17 jeux similaires à Catan à découvrir en 2026

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Si vous recherchez des jeux similaires à Catan, vous êtes au bon endroit. Je me souviens encore de la première fois où j’ai échangé deux moutons contre une seule brique. J’avais l’impression de me faire voler, mais c’était le seul moyen de construire ma colonie.

C'est précisément cette tension – trouver l'équilibre entre vos propres plans et le caractère imprévisible des dés et de vos adversaires – qui fait de Catan un chef-d'œuvre.

Mais après y avoir joué une centaine de fois, vous pourriez avoir envie de découvrir quelque chose de nouveau.

Vous recherchez le même frisson lié à la gestion des ressources et à la stratégie, mais avec des mécanismes inédits.

J’ai compilé une liste exhaustive de titres qui capturent l’esprit de la colonisation insulaire. Certains mettent l’accent sur le commerce, d’autres sur le contrôle du territoire, et d’autres encore transposent ce concept dans l’espace ou dans l’histoire.

Nos meilleurs choix de jeux similaires à Catan

Avec autant de titres uniques dans cette liste, trouver le remplaçant idéal de Catan dépend de vos goûts personnels. J’ai sélectionné les trois meilleurs choix qui offrent systématiquement la meilleure expérience à différents types de joueurs.

Ticket to Ride (2025) – Voici le jeu familial par excellence qui conserve tout le plaisir de bloquer les itinéraires tout en simplifiant les règles pour les débutants. Carcassonne (2014) – Si vous aimez voir le plateau s’agrandir, ce jeu de pose de tuiles propose un casse-tête stratégique autour de la conquête de territoires qui élimine la frustration liée aux mauvais lancers de dés. Wingspan (2019) – Les amateurs de stratégie apprécieront la manière dont ce jeu de construction de moteur, très profond, reprend les concepts de Catan et les pousse plus loin pour offrir un défi plus complexe.

Continuez à faire défiler pour découvrir la liste complète des 17 jeux. Je vous promets que vous trouverez de quoi animer votre prochaine soirée jeux, que ce soit autour d’une table ou sur un écran.

17 jeux similaires à Catan que tout amateur de jeux de société devrait essayer

Combien d’entre eux avez-vous déjà joués ? Certains sont des classiques modernes, tandis que d’autres sont des perles rares très appréciées des joueurs en ligne. Je les ai classés en fonction de leur capacité à satisfaire votre soif de stratégie.

Si vous aimez échanger des ressources, bloquer vos amis et bâtir des empires, vous allez adorer ces jeux dans la veine de Catan.

1. Ticket to Ride [Un jeu de construction de parcours dans la veine de Catan pour les passionnés de voyages]

Notre note 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, mobile, PS4, PS5, Xbox One, Xbox 360 Format Jeu de société / Jeu vidéo Année de sortie du jeu de société 2025 Créateur(s) Concepteur : Alan R. Moon ; Éditeur : Days of Wonder Caractéristiques uniques Blocage de parcours, collection de séries

Ce n’est pas un hasard si « « Ticket to Ride » est souvent cité dans le même souffle que « Catan ». Il s’agit d’un jeu consistant à construire des lignes ferroviaires sur une carte, reliant des villes emblématiques telles que New York et Los Angeles. Vous collectez des cartes de train colorées, un peu comme si vous récoltiez des ressources, et vous les utilisez pour revendiquer des voies.

Ce jeu s'inscrit parfaitement dans la lignée de « Catan » en raison de la concurrence pour l'espace sur le plateau. Dans Catan, vous détestez qu'un autre joueur construise une route qui vous coupe la route. Dans Ticket to Ride, ce sentiment est au cœur même du jeu.

Vous devez observer le regard de vos adversaires pour repérer où ils construisent. Si vous attendez trop longtemps avant de revendiquer un chemin, il risque de vous échapper à jamais.

Conseil de pro Gardez toujours un œil sur le bonus « plus long parcours ». Tout comme la carte « Longest Road » dans Catan, ces points supplémentaires sont souvent décisifs pour déterminer le vainqueur à la toute fin de la partie.

Le déroulement de la partie est rapide. À votre tour, vous piochez des cartes, revendiquez un itinéraire ou piochez de nouveaux tickets de destination. Ce jeu de construction d’itinéraires facile à prendre en main , associé à un système de blocage stratégique , le rend très accessible.

J’ai fait découvrir ce jeu à des personnes qui n’avaient jamais joué à un jeu de société, et elles l’ont compris en cinq minutes. Il accueille de 2 à 5 joueurs, et ses versions numériques sont idéales pour des parties en solo rapides.

Mon verdict : si vous aimez l’aspect « contrôle du territoire » de Catan mais détestez lancer les dés, « « Ticket to Ride » » est le jeu qu’il vous faut. C’est l’un des meilleurs jeux de société familiaux jamais créés.

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2. Carcassonne [Un jeu de placement de tuiles similaire au jeu de conquête territoriale de Catan]

Notre score 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, mobile, Switch, Xbox 360 Format Jeu de société / Jeu vidéo Année de sortie du jeu de société 2014 Créateur(s) Concepteur : Klaus-Jürgen Wrede ; Éditeur : Hans im Glück Caractéristiques uniques Construction du plateau, placement de meeples

Carcassonne vous permet de construire le plateau au fur et à mesure que vous jouez. Au lieu d’une carte fixe comme dans Catan, les joueurs piochent des tuiles représentant des quartiers de villes françaises, des routes et des champs.

Vous reliez ces tuiles pour créer un paysage tentaculaire, en plaçant vos « meeples » (petits personnages en bois) afin de revendiquer des éléments et de marquer des points.

Ce jeu partage l’esprit territorial de Catan. Vous cherchez constamment à étendre votre influence tout en limitant celle de vos adversaires.

Si vous placez une tuile de manière astucieuse, vous pouvez s'emparer d'une ville sur laquelle un autre joueur travaillait. Cette compétition directe et passive-agressive est très familière aux habitués de Catan.

Pourquoi nous l'avons choisi Carcassonne, car ce jeu élimine la frustration liée aux mauvais lancers de dés. Il procure la même satisfaction que de construire une carte et de contrôler un territoire, mais votre réussite dépend entièrement de l'emplacement de vos tuiles.

Le principe de base du jeu consiste à piocher une tuile, à la placer de manière logique et à décider si vous souhaitez y placer un pion. Des règles de placement de tuiles simples, mais des choix stratégiques profonds, garantissent que le jeu reste toujours captivant.

Ce jeu est incroyablement adapté aux groupes de niveaux mixtes, ce qui signifie que vous pouvez jouer avec des débutants et des vétérans ensemble. Les parties sont rapides et se terminent généralement en 30 à 45 minutes.

Mon verdict : Carcassonne est idéal pour les joueurs qui aiment voir leur empire se développer sous leurs yeux sur la table.

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3. Wingspan [Un jeu de construction de mécanique relaxant, dans la veine de Catan, pour les amoureux de la nature]

Notre note 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, Switch, Xbox One, mobile, PS4, PS5 Format Jeu de société / Jeu vidéo Année de sortie du jeu de société 2019 Créateur(s) Conceptrice : Elizabeth Hargrave ; Éditeur : Stonemaier Games Caractéristiques uniques Construction de mécanismes, anecdotes sur les oiseaux

Wingspan a conquis le monde entier grâce à ses superbes illustrations et à son thème unique. Vous incarnez un passionné d’oiseaux cherchant à attirer les plus beaux spécimens dans votre réserve naturelle. Si le concept semble paisible, les mécanismes de construction de moteur de jeu sont toutefois pointus et compétitifs.

Ce jeu s'apparente à Catan par sa gestion des ressources. Au lieu du bois et de la brique, vous gérez des jetons de nourriture et des œufs. Vous devez rassembler des ressources spécifiques pour jouer des cartes « oiseaux », qui génèrent à leur tour davantage de ressources.

Cela crée un cercle vertueux de production très gratifiant, comparable à celui que l'on obtient en construisant une ville sur une case de minerai à forte probabilité dans Catan.

Conseil de pro Ne négligez pas la stratégie de ponte d’œufs lors du dernier tour. Tout comme le fait de passer aux villes dans Catan vous apporte un bonus de points, pondre massivement des œufs en fin de partie est souvent le moyen le plus efficace d’accumuler des points de victoire.

Le gameplay s’articule autour de trois habitats différents sur votre plateau de joueur. Le jeu de cartes axé sur la construction de mécanismes, avec une profondeur de combinaisons très satisfaisante, vous permet de réaliser des tours spectaculaires en fin de partie.

Il s’agit d’une compétition calme et non conflictuelle, ce qui en fait un jeu idéal pour les familles qui finissent par trop se disputer à propos des échanges dans Catan. La version numérique est également époustouflante, avec des chants d’oiseaux enregistrés pour chaque carte.

Mon verdict : si vous souhaitez éprouver la satisfaction de collecter des ressources sans le stress de voir quelqu’un vous les voler, Wingspan est un chef-d’œuvre.

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4. Takenoko [Un charmant jeu de stratégie sur grille, dans la veine de Catan, pour toute la famille]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Format Jeu de société Jeu de société Année de sortie 2024 Créateur(s) Concepteur : Antoine Bauza ; Éditeurs : Bombyx, Matagot Caractéristiques Graphismes mignons, thème du jardinage

Takenoko est sans doute le jeu le plus mignon de cette liste, mais ne vous fiez pas à l’adorable panda : il s’agit d’un casse-tête d’optimisation impitoyable. Vous incarnez des jardiniers de la cour chargés de cultiver du bambou pour l’ours affamé de l’Empereur.

Le lien visuel avec Catan est immédiat. Vous construisez le plateau de jeu tuile par tuile à l’aide de pièces hexagonales familières. Vous devez également irriguer ces parcelles pour faire pousser des ressources (du bambou), ce qui rappelle fortement le fait de relier des routes à des villages pour étendre votre influence.

Le gameplay repose sur un dé météo qui ajoute une part d’aléatoire à chaque tour. Cultivez des parcelles, faites pousser du bambou et gérez l’appétit du panda pour remplir des objectifs secrets.

Conseil de pro Ne gaspillez pas d’actions à poser des canaux d’irrigation trop tôt, sauf si vous en avez besoin immédiatement. Essayez plutôt de poser de nouvelles tuiles à côté de l’étang central. Elles sont automatiquement irriguées, ce qui vous permet d’économiser de précieuses actions.

Ce jeu est bien plus serein que Catan, puisque vous ne détruisez pas le travail des autres joueurs, mais vous vous disputez l’espace limité sur la carte du jardin.

Mon verdict : si votre famille apprécie le style de la grille hexagonale de Catan mais souhaite un thème plus fantaisiste et moins industriel, Takenoko est le choix idéal.

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5. Terraformer Mars [Un jeu de stratégie complexe, dans la veine de Catan, qui se déroule dans l'espace]

Notre note 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, mobile, macOS Format Jeu de société / Jeu vidéo Année de sortie du jeu de société 2016 Créateur(s) Concepteur : Jacob Fryxelius ; Éditeur : FryxGames Caractéristiques uniques Terraformation planétaire, sélection de cartes

Terraformer Mars, c’est ce qui se passe lorsque l’on prend l’économie de Catan et qu’on y injecte du carburant de fusée. Les joueurs incarnent des entreprises qui s’efforcent de rendre Mars habitable en augmentant la température, la teneur en oxygène et la couverture océanique. C’est l’un des meilleurs jeux de stratégie pour les joueurs en quête de complexité.

Le lien avec Catan réside dans son mécanisme économique. Vous produisez des ressources (méga-crédits, acier, titane, plantes) en fonction de vos niveaux de production, qui servent à acheter des cartes et à revendiquer des territoires à la surface de la planète.

La carte hexagonale de Mars ressemble même un peu à un plateau de Catan version science-fiction, où les bonus de placement revêtent une importance capitale.

Pourquoi nous l'avons choisi Terraformer Mars s’adresse aux stratèges chevronnés. Ce jeu pousse à l’extrême le concept consistant à « produire des ressources pour construire des structures », offrant une expérience thématique riche qui donne l’impression de diriger une véritable entreprise spatiale.

À chaque tour, vous devrez sélectionner des cartes et gérer un budget complexe. La gestion approfondie des ressources et la construction de mécanismes basés sur les cartes constituent un véritable défi intellectuel.

On retrouve le cycle d’échange et de production de Catan, mais étendu à une épopée de plusieurs heures. La rejouabilité est infinie grâce au nombre impressionnant de cartes de projet uniques.

Mon verdict : Terraformer Mars est la suite logique pour les fans de Catan qui trouvent le jeu de base trop simple et recherchent un défi plus intense.

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6. Kingdom Builder [Un jeu de colonisation dans la veine de Catan offrant une rejouabilité infinie]

Notre note 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Format Jeu de société Jeu de société Année de sortie 2025 Créateur(s) Concepteur : Donald X. Vaccarino ; Éditeur : Queen Games Caractéristiques uniques Cartes de score variables, plateau modulaire

Kingdom Builder a été conçu par le créateur de Dominion, et il remplace souvent Catan auprès des groupes lassés des mêmes vieilles stratégies. Vous placez des colonies sur un plateau modulaire afin d’obtenir de l’or et de bénéficier des capacités spéciales des emplacements.

Ce jeu résout le problème de la « stratégie statique » de Catan. Dans Catan, le minerai et le blé sont toujours avantageux. Dans Kingdom Builder, les règles de score changent à chaque partie.

Dans une partie, vous pourriez gagner des points en construisant près de l’eau ; dans la suivante, vous pourriez en perdre en faisant la même chose. Vous devez adapter votre stratégie dès le premier tour.

Pourquoi nous l'avons choisi Kingdom Builder offre une incroyable variabilité. Grâce à un plateau modulaire et à des cartes de score aléatoires, vous ne jouerez jamais deux fois exactement la même partie, ce qui vous garantit une expérience toujours renouvelée pendant des années.

La règle de « contiguïté obligatoire » vous oblige à construire à côté de vos colonies existantes dans la mesure du possible. Le blocage stratégique et les conditions de score variables créent un nouveau casse-tête à chaque partie. Cette règle simple rend le blocage de vos adversaires extrêmement efficace. Vous pouvez les acculer dans un coin de la carte où ils ne souhaitent pas se retrouver.

Mon verdict : Ce jeu est largement considéré comme le « Catan Killer » par les joueurs chevronnés, car il privilégie l’habileté et la capacité d’adaptation plutôt que la chance aux dés.

7. Pandemic [Un jeu coopératif à l’image de Catan, axé sur le travail d’équipe]

Notre note 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Navigateur Format Jeu de société / Jeu vidéo Année de sortie du jeu de société 2017 Créateur(s) Concepteur : Matt Leacock ; Éditeur : Z-Man Games Caractéristiques Jeu coopératif, carte du monde

Pandemic renverse les codes. Au lieu de vous affronter, vous collaborez pour sauver l’humanité de quatre maladies mortelles. Vous parcourez le globe, traitez les infections et recherchez des remèdes avant que le temps ne soit écoulé. Ce jeu est largement considéré comme l’un des meilleurs jeux coopératifs du marché.

Bien qu’il ne soit pas compétitif comme Catan, il partage les mêmes mécanismes de gestion de main et de collection de séries. Vous devez échanger des cartes avec les autres joueurs pour trouver des remèdes, à l’instar de l’échange de ressources pour construire des routes.

L’interaction sociale est intense, car tout le monde discute de la meilleure stratégie pour survivre au tour suivant.

Pourquoi nous l'avons choisi Pandemic transforme l’aspect social des jeux de société. Il reprend la négociation et la planification de Catan pour en faire un casse-tête collectif où l’on gagne ou perd en équipe.

Le jeu est intense. À chaque tour, les maladies se propagent et les épidémies peuvent provoquer une réaction en chaîne catastrophique. Le travail d’équipe coopératif, qui remplace la rivalité, en fait un excellent « changement de rythme » après une partie animée de Catan.

Les rôles, tels que le Médecin ou le Scientifique, confèrent à chacun un pouvoir spécial sur lequel repose la synergie.

Mon verdict : si votre groupe se dispute trop souvent à propos du voleur dans Catan, passez à Pandemic. Ce jeu vous oblige à collaborer pour gagner.

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8. 7 Wonders [Un jeu de civilisation avec sélection de cartes, dans la veine de Catan]

Notre note 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes Mobile, PC Format Jeu de société / Jeu vidéo Année de sortie du jeu de société 2020 Créateur(s) Concepteur : Antoine Bauza ; Éditeur : Repos Production Caractéristiques Tours simultanés, merveilles de l’Antiquité

7 Wonders vous permet de bâtir une civilisation antique en une trentaine de minutes. Vous incarnez l’une des grandes cités du monde antique, en collectant des ressources, en développant votre puissance militaire et en construisant des merveilles scientifiques.

Ce jeu s'apparente à Catan, car tout repose sur les besoins en ressources. Pour construire une bibliothèque, vous aurez peut-être besoin de deux pierres et d'un verre. Si vous ne les possédez pas, vous pouvez les acheter à vos voisins.

Ce mécanisme d’« échange entre voisins » vous oblige à rester constamment attentif à ce que font les joueurs assis à côté de vous.

Conseil de pro Ne négligez pas votre armée. Même si vous vous concentrez sur les cartes scientifiques ou civiques bleues, disposer d’une armée suffisante pour battre vos voisins vous permet de marquer facilement des points et de les priver de jetons de victoire.

Le jeu utilise un système de sélection de cartes. Vous choisissez une carte à jouer et transmettez le reste de votre main au joueur suivant. La sélection de cartes et la collection de séries, associées à un jeu simultané, garantissent l’absence totale de temps d’attente.

Vous n’avez jamais à attendre que quelqu’un d’autre joue son tour, car tout le monde joue en même temps. Le jeu s’adapte à merveille à des parties comptant jusqu’à 7 joueurs.

Mon avis : Idéal pour les grands groupes qui souhaitent vivre une expérience de construction de civilisation sans s’engager pour trois heures.

9. Splendor [Un jeu de stratégie économique rapide similaire à Catan]

Notre note 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC Format Jeu de société / Jeu vidéo Année de sortie du jeu de société 2019 Créateur(s) Concepteur : Marc André ; Éditeur : Space Cowboys Caractéristiques uniques Composants en jetons de poker, mécanique purement économique

Splendor offre une expérience riche avec des composants très simples. Vous incarnez un marchand de la Renaissance qui acquiert des mines de pierres précieuses, des moyens de transport et des boutiques. L’objectif est d’obtenir suffisamment de points de prestige pour impressionner la noblesse.

Le jeu réduit la formule de Catan à ses éléments économiques les plus purs. Vous utilisez des jetons (gemmes) pour acheter des cartes. Ces cartes font office de gemmes permanentes pour vos futurs achats. Il s’agit d’un jeu de développement de moteur où votre pouvoir d’achat augmente à chaque tour.

Si vous appréciez la sensation de passer de colonies à des villes pour obtenir davantage de ressources, Splendor en est la quintessence.

Pourquoi nous l’avons choisi Splendor prouve qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des règles complexes pour proposer un jeu de stratégie profond. Tout repose sur l’efficacité et le timing, ce qui en fait un incontournable de toute soirée de jeux.

Les tours se succèdent à une vitesse fulgurante. Vous pouvez soit prendre des jetons, soit acheter une carte, soit réserver une carte. Grâce à un gameplay épuré et tactile axé sur la gestion des ressources, il est extrêmement gratifiant de manipuler les jetons lourds, de style poker, inclus dans la boîte.

C’est un jeu économique facile à apprendre mais difficile à maîtriser.

Mon verdict : Splendor est un fantastique jeu d’échauffement. Il offre la satisfaction économique de Catan dans un format condensé de 30 minutes, ce qui lui vaut de figurer parmi les meilleurs jeux pour une soirée entre amis.

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10. Armello [Un jeu numérique fantastique dans la veine de Catan, mêlant intrigues politiques]

Notre note 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One, iOS, Nintendo Switch, Android Format Jeu vidéo Année de sortie du jeu vidéo 2015 Créateur(s) Développeur/Éditeur : League of Geeks Caractéristiques uniques Plateau animé, éléments de jeu de rôle

Armello est un jeu de société numérique qui prend vie. L’action se déroule dans un royaume animalier fantastique où le roi est corrompu par la « Pourriture ». Les joueurs choisissent des héros issus de différents clans (Loup, Lapin, Rat, Ours) pour revendiquer le trône par la guerre, la diplomatie ou la collecte de pierres spirituelles.

On a l’impression d’un mélange entre Catan et un jeu de rôle. Vous vous déplacez sur une carte hexagonale, en conquérant des colonies et en explorant des donjons. Un cycle jour/nuit influence le gameplay, et vous gérez l’or et la magie comme ressources.

En alliant les tactiques des jeux de société à la progression des personnages, ce titre offre une expérience qui n’a rien à envier aux meilleurs jeux de rôle disponibles sur support numérique.

Pourquoi nous l’avons choisi Armello est l’un des rares jeux conçus dès le départ spécifiquement comme un jeu de société numérique. Il tire parti de ce support grâce à des animations et à des mécanismes d’informations cachées qui seraient difficiles à gérer dans une version physique.

La qualité de la production est incroyable. Les mécanismes hybrides, mêlant jeu de société et jeu de rôle, combinent stratégie au tour par tour et combats de cartes.

Les personnages possèdent des statistiques et des conditions de victoire uniques, offrant ainsi une grande variété. Vous pouvez jouer en ligne contre des amis ou des inconnus dans une partie qui donne l’impression de vivre un conte animé.

Mon verdict : Armello est parfait pour les joueurs numériques qui recherchent l’ambiance d’un jeu de société avec le côté visuel que seul un jeu vidéo peut offrir.

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11. Monopoly [Un jeu d’échange à la manière de Catan pour les joueurs occasionnels]

Notre note 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 Format Jeu vidéo / Jeu de société Année de sortie du jeu de société 2022 Créateur(s) Développeur : Asobo Studio ; Éditeur : Ubisoft Caractéristiques uniques Plateau de jeu 3D interactif, règles personnalisées

Tout le monde connaît le Monopoly, mais Monopoly Plus donne vie à ce jeu de société classique dans un univers numérique. Il propose une ville en 3D au centre du plateau qui évolue au fur et à mesure que vous jouez. C’est le jeu par excellence de commerce et d’immobilier qui a inspiré des générations.

C’est l’ancêtre des mécanismes d’échange de Catan. Le cœur du jeu réside dans la négociation : échanger des biens immobiliers pour obtenir un monopole et pouvoir ainsi construire des maisons.

Si vous appréciez les échanges du type « Je vous donne ceci en échange de cela » dans Catan, le Monopoly est entièrement axé sur ce type d’interaction.

Pourquoi nous l’avons choisi Monopoly Plus reste le jeu d’échange le plus accessible au monde. La version numérique accélère considérablement le déroulement de la partie, en supprimant le comptage fastidieux de l’argent et en en faisant une option idéale pour une soirée de jeu rapide.

La version numérique résout de nombreux problèmes soulevés à l’encontre du jeu physique en gérant les calculs et en appliquant les règles instantanément. Cette adaptation numérique fidèle, associée à une présentation dynamique, rend le jeu agréable à regarder. Elle prend en charge les règles personnalisées : si vous jouez avec la « case Parking gratuit », le jeu s’adapte en conséquence.

Mon verdict : bien que Catan soit plus stratégique, Monopoly Plus est idéal pour une soirée décontractée et nostalgique entre amis qui ne sont pas prêts à se lancer dans des règles complexes.

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12. La bataille de Polytopia [Un jeu de civilisation dans le style de Catan, pour des parties rapides]

Notre note 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plates-formes Mobile, PC, macOS, Linux, Nintendo Switch Format Jeu vidéo Année de sortie du jeu vidéo 2020 Créateur(s) Développeur/Éditeur : Midjiwan AB Caractéristiques uniques Graphismes low poly, 4X rapide

La bataille de Polytopia est l’un des meilleurs jeux de stratégie 4X (Explorer, Étendre, Exploiter, Exterminer) réduit à l’essentiel. Vous choisissez une tribu, explorez une carte en grille carrée, collectez des ressources et conquérir des villages.

On a l'impression de jouer à un Catan au rythme effréné et riche en combats. Vous devez constamment gérer vos ressources (les étoiles) pour mener des recherches technologiques ou construire des unités.

L'exploration de la carte et la collecte de ressources sur différents types de terrains (forêts, montagnes, cours d'eau) sembleront immédiatement familières à un joueur de Catan.

Conseil de pro En début de partie, privilégiez l’économie plutôt que l’aspect militaire. Acheter la technologie « Maisons de douane » et les placer près des ports génère un nombre considérable d’étoiles par tour, ce qui alimentera votre armée en fin de partie.

La beauté de Polytopia réside dans sa rapidité. Son gameplay 4X concis vous permet de mener à bien une guerre de civilisations complète en 30 minutes. Le jeu propose des commandes intuitives et des tribus distinctes dotées d’une esthétique unique.

Vous pouvez jouer contre l’IA ou en multijoueur, ce qui en fait un jeu idéal pour les trajets quotidiens ou les petites pauses. Ce titre prouve que les meilleurs jeux indépendants peuvent rivaliser avec les titres à gros budget en termes de profondeur stratégique.

Mon verdict : si vous souhaitez vivre l’expérience de la construction d’un empire mais que vous ne disposez que de 20 minutes, La bataille de Polytopia est le meilleur jeu du marché.

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13. Small World [Un jeu de contrôle de territoires à la manière de Catan, avec des races fantastiques]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, mobile Format Jeu de société / Jeu vidéo Année de sortie du jeu de société 2020 Créateur(s) Concepteur : Philippe Keyaerts ; Éditeur : Days of Wonder Particularités Mécanique de déclin, combinaisons de races

Dans Small World, le plateau est tout simplement trop petit pour tout le monde. Vous choisissez des races fantastiques telles que les Orques volants ou les Hommes-rats marins et tentez de conquérir des régions pour gagner des pièces. Le hic, c’est que votre civilisation finit par s’éteindre, et vous devez en choisir une nouvelle pour poursuivre le combat.

Ce jeu fait appel au côté agressif de Catan. Il s’agit purement et simplement de contrôle de territoire. Vous observez la carte, repérez le point faible et vous vous en emparez. Les changements constants dans les rapports de force maintiennent tout le monde en haleine, à l’instar de la façon dont le titre de « la plus longue route » change de mains dans Catan.

Ce mélange chaotique de pouvoirs le distingue des grands jeux de fantasy traditionnels en misant sur la stratégie pure et l’agressivité.

Pourquoi nous l'avons choisi Small World dispose d’un mécanisme unique appelé « déclin ». Il enseigne aux joueurs qu’il est parfois nécessaire de renoncer à ce que l’on a construit pour gagner – une précieuse leçon stratégique qui le distingue des jeux de construction d’empire classiques.

Le cycle de jeu consiste à développer votre race active jusqu’à ce qu’elle soit surétendue, puis à la faire entrer en « déclin » pour marquer des points passifs pendant que vous lancez une nouvelle invasion.

Un contrôle de zone léger à modéré, associé à des combinaisons asymétriques amusantes, garantit une grande rejouabilité. C’est un jeu coloré, brutal et drôle.

Mon verdict : Small World est un jeu fantastique pour les joueurs qui aiment les affrontements directs et s’adapter à un plateau en constante évolution.

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14. À travers les âges [Un jeu de construction de civilisation dont la stratégie à long terme s'apparente à celle de Catan]

Notre note 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, mobile Format Jeu de société / Jeu vidéo Année de sortie du jeu de société 2017 Créateur(s) Concepteur : Vlaada Chvátil ; Éditeur : Czech Games Edition Caractéristiques uniques Pas de carte, jeu de civilisation basé sur des cartes

À travers les âges est largement considéré comme l’un des meilleurs jeux de société de civilisation jamais créés. Vous guidez une civilisation de l’Antiquité à l’ère moderne, en gérant la science, la culture, l’armée et l’alimentation.

Ce jeu approfondit l’aspect « développement » de Catan. Bien qu’il n’y ait pas de carte sur laquelle construire, la gestion des ressources est incroyablement complexe. Vous devez trouver un équilibre entre le bonheur de votre population et vos besoins en ressources, tout en recrutant des dirigeants tels que Jules César ou Bill Gates.

Conseil de pro Ne négligez pas votre puissance militaire. Vous n’avez pas besoin d’être le plus fort, mais si vous êtes le plus faible, les autres joueurs vous prendront pour cible avec des agressions et des guerres qui pourraient ruiner votre économie.

Ce jeu est très axé sur la stratégie. La construction d’une civilisation, qui repose sur des ressources importantes et des décisions à prendre au bon moment, procure une grande satisfaction.

La version numérique est exceptionnellement bien conçue, car elle se charge pour vous de toutes les tâches administratives fastidieuses. C’est un jeu de longue haleine, mais chaque décision a un impact considérable.

Mon verdict : pour les joueurs qui recherchent une expérience épique consistant à bâtir une nation à partir de rien, À travers les âges est l’épreuve ultime de vos compétences.

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15. Stone Age [Un jeu de gestion des ressources dans le style de Catan, se déroulant à l'époque préhistorique]

Notre note 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plateformes PC, mobile, Switch Format Jeu de société / Jeu vidéo Année de sortie du jeu de société 2018 Créateur(s) Concepteur : Michael Tummelhofer ; Éditeur : Hans im Glück Caractéristiques Placement d’ouvriers, collecte de dés

L'Âge de pierre est un jeu de placement d'ouvriers qui s'apparente fortement à Catan. Vous dirigez une tribu de préhistoriques que vous envoyez dans la forêt pour récolter du bois, à la carrière pour extraire de la pierre ou à la rivière pour trouver de l'or.

Tout comme dans Catan, ce sont les dés qui déterminent les ressources. Cependant, vous pouvez atténuer l’effet du hasard. Si vous envoyez 3 ouvriers dans la forêt, vous lancez 3 dés. Ce système de gestion des risques vous semblera très familier. Vous utilisez ensuite ces ressources pour construire des huttes (qui rapportent des points) ou acheter des cartes de civilisation.

Pourquoi nous l'avons choisi Stone Age est le compromis idéal entre chance et stratégie. Il vous permet de lancer des poignées de dés (ce qui est amusant) tout en vous offrant des outils pour contrôler le résultat, répondant ainsi à une critique courante à l’encontre de Catan.

Le gameplay est intuitif. Le placement de travailleurs classique, associé à une collecte de ressources basée sur les dés, rend le jeu facile à expliquer.

Vous devez nourrir votre tribu à chaque tour, ce qui ajoute une pression de survie qui vous maintient en alerte. C’est un jeu économique équilibré où chaque tour donne lieu à des choix significatifs.

Mon verdict : Stone Age est souvent surnommé le « Catan Killer » car il propose un système de collecte de ressources similaire, mais avec une gestion plus stratégique de la malchance.

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16. Azul [Un superbe jeu de placement de tuiles dans la veine de Catan, pour les amateurs de stratégie]

Notre note 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Format Jeu de société Jeu de société Année de sortie 2021 Créateur(s) Concepteur : Michael Kiesling ; Éditeur : Plan B Games Caractéristiques Stratégie abstraite, composants de grande qualité

Azul est un jeu de stratégie abstraite dans lequel vous incarnez un artisan chargé de carreler les murs d’un palais portugais. Vous sélectionnez des tuiles colorées provenant d’usines communes et les disposez sur votre plateau pour marquer des points.

Il reprend à merveille l’aspect « blocage » de Catan. Vous devez surveiller les tuiles dont vos adversaires ont besoin. Si vous prenez les tuiles rouges qu’ils convoitent, vous les forcez à subir des pénalités. C’est un jeu de « draft hostile » déguisé en magnifique casse-tête.

Conseil de pro Méfiez-vous de la pénalité liée à la « ligne de fond ». Il est parfois préférable de marquer moins de points lors de votre tour si cela oblige votre adversaire à prendre une énorme pile de tuiles qu’il ne pourra pas utiliser, ce qui lui fera perdre des points.

Les composants sont de superbes tuiles en résine épaisse. Créez de magnifiques mosaïques en sélectionnant et en disposant avec soin des tuiles colorées. Chaque coup compte alors que vous vous affrontez pour réaliser des motifs de manière efficace.

Le jeu est simple à prendre en main, mais offre une mécanique tactique approfondie qui récompense ceux qui anticipent.

Mon verdict : si vous appréciez le casse-tête spatial que représente la mise en place du plateau de Catan, Azul se concentre entièrement sur la création de motifs et le blocage de l’adversaire.

17. Machi Koro [Un jeu de dés de construction de ville dans la veine de Catan, avec une touche de modernité]

Notre note 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Format Jeu de société Année de sortie du jeu de société 2020 Créateur(s) Concepteur : Masao Suganuma ; Éditeur : Grounding Caractéristiques Ville construite à partir de cartes, partie rapide aux dés

Machi Koro est sans doute le jeu de cette liste qui se rapproche le plus de Catan en termes de mécanismes. Vous incarnez le maire d’une ville et achetez des cartes représentant des bâtiments tels que des boulangeries, des champs de blé et des cafés.

Le principe de base est identique à celui de Catan : lancer les dés, percevoir un revenu en fonction du chiffre obtenu et effectuer des achats. Certains bâtiments s’activent lors de votre tour, d’autres lors du tour de vos adversaires (à l’instar de la production de ressources dans Catan). Cela procure la même montée de dopamine lorsque le chiffre que vous espériez sort.

Conseil de pro Machi Koro est, en substance, un Catan. Il simplifie l’expérience en supprimant la mise en place du plateau tout en conservant intact le frisson lié au lancer de dés et à la génération de revenus.

Il se joue plus rapidement que Catan et utilise des cartes à la place d’un plateau. Un jeu de stratégie de construction de ville au rythme soutenu qui allie gestion des ressources et mécanismes basés sur les dés.

Vous développez votre ville, débloquez des monuments et trouvez le juste équilibre entre chance et stratégie. C'est un jeu léger et très facile à mettre en place.

Mon avis : si vous recherchez un « Catan en 20 minutes » avec des illustrations mignonnes et une ambiance urbaine japonaise, Machi Koro est la solution.

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Mon avis général sur les jeux similaires à Catan

Alors, lequel de ces jeux similaires à Catan devriez-vous acheter ? Cela dépend entièrement des personnes avec lesquelles vous jouez.

Pour les familles et les joueurs occasionnels → Ticket to Ride . Ce jeu remplace la complexité liée aux ressources par un simple système d’association de couleurs, tout en conservant le plaisir de contrer ses adversaires.

→ . Ce jeu remplace la complexité liée aux ressources par un simple système d’association de couleurs, tout en conservant le plaisir de contrer ses adversaires. Pour les amateurs de stratégie approfondie → Terraformer Mars . Ce jeu reprend le mécanisme économique de Catan et le développe pour en faire une expérience de stratégie scientifique à grande échelle.

→ . Ce jeu reprend le mécanisme économique de Catan et le développe pour en faire une expérience de stratégie scientifique à grande échelle. Pour les joueurs numériques → Armello. Il donne vie à l’univers du jeu de société grâce à des animations, des éléments de jeu de rôle et un monde vivant.

Quel que soit votre style, vous trouverez ici un jeu qui incarne l’esprit de Catan tout en proposant ses propres originalités. Explorez les différentes options et trouvez celle qui convient le mieux à votre table ou à votre configuration numérique.

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