sono bellissime tessere in resina di grossa dimensione. Crea splendidi mosaici selezionando e disponendo con cura le tessere colorate. Ogni mossa conta mentre gareggi per completare i motivi nel modo più efficiente.

È facile da imparare, ma offre un gameplay tattico profondo che premia chi sa pensare in anticipo.

Il mio verdetto: se ti piace il rompicapo spaziale dell’allestimento del tabellone di Catan, Azul si concentra interamente sulla creazione di schemi e sul bloccare l’avversario.

17. Machi Koro [Un gioco di dadi in cui si costruisce una città, simile a Catan ma con un tocco moderno]

Il nostro punteggio 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Formato Gioco da tavolo Anno di uscita del gioco da tavolo 2020 Ideatore/i Ideatore: Masao Suganuma; Editore: Grounding Caratteristiche uniche Città costruita con le carte, gioco veloce con i dadi

Machi Koro è probabilmente il gioco più simile a Catan in questa lista per quanto riguarda le meccaniche. Sei il sindaco di una città e compri carte che rappresentano edifici come panetterie, campi di grano e caffè.

Il meccanismo di base è identico a quello di Catan: tiri i dadi, guadagni in base al numero ottenuto e compri cose. Alcuni edifici si attivano nel tuo turno, altri in quello degli avversari (come la generazione di risorse in Catan). Ti dà quella stessa scarica di dopamina quando esce il tuo numero.

Consiglio dell’esperto Machi Koro è essenzialmente Catan. Semplifica l’esperienza, eliminando l’allestimento del tabellone ma mantenendo intatto il brivido del lancio dei dadi e della generazione di reddito.

Si gioca più velocemente di Catan e usa le carte al posto del tabellone. Un gioco di strategia di costruzione di città dal ritmo serrato che combina la gestione delle risorse e meccaniche basate sui dadi.

Amplierai la tua città, sbloccherai luoghi simbolo e dovrai trovare il giusto equilibrio tra fortuna e pianificazione. È un gioco spensierato e facilissimo da preparare.

Il mio verdetto: se cerchi una versione di “Catan in 20 minuti” con una grafica carina e l’atmosfera delle città giapponesi, Machi Koro è quello che fa per te.

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Il mio verdetto generale sui giochi simili a Catan

Allora, quale di questi giochi simili a Catan dovresti comprare? Dipende interamente da chi ci giochi insieme.

Per le famiglie e chi gioca per divertimento → Ticket to Ride . Sostituisce la complessità delle risorse con un semplice abbinamento di colori, mantenendo il divertimento di ostacolare gli avversari.

→ . Sostituisce la complessità delle risorse con un semplice abbinamento di colori, mantenendo il divertimento di ostacolare gli avversari. Per gli amanti della strategia profonda → Terraformare Marte . Prende il meccanismo economico di Catan e lo espande in un’esperienza di strategia scientifica su vasta scala.

→ . Prende il meccanismo economico di Catan e lo espande in un’esperienza di strategia scientifica su vasta scala. Per chi gioca in digitale → Armello. Dà vita all’atmosfera dei giochi da tavolo con animazioni, elementi RPG e un mondo vivace.

Qualunque sia il tuo stile, qui troverai un gioco che cattura lo spirito di Catan offrendo al contempo delle varianti uniche. Esplora le opzioni e trova quello che si adatta meglio al tuo tavolo da gioco o alla tua configurazione digitale.

Domande frequenti