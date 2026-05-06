I 11 migliori giochi 4X per chi ama costruire imperi nel 2026

I migliori giochi 4X – abbreviazione di Esplora, Espandi, Sfrutta ed Elimina – sono un sogno che diventa realtà per gli amanti della strategia. Questi giochi premiano chi ama le meccaniche complesse, la pianificazione a lungo termine e il controllo di imperi in continua espansione.

Che tu stia conquistando mondi lontani o dando forma a civiltà, i titoli 4X mettono alla prova come non mai la tua mente strategica.

In questa guida metteremo in evidenza i migliori giochi 4X disponibili oggi. Ho selezionato titoli che si distinguono per complessità di gioco, rigiocabilità e profondità tematica. Dalla diplomazia intergalattica al dominio terrestre, questi giochi coprono l’intera gamma di ambientazioni e stili 4X.

Troverai titoli imperdibili e ottime offerte, così potrai buttarti subito a capofitto nella costruzione del tuo impero. Tuffiamoci nelle migliori scelte che definiscono il genere 4X.

Le nostre scelte migliori per i giochi 4X

Questi sono i nostri migliori giochi 4X, scelti per la loro innovazione, rifinitura e profondità strategica. Ognuno di essi spinge al limite le tue abilità di costruzione dell’impero, mettendo alla prova la tua capacità di pianificare e adattarti nel corso di innumerevoli turni. Ti piacciono lo spazio, la storia, il fantasy o i futuri alternativi? Questi giochi rappresentano il meglio del genere:

1 Master of Orion II 2016 Un reboot del classico che ancora oggi definisce l'eccellenza dei giochi 4X ambientati nello spazio. Unisce perfettamente diplomazia, esplorazione e conquista con meccaniche intuitive che rendono ogni campagna avvincente e rigiocabile. Buy now 2 Stellaris 2016 Un'esperienza sandbox su scala galattica all'insegna della diplomazia, della guerra e della personalizzazione. Ogni sessione racconta una nuova storia, mentre il tuo impero si evolve e incontra specie aliene con intenzioni imprevedibili. Buy now 3 Endless Space 2017 Un bellissimo e articolato gioco di costruzione di imperi fantascientifici. Il suo design visivo e la grande varietà di fazioni offrono infinite possibilità per espandere la tua civiltà, combattere guerre o stringere alleanze tra le stelle. Buy now

Dalla conquista dei pianeti alla creazione di potenti alleanze, questi titoli catturano ciò che rende il genere infinitamente avvincente. Pronto a espandere il tuo impero? Continua a leggere per scoprire i migliori giochi 4X che ancora oggi definiscono l’eccellenza strategica.

I 11 migliori giochi 4X per conquistare mondi e costruire imperi

Tutti hanno immaginato almeno una volta cosa farebbero se governassero il proprio impero. Il genere 4X trasforma questa fantasia in realtà, dandoti il controllo totale su come plasmare il tuo regno ideale.

Dai regni fantasy alle frontiere galattiche, preparati a esplorare, espanderti, sfruttare e annientare: cominciamo.

1. Master of Orion II [Il miglior gioco 4X per la strategia spaziale classica]

Ideale per Appassionati di giochi 4X spaziali classici, amanti della strategia a turni Data di uscita 2016 Sviluppatore NGD Studios/Wargaming Labs Piattaforme PC

Il reboot di Master of Orion fa rivivere uno dei capisaldi del genere con una fedeltà moderna. Questa versione offre una grafica curata, personaggi doppiati e un'interfaccia utente pulita, pur conservando le caratteristiche fondamentali che hanno definito l'originale: combattimenti spaziali a turni, gestione delle risorse e albero tecnologico. I giocatori possono scegliere tra iconiche razze aliene e plasmare mondi lontani attraverso la diplomazia, la guerra e la colonizzazione.

Grazie a meccaniche intuitive, il gioco accoglie i nuovi giocatori pur mantenendo una profondità strategica sufficiente a soddisfare i veterani. I sistemi di diplomazia, spionaggio, commercio e ricerca sono bilanciati in modo complesso, garantendo che non esista un unico percorso verso la vittoria. Pur essendo semplificato rispetto al suo predecessore, il sistema di combattimento tattico continua a premiare il posizionamento intelligente e la composizione della flotta.

Master of Orion non cerca di reinventare la ruota; la perfeziona. È un’esperienza fedele e ricca di contenuti che rende omaggio alla sua tradizione pur abbracciando l’accessibilità moderna, rendendolo uno dei migliori giochi di strategia a turni nell’universo 4X.

Il mio verdetto: Master of Orion II riporta in vita quel brivido galattico vecchio stile con raffinatezza e precisione. È la scelta definitiva per gli strateghi spaziali a turni che cercano la profondità classica senza fronzoli.

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2. Stellaris [Miglior gioco 4X per simulazioni galattiche su larga scala]

Ideale per Appassionati di giochi di simulazione spaziale e gestione di grandi imperi Data di uscita 2016 Sviluppatore Paradox Development Studio Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S

Stellaris unisce la profondità dei tradizionali giochi 4X al ritmo della strategia in tempo reale. Prenderai il controllo di una fiorente civiltà spaziale, guidandola attraverso la scoperta, la diplomazia e la guerra. Il dinamismo narrativo di Stellaris lo rende unico, con eventi narrativi emergenti che rendono ogni campagna davvero unica. Anomalie, civiltà aliene, mondi lontani e misteriosi precursori assicurano che ogni galassia riservi delle sorprese.

Il design modulare delle navi, i vantaggi di ascensione e i sistemi politici del gioco consentono stili di gioco altamente personalizzati. Vuoi una tecnocrazia pacifista governata dai robot? O una mente alveare famelica, decisa a divorare le stelle? Entrambe le strade sono possibili. I suoi DLC continuano ad aggiungere meccaniche fondamentali come lo spionaggio, il commercio e la politica interna, aumentando ulteriormente l’enorme rigiocabilità.

Con una comunità di modding attiva e aggiornamenti frequenti, Stellaris rimane una delle esperienze 4X più ambiziose e personalizzabili sul mercato. Non è solo un ottimo gioco 4X, è uno dei migliori giochi di simulazione disponibili per chi vuole creare la propria epica saga spaziale.

Il mio verdetto: Stellaris ti permette di comandare una galassia viva. È perfetto per chi vuole una narrazione senza limiti, politica su scala imperiale e un caos che si evolve ogni volta che giochi.

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3. Endless Space 2 [Il miglior gioco 4X per un’esplorazione fantascientifica a più livelli]

Ideale per Gli appassionati di fantascienza e giochi spaziali a turni Data di uscita 2017 Sviluppatore Amplitude Studios Piattaforme PC

Endless Space 2 ti catapulta in un universo ricco di fantasia, pieno di civiltà diverse, meccaniche uniche e campagne guidate dalla trama. Fazioni come i Riftborn, capaci di manipolare il tempo, o gli armoniosi Unfallen, si estendono su mondi lontani e offrono trame e sistemi economici unici che influenzano radicalmente il gameplay. Anziché limitarsi ad aggiungere una trama ai sistemi di gioco, il titolo fonde la narrazione fantascientifica con una profondità strategica.

L’interfaccia pulita e la grafica raffinata del gioco rendono la gestione dei tuoi imperi spaziali accessibile, soprattutto per i principianti. Le battaglie spaziali, pur avendo una presentazione cinematografica, sono altamente tattiche e si basano su comportamenti predefiniti, equipaggiamento delle navi e composizione della flotta. I sistemi politici aggiungono ulteriore complessità, con leggi, ideologie ed elezioni senatoriali che influenzano la crescita e la direzione del tuo impero.

Che tu cerchi meccaniche coinvolgenti o una creazione di mondi immersiva, Endless Space 2 eccelle su entrambi i fronti. Il forte supporto alle mod, il design accattivante e l’ottimo ritmo di gioco lo rendono un gioco spaziale eccezionale nel genere 4X – perfetto per i giocatori che amano un’esperienza strategica ricca di narrativa.

Il mio verdetto: Endless Space 2 è un inno alla creazione di mondi fantascientifici e alla maestria tattica. È l’ideale per gli strateghi che vivono per le profonde storie delle fazioni e i complessi imperi interstellari.

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4. Sid Meier’s Civilization VI [Il miglior gioco 4X per profondità storica e rigiocabilità]

Ideale per Gli appassionati di giochi di civiltà e strategia storica Data di uscita 2016 Sviluppatore Firaxis Games Piattaforme PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS

Ottimo gioco per chi è alle prime armi, Sid Meier’s Civilization VI è uno dei titoli più popolari del genere 4X, che permette ai giocatori di guidare una nazione dall’antichità fino al dominio globale. Dovrai trovare il giusto equilibrio tra scienza, cultura, guerra e diplomazia nel corso delle epoche, e ogni scelta influenzerà il tuo percorso verso la vittoria.

Civ VI innova con il suo sistema di quartieri cittadini, che incoraggia il posizionamento strategico e la pianificazione. I bonus unici per ogni civiltà e le molteplici condizioni di vittoria rendono ogni partita sempre nuova. Il suo stile visivo vivace e l’interfaccia intuitiva semplificano i sistemi complessi, rendendolo ideale sia per i principianti che per i veterani.

Espansioni come “Ascesa e caduta” e “Tempesta in arrivo” aggiungono nuove meccaniche come i governatori, il cambiamento climatico e il Congresso mondiale. Che tu ci giochi da solo o in multiplayer, rimane uno dei giochi di civiltà più amati di sempre: accessibile, stimolante e con una rigiocabilità infinita.

Il mio verdetto: Sid Meier’s Civilization VI mantiene il titolo di miglior gioco 4X di sempre grazie al suo fascino e alla sua profondità. È un gioco imperdibile per chi ama riflettere e per chiunque sia dipendente da quella scarica di adrenalina che ti fa dire “ancora un turno”.

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5. HUMANKIND [Miglior gioco 4X per personalizzazione culturale e sperimentazione]

Ideale per Giocatori che cercano un’alternativa a Civilization Data di uscita 2021 Sviluppatore Amplitude Studios Piattaforme PC, macOS

HUMANKIND sfida gli schemi tradizionali dei giochi 4X, permettendo ai giocatori di ridefinire l’identità della propria civiltà con il passare delle epoche. Invece di rimanere legati a un’unica cultura, ti evolvi, combinando culture di tutto il mondo, come gli egizi con i romani o i mongoli con i francesi, per creare fazioni ibride con bonus personalizzati. Questa meccanica di base offre una rigiocabilità senza pari e una grande libertà di espressione per il giocatore.

Il sistema di fama ribalta le condizioni di vittoria, premiando i risultati raggiunti piuttosto che specifici tipi di vittoria. Questo significa che l’aggressione militare, le scoperte scientifiche e l’influenza culturale competono su un piano di parità. La diplomazia articolata, l’espansione delle città basata sul terreno e il combattimento tattico a turni completano un pacchetto strategico davvero completo.

Con la sua estetica moderna, lo stile grafico vivace e il forte supporto alle mod, HUMANKIND è un’alternativa avvincente ai titoli 4X storici più affermati.

Il mio verdetto: HUMANKIND stravolge il concetto stesso di gioco di civiltà. È il sogno di ogni stratega creativo: flessibile, originale e pieno di modi ingegnosi per lasciare il tuo segno nella storia.

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6. Europa Universalis 5 [Il migliore per la grande strategia storica approfondita]

Ideale per Giocatori che amano la complessa costruzione di una nazione, la diplomazia, l’economia e la guerra attraverso i secoli Data di uscita 2025 Sviluppatore Paradox Tinto Piattaforme PC

Europa Universalis 5 è uno dei migliori giochi di Paradox, che amplia l’eredità della strategia su larga scala con sistemi più articolati e la mappa del mondo più dettagliata mai vista nella serie. Nei panni del sovrano di una nazione qualsiasi, guiderai il tuo impero attraverso guerre, diplomazia, commercio ed esplorazioni, creando la tua versione della storia mondiale con ogni scelta che farai.

Questo capitolo si basa sulla complessa economia e diplomazia del suo predecessore, introducendo al contempo nuove dinamiche demografiche e politiche interne che rendono ogni decisione davvero importante. Gestire vassalli, colonie e potenze rivali è più naturale e meno prevedibile, il che tiene con il fiato sospeso anche i veterani durante le lunghe campagne.

Il sistema di guerra perfezionato premia la pianificazione accurata piuttosto che la forza bruta, con logistica, morale e linee di rifornimento regionali che influenzano ogni conflitto. In combinazione con rotte commerciali rinnovate e meccaniche culturali, Europa Universalis 5 sembra più vivo e umano che mai.

Con la sua portata ampliata e il potenziale infinito per storie alternative, Europa Universalis 5 rappresenta la prossima evoluzione del genere 4X storico: complesso, appagante e pericolosamente coinvolgente.

Il mio verdetto: Europa Universalis 5 è la strategia su larga scala nella sua forma più intricata. Per chi ama la diplomazia approfondita, le economie complesse e riscrivere la storia del mondo, questo gioco è pericolosamente coinvolgente.

7. Endless Legend 2 [Il miglior gioco 4X a tema fantasy]

Ideale per Giocatori che amano le meccaniche di fazione uniche e le ambientazioni fantasy Data di uscita 2025 (Accesso anticipato) Sviluppatore Amplitude Studios Piattaforme PC

Endless Legend 2 riprende tutto ciò che ha reso il gioco originale un classico di culto, trasformando il suo mondo fantasy 4X in un’esperienza più reattiva e incentrata sulla trama. Tornano le fazioni asimmetriche, ora più articolate e dinamiche che mai, rendendo questo gioco uno dei titoli di costruzione di città più avanzati sul mercato. I Vaulters, gli Ardent Mages e altre razze che tornano in campo aggiungono nuovi colpi di scena alla costruzione delle città e al combattimento, il che significa che non ci sono mai due campagne uguali.

Il salto di qualità più grande arriva con il nuovo sistema Tidefall, in cui gli oceani si ritirano periodicamente per rivelare nuovi territori, risorse e rovine nascoste, trasformando la mappa in un avversario vivente. Questo costringe i giocatori a pensare oltre i confini, adattando la struttura delle città e la strategia militare a un terreno in continua evoluzione e a equilibri di potere mutevoli.

Le battaglie rimangono ricche dal punto di vista tattico e si combattono su mappe dettagliate in cui il terreno e il posizionamento delle unità sono fondamentali. Una diplomazia articolata e sistemi commerciali ampliati aggiungono un ritmo politico che si integra perfettamente con la guerra fantasy, mentre le missioni continuano a tessere forti fili narrativi in ogni campagna.

Con una grafica mozzafiato, mappe in continua evoluzione e la narrazione tipica di Amplitude, Endless Legend 2 porta la serie verso nuove frontiere. È più ambizioso, più bello e più vivo: una vera evoluzione della strategia fantasy 4X.

Il mio verdetto: Endless Legend 2 perfeziona la formula 4X fantasy con stile e ambizione. È l’ideale per i sognatori che cercano una strategia ricca di storia avvolta in un design del mondo mozzafiato.

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8. Age of Wonders 4 [Miglior gioco 4X fantasy]

Ideale per Gli appassionati di battaglie magiche e personalizzazione in stile RPG Data di uscita 2023 Sviluppatore Triumph Studios Piattaforme PC, PS5, Xbox Series X/S

Age of Wonders 4 porta la formula di base della serie a un livello superiore con una grafica curatissima, una creazione dettagliata delle fazioni e un mix raffinato tra la costruzione strategica di un impero e la guerra tattica. Puoi plasmare i tuoi regni magici, scegliendo tratti distintivi, culture e tomi magici per definire come si evolveranno i tuoi eserciti e le tue città.

È una potente fusione tra la personalizzazione tipica dei giochi di ruolo e le classiche meccaniche 4X, che offre un solido ambiente sandbox per chi ama sperimentare con le configurazioni. Age of Wonders 4 è uno dei titoli 4X a tema fantasy più entusiasmanti degli ultimi anni.

Il mio verdetto: Age of Wonders 4 ti dà la sensazione di avere tutta la magia di un regno nelle tue mani. È il gioco perfetto per chiunque ami la personalizzazione e i combattimenti tattici che non stancano mai.

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9. Sid Meier’s Alpha Centauri [Il miglior gioco 4X classico in ambientazione fantascientifica]

Ideale per Gli appassionati di profondità filosofica e gameplay 4X classico Data di uscita 1999 Sviluppatore Firaxis Games Piattaforme PC

Alpha Centauri è più di un Civilization fantascientifico: è un’audace esplorazione della guerra ideologica, della scienza e della sopravvivenza. Dopo che l’umanità è fuggita dalla Terra, guiderai una delle sette fazioni, ognuna con una propria ideologia, in competizione per plasmare un nuovo mondo. L’ingegneria sociale ti permette di mettere a punto il tuo governo, mentre la “rete” tecnologica offre biotecnologia, cibernetica e trascendenza.

Il terraforming e le unità militari personalizzabili aggiungono flessibilità tattica a questo complesso gioco di guerra, mentre la colonna sonora suggestiva e la trama profonda danno un’importanza particolare a ogni decisione. Le citazioni filosofiche che risuonano dopo ogni scoperta conferiscono ad Alpha Centauri un peso e una profondità di riflessione che raramente si vedono nei giochi di strategia.

Se cerchi un 4X che metta alla prova tanto il tuo intelletto quanto le tue capacità tattiche, Alpha Centauri rimane un’esperienza che definisce il genere.

Il mio verdetto: Sid Meier’s Alpha Centauri supera ancora i giochi moderni in termini di profondità e atmosfera. È un’esperienza intellettuale per gli appassionati di strategia che vogliono filosofia e conquista in un unico pacchetto.

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10. Sins of a Solar Empire II [Miglior gioco ibrido 4X in tempo reale]

Ideale per Conquista galattica in tempo reale e gestione di un impero su larga scala Data di uscita 2024 Sviluppatore Ironclad Games Piattaforme PC

Sins of a Solar Empire II alza l’asticella della strategia 4X in tempo reale, fondendo la grandiosità della costruzione di un impero interstellare con l’intensità delle battaglie spaziali che si susseguono senza sosta. I giocatori comandano interi sistemi solari in tempo reale, gestendo le economie planetarie, colonizzando nuovi mondi e partecipando a battaglie spaziali spettacolari che si svolgono senza una sola pausa.

Il suo più grande passo avanti deriva dal nuovo motore grafico e dall’IA più intelligente, che rendono la gestione galattica più fluida e dinamica. Ogni ordine alla flotta e ogni accordo diplomatico avviene senza intoppi mentre scoppiano le guerre e le alleanze cambiano. Con alberi di ricerca più approfonditi e percorsi personalizzabili per le fazioni, ogni campagna racconta una storia diversa di conquista e sopravvivenza.

La genialità di Sins of a Solar Empire II sta nel modo in cui bilancia la gestione di un impero su vasta scala con un controllo tattico preciso. Espandi le economie e fortifichi i confini mentre ti immergi nel cuore della battaglia per comandare le navi in tempo reale, creando una tensione strategica costante.

Per i fan che desiderano sia la profondità dei giochi 4X sia l’adrenalina degli RTS, Sins of a Solar Empire II perfeziona la formula ibrida lanciata dal suo predecessore: più grande, più veloce e più ambizioso che mai.

Il mio verdetto: Sins of a Solar Empire II è il punto d’incontro tra la profondità dei giochi 4X e l’adrenalina degli RTS. È un must per i giocatori che vivono per le decisioni in tempo reale e il dominio galattico su vasta scala.

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11. Sword of the Stars [Il miglior gioco 4X per gli appassionati di fantascienza hard]

Ideale per i giocatori che apprezzano un design complesso e la personalizzazione delle navi Data di uscita 2006 Sviluppatore Kerberos Productions Piattaforme PC

Sword of the Stars offre una delle esperienze 4X tecnicamente più articolate, combinando la gestione a turni con il combattimento spaziale tattico in tempo reale. Ogni razza segue il proprio sistema di viaggio FTL – warp, nodo o slipstream – creando una varietà strategica che non si trova in altri giochi. Questo influisce notevolmente sul controllo della mappa e sullo schieramento della flotta.

Il ricco sistema di progettazione delle navi permette ai giocatori di configurare i tipi di scafo, la disposizione delle armi e i moduli per personalizzare le flotte in base a ruoli specifici. La curva di apprendimento è ripida, ma la ricompensa è enorme per chi ama ottimizzare al massimo le statistiche e gestire ogni minimo dettaglio.

Sword of the Stars è l’ideale per chi cerca una conquista fantascientifica articolata, complessa e con una profondità notevole.

Il mio verdetto: Sword of the Stars si distingue per i tattici più accaniti che bramano una vera complessità. È il campo di battaglia fantascientifico per i giocatori che amano riflettere: impegnativo, articolato e profondamente gratificante.

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Il mio verdetto generale sui migliori giochi 4X

Quando si parla di giochi di strategia 4X, ce n’è per tutti i gusti, qualunque sia il tuo stile di costruzione dell’impero. Dalla grande strategia storica alla conquista spaziale in un futuro lontano, questi titoli rappresentano il meglio del genere:

Per gli appassionati di storia → Europa Universalis 5 . Un gioco di grande strategia davvero coinvolgente che ti permette di plasmare il destino delle nazioni, dominare le rotte commerciali e riscrivere secoli di storia mondiale con ogni tua decisione.

. Un gioco di grande strategia davvero coinvolgente che ti permette di plasmare il destino delle nazioni, dominare le rotte commerciali e riscrivere secoli di storia mondiale con ogni tua decisione. Per i puristi del 4X classico → Master of Orion II . Un’esperienza di strategia spaziale senza tempo in cui diplomazia accorta, costruzione della flotta ed espansione definiscono il tuo percorso verso il dominio galattico.

. Un’esperienza di strategia spaziale senza tempo in cui diplomazia accorta, costruzione della flotta ed espansione definiscono il tuo percorso verso il dominio galattico. Per gli esploratori di fantascienza → Endless Space 2 . Un’avventura 4X ricca di trama che premia la curiosità e la maestria, fondendo una splendida creazione del mondo con meccaniche intelligenti e un intricato design delle fazioni.

. Un’avventura 4X ricca di trama che premia la curiosità e la maestria, fondendo una splendida creazione del mondo con meccaniche intelligenti e un intricato design delle fazioni. Per gli strateghi fantasy → Endless Legend 2. Un’evoluzione mozzafiato della formula fantasy 4X, ricca di fazioni asimmetriche, mappe viventi e una narrazione dinamica che rendono ogni partita sempre nuova.

Non importa che tipo di stratega sei, questi giochi dimostrano che i giochi 4X ruotano tutti intorno all’immaginazione, alla sperimentazione e all’emozione di costruire qualcosa di veramente tuo.

Domande frequenti