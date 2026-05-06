Eneba Hub contains affiliate links, which means we may earn a small commission if you make a purchase through them—at no extra cost to you. Learn more

17 gier podobnych do „Catan”, w które warto zagrać w 2026 roku

Jeśli szukasz gier podobnych do „Catan”, to trafiłeś we właściwe miejsce. Wciąż pamiętam, jak po raz pierwszy wymieniłem dwie owce na jedną cegłę. Czułem się, jakbym został okradziony, ale to był jedyny sposób, by zbudować swoją osadę.

To właśnie to szczególne napięcie – balansowanie między własnymi planami a nieprzewidywalnością kości i przeciwników – sprawia, że „Catan” jest arcydziełem.

Jednak po setkach rozgrywek możesz zacząć szukać czegoś nowego.

Chcesz poczuć ten sam dreszczyk emocji związany z zarządzaniem zasobami i strategią, ale z nowymi mechanikami.

Zebrałem obszerną listę tytułów, które oddają ducha osadnictwa na wyspie. Niektóre skupiają się na handlu, inne na kontroli terytorium, a jeszcze inne przenoszą tę koncepcję w kosmos lub do przeszłości.

Nasze najlepsze propozycje gier podobnych do „Catan”

Przy tak wielu wyjątkowych tytułach na tej liście znalezienie idealnego zamiennika dla „Catanu” zależy od twoich konkretnych upodobań. Wybrałem trzy najlepsze propozycje, które niezmiennie zapewniają najlepsze wrażenia różnym typom graczy.

Ticket to Ride (2025) – To doskonała gra rodzinna, która zachowuje radość z blokowania tras, a jednocześnie upraszcza zasady dla początkujących. Carcassonne (2014) – Jeśli lubisz obserwować, jak rozrasta się plansza, ta gra polegająca na układaniu kafelków oferuje strategiczną łamigłówkę terytorialną, która eliminuje frustrację związaną z pechowymi rzutami kostką. Wingspan (2019) – Miłośnicy strategii docenią to, jak ta rozbudowana gra typu „engine-builder” wykorzystuje koncepcje z Catanu i rozwija je, tworząc bardziej złożone wyzwanie.

Przewiń dalej, aby zobaczyć pełną listę wszystkich 17 gier. Obiecuję, że znajdziesz coś, co trafi na stół (lub ekran) podczas Twojego następnego wieczoru gier.

17 gier podobnych do „Catan”, w które powinien zagrać każdy fan gier planszowych

W ile z nich grałeś? Niektóre to współczesne klasyki, a inne to ukryte perełki, które uwielbiają gracze cyfrowi. Ułożyłem je w rankingu na podstawie tego, jak dobrze zaspokajają pragnienie strategicznej rozgrywki.

Jeśli lubisz wymieniać się surowcami, blokować znajomych i budować imperia, te gry w stylu „Catan” na pewno Ci się spodobają.

1. Ticket to Ride [Gra polegająca na budowaniu tras, podobna do „Catan”, dla miłośników podróży]

Nasza ocena 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, urządzenia mobilne, PS4, PS5, Xbox One, Xbox 360 Format Gra planszowa / Gra wideo Rok wydania gry planszowej 2025 Twórca/twórcy Projektant: Alan R. Moon; Wydawca: Days of Wonder Cechy charakterystyczne Blokowanie tras, zbieranie zestawów

Nie bez powodu o grze „Ticket to Ride”” często mówi się jednym tchem z grą „Catan”. Jest to gra polegająca na budowaniu tras kolejowych na mapie, łączących kultowe miasta, takie jak Nowy Jork i Los Angeles. Gracz zbiera kolorowe karty pociągów, podobnie jak w przypadku gromadzenia surowców, i wykorzystuje je do zajmowania torów.

Gra idealnie wpisuje się w motyw „podobna do Catanu” ze względu na rywalizację o miejsce na planszy. W Catanie nie znosisz, gdy ktoś buduje drogę, która cię odcina. W Ticket to Ride to właśnie to uczucie stanowi sedno gry.

Musisz obserwować oczy przeciwników, żeby zorientować się, gdzie budują. Jeśli zbyt długo zwlekasz z zajęciem trasy, może ona przepaść na zawsze.

Porada od profesjonalisty Zawsze miej na uwadze premię za „najdłuższą trasę”. Podobnie jak w przypadku karty „Najdłuższa droga” w grze Catan, te dodatkowe punkty często decydują o zwycięstwie na samym końcu rozgrywki.

Rozgrywka toczy się w szybkim tempie. W swojej turze gracz albo dobiera karty, albo przejmuje trasę, albo dobiera nowe bilety z miejscami docelowymi. Łatwa do opanowania rozgrywka polegająca na budowaniu tras z elementami strategicznego blokowania sprawia, że gra jest przystępna.

Prezentowałem tę grę osobom, które nigdy wcześniej nie grały w gry planszowe, a zrozumiały ją w ciągu pięciu minut. Gra jest przeznaczona dla 2–5 graczy, a jej cyfrowe wersje świetnie nadają się do szybkich rozgrywek w pojedynkę.

Nasza ocena: Jeśli podoba ci się element kontroli nad mapą z gry „Catan”, ale nie znosisz rzucania kostką, „Ticket to Ride”” jest grą dla ciebie. To jedna z najlepszych rodzinnych gier planszowych, jakie kiedykolwiek powstały.

i

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

GAMES LIKE TICKET TO RIDE GET AN EXTRA 15% OFF! DISCOUNT CODE: HUB15 NOT SURE HOW TO USE IT? CLICK HERE SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA SHOP ON ENEBA View all on Eneba

2. Carcassonne [gra polegająca na układaniu płytek, podobna do strategii terytorialnej w grze „Catan”]

Nasz wynik 9.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, urządzenia mobilne, Switch, Xbox 360 Format Gra planszowa / Gra wideo Rok wydania gry planszowej 2014 Twórca/twórcy Projektant: Klaus-Jürgen Wrede; Wydawca: Hans im Glück Cechy charakterystyczne Budowanie mapy, rozmieszczanie pionków

W grze Carcassonne gracze budują planszę w trakcie rozgrywki. Zamiast gotowej mapy, jak w grze Catan, gracze dobierają kafelki przedstawiające fragmenty francuskich miast, drogi i pola.

Łączysz te kafelki, tworząc rozległy krajobraz, a następnie umieszczasz swoje „meeples” (małe drewniane figurki), aby przejmować elementy terenu i zdobywać punkty.

Ta gra nawiązuje do terytorialnego ducha „Catan”. Gracze nieustannie starają się rozszerzać swoje wpływy, jednocześnie ograniczając możliwości przeciwników.

Jeśli sprytnie umieścisz kafelek, możesz przejąć miasto, nad którym pracował ktoś inny. Ta bezpośrednia, pasywno-agresywna rywalizacja wydaje się bardzo znajoma weteranom gry „Catan”.

Dlaczego to wybraliśmy „Carcassonne”, ponieważ eliminuje frustrację związaną z pechowymi rzutami kostką. Gra zapewnia taką samą satysfakcję z budowania mapy i kontrolowania terytorium, ale sukces zależy wyłącznie od tego, gdzie umieścisz swoje kafelki.

Główna pętla rozgrywki polega na dobieraniu kafelka, logicznym umieszczaniu go i podejmowaniu decyzji, czy umieścić na nim pionek. Proste zasady układania kafelków, ale głębokie wybory strategiczne sprawiają, że gra nie nudzi się.

Gra jest niezwykle przyjazna dla grup o zróżnicowanym poziomie umiejętności, co oznacza, że można grać razem z początkującymi i weteranami. Partie są szybkie i zazwyczaj trwają od 30 do 45 minut.

Nasza ocena: Carcassonne jest idealną grą dla graczy, którzy lubią obserwować, jak ich imperium rozwija się na stole.

i

3. Wingspan [Relaksująca gra typu „engine-building”, podobna do Catan, dla miłośników przyrody]

Nasza ocena 9.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, Switch, Xbox One, urządzenia mobilne, PS4, PS5 Format Gra planszowa / Gra wideo Rok wydania gry planszowej 2019 Twórca/twórcy Projektantka: Elizabeth Hargrave; Wydawca: Stonemaier Games Cechy charakterystyczne Budowanie mechaniki gry, ciekawostki o ptakach

Gra „Wingspan” podbiła świat dzięki wspaniałej grafice i unikalnej tematyce. Wcielasz się w rolę miłośnika ptaków, który stara się przyciągnąć najlepsze okazy do swojego rezerwatu przyrody. Choć brzmi to spokojnie, mechanika budowania silnika gry jest dynamiczna i konkurencyjna.

Gra nawiązuje do „Catanu” poprzez zarządzanie zasobami. Zamiast drewna i cegieł zarządzasz żetonami pożywienia i jajami. Musisz zebrać określone zasoby, aby zagrać karty ptaków, które z kolei generują kolejne zasoby.

Tworzy to satysfakcjonujący cykl produkcji, podobny do sytuacji, gdy w grze „Catan” miasto znajduje się na heksie z rudą o wysokim prawdopodobieństwie występowania.

Porada od profesjonalisty Nie ignoruj strategii składania jaj w ostatniej rundzie. Podobnie jak w grze „Catan”, gdzie rozbudowa do miast zapewnia dodatkowe punkty, masowe składanie jaj w końcowej fazie gry jest często najskuteczniejszym sposobem na zgromadzenie punktów zwycięstwa.

Rozgrywka skupia się na trzech różnych siedliskach na planszy gracza. Rozgrywka kartowa oparta na budowaniu mechanizmów, oferująca satysfakcjonującą głębię kombinacji, pozwala na wykonywanie potężnych ruchów w późnej fazie gry.

Jest to spokojna, pozbawiona konfrontacji rywalizacja, dzięki czemu gra idealnie nadaje się dla rodzin, które podczas rozgrywek w „Catanie” zbyt często się kłócą. Wersja cyfrowa jest również oszałamiająca, z nagranymi odgłosami ptaków dla każdej karty.

Nasza ocena: Jeśli chcesz czerpać satysfakcję z gromadzenia zasobów bez stresu związanego z tym, że ktoś ci je ukradnie, „Wingspan” to prawdziwe arcydzieło.

i

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

4. Takenoko [Urocza gra strategiczna oparta na planszy heksagonalnej, podobna do „Catan”, przeznaczona dla całej rodziny]

Nasza ocena 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Format Gra planszowa Gra planszowa Rok wydania 2024 Twórca/twórcy Projektant: Antoine Bauza; Wydawcy: Bombyx, Matagot Cechy charakterystyczne Urocza grafika, elementy ogrodnictwa

Takenoko to prawdopodobnie najsłodsza gra na tej liście, ale nie dajcie się zwieść uroczej pandzie – to bezlitosna łamigłówka optymalizacyjna. Wcielacie się w rolę nadwornych ogrodników uprawiających bambus dla głodnego niedźwiedzia cesarza.

Wizualne podobieństwo do gry „Catan” rzuca się w oczy od razu. Mapę buduje się płytka po płytce, używając znanych sześciokątnych elementów. Trzeba również nawadniać te działki, aby zasoby (bambus) mogły rosnąć, co przypomina łączenie dróg z osadami w celu poszerzenia zasięgu.

Rozgrywka opiera się na kości pogodowej, która dodaje element losowości do każdej tury. Uprawiaj działki, hoduj bambus i zarządzaj apetytem pandy, aby zrealizować tajne cele.

Rada od profesjonalisty Nie marnuj akcji na wczesne układanie kanałów nawadniających, chyba że potrzebujesz ich od razu. Zamiast tego spróbuj układać nowe kafelki obok centralnego stawu. Są one automatycznie nawadniane, co pozwala zaoszczędzić cenne akcje.

Gra jest znacznie spokojniejsza niż „Catan”, ponieważ gracze nie niszczą nawzajem swoich osiągnięć, ale rywalizują o ograniczoną przestrzeń na mapie ogrodu.

Nasza opinia: Jeśli twoja rodzina uwielbia sześciokątną siatkę z „Catanu”, ale woli motyw bardziej fantazyjny i mniej industrialny, „Takenoko” to idealny wybór.

oraz

5. Terraformowanie Marsa [Głęboka gra strategiczna w stylu „Catan”, której akcja rozgrywa się w kosmosie]

Nasza ocena 9.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, urządzenia mobilne, macOS Format Gra planszowa / Gra wideo Rok wydania gry planszowej 2016 Twórca/twórcy Projektant: Jacob Fryxelius; Wydawca: FryxGames Cechy charakterystyczne Terraformowanie planet, dobieranie kart

Terraformowanie Marsa to gra, która powstaje, gdy do ekonomii z Catanu dodamy paliwo rakietowe. Gracze wcielają się w korporacje, które starają się uczynić Marsa nadającym się do zamieszkania poprzez podniesienie temperatury, poziomu tlenu i zasięgu oceanów. Jest to jedna z najlepszych gier strategicznych dla graczy, którzy pragną złożoności.

Powiązanie z grą „Catan” polega na mechanizmie ekonomicznym. Gracze wytwarzają surowce (megakredyty, stal, tytan, rośliny) w oparciu o swoje poziomy produkcji, które są wykorzystywane do kupowania kart i zajmowania terytoriów na powierzchni planety.

Mapa Marsa z siatką sześciokątów wygląda nawet trochę jak plansza do gry „Catan” w stylu science fiction, gdzie premie za rozmieszczenie mają ogromne znaczenie.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Terraformowanie Marsa” jest przeznaczona dla zapalonych strategów. Wykorzystuje ona koncepcję „wydobywania zasobów w celu budowania obiektów” w najpełniejszym tego słowa znaczeniu, oferując bogate, tematyczne doświadczenie, które sprawia wrażenie, jakbyś kierował prawdziwą korporacją kosmiczną.

W każdej turze będziesz wybierać karty i zarządzać skomplikowanym budżetem. Dogłębne zarządzanie zasobami oraz budowanie mechaniki gry opartej na kartach stanowią prawdziwy wyzwanie umysłowe.

Przypomina to cykl handlu i produkcji znany z gry „Catan”, ale rozbudowany do wielogodzinnej epopei. Dzięki ogromnej liczbie unikalnych kart projektów gra zapewnia nieograniczoną powtarzalność.

Nasza ocena: „Terraformowanie Marsa” to logiczny kolejny krok dla fanów „Catanu”, którzy uważają podstawową wersję gry za zbyt prostą i pragną większego wyzwania.

i

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

6. Budowniczy Królestwa [Gra o osadnictwie podobna do „Catan”, oferująca nieograniczoną powtarzalność rozgrywki]

Nasza ocena 9.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Format Gra planszowa Gra planszowa Rok wydania 2025 Twórca/twórcy Projektant: Donald X. Vaccarino; Wydawca: Queen Games Cechy charakterystyczne Karty z zmienną punktacją, modułowa plansza

Gra „Budowniczy Królestwa” została zaprojektowana przez twórcę gry „Dominion” i często zastępuje grę „Catan” w grupach, które mają już dość tych samych, starych strategii. Gracze umieszczają osady na modułowej planszy, aby zdobywać złoto i korzystać ze specjalnych zdolności lokacji.

Rozwiązuje to problem „statycznej strategii” występujący w grze Catan. W grze Catan rudy i pszenica są zawsze korzystne. W grze Budowniczy Królestwa zasady punktacji zmieniają się w każdej rozgrywce.

W jednej partii możesz zdobyć punkty za budowę obok wody; w następnej partii możesz stracić punkty za to samo. Musisz dostosowywać swoją strategię już od pierwszej tury.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Budowniczy Królestwa” charakteryzuje się niesamowitą różnorodnością. Dzięki modułowej planszy i losowo dobieranym kartom punktowym nigdy nie rozegrasz dwa razy dokładnie tej samej partii, co sprawia, że gra pozostaje świeża przez lata.

Zasada „obowiązkowego sąsiedztwa” zmusza cię do budowania obok istniejących osad, jeśli to możliwe. Strategiczne blokowanie i zmienne warunki punktacji sprawiają, że za każdym razem masz do rozwiązania nową zagadkę. Ta prosta zasada sprawia, że blokowanie przeciwników jest niezwykle skuteczne. Możesz zmusić ich do zajęcia miejsca na mapie, w którym nie chcą się znaleźć.

Nasza opinia: Gra ta jest powszechnie uważana za „zabójcę Catanu” wśród poważnych graczy, ponieważ bardziej premiuje umiejętności i zdolność dostosowania się niż szczęśliwe rzuty kostką.

7. Pandemic [gra kooperacyjna podobna do Catan, skupiająca się na pracy zespołowej]

Nasza ocena 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Przeglądarka Format Gra planszowa / Gra wideo Rok wydania gry planszowej 2017 Twórca/twórcy Projektant: Matt Leacock; Wydawca: Z-Man Games Cechy charakterystyczne Gra kooperacyjna, mapa świata

Pandemic odwraca schemat. Zamiast walczyć między sobą, gracze współpracują, aby ocalić ludzkość przed czterema śmiertelnymi chorobami. Podróżują po całym świecie, leczą zakażenia i poszukują lekarstw, zanim skończy się czas. Gra jest powszechnie uważana za jedną z najlepszych gier kooperacyjnych na rynku.

Chociaż nie jest to gra rywalizacyjna, jak „Catan”, wykorzystuje podobne mechaniki zarządzania ręką i zbierania zestawów. Musisz wymieniać się kartami z innymi graczami, aby znaleźć lekarstwa, podobnie jak w przypadku wymiany zasobów w celu budowy dróg.

Poziom interakcji społecznej jest wysoki, ponieważ wszyscy dyskutują nad najlepszą strategią, która pozwoli przetrwać następną turę.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Pandemic” zmienia społeczny aspekt gier planszowych. Przekształca negocjacje i planowanie znane z gry „Catan” we wspólną łamigłówkę, w której wygrywa lub przegrywa cała drużyna.

Rozgrywka jest pełna napięcia. W każdej turze choroby się rozprzestrzeniają, a ich wybuchy mogą wywołać katastrofalną reakcję łańcuchową. Współpraca zespołowa zamiast rywalizacji sprawia, że gra ta jest świetnym urozmaiceniem po zaciętej partii „Catanu”.

Role, takie jak Medyk czy Naukowiec, dają każdemu graczowi specjalną zdolność, na której opiera się synergia.

Nasza opinia: Jeśli w waszej grupie zbyt często dochodzi do sporów o złodzieja w „Catanie”, przejdźcie na „Pandemic”. Ta gra zmusza do współpracy, by wygrać.

i

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

8. 7 Wonders [Gra cywilizacyjna z dobieraniem kart, podobna do Catan]

Nasza ocena 9.4 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Urządzenia mobilne, PC Format Gra planszowa / Gra wideo Rok wydania gry planszowej 2020 Twórca/twórcy Projektant: Antoine Bauza; Wydawca: Repos Production Cechy charakterystyczne Ruchy wykonywane jednocześnie, cuda starożytności

W grze „7 Cudów” w ciągu około 30 minut budujesz starożytną cywilizację. Wcielasz się w jedno z wielkich miast starożytnego świata, gromadząc zasoby, wzmacniając potęgę militarną i tworząc cuda nauki.

Ta gra przypomina „Catan”, ponieważ opiera się na wymaganiach dotyczących zasobów. Aby zbudować bibliotekę, możesz potrzebować dwóch kamieni i jednego szkła. Jeśli ich nie masz, możesz je kupić od sąsiadów.

Ta mechanika „handlu z sąsiadami” sprawia, że gracz musi nieustannie śledzić, co robią gracze siedzący obok niego.

Rada od profesjonalisty Nie zaniedbuj swojej armii. Nawet jeśli skupiasz się na kartach naukowych lub niebieskich kartach obywatelskich, posiadanie wystarczającej liczby jednostek wojskowych, by pokonać sąsiadów, zapewnia łatwe punkty i uniemożliwia im zdobycie żetonów zwycięstwa.

Rozgrywka opiera się na systemie dobierania kart. Wybierasz jedną kartę do zagrania, a resztę ręki przekazujesz następnemu graczowi. Dobieranie kart i zbieranie zestawów w połączeniu z rozgrywką symultaniczną oznacza, że nie ma żadnych przestojów.

Nigdy nie musisz czekać, aż ktoś wykona swoją turę, ponieważ wszyscy grają w tym samym czasie. Gra doskonale skaluje się do 7 graczy.

Nasza ocena: Idealna gra dla większych grup, które chcą poczuć atmosferę budowania cywilizacji bez konieczności poświęcania trzech godzin na rozgrywkę.

9. Splendor [Szybka gra strategiczno-ekonomiczna podobna do Catan]

Nasz wynik 9.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC Format Gra planszowa / Gra wideo Rok wydania gry planszowej 2019 Twórca/twórcy Projektant: Marc André; Wydawca: Space Cowboys Cechy charakterystyczne Elementy w postaci żetonów pokerowych, czysta ekonomia

Splendor zapewnia bogate wrażenia przy użyciu bardzo prostych elementów. Wcielasz się w rolę renesansowego kupca, który gromadzi kopalnie klejnotów, środki transportu i sklepy. Celem jest zdobycie wystarczającej liczby punktów prestiżu, aby zaimponować szlachcie.

Gra sprowadza formułę „Catan” do najczystszych elementów ekonomicznych. Zabierasz żetony (klejnoty), aby kupować karty. Karty te pełnią rolę stałych zasobów klejnotów, które można wykorzystać do przyszłych zakupów. Jest to gra typu „budowanie silnika”, w której twoja siła nabywcza rośnie z każdą rundą.

Jeśli lubisz uczucie rozbudowywania osad do miast, aby zdobywać więcej zasobów, „Splendor” to esencja właśnie tego uczucia.

Dlaczego to wybraliśmy „Splendor” udowadnia, że nie potrzeba skomplikowanych zasad, aby stworzyć grę o głębokiej strategii. Chodzi tu wyłącznie o efektywność i wyczucie czasu, co sprawia, że jest to pozycja obowiązkowa na każdy wieczór z grami.

Tury przebiegają błyskawicznie. Można albo wziąć żetony, kupić kartę albo zarezerwować kartę. Przejrzysta, oparta na odczuciach dotykowych rozgrywka oparta na zarządzaniu zasobami sprawia, że posługiwanie się ciężkimi żetonami w stylu pokerowym, dołączonymi do zestawu, daje niesamowitą satysfakcję.

Jest to łatwa do opanowania, ale trudna do osiągnięcia mistrzostwa gra ekonomiczna.

Nasza ocena: „Splendor” to fantastyczna gra na rozgrzewkę. Oferuje ekonomiczną satysfakcję znaną z „Catanu” w zwięzłej, 30-minutowej rozgrywce, co plasuje ją na listach najlepszych gier na wieczór z grami.

oraz

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

10. Armello [fantastyczna gra cyfrowa w stylu „Catan” z intrygami politycznymi]

Nasz wynik 9.1 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One, iOS, Nintendo Switch, Android Format Gra wideo Rok wydania gry 2015 Twórca/twórcy Twórca/wydawca: League of Geeks Cechy charakterystyczne Animowana plansza, elementy RPG

Armello to cyfrowa gra planszowa, która ożyła. Akcja rozgrywa się w fantastycznym królestwie zwierząt, którego król został zepsuty przez „Zgniliznę”. Gracze wybierają bohaterów z różnych klanów (Wilk, Królik, Szczur, Niedźwiedź), aby zdobyć tron poprzez wojnę, dyplomację lub zbieranie kamieni duchowych.

Gra przypomina połączenie „Catanu” z grą RPG. Poruszasz się po mapie opartej na heksach, zajmując osady i eksplorując lochy. Cykl dnia i nocy wpływa na rozgrywkę, a gracz zarządza zasobami w postaci złota i magii.

Dzięki połączeniu taktyki gier planszowych z rozwojem postaci gra zapewnia wrażenia, które śmiało mogą konkurować z najlepszymi grami RPG dostępnymi w wersji cyfrowej.

Dlaczego to wybraliśmy „Armello” to jedna z niewielu gier zaprojektowanych od początku specjalnie jako cyfrowa gra planszowa. Wykorzystuje ona możliwości tego medium dzięki animacjom i mechanikom opartym na ukrytych informacjach, które trudno byłoby śledzić w wersji fizycznej.

Jakość wykonania jest niesamowita. Hybrydowa mechanika łącząca elementy gier planszowych i RPG łączy strategię turową z walką kartową.

Postacie mają unikalne statystyki i warunki zwycięstwa, co zapewnia bogatą różnorodność. Możesz grać online przeciwko znajomym lub nieznajomym w rozgrywce, która przypomina ożywioną książkę z bajkami.

Nasza ocena: „Armello” jest idealne dla graczy cyfrowych, którzy pragną wrażeń znanych z gier planszowych w połączeniu z wizualną oprawą, jaką może zapewnić jedynie gra wideo.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

11. Monopoly [Gra handlowa w stylu Catan dla graczy rekreacyjnych]

Nasza ocena 8.9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 Format Gra wideo / Gra planszowa Gra planszowa Rok wydania 2022 Twórca/twórcy Twórca: Asobo Studio; Wydawca: Ubisoft Cechy charakterystyczne Trójwymiarowa plansza, zasady domowe

Wszyscy znają grę „Monopoly”, ale „Monopoly Plus” przenosi tę klasyczną grę planszową do świata cyfrowego. W centrum planszy znajduje się trójwymiarowe miasto, które zmienia się w trakcie rozgrywki. To kwintesencja gry polegającej na handlu i nabywaniu nieruchomości, która zainspirowała całe pokolenia.

To prekursor mechaniki handlu znanej z gry „Catan”. Istotą gry są negocjacje – wymiana nieruchomości w celu uzyskania monopolu, który pozwoli na budowę domów.

Jeśli lubisz rozmowy typu „dam ci to w zamian za tamto” w grze „Catan”, to „Monopoly” skupia się wyłącznie na tej interakcji.

Dlaczego to wybraliśmy „Monopoly Plus” pozostaje najbardziej przystępną grą handlową na świecie. Wersja cyfrowa znacznie przyspiesza rozgrywkę, eliminując żmudne liczenie gotówki i sprawiając, że jest to realna opcja na szybki wieczór z grami.

Wersja cyfrowa rozwiązuje wiele problemów związanych z grą fizyczną, zajmując się obliczeniami i natychmiastowym egzekwowaniem zasad. Wierna adaptacja cyfrowa z dynamiczną oprawą sprawia, że oglądanie gry jest przyjemnością. Obsługuje ona zasady domowe, więc jeśli grasz z opcją „pieniądze za bezpłatny parking”, gra sobie z tym poradzi.

Nasza ocena: Chociaż „Catan” jest bardziej strategiczny, „Monopoly Plus” doskonale nadaje się na swobodny, nostalgiczny wieczór z przyjaciółmi, którzy nie są gotowi na skomplikowane zasady.

oraz

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

12. Bitwa o Polytopię [gra typu Civilization, podobna do Catan, z szybkimi rundami]

Nasza ocena 8.8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy Urządzenia mobilne, PC, macOS, Linux, Nintendo Switch Format Gra wideo Rok wydania gry 2020 Twórca/twórcy Producent/wydawca: Midjiwan AB Cechy charakterystyczne Grafika low-poly, szybka gra typu 4X

„Bitwa o Polytopię” to jedna z najlepszych gier strategicznych typu 4X (Explore, Expand, Exploit, Exterminate), sprowadzona do absolutnego minimum. Wybierasz plemię, eksplorujesz mapę o siatce kwadratowej, zbierasz zasoby i podbijasz wioski.

Gra przypomina dynamiczną, pełną walk wersję „Catanu”. Nieustannie zarządzasz zasobami (gwiazdami), aby rozwijać technologie lub budować jednostki.

Eksploracja mapy i zbieranie zasobów na różnych rodzajach terenu (lasy, góry, wody) od razu przypadnie do gustu graczom znającym grę „Catan”.

Porada od profesjonalisty Na początku gry stawiaj gospodarkę przed wojskiem. Zakup technologii „Custom Houses” i umieszczenie ich w pobliżu portów generuje ogromną liczbę gwiazdek na turę, co zasila twoją armię w późniejszej fazie gry.

Piękno Polytopii tkwi w jej szybkości. Przystępna rozgrywka w stylu 4X pozwala zakończyć pełną wojnę cywilizacji w 30 minut. Gra ma intuicyjne sterowanie oraz charakterystyczne plemiona o unikalnej estetyce.

Możesz grać przeciwko sztucznej inteligencji lub w trybie wieloosobowym, co sprawia, że gra idealnie nadaje się na dojazdy do pracy lub krótkie przerwy. Ten tytuł udowadnia, że najlepsze gry niezależne mogą rywalizować z produkcjami z dużym budżetem pod względem głębi strategicznej.

Nasza ocena: Jeśli chcesz poczuć dreszczyk budowania imperium, ale masz tylko 20 minut, Bitwa o Polytopię to najlepsza gra na rynku.

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

13. Small World [Gra polegająca na przejmowaniu terytoriów, podobna do „Catan”, z fantastycznymi rasami]

Nasza ocena 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, urządzenia mobilne Format Gra planszowa / Gra wideo Rok wydania gry planszowej 2020 Twórca/twórcy Projektant: Philippe Keyaerts; Wydawca: Days of Wonder Cechy charakterystyczne Mechanika upadku cywilizacji, kombinacje ras

W grze „Small World” plansza jest po prostu za mała dla wszystkich. Wybierasz fantastyczne rasy, takie jak Latające Orki czy Morskie Szczury, i próbujesz podbijać regiony, aby zdobywać monety. Haczyk polega na tym, że twoja cywilizacja w końcu wymiera i musisz wybrać nową, aby kontynuować walkę.

To nawiązuje do agresywnej strony gry „Catan”. Chodzi tu wyłącznie o kontrolę nad terytorium. Patrzysz na mapę, znajdujesz najsłabsze miejsce i je zajmujesz. Ciągłe zmiany w układzie sił sprawiają, że wszyscy są zaangażowani, podobnie jak w grze „Catan”, gdzie tytuł „Najdłuższa droga” przechodzi z rąk do rąk.

Ta chaotyczna mieszanka sił odróżnia tę grę od poważnych, czołowych gier fantasy, stawiając na czystą strategię i agresję.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Small World” posiada unikalną mechanikę „upadku”. Uczy ona graczy, że aby wygrać, czasami trzeba zrezygnować z tego, co się zbudowało – to cenna lekcja strategiczna, która odróżnia tę grę od standardowych gier typu „empire builder”.

Cykl rozgrywki polega na rozbudowywaniu aktywnej rasy aż do momentu, gdy zostanie ona nadmiernie rozciągnięta, a następnie wprowadzeniu jej w stan „upadku”, aby zdobywać pasywne punkty, podczas gdy gracz rozpoczyna nową inwazję.

Lekka do średniej intensywności kontrola obszaru w połączeniu z zabawnymi asymetrycznymi kombinacjami zapewnia wysoką powtarzalność rozgrywki. Gra jest kolorowa, brutalna i zabawna.

Nasza ocena: „Small World” to fantastyczna gra dla graczy, którzy lubią bezpośrednią konfrontację i dostosowywanie się do nieustannie zmieniającej się sytuacji na planszy.

i

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

14. Na przestrzeni wieków [Gra polegająca na budowaniu cywilizacji, podobna do długoterminowej strategii w grze „Catan”]

Nasza ocena 8.6 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, urządzenia mobilne Format Gra planszowa / Gra wideo Rok wydania gry planszowej 2017 Twórca/twórcy Projektant: Vlaada Chvátil; Wydawca: Czech Games Edition Cechy charakterystyczne Brak mapy, gra cywilizacyjna oparta na kartach

Na przestrzeni wieków jest powszechnie uznawana za jedną z najlepszych gier planszowych o cywilizacjach, jakie kiedykolwiek powstały. Prowadzisz cywilizację od starożytności do współczesności, zarządzając nauką, kulturą, wojskiem i zaopatrzeniem w żywność.

Gra rozwija aspekt „rozwoju” znany z gry „Catan”. Chociaż nie ma tu mapy, na której można by budować, zarządzanie zasobami jest niezwykle rozbudowane. Musisz znaleźć równowagę między zadowoleniem ludności a zapotrzebowaniem na zasoby, a wszystko to przy jednoczesnym wybieraniu przywódców, takich jak Juliusz Cezar czy Bill Gates.

Rada od profesjonalisty Nie lekceważ swojej siły militarnej. Nie musisz być najsilniejszy, ale jeśli będziesz najsłabszy, inni gracze będą cię atakować i wypowiadać wojny, które mogą zrujnować twoją gospodarkę.

Gra kładzie duży nacisk na strategię. Budowanie cywilizacji, wymagające podejmowania decyzji dotyczących zasobów i wyczucia czasu, zapewnia satysfakcjonujące wyzwanie.

Wersja cyfrowa jest wyjątkowo dobra, ponieważ za gracza zajmuje się wszystkimi skomplikowanymi obliczeniami. Jest to długa gra, ale każda decyzja ma znaczenie.

Nasza ocena: Dla graczy, którzy pragną epickiej przygody polegającej na budowaniu narodu od podstaw, „Przez wieki” stanowi prawdziwy sprawdzian umiejętności.

oraz

15. Stone Age [Gra o zarządzaniu zasobami w stylu „Catan”, osadzona w epoce prehistorycznej]

Nasza ocena 8.3 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Platformy PC, urządzenia mobilne, Switch Format Gra planszowa / Gra wideo Rok wydania gry planszowej 2018 Twórca/twórcy Projektant: Michael Tummelhofer; Wydawca: Hans im Glück Cechy charakterystyczne Umieszczanie robotników, zbieranie kości

Stone Age to gra typu „worker placement”, która wydaje się być bezpośrednim kuzynem Catanu. Prowadzisz plemię prehistorycznych ludzi, wysyłając ich do lasu po drewno, do kamieniołomu po kamień lub nad rzekę po złoto.

Podobnie jak w „Catanie”, o zasobach decydują kości. Możesz jednak ograniczyć wpływ szczęścia. Jeśli wyślesz 3 robotników do lasu, rzucasz 3 kośćmi. Ten system zarządzania ryzykiem wydaje się bardzo znajomy. Następnie wykorzystujesz te zasoby do budowy chat (punktów) lub kupowania kart cywilizacji.

Dlaczego to wybraliśmy Gra „Stone Age” stanowi idealne połączenie szczęścia i strategii. Pozwala rzucać garściami kości (co jest świetną zabawą), ale daje też narzędzia do kontrolowania wyniku, co rozwiązuje częsty problem związany z grą „Catan”.

Rozgrywka jest intuicyjna. Klasyczne rozmieszczanie robotników w połączeniu z pozyskiwaniem zasobów za pomocą kości sprawia, że łatwo jest nauczyć się zasad.

W każdej rundzie musisz nakarmić swoje plemię, co dodaje presję związaną z przetrwaniem i sprawia, że gracz pozostaje skupiony. Jest to zrównoważona gra ekonomiczna, w której w każdej turze podejmuje się znaczące decyzje.

Nasza ocena: „Stone Age” jest często nazywane „zabójcą Catanu”, ponieważ oferuje podobny system zbierania zasobów, ale z większymi możliwościami strategicznego łagodzenia skutków pecha.

i

IN STOCK EXCLUSIVE DEAL PUBLISHER ENEBA PRICE HUB PRICE ★ ★ ★ ★ ★ GRAB IT WITH OUR DISCOUNT CODE i You don't have to be a registered user to use it. Usage limit: 3. CURRENTLY NOT AVAILABLE SHOP ON ENEBA

16. Azul [Piękna gra polegająca na układaniu płytek, podobna do „Catan”, dla miłośników strategii]

Nasza ocena 8.2 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Format Gra planszowa Gra planszowa Rok wydania 2021 Twórca/twórcy Projektant: Michael Kiesling; Wydawca: Plan B Games Cechy charakterystyczne Abstrakcyjna strategia, wysokiej jakości elementy

Azul to abstrakcyjna gra strategiczna, w której wcielasz się w rolę rzemieślnika układającego płytki na ścianach portugalskiego pałacu. Wybierasz kolorowe płytki ze wspólnych fabryk i układasz je na swojej planszy, aby zdobywać punkty.

Gra pięknie oddaje aspekt „blokowania” znany z Catanu. Musisz obserwować, jakich płytek potrzebują twoi przeciwnicy. Jeśli weźmiesz czerwone płytki, których oni pragną, zmuszasz ich do poniesienia kar. Jest to gra polegająca na „wrogim dobieraniu”, przebrana za piękną łamigłówkę.

Rada od profesjonalisty Uważaj na karę za „linię podłogi”. Czasami lepiej jest zdobyć mniej punktów w swojej turze, jeśli zmusi to przeciwnika do wzięcia ogromnej sterty płytek, których nie będzie mógł wykorzystać, co spowoduje, że straci punkty.

Elementy gry to piękne, masywne płytki z żywicy. Twórz zachwycające mozaiki, starannie dobierając i układając kolorowe płytki. Każdy ruch ma znaczenie w rywalizacji o jak najskuteczniejsze ułożenie wzorów.

Gra jest łatwa do opanowania, ale oferuje głęboką rozgrywkę taktyczną, która nagradza przewidywanie kolejnych ruchów.

Nasza ocena: Jeśli podoba ci się przestrzenna łamigłówka związana z układaniem planszy w grze „Catan”, to „Azul” skupia się całkowicie na tworzeniu wzorów i blokowaniu przeciwników.

17. Machi Koro [Gra w kości polegająca na budowaniu miasta, podobna do „Catan”, z nowoczesnym akcentem]

Nasz wynik 8.7 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Format Gra planszowa Gra planszowa Rok wydania 2020 Twórca/twórcy Projektant: Masao Suganuma; Wydawca: Grounding Cechy charakterystyczne Miasto oparte na kartach, szybka rozgrywka z kostkami

Machi Koro to prawdopodobnie gra najbardziej zbliżona do Catanu na tej liście pod względem mechaniki. Wcielasz się w rolę burmistrza miasta, kupując karty przedstawiające budynki, takie jak piekarnie, pola pszenicy i kawiarnie.

Podstawowa mechanika jest identyczna jak w „Catanie”: rzucasz kostką, uzyskujesz dochód w zależności od wyrzuconej liczby i kupujesz różne rzeczy. Niektóre budynki aktywują się w twojej turze, a inne w turach przeciwników (podobnie jak generowanie surowców w „Catanie”). Wywołuje to ten sam zastrzyk dopaminy, gdy wyrzucisz swoją liczbę.

Porada od profesjonalisty „Machi Koro” to w zasadzie „Catan”. Gra upraszcza rozgrywkę, eliminując konieczność przygotowywania planszy, zachowując jednocześnie emocje związane z rzucaniem kośćmi i generowaniem dochodów.

Gra toczy się szybciej niż w „Catanie” i wykorzystuje karty zamiast planszy. Szybka gra strategiczna polegająca na budowaniu miasta, łącząca zarządzanie zasobami z mechaniką opartą na rzutach kostką.

Rozbudowujesz swoje miasto, odblokowujesz zabytki i starasz się znaleźć równowagę między szczęściem a planowaniem. Gra jest lekka i bardzo łatwa w przygotowaniu.

Nasza opinia: Jeśli szukasz „Catana w 20 minut” z uroczą grafiką i klimatem japońskiego miasta, Machi Koro jest idealnym wyborem.

oraz

Moja ogólna opinia na temat gier podobnych do „Catan”

Którą z tych gier podobnych do „Catan” warto kupić? To zależy wyłącznie od tego, z kim grasz.

Dla rodzin i graczy rekreacyjnych → „Ticket to Ride” ”. Gra zastępuje skomplikowany system zasobów prostym dopasowywaniem kolorów, zachowując jednocześnie frajdę z blokowania przeciwników.

→ ”. Gra zastępuje skomplikowany system zasobów prostym dopasowywaniem kolorów, zachowując jednocześnie frajdę z blokowania przeciwników. Dla miłośników głębokiej strategii → „Terraformowanie Marsa” ”. Gra wykorzystuje mechanikę ekonomiczną z „Catanu” i rozszerza ją o rozbudowaną, naukową strategię.

→ ”. Gra wykorzystuje mechanikę ekonomiczną z „Catanu” i rozszerza ją o rozbudowaną, naukową strategię. Dla graczy cyfrowych → „Armello”. Gra ta ożywia atmosferę gier planszowych dzięki animacjom, elementom RPG i tętniącemu życiem światu.

Niezależnie od Twojego stylu, znajdziesz tu grę, która oddaje ducha „Catanu”, oferując jednocześnie własne, unikalne akcenty. Przejrzyj dostępne opcje i znajdź tę, która najlepiej pasuje do Twojego stołu lub środowiska cyfrowego.

Często zadawane pytania