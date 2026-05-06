17 jogos parecidos com o Catan para jogares em 2026

Se estás à procura de jogos como o Catan, este é o sítio certo. Ainda me lembro da primeira vez que troquei duas ovelhas por um único tijolo. Pareceu-me um roubo, mas era a única forma de construir o meu povoado.

Essa tensão específica – equilibrar os teus próprios planos com a natureza imprevisível dos dados e dos adversários – é o que faz do Catan uma obra-prima.

Mas depois de jogares centenas de vezes, podes começar a procurar algo novo.

Queres aquela mesma emoção da gestão de recursos e da estratégia, mas com mecânicas novas.

Compilei uma lista enorme de títulos que captam o espírito da colonização de ilhas. Alguns centram-se no comércio, outros no controlo de território e outros ainda levam o conceito para o espaço ou para a história.

As nossas melhores escolhas para jogos semelhantes a Catan

Com tantos títulos únicos nesta lista, encontrar o substituto perfeito para o Catan depende do teu gosto específico. Selecionei as três melhores opções que proporcionam consistentemente a melhor experiência para diferentes tipos de jogadores.

Ticket to Ride (2025) – Este é o jogo familiar definitivo, que mantém a diversão de bloquear percursos ao mesmo tempo que simplifica as regras para os principiantes. Carcassonne (2014) – Se gostas de ver o tabuleiro a crescer, este jogo de colocação de peças oferece um quebra-cabeças estratégico de território que elimina a frustração causada por maus lançamentos de dados. Wingspan (2019) – Os fãs de estratégia vão adorar a forma como este jogo de construção de mecânicas aprofunda os conceitos de Catan e os eleva a um desafio mais complexo.

Continua a ler para veres a lista completa dos 17 jogos. Prometo que vais encontrar algo que vai dar que falar na tua próxima noite de jogos.

17 jogos parecidos com o Catan que todo fã de jogos de tabuleiro devia jogar

Quantos destes já jogaste? Alguns são clássicos modernos, enquanto outros são pérolas escondidas que os jogadores digitais adoram. Classifiquei-os com base na forma como satisfazem essa vontade de estratégia.

Se gostas de trocar recursos, bloquear amigos e construir impérios, vais adorar estes jogos parecidos com o Catan.

1. Ticket to Ride [Um jogo de construção de percursos tipo Catan para quem adora viajar]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, telemóvel, PS4, PS5, Xbox One, Xbox 360 Formato Jogo de tabuleiro / Jogo de vídeo Ano de lançamento do jogo de tabuleiro 2025 Criador(es) Criador: Alan R. Moon; Editora: Days of Wonder Características únicas Bloqueio de percursos, Coleção de conjuntos

O Ticket to Ride é frequentemente mencionado ao lado do Catan por uma razão. É um jogo em que constróis percursos ferroviários num mapa, ligando cidades icónicas como Nova Iorque e Los Angeles. Recolhes cartas de comboio coloridas, como se fossem recursos, e gastas-as para reivindicar linhas férreas.

Encaixa na perfeição no tema «ao estilo de Catan» devido à competição pelo espaço no tabuleiro. Em Catan, detestas quando alguém constrói uma estrada que te corta o caminho. No Ticket to Ride, essa sensação é o cerne do jogo.

Tens de ficar atento aos olhos dos teus adversários para perceberes onde estão a construir. Se esperares demasiado tempo para reivindicar um percurso, ele pode desaparecer para sempre.

Dica de profissional Fica sempre atento ao bónus da «rota mais longa». Tal como a carta «Estrada Mais Longa» do Catan, esses pontos extra costumam decidir o vencedor mesmo no final do jogo.

O ritmo do jogo é rápido. Na tua vez, podes comprar cartas, reivindicar uma rota ou comprar novos bilhetes de destino. A mecânica de construção de rotas , fácil de aprender e com bloqueios estratégicos , torna o jogo acessível.

Já apresentei este jogo a pessoas que nunca tinham jogado um jogo de tabuleiro e elas perceberam as regras em cinco minutos. É para 2 a 5 jogadores, e as versões digitais são fantásticas para partidas rápidas a solo.

O meu veredicto: Se adoras a parte do controlo do mapa do Catan, mas detestas lançar os dados, o Ticket to Ride é o teu jogo. É um dos melhores jogos de tabuleiro para a família de sempre.

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2. Carcassonne [Um jogo de colocação de peças semelhante à mecânica territorial do Catan]

A nossa pontuação 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, telemóvel, Switch, Xbox 360 Formato Jogo de tabuleiro / Videojogo Ano de lançamento do jogo de tabuleiro 2014 Criador(es) Designer: Klaus-Jürgen Wrede; Editora: Hans im Glück Características únicas Construção do mapa, colocação de meeples

O Carcassonne permite-te construir o tabuleiro à medida que jogas. Em vez de um mapa fixo como no Catan, os jogadores compram peças com partes de cidades francesas, estradas e campos.

Ligas essas peças para criar uma paisagem extensa, colocando os teus «meeples» (pequenas figuras de madeira) para reivindicar elementos e marcar pontos.

Este jogo partilha o espírito territorial de Catan. Estás constantemente a tentar expandir a tua influência, ao mesmo tempo que limitas a dos teus adversários.

Se colocares uma peça com jeito, podes roubar uma cidade em que outra pessoa estava a trabalhar. Essa competição direta e passivo-agressiva é bem familiar para os veteranos do Catan.

Por que é que o escolhemos? Carcassonne, porque elimina a frustração de lançamentos de dados ruins. Oferece a mesma satisfação de construir um mapa e controlar território, mas o teu sucesso depende inteiramente de onde colocas as tuas peças.

O ciclo principal do jogo envolve tirar uma peça, colocá-la de forma lógica e decidir se colocas um meeple nela. Regras simples de colocação de peças, mas com escolhas estratégicas profundas, garantem que o jogo se mantém sempre interessante.

É incrivelmente adequado para grupos com níveis de habilidade mistos, o que significa que podes jogar com principiantes e veteranos ao mesmo tempo. As partidas são rápidas, terminando normalmente em 30 a 45 minutos.

O meu veredicto: Carcassonne é ideal para jogadores que gostam de ver o seu império a crescer visualmente na mesa.

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3. Wingspan [Um jogo relaxante de construção de mecânicas, tipo Catan, para os fãs da natureza]

A nossa pontuação 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Switch, Xbox One, Dispositivos móveis, PS4, PS5 Formato Jogo de tabuleiro / Jogo de vídeo Ano de lançamento do jogo de tabuleiro 2019 Criador(es) Designer: Elizabeth Hargrave; Editora: Stonemaier Games Características únicas Construção de mecânicas, Curiosidades sobre aves

O Wingspan conquistou o mundo com a sua arte deslumbrante e o seu tema único. Jogas na pele de um entusiasta de aves que procura atrair as melhores aves para a tua reserva natural. Embora pareça tranquilo, a mecânica de construção de motor é intensa e competitiva.

Assemelha-se ao Catan na forma de gerir recursos. Em vez de madeira e tijolo, geres fichas de comida e ovos. Tens de reunir recursos específicos para jogar cartas de aves, que, por sua vez, geram mais recursos.

Isso cria um ciclo de produção gratificante, semelhante a ter uma cidade num hexágono de minério de alta probabilidade em Catan.

Dica de profissional Não ignores a estratégia de pôr ovos na ronda final. Tal como subir de nível para cidades em Catan dá um bónus de pontos, pôr ovos em massa no final do jogo é muitas vezes a forma mais eficiente de acumular pontos de vitória.

A jogabilidade centra-se em três habitats diferentes no teu tabuleiro de jogador. A jogada de cartas para construir o teu mecanismo, com uma profundidade de combinações gratificante, permite-te realizar jogadas impressionantes na fase final do jogo.

É uma competição tranquila e sem confrontos, o que a torna perfeita para famílias que acabam por discutir demasiado nas trocas de Catan. A versão digital também é espetacular, com cantos de pássaros gravados para cada carta.

O meu veredicto: Se queres a satisfação de recolher recursos sem o stress de alguém os roubar, o Wingspan é uma obra-prima.

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4. Takenoko [Um jogo encantador de estratégia em hexágonos, tipo o Catan, para toda a família]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Formato Jogo de tabuleiro Jogo de tabuleiro Ano de lançamento 2024 Criador(es) Designer: Antoine Bauza; Editores: Bombyx, Matagot Características únicas Ilustrações fofas, elemento de jardinagem

O Takenoko é, sem dúvida, o jogo mais fofo desta lista, mas não te deixes enganar pelo adorável panda – trata-se de um quebra-cabeças de otimização implacável. Jogas na pele de jardineiros da corte que cultivam bambu para o urso faminto do Imperador.

A semelhança visual com o Catan é imediata. Constróis o mapa peça a peça, usando as conhecidas peças hexagonais. Também tens de regar estas parcelas para que os recursos (bambu) cresçam, o que se assemelha muito a ligar estradas a povoações para expandir o teu alcance.

A jogabilidade baseia-se num dado meteorológico que acrescenta uma camada de aleatoriedade a cada turno. Cultiva parcelas, faz crescer bambu e gere o apetite do panda para completar objetivos secretos.

Dica de profissional Não desperdices ações a colocar canais de irrigação logo no início, a menos que precises deles imediatamente. Em vez disso, tenta colocar novas peças junto ao lago central. Elas são irrigadas automaticamente, poupando-te ações preciosas.

É muito mais tranquilo do que o Catan, já que não estás a destruir o trabalho uns dos outros, mas estás a competir pelo espaço limitado no mapa do jardim.

O meu veredicto: Se a tua família adora o aspeto da grelha hexagonal do Catan, mas prefere um tema mais fantasioso e menos industrial, o Takenoko é a escolha perfeita.

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5. Terraformar Marte [Um jogo de estratégia complexo, tipo o Catan, mas no espaço]

A nossa pontuação 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, telemóvel, macOS Formato Jogo de tabuleiro / Jogo de vídeo Ano de lançamento do jogo de tabuleiro 2016 Criador(es) Designer: Jacob Fryxelius; Editora: FryxGames Características únicas Terraformação planetária, seleção de cartas

Terraformar Marte é o que acontece quando pegas na economia do Catan e lhe injetas combustível de foguete. Os jogadores assumem o papel de empresas que trabalham para tornar Marte habitável, aumentando a temperatura, o oxigénio e a cobertura oceânica. É um dos melhores jogos de estratégia para quem adora complexidade.

A ligação com o Catan está no mecanismo económico. Produzes recursos (megacreditos, aço, titânio, plantas) com base nos teus níveis de produção, que são usados para comprar cartas e reivindicar território na superfície do planeta.

O mapa em grelha hexagonal de Marte até se parece um pouco com um tabuleiro de Catan de ficção científica, onde os bónus de colocação são extremamente importantes.

Porque é que o escolhemos O Terraformar Marte é para os estrategas mais exigentes. Leva o conceito de «produzir recursos para construir coisas» ao seu auge absoluto, oferecendo uma experiência rica e temática que dá a sensação de estares a gerir uma verdadeira empresa espacial.

Vais escolher cartas e gerir um orçamento complexo em cada jogada. A gestão aprofundada de recursos e a construção de mecânicas baseadas em cartas proporcionam um verdadeiro exercício mental.

É como o ciclo de trocas e produção do Catan, mas expandido para uma epopeia de várias horas. A rejogabilidade é infinita devido ao grande número de cartas de projeto únicas.

O meu veredicto: Terraformar Marte é o próximo passo lógico para os fãs de Catan que acham que o jogo base é demasiado simples e querem um desafio mais exigente.

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6. Construtor do Reino [Um jogo de colonização tipo Catan com jogabilidade infinita]

A nossa pontuação 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Formato Jogo de tabuleiro Jogo de tabuleiro Ano de lançamento 2025 Criador(es) Designer: Donald X. Vaccarino; Editora: Queen Games Características únicas Cartas de pontuação variáveis, tabuleiro modular

O Construtor do Reino foi criado pelo criador do Dominion e costuma substituir o Catan para grupos que já estão fartos das mesmas estratégias de sempre. Colocas povoações num tabuleiro modular para garantir ouro e habilidades especiais de localização.

Resolve o problema da «estratégia estática» do Catan. No Catan, o minério e o trigo são sempre bons. No Construtor do Reino, as regras de pontuação mudam a cada jogo.

Numa partida, podes ganhar pontos por construíres junto à água; na partida seguinte, podes perder pontos por fazeres a mesma coisa. Tens de adaptar a tua estratégia desde o primeiro turno.

Porque é que o escolhemos O Construtor do Reino tem uma variabilidade incrível. Com um tabuleiro modular e cartas de pontuação aleatórias, nunca vais jogar exatamente o mesmo jogo duas vezes, o que mantém a experiência sempre nova durante anos.

A regra da «adjacência obrigatória» obriga-te a construir junto aos teus povoados já existentes, se possível. O bloqueio estratégico e as condições de pontuação variáveis criam um novo quebra-cabeças de cada vez. Esta regra simples torna o bloqueio dos teus adversários extremamente poderoso. Podes forçá-los a ficar num canto do mapa onde não querem estar.

O meu veredicto: Este jogo é amplamente considerado o «Catan Killer» para jogadores mais exigentes, porque valoriza a habilidade e a adaptação em vez da sorte nos lançamentos dos dados.

7. Pandemic [Um jogo cooperativo semelhante ao Catan, focado no trabalho de equipa]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Navegador Formato Jogo de tabuleiro / Jogo de vídeo Ano de lançamento do jogo de tabuleiro 2017 Criador(es) Criador: Matt Leacock; Editora: Z-Man Games Características únicas Jogo cooperativo, mapa global

O Pandemic inverte o cenário. Em vez de lutarem uns contra os outros, trabalham juntos para salvar a humanidade de quatro doenças mortais. Viajam pelo mundo, tratam infeções e procuram curas antes que o tempo acabe. É amplamente considerado um dos melhores jogos cooperativos que existem.

Embora não seja competitivo como o Catan, partilha as mecânicas de gestão da mão e de coleção de conjuntos. Tens de trocar cartas com outros jogadores para encontrares curas, tal como trocas recursos para construir estradas.

A interação social é intensa, já que todos discutem a melhor estratégia para sobreviver ao próximo turno.

Porque é que o escolhemos O Pandemic transforma a vertente social dos jogos de tabuleiro. Pega na negociação e no planeamento do Catan e transforma-os num quebra-cabeças partilhado, onde se ganha ou se perde em equipa.

A jogabilidade é tensa. A cada jogada, as doenças propagam-se e os surtos podem causar uma reação em cadeia de desastres. O trabalho de equipa cooperativo, em vez da rivalidade, torna-o uma ótima forma de «limpar o paladar» depois de uma partida acirrada de Catan.

As funções, como Médico ou Cientista, dão a todos um poder especial no qual a sinergia se baseia.

O meu veredicto: se o teu grupo discute demasiado por causa do Ladrão no Catan, muda para o Pandemic. Este jogo obriga-te a colaborar para ganhares.

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8. 7 Wonders [Um jogo de civilização com seleção de cartas, tipo o Catan]

A nossa pontuação 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Telemóvel, PC Formato Jogo de tabuleiro / Jogo de vídeo Ano de lançamento do jogo de tabuleiro 2020 Criador(es) Criador: Antoine Bauza; Editora: Repos Production Características únicas Jogadas simultâneas, Maravilhas Antigas

O 7 Wonders permite-te construir uma civilização antiga em cerca de 30 minutos. Jogas na pele de uma das grandes cidades do mundo antigo, reunindo recursos, reforçando o poder militar e construindo maravilhas científicas.

Este jogo é parecido com o Catan, porque gira à volta das necessidades de recursos. Para construir uma biblioteca, podes precisar de duas pedras e um vidro. Se não os tiveres, podes comprá-los aos teus vizinhos.

Esta mecânica de «troca entre vizinhos» mantém-te sempre atento ao que os jogadores sentados ao teu lado estão a fazer.

Dica de profissional Não te esqueças das tuas cartas militares. Mesmo que te estejas a concentrar em cartas científicas ou cívicas azuis, ter apenas o suficiente de cartas militares para superar os teus vizinhos dá-te pontos fáceis e impede-os de ganhar fichas de vitória.

A jogabilidade usa um sistema de escolha de cartas. Escolhes uma carta para jogar e passas o resto da tua mão para o jogador seguinte. A escolha de cartas e a coleção de conjuntos, combinadas com o jogo simultâneo, significam que não há tempo de espera.

Nunca tens de esperar que outra pessoa faça a sua jogada, porque todos jogam ao mesmo tempo. Adapta-se na perfeição a grupos de até 7 jogadores.

O meu veredicto: Ideal para grupos maiores que querem uma experiência de construção de civilizações sem terem de se comprometer com três horas de jogo.

9. Splendor [Um jogo rápido de estratégia económica semelhante ao Catan]

A nossa pontuação 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC Formato Jogo de tabuleiro / Jogo de vídeo Ano de lançamento do jogo de tabuleiro 2019 Criador(es) Designer: Marc André; Editora: Space Cowboys Características únicas Componentes tipo fichas de póquer, Economia pura

O Splendor proporciona uma experiência rica com componentes muito simples. Jogas na pele de um mercador do Renascimento que coleciona minas de pedras preciosas, meios de transporte e lojas. O objetivo é conseguir pontos de prestígio suficientes para impressionar a nobreza.

Reduz a fórmula de Catan aos seus elementos económicos mais puros. Pegas em fichas (pedras preciosas) para comprar cartas. Essas cartas funcionam como pedras preciosas permanentes para compras futuras. É um jogo de construção de motor, onde o teu poder de compra cresce a cada turno.

Se gostas da sensação de passar de povoações para cidades para obteres mais recursos, o Splendor é essa sensação na sua forma mais pura.

Por que é que o escolhemos? O Splendor prova que não precisas de regras complexas para teres um jogo de estratégia profundo. Tem tudo a ver com eficiência e timing, o que o torna um clássico para qualquer noite de jogos.

Os turnos são rapidíssimos. Ou ganhas fichas, ou compras uma carta, ou reservas uma carta. A jogabilidade simples e tátil do «engine de recursos» torna incrivelmente gratificante manusear as fichas pesadas, ao estilo do póquer, que vêm na caixa.

É um jogo de economia fácil de aprender, mas difícil de dominar.

O meu veredicto: O Splendor é um jogo fantástico para aquecer. Oferece a satisfação económica do Catan num formato conciso de 30 minutos, o que o coloca nas listas dos melhores jogos para uma noite de jogos.

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10. Armello [Um jogo digital de fantasia ao estilo de Catan com intrigas políticas]

A nossa pontuação 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One, iOS, Nintendo Switch, Android Formato Jogo Ano de lançamento do jogo 2015 Criador(es) Desenvolvedor/Editora: League of Geeks Características únicas Tabuleiro animado, elementos de RPG

O Armello é um jogo de tabuleiro digital que ganha vida. Passa-se num reino animal de fantasia onde o rei está corrompido pelo «Rot». Os jogadores escolhem heróis de diferentes clãs (Lobo, Coelho, Rato, Urso) para reivindicar o trono através da guerra, da diplomacia ou da recolha de pedras espirituais.

É como se o Catan se cruzasse com um RPG. Moves-te num mapa hexagonal, conquistando povoações e explorando masmorras. Há um ciclo de dia/noite que afeta a jogabilidade, e geres o ouro e a magia como recursos.

Ao combinar táticas de jogos de tabuleiro com a evolução das personagens, oferece uma experiência que se equipara facilmente aos melhores jogos de RPG que podes jogar digitalmente.

Por que é que escolhemos isto O Armello é um dos poucos jogos concebidos especificamente para ser, em primeiro lugar, um jogo de tabuleiro digital. Aproveita ao máximo o formato com animações e mecânicas de informação oculta que seriam difíceis de acompanhar num jogo físico.

A qualidade da produção é incrível. A mecânica híbrida de jogo de tabuleiro e RPG combina estratégia por turnos com combate com cartas.

As personagens têm estatísticas e condições de vitória únicas, o que oferece uma grande variedade. Podes jogar online contra amigos ou desconhecidos numa partida que parece um livro de histórias vivo.

O meu veredicto: O Armello é perfeito para jogadores digitais que querem a sensação de um jogo de tabuleiro com o toque visual que só um videojogo consegue proporcionar.

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11. Monopoly [Um jogo de trocas tipo Catan para jogadores casuais]

A nossa pontuação 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 Formato Jogo de vídeo / Jogo de tabuleiro Jogo de tabuleiro Ano de lançamento 2022 Criador(es) Desenvolvedor: Asobo Studio; Editora: Ubisoft Características únicas Tabuleiro 3D dinâmico, Regras personalizadas

Todo o mundo conhece o Monopoly, mas o Monopoly Plus dá vida ao clássico tabuleiro no mundo digital. Tem uma cidade em 3D no centro do tabuleiro que vai evoluindo à medida que jogas. É o jogo por excelência de trocas e propriedades que inspirou gerações.

É o precursor da mecânica de trocas do Catan. O cerne do jogo é a negociação – trocar propriedades para conseguires o monopólio e, assim, poderes construir casas.

Se gostas daquela conversa do tipo «Dou-te isto em troca daquilo» no Catan, o Monopoly centra-se exclusivamente nessa interação.

Por que é que o escolhemos O Monopoly Plus continua a ser o jogo de trocas mais acessível do mundo. A versão digital acelera significativamente a jogabilidade, eliminando a tediosa contagem de dinheiro e tornando-o uma opção viável para uma noite de jogos rápida.

A versão digital resolve muitas das queixas sobre o jogo físico, ao tratar das contas e aplicar as regras instantaneamente. Uma adaptação digital fiel, com uma apresentação animada, torna-o divertido de ver. Suporta regras personalizadas, por isso, se jogares com «dinheiro do Estacionamento Grátis», o jogo consegue lidar com isso.

O meu veredicto: Embora o Catan seja mais estratégico, o Monopoly Plus é excelente para uma noite descontraída e nostálgica com amigos que não estão preparados para regras complexas.

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12. A Batalha de Polytopia [Um jogo do tipo Civilization, semelhante ao Catan, com rondas rápidas]

A nossa pontuação 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas Telemóvel, PC, macOS, Linux, Nintendo Switch Formato Jogo Ano de lançamento do videojogo 2020 Criador(es) Desenvolvedor/Editora: Midjiwan AB Características únicas Arte low poly, 4X rápido

A Batalha de Polytopia é um dos melhores jogos de estratégia 4X (Explorar, Expandir, Explorar, Exterminar) reduzido ao seu essencial. Escolhes uma tribo, exploras um mapa em grelha quadrada, recolhes recursos e conquistas aldeias.

Parece um Catan com um ritmo acelerado e cheio de combate. Estás constantemente a gerir recursos (estrelas) para investigar tecnologias ou construir unidades.

A exploração do mapa e a recolha de recursos em diferentes tipos de terreno (florestas, montanhas, água) vão parecer-te imediatamente familiares se já jogares Catan.

Dica de profissional No início do jogo, dá prioridade à economia em vez do lado militar. Comprar a tecnologia «Custom Houses» e colocá-las perto dos portos gera uma quantidade enorme de estrelas por turno, o que alimenta o teu exército na fase final do jogo.

A beleza do Polytopia está na sua rapidez. A jogabilidade 4X em sessões curtas permite-te terminar uma guerra de civilizações completa em 30 minutos. Tem controlos intuitivos e tribos distintas com uma estética única.

Podes jogar contra a IA ou no modo multijogador, o que o torna perfeito para as viagens de comboio ou para pausas rápidas. Este jogo prova que os melhores jogos indie podem rivalizar com títulos de grande orçamento em termos de profundidade estratégica.

O meu veredicto: se queres a sensação de construir um império, mas só tens 20 minutos, A Batalha de Polytopia é o melhor jogo do mercado.

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13. Small World [Um jogo de controlo de territórios ao estilo do Catan, com raças fantásticas]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Telemóvel Formato Jogo de tabuleiro / Jogo de vídeo Ano de lançamento do jogo de tabuleiro 2020 Criador(es) Criador: Philippe Keyaerts; Editora: Days of Wonder Características únicas Mecânica de declínio, combinações de raças

No Small World, o tabuleiro é simplesmente demasiado pequeno para toda a gente. Escolhes raças fantásticas, como Orcs Voadores ou Homens-Rato Marinheiros, e tentas conquistar regiões para ganhar moedas. O problema é que a tua civilização acaba por desaparecer e tens de escolher uma nova para continuares a luta.

Isto apela ao lado mais agressivo de Catan. Trata-se puramente de controlo de área. Olhas para o mapa, encontras o ponto mais fraco e conquistas-o. A constante mudança nas dinâmicas de poder mantém toda a gente envolvida, à semelhança de como o título da «estrada mais longa» muda de mãos em Catan.

Esta mistura caótica de poderes distingue-o dos melhores jogos de fantasia mais sérios, ao apostar na estratégia pura e na agressividade.

Porque é que o escolhemos O Small World tem uma mecânica única chamada «Declínio». Ensina aos jogadores que, por vezes, é preciso abrir mão do que construíste para ganhares – uma lição estratégica valiosa que o distingue dos jogos clássicos de construção de impérios.

O ciclo de jogo consiste em expandir a tua raça ativa até ela ficar sobrecarregada e, depois, colocá-la em «declínio» para ganhares pontos passivos enquanto inicias uma nova invasão.

Um controlo de área leve a médio, com combinações assimétricas divertidas, garante uma elevada rejogabilidade. É colorido, brutal e engraçado.

O meu veredicto: O Small World é um jogo fantástico para quem gosta de conflito direto e de se adaptar a um tabuleiro em constante mudança.

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14. Ao longo dos tempos [Um jogo de construção de civilizações semelhante à estratégia a longo prazo do Catan]

A nossa pontuação 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, Telemóvel Formato Jogo de tabuleiro / Jogo de vídeo Ano de lançamento do jogo de tabuleiro 2017 Criador(es) Designer: Vlaada Chvátil; Editora: Czech Games Edition Características únicas Sem mapa, civilização baseada em cartas

Ao longo dos tempos é amplamente considerado um dos melhores jogos de tabuleiro de civilizações de sempre. Guias uma civilização desde a Antiguidade até à era moderna, gerindo a ciência, a cultura, as forças armadas e a alimentação.

Este jogo aprofunda o aspeto do «desenvolvimento» de Catan. Embora não haja um mapa onde construir, a gestão de recursos é incrivelmente complexa. Tens de equilibrar a felicidade da tua população com a tua necessidade de recursos, ao mesmo tempo que escolhes líderes como Júlio César ou Bill Gates.

Dica de profissional Não ignores a tua força militar. Não precisas de ser o mais forte, mas se fores o mais fraco, os outros jogadores vão atacar-te com agressões e guerras que podem arruinar a tua economia.

O jogo é muito estratégico. Construir uma civilização com recursos complexos e decisões que exigem timing certo cria uma dinâmica muito gratificante.

A versão digital é excepcionalmente boa porque trata de toda a contabilidade complicada por ti. É um jogo longo, mas cada decisão tem um impacto significativo.

O meu veredicto: Para jogadores que procuram uma experiência épica onde constroem uma nação do zero, o «Ao longo dos tempos» é o teste definitivo à tua habilidade.

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15. Stone Age [Um jogo de gestão de recursos ao estilo do Catan, ambientado na era pré-histórica]

A nossa pontuação 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plataformas PC, telemóvel, Switch Formato Jogo de tabuleiro / Jogo de vídeo Ano de lançamento do jogo de tabuleiro 2018 Criador(es) Designer: Michael Tummelhofer; Editora: Hans im Glück Características únicas Colocação de trabalhadores, recolha de dados

A Idade da Pedra é um jogo de colocação de trabalhadores que parece um primo direto de Catan. Lideras uma tribo de pessoas pré-históricas, enviando-as para a floresta em busca de madeira, para a pedreira em busca de pedra ou para o rio em busca de ouro.

Utiliza dados para determinar os recursos, tal como em Catan. No entanto, podes minimizar a influência da sorte. Se enviares 3 trabalhadores para a floresta, lanças 3 dados. Este sistema de gestão de risco parece-te muito familiar. Depois, usas esses recursos para construir cabanas (pontos) ou comprar cartas de civilização.

Porque é que o escolhemos? O Stone Age é a combinação perfeita entre sorte e estratégia. Permite-te lançar montes de dados (o que é divertido), mas dá-te ferramentas para controlar o resultado, resolvendo assim uma queixa comum em relação ao Catan.

A jogabilidade é intuitiva. A clássica colocação de trabalhadores, combinada com a recolha de recursos através dos dados, torna o jogo fácil de ensinar.

Tens de alimentar a tua tribo em cada ronda, o que acrescenta uma pressão de sobrevivência que te mantém concentrado. É um jogo de economia equilibrado, onde se tomam decisões importantes em cada jogada.

O meu veredicto: O Stone Age é muitas vezes chamado de «Catan Killer» porque oferece uma recolha de recursos semelhante, mas com uma forma mais estratégica de mitigar a má sorte.

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16. Azul [Um belo jogo de colocação de peças, tipo o Catan, para os amantes de estratégia]

A nossa pontuação 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Formato Jogo de tabuleiro Jogo de tabuleiro Ano de lançamento 2021 Criador(es) Designer: Michael Kiesling; Editora: Plan B Games Características únicas Estratégia abstrata, componentes de alta qualidade

O Azul é um jogo de estratégia abstrata em que és um artesão a revestir as paredes de um palácio português. Escolhes azulejos coloridos de fábricas partilhadas e colocas-os no teu tabuleiro para marcar pontos.

Capta na perfeição o aspeto de «bloqueio» do Catan. Tens de estar atento às peças de que os teus adversários precisam. Se pegares nas peças vermelhas que eles querem, obrigas-os a sofrer penalizações. É um jogo de «hate-drafting» disfarçado de um belo puzzle.

Dica de profissional Tem cuidado com a penalização da «linha do chão». Às vezes, é melhor ficares com menos pontos na tua vez se isso obrigar o teu adversário a ficar com uma pilha enorme de peças que não consegue usar, fazendo com que ele perca pontos.

Os componentes são peças de resina lindas e robustas. Cria mosaicos deslumbrantes, selecionando e organizando cuidadosamente as peças coloridas. Cada jogada conta enquanto competes para completar os padrões de forma eficiente.

É fácil de aprender, mas oferece uma jogabilidade tática profunda que recompensa quem antecipa as jogadas.

O meu veredicto: se gostas do quebra-cabeças espacial da configuração do tabuleiro do Catan, o Azul centra-se inteiramente na construção de padrões e no bloqueio dos adversários.

17. Machi Koro [Um jogo de dados de construção de cidades semelhante ao Catan, com um toque moderno]

A nossa pontuação 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Formato Jogo de tabuleiro Jogo de tabuleiro Ano de lançamento 2020 Criador(es) Designer: Masao Suganuma; Editora: Grounding Características únicas Cidade construída com cartas, jogo rápido com dados

O Machi Koro é, sem dúvida, o jogo desta lista que mais se assemelha ao Catan em termos de mecânica. És o presidente da câmara de uma cidade e compras cartas que representam edifícios como padarias, campos de trigo e cafés.

O ciclo principal é idêntico ao de Catan: lança os dados, ganha dinheiro com base no número que sair e compras coisas. Alguns edifícios ativam-se no teu turno, outros nos turnos dos adversários (como a geração de recursos em Catan). Dá-te aquela mesma sensação de dopamina quando sai o número que querias.

Dica de profissional O Machi Koro é, essencialmente, o Catan. Simplifica a experiência, eliminando a montagem do tabuleiro, mas mantendo intacta a emoção de lançar os dados e gerar rendimentos.

Joga-se mais rápido do que o Catan e usa cartas em vez de um tabuleiro. Um jogo de estratégia de construção de cidades de jogadas rápidas que combina gestão de recursos e mecânicas baseadas nos dados.

Expandes a tua cidade, desbloqueias pontos de referência e tens de equilibrar a sorte com o planeamento. É um jogo descontraído e muito fácil de preparar.

O meu veredicto: Se queres um «Catan em 20 minutos» com ilustrações giras e um ambiente de cidade japonesa, o Machi Koro é a resposta.

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O meu veredicto geral sobre jogos semelhantes ao Catan

Então, qual destes jogos parecidos com o Catan deves comprar? Depende inteiramente de com quem vais jogar.

Para famílias e jogadores casuais → Ticket to Ride . Substitui a complexidade dos recursos por uma simples combinação de cores, mantendo a diversão de bloquear os adversários.

→ . Substitui a complexidade dos recursos por uma simples combinação de cores, mantendo a diversão de bloquear os adversários. Para os amantes de estratégia profunda → Terraformar Marte . Pega no mecanismo económico do Catan e expande-o para uma experiência de estratégia científica em grande escala.

→ . Pega no mecanismo económico do Catan e expande-o para uma experiência de estratégia científica em grande escala. Para quem gosta de jogos digitais → Armello. Dá vida à sensação dos jogos de tabuleiro com animação, elementos de RPG e um mundo vivo.

Seja qual for o teu estilo, há aqui um jogo que capta o espírito de Catan, ao mesmo tempo que oferece os seus próprios toques únicos. Explora as opções e descobre aquele que melhor se adapta à tua mesa ou ao teu ambiente digital.

Perguntas frequentes